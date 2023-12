Người dân Sài Gòn, Hà Nội xuống đường tưng bừng đón Noel, nhiều đường phố kẹt xe.

- Dân biểu Cộng Hòa Tim Burchett kể chuyện gài bẫy từ quán rượu thủ đô tới khách sạn: có ít nhất 1 Dân Biểu Cộng Hòa đã bị mỹ nhân kế tình báo Nga quay phim

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr: nhiệm kỳ 2 của Trump sẽ kinh khủng, các thành viên nội các sẽ khó khăn khi giữ Trump khỏi làm bậy

- Trump đã yêu cầu tòa kháng án liên bang hủy bỏ vụ truy tố Trump về tội lật ngược cuộc bầu cử 2020 ở thủ đô vì quyền miễn tố

- Florida: nổ súng, 1 chết, 1 bị thương, tay súng tẩu thoát

- Thủ tướng Israel: Mỹ không ảnh hưởng đến các quyết định quân sự của Israel

- Israel: tấn công quy mô lớn vào các địa điểm của Hezbollah ở Lebanon.

- Israel: thêm 8 lính Israel chết, nâng tổng số lính chết lên 485.

- Gaza: dân chết lên tới 20.258. Phó Giám đốc thông tấn Al Rai Ahmad Jamal Al Madhoun chết vì Israel dội bom. Tổng kết: 101 nhà báo chết, 50 trụ sở các báo, đài, hãng tin bị phá hủy.

- Mỹ: 2 tàu chở dầu bị phi cơ không người lái của nhóm Houthi bắn, 1 trúng, 1 trật.

- Tây Ban Nha: sẽ rời khỏi sứ mệnh quốc tế ở Biển Đỏ do Hoa Kỳ dẫn đầu

- Hamas: nếu Israel muốn thả con tin thì phải chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra.

- Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên kết Iran với các cuộc tấn công của Houthis nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

- Gaza: trong 24 giờ qua, với 201 người Palestine chếtg và 368 người bị thương. Tổng số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 là 20.258 người, trong khi 53.688 người khác bị thương

- Hamas: quân Hamas đã cho nổ sập hầm ở Gaza nơi 1 đơn vị quân Israel chui xuống, vài phút sau phic ơ Israel dội bom vào cửa hầm

- Tác phẩm vì hòa bình mới nhất của nghệ sĩ Banksy đã bị đánh cắp từ một góc phố ở London, thời giá 635,000 USD. Nghi can bị bắt.

- Vào năm 2050, dân số Nhật Bản sẽ giảm 17% so với 2020.

- Điểm đến giao thừa Tây đắt nhất thế giới: 1. New Orleans (giá phòng rẻ nhất là 1190 USD); 2. Miami Beach (1184 USD); 3. New York City (1164 USD). Rẻ nhất thế giới: Hà Nội (VN) và Phnom Penh (Cam Bốt) dưới 40 USD/đêm

- Nước mắt phụ nữ có chất hóa học tạo mùi có tác dụng ngăn chặn sự hung hăng ở nam giới.

- Quận Los Angeles: ngồi bên mẹ vô gia cư, bé gái 1 tuổi đứng tim, chết

- Thành phố nhiều không khí Giáng Sinh nhất: 1. Atlanta; 2. Pittsburgh; 3. Orlando; 4. Las Vegas; 5. San Francisco; 6. St. Louis; 7. Seattle; 8. Chicago; 9. Miami; 10. Birmingham, AL.

- Các thành phố Mỹ ít không khí Giáng Sinh nhất: 91. Aurora, CO; 92. Arlington, TX; 93. Detroit; 94. Stockton, CA; 95. Henderson, NVa; 96. Laredo, TX; 97. Chula Vista, CA; 98. San Bernardino, CA; 99. North Las Vegas, NV; 100. Hialeah, FL.

- Nike dự báo doanh thu hàng năm giảm 1%, liền ra kế hoạch giảm chi 2 tỷ USD, nhưng chưa nói rõ sẽ cắt bao nhiêu người

- 10 ngôn ngữ Châu Á được người Mỹ muốn học nhiều nhất: 1. Nhật; 2. Hàn; 3. Quan thoại (Trung Hoa); 4. Ấn độ; 5. Thái Lan; 6. tiếng Việt; 7. Persian (Ba Tư); 8. Philippines; 9. Khmer (Cam Bốt); 10. Telugu (bản ngữ Philippines).

- TIN VN. Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện Vatican tại Việt Nam.

- HỎI 1: Có tới 88% công ty Đài Loan sẽ thưởng nhân viên tiền cuối năm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mất ngủ sẽ dẫn tới suy bệnh và trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/12/2023) ⚪ ---- Một người đàn ông thiệt mạng và một phụ nữ bị thương sau khi một tay súng xông vào khu mua sắm Paddock Mall ở Ocala, Florida vào tối thứ Bảy, cảnh sát cho biết. Người đàn ông bị bắn nhiều phát tới chết dường như là mục tiêu dự định của tay súng. Người phụ nữ bị bắn vào chân dự kiến sẽ sống sót. Nghi phạm bỏ lại khẩu súng, đã rời khỏi hiện trường mà “không bị phát hiện” và “mặc áo hoodie đen và quần đen, cũng như đeo mặt nạ đen che một phần khuôn mặt”. Cảnh sát cho biết đang truy tìm tay súng.

⚪ ---- Các luật sư của cựu Tổng thống Trump đã yêu cầu tòa kháng án liên bang hủy bỏ vụ truy tố Trump về tội lật ngược cuộc bầu cử 2020 ở Washington, D.C., chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao từ chối yêu cầu của Công tố đặc biệt Jack Smith để bàn về Trump có quyền miễn tố hay không. Trong hồ sơ gửi lên Tòa kháng án khu vực D.C. vào tối thứ Bảy, các luật sư của Trump nhắc lại nỗ lực của họ yêu cầu tòa kháng án lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới đã bác bỏ yêu cầu miễn tố đối với Trump.

Trump đưa ra lập luận này từ tháng 10, nói rằng các hành động của Trump dẫn đến và xung quanh cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 được bảo vệ bởi quyền miễn tố của tổng thống. Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan đã ra phán quyết vào đầu tháng 12 rằng “Hoa Kỳ chỉ có một Giám đốc điều hành tại một thời điểm và vị trí đó không mang lại quyền ‘ra khỏi tù miễn phí’ suốt đời”.

⚪ ---- Một thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn rằng các điệp viên Nga có những đoạn băng ghi âm hay ghi hình về hành vi tình dục trên giường ngoài phạm vi gia đình của một số Dân Biểu thuộc Đảng Cộng hòa. Dân biểu Tim Burchett của Tennessee đã bình luận trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với người dẫn chương trình podcast Benny Johnson, người đã yêu cầu DB Burchett giải thích chi tiết về những tuyên bố trước đây mà ông đã đưa ra về đồng nghiệp của mình “những người đã bị thỏa hiệp cá nhân (personally compromised)”.

Burchett nói: “Cái hũ mật cũ [honeypot], người Nga làm thế. Và tôi chắc chắn rằng các thành viên Quốc hội đã bị dính bẫy. Tại sao những người bảo thủ tốt bụng lại bỏ phiếu cho những thứ điên rồ?" (ghi chú: honeypot có nghĩa là hũ mật ong, nhưng tiếng lóng có nghĩa là vị trí giữa 2 đùi phụ nữ, trong chính trị nghĩa là người gián điệp [nam/nữ] sử dụng sức quyến rũ tình dục để gài bẫy.)

Ông giải thích thêm về việc ông nghĩ các điệp viên nước ngoài đã làm tổn hại đến đồng nghiệp của ông như thế nào, mô tả tình huống trong đó một thành viên Quốc hội đang ở quán bar và bị một người đàn ông hoặc phụ nữ "rất hấp dẫn" tiếp cận và cười chia sẽ mọi câu nói đùa của vị dân cử say sưa này.

Burchett nói: “Điều tiếp theo bạn biết đấy, [tỉnh dậy thi bạn thấy] bạn đang khỏa thân trong phòng trọ với họ và điều tiếp theo bạn biết đấy, bạn sắp thực hiện một cuộc bỏ phiếu quan trọng. Và chuyện gì xảy ra? Một người nào đó ăn mặc bảnh bao đến và thì thầm vào tai bạn, 'Này anh bạn, có băng ghi hình về anh đấy.'"

Burchett, đang kết thúc năm thứ năm tại Quốc hội, cũng là một trong tám Dân biểu Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu lật đổ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào đầu tháng 10. Hơn một tháng sau, vào cuối tháng 11, Burchett phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tương tự về việc trục xuất Dân biểu lúc đó là George Santos.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các hôm Chủ nhật đã bác bỏ những tuyên bố rằng Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào đã ảnh hưởng đến các quyết định quân sự của Israel, nhấn mạnh đến chủ quyền quốc gia của Israel. Netanyahu bác bỏ thông tin cho rằng Biden đã thuyết phục ông đừng mở rộng chiến sự trong khu vực và khẳng định hành động của Israel được quyết định bởi những cân nhắc chiến lược của chính Israel. Tuyên bố của thủ tướng được đưa ra nhằm đáp lại một báo cáo của Wall Street Journal cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thuyết phục Israel tránh tấn công Hezbollah ở Lebanon.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các địa điểm của Hezbollah ở Lebanon. Vào sáng Chủ nhật, các máy bay chiến đấu của Israel được cho là đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm khác nhau có liên kết với nhóm phiến quân, bao gồm các công trình quân sự và bệ phóng hỏa tiễn. Đáp lại, một số hỏa tiễn đã được phóng từ Lebanon về phía đỉnh Keren Naftali ở Galilee Panhandle, khiến IDF phải sử dụng pháo binh để tấn công nguồn gốc của vụ cháy hỏa tiễn.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố vào đầu Chủ nhật một bản cập nhật mới về số lượng binh sĩ chết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Hamas. Quân đội thông báo rằng 8 binh sĩ đã chết trong các hoạt động ngày hôm trước, nâng tổng số người chết lên 485. Bốn trong số những người thiệt mạng là thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 7 đã chết trong trận chiến ở miền nam Gaza hôm thứ Bảy. Ngoài ra, tổng số lính bị thương tăng lên 1.996.

⚪ ---- Bên kia cuộc đụng độ, chính quyền Gaza thông tin trước đó rằng số thường dân thiệt mạng ở Gaza đã lên tới 20.258. Văn phòng truyền thông của chính phủ Gaza thông báo rằng Phó Giám đốc hãng thông tấn Al Rai Ahmad Jamal Al Madhoun đã chết trong một cuộc không kích do Israel thực hiện ở Dải Gaza. Với cái chết của ông, số nhà báo chết trong khu vực kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 đã tăng lên 101 người, đồng thời cho biết hơn 50 văn phòng truyền thông đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần kể từ đó. Đại diện của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế nói với giới truyền thông rằng đây là một “con số cực kỳ cao” chưa từng thấy trước đây trong những cuộc xung đột tương tự.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tiết lộ 2 tàu chở dầu được cho là bị nhóm Houthi nhắm tới ở Biển Đỏ vào ngày 23/12. Bộ chỉ huy cho biết tàu chiến USS Laboon đang điều hướng các vùng biển đó như một phần của sứ mệnh quốc tế nhằm đảm bảo thương mại đã nhận được báo cáo từ tàu chở dầu/hóa chất M/V Blaamanen mang cờ Na Uy và tàu chở dầu thô M/V Saibaba, thuộc sở hữu của Gabon và mang cờ Ấn Độ.

Chiếc đầu tiên không bị máy bay không người lái bắn trúng, trong khi chiếc còn lại bị bắn trúng. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo trong cả hai trường hợp. Quân đội Mỹ cho biết trên tài khoản X của mình: “Những cuộc tấn công này thể hiện cuộc tấn công thứ 14 và 15 nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại của phiến quân Houthi kể từ ngày 17 tháng 10”. Ngoài ra, USS Laboon còn “bắn hạ 4 máy bay không người lái có nguồn gốc từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen”.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hôm thứ Bảy xác nhận sẽ rời khỏi sứ mệnh quốc tế ở Biển Đỏ do Hoa Kỳ dẫn đầu, báo El Confidential đưa tin sau khi có quyền truy cập vào một tài liệu chính thức. Sự từ chối của Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh Liên Âu và Mỹ liên kết trong việc bảo vệ tuyến đường thương mại quan trọng và diễn ra sau lời kêu gọi bất ngờ giữa lãnh đạo hai nước một ngày trước đó. Về lời kêu gọi, Thủ tướng Pedro Sanchez bày tỏ "sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị giúp Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel cùng tồn tại."

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Hamas, Osama Hamdan hôm thứ Bảy đã nhấn mạnh các điều kiện quan trọng để nhóm tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo với Israel, nhấn mạnh rằng nếu Israel tìm cách đảm bảo việc thả con tin thì phải chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Al Jazeera dẫn lời người đại diện nói: “Nếu Israel muốn tìm lại các tù nhân còn sống thì họ phải dừng chiến tranh”.

Theo các phương tiện truyền thông, Hamdan khẳng định rằng các hành động quân sự của Israel ở Gaza đã không đạt được mục tiêu và bác bỏ tuyên bố của nội các chiến tranh Israel về việc loại bỏ "sự kháng cự" là "trống rỗng". Hamdan tiếp tục nhắc lại lời chỉ trích của nhóm đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Gaza là "yếu đuối" và cáo buộc Hoa Kỳ đã làm loãng nội dung của nó.

⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách Chính trị Ali Bagheri Kani hôm thứ Bảy đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên kết Tehran với các cuộc tấn công của Houthis nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Bagheri cho rằng nhóm phiến quân Yemen đang hành động độc lập, khẳng định "lực lượng kháng chiến" có "công cụ riêng" và "hành động theo quyết định và khả năng của chính mình".

Bình luận của Bagheri được đưa ra nhằm đáp lại việc Hoa Kỳ công bố thông tin tình báo của Mỹ, cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái, hỏa tiễn và thông tin tình báo chiến thuật cho người Houthis.

⚪ ---- Theo Bộ Y tế khu vực, Gaza đã chứng kiến số thương vong gia tăng trong 24 giờ qua, với 201 người Palestine thiệt mạng và 368 người bị thương. Tổng số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 do các cuộc tấn công của Israel vào dải đất này hiện là 20.258 người, trong khi 53.688 người khác bị thương. Thông báo này đưa ra sau khi 18 trường hợp tử vong mới được xác nhận trong các cuộc tấn công gần đây nhất của Israel vào trung tâm Gaza.

⚪ ---- Lữ đoàn Al-Qassam, một nhánh quân sự của Hamas, trong một tuyên bố hôm thứ Bảy cho biết họ đã cho nổ tung một đường hầm ở khu vực Hajr-ed-Dik của Gaza, nhắm vào một đơn vị lực lượng đặc biệt của Israel. Theo tuyên bố của lữ đoàn, sau vụ nổ, pháo binh đã nhắm vào lực lượng Israel, dẫn đến thương vong cho phía Israel. Tin này đưa ra sau khi Israel gần đây đã làm ngập các đường hầm trong khu vực, có thể họ không chắc chắn rằng các con tin không có ở đó.

⚪ ---- Tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ ẩn danh có nghệ danh Banksy đã bị đánh cắp từ một góc phố ở London chưa đầy một giờ sau khi anh xác nhận việc sắp đặt nó. Một biển báo dừng màu đỏ có hình ảnh 3 phi cơ không người lái quân sự trên đó đã được một người đàn ông cầm máy cắt đinh ốc gỡ đi giữa ban ngày khi các nhân chứng chụp ảnh và quay video ở London.

Sau khi nghệ sĩ đăng một bức ảnh về nghệ phẩm này lên Instagram, những người bình luận dự đoán nó sẽ không ở đó lâu. Một số tác phẩm của Banksy đã được bán với giá hàng chục triệu đô la. “Tôi đến đó vì nghĩ rằng mọi người muốn điều đó, tôi muốn xem nó trước khi có chuyện gì xảy ra với nó”, một người đàn ông chỉ muốn được biết đến với cái tên Alex nói với Hiệp hội báo chí.

Anh ta nằm trong số nhiều người chứng kiến cảnh một người đàn ông mặc áo khoác đỏ đen trèo lên chiếc xe đạp cạnh biển chỉ dẫn và bắt đầu gỡ tấm biển. Alex nói: “Chúng tôi nói, 'Bạn đang làm gì vậy?' nhưng không ai thực sự biết phải làm gì. Chúng tôi chỉ quan sát điều đó xảy ra.” "Tất cả chúng tôi đều hơi ngạc nhiên. Có tiếng còi ô tô."

Người đàn ông sau đó rời đi và vài phút sau quay lại với chiếc máy cắt đinh ốc để hoàn thành công việc. Người đàn ông thứ hai cầm chiếc xe đạp thuê của hãng Lime khi tên trộm tháo biển báo trước khi bỏ chạy.

Nghệ thuật đường phố kích thích tư duy của Banksy thường được coi là đưa ra một tuyên bố chính trị. Những người theo dõi Instagram của anh ấy giải thích rộng rãi tác phẩm mới nhất của anh ấy là kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza. Vì biển hiệu là STOP (ngừng xe) ở góc đường, và 3 phi cơ không người lái đang bay. Đây không phải là lần đầu tiên tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của Banksy thu hút sự chú ý. Nghệ sĩ, người vẫn giấu tên, được biết đến với tác phẩm có chủ đề chính trị.

Từ trái: Tranh sơn lên bảng STOP do chính Banksy phóng lên Instagram. Nghi can gỡ đinh ốc, rồi lấy xuống.

Từ trái: lấy xong, bước qua hè phố.

TIN VN. Người dân Sài Gòn, Hà Nội xuống đường tưng bừng đón Noel, nhiều đường phố kẹt xe.

Cảnh sát nói đã bắt một nghi phạm: Một người đàn ông ở độ tuổi 20 đã bị bắt vì nghi ngờ trộm cắp và gây thiệt hại hình sự liên quan đến việc dỡ bỏ biển báo giao thông đường bộ ở Peckham, phía đông nam London, Cảnh sát Metropolitan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy. Thời giá họa phẩm trên biển hiệu STOP này theo các chuyên gia mỹ thuật thì có thời giá 500.000 bảng Anh - khoảng 635.000 USD.⚪ ---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr cảnh báo rằng người kế nhiệm ông trong chính quyền Trump thứ hai có thể sẽ phải phản đối việc Trump “lạm dụng quyền lực chính phủ”. Barr, người đã rời Bạch Ốc của Trump với hoàn cảnh tồi tệ vào năm 2020, tuyên bố các thành viên nội các sẽ gặp khó khăn trong việc đóng vai trò là người bảo vệ cho Trump nếu Trump tái đắc cử vào năm 2024 - giống như Barr và những người khác đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.Barr nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Bảy: “Trump cần những người xung quanh, những người sẽ đẩy lùi và giúp giữ Trump đi đúng hướng và thu hẹp. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cách chính có thể làm là chỉ ra cho Trump thấy điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Một khi Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai, tôi không biết bạn có thể sử dụng những cân nhắc nào để đẩy lùi những ý tưởng tồi.”Barr đã nhiều lần chỉ trích Trump và không ủng hộ Trump cho đề cử Cộng hòa năm 2024. Thay vào đó, Barr kêu gọi các cử tri Đảng Cộng hòa đoàn kết xung quanh một ứng cử viên như cựu đại sứ LHQ Nikki Haley, người đã gây nhiều tranh cãi trong các cuộc thăm dò ở New Hampshire trong những tuần gần đây. Barr cảnh báo rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ không hiệu quả, cho rằng nó sẽ tập trung vào sự trừng phạt chính trị chống lại đảng Dân chủ vì những gì Trump coi là các cuộc tấn công có mục tiêu hiện nay.Barr nói: “Một trong những lý do khiến tôi phản đối Trump với tư cách là ứng cử viên là vì tôi không nghĩ Trump sẽ đưa đất nước tiến lên. Tôi lo lắng rằng phong cách quản lý của Trump, việc Trump tiếp tục chiều theo sự tức giận và thất vọng thay vì cách tiếp cận mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề của chúng ta, sẽ trở nên hỗn loạn và không đạt được nhiều thành tựu. Trump sẽ là một vị tổng thống vịt què.”⚪ ---- Vào năm 2050, dân số Nhật Bản sẽ giảm 17% so với 2020. Theo ước tính của chính phủ, dân số ở tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản ngoại trừ Tokyo được dự đoán sẽ giảm vào năm 2050 so với mức của năm 2020. Theo Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia, 11 quận sẽ chứng kiến dân số giảm hơn 30%, trong khi số lượng cư dân ở khoảng 20% tổng số thành phố trực thuộc trung ương dự kiến sẽ giảm hơn một nửa. Bộ Y tế cũng cho biết dân số Nhật Bản dự kiến sẽ giảm 17% trong cùng thời kỳ xuống còn 104,69 triệu người.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát, New Orleans được xác định là điểm đến đắt đỏ nhất thế giới về giá lưu trú tại khách sạn trong thời gian đêm giao thừa Tết Tây năm nay. Nghiên cứu của TravelMag.com đã so sánh giá chỗ ở tại 60 thành phố lớn trên toàn cầu, ghi lại giá phòng đôi hợp lý nhất cho thời gian lưu trú 3 đêm từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024 ở mỗi địa điểm. Chỉ những khách sạn có vị trí trung tâm và được xếp hạng từ 3 sao trở lên mới được tính đến.New Orleans đứng đầu bảng xếp hạng với mức giá phòng rẻ nhất là 1190 USD, tăng đáng kinh ngạc 182% so với mức giá thông thường trong tháng 1. Miami Beach và Thành phố New York theo sát, với mức giá lần lượt là 1184 USD và 1164 USD cho thời gian lưu trú 3 đêm. Sydney và Rio de Janeiro nổi lên là những điểm đến đắt đỏ nhất ngoài Hoa Kỳ, với mức giá tối thiểu lần lượt là 1089 USD và 1087 USD.Trong số 10 thành phố của Hoa Kỳ được xem xét trong cuộc khảo sát, Boston và Chicago là những thành phố có giá cả phải chăng nhất, với mức giá khoảng 500 USD cho kỳ nghỉ 3 đêm. Ở phía bên kia của quang phổ, Hà Nội (VN) và Phnom Penh (Cam Bốt) được xác định là những điểm đến rẻ nhất trên thế giới để đón giao thừa Tây, nơi có thể tìm thấy một căn phòng với giá dưới 40 USD mỗi đêm ở cả hai thành phố.⚪ ---- Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Biology, nước mắt của phụ nữ có chứa các chất hóa học tạo mùi có tác dụng ngăn chặn sự hung hăng ở nam giới. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc ngửi những giọt nước mắt đó sẽ làm giảm hoạt động của não liên quan đến sự gây hấn, từ đó dẫn đến hành vi ít hung hăng hơn.Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự hung hăng của con đực ở chuột thí nghiệm có thể bị ngăn chặn bởi mùi nước mắt của con cái. Kiểu giao tiếp dựa trên mùi hương này được gọi là "tín hiệu hóa học xã hội". Để xem điều này có đúng ở người hay không, các nhà nghiên cứu đã thiết kế một thí nghiệm trong đó hai người đàn ông sẽ chơi một trò chơi được thiết kế để khơi gợi hành vi hung hăng.Các nhà nghiên cứu cho biết, một người chơi đã tin rằng người kia đang gian lận và được tạo cơ hội để trả thù bằng cách khiến họ thua tiền. Trong những tình huống này, những người đàn ông được ngẫu nhiên tiếp xúc với những giọt nước mắt xúc động của phụ nữ hoặc một liều dung dịch muối giả dược. Những người đàn ông không biết họ đang ngửi thứ gì vì cả nước mắt và nước muối đều không có mùi. Hành vi hung hăng tìm cách trả thù giảm hơn 40% khi đàn ông ngửi nước mắt của phụ nữ, so với nước muối.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một bé gái sơ sinh đã chết gần phi trường LAX ở Westchester vào sáng thứ Sáu. Theo Cảnh sát Los Angeles, một bé gái 1 tuổi, chết do ngừng tim gần giao lộ giữa đại lộ Nam Sepulveda và Đại lộ Century vào khoảng 10 giờ sáng. Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết cuộc gọi đầu tiên được thực hiện lúc 9:37 giờ sáng, mặc dù chưa rõ mối quan hệ của người gọi với đứa trẻ.Người gọi đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho đến khi cứu hỏa đến tiếp quản, nhưng họ tuyên bố người đó đã chết. Phóng viên Steve Gregory của KFI cho biết trên X, trước đây là Twitter, rằng “đứa trẻ đã chết trên băng ghế xe buýt”, đồng thời nói thêm rằng “đứa trẻ, chị gái và mẹ của cô bé [đều] là người vô gia cư.” Người mẹ đang được các thám tử thẩm vấn, trong khi đứa trẻ còn lại đang được Sở Trẻ em và Dịch vụ Gia đình Quận L.A. giam giữ.⚪ ----- Công ty WalletHub đã tìm kiếm các thành phố trên khắp Hoa Kỳ nơi việc tổ chức lễ Giáng sinh không cần phải tốn nhiều tiền. Trang web đã xem xét 100 thành phố lớn nhất quốc gia, khai thác hơn hai chục số liệu thuộc năm danh mục chính: truyền thống và niềm vui, bao gồm trang trại cây thông Noel, sân trượt băng và địa điểm âm nhạc bình quân đầu người; sùng đạo Thiên Chúa (xem tỷ lệ người theo đạo Cơ đốc và số lượng nhà thờ; làm từ thiện và số lượng quyên góp trực tuyến, trong số các yếu tố khác; mua sắm (cửa hàng quà tặng, cửa hàng đồ chơi, v.v.); và chi phí (có nghĩa là thẻ giá cho các nhà hàng, vé xem kịch, v.v.)...)Atlanta là thành phố vui vẻ có chi phí phải chăng nhất trong mùa giải này. Hãy xem top 10 trong bảng xếp hạng của WalletHub về các thành phố nhiều không khí Giáng Sinh nhất: 1. Atlanta; 2. Pittsburgh; 3. Orlando; 4. Las Vegas; 5. San Francisco; 6. St. Louis; 7. Seattle; 8. Chicago; 9. Miami; 10. Birmingham, Alabama.Các thành phố ít không khí Giáng Sinh nhất: 91. Aurora, Colorado; 92. Arlington, Texas; 93. Detroit; 94. Stockton, California; 95. Henderson, Nevada; 96. Laredo, Texas; 97. Chula Vista, California; 98. San Bernardino, California; 99. North Las Vegas, Nevada; 100. Hialeah, Florida.⚪ ---- Sau khi cắt giảm dự báo doanh thu hàng năm xuống 1%, Nike đ8ưa ra kế hoạch sẽ cắt giảm chi phí 2 tỷ USD. Một giám đốc điều hành cho biết mục tiêu đó sẽ đạt được thông qua việc sa thải nhân viên và tăng cường tự động hóa, báo cáo của NPR. Giám đốc tài chính Matt Friend cho biết trong cuộc gọi báo cáo thu nhập hôm thứ Năm rằng nhu cầu ở Trung Quốc giảm, đặc biệt ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trực tuyến và châu Âu nằm sau dự báo thấp.Ông nói: “Chúng tôi đang thấy những dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng thận trọng hơn trên toàn thế giới”. Tại thị trường Trung Quốc rộng lớn hơn, bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao, Friend cho biết doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng 16% trong khi doanh số bán hàng trực tuyến giảm 22% trong quý gần đây nhất.Công ty trang phục thể thao này không cho biết họ đang lên kế hoạch sa thải bao nhiêu người, mặc dù Friend cho biết các cấp quản lý và dòng sản phẩm sẽ bị thu hẹp. Doanh thu không thay đổi nhiều trong quý được báo cáo hôm thứ Năm, nhưng Nike cho biết quý tới sẽ còn tệ hơn.Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 11% vào thứ Sáu.⚪ ---- Một nghiên cứu gần đây do Trường Ngôn ngữ Live the Language (LTL) thực hiện cho thấy tiếng Hàn là ngôn ngữ châu Á phổ biến thứ hai mà người Mỹ muốn học, làm sáng tỏ sự quan tâm và say mê ngày càng tăng đối với văn hóa Hàn Quốc. Viện chuyên giảng dạy các ngôn ngữ châu Á đã phân tích dữ liệu từ Google Search Planner để có được lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng trong 12 tháng qua tại Hoa Kỳ.Trong khi tiếng Nhật đảm bảo vị trí hàng đầu với lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng là 170.927 nhờ sự phổ biến của nó do ảnh hưởng của anime và manga, thì ngôn ngữ Hàn Quốc theo sát là ngôn ngữ được người Mỹ mong muốn thứ hai, với lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng. khối lượng 133.886.Nhóm 10 ngôn ngữ Châu Á được người Mỹ muốn học nhiều nhất là, theo thứ tự: 1. Nhật; 2. Hàn; 3. Quan thoại (Trung Hoa); 4. Ấn độ; 5. Thái Lan; 6.; 7. Persian (Ba Tư); 8. Philippines; 9. Khmer (Cam Bốt); 10. Telugu (bản ngữ Philippines).⚪ ----Tin theo nhiều báo; vài hình trung tâm SG, nhà thờ Đức Bà, theo YouTube. Báo Dân Trí ghi nhận: "Tối 24/12, người dân đổ về khu trung tâm TPHCM, các xóm đạo để đón Noel, nhiều tuyến đường ùn ứ, các điểm vui chơi đông nghẹt người. Từ 18h, khắp các ngả đường hướng về trung tâm TPHCM đông đúc, ùn ứ kéo dài vì người dân đi chơi Noel. Tại phố Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza (quận 1)... đông nghịt người."



Báo VietnamNet ghi nhận: "Các điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM và Hà Nội đều đông nghẹt người và xe khi các gia đình và nhóm bạn trẻ đổ ra đường đón Noel. 19h30 tối 24/12, hàng chục nghìn người từ nhiều quận, huyện lân cận đổ về trung tâm TP.HCM để vui chơi, đón Giáng sinh. Cùng thời điểm 19h tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, giáo dân và du khách sớm đổ về đông nghịt. Các quán xá xung quanh khu vực Nhà thờ Lớn luôn trong tình trạng kín bàn do số lượng khách tăng. Bên trong nhà thờ, lễ Misa de Nochebuena (lễ đêm Giáng sinh) tổ chức ngay từ 18h."





Báo Thanh Niên ghi nhận: "Chiều tối nay 24.12, nhiều người đến xóm đạo Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) đón Giáng sinh. Dù lượng người và xe đông nhưng ai nấy đều háo hức, phấn khởi vui chơi trong tiết trời dễ chịu. Theo ghi nhận của Thanh Niên, 18 giờ tối dòng người đã đổ về xóm đạo này khiến đường Phạm Thế Hiển đông người và xe. Đoạn đường trước nhà thờ Bình Thái có thời điểm kẹt cứng, các phương tiện phải di chuyển chậm. Nhiều người đã ghé đến 5 nhà thờ dọc đường này gồm Bình Thái, Bình An, Bình An Thượng, Bình Thuận, Bình Sơn chụp hình, tận hưởng không khí Giáng sinh."





Báo Người Lao Động ghi nhận: "Nhiều hành khách qua sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) bất ngờ nhận được quà là thú nhồi bông, nón lá hay thưởng thức ca nhạc, trải nghiệm check-in quay video 360 độ trong dịp Lễ Giáng sinh. Trong ngày 23-12, 24-12, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức 5 điểm tặng quà tại cả Nhà ga quốc tế và quốc nội cho hành khách đi máy bay. Quà tặng là những chú thú bông ngộ nghĩnh bằng chất liệu vải bố nhồi bông thân thiện với môi trường; là những chiếc nón lá vẽ hình đất nước con người Việt Nam, là những tấm thiệp nhỏ xinh để hành khách viết lời chúc, điều ước…"

⚪ ---- TIN VN. Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện Vatican tại Việt Nam. Theo VnExpress. Tổng giám mục Marek Zalewski, 60 tuổi, Sứ thần Tòa thánh tại Singapore được Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm đại diện Tòa thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Thông tin được Tổng giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam thông báo đến các Hồng y, Giám mục và cộng đồng giáo dân tại Việt Nam ngày 23/12. Dự kiến, đại diện Tòa thánh Vatican sẽ đến Việt Nam hôm 31/1. Tổng giám mục Marek Zalewski sinh năm 1963, tại Ba Lan. Ông học Triết học tại Đại chủng viện Łomża và Thần học tại Đại chủng viện Firenze, Ytaly. Năm 1989, ông được thụ phong Linh mục tại Nhà thờ chính tòa Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Łomża.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 88% công ty Đài Loan sẽ thưởng nhân viên tiền cuối năm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo ngân hàng việc làm trực tuyến Yes123, hơn 88% doanh nghiệp ở Đài Loan đang có kế hoạch thưởng cuối năm. Trích dẫn một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 12, ngân hàng việc làm cho biết 88,7% trong số 1.028 nơii được hỏi cho biết họ sẽ đưa ra tiền thưởng cuối năm, so với 79,8% trong một cuộc thăm dò tương tự được thực hiện vào năm ngoái.

Mức thưởng cuối năm trung bình được trao cho những người nhận được bằng 1,32 lần lương của nhân viên, cao thứ hai trong 6 năm, chỉ sau 1,35 tháng trong một cuộc thăm dò được thực hiện vào năm 2018.

https://focustaiwan.tw/business/202312230013

⚪ ---- HỎI 2: Mất ngủ sẽ dẫn tới suy bệnh và trầm cảm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một đánh giá toàn diện về nghiên cứu giấc ngủ kéo dài suốt 5 thập niên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy mất ngủ làm suy yếu chức năng cảm xúc và làm tăng nguy cơ lo lắng và trầm cảm của một người. Nó cũng gây tổn hại đến những cảm xúc tích cực như niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng.

Tác giả chính Cara Palma, giám đốc Phòng thí nghiệm Giấc ngủ và Phát triển tại Đại học Tiểu Bang Montana ở Bozeman, cho biết: “Trong xã hội thiếu ngủ phần lớn của chúng ta, việc định lượng tác động của việc mất ngủ đối với cảm xúc là rất quan trọng để thúc đẩy sức khỏe tâm lý. Nghiên cứu này... cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy thời gian thức kéo dài, thời gian ngủ ngắn và thức giấc vào ban đêm ảnh hưởng xấu đến hoạt động cảm xúc của con người." Đối với nghiên cứu này, nhóm của Palma đã phân tích dữ liệu từ 154 nghiên cứu bao gồm hơn 5.700 người.

https://www.upi.com/Health_News/2023/12/22/sleep-loss-anxiety-depression/4101703256538/