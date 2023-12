Hình ảnh Gaza trở thành gạch vụn. Tòa liên bang Bắc California bác đơn bà Mai-Trang Thi Nguyen kiện chính phủ Mỹ viện trợ Israel chiếm đóng Đất Thánh. Thẩm phán Virginia DeMarchi của tòa Sơ thẩm liên bang đã bác đơn của bà Nguyen kiện chính phủ Mỹ vì đã ủng hộ chính phủ phân biệt chủng tộc của Israel bằng cách gửi cho họ ít nhất 3 tỷ đô la viện trợ quân sự mỗi năm."

.

- California: Tòa liên bang bác đơn bà Mai-Trang Thi Nguyen kiện chính phủ Mỹ viện trợ Israel chiếm đóng Đất Thánh, đàn áp dân Palestine.

- 500 nhân viên từ 140 tổ chức Do Thái tại Mỹ ký thư ngỏ gửi TT Biden, kêu gọi ngừng bắn, trao trả tất cả con tin và hòa bình lâu dài cho cả Israel và Palestine.

- Gaza: ít nhất 17.177 người Palestine đã chết từ ngày 7/10. Và 24 giờ qua có 350 người thương vong

- Bộ Ngoại giao Palestine hoan nghênh sáng kiến của TTK/LHQ yêu cầu ngưng diệt chủng dân Palestine ở Gaza

- Chính phủ UAE trình LHQ văn bản yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza vì lý do nhân đạo

- Nga và Ả Rập Saudi: tăng nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, kêu gọi cứu dân Palestine

- Hoa Kỳ: kiên quyết phản đối Irasel chiếm đóng quân sự tại Gaza

- Bạch Ốc: Cộng hòa chận ngân sách viện trợ sẽ cho Nga chiến thắng Ukraine

- TT Biden: sẽ đánh bại Trump 2024

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy sẽ về vườn luôn cuối năm 2023

- Các đại cử tri giả ở Wisconsin thỏa thuận nhận tội, sẽ ra khai chống Trump

- Nevada: truy tố 6 đại cử tri giả mạo để cứu Trump

- Viết nhiều bài bênh vực Palestine, tới khi ra ứng cử Dân biểu liền bị kiện về sex: 1 cô kiện về tội đặt tay lên vai cô và âm mưu hôn cô

- Thăm dò sau tranh luận: Nikki Haley lên vị trí 2 sau Trump trong đề cử của Cộng hòa 2024

- Nikki Haley chỉ trích Trump đã làm Mỹ ngập nợ tới 9 nghìn tỷ USD chỉ trong 4 năm.

- Chris Christie: vào Ngày bầu cử 2024, Trump sẽ không thể bỏ phiếu vì Trump đang ngồi tù

- Ron DeSantis chỉ trích Biden ngăn cản Israel trong cuộc chiến Israel-Hamas.

- Chris Christie hứa nếu là Tổng Thống thì đã đưa lính Mỹ vào Gaza rồi

- Oregon: FSFP kiện, yêu cầu tiểu bang Oregon xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ 2024

- Lên lịch tòa án 22024, xét xử 4 vụ kiện Trump, Fox News, Newsmax và tay chân từ các công ty máy bầu phiếu Dominion và Smartmatic

- Nevada: Một giáo sư đại học mang súng vào trường bắn xối xả, giết 3 người, gây bị thương 1 người, rồi bị cảnh sát bắn chết.

- Số việc làm bị cắt giảm ở Mỹ đứng ở mức 45.510 trong tháng 11, tăng 24% so với tháng trước

- Hãng xe Renault vào năm 2027 sẽ giảm 50% chi phí sản xuất xe điệ, giảm 30% chi phí sản xuất xe chạy xăng

- Zelensky cách chức đại diện của ông tại quốc hội Ukraine

- Ukraine kinh hoàng, Putin hài lòng: tiền viện trợ Ukraine bế tắc ở Thượng Viện Mỹ.

- Putin: không có giới hạn nào trong hợp tác Nga với TQ

- Putin: Nga không phải là một “máy bơm xăng” vì kinh tế tăng đa dạng

- Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga sẽ tổ chức ngày 17/3/2024

- TNS Ron Wyden: tình báo quốc tế nghe lén điện thoại thông minh từ Google và Apple

- Bà Tamara Yvonne Motley bị kêu án và phải trả hơn 13,1 triệu USD vì 20 tội gian lận y tế, âm mưu rửa tiền.

- Ohio: 1 cô ném tô thức ăn nóng vào mặt nhân viên tiệm Chipotle, lãnh án buộc làm việc ở tiệm thức ăn 2 tháng

- Quận Los Angeles: bắt gần 50 người vụ lừa đảo nơi máy rút tiền ATM nhắm vào hàng nghìn nạn nhân Nam California.

- Quận Cam: cháy xe bồn dầu.

- New Hampshire: cô y tá Andy Hoàng đang học cứu người đứng tim thì cô đứng tim, xỉu. Các bạn y tá thực tập cứu ngay.

- RFA: Không gian dân sự ở Việt Nam ngày càng bị thu hẹp, các tổ chức có đăng ký cũng gặp nguy hiểm.

- TIN VN. Bình Thuận: 10 tàu cháy ngùn ngụt.

- TIN VN. Nếu làm từng tuyến, 100 năm nữa Hà Nội mới xong 12 đường sắt đô thị. Theo Báo Lao Động.

- TIN VN. Số ca ung thư mới tại Bệnh viện Ung bướu tăng hơn 50%.

- HỎI 1: Bệnh nhân da đen thường bị kỳ thị khi tìm chữa trị y tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khảo sát dân 36 nước, 82% nói ưu tiên tự lo cho nước mình trước? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/12/2023) ⚪ --- Nevada: Một giáo sư đại học mang súng vào trường bắn xối xả, giết 3 người, gây bị thương 1 người, trước khi bị cảnh sát bắn chết. Một quan chức thực thi pháp luật có kiến thức trực tiếp về cuộc điều tra nói với AP rằng tay súng trong vụ xả súng hôm thứ Tư tại Đại học Nevada, Las Vegas, là một giáo sư đã tìm việc làm tại trường nhưng không thành công. Trước đây ông từng làm việc tại Đại học East Carolina ở Bắc Carolina, theo một quan chức giấu tên cho biết. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng và người thứ 4 bị thương nặng, là vụ xả súng tồi tệ nhất ở thành phố kể từ tháng 10/2017.

.

Vào khoảng 11:45 sáng, tay súng đã nổ súng trên tầng 4 của tòa nhà có Trường Kinh doanh Lee của UNLV, sau đó đi lên một số tầng khác trước khi bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với 2 cảnh sát trường đại học bên ngoài tòa nhà, Cảnh sát trưởng UNLV Adam Garcia nói. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trong số 30.000 sinh viên của đại học đang ở trong khuôn viên trường vào thời điểm đó, nhưng Cảnh sát trưởng Kevin McMahill nói, sinh viên đã tập trung bên ngoài tòa nhà để ăn uống và chơi trò chơi. Ông nói, nếu cảnh sát không giết hung thủ, “có thể đã có thêm vô số sinh mạng bị cướp đi”. Kẻ nổ súng vẫn chưa được xác định, nhưng các nguồn tin của CNN mô tả ông ta là một "giáo sư đại học chuyên nghiệp" 67 tuổi, cũng có liên hệ với một đại học ở Georgia.

.

⚪ ---- Số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ đứng ở mức 45.510 trong tháng 11, tăng 24% so với tháng trước, theo Challenger, Grey & Christmas Inc. công bố trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm. Trên cơ sở hàng năm, con số này đã giảm 41% so với 76.835 lượt cắt giảm được đăng ký trong cùng tháng năm trước. Con số tính đến thời điểm hiện tại đạt 686.860, tăng 115% so với cùng khung thời gian năm ngoái và là con số cao nhất từ tháng 1 đến tháng 11 kể từ năm 2020.

.

Trong tháng 11, các công ty bán lẻ ghi nhận số lượng việc làm bị cắt giảm cao nhất là 6.548, trong khi lĩnh vực công nghệ đứng thứ hai với 5.049. Challenger, Gray & Christmas Inc: "Thị trường việc làm đang nới lỏng và các nhà tuyển dụng không tuyển dụng nhanh chóng. Thị trường lao động dường như đang ổn định với tình trạng xáo trộn bình thường hơn, mặc dù chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục chứng kiến tình trạng sa thải nhân viên trong Năm mới". theo Phó chủ tịch cấp cao Andrew Challenger bình luận.

.

⚪ ---- Các hãng xe điện coi chừng. Hãng xe Renault dự định giảm 50% chi phí sản xuất xe điện vào năm 2027 như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu cơ sở công nghiệp của mình, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Theo tài liệu, hãng sản xuất xe cũng đặt mục tiêu cắt giảm 30% chi phí sản xuất xe chạy xăng vào năm 2027. Ngoài ra, kế hoạch chuyển đổi dự kiến sẽ góp phần rút ngắn thời gian phát triển xe từ 3 xuống 2 năm và thời gian giao xe tới 60%.

.

"Mục đích là phát huy thế mạnh của chúng tôi và tăng tốc những gì chúng tôi đã làm tốt, để tái tạo lại toàn bộ cơ sở công nghiệp của chúng tôi và đạt được các tiêu chuẩn xuất sắc cao nhất. Sự chuyển đổi công nghiệp này sẽ làm cho cơ sở của chúng tôi trở nên linh hoạt hơn, đạo đức hơn và cạnh tranh hơn, đồng thời cho phép chúng tôi đáp ứng mong đợi của khách hàng nhanh hơn,” theo Giám đốc Chất lượng và Công nghiệp của Renault, Thierry Charvet nhận xét.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Nam Carolina và Đại sứ LHQ Nikki Haley đã leo lên vị trí thứ hai trong cuộc đua giành sự đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024, theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal công bố hôm thứ Năm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu với 59% phiếu bầu, với Haley là 15% và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis tụt xuống vị trí thứ ba với 14%.

.

Với việc tất cả các ứng cử viên khác bỏ phiếu ở mức một con số, Haley và DeSantis dường như là những người duy nhất có khả năng đe dọa đề cử của Trump khi cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu vào tháng 1/2024. Cuộc khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 4/12 nên không phản ánh cuộc tranh luận lần thứ tư của Đảng Cộng hòa.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie bày tỏ sự không hài lòng khi các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác vẫn chưa nêu tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ tư của Đảng Cộng hòa. Ông gọi Trump là Voldemort, một nhân vật hung ác trong loạt phim Harry Potter, nói rằng "sự thật cần phải được nói ra" và nói thêm rằng Trump "không thích hợp" để đảm nhận vị trí này một lần nữa.

.

“Sự thật là khi bạn đi và nói sự thật về một người nào đó là một kẻ độc tài, một kẻ bắt nạt đã chĩa súng vào mọi người - cho dù họ đã giúp đỡ anh ta rất nhiều hay không theo thời gian - người nào dám không đồng ý với anh ta, thì tôi hiểu tại sao ba người [đang ranh luận] này lại rụt rè nói bất cứ điều gì về nó”, Christie nhận xét. Ông lưu ý rằng trong khi những người khác sẽ đi bỏ phiếu vào Ngày bầu cử năm 2024, Trump sẽ không thể bỏ phiếu vì Trump sẽ "bị kết án trọng tội trước đó và quyền bầu cử của ông ấy sẽ bị tước bỏ."

.

⚪ ---- Những người tham gia cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ tư của Đảng Cộng hòa đã bắt đầu thảo luận về cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley một lần nữa chỉ trích việc chi tiêu "quá mức" của Trump. Bà nhấn mạnh: “Mặc dù mọi người đều muốn nói về việc Donald Trump đã có một nền kinh tế tốt như thế nào với khoản nợ 9 nghìn tỷ USD, Trump đã làm được điều đó chỉ trong 4 năm. Và tất cả chúng ta đều đang phải trả giá cho điều đó”.

.

Trong khi đó, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis cho rằng "việc vay, in và tiêu tiền đều là của cả hai bên ở thủ đô Washington DC", đồng thời cho biết thêm rằng "đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington đã xài hoang". Ông nói thêm rằng ông tin rằng "chúng ta cần có người trẻ hơn [Trump]" để điều hành đất nước và không nên chọn người gần 80 tuổi.

.

⚪ ---- Rủ nhau nịnh Israel. Thống đốc Florida Ron DeSantis chỉ trích chính quyền Biden về cách tiếp cận cuộc chiến Israel-Hamas. Ông nói tại cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ tư của đảng Cộng hòa ở Tuscaloosa, Alabama: “[Tổng thống Hoa Kỳ] Joe Biden sẽ nói rằng họ ủng hộ Israel, và sau đó họ không làm gì khác ngoài việc cố gắng đè bẹp Israel trên mọi bước đường”.

.

Trong khi đó, cũng nói về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie bình luận nếu là nguyên thủ quốc gia, ông sẽ “chắc chắn” cử quân đội Mỹ tới giải cứu những người Mỹ đang bị bắt làm con tin ở Gaza.

.

⚪ ---- Để đáp lại thông báo của LaVonne Griffin-Valade (Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Oregon) rằng bà sẽ không xóa tên Trump trên lá phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa mà không có lệnh của tòa án, các cử tri hôm thứ Tư đã đệ đơn kiện xin tòa một lệnh xóa tên như thế. Vụ kiện này và những vụ tương tự khác trên khắp đất nước dựa trên Mục 3 của Tu chính án thứ 14, cấm bất kỳ ai đã tuyên thệ tuân theo Hiến pháp Hoa Kỳ và sau đó "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" nắm giữ bất kỳ chức vụ dân sự hoặc quân sự nào. Ron Fein (Giám đốc pháp lý Free Speech for People: FSFP) cho biết trong một tuyên bố.

.

FSFP—đại diện cho cử tri Oregon và đã đưa ra những thách thức pháp lý tương tự ở Michigan và Minnesota—đã gửi một lá thư vào tháng trước yêu cầu Griffin-Valade “ban hành một quy tắc tạm thời (và phán quyết tuyên bố tiếp theo) rằng ông Trump không đủ điều kiện để xuất hiện trên bất kỳ lá phiếu nào trong tương lai của Oregon để đề cử bầu cử vào chức vụ liên bang."

.

Trong một tuyên bố về việc từ chối yêu cầu đó vào tuần trước, văn phòng Bộ trưởng Hành chánh ghi rằng quyết định của Bộ dựa trên lời khuyên pháp lý từ Bộ Tư pháp Oregon (DOJ), nó chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ và bà "đã nhận được liên hệ cử tri quan trọng" về chủ đề này.

.

Bộ trưởng Hành chánh Griffin-Valade nói: “Luật Oregon không trao cho tôi quyền xác định trình độ của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống. Tôi sẽ làm theo quy trình thông thường của chúng tôi và dự kiến sẽ đưa Donald Trump vào cuộc bỏ phiếu sơ bộ trừ khi tòa án có chỉ thị khác cho tôi. Tôi hiểu rằng mọi người muốn bỏ qua phần cuối của câu chuyện này. Nhưng hiện tại, chúng tôi thậm chí còn không biết ai sẽ là người được đề cử sơ bộ. Khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và hoàn toàn minh bạch trong lập luận của mình.”

.

Cùng với FSFP, các cử tri Oregon đứng đằng sau hồ sơ mới được đại diện bởi các luật sư địa phương Jason Kafoury và Daniel Meek. Kafoury lập luận hôm thứ Tư: “Hiến pháp Hoa Kỳ khiến Donald Trump không đủ điều kiện để tranh cử hoặc phục vụ trong bất kỳ cơ quan công quyền nào trong nước, chứ đừng nói đến tổng thống. Tất cả cử tri Oregon, bao gồm cả nguyên đơn, đều có quyền chỉ có những ứng cử viên đủ điều kiện trong lá phiếu. Vì Ngoại trưởng Griffin-Valade đã thông báo rằng Trump sẽ có tên trong lá phiếu sơ bộ trừ khi tòa án có lệnh khác, chúng tôi đang tìm kiếm lệnh của tòa án ngăn cản Trump có tên trong lá phiếu."

.

⚪ ---- Các công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems và Smartmatic sẽ quay trở lại tòa án vào năm tới, có khả năng sẽ kéo hàng loạt bằng chứng mới và các đồng minh của Donald Trump ra tòa công khai ngay khi Trump một lần nữa tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Cả hai công ty đều bị các đồng minh của Trump và các cơ quan truyền thông bảo thủ cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù thực tế là không có bằng chứng nào về hành vi gian lận cử tri đáng kể.

.

Cả hai công ty đều đã đệ đơn kiện riêng cáo buộc phỉ báng đối với Fox News, Newsmax, luật sư của Trump, Sidney Powell và Rudy Giuliani, người từ chối bầu cử nổi tiếng Mike Lindell và công ty MyPillow, cùng những người khác. Vào năm 2024, khi Trump điều hướng mùa bầu cử sơ bộ và cũng có khả năng là một cuộc tổng tuyển cử, hơn 10 vụ trong số này sẽ diễn ra tại các phòng xử án trên khắp đất nước.

.

Vụ kiện tụng có thể buộc các cựu phụ tá và đồng minh của Trump phải khai tuyên thệ trước tòa công khai, tiết lộ bằng chứng mới về nguồn gốc của những tuyên bố sai sự thật về một cuộc bầu cử gian lận và liên tục nhắc nhở cử tri về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 khi ông một lần nữa đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

.

Vụ án đầu tiên thuộc loại này – vụ kiện của Dominion chống lại Fox News và Fox Corporation – đã gây chú ý trong nhiều tháng trong năm nay. Dominion đã được bồi thường thương lượng với số tiền 787,5 triệu đô la để không đưa Fox News ra tòa, vì có các email Fox News thú nhận rằng Trump đã bịa đặt về chuyện máy chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden, và Fox News loan tin vì thính giả muốn nghe chuyện bịa đặt như thế. Dưới đây là bốn phiên tòa năm 2024 có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử.

.

Smartmatic kiện Mike Lindell và MyPillow. Mike Lindell nổi tiếng với việc bán những chiếc gối xốp trên các quảng cáo thông tin trước khi trở thành một người bảo thủ nổi tiếng và là người lên tiếng phủ nhận cuộc bầu cử. Vào năm 2020 và sau đó, anh ta đã tổ chức các cuộc biểu tình, xuất hiện trên TV và liên tục tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đã bị đánh cắp bởi các máy bỏ phiếu gian lận - tất cả đều trong khi bán gối của anh. Smartmatic đã kiện anhtại tòa án Minnesota, cáo buộc có hành vi phỉ báng và lừa đảo trong kinh doanh. Họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại và rút lại các tuyên bố sai sự thật. Vụ kiện có thể được đưa ra tòa công khai sớm nhất là vào ngày 1 tháng 4/2024.

.

Smartmatic kiện đài truyền hình Newsmax Media. Smartmatic đã kiện Newsmax Media, một mạng lưới bảo thủ và đối thủ cạnh tranh của Fox News, vào tháng 11 năm 2021, cáo buộc rằng mạng tin tức này đã phỉ báng công ty. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 6/2024 tại Delaware, nơi công ty được thành lập. Theo hồ sơ tòa án, các đồng minh của Trump là Stephen Bannon và Michael Flynn đã nhận được trát đòi hầu tòa trong vụ Smartmatic chống lại Newsmax.

.

Hệ thống bỏ phiếu Dominion kiện Newsmax Media. Dominion đã kiện Newsmax đòi 1,6 tỷ USD vào tháng 8/2021 với cáo buộc phỉ báng. Một phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn dự kiến ​​bắt đầu ở Delaware vào ngày 30/9/2024, theo lệnh tòa từ Thẩm phán Eric Davis, cũng chính là thẩm phán Tòa án cấp cao, người đã chủ trì vụ kiện Fox News của Dominion vào đầu năm nay. Các chuyển động bất đồng phải được nộp trước ngày 18/7. Trong vụ kiện của Dominion chống lại Fox News, họ đã sử dụng hồ sơ phán quyết tóm tắt để công khai hàng nghìn trang bằng chứng, tạo ra một cơn bão truyền thông.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã ban hành sắc lệnh cách chức đại diện của ông tại quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada). Zelensky tuyên bố sa thải Fedor Venislavsky, người ngoài chức vụ này còn giữ chức thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Verkhovna Rada. Lý do sa thải không được nêu rõ. Tháng trước, Zelensky đã sa thải chức vụ phó giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine và chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt.

.

⚪ ---- Ukraine kinh hoàng, Putin hài lòng: tiền viện trợ bế tắc ở thủ đô Mỹ. Thượng viện Hoa Kỳ đã quăng bỏ dự luật viện trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden, trong đó bao gồm hỗ trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Tất cả 49 thượng nghị sĩ đại diện cho Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại việc tiến hành dự luật, trong khi các thành viên còn lại của Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Chỉ với 60 phiếu bầu, dự luật mới có thể được thông qua. Để ủng hộ đạo luật này, đảng Cộng hòa đã yêu cầu các quy định biên giới chặt chẽ hơn, theo họ, điều này không như mong đợi.

.

Trước đó, các quan chức Bạch Ốc đã kêu gọi đảng Cộng hòa cắt giảm “những yêu cầu cực đoan” của họ và bật đèn xanh cho dự luật nhằm đảm bảo thêm nguồn tài trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Biden cảnh báo rằng nếu dự luật không được thông qua, đây sẽ là “món quà lớn nhất” dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại diễn đàn đầu tư Ngân hàng VTB hôm thứ Năm rằng “không có giới hạn nào trong hợp tác với Trung Quốc”, kể cả về các vấn đề quân sự. Ông dự đoán kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 200 tỷ USD trong năm nay. Putin nói rằng việc tăng cường thương mại với Ấn Độ cũng là điều đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện cơ sở hạ tầng hậu cần và tài chính, bao gồm cả việc sử dụng tiền tệ quốc gia trong các giao dịch song phương. Ông tuyên bố rằng "các mối liên hệ vẫn tiếp tục" với các nhà đầu tư quốc tế và "ý thức chung sẽ chiếm ưu thế" trước "những trở ngại chính trị" cản trở việc họ đầu tư vào Nga.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã chỉ ra rằng Nga, trái với niềm tin của một số người, không phải là một “máy bơm nhiên liệu” vì sản xuất nguyên liệu thô chỉ mang lại 2% tăng trưởng kinh tế gần đây của quốc gia. Ông nhấn mạnh tại diễn đàn do VTB tổ chức ở Moscow, bất chấp những khó khăn mà họ đang gặp phải, các công ty Nga đang "vượt qua cuộc khủng hoảng này một cách thành công". Nga muốn thị trường của mình "cởi mở và cạnh tranh", không đóng cửa và đẩy doanh nghiệp nước ngoài ra ngoài và biết ơn những người đang ở lại, ông Putin cũng nói.

.

Theo Tổng thống Nga, làm việc trong và với Nga luôn mang lại lợi nhuận và số lượng công ty nước ngoài đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2022. Ông chỉ rõ, tiền lương thực tế đã tăng 7%, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời tuyên bố rằng các ngân hàng thương mại Nga có khả năng phục hồi tốt khi họ phát hành số tiền cho vay lịch sử. Ông cũng loại trừ khả năng xảy ra khủng hoảng thế chấp tiền nhà (mortgage).

.

⚪ ---- Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo ở Nga sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2024, theo Thượng viện của Quốc hội Liên bang, Hội đồng Liên bang, đã công bố hôm thứ Năm. Các thượng nghị sĩ Nga, thành viên cấp cao của Ủy ban Hội đồng Liên bang về Pháp luật Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước, nói với các phương tiện truyền thông nhà nước rằng thông báo này trên thực tế cũng có nghĩa là chiến dịch bầu cử có thể bắt đầu từ ngay hôm nay. Ủy ban bầu cử trung ương có tùy chọn cho phép bỏ phiếu nhiều ngày, các thượng nghị sĩ tiết lộ.

.

Trong một tuyên bố riêng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ella Pamfilova làm rõ rằng việc bỏ phiếu từ xa ở nước ngoài trong cuộc bầu cử năm 2024 sẽ không thể thực hiện được do chính sách của các nước phương Tây.

.

⚪ ---- Giới trẻ Do Thái gốc Mỹ kêu gọi TT Biden tìm giải pháp ngưng bắn tại Gaza. Trong khi hầu hết các tổ chức Do Thái lớn ở Mỹ đều kiên quyết ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas, thì sự bất đồng chính kiến ​​đã âm thầm gia tăng trong số những nhân viên thường trẻ tuổi hơn của họ, một số người trong số họ hiện đang lên tiếng để “thể hiện sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng Do Thái đối với lệnh ngừng bắn”.

.

Hơn 500 nhân viên tại hơn 140 tổ chức Do Thái trên khắp Hoa Kỳ đã ký vào một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Joe Biden, được chia sẻ đầu tiên với NBC News, kêu gọi ngừng bắn, trao trả tất cả con tin và hòa bình lâu dài cho cả người Israel và người Palestine. “Nhiều người trong chúng tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để xây dựng các cộng đồng Do Thái thịnh vượng,” bức thư viết, nối tiếp những bức thư ngỏ ẩn danh tương tự từ nhiều nhóm nhân viên chính phủ Hoa Kỳ khác nhau. “Chúng tôi biết không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi biết rằng người Israel và người Palestine vẫn ở đây - không thể đạt được sự an toàn cho người Do Thái cũng như sự giải phóng cho người Palestine nếu họ đọ sức với nhau."

.

Bức thư này khác với các cuộc biểu tình ủng hộ ngừng bắn của cánh tả Do Thái, vốn đã làm gián đoạn các sự kiện của Biden và chiếm các địa danh như Nhà ga Grand Central ở Thành phố New York, ở chỗ những người ký tên trong bức thư này viết từ một quan điểm chính thống hơn và đến từ nhiều nhóm người Do Thái ở Mỹ, bao gồm giáo đường Do Thái, trung tâm cộng đồng Do Thái địa phương, cơ quan dịch vụ xã hội, tổ chức từ thiện và tổ chức văn hóa Do Thái.

.

Danh sách này bao gồm một số tổ chức ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng cũng có nhiều tổ chức khác mà các nhà lãnh đạo của họ đã thẳng thắn ủng hộ Israel và thậm chí còn chỉ trích những người kêu gọi ngừng bắn là có thiện cảm với Hamas. Kelly Viselman, người làm việc cho một nhóm công bằng xã hội tiến bộ của người Do Thái ủng hộ lệnh ngừng bắn, cho biết: “Trong các tổ chức này, có rất nhiều quan điểm và niềm tin khác nhau."

.

Dân biểu Becca Balint, D-Vt., có thân phụ sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust trong khi ông nội bị giết trong đó, đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ bức thư, nói rằng việc Israel ném bom Gaza “gây nguy cơ cho an ninh trong tương lai” đối với Israel.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas lãnh đạo ở Gaza hôm thứ Năm công bố rằng ít nhất 17.177 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột đang diễn ra với Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Khoảng 350 người thương vong đã xảy ra trong vòng 24 giờ qua.



Gaza gạch vụn

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Palestine hôm thứ Năm hoan nghênh sáng kiến của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an theo Điều 99 của Hiến chương LHQ, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Bộ lưu ý trong một tuyên bố rằng họ "coi đây [Điều 99] là một bước đi rất cần thiết phù hợp với các nhiệm vụ được giao cho Hội đồng và các tổ chức có tính hợp pháp quốc tế, đồng thời phù hợp với những cảnh báo quốc tế rộng rãi về hậu quả của thảm họa nhân đạo mà xảy ra với thường dân Palestine ở Dải Gaza do cuộc chiến diệt chủng do Israel phát động."

.

Hơn nữa, Bộ này lên án "hành động kích động của Thế lực chiếm đóng và các quan chức của nó" chống lại nhiệm kỳ của Guterres, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu ủng hộ sáng kiến ​​này và ủng hộ một "giải pháp ngừng bắn".



Gaza hoang tàn.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Abdullah bin Zeid cho biết hôm thứ Năm trên mạng X rằng chính phủ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đệ trình dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza lên Hội đồng Bảo an LHQ. Theo đại diện nước này, UAE đã trình văn bản "yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza vì lý do nhân đạo nhằm ứng phó với tình hình thảm khốc".

.

Hành động này diễn ra sau khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres viện dẫn Điều 99 của Hiến chương LHQ về cuộc khủng hoảng Gaza. Diễn biến hiếm hoi này, vốn đã không được thực hiện trong ba thập niên, trao cho tổng thư ký quyền thu hút sự chú ý đến các vấn đề đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ họp vào thứ Sáu để thảo luận về tình hình.

.

⚪ ---- Nga và Ả Rập Saudi quyết tâm tăng cường các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, theo một tuyên bố chung được công bố hôm thứ Năm, sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ả Rập Saudi.

.

Sau khi thảo luận về tình hình ở Dải Gaza, cả hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về thảm họa nhân đạo ở Gaza và đồng thuận rằng giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để đảm bảo “chung sống hòa bình và phát triển kinh tế” cho người dân Palestine.

.

Hai nước cũng đồng thuận tăng cường hợp tác quốc phòng để hỗ trợ lợi ích chung, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác OPEC+ và sự cần thiết của tất cả các nước thành viên tham gia thỏa thuận của tổ chức theo cách mang lại lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.



Gaza hoang tàn

.

⚪ ---- California: Tòa liên bang khu vực Bắc California bác đơn bà Mai-Trang Thi Nguyen kiện chính phủ Mỹ viện trợ Israel chiếm đóng Đất Thánh. Thẩm phán Virginia DeMarchi của tòa Sơ thẩm liênn bang đã bác đơn của bà Nguyen kiện chính phủ Mỹ. Bà Nguyễn cáo buộc rằng sau khi nghe tin về các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel vào ngày 7 tháng 10/2023, bà đã thực hiện “một số nghiên cứu” trên internet và “được biết rằng Israel là một chính phủ phân biệt chủng tộc” và rằng “chính phủ Hoa Kỳ… đã ủng hộ việc này chính phủ phân biệt chủng tộc của Israel bằng cách gửi cho họ ít nhất 3 tỷ đô la [sic] viện trợ quân sự mỗi năm."

.

Bà Mai-Trang Thi Nguyen tuyên bố rằng viện trợ của Hoa Kỳ cho Israel vi phạm "Lời nói đầu của Tuyên ngôn Độc lập", Đạo luật Dân quyền năm 1964, Đạo luật Chống phân biệt chủng tộc toàn diện năm 1986 và Bảntu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ. Bà Nguyễn yêu cầu "5 nghìn tỷ đô la [ ] nếu Thế chiến III nổ ra; tuy nhiên vì Mỹ đang nợ 31 nghìn tỷ đô la [ ] nên tôi sẽ xin một lá thư xin lỗi [và chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Israel] hoặc [bồi thường cho bà Nguyen] 25.000 đô la để nộp đơn kiện này…."

.

Tòa án đã bác đơn kiện của bà Mai-Trang Thi Nguyen với các lý do, rằng đơn kiện của bà Nguyễn là phù phiếm và không có cơ sở chính đáng về mặt luật pháp hoặc thực tế. Yêu cầu đầu tiên của bà Nguyễn dựa trên Tuyên ngôn Độc lập, nhưng tài liệu thành lập đó không cung cấp bất kỳ cơ sở nào cho quyền khởi kiện riêng chống lại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bị cáo nào khác.

Đơn kiện của bà Nguyễn, trang đầu ghi số hồ sơ.

Gaza đổ nát.

Lý do kiện thứ 2 của bà Nguyễn đề cập đến Đạo luật Dân quyền năm 1964, nhưng đơn kiện không nêu rõ điều khoản nào trong đạo luật mà bà Nguyễn dự định viện dẫn. Lý do kiện thứ 3 của bà Nguyễn dựa trên Đạo luật chống phân biệt chủng tộc toàn diện năm 1986. Đạo luật đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ thiểu số da trắng ở Nam Phi. Tuy nhiên, nó đã bị bãi bỏ cách đây 20 năm và nó không áp dụng cho bất kỳ sự kiện nào được nêu trong đơn khiếu nại.Lý do kiện thứ 4 vì cho rằng viện trợ Mỹ giúp Israel chiếm đóng Đất Thánh là vi phạm Tu chính án thứ nhất (quyền tự do tôn giáo), nhưng tòa ghi rằng "Bà Nguyễn không giải thích tại sao bà có bất kỳ lợi ích cá nhân nào trong cáo buộc Hoa Kỳ ủng hộ việc Israel chiếm đóng "đất tôn giáo", cũng như không trích dẫn bất kỳ cơ sở nào khác có thể hỗ trợ cho tuyên bố như vậy chống lại chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quan chức nào của nước này."Thẩm phán phán rằng: "Vì những lý do được mô tả ở trên, Tòa án đã tạm thời bác bỏ đơn xin IFP của cô Nguyễn và cho phép nộp đơn đã sửa chữa. Ngoài ra, Nguyễn có thể nộp đơn khiếu nại sửa đổi để giải quyết những thiếu sót được xác định ở trên. Cả đơn IFP đã sửa và đơn khiếu nại sửa đổi đều phải được nộp chậm nhất là vào ngày 3 tháng 1/2024. Đơn khiếu nại sửa đổi phải bao gồm chú thích và số thứ tự hô sơ dân sự được sử dụng trong lệnh này, Hồ sơ Số 23-cv-06047-VKD và các từ “ĐƠN KHIẾU NẠI ĐƯỢC SỬA ĐỔI” ở trang đầu tiên." (Ghi chú: nghĩa là, Tòa cho bà Nguyen kiện tiếp, nếu điều chỉnh đơn kiện trước ngày 3/1/2024.)⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Tư nói rằng Washington kiên quyết phản đối sự chiếm đóng quân sự của Israel tại Gaza và việc di dời vĩnh viễn người Palestine khỏi vùng đất này. Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp lại nhận xét của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Israel nên giành quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza để giữ cho Dải Gaza được phi quân sự hóa. Ông Netanyahu cũng chỉ ra rằng quân đội Israel nên là lực lượng duy nhất vận hành khu vực này. Kirby nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bạch Ốc: “Chúng tôi không ủng hộ việc tái chiếm Gaza”.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư cho biết nếu đảng Cộng hòa tiếp tục gây trở ngại trong việc thông qua viện trợ thêm cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ thắng thế". Trong cuộc họp báo, Jean-Pierre chỉ trích rằng một số thành viên Cộng Hòa đang "tăng gấp đôi cách tiếp cận được ăn cả hoặc không có gì" bằng cách nhấn mạnh vào việc thực hiện "100% các yêu cầu cực đoan của họ... thay vì đàm phán một cách thiện chí, với tư cách là một nhóm." Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố gói vũ khí và thiết bị mới trị giá 175 triệu USD để viện trợ Kiev, sử dụng các nguồn lực hạn chế hiện có để giúp Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư tuyên bố rằng ông sẽ đánh bại Trump, đối thủ có khả năng là sơ bộ Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Biden nói với các phóng viên tại Bạch Ốc rằng có "khoảng 50" đảng viên Đảng Dân chủ khác sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua chống lại Trump. Được yêu cầu nêu tên họ, Biden rời khỏi phòng họp mà không trả lời.Theo một số phương tiện truyền thông Mỹ, Biden đã nói với các nhà tài trợ tại một sự kiện tranh cử ngày hôm Thứ Ba rằng ông không chắc mình sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024 nếu Trump cũng không tuyên bố tranh cử.⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm thứ Tư tuyên bố ông sẽ rời hạ viện quốc hội vào cuối năm 2023 để “phục vụ nước Mỹ theo những cách mới. Tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng những người giỏi nhất và thông minh nhất của đất nước chúng ta để tranh cử vào các chức vụ dân cử,” McCarthy nói trong một bài xã luận do The Wall Street Journal (WSJ) xuất bản.“Có vẻ như Washington càng làm nhiều thì nước Mỹ càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ và tôi mong muốn giúp đỡ các doanh nhân cũng như những người chấp nhận rủi ro phát huy hết tiềm năng của họ.”

McCarthy giữ chức Dân biểu Hạ viện từ California từ năm 2007. Trong thời gian đó, ông cũng đảm nhiệm các chức vụ Lãnh đạo Đa số Hạ viện từ 2011 đến 2014, Lãnh đạo Đa số Hạ viện từ 2014 đến 2019, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện và Lãnh đạo Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện từ 2019 đến 2023, và cuối cùng là Chủ tịch Hạ viện trong khoảng mười tháng vào năm 2023.

.

⚪ ---- Các đại cử tri giả ở Wisconsin hôm thứ Tư đã đồng ý rằng Tổng thống Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 - và một chuyên gia dự đoán Công tố đặc biệt Jack Smith đã lên kế hoạch sử dụng lời thừa nhận của họ trong cuộc điều tra liên bang của ông. Trump đã bị truy tố vì âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, và Ryan Goodman của Just Security giải thích rằng 10 đại cử tri giả, như một phần trong thỏa thuận nhận tội của họ trong việc giải quyết một phiên tòa dân sự, đã cam kết hỗ trợ cuộc điều tra liên bang về cựu tổng thống.

.

Trong số các tuyên bố mà các cử tri đưa ra, Goodman cho biết, là: "1. Chúng tôi được thông báo rằng hành động của chúng tôi phụ thuộc vào chiến thắng của tòa án. (Ken Chesebro, v.v. đã lên kế hoạch sử dụng chúng!) 2. Các tài liệu được chứng nhận đã được sử dụng "để lật ngược" một cách sai trái. 3. Chúng tôi đã không được bầu chọn một cách hợp pháp."

.

Đây thực chất là lập luận đang được Smith sử dụng cho trường hợp chống lại Trump. Goodman nói: Nó cũng khiến Ken Chesebro và Rudy Giuliani gặp "rắc rối sâu sắc". Goodman giải thích trên một bài đăng trên mạng xã hội: “Họ đã lừa dối nhiều cử tri giả”. "Đặc biệt với sự sẵn sàng hợp tác của 10 nhân chứng này và những thứ tương tự, điều đó đặt ra một câu hỏi rõ ràng. Tại sao chính quyền Wisconsin (Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin) không điều tra Chesebro và những người khác? [Những] người ngoài được cho là đã tham gia vào tiến trình chính trị của tiểu bang họ để lật ngược tình thế phiếu phổ thông."

.

Bộ trưởng Tư pháp của Wisconsin Josh Kaul nói với WKOW vào năm 2022 rằng ông đang chờ xem các nhà điều tra liên bang đã làm gì về cuộc bầu cử giả trước khi hành động. Mark Jefferson, giám đốc điều hành Đảng Cộng hòa của Wisconsin, viết trong một email: “Tôi cho rằng chúng ta có thể đưa ra một tuyên bố có nội dung… 'việc duy trì vai trò của chúng tôi trong quá trình bầu cử vẫn đang bị thách thức về mặt pháp lý'. Và giả sử các quy định của Wis SC trước buổi trưa, chúng tôi đổi nó thành... 'trong khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đánh giá các lựa chọn pháp lý của mình.'"

.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tòa án Tối cao Wisconsin đã bác bỏ thách thức của chiến dịch Trump đối với cuộc bầu cử. Ngày hôm sau, Chesebro gửi thêm hướng dẫn về các bước tiếp theo để đảm bảo các đại cử tri giả có thể đến gặp Chủ tịch Thượng viện, Mike Pence, vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

⚪ ---- Có 6 đại cử tri giả mạo tại Nevada bị cáo buộc là các đại cử tri Donald Trump giả mạo ở Nevada đã bị truy tố bởi đại bồi thẩm đoàn do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Aaron Ford triệu tập, CNN đưa tin hôm thứ Tư. Bộ trưởng tư pháp dự kiến sẽ nói nhiều hơn tại cuộc họp báo sau đó.,

.

Nevada là một trong những tiểu bang chiến trường vào năm 2020, nơi các đồng minh của Trump tuyên bố danh sách đại cử tri giả, hy vọng gây áp lực buộc Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence sử dụng chúng như một cái cớ để loại các đại cử tri thực sự và ném cuộc bầu cử vào tay Trump.

.

Cuối cùng, Pence đã từ chối thực hiện kế hoạch này, điều mà ngay cả nhiều người ủng hộ kế hoạch này, như các luật sư ủng hộ Trump, John Eastman và Kenneth Chesebro, cũng thừa nhận là bất hợp pháp. Trong số những người bị truy tố có Chủ tịch Đảng Cộng hòa Nevada Michael McDonald và Chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Clark Jesse Law, người, theo Jon Ralston của The Nevada Independent, vừa tuyên bố ứng cử vào Quốc hội Tiểu Bang Nevada.

.

Nevada là tiểu bang thứ ba nơi cử tri giả bị truy tố tội hình sự. Tại Georgia, Biện lý quận Fulton Fani Willis đã buộc tội một số đại cử tri giả bị cáo buộc là một phần của kế hoạch lừa đảo, trong đó có cả chính Trump. Và tại Michigan, Bộ trưởng Tư pháp Dana Nessel đã đưa ra cáo buộc trọng tội đối với các cử tri giả.

Truy tố hình sự không phải là mối nguy hiểm pháp lý duy nhất mà các cử tri giả mạo đang gặp phải. Tại Wisconsin, các cử tri giả đã đồng ý dàn xếp trong một vụ kiện dân sự trong tuần này, một phần trong đó yêu cầu họ phải thừa nhận rằng cuộc bầu cử năm 2020 trên thực tế không hề bị đánh cắp.

.

⚪ ---- Tình báo Do Thái gài bẫy sex đối với những ứng cử viên không thân thiện với Israel? Một cựu nhân viên chiến dịch tranh cử đã kiện Pervez Agwan, một người thách thức cấp tiến của Đảng Dân chủ đang muốn bứng ghế của Dân Biểu Lizzie Fletcher (D-TX), cáo buộc Agwan có những hành động tình dục không mong muốn đối với cô sau khi cô phàn nàn về việc một nhân viên khác quấy rối tình dục các nữ nhân viên chiến dịch. Vụ kiện cáo buộc Pervez Agwan hành hung, và bỏ tù trái phép.

.

Agwan, được báo Houston Landing liên lạc hôm thứ Hai, đã đưa ra một tuyên bố gọi vụ kiện là một "vụ tấn công không trung thực" và dường như đổ lỗi cho nhóm vận động hành lang quốc gia Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ được gọi là AIPAC. Agwan từng có nhiều bài báo bênh vực Palestine.

.

“Chúng ta đang chứng kiến một vụ kiện có động cơ chính trị nằm trong chiến dịch bôi nhọ được dàn dựng. Những cáo buộc này rõ ràng là sai sự thật. Chiến dịch của chúng tôi đã thuê một bên độc lập để thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước. Không có bằng chứng nào hỗ trợ cho bất kỳ cáo buộc nào trong vụ kiện. Đây là một vụ tấn công không trung thực và chúng tôi sẽ đấu tranh tận răng chống lại bất kỳ ai cố gắng làm chệch hướng chiến dịch do người dân vận động ở cấp cơ sở của chúng tôi.”

.

Tuyên bố tiếp tục: “Chiến dịch của tôi là chiến dịch duy nhất ở tiểu bang Texas trực tiếp đối đầu với Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ (AIPAC). Tôi sẽ không lùi bước trước những hành lang bẩn thỉu theo sau phong trào của chúng tôi."

.

Khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng về chiến dịch bôi nhọ bị cáo buộc, Agwan đã nhắn tin liên kết đến các bài báo về chủ trương của ông chống lại cuộc xâm lược Gaza của Israel, đồng thời nói thêm “chúng tôi là chiến dịch quốc hội ủng hộ Palestine duy nhất ở tiểu bang Texas.” Agwan sau đó nhắc lại rằng chiến dịch tranh cử của ông tin rằng vụ kiện là một "công việc bôi nhọ và đánh đòn" mà không cung cấp thêm thông tin.

.

Vụ kiện đã đệ trình lên tòa án Quận Harris vào thứ Sáu bởi cựu nhân viên chiến dịch Agwan cho Quốc hội Maha Chishtey, người đang đòi bồi thường thiệt hại lên tới 2 triệu USD. Agwan đang tranh cử vào Quận 7 của Quốc hội Texas mới được vẽ lại, chiếc ghế hiện do Fletcher chiếm giữ.

.

Vụ kiện kể chi tiết về cuộc gặp gỡ ngày 17 tháng 10, trong đó Chishtey nói Agwan đã triệu tập cô đến trụ sở chiến dịch tranh cử, nơi anh đang đợi cô một mình. Theo vụ kiện, Chishtey cáo buộc rằng sau một cuộc trò chuyện dài, Agwan đã đặt tay lên người cô và định hôn cô.

.

Đơn kiện nói rằng khi Chishtey từ chối lời đề nghị của Agwan, anh ta đã ngăn cản cô rời khỏi văn phòng. Theo vụ kiện, sau “khoảnh khắc dường như là vĩnh cửu”, Chishtey được phép rời văn phòng và từ chức khỏi chiến dịch tranh cử ngay sau đó. AIPAC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

.

Vụ kiện cáo buộc vụ việc ngày 17 tháng 10 xảy ra hai tuần sau khi Chishtey phàn nàn với Agwan rằng giám đốc tổ chức chiến dịch, Angelo Perlera, đã đưa ra những nhận xét không phù hợp và chạm vào các nữ nhân viên chiến dịch trẻ một cách không thích hợp. Agwan viết trong một văn bản rằng nỗ lực tiếp cận Perlera vào thứ Hai đã không thành công, nhưng tuyên bố của chiến dịch Agwan cũng đóng vai trò như một phản ứng trước những cáo buộc chống lại giám đốc tổ chức.

.

Luật sư việc làm có trụ sở tại Houston, Melissa Moore, người đại diện cho Chishtey, cho biết khách hàng của cô chưa nộp báo cáo cho cảnh sát về vụ việc. Cô cũng phủ nhận mọi mối liên hệ giữa vụ kiện và AIPAC.

.

Moore nói: “Tôi đại diện cho một cựu nhân viên của chiến dịch và là nạn nhân. “Tôi đã thực hành ở không gian này được 23 năm. … Chúng tôi rất coi trọng cam kết của mình với những khách hàng đã bị ngược đãi.” Moore cho biết Chishtey chưa nộp báo cáo cho cảnh sát về vụ việc.

.

Theo đơn kiện, Chishtey bắt đầu làm việc cho chiến dịch với tư cách là tình nguyện viên không lương vào tháng 7 năm nay. Cô được thuê làm nhân viên được trả lương vào tháng 8. Agwan đang tranh cử để đại diện cho Khu vực Quốc hội số 7 của Texas. Theo Bộ trưởng Hành chánh Texas, ông đã nộp đơn xin tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ chống lại Fletcher vào ngày 16 tháng 11.

.

Agwan đang tranh cử với tư cách là một người cấp tiến, cho rằng DB Fletcher quá ôn hòa. Ông đã thẳng thắn nói về vấn đề Israel và Palestine trong nhiều tháng, trước khi cuộc chiến hiện tại bắt đầu vào ngày 7 tháng 10: “Vấn đề không chỉ là về vấn đề Palestine. Mọi người cần phải thừa nhận AIPAC thách thức bất kỳ ai muốn tiền vận động hành lang ngoài chính trị. Sự tồn tại của họ gây bất lợi cho nền dân chủ.”

.

Theo các trang mạng xã hội của anh, Agwan tốt nghiệp Đại học Texas A&M vào năm 2014 và nhận bằng Cao học (Thạc sĩ) từ Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 2021. Agwan liệt kê nghề nghiệp của mình là kỹ sư theo hồ sơ nộp hồ sơ chiến dịch.

.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Ron Wyden hôm thứ Tư cảnh báo rằng yêu cầu của chính phủ nước ngoài đối với dữ liệu thông-báo-đẩy (push notification data) trên điện thoại thông minh từ Google và Apple có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát người dùng. Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland, TNS Wyden, D-Ore., cho biết văn phòng của ông đang điều tra về một báo động rằng các chính phủ nước ngoài đang yêu cầu dữ liệu thông-báo-đẩy có thể tiết lộ cách người dùng cá nhân sử dụng các ứng dụng cụ thể. Wyden cho biết khi được hỏi về các yêu cầu từ văn phòng của ông, Apple và Google trả lời rằng họ hiện bị cấm phát hành công khai hồ sơ này ở Hoa Kỳ. Ông kêu gọi Garland và Bộ Tư Pháp gỡ bỏ hoặc sửa đổi các chính sách cản trở tính minh bạch.

.

⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Tamara Yvonne Motley, 55 tuổi, người cũng sử dụng tên Tamara Ogembe, đã bị kêu án và phải trả hơn 13,1 triệu USD tiền bồi thường vào hôm thứ Ba. Motley bị kết án vào tháng 6 với 20 tội gian lận y tế, hai tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng và một tội âm mưu rửa tiền.

.

Trong hơn 10 năm và thông qua hai công ty thiết bị y tế đã đăng bộ cho những người thân ở ngoài tiểu bang của mình, Motley đã sử dụng vai trò là “chủ sở hữu trên thực tế” của mình để gửi “các khiếu nại gian lận về thiết bị y tế lâu bền không cần thiết về mặt y tế – chủ yếu là xe lăn điện (PWC) – và việc sửa chữa PWC, nhiều trong số đó chưa bao giờ được thực hiện,” Bộ Tư Pháp cho biết.

.

“Motley đã dàn dựng một kế hoạch trong đó bà trả tiền cho những người tiếp thị để giới thiệu bệnh nhân và sau đó chỉ đạo họ đưa bệnh nhân đến gặp các bác sĩ tham nhũng, những người đã kê đơn các thiết bị y tế lâu bền không cần thiết về mặt y tế, chẳng hạn như PWC, mà các công ty của Motley đã sử dụng để gửi hóa đơn gian lận cho Medicare,” theo thông cáo báo chí cho biết. thêm. Hai nhân viên của Motley cũng bị kết án trong vụ án này.

.

⚪ ---- Một người phụ nữ ném tô thức ăn nóng vào mặt một nhân viên tiệm Chipotle sẽ được nếm trải hương vị cuộc sống ở phía bên kia quầy tiệm ăn. Rosemary Hayne, 39 tuổi, ban đầu bị kết án sáu tháng tù vì vụ hành hung tại nhà hàng ở thị trấn Parma, Ohio, với 90 ngày tù treo, nhưng thẩm phán đề nghị giảm thời gian ngồi tù của cô xuống hai tháng nếu cô dành thời gian đó để làm việc tại một tiệm ăn ít nhất 20 giờ một tuần, theo tin của WJW.

.

Tờ Washington Post đưa tin cô Hayne đã chấp nhận lời đề nghị. Hayne bị kết tội hành hung vào ngày 28 tháng 11 về vụ này hồi tháng 9, mà một khách hàng đã quay phim trên 1 video và lan truyền rộng rãi. Người ta nhìn thấy cô la hét với các nhân viên tiệm ăn, bao gồm cả quản lý nhà hàng Emily Russell trước khi ném tô burrito gà vào mặt Russell.

.

Cảnh sát cho biết Hayne rất dễ bị dò ra sau vụ hành hung vì cô đã đặt hàng trực tuyến. "Bạn đã không nhận được tô burrito của mình theo cách bạn thích và đây là cách bạn phản ứng?" Thẩm phán Timothy Gilligan nói với Hayne trong khi tuyên án. "Đây không phải là những bà nội trợ thực sự của Parma. Hành vi này không thể chấp nhận được."

.

Hayne nói với tòa rằng không có lý do bào chữa nào cho hành vi của mình, mặc dù cô nói thêm rằng đồ ăn trông "kinh tởm" so với yêu cầu của cô từ một tuần trước đó. Thẩm phán nói với cô: “Tôi cá là cô sẽ không hài lòng với thức ăn mà cô sẽ nhận được trong tù”. Thẩm phán Gilligan nói rằng anh tự nghĩ, "Tại sao những người đóng thuế của thành phố phải trả tiền cho cô Hayne và cho cô ấy ăn trong tù 90 ngày nếu tôi có thể dạy cho cô ấy cảm giác cảm thương nghề tiếp viên tiệm ăn?"

.

Russell, 26 tuổi, nói với tờ WP rằng cô đang bảo vệ một nhân viên 17 tuổi đang bị la mắng — và cô đã làm lại đơn đặt hàng của Hayne hai lần. Sau vụ hành hung, "Tôi phải làm việc với thức ăn dính vào mặt và tóc trong bốn giờ tiếp theo sau khi vụ đó xảy ra vì không có ai đến giúp tôi," cô nói. Russell nói rằng sau khi cảm thấy lo lắng trong công việc và cảm thấy không được hệ thống tiệm Chipotle hỗ trợ, cô đã nghỉ việc một tháng sau đó và hiện có công việc mới tại nhà hàng Raising Cane's.

.

⚪ ---- Cảnh sát đã bắt gần 50 người liên quan đến vụ lừa đảo nơi máy rút tiền ATM nhắm vào hàng nghìn nạn nhân ở Nam California. Vào ngày 23 tháng 11, cảnh sát Romania đã hợp tác với văn phòng L.A. của FBI tập trung vào 84 địa điểm trên khắp Romania. Nhà chức trách cho biết các địa điểm này có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức nổi tiếng với hoạt động trộm ATM và rửa tiền.

Trong vụ bố ráp lớn, 48 người đã bị bắt và khoảng 1 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử, cùng với 11 xe, đã bị thu giữ. Hơn 8.000 số thẻ tín dụng bị đánh cắp của công dân Hoa Kỳ đã được phục hồi trong quá trình hoạt động.

.

FBI cho biết nhiều nghi phạm bị bắt làm việc trực tiếp hoặc có liên quan đến Florian Tudor, người được cho là chủ mưu của “tổ chức đánh cắp ATM khét tiếng và bạo lực được gọi là Riviera Maya Gang có trụ sở tại Cancun, Mexico”. Các nghi phạm sẽ đánh cắp tiền thông qua thiết bị ATM và gửi tiền qua Tây Âu trước khi đến Romania.

.

⚪ ---- Quận Cam: Cơ quan Tuần tra Xa lộ California đưa tin, một vụ cháy xe đã làm tắc nghẽn phía nam của Xa lộ 73 ở Newport Beach vào sáng thứ Tư. Vụ cháy xe được báo cáo lúc 9:34 sáng trên xa lộ gần Newport Coast Drive, sau khicảnh sát báo cáo rằng "một loại xe chở dầu hay xăng" đã "hoàn toàn chìm trong biển lửa". Ngọn lửa đã làm tê liệt phía nam của xa lộ và khiến các quan chức phải ban hành báo động SigAlert trong khi ngọn lửa được dập tắt.

.

⚪ ---- Cô y tá Andy Hoàng, 23 tuổi, ở New Hampshire đang học cách điều trị cho một người bị ngừng tim thì cô bất chợt đứng tim, phải cần cấp cứu y tế. Andy Hoàng - y tá năm thứ nhất chuyên về chăm sóc tim - đang tham gia một khóa đào tạo vào tháng 11 về cách ứng phó với tình trạng ngừng tim tại Trung tâm Y tế Dartmouth-Hitchcock ở Lebanon thì cô bị chóng mặt và buồn nôn, hãng tin AP đưa tin. Điều cuối cùng Hoàng nhớ là đã ngồi xuống, cô nói với AP. Cô ấy đã bị ngừng tim.

.

Theo Mayo Clinic, ngừng tim - hay ngừng tim đột ngột - xảy ra khi có vấn đề với hệ thống điện của tim gây ra tình trạng mất chức năng tim đột ngột, làm gián đoạn hoạt động bơm của tim và ngừng lưu lượng máu đi khắp cơ thể. Nếu không được điều trị ngay lập tức, nó có thể dẫn đến tử vong. Rất may, các đồng nghiệp của Hoàng đã vào cuộc. Từ bỏ mô hình y tế mà họ đang sử dụng để thực hành hô hấp nhân tạo, các y tá bắt đầu ép ngực cho Hoàng, người “không còn mạch lúc đó”, người hướng dẫn Lisa Davenport nói với AP.

.

Theo AP, một nhóm y tá đã lao vào phòng huấn luyện và đặt cho cô ấy đường truyền tĩnh mạch, oxy và máy khử rung tim để theo dõi. Khi đội cấp cứu đến thì Hoàng bắt đầu cựa quậy. Cô nói với AP: “Tôi thức dậy trong một căn phòng đầy bác sĩ và y tá." May thiệt, bị đứng tim trong bệnh viện, giữa một nhóm y tá đồng nghiệp. Nếu đang lái xe thì hết cứu.

.

⚪ ---- RFA: Không gian dân sự ở Việt Nam ngày càng bị thu hẹp, các tổ chức có đăng ký cũng gặp nguy hiểm. Theo Đài Á Châu Tự Do. Không gian dân sự ở Việt Nam bị thu hẹp trong nhiều năm qua và không chỉ giới bất đồng chính kiến mà các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) có đăng ký với nhà nước cũng là đối tượng đàn áp bởi nhà nước độc đảng, theo Tiến sỹ khoa học Nguyễn Quang A. Phát biểu được Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (đã tự giải thể) đưa ra hôm 07/12 sau khi tổ chức Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS) ra báo cáo mang tựa đề People Power under Attack 2023 (tạm dịch: Sức mạnh của dân chúng trước sự tấn công 2023). Tổ chức có trụ sở ở Johanesburg (Nam Phi) cho biết Việt Nam là một trong tám quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á có không gian dân sự đóng. Tiến sỹ Nguyễn Quang A có đánh giá cho rằng, không gian dành cho xã hội dân sự trong khoảng thời gian sáu năm qua bị thu hẹp lại một cách rất nghiêm trọng. Ông nói qua điện thoại với RFA: "Điều mà dễ nhìn thấy nhất là các vụ bắt giữ người hoạt động xã hội dân sự. Trước đây, lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ có đăng ký hoạt động một cách hợp pháp theo luật Việt Nam là những tổ chức có những cơ hội hợp tác, thậm chí hợp tác với chính quyền Việt Nam một cách rất tích cực.”

.

⚪ ---- TIN VN. Bình Thuận: 10 tàu cháy ngùn ngụt. Theo VnExpress. Loạt tàu cá nằm ở khu vực sửa chữa bên sông Phú Hài, TP Phan Thiết, bốc cháy ngùn ngụt, nhiều chiếc bị thiêu rụi, chiều 7/12. Khoảng 15h, khu vực bến của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu thuyền Phan Thiết, khu phố 2, phường Phú Hài, xuất hiện lửa lớn. Đây là nơi các tàu ở huyện đảo Phú Quý và TP Phan Thiết sửa chữa trong mùa nghỉ biển cuối năm. Phía dưới sông, hơn trăm tàu thuyền đánh cá neo đậu dài hơn một km. Khoảng 18h30, đám cháy tạm thời được khống chế, chỉ còn khói bốc lên. Lực lượng chức năng chưa ghi nhận thương vong, song 10 tàu cá bị thiêu rụi. Các lực lượng vẫn có mặt tại hiện trường để xử lý dứt điểm đám cháy trong đêm.

.

⚪ ---- TIN VN. Nếu làm từng tuyến, 100 năm nữa Hà Nội mới xong 12 đường sắt đô thị. Theo Báo Lao Động. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nếu làm từng tuyến đường sắt đô thị, 100 năm nữa Hà Nội mới xong được 12 tuyến. Do đó, thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị để có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị. Theo Chủ tịch Hà Nội, thành phố sẽ có những cơ chế đặc thù để có những nguồn lực phát triển hạ tầng của Thủ đô và giao thông đối ngoại liên vùng với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị để có một đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị. "Một tuyến đường sắt chúng ta làm vừa rồi như Nhổn - ga Hà Nội cũng mấy chục năm, 15 năm chưa xong. Còn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cũng thế. Đấy là cái mà chúng ta đã nhìn ra, chúng ta không thể làm từng cái một. Nếu làm từng cái một thì mỗi cái một nguồn vốn, một công nghệ thì 100 năm nữa Hà Nội mới xong được 12 tuyến đường sắt", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

.

⚪ ---- TIN VN. Số ca ung thư mới tại Bệnh viện Ung bướu tăng hơn 50%. Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo Globoca, năm 2020 Việt Nam có khoảng 182.563 ca mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, số lượng bệnh nhân ung thư tới khám và điều trị hằng năm khoảng hơn 20.000 ca mới, nhưng chỉ đến tháng 11-2023, Bệnh viện Ung bướu đã tiếp nhận 30.000 ca ung thư mới. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dự báo: "Số người mắc ung thư dự kiến gia tăng nhanh trong vòng 20 năm tới. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước".

.

⚪ ---- HỎI 1: Bệnh nhân da đen thường bị kỳ thị khi tìm chữa trị y tế?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng người Mỹ da đen dự đoán sẽ gặp phải sự phân biệt chủng tộc khi họ đến các cuộc hẹn với bác sĩ, theo báo cáo của NPR. Được thực hiện bởi KFF, một tổ chức nghiên cứu sức khỏe, gần 6.300 người trưởng thành đã tham gia cuộc khảo sát.

.

Theo nghiên cứu, trong thập niên qua, số phụ nữ da đen cho biết họ không được dùng thuốc giảm đau sau khi sinh con nhiều gấp đôi so với những người da trắng. Những phát hiện trong nghiên cứu này phù hợp với các cuộc khảo sát khác cho thấy bệnh nhân Da đen ít có khả năng nhận được thuốc giảm đau thích hợp hơn bệnh nhân da trắng.

.

Ngoài ra, 1/4 người da màu cho biết “các bác sĩ ít có khả năng lôi kéo họ vào các quyết định về việc chăm sóc họ” và bác bỏ những lo ngại của họ, điều cuối cùng dẫn đến việc phát hiện ra những căn bệnh nghiêm trọng về sức khỏe.

.

Samantha Artiga, giám đốc chính sách y tế và công bằng chủng tộc tại KFF nói rằng bệnh nhân Da đen và Da nâu thường gặp phải những hành vi gây hấn vi mô (micro-aggressions) khi họ tìm cách điều trị y tế.

Chi tiết:

https://www.bet.com/article/dfcgul/black-americans-expect-to-encounter-racism-at-doctors-office

.

⚪ ---- HỎI 2: Khảo sát dân 36 nước, 82% nói ưu tiên tự lo cho nước mình trước?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo kết quả khảo sát công bố hôm thứ Tư, phần lớn những người được hỏi muốn đất nước của họ ít chú ý hơn đến các vấn đề ở những nơi khác và cảm thấy gắn kết hơn với người dân trong cộng đồng và đất nước của họ so với những người ở nước ngoài.

.

Những phát hiện từ Trung tâm Nghiên cứu Pew phi đảng phái chỉ ra sự thiếu gắn kết giữa 24 quốc gia được khảo sát. Hơn một nửa số người được hỏi (55%) cho biết đất nước của họ “nên ít chú ý đến các vấn đề ở các nước khác và nên tập trung vào các vấn đề ở trong nước”, trong khi 43% tin rằng “điều tốt nhất cho tương lai của đất nước chúng ta là tích cực hoạt động trong lĩnh vực các vấn đề thế giới.” Phần lớn những người được khảo sát (49%) cho biết đất nước của họ nên tuân theo lợi ích của chính mình.

.

Xu hướng này phù hợp với một số kết quả từ cuộc khảo sát Các quốc gia tốt nhất của US News năm 2023, trong đó 82% số người được hỏi từ 36 quốc gia đồng ý với tuyên bố rằng: “Đất nước của tôi nên tập trung vào chính mình trước khi giúp đỡ các quốc gia khác”. Tỷ lệ đồng ý đó đạt tới 90% ở một số quốc gia.

Chi tiết:

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2023-12-06/people-want-their-country-to-focus-on-problems-at-home-survey-finds

.

.