Nhà làm phim Sơn Tinh, Thủy Tinh cần nộp phí tác quyền cho... Cục Di sản văn hóa? Làm YouTube, in sách về Sơn Tinh, Thủy Tinh có cần nộp phí không?

- TT Biden và 2 Bộ Trưởng bị kiện vì tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine.

- Trump đã nổi giận, xé một tờ ghi chú ghi rằng các lãnh đạo quân đội Mỹ từ chối lời Trump yêu cầu đưa lính can thiệp bầu cử 2020

- Sidney Powell (cựu luật sư của Trump): Trump nhiều lần gọi bà để xem tiến trình lật ngược cuộc bầu cử 2020 tới đâu.

- Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JPMorgan Chase: cựu Đại sứ tại LHQ Nikki Haley có khả năng làm Tổng Thống Mỹ

- Mạng Truth Social của Trump đã lỗ 73 triệu USD kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2022.

- Jenna Ellis (cựu luật sư của Trump) khai với công tố Georgia rằng Trump sau khi thua phiếu bầu cử 2020 không có ý định rời Bạch Ốc

- Trump trong cuối tuần đã 2 lần chửi mắng các kẻ thù chính trị là đồ sâu bọ, nói dối, ăn cắp

- Maryanne Trump Barry (chị của Trump) đã qua đời ở tuổi 86 tại nhà riêng ở New York.

- Tòa án Tối cao công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho thẩm phán tối cao nhưng chủ yếu là tự giác, không có phần thực thi

- Ứng cử viên Tổng Thống Nikki Haley sẽ chi 10 triệu USD cho quảng cáo trên TV, radio, mạng ở 2 tiểu bang Iowa và New Hampshire để qua mặt Ron DeSantis.

- YouTube: sẽ ghi rõ các video do trí tuệ nhân tạo AI làm.

- Hãng xe Stellantis đề nghị bồi thường để sa thải 6.400 nhân viên cổ trắng

- Hai nhà lập pháp Israel kêu gọi phương Tây “chào đón” các gia đình từ Gaza muốn rời bỏ Đất Thánh để tái định cư

- CPJ: ít nhất 42 nhà báo và nhân viên truyền thông đã chết kể từ ngày 7/10/2023

- Nhiều người Indonesia tẩy chay McDonald's để chống bom Israel dội vào Gaza

- Israel sắp đạt thỏa thuận với Hamas đổi con tin để thả người Palestine đang bị giam trong các nhà tù Israel.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thú nhận có bất đồng trong Bộ Ngoại giao về phản ứng của Mỹ về Gaza.

- Hamas: Israel tuyên truyền, bịa đặt tin căn cứ Hamas trong bệnh viện.

- Dân biểu Ilhan Omar (D-Minn.) ngày mai sẽ trình 1 dự luật để từ chối gói viện trợ bom chính xác 320 triệu USD cho Israel

- Tổng thống Indonesia yêu cầu TT Biden "làm nhiều hơn nữa" để có lệnh ngừng bắn ở Gaza.

- Tổng thống Colombia: Xin LHQ công nhận Palestine là một quốc gia độc lập trong khi dân tộc này bị Israel thảm sát

- TT Biden: Bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Gaza “phải được bảo vệ. Đừng chạm súng trong các bệnh viện Gaza"

- Mỹ: Qatar đang làm trung gian với Hamas về thả các con tin bị Hamas bắt giữ.

- Hamas: đã tấn công vào Tel Aviv bằng nhiều hỏa tiễn.

- Gaza: chết vì bom Israel là 11.360 người, trong đó 4.609 trẻ em, 3.100 phụ nữ và 678 người già. Trong khi 28.200 người ở Gaza đã bị thương, với 3.250 người mất tích hoặc kẹt dưới gạch đổ nát, trong đó có 1.700 trẻ em. Nhân viên y tế tử vong là 202 người.

- Một tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Damascus của Syria sập, khiến ít nhất 14 người bị thương.

- Amazon sẽ sa thải 80 nhân viên trong bộ phận Trò chơi Amazon Games

- Châu Âu cấp thêm 110 triệu euro để viện trợ nhân đạo cho Ukraine

- Zelensky: Nga đã tăng tốc tấn công 3 hướng.

- Hungary ký hợp đồng để xây dựng Nhà máy điện nguyên tử Paks-2 (NPP) với Nga.

- Sản xuất đạn dược của Liên Âu đã tăng 30% trong năm 2023.

- Nga-Ấn Độ ký hhợp đồng, Nga bán vũ khí cho Ấn Độ.

- Sẽ tới 4,6 triệu người dân Nam California di chuyển bằng xe hay phi cơ trong 5 ngày cuối tuần lễ Tạ ơn. Toàn quốc, sẽ có 55,4 triệu người du lịch trong 5 ngày.

- California: Hôm nay đình công do các công nhân tay nghề tại 22 trường đại học CSU

- Alabama: Dũng Văn Nguyễn bị truy tố tội giết đồng nghiệp trên tàu đánh tôm

- TIN VN. Nhà làm phim Sơn Tinh, Thủy Tinh cần nộp phí tác quyền cho... Cục Di sản văn hóa? Làm YouTube, in sách có nộp phí không?

- TIN VN. "Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục chứng kiến sự ra đi của một số doanh nghiệp đã kiệt sức".

- TIN VN. Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng 5,7%, tới 21.900 sinh viên.

- HỎI 1: Dân Mỹ ghét nhất trong Lễ Tạ Ơn là nước sốt Cranberry Sauce và khoai lang ngọt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chụp CT scan dễ gây ung thư cho giới trẻ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/11/2023) ⚪ ---- YouTube đã công bố hôm thứ Ba trong một bài đăng trên blog rằng họ chuẩn bị giới thiệu các bản cập nhật nhằm thông báo cho người xem khi nội dung họ đang xem là "tổng hợp" ("synthetic"). Trang web sẽ yêu cầu người sáng tạo tiết lộ nội dung đã được thay đổi hoặc tổng hợp trông giống thực tế, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bản văn viết: "Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp nội dung thảo luận về các chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như bầu cử, chiến tranh đang diễn ra và khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hoặc các quan chức nhà nước. Những người sáng tạo luôn chọn không tiết lộ thông tin này có thể bị đối tác YouTube xóa nội dung, đình chỉ chương trình 'YouTube Partner Program' hoặc các trừng phạt khác."

Hơn nữa, YouTube đã công bố ý định kết hợp hai nhãn mới trên video: một trong phần mô tả cho biết rằng một số nội dung đã được sửa đổi hoặc tổng hợp và một nhãn khác trong trình phát video dành riêng cho một số loại chủ đề nhạy cảm.

⚪ ---- Cuộc đình công của công nhân xe hơi đã kết thúc, nhưng một trong 3 Đại Công Ty của Detroit hiện đang thực hiện một hành động khác mà họ hy vọng sẽ tăng lợi nhuận của mình. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, Mark Stewart, Giám đốc điều hành của công ty mẹ Stellantis của Chrysler, đã thông báo trong một cuộc họp rằng công ty đang đề nghị bồi thường để sa thải khoảng 6.400 công nhân được trả lương năm (không phải lương giờ) không thuộc công đoàn, hoặc khoảng 1/2 lực lượng lao động cổ trắng của họ.

Theo AP, phạm vi bồi thường để sa thải sẽ bao gồm từ những công nhân đủ điều kiện có 5 đến 9 năm làm việc cho Stellantis nhận được ba tháng lương cơ bản, cho đến cả một năm lương cơ bản đối với những người có ít nhất 20 năm phục vụ.

Reuters nhắc rằng vào tháng 4, Stellantis đã cung cấp các gói thôi việc tự nguyện cho hơn 33.000 công nhân - trong số đó có khoảng 31.000 người làm việc theo giờ và khoảng 2.500 người trong số họ là nhân viên làm công ăn lương. Vào thời điểm đó, Stewart nói rằng “chúng ta phải trở nên hiệu quả hơn”.

⚪ ---- Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon và cựu Đại sứ tại LHQ Nikki Haley đã có những cuộc thảo luận riêng về nền kinh tế toàn cầu, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn một nguồn ngân hàng hàng đầu. Dimon bày tỏ niềm tin rằng Haley, với tư cách là một trong những ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, nắm giữ tiềm năng gắn kết nước Mỹ lại với nhau. Nguồn tin cho biết thêm, Dimon ca ngợi sự hiểu biết của Haley về nền kinh tế, cũng như sự thừa nhận của bà rằng chính phủ nên hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, vì sự hợp tác như vậy có thể dẫn đến tăng trưởng.

⚪ ---- Biden và 2 Bộ Trưởng bị kiện vì tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine. Tổng thống Hoa Kỳ và hai thành viên nội các của ông đang bị kiện vì không ngăn chặn, hỗ trợ và tiếp tay cho “nạn diệt chủng” ở Gaza. Một đơn khiếu kiện liên bang dài 89 trang: https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2023/11/Complaint_DCI-Pal-v-Biden_w.pdf

được đệ trình hôm thứ Hai chống lại Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, cáo buộc họ “không ngăn chặn và đã đồng lõa với nạn diệt chủng đang diễn ra của chính phủ Israel”.

Nhóm tự do dân sự ở New York, Center for Constitutional Rights (CCR: Trung tâm Quyền Hiến pháp), đã đệ đơn kiện thay mặt cho các tổ chức nhân quyền của người Palestine, người Palestine ở Gaza và các công dân Hoa Kỳ có người thân ở khu vực bị bao vây đã phải đối mặt với hơn một tháng bị Israel bắn phá không ngừng trong khi Israel nhận được tài trợ và vũ khí từ chính phủ Hoa Kỳ.

CCR viết trong phần giới thiệu đơn khiếu nại: “Nhiều nhà lãnh đạo chính phủ Israel đã bày tỏ ý định diệt chủng rõ ràng và triển khai các mô tả phi nhân tính đối với người Palestine, bao gồm cả miệt thị dân Palestine là 'thú vật của con người'". Đơn cho biết những “tuyên bố về ý định” đó, khi kết hợp với việc “giết người hàng loạt” người Palestine, tiết lộ “bằng chứng về tội ác diệt chủng đang diễn ra”.

Đơn khiếu nại lưu ý rằng Mỹ là đồng minh thân cận nhất và là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Israel, đồng thời là nhà cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho nước này - trong đó Israel là nước nhận tích lũy viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến II. Vì điều này, họ nói, Mỹ có thể có “tác dụng răn đe đối với các quan chức Israel hiện đang theo đuổi các hành động diệt chủng chống lại người dân Palestine”.

Thay vào đó, nhóm cho biết, Biden, Blinken và Austin “đã giúp thúc đẩy những tội ác nghiêm trọng nhất” bằng cách tiếp tục cung cấp cho Israel sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao vô điều kiện, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn cuộc bắn phá của Israel.

⚪ ---- Theo một hồ sơ, mạng xã hội MAGA của Donald Trump Truth Social đã lỗ 73 triệu USD kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2022. Digital World Acquisition Corp, SPAC có kế hoạch hợp nhất với công ty mẹ TMTG của Truth Social, đã tiết lộ tình hình tài chính của mạng này trong hồ sơ SEC hôm thứ Hai. Truth Social lỗ 50 triệu USD vào năm ngoái, hồ sơ cho thấy và 23 triệu USD khác trong nửa đầu năm 2023.

Công ty đạt doanh thu ròng chỉ 1,4 triệu USD trong năm đầu hoạt động và 2,3 triệu USD khác trong nửa đầu năm nay. Hồ sơ ghi rằng những con số này tạo ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của TMTG. Trump đã tung ra Truth Social sau lệnh cấm các trang truyền thông xã hội bao gồm Twitter, mặc dù Elon Musk sau đó đã khôi phục lại tài khoản của cựu tổng thống.

⚪ ---- Donald Trump đã nổi giận, đã xé một tờ ghi chú về tình hình các lãnh đạo quân đội hàng đầu của Mỹ trả lời Bạch Ốc rằng quân đội Mỹ không thể can dự vào kết quả cuộc bầu cử 2020. Sau đó, Trump phóng tweet rằng điều đó sẽ "thay đổi tiến trình lịch sử", rồi Trump kêu gọi những người ủng hộ Trump tới thủ đô Washington DC vào ngày 6 tháng 1/2021: "Hãy ở đó. Sẽ rất hoang dã."

Bức thư - được viết bởi một nhân viên của Trump khẳng định ý định sa thải các lãnh đạo quân đội của Hoa Kỳ nếu họ công bố một tuyên bố công khai khác - xuất hiện trong cuốn sách mới được nhiều người mong đợi của Jonathan Karl "Tired of Winning" ("Mệt mỏi vì chiến thắng") sẽ được phát hành tuần này.

"Điều đó không đúng với ý định của Trump về những gì Trump muốn họ làm sao?" Người dẫn chương trình MSNBC, Nicolle Wallace hỏi, đề cập đến bản cáo trạng của Jack Smith về cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1.

“Hoàn toàn có thể,” giáo sư Andrew Weissmann của trường luật NYU trả lời, người trước đây từng là cố vấn chung của FBI. “Mảnh giấy đó bị xé thành nhiều mảnh để không ai có thể tìm thấy.”

Lá thư của Johnny McEntee gửi Trump bị xé (Photo: Văn Khố Quốc gia [National Archives] lưu trữ qua Ủy ban 6/1)

Bức thư, được viết sau khi Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy và Tham mưu trưởng Lục quân James McConville đưa ra tuyên bố khẳng định quân đội Mỹ sẽ không đóng vai trò gì trong việc xác định kết quả của cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, cuối cùng đã được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia tìm thấy và ghép lại. Weissman chỉ ra rằng nó xuất hiện trọn vẹn trong các trang sách.

Sau đó Weissman đi sâu vào lý do tại sao nó lại quan trọng. Weissmann nói: “Nhiều bạn nghĩ đây là một tổ chức quân sự có thứ bậc, họ cũng được đào tạo để không vi phạm Hiến pháp. Và khi có mệnh lệnh không hợp lệ, họ không thể tuân theo vì Hiến pháp là trên hết. Vì vậy, đối với tôi, điều này phù hợp với quan điểm của Donald Trump khi chạm vào một rào lan can bảo vệ”.

Weissman khen ngợi cuốn sách, giải thích rằng phần này của vụ Trump lật ngược bầu cử luôn thu hút sự chú ý của ông. Ông nói: “Tôi luôn bị cuốn hút bởi thực tế là bạn đã có Bộ Quốc phòng và [Tướng Mark] Milley, với rất nhiều chuyện diễn ra ở hậu trường, bị đẩy lùi vì bạn không thể tham gia vào một cuộc đảo chính mà không có sự hỗ trợ của quân đội. Và đối với tôi, việc Kash Patel ở đó, một nhân vật không có chuyên môn quân sự nào và được [Trump] bổ nhiệm ở đó, luôn là một câu chuyện bất thành văn về những gì đang xảy ra."

Weissmann cho biết thời gian làm việc tại FBI và Bộ Tư pháp đã cho Weissmann thấy rằng quân đội "cực kỳ tuân thủ luật pháp" và thực sự "ủng hộ luật pháp". Vì vậy, Weissmann không thấy họ sẽ sớm tham gia vào một cuộc đảo chính, ngay cả khi tổng tư lệnh ra lệnh. Weissmann nhớ lại những người bạn ở Bộ Tư pháp đã nói với Weissmann rằng nhiệm kỳ của Trump là "sự ác độc đi đôi với sự kém cỏi". Sau khi Trump và các đồng minh của ông tìm ra công tắc đèn, lần tới, Trump sẽ biết rõ hơn cách tái tạo chính phủ Hoa Kỳ theo hình ảnh của mình và dỡ bỏ phần lớn những gì hiện có. Đây vốn đã là một âm mưu thuộc phe cực hữu của Đảng Cộng hòa đang được Heritage Foundation thúc đẩy. Nó được gọi là Dự án 2025.

⚪ ---- Cộng sự lâu năm của Donald Trump, bà Sidney Powell, một luật sư đã thúc đẩy các thuyết âm mưu bầu cử đã đưa ra một thỏa thuận nhận tội trong vụ gian lận bầu cử ở Georgia - và một phần trong thỏa thuận của bà liên quan đến việc thừa nhận rằng cựu tổng thống Trump đã gọi cho bà nhiều lần để kiểm tra xem những nỗ lực pháp lý của bà nhằm cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang diễn ra như thế nào.

Đó là một vấn đề, phóng viên Aaron Blake của Washington Post lưu ý trên X, bởi vì nó mâu thuẫn với lời bào chữa mà Trump đưa ra trên nền tảng Truth Social của mình khi cố gắng phủ nhận lời khai của Powell. Trump nói vào thời điểm đó: “Bất chấp những tin tức giả mạo đưa ra điều ngược lại và thậm chí không liên hệ với Chiến dịch tranh cử của Trump, bà POWELL KHÔNG PHẢI LÀ LUẬT SƯ CỦA TÔI, VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ. Trên thực tế, bà sẽ có mâu thuẫn."

Điều này đã mâu thuẫn với rất nhiều bằng chứng công khai. Ví dụ: vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Trump đăng trên mạng xã hội chào mừng Powell, cùng với Jenna Ellis và Rudy Giuliani, là "một đội thực sự tuyệt vời, được bổ sung thêm các luật sư và đại diện tuyệt vời khác của chúng tôi", những người sẽ làm việc trên "nỗ lực pháp lý để bảo vệ QUYỀN BẦU CỬ MIỄN PHÍ và CÔNG BẰNG CỦA CHÚNG TÔI."

Điều này ít nhất ngụ ý rằng ông đã giữ Powell làm công việc pháp lý. Hơn nữa, các báo cáo trước đó cho thấy Trump đã cân nhắc mạnh mẽ việc bổ nhiệm Powell làm Công tố đặc biệt để điều tra gian lận và Giuliani đã ra tay để ngăn điều này xảy ra.

Tất cả những điều này xảy ra khi Trump đang phải đối mặt với tối hậu thư từ Thẩm phán Tanya Chutkan trong vụ kiện bầu cử liên bang năm 2020 để tuyên bố liệu Trump có dựa vào "lời khuyên của luật sư" bào chữa cho hành động của mình hay không - điều này có thể đổ lỗi cho các luật sư của Trump về hành động của mình, nhưng cũng làm mất hiệu lực đặc quyền của luật sư-khách hàng và để ngỏ việc liên lạc của Trump với luật sư của mình để kiểm tra.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho các thẩm phán hôm thứ Hai để giải quyết điều mà họ mô tả là “sự hiểu lầm” về đạo đức. Một tuyên bố có chữ ký của tất cả chín thẩm phán nói rằng các quy tắc và nguyên tắc không phải là mới, "phần lớn", bởi vì tòa án "từ lâu đã có những quy tắc đạo đức luật thông thường tương đương." Tuyên bố cho biết: “Tuy nhiên, việc không có Bộ luật đã dẫn đến sự hiểu lầm trong những năm gần đây rằng các Thẩm phán của Tòa án này, không giống như tất cả các luật gia khác ở đất nước này, tự coi mình là người không bị hạn chế bởi bất kỳ quy tắc đạo đức nào. Để xóa tan sự hiểu lầm này, chúng tôi ban hành Quy tắc này, phần lớn thể hiện sự hệ thống hóa các nguyên tắc mà từ lâu chúng tôi coi là chi phối hành vi của mình."

Bộ quy tắc, được ban hành trong bối cảnh các đảng viên Đảng Dân chủ gây áp lực nhằm cải cách đạo đức của tòa án, chứa những gì mà Washington Post mô tả là các phần "được diễn đạt rộng rãi" về các vấn đề bao gồm gây quỹ, hoạt động chính trị và hoạt động tài chính bao gồm cả việc nhận quà. Tuy nhiên, chủ yếu là tự giác, vì không có bất kỳ biện pháp thực thi nào, việc tuân thủ hoàn toàn phụ thuộc vào chính các thẩm phán, theo AP đưa tin.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của Nikki Haley sẽ dành 10 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh và kỹ thuật số trên khắp Iowa và New Hampshire bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 12/2023, một khoản đầu tư lớn được thiết kế để mang lại lợi thế cho cựu đại sứ LHQ trước Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis. Thông tin chi tiết về các kế hoạch quảng cáo, đại diện cho lần đặt quảng cáo chính thức đầu tiên của chiến dịch Haley, đã được AP thu thập. Theo công ty theo dõi truyền thông AdImpact, khoản đầu tư của Haley, tính đến thời điểm hiện tại, lớn hơn gấp 5 lần so với dự trữ quảng cáo hiện tại của DeSantis trong cùng khoảng thời gian. Tình hình này diễn ra khi bà đang nỗ lực để trở thành người thay thế rõ ràng cho Donald Trump để đại diện cho Đảng Cộng hòa chống lại Tổng thống Biden vào mùa thu 2024.

DeSantis được coi là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Haley cho vị trí thứ hai trong đảng Cộng Hòa, mặc dù chiến dịch tranh cử của thống đốc Florida đã có dấu hiệu căng thẳng về tài chính sau một mùa hè đầy biến động. Các chiến dịch tranh cử đối thủ đang đặt cược rằng nếu họ có thể trở thành lựa chọn thay thế chính cho Trump thì họ có thể củng cố đủ sự ủng hộ để tạo ra thách thức mạnh mẽ chống lại Trump hoặc thay thế Trump nếu Trump chùn bước. Haley sẽ chạy quảng cáo của mình thông qua các cuộc họp kín sơ bộ ngày 15 tháng 1 ở Iowa và cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch DeSantis chỉ chi tiêu ở Iowa. Chiến dịch tranh cử của Haley từ chối cho biết liệu quảng cáo sẽ tấn công trực tiếp DeSantis hay Trump hay không.

⚪ ---- Jenna Ellis, cựu luật sư chiến dịch tranh cử của Trump, khai với các công tố viên Georgia rằng Tổng thống khi đó là Trump không có kế hoạch rời Bạch Ốc “trong bất kỳ trường hợp nào” sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020, theo đoạn video do ABC News thu được và công bố.

Đoạn video cho thấy một phần cuộc phỏng vấn mà Ellis thực hiện với các công tố viên ở Georgia đang điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử của bang vào năm 2020. Ellis vào tháng trước đã đạt được thỏa thuận nhận tội trong vụ án.

Trong video, Ellis mô tả cuộc trò chuyện giữa cô với cựu quan chức cấp cao Bạch Ốc của Trump, Dan Scavino vào khoảng ngày 19/12/2020. Cô nói với các công tố viên rằng cô “nhấn mạnh với anh ta rằng tôi nghĩ những tuyên bố và khả năng thách thức kết quả bầu cử về cơ bản đã kết thúc, ” và Scavino trả lời rằng Trump và nhóm của Trump không quan tâm.

“Anh ta nói, ‘Ông chủ sẽ không rời đi trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm quyền'”, Ellis nói. “Và tôi nói với anh ta, ‘Ồ, mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra theo cách đó, anh biết đấy.’ Và anh ta nói, ‘Chúng tôi không quan tâm.'”

Đoạn video cung cấp cái nhìn sâu sắc về các loại thông tin mà Ellis và những người khác đang hợp tác với các công tố viên có thể cung cấp về những gì đang xảy ra trong quỹ đạo của Trump sau cuộc bầu cử năm 2020, khi cựu tổng thống liên tục đưa ra những cáo buộc sai trái rằng kết quả là gian lận, thậm chí là các đơn kiện của chính Trump khi kiện lên thách thức với tòa án trong chiến dịch đã bị từ chối và thua kiện.

Cũng như hai cựu luật sư khác trong chiến dịch tranh cử của Trump, những người đã thực hiện các thỏa thuận nhận tội, Ellis đồng ý làm chứng trung thực chống lại các đồng phạm của mình, bao gồm cả cựu tổng thống. Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D) đã truy tố Ellis, Trump và 17 người khác hồi tháng 8 trong một bản cáo trạng gian lận rộng khắp cáo buộc tất cả họ tham gia vào một âm mưu bất hợp pháp nhằm giữ Trump nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2020.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đã chửi mắng các kẻ thù chính trị của mình là đồ “sâu bọ” (vermin) vào cuối tuần qua—hai lần—và cách lựa chọn từ ngữ của Trump đã bị các nhà phê bình cáo buộc ông cố tình viện dẫn ngôn ngữ của Đức Quốc xã. Người phát ngôn của Trump gọi điều này là vô lý. Trump nói trong bài phát biểu ở New Hampshire hôm thứ bảy: “Chúng tôi cam kết với các bạn rằng chúng tôi sẽ tiêu diệt tận gốc những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa Mác, những kẻ phát xít và những kẻ côn đồ cánh tả cực đoan sống như sâu bọ trong phạm vi đất nước chúng ta, những kẻ nói dối, ăn cắp và gian lận trong bầu cử.”

Trump cũng nói tương tự vào cùng ngày hôm đó trong một bài đăng ở Truth Social. Trump nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ “là từ bên trong” chứ không phải từ nước ngoài. Nhà sử học Ruth Ben-Ghiat của Đại học New York nói với tờ WP rằng "việc gọi mọi người là 'sâu bọ' đã được Hitler và Mussolini sử dụng một cách hiệu quả để khử nhân tính con người và khuyến khích những người theo họ tham gia vào bạo lực."

⚪ ---- Ủy ban Châu Âu (EC) hôm thứ Ba đã công bố quyết định cung cấp thêm 110 triệu euro để viện trợ nhân đạo cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ nhân đạo của Liên Âu cho Ukraine lên 843 triệu euro. Như thế, 100 triệu euro sẽ được chuyển đến các hoạt động ở Ukraine và 10 triệu euro để hỗ trợ người tị nạn Ukraine ở Moldova, giải thích rằng khoản hỗ trợ mới này sẽ giúp cung cấp các dịch vụ quan trọng như thực phẩm, nước uống, nơi ở và bảo vệ chung. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố phân bổ thêm 1,5 tỷ euro viện trợ tài chính cho Ukraine, nâng tổng số tiền cung cấp trong năm nay lên 13,5 tỷ euro.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nói rằng Nga đã tăng cường sức mạnh và tần suất các cuộc tấn công theo ba hướng Avdiivka, Kupiansk và Donetsk. Viết trên Telegram, Zelensky cũng khẳng định "kẻ thù tiếp tục trả thù Kherson tự do, bắn pháo vào trung tâm thành phố" một cách không cần thiết. Vì vậy, quân Ukraine đã tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực đó. Ông kết luận: “Hành lang ngũ cốc đang hoạt động. Hiện tại, chúng tôi đang vượt mốc 4 triệu tấn hàng hóa và duy trì động lực tích cực”.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm thứ Ba cho biết Hungary đã ký kế hoạch làm việc để xây dựng Nhà máy điện nguyên tử Paks-2 (NPP) với Nga. Họp báo với Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev, Szijjarto cho biết việc kết nối các tổ máy điện mới vào lưới điện dựa trên kế hoạch công việc này được lên kế hoạch vào đầu các năm 2030. Mặt khác, Likhachev cho biết Rosatom sẽ đặc biệt quan tâm đến dự án NPP Paks-2, nhấn mạnh rằng những nỗ lực lớn nhất sẽ được dồn vào đó.

Dũng Văn Nguyễn

TIN VN. Nhà làm phim Sơn Tinh, Thủy Tinh cần nộp phí tác quyền cho... Cục Di sản văn hóa? Làm YouTube, in sách có nộp phí không?

TIN VN. Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng 5,7%, tới 21.900 sinh viên

TIN VN. "Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục chứng kiến sự ra đi của một số doanh nghiệp đã kiệt sức".

⚪ ---- Ủy viên Châu Âu về Thị trường Nội địa Thierry Breton đã chia sẻ hôm thứ Ba tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ở Bỉ rằng sản xuất đạn dược của Liên Âu đã tăng 30% vào năm 2023. Breton tuyên bố và cho biết thêm rằng khối này đã gần đạt được con số nói trên: “Kể từ tháng 2 năm 2023, chúng tôi đã tăng đáng kể việc sản xuất đạn dược, vì vậy chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu quả đạn mỗi năm.”Tuy nhiên, ông lưu ý rằng điều này không tự động có nghĩa là nguồn cung cấp cho Ukraine sẽ được đáp ứng. Breton giải thích, giờ đây năng lực sản xuất quân sự đã được tăng cường, mỗi quốc gia thành viên phải "đặt mua" và cung cấp cho Kiev những gì đã hứa.⚪ ---- Cơ quan trung gian nhà nước của Nga về xuất nhập cảng các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ liên quan đến quốc phòng và lưỡng dụng, Công ty Cổ phần Rosoboronexport và một công ty tư nhân Ấn Độ đã ký một thỏa thuận về cung cấp và sản xuất hệ thống phòng không cầm tay Igla-S (loại súng phóng lựu kê trên vai để bắn phi cơ hay trực thăng), theo Tổng giám đốc Aleksandr Mikheyev nói với TASS hôm thứ Ba.Theo Mikheyev, việc sản xuất sẽ được thực hiện ở Ấn Độ. Trở lại năm 2018, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng thỏa thuận giữa hai nước sẽ lên tới 1,5 tỷ USD, vì Ấn Độ muốn thay thế hệ thống phòng không Igla trước đây bằng phiên bản nâng cấp.⚪ ---- Đất thánh. Nên ra đi bỏ lại đất thánh... Hai nhà lập pháp Israel đã viết một bài báo hôm thứ Hai kêu gọi phương Tây “chào đón” các gia đình từ Gaza “đã bày tỏ mong muốn được tái định cư”. Bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal được viết bởi Danny Danon, cựu đại diện Israel tại Liên Hiệp Quốc, và Ram Ben-Barak, cựu phó giám đốc tình báo Mossad. Hai nhà lập pháp viết rằng điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải xem xét các cách để “giúp đỡ thường dân gặp khủng hoảng” ở Gaza, và “một ý tưởng” là các nước phương Tây “chấp nhận một số gia đình Gaza đã bày tỏ mong muốn được chuyển chỗ ở.” Hai người viết: “Ngay cả khi mỗi quốc gia chỉ tiếp nhận ít nhất 10.000 người, điều đó sẽ giúp giảm bớt khủng hoảng”. Bài xã luận, mà một số người dùng mạng xã hội mô tả là lời kêu gọi thanh lọc sắc tộc ở Gaza, đã không đề cập đến điều gì sẽ xảy ra với khu vực này, nằm trong toàn vùng được xem là đất thánh của 3 tôn giáo, sau cuộc xung đột hiện tại.⚪ ---- Theo Ủy ban Committee to Protect Journalists (CPJ), ít nhất 42 nhà báo và nhân viên truyền thông đã chết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas vào ngày 7/10. Họ bao gồm 37 người Palestine, 4 người Israel và một người Lebanon. Điều này khiến thời kỳ này trở thành giai đoạn nguy hiểm nhất đối với các nhà báo kể từ khi việc thu thập dữ liệu của CPJ bắt đầu từ năm 1992.⚪ ---- Nhiều người Indonesia bắt đầu tẩy chay McDonald's và các cơ sở kinh doanh khác của Mỹ từ giữa tháng 10 sau khi McDonald's Israel thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã phát hàng nghìn bữa ăn miễn phí cho quân đội Israel trong bối cảnh cuộc chiến với Hamas. Thông báo này đã khiến một số tổ chức của Indonesia, bao gồm Phong trào tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt (BDS: Boycott, Divestment and Sanctions Movement), Mặt trận nhân dân thống nhất (FUB) và Mặt trận bảo vệ Hồi giáo (FPI), kêu gọi tẩy chay McDonald's và các doanh nghiệp khác được cho là thân Israel, bao gồm Starbucks và Burger King.Cuộc tẩy chay diễn ra bất chấp McDonald’s Indonesia, thuộc sở hữu của PT Rekso Nasional Food, tuần trước thông báo rằng họ đã “gửi viện trợ nhân đạo trị giá 1,5 tỷ IDR [rupiah Indonesia] [96.000 USD]” để hỗ trợ người Palestine.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng họ đã thấy một "đường hầm khủng bố" của Hamas trong 1 nhà thờ Hồi giáo ở Gaza. IDF cho biết sau khi phát hiện ra địa điểm nói trên, quân đội Israel tiếp tục các hoạt động trên bộ, trong khi lực lượng không quân tiếp tục nhắm mục tiêu vào một "nhóm khủng bố đã phóng hỏa tiễn chống tăng vào các binh sĩ".Quân đội Israel cho biết thêm, trong ngày qua, họ đã tấn công 200 "mục tiêu khủng bố, bao gồm các phần tử khủng bố, cơ sở sản xuất vũ khí, bệ phóng hỏa tiễn chống tăng và trung tâm chỉ huy tác chiến".⚪ ---- Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel đưa tin Israel sắp đạt được thỏa thuận với quân Hamas của Palestine nhằm giải thoát hàng chục con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10. Thỏa thuận sắp xảy ra và có thể được công bố trong vài ngày tới, trong khi chờ giải quyết các chi tiết cuối cùng. Thỏa thuận được đề xuất phác thảo việc thả đồng thời phụ nữ và trẻ em Israel cùng với những người Palestine hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Diễn biến này diễn ra sau nhiều tuần nỗ lực ngoại giao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi con tin giữa hai bên.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi các viên chức Bộ Ngoại Giao đã thú nhận các bất đồng trong Bộ Ngoại giao về phản ứng của chính phủ đối với cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và quân Hamas. Theo CNN, thừa nhận những quan điểm khác nhau trong bộ, ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của phản hồi của nhân viên.Ông phác thảo chuyến đi gần đây tới Trung Đông và châu Á, nhấn mạnh rằng mục tiêu của Washington là chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng. Blinken được cho là cũng nhấn mạnh quan điểm của mình rằng "có quá nhiều thường dân Palestine đã chết" và "tiếng nói của người dân Palestine phải là trung tâm của việc quản lý công quyền sau khủng hoảng ở Gaza." Đầu tháng 11, Blinken tới Israel và West Bank, trước khi có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq.⚪ ---- Hamas: Israel tuyên truyền, bịa đặt tin căn cứ Hamas trong bệnh viện. Một nhân vật cấp cao của Hamas cho biết Bệnh viện al-Shifa bị bao vây không được sử dụng làm “trạm chỉ huy” cho các chiến binh như Israel cáo buộc, đồng thời lưu ý rằng không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh điều đó. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho biết các cuộc tấn công của Israel vào các bệnh viện ở Gaza “nên bị điều tra như tội ác chiến tranh”. Hơn 11.200 người Palestine đã chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10.⚪ ---- Dân biểu Ilhan Omar (D-Minn.) trong tuần này sẽ đưa ra 1 dự luật để từ chối gói viện trợ bom trị giá hàng triệu đô la cho Israel do chính quyền Biden đề xuất, theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của bà nói với HuffPost - đặt ra thách thức quốc hội đầu tiên đối với Chính sách của Hoa Kỳ là không ngừng hỗ trợ quân sự và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Israel trong bối cảnh Israel dội bom ào ạt Gaza.Dự kiến, vào thứ Tư, Omar sẽ đệ trình một dự luật được gọi là “nghị quyết không chấp thuận” đối với mục đích bán thiết bị hướng dẫn chính xác đường bom trị giá 320 triệu USD cho Israel. Nếu Hạ viện và Thượng viện đều thông qua nghị quyết như vậy, chính quyền sẽ không thể chuyển giao thiết bị chế tạo bom trừ khi Tổng thống Joe Biden phủ quyết dự luật. Người phát ngôn của Omar đã không đưa ra bình luận ngay lập tức về câu chuyện này.Hiện tại, không có gì bảo đảm dự luật của Omar sẽ được đưa ra bỏ phiếu: Điều đó phụ thuộc vào Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cơ quan này sẽ phải thông qua trước khi được toàn thể Hạ viện xem xét. Chủ tịch ủy ban Mike McCaul (R-Texas) và các đảng viên Cộng hòa khác, những người kiểm soát đa số trong Hạ viện, ủng hộ viện trợ quân sự cho Israel.⚪ ---- Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Hai đã yêu cầu Tổng Thống Mỹ Joe Biden "làm nhiều hơn nữa" để có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Widod tuyên bố trong chuyến thăm Bạch Ốc: "Indonesia kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn để ngăn chặn hành động tàn bạo ở Gaza. Ngừng bắn là điều bắt buộc vì lợi ích nhân loại." Hoa Kỳ đã phủ quyết hoặc bỏ phiếu chống lại các nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, nhưng cũng kêu gọi Israel áp đặt các lệnh tạm dừng trong chiến dịch chống Hamas để cho viện trợ nhân đạo đi vào Gaza.⚪ ---- Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Hai cho biết ông dự định đề xuất với Liên hợp quốc công nhận Palestine là một quốc gia độc lập trong bối cảnh "cuộc tàn sát do [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu gây ra tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza."Petro cũng tuyên bố rằng đất nước của ông [Colombia] sẽ không mua vũ khí từ bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu chống lại lệnh ngừng bắn ở Gaza hoặc bỏ phiếu trắng về vấn đề này. Ông nhấn mạnh: “Các nước dân chủ và tiến bộ phải đấu tranh để bảo vệ luật nhân đạo quốc tế nhằm ngăn chặn chủ nghĩa man rợ lan rộng trên thế giới”. Palestine được trao quy chế quốc gia quan sát viên phi thành viên tại LHQ vào năm 2012.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai tuyên bố rằng Bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Gaza “phải được bảo vệ. Tôi hy vọng và kỳ vọng rằng sẽ có ít hành động xâm phạm hơn”, ông Biden nhấn mạnh tại Phòng Bầu dục của Bạch Ốc.Hơn nữa, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc họp báo rằng chính quyền Biden “không muốn chứng kiến các cuộc chạm súng trong các bệnh viện ở Gaza”. Ông nói thêm rằng chính phủ Israel tuyên bố sẽ cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện để họ có thể tiếp tục hoạt động.Trước đó, đã có báo cáo về một số cuộc tấn công của quân đội Israel ở khu vực lân cận trung tâm y tế và bạo lực dữ dội trên thực địa tại Bệnh viện Al-Shifa. Ngoài ra, Thứ trưởng Y tế Palestine Youssef Abu Rish cho biết các bệnh viện ở phía bắc Gaza đã ngừng hoạt động do các cuộc đụng độ đang diễn ra.⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Hai xác nhận rằng Qatar đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán với Hamas về việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Mỹ đang đàm phán với cả Israel và Qatar, trong khi Doha liên lạc riêng với cả Israel và Hamas về vấn đề này, ông Sullivan cho biết trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc.Quan chức Mỹ chỉ ra: “Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng đạt được tiến bộ về vấn đề đó từng ngày, từng giờ”, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề này là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Sullivan nhắc lại rằng có 9 công dân Mỹ và một người có thẻ xanh Mỹ mất tích ở Gaza, lưu ý rằng hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu người Mỹ có thể tham gia vào vụ thả con tin tiềm năng.⚪ ---- Cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, hôm thứ Hai nói họ đã tấn công vào Tel Aviv và một số khu vực khác của Israel bằng cách sử dụng nhiều hỏa tiễn. Nhóm nhấn mạnh cuộc tấn công được tiến hành để đáp trả "cuộc thảm sát dân thường" của Israel ở Gaza. Theo báo cáo từ Al-Jazeera, 4 vụ nổ "lớn" đã làm rung chuyển Tel Aviv. Cuộc tấn công xảy ra gần như cùng lúc với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant rằng Hamas "mất quyền kiểm soát Gaza".⚪ ---- Bộ Y tế địa phương hôm thứ Hai đưa tin, số người Palestine ở Dải Gaza chết trong cuộc xung đột với Israel hiện là 11.360 người, đồng thời cho biết thêm rằng số người chết bao gồm 4.609 trẻ em, 3.100 phụ nữ và 678 người già. Trong khi đó, 28.200 người ở Gaza đã bị thương kể từ ngày 7/10 trong khi 3.250 người dân địa phương vẫn mất tích hoặc còn kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có 1.700 trẻ em, theo số liệu mới nhất.Tại West Bank, 180 người Palestine thiệt mạng, trong khi 2.700 người bị thương trong cùng khoảng thời gian. Số nhân viên y tế tử vong là 202 người, trong khi 25 trong số 35 bệnh viện và 53 trong số 72 phòng khám y tế ban đầu ở Gaza hiện không hoạt động. Bộ Y tế xác nhận bệnh viện Al-Shifa đã chứng kiến 15 bệnh nhân tử vong, trong đó có 6 trẻ sơ sinh.⚪ ---- Hãng thông tấn Ả Rập Syria (SANA) dẫn nguồn tin Bộ Y tế và Nội vụ nước này đưa tin, một vụ sập tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Damascus của Syria khiến ít nhất 14 người bị thương. Cảnh sát, dân phòng, cứu hỏa và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria đang làm việc để dọn dẹp các mảnh vỡ và hỗ trợ những người bị thương. Đồng thời, y tế và xe cứu thương tại các bệnh viện lân cận luôn túc trực, sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết. Nguyên nhân đằng sau sự sụp đổ vẫn chưa được tiết lộ.⚪ ---- Amazon.com Inc. sẽ sa thải 80 nhân viên trong bộ phận Trò chơi Amazon Games như một phần tái cơ cấu, đồng thời chuyển trọng tâm sang Prime Gaming, theo CNBC hôm thứ Hai. Christoph Hartmann, phó chủ tịch của Amazon Games, tuyên bố rằng công ty sẽ đóng cửa các dự án Game Development và Crown Channel như một phần của tái cơ cấu và tập trung vào các bản phát hành trò chơi sắp tới như "Throne and Liberty" và " Blue Protocol," bên cạnh những nỗ lực trong tương lai như trò chơi "Tomb Raider" và "The Lord of the Rings". Trong năm qua, Amazon đã cắt giảm 27.000 vị trí công việc như một phần trong nỗ lực giảm chi phí.⚪ ---- Chị của cựu Tổng thống Donald Trump, Maryanne Trump Barry đã qua đời ở tuổi 86. Tờ New York Times đưa tin rằng người ta tìm thấy bà đã chết tại nhà riêng ở Upper East Side của Manhattan vào sáng sớm thứ Hai. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ. Barry, cựu thẩm phán liên bang và là đồng minh lâu năm của em trai bà Donald, cuối cùng đã có “sự rạn nứt đáng kể” với Trump sau khi cháu gái của họ, Mary L. Trump, công bố bản ghi âm ghi lại cảnh Maryanne “phát biểu chỉ trích” tổng thống Trump.Bà đã thôi giữ chức vụ Thẩm phán cấp cao của Tòa kháng án Hoa Kỳ khu vực 3 vào năm 2019 sau cuộc điều tra về hoạt động thuế của gia đình cô. Người chồng thứ hai của bà, luật sư kỳ cựu John J. Barry, qua đời vào tháng 4/2000, theo cáo phó của New York Times. Bà Maryanne để lại một đứa con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên.⚪ ---- Trong năm thứ hai liên tiếp, AAA dự đoán lượng người du lịch sẽ phá kỷ lục ở Nam California vào cuối tuần lễ Tạ ơn. Theo Auto Club of Southern California, có tới 4,6 triệu người dân miền Nam California dự kiến sẽ di chuyển trên đường hoặc bay trên bầu trời trong khoảng thời gian 5 ngày từ Thứ Tư 22/11 đến Chủ Nhật 26/11. Năm ngoái, kỷ lục 4,5 triệu người trong khu vực đã đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ – thấp hơn khoảng 3% so với dự báo năm nay.Phần lớn du khách được dự đoán – khoảng 3,9 triệu người – ở California có thể sẽ di chuyển bằng xe hơi. Trong khi đó, 566.000 người sẽ di chuyển bằng đường hàng không và 120.000 người sẽ sử dụng các phương thức vận chuyển khác như xe buýt, xe lửa hoặc du lịch trên biển, theo AAA dự đoán.Trên toàn quốc, AAA dự đoán Lễ tạ ơn này sẽ là dịp lễ bận rộn thứ ba được ghi nhận, với 55,4 triệu người dự kiến sẽ đi du lịch. Theo Auto Club, kỷ lục về số lượng khách du lịch trong Lễ Tạ ơn cao nhất - khoảng 58,6 triệu người - được thiết lập vào năm 2005.⚪ ---- Hôm nay, Thứ Ba, sẽ có cuộc đình công kéo dài một ngày do các công nhân tay nghề (skilled trade workers) của hệ thống đại học CSU lãnh đạo diễn ra trên khắp 22 cơ sở CSU và trước Văn phòng Hiệu trưởng CSU. Teamster Local 2010 là công đoàn tổ chức đình công. Theo trang web của trường, kể từ năm 2010, Teamster đã đại diện cho 1.100 công nhân lành nghề tại Đại học Tiểu Bang California (CSU). Điều này bao gồm thợ điện, thợ cơ khí thang máy, thợ ống nước, thợ mộc, thợ khóa, công nhân cơ sở và các ngành nghề khác.“Công nhân CSU rất cần thiết. Chúng tôi duy trì cơ sở hạ tầng quan trọng dành cho sinh viên, giảng viên và khuôn viên trường. Nhưng gần 30 năm trước, các bậc lương đã bị loại bỏ, tiền lương của chúng tôi tụt hậu so với các công nhân nhà nước khác và chúng tôi đã ngừng điều chỉnh các mức lương của mình”, công đoàn cho biết trên trang web của mình.Các bậc lương trước đây là chủ đề thảo luận của Liên minh Nhân viên Đại học Tiểu Bang California (CSUEU), một công đoàn khác đã tham gia vào các cuộc đình công khắp các cơ sở CSU vào đầu năm nay.“Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục việc tăng bậc—bao gồm cả đình công!” Liên đoàn công nhân thương nhân lành nghề cho biết. Tất cả các cơ sở của CSU, ngoại trừ Học viện Hàng hải Đại học Tiểu bang California, sẽ tổ chức cuộc đình công kéo dài một ngày bắt đầu vào các khung giờ khác nhau từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng.⚪ ---- Alabama:, 55 tuổi, đã bị truy tố tội giết đồng nghiệp trên tàu đánh tôm ở Bayou La Batre. Các tình tiết xung quanh các cáo buộc vẫn còn phần nào là một bí ẩn. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông thị trấn Mobile hồi tháng 5/2023. Nửa năm sau, vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày 14/4/2023 đó ngoài đơn tố cáo hình sự cáo buộc Nguyễn gây ra cái chết của ông Chiến Văn Võ, 71 tuổi.Ngay cả luật sư của Nguyễn, Will Alford, cũng chưa thấy mô tả chi tiết hơn về các cáo buộc. Trên thực tế, ông còn không biết là thân chủ của mình đã bị truy tố cho đến hôm thứ Hai. Phiên điều trần sơ bộ lẽ ra là hôm Thứ Hai 13/11/2023 đã bị trì hoãn vì nhiều lý do. Người nhập cư Việt Nam nói tiếng Anh không chuẩn và phải mất thời gian để sắp xếp một thông dịch viên. Và sau đó còn có sự chậm trễ hơn nữa khi Văn phòng luật sư công Mobile Public Defender’s Office phải rút lui vì xung đột lợi ích, khiến thẩm phán phải bổ nhiệm Alford.Nguyễn có tiền án tiền sự. Cảnh sát truy tố Nguyen vào năm 2012 vì tàng trữ cocaine. Các công tố viên đã sửa đổi điều đó thành tội nhẹ tội tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy như một phần của thỏa thuận nhận tội. Một thẩm phán đã kết án Nguyen tròn thời gian Nguyen phải ngồi tù chờ xét xử. Bây giờ Nguyễn đã bị truy tố, các công tố viên sẽ phải giao nộp các bằng chứng liên quan đến tội giết người.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo đề xuất của PGS.TS Trần Văn Hải, nhà làm phim Sơn Tinh, Thủy Tinh từ truyền thuyết cùng tên có nghĩa vụ trả tác quyền là phí khai thác, sử dụng di sản văn hóa cho cơ quan đại diện cho chủ sở hữu là Cục Di sản văn hóa. Đây là đề xuất của ông Trần Văn Hải (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) về tác quyền được đưa ra tại hội nghị - hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 13-11 tại Hà Nội và trực tuyến tới 44 điểm cầu trong cả nước. (Ghi chú: nên hỏi vì sao Google, Microsoft cho xài miễn phí Gmail, Hotmail, Chrome, Edge, Bard AI, Bing Chat... mà không lấy phí khai thác? Không lẽ Google và Microsoft ngu hơn TS Trần Văn Hải?)⚪ ----. Theo Người Lao Động. Việt Nam tiếp tục đứng thứ 5 trong nhóm các quốc gia có số lượng sinh viên du học nhiều nhất ở Mỹ. Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết theo báo cáo năm 2023 Open Doors Report của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ tăng 5,7% lên 21.900 sinh viên trong năm học 2022-2023. Việt Nam cũng tiếp tục đứng thứ hai toàn cầu về số lượng sinh viên theo học các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, chiếm 7,6% tổng số sinh viên quốc tế theo học tại các trường này. Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu với 14.295 sinh viên theo học các chương trình cao đẳng và cử nhân.⚪ ----Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Đưa ra dự báo thời gian tới, TS Nguyễn Văn Đính cho rằng, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục chứng kiến sự “ra đi” của một số doanh nghiệp đã kiệt sức, do phải chống chọi trong suốt thời gian dài vừa qua. Theo TS Nguyễn Văn Đính, hai quý đầu năm 2023, thị trường chứng kiến sự “ra đi” của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2023, có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Về số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới giảm 61,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 1.744 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trung bình mỗi tháng vẫn có khoảng 107 doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường. Riêng với các sàn giao dịch bất động sản, 20% sàn tiếp tục đối diện nguy cơ giải thể, phá sản; 40% sàn đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt, phải cố gắng cầm cự, “sống bằng niềm tin” thị trường bất động sản sẽ khôi phục vào cuối năm 2023. Về sức khỏe doanh nghiệp bất động sản, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự “ra đi” của một số doanh nghiệp đã kiệt sức, do phải chống chọi trong suốt thời gian dài vừa qua.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ ghét nhất trong Lễ Tạ Ơn là nước sốt Cranberry Sauce và khoai lang ngọt?ĐÁP 1: Đúng thế. Trong một cuộc khảo sát với hơn 1.000 người Mỹ, nước sốt Cranberry Sauce vẫn là món ăn Lễ tạ ơn bị ghét nhất năm 2023. Cuộc khảo sát được công bố trong tháng này được thực hiện như một phần của Khảo sát du lịch kỳ nghỉ năm 2023 của SurveyMonkey thay mặt cho The Vacationer. Gần 1/3 người Mỹ được khảo sát cho biết họ không thích nước sốt Cranberry Sauce.Cuộc khảo sát đã liệt kê 13 món ăn phổ biến trong Lễ Tạ ơn và hỏi những người tham gia: "Bạn không thích món ăn truyền thống nào trong Lễ Tạ ơn?" Những người trả lời câu hỏi có thể chọn nhiều món ăn mà họ không thích.Dưới đây là kết quả:1. Sốt Cranberry Sauce – 31,49%2. Khoai lang ngọt (Sweet Potatoes or Yams) – 29,22%3. Đậu xanh hầm (Green Bean Casserole) – 28,04%4. Gà tây — 27,74%5. Nhồi trong gà tây/nước chấm (Stuffing/Dressing) - 26,75%Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chụp CT scan dễ gây ung thư cho giới trẻ?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu lớn đa quốc gia đã cho thấy chụp CT scan có liên quan đáng kể đến việc tăng nguy cơ ung thư máu ở người trẻ tuổi. Theo kết quả được công bố gần đây trên tạp chí Nature Medicine, phân tích dữ liệu từ gần 1 triệu người dưới 22 tuổi đã trải qua ít nhất một lần chụp CT scan đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ và rõ ràng giữa việc tiếp xúc với bức xạ trong quá trình quét và ung thư máu.Các nhà nghiên cứu nhận thấy liều phóng xạ tích lũy tới tủy xương là 100 miligray sẽ làm tăng gấp ba lần nguy cơ phát triển ung thư máu. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, một lần chụp CT scan - với liều trung bình 8 miligray - dường như làm tăng nguy cơ ung thư máu ở trẻ em lên khoảng 16%.Chi tiết: