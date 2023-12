Hơn 700 người Palestine đã chết kể từ khi Israel tiếp tục ném bom sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc vào thứ Sáu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai đã mô tả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "kẻ đồ tể bậc thầy" ở Gaza.

- Cựu đại sứ Mỹ tại Bolivia bị truy tố vì làm gián điệp cho chính phủ Cuba

- Bạch Ốc: ngân quỹ để viện trợ quân sự cho Ukraine sắp cạn

- Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney: nếu Hạ Viện chiếm đa số Cộng Hòa năm 2025 sẽ “là mối đe dọa” lớn cho nước Mỹ

- Hôm nay, thứ Hai là hạn chót để Công tố đặc biệt Jack Smith tiết lộ chứng cớ cho luật sư của Trump

- Luật gia: Tòa nên xét xử Trump trước bầu cử... để khỏi chờ đến năm 2029

- HBO sẽ quay phim về cuộc đời cựu Dân Biểu George Santos, người đã bị đuổi khỏi Quốc hội

- Spotify: sẽ cắt giảm 1.500 nhân viên, khoảng 17%.

- Massachusetts: 1 cô trúng số 25 triệu USD (hồi 7 năm trước, cô này đã trúng số 1 triệu USD.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Israel là "kẻ đồ tể bậc thầy" ở Gaza

- Phiên tòa Israel xét xử Thủ tướng Netanyahu về hối lộ, lừa đảo bắt đầu trở lại

- Bộ Y tế Gaza: ít nhất 15.899 người Palestine đã chết vì bom Israel từ ngày 7/10. LHQ: 1,9 triệu người đã phải di dời kể từ 7/10.

- Phi cơ Israel bắn vào lối vào bệnh viện Kamal Adwan ở Jabalia, bắc Gaza, nơi 10.000 người đang trú ẩn trong bệnh viện.

- Đức kêu gọi Israel đừng giết dân thường ở Dải Gaza

- Hơn 700 người Palestine chết từ khi Israel tiếp tục ném bom sau khi lệnh ngừng bắn.

- Quân Israel tiến vào nam Gaza với xe tăng, xe bọc thép chở quân và máy ủi.

- TNS Cộng Hòa Lindsey Graham lên án Bộ trưởng Quốc phòng Austin vì đã nói rằng Israel có thể sẽ "thất bại chiến lược" nếu không bảo vệ dân thường ở Gaza: không dân cử Cộng Hòa nào chỉ trích Israel cả.

- Qatar: đang tích cực vận động ngưng bắn dài hạn ở Gaza

- Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine: 100 xe tải viện trợ sẽ đến Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah

- Mỹ không kích ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq, hạ sát 5 chiến binh thân Iran

- Tàu Hải quân Mỹ hỗ trợ 3 tàu thương mại ở Biển Đỏ, bắn rớt 1 UAV từ Yemen bắn tới

- Alaska Air Group. cmua lại Hawaiian Airlines HA giá khoảng 1,9 tỷ USD

- Quận Los Angeles: nổ súng, 1 thiếu niên chết

- Quận Los Angeles: trộm đột nhập giữa ban ngày tại một trung tâm mua sắm sầm uất.

- TIN VN. Thế Giới Di Động sắp đóng 200 cửa hàng, các nhà bán lẻ khác kinh doanh ra sao?

- HỎI 1: Nơi giá sinh hoạt đắt nhất thế giới: Singapore và Zurich đồng hạng nhất? ĐÁP 1: Đúng thế, thứ 3 đồng hạng là New York và Geneva.

- HỎI 2: Có phải 70%-80% dân Nam Hàn muốn có vũ khí nguyên tử để phòng vệ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/12/2023) ⚪ ---- Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Bạch Ốc Shalanda Young hôm thứ Hai 4/12/2023 cảnh báo rằng ngân quỹ để Hoa Kỳ cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine sẽ cạn kiệt trước cuối năm nay. Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson do Bạch Ốc công bố, Young nhấn mạnh rằng "việc cắt đứt dòng vũ khí và thiết bị của Mỹ sẽ khiến Ukraine bị tổn thương trên chiến trường, không chỉ gây nguy hiểm cho lợi ích của Ukraine, mà sẽ làm tăng khả năng chiến thắng cho quân đội Nga."

Young nhắc lại sự cần thiết của việc giúp đỡ Ukraine và không cho phép Nga giành chiến thắng để tránh "một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực có thể liên quan đến NATO [Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương] và khiến lực lượng Mỹ gặp nguy hiểm." Vì vậy, bà kêu gọi Johnson và Hạ viện hành động và đồng ý về một dự luật mới nhằm duy trì viện trợ cho Ukraine.

⚪ ---- Cựu Dân Biểu Liz Cheney (Wyo.), từng là đảng viên Cộng hòa ở hạng cao cấp nhất tại Hạ viện, đã cảnh báo rằng néu Hạ Viện chiếm đa số Cộng Hòa vào năm 2025 sẽ “là mối đe dọa” đối với Hoa Kỳ. Cheney nói với John Dickerson của CBS News: “Tôi rất tin tưởng vào những nguyên tắc và lý tưởng đã định hình nên Đảng Cộng hòa, nhưng Đảng Cộng hòa ngày nay đã lựa chọn và họ không chọn Hiến pháp. Và vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ có một mối đe dọa nếu đảng Cộng hòa chiếm đa số vào tháng 1 năm 2025.”

Cheney đặc biệt thẳng thắn chống lại cựu Tổng thống Trump kể từ cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Vào ngày mai Thứ Ba 5/12/2023, bà Cheney sẽ phát hành một cuốn sách có tựa đề “Oat and Honor: A Memoir and a Warning”, nói về Đảng Cộng hòa và phản ứng của đảng này trước cuộc tấn công vào Điện Capitol 2021.

Cheney từng là phó chủ tịch ủy ban 6/1 của Hạ viện điều tra vụ bạo loạn 6/1. Bà đã thua cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 8/2022 sau khi trở thành người thường xuyên chỉ trích đảng của mình và cựu tổng thống Trump. Dickerson hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu DB Johnson là Chủ tịch Hạ Viện vào tháng 1/2025, khi Quốc hội dự kiến phê chuẩn cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cheney nói: “Chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, đó là một cuộc khủng hoảng hiện hữu và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta không gặp phải tình huống mà một cuộc bầu cử có thể được chuyển vào Hạ viện lại bị đa số Đảng Cộng hòa giám sát.” Cheney cũng cảnh báo rằng nước Mỹ đang “mộng du vào chế độ độc tài” nếu Trump tái đắc cử.

⚪ ---- Theo cựu công tố Hoa Kỳ Joyce Vance, hôm nay, thứ Hai là hạn chót để Công tố đặc biệt Jack Smith thông báo cho Donald Trump và các luật sư của Trump về "bất kỳ tội ác, sai trái hoặc hành vi xấu nào khác" mà Bộ Tư pháp tin rằng Trump có thể đã phạm phải. được sử dụng như một phần của quá trình truy tố Trump vì tội cố gắng phá hoại kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Thông báo đó chỉ giới hạn ở những tội phạm bị cáo buộc không nằm trong các cáo buộc đã nộp sẽ được xét xử tại phòng xử án của Thẩm phán Tanya Chutkan. Bằng chứng mới được đệ trình sẽ phải được thẩm phán chấp thuận, người sẽ đưa ra phán quyết về những gì có thể được sử dụng tại phiên tòa công khai.

Giải thích nội dung của thông báo 404(b), Vance đã viết trên nền tảng Substack của mình, "Ví dụ: bằng chứng về tội phạm trước đó có thể được đưa ra để chứng minh 'động cơ, cơ hội [để phạm tội], ý định, sự chuẩn bị, kế hoạch, kiến thức, danh tính, không có sai lầm, hoặc không có bất ngờ.'" (ghi chú: nghĩa là hôm nay Smith phải đưa ra chứng cớ cho thấy Trump cố ý lật ngược bầu cử, không phải tình cờ hay sơ ý.)

Suy nghĩ về hướng đi của vụ án, Vance tuyên bố dự kiến Smith sẽ nộp "một số bằng chứng quan trọng" sẽ củng cố vụ án liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 và các sự kiện xung quanh nó: "Dự kiến Smith tập trung vào việc chứng minh ý định xấu của Trump khi nói đến gian lận bầu cử và sự thiếu niềm tin thiện chí. Smith cũng sẽ phải tiết lộ để Trump biết về mục đích được phép mà Smith tin rằng Smith có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng 404(b) nào."

⚪ ---- Tòa nên xét xử Trump trước bầu cử... Trong một cuộc thảo luận trên MSNBC về việc sắp xếp thời gian cho nhiều phiên tòa xét xử Donald Trump xung quanh lịch trình tranh cử tổng thống của ông, một cựu công tố Hoa Kỳ cho rằng một luật sư của Trump có thể đã đẩy vận may của Trump bằng cách gợi ý rằng phiên tòa xét xử gian lận sắp tới của cựu tổng thống có thể phải được dời lại cho đến năm 2029.

Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Ali Velshi, cựu công tố viên Barbara McQuade chỉ ra rằng bất kỳ cáo buộc trung bình nào của người Mỹ như Trump hiện đang phải đối mặt sẽ không được xem xét giống như những gì Trump đang bị bao vây dường như đang nhận được.

Tuần trước, luật sư Steve Sadow ở Georgia của Trump khẳng định rằng việc đưa Trump ra xét xử trong năm tới sẽ cấu thành hành vi "can thiệp bầu cử" trong mắt ông. Điều đó khiến Thẩm phán Tòa án Tối cao Scott McAfee đặt câu hỏi liệu phiên tòa xét xử Trump có thể tiến hành vào năm 2025 hay không, Sadow trả lời: "Câu trả lời cho điều đó là tôi tin rằng theo điều khoản về quyền tối cao và nhiệm vụ của ông ấy với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, phiên tòa này sẽ không hoàn toàn diễn ra cho đến sau khi ông ấy rời nhiệm kỳ của mình.”

Theo McQuade, điều đó có nghĩa là ngày ra tòa vào khoảng năm 2029 mà cô tuyên bố có thể khiến Thẩm phán McAfee đẩy nhanh tiến độ. "Luật sư nói, bởi vì một tổng thống đương nhiệm không thể bị buộc tội, ông ấy cũng không thể hầu tòa vì một tội danh khi ông ấy là tổng thống đương nhiệm, do đó, vụ án đó sẽ không được xét xử cho đến năm 2029," McQuade nói thêm, "Tôi nghĩ khía cạnh đó có thể khiến thẩm phán phải xem xét lại và đảm bảo rằng phiên tòa này được thực hiện trước cuộc bầu cử, bởi vì đến năm 2029, tôi nghĩ công chúng đã mất quyền về phiên tòa xét xử công bằng."

⚪ ---- "Cuộc hành trình mang phong cách Gatsby của một người đàn ông từ hư vô đã khai thác hệ thống, tiến hành cuộc chiến chống lại sự thật và lừa đảo một trong những quận giàu có nhất Hoa Kỳ để đạt được Giấc mơ Mỹ của mình" nghe có vẻ xứng đáng là một bộ phim. HBO cũng nghĩ vậy, hãng đang tiến trình quay một bộ phim dựa trên sự trỗi dậy chính trị sau sự sụp đổ của Dân Biểu George Santos, người đã bị đuổi khỏi Quốc hội hôm thứ Sáu.

Phim sẽ dựa trên "The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos," một cuốn sách của Mark Chiusano vừa được xuất bản hôm thứ Ba, Deadline đưa tin. Như tiêu đề cuốn sách có thể báo trước, HBO lên kế hoạch cho cái mà họ gọi là "cái nhìn hài hước đen tối và pháp y" về sự thăng tiến của đảng Cộng hòa thông qua chiến dịch Hạ viện thành công của ông ở quận Long Island.

⚪ ---- Một cựu nhà ngoại giao từng là đại sứ Mỹ tại Bolivia đã bị truy tố về tội bí mật làm việc cho chính phủ Cuba với tư cách là gián điệp. Manuel Rocha, 73 tuổi, đã bị bắt tại Miami, Florida hôm thứ Sáu sau khi vướng vào một cuộc điều tra gián điệp liên bang kéo dài. Một trong những nguồn tin của AP cho biết Rocha bị cáo buộc làm việc để thúc đẩy lợi ích của Cuba. Thông tin chi tiết hơn về vụ án dự kiến ​​sẽ được phát sóng sau khi Rocha ra hầu tòa lần đầu tiên vào thứ Hai 4/12/2023.

Bộ Tư pháp từ chối bình luận về vụ bắt giữ, trong khi vợ của Rocha từ chối bình luận khi được phóng viên AP liên hệ. Rocha sinh ra ở Colombia đã làm nhà ngoại giao Hoa Kỳ trong 25 năm, phục vụ ở Argentina, Ý, Honduras, Mexico và Cộng hòa Dominica cùng với Bolivia.

⚪ ---- Giám đốc điều hành Spotify Technology S.A. Daniel Ek đưa ra công bố chính thức sáng thứ Hai rằng công ty đã quyết định cắt giảm số lượng nhân viên khoảng 17%: “Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại đáng kể và vốn trở nên đắt đỏ hơn." Thông báo của Ek không cho biết có bao nhiêu việc làm sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đại diện công ty cho biết con số đó là khoảng 1.500 người. Đây là đợt sa thải thứ ba mà Spotify công bố vào năm 2023. Vào tháng 1, công ty quyết định sa thải 6% nhân viên và vào tháng 6 là khoảng 200 nhân viên nữa.

⚪ ---- Một phụ nữ ở Massachusetts lần thứ hai trúng số độc đắc. Nhưng lần này, giải thưởng của cô còn lớn hơn. Desiree Fortini-Craft, cư dân thị trấn Hyde Park, đã giành được giải thưởng lớn thứ ba trị giá 25 triệu đô la của trò chơi xổ số, theo thông cáo của Ty Xổ số Massachusetts. Fortini-Craft đã giành chiến thắng trong trò chơi “Billion Dollar Extravaganza” của Xổ số Massachusetts, một trò chơi tức thì trị giá 50 đô la. Theo xổ số, khi thấy mình trúng giải lớn, cô đã giấu vé và đi nghỉ. Lần đầu là năm 2006, cô trúng số 1 triệu đôla.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza hôm thứ Hai cho biết ít nhất 15.899 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột hiện tại với Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, với khoảng 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Số người bị thương ít nhất là 42.000 người, theo số liệu mới nhất.

Bộ này cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza đã "hoàn toàn mất khả năng hoạt động" và 35 nhân viên y tế, bao gồm cả tổng giám đốc Bệnh viện al-Shifa, theo Al Jazeera. Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) cho biết khoảng 1,9 triệu người đã phải di dời kể từ khi bắt đầu xung đột, chiếm hơn 80% dân số Gaza. Cơ quan này cho biết 1,2 triệu người tị nạn đang trú ẩn tại 156 cơ sở của UNRWA.

⚪ ---- IDF cho biết Israel đã giết chết Tư lệnh Tiểu đoàn Shati của Hamas trong một cuộc không kích hôm Chủ Nhật. Một phát ngôn viên của IDF cho biết Haitham Khuwajari chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc đột kích vào lãnh thổ Israel trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Jonathan Conricus hôm thứ Hai khẳng định rằng các hướng dẫn gần đây của quân đội yêu cầu dân thường ở các vùng của Gaza di tản không phải là cách để di dời những người đó: “Chúng tôi đã yêu cầu dân thường di tản khỏi chiến trường và chúng tôi đã cung cấp một khu vực nhân đạo được chỉ định bên trong Dải Gaza.” Conricus nói với các phóng viên, sau đó là Al-Mawasi gần Khan Younis. Ông tiếp tục nhấn mạnh biện pháp này không phải là vĩnh viễn.

IDF đã yêu cầu người dân ở các khu vực phía nam Gaza di tản để tránh những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến chiến dịch chống lại Hamas của họ. Trong khi đó, tổ chức này cáo buộc Israel sử dụng phương pháp đó để "bẫy" và "thực hiện nhiều vụ thảm sát hơn nhằm vào dân thường không có vũ khí và những người phải di dời ở miền nam".

.





⚪ ---- Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin, một máy bay không người lái của Israel đã bắn vào lối vào bệnh viện Kamal Adwan ở Jabalia, phía bắc Dải Gaza hôm thứ Hai, khiến ít nhất 4 người chết và ít nhất 9 người bị thương. Hãng tin này nói rằng hơn 10.000 người phải di dời đang trú ẩn trong bệnh viện. Tin này thêm rằng sau đó, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các khu dân cư gần các bệnh viện ở Beit Lahia và Jabalia. Trong khi đó, nói về West Bank, Wafa cho biết quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích ở Jenin, Silwad, Jaffna, Jalazoun, Qalqilya và Hebron.

TIN VN. Thế Giới Di Động sắp đóng 200 cửa hàng, các nhà bán lẻ khác kinh doanh ra sao?

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức hôm thứ Hai kêu gọi Israel làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ dân thường ở Dải Gaza trong các hoạt động quân sự ở vùng đất này. Người phát ngôn cảnh báo rằng tình hình nhân đạo ở Gaza có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc vào cuối tuần qua: “Do đó, điều đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi là các hành động của Israel phải tính đến hoàn cảnh này và tránh gây đau khổ cho dân thường. Và điều quan trọng không kém là Israel phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế”.⚪ ---- Chuẩn tướng Hisham Ibrahim nói với Đài phát thanh quân đội rằng các hoạt động trên bộ của Israel ở phía bắc Dải Gaza gần như đã kết thúc và Israel sắp đạt được các mục tiêu chiến tranh ở khu vực này: “Chúng tôi đang bắt đầu mở rộng hoạt động trên bộ sang các khu vực khác của dải đất, với một mục tiêu - lật đổ nhóm khủng bố Hamas”. Trước đó, có thông tin Israel đã rút 70% quân khỏi khu vực phía bắc Gaza. Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã kêu gọi dân thường ở miền nam Gaza di tản khỏi một số khu vực nhất định.⚪ ---- Truyền thông địa phương hôm thứ Hai đưa tin, phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cáo buộc hối lộ, lừa đảo và vi phạm lòng tin đã được nối lại trước đó cùng ngày tại Tòa án quận Jerusalem. Việc tiếp tục xét xử diễn ra khi lệnh tạm thời hủy bỏ tất cả các vụ án trong bối cảnh bắt đầu xung đột giữa Israel và Hamas đã hết hạn. Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin ra phán quyết rằng hầu hết các quy trình bị đình chỉ có thể được tiếp tục, bao gồm cả quy trình của Netanyahu. Netanyahu bị truy tố vào năm 2019, trong khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 5/2020.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào miền nam Gaza với hàng chục xe tăng, xe bọc thép chở quân và máy ủi. Dòng thiết bị quân sự có thể xuất hiện trước một hoạt động quân sự quan trọng trong khu vực. Theo AFP, xe tăng được nhìn thấy gần Khan Younis và ở phần phía nam của đường cao tốc Salah al-Din kéo dài suốt chiều dài Dải Gaza. Đầu ngày hôm Thứ Hai, IDF đã khuyên người Palestine ở miền nam Gaza chạy trốn khỏi một số khu vực, mặc dù Sky News đưa tin rằng cái gọi là "khu vực an toàn" ở al Mawasi được IDF chỉ định cho dân thường là "không phù hợp" và "chủ yếu là đất nông nghiệp, không có cơ sở hạ tầng."⚪ ---- Thêm hàng trăm người Palestine chết trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua tại Gaza khi quân đội Israel ra lệnh di tản thêm nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố lớn thứ hai của khu vực Khan Younis. Hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiếp tục ném bom sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc vào thứ Sáu. Hơn 1,5 triệu người đã phải di dời, hầu hết đến từ phía bắc Gaza, kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công quân sự vào ngày 7 tháng 10 sau cuộc tấn công chết người của Hamas.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai đã mô tả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "kẻ đồ tể bậc thầy" ở Gaza, kẻ có kế hoạch bành trướng đã bị tiết lộ thông qua chiến dịch của Israel chống lại Hamas ở Gaza. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Ủy ban Thường trực về Hợp tác Kinh tế và Thương mại (COMCEC) ở Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh rằng Gaza là "lãnh thổ của người Palestine. Gaza thuộc về người Palestine và nó sẽ mãi mãi như vậy". Ông cũng cảnh báo chống lại những gì ông mô tả là sự gia tăng của chủ nghĩa bài Hồi giáo ở phương Tây. Hơn nữa, Erdogan bày tỏ Ankara sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải và bảo đảm trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng trong tương lai giữa Israel và Palestine.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham có rất nhiều điều để nói về những nhận xét gần đây của Lloyd Austin về cuộc chiến Israel-Hamas, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Austin cho rằng Israel có thể phải chịu một "thất bại chiến lược" nếu không bảo vệ đời sống dân thường ở Gaza, do đó có khả năng đẩy người dân Gaza "vào vòng tay của kẻ thù.” Phản ứng của Graham, trên CNN Chủ nhật, là ngụ ý rằng Austin không biết mình đang nói về điều gì.Graham nói: “Austin thật ngây thơ, ý tôi là tôi đã mất hết niềm tin vào Austin. Đây là một dân tộc cực đoan. Tôi không muốn giết những người vô tội, nhưng Israel đang chiến đấu không chỉ với Hamas, mà cả cơ sở hạ tầng xung quanh Hamas... Thất bại chiến lược sẽ khiến người Palestine phẫn nộ? Họ đã bị kích động. Họ đang bị kích động, được dạy từ khi sinh ra là phải ghét và giết người Do Thái. Austin cần phải bỏ việc chỉ trích Israel trước công chúng."Graham bác bỏ ý kiến cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về những cái chết của dân thường ở Gaza, hoặc Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về việc cực đoan hóa dân Gaza. Ông cũng chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris vì đã than phiền tương tự về số người Palestine thiệt mạng, đồng thời nói rằng sẽ không có dân cử Cộng hòa nào yêu cầu Israel thay đổi chiến thuật quân sự của mình.​.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid al-Ansari cho biết Qatar đang tích cực tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo điều kiện nối lại lệnh tạm dừng nhân đạo ở Dải Gaza. Mặc dù thừa nhận những thách thức phải đối mặt trong các cuộc đàm phán, ông al-Ansari nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra, mô tả chúng là những thách thức khắt khe nhất Doha gặp phải trong vai trò hòa giải viên. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Israel hôm thứ Bảy triệu hồi các nhà đàm phán của họ khỏi Qatar, với lý do các cuộc đàm phán với Hamas đang bế tắc.⚪ ---- Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo rằng 100 xe tải viện trợ sẽ đến Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah vào Chủ nhật, với sự hỗ trợ của đối tác Ai Cập. Những chiếc xe tải này đang vận chuyển các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm y tế và thuốc men. Tuy nhiên, theo LHQ, tỷ lệ viện trợ hiện tại không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của dân thường Gaza trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Trước lệnh ngừng bắn kéo dài bảy ngày giữa Israel và Hamas, gần 200 xe tải được sử dụng để đi vào khu vực hàng ngày.⚪ ---- AFP dẫn các nguồn tin an ninh Iraq cho biết, một cuộc không kích diễn ra ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq đã khiến 5 chiến binh thân Iran thiệt mạng. Theo một quan chức quốc phòng ở Baghdad, "một máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào vị trí của nhóm al-Nujaba ở khu vực Dibis", gần biên giới với khu tự trị của người Kurd ở Iraq, khiến những cá nhân nói trên thiệt mạng.Mặc dù các nguồn tin của Iraq không nêu rõ ai thực hiện vụ tấn công, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên nói với AFP rằng đã có một "cuộc tấn công tự vệ... ở khu vực lân cận Kirkuk" chống lại những gì được coi là "một mối đe dọa sắp xảy ra." Trong khi đó, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cho biết trong một tuyên bố rằng "5 liệt sĩ" đã thiệt mạng khi đụng độ với "lực lượng chiếm đóng của Mỹ ở Iraq".⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã công bố vào Chủ nhật trong một bài đăng trên X rằng tàu khu trục USS Carney lớp Arleigh-Burke của họ đã hỗ trợ 3 tàu thương mại bị phiến quân Houthi của Yemen nhắm tới. Tàu Hải quân Mỹ đang tuần tra trên Biển Đỏ thì thấy và “phản hồi các cuộc gọi cấp cứu từ các tàu và hỗ trợ”. Các tàu được đề cập là Unity Explorer, một tàu chở hàng rời được gắn cờ Bahamas, do Anh sở hữu và điều hành; Number 9, một tàu chở hàng rời treo cờ Panama, Bermuda và Anh; và Sophie II, một tàu chở hàng rời treo cờ Panama.Ngoài ra, Mỹ còn nói rằng tàu hải quân của họ đã bắn hạ "một chiếc UAV được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen" vì chiếc máy bay không người lái này dường như đang hướng về phía nó. Tuy nhiên, không rõ Carney có phải là mục tiêu hay không. Bài viết nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công này là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải”.⚪ ---- Tập đoàn hàng không Alaska Air Group. chuẩn bị mua lại Hawaiian Airlines HA trong một thỏa thuận trị giá khoảng 1,9 tỷ USD, hãng tin AP đưa tin hôm Chủ nhật. Thỏa thuận này yêu cầu Alaska Air trả 18 USD cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tổng cộng là 1 tỷ USD và gánh khoản nợ 900 triệu USD của Hawaiian Airlines. Tổ chức kết hợp, duy trì thương hiệu của cả hai hãng hàng không, nhằm mục đích tăng cường kết nối tới 138 điểm đến.Thỏa thuận này, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng quản trị, sự đồng ý của cổ đông từ Hawaiian Holdings và sự thông quan theo quy định, báo hiệu một bước đi chiến lược của hãng hàng không cạnh tranh ở khu vực Thái Bình Dương.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một vụ nổ súng đã cướp đi sinh mạng của một thiếu niên gần một trường học ở khu Westlake của L.A. vào tối thứ Bảy. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cuộc gọi ban đầu liên quan đến một vụ tấn công bằng vũ khí chết người bằng những phát súng được thực hiện vào khoảng 7:10 giờ tối ở dãy nhà 200 North Lake St. đối diện với trường tiểu học Lake Street.Nạn nhân 17 tuổi bị ít nhất một vết đạn vào ngực và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch, và rồi chết do vết thương hôm Chủ nhật. Vụ nổ súng được cho là không liên quan đến băng đảng. Không có mô tả nghi phạm nào được đưa ra.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Arcadia đang điều tra một vụ trộm đột nhập xảy ra vào giữa ban ngày tại một trung tâm mua sắm sầm uất. Sở Cảnh sát Arcadia lần đầu tiên yêu cầu những người mua sắm tránh khu vực The Shops tại Santa Anita Mall ngay trước 1:30 giờ chiều chủ nhật.Người dùng mạng xã hội đã phản ứng trên X, với một người viết rằng “có thể đã nghe thấy một số tiếng súng” tại trung tâm mua sắm. Cô đã nhanh chóng “chạy trốn vì mạng sống của mình”, bài viết cho biết. Một người dùng đăng lại bài đăng gốc khẳng định rằng mẹ của một người bạn là một trong nhiều người mua sắm chạy ra khỏi trung tâm mua sắm.⚪ ----Theo Nhịp Sống Thị Trường. Đa số hệ thống bán lẻ đều nhận định năm nay không phải một năm dễ dàng cho ngành bán lẻ nói chung và bán lẻ ngành hàng công nghệ nói riêng. Gần đây, đại diện hệ thống Thế Giới Di Động cho biết sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý 4/2023. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Kế hoạch sẽ được công ty theo dõi sát sao kết quả để điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm. Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 70.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, tổng doanh thu hai chuỗi này đạt hơn 7.800 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng tăng 8% so với tháng 9 chủ yếu đến từ đóng góp của sản phẩm iPhone do hiệu ứng của đợt ra mắt sản phẩm mới.⚪ ---- HỎI 1: Nơi giá sinh hoạt đắt nhất thế giới: Singapore và Zurich đồng hạng nhất?ĐÁP 1: Đúng thế, thứ 3 đồng hạng là New York và Geneva. Theo báo cáo của Đơn vị Tình báo Kinh tế (Economist Intelligence Unit: EIU), Singapore một lần nữa được công bố là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, ngang bằng với Zurich, với báo cáo "Worldwide Cost of Living 2023" (Chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2023) công bố hôm thứ Năm.Báo cáo giải thích rằng sự tăng trưởng của Zurich sau ba năm gián đoạn được dẫn dắt bởi sức mạnh của đồng franc Thụy Sĩ và giá hàng tạp hóa, đồ gia dụng và giải trí cao. New York, đồng hạng nhất vào năm 2022, tụt xuống vị trí thứ ba, đồng hạng với Geneva.Các thành phố Moscow và St Petersburg của Nga chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất trong bảng xếp hạng do đồng rúp bị suy yếu do các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến tranh. Báo cáo tiết lộ rằng giá tăng 7,4% với tốc độ hàng năm tính theo đồng nội tệ đối với hơn 200 hàng hóa và dịch vụ được sử dụng thường xuyên, giảm so với mức tăng kỷ lục 8,1% vào năm ngoái.Nhóm 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới:1. Singapore, Singapore (đồng hạng 1st)2. Zurich, Switzerland (đồng hạng 1st)3. Geneva, Switzerland (đồng hạng 3rd)4. New York City, U.S. (đồng hạng 3rd)5. Hong Kong, Hong Kong6. Los Angeles, U.S.7. Paris, France8. Copenhagen, Denmark (đồng hạng 8th)9. Tel Aviv, Israel (đồng hạng 8th)10. San Francisco, U.S.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 70%-80% dân Nam Hàn muốn có vũ khí nguyên tử để phòng vệ?ĐÁP 2: Đúng thế. Việc Bắc Hàn liên tục đe dọa phóng vũ khí nguyên tử vào kẻ thù và các vụ thử tên lửa được thiết kế để tấn công chính xác vào các thành phố của Mỹ đã khiến người Nam Hàn mất niềm tin vào lời của Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Nam Hàn. Điều đáng lo ngại là tổng thống Mỹ sẽ ngần ngại sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ Nam Hàn trong khi biết rằng Bắc Hàn có thể trả đũa bằng một cuộc tấn công nguyên tử giết chết hàng triệu người Mỹ.Các cuộc thăm dò thường xuyên cho thấy phần lớn người dân Nam Hàn - từ 70% đến 80% trong một số cuộc khảo sát - ủng hộ chính phủ Nam Hàn mua vũ khí nguyên tử hoặc thúc giục Mỹ bố trí ở Nam Hàn các vũ khí nguyên tử chiến thuật mà Hoa Kỳ đã gỡ bỏ khỏi miền Nam vào đầu những năm 1990s.Kim Bang-rak, một nhân viên bảo vệ ở Seoul, nói về Hoa Kỳ: “Tôi nghĩ một ngày nào đó họ có thể bỏ rơi chúng tôi và đi theo con đường riêng của họ nếu điều đó phục vụ tốt hơn cho lợi ích quốc gia của họ. Nếu Bắc Hàn ném bom chúng tôi, chúng tôi cũng nên ném bom họ như nhau để trả đũa, vì vậy sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có vũ khí nguyên tử”.Chi tiết: