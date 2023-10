Hàng trăm người Mỹ gốc Do Thái biểu tình đêm Thứ Sáu đã bị bắt sau khi “biểu tình ngồi” tại phòng chờ chính của Nhà ga xe lửa Grand Central ở New York, một trong những trung tâm giao thông chính của thành phố, để yêu cầu ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

- Thẩm phán Tanya Chutkan hỏi Trump: có muốn TV trực tiếp truyền hình phiên tòa xử Trump hay không?

- Tòa Tối Cao sẽ xét thương hiệu "Trump Too Small" (Trump quá nhỏ) có nên bị cấm hay không (Trump từng mắng TNS Rubio: bàn tay mi nhỏ, thì mọi thứ trong người mi đều nhỏ)

- Cộng hòa Hạ viện thông qua 1 dự luật năng lượng, sẽ cắt hơn 5 tỷ đô như một phần dự luật y tế, thuế và khí hậu của Dân chủ.

- Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: đứa con nuôi da đen vắng mặt trong các bức ảnh tiểu sử và gia đình của DB Johnson.

- Thẩm phán tòa New York: Trump phải ra tòa để khai vào ngày Thứ Hai 6/11/2023

- New York: Thẩm phán buộc cô Ivanka Trump phải ra khai về Trump trong hồ sơ gian lận tài chính kinh doanh

- New York: người Mỹ gốc Do Thái và nhiều giáo sĩ biểu tình, xin ngừng bắn ở Gaza, hàng trăm người bị bắt.

- Elon Musk: dịch vụ Internet qua công ty Starlink sẽ nối cho các tổ chức viện trợ dân Gaza

- Iran: quân Israel sẽ bị “nuốt chửng” và “chôn vùi” ở Dải Gaza.

- Hamas truy tìm 8 công dân Nga trong nhóm con tin để thả

- Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas: sẽ đánh trả quân Israel

- Bộ Y tế Gaza: bom Israel đã giết chết 7.326 người, trong đó hơn 3.000 trẻ em. Từ thiện Anh quốc Save the Children than trời.

- Ngoại trưởng Nga: không thể loại bỏ Hamas mà không phá hủy Gaza và người dân ở đây.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: kêu gọi Israel ngừng điên khùng, dội bom Gaza chỉ chết phụ nữ, trẻ em và thường dân vô tội.

- Israel tấn công 150 "mục tiêu ngầm" ở Gaza, sau khi cắt đứt internet và điện thoại

- Israel: vào Gaza bộ chiến nhằm tạo ra "điều kiện tốt hơn" trên thực địa để quét sạch Hamas

- Hamas: "giao chiến ác liệt" đang diễn ra ở Bắc Gaza.

- Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza.

- Mỹ: sẽ không “vạch ra ranh giới đỏ cho Israel” trong bối cảnh xung đột với Hamas.

- WHO: kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, đã có 53 nhân viên LHQ chết vì bom Israel

- Hơn 1/2 trong số 220 con tin mà Hamas bắt vào Gazacó hộ chiếu nước ngoài. Với 54 từ Thái Lan làm nông cho các ông chủ Israel

- Quận Cam: người Mỹ gốc Palestine lo sợ cho thân nhân còn kẹt ở Gaza, kêu gọi ngừng bắn Gaza ngay.

- TQ: trao đổi quân sự giữa TQ-VN sẽ tăng và mở rộng hơn nữa

- Robert Card, kẻ bắn chết 18 người và làm bị thương 13 người, đã chết vì tự sát.

- Biden và Tập Cận Bình sẽ gặp tháng 11/2023 tại San Francisco

- Nga lên án Ukraine bắn UAV vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk

- Zelensky: Nga đã tăng mạnh trên khắp chiến tuyến dài 1.000 km tuần qua.

- Crimea: Cựu Dân biểu Ukraina thân Nga Oleg Tsaryov bị tình báo Ukraine bắn bị thương

- Zelensky: Đại diện khoảng 70 nước sẽ họp 2 ngày ở Malta vì hòa bình Ukraine

- California: 2 cậu bị bắt vì buôn lậu fentanyl trị giá 1,1 triệu USD

- Illinois: Allen Nguyễn, huấn luyện viên võ thuật, bị bắt vì có phim ảnh sex trẻ em

- California: Tuấn Phạm chạy half-marathon, lên cơn tim, may mắn té ngay trước mặt bác sĩ, được cứu cấp, giải phẫu

- TIN VN. Hy hữu: Đá rơi đè nát ô tô, tài xế tử vong ở Hà Giang.

- TIN VN. Thanh Hóa: Khám nhà người phụ nữ kích động người dân phản đối xây dựng cảng Long Sơn.

- TIN VN. Hà Nội: Sờ đủi, rủ cô hành khách đi càfe, anh xe ôm bị công an phạt.

- HỎI 1: Có 40% người lớn nói sẽ không chích ngừa mũi mới ngừa COVID-19? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mỗi năm có 10 triệu dân Mỹ cao niên rơi vào bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/10/2023) ⚪ ---- Báo China Daily của chính phủ Trung Quốc hôm Thứ Bảy ghi nhận trao đổi quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ được tăng cường hơn nữa và hợp tác thực tế sẽ được mở rộng, theo quan chức quân sự cấp cao TQ cho biết hôm thứ Bảy. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương He Wei Dong phát biểu khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng VN Phan Văn Giang ở Bắc Kinh: Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng có chung vận mệnh, có ý nghĩa chiến lược và Trung Quốc sẵn sàng phát huy tình hữu nghị truyền thống “đồng chí anh em” với Việt Nam.

Phan đang ở Bắc Kinh để dự Diễn đàn Beijing Xiangshan Forum lần thứ 10, sẽ được tổ chức từ Chủ nhật đến thứ Ba. Phan khẳng định, TQ sẽ cùng VN triển khai sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được, tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau đối mặt với các thách thức nhằm bảo vệ vững chắc lợi ích chung và mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước. Phan đánh giá cao vai trò quan trọng của TQ trong các vấn đề quốc tế và khu vực, cho biết VN sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển quan hệ với TQ và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, quân đội hai nước lên một tầm cao mới.

⚪ ---- Cảnh sát nói hôm thứ Sáu, Robert Card, 40 tuổi, người xả súng hàng loạt ở Lewiston, Maine, đã được xác định là đã chết vì tự sát. Card là người nổ súng làm chết 18 người và làm bị thương 13 người. Theo thông tin cảnh sát, anh ta chết vì vết đạn do y tự bắn vào đầu. Vụ nổ súng xảy ra cách đây hai ngày tại Schengees Bar and Grille và sân chơi bowling Just-In-Time Recreation ở Lewiston, tiểu bang Maine.

⚪ ---- Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng Michael, người con trai da đen “được nhận nuôi” của ông, đã lựa chọn giữ kín danh tính — ngay từ việc anh con nuôi này vắng mặt trong các bức ảnh tiểu sử và gia đình của DB Johnson. Người phát ngôn của Johnson, Corinne Day cho biết: “Vào thời điểm Mike Johnson được bầu vào Quốc hội, cậu Michael đã trưởng thành và có gia đình riêng. “Anh ta yêu cầu không tham gia vào cuộc sống công khai mới của họ. DB Mike Johnson đã tôn trọng tình cảm đó trong suốt sự nghiệp của mình và duy trì mối quan hệ thân thiết với Michael cho đến ngày nay.”

DB Johnson cho biết ông đã nhận Michael làm con nuôi khi anh còn là một thiếu niên và nuôi dạy anh như một thành viên trong gia đình - đồng thời cũng đề cập đến anh trong các cuộc thảo luận về chủng tộc, bao gồm cả việc DB Johnson phản đối việc chính phủ bồi thường [cho con cháu nô lệ] và ví mối quan hệ của họ với The Blind Side (tên 1 cuốn tiểu thuyết, và được làm phim về 1 cậu bé da đen được cặp vợ chồng da trắng nhận làm con nuôi). Phát ngôn nhân của Johnson cho biết Michael, hiện 40 tuổi, không được chính thức nhận làm con nuôi vì quá trình này rất khó khăn.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Năm đã thông qua một kế hoạch năng lượng mang tính đảng phái rộng khắp, dự luật tài trợ đầu tiên được thông qua tại phiên họp kể từ khi hạ viện phế truất Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hơn ba tuần trước. Dự luật này được thông qua trong cuộc bỏ phiếu 210-199 vào chiều thứ Năm, chỉ có một đảng viên Cộng hòa không có phiếu. Đây chỉ là đạo luật thứ hai được thông qua sau khi Hạ viện bổ nhiệm tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) vào thứ Tư.

Dự luật cắt giảm hơn 5 tỷ đô la chi tiêu đã được thông qua như một phần của dự luật chăm sóc sức khỏe, thuế và khí hậu đặc trưng của Đảng Dân chủ - đã được thông qua mà không có sự hỗ trợ của Đảng Cộng hòa hồi năm ngoái. Dự luật này khó có thể trở thành luật vì Bạch Ốc đã đe dọa phủ quyết nó, nhưng nó thể hiện quan điểm của Cộng hòa tại Hạ viện về các vấn đề liên quan đến năng lượng và nước khi họ đàm phán về nguồn tài trợ cho năm 2024 với Thượng viện và Bạch Ốc do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Dự luật cũng sẽ cắt giảm một chương trình trong dự luật khí hậu nhằm giúp chính quyền tiểu bang và địa phương áp dụng các quy tắc xây dựng thân thiện với khí hậu.

⚪ ---- TV trực tiếp truyền hình phiên tòa thủ đô xét xử Trump? Một thẩm phán Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã hỏi Trump liệu Trump có muốn xuất hiện trên truyền hình khi hầu tòa tại tòa án liên bang với cáo buộc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Thẩm phán Tanya Chutkan ở tòa thủ đô đã yêu cầu các luật sư của Trump đưa ra ý kiến trước ngày 10 tháng 11 về yêu cầu truyền thông phát sóng phiên tòa, dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2024.

Trong hai hồ sơ riêng biệt, NBC News và liên minh gồm 19 tổ chức truyền thông và các nhóm vận động báo chí lập luận rằng công chúng có quyền chứng kiến một phiên tòa chưa từng có đối với một cựu tổng thống Mỹ, người cũng là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024. Họ lập luận rằng quy định liên bang cấm phát sóng các thủ tục tố tụng hình sự là vi hiến.

Các công tố Bộ Tư Pháp đã nói trong hồ sơ tòa án rằng họ phản đối nỗ lực này nhưng không giải thích lý do. Họ sẽ nộp hồ sơ tranh luận trước ngày 3 tháng 11. Luật sư chính của Trump trong vụ án, John Lauro, trước đây đã nói với CNN rằng cá nhân ông ủng hộ việc truyền hình trực tiếp phiên tòa. Lauro nói với Reuters hôm thứ Sáu rằng Trump sẽ trả lời “theo lệnh của Tòa án”.

Trong khi nhiều tòa án tiểu bang dễ dàng cho truyền thông, các tòa án liên bang lại cấm không cho truyền hình và chụp ảnh trong phòng xử án. Một hội đồng tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã đồng ý xem xét việc nới lỏng lệnh cấm phát sóng đó, nhưng cho biết bất kỳ thay đổi nào sẽ không xảy ra cho đến khi Trump hầu tòa trong vụ án này và phiên tòa hình sự thứ nhì sẽ bắt đầu vào tháng 5/2024 về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật của ông.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Trump có 1 câu nói bất hủ kiểu bọn thanh niên mới lớn, khi mắng 1 Thượng nghị sĩ: bàn tay của ông nhỏ, là mọi bộ phận trong người ông cũng nhỏ. Ba chữ "Trump Too Small" (Trump quá nhỏ) - cụm từ chế nhạo Trump mà một luật sư ở California định in vào áo phông - bây giờ đã trở thành trung tâm của một cuộc chiến khác của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để cân nhắc giữa luật về nhãn hiệu và quyền tự do ngôn luận.

Các thẩm phán sẽ nghe các tranh luận vào thứ Tư trong đơn kháng cáo của Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (U.S. Patent and Trademark Office) về quyết định của tòa án cấp dưới đã đảo ngược việc cơ quan này từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2018 của luật sư Steve Elster cho "Trump Too Small". Vấn đề là liệu Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận đối với những lời chỉ trích các nhân vật của công chúng có lớn hơn mối lo ngại của cơ quan này đối với các quyền của Trump hay không, như tòa án cấp dưới đã phán.

Cơ quan này sẽ cố gắng thuyết phục các thẩm phán Tòa Tối Cao ủng hộ luật liên bang năm 1946 cấm các nhãn hiệu có tên một người mà không có sự đồng ý. Theo quan điểm của họ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách bảo vệ Trump - người mà Biden đã đánh bại trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 - khỏi bị lạm dụng tên tuổi trong thương mại. Trump không liên quan cá nhân đến vụ này.

LS Elster đã lập luận rằng một phán quyết có lợi cho chính phủ Biden (nghĩa là, cấm xài câu fiễu Trump) sẽ mang lại cho các chính trị gia quyền kiểm soát không đúng đắn đối với lời phát biểu về họ. Ngược lại, chính phủ nói rằng các nhãn hiệu như của Elster có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận của người khác về các vấn đề chính trị bằng cách trao quyền sở hữu hợp pháp đối với một số từ nhất định cho những người cụ thể. Nhãn hiệu bảo vệ các thông tin nhận dạng về nguồn hàng hóa, như tên thương hiệu, logo và khẩu hiệu quảng cáo.

Tòa án Tối cao trong những năm gần đây đã hủy bỏ hai luật thương hiệu dựa trên những lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Nó ra phán quyết có lợi cho ban nhạc rock người Mỹ gốc Á The Slants vào năm 2017 chống lại lệnh cấm đối với các nhãn hiệu "chê bai" và ủng hộ nghệ sĩ Erik Brunetti chống lại việc cấm các nhãn hiệu "vô đạo đức" hoặc "tai tiếng" trong tranh chấp về thương hiệu "FUCT" của Brunetti năm 2019.

LS Elster đã đăng bộ nhãn hiệu "Trump Too Small" để sử dụng trên áo phông, lấy cảm hứng từ cuộc trao đổi giữa Trump và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio trong cuộc tranh luận của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa vào tháng 3 năm 2016. Trump trước đó đã tìm cách bôi nhọ Rubio bằng cách gọi ông là "Marco bé nhỏ". Rubio đã trả lời tại một cuộc vận động tranh cử ở Virginia rằng đối thủ của ông có bàn tay nhỏ không cân đối. Trump bảo vệ kích thước bàn tay của mình tại cuộc tranh luận: "Hãy nhìn những bàn tay đó. Chúng có phải là bàn tay nhỏ không? Nếu chúng nhỏ thì những thứ khác chắc chắn sẽ nhỏ. Tôi đảm bảo với bạn rằng không có vấn đề gì. Tôi đảm bảo điều đó."

LS Elster nói với Tòa án Tối cao rằng nhãn hiệu của ông sử dụng ý nghĩa kép để chỉ trích Trump trong khi bày tỏ quan điểm của mình về "sự nhỏ bé trong cách tiếp cận tổng thể của Donald Trump đối với việc điều hành". Trump là tổng thống vào thời điểm LS Elster nộp đơn. Nhưng Sở thương hiệu Mỹ đã từ chối đơn đăng bộ dựa trên luật năm 1946. Tòa kháng án Liên bang Hoa Kỳ sau đó đã đảo ngược quyết định đó.

LS Elster trong một bản tóm tắt trước tòa đã viết rằng nhóm chữ "Joe 2020" và "Hillary For America" đã được cho đăng bộ, nhưng nhóm chữ "No Joe in 2024" và "Hillary for Prison 2016" đã bị luật pháp từ chối.

Giáo sư Samuel Ernst của Trường Luật Đại học Golden Gate, người đã viết một bản tóm tắt tại tòa án ủng hộ Elster, cho biết nếu tòa cấm nhóm chữ "Trump Too Small" là sẽ tạo ra "quyền phủ quyết của người chỉ trích" đối với các chính trị gia muốn ngăn chặn các nhãn hiệu chỉ trích họ.

⚪ ---- Một ngày đã được ấn định để cựu Tổng thống Donald Trump làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York. Tờ Messenger đưa tin rằng Trump dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Hai, ngày 6 tháng 11 khi ông sẽ đối đầu với các công tốtừ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James.

Hơn nữa, ba người con lớn nhất của Trump - Ivanka Trump, Donald Trump, Jr. và Eric Trump - sẽ ra làm chứng vào thứ Tư, ngày 8 tháng 11. Trump đã nhiều lần nổi cơn thịnh nộ trong phiên tòa và đã hai lần bị phạt vì vi phạm lệnh bịt miệng do Thẩm phán Arthur Engoron đặt ra. Mặc dù vậy, Trump vẫn tiếp tục tấn công thẩm phán, cũng như James, người mà Trump cáo buộc có mối thù "phân biệt chủng tộc" chống lại Trump.

⚪ ---- Ivanka Trump hôm Thứ Sáu đã bị thẩm phán yêu cầu ra làm chứng tại phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cha cô, Donald Trump ở New York, trong đó Trump bị cáo buộc thổi phồng tài sản của mình trong các tài liệu tài chính để nhận được các khoản vay và ưu đãi bảo hiểm tốt hơn. Các luật sư của cô đã cố gắng chống lại trát đòi hầu tòa của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, lập luận rằng tòa kháng án trước đó đã phán quyết Ivanka bị loại khỏi danh sách bị cáo do thời hiệu. Họ cũng lập luận rằng việc bắt Ivanka hầu tòa là "một cây cầu quá xa", đồng thời nói thêm rằng cô ấy đã không sống hoặc kinh doanh ở tiểu bang này kể từ năm 2017.

Nhưng công tố tiểu bang Kevin Wallace phản bác, nói rằng Ivanka có kiến thức cá nhân liên quan đến vụ án vì cô từng là giám đốc điều hành của Trump Organization và là người phụ trách liên lạc với những người ra quyết định quan trọng về tiền bạc cho khách sạn D.C. của Trump. Các công tố viên cũng lưu ý rằng Ivanka sở hữu bất động sản ở New York, điều hành hoạt động kinh doanh ở đó và thu tiền từ việc bán khách sạn ở D.C. Thẩm phán Arthur Engoron nói rằng ông sẽ không gọi cô đến tòa trước ngày 1 tháng 11 để cho cô có thời gian kháng cáo phán quyết của ông.

⚪ ---- Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận để Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11/2023 tại San Francisco. Theo AP, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Sáu để bàn về thỏa thuận. Riêng biệt, theo một tuyên bố của Bạch Ốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cũng đã gặp quan chức TQ hôm Thứ Bảy để thảo luận về cuộc gặp sắp tới giữa Biden và Tập vào tháng 11.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các chính phủ trên thế giới lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm ở phía tây nước Nga, với một máy bay không người lái (UAV) đâm vào kho chất thải hạt nhân và gây hư hại mặt tiền của nó.

Nga chỉ ra rằng hai UAV khác đã rơi xuống khu phức hợp các tòa nhà hành chính. Theo thông tin sơ bộ, các UAV dùng để tấn công nhà máy hạt nhân ngày 26/10 “chứa các linh kiện do các nước phương Tây cung cấp. Những gì đã xảy ra chứng tỏ rằng không có hạn chế nào đối với chế độ tội phạm ở Kiev, bao gồm cả việc thực hiện các hành động khủng bố hạt nhân.”

⚪ ---- Có 8 người bị thương và ít nhất 15 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy sau khi Nga pháo kích vào trung tâm thành phố Kherson ở miền nam Ukraine.

⚪ ---- Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết thương vong của Nga đã tăng mạnh trên khắp chiến tuyến dài 1.000 km (600 dặm) trong tuần qua. Trước đó, ông đã nói qua điện thoại với Thủ tướng Anh Rishi Sunak rằng Nga đã mất ít nhất một lữ đoàn trong cuộc tấn công vào Avdiivka. Các lữ đoàn có quy mô khác nhau và có thể có quân số từ 1.500 đến 8.000 quân. Tổn thất trên chiến trường là bí mật quốc gia ở Nga và Ukraine.

⚪ ---- Cựu Dân biểu Ukraina thân Nga Oleg Tsaryov đã bị bắn và bị thương trong một cuộc tấn công vào đêm khuya ở Yalta, Crimea nơi do Nga sáp nhập. An ninh Nga cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự, trong khi một nguồn tin giấu tên trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với hãng tin Reuters rằng vụ nổ súng là một hoạt động đặc biệt do tình báo Ukraine tiến hành, mô tả Tsaryov là “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp”. ”.

⚪ ---- Cố vấn ngoại giao hàng đầu của Zelenskyy cho biết các quan chức cấp cao của bộ ngoại giao và an ninh quốc gia từ khoảng 70 quốc gia sẽ gặp nhau tại Malta vào hôm nay, thứ Bảy và Chủ nhật để thảo luận về kế hoạch chi tiết 10 điểm của tổng thống Ukraine về một giải pháp hòa bình. Nga sẽ không tham gia.

⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk tiết lộ hôm thứ Bảy rằng dịch vụ Internet qua công ty Starlink sẽ được cung cấp cho "các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận" ở Dải Gaza trong bối cảnh có thông tin rằng mọi liên lạc với vùng đất Palestine đã bị mất sau cuộc không kích của Israel đêm qua.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO (World Health Organization) trước đây cho biết họ không thể tiếp cận nhân viên và cơ sở y tế của mình trên lãnh thổ Palestine. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đêm qua báo cáo rằng mọi liên lạc với các nhóm điều hành của họ ở Gaza cũng bị đứt sóng. Phóng viên BBC Rushdi Abualouf cho biết do mất tín hiệu nên xe cứu thương đã phải chạy về phía nơi nghe có tiếng nổ để giúp những người bị thương.

Thông báo của Musk được đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố của Dân biểu Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez, người nói rằng việc cắt đứt liên lạc với dân số 2,2 triệu người là "không thể chấp nhận được".

⚪ ---- Thiếu tướng Hossein Salami của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Bảy đã cảnh báo Israel đừng tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, rằng quân Israel sẽ bị “nuốt chửng” và “chôn vùi” ở Dải Gaza. "Họ [lực lượng Israel] không có khả năng chiến đấu chống lại Hamas. Vùng đất này là điểm mạnh của Hamas", Hossein nói tại hội nghị ở thành phố Khorramabad phía tây Iran.

"Gaza là nơi chôn cất chính trị, chiến lược và quyền lực của tất cả những kẻ đã chung tay giết hại trẻ em Gaza và thống trị chúng," ông nhấn mạnh. Hossein cho biết phong trào Kháng chiến của người Palestine đã khiến chế độ Israel "theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái" rơi vào khủng hoảng, đồng thời ông tố cáo các quan chức Hoa Kỳ và Châu Âu đã tới Israel để hỗ trợ chế độ Israel.

⚪ ---- Thành viên cấp cao của Hamas, Moussa Abu Marzouk, nói với đài RIA Novosti hôm thứ Bảy rằng Nga đã cung cấp danh sách 8 công dân Nga có hai quốc tịch được cho là nằm trong số 200 con tin bị nhóm chiến binh bắt giữ vào ngày 7 tháng 10: “Đối với những thường dân bị bắt và hiện đang ở Gaza, chúng tôi coi họ như những vị khách.” Theo ông, nhóm phiến quân sẽ truy lùng thường dân Nga và thả họ ngay khi tìm thấy. Marzouk dẫn đầu phái đoàn Hamas tới Moscow, thủ đô của Nga vào ngày 26 tháng 10. Theo Hamas, 50 con tin đã chết trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

⚪ ---- Cánh vũ trang của nhóm chiến binh Palestine Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, cho biết hôm thứ Bảy rằng một loạt hỏa tiễn đã được phóng vào căn cứ Zikim nằm ở phía nam Israel, nhằm đáp lại "các cuộc thảm sát của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái chống lại dân thường", theo Lữ đoàn tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram.Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận binh lính Israel đã tiến vào phía bắc Gaza trong đêm và nói thêm rằng quân Israel vẫn “ở hiện trường”. Quân đội Israel cho biết 150 "mục tiêu ngầm" đã bị tấn công trong cuộc tấn công đêm qua vào Dải Gaza.⚪ ---- New York: người Mỹ gốc Do Thái và nhiều giáo sĩ biểu tình, xin ngừng bắn ở Gaza, hàng trăm người bị bắt. Hàng trăm người biểu tình đêm Thứ Sáu đã bị bắt sau khi “biểu tình ngồi” tại phòng chờ chính của Nhà ga xe lửa Grand Central ở New York, một trong những trung tâm giao thông chính của thành phố, yêu cầu ngừng bắn giữa Israel và Hamas.Những người biểu tình mặc áo phông đen có dòng chữ “Ngừng bắn ngay bây giờ” và “Đừng nhân danh chúng tôi [người Do Thái]”, giăng biểu ngữ kêu gọi tự do cho người Palestine và chấm dứt ném bom vào Gaza. Họ hô vang khẩu hiểu: “Đừng cầm vũ khí nữa. Đừng chiến tranh nữa. Ngừng bắn là điều chúng tôi đang đấu tranh để đạt được.”Các biểu ngữ được treo trên cầu thang rộng rãi của phòng chờ và trên bảng khởi hành. Cảnh sát New York cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 200 người biểu tình tại cuộc biểu tình, dẫn đến việc đồn cảnh sát phải đóng cửa tạm thời. Nhóm phản chiến Tiếng nói vì hòa bình của người Do Thái (JVP: Jewish Voice for Peace), tổ chức cuộc biểu tình, nói số người bị cảnh sát bắt là hơn 300.Các giáo sĩ Do Thái đã khởi động biểu tình bằng cách thắp nến Shabbat và đọc lời cầu nguyện của người Do Thái cho người chết, được gọi là nghi lễ cầu hồn kaddish. Giáo sĩ Rabbi May Ye, được trích dẫn trong một tuyên bố do ban tổ chức đưa ra: “Mặc dù Shabbat thường là một ngày nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi không thể nghỉ ngơi trong khi nạn diệt chủng đang diễn ra dưới danh nghĩa của chúng tôi”.Giáo sĩ nói: “Cuộc sống của người Palestine và người Israel gắn bó với nhau và sự an toàn chỉ có thể đến từ công lý, bình đẳng và tự do cho tất cả mọi người”. Cuộc biểu tình ở nhà ga New York diễn ra vài giờ sau khi Israel cho biết quân đội của họ đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trên không và trên mặt đất vào vùng Gaza bị bao vây của người Palestine, đồng thời cắt đứt tất cả các mạng lưới Internet và điện thoại.⚪ ---- Hàng trăm tòa nhà cao tầng và các nhà ở đã bị phá hủy trong vụ đánh bom của Israel vào Dải Gaza trong đêm, người phát ngôn Phòng vệ Dân sự Palestine Mahmud Bassal nói với Agence France-Presse (AFP) hôm thứ Bảy. Người phát ngôn của cơ quan cứu hộ Palestine nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công đêm qua vào Dải Gaza đã "làm thay đổi cảnh quan" phía bắc Gaza.Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Palestine Paltel xác nhận rằng do "bị bắn phá dữ dội" vào vùng đất Palestine, các dịch vụ internet, di động và điện thoại cố định đã bị cắt hoàn toàn. Bộ trưởng Bộ Viễn thông và Công nghệ Thông tin Palestine Ishaq Sidr cho biết: “Dải Gaza đã trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài”.⚪ ---- Bộ Y tế Gaza hôm thứ Sáu cho biết các cuộc dội bom của Israel đã giết chết 7.326 người, trong đó có hơn 3.000 trẻ em. Tổ chức từ thiện Anh quốc Save the Children cho biết trẻ em sẽ “gánh nặng” các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Israel vào Dải Gaza. “Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện, hơn một triệu mạng sống của trẻ em – gần một nửa trong số 2,3 triệu dân số của Gaza – sẽ bị đe dọa.”⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Bảy nhấn mạnh rằng "không thể" loại bỏ Hamas mà không phá hủy Gaza và người dân ở đây, nhấn mạnh rằng việc trục xuất hai triệu người Palestine khỏi Gaza sẽ là một "thảm họa" trong "nhiều thập niên hoặc thậm chí nhiều thế kỷ". " sắp tới.Trả lời phỏng vấn Belta, ông Lavrov nói: “Chúng tôi gửi tín hiệu tới Israel về sự cần thiết phải tìm kiếm một giải pháp hòa bình chứ không phải hoàn thành chiến lược thiêu đốt đã được công bố ở Gaza. Nga không đồng ý với việc sử dụng vũ lực một cách bừa bãi, bao gồm cả việc chống lại các mục tiêu có dân thường." Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết về một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" ngay lập tức ở Gaza, trong đó Nga nằm trong số 120 quốc gia bỏ phiếu yêu cầu ngừng bắn.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Israel hãy ra khỏi "tình trạng điên khùng" và ngừng các cuộc tấn công vào Dải Gaza, hôm thứ Bảy nói: “Các cuộc ném bom của Israel vào Gaza, gia tăng tối qua, một lần nữa nhắm vào phụ nữ, trẻ em và thường dân vô tội, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.” Erdogan đã mời người dân tham gia cuộc biểu tình rầm rộ tại sân bay Istanbul Ataturk để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine.Quân đội Israel sáng sớm Thứ Bảy nói rằng họ đã tấn công 150 "mục tiêu ngầm" ở vùng đất của người Palestine sau đêm xảy ra các vụ bắn phá gia tăng vào Dải Gaza, trong khi tất cả các dịch vụ liên lạc và internet đều bị mất. Phóng viên BBC Rushdi Abualouf tiết lộ rằng vụ bắn phá Gaza đêm qua là "ở quy mô mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây", nói rằng xe cứu thương đã mất tín hiệu liên lạc nên "họ chỉ chạy theo hướng nghe có tiếng nổ."⚪ ---- Người phát ngôn quân đội Israel Peter Lerner nói với ABC hôm thứ Sáu rằng các hoạt động quân sự mới nhất ở Gaza nhằm tạo ra "điều kiện tốt hơn" trên thực địa: “Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động truy quét và dọn dẹp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho điều kiện hoạt động tối ưu trên mặt đất”, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội đang “tìm kiếm khả năng chống tăng” và “phá hủy các trạm quan sát”. Nhận xét của ông được đưa ra khi các cuộc đụng độ bạo lực được báo cáo ở Nortertn Gaza và sau khi Hamas tuyên bố họ sẵn sàng đối mặt với cuộc xâm lược trên bộ của Israel.⚪ ---- Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Qassam, tuyên bố rằng "giao chiến ác liệt" đang diễn ra ở Bắc Gaza, Lữ đoàn Qassam đã ngăn chặn "một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Beit Hanoun và phía đông Bureij." Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan, nói thêm rằng Israel đang cố gắng "tạo ra một hình ảnh chiến thắng". Hamdan lưu ý: “Việc phong tỏa Dải Gaza là một nỗ lực nhằm che đậy tội ác chiếm đóng của [Israel] mà không có bất kỳ sự giám sát hay trách nhiệm nào”. Hiện thời trong Gaza đã bị tắt hoàn toàn điện thoại và Internet.⚪ ---- Đại hội đồng LHQ hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết không mang tính ràng buộc kêu gọi "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết do các nước Ả Rập soạn thảo đã được 120 thành viên Đại hội đồng ủng hộ, trong khi 45 thành viên, trong đó có Anh quốc, Ukraine và Đức, bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên, bao gồm Israel, Mỹ, Áo, Croatia, Czechia và Hungary phản đối.⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Sáu khẳng định rằng Mỹ sẽ không “vạch ra ranh giới đỏ cho Israel” trong bối cảnh xung đột với Hamas. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ,” Kirby nói với các phóng viên khi Israel mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ “sẽ tiếp tục thảo luận về cách thức” Israel phản ứng trước các cuộc tấn công của Hamas.Quan chức này cũng cho biết Mỹ đang đánh giá tác động của các cuộc không kích đối với lực lượng ủy quyền của Iran ở Syria và cảnh báo rằng Washington "sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động để tự vệ" nếu cần.⚪ ---- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh rằng đó sẽ là cách duy nhất để ngăn chặn “những mất mát bi thảm là nỗ lực hướng tới hòa bình”. Tedros bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của 53 nhân viên LHQ kể từ khi bùng nổ Israel-Hamas và nói thêm: "Chúng tôi cầu xin, chúng tôi thúc giục, chúng tôi kêu gọi ngừng bắn."⚪ ---- Hơn 1/2 trong số 220 con tin mà Hamas bắt vào Gaza sau cuộc tấn công Israel ngày 7 tháng 10 có hộ chiếu nước ngoài. Phần lớn nhất của nhóm đó là từ Thái Lan, theo báo cáo của Quartz, chủ yếu lao động nhập cư, bao gồm 54 người. Chính phủ Israel cũng tính cả những người đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Argentina, Nga và Philippines trong số các con tin, một số là công dân có hai quốc tịch - và tất nhiên, cả người Israel.Theo Guardian, gần như tất cả công dân Thái Lan bị bắt cóc đều là công nhân nông nghiệp, những người ở miền nam Israel, nơi Hamas tập trung tấn công. Israel cho biết hơn 30.000 công nhân nhập cư từ Thái Lan đến làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp với lời hứa hẹn về mức lương cao hơn mức lương họ có thể kiếm được ở quê nhà. Israel cho biết, họ cũng là nhóm người nước ngoài thiệt mạng hoặc được báo cáo mất tích trong vụ tấn công lớn nhất, với 24 người chết và 21 người mất tích.Israel đã thuê lao động nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, cũng như từ Gaza, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza lên tới 47% vào năm ngoái. Các nhóm quốc tế đã nêu lên mối lo ngại về cách đối xử với người di cư ở Israel và nước này đã đạt được thỏa thuận với Thái Lan vào năm 2013 để thực hiện những thay đổi.Theo Quartz, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nằm trong số những bên có liên quan. Một báo cáo về nạn buôn người ban hành năm ngoái cho biết: “Những kẻ buôn người buộc một số đàn ông và phụ nữ Thái Lan phải lao động cưỡng bức trong lĩnh vực nông nghiệp của Israel bằng cách áp đặt các điều kiện làm việc nhiều giờ, không nghỉ hoặc không ngày nghỉ, bị giữ hộ chiếu, điều kiện sống tồi tàn và khó thay đổi người sử dụng lao động do những hạn chế về giấy phép lao động.”⚪ ---- Quận Cam: lo sợ cho thân nhân còn kẹt ở Gaza. Báo OC Register ghi nhận về 3 cô con gái của gia đình Kaoud hôm thứ Năm đã cầu xin sự giúp đỡ đầy xúc động để giúp đưa các thành viên trong gia đình họ bị mắc kẹt ở Dải Gaza trở về nhà ở Nam California. Khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra, văn phòng Khu vực Greater Los Angeles của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo, hay CAIR-LA, đã tổ chức một cuộc họp báo ở Anaheim với các thành viên gia đình của sáu công dân Mỹ gốc Palestine, những người chưa thể rời Gaza.Các quan chức từ cộng đồng người Mỹ gốc Hồi giáo và Palestine ở Nam California kêu gọi tất cả các bên ở Gaza ngừng bắn ngay lập tức - và yêu cầu Tổng thống Joe Biden ưu tiên đưa các thành viên gia đình bị mắc kẹt về nhà: “Tình hình thật nguy hiểm… chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi, không quan trọng và không được lắng nghe".Shamiss Kaoud, người sống ở Thung lũng Moreno cho biết, "Chúng tôi cần cha chúng tôi trở về nhà an toàn và mọi công dân Hoa Kỳ trở về nhà an toàn. Không có ai đang lắng nghe cả. Không có ai giúp đỡ. Cứ như thể không ai quan tâm vậy. Việc trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là vấn đề sao?”CAIR-LA cho biết ước tính có khoảng 600 công dân Mỹ gốc Palestine hiện đang bị mắc kẹt trong vùng chiến sự, nơi đã xảy ra các cuộc không kích chết người và thực phẩm, thuốc men cũng như vật tư ngày càng trở nên khan hiếm.Cha của Kaoud, Jamal, sinh ra ở trại tị nạn Gaza. Cô cho biết, bố đến Mỹ để theo đuổi ngành kỹ thuật dân dụng và tiếp tục xây dựng nhiều tòa nhà ở Quận Cam cùng với công ty của mình. Jamal Kaoud đã đến thăm Gaza cùng các anh trai của mình trong kỳ nghỉ trước khi chiến tranh nổ ra, con gái ông cho biết, đồng thời cho biết thêm người đàn ông 68 tuổi này đeo máy điều hòa nhịp tim và máy khử rung tim và “đã hết thuốc dùng hàng ngày. Bố không chỉ lo lắng về việc sống sót sau các cuộc không kích mà còn lo lắng về việc liệu thuốc của bố có còn tác dụng hay không. Điều bắt buộc là bố phải trở về nhà.”Các quan chức CAIR-LA chỉ trích Biden vì đã nhấn mạnh đến việc di tản gần 300 người Mỹ khỏi Israel, nói rằng đã có rất ít nỗ lực được đưa ra để mở đường cho người Mỹ Palestine rời khỏi Gaza, điều dự kiến sẽ xảy ra qua biên giới Rafah với Ai Cập.Giám đốc điều hành CAIR-LA Hussam Ayloush cho biết: “Người Mỹ gốc Hồi giáo, Ả Rập và Palestine “luôn cảm thấy mình là ‘công dân hạng hai’ ở đất nước của họ. Có quá đáng không, khi kỳ vọng rằng chính phủ của chúng ta nên và sẽ quan tâm đến tất cả người Mỹ, bất kể chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc hay nguồn gốc quốc gia của họ?”⚪ ---- Hai thiếu niên đã bị bắt vì đang cố gắng buôn lậu fentanyl trị giá 1,1 triệu USD qua các tuyến tiểu bang ở Quận Riverside. Trong đó, một công dân Mexico 18 tuổi và một công dân Hoa Kỳ 18 tuổi. Các đặc vụ Biên phòng lần đầu tiên phát hiện 2 nghi phạm lái xe với tốc độ cao trên Xa lộ 10 ở Indio. Đặc vụ bám theo chiếc SUV của nghi phạm khoảng 12 dặm, chứng kiến người lái xe lạng lách ra vào làn đường để cố gắng đánh lạc hướng các đặc vụ.Cảnh sát chận được 2 nghi phạm ở gần lối ra Đường Rice Road ở Desert Center. Khi khám xét chiếc xe của họ, thì thấy 60 gói hàng, một trong những gói hàng đã được mở ra và được tìm thấy chứa đầy những viên thuốc màu xanh lam. Các quan chức xác nhận những viên thuốc này có kết quả dương tính với fentanyl. Tổng trọng lượng của những viên thuốc fentanyl là 99,5 pound với giá trị thị trường ước tính là 1.128.500 USD.⚪ ---- Illinois:, 29 tuổi, cư dân thị trấn Huntley đang phải đối mặt với cáo buộc hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Một phụ huynh giấu tên xác nhận rằng Allen Nguyễn là huấn luyện viên môn võ Taekwondo tại võ đường Ha's Taekwondo ở Lake in the Hills. Nguyễn đang phải đối mặt với nhiều tội danh sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, sau khi bị Ty Cảnh sát Huntley bắt giữ tại căn hộ của Nguyen vào đầu tuần này sau cuộc điều tra kéo dài bốn tháng.Phụ huynh này cho biết, cô và các con thường xuyên tiếp xúc với Nguyễn tại lớp võ. Nhiều người đã bình luận trên một bài đăng trên Facebook của Ty Cảnh sát Huntley về vụ bắt giữ Nguyễn, nói rằng con họ được Nguyễn dạy Taekwondo. Một phụ huynh cho biết cô rất phẫn nộ trước tin này và nói thêm rằng cô đã rút các con ra khỏi lớp võ Ha's Taekwondo và không còn muốn gắn bó với võ đường nữa.

Các bậc cha mẹ có con theo học Taekwondo nói với ABC7 rằng họ vô cùng phẫn nộ và tức giận. Họ cảm thấy bị hãng phim phản bội sau khi biết một người hướng dẫn đã dành vô số thời gian cho con cái họ giờ lại bị buộc tội khiêu dâm trẻ em.

Trong một tuyên bố, Ha's Taekwondo cho biết: "Ha's Taekwondo đã phục vụ cộng đồng được 25 năm. Vụ bắt giữ cựu nhân viên của chúng tôi, Allen, gần đây khiến cả nhà trường và phụ huynh học sinh của chúng tôi lo ngại. Nhân viên này đã có không có hồ sơ hay dấu hiệu cảnh báo. Theo Sở Cảnh sát Huntley, không có mối liên hệ nào giữa vụ bắt giữ và trường học của chúng tôi."

⚪ ---- Long Beach, California: Tuấn Phạm là một vận động viên đam mê chạy bộ 47 tuổi, đã hoàn thành 6 cuộc thi chạy nửa-chặng-marathon (half-marathon) trong ba năm qua. Cư dân San Pedro cho biết cuộc đua nửa-chặng-marathon ở Long Beach sẽ là cuộc đua thứ bảy mà anh và con trai đã tập luyện chăm chỉ. Nhưng anh không hề biết rằng đó sẽ là một cuộc chạy đua với sức khỏe của anh.

“Những gì tôi nhớ là cảm thấy khỏe và sau đó tỉnh dậy trong bệnh viện”, Phạm nói. Pham cho biết anh đang ở dặm thứ 11 của cuộc đua và háo hức được gặp con trai mình ở vạch đến. Anh chỉ còn hai dặm nữa để đi thì đột nhiên anh ngã gục và ngừng tim. “Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, Phạm nói.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ sống sót sau khi bị ngừng tim là dưới 12%. Pham cho biết thật là kỳ diệu khi có bác sĩ Ryan Chiu, bác sĩ phẫu thuật tim mạch lồng ngực tại Trung tâm Y tế Long Beach chứng kiến sự kiện này. BS Chiu cho biết: “Tôi vừa bước ra ngoài khi cuộc chạy marathon đang diễn ra tại Đại lộ Ocean và tôi nhìn thấy một trong những vận động viên chạy bộ vấp ngã trước mặt tôi và ngã xuống đất”.

Phạm nói: “Có sự can thiệp thiêng liêng nào đó. Ý tôi là ai đó đã đưa chúng tôi đến đó cùng nhau”. Bác sĩ Chiu cho biết Phạm không có mạch nhảy nữa, nên ngay lập tức bắt đầu hô hấp nhân tạo. Pham được đưa đến Trung tâm Y tế Long Beach, nơi các bác sĩ phát hiện anh mắc bệnh động mạch vành nghiêm trọng. "Cha mẹ tôi đều qua đời vì bệnh tim. Nhưng tôi luôn được khám sức khỏe và mọi con số đều ổn nên tôi không biết gì", Phạm nói.

Bác sĩ Chiu đã thực hiện ca phẫu thuật bắc cầu 3 vòng (triple bypass surgery) cho Phạm và trao cho anh huy chương Long Beach Marathon do một thành viên cộng đồng tham gia cuộc đua quyên góp. “Còn sống có lẽ là kết quả tốt nhất của tất cả những điều này,” Pham nói.

⚪ --- TIN VN. Hy hữu: Đá rơi đè nát ô tô, tài xế tử vong ở Hà Giang. Báo VietnamNet. Một tảng đá rơi từ trên núi xuống đã đè trúng ô tô 7 chỗ đang di chuyển qua địa bàn xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) khiến tài xế tử vong tại chỗ. Vụ việc đá rơi đè trúng ô tô trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/10. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế 34 tuổi (ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang điều khiển ô tô mang biển số 23A-084.XX đi trên đường xuống bến thuyền sông Nho Quế (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc). Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ đỗ sát taluy dương, kính chắn gió và một phần nóc xe vỡ nát, biến dạng. Tài xế tử vong trên ghế lái, tảng đá đè lên một phần thi thể.

⚪ ---- TIN VN. Thanh Hóa: Khám nhà người phụ nữ kích động người dân phản đối xây dựng cảng Long Sơn. Theo Báo Thanh Niên. Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà một người phụ nữ ngụ xã Hải Hà (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, kích động người dân chống đối việc xây dựng cảng container Long Sơn. Tối 28.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, chiều cùng ngày, Công an TX.Nghi Sơn đã thực hiện việc khám xét khẩn cấp nơi ở của bà C.T.L (32 tuổi, ngụ xã Hải Hà, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa). Đây là diễn biến mới trong vụ việc người dân xã Hải Hà tập trung nhiều ngày qua để phản đối việc xây dựng cảng container Long Sơn trên địa phận thôn Hà Nam, xã Hải Hà (TX.Nghi Sơn).

⚪ ---- TIN VN. Hà Nội: Sờ đủi, rủ cô hành khách đi càfe, anh xe ôm bị công an phạt. Theo Báo Người Lao Động. Ngày 28-10, đại diện Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng với ông N.V.B (43 tuổi, tài xế của hãng xe ôm công nghệ) về hành vi "khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác", quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 144.

⚪ ---- HỎI 1: Có 40% người lớn nói sẽ không chích ngừa mũi mới ngừa COVID-19?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một tháng sau khi các quan chức liên bang khuyến nghị các phiên bản mới của vaccine ngừa COVID-19, 7% người lớn ở Hoa Kỳ và 2% trẻ em đã được tiêm chủng. Những con số được trình bày hôm thứ Năm tại một cuộc họp do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tổ chức, đến từ một cuộc khảo sát quốc gia với hàng nghìn người Mỹ được thực hiện hai tuần trước. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng gần 40% người lớn cho biết họ có thể hoặc chắc chắn sẽ không tiêm ngừa. Một tỷ lệ tương tự các bậc cha mẹ cho biết họ không có kế hoạch tiêm chủng cho con mình.

Chi tiết:

https://www.voanews.com/a/kids-adults-new-covid-shots/7328605.html

⚪ ---- HỎI 2: Mỗi năm có 10 triệu dân Mỹ cao niên rơi vào bệnh lãng trí?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho thấy hàng triệu người Mỹ lớn tuổi có thể không biết rằng họ bị suy giảm trí nhớ và suy nghĩ - chủ yếu là do bác sĩ không chẩn đoán cho họ. Sau khi phân tích dữ liệu Medicare của 40 triệu người Mỹ lớn tuổi, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ có một tỷ lệ nhỏ các trường hợp suy giảm nhận thức nhẹ (MCI: mild cognitive impairment) thực sự được chẩn đoán. Kết quả cuối cùng là hơn 7 triệu trường hợp không bị phát hiện.

Suy giảm nhận thức nhẹ đề cập đến các vấn đề về trí nhớ, khả năng phán đoán, ngôn ngữ và các kỹ năng tâm thần khác không gây ảnh hưởng đến khả năng nhận thức nhưng vượt xa những sai sót thường xuyên xảy ra theo tuổi tác. MCI có thể xuất hiện dưới dạng các cuộc hẹn bị lãng quên, thường xuyên để nhầm đồ, gặp khó khăn khi theo dõi cốt truyện của một cuốn sách hoặc bộ phim hoặc khó định hướng các địa điểm nổi tiếng. Theo Hiệp hội Alzheimer, một số người lớn tuổi mắc MCI cuối cùng sẽ phát triển bệnh Alzheimer - khoảng 10% mỗi năm.

https://www.upi.com/Health_News/2023/10/26/mild-cognitive-impairment/1941698345442/

.