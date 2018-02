Sài Gòn: Sáng Mùng 1 Tết, Tấp Nập Người Đi Lễ Chùa

Những ngôi chùa lớn ở Sài Gòn sáng Mùng 1 Tết đều có rất đông người đến lễ Phật.Cũng là chuyến du Xuân đầu năm mới, sáng Mùng 1 Tết Mậu Tuất đã có thật đông đảo người dân và Phật tử lũ lượt đến các ngôi chùa ở Sài Gòn để cầu may mắn, bình an, theo báo Giao Thông.Ngay sau giao thừa đến sáng Mùng 1 Tết, hàng ngàn người dân, phật tử đến các chùa lễ Phật cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình. Trên gương mặt của mọi người ai nấy đều rạng rỡ, hoan hỷ trong ngày đầu năm mới.Theo báo Giao Thông, riêng các những ngôi chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) thì càng thu hút lượng người dân, Phật tử đến du xuân rất đông nên đoạn đường phía trước cổng chùa (đường Nam Kỳ khởi nghĩa) đã xảy ra ùn ứ từng chập, xe cộ phải nối đuôi nhau nhau chạy thật chậm trên đường. Trong sân chùa, khu vực đặt chiếc đỉnh hương luôn có khói hương nghi ngút. Để đề phòng hỏa hoạn, ban bảo vệ chùa cứ chốc lát lại đọc loa nhắc nhở mọi người khi vào chánh điện chỉ mang theo 3 cây nhang. Sau khi thắp hương, bái Phật, nhiều người đến xếp hàng ở khu vực đặt đại đồng chung để đến lượt mình sẽ gióng 3 hồi chuông cầu an cho gia đình.Báo Giao Thông dẫn lời chị Thu An, nhà ở Quận 7, chia sẻ: “Lễ chùa là nét đẹp đầu xuân của người Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là cầu an mà tôi thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Ở nơi cửa Phật tôi thấy mọi ưu phiền, vất vả trong năm cũ đã qua đi. Hy vọng một năm mới có nhiều điều tốt đẹp hơn”.Còn cụ bà Trần Thị Tiệp (81 tuổi), sống ở Quận Tân Bình, cho biết là năm nào con gái út của cụ cũng đưa đến chùa Vĩnh Nghiêm để lễ Phật đầu năm...Báo Giao Thông cho biết tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) cũng đông nhẹt người đến lễ Phật. Trong sân chùa, ở xung quanh một cây Sala cổ thụ (nguồn gốc từ Ấn Độ đưa về) đang ra hoa xum xuê, nhiều người đã nhẫn nại đứng chờ hoa rơi để nhặt, như xin lộc về nhà với lòng mong muốn một năm mới an lành đến với gia đình.