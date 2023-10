Quận Cam: Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, cũng là một nhà văn có nhiều tác phẩm về Phật học, đã từ trần, hưởng thọ 92 tuổi. Hình trên là năm 2016. (Photo VB)

.

- Trump thề sẽ khôi phục lệnh cấm nhập cảnh đối với người “Hồi giáo” nếu Trump thắng cử 2024

- Bạch Ốc chỉ trích lời Trump hứa cấm người Hồi giáo bước vào Mỹ

- Ứng cử viên tổng thống người Mỹ gốc Ấn Nikki Haley: nếu Trump thắng cử 2024, sẽ thêm 4 năm hỗn loạn, trả thù

- Trump: hứa nếu thắng cử 2024, Trump sẽ "chấm dứt Thế chiến III".

- Cựu PTT Mike Pence tuyên bố rút lui

- Nhiều chuyên gia nói Pence rút lui là phải, vì tự Pence luôn luôn núp dưới bóng Trump và nói Chúa đã tặng Trump cho Cộng Hòa.

- Trump chửi mắng Thẩm phán Arthur Engoron là điên khùng "vì căm thù Trump và bất tài."

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr: Trump kỹ năng ngôn từ kém, nhỏ mọn, ưa trả thù

- TT Joe Biden: hoan nghênh thỏa thuận giữa hãng xe hơi Stellantis và công đoàn United Auto Workers

- Diễn viên Angelina Jolie (từng là đặc sứ LHQ) kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

- Hamas: phóng hỏa tiễn vào Tel Aviv để trả đũa trong khi bộ chiến ở phía bắc Dải Gaza.

- Israel: phi cơ tấn công hơn 450 "mục tiêu khủng bố" của Hamas ở Gaza trong 24 giờ qua.

- PRCS: quân Israel đe dọa phải di tản ngay lập tức Bệnh viện Al-Quds ở Gaza vì bệnh viện này sẽ bị bom.

- Gaza từ từ có lại điện thoại và internet

- Biểu tình nhiều nơi -- trong đó có London, Istanbul, New York, Baghdad và Rome -- kêu gọi ngưng bắn ở Gaza.

- Qatar: Israel và Hamas đang xem xét khả năng thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân

- Israel: sẽ "sử dụng mọi biện pháp có thể" để ngăn chặn dịch vụ nối mạng Starlink được lắp đặt ở Gaza

- Hamas: sẵn sàng trao đổi tù nhân với Israel "ngay lập tức".

- Chủ tịch Viện Duma Nga: Liên Âu bất đồng về Ukraine vì bầu cử nội bộ chia rẽ

- Tổng thống Belarus: cuộc chiến Nga và Ukraine đang rơi vào “bế tắc”

- Báo Ukraine: Dmytro Tyshlek (Phó giám đốc cảnh sát Ukraine) bị tạm ngưng việc vì có tin vợ ông mang hộ chiếu Nga.

- Slovakia: sẽ không cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine nữa.

- Alaska: 10 tỷ con cua tuyết chết vì nhiệt độ tăng

- South Carolina: nhờ linh cảm, 1 phụ nữ trúng số độc đắc trị giá 2 triệu đô

- Quận Cam: bắt 1 người từng vàp trộm hơn 10 ngôi nhà

- Quận Cam: Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả từ trần.

- TIN VN. Google: Thêm 40.000 suất học bổng mới hỗ trợ phát triển nhân tài số Việt Nam năm 2024.

- TIN VN. Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 10 tháng đạt 15,29 tỷ USD, tăng 66,1%.

- TIN VN. Thêm 4.400 trẻ mồ côi sau đại dịch. Cả nước hiện có khoảng 141.200 trẻ em mồ côi.

- HỎI 1: Thời lượng trung bình đọc và viết email của nhân viên Mỹ là mất hơn 1 ngày/tuần lễ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật Bản báo động: tiệm sách rủ nhau đóng cửa vì Internet? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/10/2023) ⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thề sẽ khôi phục lệnh cấm nhập cảnh đối với người “Hồi giáo” nếu ông giành lại quyền lực năm 2024, trong bài phát biểu tại Đại hội Do Thái của Đảng Cộng hòa. Lệnh cấm người Hồi giáo du lịch vào Mỹ, được thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, đã hạn chế công dân từ các quốc gia có phần lớn người Hồi giáo vào Hoa Kỳ.

.

Lập trường chống nhập cư nghiêm ngặt của Trump và sự liên quan của lệnh cấm với việc ngăn chặn "những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan" đã khiến nó trở nên phổ biến trong số những người ủng hộ ông. Tổng thống Joe Biden đã lật ngược lệnh cấm trong tuần đầu tiên nhậm chức, gọi nó là "thấp hèn" và "phi Mỹ".

.

Tại Đại hội người Do Thái của Đảng Cộng hòa hôm thứ Bảy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ khôi phục lệnh cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với người “Hồi giáo” nếu ông trở lại nắm quyền nhờ bầu cử 2024. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Trump đã thực hiện các hạn chế đối với công dân từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo. Trump nói, "Quý vị có nhớ lệnh cấm du lịch không? Vào ngày đầu tiên vào Bạch Ốc, tôi sẽ khôi phục lệnh cấm người Hồi giáo du lịch vào Hoa Kỳ".

.

⚪ ---- Sau những tuyên bố của Trump sẽ ngăn cản người Hồi giáo, Bạch Ốc ngay lập tức chỉ trích cựu Tổng thống, gọi lệnh cấm Hồi giáo nhập cảnh Mỹ là 'tệ hại và không phải tư cách Mỹ'. Andrew Bates, người phát ngôn Bạch Ốc, cho biết: “Vào năm 2020, Tổng thống (Joe) Biden đã chỉ trích sự gia tăng 'vô lương tâm' của chủ nghĩa bài Hồi giáo - mà ông gọi là 'căn bệnh nguy hiểm' - và tự hào lật ngược lệnh cấm người Hồi giáo hèn hạ, phi Mỹ do người tiền nhiệm ban hành. Nhu cầu cùng nhau chống lại sự căm ghét trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, khi người Mỹ theo đạo Hồi và người Mỹ gốc Ả Rập ngày càng thấy mình là mục tiêu của những lời bôi nhọ kinh hoàng và bạo lực đau lòng – bao gồm cả vụ giết hại dã man một đứa trẻ 6 tuổi.”

.

⚪ ---- Phía Cộng Hòa cũng chỉ trích Trump: ứng cử viên tổng thống người Mỹ gốc Ấn Nikki Haley hôm thứ Năm đã chỉ trích Trump, nói rằng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ dẫn đến “bốn năm hỗn loạn, trả thù và kịch tính” sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Cựu Thống đốc Nam Carolina 51 tuổi nói: “Chúng ta không đủ khả năng để đi theo con đường đó - không phải bây giờ. Tám năm trước, thật tốt khi có một nhà lãnh đạo phá vỡ mọi thứ. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta cần một nhà lãnh đạo biết sắp xếp mọi việc lại với nhau. Nước Mỹ cần một thuyền trưởng có thể ổn định con tàu chứ không phải làm lật úp nó.”

.

Haley nói, nếu được bầu làm tổng thống, bà sẽ không chỉ trích Israel giữa chiến tranh. Điều này ám chỉ đến việc Trump chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và gọi Hezbollah, một nhóm chiến binh chống Israel khác, là "rất thông minh", vài ngày sau khi Hamas tấn công Israel.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy cảnh báo rằng thế giới đang tiến gần đến một cuộc chiến tranh thế giới khác nhưng nhấn mạnh rằng, nếu tái đắc cử vào năm 2024, Trump sẽ "chấm dứt Thế chiến III". Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Do Thái Cộng hòa ở Las Vegas, Trump cũng một lần nữa tuyên bố rằng sự leo thang ở Israel, cũng như cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc khủng hoảng lạm phát sẽ "không bao giờ xảy ra" nếu Trump vẫn ở Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tổng thống sắp tới vào năm sau vào thứ Bảy. “Rõ ràng đây không phải là thời của tôi. Hãy để tôi hứa với bạn, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc chiến vì các giá trị bảo thủ”, đảng viên Đảng Cộng hòa 64 tuổi nói tại một hội nghị của Liên minh Do Thái Cộng hòa ở Las Vegas.

.

Vài phút trước đó, Pence cáo buộc Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10, đồng thời nhấn mạnh rằng vì một “thế giới hòa bình” và an ninh quốc gia Mỹ, Mỹ phải đảm bảo rằng Biden “sẽ không bao giờ tái đắc cử tổng thống”.

.

⚪ ---- Nhiều chuyên gia nói Pence rút lui là phải, vì tự Pence luôn luôn núp dưới bóng Trump và nói Chúa đã tặng Trump cho Cộng Hòa. Mike Pence đã tự gây ra hậu quả cho chính mình, theo phóng viên của Vanity Fair cho biết hôm thứ Bảy. Pence, cựu phó tổng thống đã từ bỏ chiến dịch tranh cử tổng thống trước đó trong ngày, từng là bạn đồng hành của Donald Trump vào năm 2016. Ông đã sát cánh bên Trump trong suốt 4 năm. Theo Molly Jong-Fast, anh ấy có thể đã quá hiệu quả trong vai trò đó.

.

Xuất hiện trên CNN Newsroom cùng với Jim Acosta, Jong-Fast nói "Mike Pence thực sự đã làm rất tốt công việc của mình." Cô giải thích: “Anh ấy được yêu cầu nói với những người theo đạo Tin lành rằng họ có thể tin tưởng Trump, rằng Trump là một trong những người của họ. Và những người theo đạo Tin lành đã làm theo điều đó, và sau đó họ không cần Pence. Một khi họ đã quyết định rằng Trump là người của họ, Pence gần như đã khiến mình trở nên lỗi thời. Và vì vậy tôi nghĩ rằng điều đó gần như ... tất cả mục đích của ông ấy đã đạt được."

.

⚪ ---- Trump chửi mắng Thẩm phán là điên khùng "vì căm thù Trump và bất tài." Cựu Tổng thống Donald Trump đả kích Thẩm phán Arthur Engoron, người đang giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Trump ở New York, vì phán quyết rằng Ivanka Trump sẽ được yêu cầu làm chứng mặc dù đã bị bác bỏ tư cách bị cáo vào tháng 6.

.

Trong loạt bài đăng của Truth Social vào thứ bảy, Trump gọi Engoron là một “kẻ điên khùng” và một “kẻ điên rồ”, trước khi ca ngợi, “Tôi thực sự tin rằng anh này ĐIÊN, nhưng chắc chắn, ở mức tối thiểu, ĐIÊN vì căm ghét tôi.” Trong bài đăng thứ nhì kế tiếp, Trump mô tả Engoron là “hoàn toàn bất tài”. Vào ngày 25 tháng 10, Engoron buộc Trump phải làm chứng vì xúc phạm một thư ký luật và phạt Trump 10.000 USD sau khi Trump vi phạm lệnh bịt miệng trong vụ án.

.

⚪ ---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr đã cố gắng giải thích những hành động bộc phát đôi khi không mạch lạc của Trump bằng cách nói rằng bạn phải hiểu Donald Trump đang làm việc với ai. “Kỹ năng ngôn từ của Trump còn hạn chế,” Barr nói trong lần xuất hiện hôm thứ Sáu tại Viện Chính trị của Đại học Chicago.

.

Người điều hành trích dẫn một số lời trút giận của Trump đã hỏi liệu Trump có "thua cuộc" hay không, tờ USA Today đưa tin. “Nếu bạn tách Trump ra khỏi từ 'rất, rất, rất'... bạn biết đấy, những tính từ... chúng không quen thuộc với Trump và chúng tràn ra ngoài, và Trump đã đi quá xa," Barr trả lời và nói thêm, "Trump không có kỷ luật lắm khi nói đến những gì Trump nói." Lời đánh giá đã khiến khán giả bật cười.

.

Phe Trump chưa bình luận ngay lập tức, mặc dù Trump trước đây đã phản ứng gay gắt với những tuyên bố của Barr. Barr cũng nói về nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của Trump, theo Newsweek. Barr nói: “Trump đã nói rằng đó sẽ là một sự trả thù, và Trump là một người đàn ông rất nhỏ mọn, và tất cả đều là về Trump”. Với ưu tiên đó của Trump, Barr nói, "mọi thứ sẽ bắt đầu tiến tới hỗn loạn." Trump đã thách thức đánh giá "hạn chế" vào tháng 4, đăng rằng Barr "cẩu thả".

.

⚪ ---- Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Viện Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Quốc hội), hôm Chủ nhật nói Liên Âu không còn có sự thống nhất về Ukraine vì các nhà lãnh đạo của họ gần đây đã không đồng ý về một gói tài chính khác cho "chế độ Kiev". Trong một bài đăng trên mạng xã hội, quan chức Nga tuyên bố quan chức châu Âu đang thua cuộc bầu cử do không giải quyết các vấn đề nội bộ ở nước họ trong khi chỉ tập trung vào Ukraine.

.

Volodin lưu ý rằng các nhân vật châu Âu một lần nữa "nói về hành vi trộm cắp các quỹ đóng băng [bị phong tỏa] của đất nước chúng tôi" để tiếp tục quân sự hóa Ukraine. Ông cảnh báo: “Một quyết định như vậy sẽ đòi hỏi một phản ứng tương xứng từ Liên bang Nga. Trong trường hợp này, tài sản lớn hơn nhiều thuộc về các quốc gia không thân thiện sẽ bị tịch thu so với số tiền của chúng tôi bị đóng băng ở châu Âu”.

.

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Bảy cho biết Nga và Ukraine đang rơi vào “bế tắc”. Ông nói: “Không ai có thể làm bất cứ điều gì và củng cố hoặc nâng cao vị thế của mình một cách đáng kể”.

.

⚪ ---- Báo Kyiv Independent của Ukraine đưa tin rằng Dmytro Tyshlek, Phó giám đốc cảnh sát Ukraine, đã bị tạm ngưng công tác sau khi một nhà báo điều tra cáo buộc vợ ông có mang hộ chiếu Nga.

.

⚪ ---- Slovakia sẽ không cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine nữa, Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Slovakia, Robert Kaliňák, cho biết trong cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia Gautam Rana. Đảng Smer-SD thân Nga, do nhà dân túy Robert Fico lãnh đạo, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Slovakia vào ngày 1/10, nhận được 23,29% phiếu bầu. Fico đã xác nhận ý định ngừng hỗ trợ Ukraine.

.

⚪ ---- Angelina Jolie, người từng là đặc phái viên của Liên hợp quốc, đang kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông - lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel nhưng nói rằng điều đó không biện minh cho việc Israel ném bom Gaza. “Trọng tâm của tôi là những người phải di dời vì bạo lực trong bất kỳ bối cảnh nào. Gaza có dân số hơn 2 triệu người (một nửa trong số đó là trẻ em), những người đã sống dưới sự phong tỏa nghiêm trọng trong gần hai thập niên, bên cạnh hàng thập niên phải di dời và không quốc tịch”, theo nữ diễn viên viết trên Instagram. “Lòng nhân đạo yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Cuộc sống của người Palestine và Israel—và cuộc sống của tất cả mọi người trên toàn cầu—đều quan trọng như nhau.”

.

⚪ ---- Hamas hôm Chủ nhật tuyên bố thông qua một trong các tài khoản Telegram của mình rằng họ đã phóng hỏa tiễn vào Tel Aviv để trả đũa "các vụ thảm sát chống lại dân thường". Đồng thời, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết cảnh báo không kích đã được phát ra ở Tel Aviv và miền trung đất nước.

.

Hamas xác nhận riêng rằng quân Hamas đang chiến đấu với quân đội Israel ở khu vực phía tây bắc Beit Lahia ở phía bắc Dải Gaza. Tổ chức phiến quân này cho biết họ đã sử dụng pháo binh và lính bắn tỉa để tấn công quân đội Israel. Các nhóm vũ trang địa phương khác, bao gồm cả phe chiến binh Thánh chiến Hồi giáo Palestine, cũng báo cáo về các cuộc đụng độ với lực lượng Israel ở cả Gaza và West Bank.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm Chủ nhật xác nhận rằng quân Israel đang "dần dần mở rộng hoạt động trên bộ và phạm vi lực lượng của chúng tôi ở Dải Gaza", rằng "các hoạt động trên bộ ở phía bắc Dải Gaza vẫn tiếp tục" và Israel đang "tiến triển". qua các giai đoạn của cuộc chiến theo đúng kế hoạch.”

.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ "tổ chức khủng bố Hezbollah nào đến gần hàng rào [giữa Lebanon và Israel] sẽ bị tấn công." Hagari tiết lộ rằng 230 con tin đã bị bắt tới Gaza và "mục tiêu cuối cùng" của quân đội Israel là đưa họ trở về. Ông tuyên bố rằng các hoạt động thực địa hiện tại sẽ giúp ích cho những nỗ lực đó.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel hôm Chủ nhật báo cáo rằng máy bay chiến đấu của họ đã tấn công hơn 450 "mục tiêu khủng bố" của Hamas ở Dải Gaza trong 24 giờ qua. IDF cho biết trong một bài đăng trên Telegram: "Là một phần của việc mở rộng các hoạt động trên bộ, các lực lượng chiến đấu tổng hợp đã tấn công các nhóm khủng bố đang cố gắng tấn công các lực lượng và các nhóm khủng bố lên kế hoạch thực hiện các vụ phóng hỏa tiễn chống tăng. Ngoài ra, lực lượng mặt đất đã hướng máy bay IDF tới các mục tiêu khủng bố."

.

Quân đội Israel cũng tiết lộ rằng một quả đạn súng cối đã khiến một sĩ quan của họ bị thương nặng trong khi một binh sĩ khác bị thương vừa phải trong một cuộc đụng độ riêng ở phía bắc Dải Gaza. Cả hai đều đã nhập viện và đang được điều trị y tế.

.

⚪ ---- Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm Chủ nhật tuyên bố rằng họ đã bị quân đội Israel đe dọa phải “di tản ngay lập tức Bệnh viện Al-Quds ở Dải Gaza vì bệnh viện này sẽ bị bắn phá”. PRCS lưu ý rằng khu vực xung quanh bệnh viện đã bị tấn công trước đó trong ngày, nhưng cũng xác nhận rằng thông tin liên lạc đã hoạt động trở lại sau khi bị cắt trong khoảng 36 giờ.

Quận Cam: Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả từ trần.

Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, hình năm 2016. (Photo: VB)

TIN VN. Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 10 tháng đạt 15,29 tỷ USD, tăng 66,1%.

TIN VN. Gần 4.400 trẻ mồ côi sau đại dịch.

TIN VN. Google: Thêm 40.000 suất học bổng mới hỗ trợ phát triển nhân tài số Việt Nam năm 2024.

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin hầu hết các con đường tới Al-Shifa, khu phức hợp y tế lớn nhất Gaza, đã bị phá hủy. Israel tuyên bố Hamas có trụ sở chính ngay dưới hầm bệnh viện, nhưng nhóm chiến binh này phủ nhận cáo buộc.Ở những nơi khác, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) báo cáo rằng "hàng ngàn người đã đột nhập vào một số nhà kho của UNRWA" và các trung tâm phân phối ở Gaza, "lấy đi bột mì, nhu yếu phẩm và các mặt hàng sinh tồn cơ bản khác như vật liệu, vật tư vệ sinh."⚪ ---- Truyền thông điện thoại và internet đang dần quay trở lại Dải Gaza, nhiều cơ quan truyền thông Palestine đưa tin vào đầu Chủ nhật. Các dịch vụ này đã sụp đổ hôm Thứ Bảy trên lãnh thổ Palestine sau khi Israel tăng cường các hoạt động bắn phá và trên bộ. Cũng trong ngày hôm qua, tỷ phú Elon Musk đã thông báo rằng dịch vụ internet Starlink của họ sẽ được cung cấp cho "các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận".⚪ ---- Những người biểu tình ủng hộ Palestine trên toàn cầu đã xuống đường hôm thứ Bảy để kêu gọi ngừng bắn sau khi Israel mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza. Các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm London, Istanbul, New York, Baghdad và Rome, chứng kiến trung tâm của họ tràn ngập người biểu tình, khi Gaza trải qua một cuộc bắn phá dữ dội và mất điện và thông tin liên lạc.Tại London, các nhà tổ chức cho biết hàng trăm ngàn người biểu tình đã xuất hiện vào thứ Bảy, mặc dù Reuters cho biết cảnh sát ước tính con số này là từ 50.000 đến 70.000 người. Một cuộc tuần hành tuần trước đã chứng kiến 100.000 người xuống đường.Tại Hoa Kỳ, cảnh sát đã tạm thời đóng cửa tất cả các làn đường của Cầu Brooklyn ở Manhattan (New York) vào thứ Bảy sau khi một nhóm lớn người biểu tình ủng hộ người Palestine bắt đầu đi về hướng đó. Cuộc biểu tình, có tiêu đề trong một bài đăng trên Instagram là “Lũ lụt Brooklyn cho Gaza” (“Flood Brooklyn for Gaza”), bắt đầu tại Bảo tàng Brooklyn lúc 3 giờ chiều, tiếp tục kéo dài đến phía trước Trung tâm Barclays lúc 4 giờ chiều và kết thúc tại Cầu Brooklyn, theo một bài đăng của Inside Our Lifetime, nơi thúc đẩy các cuộc biểu tình.Hôm thứ Bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với đám đông những người ủng hộ Palestine ở Istanbul rằng họ nên rời cuộc biểu tình “với quyết tâm không bao giờ cho phép các dải Gaza mới phát sinh”. Trước đó, Erdogan đã nói hôm thứ Năm rằng các cuộc tấn công vào Gaza “từ lâu đã vượt qua mục đích tự vệ,” đồng thời nói thêm, “Bây giờ nó là sự áp bức, tàn bạo, tàn sát và man rợ.”Ở Trung Đông và châu Á, hàng trăm cuộc biểu tình lặp đi lặp lại được thấy vào tuần trước ở Ai Cập, Jordan, Lebanon, Iraq, Yemen và West Bank (West Bank là nơi tập trung dân Palestine, hiện do Israel chiếm đóng) nhằm chống lại các hành động tại Gaza của Israel trong cuộc chiến với Hamas.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari hôm thứ Bảy tuyên bố rằng Israel và Hamas đang xem xét khả năng thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra với tất cả các bên suốt ngày đêm để đảm bảo chúng tôi đạt được thỏa thuận và chúng tôi hy vọng sẽ thành công”. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng việc triển khai các hoạt động trên bộ mới nhất vào Gaza có thể làm phức tạp thêm thỏa thuận. Cũng trong ngày hôm Thứ Bảy, lãnh đạo Gaza của Hamas Yahya Sinwar tuyên bố rằng nhóm này "sẵn sàng" trao đổi tù nhân với Israel "ngay lập tức".⚪ ---- Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi hôm thứ Bảy cho biết Israel sẽ "sử dụng mọi biện pháp có thể" để ngăn chặn dịch vụ nối mạng Starlink được lắp đặt ở Gaza: "HAMAS sẽ sử dụng nó cho các hoạt động khủng bố. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi biết điều đó và Musk cũng biết điều đó. HAMAS là ISIS. Có lẽ Musk sẽ sẵn sàng lập điều kiện cho nó bằng việc thả những đứa trẻ, con trai, con gái và con gái bị bắt cóc của chúng tôi. Tất cả con tin! Đến lúc đó, văn phòng của tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Starlink."Đầu ngày hôm Thứ Bảy, người sáng lập SpaceX, Elon Musk, đã thông báo rằng Musk sẽ cung cấp quyền truy cập Internet Starlink cho tất cả “các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận” ở Dải Gaza sau thông tin về việc mất liên lạc ở vùng đất Palestine, nơi sinh sống của 2,2 triệu người.⚪ ---- Lãnh đạo Gaza của Hamas Yahya Sinwar đã đưa ra một tuyên bố sau 6 tháng im lặng vào thứ Bảy, rằng nhóm này "sẵn sàng" trao đổi tù nhân với Israel "ngay lập tức". Để đổi lấy toàn bộ con tin đã bị giam giữ vào ngày 7 tháng 10, thủ lĩnh của nhóm chiến binh đang yêu cầu thả những người bị Israel giam trong các nhà tù "Zionist".Đầu giờ tối nay, Israel tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc chiến chống lại Hamas, với việc quân đội Israel dự kiến sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu của nhóm chiến binh ở vùng đất Palestine với mục tiêu tăng cường áp lực giải phóng con tin.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kỷ niệm hôm thứ Bảy thỏa thuận gần đây nhất giữa hãng xe hơi Stellantis và công đoàn United Auto Workers (UAW): “Tôi hoan nghênh UAW và Stellantis đã đến với nhau sau các cuộc đàm phán thiện chí, khó khăn để đạt được thỏa thuận lịch sử nhằm đảm bảo cho người lao động mức lương, lợi ích, nhân phẩm và sự tôn trọng mà họ xứng đáng có được.” Nhận xét được đưa ra sau khi Stellantis, công ty mẹ của Chrysler và UAW, đạt được thỏa thuận dự kiến về hợp đồng lao động mới sau hơn 40 ngày đình công.⚪ ---- Một số lượng đáng kinh ngạc cua tuyết Alaska đã biến mất khỏi Biển Bering trong vài năm qua và các nhà khoa học cho biết cuối cùng họ đã tìm ra lý do. Tạp chí Smithsonian đưa tin, một bài báo mới đăng trên tạp chí Science đổ lỗi cho các đợt nắng nóng ở biển năm 2018 và 2019 là nguyên nhân khiến 90% số lượng cua tuyết bị tiêu diệt cho đến năm 2021, tức là khoảng 10 tỷ con cua tuyết.Các nhà nghiên cứu cho biết cua tuyết chết vì đói khi nhiệt độ tăng. Tác giả chính Cody Szuwalski nói với CNN: “Khi tôi nhận được dữ liệu năm 2021 từ cuộc khảo sát lần đầu tiên, tâm trí tôi như choáng váng. Mọi người đều hy vọng và cầu nguyện rằng đó là một sai sót trong cuộc khảo sát và năm tới bạn sẽ thấy nhiều cua hơn."Cua tuyết phát triển mạnh ở vùng nước lạnh hơn và thường tận hưởng nhiệt độ dưới 35 độ F trên đáy Biển Bering. Mặc dù chúng có thể sống sót ở vùng nước ấm hơn, lên tới 53 độ, nhưng chúng cần ăn nhiều hơn khi mọi thứ nóng lên. Szuwalski cho biết: “Từ năm 2017 đến năm 2018, lượng calo loài cua này cần đã tăng gấp bốn lần”. Hoàn cảnh đặc biệt đã khiến điều kiện sống của loài cua tuyết, còn được gọi là cua Tanner, trở nên tồi tệ hơn.⚪ ---- Một người phụ nữ ở South Carolina cho biết một "cảm giác" đã khiến cô mua tờ vé số cào mang về cho cô giải độc đắc trị giá 2 triệu đô la. Người phụ nữ Greenville nói với các quan chức Xổ số Giáo dục South Carolina rằng cô dừng lại ở cửa hàng Express trên đường White Horse ở Greenville để mua một tách cà phê và cuối cùng cô đã mua một vé cào trị giá 2.000.000 đô la.“Tôi vừa có cảm giác bị hối thúc mua,” người phụ nữ nói về sự thôi thúc mua vé của mình. Cô cạo vé trước khi rời bãi đậu xe và phát hiện ra cô là người trúng thưởng 2 triệu USD. “Tôi không nói nên lời”, trúng số nkể lại.⚪ ---- Quận Cam: Hôm thứ Sáu, cảnh sát nói một tên trộm nhắm mục tiêu vào các ngôi nhà trên khắp Quận Cam và đánh cắp các món đồ có giá trị hàng trăm ngàn USD đã bị bắt giữ. Nghi phạm là một người đàn ông 42 tuổi có tiền sử phạm tội. Trong 15 tháng qua, nghi phạm bị cáo buộc đã trộm các món đồ trị giá hơn 330.000 USD bao gồm đồ trang sức, tiền mặt và túi xách cao cấp từ người dân.Cảnh sát cho biết anh này bị truy tố tội trộm ít nhất 10 ngôi nhà và cuối cùng bị bắt khi đột nhập vào một ngôi nhà ở Villa Park. Nghi phạm dường như thích nhắm mục tiêu vào những ngôi nhà có ánh sáng tối thiểu và có nhiều bụi cây rậm rạp để che mắt công chúng.⚪ ----Một bản tin trên Thư Viện Hoa Sen cho biết, trích như sau: "Cư Sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, Đã Thuận Thế Vô Thường Vãng Sanh Ngày 24-10-2023. Chúng tôi vừa nhận được tin buồn Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, đã thuận thế vô thường vãng sanh ngày 24 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày 10 tháng 9 năm Quý Mão lúc 6 giờ 50 chiều tại thành phố Fountain Valley, California. Cư sĩ sinh ngày 13 tháng 12 năm 1932 tại Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi.Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả là Hội Trưởng Hội Phật Học Đuốc Tuệ, Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Cư sĩ từng chủ trương và đảm nhiệm biên tập Tuần Báo Saigon Post, đã xuất bản các sách: Mật Tông Vấn Đáp, Sen Nở Trời Âu Mỹ và các bài viết, bài thuyết trình, tham luận và thơ đã đăng trên các báo chí và websites của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại như:- Hồn thơ trong ánh mắt Thiền- Sự đóng góp của Phật Giáo cho thế giới trong thế kỷ 21- Người cư sĩ hải ngoại trước thời đại mới- Trái tim ngài Quảng Đức- Văn hoá và Phật Giáo- Nhịp cầu cảm ứng- Xuân tâm, thơ- Về quê, thơ- Về chân tánh, thơBằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, báo ân đức Phật, hơn 90 năm hiện hữu cõi trần, hơn nửa đời cống hiến cho đạo pháp, phục vụ nhân sinh, cư sĩ không ngừng đóng góp cho sự nghiệp hoằng pháp, quảng bá giáo lý Giác Ngộ Giải Thoát đến quảng đại quần chúng."Độc giả có thể đọc thêm chi tiết về lề cầu nguyện và tang lễ trong ngày 7 và 8 tháng 11/2023 ở đây:Ban biên tập Việt Báo xin thành kính chia buồn với tang quyến cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả. Cư sĩ ra đi là một mất mát lớn không riêng với tang quyến, mà với cả các cộng đồng Phật tử hải ngoại.⚪ -----Theo VTC News. Trong 10 tháng qua, doanh nghiệp đăng ký cấp mới 2.608 dự án, vốn đăng ký đạt 15,29 tỷ USD, tăng 66,1% so với cùng kỳ về số dự án và 54% số vốn đăng ký. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, 10 tháng năm 2023, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 13,27 tỷ USD, chiếm 86,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 756 triệu USD, chiếm 4,9%; các ngành còn lại đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 8,4%. Trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2023, Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất với 3,1 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Singapore 3,09 tỷ USD, chiếm 20,2%. Trung Quốc 2,51 tỷ USD, chiếm 16,5%. Đài Loan 2 tỷ USD, chiếm 13,1%. Hàn Quốc 1,67 tỷ USD, chiếm 10,9%. Nhật Bản 725,4 triệu USD, chiếm 4,7%.⚪ ----Theo VnExpress. Covid-19 khiến gần 4.400 trẻ mồ côi, 300 em trong số này đang được nuôi dưỡng, học tập tại trường Hy vọng của FPT ở Đà Nẵng, theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Tính đến cuối năm 2022, cả nước có 144 em mất cả cha lẫn mẹ, hơn 4.200 em mồ côi cha hoặc mẹ, đa số sống cùng gia đình hoặc người thân, họ hàng. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 141.200 trẻ em mồ côi. Gần 83% trong số này đang sống trong môi trường gia đình và 17% tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Điều kiện vật chất tại nhiều cơ sở đã xuống cấp, có rất ít phòng riêng tư vấn tâm lý và thiếu trang thiết bị khiến chất lượng cuộc sống của trẻ bị ảnh hưởng.⚪ ----Theo báo VnEconomy. Thông tin này được đại diện Google đưa ra tại sự kiện "Phát triển Nhân tài số: Cùng nhau làm chủ tương lai", sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) mở cửa từ ngày 28/10 đến ngày 1/11/2023, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chương trình phát triển nhân tài số (GCC) là một dự án phi lợi nhuận của Google tại Việt Nam, được bảo trợ bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được công bố hồi tháng 7/2022 nhằm cung cấp cơ hội học tập và phát triển cho 20.000 học viên. Thông qua chương trình GCC, các học viên sẽ được Google hỗ trợ nâng cao kỹ năng và kiến thức kỹ thuật số, giúp họ thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, tiếp cận nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Thông qua Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc Gia, Google cam kết sẽ tăng gấp đôi, tăng số suất học bổng lên con số 40.000, đồng thời, bổ sung thêm 3 khóa học mới trong Chương trình phát triển nhân tài số gồm: An ninh mạng; Phân tích dữ liệu nâng cao và Kinh doanh thông minh. Các khoá học kéo dài từ 3- 6 tháng được cam kết tài trợ miễn phí bởi Google với thời hạn đến ngày 31/12/2024.⚪ ---- HỎI 1: Thời lượng trung bình đọc và viết email của nhân viên Mỹ là mất hơn 1 ngày/tuần lễ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát từ công ty dịch vụ nhắn tin Slack, nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ và Anh dành hơn một ngày làm việc mỗi tuần để soạn thảo email. Một cuộc khảo sát với 8.000 nhân viên ở hai quốc gia đó - do Slack ủy quyền và công ty nghiên cứu thị trường OnePoll thực hiện - cho thấy trung bình một người tham gia cuộc thăm dò dành hơn 5,5 phút để soạn thảo một email và viết khoảng 112 email mỗi tuần, nghĩa là nhiều hơn 10 giờ.Tuy nhiên, bất chấp thời gian và công sức dành cho email, phần lớn những tin nhắn đó thường không được diễn giải chính xác hoặc không được đọc chút nào - những người được hỏi cho biết email của họ chỉ được đọc và hiểu trong khoảng 36% thời gian. Ngược lại, hơn 60% cho biết họ thường không nhận được câu trả lời cho các câu hỏi được gửi qua email, trong khi gần một nửa được hỏi một câu hỏi đã được trả lời trong cùng một email; 51% cho biết họ thường bị gọi sai tên.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhật Bản báo động: tiệm sách rủ nhau đóng cửa vì Internet?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Tổ chức Văn hóa Công nghiệp Xuất bản Nhật Bản (Japan Publishing Industry Foundation for Culture), 456 đô thị, tương đương 26,2% số lượng đô thị toàn quốc, không có một hiệu sách nào tính đến tháng 9/2022. Cuộc thăm dò cũng tiết lộ rằng 72% số người được hỏi cảm thấy rằng có ít hiệu sách hơn ở khu vực lân cận của họ.Chi tiết: