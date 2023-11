Cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger chết, thọ 100 tuổi.

.

- Cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger chết, thọ 100 tuổi

- DB Clay Higgins (R-LA) hăm dọa Công tố đặc biệt Jack Smith: Smith không còn bao nhiêu ngày nữa

- Sắp có phim về cuộc đời Trump: Diễn viên Sebastian Stan giữ vai Trump thời trẻ, khi xây dựng quyền lực

- Nói phone với Trump, DB Kevin McCarthy (R-Calif.) chửi thề vì Trump không ủng hộ giữ ghế Chủ tịch Hạ viện

- Cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley ra quảng cáo giành phiếu sơ bộ Cộng Hòa, kêu gọi quăng bỏ những kẻ phi đạo đức (ám chỉ Trump)

- Trump chỉ trích Jamie Dimon (Giám đốc điều hành JPMorgan Chase) vì Dimon kêu gọi ủng hộ Nikki Haley vào Bạch Ốc

- Luật sư Jennifer Little của Tryump đã cảnh báo Trump rằng giấu hồ sơ mật là tội hình sự, vây mà Trump vẫn vi phạm

- Trump bị đặt vào tình trạng tòa sẽ "giám sát tăng cường" sau khi lộ ra chuyện giao dịch 40 triệu USD tiền mặt ngoài sổ sách

- Tesla Inc. hôm nay giao xe pickup Cybertruck: giá từ 40.000 USD trở lên, chống đạn, kéo nặng

- Mercedes-Benz và BMW lập liên doanh xây mạng lưới sạc xe điện ở TQ: 1.000 trạm sạc năm 2026.

- New York: lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh tưng bừng, 500 người biểu tình ủng hộ Palestine bị ngăn chận

- TT Zelensky: không hòa đàm, khi quân Nga chưa rút khỏi Ukraine

- 2 anh em cùng là chiến binh Hamas bị bắn chết trong khi xả súng ở Jerusalem

- Israel: đã "đánh chặn thành công" một "mục tiêu trên không đáng ngờ" phóng từ Lebanon

- Mỹ: lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza "mang lại kết quả" hy vọng kéo dài

- Israel và Hamas ngừng bắn thêm ít nhất 24 giờ

- Qatar: Hamas sẽ thả ít nhất 10 con tin vào thứ Năm để đổi lấy ít nhất 30 người Palestine bị Israel cầm tù

- Hamas đã thả thêm 16 con tin. Israel thả 30 tù nhân Palestine trong đó có thiếu nữ từng bị bắt năm 16 tuổi vì tát 2 lính Israel.

- Israel: đã bắn chết 3 tay súng Palestine ở Dải Gaza vào đầu ngày.

- Hamas: 3 con tin Israel đã chết trong vụ pháo kích "trước đó" của Israel ở Dải Gaza.

- TTK/LHQ: có 111 nhân viên LHQ đã chết ở Dải Gaza kể từ khi giao chiến leo thang, 45% tổng số ngôi nhà ở Gaza đã thành gạch vụn

- Bộ Y tế Palestine: 2 trẻ em 8 tuổi và 15 tuổi đã bị quân Israel bắn chết trong cuộc đột kích vào trại Jenin ở West Bank.

- Đại học California (University of California), đại học UC Berkeley bị kiện vì không dẹp nổi chủ nghĩa bài Do Thái

- Bộ Giáo dục điều tra Đại học Harvard và Sở Giáo dục Thành phố New York về nghi vấn có phân biệt đối xử, chống Israel hay chống Hồi íao

- Giám đốc điều hành Nvidia: 5 năm tới, trí tuệ AI sẽ bằng thông minh như người

- TT Biden: đã thu hút hơn 600 tỷ USD đầu tư tư nhân vào Mỹ, tạo ra việc làm nhiều gấp đôi thời Trump

- Elon Musk: trí tuệ nhân tạo "nguy hiểm hơn bom nguyên tử," vài năm nữa là thông minh như người

- Elon Musk: sẽ ra mắt xe bán tải (pickup truck) chạy điện Cybertruck

- Elon Musk chỉ trích các công ty đã tạm dừng quảng cáo trên mạng X, nói đừng lấy quảng cáo bắt chẹt

- Các công nhân xe hơi tại hơn một chục hãng xe không thuộc công đoàn UAW bắt đầu xin gia nhập UAW

- Báo nguy: Tỷ lệ sinh sản trên mỗi phụ nữ Nam Hàn lại giảm, còn 0,7 đứa con mỗi đời người phụ nữ

- Thị trưởng Denver bị mất trộm xe (và là lần thứ nhì mất xe).

- Đài Loan: điều tra 22 người được mời tới TQ nhằm mục đích lôi kéo cử tri nhuộm đỏ xứ Đài

- Nepal trở thành quốc gia Nam Á đầu tiên chính thức công nhận tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới

- Con voi duy nhất tại Philippines, được PETA gọi là "buồn nhất thế giới," đã chết, sau hơn 3 thập niên sống cô đơn

- Các vụ kiện dân sự ở California mất 7,1 tháng để đi đến giải quyết. Giải quyết vụ kiện dân sự nhanh nhất là Nebraska (5,2 tháng), Vermont (sáu tháng) và Georgia (6,1 tháng).

- Quận Cam: truy tố 1 ông say rượu lái xe, tông chết 2 người đi bộ

- California: Binh Do, chủ hộp đêm Sacto By Night, bị bắn chết

- Texas: Luật Nguyễn bắn chết vợ rồi tự sát

- TIN VN. 42% người lao động Việt Nam thường xuyên gặp căng thẳng.

- TIN VN. Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine

- HỎI 1: Có 73% sinh viên Do Thái chứng kiến chủ nghĩa bài Do Thái trong sân đại học của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tăng tốc đi bộ sẽ sẽ giảm nguy cơ bệnh tiểu đường? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/11/2023) ⚪ ---- "Thứ Năm Điện Tử" của Tesla Inc. sắp đến gần vì công ty sẽ tổ chức sự kiện giao xe Cybertruck vào hôm nay Thứ Năm 30/11, lúc 3 giờ chiều giờ Miền Đông. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Gigafactory của Tesla ở Texas, với một số lượng cổ đông hạn chế được phép trực tiếp tham gia, trong khi những người khác quan tâm sẽ có thể theo dõi diễn biến thông qua phát trực tiếp. Javier Verdura, giám đốc thiết kế sản phẩm toàn cầu của Tesla, trước đây đã chia sẻ trong một hội nghị rằng sẽ chỉ có 10 chiếc Cybertruck được giao trong đợt giao hàng đầu tiên.

.

Chiếc xe pick-up chống đạn, năng suất cao được đề cập lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 11/2019, khi công ty cho biết họ sẽ cung cấp ba phiên bản, với mức giá từ khoảng 40.000 USD đến khoảng 70.000 USD. Tuy nhiên, những mức giá đặt hàng trước này đã bị loại bỏ khỏi trang web chính thức vào năm 2021 và hiện vẫn chưa rõ liệu con số này có còn nằm trong phạm vi nói trên hay không khi Cybertruck được phổ biến rộng rãi. Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk tiết lộ rằng công ty có kế hoạch sản xuất 250.000 chiếc mỗi năm, tuy nhiên, công suất này có thể sẽ không đạt được cho đến năm 2025.

.

Về đặc điểm của Cybertruck, cảm hứng thiết kế được lấy từ bộ phim “Blade Runner”. Với ba phiên bản xe, khách hàng sẽ có thể lựa chọn loại một động cơ, động cơ kép và loại ba động cơ. Tùy thuộc vào mẫu xe, trọng lượng tối đa mà xe tải có thể kéo là từ 7.500 pound (3.400 kg) đến 14.000 pound (6.400 kg), trong khi phạm vi di chuyển của phiên bản đắt nhất là 500 dặm.

.

⚪ ---- Mercedes-Benz Group China Ltd. và BMW Brilliance Automotive Ltd. đã đồng ý thành lập một liên doanh về mạng lưới sạc năng lượng cao ở Trung Quốc với mục tiêu cải thiện trải nghiệm sạc công cộng của khách hàng, theo 2 công ty hôm thứ Năm.

.

Theo thỏa thuận, hai hãng xe Đức sẽ tập hợp kiến thức chuyên môn từ thị trường Trung Quốc để thiết lập ít nhất 1.000 trạm sạc với khoảng 7.000 cọc sạc công suất cao vào cuối năm 2026. Các trạm đầu tiên dự kiến sẽ mở cửa kinh doanh vào năm 2024.

.

"Mạng lưới sạc cao cấp sẽ được mở rộng cho công chúng, đồng thời dự kiến khách hàng của Tập đoàn Mercedes-Benz và Tập đoàn BMW sẽ có thể tận hưởng một loạt tính năng độc quyền, chẳng hạn như cắm và sạc và đặt chỗ trực tuyến để có một trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch," theo 2 hãng xe cho biết.

.

⚪ --- Sắp có phim về cuộc đời của Trump, thời mới xây dựng quyền lực. Diễn viên Sebastian Stan, người từng đóng vai những nhân vật có thật đáng chú ý như chồng của Tonya Harding, Giám đốc điều hành Robinhood Markets và Tommy Lee, sẽ sớm có thể đóng vai Donald Trump vào danh sách đó. Nhiều hãng truyền thông đưa tin ngôi sao của Marvel Cinematic Universe sẽ đóng vai Trump thời trẻ trong một bộ phim sắp tới của nhà làm phim người Iran Ali Abbasi, kể về những ngày đầu Trump xây dựng đế chế bất động sản ở New York của mình vào những năm 1970 và 1980. CNN và Deadline đưa tin rằng The Apprentice là tựa phim, trong khi Variety cho biết nó có tên là The Study. Maria Bakalova của Borat 2 và Bodies Bodies Bodies sẽ đóng vai Ivana Trump quá cố, vợ của Donald Trump và đôi khi là đối tác kinh doanh vào thời điểm đó, và ngôi sao Jeremy Strong sẽ vào vai Roy Cohn, một luật sư và người sửa chữa, người đã cố vấn cho Trump trẻ tuổi.

.

Theo dòng nhật ký được Variety trích dẫn, bộ phim "là cuộc khám phá quyền lực và tham vọng lấy bối cảnh trong một thế giới tham nhũng và lừa dối. Đó là một câu chuyện về người cố vấn-bảo vệ biểu thị nguồn gốc của một triều đại Mỹ. Với đầy những nhân vật lớn hơn ngoài đời thực, nó tiết lộ cái giá phải trả về đạo đức và con người của một nền văn hóa được xác định bởi kẻ thắng và kẻ thua." Bộ phim sẽ được viết bởi Gabriel Sherman, tác giả cuốn "The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News—and Divided a Country."

.

⚪ ---- Dân Biểu Clay Higgins (R-LA) dường như đã đưa ra lời đe dọa ngầm chống lại Công tố đặc biệt Jack Smith hôm thứ Tư, nói trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmax rằng “ông ta [Jack Smith] không còn bao nhiêu ngày nữa” (nguyên văn: ngày của Smith đã được đánh số). Higgins nói như thế khi được hỏi về chuyện Smith đưa ra lệnh đòi Trump nộp thông tin từ tài khoản của Trump trên mạng X, trước đây là Twitter. Lệnh hiệu lực ngày 17 tháng 1/2023 đã đòi nộp thông tin từ tài khoản của Trump và “tất cả những người dùng đã theo dõi, hủy theo dõi, tắt tiếng, bật tiếng, chặn hoặc bỏ chặn” đối với tài khoản của Trump trên mạng X.

.

“Tôi coi đó là một vinh dự khi được lọt vào một danh sách khác của Jack Smith,” Higgins nói trên The Chris Salcedo Show của Newsmax. “Vì vậy, tôi sẽ chỉ nói rằng ngày của Smith đã được đánh số, và những người Mỹ yêu nước sẽ không đứng yên, thưa ông, và để cho nền cộng hòa của chúng ta tan rã. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu một cách hợp pháp, hòa bình và trong khuôn khổ Hiến pháp với tất cả sức mạnh và sự tập trung của mình.” Văn phòng của Smith đã truy tố Trump ở Washington, D.C. về bốn tội nghiêm trọng liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 và những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

⚪ ---- Chửi thề. Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) đã chửi mắng Trump sau khi ông bị truất phế khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện hồi tháng 10, sau khi Trump từ chối hỗ trợ ông, theo báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Năm. Sau khi Trump đưa cho McCarthy danh sách các lý do tại sao Trump không ủng hộ McCarthy trong một cuộc điện thoại, McCarthy đã chửi thề: “F— you,” McCarthy nói với Trump, theo hai nguồn tin mà McCarthy kể về cuộc trò chuyện, tờ WP đưa tin. McCarthy trước đây đã đứng về phía Trump, cam kết ủng hộ Trump sau nhiều cáo trạng hình sự và thậm chí còn đến thăm Trump ở Florida để an ủi Trump sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Trump phi đạo đức, ai cũng biết, nhưng khi Cộng Hòa nói lại là chuyện khác. Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley đã tung ra quảng cáo đầu tiên về chu kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào thứ Năm, khi bà đạt được động lực trong các cuộc thăm dò và giữa các nhà tài trợ. Quảng cáo dài 30 giây có tiêu đề “Rõ ràng về mặt đạo đức” sẽ được phát sóng ở các tiểu bang đầu cuộc thi là Iowa và New Hampshire và là một phần của thương vụ mua quảng cáo trị giá 10 triệu đô la ở hai tiểu bang này.

.

Haley ra trước ống kính trong quảng cáo, kêu gọi “một thế hệ lãnh đạo bảo thủ mới. Chúng ta phải bỏ lại phía sau sự hỗn loạn và bi kịch trong quá khứ và củng cố đất nước, niềm tự hào và mục đích của chúng ta." Quảng cáo sẽ được phát sóng trên các nền tảng phát sóng, truyền hình cáp và kỹ thuật số bắt đầu từ thứ Sáu, lần đầu tiên được Politico đưa tin.

.

Tin tức này được đưa ra khi chiến dịch tranh cử của Haley đã diễn ra chưa đầy hai tháng kể từ Cuộc họp kín ở Iowa. Haley đã nhảy lên vị trí thứ hai sau cựu Tổng thống Trump ở New Hampshire và cùng với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (R) cho vị trí thứ hai ở Iowa.

.

Haley cũng đã giành được sự ủng hộ của các nhà tài trợ lớn và các nhân vật bảo thủ. Hôm thứ Ba, những người Mỹ vì sự thịnh vượng có liên kết với Koch và có túi tiền sâu rộng đã ủng hộ cựu thống đốc Nam Carolina. Trong khi đó, hôm thứ Tư, Giám đốc điều hành JP Morgan Chase, Jamie Dimon đã kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ giúp đỡ Haley trong cuộc đua đề cử chống lại Trump. Thế là Trump lại chửi mắng...

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon hôm thứ Năm, sau khi Dimon thúc đẩy nỗ lực tranh cử tổng thống năm 2024 của cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, gọi Dimon là “được đánh giá quá cao [hơn thực tế]. Người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa được đánh giá cao Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMORGAN, đang âm thầm thúc đẩy một người không phải MAGA khác, Nikki Haley, làm Tổng thống.” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm, “Tôi chưa bao giờ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Jamie Dimon, nhưng đã phải chung sống với Dimon khi Dimon đến Bạch Ốc cầu xin. Tôi đoán là tôi không cần phải sống với Dimon nữa và đó thực sự là một điều tốt.”

.

Dimon đã khen ngợi Haley hôm thứ Tư, nói rằng ngay cả các đảng viên Đảng Dân chủ cũng nên ủng hộ hy vọng đắc cử của cựu thống đốc Nam Carolina, vì bà Haley sẽ “tốt hơn Trump”. Dimon nói trong một cuộc phỏng vấn với Andrew Ross Sorkin tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của New York Times: “Ngay cả khi bạn là [một] đảng viên Đảng Dân chủ rất cấp tiến, tôi mong bạn, bạn biết đấy, hãy giúp đỡ Nikki Haley. Hãy có một sự lựa chọn, về phía Đảng Cộng hòa, điều đó có thể tốt hơn Trump.”

.

Nhưng Dimon không hoàn toàn chống Trump, từ chối phản đối nhiệm kỳ thứ hai của cựu tổng thống. “Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó… vì Trump có thể là tổng thống,” ông nói. “Tôi cũng phải giải quyết chuyện đó.”

​.

.

⚪ ---- Một luật sư đại diện cho Donald Trump nói với các công tố viên liên bang rằng cô “rất minh bạch” đã cảnh báo Trump rằng sẽ “là một tội ác” nếu ông không trả lại đầy đủ tất cả tài liệu mật cho chính phủ Mỹ sau khi nhận trát đòi, theo ABC News đưa tin hôm Thứ Tư. Lời cảnh báo của luật sư Jennifer Little rõ ràng đã được Trump “hoàn toàn” hiểu,Trump đã đáp lại bằng điều gì đó có tác dụng “Được rồi, tôi hiểu rồi,” theo cô nói với các nhà điều tra.

.

Little, cựu công tố tiểu bang Georgia, hiện đang đại diện cho Trump trong vụ Trump bị truy tố vì lật ngược bầu cử Georgia năm 2020. Các nguồn tin nói với ABC News rằng cô lần đầu tiên được thuê làm thành viên nhóm pháp lý của Trump vào tháng 3 năm 2021 và đến để tư vấn cho Trump sau khi Trump bị Bộ Tư pháp yêu cầu trả lại tất cả các tài liệu mật vào tháng 5/2022.

.

“Sau khi điều này được ký kết,” cô Little nói rằng cô đã giải thích với Trump, đề cập đến trát đòi hầu tòa, "nếu có bất cứ điều gì khác được tìm thấy, đó sẽ là một tội hình sự." Tất nhiên, ba tháng sau, FBI tìm thấy thêm 102 tài liệu có dấu hiệu mật tại Mar-a-Lago. Trump sau đó đã bị truy tố vào mùa hè 2023 vì nỗ lực cố tình giấu hồ sơ mật.

.

⚪ ---- Frank G. Runyeon của Law360 đưa tin hôm thứ Tư rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã bị đặt trong tình trạng "giám sát tăng cường" sau khi người giám sát của Tổ chức Trump Organization, Barbara Jones xác định được 40 triệu USD trong các giao dịch chuyển tiền mặt chưa được tiết lộ trước đó. Jones đã cảnh báo Thẩm phán Arthur Engoron, người đang giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Trump ở New York.

.

“Ngưỡng quan trọng … yêu cầu Bị đơn cung cấp thông báo khi các thực thể trong Quỹ tín thác thực hiện chuyển khoản bên ngoài Quỹ tín thác với tổng giá trị vượt quá 5 triệu đô la,” cô viết và nói thêm rằng “chúng tôi đã quan sát thấy ba lần chuyển tiền mặt vượt quá 5 triệu đô la mỗi lần, tổng cộng khoảng 40 triệu USD," bao gồm cả khoản chuyển "29 triệu USD cho Donald J. Trump, mà tôi xác nhận đã được sử dụng cho mục đích thuế."

.

Jones viết, một khoản chuyển khoản trị giá 5,5 triệu USD khác đã được sử dụng để trả cho bản án tấn công tình dục mà nhà báo chuyên mục tư vấn E. Jean Carroll đã giành được chống lại Trump vào đầu năm nay.

.

Vụ án gian lận dân sự được đưa ra bởi Bộ trưởng Tư pháp bang Letitia James, người lập luận rằng Trump và hai con trai trưởng thành của ông đã nói dối một cách có hệ thống về giá trị tài sản của Trump Organization trong nhiều năm để thao túng lãi suất và xử lý thuế.

.

Engoron đã đưa ra phán quyết có lợi cho James dựa trên các cáo buộc gian lận trong phán quyết tóm tắt và phần còn lại của vụ việc chủ yếu là đánh giá thiệt hại. James đang đòi tiền phạt hàng trăm triệu đô la và giải thể Tổ chức Trump Organization.

.

⚪ ---- Hàng ngàn người đã tụ tập tại Trung tâm Rockefeller của Thành phố New York vào một đêm thứ Tư lạnh giá để đến gần lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh hàng năm — trong số đó có rất đông người biểu tình ủng hộ Palestine ủng hộ Gaza. WABC báo cáo rằng ít nhất 500 người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa nhà News Corp. tại Đường 47 và Đại lộ số 6 trong khoảng một giờ, sau đó cố gắng đi về phía bắc đến địa điểm thắp sáng cây xanh, nơi họ gặp cảnh sát tuần tra và rào chắn. Đó là lúc một số vụ ẩu đả nổ ra, dẫn đến "một số ít" vụ bắt giữ. Theo AP, hệ thống chiếu sáng của cây thông Na Uy (Norway spruce) nặng 12 tấn, cao 80 feet (24.384 mét), do ca sĩ kiêm người dẫn chương trình trò chuyện Kelly Clarkson chủ trì, đã diễn ra mà không gặp vấn đề gì.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết không có khả năng đàm phán ngừng bắn cho đến khi Nga rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine: "Chúng tôi đã có lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đang ngồi cùng bàn với Nga.... Điều đó không có tác dụng." Zelensky đã nêu trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei. "Khi nước này phục hồi sức mạnh sau cuộc chiến mới nhất, Nga sẽ quay trở lại," Zelensky nói thêm.

.

Ngoài ra, Zelensky cho biết ông nhận thức được rằng cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza có thể làm giảm sự hỗ trợ của các nước phương Tây dành cho Ukraine. Ông kết luận: “Tôi tin rằng đây chính xác là những gì Liên bang Nga đang cố gắng đạt được và tôi rất tiếc phải nói rằng họ đã đạt được kết quả như mong muốn”.

.

.

⚪ ---- Cơ quan cấp cứu y tế quốc gia Israel, Magen David Adom (MDA), hôm thứ Năm xác nhận rằng có thêm hai người chết sau khi bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra ở Jerusalem trước đó cùng ngày. Trước đó, Resistance News Network, nơi chia sẻ nội dung được xuất bản bởi các nhóm như Hamas, Jihad Hồi giáo và Lữ đoàn Al-Qassam, đã đăng một video trên Telegram cho thấy “khoảnh khắc các chiến binh kháng chiến thực hiện chiến dịch bắn súng kháng chiến anh hùng của họ”. Trong khi đó, theo The Times of Israel, Shin Bet cho rằng vụ tấn công là do hai anh em, đều là thành viên của Hamas thực hiện. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã bị "vô hiệu hóa ngay tại chỗ".

.

Nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm thứ Năm tuyên bố rằng vụ tấn công bằng súng ở Jerusalem diễn ra trước đó trong ngày được thực hiện bởi hai anh em là thành viên của nhóm. Resistance News Network, nơi chia sẻ nội dung do Hamas xuất bản, đăng trên Telegram: "Khi chúng tôi tôn vinh những chiến binh tử vì đạo của mình, chúng tôi khẳng định rằng hoạt động này là phản ứng tự nhiên đối với những tội ác chưa từng có của cuộc chiếm đóng, bao gồm các vụ thảm sát tàn bạo ở Dải Gaza và giết hại trẻ em ở Jenin, những hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với các tù nhân của chúng tôi trong thời kỳ chiếm đóng và những vi phạm đang diễn ra tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa linh thiêng.” Vụ nổ súng ở Jerusalem khiến 3 thường dân thiệt mạng và một số người bị thương, theo cơ quan dịch vụ cấp cứu y tế quốc gia Israel, Magen David Adom.

.

⚪ ---- Cơ quan Thông tin Nhà nước (SIS), thuộv chính phủ Ai Cập, hôm thứ Năm đã công bố ý định của cả Ai Cập và Qatar nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas thêm hai ngày. Theo tuyên bố bằng văn bản của Giám đốc SIS Diaa Rashwan, "có những liên hệ giữa Ai Cập và Qatar để kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo thêm hai ngày, trong nỗ lực ngừng bắn, thả thêm tù nhân và người bị giam giữ, đồng thời mang thêm viện trợ nhân đạo và cứu trợ vào Dải Gaza." Tuyên bố nhấn mạnh rằng Ai Cập đang giám sát chặt chẽ việc thực hiện gia hạn 24 giờ liên quan đến việc tạm dừng nhân đạo, đồng thời kêu gọi cả hai bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt những gì đã được hai bên đồng thuận.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phố Đô đốc Daniel Hagari, cho biết lực lượng phòng không Israel đã "đánh chặn thành công" một "mục tiêu trên không đáng ngờ" phóng từ Lebanon đi vào lãnh thổ Israel hôm thứ Năm. Các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah gia tăng kể từ ngày 7/10, khi căng thẳng ở miền bắc Israel tiếp tục gia tăng bất chấp lệnh tạm dừng nhân đạo với Hamas.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza giữa Hamas và Israel đang "mang lại kết quả", nhắc lại sự ủng hộ của Washington trong việc gia hạn lệnh tạm dừng nhân đạo.

.

"Trong tuần qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển rất tích cực của việc các con tin trở về nhà, đoàn tụ với gia đình và điều đó sẽ tiếp tục cho đến hôm nay. Nó cũng cho phép gia tăng hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho thường dân vô tội ở Gaza, những người đang rất cần sự hỗ trợ này," Blinken nói trong cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv. Sáng sớm Thứ Năm, Israel và Hamas đã đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn trong ít nhất 24 giờ tới khi các cuộc đàm phán giữa hai bên về khả năng gia hạn hiệp định đình chiến vẫn tiếp tục.

.

⚪ ---- Nhóm chiến binh Palestine Hamas nói trong một tuyên bố trên một trong các kênh Telegram của mình rằng các tàu chiến của Israel đã bắt đầu pháo kích vào các bãi biển Deir al-Balah và Khan Younis ở phía nam Dải Gaza hôm thứ Năm, do đó vi phạm lệnh tạm dừng nhân đạo tạm thời giữa hai bên.

.

Cụ thể, sáng Thứ Năm, Israel và Hamas đã đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn trong ít nhất 24 giờ trong khi các cuộc đàm phán về khả năng gia hạn hiệp định để giải thoát thêm con tin vẫn tiếp tục. Kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên, cả Israel và Hamas đều cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Hai ngày trước, Israel tuyên bố có 3 thiết bị nổ đã được kích nổ gần quân đội của họ tại hai địa điểm khác nhau ở phía bắc Gaza.

.

⚪ ---- Qatar cho biết Hamas sẽ thả ít nhất 10 con tin vào thứ Năm để đổi lấy ít nhất 30 người Palestine bị Israel cầm tù, tuân theo các điều khoản ban đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Hai bên đồng thuận kéo dài thời gian tạm dừng ít nhất 24 giờ sau khi có bất đồng về con tin. Qatar, nước làm trung gian cho lệnh ngừng bắn, đã xác nhận việc gia hạn và nói thêm rằng họ hy vọng có một thỏa thuận lâu dài hơn. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết họ đã nhận được danh sách tên các con tin sẽ được thả vào cuối ngày.

.

⚪ ---- Hamas đã thả 16 con tin khác vào thứ Tư trong bối cảnh tạm dừng giao tranh ở Gaza, và đổi lại, Israel đã trả tự do cho 30 tù nhân Palestine — trong đó có một nhà hoạt động nổi tiếng của người Palestine. AP đưa tin rằng một chiếc xe buýt chở một số người sau đã đến Ramallah, West Bank, vào sáng thứ Năm, tức là ngày thứ 6 của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài. Trong số các tù nhân mới được trả tự do: Ahed Tamimi, 22 tuổi, người đã gây sốt vào năm 2017 khi còn là một vị thành niên 16 tuổi sau khi đoạn video cô tát 2 binh sĩ Israel được lan truyền. Tamimi bị kết án 8 tháng tù vì hai cái tát đó.

.

VIDEO của BBC News dài 2:50 phút ghi hình cô bé 16 tuổi tát 2 người lính Israel:



https://www.youtube.com/watch?v=1Adf0C-hOhU

.

Tờ New York Times ghi rằng Tamimi đã bị bắt lại vào ngày 6 tháng 11 trong một cuộc đột kích vào sáng sớm vì nghi ngờ kích động bạo lực và kêu gọi hoạt động khủng bố, mặc dù cáo buộc chưa bao giờ được nộp chính thức. Một quan chức Palestine nói với Reuters rằng Tamimi đã được trả tự do sau khi bị giam giữ tại Nhà tù Damon, gần thành phố Haifa của Israel. Cha cô, nhà hoạt động Bassem Tamimi, cũng được cho là đang bị Israel giam giữ mà không bị buộc tội. Luật sư của Tamimi cho biết cô đã bị đánh trong lần bắt giữ mới nhất. Mẹ cô nói rằng Tamimi đã bị bắt dựa trên một bài đăng giả mạo trên mạng xã hội; Nariman Tamimi tuyên bố Instagram của con gái cô đã bị hack, theo AP.

.

.

⚪ ---- Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, người đã trốn thoát khỏi Đức Quốc xã khi còn trẻ để trở thành một trong những nhà ngoại giao có ảnh hưởng và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã qua đời. Ông thọ 100 tuổi. Kissinger qua đời hôm thứ Tư tại nhà riêng ở Connecticut, theo một tuyên bố từ công ty tư vấn của ông, Kissinger Associates. Công ty không cung cấp nguyên nhân cái chết.

.

Kissinger đồng nghĩa với chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm 1970s. Ông đã nhận được giải Nobel Hòa bình vì đã giúp dàn xếp chấm dứt sự can dự của quân đội Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam và được ghi nhận là có tài ngoại giao bí mật đã giúp Tổng thống Richard Nixon mở cửa Trung Quốc cộng sản với Hoa Kỳ và phương Tây, nổi bật là chuyến thăm của Nixon tới TQ vào năm 1972.

Binh Do

Hai người gốc Việt đã chết

TIN VN. Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine

TIN VN. 42% người lao động Việt Nam thường xuyên gặp căng thẳng

Nhiều thành viên Quốc hội phản đối sự bí mật trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Nixon-Kissinger, và các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích điều mà họ coi là hành vi chấp nhận chà đạp nhân quyền của Kissinger ở các quốc gia khác. Không có vấn đề nào làm phức tạp di sản của Kissinger hơn Chiến tranh Việt Nam. Khi Nixon nhậm chức vào năm 1969 – sau khi hứa hẹn một “kế hoạch bí mật” để chấm dứt chiến tranh – khoảng 30.000 người Mỹ đã chết ở Việt Nam.Bất chấp những nỗ lực chuyển giao nhiều trách nhiệm chiến đấu hơn cho chính phủ miền Nam Việt Nam, sự tham gia của Mỹ vẫn tồn tại trong suốt chính quyền của Nixon – những người chỉ trích cáo buộc Nixon và Kissinger mở rộng chiến tranh một cách không cần thiết – và sự can dự của Mỹ cuối cùng đã kết thúc với sự thất thủ của Sài Gòn vào năm 1975 và hơn 58.000 người Mỹ chết.Trong một quyết định gây nhiều tranh cãi, Kissinger đã chia sẻ giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1973 với người đồng cấp Bắc Việt Lê Đức Thọ cho hiệp định hòa bình Paris năm đó; viện lý do không có hòa bình thực sự ở Việt Nam, Thọ từ chối nhận giải, và hai thành viên của ủy ban Nobel đã từ chức để phản đối giải thưởng. Kissinger nói với Wolf Blitzer của CNN năm 2005: “Đối với tôi, bi kịch của Việt Nam là sự chia rẽ xảy ra ở Hoa Kỳ khiến cho cuối cùng không thể đạt được một kết quả tương xứng với những hy sinh đã bỏ ra”.Sinh ngày 27/5/1923 tại Furth, Đức, Kissinger, người Do Thái, chạy trốn sự đàn áp của Đức Quốc xã và đến Hoa Kỳ vào năm 1938. Kissinger từng nhớ lại: “Khoảng một nửa số người học cùng tôi và khoảng 13 thành viên trong gia đình tôi đã chết trong các trại tập trung”.Ông nhập tịch công dân Mỹ vào năm 1943 trước khi phục vụ trong Thế chiến thứ hai và sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard, nơi ông sẽ tiếp tục giảng dạy. Và rồi, ông vào làm việc cho chính phủ. Kissinger bắt đầu tư vấn ý kiến cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc Phòng về các vấn đề an ninh quốc gia trước khi giữ chức cố vấn an ninh quốc gia và sau đó là Ngoại trưởng cho Nixon.⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Tư tiết lộ rằng binh sĩ của họ đã tiêu diệt 3 tay súng Palestine ở Dải Gaza vào đầu ngày. Theo The Times of Israel, cả ba người này đã vi phạm lệnh ngừng bắn đang diễn ra và thể hiện "mối đe dọa đối với lực lượng của chúng tôi". Hơn nữa, người phát ngôn nói rằng 159 con tin vẫn đang ở Gaza.⚪ ---- Hôm thứ Tư, cánh vũ trang của nhóm chiến binh Palestine Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, cho biết 3 con tin Israel đã chết trong vụ pháo kích "trước đó" của Israel ở Dải Gaza. Nhóm không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác, vì sợ lộ nơi giấu con tin, liên quan đến vụ này hoặc thời điểm xảy ra vụ pháo kích được cho là ở vùng đất Palestine mà nhóm này có liên quan đến cái chết của 3 người bị bắt.Kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, đã có nhiều cáo buộc cho rằng cả hai bên đều vi phạm thỏa thuận tạm dừng nhân đạo. Hôm qua Thứ Ba, Lực lượng Phòng vệ Israel tiết lộ binh sĩ của họ đã đụng độ với nhóm chiến binh Palestine sau khi các thiết bị nổ được kích nổ gần quân đội của họ ở hai địa điểm khác nhau ở phía bắc Gaza.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Tư tuyên bố trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng 111 thành viên của LHQ đã chết ở Dải Gaza kể từ khi giao chiến leo thang. Ông nói rằng 80% cư dân Gaza đã phải di dời, trong khi khoảng 45% tổng số ngôi nhà ở Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. Ông nhấn mạnh rằng mức viện trợ dành cho người Palestine ở Gaza "hoàn toàn không đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn của hơn 2 triệu người" và một lần nữa kêu gọi ngừng bắn.⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Tư cho biết 2 trẻ em đã bị lực lượng Israel bắn chết trong cuộc đột kích vào trại Jenin ở West Bank. Theo Bộ, một đứa trẻ 8 tuổi và 15 tuổi đã thiệt mạng. Cụ thể, các nguồn tin an ninh nói với Thông tấn xã Palestine WAFA rằng binh lính Israel đã xông vào trại, buộc cư dân khu vực ad-Damj phải rời bỏ nhà. WAFA đưa tin lực lượng Israel cũng được cho là đã ném bom một ngôi nhà bằng máy bay không người lái trước đó. Căng thẳng ở West Bank tiếp tục gia tăng bất chấp lệnh tạm dừng nhân đạo giữa Israel và Hamas.⚪ ---- Hai tổ chức Do Thái đang kiện hệ thống Đại học California (University of California), đại học UC Berkeley và các ban giám hiệu đại học về cái mà họ gọi là "sự lây lan lâu dài, không kiểm soát được của chủ nghĩa bài Do Thái" tại Trường Luật UC Berkeley (UC Berkeley School of Law).Trung tâm Brandeis và hội "Jewish for Americans for Fairness in Education" đã đệ đơn kiện dài 37 trang hôm thứ Ba, yêu cầu bảo vệ các sinh viên Do Thái sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng trước và cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Vụ kiện cáo buộc trường luật "không hành động" trước chủ nghĩa bài Do Thái, bạo lực và quấy rối đối với các nhóm Do Thái.Đơn khiếu nại cho biết: “Các sinh viên nói rằng nhà trường làm quá ít để bảo vệ học sinh Do Thái, có cảm giác như trường đang dung túng chủ nghĩa bài Do Thái. Họ nói thêm rằng các quan chức tại trường đại học thể hiện 'sự coi thường chung' đối với sinh viên Do Thái ... Họ không mấy tin tưởng rằng UC sẽ bảo vệ họ khỏi đám đông bài Do Thái."⚪ ---- Bộ Giáo dục đã mở các cuộc điều tra mới đối với Đại học Harvard và Sở Giáo dục Thành phố New York về nghi vấn có phân biệt đối xử, theo Văn phòng Dân quyền tiết lộ trong tuần này. Các cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm các sinh viên đại học báo cáo các trường hợp bài Hồi giáo và chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng trong khuôn viên trường trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas.Đại học Cornell đã hủy các lớp học vào đầu tháng này sau khi sinh viên nhận được những lời đe dọa chống đối. Các sinh viên Harvard đã bị chỉ trích vì có liên kết với các tổ chức đã ký vào một lá thư đổ lỗi cho Israel về cuộc tấn công của Hamas. Đại học Columbia, Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania nằm trong số các trường mà Bộ Giáo dục Hoa Kỳ bắt đầu điều tra trong tháng này.⚪ ---- Giám đốc điều hành Nvidia Corporation Jensen Huang cho biết hôm thứ Tư tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của New York Times rằng trí tuệ nhân tạo (AI) ngang bằng với trí tuệ con người có thể đạt được trong 5 năm tới. Mặc dù ông lưu ý rằng tốc độ tiến bộ của công nghệ AI "rất cao... vẫn còn rất nhiều việc chúng tôi chưa thể làm được."Trong khi đó, nói về sự độc lập của chuỗi cung ứng, Huang lưu ý rằng các nhà sản xuất chip của Hoa Kỳ còn phải mất ít nhất một thập niên nữa mới đạt được điều này. Ông nói thêm: “Chúng tôi là một công ty được xây dựng để kinh doanh và vì vậy chúng tôi cố gắng hợp tác kinh doanh với mọi người có thể. Mặt khác, vấn đề an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh quốc gia của chúng tôi cũng rất quan trọng”.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư tuyên bố rằng chính quyền Biden đã thu hút hơn 600 tỷ USD đầu tư tư nhân. Nhận xét về kinh tế của Biden (Bidenomics) và sản xuất năng lượng sạch ở Colorado, ông nói rằng mục tiêu đầu tiên của ông là sản xuất điện 100% không có carbon vào năm 2035 và vì cam kết đó, các công ty năng lượng sạch đã bắt đầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Ông cũng nói rằng chính quyền của ông sắp tạo ra 800.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất, gần gấp đôi so với chính quyền trước đó trong cả 4 năm. Biden chỉ trích đảng Cộng hòa vì phản đối chương trình nghị sự kinh tế của ông, cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump đang cố gắng "loại bỏ" Đạo luật Y tế Giá cả phải chăng (Affordable Care Act, còn gọi là ObamaCare).⚪ ---- Doanh nhân công nghệ Elon Musk tuyên bố trí tuệ nhân tạo "nguy hiểm hơn bom nguyên tử" và cho rằng nó cần được quản lý. Ông nói thêm rằng các mô hình AI hiện tại sẽ đạt đến điểm "trí thông minh nhân tạo" trong vòng ba năm, khi đó chúng sẽ có thể "viết một cuốn tiểu thuyết hay như J.K. Rowling, hoặc khám phá vật lý mới, hoặc phát minh ra công nghệ vật lý mới."Bình luận về tình trạng hỗn loạn gần đây tại OpenAI mà ông đã giúp tạo ra, Musk cho biết tại một sự kiện trên New York Times rằng ông đã liên hệ với Nhà khoa học trưởng Ilya Sutskever của công ty nhưng ông vẫn không biết tại sao CEO Sam Altman lại bị sa thải trong thời gian ngắn. Ông nói thêm rằng "công chúng nên được thông báo" về lý do.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, cho biết việc ra mắt xe bán tải (pickup truck) chạy điện Cybertruck của hãng xe này vào thứ Năm sẽ là “sự ra mắt sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay trên Trái đất trong năm nay”. Musk tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh New York Times DealBook rằng Tesla "tạo ra những chiếc xe tốt nhất" và hỏi, "Cho dù bạn ghét tôi, giống tôi hay thờ ơ, bạn muốn hay không muốn một chiếc xe tốt nhất?"Musk cũng tuyên bố rằng ông đã làm được "nhiều hơn bất kỳ người nào trên Trái đất" cho môi trường bằng cách bán nhiều xe điện hơn các hãng xe khác. Ông bác bỏ những lo ngại rằng Tesla dễ bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của Trung Quốc vì thị trường rộng lớn của đất nước này, nói rằng "nếu đó là vấn đề đối với Tesla thì đó là vấn đề đối với mọi công ty xe" và chỉ ra rằng Trung Quốc chỉ chiếm 1/4 doanh số bán hàng của Tesla.⚪ ---- Elon Musk chỉ trích các công ty đã tạm dừng quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội X của ông, trước đây gọi là Twitter, sau khi nhận xét của ông đăng trên X, được coi là chống Do Thái. "Nếu ai đó định bắt chẹt tôi bằng quảng cáo? Hãy bắt chẹt tôi bằng tiền? Hãy cút đi," Musk nói tại một sự kiện trên New York Times.Musk cũng xin lỗi vì câu bình luận gây tranh cãi của mình về X, gọi đó là "một trong những điều ngu ngốc nhất" mà ông đã đưa ra và nói thêm rằng "nhìn lại" lẽ ra ông không nên đăng nó. Tuy nhiên, ông cũng cáo buộc các công ty rút quảng cáo khỏi X là “giết chết” mạng xã hội. Ông nói: “Cả thế giới sẽ biết rằng những hãng quảng cáo đó đã giết chết công ty và chúng tôi sẽ ghi lại điều đó một cách chi tiết”.⚪ ---- Liên đoàn Công nhân United Auto (United Auto Workers: UAW) đã thông báo hôm thứ Tư rằng “các công nhân xe hơi tại hơn một chục hãng xe không thuộc công đoàn đã công bố các chiến dịch đồng thời trên khắp đất nước để tham gia UAW. Hoạt động tổ chức sẽ bao gồm gần 150.000 công nhân xe hơi tại ít nhất 13 hãng xe," bao gồm Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG, Bayerische Motoren Werke AG, Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Nissan Motor Co. Ltd., Hyundai Motor Company, Subaru Corporation, Mazda Motor Corporation, Tesla Inc., Rivian Automotive Inc. và Lucid Group Inc."Lo ngại sự nhiệt tình tổ chức tăng vọt sau những chiến thắng lịch sử của UAW tại Big Three, nhiều hãng xe không thuộc công đoàn đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng của công nhân bằng cách tăng lương và rút ngắn tiến độ tăng lương. Tuy nhiên, những công nhân không thuộc công đoàn vẫn tụt hậu rất xa so với các công nhân trong UAW ở tiền lương, lợi ích và quyền trong công việc", theo UAW chỉ ra trong một tuyên bố.⚪ ---- Báo nguy: Tỷ lệ sinh sản trên mỗi phụ nữ Nam Hàn lại giảm. Tổng tỷ lệ sinh sản của Nam Hàn trong quý 3 đứng ở mức 0,7, mức thấp nhất từ trước đến nay trong quý 3. Xét theo mô hình số sinh giảm dần vào cuối năm, có khả năng tỷ lệ này có thể giảm xuống mức 0,6 trong quý 4 năm nay.Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Nam Hàn hôm thứ Tư, tổng tỷ lệ sinh sản - số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong suốt cuộc đời - trong quý 3 đã giảm xuống còn ở mức 0,7, giảm 0,1 so với một năm trước. Tỷ lệ này bằng với quý 4 năm ngoái và quý 2 năm nay, cả hai đều là mức thấp kỷ lục trong các quý tương ứng kể từ khi số liệu thống kê liên quan bắt đầu được tổng hợp vào năm 2009.⚪ ---- Thị trưởng Denver bị mất trộm xe (và là lần thứ nhì mất xe). Văn phòng Thị trưởng Mike Johnston hôm thứ Ba tiết lộ rằng chiếc xe của ông đã bị đánh cắp từ khu phố Denver của ông vào ngày 28/10 và kể từ đó đã được tìm lại được. Fox31 đưa tin chiếc xe bị lấy đi vào khoảng 6 giờ sáng và được tìm thấy 10 giờ sau đó ở vùng Aurora lân cận.Văn phòng không chia sẻ liệu có ai bị bắt hay chiếc xe có bị hư hỏng hay không, đồng thời cảnh sát cũng không nêu chi tiết về loại xe hoặc nơi nó được đưa đi để "bảo vệ sự an toàn của Thị trưởng Johnston và gia đình ông."Đây là một trong 11.305 vụ trộm xe được ghi nhận ở thành phố Denver, Colorado, trong năm nay, theo 9News. Đó là trải nghiệm mà Johnston đã trải qua từ rất lâu trước khi trở thành thị trưởng: Johnston đã đăng trên mạng xã hội vào ngày 1/1/2017 rằng xe của ông đã bị đánh cắp từ một bãi đậu xe của Office Depot. Không rõ số phận của chiếc xe mất lần đó ra sao.⚪ ---- Đài Loan: Các công tố viên đang điều tra 22 người tham dự các chuyến đi tới Trung Quốc nhằm mục đích lôi kéo cử tri theo hướng các ứng cử viên thân Bắc Kinh. Báo Liberty Times đưa tin, Văn phòng Công tố Cao Hùng Ciaotou nghi ngờ Hiệp hội Pan-Blue Trung Quốc đã tuyển dụng các thành viên để thực hiện các chuyến đi đến Trung Quốc do Văn phòng các vấn đề Đài Loan (TAO) của TQ tài trợ. Các công tố viên nghi ngờ rằng khi đến Trung Quốc, các thành viên đã được khuyến khích bỏ phiếu cho các ứng cử viên thân Bắc Kinh trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2024.Các công tố viên đã triệu tập 22 người, trong đó có 6 Quận Trưởng cũ và hiện tại. Sau khi thẩm vấn các nghi phạm, các công tố viên tin rằng một người đàn ông họ Cheng và một phụ nữ họ Yeh đã tuyển dụng những người tham gia chuyến đi. Cheng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 150.000 Đài tệ (4.800 USD), trong khi Yeh được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 Đài tệ. Cả hai đều bị cấm rời khỏi Đài Loan, trong khi 20 nghi phạm còn lại vẫn đang bị điều tra.Theo báo cáo, TQ đã thông báo cho Cheng rằng các thành viên tham gia phải có "khuynh hướng chính trị cụ thể". Cheng tuyển dụng thành viên thông qua mạng xã hội. Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 28/10/2023, Cheng đã tuyển 5 nhóm tham gia các chuyến tham quan tỉnh Sơn Đông, tỉnh Sơn Tây, Nội Mông, tỉnh Tân Cương và tỉnh Hà Nam. Khoảng 140 thành viên đã tham gia các chuyến đi tới Trung Quốc này. Lộ trình du lịch được cho là đã được TAO sắp xếp với sự hỗ trợ của TAO, hỗ trợ đầy đủ chi phí ăn, ở, tham quan cùng các cán bộ đi cùng.⚪ ---- Nepal hôm thứ Tư 29/11/2023 đã trở thành quốc gia Nam Á đầu tiên chính thức công nhận tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới khi cuộc hôn nhân năm 1997 giữa một phụ nữ chuyển giới và một người đồng tính nam được đăng ký. Cuộc hôn nhân của Maya Gurung và Surenda Pandey được đăng bộ ở miền tây Nepal.Hiến pháp năm 2015 của Nepal cấm phân biệt đối xử với xu hướng tính dục. Nhưng điều đó không tự động khiến hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp ở Nepal. Tòa án Tối cao quốc gia vào tháng 6/2023 đã ra lệnh cho chính phủ công nhận hôn nhân đồng giới dựa trên nguyên tắc bình đẳng được ghi rõ trong hiến pháp.⚪ ---- Một con voi mà các nhà hoạt động vì quyền động vật gọi là "buồn nhất thế giới" đã chết ở Manila, nơi nó là con voi duy nhất trong vườn thú—và trong cả nước Philippines. Thị trưởng Manila Honey Lacuna thông báo về cái chết của con voi cái châu Á hôm thứ Tư, CBS News đưa tin. Mali—viết tắt của Vishwa Ma'ali—được khoảng ba tuổi vào năm 1977, khi chính phủ Sri Lanka trao cô bé voi cho đệ nhất phu nhân Imelda Marcos. Con voi khác của vườn thú, Shiva, qua đời năm 1990, khiến Mali bị cô lập trong nhiều thập niên.PETA từ lâu đã vận động để Mali được chuyển từ Philippines đến một khu bảo tồn voi ở Thái Lan, nói rằng nàng voi phải chịu đựng "sự giam cầm, cô đơn, buồn chán và cô lập" trong khu chuồng nhỏ của mình ở vườn thú. Nhóm này cho biết hôm thứ Tư rằng "sự biệt giam" đặc biệt khó khăn đối với những con voi cái, "chúng vốn dĩ sẽ dành cả đời bên mẹ và chị em của mình, bảo vệ lẫn nhau và nuôi dưỡng những đứa con của nhau."Những người nổi tiếng ủng hộ chiến dịch cứu voi này bao gồm Paul McCartney, người đã nói với Tổng thống lúc bấy giờ là Benigno Aquino III vào năm 2012 rằng cảnh quay về Mali thật "đau lòng". PETA cho biết: “Vì sự thờ ơ và tham lam, con voi Mali đã chết giống như cách nó đã sống gần 50 năm: một mình trong chuồng bê tông ở Vườn thú Manila”. Bác sĩ thú y vườn thú Heinrich Domingo cho biết khám nghiệm tử thi xác định rằng Mali chết vì ung thư tuyến tụy (pancreatic cancer).⚪ ---- Theo nghiên cứu mới, các vụ kiện dân sự liên quan đến tất cả các loại vấn đề pháp lý được đệ trình hàng ngày ở tất cả 50 tiểu bang, nhưng một số tiểu bang giải quyết chúng nhanh hơn những tiểu bang khác. Các nhà phân tích với luật sư về thương tích cá nhân và hàng hải tại công ty luật Scott Vicknair có trụ sở tại Louisiana đã xem xét số liệu thống kê mới nhất từ các tòa án Hoa Kỳ để tính toán thời gian trung bình cần thiết ở mỗi tiểu bang để nộp đơn vụ án dân sự và đưa ra phán quyết hoặc phán quyết cuối cùng của tòa án.Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: “[Nghiên cứu] bao gồm các trường hợp tổng hợp được nộp trong những năm trước, sau đó trở thành các trường hợp riêng lẻ và loại trừ việc xem xét trục xuất, thi hành án, xử phạt đất đai, kiến nghị của tù nhân và thu hồi các khoản thanh toán vượt mức”.Dựa trên những phát hiện của họ, các chuyên gia pháp lý xác định rằng California là tiểu bang bận rộn nhất về các tranh chấp dân sự trên toàn quốc nhưng lại xếp hạng là tiểu bang giải quyết chúng nhanh thứ tư. Nghiên cứu cho thấy đối với 27.788 vụ kiện dân sự đã được giải quyết trong khoảng thời gian kéo dài một năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, các luật sư ở California mất trung bình chỉ 7,1 tháng để đi đến giải quyết.Các tiểu bang xếp trước California về thời gian giải quyết vụ kiện dân sự nhanh nhất là Nebraska (5,2 tháng), Vermont (sáu tháng) và Georgia (6,1 tháng).Các tiểu bang khác đang bận rộn với các vụ kiện dân sự bao gồm một số tiểu bang đông dân nhất cả nước. Tại Florida, nơi có 22.631 vụ kiện được đệ trình, các luật sư phải mất trung bình 8 tháng để đạt được thỏa thuận giải quyết. Nghiên cứu cho thấy New York xếp thứ ba về số vụ kiện dân sự với 21.505 vụ kiện, nhưng họ giải quyết vấn đề thậm chí còn nhanh hơn Florida, đạt được kết quả giải quyết trong 7,3 tháng.⚪ ---- Quận Cam: Humberto Lopez Flores, 26 tuổi, đã bị truy tố hôm thứ Ba về một vụ tông xe rồi bỏ chạy, được cho là say rượu, làm chết hai người đi bộ ở Orange. Lúc đó nồng độ cồn trong máu Florez là .08% hoặc cao hơn, và cũng đang lái xe với bằng lái bị treo. Y cũng phải đối mặt với việc tăng án vì bị cáo buộc chạy trốn khỏi hiện trường một vụ ngộ sát bằng xe cộ.Theo Trung úy Phil McMullin của Sở Cảnh sát Orange, Flores bị truy tố tội giết Jose Huerta, 51 tuổi ở Orange và Manuel Ortiz, 59 tuổi ở Santa Ana vào đêm Lễ Tạ ơn. Cảnh sát phản ứng với vụ va chạm lúc 8:17 giờ tối Thứ Năm tuần trước ở khu 700 North Shattuck Place.⚪ ---- California: nổ súng ở hộp đêm, ông chủchết, tiệm đóng cửa 2 tuần. Một hộp đêm nổi tiếng ở phía nam Sacramento sẽ đóng cửa trong hai tuần sau vụ xả súng cuối tuần bên ngoài quán bar khiến một trong những chủ quán và một người đàn ông 23 tuổi khác chết. “Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất,” những người điều hành phòng chờ Sacto By Night cho biết.Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Sacramento, chủ doanh nghiệp Bình Đỗ, 43 tuổi và người bảo trợ câu lạc bộ Ryu Kai Her, 23 tuổi, đã bị trúng đạn khi cuộc ẩu đả giữa các thành viên được cho là băng đảng nổ ra vào Chủ nhật sau khi hộp đêm đóng cửa. Bốn người đã bị tạm giam iên quan đến vụ nổ súng, nhưng cảnh sát chưa công bố liệu họ có bắt giữ ai hay không.Chủ hộp đêm Sacto By Night cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động vì tiếp tục công việc sau thảm kịch là một thách thức và vì sự tôn trọng đối với gia đình của Her và Do, những người được biết đến nhiều hơn với cái tên Ben. Cảnh sát Sacramento vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân.Ông Bình Đỗ để lại người vợ đau buồn và ba đứa con, trong đó có một đứa con 9 tuổi, thông cáo báo chí cho biết. Sacto By Night Lounge cho biết thêm: “Anhlà một người tốt, được mọi người quý trọng và không có thù hận trong các mối quan hệ của mình”.⚪ ---- Texas:sau khi một người đàn ông gọi 911 vào sáng sớm thứ Tư và nói với nhân viên điều phối của Cảnh sát Garland rằng anh đã bắn vợ và định tự sát. Theo Sở Cảnh sát Garland, vào khoảng 2:30 sáng, cảnh sát tới một ngôi nhà trên dãy 1800 đường Vine Drive sau khi một người đàn ông gọi 911 và nói rằng anh đã giết vợ mình và dự định tự sát.Khi cảnh sát đến, họ thấy một người đàn ông với vết thương do đạn bắn tự sát. Trong một phòng riêng biệt, họ cũng tìm thấy một phụ nữ với nhiều vết thương do đạn bắn. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều được y tế tuyên bố đã chết. Người đàn ông được cảnh sát xác định là Luật Nguyễn, 65 tuổi và người phụ nữ được xác định là Kim Phi Nguyễn, 66 tuổi. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra.⚪ ----. Theo báo Nhân Dân. Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD cho UNRWA để ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc và thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân Palestine. Sáng 29/11, Đại sứ Đặng Hoàng Giang gặp và trao Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của các cơ quan Liên hợp quốc, đặc biệt là Cơ quan của Liên hợp quốc về Cứu trợ Nhân đạo cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA). Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD cho cơ quan này để ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc và thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân Palestine.⚪ ----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp Vương quốc Bỉ - Luxembourg tại Việt Nam (BeLuxCham - diễn ra trong hai ngày 30-11 và 1-12), chiều 30-11, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và BeLuxCham đã phối hợp Doanh nghiệp xã hội Tâm Nhung tổ chức phiên thảo luận về chủ đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động. Tại Việt Nam, có khoảng 42% người lao động thường xuyên gặp căng thẳng. Riêng công nhân, có 22% người cho biết cuộc sống cá nhân và gia đình là nguyên nhân chính gây căng thẳng tại nơi làm việc. Có khoảng 98,3% lao động nữ có con hoặc đang mang thai, 22,4% đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Với những nhân viên có con ở nhà, mức độ căng thẳng của họ trong công việc và cuộc sống cao hơn 40% những người chưa có con.⚪ ---- HỎI 1: Có 73% sinh viên Do Thái chứng kiến chủ nghĩa bài Do Thái trong sân đại học của họ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới do Anti-Defamation League (Liên đoàn Chống phỉ báng), một nhóm vận động theo dõi các vụ việc chống Do Thái, gần 3/4 sinh viên đại học gốc Do Thái ở Hoa Kỳ đã trải qua hoặc chứng kiến chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường của họ kể từ đầu năm học. giữa cuộc chiến Israel-Hamas.Cuộc thăm dò mới do ADL và tổ chức tiếp cận người Do Thái Hillel International đồng công bố, cho thấy 73% sinh viên đại học gốc Do Thái và 44% sinh viên không phải Do Thái đã trải qua hoặc chứng kiến các vụ việc chống Do Thái kể từ đầu năm học 2023-2024, trong phạm vi khác nhau. từ phá hoại bài Do Thái đến đe dọa bạo lực thể xác.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Tăng tốc đi bộ sẽ sẽ giảm nguy cơ bệnh tiểu đường?ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy mọi người có thể tránh xa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2 - nhưng chỉ khi họ đi bộ đủ nhanh. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên Tạp chí British Journal of Sports Medicine, những người đi bộ ít nhất 2,5 dặm một giờ dường như có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2 thấp hơn đáng kể.Một nhóm do Bác sĩ Ahmad Jayedi thuộc Đại học Khoa học Y tế Semnan ở Semnan, Iran dẫn đầu cho biết, con số này tương đương với 87 bước mỗi phút đối với nam và 100 bước mỗi phút đối với nữ. Và càng vượt quá ngưỡng đó càng nhanh thì càng tốt - kết quả cho thấy cứ sau nửa dặm mỗi giờ bạn tăng thêm tốc độ đi bộ sẽ giúp giảm thêm 9% rủi ro.Chi tiết: