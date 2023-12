Cảm nghĩ tổng quan về mục tiêu sinh hoạt phổ thông giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại

Người tu thiếu sự hướng dẫn về Chánh Đạo, sẽ đi dần vào tà đạo. Thế nên, không có một cơ quan truyền đạo nào lại không có Tập San và Sách Đạo. Tạp Chí, Tập san, Sách Đạo sẽ tồn tại lâu dài, vì chứa đựng nhiều tài liệu và tư tưởng liên quan đến Đạo. Sau này các thế hệ mai hậu muốn tìm về Đạo, học hỏi hay nghiên cứu có thể lục lọi các Tập san, Tạp chí , sách Đạo và cũng dựa vào những video mà các tín đồ PGHH đã ân cần học hỏi để truyền đạt lại tư tưởng siêu mầu của Đức Thầy, Ngài đã bỏ công hoằng hóa chánh pháp mà chúng ta là những tín đồ của Ngài quyết chí phải vâng theo Thánh ý của Ngài:

Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng,

Để đưa nhân loại vào vòng hạnh phúc.



Hay là:





Từ lâu nay, về hình thức PGHH trong nước cũng có tổ chức những chương trình thuyết giảng giáo lý tương đối vững mạnh, với tính cách tinh tấn, trang nghiêm. Nhưng đã không thoát khỏi bởi những qui luật kiểm soát qui mô mà mọi tín đồ phải vào một khuôn phép chẳng đặng đừng.Là tín đồ của tập thể PGHH hải ngoại, may mắn có sự tự do và nhiều phương tiện hoạt động hơn các đồng đạo trong nước; việc sinh hoạt cần tăng tiến cho thấy tinh thần tích cực để nêu cao tấm gương tu học theo đúng giáo lý của Đức Thầy truyền dạy, tạo sự tin tưởng, làm điểm tựa cho tập thể PGHH trong ngoài nước. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn này, ngoài tình hình suy thoái chung của thế giới, PGHH trong nước đang đối đầu với sự đánh phá tinh thần của thế lực tôn giáo, có sự chống lưng rõ rệt của nhà cầm quyền qua nhiều vụ án liên tục về các am tự, các cơ sở tu hành của cư sĩ PGHH và mới đây nhà nước Việt Nam lại thực hiện phân hóa loại bỏ nguồn gốc của đạo PGHH. kế hoạch nầy đã được họ có mưa đồ ngay từ những ngày đầu cưỡng chiếm được Miền Nam bằng chứng lànơi mà Đức Giáo Chủvàđã không còn trên bản đồ Việt Nam rất là rõ rệt. Người trong nước đang âm thầm chịu đau khổ. Người hải ngoại không thể đi lùi, mà ngược lại phải tiến tới vững vàng hơn.Thế giới càng ngày càng văn minh tiến bộ vượt bực, người Đạo đua nhau để tìm hiểu và lãnh hội hiểu biết về đời sống tâm linh. Việc hoằng pháp lợi sinh là mục tiêu phát triển giáo lý, giúp nhân quần xã hội vững tin mà tiến bước trên đường giác ngộ...Chính vì vậy mà sự nghiệp hoằng pháp phải luôn luôn bền vững, tiến bước không ngừng đến mọi tầng lớp trong xã hội và cũng để giáo lý nhiệm mầu của Thầy Tổ được qui tụ đông đảo thực hành, bay xa trên mọi nẻo đường khắp năm châu bốn biển bằng nhiều hình thức phù hợp trong thời đại mới nầy; với những phương tiện tinh xảo hiện đại, việc phổ thông giáo lý cũng sẽ dễ dàng đến với tất cả đồng đạo trên thế giới qua video, mạng lưới điện toán toàn cầu, google mà chúng ta có thể sử dụng ngay trên chiếc phone tay của chúng ta. Mỗi người một bàn tay để bù đắp phần nào về sự hy sinh cao cả của Đức Thầy, đã vì sanh chúng mà gánh chịu mọi tai nạn.Ngoài ra với căn cơ và trình độ giác ngộ của chúng sanh trong thời Mạt Pháp cũng còn hạn hẹp, chúng ta cũng cần vai trò của âm nhạc là nguồn dược phẩm xoa dịu tinh thần lạc lỏng không phương hướng của chính cuộc đời trong khổ đau bế tắc; họ giải khuây bằng những ca từ mượt mà, niệm pháp niệm tăng; những tiếng hát thấm đẫm triết lý của nhà Phật, làm họ thích thú qua cuộc đời ngắn trên sân khấu mà kết quả vẫn là sự trả vay luân hồi của kiếp nhân sinh; từ đó họ sẽ tìm thấy được con đường Chân Thiện Mỹ của cuộc đời mà nghệ thuật âm nhạc, cải lương là một trong những cách truyền giáo hữu hiệu nhất. Quả thực như vậy, mọi người hẳn cũng nhận biết ngay trên những tôn giáo phát triển rất mạnh, phần lớn là sau những khó khăn trong cuộc sống, các tín hữu họ lại tìm lại sự an bình cho tâm hồn, qua những cung điệu trầm bổng âm nhạc cùng những bát cơm chay thanh đạm ngon miệng, bớt nghiệp sát sanh, đã ít nhiều tạo cho họ những giây phút thoải mái dịu êm, quên đi đời sống tất bật bên ngoài...Tất cả họ đều là những người có học thức cao có một cái nhìn thoáng về giáo lý của PGHH, họ đến quy y và cho biết: “Đạo PGHH là nền đạo canh tân giáo điều,quy nguyên chánh pháp vô vi của Phật Thích Ca dễ hành dễ hiểu dễ đưa nhân sinh đến bến bờ giác ngạn giải thoát”.Là tín đồ PGHH cũng cần thấy sự quan hệ chặt chẽ của sự hoằng pháp và phổ thông giáo lý đã được hình thành ngay từ lúc Đức Giáo Chủ còn tại thế, việc phổ thông giáo lý và quá trình hoằng pháp đã trở nên đa dạng và sáng tạo mà chúng ta cần đẩy mạnh trong bổn phận và sứ mệnh của tín đồ PGHH, mang thông điệp, một niềm tin theo lời dạy của Ngài:Sau cuộc di tản lớn nhất của Miền Nam Việt Nam, chúng ta đã có mặt hầu hết trên toàn thế giới, gần 50 năm trôi qua, chúng ta lưu vong, và ngôn ngữ hiện tại chúng ta là Anh ngữ... Nếu hàng tín đồ sùng kính Đức Thầy, tôn vinh Ngài như bậc Cổ Phật lâm phàm thì Giáo lý siêu mầu của Ngài để lại; phải được tín đồ của Ngài tìm mọi cách để chuyển tải đến người nước ngoài hoặc cho con cháu người Việt đang sinh sống nơi hải ngoại được hiểu biết? Quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ phải được chuyển dịch bằng bằng song ngữ hay anh ngữ để phổ truyền đến mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cũng cần nhớ lời dạy của Ngài trong bài Diệu pháp Quang minh: “Tùy phong hóa”. Và trước đây cũng trong một lần sinh hoạt với tín đồ của Ngài tại Sài Gòn. Đức Thầy đã nhấn mạnh, lập lại câu châm ngôn bao hàm ý nghĩa:Có nghĩa là Thầy dạy mỗi ngày phải cải cách mỗi mới. Một bí quyết canh tân sáng tạo đổi mới, tạo nguồn cảm hứng với cái mới là điều kiện tất yếu để tồn tại. Để chi? Để phù hợp thích nghi với trình độ căn cơ của chúng sanh thời hiện đại với mục đích:Trở lại vấn đề Dịch thuật, cư sĩ Nguyên Giác cũng có nói: “Phiên dịch kinh Phật là một cơ duyên hạnh phúc ngàn đời, không chỉ cho riêng những người dịch kinh không, mà cho cả những dân tộc khác sẽ được đọc lời của Đức Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của minh mà cả cho những dân tộc sẽ được đọc lời Đức Phật Chuyển ngữ kinh không chỉ sẽ thuận lợi trong việc hoằng pháp, mà còn dễ dàng đưa giáo pháp Đức Phật vào nền văn hóa dân gian qua các dạng khác như chuyện cổ tích, ca dao, thơ kệ, kịch nghệ, cải lương... Vì ngôn ngữ là cửa vào tư tưởng. Do vậy, đó là những công trình xứng đáng được tán thán và hỗ trợ”.Tín đồ PGHH là những người được vạn hạnh sống ở một đất nước cờ hoa, nhờ vào ânmà được thừa hưởng những phúc lợi toàn hảo của đất nước nầy đã ban cho, không lo cái ăn cái mặc; hẳn còn nhớ, những ngày đầu hiện diện trên xứ sở nầy, từ tuổi thơ mà bây giờ tuổi đang vào chiều rồi, hoàng hôn sẽ qua đi rất nhanh để nhường lại một màng đêm, rồi bình minh lại tỏa sáng cho một ngày mới, quí vị lại một lần cám ơn Ân trên vì vô thường chưa ghé lại; cứ như thế rồi lặng lẽ theo chuỗi của thời gian, chợt tỉnh ra thì chúng ta chưa làm được gì cho Thầy Tổ.Do vậy, việc phổ truyền chánh pháp của Đức Thầy qua Anh Ngữ cũng cần cấp bách, không thể chần chờ một phút giây nào, vì các vị cha chú, Cao đồ PGHH hiện giờ, những ai trẻ nhất ngày xưa thì bây giờ cũng đã ngoài tám mươi, chín mươi rồi, quý vị cần phải có trách nhiệm, bổn phận với Thầy Tổ và cho thế hệ trẻ sanh ra và lớn lên ở xứ sở nầy và nhất là phải luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Giáo Chủ:Nam Mô A Di Đà Phật.