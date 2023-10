Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden họp báo chung với Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu. Biden nói ông vô cùng “buồn” và “phẫn nộ” trước vụ nổ tại Bệnh viện Al Ahli Arab ở Gaza làm 500 người chết.

- Cựu điệp viên người Anh Christopher Steele nói trước tòa London: Trump giải mật hồ sơ Steele đã làm mất tích 2 mật báo viên người Nga

- Họp báo với Netanyahu, đồng ý rằng Israel vô tội, Biden đổ tội bom bệnh viện làm chết 500 người là do Thánh chiến Hồi giáo (JH), kêu gọi bảo vệ dân thường

- Thánh chiến Hồi giáo: không hề dính vào vụ bom bệnh viện, chính Israel thảm sát dân thường Palestine

- Putin: vụ nổ bệnh viện Gaza làm chết 500 người là thảm họa nhân đạo, kêu gọi ngưng xung đột

- Báo FT: Ukraine có thể đang bị bỏ rơi, bởi vì Cõi Trời đã tặng quà cho Nga. Quan chức G7 nói, Phương Tây đã thua trận ở Ukraine vì bênh vực Israel phạm luật quốc tế ở Gaza

- TIN VN. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông: Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo.

- Ukraine và các nước đối tác sẽ nói chuyện ở cấp cố vấn an ninh nhà nước để thông qua công thức hòa bình do Zelensky đề xuất.

- Zelensky điện đàm với lãnh đạo Nam Phi về xuất cảng ngũ cốc và hòa bình cho Ukraine

- Putin: khen ngợi Ukraine lộ ra ý định xem xét hòa đàm,một “bước đi đúng hướng”.

- Putin: Mỹ bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

- TTK/LHQ kêu gọi ngừng bắn “ngay lập tức”: trả thù Hamas không biện minh cho “trừng phạt tập thể” đối với dân Palestine.

- Thư của 178 luật gia Mỹ kêu gọi Biden can thiệp trực tiếp để ngừng bắn, khôi phục vô điều kiện lương thực, nước, điện và y tế cho toàn bộ Gaza.

- Ngoại trưởng Iran: kêu gọi khối Hồi giáo cấm vận ngay lập tức và toàn diện đối với Israel, trục xuất các đại sứ Israel, truy tố tội phạm chiến tranh của Israel

- Bộ Y tế Palestine: chết ở Gaza đã vượt quá 3.300 người Palestine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vì thiếu nước

- Tổng thống Ai Cập: từ chối lời kêu gọi người Palestine từ Gaza rời khỏi Gaza và tái định cư ở Bán đảo Sinai của Ai Cập.

- Jordan hủy hội nghị thượng đỉnh 4 bên sau trận bom giết 500 người ở bệnh viện Gaza.

- Axios: Mỹ dự kiến phản ứng quân sự nếu quân Hezbollah can thiệp vào Gaza và tấn công vào Israel.

- Mỹ đưa Đơn vị Viễn thám TQLC 26 tới khu vực, sẵn sàng cứu hoặc di tản con tin

- Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp lại hôm nay, Thứ Tư về tình hình Haza

- TNS Bernie Sanders (I-Vt.): đánh bom1 bệnh viện giết chết hàng trăm người Palestine là một “tội ác không thể tả xiết”, tương tự Hamas giết hàng trăm thường dân Israel: "Cả hai bên phải chấm dứt, viện trợ nhân đạo phải tới Gaza và các con tin phải được thả ra."

- Thủ tướng Israel: hỏa tiễn Hamas tấn công bệnh viện Gaza làm chết 500 người. Hamas len án Mỹ và các đồng minh khác có trách nhiệm vì bom Israel giết 500 người.

- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu: vụ đánh bom nhằm vào Bệnh viện Ả Rập Al Ahli là trái với luật pháp quốc tế.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel chấm dứt hành động “tàn bạo chưa từng có” ở Gaza

- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hủy cuộc gặp dự kiến với TT Biden.

- Ai Cập lên án vụ đánh bom của Israel vào Bệnh viện ở Gaza, làm ít nhất 500 người chết.

- Palestine kêu gọi 3 ngày để tang sau khi Israel dội bom bệnh viện làm chết 500 người.

- LHQ: ít nhất 6 người chết vì bom Israel dội 1 trường học LHQ.

- Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ: ít nhất 17 phóng viên và nhiếp ảnh gia đã chết trong khi Hamas-Israel giao chiến.

- Dân Biểu Rashida Tlaib (D-Mich.) chỉ trích TT Biden im lặng khi Israel dội bom làm chết hơn 500 dân thường trong 1 bệnh viện

- Bị cho là để sinh viên lên án Israel, Đại học Harvard mất nhiều tài trợ từ các tỷ phú liên hệ tới Israel.

- Công tố đặc biệt Jack Smith đã rút trát đòi hồ sơ từ Save America

- California: mẹ và 2 con nhà họ Vang thú tội trộm ống khói xe, trị giá 600 triệu USD gửi từ California đến New Jersey.

- Cung điện Versailles (Pháp) lần thứ ba di tản trong vòng 5 ngày vì bị dọa bom.

- Georgia: Thẩm phán Scott McAfee bác bỏ nhiều nỗ lực của Kenneth Chesebro và Sidney Powell xin xóa hồ sơ truy tố. Thứ Sáu sẽ chọn bồi thẩm đoàn. Phiên tòa bắt đầu từ 23/10/2023.

- Hãng Nam Hàn nghiên cứu xe tăng không người lái, tàng hình.

- Microsoft đón Amazon.com Inc. làm khách hàng mới cho đám mây 365, thêm 1 tỷ USD

- Hàng không United Airlines doanh thu quý 3 đạt 14,5 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Phụ nữ để tăng mức tự tin: Dành thời gian cho những người thân yêu (49%), Cười/làm trò đùa với bạn bè và gia đình (44%), Mặc trang phục mới (44%), Có những ngày tóc đẹp (36%)

- Quận Los Angeles: nổ súng, 3 người chết, 4 nghi can bị truy nã.

- California luật mới: tiền phí đặt cọc thuê nhà không được nhiều hơn 1 tháng tiền thuê nhà. Hội chủ chung cư phản đối.

- Anh quốc: phiên tòa xét xử Mai Van Nguyen tội buôn người, 1 bồi thẩm ngủ gục, ngáy say sưa, bị thay thế.

- Ohio: Dung Tran bị truy tố 4 tội hiếp dâm.

- Quận Cam: 1 người gác sân gôn bị bắn chết.

- Georgia: Thành Đạt Nguyễn, 25 tuổi, bị bắt vì lạm dụng sex trẻ em.

- TIN VN. Thang máy lại hỏng, dân khốn khổ leo bộ chung cư 15 tầng cả tuần nay.

- HỎI 1: Dân Mỹ sẽ xài trung bình 1.652 USD cho mùa lễ năm nay, tăng 14% so với năm ngoái? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 64% phụ nữ nhìn lại quá khứ đã thấy tự tin hơn là thời còn trẻ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-18/10/2023) ⚪ ---- Bạn hãy nhớ đậu xe nơi có nhiều ánh sáng, để tránh bị trộm gỡ một bộ phận nơi ống khói xe. Ba thành viên của một gia đình ở California hôm thứ Hai đã nhận tội âm mưu đóng vai trò của họ trong đường dây vận chuyển bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converters) bị đánh cắp trị giá 600 triệu USD từ California đến New Jersey.

Hai anh em Tou Sue Vang, 32 tuổi và Andrew Vang, 28 tuổi, cùng với mẹ của họ, Monica Moua, 58 tuổi, là thành viên của "một mạng lưới quốc gia gồm những tên trộm, đại lý và nhà chế biến" đã cung cấp các thiết bị chống khói xe hơi bị đánh cắp cho một nhà máy lọc kim loại với giá hơn 600 triệu USD, theo một tuyên bố từ văn phòng công tố Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết 21 người từ California và New Jersey đã bị truy tố trong vụ án này. AP đưa tin, 3 thành viên trong gia đình Sacramento đã nhận tội âm mưu vận chuyển các thiết bị này để đổi lấy hơn 38 triệu USD.

Công tố cho biết Tou Sue Vang cũng đã nhận tội 39 cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Bộ chuyển đổi xúc tác dễ bị đánh cắp và chứa các kim loại quý bao gồm cả bạch kim (platinum). Văn phòng luật sư Mỹ cho biết: “Một số kim loại quý này có giá trị tính theo ounce cao hơn vàng và giá trị của chúng đã tăng lên trong những năm gần đây. Giá chợ đen cho bộ chuyển đổi xúc tác có thể trên 1.000 USD mỗi chiếc." Công tố cho biết California chiếm 37% các khiếu nại về mất trộm bộ chuyển đổi xúc tác trên toàn quốc, với khoảng 1.600 vụ được báo cáo bị trộm mỗi tháng.

---- Cung điện Versailles (Pháp) đã viết thông báo hôm thứ Tư trên X, trước đây gọi là Twitter, rằng các cuộc di tản lại được tiến hành. Đây là lần thứ ba việc di tản được thực hiện trong vòng 5 ngày qua do bị đe dọa đánh bom. Trước đó, có thông tin cho rằng 6 phi trường ở Pháp đã phải di tản vì những mối đe dọa đánh bom tương tự.

⚪ ---- Cựu điệp viên người Anh Christopher Steele nói trước tòa án ở London rằng quyết định của Donald Trump giải mật bằng chứng của Steele đã dẫn đến sự biến mất của hai nguồn tin Nga (tức là: mất tích 2 mật báo viên người Nga cho gián điệp Anh). Trong một tuyên bố của nhân chứng được công bố hôm thứ Ba, cựu sĩ quan MI6 cho biết việc cựu tổng thống lựa chọn giải mật lời khai được đưa ra trong cuộc điều tra của Robert Mueller về mối liên hệ bị cáo buộc của Trump với Nga là “một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất các quy tắc và nghi thức tình báo của chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian gần đây.”

Steele, người từng điều hành bộ phận Nga của MI6, nói thêm: “Hai trong số các nguồn tin Nga được nêu tên đã không còn được nhìn thấy hoặc nghe nói đến kể từ đó”. Trump đang cố gắng khởi kiện bảo vệ dữ liệu chống lại Orbis Business Intelligence của Steele về “Steele Dossier”, nơi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về mối quan hệ của Trump với Nga và hành vi tình dục của chính Trump. Trump cho biết trong tuyên bố làm chứng của chính mình rằng ông muốn chứng minh những lời cáo buộc là sai sự thật.

⚪ ---- Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã rút trát đòi hồ sơ từ Save America, ủy ban hành động chính trị liên kết với cựu Tổng thống Donald Trump, theo báo Washington Post đưa tin vào cuối ngày thứ Ba. Hai người quen thuộc với vấn đề này nói với WP rằng Save America, nơi đã nhận được trát đòi hầu tòa vào đầu tháng trước, đang làm việc để thu thập các hồ sơ được yêu cầu về việc gây quỹ thì văn phòng của Smith thông báo với nhóm rằng lệnh đã bị rút lại.

Robert Mintz, cựu công tố viên liên bang, nói với tờ WP rằng trát đòi hầu tòa kết hợp “có thể chỉ phản ánh một quyết định thực dụng nhằm thu hẹp phạm vi điều tra”. Trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong vấn đề này và không nhận tội vào ngày 3 tháng 8 với cáo buộc rằng Trump âm mưu lật đổ nền dân chủ Mỹ. Một bản cáo trạng liên bang được văn phòng Smith công bố hai ngày trước đó không đề cập cụ thể đến Save America.

⚪ ---- Có vẻ như có dấu hiệu hòa bình ở Ukraine. Theo tin từ thông tấn Ukrainska Pravda hôm Thứ Tư 18/10/2023, Ukraine và các quốc gia đối tác đã đồng ý tiến hành các cuộc thương thuyết ở cấp cố vấn an ninh nhà nước để thông qua công thức hòa bình do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất. Tin này được một số nguồn độc lập xác nhận với European Pravda (EP).

Một trong những nguồn tin xác nhận khi đáp lại yêu cầu của EP: “(Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống) Andrii Yermak hiện đang lên kế hoạch cho một cuộc họp mới gồm các cố vấn chính trị và an ninh quốc gia ở Malta.” Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng đã đạt được thỏa thuận tổ chức các cuộc đàm phán tại Malta, một quốc gia thuộc Liên Âu. Nguồn tin cho biết thêm, cuộc họp sẽ kéo dài hai ngày và sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2023. Các cuộc nói chuyện về danh sách chính xác những người tham gia hiện đang được tiến hành. European Pravda trước đó đã xuất bản nội dung công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài với nhà lãnh đạo Nam Phi Cyril Ramaphosa, tập trung vào xuất cảng ngũ cốc và công thức hòa bình, theo tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine: "Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì xuất cảng ngũ cốc Ukraine, vì nó rất quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu."

Hai lãnh tụ cũng bàn về việc thực hiện công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Tổng thống Ukraine nói: "Điều rất quan trọng là Nam Phi ủng hộ Công thức Hòa bình của Ukraine và sẵn sàng tham gia các vòng thương thuyết tiếp theo về việc thực hiện nó. Điều quan trọng không kém là quan hệ giữa Ukraine và Nam Phi đang được xây dựng đáng kể". Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết thêm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông và khả năng di tản công dân Nam Phi khỏi khu vực xung đột trong khu vực.

⚪ ---- Ukraine có thể đang bị bỏ rơi, bởi vì Cõi Trời bảo như thế. Theo một bản tin từ Financial Times, việc phương Tây ủng hộ Israel trong các cuộc tấn công vào Gaza đã đảo ngược các nỗ lực ngoại giao nhằm xây dựng sự đồng thuận ở các nước đang phát triển trong việc lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Các nhà ngoại giao và quan chức nói với Financial Times rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm biến Nga thành kẻ bị ruồng bỏ với lý do Nga vi phạm luật pháp quốc tế hiện đang khiến Mỹ và các đồng minh của Mỹ dễ bị cáo buộc là đạo đức giả trong khi Israel tàn phá Gaza sau các cuộc tấn công của Hamas vào cộng đồng Israel trước đó hồi tháng này.

Một nhà ngoại giao cấp cao của G7 nói, đề cập đến các quốc gia bao gồm Nam Phi, Ấn Độ và Brazil: “Chúng tôi chắc chắn đã thua trong trận chiến ở Nam bán cầu. Tất cả công việc chúng tôi đã làm với miền Nam toàn cầu [về Ukraine] đã bị mất… Hãy quên đi các quy tắc, hãy quên đi trật tự thế giới. Họ sẽ không bao giờ lắng nghe chúng ta nữa.”

Một quan chức Liên Âu cho biết cuộc khủng hoảng là “món quà từ cõi trời dành cho Nga.” Có lẽ đây là lý do Zelensky đang có dấu hiệu đi tìm hòa đàm.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã nhận xét tại một cuộc họp báo rằng Ukraine hiện đang xem xét hòa đàm, điều mà ông coi là một “bước đi đúng hướng”. Mặc dù khen ngợi Kiev vì điều đó nhưng nguyên thủ quốc gia nói thêm rằng điều này "là chưa đủ. Nếu phía Ukraine muốn đàm phán thì trước tiên họ phải hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga.” Putin tiếp tục nói rằng Ukraine chỉ đang kéo dài "nỗi thống khổ" và gây thêm thương vong cho phía Ukraine trong khi phản công không đạt được kết quả gì.

⚪ ---- Putin hôm thứ Tư nói rằng Hoa Kỳ đang "bị kéo sâu hơn" vào cuộc chiến ở Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng Kiev đã sử dụng Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ cung cấp để bắn từ tầm xa trúng trực thăng Nga ở Berdyansk và Lugansk. Nói tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Putin nhấn mạnh rằng Nga có thể đẩy lùi những cuộc tấn công như vậy và "một sai lầm khác" của Mỹ. Putin nói trong khi Mỹ đưa mẫu hạm hàng không tới Địa Trung Hải, Nga sẽ tuần tra Biển Đen với phi cơ mang hỏa tiễn Kinzhal với tầm bắn hơn 1.000 km.

⚪ ---- Putin hôm thứ Tư nói rằng vụ nổ mới nhất tại một bệnh viện ở Gaza là một "thảm kịch khủng khiếp" và một "thảm họa". Tại cuộc họp báo, Putin bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ là “tín hiệu” chấm dứt xung đột “càng sớm càng tốt”. Putin nhấn mạnh thêm rằng các cuộc đàm phán xung quanh vấn đề này cần phải bắt đầu. Putin nói thêm rằng trong cuộc trò chuyện với nhiều nhà lãnh đạo Trung Đông, tất cả họ đều trấn an ông rằng “không ai muốn leo thang xung đột”.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư tuyên bố rằng Hamas "không quan tâm đến mạng sống của người Palestine". Phát biểu cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước cuộc họp chung giữa các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và nội các chiến tranh Israel, ông Netanyahu cho biết Hamas đang phạm một "tội ác chiến tranh kép - nhắm vào dân thường của chúng tôi trong khi trốn đằng sau dân thường của họ. Khi Israel nhắm vào những kẻ khủng bố một cách hợp pháp, không may là dân thường bị tổn hại. Hamas phải chịu trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm về mọi thương vong dân sự... Một hỏa tiễn do bọn khủng bố Palestine bắn đã bắn nhầm và rơi xuống một bệnh viện của người Palestine." Netanyahu nói rằng thế giới chỉ nên phẫn nộ đối với "những kẻ khủng bố". Ông tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ để giải cứu con tin từ cả hai quốc gia hiện đang bị giam ở Gaza.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư tuyên bố rằng ông vô cùng “buồn” và “phẫn nộ” trước vụ nổ tại Bệnh viện Al Ahli Arab ở Gaza. Họp báo chung với Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu, tổng thống Mỹ cho rằng "dựa trên" những gì ông đã thấy, cuộc tấn công "được thực hiện bởi nhóm khác [Thánh chiến Hồi giáo - Islamic Jihad]." Tuy nhiên, Biden thừa nhận không dễ để xác định vào thời điểm này là bom bắn vào bệnh viện là từ đâu.

Biden nói: "Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ sinh mạng dân thường trong cuộc xung đột và chúng tôi thương tiếc các bệnh nhân, nhân viên y tế và những người vô tội khác thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm kịch này."

Biden và Netanyahu.

Biden cũng tiếp tục cho rằng cần phải đảm bảo an ninh cho những người Palestine vô tội “bị kẹt giữa” cuộc xung đột. Vụ phá hủy Bệnh viện Ả Rập Al Ahli được cho là đã khiến ít nhất 500 người thương vong và nhiều người bị thương. Israel đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ chết người. Phía Palestine nói là do bom của Israel.

⚪ ---- Daoud Shehab, phát ngôn viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo (vừa bị Biden đổ tội), nói với Reuters: “Đây là một lời nói dối và bịa đặt, nó hoàn toàn sai sự thật. Lực lượng chiếm đóng [Israel] đang cố gắng che đậy tội ác khủng khiếp và vụ thảm sát mà họ đã gây ra đối với dân thường.”

⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn “ngay lập tức” trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ông cũng nói rằng các cuộc tấn công của Hamas không biện minh cho “trừng phạt tập thể” đối với người dân Palestine.

⚪ ---- Một lá thư của 178 học giả ngành luật từ cơ quan mà tờ Guardian gọi là “một số khoa luật uy tín nhất của các đại học Hoa Kỳ” gọi phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas là “một thảm họa đạo đức” và nói rằng Hoa Kỳ phải làm gì đó để giải quyết vấn đề đó.

.

Các học giả viết: “Số người chết ngày càng tăng trong dân thường ở Gaza là hậu quả không chỉ của một cuộc tấn công quân sự trực tiếp mà còn là hậu quả của việc chính phủ Israel tước đoạt các phương tiện sinh tồn cơ bản cho toàn bộ người dân. Tính đến thời điểm viết bài này, 2,3 triệu người đang thiếu nước uống”.

Họ cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể trở nên tồi tệ hơn nếu Israel tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ vào lãnh thổ ven biển. Họ kêu gọi sự chú ý đến ngôn ngữ được các quan chức cấp cao Israel sử dụng để đánh đồng dân thường với Hamas và trích dẫn một cụm từ được sử dụng bởi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, người đã nói về việc “chiến đấu với bọn súc vật hình người” (“fighting human animals”).

Bức thư kêu gọi Biden can thiệp trực tiếp: “Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Biden hành động ngay lập tức, sử dụng mọi biện pháp có sẵn để mang lại giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Điều này có nghĩa là ngừng bắn ở Gaza và trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cùng với việc khôi phục vô điều kiện lương thực, nước, điện và chăm sóc y tế cho toàn bộ Dải Gaza.”

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã kêu gọi tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo hôm thứ Tư về một "lệnh cấm vận ngay lập tức và toàn diện" đối với Israel, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ và trục xuất các đại sứ của Israel. Ông cũng kêu gọi cấp viện trợ cho người Palestine, cũng như ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào Dải Gaza và việc di dời dân thường. Ông đề xuất thành lập một nhóm luật sư Hồi giáo để giúp Palestine ghi lại các cáo buộc tội ác chiến tranh của Israel và "chuẩn bị cơ sở cho việc xét xử tội phạm chiến tranh của Israel và những người ủng hộ Israel tại các tòa án quốc tế".

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Tư đưa ra một tuyên bố rằng số người Palestine chết ở Gaza đã vượt quá 3.300 người. Bộ tuyên bố rằng các cơ sở chăm sóc sức khỏe trong khu vực đang gặp phải tình trạng căng thẳng nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng ngoài tình trạng thiếu thuốc, nguy cơ bùng phát dịch bệnh đang gia tăng do việc cắt giảm nguồn cung cấp nước gần đây. Trước đó, Palestine cho biết riêng trong vụ tấn công vào 1 bệnh viện ở Gaza, ít nhất 500 người đã chết.

⚪ ---- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm thứ Tư suy đoán rằng Israel có thể đề xuất trục xuất người Palestine từ West Bank đến Jordan "như một cách để giải quyết vấn đề Palestine". Ông liên tục từ chối lời kêu gọi người Palestine từ Gaza rời khỏi Gaza và tái định cư ở Bán đảo Sinai của Ai Cập. Thay vào đó, Al-Sisi nói: “Nếu Israel muốn, họ có thể trục xuất người Palestine từ Gaza đến sa mạc Negev và đưa họ trở lại Dải này khi chiến tranh kết thúc”. Negev là một khu vực ở miền nam Israel.

⚪ ---- Biden coi bộ cũng bế tắc. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi hôm thứ Ba cho biết Jordan đã hủy hội nghị thượng đỉnh bốn bên về tình hình ở Dải Gaza dự kiến được tổ chức vào thứ Tư tại thủ đô Amman. Ông nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức “khi quyết định chấm dứt chiến tranh và chấm dứt những vụ thảm sát này được đưa ra”.

.

Cuộc họp dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trước đó có thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Palestine đã từ chối tham gia cuộc họp.

⚪ ---- Các nguồn tin nói với Axios hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ được cho là đang dự tính phản ứng quân sự trong trường hợp Hezbollah can thiệp vào cuộc khủng hoảng Gaza và tiến hành một cuộc tấn công vào Israel. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Bạch Ốc được thông báo rằng mặc dù Hezbollah không muốn tình hình trong khu vực leo thang nhưng họ có thể can thiệp nếu Israel tiếp tục hành động quân sự ở Gaza.

Những người quen thuộc với vấn đề này chỉ ra rằng chính quyền Biden đang có những nỗ lực đáng kể để ngăn chặn Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột, tuy nhiên Bạch Ốc cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ngược lại. Cụ thể, quyết định của Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Hezbollah sẽ phụ thuộc vào mức độ của cuộc tấn công tiềm tàng và khả năng đáp trả của Israel, những người trong cuộc cho biết.

⚪ ---- Hoa Kỳ đang đưa tới một đơn vị phản ứng nhanh tới Trung Đông khi căng thẳng tiếp tục bùng phát trong khu vực trong bối cảnh cuộc chiến lớn giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas. Pentagon hôm thứ Ba thông báo rằng Đơn vị Viễn thám TQLC 26 (MEU) đang di chuyển tới khu vực. Phó thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh cho biết Thủy quân lục chiến có mặt ở đó mà không có mệnh lệnh cụ thể nào: “Họ ở đó để Bộ trưởng và Tổng thống có thể đưa ra quyết định nếu cần thiết”.

MEU chuyên về các hoạt động đổ bộ, ứng phó khủng hoảng, đột kích cứu con tin, hay sẽ giúp di tản bất kỳ con tin người Mỹ nào. Hamas đã bắt giữ tới 200 con tin, trong đó có một số công dân Mỹ. Lực lượng phản ứng này góp phần tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải, nơi 2 nhóm hàng không mẫu hạm đã bố trí. Mẫu hạm USS Eisenhower hiện đang hướng tới khu vực để gặp mẫu hạm USS Ford, vừa đến vào tuần trước.

⚪ ---- Phái đoàn thường trực Nga tại LHQ xác nhận Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày Thứ Tư 18/10 để thảo luận về tình hình leo thang ở Dải Gaza. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm đáp trả vụ Israel bị cáo buộc bắn hỏa tiễn vào một bệnh viện ở Gaza khiến hơn 500 người chết. Vụ tấn công nêu trên đã nêu lên các vấn đề nhân đạo và an ninh trong khu vực, thúc đẩy các cuộc thảo luận ở cấp cao nhất của LHQ.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) đã lên tiếng phản đối bạo lực leo thang ở Gaza vào tối thứ Ba, gọi vụ đánh bom một bệnh viện giết chết hàng trăm người Palestine là một “tội ác không thể tả xiết”. Ông cũng cho biết việc quân Hamas sát hại hàng trăm thường dân Israel bên ngoài Gaza cũng là một tội ác không thể diễn tả được: “Những tội ác không thể diễn tả được này phải chấm dứt ngay bây giờ. Bom và hỏa tiễn của cả hai bên phải chấm dứt, viện trợ nhân đạo khổng lồ phải được chuyển tới Gaza và các con tin phải được trả về cho gia đình họ.”

Cơ quan y tế Palestine ở Gaza cho biết bệnh viện đã bị trúng một đợt không kích của Israel, trong khi quânệ Israel cho biết bệnh viện đã bị trúng một hỏa tiễna lệch mục tiêu của phiến quân Palestine. TNS Sanders tuần trước đã chỉ trích cuộc bao vây Gaza của Israel là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế: “Việc tấn công dân thường là tội ác chiến tranh, bất kể ai thực hiện việc đó. Việc Israel từ chối cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho Gaza là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ không làm gì khác ngoài việc gây tổn hại cho thường dân vô tội.”

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba khẳng định rằng vụ tấn công bệnh viện chết người ở Gaza được thực hiện bởi "những kẻ khủng bố man rợ" chứ không phải Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Hai bên cứ qua lại, đổ lỗi cho nhau. Trước đó, Chủ tịch Bộ Chính trị Hamas Ismail Haniyeh hôm thứ Ba tuyên bố Hoa Kỳ và các đồng minh khác của Israel chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Bệnh viện Ả Rập Al Ahli ở Gaza khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Viết trên trang Telegram của nhóm, Haniyeh nhấn mạnh rằng các đối tác của Israel đã cung cấp cho quốc gia đó nguồn tài nguyên "không giới hạn" và do đó cho phép Israel thực hiện hành động như vậy. Ông kêu gọi "người dân Palestine của chúng tôi ở khắp mọi nơi... hãy ra đường ngay bây giờ ở tất cả các thành phố và đường phố" và xin các tổ chức như LHQ và Liên đoàn Ả Rập lên án sự kiện này.

⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel hôm thứ Ba tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng vụ đánh bom được cho là nhằm vào Bệnh viện Ả Rập Al Ahli là trái với luật pháp quốc tế. Quan chức Liên Âu không nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Michel nói: “Có quá nhiều người chết. Nó cho thấy tình hình bi thảm đối với những người sống ở đó”.

Các quan chức cấp cao khác của Liên Âu đề cập rằng họ vẫn đang chờ xác nhận về những gì chính xác đã xảy ra. Trong khi đó, Palestine đổ lỗi cho lực lượng vũ trang Israel về vụ tấn công bệnh viện.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba kêu gọi Israel chấm dứt hành động “tàn bạo chưa từng có” ở Gaza sau khi quân đội Israel được cho là đã tấn công một bệnh viện ở khu vực đó, khiến hơn 500 người thiệt mạng. Viết trên X, Erdogan mô tả vụ đánh bom một bệnh viện chứa đầy “phụ nữ, trẻ em và thường dân vô tội” là “ví dụ mới nhất về các cuộc tấn công của Israel, thiếu đi những giá trị cơ bản nhất của con người”.

TIN VN. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông: Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo.

TIN VN. Thang máy lại hỏng, dân khốn khổ leo bộ chung cư 15 tầng cả tuần nay.

Trong khi đó, Israel khuyến cáo công dân Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ hãy ời khỏi nước này để tránh bị trả thù vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông. Israel cũng đưa ra cảnh báo du lịch đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Maroc. Cảnh báo được đặt ở mức 4 đối với Thổ Nhĩ Kỳ và 2 đối với Maroc.⚪ ---- Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden sẽ được tổ chức vào thứ Tư, AP đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời một quan chức cấp cao của Palestine. Theo nguồn tin, ông Abbas đã rút lui để phản đối một cuộc không kích được cho là của Israel vào Bệnh viện Ả Rập Al Ahli ở trung tâm Gaza, dẫn đến cái chết của hơn 500 người, theo các quan chức y tế.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm thứ Ba đã lên án vụ đánh bom của Israel vào Bệnh viện Ả Rập Al Ahli ở trung tâm Thành phố Gaza, khiến ít nhất 500 người chết. Tuyên bố nêu rõ: "Ai Cập coi việc cố tình ném bom vào các cơ sở và mục tiêu dân sự này là vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật pháp quốc tế, nhân đạo cũng như các giá trị cơ bản nhất của nhân loại và yêu cầu Israel ngay lập tức dừng chính sách trừng phạt tập thể đối với người dân Dải Gaza."Ngoài ra, Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động này, "đặc biệt là các nước lớn và có ảnh hưởng", đồng thời nhắc lại rằng điều quan trọng là Israel phải dừng các cuộc tấn công vào phía Palestine tại cửa khẩu Rafah để viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến. Gaza "càng sớm càng tốt."⚪ ---- Thông tấn chính thức WAFA tiết lộ rằng Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas hôm thứ Ba đã công bố 3 ngày để tang sau khi Israel được cho là đã tấn công một bệnh viện ở Gaza. Vụ phá hủy Bệnh viện Ả Rập Al Ahli khiến ít nhất 500 người chết và nhiều người bị thương. Người phát ngôn Phòng vệ Dân sự Palestine Mahmoud Basal nói rằng vụ tấn công là "chưa từng có. Mặc dù chúng ta đã chứng kiến những bi kịch trong các cuộc chiến tranh trong quá khứ, nhưng những gì diễn ra tối nay tương đương với một cuộc diệt chủng.”Trong khi đó, Israel tuyên bố rằng thông tin liên quan đến vụ tấn công bị cáo buộc vẫn đang được kiểm tra. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari tuyên bố: “Có rất nhiều cuộc không kích, rất nhiều tên lửa thất bại và rất nhiều báo cáo giả mạo của Hamas.”⚪ ---- Cơ quan LHQ làm việc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm thứ Ba xác nhận rằng ít nhất 6 cá nhân đã chết do cuộc không kích của Israel nhắm vào một trường học do LHQ điều hành ở trại tị nạn al-Maghazi nằm ở trung tâm Gaza. Theo một bài đăng của cơ quan này trên X, hàng chục người bị thương, bao gồm cả nhân viên UNRWA và trường học bị hư hại nặng nề về cấu trúc. Ít nhất 4.000 cá nhân đã tìm nơi trú ẩn trong ngôi trường UNRWA này đã được biến thành nơi ẩn náu. Tổ chức này trước đó tuyên bố rằng “các cơ sở của LHQ phải luôn được bảo vệ và không bao giờ được bị tấn công theo luật nhân đạo quốc tế”.⚪ ---- Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists - CPJ) hôm thứ Ba cho biết ít nhất 15 phóng viên và nhiếp ảnh gia đã thiệt mạng trong 10 ngày kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nơi sau đó gặp phải một chiến dịch ném bom lớn ở Dải Gaza bị chiếm đóng. Theo CPJ, trong 15 nhà báo chết chỉ sau hơn một tuần chiến tranh, có 11 người Palestine, 3 người Israel và 1 người Lebanon. CPJ đã công bố tên của các nhà báo bị giết trên trang web của mình.Danh sách này bao gồm Salam Mema, một nhà báo tự do, từng là Chủ tịch Ủy ban Nhà báo Phụ nữ tại Hội đồng Truyền thông Palestine. Cô đã chết trong một trận bom của Israel nhằm vào nhà cô ở trại tị nạn Jabalia ở Gaza. Ngoài ra, trong danh sách còn có Yaniv Zohar, một nhiếp ảnh gia người Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 của Hamas.Issam Abdallah, người quay phim của Reuters có trụ sở tại Beirut và là nhà báo Lebanon duy nhất trong danh sách, đã chết do pháo kích của Israel gần biên giới Lebanon. Abdallah đi cùng với các nhà báo khác, những người "được xác định rõ ràng" là thành viên báo chí, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters Without Borders) cho biết cuối tuần qua.Sherif Mansour, điều phối viên chương trình Trung Đông và Bắc Phi của CPJ, cho biết trong một tuyên bố: “Các nhà báo là thường dân làm công việc quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng và không được phép trở thành mục tiêu của các bên tham chiến. Các nhà báo trong khu vực đang hy sinh rất nhiều để đưa tin về cuộc xung đột đau lòng này. Tất cả các bên phải thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho họ."CPJ cho biết họ hiện đang điều tra hơn 100 báo cáo về việc có thêm các nhà báo bị “giết, mất tích, giam giữ hoặc bị đe dọa” khi họ cố gắng đưa tin về cuộc xung đột tàn khốc khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Israel và Gaza cũng như làm gia tăng cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện có ở Gaza, vùng đất chiếm đóng của người Palestine. Nhóm này cũng cho biết họ đang xem xét các báo cáo về “thiệt hại đối với các trụ sở truyền thông và nhà của các nhà báo”.Laura Wagner của báo Washington Post đưa tin hôm thứ Hai: “Trong khi các mạng TV lớn của Hoa Kỳ tranh nhau đưa những người dẫn chương trình truyền hình ngôi sao đến nơi tương đối an toàn của Israel, thì các nhà báo trong Dải Gaza rộng 140 dặm vuông đang phải vật lộn với một chiến dịch ném bom quy mô lớn, mất điện và internet, thiếu lương thực và nước, cùng gánh nặng tâm lý về việc đưa tin về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trong khi chính họ đang sống trong cuộc khủng hoảng đó.”Nhà báo Tareq Hajjaj của Mondoweiss Gaza đã viết trong một bài hôm Chủ nhật, "Mỗi khi tôi ra hiện trường để săn tin, tôi nhận thức sâu sắc rằng tôi có cảm giác như đang đi thẳng đến nấm mồ của chính mình. Tôi mặc áo vest có in chữ 'Báo chí' ('PRESS') như một tấm khiên và tôi đội một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lên đầu vì nghĩ rằng điều này sẽ bảo vệ tôi, rằng tôi sẽ được công nhận là nhà báo và tránh được hỏa tiễn của Israel. Nhưng nó không bảo vệ được tôi. Đồng nghiệp của tôi bị giết mỗi ngày."Christophe Deloire, tổng thư ký của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), cho biết trong một tuyên bố rằng "phản ứng bừa bãi của Israel đối với vụ thảm sát kinh hoàng do Hamas gây ra" đã làm các nhà báo và thường dân khác ở Dải Gaza gặp rủi ro không thể chấp nhận được: “Chúng tôi long trọng kêu gọi chính quyền Israel chấm dứt các hoạt động quân sự vi phạm luật pháp quốc tế và dẫn đến cái chết của dân thường, bao gồm cả các nhà báo. RSF kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ bảo vệ các nhà báo trong các cuộc xung đột và kêu gọi các tổ chức quốc tế đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ này được tôn trọng."Tin mới nhất lúc 7:20 giờ sáng giờ California, thêm 2 nhà báo chết: Tổng cộng, ít nhất 17 nhà báo - 13 người Palestine, 3 người Israel, 1 người Lebanon - đã chết khi đưa tin về cuộc xung đột đang diễn ra.⚪ ---- Dân Biểu Rashida Tlaib (D-Mich.) hôm thứ Ba đã chỉ trích Tổng thống Biden trước chuyến đi dự kiến tới Israel sau khi các quan chức Palestine cho biết quân đội Israel đã giết chết hơn 500 dân thường trong một cuộc không kích vào một bệnh viện ở Gaza. Tlaib đổ lỗi cho Biden vì đã khuyến khích và hỗ trợ Israel trong nỗ lực chiến tranh chống lại Hamas ở Gaza, thay vì thúc đẩy giảm leo thang xung đột.DB Tlaib viết trên X: “Israel vừa ném bom Bệnh viện Baptist giết chết 500 người Palestine (bác sĩ, trẻ em, bệnh nhân) giống như vậy. [Biden,] đây là điều xảy ra khi ngài từ chối tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn và giúp giảm leo thang. Cách tiếp cận duy nhất bằng chiến tranh và hủy diệt của ngài đã mở rộng tầm mắt của tôi và nhiều người Mỹ gốc Palestine cũng như người Mỹ theo đạo Hồi như tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ lập trường của ngài.”Bộ Y tế Gaza nói ít nhất 500 người đã chết trong 1 cuộc tấn công bệnh viện al-Ahli, và hàng trăm người khác bị thương. Quân đội Israel đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết gần 2.800 người Palestine, và khoảng 2/3 trong tổng số này là trẻ em. Các cuộc tấn công đã san bằng toàn bộ khu vực lân cận và nhắm vào dân thường chạy trốn khỏi các khu vực mà họ được quân đội Israel chỉ thị di tản, khiến các nhóm viện trợ quốc tế phẫn nộ.⚪ ---- Harvard mất nhiều tài trợ từ các tỷ phú liên hệ tới Israel. Quỹ Wexner Foundation, do người sáng lập Victoria Secret Leslie Wexner và vợ ông thành lập, đã gửi một lá thư tới Ban giám sát Đại học Harvard nói rằng các nghiên cứu sinh Israel của hội đồng từ lâu đã cảm thấy “ngày càng bị gạt ra ngoài lề” trong khuôn viên trường và rằng một tuyên bố từ các nhóm sinh viên khác đổ lỗi cho Israel về cuộc tấn công của Hamas là giọt nước tràn.Thư viết: “Các nhà lãnh đạo của Đại học Harvard thực sự đã thận trọng, do dự, và chúng tôi, giống như cựu Chủ tịch Harvard, Larry Summers, không thể 'hiểu được sự thất bại của Ban giám hiệu trong việc tách trường đại học và lên án tuyên bố' nhanh chóng được đưa ra bởi 34 nhóm sinh viên coi Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố bạo lực nhắm vào chính các công dân Israel."Trường đại học trước đó đưa ra một tuyên bố nói rằng các nhóm sinh viên không đại diện cho ban lãnh đạo của Harvard, nhưng Quỹ Wexner Foundation cho biết họ “choáng váng và đau buồn trước sự thất bại thảm hại của ban lãnh đạo Harvard trong việc đưa ra lập trường rõ ràng và dứt khoát chống lại những vụ giết người dã man thường dân Israel vô tội.”Và Quỹ Wexner Foundation không phải là nhà tài trợ lớn duy nhất cảm thấy đủ thất vọng với Harvard nên cắt đứt quan hệ. Tỷ phú người Israel Idan Ofer và vợ ông Batia nói khi họ tuyên bố rời khỏi Trường Chính phủ Kennedy của trường đại học Harvard: “Thật không may, niềm tin của chúng tôi vào sự lãnh đạo của trường [Harvard] đã bị phá vỡ và chúng tôi không thể tiếp tục hỗ trợ Harvard và các ủy ban của trường một cách thiện chí.”⚪ ---- Georgia: Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Quận Fulton hôm thứ Ba đã bác bỏ nhiều nỗ lực của các luật sư thân cận với Trump là Kenneth Chesebro và Sidney Powell nhằm xóa bỏ hồ sơ truy tố 2 người này can thiệp lật ngược bầu cử năm 2020.Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ Sáu. Chesebro và Powell mỗi người phải đối mặt với bảy cáo buộc xuất phát từ các âm mưu khác nhau mà văn phòng Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D) cáo buộc là một phần của một tổ chức tội phạm rộng lớn hơn nhằm giữ cho Donald Trump nắm quyền sau khi Trump thua cuộc bầu cử năm 2020. Họ bị truy tố cùng với 17 bị cáo khác, bao gồm cả cựu Trump.Cả hai (Kenneth Chesebro và Sidney Powell) đều không nhận tội. Phiên tòa xét xử của họ dự kiến sẽ kéo dài tới 5 tháng. Quyết định của Thẩm phán McAfee bác bỏ nhiều quyết định hủy bỏ và đề nghị hủy bỏ - cả hai cơ chế pháp lý để các bị cáo cố gắng hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ cáo buộc của họ trước khi ra tòa - do Powell và Chesebro đệ trình trong những tuần gần đây.Phán quyết dài 18 trang của thẩm phán cho biết một số kiến nghị của 2 bị cáo đã yêu cầu Thẩm phán vượt quá thẩm quyền của mình và thay vào đó nên để bồi thẩm đoàn xử lý. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào thứ Sáu và phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 23/10/2023.⚪ ---- Nam Hàn nghiên cứu xe tăng không người lái, tàng hình. Hôm thứ Ba, công ty Hyundai Rotem của Nam Hàn đã trình diễn một xe sử dụng công nghệ tàng hình trong Triển lãm Quốc phòng & Hàng không Vũ trụ Quốc tế Seoul. Xe được thiết kế bởi Hyundai Rotem, công ty sản xuất xe tăng và xe lửa, có thiết kế tổ ong cho thân và tháp pháo để giảm nguy cơ bị phát hiện. Theo công ty, một chi nhánh của Hyundai Motor, thiết kế mới cho phép xe tăng có tiết diện radar thấp hơn.Với tháp pháo xe tăng không người lái được điều khiển bởi máy bay không người lái, xe tăng được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động để chống lại vũ khí chống tăng. Một quan chức của Hyundai Rotem nói: “Thiết kế mới nhất, tận dụng công nghệ tàng hình, được tạo ra với sự hợp tác của Hyundai Motor và nêu bật tương lai của các loại xe chạy trên mặt đất. Chúng tôi chưa có mốc thời gian cụ thể để sản xuất đầy đủ vì chiếc xe vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng. Chúng tôi cũng phải xác định mức độ nhu cầu từ các chính phủ khác nhau.”⚪ ---- Công ty Microsoft sẽ chào đón Amazon.com Inc. với tư cách là khách hàng của công cụ năng suất đám mây 365, theo Business Insider đưa tin. Trong 5 năm, Amazon sẽ phân bổ số tiền hơn 1 tỷ USD để đảm bảo rằng hãng sẽ có hơn một triệu giấy phép sử dụng nhóm nhu liệu Microsoft 365.Nguồn tin cho biết, hiện tại,công ty thương mại điện tử Amazon đang sử dụng các sản phẩm Office của Microsoft tại chỗ, nhưng sẽ chuyển sang bộ công cụ năng suất dựa trên đám mây Microsoft 365. Các hệ thống mới dự kiến sẽ được thiết lập vào đầu tháng 11/2023, trong khi toàn bộ quá trình di chuyển dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2024.⚪ ---- Hàng không United Airlines Inc. đã công bố hôm thứ Ba trong một thông cáo báo chí rằng doanh thu của hãng trong quý 3 năm tài chính 2023 đạt 14,5 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý được báo cáo, thu nhập ròng đã tăng 20,7% so với cùng khung thời gian một năm trước đó lên 1,1 tỷ USD. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 đạt 3,42 USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.Giám đốc điều hành Scott Kirby lưu ý: "Chiến lược đa dạng hóa nguồn doanh thu, tận dụng các cơ hội tăng trưởng và không ngừng đổi mới để nâng cao sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi đang mang lại kết quả. Chiến lược United Next của chúng tôi đang phát huy tác dụng và chúng tôi vẫn đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu tài chính của mình." Cổ phiếu của công ty đã giảm 5,18% trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo được công bố.⚪ --- Cuộc khảo sát của OnePoll cho thấy phụ nữ có 10 cách hàng đầu để tăng mức tự tin, theo các câu trả lời sau:. Dành thời gian cho những người thân yêu - 49%. Cười/làm trò đùa với bạn bè và gia đình - 44%. Mặc trang phục mới - 44%. Có những ngày tóc đẹp - 36%. Che phủ tóc bạc - 35%. Thử kiểu tóc mới - 31%. Tập thể dục - 29%. Cảm thấy sẵn sàng - 28%. Nhận được lời khen từ những người thân yêu - 25%. Xuất sắc trong công việc/được thăng chức - 25%⚪ ---- Quận Los Angeles: nổ súng, 3 người chết, 4 nghi can bị truy nã. Cảnh sát đang truy lùng một số nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng ở North Hollywood vào tối thứ Hai khiến 3 người chết. Các cuộc gọi về vụ nổ súng, được cho là ở bãi đậu xe của tiệm ăn Ernie's Taco House, ở ngã tư Phố Moorpark và Đại lộ Lankershim đến vào khoảng 9:30 tối.Cảnh sát nói, một trong những nạn nhân vụ nổ súng chết tại hiện trường, trong khi hai người khác tự lái xe đến bệnh viện, nơi họ sau đó chết vì vết thương. Các nghi phạm, chỉ được mô tả là 4 người đàn ông gốc Tây Ban Nha mặc quần áo màu đen, được nhìn thấy chạy về phía nam trên Đại lộ Lankershim trên một chiếc sedan màu bạc. Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Los Angeles.⚪ ---- Bạn cần chú ý, nếu bạn sắp thuê chung cư... Một dự luật của California đã được chuyển thành luật sẽ giới hạn số tiền mà chủ nhà có thể tính phí đặt cọc (security deposits). Thống đốc Gavin Newsom đã ký Dự luật Quốc hội 12 thành luật, trong đó nêu rõ rằng tiền đặt cọc không được nhiều hơn một tháng tiền thuê nhà vào ngày 11 tháng 10. Luật này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7/2024.Trước đó thì, chủ nhà có thể tính tiền thuê nhà lên tới 3 tháng làm tiền đặt cọc, cộng với tiền thuê nhà của tháng đầu tiên, do luật cũ của California. Ở Los Angeles, nơi giá thuê nhà trung bình là 2.895 USD, tiền đặt cọc có thể lên tới gần 9.000 USD. Ở San Francisco, nơi giá thuê nhà trung bình là 3.495 USD, tiền đặt cọc có thể lên tới hơn 10.000 USD.Bây giờ Newsom đã ký dự luật thành luật, California đã trở thành tiểu bang thứ 12 thông qua dự luật hạn chế các yêu cầu về tiền đặt cọc. New York, Alabama và Hawaii nằm trong số ít tiểu bang đã thông qua luật tương tự.Khi tin tức về dự luật được công bố, Hiệp hội California Apartment Association đã đưa ra một tuyên bố tiếp tục phản đối đề xuất này, nói luật sẽ hạn chế “khả năng tài chính của chủ căn hộ trong việc bù đắp thiệt hại tài sản hoặc tiền thuê nhà chưa thanh toán là một sự áp đặt không công bằng đối với người chủ nhà cho thuê.”⚪ ---- Anh quốc: trong tòa xét xửtội buôn người, 1 bồi thẩm ngủ gục, ngáy say sưa, bị thay thế. Một bồi thẩmđã bị sa thải tại Tòa án Birmingham sau khi ngủ gục và ngáy ồn ào khi mở phiên tòa xét xử buôn lậu người. Thành viên nam bồi thẩm đã được thay thế bằng 1 bồi thẩm dự khuyết vào thứ Ba, chưa đầy một giờ sau bài phát biểu công tố chống lại Mai Van Nguyen, người phủ nhận liên quan đến âm mưu đưa lậu người nhập cư Việt Nam vào Anh.Thẩm phán Dean Kershaw yêu cầu 12 bồi thẩm viên được chọn cho vụ án và hai bồi thẩm viên dự bị rời khỏi phòng xử án một thời gian ngắn sau khi cắt ngang bài phát biểu của công tố viên Kelly Brocklehurst để nói với bồi thẩm đoàn ở hàng ghế sau của bồi thẩm đoàn: “Anh này đang ngủ, anh này đang ngáy. ”Sau khi bồi thẩm đoàn được thay thế sau một thời gian trì hoãn và bồi thẩm đoàn quay trở lại tòa án, ông Brocklehurst tiếp tục bài phát biểu của mình bằng cách nói đùa: “Rõ ràng tôi cần phải cải thiện trò chơi của mình - tôi đảm bảo với bạn rằng mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn”. (đỡ buồn ngủ hơn)Nguyễn, trước đây cư trú tại Đường Jeremiah, Wolverhampton, bị cáo buộc âm mưu tạo điều kiện cho việc nhập cư bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 19/8 đến ngày 6 tháng 9/2020. Các công tố viên cáo buộc người đàn ông 34 tuổi này đã tiếp nhận những người nhập cư đã được những người khác chuyển từ bờ biển phía nam nước Anh đến Midlands, tìm cho họ nhà ở và các hình thức lao động bất hợp pháp.Ngoài việc “tiếp nhận họ và đưa họ hòa nhập vào cộng đồng”, ông Brocklehurst cáo buộc, Nguyễn “đã thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để đưa họ vào tìm nơi ở”. Nói với các bồi thẩm đoàn rằng hai người đàn ông khác đã bị kết án vì tham gia vào âm mưu vào tháng 12 năm ngoái, luật sư của Crown nói thêm: “Cùng với những người khác, những kẻ chủ mưu này đã tham gia vào doanh nghiệp này vì lợi ích thương mại. Không có gì vị tha về điều này." Phiên tòa tại Tòa án Birmingham vẫn tiếp tục.⚪ ---- Ohio:bị truy tố 4 tội hiếp dâm. Cảnh sát nói vào ngày 17 tháng 10, một người đàn ông ở Thị trấn Perkins Township đã bị truy tố vì nhiều tội hiếp dâm và cưỡng bức tình dục thô bạo xung quanh một tiệm làm móng tay. Bản cáo trạng hôm thứ Sáu đề cập đến ít nhất ba nạn nhân vị thành niên bị ép buộc hoặc đe dọa bằng vũ lực.Cảnh sát cho biết Đại bồi thẩm đoàn Quận Erie gần đây đã đưa ra nhiều cáo trạng chống lại Dung Tran, 46 tuổi vì:. 4 tội hiếp dâm - trọng tội cấp độ một. 2 tội xâm hại tình dục nghiêm trọng - trọng tội cấp độ bốnCảnh sát cho biết những vụ này tập trung vào mối quan hệ của Tran với tiệm French Nails and Spa trên đường Crossings ở thị trấn Perkins Township. Tran hiện đang bị giam tại Nhà tù Quận Erie. Bất cứ ai có thông tin về những trường hợp này, hoặc một vụ việc mà họ có thể đã gặp phải với Tran, hãy gọi cho Văn phòng Thám tử Cảnh sát Thị trấn Perkins theo số 419-627-0824 ext. 5.⚪ ---- Quận Cam: 1 người gác sân gôn bị bắn chết. Một nhân viên bảo vệ bị bắn ở Laguna Hills vào sáng thứ Ba, được báo cáo vào khoảng 11 giờ sáng tại khu Nellie Gail Ranch, nằm gần giao lộ Saddle Rock Place và Bridlewood Drive, theo Cảnh sát Quận Cam. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng không xác định. Người dân trong khu vực nói rằng nạn nhân là nhân viên bảo vệ tuần tra trên một chiếc xe golf và anh ta đã bị bắn ba phát. Tay súng làmột người đàn ông và đang bị truy nã.⚪ ---- Georgia:, 25 tuổi, bị bắt vì lạm dụng sex trẻ em. Một cô gái trẻ tiết lộ việc lạm dụng tình dục đang diễn ra với một người ở trường, dẫn đến việc một người đàn ông bị bắt giữ, theo cảnh sát ở Georgia cho biết. Cảnh sát Quận Hall cho biết, Thành Đạt Nguyễn, 25 tuổi, thuộc thành phố Flowery Branch, đã bị bắt hôm thứ Năm, ngày 12/10 và bị truy tố tội lạm dụng tình dục trẻ em. Nguyen cũng bị buộc tội bạo hành tình dục nghiêm trọng.Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra trong năm nay sau khi 1 đứa trẻ dưới 10 tuổi tiết lộ việc lạm dụng. Cácvụ tấn công bị cáo buộc đã xảy ra nhiều lần từ ngày 1 tháng 1/2019 đến ngày 31 tháng 12/2021. Cảnh sát cho biết Nguyễn và cô bé quen biết nhau nhưng không nói rõ chi tiết. Hồ sơ trực tuyến cho thấy Nguyễn vẫn bị giam giữ tại Nhà tù Quận Hall mà không được bảo lãnh cho đến ngày 17 tháng 10. Flowery Branch cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 40 dặm về phía đông bắc.Nếu bạn từng bị tấn công tình dục và cần ai đó để trò chuyện, hãy gọi đến Đường dây nóng National Sexual Assault Hotline để được hỗ trợ theo số 1-800-656-4673 hoặc truy cập phòng trò chuyện trực tuyến của đường dây nóng:https://hotline.rainn.org/online⚪ ----Báo Người Lao Động. Ngày 18-10, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu. Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, nối lại đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho Tiến trình hòa bình Trung Đông, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại vùng xảy ra xung đột, góp phần bảo đảm hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Hai thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) lại dừng hoạt động 1 tuần qua, khiến người lao động thuê trọ tại đây lại phải leo thang bộ lên tầng cao, khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 11.10, cả 2 thang máy tại tòa nhà CT1A bị dừng hoạt động khiến hàng trăm cư dân của tòa nhà này, trong đó nhiều người già, trẻ em chỉ còn cách đi bộ để lên, xuống nhà. “Những người thuê trọ ở tầng thấp còn đỡ vất vả. Những người ở tầng cao rất khổ sở” - chị C - người thuê trọ tại tầng 12 - bức xúc nói. Nữ lao động đang làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long nói thêm, mỗi khi phải mang vật nặng lên, chị phải gửi ở tầng 1, chờ chồng đi làm về vác lên. Được biết, tòa nhà CT1A cao 15 tầng, có 2 thang máy, nhưng thời gian trước chỉ 1 thang máy hoạt động. Hiện nay cả 2 thang máy đều dừng.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ sẽ xài trung bình 1.652 USD cho mùa lễ năm nay, tăng 14% so với năm ngoái?ĐÁP 1: Đúng thế. Chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ dự kiến sẽ lần đầu tiên tăng trở lại - và thậm chí vượt qua - mức trước đại dịch trong năm nay. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên, đó không phải là quà tặng mà người tiêu dùng sẽ vung tiền nhiều nhất trong thời gian sắp tới Giáng sinh, theo một báo cáo mới hôm thứ Ba từ Deloitte.Bản "2023 Deloitte Holiday Retail Survey" (Khảo sát bán lẻ trong kỳ nghỉ lễ Deloitte năm 2023) đã thăm dò 4.330 người tiêu dùng từ ngày 30/8 đến ngày 8 tháng 9, cho thấy người mua sắm rất háo hức bắt đầu mua sắm trong kỳ nghỉ của họ và thậm chí có thể tự thưởng thức.Người tiêu dùng dự kiến sẽ chi trung bình 1.652 USD cho các giao dịch mua hàng liên quan đến kỳ nghỉ lễ, tăng 14% so với năm ngoái và vượt qua mức trung bình 1.496 USD mà họ chi tiêu trong năm 2019.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 64% phụ nữ nhìn lại quá khứ đã thấy tự tin hơn là thời còn trẻ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn ba phần năm phụ nữ (64%) thừa nhận rằng khi so sánh với thời trẻ, họ cảm thấy giờ đây họ là phiên bản tự tin hơn của chính mình. Theo một cuộc khảo sát do OnePoll thực hiện thay mặt cho thương hiệu hàng đầu của Zotos Professional, AGEbeautiful, kết quả cho thấy ba phần năm (61%) phụ nữ được khảo sát nói rằng họ hiện có quan điểm tích cực về quá trình lão hóa. Cuộc khảo sát tập trung vào thái độ và nhận thức về sự lão hóa, nhằm mục đích làm sáng tỏ việc trao quyền cho các cá nhân tự tin đón nhận tuổi tác của mình.Chi tiết: