Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã chấp nhận thỏa thuận miễn truy tố để làm chứng hữu thệ chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith đã gặp Meadows ít nhất ba lần trong những tháng gần đây.

.

- Mỹ sẵn sàng giúp VN đấu giá các mỏ đất hiếm. TQ hiện sản xuất 61% sản lượng đất hiếm toàn cầu năm 2021.

- Trung tâm văn học 92NY sau khi hủy bỏ sự kiện của Nguyễn Thành Việt vì Nguyễn ký tên đòi ngưng bắn ở Gaza: nhiều nhà thơ từ chức, hủy bỏ sự kiện trọn mùa 2023-24.

- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows xin nhận tội để miễn truy tố, đã 3 lần gặp, khai với nhóm Công tố đặc biệt Jack Smith

- Cộng hòa Hạ viện chọn DB Mike Johnson làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện

- Trump sáng nay đưa ra lời đe dọa mới, nói sẽ trả thù TT Biden bầm dập nếu thắng cử 2024

- Tòa Georgia: Jenna Ellis (cựu luật sư của Trump) thỏa thuận nhận tội để khỏi vào tù, sẽ khai hết về Trump

- Tòa New York: luât sư của Trump lấy cớ sợ lây COVID-19, Thẩm phán Arthur Engoron bác bỏ, nói cứ đeo khẩu trang

- Dân biểu Tom Emmer thắng phiếu nội bộ để làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện, nhưng Trump liền tố là RINO, Emmer đành rút lui

- Hezbollah: Israel dội bom Sân bay Quốc tế Aleppo của Syria lần thứ 4 kể từ khi xung đột với Hamas leo thang.

- Bộ trưởng Bộ Di trú Anh quốc: Anh lên án Hamas, và "không yêu cầu ngừng bắn" ở Gaza

- UNICEF: thương vong trẻ em ở Gaza là “đáng kinh ngạc”, bom Israel giết 2.360 trẻ em Gaza, gây bị thương 5.364 trẻ em trong chưa đầy 3 tuần, UNICEF xin ngừng bắn lập tức.

- Có ít nhất 6.546 người Palestine đã chết vì bom Israel ở Gaza, trong khi hơn 1.400 người chết ở Israel kể từ ngày 7/10, khi Hamas tấn công Israel.

- Israel yêu cầu TTK/LHQ Antonio Guterres từ chức, vì Guterres nói "dân Palestine đã phải chịu 56 năm bị chiếm đóng ngột ngạt, đất của họ bị Israel chiếm, kinh tế của họ bị bóp nghẹt..."

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: gọi Hamas là "tổ chức yêu nước" và nói Israel đang “phạm tội ác chống lại loài người”.

- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Israel tấn công Gaza có thể dẫn tới một "cuộc thảm sát".

- Một phó giáo sư Sử học Đại học Cornell xin nghỉ phép sau khi tham dự biểu tình ủng hộ Palestine

- Israel: sẽ không cho phép nhiên liệu vào Gaza vì Hamas sử dụng cho nhu cầu hoạt động.

- Tổng thống Pháp: hòa bình lâu dài không thể đạt được "nếu không có sự công nhận quyền hợp pháp của người dân Palestine là Palestine phải có một lãnh thổ và có một nhà nước."

- Số người Mỹ chết ở Israel khi Hamas tấn công ngày 7/10 là 33 người.

- Cảnh sát Phần Lan: tàu hàng TQ kéo mỏ neo làm đứt đường ống dẫn khí ở Biển Baltic

- Hàng chục tiểu bang Hoa Kỳ, bao gồm California và New York, kiện Meta Platforms Inc. vì làm hại sức khỏe tâm thần giới trẻ

- Đài Loan: 5 người bị truy tố vì làm gián điệp cho TQ

- DMV Caliofrnia ngưng giấy phép xe không người lái của công ty xe tự hành Cruise LLC vì kém an toàn

- Xa lộ Liên tiểu bang 405: cảnh sát chận 1 xe ở làn đông người vì hình nộm Halloween giả hành khách

- Thị trưởng San Bernardino Helen Tran lên tiếng chống phân biệt chủng tộc sau khi 1 phụ nữ da đen họp Zoom với thành phố bị nhận xét kỳ thị

- HỎI 1: Tăng gấp đôi tỷ lệ quấy nhiễu ở sở làm 2018-2022 với nhân viên y tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trên toàn cầu, gần 1/4 dân số trường thành cảm thấy cô đơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-25/10/2023) ⚪ ---- Theo bản tin REuters sáng Thứ Tư 25/10/2023, Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Việt Nam chuẩn bị đấu giá các mỏ đất hiếm, theo lời chuyên gia kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard hôm thứ Tư. Bà nói tại Hà Nội khi được hỏi về các cuộc đấu giá có thể được Việt Nam sắp xếp để nhượng quyền mới tại các mỏ chưa khai thác.

.

Tessa Kutscher, giám đốc điều hành tại Công ty Blackstone Minerals Ltd của Úc, dự định tranh thầu ít nhất một lô đất nhượng quyền, nói với Reuters vào tháng trước rằng Chính phủ Việt Nam dự định tổ chức đấu thầu nhiều lô tại mỏ Dong Pao trước cuối năm nay.

.

Blanchard nói rằng hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ cho các nước đối tác có thể mở rộng để hỗ trợ cho các cuộc đấu thầu thủ công hoặc đấu thầu "để tạo ra nhiều sự quan tâm nhất".

.

Theo các thống kê kỹ nghệ, Trung Quốc là nước sản xuất sản phẩm đất hiếm nhiều nhất thế giới, chiếm 61% sản lượng khai thác mỏ hàng năm trên toàn cầu, ước tính khoảng 168.000 tấn vào năm 2021.

.

Các bản tin quốc tế không nhắc về tình hình phức tạp trong khai thác đất hiếm ở VN. Theo Báo Lao Động Thứ tư, 25/10/2023, nói về trận bố ráp kinh doanh đất hiếm mới đây, trích như sau:

"Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái. Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước. Ngày 25.10, các lực lượng chức năng của Bộ Công an vẫn đang phong toả toàn bộ khu vực mỏ khai thác và chế biến đất hiếm Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đóng trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái...."

.

Theo Wikipedia, đất hiếm có nhiều ứng dụng quan trọng, như: để chế tạo các nam châm vĩnh cửu cho các máy phát điện, chế tạo các đèn cathode trong các máy vô tuyến truyền hình, làm vật liệu siêu dẫn, sử dụng như các vật liệu phát quang trong các ứng dụng quang điện, ứng dụng trong công nghệ laser...

.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chọn Dân biểu Mike Johnson làm ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện mới nhất của họ. Quyết định này được đưa ra sau cuộc bầu cử của Dân biểu Tom Emmer, người đã rút khỏi cuộc đua chỉ vài giờ sau khi được đề cử vào vai trò này. Những ngày tiếp theo có thể sẽ liên quan đến các hoạt động chính trị tiếp theo khi đảng Cộng hòa tìm kiếm sự đồng thuận về việc ai sẽ nhậm chức Chủ tịch Hạ viện thay cho DB Kevin McCarthy, người đã bị cách chức hồi đầu tháng này.

.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ quay trở lại tòa án ở Thành phố New York, nơi ông đang bị xét xử trong một vụ kiện dân sự về tội gian lận kinh doanh và Trump đưa ra lời đe dọa sẽ trả thù Tổng thống Joe Biden. Trump viết trên Truth Social vào lúc rạng sáng Thứ Tư 25/10/2023, Trump sẽ chỉ đạo các quan chức chính phủ tìm cách trừng phạt Joe Biden bầm dập nếu Trump thắng cử vào Bạch Ốc năm 2024. Lời Trump chửi mắng và hăm dọa Biden nguyên văn ở đây:

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/111295603626898024

.

⚪ ---- Luật sư một thời của Trump, Tim Parlatore, đã suy đoán vào sáng thứ Tư 25/10/2023 rằng không phải ngẫu nhiên mà tin tức về thỏa thuận miễn truy tố của cựu chánh văn phòng Trump, Mark Meadows với Công tố đặc biệt Jack Smith, bị rò rỉ cùng lúc với việc Biện lý quận Fulton Fani Willis (ở tòa tiểu bang Georgia) chấp nhận cho 3 cựu luật sư của Trump một loạt thỏa thuận nhận tội để khỏi vào tù.

.

Trong cuộc phỏng vấn với Phil Mattingly của CNN, Parlatore cho biết ông không ngạc nhiên khi Meadows đã thực hiện thỏa thuận miễn trừ từ Công tố Smith (ở tòa liên bang) và nói rằng tin tức về thỏa thuận này có thể bị nhóm của Meadows tiết lộ để gửi tin nhắn cho Biện lý Willis.

.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đây chỉ là sự sắp đặt để Mark Meadows thực hiện một thỏa thuận ngọt ngào ở Georgia, và có lẽ tin này thậm chí còn là một thông điệp gửi tới Biện lý Fani Willis rằng, 'Này, có lẽ thay vì buộc tội Meadows, bà nên thử nói chuyện với Meadows trước...'"

.

Mặc dù Meadows đã bị truy tố trong hồ sơ truy tố 19 người ở tòa Georgia, nhưng Meadows thậm chí còn không được nhắc đến với tư cách là người đồng mưu không bị truy tố trong bản cáo trạng của Công tố đặc biệt Jack Smith đối với cựu Tổng thống Donald Trump về tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ để lật ngược bầu cử 2020, khiến một số nhà quan sát suy đoán rằng Meadows đã nhận được một thỏa thuận miễn truy tố.

.

Tất cả các thỏa thuận nhận tội gần đây giữa các đồng minh một thời của Trump đã khiến Trump tức giận, người vào tối thứ Ba đã cáo buộc những người đang hợp tác với Công tố đặc biệt là "những kẻ yếu đuối và hèn nhát".

.

⚪ ---- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã chấp nhận thỏa thuận miễn truy tố để làm chứng hữu thệ chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Các nguồn tin nói với ABC News rằng nhóm của công tố viên đặc biệt Jack Smith đã gặp Meadows ít nhất ba lần trong những tháng gần đây. Meadows nói rằng ông đã nói với Trump rằng không có gian lận bầu cử phổ biến trong cuộc bầu cử năm 2020, theo báo cáo. Trump khẳng định Trump tin rằng cuộc bầu cử về cơ bản là sai sót. Meadows nhận xét, một nguồn tin tiết lộ: “Rõ ràng là chúng tôi đã không thắng cử.”

.

Theo các nguồn tin nói chuyện với ABC News, Mark Meadows đã ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang trong vụ can thiệp bầu cử chống lại cựu Tổng thống Trump. Meadows, cựu chánh văn phòng của Trump, đã nói chuyện với nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith ít nhất hai lần khác trong năm nay và rằng lời khai của đại bồi thẩm đoàn chỉ được đưa ra sau khi Meadows được miễn truy tố để làm chứng có tuyên thệ. Meadows được cho là đã nói với đại bồi thẩm đoàn rằng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông đã nói với Trump nhiều lần rằng những cáo buộc về gian lận bầu cử được báo cáo cho Trump là không có cơ sở trên thực tế.

.

Trong cuốn sách Meadows xuất bản sau khi Trump rời nhiệm sở, Meadows đồng ý với khẳng định của Trump rằng cuộc bầu cử đã bị "đánh cắp", nhưng các nguồn tin nói rằng khi bị phía Công tố đặc biệt thẩm vấn, Meadows nói rằng ông vẫn chưa thấy bằng chứng thực tế nào về bất kỳ gian lận bầu cử nào và rằng Meadows đồng ý với Bộ Tư Pháp rằng cuộc bầu cử năm 2020 thực sự là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử đất nước.

.

⚪ ---- Jenna Ellis, một luật sư và là nhân vật truyền thông bảo thủ nổi tiếng, đã đạt được thỏa thuận với các công tố hôm thứ Ba và nhận tội để giảm nhẹ cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược bầu cử năm 2020 của Donald Trump ở Georgia. Ellis, bị cáo thứ tư trong vụ án tham gia thỏa thuận nhận tội, là người có tiếng nói trong chiến dịch tái tranh cử của Trump trong nhiệm kỳ tổng thống vừa qua và bị buộc tội cùng với cựu tổng thống và 17 người khác vì vi phạm luật chống gian lận của bang. Ellis, 38 tuổi, đã nhận tội hỗ trợ và tiếp tay cho những tuyên bố và bài viết sai sự thật. Cô đã phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer của Georgia và gạ gẫm một quan chức công quyền vi phạm lời thề vi phạm Hiến pháp.

.

Lời nhận tội của Ellis được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hai bị cáo khác, luật sư đồng nghiệp Sidney Powell và Kenneth Chesebro, nhận tội. Điều đó có nghĩa là ba người có uy tín trong vụ án đã đồng ý nhận trách nhiệm về vai trò của mình thay vì mạo hiểm ra trước bồi thẩm đoàn. Các công tố viên đề nghị Ellis 5 năm quản chế cùng với 5.000 USD tiền bồi thường và 100 giờ phục vụ cộng đồng; cô ấy cũng phải viết một lá thư xin lỗi người dân Georgia và làm chứng trong các phiên tòa liên quan đến vụ án này. Bản cáo trạng trong vụ án sâu rộng nêu chi tiết một số cáo buộc chống lại Ellis, bao gồm cả việc cô ấy đã giúp tác giả lập kế hoạch về cách phá vỡ và trì hoãn việc quốc hội chứng nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020 vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

.

Ellis cũng bị cáo buộc thúc giục các nhà lập pháp tiểu bang bổ nhiệm một cách bất hợp pháp một nhóm đại cử tri giả mạo để cứu Trump tại một phiên điều trần ở Pennsylvania, và sau đó cô đã xuất hiện cùng một số nhà lập pháp đó và Trump tại một cuộc họp về chủ đề này ở Bạch Ốc. Bản cáo trạng còn cho biết thêm, cô cũng đã thúc đẩy các nhà lập pháp tiểu bang ủng hộ các đại cử tri giả để cứu Trump ở Georgia, cũng như Arizona và Michigan.

.

Cũng nên nhắc rằng, sau khi bị truy tố, Ellis đã thách thức, đăng vào tháng 8 trên mạng X: "Đảng Dân chủ và Công tố Quận Fulton đang hình sự hóa việc hành nghề luật. Tôi quyết tâm tin tưởng vào Chúa." Nhưng cô ấy cũng đã chỉ trích Trump nhiều hơn kể từ đó, nói trên đài phát thanh bảo thủ vào tháng 9 rằng cô sẽ không bỏ phiếu cho Trump nữa, với lý do "khuynh hướng tự ái, ác độc của Trump khi nói đơn giản rằng Trump chưa bao giờ làm gì sai."

.

⚪ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron bác bỏ sự phản đối của các luật sư của Trump và ra lệnh tiếp tục phiên tòa xét xử vụ Trump bị truy tố gian lận tài chánh 250 triệu USD của ông bất chấp những lo ngại về COVID-19. Khi bắt đầu phiên điều trần hôm thứ Ba, luật sư Chris Kise của Trump thông báo rằng 4 thành viên của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đã dương tính với Covid-19.

.

Theo phóng viên pháp lý Erica Orden của Politico, Kise cho biết: “Chúng tôi có ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Hoa Kỳ trong phòng xử án ngày hôm nay”. Kise gọi cơ quan công tố là "vô trách nhiệm" trong việc xử lý khả năng lây lan do đợt bùng phát gây ra. “Dường như không còn gì quan trọng nữa, ngoại trừ việc theo đuổi [truy tố] Tổng thống Trump,” ông gắt gỏng.

.

Nhưng Thẩm phán Engoron đã lắc đầu. MSNBC đưa tin: “Như Thẩm phán Engoron lưu ý, không ai ở bên bào chữa đeo mặt nạ [ngừa COVID-19], mặc dù họ được tự do làm như vậy. Trong khi Louis Solomon, về phía Công tố New York, đeo mặt nạ, đứng lên và khẳng định rằng ông đã tuân theo tất cả các hướng dẫn của CDC về cách ly, xét nghiệm và đeo mặt nạ.”

.

Thẩm phán Engoron nói: “Đã có sẵn khẩu trang. Chúng ta sẽ tiếp tục”. Thẩm phán nói thêm rằng ông hy vọng phiên tòa có thể diễn ra "nhanh chóng." Luật sư Alina Habba của Trump cho biết cô không muốn sử dụng cùng một micrô với bên công tố, mặc dù cô từ chối đeo mặt nạ.

.

⚪ ---- Dân biểu liên bang từ Minnesota Tom Emmer đã giành chiến thắng hôm thứ Ba trong cuộc bỏ phiếu nội bộ để trở thành ứng cử viên cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thế rồi vài giờ đồng hồ sau, DB Emmer tuyên bố rút lui sau khi bị Trump chụp mũ là RINO (Cộng Hòa giả danh). Hồi sáng Thứ Ba, Emmer đã đánh bại Dân biểu từ Louisiana Mike Johnson với tỷ số 117 đối với 97 trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, lần thứ năm giữa các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm Thứ Ba.

.

Emmer đã đại diện cho khu vực quốc hội thứ 6 của Minnesota kể từ năm 2015 và giữ chức vụ lãnh đạo đa số Hạ viện kể từ tháng 1/2023. Thế nhưng... người đứng đầu đa số Hạ viện Tom Emmer (R-Minn.) đã rời khỏi cuộc đua Chủ tịch Hạ viện vào thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi hội nghị đề cử đảng Cộng hòa Minnesota cho vị trí hàng đầu.

.

Emmer đã rút tên khỏi cuộc tranh cử sau khi một nhóm đảng viên Cộng hòa nói rõ rằng họ sẽ không ủng hộ ông trên sàn Hạ viện, khiến Emmer hầu như không thể đảm bảo đủ số phiếu để giành được chiếc búa Chủ tịch Hạ viện. Nó cũng xảy ra sau khi cựu Tổng thống Trump đưa ra một tuyên bố gay gắt gọi Emmer là “RINO” và nói rằng bỏ phiếu cho Emmery “sẽ là một sai lầm bi thảm”.

.

⚪ ---- Nhóm Hezbollah hôm thứ Tư nói qua một bài đăng trên Telegram rằng Israel đã ném bom Sân bay Quốc tế Aleppo của Syria lần thứ tư kể từ khi xung đột với Hamas leo thang. Theo truyền thông Syria, không có báo cáo về thương vong và thiệt hại chỉ giới hạn ở phía đông của đường băng. Tuy nhiên, sân bay hiện không hoạt động.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza cho biết hệ thống y tế ở Gaza hoàn toàn không hoạt động. Thống kê số người chết, có ít nhất 6.546 người Palestine đã chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, trong khi hơn 1.400 người chết ở Israel kể từ ngày 7/10, khi Hamas tấn công vào Israel.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Bộ Di trú Anh quốc Robert Jenrick hôm thứ Tư cho biết Anh "không yêu cầu ngừng bắn" ở Dải Gaza và mục tiêu chính của Anh là hỗ trợ Israel bảo vệ chống lại Hamas. Jenrick nói với Sky News: “Không thể đạt được thỏa thuận với một tổ chức khủng bố có ý định hủy diệt đất nước và người dân của bạn,” Jenrick nhấn mạnh rằng ông cho rằng Israel không vi phạm luật pháp quốc tế.

.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng không có "lời biện minh" nào cho cuộc tấn công "vô cớ, man rợ" của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, ông nói rằng Anh quốc sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa viện trợ nhân đạo vào khu vực Gaza.

.

⚪ ---- Tổ chức Thiếu nhi Liên hợp quốc (UNICEF) đã lên án con số thương vong ở trẻ em ở Gaza là “đáng kinh ngạc”, nơi các quan chức cho biết cuộc ném bom của Israel đã giết chết hàng ngàn người. Báo cáo rằng 2.360 trẻ em Gaza đã chết, và 5.364 trẻ em bị thương vì bom Israel trong vòng chưa đầy ba tuần, UNICEF kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tiếp cận hỗ trợ nhân đạo một cách bền vững và không bị cản trở.

.

⚪ ---- Israel đang kêu gọi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres từ chức và nói rằng Israel sẽ không cấp thị thực cho các đại diện LHQ sau những gì họ gọi là những bình luận "gây sốc" của Guterres. Trong bài phát biểu hôm thứ Ba trước Hội đồng Bảo an LHQ, Guterres "lên án một cách dứt khoát hành động khủng bố kinh hoàng và chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 của Hamas." Nhưng ông tiếp tục nhấn mạnh:

.

"Các cuộc tấn công của Hamas không xảy ra từ chân không. Người dân Palestine đã phải chịu 56 năm bị chiếm đóng ngột ngạt. Họ đã chứng kiến đất đai của họ dần bị tàn phá bởi các khu định cư và bị tàn phá bởi bạo lực; nền kinh tế của họ bị bóp nghẹt; người dân của họ phải di dời và nhà cửa của họ bị phá hủy. Hy vọng của họ về một giải pháp chính trị cho hoàn cảnh khó khăn của họ đã tan biến... Tôi lo ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng tôi đang chứng kiến ở Gaza."

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động của Hamas, gọi nhóm này là "chiến binh" và là "tổ chức yêu nước" chứ không phải là "nhóm khủng bố", trong bài phát biểu trước công chúng mà ông đưa ra trước nhóm nghị viện thuộc đảng AK của mình hôm thứ Tư.

.

Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không có bất kỳ vấn đề gì với Israel nhưng không chấp nhận các hành động quân sự gây tổn hại cho dân thường. Ngoài ra, Erdogan cũng cáo buộc Israel hành xử “giống như một tổ chức khủng bố” hơn là một nhà nước và “phạm tội ác chống lại loài người”. Do đó, Erdogan tuyên bố rằng Erdogan sẽ không đến thăm Israel. Cuối cùng, Erdogan nhấn mạnh rằng các quốc gia nước ngoài đang làm trầm trọng thêm căng thẳng khi tuyên bố ủng hộ Israel.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Tư nói rằng hoạt động trên bộ của Israel chống lại Hamas có thể phát triển từ một cuộc chiến thành một "cuộc thảm sát". Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm ngoại giao tới Doha, Qatar, Fidan nhấn mạnh rằng bất kỳ ai ủng hộ những gì Israel đang làm ở Gaza và cho rằng đó là "đoàn kết" đều là đồng phạm trong tội ác chiến tranh. Ông tiếp tục mô tả bất kỳ hành vi sai trái nào chống lại thường dân Palestine đều là tội ác chống lại loài người.

.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi phương Tây lên tiếng phản đối sự "tàn bạo" của các cuộc tấn công vào "vùng đất Palestine", nhấn mạnh rằng sự im lặng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

.

⚪ ---- Một học giả của Đại học Cornell đã xin nghỉ phép sau khi bị chỉ trích vì những bình luận mà ông đưa ra mô tả các cuộc tấn công của Hamas vào Israel là “phấn khích” và “tiếp thêm sinh lực”. Russell Rickford, phó giáo sư lịch sử, đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ các sinh viên, giảng viên và thậm chí cả các thành viên Quốc hội sau những phát biểu của ông tại một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Ithaca vào ngày 15 tháng 10 và sau đó ông đã xin lỗi về điều đó.

.

Người phát ngôn của Cornell nói với Cornell Review: “Giáo sư Russell Rickford đã yêu cầu và nhận được sự chấp thuận cho phép nghỉ phép ở trường đại học.” Tờ báo cũng đưa tin rằng một email gửi cho các sinh viên của Rickford hôm thứ Sáu nói rằng một học giả khác sẽ đảm nhận trách nhiệm giảng dạy của ông trong phần còn lại của học kỳ. Email được gửi vài ngày sau khi Cornell đưa ra tuyên bố tố cáo nhận xét của Rickford là “đáng trách” và cho thấy “không quan tâm đến nhân loại”.

.

⚪ ----Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari hôm thứ Ba nói Israel sẽ không cho phép nhiên liệu vào Gaza "vì Hamas sử dụng nó cho nhu cầu hoạt động của mình". Quan chức này cáo buộc Hamas ăn cắp nhiên liệu từ Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và kêu gọi nhóm chiến binh trả lại nhiên liệu cho các bệnh viện ở Dải Gaza, vì cơ quan y tế Palestine cho biết 12 bệnh viện đã ngừng hoạt động do hạn chế hoạt động. đến thiếu nhiên liệu.

.

Trước đó, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby cho biết, Mỹ tiếp tục nỗ lực đưa nhiên liệu vào Gaza, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông nhận thức được những lo ngại của chính quyền Israel về khả năng Hamas thu giữ nhiên liệu dành cho các trung tâm y tế. ở vùng Gaza.

.

Việt Thanh Nguyễn

Helen Tran

Helen Tran

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas rằng "hòa bình lâu dài" không thể đạt được "nếu không có sự công nhận quyền hợp pháp của người dân Palestine là Palestine phải có một lãnh thổ và có một nhà nước."Ông Macron nhấn mạnh rằng "không gì có thể biện minh" cho nỗi thống khổ mà người dân ở Gaza đang phải trải qua. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hành động của Hamas không chỉ ảnh hưởng đến người Israel mà còn ảnh hưởng đến người dân Palestine.Mặt khác, ông Abbas chỉ trích Israel vì các cuộc tấn công "dã man" Israel đang dội bom vào Gaza, và tuyên bố rằng chính quyền Israel không có dấu hiệu tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Gaza.⚪ ---- Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về cuộc xung đột ở Israel và Gaza, số người Mỹ được xác nhận thiệt mạng ở Israel trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas đã tăng lên 33 người vào thứ Ba. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nói: “Mỗi mạng sống của người dân đều có giá trị như nhau. Không có thứ bậc nào khi nói đến việc bảo vệ mạng sống dân thường. Dân sự là dân sự là dân sự, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, tuổi tác, giới tính, tín ngưỡng.”Sự xuất hiện của ông trước Liên Hợp Quốc diễn ra khi Israel chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ có thể xảy ra vào Gaza và các quan chức Mỹ kêu gọi kiềm chế. Blinken nói: “Người dân Palestine không phải chịu trách nhiệm về cuộc tàn sát do Hamas gây ra”.⚪ ---- Có nhiều nhà văn, nhà thơ từ chức, hủy bỏ sự kiện và từ chối cộng tác. Một số viên chức của tổ chức văn học 92NY (The 92nd Street Y) tại New York từ chức sau khi trung tâm văn hóa nổi tiếng này đột ngột hủy bỏ buổi đọc sách theo lịch trình của tác giả. Theo người phát ngôn của 92NY, giờ đây phần còn lại của mùa đọc thơ tại 92NY - dự kiến sẽ có sự góp mặt của Emily Wilson, Roxane Gay, Tracy K. Smith, v.v. - "hiện đang tạm dừng".Hôm thứ Sáu, 92NY lẽ ra sẽ tiếp đón Nguyễn, người đang quảng cáo cho cuốn hồi ký mới "A Man of Two Faces" của Nguyen. Tác giả nổi tiếng này đã đoạt giải Pulitzer về tiểu thuyết nhờ cuốn sách The Sympathizer và thường viết về trải nghiệm của những người tị nạn. Đầu tuần này, Nguyễn đã cùng hơn 700 nhà văn, nhà thơ khác ký một bức thư ngỏ đăng trên Tạp chí London Review of Books, kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.Bức thư có đoạn: “Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự đau buồn và đau lòng đối với các nạn nhân của những thảm kịch gần đây nhất này và đối với gia đình họ, cả người Palestine và người Israel. Tuy nhiên, bạo lực bừa bãi và chưa từng có vẫn đang leo thang chống lại 2,3 triệu người Palestine ở Gaza, với sự hỗ trợ tài chính và chính trị của các cường quốc phương Tây, có thể và phải chấm dứt.”Vài giờ trước khi buổi đọc sách của Nguyen diễn ra, người phát ngôn của 92NY cho biết sự kiện này đã bị "hoãn lại". Trong tuyên bố gửi tới thông tấn NPR, người phát ngôn của 92NY cho biết trung tâm luôn mời gọi những quan điểm đa dạng. "Là một tổ chức Do Thái, chúng tôi tin rằng hành động có trách nhiệm ngay bây giờ là dành chút thời gian để xác định cách sử dụng nền tảng của chúng tôi tốt nhất và hỗ trợ toàn bộ cộng đồng 92NY, vì vậy chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hoãn sự kiện ngày 20 tháng 10."Thay vào đó, Nguyễn đã tổ chức sự kiện đó tại hiệu sách McNally Jackson ở Manhattan. Giám đốc trung tâm thơ Sarah Chihaya và điều phối viên chương trình cấp cao Sophie Herron xác nhận với NPR rằng cả hai đều từ chức sau khi sự kiện của Nguyễn bị hủy bỏ, nhưng không bình luận gì thêm.92nd Street Y, Trung tâm Thơ Unterberg của New York đã là trung tâm tổ chức các sự kiện và đọc sách văn học từ năm 1939. Nó có lịch sử lâu đời là nơi tổ chức các nhà văn kinh điển như T.S Eliot, Langston Hughes, Marianne Moore, cho nhiều tác giả đương đại hơn như Sandra Cisneros và Lorrie Moore.Khi được thông tấn NPR liên hệ, Nguyễn cho biết anh chưa liên lạc trực tiếp với hội đồng quản trị hoặc bất kỳ người phát ngôn nào của 92NY. Trên Instagram, Nguyen viết "Tôi không hối hận về bất cứ điều gì tôi đã nói hoặc làm liên quan đến Palestine, Israel, hay sự chiếm đóng và chiến tranh."Sau đây là bài viết chi tiết từ phóng viên Jennifer Schuessler của báo New York Times. Tại New York, trung tâm văn hóa và cộng đồng danh tiếng 92NY - trước đây là 92nd Street Y - đã tạm thời hoãn chuỗi hoạt động đọc văn học của mình, vì trung tâm này phải đối mặt với phản ứng dữ dội ngày càng tăng vì đã hủy bỏ một sự kiện với tiểu thuyết gia đoạt giải Pulitzer Nguyễn Thành Việt vì những lời chỉ trích của Nguyễn đối với chính phủ Israel tấn công bạo lực đối với người Palestine và kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Đáp lại, một số nhà văn dự kiến tham gia một loạt sự kiện kéo dài hàng tháng đã rút lui, trong khi một số nhân viên của 92NY đã từ chức. Nhà văn và nhà phê bình Andrea Long Chu, một trong số những người rút khỏi bộ truyện, gọi 92NY là “tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến tranh” (“pro-war nonprofit”).92NY, một trong những tổ chức văn hóa hàng đầu của thành phố, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ sẽ tạm dừng loạt sự kiện đọc và giới thiệu văn học, sau làn sóng phản đối kịch liệt về quyết định hủy buổi xuất hiện vào tuần trước của Nguyen. Cuộc tranh cãi bắt đầu vào chiều thứ Sáu khi 92NY, trước đây gọi là 92nd Street Y, quyết định tổ chức một sự kiện tối hôm đó với sự góp mặt của tiểu thuyết gia đoạt giải Pulitzer Việt Thanh Nguyễn, người đã lên kế hoạch thảo luận về cuốn hồi ký của mình. Buổi đọc sách do Trung tâm Thơ Unterberg của 92NY tổ chức, thay vào đó đã chuyển đến một hiệu sách ở trung tâm thành phố Manhattan mà không có bất kỳ sự tài trợ nào từ Hiệp hội Y.92NY sau đó xác nhận rằng quyết định không tiếp tục sự kiện này xuất phát từ những tuyên bố công khai của Nguyễn về Israel. Quyết định này đã thu hút sự chỉ trích từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Và cuối tuần qua, một số nhà văn dự kiến xuất hiện tại 92NY trong những tháng tới đã tuyên bố ý định rút lui, và một số nhân viên của trung tâm thơ 92NY đã từ chức.Vào chiều thứ Hai, 92NY cho biết một loạt sự kiện văn học 2023-24 đã “tạm dừng do nhân viên gần đây từ chức.” Theo trang web của hiệp hội, 92NY, kỷ niệm 150 năm thành lập vào năm nay, được thành lập với tên gọi Hiệp hội người Do Thái dành cho nam thanh niên, với sứ mệnh phục vụ “nhu cầu xã hội và tinh thần của cộng đồng người Do Thái ở Mỹ”. Vào thế kỷ 20, nó chuyển đổi thành 92nd Street Y, một tổ chức văn hóa và nghệ thuật được người dân New York biết đến rộng rãi với cái tên “the Y”. Năm ngoái, khi bắt đầu cuộc cải cách trị giá 200 triệu đô la, nó đã đổi tên thành “92NY”.Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy về việc hủy bỏ sự kiện của Nguyễn, Y cho biết quyết định được đưa ra là do lo ngại trước những chỉ trích của Nguyễn đối với Israel. Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi là một tổ chức Do Thái luôn chào đón những người có quan điểm đa dạng đến với diễn đàn của chúng tôi. Vụ tấn công tàn bạo của Hamas vào ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel và việc tiếp tục giam giữ các con tin, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ, đã tàn phá cộng đồng hoàn toàn. Dựa trên những nhận xét công khai của tác giả được mời về Israel và thời điểm này, chúng tôi cảm thấy hành động có trách nhiệm là hoãn sự kiện trong khi chúng tôi dành chút thời gian để xác định cách sử dụng nền tảng của mình tốt nhất và hỗ trợ toàn bộ cộng đồng 92NY.”Trung tâm Thơ Y's Unterberg (Y’s Unterberg Poetry Center), được thành lập vào năm 1939, từ lâu đã là một trong những địa điểm văn học nổi tiếng nhất của thành phố, với danh sách các diễn giả bao gồm Dylan Thomas, Robert Frost, Langston Hughes, Philip Roth, Salman Rushdie và Toni Morrison.Trước khi mùa văn học này tạm dừng, các sự kiện sắp tới theo lịch trình bao gồm sự xuất hiện của Richard Ford, John Edgar Wideman và Roxane Gay, cũng như một sự kiện vào thứ Năm có sự góp mặt của hai nhà thơ từng giự cương vị "US poet laureates" (Vòng nguyệt quế thơ Hoa Kỳ) được tổ chức cùng với Học viện Academy of American Poets.Thế rồi hôm thứ Bảy, khi tin về việc hủy bỏ sự kiện của Nguyễn lan rộng, các nhà văn bắt đầu thông báo họ sẽ rút lui khỏi những lần xuất hiện sắp tới. Các nhà phê bình Christina Sharpe và Saidiya Hartman cùng nhà thơ và tiểu thuyết gia Dionne Brand cho biết họ sẽ không xuất hiện tại một sự kiện vào thứ Tư có tên “Viết, Thể loại và Đời sống đen” (“Writing, Form and Black Life”).“Với tư cách là những nhà văn của lương tâm, với tư cách là những nhà tư tưởng chống chủ nghĩa đế quốc, chống phân biệt chủng tộc và chống thực dân, chúng tôi đã hủy bỏ sự xuất hiện của mình,” họ viết trong một tuyên bố chung đăng trên tài khoản X của Sharpe, trước đây là Twitter.Nhà thơ Paisley Rekdal và nhà phê bình Andrea Long Chu cũng viết trên X rằng họ đang rút lui khỏi các sự kiện của mình.Rekdal cho biết trong một email hôm thứ Hai: “Tôi biết tình thế rất khó khăn của Y và tôi vô cùng thông cảm với điều đó. Tuy nhiên, quyết định của Y có những tác động vô tình đối với toàn bộ cộng đồng sáng tác văn học, đặc biệt là một tác động tiềm ẩn đối với quyền tự do ngôn luận.”Chu, trong thông báo trên mạng xã hội của mình, đã gọi 92NY là một “tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến tranh”. Trong một email, Chu cho biết tổ chức có quyền mời hoặc từ chối bất kỳ ai họ muốn. Cô viết: “Tôi không đánh giá Y mang tính chính trị. Tôi đánh giá nó dựa trên bản chất chính trị của nó, điều mà tôi thấy thật kinh khủng.”Trong khi đó, Sarah Chihaya, giám đốc trung tâm thơ ca và Sophie Herron, điều phối viên chương trình cấp cao, xác nhận họ đã từ chức nhưng từ chối bình luận thêm.Tình trạng hỗn loạn ở chữ Y là một phần của hậu quả văn hóa tiếp diễn trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Trong giới nghệ thuật, đã có rất nhiều bức thư ngỏ chỉ trích việc Israel bắn phá Gaza và các chính sách bạo lực quá lố đối với người Palestine.Nguyễn, tác giả cuốn tiểu thuyết “The Sympathizer” đoạt giải Pulitzer năm 2016, nằm trong số hơn 750 nghệ sĩ đã ký một bức thư ngỏ trên tờ The London Review of Books kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cáo buộc Israel có “bạo lực bừa bãi và chưa từng có” ở Gaza đã cấu thành “tội ác nghiêm trọng chống lại loài người”. Trên Instagram, Nguyễn cũng nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với phong trào kêu gọi tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt Israel, được gọi là B.D.S.Sự xuất hiện dự kiến của Nguyen tại 92NY, nhằm giới thiệu Nguyen trong cuộc trò chuyện với tiểu thuyết gia Min Jin Lee, bị tuyên bố hủy bỏ vào khoảng 2 giờ chiều vào thứ sáu, sáu tiếng trước khi nó bắt đầu. Thay vào đó, nó được tổ chức mà không có bất kỳ sự tài trợ nào từ Y, tại hiệu sách McNally Jackson ở Lower Manhattan. Tại sự kiện đó, Bernard Schwartz, giám đốc điều hành trung tâm thơ ca Y, gọi quyết định của 92NY là “không thể chấp nhận được”.“Y sẽ nói những sự kiện nào khác không thể xảy ra trên các sân khấu của Y nữa?” Schwartz hỏi. Khi được liên lạc vào hôm thứ Hai, Schwartz từ chối bình luận thêm.⚪ ---- Cảnh sát Phần Lan hôm thứ Ba cho biết, hư hỏng đường ống dẫn khí ở Biển Baltic hồi đầu tháng này được cho là do một con tàu kéo một chiếc neo lớn dọc đáy biển, nhưng còn quá sớm để kết luận đây là một tai nạn hay một hành động cố ý phá hoại. Cảnh sát đã vớt được chiếc neo bị mất từ vị trí đáy biển nơi đường ống bị vỡ vào ngày 8/10 và đang điều tra xem liệu nó có thuộc về 1 tàu container của Trung Quốc hay không.Cảnh sát trước đó cho biết, đường ống dẫn khí đốt dưới biển Balticconnector và hai dây cáp viễn thông ở Biển Baltic bị hư hại là do lực cơ học bên ngoài gây ra: Dưới đáy biển có vết kéo rộng dẫn đến nơi đường ống bị đứt và mỏ neo nằm ngay sau điểm hư hỏng. Cảnh sát cho biết một con đường hẹp hơn đã được nhìn thấy dưới đáy biển kéo dài hàng chục dặm.NBI hôm thứ Sáu cho biết họ đang điều tra vào tàu container NewNew Polar Bear của Trung Quốc đã di chuyển phía trên đường ống và dây cáp vào thời điểm xảy ra hư hỏng. Vụ này đã cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống cho Phần Lan, mặc dù nước này dự kiến sẽ giải quyết vấn đề nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng thông qua việc giao hàng bằng tàu tới cảng Inkoo của mình.⚪ ---- Hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm California và New York, đang kiện Meta Platforms Inc. với cáo buộc rằng công ty này gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ và góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ bằng cách cố ý thiết kế các tính năng trên Instagram và Facebook khiến trẻ em nghiện các nền tảng của nó.Một vụ kiện do 33 tiểu bang đệ trình lên tòa án liên bang ở California, tuyên bố rằng Meta thường xuyên thu thập dữ liệu về trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ các em, vi phạm luật liên bang. Ngoài ra, chín Bộ trưởng Tư pháp đang nộp đơn kiện ở các tiểu bang tương ứng của họ, nâng tổng số tiểu bang khởi kiện lên 41 và thủ đô Washington, D.C.Các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại tài chính và chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật của Meta. Vụ kiện liên bang trên phạm vi rộng là kết quả của một cuộc điều tra do liên minh lưỡng đảng gồm các Bộ trưởng Tư pháp từ California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee và Vermont dẫn đầu. Nó theo sau những báo cáo, đầu tiên là của The Wall Street Journal vào mùa thu năm 2021, dựa trên nghiên cứu của chính Meta cho thấy công ty đã biết về tác hại mà Instagram có thể gây ra cho thanh thiếu niên - đặc biệt là các cô gái tuổi teen - khi nói đến sức khỏe tâm thần và cơ thể. Một nghiên cứu nội bộ trích dẫn 13,5% cô gái tuổi teen nói rằng Instagram khiến ý nghĩ tự tử trở nên tệ hại hơn và 17% cô gái tuổi teen nói rằng điều đó khiến chứng rối loạn ăn uống trở nên tệ hại hơn.⚪ ---- Một doanh nhân Đài Loan và vợ bị nghi ngờ làm gián điệp, do thám các nhân vật đấu tranh độc lập cho Đài Loan và Tây Tạng, đã bị các công tố viên Đài Loan truyt ố hôm thứ Tư (24/10), cùng với ba người khác. Fang Hsiang và vợ là Jan Chu bị nghi ngờ làm việc với an ninh TQ để thu thập tin tình báo ở Đài Loan. Hai người được cho là đã nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động độc lập Đài Loan, một thành viên băng đảng, và một nhân viên của Trung tâm Văn hóa Mông Cổ và Tây Tạng của Bộ Văn hóa ở Đài Bắc.Các công tố viên cho biết Fang và Jan đã gặp giám đốc sở an ninh nhà nước tỉnh Hải Nam của TQ vào năm 2017. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc, Fang bị cáo buộc đã móc nối 1 người trung gian mà Fang đã trả hàng chục ngàn Đô la Đài Loan mới để giám sát các nhà hoạt động độc lập của Đài Loan. Fang cũng tổ chức các cuộc gặp giữa một thành viên băng đảng và giám đốc an ninh ở Hải Nam, đồng thời cung cấp thức ăn và chỗ ở cho y trong chuyến thăm tỉnh đảo.Fang cũng đã mời nhân viên tại Trung tâm Văn hóa Mông Cổ và Tây Tạng Chen Te-men-po-yen đến Hải Nam để gặp giám đốc an ninh. Chen cũng được cung cấp thức ăn và chỗ ở tương tự ở đó. Chen đồng ý ghi lại bất kỳ cuộc trò chuyện nào liên quan đến nền độc lập của Tây Tạng mà cô nghe được ở trung tâm và giao chúng cho Fang. Các công tố nói rằng Chen đã ghi âm một nhân viên của Bộ Văn hóa đang thảo luận về các phương án để người Tây Tạng đến Đài Loan và gửi họ cho Fang. Tổng cộng có 5 người đã bị truy tố.⚪ ---- Nha Lộ Vận California (DMV) đã công bố trong một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ Ba, quyết định ngay lập tức đình chỉ công ty phụ của General Motors Company, công ty xe tự hành Cruise LLC “giấy phép triển khai và thử nghiệm các xe không người lái” trong bối cảnh lo ngại về an toàn :“An toàn công cộng vẫn là ưu tiên hàng đầu của DMV California… Khi có rủi ro vô lý đối với an toàn công cộng, DMV có thể đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép ngay lập tức. Không có thời gian ấn định cho việc đình chỉ.” Tuyên bố giải thích thêm rằng quyết định này không ảnh hưởng đến việc công ty ủy quyền kiểm tra với người lái xe an toàn. Nghĩa là, chỉ cấm xe không người lái Cruise LLC, nhưng nếu có người lái thì không sao.⚪ ---- Khi hình nộm kinh dị là bạn... Đội tuần tra tiểu bang Washington cho biết một tài xế đã bị chặn lại trên làn đường dành cho nhiều người trên đường cao tốc khi hành khách của họ hóa ra là một hình nộm anh hề đáng sợ. Cảnh sát Rick Johnson cho biết một người lái xe đang đi trên làn đường dành riêng cho đông người trên Xa lộ Liên tiểu bang 405 ở Renton thì một cảnh sát nhận thấy có người ngồi bất thường trên ghế hành khách.Người cảnh sát xác nhận hành khách thực sự là một hình nộm Halloween chứ không phải một chú hề đáng sợ ngoài đời thực. Johnson cho biết việc sử dụng hình nộm đã bị phạt thêm tiền phạt đối với hành vi vi phạm, sử dụng làn đường đông người không đúng cách.⚪ ---- Thị trưởngvà các quan chức ở San Bernardino hôm thứ Hai đã lên án những nhận xét phân biệt chủng tộc được đưa ra bởi hai người đàn ông trong cuộc họp gần đây của Hội đồng thành phố. Các bình luận nhắm vào một phụ nữ Da đen đang phát biểu trong phần bình luận công khai của cuộc họp hội đồng tổ chức vào ngày 18/10. Những người đàn ông đưa ra nhận xét đã tham dự cuộc họp hầu như thông qua Zoom. Âm thanh và video về vụ việc được ghi lại trực tiếp khi vụ việc xảy ra.Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, thành phố San Bernardino mô tả những bình luận của những người đàn ông này là "xúc phạm và không thể chấp nhận được, và Thành phố San Bernardino lên án những gì đã xảy ra. Thành phố xin lỗi bất cứ ai đã nghe những gì được nói. "Cộng đồng của chúng ta sẽ không dung thứ cho loại ngôn ngữ căm ghét này trong các cuộc họp công cộng của chúng tôi hoặc bất cứ nơi nào."Hôm thứ Hai, Thị trưởng San Bernardinođã cùng với các nhà lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo lên tiếng chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Tran cho biết vụ ngôn ngữ kỳ thị đã mở ra "những vết thương mà nhiều người trong chúng tôi tưởng đã ở lại phía sau và gây ra những vết thương mới cần được chữa lành. Dây thần kinh [đau đớn] vẫn còn nguyên."Trong khi đó, thành phố tiếp tục xác định những người đưa ra bình luận phản cảm. “Chúng tôi đã xác định được tất cả các địa chỉ IP có trong danh sách vào thời điểm đó và đang nỗ lực xác định những địa chỉ có liên quan”, một thông cáo báo chí cho biết và cho biết thêm rằng cảnh sát San Bernardino đang “điều tra hành vi này vì vi phạm Bộ luật Hình sự California 403”. "Người phát ngôn của thành phố cho biết San Bernardino đang xem xét các quy trình bình luận từ xa để xác định các bước có thể thực hiện nhằm ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra lần nữa.⚪ ---- HỎI 1: Tăng gấp đôi tỷ lệ quấy nhiễu ở sở làm 2018-2022 với nhân viên y tế?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo dữ liệu khảo sát mới, các nhân viên chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tỷ lệ quấy rối tại nơi làm việc cao hơn gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch. Phát hiện này được công bố trong báo cáo Dấu hiệu quan trọng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hôm thứ Ba, cho thấy vào năm 2022, 13,4% nhân viên y tế cho biết họ đã bị quấy rối tại nơi làm việc, tăng từ 6,4% vào năm 2018.Quấy rối, như được định nghĩa trong báo cáo, bao gồm "đe dọa, bắt nạt, lạm dụng bằng lời nói hoặc các hành động khác từ bệnh nhân và đồng nghiệp tạo ra môi trường làm việc thù địch". Cuộc khảo sát cũng cho thấy những nhân viên y tế cho biết bị quấy rối cũng có tỷ lệ báo cáo lo lắng, trầm cảm và kiệt sức cao hơn so với những người không bị quấy rối. Tình trạng thiếu nhân sự cũng đóng một vai trò trong việc nhân viên y tế báo cáo sức khỏe tâm thần kém hơn.Từ năm 2018 đến năm 2022, tỷ lệ nhân viên y tế cao hơn (25,7% so với 32%) cho biết nơi họ làm việc thường không đủ nhân viên. Báo cáo cho biết: “Những nhân viên y tế báo cáo rằng không có đủ nhân viên có tỷ lệ báo cáo các triệu chứng lo lắng cao gấp 1,91 lần và tỷ lệ báo cáo tình trạng kiệt sức cao gấp 2,73 lần so với những người không báo cáo tình trạng thiếu nhân sự”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trên toàn cầu, gần 1/4 dân số trường thành cảm thấy cô đơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Gần 1 trong 4 người trưởng thành trên khắp thế giới cho biết họ cảm thấy rất hoặc khá cô đơn, một cuộc khảo sát mới của Meta-Gallup cho thấy. Cuộc khảo sát mới được thực hiện trên 142 quốc gia cho thấy 24% người từ 15 tuổi trở lên tự cho biết cảm thấy rất hoặc khá cô đơn khi trả lời câu hỏi “Bạn cảm thấy cô đơn đến mức nào?”Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ cô đơn cao nhất ở thanh niên, với 27% thanh niên từ 19 đến 29 tuổi cho biết họ cảm thấy rất hoặc khá cô đơn. Tỷ lệ thấp nhất được tìm thấy ở người lớn tuổi. Chỉ có 17% người từ 65 tuổi trở lên cho biết họ cảm thấy cô đơn.Chi tiết: