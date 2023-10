Dân biểu Brian Mast mặc quân phục Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đi quanh Điện Capitol để bày tỏ ủng hộ Israel.

- Tiểu bang New York bị kiện vì cấm bếp gas và lò sưởi khí đốt trong các tòa nhà mới xây.

- California: Thống đốc Gavin Newsom (D-Calif.) ký luật tăng lương tối thiểu nhân viên y tế tới 25 USD/giờ.

- Tình báo Mỹ thấy dấu hiệu Hamas chuẩn bị bất thường trước khi Hamas tấn công Israel.

ISRAEL-HAMAS. Tin sáng Thứ Bảy 14/10/2023.

NGA-UKRAINE. Tin sáng Thứ Bảy 14/10/2023.

- Dân biểu Brian Mast (R-FL) mặc quân phục Israel để ủng hộ Israel, nghịch với Dân biểu Rashida Tlaib (D-Mich.) treo cờ Palestine. Tlaib là người gốc Palestine.

- 55 Dân biểu Dân chủ công bố thư kêu gọi chiến tranh phải tuân theo luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ mạng sống thường dân vô tội

- Nhóm 4 Dân biểu cấp tiến chỉ trích lệnh buộc 1,1 triệu dân Gaza di tản là bất nhân. DB Ilhan Omar, D-Minn., gọi Israel đang thanh lọc sắc tộc.

- Cộng hòa Hạ viện đã đề cử DB Jim Jordan làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện.

- Trump chụp mũ TT Biden chôm tài liệu mật về giấu ở Chinatown vì được TQ cho rất nhiều tiền.

- Thẩm phán Sarah Wallace cho xúc tiến xét xử đơn kiện của CREW đòi xóa tên Trump ở phiếu bầu Colorado vì Trump xúi bạo loạn.

- Nghiên cứu về toán ở Đại học UCLA chứng minh: Trump sai lầm khi tố cáo bị gian lận bầu cử vì tổ chức CTCL kêu gọi cử tri Dân Chủ đi bầu đông

- Pháp: 1 giáo viên bị đâm chết và ít nhất 2 người bị thương nặng. Sát thủ người Chechen 20 tuổi hét to ca ngợi Chúa khi đâm.

- TikTok hợp tác với Công ty Disney kinh doanh video âm nhạc.

- Bộ Thương mại Hoa Kỳ đồng ý cho 2 hãng Nam Hàn Samsung và SK Hynix tiếp tục sản xuất chất bán dẫn ở TQ.

- Thủ đô: Bắt 1 tay súng 17 tuổi vì xả súng tại Đại học MSU làm 5 người bị thương. Cảnh sát truy nã nghi phạm thứ 2 đang trốn.

- Tràn ngập điện thoại tự động (robotcall) quậy phá nhất là ở: Baton Rouge, LA; thủ đô Washington DC; Macon, GA; San Antonio, TX; Little Rock, AR; Albany, GA; Lafayette, LA; Columbia, SC; Charleston, SC.

- Los Angeles: nghị viên Curren Price bị truy tố tội tham nhũng

- Quận Cam: LS Jimmy Phạm (Dân Chủ) rời bỏ cuộc tranh chức DB liên bang, để tranh ghế Dân biểu tiểu bang của Trí Tạ (Cộng Hòa)

- TIN VN. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc lao dốc.

- TIN VN. Nguy hiểm cháy: Phát hiện nhà 4 lầu ở TP.HCM ngăn thành 125 'hộp ngủ' rộng 2-3 m2.

- TIN VN. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ'.

- HỎI 1: Kim Jong Un hy vọng Trump sẽ thắng cử 2024, để Trump rút quân Mỹ ra khỏi Nam Hàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, hơn 1/2 dân Đài không muốn tham chiến? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/10/2023) ⚪ ---- Các nhóm thương mại khí đốt và xây dựng đang kiện để ngăn chặn lệnh cấm của tiểu bang New York đối với bếp gas và lò sưởi bằng khí đốt trong các tòa nhà mới xây. Các tổ chức này cho rằng luật này vi phạm các quy định của chính phủ liên bang về cách quản lý các thiết bị sử dụng gas và họ đã đệ đơn kiện New York lên tòa án liên bang hôm thứ Năm. Thống đốc Kathy Hochul (Dân chủ) đã phê chuẩn lệnh cấm lắp đặt thiết bị sử dụng khí đốt trong các tòa nhà mới vào mùa xuân này. Nó sẽ có hiệu lực vào năm 2026 đối với các công trình từ 7 tầng trở xuống và vào năm 2029 đối với các tòa nhà lớn hơn. AP đưa tin luật này sẽ không áp dụng cho các tòa nhà hiện có.

Các chính sách tương tự đã được hàng chục thành phố và chính quyền địa phương phê duyệt với các nhà lãnh đạo Dân chủ khi những người ủng hộ nói rằng họ đang hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Quy định này nhanh chóng trở thành nguồn gốc của sự phẫn nộ của nhiều người không tin vào biến đổi khí hậu, khiến các quan chức Đảng Cộng hòa và các đối thủ khác chỉ trích nó là hành vi xâm phạm quyền lựa chọn của người tiêu dùng. New York từ chối bình luận về vụ kiện.

⚪ ---- Thống đốc Gavin Newsom (D-Calif.) đã ký một dự luật đêm thứ Sáu nhằm tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên chăm sóc sức khỏe ở California lên 25 đô la một giờ. Theo Trung tâm Lao động Đại học California Berkeley, dự luật này nhằm tăng lương cho 455.000 nhân viên y tế, trung bình 3/4 nhân viên được tăng lương là phụ nữ và 76% nhân viên đủ điều kiện được tăng lương là người da màu.

Những nhân viên “cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân” sẽ được tăng lương. SEIU California cho biết hỗ trợ y tế, trợ lý điều dưỡng được chứng nhận, trợ lý, kỹ thuật viên, nhân viên bảo trì, nhân viên vệ sinh hoặc dọn phòng, người trông coi sân vườn, nhân viên an ninh và nhân viên dịch vụ thực phẩm đều sẽ được hưởng lợi từ dự luật.

Nhân viên các phòng khám cộng đồng sẽ được bắt đầu tăng lương ở mức 21 USD/giờ từ năm 2024, tăng lên 22 USD vào năm 2026 và 25 USD vào năm 2027.

Các bệnh viện có nhiều bệnh nhân Medi-Cal và Medicare, cũng như các bệnh viện độc lập ở nông thôn sẽ phải trả cho nhân viên 18 USD một giờ từ năm 2024. Tỷ lệ đó sẽ tăng 3,5% hàng năm cho đến khi đạt lương tối thiểu 25 USD/giờ vào năm 2033.

⚪ ---- Tình báo Mỹ biết trước quân Hamas sẽ tấn công Israel? Các nguồn tin nói với CNN hôm thứ Sáu rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) được cho là đã cảnh báo về khả năng "gia tăng" xảy ra vụ tấn công của Hamas vài ngày trước khi Hamas tấn công Israel. Vẫn chưa rõ tin tình báo có được chia sẻ với Israel hay không. Cảnh báo ban đầu được đưa ra vào ngày 28 tháng 9, làm dấy lên lo ngại rằng quân Hamas có thể đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn qua biên giới. Đến ngày 6/10, một ngày trước cuộc tấn công, Mỹ nhận được thông tin từ Israel về “hoạt động bất thường” của Hamas.

CNN cũng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của một quốc gia Ả Rập ở Trung Đông nói rằng nước họ liên tục nêu quan ngại với Mỹ và Israel về việc sự thất vọng của người Palestine đã lên đến mức "nguy hiểm" và cáo buộc dấu hiệu có sự tích tụ vũ khí của Hamas. Theo nguồn tin, báo cáo của họ đã bị bỏ qua.

⚪ ---- ISRAEL-HAMAS. Diễn biến tới sáng Thứ Bảy 14/10/2023:

- Ít nhất 1.900 người Palestine đã chết và 7.696 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza. Số người chết ở Israel đã lên tới 1.300 người, 3.400 người bị thương.

- Ước tính hàng chục ngàn người ở Gaza đã chạy trốn về phía nam sau khi Israel ra lệnh 1,1 triệu người, gần một nửa dân số Dải Gaza, phải di dời trước khi Israel tấn công bộ chiến. Lệnh cưỡng bức di tản ở phía bắc Gaza được giới nhân quyền mô tả là “tội ác chiến tranh”.

- Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Israel chỉ mới bắt đầu trả đũa hành động hung hãn của Hamas: Quân Israel đột kích trên bộ ở phía bắc Gaza và West Bank vào đầu ngày thứ Bảy.

- Hỏa tiễn Israel bắn vào các nhà báo làm việc ở miền nam Lebanon đã giết chết một người quay phim của Reuters, làm bị thương một số nhà báo khác, trong đó có 2 nhân viên Al Jazeera.

- Quân Israel sáng sớm thứ Bảy cho biết họ đã tấn công một mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon để đáp trả “sự xâm nhập của các vật thể bay không xác định vào Israel”.

- Israel phủ nhận, nói không hề sử dụng đạn phốt pho trắng như Tổ chức Quan sát Nhân quyền cáo buộc.

- Hamas hôm thứ Bảy nói họ hoan nghênh lời đề nghị của Nga đóng vai trung gian hòa giải giữa Israel-Palestine. Putin nói, mục tiêu chính lúc này là "ngăn chặn đổ máu". Nga đã soạn thảo một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về lệnh ngừng bắn ở Gaza, đề nghị LHQ kêu gọi “một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, bền vững và có thể tuân thủ đầy đủ”, đồng thời lên án “bạo lực và hành động thù địch chống lại dân thường”. Trong dự thảo, Nga cũng yêu cầu rằng tất cả con tin phải được thả một cách an toàn và việc phân phối viện trợ nhân đạo phải được thực hiện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Netanyahu đã thảo luận về việc thiết lập các khu vực an toàn ở Gaza nơi dân thường có thể di dời đến. Mỹ, Israel, Ai Cập đang thảo luận để cửa khẩu Rafah có thể mở cửa vào chiều thứ Bảy để một số công dân Mỹ gốc Palestine bị mắc kẹt có thể thoát khỏi Gaza.

- Lời kêu gọi về một lối thoát cho người Palestine ra khỏi Gaza đã bị các nước láng giềng Ả Rập từ chối. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nói: “Điều quan trọng là người dân Palestine vẫn kiên định và hiện diện trên mảnh đất của họ”.

- Bạch Ốc cho biết họ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các chủ thể khác đang cân nhắc tham gia mở rộng cuộc chiến. Các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Phi đội không chiến 494 đã đến một căn cứ Mỹ ở khu vực, sẽ tăng cường an ninh trên khắp Trung Đông. Trước đó, TT Joe Biden nói Hoa Kỳ sẽ bảo đảm rằng Israel có “mọi thứ Israel cần”.

- Saudi Arabia tạm dừng các kế hoạch do chính phủ Biden hậu thuẫn nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel, dấu hiệu bất tường sẽ có thêm căng thẳng.

- Công tố hàng đầu của ICC nói với Reuters rằng Tòa án Hình sự Quốc tế có thẩm quyền xét xử các tội ác chiến tranh tiềm tàng do Hamas thực hiện ở Israel, và cả người Israel ở Dải Gaza, mặc dù Israel không phải là quốc gia thành viên.

- Naim Qassem, Phó tư lệnh Hezbollah, nói nhóm sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời kêu gọi đứng bên lề cuộc chiến, nói “hoàn toàn sẵn sàng” tham chiến.

- Cảnh sát Jordan giải tán hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đang cố gắng tiếp cận khu vực biên giới với West Bank nơi do Israel chiếm đóng.

- Nội bộ chia rẽ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã khiến Hạ viện không thể hành động để hỗ trợ cuộc chiến của Israel và để thông qua các dự luật chi tiêu của chính phủ trước khi hết kinh phí.

⚪ ---- NGA-UKRAINE. Diễn biến tới sáng Thứ Bảy 14/10/2023.

- Giao chiến lớn ở thành phố Avdiivka phía đông Ukraine, khi quân Nga tấn công nơi này trong ngày thứ tư liên tiếp. Avdiivka là nơi nổi tiếng với nhà máy sản xuất kim loại, đang “hoàn toàn bốc cháy” và bệnh viện, tòa nhà hành chính và trung tâm tình nguyện đang bị tấn công.

- Nga hôm thứ Bảy nói đã bắn hạ 2 máy bay không người lái tấn công trên Biển Đen ở thành phố nghỉ mát phía nam Sochi, nơi đến nay hầu như chưa bị ảnh hưởng chiến tranh. Nga nói không có thương vong hay thiệt hại nào cho thành phố. .

- Tại khu Donetsk phía đông Ukraine, nơi giao chiến từ nhiều tháng, Nga pháo kích khu dân sự đã gây bị thương 22 dân thường ở Donetsk, 21 người ở Pokrovsk và một người ở Avdiivka. Quân Ukraine nói họ đã có 100 trận cận chiến với lính Nga ở Donetsk, ngoài khu Melitopol thuộc phía nam Zaporizhia.

- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình: Bắc Kinh sẽ đón tiếp lãnh đạo 130 quốc gia vào ngày 17-18 tháng 10 để đánh dấu một thập niên Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), nhưng Putin-Tập có lẽ sẽ thảo luận về cuộc chiến Ukraine.

- Các nhà lãnh đạo Liên Âu dự kiến sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để yêu cầu “tiến bộ quyết định” trong việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để giúp đỡ Ukraine. Các bộ trưởng tài chính của G7, nhóm họp hôm thứ Năm ở Maroc, ước tính số tài sản trị giá 280 tỷ USD của Nga đã bị Tây phương đóng băng.

- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã họp báo chung với Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte, người đang thăm thành phố cảng Odesa ở Biển Đen hôm thứ Sáu. Họ sẽ làm việc cùng nhau để tăng khả năng phòng không của Ukraine. Zelensky nói sẽ tăng cường an ninh xuất cảng ngũ cốc để tăng thu ngân sách của Ukraine.

- Nga siết nhân quyền. Nga tuyên bố người đứng đầu một tổ chức bênh vực tù nhân Nga, cùng với 11 nhà báo và nhà hoạt động khác, là đặc vụ nước ngoài.

- Bạch Ốc nói Bắc Hàn đã chuyển hơn 1.000 thùng container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga để sử dụng trong chiến tranh. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói Mỹ tin rằng Kim Jong Un, người đã tới Nga để gặp Putin và thăm các địa điểm quân sự quan trọng vào tháng trước, đang tìm kiếm các công nghệ vũ khí phức tạp, kể cả kỹ thuật vệ tinh và bom nguyên tử của Nga để đổi lấy đạn dược từ Bắc Hàn.

- Bộ trưởng Cựu chiến binh Ukraine Yulia Laputina nói, khi cuộc chiến với Nga kết thúc, danh sách cựu chiến binh của Ukraine sẽ tới 4 triệu người. Hiện thời Bộ duy trì sổ đăng bộ điện tử của các cựu chiến binh, bao gồm chiến binh đang tại ngũ, thương binh và sĩ quan cũng như gia đình tử sĩ Ukraine. Trước khi Nga xâm lược toàn diện năm 2022, hơn 1/2 triệu công dân có tên trong sổ đăng bộ.

⚪ ---- Dân biểu Brian Mast (R-FL) cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi “trên diện rộng” vì đã mặc đồng phục Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đi quanh Điện Capitol như một cách thể hiện sự ủng hộ của ông đối với Israel sau khi nước này bị Hamas tấn công vào cuối tuần trước. DB Mast là một cựu quân nhân từng phục vụ ở Afghanistan và sau đó ông tình nguyện tham gia IDF vào năm 2015.

Mast viết trong bài đăng trên X cùng với một số ảnh mặc quân phục Israel hôm Thứ sáu: “Là Dân biểu duy nhất phục vụ cho cả Quân đội Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Israel, tôi sẽ luôn sát cánh cùng Israel.”

Trong bài, DB Mast đã so sánh đồng phục IDF của Mast với lá cờ Palestine mà Dân biểu Rashida Tlaib (D-Mich.) đang trưng bày bên ngoài văn phòng của DB Tlaib: “Tlaib đã có lá cờ của cô ta. Tôi đã nhận được đồng phục của mình." Tiếp theo, Mast văng tục: "'Ngày thịnh nộ toàn cầu' là cái mông của tôi."

Cựu lãnh đạo Hamas Khaled Mashal trước đó đã kêu gọi biểu tình lớn toàn cầu gọi là Ngày Thịnh Nộ (Day of Rage) để ủng hộ chính nghĩa đòi lập quốc của dân Palestine. Trong lịch sử, những lời kêu gọi hành động hoặc kêu gọi “ngày thịnh nộ” như vậy đã gây ra các cuộc biểu tình lớn và tình trạng bất ổn ở Gaza và West Bank, nhưng không quy mô lớn nào ở Mỹ.

Dân biểu Tlaib, người gốc Palestine, đã bị chỉ trích vì lời cô kêu gọi chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Israel trong một tuyên bố ngay sau vụ tấn công của Hamas hôm thứ Bảy, trong đó cô tố cáo bạo lực nhưng cho biết chỉ vì Israel là nguyên nhân dẫn tới các tình huống xung đột. Những người khác đã chỉ trích Dân biểu Tlaib vì treo cờ Palestine, khiến ngay cả một số đồng nghiệp thân Israel cũng đứng ra bảo vệ cô.

Dân biểu Steny Hoyer (D-Md.) cho biết vào tuần trước: “Dân biểu Tlaib là người Palestine. Điều đó không có nghĩa cô là một kẻ khủng bố. Tôi vẫn treo cờ Đan Mạch tại nhà tôi.”

⚪ ---- Những người cấp tiến tại Hạ viện Hoa Kỳ đã chỉ trích gay gắt Israel hôm thứ Sáu về lệnh yêu cầu tất cả cư dân Gaza di tản khỏi nhà của họ trong vòng 24 giờ - với một Dân biểu nói lệnh đó sẽ ảnh hưởng đến 1,1 triệu người, chính là "thanh lọc sắc tộc".

Dân biểu Ilhan Omar, D-Minn., đã tweet hôm thứ Sáu: “Việc trục xuất hàng loạt hơn 1 triệu người trong 1 ngày là hành động thanh lọc sắc tộc. LHQ đã nói rằng điều này là 'không thể' và sẽ gây ra 'hậu quả nhân đạo tàn khốc'. Chúng ta phải ngừng bỏ mặc hàng ngàn sinh mạng của người Palestine đã chết và hàng triệu người đang bị đe dọa! Chúng ta phải sử dụng mọi công cụ ngoại giao để ngăn chặn điều này."

Những người khác, bao gồm Dân biểu Mark Pocan, D-Wisc., và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., cũng cho biết yêu cầu di tản 24 giờ là không thể thực hiện được. DB Ocasio-Cortez viết trên X: “Bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng việc ra lệnh cho hơn 1 triệu người di chuyển trong vòng 24 giờ là không thể. Điều đó là không thể chấp nhận được. LHQ đã coi lệnh này là ‘không thể’ nếu không có ‘hậu quả nhân đạo tàn khốc’. Nhân loại đang bị đe dọa. Gần một nửa là trẻ em. Chúng ta phải ngăn chặn điều này."

Dân biểu Greg Casar, D-Texas, lập luận rằng hành động trả đũa của Israel nhằm vào Gaza sẽ gây tổn hại cho người Palestine hơn là những kẻ khủng bố Hamas: "Người dân Palestine không phải là Hamas. Phản ứng trước hành động khủng bố khủng khiếp của Hamas không thể là cái chết hàng loạt của những người Palestine vô tội. Israel, giống như Mỹ, phải tuân thủ luật pháp quốc tế, ngay cả khi Hamas không tuân theo. Nhân loại của chúng ta đang bị đe dọa."

Chiều thứ Sáu tuần sau, một nhóm gồm 55 Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện đã công bố một lá thư kêu gọi “những người thực hiện các hoạt động quân sự tuân theo luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ mạng sống thường dân vô tội của cả hai bên”.

Bức thư gửi Tổng thống Joe Biden cho biết: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng phản ứng của Israel phải tính đến hàng triệu thường dân vô tội ở Gaza, những người là nạn nhân của Hamas và đang phải gánh chịu hậu quả từ chiến dịch khủng bố của họ”.

Trong số các yêu cầu xin TT Biden đưa ra là ưu tiên "truyền đạt rằng phản ứng của Israel ở Gaza phải được thực hiện theo luật pháp quốc tế và thực hiện mọi biện pháp thích hợp để hạn chế gây tổn hại cho thường dân vô tội, làm việc để nhanh chóng khôi phục tình hình, cung cấp thực phẩm, nước, nhiên liệu, điện và các nhu yếu phẩm cứu sinh khác tới Gaza để đảm bảo rằng thường dân vô tội có những thứ cơ bản cần thiết để sinh tồn và cộng tác với các đối tác khu vực để thiết lập một hành lang nhân đạo để cho phép chuyển giao hàng hóa, các nhu cầu thiết yếu để cứu mạng và cho phép thường dân Palestine và công dân nước ngoài, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bên ngoài Gaza."

Jimmy Phạm

TIN VN. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc lao dốc.

TIN VN. Nguy hiểm cháy: Phát hiện nhà 4 lầu ở TP.HCM ngăn thành 125 'hộp ngủ' rộng 2-3 m2.

TIN VN. Tổng Bí thư: 'Cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ'.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đề cử Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện. DB Jordan đã đánh bại DB Austin Scott với số phiếu 124-81 trong một cuộc họp hội nghị Cộng Hòa, nhưng vẫn chưa rõ liệu Jordan có thể nhận được sự ủng hộ của 127 Dân biểu cần thiết để lên chức Chủ tịch Hạ viện hay không.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một bài đăng video được chia sẻ trên Truth Social rằng Trump có thể thấy Tổng thống Joe Biden đang giải quyết "tình hình tài liệu" của mình. “Ông ấy đã chuyển các tài liệu, nhiều tài liệu mật, đi khắp nơi trong nhiều năm, bao gồm cả đến CHINATOWN,” Trump tuyên bố và nói thêm rằng Biden “đã được Trung Quốc cho rất nhiều tiền”. Trump nhấn mạnh thêm rằng Biden đang lấy tài liệu mật với tư cách là thượng nghị sĩ, "đó là điều tuyệt đối không nên". Nhưng Trump không đưa ra chứng cớ nào.⚪ ---- Ghi tên Trump vào phiếu bầu hay không? Trump xách động nổi loạn, vậy là phải cấm Trump tham dự b ầu cử theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ? Tại Colorado, Thẩm phán Sarah Wallace đã ra phán quyết rằng vụ kiện đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu có thể được tiến hành.Báo Law & Crime ghi rằng Wallace "đứng về phía một nhóm cử tri được đại diện bởi Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW), những người kiện từ tháng 9 để 'thách thức việc đưa Bị đơn Donald J. Trump vào danh sách ứng cử viên' trong lá phiếu bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 và bất kỳ lá phiếu bầu cử nào trong tương lai của Colorado, dựa trên Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm người giúp bạo loạn giữ công quyền.'"Naham lưu ý, các luật sư của Trump đã cố gắng đưa ra lập luận "chống SLAPP" chống lại vụ kiện, nhưng Wallace không đồng ý. SLAPP là viết tắt của "đơn kiện chiến lược chống lại sự tham gia" ("strategic lawsuit against participation"). Wallace lưu ý rằng luật chống SLAPP "nhằm cho phép các tòa án bác bỏ các vụ án phù phiếm được đưa ra với mục đích làm suy yếu các quyền hiến định của một người."Theo Naham, "Sau khi kết luận rằng quy chế chống SLAPP mà Trump trích dẫn không áp dụng cho đơn kiện, thẩm phán nói rằng phiên điều trần chống SLAPP dự kiến vào ngày 13 tháng 10 đã được thay đổi thành một hội nghị về tình trạng, vì đơn kiện [xin xóa tên Trump sẽ] tiến tới một phiên tòa vào ngày 303 tháng 10/2023.” Nghĩa là, ngày 30/10/2023, tòa Colorado này sẽ xét đơn kiện: có nên xóa tên Trump trên phiếu bầu của Colorado hay không?⚪ ---- Theo một báo cáo, một trong những lập luận cốt lõi của Donald Trump ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của ông đã bị bác bỏ bởi một nghiên cứu mới tại một đại học nổi tiếng. Trump đã đưa ra đủ loại tuyên bố về gian lận bầu cử 2020 sau khi thua phiếu, nhưng một nghiên cứu mới đã bác bỏ một nghiên cứu trọng tâm liên kết Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân (CTCL: Center for Tech and Civic Life) – nơi cung cấp tiền để giúp quản lý các cuộc bầu cử theo khuynh hướng Dân chủ.Trump cho rằng tiền CTCL đã nâng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các khu vực Đảng Dân chủ đông đến mức khiến Trump phải mất một chiến thắng, nhưng nhà khoa học dữ liệu Apoorva Lal và Phó giáo sư Daniel Thompson của Đại học California Los Angeles đã so sánh các quận nhận được những khoản trợ cấp đó với những quận không nhận được và xác định mức tăng ở các khu vực nhận tài trợ là rất nhỏ.“Tác động của các khoản tài trợ đối với số cử tri đi bỏ phiếu chưa bằng 1/2 tác động của việc thêm một ngày bỏ phiếu sớm, gần bằng 1/2 tác động của việc người đưa thư khuyến khích công dân bỏ phiếu qua thư, chưa bằng 1/10 tác động của bỏ phiếu phổ thông qua điện thoại di động," theo các nhà nghiên cứu viết.Các tuyên bố của Trump cũng lẫn lộn giữa nguyên nhân và hiệu quả, bởi vì các quận yêu cầu tài trợ CTCL đã sớm bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi đại dịch và cần trợ giúp để đảm bảo cử tri có quyền truy cập vào các cuộc thăm dò, đồng thời không thấy tổng số phiếu bầu tăng vọt vì tổ chức này nhắm mục tiêu vào chúng để tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.Các nhà nghiên cứu viết: “Nhiều quận đã không nhận được trợ cấp. Tác động của trợ cấp đối với tổng số tiền trên toàn tiểu bang nhỏ hơn đáng kể so với tác động ở một quận trung bình. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận rất mỏng vào năm 2020, chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và hiệu ứng tỷ lệ phiếu bầu của Đảng Dân chủ không đủ lớn để tác động đến cuộc bầu cử”.⚪ ---- Một giáo viên người Pháp đã bị đâm chết và ít nhất hai người bị thương nặng hôm thứ Sáu trong một vụ tấn công tại một trường trung học ở thành phố Arras phía tây bắc, nhà chức trách cho biết. Xác nhận vụ tấn công, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết vụ này xảy ra tại trường Gambetta ở thành phố cách Paris khoảng 155 dặm về phía tây bắc và cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm.Một nhân viên bảo vệ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm và một giáo viên thứ hai bị thương nhẹ hơn. Nghi phạm được cho là ở độ tuổi 20 và gốc Chechnya được cho là đã hét lên "Allahu Akbar" hay "Chúa là vĩ đại nhất" khi tấn công các nhân viên.⚪ ---- TikTok của ByteDance Ltd. đã công bố vào thứ Sáu về mối quan hệ hợp tác mới với Công ty Walt Disney để mang đến cho những người theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng đa quốc gia “một trải nghiệm tương tác độc đáo”. Theo thông cáo, người hâm mộ sẽ có quyền truy cập vào video từ 48 thương hiệu, bao gồm Disney Parks, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star Wars và ESPN và "tạo video của riêng họ với âm nhạc và hiệu ứng của Disney, phát hàng ngày." Sự hợp tác này được đưa ra để kỷ niệm 100 năm thành lập Disney và sẽ có mặt ở 24 khu vực trong bốn tuần.Asad Ayaz, giám đốc Disney: “Với hơn 240 tỷ lượt xem trên danh mục thương hiệu và trải nghiệm của Disney, TikTok đã trở thành điểm đến lý tưởng để những người hâm mộ Disney sáng tạo, tương tác và kết nối xung quanh các bộ phim, chương trình, [và] nhân vật Disney yêu thích của họ.”⚪ ---- Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác nhận hôm thứ Sáu rằng Bộ đã cung cấp cho Samsung Electronics Co. Ltd. và SK Hynix Inc. giấy phép cho phép họ tiếp tục hoạt động kinh doanh sản xuất chất bán dẫn tương ứng ở Trung Quốc. Các nhà máy có trụ sở tại Trung Quốc thuộc sở hữu của hai công ty công nghệ Nam Hàn này đã được tuyên bố là Người dùng cuối được xác thực (VEU: Validated End-Users)."VEU có thể nộp đơn xin và sau khi được chính phủ Hoa Kỳ xem xét và phê duyệt về an ninh quốc gia, nhận được ủy quyền chung để mua một số mặt hàng nhất định thay vì tìm kiếm nhiều giấy phép riêng lẻ. Quy tắc ngày nay cập nhật các mặt hàng có thể được xuất cảng cho các công ty này theo ủy quyền của VEU," theo Bộ Thương mại Mỹ giải thích.⚪ ---- Một thanh niên 17 tuổi đã bị bắt ở thủ đô Washington, D.C. vì tội cố ý giết người trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Morgan State University ngày 3 tháng 10/2023 khiến 5 người, trong đó có 4 sinh viên, bị thương trong lễ kỷ niệm ngày đoàn tụ. Theo đài WBAL-TV, cảnh sát Baltimore cũng thông báo rằng họ đang truy lùng nghi phạm thứ hai sau khi các thám tử ban hành lệnh cố ý giết người đối với Jovan Williams, 18 tuổi. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Richard Worley, ủy viên BPD, nói rằng Williams nên được coi là có vũ trang và nguy hiểm.Worley nói tiếp, “Mặc dù vụ bắt giữ này không thể xóa bỏ những thiệt hại và chấn thương đã gây ra ngày hôm đó, nhưng tôi hy vọng rằng nó có thể mang lại hòa bình và công lý cho các nạn nhân, cộng đồng Morgan và thành phố của chúng tôi.” Trong một cuộc họp báo tuần trước, Worley đã đề cập rằng 5 người ngoài cuộc bị thương được cho là “mục tiêu ngoài ý muốn” trong “cuộc tranh chấp giữa hai nhóm nhỏ hơn”. Theo cảnh sát, tất cả họ đều phải nhập viện với vết thương không nguy hiểm.⚪ ---- Bạn bị những cú điện thoại tự động (robotcall) quậy phá? Rất nhiều người bị như thế. Dữ liệu mới cho thấy có hơn 4,3 tỷ cuộc gọi tự động vào tháng 9/2023. YouMail, một dịch vụ ngăn hặn đã theo dõi số lượng cuộc gọi tự động, cho biết số lượng đã giảm 15,9% so với tháng trước. Nhưng điều đó khó có thể an ủi được đối với cư dân ở các thành phố chủ yếu ở miền Nam vẫn đang bị quấy rầy bởi những cú điện thoại không ngừng nghỉ.Theo báo cáo của YouMail, trong khi các thành phố lớn như Atlanta, Dallas và Chicago nhận được nhiều cuộc gọi tự động nhất nói chung, thì các thành phố nhỏ hơn lại nhận được nhiều cuộc gọi tự động hơn trên đầu người.Nhóm 10 thành phố có nhiều cuộc gọi tự động tính theo đầu người nhất trong tháng 9 là: Baton Rouge, LA; thủ đô Washington DC; Macon, GA; San Antonio, TX; Little Rock, AR; Albany, GA; Lafayette, LA; Columbia, SC; Charleston, SC.⚪ ---- Los Angeles: Curren Price, nghị viên thành phố Los Angeles, bị truy tố tội tham nhũng hôm thứ Sáu. Price, 72 tuổi, phải đối mặt với 5 tội trộm cắp lớn bằng cách tham nhũng, 3 tội khai man và 2 tội xung đột lợi ích. Los Angeles Times đưa tin: “Price, một nghị viên 10 năm trong Hội đồng Thành phố, bị cáo buộc có lợi ích tài chính trong các dự án xây dựng mà ông đã bỏ phiếu và nhận hàng chục ngàn đô la tiền trợ cấp y tế từ thành phố cho người vợ hiện tại của ông trong khi ông vẫn còn kết hôn với một người phụ nữ khác.”Vợ của Price, bà Del Richardson Price, được cho là đã nhận hơn 150.000 USD từ các công ty xây dựng dự án mà các nghị viên hội đồng sau đó đã bỏ phiếu phê duyệt. Price đang bị kêu gọi từ chức lãnh đạo. Trong khi với chức nghị viên hội đồng ông đã bảo đảm chi phí y tế trị giá hơn 30.000 USD cho cô Richardson Price, theo lời các công tố, bất kể lúc đó ông vẫn đang kết hôn với một phụ nữ khác. Theo LAist, nếu bị kết án, Price phải đối mặt với án tù 10 năm.⚪ ----- Quận Cam: Luật sư, cư dân thị trấn Westminster, đã rời bỏ cuộc đua vào chức Dân biểu liên bang địa hạt 45, nói rằng thay vào đó ông sẽ đặt mục tiêu vào cuộc đua vào Quốc hội tiểu bang. Phạm, một trong nhiều ứng cử viên trong cuộc tranh ghế của Dân biểu liên bang Michelle Steel, R-Seal Beach, cho biết ông sẽ tham gia cuộc đua giành chiếc ghế địa hạt 70 hiện do Dân biểu tiểu bang Tri Ta, R-Westminster, nắm giữ. Phạm từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch của mình vào thời điểm này.Báo OC Register ghi theo thông cáo báo chí của Phạm: “Mặc dù tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mà tôi đã nhận được trong suốt cuộc đua này từ cộng đồng mà tôi yêu quý và là nơi tôi gọi là nhà, nhưng trái tim tôi vẫn hướng đến sự phục vụ khác để đưa cộng đồng của chúng ta tiến lên phía trước với những lý tưởng thông thường và sự sẵn sàng hoàn thành công việc. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đóng góp hoặc hỗ trợ tôi và chiến dịch của chúng tôi nhằm mang lại sự lãnh đạo mới mẻ và hiệu quả cho Quốc hội.”Cuộc đua ghế Dân biểu liên bang CA-45 đã thu hút nhiều ứng cử viên, trong đó có Nghị viên Hội đồng Garden Grove Kim Bernice Nguyen (Dân Chủ), luật sư Derek Trần (Dân Chủ) và vài người khác. Địa hạt này nằm giữa các quận Los Angeles và Orange, là nơi bao trùm Little Sài Gòn của Quận Cam, khu vực người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.Pham, một luật sư di trú, là cư dân Westminster sinh ra và lớn lên ở Quận Cam. Ông giữ chức phó chủ tịch ủy ban giao thông thành phố và là thành viên trong hội đồng Câu lạc bộ Dân chủ người Mỹ gốc Việt. Ông cho biết vào tháng 6 rằng ông cam kết tìm cách tái phát triển các khu vực cũ của thành phố và thu hút nhiều khách du lịch hơn. Pham, người tự coi mình là một “người theo chủ nghĩa cấp tiến ôn hòa”, cũng cho biết Westminster cần thêm kinh phí cho an toàn công cộng, lực lượng ứng phó đầu tiên cũng như sở cứu hỏa và cảnh sát.⚪ ----Theo VnExpress. Kinh tế Trung Quốc có nhiều cải thiện, nhưng xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang nước này 8 tháng đầu năm giảm mạnh. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc chỉ đạt 406 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu tháng 9 tới nay sức mua cá tra từ thị trường này vẫn không có nhiều cải thiện khi Trung Quốc ngày càng giảm mua hàng từ Việt Nam nhưng tăng nhập thủy sản từ Na Uy, Hàn Quốc, Australia, Chile.⚪ ----Theo VietnamNet. Căn nhà 4 tầng lầu có diện tích khoảng 516m2 ngăn thành 125 ‘hộp ngủ”, rộng 2-3m2 cho sinh viên, người lao động thuê ở được xác định vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Ngày 13/10, đoàn liên ngành TP.HCM về kiểm tra công tác PCCC tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại địa bàn quận Bình Thạnh. Đoàn có mặt trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, kiểm tra ngẫu nhiên một hộ kinh doanh nhà trọ về các điều kiện an toàn PCCC. Cụ thể, căn nhà có thiết kế 4 tầng lầu, 1 trệt với tổng diện tích khoảng 516m2. Trong đó, ở tầng trệt được làm chỗ để xe cho người thuê. 4 tầng lầu còn lại được ngăn thành mô hình nhà trọ “sleep box” (hộp ngủ). Thống kê, mỗi lầu ngăn từ 25-30 "hộp ngủ, mỗi hộp rộng từ 2-3m2, cao 1,6m. Mỗi hộp chỉ một người ở, chỉ để vừa các vật dụng gồm 1 đệm, máy quạt và kệ sách vở… Tổng cộng có khoảng 125 "hộp ngủ", mỗi hộp được thiết kế bằng nhôm và xếp chồng lên nhau.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cơ chế của Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và cho rằng đây là cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Sáng 14.10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Vẫn chưa thấy Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn... sang VN xin học về chế độ ưu việt nhất?)⚪ ---- HỎI 1: Kim Jong Un hy vọng Trump sẽ thắng cử 2024, để Trump rút quân Mỹ ra khỏi Nam Hàn?ĐÁP 1: Đúng thế. Các chuyên gia được The Korea Times liên hệ gần đây cho biết Bắc Hàn hy vọng Biden sẽ thua phiếu Trump, cựu tổng thống và là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024. Tất cả họ đều nói rằng ông Kim coi Trump là người có thể giúp Kim thúc đẩy tham vọng hạt nhân và địa chính trị của mình. Họ cũng cho biết Bắc Hàn có thể sẽ cố gắng giúp Trump giành chiến thắng - có thể bằng cách sử dụng cả biện pháp hợp pháp và bất hợp pháp.Có nhiều lý do khiến ông Kim vui mừng trước viễn cảnh nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Mark Esper, người từng là người đứng đầu Bộ Quốc Phòng Mỹ dưới thời chính quyền Trump, cho biết trong hồi ký của mình rằng việc rút quân đội Mỹ khỏi Nam Hàn là ưu tiên thứ hai của Trump.“Rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Nam Hàn có thể không thực hiện được trong thời gian ngắn. Nhưng dường như ông Kim tin rằng có những lĩnh vực mà Trump có thể nhượng bộ miễn là đề xuất của ông đáp ứng được lợi ích của Trump”, Chung Sung-yoon, nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, một tổ chức tư vấn do nhà nước tài trợ, cho biết. “Ví dụ, dưới thời Trump, vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng có thể tái xuất hiện và thất bại trong đàm phán có thể dẫn đến việc giảm quân đồn trú, tập trận chung hoặc thậm chí không triển khai thêm tài sản chiến lược của Mỹ tới bán đảo”.Sự lạc quan của Kim có thể không phải là không có cơ sở. Trump và Kim có thể đã không đạt được thỏa thuận trong các hội nghị thượng đỉnh năm 2018 và 2019, nhưng mối quan hệ của họ có thể vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Hai người đã trao đổi ít nhất 27 lá thư cá nhân trong thời gian này. Sau khi rời nhiệm sở, Trump nói với các cộng sự rằng ông vẫn giữ liên lạc với ông Kim, theo cuốn sách phát hành năm ngoái, “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America” (“Người đàn ông tự tin: Sự hình thành của Donald Trump và sự tan vỡ của nước Mỹ”). Trump có thói quen sử dụng các thư riêng từ các nhân vật nổi tiếng để sẽ in thành sách kiếm tiền. Năm 2023, Trump đã in sách "Letters to Trump" (Thư gửi Trump) là bộ sưu tập thư gửi qua lại giữa Trump và những người nổi tiếng thế giới.Chi tiết:⚪ --- HỎI 2: Nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, hơn 1/2 dân Đài không muốn tham chiến?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, sự ủng hộ của Đài Loan đối với việc duy trì hiện trạng trong quan hệ xuyên eo biển đã đạt mức cao kỷ lục và sự ủng hộ cho nền độc lập đang giảm dần. Global Views công bố cuộc thăm dò vào thứ Năm (12/10) và cũng cho thấy người Đài Loan không nghĩ rằng mối quan hệ của đất nước họ với Mỹ dựa trên mong muốn chân thành bảo vệ họ, trong khi hầu hết những người trẻ tuổi đều không sẵn lòng chiến đấu trong cuộc chiến giữa hai nước. Trung Quốc và Đài Loan.Theo thăm dò, dưới 60% người dân Đài Loan ủng hộ duy trì hiện trạng. Khoảng 32% cho biết họ ủng hộ nó và sẽ đánh giá lại sau, và hơn 27% cho biết họ ủng hộ nó vĩnh viễn.

. Chỉ hơn 25% cho biết họ ủng hộ Đài Loan độc lập.

. Tỷ lệ ủng hộ thống nhất với TQ là 8,5%.

. Nếu TQ xâm lược Đài Loan, hơn 1/2 cho biết họ sẽ không sẵn sàng tự mình tham chiến hoặc để gia đình họ tham chiến.

