- Dân số nhân loại đã tới 8 tỷ người

- Hơn 500 cựu nhân viên ban vận động tranh cử đã giúp Joe Biden thắng cử năm 2020 ký Thư xin ngừng bắn ở Gaza

- LHQ: cuộc tàn sát của Israel ở Gaza phải dừng lại

- Tỷ phú Henry Swieca rút khỏi hội đồng quản trị Đại học Columbia để phản đối các GS, sinh viên đại học này chống Do Thái

- Xe tăng Israel bao vây 4 bệnh viện ở Dải Gaza

- Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) sẵn sàng tìm “giải pháp chính trị toàn diện” để lập hệ thống 2 nhà nước ở Palestine.

- Hamas: hơn 50% tổng số đơn vị nhà ở ở Gaza đã bị bom Israel bắn sập

- Thủ tướng Israel: Israel không có ý định "chinh phục Gaza" hay "cai quản Gaza" sau khi kết thúc cuộc chiến với Hamas.

- Mỹ: Israel đồng ý tạm dừng 4 giờ/ngày ở bắc Gaza để dân chạy trốn khỏi vùng bom đạn.

- Hội Hồng Thập Tự: thêm 695 người mang hộ chiếu nước ngoài và người phụ thuộc rời Gaza đến Ai Cập

- LHQ: trong 24 giờ qua, 243 người Palestine và 2 lính Israel đã chết ở Gaza. Tổng cộng, 10.812 người Palestine đã chết ở Gaza trong đó có 4.412 trẻ em.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: bàn về khả năng cho 500 xe tải/ngày viện trợ nhân đạo vào Gaza

- Thủ tướng Netanyahu từ chối thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày với Hamas để đổi lấy việc thả một số con tin

- Chủ tịch HĐ Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ: Israel giết thường dân Palestine sẽ giúp Hamas dễ chiêu mộ thêm tân binh

- Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq: bắn AUV vào 1 căn cứ Hoa Kỳ ở Al-Tanf ở Syria

- Biden, Tập sẽ gặp nhau tại California ngày 15/11 bên lề APEC

- Bất tường về Ukraine: Pentagon chỉ còn 1 tỷ USD để tài trợ vũ khí gửi đến Ukraine

- Quân Ukraine tấn công hai tàu đổ bộ Nga ở Crimea

- Anh: hoàn thành khóa huấn luyện cho 30.000 quân nhân Ukraine sớm hơn 7 tuần

- Phe Trump bác bỏ tuyên bố trong sách mới của Jonathan Karl rằng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khen Trump lôi cuốn đám đông như Hitler

- Nick Ackerman (cựu công tố viên Watergate): Trump sẽ thê thảm ở tòa New York, vì khai trái nghịch nhau

- Phiên tòa Michigan về xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ: LS của Trump nói thẩm quyền cấm ứng cử viên là của Quốc Hội khi đếm phiếu Đại cử tri (tức là, sau bầu cử 11/2024)

- Tỷ phú Peter Thiel: sau khi ủng hộ Trump năm 2016, bây giờ sẽ không chi đồng nào nào cho Cộng Hòa 2024 vì nguy hiểm quá, họ điên khùng rồi

- Georgia nguy hiểm chết người: một thư tẩm chất fentanyl gửi đến văn phòng bầu cử ở Quận Fulton

- TNS Joe Manchin (D-WV) sẽ không tái tranh cử năm 2024, ghế này chắc chắn sẽ vào tay Cộng hòa vì Trump thắng Biden ở West Virginia tới 39%

- Lộ ra lời Trump hăm dọa trả thù Dân Chủ bầm dập nếu thắng cử 204: tiếc là Trump trả thù Dân Chủ năm 2017 còn quá nhẹ. Trump cũng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu vì vuốt ve TT Biden

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Kinh tế Mỹ-TQ cần nhau, tách ra là thảm họa

- Nashville: Nữ sinh viên năm nhất Đại học Belmont trúng đạn lạc, chết; tay súng bị bắt

- Hơn 85.000 nhân viên y tế của Kaiser Permanente đồng ý hợp đồng 4 năm

- Quận Los Angeles: nơi Viện Bảo Tàng Khoan Dung (Museum of Tolerance), biểu tình 2 phe không khoan dung giữa 2 phe bênh và chống Israel

- Quận Los Angeles: Bà Tikvah Mottahdeh bị truyt ố tội căm thù vì lái xe, tông sập cổng giáo đường Do Thái

- San Jose: bắt thiếu niên thứ 2 trong vụ lái xe, đụng xe 1 bà bầu, làm chết cả bà bầu và con sinh rơi

- Quận Los Angeles: cảnh sát bắt nhầm 1 phóng viên, phải bồi thường 700.000 đô.

- Tamara Tran, Thị trưởng Kaysville (Utah) mở cuộc vận động mời Trader Joe's tới mở 1 siêu thị cho cư dân

- TIN VN. Đại sứ Mỹ khẳng định việc sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn.

- TIN VN. Đề xuất hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh con thứ hai.

- TIN VN. Lộ đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng người quy mô toàn quốc: 1 quả thận giá 1,45 tỷ.

- HỎI 1: Có tới 56% dân Mỹ lo ngại tới bệnh viện sẽ bị lây bệnh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nam Hàn báo động: rệp tràn lan, quậy phá toàn quốc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/11/2023) ⚪ ---- Một phụ tá chiến dịch tranh cử của Trump đã bác bỏ tuyên bố trong cuốn sách mới mà cựu tổng thống khoe với một thành viên Quốc hội rằng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã so sánh khả năng thu hút lượng khán giả khổng lồ của Trump với khả năng của Adolf Hitler. Jonathan Karl, phóng viên chính của ABC News tại Washington, đã viết trong một cuốn sách sắp xuất bản rằng Trump đã hả hê với một nhà lập pháp về những bình luận được cho là của bà Merkel ít nhất hai lần, theo Politico.

.

Cuốn sách khẳng định Trump cho biết bà Merkel nói với Trump rằng bà “ngạc nhiên” trước số lượng người tham dự các bài phát biểu của Trump, đồng thời nói thêm: “bà ấy nói với tôi rằng chỉ có một nhà lãnh đạo chính trị khác từng có đám đông lớn như tôi”. Karl đưa tin rằng nghị sĩ thân thiện với Trump biết Merkel đang ví Trump với ai, nhưng ông không chắc liệu Trump - người coi nhận xét của Merkel như một lời khen - có nhận thức được hay không. Một phụ tá chiến dịch tranh cử của Trump nói với Politico rằng Karl là “kẻ đáng hổ thẹn và bất tài”, đồng thời nói thêm: “Thứ rác rưởi này hoặc thuộc về thùng giảm giá trong khu sách hư cấu của hiệu sách hoặc nên được tái sử dụng làm giấy vệ sinh.”

.

⚪ ---- Nick Ackerman, cựu công tố viên Watergate, nói với CNN rằng cựu Tổng thống Trump kể như thê thảm trong vụ kiện về gian lận tài chính, lừa đảo dân sự ở tòa New York. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) đang kiện Trump, tổ chức Trump Organization và các con trai của Trump, Eric và Donald Trump Jr., đòi bồi thường 250 triệu USD vì cáo buộc lừa đảo hơn một thập niên.

.

Vụ kiện cáo buộc Trump, một số người con của ông và công việc kinh doanh của họ đã thổi phồng và giảm giá trị tài sản của Trump Organization một cách sai trái để nhận được mức thuế thấp hơn và nhiều bảo hiểm hơn. Ackerman lập luận rằng mọi người không chỉ tập trung vào lời khai của cựu tổng thống mà còn cả lời khai của Trump với các luật sư của James vào mùa hè năm ngoái, nơi ông đã viện dẫn Tu chính án thứ Năm hơn 400 lần.

.

“Bây giờ việc áp dụng Tu chính án thứ Năm có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là bạn đang từ chối trả lời một câu hỏi, bởi vì một câu trả lời trung thực sẽ có xu hướng buộc tội,” Ackerman nói. “Vậy tuần trước Donald Trump đã làm gì? Trump đến tòa và nói, 'Ồ, tôi không làm bất cứ điều gì gian lận, tôi không liên quan đến một vụ lừa đảo.' Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Trump đã nói khi chấp nhận Tu chính án thứ Năm trong lời khai của Trump. Vậy là Trump có lời khai trái ngược nhau.”

.

Trump đã lên tiếng vào đầu tuần này, nơi Trump bảo vệ các hoạt động kinh doanh của mình và lên án nhiều người, kể cả Thẩm phán, liên quan đến tranh tụng là “những kẻ ghét Trump” có động cơ chính trị. Ackerman nói: “Tôi chỉ không hiểu làm thế nào mà thẩm phán này cuối cùng lại không phát hiện ra điều đó, đối với Donald Trump… rằng Trump là kẻ nói dối."

.

Ackerman nói rằng trong hơn 40 năm kinh nghiệm về luật dân sự, ông chưa bao giờ thấy ai “thực hiện một hành động ngu ngốc đến mức đột ngột bắt đầu làm chứng” sau khi họ đã thông qua Tu chính án thứ Năm [im lặng]. Con gái của Trump, Ivanka Trump, đã làm chứng trong nhiều giờ hôm thứ Tư, và cô là nhân chứng cuối cùng bị gọi ra tòa trong tuần này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 và dự kiến ​​sẽ kéo dài đến giữa tháng 12/2023.

.

⚪ ---- Trong các cuộc tranh luận bằng miệng trong tuần này, các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump lập luận rằng thách thức của tiểu bang Michigan đối với tư cách hiến pháp của Trump để xuất hiện trên lá phiếu tiểu bang là không hợp lệ vì các thẩm phán không có thẩm quyền xóa tên ứng cử viên Tổng Thống trên lá phiếu dựa theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14, theo báo The Messenger đưa tin hôm thứ Năm.

.

Bản tinv iết: “Một trong những luật sư của Trump, Michael Columbo, nói rằng quyền thực thi phần Tu Chính Án ‘chỉ thuộc về Quốc hội’, đồng thời cho biết thêm phần này chỉ áp dụng cho các quan chức được bầu chứ không áp dụng cho các ứng cử viên đang tranh cử. Ông nói thêm rằng ‘việc xem xét tư pháp, nếu có, chỉ nên diễn ra sau khi các quy trình Đại cử tri và quốc hội đã diễn ra theo đúng tiến trình của họ’, lập luận rằng những người thách thức khả năng hội đủ điều kiện của Trump muốn biến việc ‘không đủ tư cách theo Mục 3 sau thực tế’ thành tiêu chuẩn tiếp cận lá phiếu'" - nói cách khác, bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về tư cách giữ chức công quyền sẽ được xét xử vào năm 2025 sau khi Trump hy vọng sẽ thắng cử."

.

Các cử tri và nhà hoạt động pháp lý trên khắp đất nước đã khởi kiện ở nhiều tiểu bang, lập luận rằng Điều khoản nổi loạn của Tu chính án thứ 14 cấm Trump ra tranh cử vì ông bị cáo buộc giúp kích động cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ. Thách thức phải đối mặt với một số câu hỏi pháp lý, bởi vì không có án lệ rõ ràng nào được thiết lập về cách thực thi sửa đổi - đó là lời biện minh của luật sư của Trump để giữ tên Trump trên lá phiếu.

.

Các tiểu bang khác nơi những thách thức như vậy đã được đệ trình bao gồm Colorado, nơi vụ kiện đang diễn ra và Minnesota, nơi Tòa án Tối cao của tiểu bang vừa ra phán quyết nói tiểu bang thiếu thẩm quyền để thực thi việc loại bỏ tư cách đối với một cuộc bỏ phiếu sơ bộ vì bầu sơ bộ tháng 3/2024 là nội bộ Cộng Hòa, nhưng tòa có thể xét xử lại trong khi làm thủ tục tổng tuyển cử tháng 11/2024.

.

⚪ ---- Một lá thư tẩm chất fentanyl đã được gửi đến văn phòng bầu cử ở Quận Fulton, Georgia, theo Bộ trưởng Hành chánh Brad Raffensperger cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Raffensperger cho biết: “Chúng tôi đã biết tình hình thực sự vẫn còn một phong bì đang được chuyển trong đường thư gửi và hướng tới Quận Fulton,” Raffensperger nói và cho biết thêm rằng ông đã mất con trai của mình vì fentanyl 5 năm trước. “Chúng tôi biết thứ này nguy hiểm đến mức nào.”

.

Ông gọi hành động này là “khủng bố nộii địa” và văn phòng của ông sau đó đã đưa ra một tuyên bố nêu chi tiết những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ nhân viên bầu cử. “Chúng tôi đang làm việc với các đối tác tiểu bang và liên bang để xác định xem có thêm quan chức Georgia nào đang bị nhắm tới hay không. Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để bảo đảm rằng cuộc bầu cử ở Georgia diễn ra tự do, công bằng và an toàn.” Bức thư đe dọa được đưa ra sau khi bốn văn phòng bầu cử khác ở Washington phải di tản do những lá thư đáng ngờ, hai trong số đó chính quyền cho biết có chứa chất fentanyl, hãng tin AP đưa tin.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Joe Manchin (D-W.Va.), 76 tuổi, hôm thứ Năm đã thông báo rằng ông sẽ không tái tranh cử vào Thượng viện vào năm 2024, như thế gần như chắc chắn sẽ trao cho đảng Cộng hòa một ghế trong cuộc bầu cử năm tới ở tiểu bang đa số là cử tri Cộng Hòa. Đảng Dân chủ đã nói trong suốt năm qua rằng Manchin là thành viên duy nhất trong đảng của họ có cơ hội giành chiến thắng ở West Virginia và chiếc ghế này giờ đây gần như chắc chắn sẽ rơi vào tay GOP.

.

Cựu Tổng thống Trump đã thắng ở West Virginia vào năm 2020 với 39 điểm phần trăm. “Chúng tôi bước vào cuộc bầu cử với tỷ lệ 50-50 tại Thượng viện,” một phụ tá Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho biết và nói thêm rằng đó là một sự phát triển “lớn.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã ngồi lại với đài Univision trong một cuộc phỏng vấn, trong đó Trump hứa rằng nhiệm kỳ thứ hai của mình sẽ chỉ xoay quanh việc truy lùng danh sách kẻ thù của Trump. Trong một bản ghi bị rò rỉ được cung cấp cho Semafor, Trump biện minh cho chiến dịch tiếp theo của Trump chống lại những kẻ thù của Trump, nói rằng Trump sẽ theo đuổi con đường tương tự như lần đầu tiên nhưng xa hơn.

.

"Vâng. Nếu họ làm điều này và họ đã làm rồi, nhưng nếu họ tiếp tục làm điều này, vâng, điều đó chắc chắn có thể xảy ra ngược lại,” Trump lan man, biện minh cho quả báo trong tương lai của Trump. “Nó chắc chắn có thể xảy ra ngược lại. Những gì họ đã làm là họ đã thả thần đèn ra khỏi hộp. Ý tôi là, nếu tôi tình cờ trở thành tổng thống và tôi thấy ai đó đang đánh tôi rất nặng, tôi sẽ nói 'Đi xuống và truy tố họ.' Họ sẽ bị phá sản, họ sẽ bị loại khỏi cuộc bầu cử.”

.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) đã khoe khoang với Sean Hannity của Fox rằng Đảng Cộng hòa có thể vũ khí hóa Quốc hội để hạ thấp số phiếu bầu của Hillary Clinton. McCarthy nói: “Mọi người đều nghĩ Hillary Clinton là bất khả chiến bại, phải không? Nhưng chúng tôi đã thành lập một Ủy ban đặc biệt Benghazi, một ủy ban chọn lọc. Số liệu [thăm dò] của bà ấy hôm nay là bao nhiêu? Số phần trăm của bà ấy đang giảm”.

.

Sau khi đắc cử 2016, Trump muốn truy tố bà Clinton, theo tờ New York Times đưa tin vào tháng 11/2018. Sau đó, Trump tìm cách truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey, người đã từ chối trao cho Trump "lòng trung thành" mà Trump tìm kiếm. Sau đó có thông tin cho rằng cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe cũng như Comey đã phải chịu các cuộc kiểm tra từ Sở Thuế IRS mang tính xâm lấn hiếm hoi mà không tìm thấy gì. Trên thực tế, McCabe đã nộp thuế quá mức cần thiết.

.

Khi biết rõ Joe Biden sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2020, Rudy Giuliani đã bay đến Ukraine với nỗ lực tìm hiểu "vết bẩn" về gia đình Biden. Một loạt các âm mưu theo sau vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

.

Trump tiếp tục nói rằng ông lẽ ra đã ngăn chặn cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel của Hamas bằng cách có một "thỏa thuận" với Iran. Nhưng Trump đã rời bỏ thỏa thuận đã có với Iran. Trump tiếp tục công kích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từng là đồng minh của Trump. Tuy nhiên, Biden đã biết Netanyahu hơn 40 năm và những lời nói tích cực về sự giúp đỡ từ Mỹ dưới thời Biden dường như đã khiến Trump tức giận.

.

Có vẻ như Trump đang quay lại các cuộc tấn công trước đây của mình. Trump đã chỉ trích Netanyahu vào tháng 10, nói rằng Netanyahu đã "làm chúng tôi thất vọng" khi Trump tìm cách ám sát tướng hàng đầu của Iran Qassem Soleimani vào năm 2020. Trump tiếp tục nói rằng Israel phải "đẩy mạnh trò chơi của họ" và gọi nhóm Hezbollah của Iran là "rất thông minh". Trump nói trong cuộc phỏng vấn: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ Israel phải làm tốt hơn công tác quan hệ công chúng bởi vì phía bên kia đang đánh bại họ trên mặt trận quan hệ công chúng”.

.

⚪ ---- Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết dân số nhân loại đã đạt tới con số 8 tỷ người, với tuổi thọ dài hơn bù đắp cho số ca sinh ít hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng dân số thế giới vẫn tiếp tục xu hướng chậm lại trong dài hạn. Cục ước tính dân số toàn cầu đã vượt ngưỡng vào ngày 26/9/2023, một ngày chính xác mà cơ quan này cho rằng không có gì đáng tin cậy.

.



Liên Hợp Quốc ước tính con số này đã được thông qua 10 tháng trước đó và tuyên bố ngày 22 tháng 11/2022 là "Ngày 8 tỷ người", theo Cục Điều tra Dân số chỉ ra trong một tuyên bố. Sự khác biệt ước tính thời điểm 8 tỷ người là do các nước tính số người theo cách thống kê khác nhau—hoặc hoàn toàn không thống kê. Nhiều nơi thiếu hệ thống ghi chép về sinh và tử. Theo Cục, một số quốc gia đông dân nhất, như Ấn Độ và Nigeria, đã không tiến hành điều tra dân số trong hơn một thập niên qua.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày 15/11 bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), theo Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre xác nhận trong một tuyên bố công bố hôm thứ Sáu: “Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề trong mối quan hệ song phương Mỹ-TQ, tầm quan trọng liên tục của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu”.

.

Bà nói thêm rằng Biden và Tập cũng sẽ đánh giá cách hai nước “có thể tiếp tục quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và hợp tác cùng nhau khi lợi ích của chúng ta phù hợp”. Đầu tuần này, có thông tin cho rằng Biden và Tập sẽ thảo luận về việc tái thiết lập hợp tác quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc.

.

⚪ ---- Một dấu hiệu bất tường về cuộc chiến Ukraine. Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh hôm thứ Năm tiết lộ rằng Pentagon chỉ còn 1 tỷ USD để tài trợ cho việc bổ sung kho quân sự cho vũ khí gửi đến Ukraine, rằng các gói viện trợ mà Hoa Kỳ gửi tới Ukraine đang giảm dần về kích thước trong khi Mỹ "phải tăng viện hỗ trợ cho Ukraine".

.

Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã nhiều lần bày tỏ ý định tách nguồn tài trợ quân sự cho Israel khỏi việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi Đảng Dân chủ yêu cầu phê duyệt những kế hoạch này và các kế hoạch tương tự khác như một phần của một bộ luật duy nhất.

.

⚪ ---- Quân đội Ukraine đã tấn công hai tàu đổ bộ Nga tại làng Chornomorske ở Crimea trong đêm ngày 9-10/11, theo đài truyền hình công cộng Suspilne đưa tin. Đột kích được thực hiện bởi Tổng cục Tình báo Chính của Ukraine, hay HUR. HUR đã công bố một đoạn video vào sáng ngày 10 tháng 11 về cuộc tấn công vào các con tàu. Trong đó, các phi cơ không người lái (UAV) trên biển dường như đang áp sát hai tàu đổ bộ và có thể nhìn thấy các vụ nổ, dường như được quay từ một UAV khác ở gần đó. HUR, trong một bài đăng trên kênh Telegram kèm theo video, cũng cho biết các tàu đổ bộ nhỏ lớp Serna đã mang theo hệ thống phòng không Tor-M2.

.

⚪ ---- Anh quốc đã hoàn thành khóa huấn luyện cho 30.000 quân nhân Ukraine, sớm hơn 7 tuần so với kế hoạch, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps viết trên mạng X ngày 10/11: “Vương quốc Anh đã đào tạo nhiều tân binh người Ukraine hơn so với cam kết - hôm nay ĐÁNH BẠI mục tiêu 30 ngàn tân binh tốt nghiệp của chúng tôi trong năm sớm 7 tuần. Chúng tôi đã thu hút các đối tác quốc tế và có thể tự hào về sự khác biệt trong thế giới thực mà chúng tôi đang tạo ra cho sự tự do của Ukraine tại Vương quốc Anh. Slava Ukraini (Vinh quang cho Ukraine)."

.

⚪ ---- Tỷ phú Henry Swieca đã rút khỏi hội đồng quản trị của Trường Kinh doanh Đại học Columbia để phản đối điều mà ông mô tả là “các nhóm sinh viên và giáo sư chống Do Thái một cách trắng trợn được phép hoạt động mà hoàn toàn không bị trừng phạt”. Swieca, con trai nhà đầu tư của những người sống sót sau thảm họa Holocaust, là người mới nhất trong làn sóng các nhà tài trợ lớn chỉ trích trường cũ của họ về phản ứng trước cuộc chiến Israel-Hamas. Forbes đưa tin rằng trong lá thư từ chức của mình, Swieca đã cáo buộc Đại học Columbia là “hèn nhát về mặt đạo đức” và cho biết họ đang gửi thông điệp rằng người Do Thái không an toàn trong khuôn viên trường.

.

⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm LHQ (UNRWA) cho người tị nạn Palestine, Tổng ủy viên Philippe Lazzarini hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng "cuộc tàn sát đơn giản phải dừng lại" ở Gaza. Ông nói thêm: “Con đường hiện tại do chính quyền Israel lựa chọn sẽ không mang lại hòa bình và ổn định mà cả người Israel và người Palestine đều mong muốn và xứng đáng có được”.

.

Số người chết ở Gaza đã vượt quá 10.000 người, trong đó có hơn 4.000 trẻ em và hơn 26.000 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo "bạo lực dữ dội" của Lực lượng Phòng vệ Israel trên thực địa tại bệnh viện lớn nhất Gaza, trong khi chính phủ do Hamas điều hành tuyên bố 4 bệnh viện đã bị quân đội Israel bao vây.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza đưa tin hôm thứ Sáu rằng 4 bệnh viện ở Dải Gaza, bao gồm cả trung tâm y tế duy nhất ở Gaza chuyên điều trị ung thư cho trẻ em, hiện đang bị bao vây bởi xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

.

TIN VN. Đại sứ Mỹ khẳng định việc sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn.

TIN VN. Đề xuất hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh con thứ hai.

TIN VN. Lộ đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng người quy mô toàn quốc: 1 quả thận giá 1,45 tỷ.

Các cơ sở y tế có tên là Bệnh viện al-Rantisi, Bệnh viện al-Nasr, Bệnh viện Mắt Chính phủ và Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần. Hơn nữa, Bộ của khu vực này tuyên bố có hàng nghìn bệnh nhân, nhân viên y tế và những người phải di tản đang bị mắc kẹt trong các bệnh viện này mà không được tiếp cận với nước hoặc thực phẩm. Các báo cáo gần đây nhất của Bộ chỉ ra rằng 18 trong số 35 bệnh viện không hoạt động do thiếu nhiên liệu hoặc bị phá hủy do cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.⚪ ---- Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas hôm thứ Sáu tuyên bố rằng thực thể mà ông đang lãnh đạo sẵn sàng “đảm nhận toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi” trong việc đàm phán và đạt được “giải pháp chính trị toàn diện” sẽ dẫn đến việc thiết lập một hệ thống hai nhà nước ở Palestine.Trong bài phát biểu kỷ niệm ngày mất của người tiền nhiệm Yasser Arafat, ông Abbas nhấn mạnh rằng giải pháp đó phải bao gồm "West Bank, bao gồm Đông Jerusalem và Gaza" vì "an ninh và hòa bình trong khu vực của chúng ta sẽ chỉ đạt được bằng cách chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên đất Palestine, bao gồm cả Đông Jerusalem, dựa trên biên giới năm 1967."Bình luận về chiến dịch của Israel chống lại Hamas ở Gaza và nó ảnh hưởng như thế nào đến dân thường, Abbas tự hỏi "làm sao thế giới có thể giữ im lặng trước việc giết hại và làm bị thương hơn 40.000 người Palestine, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, cũng như sự tàn phá của hàng chục ngàn ngôi nhà, cơ sở hạ tầng, bệnh viện và nơi trú ẩn?"⚪ ---- Chính phủ do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Sáu cho biết hơn 50% tổng số đơn vị nhà ở ở Gaza đã bị hư hại kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hiện tại với Israel từ ngày 7 tháng 10. Họ nói thêm rằng Israel đã sử dụng khoảng 32.000 tấn chất nổ ở Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, và số đơn vị gia cư bị phá hủy là 40.000 nhà. Tổng chi phí thiệt hại về nhà ở và cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi lĩnh vực, lĩnh vực nhà ở và lĩnh vực hạ tầng cấu trúc.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel không có ý định "chinh phục Gaza" hay "cai quản Gaza" sau khi kết thúc cuộc chiến đang diễn ra với Hamas. “Chúng ta sẽ phải tìm một chính phủ, một chính phủ dân sự, nhưng trong tương lai gần, chúng ta phải đảm bảo rằng điều này không xảy ra nữa”, ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Ngoài ra, ông còn nhắc lại rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn cho đến khi các con tin Israel được thả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Israel sẵn sàng tạm dừng giao tranh để cho phép dân thường ở Gaza sơ tán an toàn.Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo trên X, trước đây gọi là Twitter, rằng hai tuyến đường nhân đạo "sẽ cho phép người dân chạy trốn khỏi các khu vực thù địch ở Gaza" đã được thống nhất với Israel.⚪ ---- Bạch Ốc tuyên bố Israel đã đồng ý bắt đầu tạm dừng 4 giờ mỗi ngày trong giao tranh ở phía bắc Gaza để cho phép người dân chạy trốn khỏi vùng bom đạn. Bạch Ốc gọi rằng đây là một bước đi đúng hướng. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết lệnh tạm dừng nhân đạo đầu tiên sẽ được công bố vào thứ Năm, đồng thời thêm rằng Israel đã cam kết thông báo trước mỗi khoảng thời gian bốn giờ ít nhất ba giờ.⚪ ---- Theo Hội Hồng Thập Tự rằng hôm thứ Năm 695 người mang hộ chiếu nước ngoài và người phụ thuộc đã có thể rời Gaza đến Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah. Trong khi đó, hàng ngàn người Palestine đang tiếp tục chạy trốn về phía nam Gaza thông qua một “hành lang” do quân đội Israel công bố. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ, vào ngày 9 tháng 11, hơn 50.000 người đã rời khỏi các khu vực phía bắc.⚪ ---- Theo LHQ, ít nhất 243 người Palestine và hai binh sĩ Israel đã chết ở Gaza trong 24 giờ, tính từ chiều thứ Tư đến thứ Năm. Tổng cộng, 10.812 người Palestine đã chết ở Gaza kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, trong đó có 4.412 trẻ em.⚪ ---- Hơn 500 cựu nhân viên ban vận động tranh cử đã giúp Joe Biden thắng cử năm 2020 đã kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza và chấm dứt bạo lực đã giết chết hơn 10.800 người Palestine. Bức thư được công bố hôm thứ Năm 9/11/2023 làm tăng thêm lời kêu gọi ngày càng tăng từ các nguồn thân cận với chính quyền Biden nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến tranh.Thứ viết: “Ngài phải kêu gọi ngừng bắn, trao đổi con tin và giảm leo thang, đồng thời thực hiện các bước cụ thể để giải quyết các điều kiện chiếm đóng, phân biệt chủng tộc và thanh lọc sắc tộc, nguồn gốc của bạo lực khủng khiếp mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.” Trong khi đó, Công đoàn Nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ (American Postal Workers Union), đại diện cho nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ, hôm thứ Năm cũng kêu gọi ngừng bắn.⚪ ---- Hôm thứ Sáu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã thảo luận về khả năng cho phép 500 xe tải viện trợ nhân đạo vào Gaza mỗi ngày khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Ankara. Ông nói thêm rằng Blinken đã thực hiện một “cách tiếp cận tích cực” trong việc chuyển thêm viện trợ và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đưa bệnh nhân Palestine vào bệnh viện của mình, theo Reuters đưa tin.⚪ ---- Theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày với các nhóm chiến binh Palestine ở Gaza để đổi lấy việc thả một số con tin bị giam giữ trên lãnh thổ từ đầu cuộc chiến. Văn phòng thủ tướng Israel tính đến tối thứ Năm vẫn từ chối trả lời câu hỏi của báo chí về các cuộc đàm phán về con tin.Ước tính có khoảng 240 người bị bắt làm con tin sau khi các chiến binh từ Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và các nhóm khác có trụ sở tại Gaza, cũng như dân thường, vượt qua hàng rào biên giới ngăn cách lãnh thổ với các thị trấn và kibbutzim của Israel.⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Charles Q. Brown đã bày tỏ lo ngại rằng việc Israel sát hại thường dân Palestine sẽ giúp Hamas chiêu mộ thêm phiến quân và cảnh báo về một cuộc chiến kéo dài ở Gaza. Khi được các phóng viên hỏi liệu tỷ lệ thương vong dân sự cao có tạo ra thêm nhiều chiến binh Hamas hay không, Brown nói: “Có, rất nhiều. Và tôi nghĩ đó là điều chúng ta phải chú ý tới. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói về thời gian - bạn có thể đạt đến điểm dừng các hành động thù địch càng nhanh, thì bạn sẽ càng ít xung đột hơn đối với dân chúng vốn trở thành những người hiện muốn trở thành tân binh của Hamas.”⚪ ---- Lực lượng có tên là Kháng chiến Hồi giáo (Islamic Resistance) ở Iraq hôm thứ Sáu tuyên bố rằng họ đã tấn công một căn cứ Hoa Kỳ ở Al-Tanf ở Syria bằng máy bay không người lái. Trên kênh Telegram của Lữ đoàn Al-Qassam, họ cho biết cuộc tấn công "trực tiếp đánh trúng mục tiêu". Vụ tấn công được cho là diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có chuyến đi bất ngờ tới Iraq. Vào tháng 10, tổ chức này tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công hai căn cứ của Mỹ ở Syria sau khi Washington nâng cấp độ Khuyến cáo Du lịch đối với Iraq lên cấp 4.⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Trung ương He Lifeng rằng việc "tách biệt hoàn toàn" hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là "thảm họa về mặt kinh tế," theo Fox Business đưa tin hôm thứ Năm.Yellen lưu ý rằng đã có "tiến bộ đáng kể" trong quan hệ giữa hai nướ Mỹ-TQ bất chấp những bất đồng về các sự kiện toàn cầu khác nhau, đồng thời nói thêm rằng cả Washington và Bắc Kinh đều có "trách nhiệm" đi đầu trong việc giải quyết các thách thức kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như như biến đổi khí hậu và vấn đề nợ nần của các nước thu nhập thấp.⚪ ---- Peter Thiel, người sáng lập công ty PayPal, nói trên báo The Atlantic ấn hành hôm thứ Năm rằng anh sẽ không đưa “bất kỳ khoản tiền nào cho các chính trị gia đảng Cộng hòa tranh cử năm 2024.” Thiel cho biết Donald Trump đã gọi tục tĩu về Thiel là "kẻ cặn bã" (“fucking scumbag”) sau khi Peter Thiel từ chối quyên góp thêm tiền cho chiến dịch tranh cử của Trump.“Bỏ phiếu cho Trump giống như một tiếng kêu cứu không rõ ràng,” Thiel nói về sự ủng hộ Trump của mình hồi năm 2016. “Nó điên khùng hơn tôi nghĩ. Nó nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Họ không thể làm những bộ phận cơ bản nhất của chính phủ hoạt động được.”⚪ ---- Một sinh viên năm nhất đại học 18 tuổi đã bị trúng đạn lạc vào đầu khi cô đang đi bộ trong công viên gần Đại học Belmont ở Nashville, nơi cô đang là sinh viên. CNN đưa tin Jillian Ludwig đã bị bắn khi đang đi trên đường mòn trong Công viên Edgehill Memorial Gardens vào chiều thứ Ba. Cảnh sát cho biết cơ hội sống sót của cô đã giảm đi vì một người ngoài cuộc đã không tìm thấy cô cho đến khoảng một giờ sau vụ nổ súng. Cô qua đời vào tối thứ Tư, cảnh sát Metro Nashville thông báo trên X.Cảnh sát đã bắt giữ Shaquille Taylor, 29 tuổi, người ban đầu bị buộc tội tấn công nghiêm trọng, mặc dù cáo buộc dự kiến sẽ được nâng cấp vì cái chết của Ludwig. Cảnh sát cho biết có vẻ như anh này đang bắn vào một chiếc xe đang chạy ngang qua và một trong những viên đạn của anh ta đã bắn trúng Ludwig.⚪ ---- Các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã phê chuẩn một hợp đồng mới với Kaiser Permanente mà các nhà lãnh đạo công đoàn cho rằng sẽ tăng cường sự an toàn cho bệnh nhân, đầu tư vào lực lượng lao động và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho ngành chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, theo công bố hôm thứ Năm.Hơn 85.000 nhân viên y tế của Kaiser Permanente đã đồng ý phê chuẩn hợp đồng 4 năm với tỷ suất lợi ttức 98,5% (98.5% margin). Hợp đồng sẽ có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2027, tại hàng trăm cơ sở của Kaiser, bao gồm cả các cơ sở ở Nam California và khắp tiểu bang.Hợp đồng mới được đưa ra sau khi các nhân viên của Kaiser đình công ba ngày vào tháng 10. Một thỏa thuận dự kiến đã đạt được vào ngày 13/10 sau cuộc gặp với quyền Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ Julie Su, Kaiser và Liên minh các Công đoàn Kaiser Permanente.⚪ ---- Quận Los Angeles: Viện Bảo Tàng tên là khoan dung, nhưng xô xát vẫn xảy ra. Những cuộc tranh cãi, xô xát giữa những người ủng hộ Israel và ủng hộ Palestine đã được ghi lại trên video bên ngoài một buổi chiếu phim tại Museum of Tolerance (Bảo tàng Khoan dung) ở West Los Angeles vào tối thứ Tư.Buổi chiếu có mục đích chiếu những hình ảnh về vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel của phiến quân Hamas, làm hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 240 người bị bắt làm con tin. Đoạn video dài 47 phút do Lực lượng Phòng vệ Israel cung cấp và chiếu cho một số khán giả chọn lọc ở Los Angeles và New York.Nữ diễn viên Gal Gadot, người Israel, trong nhóm tổ chức các buổi chiếu phim. “Hơn 240 con tin, trong đó có 30 trẻ em, vẫn đang bị Hamas giam giữ. Đây là lời cầu nguyện từ Broadway để đưa họ về nhà,” Gadot đăng trên trang Instagram của mình vào tối thứ Tư. Theo Los Angeles Times, khoảng 150 người đã tham dự buổi chiếu phim ở Los Angeles, mặc dù Gadot không tham dự.Video bên ngoài sự kiện cho thấy một cuộc ẩu đả nổ ra trên Đại lộ Pico, nơi mọi người có thể thấy đấm và đá khi xe hơi cố gắng lái qua một ngã tư. Người biểu tình mang theo cờ Israel và Palestine xếp hàng hai bên đường phố. Một số người đã bị cảnh sát bắt. Cũng chưa rõ có ai bị thương hay không.⚪ ---- Quận Los Angeles: Bà Tikvah Mottahdeh, 54 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc tội căm thù sau khi tông xe qua cổng giáo đường Do Thái Giáo Tarzana. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, Tikvah Mottahdeh đã lao xe vào cổng Trung tâm Văn hóa & Giáo đường Do Thái ERETZ, nằm ở dãy nhà 6100 trên Đại lộ Wilbur, vào sáng sớm thứ Năm.Mottahdeh bị bắt vào khoảng 2h10 sáng và phải đối mặt với cáo buộc phá hoại, tội ác căm thù nhắm vào một nơi thờ phượng. Đoạn phim từ hiện trường cho thấy cánh cổng bị gãy nằm trên đường lái xe vào giáo đường Do Thái.⚪ ---- Cảnh sát nói hôm thứ Tư rằng một thiếu niên thứ 2 đã bị bắt vì liên hệ đến vụ tông xe rồi bỏ chạy ở San Jose khiến một phụ nữ mang thai và đứa con của cô chết hồi tháng trước. Cậu bé 15 tuổi đã bị bắt vào thứ Năm tuần trước và bị đưa vào Tòa nhà dành cho trẻ vị thành niên của Quận Santa Clara.Một cậu bé 15 tuổi khác, được cho là người lái chiếc xe ăn trộm đâm vào xe của April Zoglauer vào ngày 24/10, đã bị bắt vào ngày 28/10. Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra ở khu vực đường Blossom Hill và Đại lộ Winfield. Cảnh sát cho biết Zoglauer được đưa đến bệnh viện địa phương và qua đời tại đó. Con của cô, Devontae, được sinh thành công nhưng sau đó đã chết.⚪ ---- Quận Los Angeles: cảnh sát bắt nhầm, phải bồi thường. Ba năm trước, cảnh sát quận Los Angeles đã bắt giữ phóng viên Josie Huang của báo LAist khi cô đang đưa tin về một cuộc biểu tình. Biện lý Quận Los Angeles từ chối truy tố Huang, đồng thời lưu ý rằng phóng viên của LAist – một chi nhánh của NPR khi đó được gọi là KPCC – đã “ở khu vực công cộng để quay phim một cuộc biểu tình”.Các công tố viên viết vào thời điểm đó: “Khi được yêu cầu lùi lại, cô gần như ngay lập tức bị các cảnh sát tóm lấy và đè xuống đất, khiến cô có rất ít thời gian để tuân theo”. Trong khi Cảnh sát trưởng lúc đó là Alex Villanueva bảo vệ lý do bắt giữ, nhưng rồi mất ghế cảnh sát trưởng khi tái tranh cử. Tân cảnh sát trưởng là Robert Luna không muốn thưa kiện kéo dài.Quận và Ty cảnh sát LASD đã đạt được thỏa thuận trị giá 700.000 đô la với cô Huang, theo một tuyên bố hôm thứ Hai từ Reporters Committee for Freedom of the Press (Ủy ban Phóng viên về Tự do Báo chí). RCFP cho biết theo hiểu biết của họ, khoản tiền này là “phần thưởng lớn nhất dành cho một nhà báo cá nhân bị vi phạm quyền liên quan đến việc đưa tin về cuộc biểu tình vào năm 2020”.⚪ ---- Cư dân Kaysville, tiểu bang Utah, muốn có siêu thị Trader Joe's trong thành phố của họ và Thị trưởng Kaysville là bàđang vận động để biến điều đó thành hiện thực. Tran nói với KSL NewsRadio rằng nhiều người đang gửi yêu cầu về vị trí tới Trader Joe's. Theo Thị trưởng Tamara Tran, người dân Kaysville muốn có cửa hàng Trader Joe's vì họ quan tâm đến sức khỏe của mình.Tran nói: “Kaysville, như bạn biết, có rất nhiều người thực sự quan tâm đến sức khỏe. Những người thích ăn uống lành mạnh và những người thích những thứ mát mẻ. Chúng tôi có rất nhiều người thực sự thích đồ ăn của Trader Joe vì họ có những lựa chọn không chứa gluten.”Tran tin rằng việc đưa siêu thị Trader Joe's đến Kaysville sẽ là một cơ hội tốt cho cả quận chứ không chỉ riêng thành phố của họ. Tran nói: “Chúng tôi có 558 doanh nghiệp thương mại ở Kaysville mà chúng tôi muốn cả thế giới biết đến. Và do đó, nỗ lực thu hút một doanh nghiệp khác của chúng tôi thực sự là vì nó mang lại lưu lượng truy cập vào cộng đồng của chúng tôi… Và do đó, nó thể hiện rõ bản chất cộng đồng của chúng tôi.”Tran cho biết họ vẫn chưa nhận được trả lời từ Trader Joe's, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc. Bà cho biết họ sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi Trader Joe's chọn được địa điểm khác. Hiện tại, có 4 siêu thị Trader Joe's ở Utah: ở Thành phố Salt Lake, Cottonwood Heights, Draper và Provo.⚪ ----Theo Tuổi Trẻ. Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper nói vui mừng khi thấy những linh kiện máy bay Boeing sản xuất tại Đà Nẵng; thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ và khẳng định nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn. "Mối quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh mẽ như ngày hôm nay, cụ thể là từ sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước. Điều đó đã mở ra kỷ nguyên mới trong việc hợp tác chiến lược trên mọi mặt, bao gồm lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư" - đại sứ Mỹ nói. Đồng thời, đại sứ Mỹ cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ tích cực trong việc đưa Việt Nam thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 và chuyển đổi thành công nền kinh tế số. Trong đó, giúp xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn để Việt Nam có thể gia nhập chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Đồng thời hỗ trợ việc đào tạo lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để vận hành các nhà máy trong tương lai.⚪ ----Theo VnExpress. Các tỉnh, thành có mức sinh thấp nên hỗ trợ tiền cho phụ nữ khi sinh con thứ hai, miễn giảm học phí cho trẻ, theo dự thảo Luật Dân số. Thông tin được ông Mai Trung Sơn, Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết tại hội thảo Mức sinh thấp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, ngày 10/11. Các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cùng nhau nhìn nhận thực trạng và đưa ra những định hướng chính sách, giải pháp can thiệp cho vấn đề này. Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Y tế tham mưu xây dựng, trong đó đề xuất khuyến khích sinh đủ hai con tại tỉnh, thành có mức sinh thấp, hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai do trong quá trình mang thai cần nghỉ làm, bồi dưỡng sức khỏe. Cùng đó, dự thảo đề xuất miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học, đặc biệt các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tỉnh, thành có mức sinh thấp rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít mà khuyến khích, tạo điều kiện sinh đủ hai con.⚪ ----Theo Đời sống & Pháp luật. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá đường dây tổ chức mang thai hộ, mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc. Công an xác định nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, có phạm vi hoạt động toàn quốc gồm: Trương Thị Thùy Trinh (sinh năm 1993 trú tại tỉnh Bình Thuận); Trần Tuấn Anh (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam) và Trần Việt Thành (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Cạn) là nhóm đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo về hoạt động mang thai hộ, hiến trứng, ghép thận. Các đối tượng ra giá mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450-600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900-1,45 tỷ đồng.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 56% dân Mỹ lo ngại tới bệnh viện sẽ bị lây bệnh?ĐÁP 1: Đúng vậy. Kết quả từ cuộc khảo sát “2023 Consumer Concerns: Hospital Cleanliness” (“Mối quan tâm của người tiêu dùng năm 2023: Sự sạch sẽ của bệnh viện”) cho thấy hơn một nửa dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ (56%) lo ngại về việc bị bệnh hoặc nhiễm trùng khi được điều trị tại bệnh viện hoặc phòng khám y tế, khoảng 2/3 (68% ) lo ngại về vấn đề sạch sẽ của bệnh viện và 76% chia sẻ nguy cơ nhiễm trùng là yếu tố khi lựa chọn bệnh viện để điều trị.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nam Hàn báo động: rệp tràn lan, quậy phá toàn quốc?ĐÁP 2: Đúng thế. Các quan chức y tế ở Seoul đang nỗ lực chống lại nạn lây nhiễm rệp trên khắp Nam Hàn và đã dành 500 triệu won (383.000 USD) cho một đội phản ứng để chống lại loài côn trùng hút máu này. Ít nhất 30 đợt bùng phát hoặc lây nhiễm đã được xác nhận tại thủ đô Seoul, và các thành phố Busan và Inch. Rệp gần đây cũng đã gây lo ngại cho công chúng ở Pháp và Anh.Ở Nam Hàn, tình trạng rệp xâm nhập đã được báo cáo tại một trường đại học ở thành phố Daegu và sau đó là ở các cơ sở lưu trú du lịch và phòng tắm hơi công cộng. Nỗi sợ hãi về rệp đã khiến người Nam Hàn không đến rạp chiếu phim và khiến người dân tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Các quan chức dự kiến sẽ kiểm tra 3.200 cơ sở công cộng, bao gồm khách sạn và nhà tắm, để đánh giá điều kiện vệ sinh.Chi tiết: