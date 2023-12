Trong hình trái: Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia Corp.) và Thủ Tướng VN Phạm Minh Chính; hình phải: Huang và Thủ Tướng Mã Lai Anwar Ibrahim. Công ty Hoa Kỳ Nvidia sẽ đặt các căn cứ thiết kế và sản xuất ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại VN và Mã Lai.

- Công ty Hoa Kỳ Nvidia sẽ đặt các căn cứ quan trọng về thiết kế và sản xuất ngành bán dẫn, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại VN và Mã Lai.

- Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) kêu gọi Mỹ ngưng viện trợ Ukraine, chấp nhận Ukraine nhường đất cho Nga để cầu hòa

- Quận Cam: cậu Peter Park có bằng Tiến sĩ Luật năm 17 tuổi; 18 tuổi tuyên thệ nhậm chức công tố quận Tulare

- TQ bán 2,97 triệu chiếc xe trong tháng 11, tăng 27,4%

- Áo quốc bắt thanh niên 16 tuổi có âm mưu tấn công vào giáo đường Do Thái

- Putin dự lễ treo cờ 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử sẽ hoạt động ở Thái Bình Dương.

- Ngoại trưởng Ukraine xin đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên Âu càng sớm càng tốt.

- Cơ quan UNRWA của LHQ: đã chết hơn 130 nhân viên LHQ, kêu gọi ngưng bắn

- Israel thú nhận đã bắn đạn phốt pho trắng (đạn lân tinh gây phỏng và cháy) do Mỹ cung cấp vào Lebanon làm ít nhất 9 thường dân bị thương.

- Hamas: hỏa tiễn bắn từ Gaza về phía thủ đô Tel Aviv của Israel.

- Cao ủy Liên Âu: Israel dội bom làm Gaza không còn nơi trú ẩn nào nữa, xin Israel tạm dừng để cứu dân thường

- Hamas: sẽ không có con tin nào rời Gaza “sống sót” trừ khi yêu cầu của Hamas được đáp ứng: Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với quân chiếm đóng ở mọi khu phố, và ngõ hẻm.

- UNIFIL lo ngại tăng xung đột rộng hơn giữa Israel và phong trào Hezbollah có trụ sở tại Lebanon

- Netanyahu: tình thế đang xoay chiều, nhiều chiến binh Hamas đã đầu hàng lực lượng Israel.

- Tổ chức Y tế Thế giới WHO: y tế khủng hoảng ở Gaza, xin cung cấp vật tư y tế “ngay lập tức, bền vững và không bị cản trở”

- Martin Indyk, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, kêu gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức

- Tổng thống Ukraine Zelensky hôm nay sẽ tơi Mỹ, gặp TT Biden

- Hôm nay thứ Hai 11/12/2023, Giuliani ra tòa, phải đối diện hai mẹ con nhân viên phòng phiếu bị Giuliani chụp mũ là gian lận phiếu bầu cho Biden, làm 2 mẹ con bị giang hồ MAGA dọa xử tử.

- Công tố Đặc biệt Jack Smith xin tòa giữ y lịch xét xử Trump vào tháng 3/2024, không có gì để miễn tố hay trì hoãn

- Viện trưởng Đại học Harvard bị các Dân Biểu Cộng Hòa đòi lột chức, hơn 300 giảng viên ký Thư Ngỏ ủng hộ Viện trưởng, xin đừng nghe lời chính khách

- Nebraska: Một linh mục Công giáo bị đâm chết, hung thủ bị bắt

- 25 thành phố nhiều gián nhất, theo thứ tự: 1. Houston, TX; San Antonio, TX; Tampa, FL; Phoenix, AZ; 5. Las Vegas, NV; Miami, FL; Atlanta, GA; Birmingham, AL; Dallas, TX; 10. Oklahoma City, OK; New York, NY; Richmond, VA; 13. Los Angeles, CA; Washington, D.C.; Philadelphia, PA; Baltimore, MD; 17. Riverside, CA; Chicago, IL; Minneapolis, MN; 20. San Jose, CA; Boston, MA; Detroit, MI; 23. San Francisco, CA; Rochester, NY; Seattle, WA.

- Quận Cam: 1 người bảo vệ băng qua trường bị xe tông, bị thương nặng

- Tạp chí Money: 50 nơi tốt nhất để sống ở Mỹ vào năm 2023 có 2 thành phố Nam California là Irvine (#13) và San Diego (#22).

- Alabama: Minh Nguyen giết cô con gái 17 tuổi của người bạn gái cũ, bị bắt, chờ ra tòa

- TIN VN. Loạt doanh nghiệp ‘bốc hơi’ cả nghìn nhân sự, có nơi cắt giảm tới 75%.

- TIN VN. Tăng cường nhập khẩu điện và than từ Lào. (Điều bi hài: Doanh nghiệp điện gió VN ngập nợ)

- HỎI 1: Có 15,3% công nhân Nam Hàn đã bị cấp trên đấm, chửi mắng, ném đồ vật vào hoặc quăng đồ vật đi, và trả thù khi bị báo chính quyền? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nghe như ở VN, công an là ngành tham nhũng nhất nước Pakistan? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/12/2023) ⚪ ---- Quận Cam: Hầu hết thanh thiếu niên đều vào đại học sau khi tốt nghiệp trung học. Peter Park dẫn đầu cuộc chơi một chút — tuần trước, thanh niên 18 tuổi này đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách có thể là công tố viên hành nghề trẻ nhất của California, theo UPI. Theo thông cáo từ Văn phòng Biện lý Quận Tulare, nơi Park đã làm thư ký luật từ tháng 8/2023, Park phát hiện ra vào tháng trước rằng anh đã vượt qua kỳ thi luật sư nổi tiếng khắt khe mà anh đã tham gia vào tháng 7 lúc 17 tuổi, có lẽ khiến anh trở thành người trẻ nhất từng làm như vậy (Hội đồng Luật khoa California State Bar nói với AP rằng họ không thể xác nhận Park là người trẻ nhất, mặc dù họ gọi thành tích của Park là "một thành tích khá phi thường và đáng được ăn mừng.").

Park bắt đầu sự nghiệp trung học vào năm 2019 ở tuổi 13 tại Học viện Oxford ở Cypress, Quận Cam. Nhờ luật pháp California, cậu có thể tham gia các kỳ thi tài năng và ghi danh vào chương trình JD (Tiến sĩ Luật) bốn năm tại Trường Luật Đại học Northwestern California cùng lúc; cậu tốt nghiệp trung học sau hai năm, sau đó cũng theo học tại trường luật vào đầu năm nay. Park, người vừa tròn 18 tuổi vào tháng 11, đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư vừa qua.

“Văn phòng Biện lý [DA] đã thuê Park làm phó luật sư quận trong tuần này,” theo một phát ngôn viên của văn phòng đó cho biết hôm thứ Sáu, theo USA Today. "Chúng tôi phải đợi cho đến khi Park tròn 18 tuổi."

Về việc Park cảm thấy thế nào về thành tích của mình và sự nghiệp mà anh đang có ở phía trước, Park nói: "Điều đó không hề dễ dàng, nhưng nó đáng giá. Nó đòi hỏi kỷ luật và chiến lược... và tôi đã làm được.... Tôi khao khát trở thành một công tố viên bởi vì tôi bị thúc đẩy bởi nghĩa vụ đạo đức nhằm duy trì tự do, bình đẳng và công lý trong xã hội. Tôi ngưỡng mộ cách các công tố viên giữ cho cộng đồng của chúng ta được an toàn và mang lại sự kết thúc cho các nạn nhân." (Ghi chú: có lẽ Park là người gốc Đại Hàn.)

⚪ ---- Tin vui cho Việt Nam: Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia Corp, cho biết hôm thứ Hai rằng công ty muốn biến Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của công ty trong kỹ nghệ chất bán dẫn (semiconductor industry). Theo Reuters, nhận xét này được đưa ra khi tập đoàn này có ý định mở rộng đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước và đặt cược vào tài năng hình thành của mình để phát triển trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Jensen Huang (tên phiên âm là: Hoàng Nhân Huân), Giám đốc điều hành của Nvidia, phát biểu trong một sự kiện: “Việt Nam đã là đối tác của chúng tôi vì chúng tôi có hàng triệu khách hàng ở đây. Việt Nam và Nvidia sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ của chúng tôi, trong đó có những đối tác mà Nvidia mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác cùng với Viettel, FPT, VinGroup và VNG."

Công ty, với doanh thu 18,12 tỷ USD trong quý gần đây nhất, đang tìm cách giành được chỗ đứng trong ngành khi đối thủ cạnh tranh chính của hãng là Advanced Micro Devices Inc. (AMD), đã chính thức ra mắt chip Instinct MI300 mới vào tuần trước, đại diện cho doanh số bán hàng dự kiến trị giá 2 tỷ USD vào năm 2024.

Reuters ghi rằng Chính phủ Việt Nam đưa ra lời tuyên bố có trích dẫn lời ông Huang sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Cơ sở công ty tại VN sẽ là để thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái bán dẫn và số hóa của Việt Nam”.

Huang và Thủ Tướng Phạm Minh Chính

Nvidia, công ty đã đầu tư 250 triệu USD vào Việt Nam, chuẩn bị thảo luận về các thỏa thuận hợp tác về chất bán dẫn với các công ty công nghệ và chính quyền Việt Nam trong một cuộc họp vào thứ Hai, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu.

Việt Nam, nơi có các nhà máy lắp ráp chip lớn, trong đó có công ty Intel lớn nhất toàn cầu, đang cố gắng mở rộng sang thiết kế chip và có thể cả sản xuất chip khi căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo cơ hội cho Việt Nam trong ngành.

Công ty sản xuất chip này đã hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam để triển khai trí tuệ nhân tạo AI trong các ngành công nghiệp đám mây, xe hơi và chăm sóc sức khỏe, theo một tài liệu được Bạch Ốc công bố vào tháng 9 cho thấy thời điểm Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Ông là một tấm gương thành công của di dân gốc Á tại Hoa Kỳ. Jen-Hsun "Jensen" Huang sinh ngày 17/2/1963, là một doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan. Ông là người đồng sáng lập công ty xử lý đồ họa Nvidia vào năm 1993 và đã giữ chức chủ tịch và Tổng quản trị (CEO) của nó kể từ khi thành lập. Huang tốt nghiệp Đại học tiểu bang Oregon trước khi chuyển đến California. Huang tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Stanford. Năm 2008, Forbes liệt kê ông là CEO được trả lương cao thứ 61 trong danh sách CEO của Mỹ và là một trong những người Mỹ gốc Á giàu có nhất ở Hoa Kỳ.

Huang sinh ra ở thành phố biển Đài Nam, Đài Loan. Gia đình ông di cư sang Hoa Kỳ và chuyển đến Oneida, Kentucky, và sau đó đến Oregon. Ông tốt nghiệp trường trung học Aloha, ngoại ô Portland. Huang nhận bằng đại học về kỹ thuật điện của Đại học Oregon State vào năm 1984 và bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học Stanford vào năm 1992.

Sau đại học, ông là Giám đốc của LSI Logic và là nhà thiết kế bộ vi xử lý tại Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Vào sinh nhật lần thứ 30 của mình vào năm 1993, Huang đồng sáng lập Nvidia và hiện là CEO và Chủ tịch. Ông sở hữu một phần cổ phiếu của Nvidia trị giá khoảng 1,3 tỷ USD vào năm 2016. Ông kiếm được 24,6 triệu đô la với tư cách là CEO năm 2007, xếp hạng ông là CEO được trả lương cao thứ 61 của Forbes.

Hiện thời Mã Lai là nước cạnh tranh với Việt Nam trong cương vị trải thảm đỏ mời công ty của Huang. Bởi vì báo Business Times loan tin hôm nay về chuyến thăm Mã Lai tuần trước của Huang. Bản tin này dịch như sau.

Nhiều người đặt kỳ vọng cao vào chuyến thăm đầu tiên của giám đốc điều hành Nvidia Corp, Jensen Huang tới Malaysia vào tuần trước. Đã có nhiều thảo luận về khả năng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu ở Malaysia sau chuyến thăm của Huang tới Singapore, nơi giới truyền thông đưa tin rằng Nvidia có thể đầu tư vào một địa điểm trí tuệ nhân tạo (AI) "mang tính biểu tượng" ở thành phố này.

.

Huang đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các giám đốc điều hành của Ban Phát triển Kinh tế, nơi Huang ám chỉ rằng một siêu máy tính mới có thể được chế tạo ở đó. Điều này càng củng cố quan điểm về đầu tư trung tâm dữ liệu tiềm năng ở Malaysia. Vài phút trước hội nghị bàn tròn truyền thông của Huang, có tin tức cho biết Nvidia đang đàm phán nâng cao với YTL Power International Bhd để xây dựng cơ sở hạ tầng AI ở Malaysia.

.

Mặc bộ trang phục toàn màu đen và áo khoác da chủ yếu, vị giám đốc công nghệ này đã bỏ qua các câu hỏi về Nvidia và YTL. Thay vào đó, Huang nhấn mạnh tiềm năng của Malaysia như một trung tâm “sản xuất” AI. Huang nói: "YTL là một công ty phi thường, có khả năng lãnh đạo và di sản đáng kinh ngạc. Đây là một trung tâm rất quan trọng đối với cơ sở hạ tầng máy tính của Đông Nam Á. Nó đòi hỏi khả năng tiếp cận các cơ sở vật chất và quyền lực cực kỳ quan trọng và YTL có thể đóng một vai trò to lớn trong việc đó”.

.

Huang cho biết trung tâm dữ liệu AI là một loại trung tâm mới, không giống như những trung tâm cũ được thiết kế chủ yếu để lưu trữ dữ liệu và chạy các ứng dụng. Huang nói: "Các trung tâm dữ liệu AI là những nhà máy lấy dữ liệu thô và biến nó thành dữ liệu thực sự có giá trị. Sự chuyển đổi đó về cơ bản giống như sản xuất và Malaysia rất xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất. Đó là sự xuất sắc của khu vực trong lĩnh vực sản xuất và giờ đây, kết hợp với công nghệ trung tâm dữ liệu và khả năng AI của Nvidia, nó có thể trở thành một trung tâm sản xuất.”

.

Người Mỹ gốc Đài Loan, người đi tiên phong trong lĩnh vực điện toán tăng tốc đơn vị xử lý đồ họa được sử dụng trong AI tạo ra, Huang nói với giới truyền thông rằng ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có AI trong tên của mình, ám chỉ tên viết tắt của Anwar. Huang nói: "Tôi là một người đam mê AI nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chúng tôi sẽ nói về việc Malaysia có thể đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong sự phát triển của AI trong khu vực."

.

Vào tối thứ Sáu 8/12/2023, YTL đã công bố hợp tác với Nvidia để xây dựng cơ sở hạ tầng AI nhằm đưa những siêu máy tính nhanh nhất đến Malaysia vào giữa năm 2024. Cơ sở hạ tầng AI sẽ được lưu trữ tại Công viên YTL Green Data Center Park ở Kulai, Johor, một cơ sở 500MW do YTL phát triển sẽ được cung cấp năng lượng duy nhất bằng một lượng năng lượng mặt trời tại chỗ tương đương.

.

YTL Communications Sdn Bhd, công ty con viễn thông của YTL, sẽ sở hữu và quản lý cơ sở hạ tầng AI nhằm cung cấp dịch vụ điện toán AI cho Mã Lai. Cơ sở hạ tầng AI sẽ cung cấp nền tảng cho nghiên cứu khoa học cũng như phát triển các giải pháp và ứng dụng nhằm thúc đẩy tiến trình trở thành quốc gia AI của Malaysia.

Huang và Thủ Tướng Mã Lai Anwar Ibrahim hôm Thứ Sáu 9/12/2023.

Theo một số người phân tích và thắc mắc: Huang vào Mã Lai và Việt Nam là theo đúng lời Tổng Thống Biden muốn kéo chặt về phía Mỹ các đồng minh vùng Đông Nam Á, nhưng hẳn cũng là công móc nối của những người gốc Đài Loan tại VN và Mã Lai. Trước khi Huang thăm Mã Lai và Việt Nam trong tháng 12 này, công ty của Huang đã nghiên cứu tình hình và các điều kiện 2 nước này cung ứng từ cả năm rồi. Vây rồi Huang cũng có những cam kết hợp tác với Nhật Bản và Singapore, lựa chọn chính yếu sau này sẽ là gì, vì nguồn lực khó mà phân tán nhiều được. Điểm này là chỗ VN nên tìm thế mạnh để chiêu dụ Huang khi cạnh tranh với nước khác nhằm mời Huang vào.

⚪ ---- Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA: China Passenger Car Association) hôm thứ Hai tiết lộ rằng doanh số bán lẻ xe chở khách tại nước này đạt 2,97 triệu chiếc trong tháng 11, tăng 27,4% so với tháng tương ứng một năm trước. (ghi chú: "passenger car" được TQ là xe thường, không chở hơn 9 người trên xe. Các xe chở hơn 9 người như xe buýt thì gọi là xe thương mại - commercial vehicles)

So với tháng trước, doanh số bán xe chở khách tăng 4,1%. Doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới tăng vọt 30% mỗi năm lên 1,03 triệu chiếc. Từ tháng 1 đến tháng 11, doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới đã tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 8,3 triệu chiếc.

Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chiến lược Năng lượng Dữ liệu Xe Hơi Trung Quốc Chen Chuan cho biết tổng doanh số bán xe du lịch dự kiến sẽ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 25,8 triệu chiếc vào năm tới.

⚪ ---- Các công tố viên hôm Chủ nhật đã yêu cầu thẩm phán trong vụ can thiệp bầu cử liên bang của Donald Trump không tạm dừng các thủ tục tố tụng như Trump đã yêu cầu trong khi ông kháng cáo phán quyết về tuyên bố miễn trừ của tổng thống. Trump đã lập luận rằng vụ Công tố Đặc biệt Jack Smith truy tố Trump ở tòa thủ đô nên được tạm dừng trong khi kháng cáo về quyền "miễn tố Tổng Thống" của Trump đang chờ phán xử, và các luật sư của Trump nói rằng Trump không cần phải "chịu đựng 'gánh nặng kiện tụng'" trong khi kháng cáo đang diễn ra.

Hôm Chủ nhật, các công tố viên đã yêu cầu Thẩm phán Hoa Kỳ Tanya Chutkan, người đang giám sát vụ án, từ chối đề xuất trì hoãn và giữ nguyên ngày xét xử vào ngày 4 tháng 3/2024. “[Tôi] nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với một phiên tòa nhanh chóng, Chính phủ sẽ tìm cách đảm bảo rằng phiên tòa diễn ra theo đúng kế hoạch,” theo các công tố viên từ nhóm của cố vấn đặc biệt Jack Smith viết trong hồ sơ. Trump đã không nhận tội trong cả 4 vụ án hình sự mà ông hiện đang phải đối mặt.

⚪ ---- Hàng trăm giảng viên Harvard đã ký một lá thư ủng hộ Viện trưởng Đại học Harvard, Claudine Gay, trong bối cảnh phản ứng của bà đối với các câu hỏi về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường tại phiên điều trần quốc hội vào tuần trước bị thất bại. Các giảng viên đang kêu gọi chính quyền không cách chức Gay, bởi vì “việc bảo vệ văn hóa tìm hiểu tự do trong cộng đồng đa dạng của chúng ta không thể tiếp tục nếu chúng ta để cho các thế lực bên ngoài quyết định hình dạng của nó,” theo bức thư thu được hơn 300 chữ ký.

Tập đoàn The Harvard Corporation và Hội đồng quản trị của trường được cho là đã gặp nhau vào cuối tuần trong một cuộc họp thường kỳ theo lịch trình. Giáo sư Ryan Enos, người đã ký bức thư, nói với tờ The Boston Globe rằng “Có sự đồng thuận giữa các giảng viên rằng việc các chính trị gia và cựu sinh viên gây áp lực buộc ai phải làm hiệu trưởng của trường đại học là sai lầm”.

⚪ ---- Dấu hiệu bất tường cho Ukraine. Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) cho biết hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ cần phải chấp nhận rằng Ukraine có thể sẽ cần phải “nhượng lại một số lãnh thổ” cho Nga để chấm dứt giao tranh. Vance nói với Jake Tapper của CNN trên “State of the Union” rằng ông phản đối việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine vì ông không tin rằng Ukraine sẽ có thể chế ngự được Nga. Ông đặt câu hỏi tại sao gửi hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine lại giúp ích cho Ukraine vào thời điểm này trong cuộc chiến chống Nga, vì viện trợ trước đó vẫn chưa kết thúc chiến tranh.

Vance nói: “Điều có lợi nhất cho Mỹ là chấp nhận Ukraine sẽ phải nhượng lại một số lãnh thổ cho người Nga và chúng ta cần phải kết thúc cuộc chiến này. Nhưng khi tôi nghĩ về thảm kịch nhân loại to lớn ở đây, hàng trăm nghìn người dân Đông Âu vô tội đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Điều mà chúng tôi quan tâm và của họ là ngăn chặn việc giết chóc.”

Các nhà lập pháp đã mâu thuẫn về yêu cầu tài trợ bổ sung của Bạch Ốc, bao gồm viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã phản đối việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine và yêu cầu đưa các biện pháp tăng cường an ninh biên giới Mỹ-Mexico vào yêu cầu tài trợ.

Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn biện pháp cung cấp viện trợ cho Ukraine và Israel vào tuần trước do dự luật thiếu các điều khoản về biên giới. Gói bổ sung khẩn cấp trị giá 111 tỷ USD mà Tổng thống Biden yêu cầu cũng bao gồm viện trợ cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tài trợ cho viện trợ nhân đạo ở Gaza. Chính quyền Biden hồi đầu tháng đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ hết tiền cho Ukraine nếu không có hành động của quốc hội vào cuối năm nay.

⚪ ---- Trong khi đếm phiếu bầu cử năm 2020 ở Georgia, nữ nhân viên phòng phiếu Ruby Freeman của Quận Fulton đã đưa cho con gái cô, một nhân viên phòng phiếu khác tên là Shaye Moss, một cây kẹo bạc hà gừng. Nhưng đồng minh lâu năm của Trump, Rudy Giuliani, tuyên bố một đoạn video về sự tương tác đó cho thấy bằng chứng về gian lận bầu cử chống lại cựu Tổng thống Trump - bằng chứng về việc hai mẹ con chuyển một thẻ nhớ USB giữa họ để quét các lá phiếu giấu trong vali dưới bàn tại trạm đếm phiếu State Farm Arena ở Atlanta, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tiểu bang Georgia.

.

Trong những tháng sau đó, các nhân viên bầu cử phải hứng chịu hàng loạt lời đe dọa xuất phát từ những lời buộc tội vô căn cứ của Giuliani. Freeman nói trong lời khai với ủy ban Hạ viện ngày 6/1: “Tôi đã mất cảm giác an toàn, tất cả chỉ vì một nhóm người - bắt đầu từ cựu Tổng Thống Trump và Rudy Giuliani - đã quyết định đổ lỗi cho tôi và con gái tôi, Shaye, để đưa ra những lời dối trá của chính họ về việc cuộc bầu cử tổng thống đã bị đánh cắp như thế nào, ”

.

Hôm nay thứ Hai 11/12/2023, hai mẹ con Freeman và Moss sẽ đối mặt với Giuliani tại tòa án, khi phiên tòa xét xử những tuyên bố sai trái của Giuliani chống lại họ đang được tiến hành tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington, D.C. Cả Giuliani và 2 nhân viên bầu cử được yêu cầu tham dự phiên tòa, dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Một bồi thẩm đoàn gồm tám cư dân thủ đô sẽ quyết định vụ án.

.

Hai nhân viên bầu cử đã kiện Giuliani vào tháng 12/2021 với cáo buộc “phỉ báng, cố ý gây đau khổ về tinh thần, âm mưu dân sự và thiệt hại trừng phạt. Bị cáo Rudy Giuliani phải chịu trách nhiệm đáng kể và quá lớn về chiến dịch ám sát bà Freeman và bà Moss,” các nhân viên bầu cử Georgia viết trong đơn khiếu nại sửa đổi tháng 5 năm 2022.

.

Họ còn cáo buộc Giuliani đã dàn dựng một “chiến dịch bôi nhọ kéo dài” chống lại họ bằng cách liên tục cáo buộc họ tham gia vào “tội ác thế kỷ” có mục đích. Một loạt cuộc điều tra do ba cơ quan an ninh dẫn đầu đã phát hiện ra rằng những tuyên bố chống lại Freeman và Moss “là sai sự thật và không có căn cứ”. Giuliani sau đó đã viết trong hồ sơ tòa án rằng ông sẽ “không phản đối” rằng những tuyên bố của ông là “sai” và “mang ý nghĩa phỉ báng”, nhưng ông vẫn khẳng định rằng chúng “được bảo vệ theo hiến pháp”.

.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã kết luận rằng cựu thị trưởng thành phố New York phải chịu trách nhiệm dân sự về những tuyên bố đó; kết quả là phiên tòa sẽ xác định số tiền Giuliani phải bồi thường 2 nhânv iên bầu cử. Phiên tòa có thể chỉ là khởi đầu cho cuộc đấu tranh tại tòa giữa Giuliani và 2 nhân viên này.

Hai mẹ con dự kiến sẽ đóng vai trò là nhân chứng quan trọng trong vụ án gian lận của Biện lý quận Fulton Fani Willis chống lại Giuliani, Trump và hơn chục người khác bị cáo buộc tham gia một âm mưu tội phạm nhằm giữ Trump nắm quyền sau khi Trump thua cuộc bầu cử năm 2020. Ngày xét xử vẫn chưa được ấn định, mặc dù các công tố viên tiểu bang đã yêu cầu bắt đầu vào tháng 8/2024. Đặc biệt, tên của Freeman xuất hiện khoảng 40 lần trong suốt bản cáo trạng rộng lớn.Phe của Trump đã hù dọa rồi xin thu xếp cho chìm xuồng. Các công tố viên nói rằng mục sư Stephen Lee của Illinois đã đến nhà cô Freeman và nói chuyện với hàng xóm của cô, với ý định đánh lừa Freeman và “ảnh hưởng đến lời khai của cô trong một thủ tục tố tụng chính thức”. MS Lee sau đó đã nhờ Harrison Floyd (lãnh tụ tổ chức Black Voices for Trump), để Floyd thuyết phục Freeman, vì cô này sợ nói chuyện với Lee “vì Lee là người da trắng”. Cả Freeman và Moss đều là người da đen. Và một tháng sau, Floyd tuyển dụng Trevian Kutti – cựu nhà báo của rapper Ye, trước đây gọi là Kanye West – để tham gia nỗ lực của họ, bản cáo trạng cho biết.Kutti đã gặp Freeman theo lệnh của một "cá nhân cấp cao" không rõ danh tính và thúc giục Freeman thú nhận những cáo buộc gian lận bầu cử của Trump hoặc phải ngồi tù trong vòng 48 giờ, Reuters đưa tin. Lee, Floyd và Kutti đều bị truy tố cùng với Giuliani trong hồ sơ Georgia.Hai bị cáo khác ở Georgia, luật sư Jenna Ellis và Ray Smith III, đã khai trong vụ án của nhân viên phòng phiếu. Ellis đã nhận tội với mức tội nhẹ hơn sau khi đồng ý hợp tác với các công tố viên Quận Fulton, trong khi Smith không nhận tội.Tuy nhiên, lời khai của họ, dự kiến sẽ được phát trong phiên tòa xử Giuliani, có thể sẽ cung cấp rất ít thông tin chi tiết. Howell cho biết tuần trước rằng Ellis đã khẳng định quyền Tu chính án thứ 5 của mình hơn 400 lần (để im lặng) trong quá trình lấy lời khai và Smith hơn 300 lần xin im lặng, miễn trả lời.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Áo quốc Gerhard Karner cho biết một thanh niên 16 tuổi đã bị bắt vì "nghi ngờ mạnh mẽ" rằng anh ta đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Áo. Giám đốc An ninh và Tình báo Nhà nước Omar Haijawi-Pirchner cho biết thiếu niên này đã đăng lên mạng rằng anh muốn mua một vũ khí để tấn công một giáo đường Do Thái không xác định.Haijawi-Pirchner cho biết thiếu niên này đã bị bắt hôm thứ Năm và nhà của cậu đã bị khám xét. Theo Die Presse, nhà chức trách đã tìm thấy tài liệu bao gồm "hướng dẫn cách chế tạo bom, vũ khí và đạn dược". Báo cáo cũng cho biết cậu phủ nhận các cáo buộc, nói rằng các bài đăng của anh không nghiêm túc và anh không có ý định thực hiện một cuộc tấn công khủng bố.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã tham dự lễ treo cờ cho hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Nga là Hoàng đế Alexander III và Krasnoyarsk, qua đó đưa chúng vào phục vụ tại ngũ. Phát biểu tại sự kiện, ông Putin cho biết các tàu ngầm này ban đầu sẽ gia nhập hải quân Nga ở Thái Bình Dương. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ nỗ lực tăng cường năng lực quân sự hải quân bằng cách tăng cường sản xuất và hiện đại hóa hạm đội hiện có. Putin cũng công bố kế hoạch của Nga sẽ bổ sung thêm 3 tàu hàng không mẫu hạm hỏa tiễn chiến lược lớp Borei-A "trong những năm tới."⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Hai kêu gọi Hội đồng châu Âu mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên Âu càng sớm càng tốt. Gặp các phóng viên trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao khối tại Brussels, Kuleba bày tỏ niềm tin rằng Ukraine sẽ gia nhập Liên Âu nhưng không chắc điều đó sẽ diễn ra với tốc độ như thế nào. Ông cũng kêu gọi nhóm và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành lập liên minh với Ukraine dành riêng cho ngành công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố sau đó được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu các công ty quốc phòng của Mỹ giúp Ukraine trở thành nơi bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc tế cho các nước khác.⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) hôm thứ Hai tuyên bố rằng Dải Gaza nói chung không an toàn cho dân thường. Người phát ngôn của UNRWA Juliette Touma nói với Al Jazeera: “Chúng tôi đã mất hơn 130 đồng nghiệp, một nửa trong số họ chết ở khu vực miền Trung và miền Nam. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy không nơi nào an toàn." Touma nhắc lại lời kêu gọi của cơ quan này về một lệnh ngừng bắn mới và nhiều viện trợ nhân đạo hơn sẽ được chuyển đến dải đất này.⚪ ---- Theo một báo cáo, Israel đã bắn đạn phốt pho trắng (đạn lân tinh gây phỏng và cháy) do Mỹ cung cấp trong một cuộc tấn công ở Lebanon khiến ít nhất 9 thường dân bị thương. Dựa trên phân tích các mảnh đạn pháo được tìm thấy ở làng Dheira phía nam Lebanon, tờ Washington Post đưa tin rằng đạn dược được sản xuất bởi các kho đạn dược ở Mỹ vào năm 1989 và 1992. Ít nhất ba người bị thương trong vụ tấn công tháng 10 đã phải nhập viện và Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết vụ việc—hiện được người dân địa phương gọi là “đêm đen”—cần được điều tra như một tội ác chiến tranh.Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với tờ Washington Post rằng đạn phốt pho trắng của họ được sử dụng để tạo màn khói chứ không phải để nhắm mục tiêu hoặc gây hỏa hoạn. Họ cũng cho biết việc sử dụng đạn pháo của họ “tuân thủ và vượt xa các yêu cầu của luật pháp quốc tế”.⚪ ---- Hamas cho biết hôm thứ Hai rằng một loạt hỏa tiễn đã được bắn từ Gaza về phía thủ đô Tel Aviv của Israel. Cánh quân sự của nhóm Palestine, Lữ đoàn Al-Qassam, cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả "các cuộc thảm sát chống lại dân thường" của Israel. Chính quyền Gaza cho biết kể từ ngày 7 tháng 10, khoảng 18.000 người Palestine đã chết trong cuộc xung đột. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết còi báo động đã vang lên ở một số thị trấn ở miền trung Israel, ngoài Tel Aviv. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết vụ ném bom của Israel vào Gaza "tiếp tục với cường độ bất thường" và đồng ý với đánh giá của LHQ rằng "không còn nơi trú ẩn nào ở Gaza", nói thêm rằng " triển vọng thực sự ảm đạm."Borrell cho biết Israel đã được thông báo rằng họ không nên sử dụng các chiến thuật tương tự ở phía nam Gaza mà họ đã sử dụng ở phía bắc, "nhưng nó cũng tương tự hoặc thậm chí tệ hơn", với việc người Palestine chạy trốn khỏi các cuộc tấn công bị "đẩy về phía biên giới" phía Ai Cập." Ông cho biết số thương vong dân sự tiếp tục gia tăng và cho biết cộng đồng quốc tế phải kêu gọi tạm dừng nhân đạo nếu lệnh ngừng bắn không thể thực hiện được. Tuần trước, Hoa Kỳ đã phủ quyết đề xuất ngừng bắn của Hội đồng Bảo an LHQ và là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống lại đề xuất này.⚪ ---- Hamas đã nói rằng sẽ không có con tin nào rời Gaza “sống sót” trừ khi yêu cầu của nhóm được đáp ứng. Abu Obeida, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas, cho biết trong một tuyên bố trên TV: “Kẻ thù phát xít và giới lãnh đạo kiêu ngạo của nó... cũng như những người ủng hộ nó... không thể bắt sống tù nhân của họ mà không có trao đổi, đàm phán cũng như đáp ứng các yêu cầu của phe kháng chiến,” theo tờ Telegraph đưa tin, đề cập đến việc thả các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Ông nói: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với kẻ chiếm đóng dã man này ở mọi khu phố, đường phố và ngõ hẻm.”Trước khi thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Israel/Hamas sụp đổ, 105 con tin bị Hamas bắt giữ đã được trả tự do, trong đó có 80 người Israel được thả để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. 137 con tin Israel vẫn đang bị Hamas giam giữ. Obeida nói rằng “thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã chứng minh độ tin cậy của chúng tôi”, đồng thời nói thêm rằng 180 xe chở quân, xe tăng và máy ủi của Israel đã bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ kể từ khi giao tranh tiếp tục.⚪ ---- Lực lượng Lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ gia tăng xung đột rộng hơn trong khu vực do căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah có trụ sở tại Lebanon. Trong một tuyên bố gần đây, UNIFIL nhấn mạnh “khả năng tính toán sai lầm” ngày càng tăng. Thông báo đưa ra sau tình trạng bạo lực gia tăng ở biên giới Lebanon-Israel, liên quan đến việc Hezbollah phóng phi cơ không người lái về phía Israel hôm Chủ nhật, có thể dẫn đến thương vong cho các lực lượng Israel.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng tình thế có thể đang xoay chiều trong cuộc xung đột với Hamas, đồng thời nói rằng nhiều chiến binh Hamas đã đầu hàng lực lượng Israel. “Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của Hamas,” ông Netanyahu viết trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật. Netanyahu tiếp tục kêu gọi các chiến binh Hamas hạ vũ khí. Bất chấp khẳng định của thủ tướng, Hamas đã bác bỏ những tuyên bố như vậy trong quá khứ.⚪ ---- Ban điều hành Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đồng thuận thông qua nghị quyết giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe đang leo thang ở Dải Gaza. WHO nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở tới Gaza. Nó đặc biệt kêu gọi cung cấp vật tư y tế “ngay lập tức, bền vững và không bị cản trở” cho dân thường. Nghị quyết cũng chủ trương cấp giấy phép xuất cảnh cho người bệnh, đảm bảo quyền tiếp cận điều trị y tế thiết yếu. Hành động này diễn ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể đảm bảo lệnh ngừng bắn trong khu vực.⚪ ---- Martin Indyk, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, đã kêu gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Israel với nhóm Hamas. Nhà cựu ngoại giao 72 tuổi đã đưa ra phản hồi của mình với Netanyahu trên mạng X hôm Chủ nhật. Ông đã chia sẻ một liên kết đến một báo cáo của New York Times về việc ông Netanyahu biết về việc quốc gia láng giềng Qatar gửi hàng triệu đô la mỗi tháng tới Dải Gaza. Số tiền này được sử dụng để giúp hỗ trợ chính phủ do Hamas điều hành trên lãnh thổ mà tờ NY Times đưa tin ông Netanyahu đã biết nhưng cũng khuyến khích các khoản thanh toán hàng tháng đó.“Tôi sẽ đồng ý với bạn nếu @netanyahu hiện không gây rạn nứt với Joe Biden, người bạn duy nhất của Israel trong cuộc khủng hoảng này,” Indyk viết trong bài đăng X của mình, như một phản hồi cho bài đăng của một người dùng khác. “Quyết tâm duy trì quyền lực bất chấp giá phải trả của Netanyahu là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với Israel. Netanyahu cần phải từ chức… ngày hôm qua!” nhà cựu ngoại giao nói thêm.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm nay Thứ Hai 11/12/2023 trong chuyến thăm Hoa Kỳ, theo văn phòng của Zelensky thông báo hôm Chủ nhật. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các chủ đề chính như tiếp tục hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng như dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không. Cuộc họp có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán quốc hội đang diễn ra về viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, với các cuộc thảo luận gắn liền với những thay đổi về chính sách nhập cư và biên giới.⚪ ---- Một linh mục Công giáo ở một thành phố nhỏ Nebraska đã chết sau khi bị tấn công trong nhà thờ vào sáng sớm Chủ nhật. Tổng giáo phận Omaha trong một tuyên bố cho biết Linh mục Stephen Gutgsell đã bị hành hung và đâm dao “trong một cuộc đột nhập tại nhà xứ” của Nhà thờ Công giáo St. John the Baptist ở Fort Calhoun, Nebraska. “Tổng giáo phận Omaha đang cầu nguyện cho Cha Stephen Gutgsell,” bản tuyên bố viết.Thị trấn Fort Calhoun nằm cách Omaha khoảng 26 dặm về phía bắc. Cảnh sát Quận Washington xác nhận rằng đã xảy ra một "sự kiện" tại nhà thờ vào khoảng 5 giờ sáng. Cảnh sát đã trả lời các cuộc gọi 911 về một vụ đột nhập và tìm thấy kẻ được cho là kẻ tấn công và Gutgsell bị thương bên trong nhà thờ, hãng tin AP báo cáo.Nghi phạm Kierre Williams, 43 tuổi, cư dân thành phố Sioux, đã bị bắt vì tội giết người và sử dụng vũ khí dao bén để phạm trọng tội. Tổng giáo phận Omaha cho biết Gutgsell đã được chuyển đến bệnh viện Nebraska Medicine, nơi linh mục chết vì vết thương.⚪ ---- Pest Gnome, một công ty chuyên kết nối mọi người với những người diệt côn trùng gây hại trong khu vực người dân, đã xếp hạng các thành phố có nhiều gián nhất ở Hoa Kỳ. Bốn thành phố ở California lọt vào danh sách 25 thành phố có số lượng cuộc gọi dịch vụ gián hàng đầu.Tại California, cư dân ở Los Angeles, Riverside, San Jose và San Francisco kêu gọi trợ giúp về tình trạng gián phá hoại với tỷ lệ cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên toàn tiểu bang. Không có thành phố nào của California lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng nhiều gián.Nghiên cứu cho biết Houston đứng đầu danh sách, với 37% ngôi nhà có dấu hiệu có gián trong 12 tháng qua. Houston được biết đến với nhiệt độ và độ ẩm cao, và Pest Gnome đã báo cáo rằng gián phát triển mạnh trong điều kiện như vậy.

Đây là danh sách 25 nơi nhiều gián nhất, theo thứ tự: 1. Houston, TX; San Antonio, TX; Tampa, FL; Phoenix, AZ; 5. Las Vegas, NV; Miami, FL; Atlanta, GA; Birmingham, AL; Dallas, TX; 10. Oklahoma City, OK; New York, NY; Richmond, VA; 13. Los Angeles, CA; Washington, D.C.; Philadelphia, PA; Baltimore, MD; 17. Riverside, CA; Chicago, IL; Minneapolis, MN; 20. San Jose, CA; Boston, MA; Detroit, MI; 23. San Francisco, CA; Rochester, NY; Seattle, WA.

⚪ ----- Quận Cam: Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người bảo vệ băng qua trường bị một chiếc xe lao lên lề đường và tông vào anh ở Lakewood. Vào ngày 1 tháng 12/2023, Eduardo Villalpando, 38 tuổi, vừa dắt một nhóm trẻ em qua đường thì bất ngờ bị một tài xế chạy quá tốc độ tông vào anh. Khi Villalpando đang đứng ở góc đường Centralia và Pioneer, một chiếc Dodge Challenger đang chạy quá tốc độ đã tông vào một chiếc Honda Pilot SUV đang rẽ trái ở ngã tư.

.

Cú va chạm dữ dội khiến chiếc Challenger lao thẳng vào góc phố, xuyên qua biển hiệu mua sắm xi măng và đâm thẳng vào Villalpando, người bị mũi xe đẩy lên không trung. Chân trái của Villalpando bị đứt lìa hoàn toàn và chân phải bị thương nặng. Mặc dù sống sót sau vụ va chạm dữ dội nhưng anh phải đối mặt với một chặng đường dài để hồi phục phía trước.

.

Gia đình anh đang mở ra một trang gây quỹ để chi trả tiền y tế và hồi phục cho anh:

https://www.gofundme.com/f/37onlyz9e0

Sự việc vẫn đang được điều tra. Bất kỳ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thêm thông tin đều có thể gọi tới Trạm Cảnh sát trưởng Lakewood theo số 562-623-3500.

⚪ ---- Tìm một thị trấn hoàn hảo để ổn định cuộc sống hẳn là một việc khó khăn. Hầu hết người thuê nhà và chủ nhà đều mong muốn một thành phố có sự kết hợp tốt nhất giữa tỷ lệ tội phạm thấp, hệ thống trường học xuất sắc, nền kinh tế địa phương thịnh vượng, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và nhiều hơn thế nữa.

Trong một khảo sát mới của Money, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu khắp cả nước để tìm ra 50 địa điểm tốt nhất để sống ở Hoa Kỳ vào năm 2023 với hai thành phố Nam California lọt vào danh sách: Irvine (#13) và San Diego (#22). Các nhà nghiên cứu đã xem xét nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm số lượng cơ hội kinh tế, chất lượng cuộc sống, sự đa dạng tổng thể và quỹ đạo tương lai của thành phố. Irvine ở Quận Cam, và San Diego ở Quận San Diego.

⚪ ---- Alabama: Minh Nguyen, cư dân thị trấn Dothan, phải đối mặt với cáo buộc rằng Nguyen đã giết cô con gái 17 tuổi của người bạn gái cũ, theo lời cảnh sát, và cô bé dường như đã bị đánh đập. Các nhà điều tra đã đưa hồ sơ truy tố Minh Nguyễn, 54 tuổi, theo lời Trung úy cảnh sát Dothan Ronald Hall.

Cuộc điều tra bắt đầu khi cảnh sát đến địa chỉ trên đường Sedona Lane hôm thứ Bảy và phát hiện cô gái không phản ứng sau những gì Hall nói có vẻ như là một cuộc xô xát. Cô gái chết tại bệnh viện Dothan, thi thể được chuyển đến Sở Pháp y Alabama để xác định nguyên nhân cái chết. Robert Byrd, điều tra viên quận Houston, cho biết ông đang chờ để tiết lộ tên của thiếu nữ vì cô không có giấy tờ tùy thân khi chết.

⚪ ---- TIN VN. Loạt doanh nghiệp ‘bốc hơi’ cả nghìn nhân sự, có nơi cắt giảm tới 75%. Theo Báo Tuổi Trẻ. Để ứng phó với biến động thị trường, đa số doanh nghiệp tại Việt Nam lựa chọn sa thải nhân sự, có ngành cắt giảm lên đến 75%. "Ông lớn" bán lẻ, bất động sản, ngân hàng đều giảm nhân sự. Thống kê trên báo cáo tài chính quý 3-2023, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng phải cắt giảm quy mô hàng nghìn nhân sự. Điển hình như Thế Giới Di Động (MWG) đã giảm hơn 5.600 nhân sự trong vòng 9 tháng. Cuối tháng 9-2023, MWG còn 68.374 người, chưa kể công ty này có kế hoạch đóng thêm 200 cửa hàng nữa. Không chỉ "đại gia" ngành bán lẻ, nhiều ngân hàng cũng đẩy mạnh tái cơ cấu nhân sự theo hướng giảm gọn 3 quý đầu năm nay như: VPBank, SHB, LPBank, SeABank, TPB... Trong đó, giảm mạnh nhất là VPBank khi bớt hơn 4.400 nhân sự sau 9 tháng. Cuối quý 3 vừa qua, báo cáo tài chính hợp nhất trên toàn hệ thống VPBank còn 24.633 nhân sự.

⚪ ---- TIN VN. Tăng cường nhập khẩu điện và than từ Lào. Theo Báo Thương Trường. Bộ Công thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong tháng 12 phải đề xuất về việc triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam để kêu gọi đầu tư nhằm nâng công suất nhập khẩu điện từ Lào. Phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào, diễn ra ngày 9-12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng và mỏ Lào đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than. Việc nhập khẩu điện, than từ Lào không chỉ giúp phát triển kinh tế giữa hai nước, mà còn thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng và cung ứng năng lượng cho nền kinh tế. (Điều bi hài: báo Lao Động hôm Chủ Nhật có bản tin nhan đề: Doanh nghiệp điện gió vướng vòng xoáy nợ nần, nguy cơ bán nhà máy nghìn tỉ đồng.)

⚪ ---- HỎI 1: Có 15,3% công nhân Nam Hàn đã bị cấp trên đấm, chửi mắng, ném đồ vật vào hoặc quăng đồ vật đi, và trả thù khi bị báo chính quyền?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát được một nhóm dân sự công bố vào ngày 10/12 cho thấy 15,3% công nhân Nam Hàn đã bị lạm dụng trực tiếp về thể chất hoặc lời nói tại nơi làm việc, nêu bật vấn đề quấy rối tại nơi làm việc đang diễn ra.

Tổ chức phi chính phủ Workplace Gapjil 119 đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 1.000 người có việc làm trên khắp đất nước, hỏi xem họ có bị lạm dụng hay không. Khoảng 14,8% nhân viên văn phòng, 17,2% lao động chân tay và 15,2% lao động trong ngành dịch vụ cho biết họ đã từng phải chịu một số hình thức bạo lực về thể chất hoặc lời nói khi làm việc.

Gapjil 119 cho biết họ đã ghi nhận 516 báo cáo về lạm dụng nơi làm việc từ tháng 1 đến tháng 11, trong đó 65 trường hợp liên quan đến việc trực tiếp sử dụng vũ lực. Điều này bao gồm việc bị đánh, ném đồ vật vào hoặc quăng đồ vật đi, và trả thù sau khi nạn nhân trình báo chính quyền.

Chi tiết:

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/15-of-south-korean-workers-beaten-or-cursed-at-in-workplace-survey

⚪ ---- HỎI 2: Nghe như ở VN, công an là ngành tham nhũng nhất nước Pakistan?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tổ chức Minh bạch Quốc tế Pakistan (TIP: Transparency International Pakistan) đánh giá trong Khảo sát Nhận thức Tham nhũng Quốc gia (NCPS: National Corruption Perception Survey) cho biết, cảnh sát được coi là lĩnh vực tham nhũng nhất ở Pakistan, tiếp theo là đấu thầu, ký hợp đồng và tư pháp.

.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) Pakistan đã công bố kết quả Khảo sát Nhận thức Tham nhũng Quốc gia năm 2022 (NCPS) - cuộc khảo sát thứ tám trong chuỗi khảo sát trong 22 năm qua - khi thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng vào Chủ nhật.

.

Cuộc khảo sát mới nhất, bao gồm nhận thức về mức độ và tần suất tham nhũng của người Pakistan, được thực hiện ở cả bốn tỉnh từ ngày 13/10 đến ngày 31/10, với 1.600 người trả lời.

Ở cấp quốc gia, cảnh sát vẫn là khu vực tham nhũng nhất, tiếp theo là đấu thầu, hợp đồng và tư pháp. Sở Giáo dục và Y tế được đánh giá là cơ quan tham nhũng thứ 4 và thứ 5.

Trong khi đó, Chính quyền địa phương, Quản lý đất đai và Hải quan, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế thu nhập được đánh giá là tham nhũng thứ 6, 7 và 8.

Chi tiết:

https://www.pakistantoday.com.pk/2023/12/11/police-stays-atop-most-corrupt-institutions-list-in-pakistan-tips-survey/

