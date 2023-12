- Dân Biểu Thomas Massie (R-Ky.) hù dọa các tiểu bang muốn xóa tên Trump trên phiếu bầu 2024: Hạ Viện là tiếng nói chung kết quăng bỏ lá phiếu đại cử tri của các tiểu bang. - Trump quan ngại các thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết chống Trump vì sợ có vẻ “chính trị”. - Bộ trưởng Hành chánh Colorado ca ngợi Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Maine đã đầu tiên và đ8ơn độc xóa tên Trump ở phiếu bầ

Hình trên: Sài Gòn đón Tết. Bắt đầu nghỉ Tết dương lịch, từ biệt một năm 2023 mệt mỏi. (Photo: YouTube)

.

- Dân Biểu Thomas Massie (R-Ky.) hù dọa các tiểu bang muốn xóa tên Trump trên phiếu bầu 2024: Hạ Viện là tiếng nói chung kết quăng bỏ lá phiếu đại cử tri của các tiểu bang.

- Trump quan ngại các thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết chống Trump vì sợ có vẻ “chính trị”.

- Bộ trưởng Hành chánh Colorado ca ngợi Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Maine đã đầu tiên và đ8ơn độc xóa tên Trump ở phiếu bầu tiểu bang

- Trump chỉ trích Nikki Haley là ưa đánh thuế, dẫn chứng thời Haley làm Thống đốc Nam Carolina

- Trump sẽ kháng cáo các quyết định của 2 tòa án phán quyết xóa tên Trump trên phiếu bầu ở Colorado và Maine

- Trump có thể bị Thẩm phán Chutkan đưa vào tù nếu cứ tấn công liên tục Công tố đặc biệt Jack Smith

- Báo động: 3 nữ cựu viên chức trong Bạch Ốc của Trump nói nếu Trump thắng cử 2024: sẽ kết thúc nền dân chủ Mỹ

- Minnesota: Khoảng 122 người đang câu cá trên tảng băng vỡ ra đã đượt vớt lên đầy đủ, an toàn

- Israel bị Nam Phi kiện ra tòa quốc tế về tội diệt chủng người Palestine.

- Ít nhất 100 người Palestine đã bị giết chết trong 24 giờ qua ở khu vực trung tâm của Dải Gaza.

- Israel bắn trả vào Syria và Lebanon

- 2 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Ukraine thảo luận về vụ Nga bắn phá Kiev, hứa hợp tác thêm

- TTK/LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, cảnh báo cuộc chiến lan rộng

- Dân làng Mexico dùng dao, rựa tự vệ, giết nhiều thành viên băng đảng. Sau đó lại bị bắt cóc nhiều người (có 4 trẻ em) để đòi tiền bảo kê

- California y tế toàn dân: Lần đầu tiên, Medi-cal bảo hiểm y tế cả 700.000 di dân bất hợp pháp

- California: sóng biển tràn bờ, xô té 9 người bị thương (2 người nguy kịch), thổi tung xe hơi

- Quận Cam: ông 65 tuổi bắn chết mẹ già 84 tuổi rồi tự sát

- Quận Cam: một cặp vợ chồng bị theo dõi tới tận nhà để tấn công và cướp.

- Bắc California: Cảnh sát Tuấn Lê bị bắn chết trong khi thi hành nhiệm vụ

- San Jose: bố ráp sòng bạc và nhà thổ, tịch thu 500 pounds cần sa, 33 súng, bắt 5 người (có 2 người họ Nguyễn)

- TIN VN. Bắt đầu nghỉ Tết dương lịch, từ biệt một năm 2023 mệt mỏi.

- TIN VN. Khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp kéo dài lịch nghỉ Tết cho người lao động tới 45 ngày.

- TIN VN. Du lịch Sài Gòn 2023: cao hơn 22% so với năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19.

- TIN VN. Gần 1.300 doanh nghiệp địa ốc đóng cửa năm 2023, tăng gần 8%.

- HỎI 1: Dân Mỹ đang nợ 1,08 nghìn tỷ đô la trên thẻ tín dụng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thổ Nhĩ Kỳ báo động: 87% nhân viên y tế bị bạo lực lời nói hay thân thể ở sở làm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/12/2023) ⚪ ---- Khoảng 122 người mắc kẹt khi đang câu cá trên tảng băng vỡ ra trên sông Minnesota đã được giải cứu hôm thứ Sáu. Những người câu cá đang ở trên một tảng băng ở khu vực phía đông nam của Hồ Upper Red ở Quận Beltrami—cách Minneapolis khoảng 200 dặm về phía tây bắc—thì tảng băng vỡ, trôi ra khỏi bờ biển.

.

Theo một tuyên bố của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Beltrami, một cuộc gọi khẩn cấp ngay trước 5 giờ chiều cho biết người dân bị mắc kẹt cách bờ hơn 30 feet. AP đưa tin không ai rơi qua lớp băng. Nhưng trước khi những người phản ứng đầu tiên đến, những người xung quanh đã cố gắng đưa một số người ra ngoài bằng ca nô và 4 người đã rơi xuống nước.

.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ được đưa trở lại tảng băng để sưởi ấm trong một nơi câu cá. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, phải mất khoảng 2 tiếng rưỡi để sơ tán 122 người khỏi tảng băng và không có thương tích nào được báo cáo.

.

.

⚪ ---- Một nguồn tin nói với The New York Times rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã “bày tỏ mối quan ngại” riêng rằng các thẩm phán bảo thủ tại Tòa án Tối cao được giao nhiệm vụ quyết định liệu Trump có xuất hiện trong các cuộc bỏ phiếu năm 2024 ở nhiều tiểu bang hay không sẽ ra phán quyết chống lại Trump vì sợ có vẻ “chính trị”.

.

Các thẩm phán chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định liệu các tiểu bang như Colorado và Maine có được phép ngăn ông Trump xuất hiện trên lá phiếu hay không. Các quan chức ở cả hai tiểu bang đã tìm cách xóa tên Trump ở lá phiếu, trích dẫn tu chính án thứ 14 cấm các quan chức đã thực hiện cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Hoa Kỳ giữ chức vụ. Theo báo cáo của NY Times, đơn kháng cáo của Trump lên tòa án tối cao sẽ đến sớm nhất là vào thứ Ba.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh Colorado là Jena Griswold (D) đã ca ngợi người đồng cấp ở tiểu bang Maine sau quyết định loại cựu Tổng thống Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của tiểu bang theo Tu chính án thứ 14 trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

.

“Tôi thực sự nghĩ Bộ trưởng Bellows dũng cảm và dũng cảm,” Griswold nói trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC về Bộ trưởng Hành chánh Maine Shenna Bellows (D). “Bà là người đầu tiên phải tự mình đưa ra quyết định này.”

.

Hôm thứ Năm, Bellows cho biết bà đã kết luận rằng cựu tổng thống “trong vài tháng và đỉnh điểm là vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã bịa đặt sai sự thật về gian lận bầu cử để kích động những người ủng hộ và chỉ đạo họ đến Điện Capitol để ngăn cản việc chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020 và ngăn cản việc chuyển giao quyền lực một cách hoà bình.” Quyết định của Bellows đã khiến Maine trở thành tiểu bang thứ hai thực hiện hành động như vậy sau khi Tòa án Tối cao Colorado vào tuần trước đã phán quyết xóa tên Trump thông qua phán quyết 4-3.

.

Bellows cho biết hôm thứ Sáu rằng bà đã nhận được những lời đe dọa bạo lực sau quyết định loại Trump khỏi lá phiếu. Shenna Bellows (D) cho biết trong một lần xuất hiện trên CNN: “Tôi đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra các mối đe dọa và tôi thực sự đánh giá cao cơ quan thực thi pháp luật cũng như những người xung quanh tôi, những người đã hết sức ủng hộ sự an toàn và an ninh của tôi. Sự an toàn và bảo mật của tôi rất quan trọng, sự an toàn và bảo mật của tất cả những người làm việc với tôi cũng vậy và chúng tôi đã nhận được những lời đe dọa. Những điều đó là không thể chấp nhận được.”

.

⚪ ---- Dân Biểu Thomas Massie (R-Ky.) đã đưa ra cảnh báo đối với các tiểu bang muốn loại cựu Tổng thống Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu tổng thống, nói rằng Hạ viện có tiếng nói chung kết về việc liệu đại cử tri từ các tiểu bang đó có được chứng nhận vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 hay không.

.

“Maine, Colorado và các tiểu bang khác có thể cố gắng từ chối quyền tiếp cận lá phiếu một cách quan liêu đối với bất kỳ ứng cử viên Đảng Cộng hòa nào nên nhớ rằng Hạ viện Hoa Kỳ là cơ quan trọng tài cuối cùng về việc có chứng nhận cho đại cử tri từ các tiểu bang đó hay không,” Massie đăng hôm thứ Sáu trên X. Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của X, đã trả lời dòng tweet của Massie về chứng nhận: “Thú vị”.

.

Liệu cuối cùng Trump có bị loại khỏi bất kỳ cuộc bỏ phiếu cấp tiểu bang nào hay không vẫn còn phải xem. Chiến dịch tranh cử của Trump đã cam kết sẽ đệ đơn kiện pháp lý đối với quyết định của Ngoại trưởng Maine nhằm ngăn cản quyết định này có hiệu lực. Và tại Colorado, Tòa án Tối cao tiểu bang đã giữ nguyên quyết định của mình để cho phép Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lại.

.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ nhiệm kỳ của Nikki Haley với tư cách là Thống đốc Nam Carolina hôm thứ Sáu, theo một tuyên bố được đăng trên trang web chiến dịch chính thức của Trump. Theo một tuyên bố, Haley đã phản bội tầng lớp lao động bằng cách tăng đáng kể thuế khí đốt nhà nước lên 60% và chứng thực mức tăng 20% thuế bán hàng của nhà nước mặc dù có những lời hứa trước đó.

.

TRump viết: "Hồ sơ đáng xấu hổ của Nikki Haley hiện đã bị phơi bày, và các cử tri đang chứng kiến cô Haley thực sự là ai: một chính trị gia ưa tăng thuế, người quan tâm nhiều hơn đến việc chiều chuộng những kẻ đỡ đầu của cô thay vì làm những gì cần cho người dân Mỹ."

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ kháng cáo các quyết định của 2 tòa án phán quyết xóa tên Trump trên phiếu bầu ở Colorado và Maine vào thứ ba tới, theo CNN đưa tin hôm thứ Sáu. Trong khi những thách thức khác vẫn đang chờ xét xử, bao gồm cả ở Oregon, sự kháng cáo của nhóm Trump đã được mong đợi rộng rãi trong một trường hợp thậm chí có thể đến tòa án cao nhất trong cả nước.

.

⚪ ---- Các cuộc tấn công không ngừng của Donald Trump vào Công tố đặc biệt Jack Smith - bao gồm lời chửi mắng xin cho Smith "thối rữa trong địa ngục" trong một tin nhắn Giáng sinh - cùng với các nhân viên tòa án khác cuối cùng có thể đẩy Thẩm phán Tanya Chutkan đến mức Chutkan có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm những gì được cho là không thể tưởng tượng được.

.

Nghĩa là, nếu Trump vi phạm lệnh bịt miệng áp đặt lên Trump bởi thẩm phán Chutkan, Trump sẽ vào tù. Nói chuyện với báo The Beast, Catherine Ross của Trường Luật Đại học George Washington, giải thích: "Tôi nghĩ là có mọi dấu hiệu, Thẩm phán Chutkan đã chuẩn bị tốt cho việc này. Nghĩa là d89ưa Trump vào tù."

.

Luật sư Paul Saputo nói, "Thẩm phán ở thủ đô D.C. dường như không sẵn sàng chịu đựng rất nhiều điều vô nghĩa. Bà Chutkan có vẻ như đang đặt ra luật pháp. Và tôi nghĩ có khả năng thực sự là nếu Trump vi phạm lệnh bịt miệng của bà trầm trọng, Trump có thể vào tù. "

.

Và Thẩm phán Chutkan sẽ có sự hỗ trợ đầy đủ của Tòa kháng án D.C. dựa trên phán quyết trước đây của họ có lợi cho lệnh bịt miệng. Bài báo viết: "Vào ngày 8 tháng 12, lệnh bịt miệng của Thẩm phán đã được duy trì một phần bởi một hội đồng kháng án ba thẩm phán ở D.C. đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về khả năng của Trump hăm dọa cựu Phó Tổng thống Mike Pence khỏi việc làm chứng chống lại Trump. Bởi vì các thẩm phán đã viết, 'Một số bài phát biểu của Trump đặt ra một mối đe dọa đáng kể và sắp xảy ra đối với việc xét xử công bằng và có trật tự đối với thủ tục tố tụng hình sự chống lại Trump."

.

⚪ ---- Báo động: 3 nữ cựu viên chức trong Bạch Ốc của Trump đang báo động nếu Trump thắng cử 2024: nó có thể "có nghĩa là sự kết thúc của nền dân chủ Mỹ như chúng ta biết." Cả 3 nữ viên chức Alyssa Farah Griffin, Cassidy Hutchinson và Sarah Matthews đã ngồi xuống với phóng viên trưởng của ABC News Washington và đồng nghiệp "tuần này" Jonathan Karl để thảo luận về vai trò của họ khi lên tiếng chống lại Trump trong một cuộc phỏng vấn sẽ phát sóng vào Chủ nhật vào "This Week" ("Tuần này").

.

Nó đánh dấu lần đầu tiên Griffin, Hutchinson và Matthews, những người đã hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban ngày 6/1 về hành vi của Trump sau cuộc bầu cử năm 2020, thảo luận về câu chuyện của họ. Griffin nói: "Về cơ bản, Trump thắng cử 2024 có thể có nghĩa là sự kết thúc của nền dân chủ Mỹ như chúng ta biết, và tôi không nói điều đó một cách nhẹ nhàng. Tất cả chúng tôi đã chứng kiến Trump cố gắng đánh cắp một cuộc bầu cử dân chủ trước đây và đi đến các thời gian lịch sử và vi hiến để làm như vậy. Và điều đó chỉ cho thấy rằng Trump sẵn sàng phá vỡ mọi rào cản để lên nắm quyền và giữ quyền lực. Nhưng cũng vậy, tôi rất quan tâm đến thuật ngữ này thực sự trông như thế nào."

Griffin từng là giám đốc truyền thông tại Bạch Ốc của Trump cho đến khi cô từ chức vào tháng 12 năm 2020, ngay sau cuộc bầu cử tổng thống. Bây giờ cô là đồng chủ trì trên "The View" của ABC. Griffin ngồi cho một cuộc phỏng vấn hậu trường tư nhân với Ủy ban ngày 6/1, trong khi Hutchinson, cựu phụ tá của Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và Matthews, cựu phó thư ký báo chí của Bạch Ốc, đã làm chứng công khai tại các phiên điều trần.

.

Cô Matthews nói với Karl: "Chúng tôi không cần phải suy đoán nhiệm kỳ Trump thứ hai sẽ như thế nào bởi vì chúng tôi đã thấy nó diễn ra. Cho đến ngày nay, Trump vẫn nhấn mạnh, thực tế là Trump nghĩ rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và lừa đảo. Và sau đó, những lời hoa mỹ của Trump đã ngày càng thất thường, muốn vũ khí hóa Bộ Tư Pháp để trả thù những kẻ thù chính trị của mình."

.

.

⚪ ---- Ít nhất 100 người Palestine đã bị giết chết trong 24 giờ qua ở khu vực trung tâm của Dải Gaza, theo Al Jazeera đưa tin hôm thứ Bảy, dẫn lời một quan chức y tế giấu tên. Theo quan chức này, ngoài ra còn có 158 người bị thương. Hôm qua, Bộ Y tế do Hamas điều hành thông báo số người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7/10 đã tăng lên 21.507.

.

⚪ ---- Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã phản ứng với các cuộc tấn công tên lửa từ Syria với các cuộc tấn công được nhắm mục tiêu, theo quân Israel cho biết trên mạng X. Theo IDF, hỏa tiễn phóng từ Lãnh thổ Syria đã hạ cánh xuống các khu vực mở, khiến các lực lượng Israel phản ứng, trả đũa bằng ném bom vào nguồn gốc của cuộc tấn công. Israel cũng nói rằng họ đã tấn công "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Lebanon, các địa điểm nổi bật liên quan đến Hezbollah.

.

⚪ ---- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và cảnh báo về những ảnh hưởng có thể có của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đối với phần còn lại của Trung Đông, theo người phát ngôn của ông Stephane Dujarric nói trong Thứ sáu: "Tổng thư ký ngày càng quan tâm đến các tác động lan tỏa của các cuộc tấn công liên tục của các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria, cũng như các cuộc tấn công của Houthi chống lại các tàu ở Biển Đỏ, đã leo thang trong những ngày gần đây." Theo Dujarric, Guterres đã kêu gọi tất cả các bên liên quan để giảm bớt các cuộc đụng độ và cộng đồng quốc tế để tạo điều kiện cho các bước đó.

-

⚪ ---- Israel bị Nam Phi kiện về tội diệt chủng người Palestine. Nam Phi đã khởi xướng các thủ tục tố tụng vào thứ Sáu chống lại Israel trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) liên quan đến các vi phạm trách nhiệm của mình theo Công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng.

.

Theo ứng dụng, "Hành vi và thiếu sót của Israel ... là đặc tính diệt chủng, vì họ được cam kết với ý định cụ thể cần thiết... để tiêu diệt người Palestine ở Gaza như một phần của nhóm dân tộc, chủng tộc và dân tộc Palestine rộng lớn hơn." Nam Phi nói thêm rằng Israel đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Công ước về chống diệt chủng.

.

Công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng rằng "giết các thành viên của nhóm, gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể hoặc tinh thần đối với các thành viên của nhóm, cố tình gây ra các điều kiện của nhóm hoặc một phần và buộc phải chuyển trẻ em của nhóm sang một nhóm khác" là hành vi diệt chủng.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd J. Austin hôm thứ Sáu đã nói chuyện với người đồng cấp của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, về vụ bắn phá Kiev mới nhất của Nga. Theo Thư ký báo chí Pentagon Thiếu tướng Pat Ryder, chủ đề chính của cuộc trò chuyện điện thoại "phê phán" là sự bắn phá không ngừng của Ukraine và động lực phát triển trên chiến trường. Theo cuộc trò chuyện, Bộ trưởng Austin đã nhắc lại một cách rõ ràng về cam kết không ngừng của Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi một liên minh gồm khoảng 50 đồng minh và đối tác, để hỗ trợ Ukraine trong cuộc kháng chiến của mình. Cả hai nhà lãnh đạo quốc phòng đều cam kết duy trì giao tiếp chặt chẽ, củng cố sự đoàn kết và hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia ở giữa cuộc xung đột đang diễn ra.

.

⚪ ---- Dân làng Mexico đã giết các thành viên băng đảng bằng liềm, dao rựa và súng ngắn sẽ không phải đối mặt với cáo buộc sau khi các công tố viên kết luận rằng họ đã hành động tự vệ. Cư dân của Texcapilla đã "bị đe dọa liên tục" từ các thành viên của băng đảng Familia Michoacana, theo các công tố viên. Các băng đảng, từ lâu đã lấy "tiền bảo kê" từ các chủ doanh nghiệp địa phương, bắt đầu yêu cầu tương tự từ nông dân. Họ yêu cầu một số tiền nhất định trên mỗi mét vuông của cây trồng. Sau một vụ thu hoạch nghèo nàn, nông dân đã không đàm phán giảm phí và cuối cùng quyết định không trả bất cứ điều gì.Trong những gì được gọi là "vụ thảm sát trên sân bóng", dân làng bị triệu tập đến một sân [bóng đá] nơi các thành viên băng đảng đã nổ súng vào họ", theo BBC đưa tin. "Nhưng họ đã chiến đấu trở lại." Cảnh quay video cho thấy "cư dân đánh vào nhiều thành viên cartel bị cáo buộc trong khi những người khác cố gắng chạy trốn", theo Messenger. Có 4 dân làng và 10 thành viên băng đảng, bao gồm cả nhà lãnh đạo của Familia Michoacana ở tiểu bang Mexico, đã bị giết. Bảy người khác bị thương. Các công tố viên hiện đã kết luận rằng các thành viên băng đảng bắn trước, và nông dân chỉ tự bảo vệ mình với "các công cụ thương mại của họ."Bây giờ dưới sự bảo vệ của Vệ binh Quốc gia, dân làng tiếp tục sống trong sợ hãi. Có 10 người lớn và 4 đứa trẻ biến mất trong những ngày sau vụ thảm sát được cho là đã bị băng đảng bắt giữ. Một người đàn ông đã bị bắt giữ từ một bệnh viện nơi anh ta đang được điều trị chấn thương sau vụ bạo lực. Một phần thưởng được cung cấp cho sự trở lại an toàn của các cá nhân, theo báo Perald của Mexico.⚪ ---- California: Lần đầu tiên, những người nhập cư không có giấy tờ ở mọi lứa tuổi sẽ đủ điều kiện tham gia phiên bản Medi-Cal, California của chương trình Trợ cấp y tế của Chính phủ Liên bang dành cho những người có thu nhập thấp. Như thế, California trở thành tiểu bang duy nhất tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho những người nhập cư không có giấy tờ bắt đầu từ ngày 1/1/2024. Đầu tư lịch sử này nói lên sự cam kết của California về chăm sóc sức khỏe như một quyền của con người, theo Thượng nghị sĩ María Elena Durazo (D-Los Angeles) cho biết trong một tuyên bố.Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố hồi tháng 5/2023 rằng một thỏa thuận ngân sách mới với cơ quan lập pháp bao gồm việc mở rộng MEDI-Cal sẽ bao gồm nhiều người lớn không có giấy tờ. Mở rộng chương trình dự kiến sẽ cung cấp bảo hiểm y tế cho khoảng 700.000 cư dân không có giấy tờ trong độ tuổi từ 26 đến 49, theo Thượng nghị sĩ Durazo.Hồi năm 2015, tiểu bang bắt đầu cho phép trẻ em không có giấy tờ được chăm sóc sức khỏe thông qua Medi-Cal và sau đó vào năm 2019, các hướng dẫn đủ điều kiện đã được mở rộng để bao gồm những người từ 26 tuổi trở xuống.Vào tháng 5/2022, một luật của California cho phép người lớn không có giấy tờ từ 50 tuổi trở lên được chăm sóc sức khỏe thông qua chương trình. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng chương trình Medi-Cal đã đến kèm với lời chỉ trích.Medi-Cal của California hiện đã bị căng thẳng khi phục vụ y tế cho 14,6 triệu người dân California, tức là hơn 1/3 dân số tiểu bang. Bây giờ thêm 764.000 cá nhân vào hệ thống chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề tiếp cận y tế, theo những người Cộng hòa Thượng viện California đã viết để đáp lại đề xuất ngân sách của Newsom. Mở rộng Medi-Cal mới nhất dự kiến sẽ tốn 2,6 tỷ đô la hàng năm.

Thâm hụt ngân sách California California cũng đã tăng lên tới 68 tỷ đô la trong những tháng gần đây do nhiều tháng doanh thu thuế thấp bất ngờ. Con số thâm hụt mới nhất vượt xa ước tính 14,3 tỷ đô la từ tháng 6, theo một báo cáo từ Politico.

.

Mặc dù nhiều người sẽ được đưa vào chương trình Medi-Cal bắt đầu vào ngày 1/1/2024, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí International Journal of Health Services cho thấy người nhập cư sử dụng ít tài nguyên chăm sóc sức khỏe hơn so với những người không phải di dân.

.

⚪ ---- California: Video đã ghi lại khoảnh khắc đáng sợ những người đi chơi ven biển đã bị một làn sóng lớn tràn vào thị trấn Ventura đập vào thứ năm. Những người đã bị sóng tràn vào xô ngã tại Bãi biển Pierpont trên Đại lộ Searding vào khoảng 11 giờ sáng. Một nhân chứng, Colin Hoag, đã ghi lại video điện thoại di động về sóng ập vào bờ. Khi vùng nước đột nhiên tràn ngập một khu vực quan sát, cả người và xe đã ngay lập tức bị cuốn đi.

.

Những người đi biển được nhìn thấy điên cuồng chạy cho cuộc sống của họ. Những vùng nước hoành hành đã phá hủy các cửa sổ của các tòa nhà và khách sạn bên bờ biển gần đó. Có 9 người đã được đưa đến bệnh viện bởi các nhân viên y tế. Các nhân chứng cho biết một số nạn nhân bị gãy xương. Có 2 trong số các nạn nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch vào tối thứ Năm.

.

Các cảnh báo về lướt sóng và lũ lụt nguy hiểm cao nhất đối với Quận Ventura cùng với các bãi biển Hermosa, Manhattan và Palos Verdes, theo NWS. Dự kiến sóng lớn sẽ kéo dài tới cuối tối thứ bảy khi người dân địa phương bắt đầu phục hồi và xây dựng lại các cửa tiệm ven bờ biển bị hư hại ở Ventura. Lính cứu hỏa của quận sẽ tuần tra các bãi biển thường xuyên trong vài ngày tới. Tất cả các bãi biển ở quận Ventura và bến tàu Ventura sẽ vẫn đóng cửa vào thời điểm này.

.

Video dài 49 giây đồng hồ:



https://www.youtube.com/watch?v=umVHCL0bdMY

.

.

⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 65 tuổi đã bắn vào người mẹ già trước khi kết thúc cuộc sống của chính mình ở Seal Beach, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Vụ này đã được báo cáo vào thứ Tư, ngày 27/12 vào khoảng 8:30 giờ sáng sau khi cảnh sát Sea Beach được phái đến khối 600 Đại lộ Ocean ở Thành phố Bãi biển Seal Beach kiểm tra an toàn một hộ gia đình tại nhà. Một người thân ngoài tiểu bang báo cáo rằng anh trai của họ ở Seal Beach đã "thất vọng với việc chăm sóc mẹ già của anh".

.

Khi cảnh sát đến, họ không thể liên lạc với bất kỳ ai trong nhà và tìm thấy một cánh cửa không khóa trước khi vào để tiến hành kiểm tra phúc lợi. Vào nhà, họ tìm thấy hai người lớn chết trong phòng ngủ. "Các thám tử Seal Beach đã biết rằng con trai trưởng thành, 65 tuổi, đang sống với mẹ, 84 tuổi, trong khu dân cư Seal Beach," theo một thông cáo báo chí của SBPD cho biết. "Người mẹ gần đây đã phải chịu một tình trạng y tế tạm thời đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc liên tục."

.

⚪ ---- Quận Cam: một cặp vợ chồng đã bị theo dõi tới tận nhà để tấn công và cướp. Hai vợ chồng bị tấn công bên ngoài nhà của họ ở Quận Cam trước khi bị cướp bởi những kẻ tấn công không xác định, theo Los Angeles Times đưa tin. Vijay Wali và vợ, Jyotika, đã bước ra khỏi chiếc xe Tesla trắng của họ lúc 7:48 giờ tối Thứ Sáu bên ngoài nhà của gia đình ở thị trấn Fullerton.

.

Người chồng là Vijay bị đấm và xô té xuống đất bởi một nghi phạm trong một hành động mà anh ta gọi là "45 giây kinh dị," theo tờ báo đưa tin. Một tên thứ hai đã lục soát và vơ vét tiền mặt, điện thoại di động, ví và một chiếc túi của bà Jyotika có chứa nhiều nữ trang quý giá của gia đình. Bà nói với LA Times rằng vụ "khủng bố" đã làm bà sợ hãi đến mức không dám bước ra đi chợ.

.

⚪ ---- California: Cảnh sát Tuấn Lê, thuộc Ty Cảnh sát Oakland, đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ vào sáng thứ Sáu tại khu 400 của Embarcadero. Tuấn Lê, 36 tuổi, có 4 năm phục vụ trong Ty Cảnh Sát Oakland. Tuấn Lê đã chết sau khi bị bắn vào sáng sớm thứ Sáu sau khi đáp ứng báo cáo về một vụ trộm tại cơ sở kinh doanh cần sa, vụ trộm thứ hai tại địa điểm này trong vòng bốn giờ. Lê được đưa đến bệnh viện và qua đời vài giờ sau đó.

.

Trong bản cập nhật chiều thứ Sáu, Cảnh sát Oakland xác định viên cảnh sát bị giết là Tuan Le, 36 tuổi. Sinh ra ở Việt Nam, Lê chuyển đến Oakland và nhập tịch vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lê tốt nghiệp học viện cảnh sát thứ 183 vào năm 2020. Cảnh sát cho biết Lê từng là nhân viên tài nguyên cộng đồng ở Tây Oakland trong hai năm qua.

.

⚪ ---- San Jose: Cảnh sát San Jose đã nói hôm thứ Sáu về việc bắt 5 người sau vụ bố ráp 1 sòng bạc và nhà thổ hồi đầu tuần này. Đầu tháng này, cảnh sát nói họ đã biết về sòng bạc, nơi đang hoạt động tại một khách sạn thương mại trên khối 2400 của Autumnvale Drive ở Bắc San Jose. Cùng với cờ bạc bất hợp pháp, các nhà điều tra xác định rằng ma túy và mại dâm cũng đang diễn ra. Cảnh sát đã khám xét hôm thứ Tư.

.

Trong quá trình tìm kiếm, năm người đã bị bắt. Cảnh sát cho biết các cô mãi dâm sẽ được hỗ trợ về thông tin và quyền của họ. Cảnhs át tịch thu 33 khẩu súng, bao gồm cả vũ khí tấn công, cùng với 150.000 viên đạn. Với 500 pounds cần sa và khoảng 20.000 đô la tiền mặt cũng được tìm thấy.

.

Các nghi phạm chủ mưu xác định là Saolepea Liu 42 tuổi cư dân Antioch, Nido Nguyen cư dân San Jose, 35 tuổi, Phuong Nguyen, 44 tuổi cư dân San Jose, Windie Pratt cư dân San Jose, 41 tuổi và Anai Garcia, 24 tuổi, cư dân San Jose. Tất cả năm người đều bị đưa vào nhà tù quận Santa Clara.

.

⚪ ---- TIN VN. Bắt đầu nghỉ Tết dương lịch, từ biệt một năm 2023 mệt mỏi. Báo AN TV ghi nhận: "Dịp tết dương lịch, để tạo không khí vui tươi chào đón năm mới cũng như tăng sự hấp dẫn cho điểm đến, nhiều địa phương trên cả nước đã sẵn sàng các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội. Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Đà Nẵng, các cơ sở lưu trú du lịch hạng 4-5 sao và tương đương có công suất chung dịp noel, năm mới 2024 ước đạt 60% , trong đó, công suất phòng cao nhất tập trung vào 02 ngày ngày 30-31/12/2023. khách chủ yếu lưu trú ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển..."

.

Hình trên: Sài Gòn chờ Tết dương lịch. (Photo: YouTube)

.

Theo Báo Hà Nội Mới: "Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày do gối vào 2 ngày nghỉ cuối tuần (từ 30-12-2023 đến 1-1-2024) nên nhiều người lựa chọn du lịch tại chỗ, trải nghiệm các hoạt động, vui chơi tại Thủ đô. Dịp này, khu vực trung tâm Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi đón năm mới. Khu vực phố đi bộ và phụ cận thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thêm 1 ngày để người dân và du khách vui chơi, tham quan (từ 29-12-2023 đến hết ngày 1-1-2024). Ngay trong tối 31-12, tại khu vực này có 2 sân khấu diễn ra hoạt động nghệ thuật đặc sắc cùng chương trình Countdown (đếm ngược) tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám."

.

Hà Nội bên Hồ Gươm. (Photo: YouTube)

.

Theo Báo Pháp Luật: "Trong dịp năm mới 2024, Việt Nam sẽ đón khoảng 6.500 khách du lịch quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… bằng đường tàu biển. Trong những ngày cuối năm 2023 và tháng 1-2024, Việt Nam liên tục đón năm chuyến tàu biển quốc tế ghé các cảng biển trên khắp đất nước để trải nghiệm các hành trình xuyên Việt."

.

⚪ ---- TIN VN. Gần 1.300 doanh nghiệp địa ốc đóng cửa năm 2023, tăng gần 8%. Theo VnExpress. 2023 tiếp tục là năm thị trường địa ốc đối diện với nhiều khó khăn khi có gần 1.300 doanh nghiệp phá sản, tăng gần 8% so với năm ngoái. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, năm nay tiếp tục ghi nhận lượng lớn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng gần 21% so với 2022; nhóm chờ thủ tục giải thể tăng xấp xỉ 29%. Bình quân mỗi tháng có 14.400 đơn vị rút lui khỏi thị trường. Kinh doanh bất động sản đứng đầu lĩnh vực có doanh nghiệp đóng cửa nhiều nhất, gần 1.300 đơn vị, tăng khoảng 8% so với 2022. Điều này cho thấy địa ốc vẫn có một năm khó khăn. Bình quân mỗi tháng, 107 doanh nghiệp ngành này phá sản, trong khi số lập mới giảm 45%, trên 4.700 đơn vị.

.

⚪ ---- TIN VN. Khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp kéo dài lịch nghỉ Tết cho người lao động tới 45 ngày. Theo VnBussiness. Năm 2023 là một năm có quá nhiều thách thức với các doanh nghiệp, đối mặt với thiếu đơn hàng, thanh khoản kém, xuất khẩu ì ạch… Tình trạng khó khăn kéo dài, thiếu đơn hàng để sản xuất đã khiến một số doanh nghiệp quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết cho người lao động. Phần nhiều các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán trong thời gian 8 ngày, từ ngày 8 - 15/2/2024 (29 đến mùng 6 Tết), tuy nhiên một số doanh nghiệp có kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết từ 15 - 45 ngày. Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết tới … 45 ngày. Công ty TNHH Y.C (TP. Biên Hòa) vừa đưa ra thông báo cho người lao động nghỉ Tết nguyên đán 45 ngày, kể từ ngày 2/1 đến 15/2/2024. Trong đó, người lao động nghỉ việc có lương từ ngày 9/2 đến 13/2. Công ty TNHH Gỗ L.F Việt Nam (KCN Tam Phước, TP Biên Hòa) cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 3/2 đến 25/2/2024. Công ty TNHH S.L.F Việt Nam (tại huyện Trảng Bom) dự kiến cho người lao động nghỉ Tết 3 tuần, tức 21 ngày.

.

⚪ ---- TIN VN. Du lịch Sài Gòn 2023: cao hơn 22% so với năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19. Theo báo Đầu Tư Tài Chính. Tổng thu du lịch cả năm của TP.HCM ước đạt 160.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đã đề ra và tăng 22% so với năm 2019. Năm nay, TPHCM tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam. Cụ thể, ngành du lịch đã đón được gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch trên 160.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, và cao hơn khoảng 22% so với năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19. Ngành du lịch đã đầu tư nhiều hơn vào kinh tế đêm, khiến chi phí du khách vào ban đêm tại TPHCM tăng mạnh chiếm tới 70% tổng chi tiêu khi đến TPHCM. Trong dịp Tết dương lịch và Tết cổ truyền sắp tới, với hàng loạt chương trình và lễ hội, du lịch TPHCM hy vọng sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng tiếp theo với đạt doanh thu ước khoảng 15.000 tỷ đồng.

.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ đang nợ 1,08 nghìn tỷ đô la trên thẻ tín dụng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Nợ thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ hầu hết là từ những người Mỹ sống theo từng chi phiếu lương, theo một cuộc khảo sát gần đây cho biết. Kể từ tháng 11 năm 2023, có khoảng 62% người tiêu dùng đã dựa vào chi phiếu lương kế tiếp của họ để chi trả cho dòng chảy tài chính hàng tháng của họ, theo cuộc khảo sát của Pymnts và LendingClub cho biết. Những người tiêu dùng này cũng sở hữu gần 60% thẻ tín dụng ở Hoa Kỳ, hơn nữa, trung bình 80% số người tiêu dùng phải sống theo từng chi phiếu lương sở hữu ít nhất hai thẻ tín dụng.

.

Người Mỹ hiện đang nợ 1,08 nghìn tỷ đô la trên thẻ tín dụng của họ sau khi xài tới 48 tỷ đô la chi tiêu mới trong quý ba năm 2023, theo một báo cáo gần đây về nợ các hộ gia đình từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/paycheck-to-paycheck-credit-card-debt

.

⚪ ---- HỎI 2: Thổ Nhĩ Kỳ báo động: 87% nhân viên y tế bị bạo lực lời nói hay thân thể ở sở làm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Thổ Nhĩ Kỳ (TTB) cho thấy 87 phần trăm nhân viên chăm sóc sức khỏe phải chịu bạo lực bằng lời nói hoặc thể xác tại nơi làm việc. Chủ tịch TTB là Sebnem Korur Fincancı nhận xét rằng việc gặp bạo lực đã buộc nhiều bác sĩ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Chi tiết:

https://www.duvarenglish.com/turkish-medical-association-survey-finds-87-pct-of-health-workers-exposed-to-violence-news-63572

.

.