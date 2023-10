Hình trái: ấn bản tiềng Việt. Hình phải: bản dịch tiếng Anh. Tiểu thuyết "Chinatown" (“Phố Tàu”) của Thuận, do Nguyễn An Lý dịch từ tiếng Việt đã vào chung kết giải National Translation Awards của Hoa Kỳ và hy vọng thắng giải thưởng dịch thuật này. Lễ công bố giải sẽ là ngày 11 tháng 11/2023.

- Tiểu thuyết "Chinatown" (“Phố Tàu”) của Thuận, do Nguyễn An Lý dịch từ tiếng Việt vào chung kết giải National Translation Awards của Hoa Kỳ. Giải sẽ công bố ngày 11/11.

- Cựu quân nhân Hoa Kỳ Derek Thiên Trần, 28 tuổi, qua đời trong cuộc chiến giúp Ukraine chống Nga.

- Một vé số ở California đã trúng độc đắc Powerball trị giá 1,73 tỷ USD, nếu lãnh tiền mặt là 756,6 triệu USD

- Tiền phúc lợi An sinh xã hội sẽ tăng 3,2% vào năm 2024

- Trump gợi chuyện cũ, mắng Thủ Tướng Israel, bị Bộ trưởng Israel phản bác.

- Trump bị Thống đốc Florida Ron DeSantis lên án vì Trump chỉ trích Thủ Tướng Israel và khen khủng bố Hezbollah là ' rất thông minh.”

- MSNBC nói Trump loạn trí vì ca ngợi Hezbollah, như Trump từng ca ngợii Putin, Tập, Kim Jong Un

- Tổng hợp nhiều tin về cuộc chiến giữa Israel và Hamas tới sáng Thứ Năm 12/10/2023.

- Trump cãi với một thẩm phán ở Colorado: Trump không bắt buộc phải "ủng hộ" Hiến pháp với tư cách là tổng thống.

- Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell sau khi vu cáo 2 công ty máy bầu phiếu gian lận chống Trump: rỗng túi vì bị kiện.

- Các luật sư của Kenneth Chesebro và Sidney Powell cãi: cáo buộc theo luật RICO là sai. Thẩm phán Scott McAfee: sẽ xem xét.

- Biện lý Quận Fulton Fani Willis thư gửi Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan: một lần nữa tôi từ chối cung cấp vụ truy tố Trump và ông (Jordan) không biết gì về Hiến pháp và bộ luật của Hoa Kỳ và Georgia.

- Jared Kushner: ủng hộ bố vợ và cầu nguyện cho Trump thắng cử Tổng Thống 2024, bạn của mẹ tôi nghe TNS Chuck Schumer hù dọa Kushner sẽ vào tù vì lật ngược bầu cử năm 2020 và dính với Nga.

- Cộng hòa Hạ viện đề cử Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise để kế nhiệm Kevin McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện.

- Alaska Airlines: sẽ có cà phê đặc chế, thích nghi với độ cao.

- Microsoft la hoảng: bị Sở Thuế Hoa Kỳ IRS đòi nộp 28,9 tỷ USD tiền thuế, cộng với tiền phạt và tiền lãi.

- Mỹ báo động thiếu dược sĩ.

- Giá xăng giảm ở California, vẫn cao hơn các nơi khác.

- Các tiểu bang có vấn đề bắt nạt học sinh tồi tệ nhất là: California, Alaska, Nevada, New Jersey, Louisiana. Bắt nạt thấp nhất là ở: Delaware, Massachusetts, Rhode Island, Thủ đô D.C., Maine.

- Hồi ký của ca sĩ, tài tử điện ảnh Barbra Streisand sắp phát hành kể nhiều chuyện gay cấn.

- Quận Cam: truyền đơn chống Do Thái.

- TIN VN. Đón khách quốc tế vẫn khó, 2024-2025 chưa sáng cửa.

- TIN VN. Sài Gòn: Mặt bằng đường Lê Lợi ế ẩm, người dân xót xa ‘vắng như thời Covid’.

- TIN VN. Hiệu trưởng giao cấu với bé gái 15 tuổi ở Bảo Lộc bị khởi tố.

- HỎI 1: Lệ phí đậu xe tại Sân bay Quốc tế San Diego là đắt nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: AASM nói 69% dân Mỹ mất ngủ vì sợ mất việc làm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/10/2023) ⚪ ---- Một người mua vé số ở California đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,73 tỷ USD vào tối thứ Tư. Các số trúng thưởng là: 22, 24, 40, 52, 64 và Powerball 10. Vé trúng thưởng đã được bán tại tiệm tạp hóa Midway Market & Liquor ở thị trấn Frazier Park. "Điện thoại reo liên tục, mọi người nói lời chúc mừng. Thật điên rồ", nhân viên ca đêm của tiệm, chỉ được xác định là Duke, nói với KCAL-TV. Anh hy vọng người chiến thắng sẽ là cư dân của thị trấn miền núi nhỏ ở Quận Kern, cách Bakerfield 50 dặm về phía nam.

Giải độc đắc Powerball trị giá 1,73 tỷ USD dành cho người chiến thắng duy nhất sẽ được giải ngân trong vòng 30 năm. Nếu muốn lãnh một lần bằng tiền mặt, số tiền này cho kỳ quay số tối thứ Tư sẽ là 756,6 triệu USD tiền mặt.

⚪ ---- Tiền phúc lợi An sinh xã hội sẽ tăng 3,2% vào năm 2024, đánh dấu mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt nhỏ hơn nhiều so với hai năm qua trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt. Sở An sinh Xã hội cho biết trong thông báo hôm thứ Năm rằng việc tăng này sẽ tăng phúc lợi An sinh xã hội cho hơn 71 triệu người Mỹ nhận được thêm trung bình khoảng 50 USD một tháng.

⚪ ---- Sau đây là tóm lược diễn biến cuộc chiến giữa Israel và Hamas tính tới sáng Thứ Năm 12/10/2023.

- Bộ Y tế Palestine cho biết số người chết ở Gaza đã tăng lên 1,354 người và khoảng 6,049 người bị thương. Riêng hôm Thứ Năm, chết vì Israel không kích ở Gaza là 151 người. Trong khi đó, số người chết ở Israel đã lên tới 1.300 người, với hơn 3.300 người bị thương.

- Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo thêm một công dân Thái đã chết, nâng tổng số lên 21 công dân Thái Lan chết sau vụ tấn công của Hamas ở Israel.

- LHQ cho biết 11 nhân viên Cơ quan tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) đã chết trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza và 5 thành viên của ICRC. “Một số người chết khi ngồi trú bom trong nhà của họ cùng với gia đình họ.”

- Các chính phủ trên khắp thế giới đã sắp xếp các chuyến bay đưa công dân hồi hương từ Tel Aviv khi chiến tranh leo thang. Các hãng hàng không quốc tế đã ngưng hàng trăm chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv kể từ sau vụ tấn công, chỉ trừ các chuyến bay đặc biệt.

- Các trường học ở Israel đã đóng cửa sẽ chuyển sang hình thức học từ xa từ Chủ nhật. Các nghiên cứu trực tuyến “sẽ tập trung trước hết vào các khía cạnh cảm xúc và xã hội, nhằm tăng cường khả năng phục hồi”.

- Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz nói hôm thứ Năm rằng nước và điện sẽ không cho vào Gaza cho đến khi Hamas thả các tù nhân Israel bị bắt cóc.

- Bạch Ốc hôm thứ Năm cho biết Mỹ hiện nay “không dự tính” đưa quân Mỹ tới hiện trường để hỗ trợ các nỗ lực giải cứu những người Mỹ bị Hamas bắt làm con tin.

- Israel đã đặt Gaza vào tình trạng “bao vây toàn diện”, ngăn chặn lương thực và nhiên liệu đến được vùng đất có 2,3 triệu dân, nhiều người trong số họ nghèo và trước giờ phụ thuộc vào viện trợ. Điện bị cắt sau khi nhà máy điện duy nhất ngừng hoạt động, các bệnh viện cơ nguy trở thành các nhà mồ vì không còn điện, nước. Israel cho biết họ đang tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” vào các mục tiêu của Hamas ở Gaza hôm thứ Năm nhưng không cung cấp chi tiết.

- Thêm đợt pháo kích của Israel nhằm vào các thị trấn phía nam Lebanon để đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn mới của Hezbollah.

- Israel không kích gần Sân bay Quốc tế Damascus và Sân bay Quốc tế Aleppo ở Syria, nhắm vào các chuyến chở vũ khí đến của Iran giúp Hezbollah, làm vô hiệu hóa cả hai sân bay ở Syria.

- LHQ hôm thứ Năm kêu gọi Israel ngừng ném bom dân thường ở Dải Gaza, vì "một phần đáng kể" dân số Palestine ở đó đang bị "xóa sổ" vì bom. Đặc sứ LHQ Francesca Albanese nói cắt bỏ lương thực và năng lượng, là "tội ác chiến tranh" và "tội ác chống lại loài người". Albanese kêu gọi tất cả các bên liên quan đảm bảo các hành lang cung cấp viện trợ nhân đạo vẫn rộng mở.

- Mỹ và Ai Cập đang mật đàm về khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, đặc biệt là ở hành lang Rafah, để tìm thỏa thuận cứu trợ nhân đạo mà Israel sẽ chịu hợp tác.

- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas vào thứ Sáu, có thể sẽ diễn ra bên lề cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah. TT Abbas ở West Bank, không chỉ huy được Hamas ở Gaza.

- Các chiến binh Hamas đang bắt giữ lính Israel và dân thường làm con tin đã đe dọa sẽ hành quyết một người bị bắt giữ nếu mỗi ngôi nhà ở Gaza bị tấn công mà không báo trước. Không có dấu hiệu nào cho thấy Hamas đã thực hiện lời đe dọa của mình, trong khi nhiều ngôi nhà ở Gaza đã bị Không quân Israel bắn sập. Dự đoán, con tin sẽ được Hamas làm giá để đòi Israel trả tự do cho các tù nhân Hamas đang bị giam trước giờ.

- Lữ đoàn al-Qassam của Hamas đã công bố một đoạn video cho thấy họ thả một con tin nữ và hai trẻ em.

- Người ta nhìn thấy Ngoại trưởng Anh James Cleverly chạy vào một tòa nhà ở Israel khi có tiếng còi báo động vang lên, trong một đoạn video do Bộ Ngoại giao Israel đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

- Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã nói với các binh sĩ rằng: “Chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công Gaza từ trên không, sau đó chúng tôi cũng sẽ tấn công từ mặt đất”.

- Israel đã thành lập một chính phủ đoàn kết khẩn cấp, với Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngồi trong nội các chiến tranh cùng với cựu bộ trưởng quốc phòng trung dung Benny Gantz.

- Theo Reuters, các báo cáo tình báo ban đầu của Mỹ cho thấy các nhà lãnh đạo chủ chốt của Iran rất bất ngờ trước các cuộc tấn công chưa từng có vào Israel của Hamas. Lý do không bị lộ cuộc sửa soạn tác chiến của Hamas trong 2 năm qua vì họ không dùng tới email và điện thoại.

- Tin giả tăng vọt. Có sự tăng vọt các hình ảnh được chỉnh sửa, video bị dán nhãn sai và hình ảnh bạo lực trực tuyến liên quan đến xung đột Israel-Hamas đã khiến Liên Âu kêu gọi các công ty mạng xóa nội dung bất hợp pháp hoặc có nguy cơ bị trừng phạt pháp lý.

- Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi thả tất cả con tin bị các chiến binh Hamas bắt giữ. Ông cho biết Israel có quyền tự vệ sau khi chứng kiến “ngày lễ biến thành ngày tang lễ” nhưng “rất lo lắng trước cuộc bao vây toàn diện nơi người Palestine sinh sống ở Gaza”.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas là không tương xứng bằng cách "ngăn cản người dân đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của họ và ném bom nhà ở nơi dân thường sinh sống".

- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, sự hỗ trợ nhân đạo của Liên Âu dành cho người dân Palestine “không bị nghi ngờ”, nhưng khối này phải xem xét lại hỗ trợ tài chính của mình.

- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Năm cáo buộc Israel tiến hành một cuộc chiến không chỉ chống lại Hamas mà còn chống lại tất cả người Palestine ở Dải Gaza, nhằm tàn sát những người dân không có khả năng tự vệ ở Gaza, đồng thời lên án việc cắt nước, điện và ngăn chặn viện trợ nhân đạo.

- Giá dầu giảm do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông giảm một ngày sau khi nhà sản xuất hàng đầu của OPEC là Saudi Arabia cam kết giúp ổn định thị trường.

- Thống đốc Ngân hàng Israel Amir Yaron cho biết ông sẽ gia hạn nhiệm kỳ 5 năm của mình “do tình hình khẩn cấp và những thách thức đối với nền kinh tế Israel vào thời điểm khó khăn này”, ngân hàng trung ương cho biết.

- Chi phí bảo hiểm nợ của Israel trước tình trạng vỡ nợ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2013.

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen vẫn giữ quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ đang hướng tới một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng. “Tất nhiên tình hình ở Israel gây thêm lo ngại. Tôi không nói hạ cánh nhẹ nhàng là điều hoàn toàn chắc chắn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nghĩ đó là con đường khả thi nhất.”

⚪ ---- Trump gợi chuyện cũ, mắng Thủ Tướng Israel, bị phản bác. Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi bác bỏ những bình luận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu: “Thật xấu hổ khi một người như vậy, cựu tổng thống Mỹ, lại hỗ trợ tuyên truyền và phổ biến những điều gây tổn hại đến tinh thần của các chiến binh IDF [Quân Lực Israel] và tinh thần của người dân Israel”.

Tại một cuộc biểu tình vận động, Trump đã cáo buộc ông Netanyahu nhận trách nhiệm về vụ ám sát thiếu tướng Qasem Soleimani của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mặc dù trước đó Netanyahu đã từ chối hỗ trợ Mỹ trong hành động này. Trump nhấn mạnh: “Tôi sẽ không bao giờ quên rằng Bibi Netanyahu đã khiến chúng tôi thất vọng. Đó là một điều rất khủng khiếp."

⚪ ---- Người dẫn chương trình MSNBC Joe Scarborough sáng Thứ Năm đã chỉ trích Trump về những bình luận của Trump hôm thứ Tư ca ngợi tổ chức khủng bố Hezbollah: “Ý tôi là, Trump mất trí, ca ngợi Hezbollah, giống như Trump ca ngợi [Tổng thống Nga] Vladimir Putin, nói rằng Putin thật xuất sắc… sau cuộc xâm lược Ukraine. Tất cả những lời khen ngợi mà Trump dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc luôn nói về việc Trump là một người tài giỏi như thế nào. Tất nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với nhà lãnh đạo độc tài của Triều Tiên. Quý vị biết đấy, Trump mất trí rồi.”

Trump, trong một bài phát biểu khó hiểu hôm thứ Tư, đã nói rằng Hezbollah, có trụ sở tại Lebanon, “rất thông minh, tất cả họ đều rất thông minh”. Trump cũng đặt câu hỏi về những thất bại tình báo ở Israel dẫn đến vụ thảm sát do phiến quân Hamas thực hiện ở nước này cuối tuần qua.

⚪ ---- Trump cũng bị Thống đốc Florida Ron DeSantis (R) chỉ trích, được coi là một trong những đối thủ gần nhất của ông trong cuộc đua tổng thống năm 2024. DeSantis viết trên X: “Những kẻ khủng bố đã sát hại ít nhất 1.200 người Israel và 22 người Mỹ và đang bắt giữ nhiều con tin hơn, vì vậy thật vô lý khi bất kỳ ai, chứ đừng nói đến một người đang tranh cử Tổng thống, lại chọn tấn công người bạn và đồng minh của chúng ta, Israel, chứ đừng nói đến việc ca ngợi những kẻ khủng bố Hezbollah là ' rất thông minh.”

⚪ ---- Các luật sư bào chữa cho các đồng bị cáo trong vụ truy tố ở Georgia là Kenneth Chesebro và Sidney Powell một lần nữa lại tranh luận về việc bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ đã bị nhắm mục tiêu sai. Chesebro và Powell đã không nhận tội đối với bảy tội danh cấp tiểu bang liên quan đến bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton gồm 41 tội danh.

Theo luật sư Manny Arora của Chesebro, cáo buộc theo luật RICO chống lại khách hàng của ông phản bội “mục đích lập pháp” của luật. Sau đó, y cố gắng nhập một bản khai từ Thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia Chuck Clay, nhưng các công tố viên đã bác bỏ nó.

“Đó là tin đồn,” John Floyd, phụ tá Công tố đặc biệt của quận và là chuyên gia RICO của Biện Lý quận Fulton, nói thêm rằng “lời khai của một nhà lập pháp duy nhất, ngay cả khi ông ta là một trong ba nhà bảo trợ [khi còn là dự luật]… không có gì cho thấy rằng ông ta có bất kỳ điều gì là kiến thức thực tế." Trong phiên điều trần, Floyd được cho là được mô tả là "bố già" của luật RICO.

Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton cho biết ông sẽ cho phép bản khai và lập luận được tiếp tục và ông sẽ xem xét nó.

Báo The Messenger viết: "Arora đã kháng cáo với Thẩm phán McAfee rằng chưa có tiền lệ nào về việc áp dụng đạo luật Georgia RICO giống như những gì tiểu bang đã đưa ra chống lại Chesebro và các bị cáo khác trong bản cáo trạng. 'Trên thực tế, họ đưa ra luật RICO ở đây vì nó chưa bao giờ được đưa ra,' Arora nói.

Nhưng Thẩm phán McAfee nói: "Đó là ý định của đại hội đồng [dân cử tiểu bang Georgia khi chấp thuận luật RICO] về những gì nó nên áp dụng, chứ không phải' nói rằng nó chỉ nên áp dụng cho điều đó."

⚪ ---- Phóng viên Brandi Buchman từ báo Law & Crime đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump đang tranh luận với một thẩm phán ở Colorado rằng Trump không bắt buộc phải "ủng hộ" Hiến pháp với tư cách là tổng thống. Cuộc tranh luận được đưa ra khi Trump tìm cách bác bỏ một vụ kiện do Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đệ trình tại tiểu bang, nhằm yêu cầu Trump bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang theo Tu chính án thứ 14. Điều khoản chống nổi dậy của bản Tu chính 14 nghiêm cấm những người đã "tham gia nổi dậy" chống lại Hoa Kỳ nắm giữ các chức vụ dân sự, quân sự hoặc dân cử mà không được đa số 2/3 Hạ viện và Thượng viện chấp thuận.

Nhưng các luật sư của Trump đang lập luận rằng ngôn ngữ cụ thể của Hiến pháp cho rằng yêu cầu này chỉ áp dụng đối với những người ở các chức vụ có nghĩa vụ phải "ủng hộ" ("support") Hiến pháp - và chức vụ tổng thống không phải là một trong những chức vụ đó.

“Lời tuyên thệ của Tổng thống, mà những người soạn thảo Tu chính án thứ mười bốn chắc chắn đã biết, yêu cầu Tổng thống phải thề ‘bảo tồn, hộ vệ và bảo vệ’ ('preserve, protect and defend') Hiến pháp chứ không phải ‘ủng hộ’ Hiến pháp,” theo hồ sơ của các luật sư của Trump cho biết. "Bởi vì những người lập hiến đã chọn xác định nhóm người tuân theo Mục Ba bằng lời thề 'ủng hộ' Hiến pháp Hoa Kỳ, chứ không phải bằng lời thề 'bảo tồn, hộ vệ và bảo vệ' Hiến pháp, những người soạn thảo Hiến pháp thứ mười bốn Bản sửa đổi không bao giờ có ý định áp dụng cho Tổng thống."

Cựu tổng thống Trump đã cố gắng đưa vụ tranh luận theo Tu chính án thứ 14 chuyển lên tòa án liên bang, nhưng đề nghị này đã bị từ chối. Các vụ kiện khác đang cố gắng loại Trump với lý do tương tự ở các tiểu bang khác, bao gồm cả Minnesota. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những trường hợp này gặp trở ngại, chủ yếu là Tu chính án thứ 14 không đưa ra cơ chế thực thi rõ ràng.

⚪ ---- Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell đang nói rằng anh đang nghèo thê thảm và kêu gọi lòng từ thiện để giúp anh thanh toán các hóa đơn pháp lý ngày càng tăng của mình. Hôm thứ Tư, ông trùm phụ kiện phòng ngủ và là người tíhc cực lật ngược bầu cử 2020 đang chống lại các vụ kiện phỉ báng của các công ty máy bầu phiếu.

Lindell nói trên nền tảng phát trực tuyến cùng tên Lindell-TV, kêu gọi người xem về cơ bản góp tiền giúp anh, thậm chí là 5 đô la/tháng để hỗ trợ Quỹ Lindell Offense Fund, theo báo Newsweek đưa tin. Theo WCCO, trong thời gian gần đây, Lindell đã đưa ra tuyên bố rằng công ty MyPillow của anh đã tiêu tốn 100 triệu USD sau khi anh bắt đầu hành trình gian lận bầu cử. Công ty của anh, Lindell LLC, cũng bị buộc phải trả 5 triệu USD sau khi thua kiện một trọng tài các cược vào tháng 4 liên quan đến cáo buộc gian lận bầu cử.

Lời kêu gọi xin tiền của anh xuất phát từ quyết định của các luật sư nói rằng họ dự định từ bỏ bào chữa cho anh trong vụ anh bị kiện về tội phỉ báng do Smartmatic và Dominion Voting Systems đệ trình. Cả hai công ty đều đang kiện Lindell vì bôi nhọ danh tiếng của họ khi anh đi khắp nơi để nói rằng Donald Trump đã thắng cử 2020 vì phiếu bầu Trump bị các máy bầu gian lận chuyển thành phiếu bầu Biden.

Luật sư Andrew Parker đã viết trong tài liệu nộp lên tòa án liên bang vào tuần trước rằng việc tiếp tục bào chữa cho Lindell sẽ khiến các luật sư “gặp rủi ro tài chính nghiêm trọng.” Thế rồi Lindell nói tuần trước: “Chúng tôi đã mất tất cả, đến từng xu. Tất cả đã biến mất."⚪ ---- Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D) đã viết một bức thư nảy lửa khác gửi cho Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio), một lần nữa từ chối yêu cầu cung cấp thông tin về việc bà truy tố cựu Tổng thống Trump và những người khác liên quan đến việc lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia. Bà ghi rằng "lá thư của ông cho thấy ông không biết gì về Hiến pháp và bộ luật của Hoa Kỳ và Georgia. Một lời giải thích đáng lo ngại hơn là ông đang lạm dụng quyền hạn với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện để cố gắng cản trở và can thiệp vào cuộc truy tố hình sự ở Georgia.”Willis hôm thứ Tư 11/10/2023 cho biết Jordan đã thể hiện mong muốn can thiệp vào vụ này: “Thật vậy, ông đã thú nhận về động cơ này trong chương trình ngày 10 tháng 9/2023 của Mark Levin: khi thảo luận về một trong những vụ truy tố tích cực của văn phòng tôi, ông đã khoe rằng, 'Chúng tôi đang cố gắng có được tất cả các câu trả lời, nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng ngăn chặn chuyện này.'”⚪ ---- Jared Kushner, con rể và là cựu cố vấn của cựu Tổng thống Trump, cho biết Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (D-N.Y) đã nói với bạn bè của mẹ Kushner rằng Kushner sẽ vào tù vì liên quan đến cuộc lật ngược bầu cử năm 2020 và bị cáo buộc có quan hệ với Nga. Kushner nói trên Lex Fridman Podcast: “Người mẹ tội nghiệp của tôi, tôi đã bảo bà dừng lại, bạn biết đấy, đừng đọc bất cứ điều gì, tôi nói, 'Tôi hứa với mẹ, chúng tôi không làm gì sai cả.' Nhưng bạn biết đấy, mẹ gọi cho tôi và nói, 'bạn của mẹ ở Upper East Side đang nói chuyện với Chuck Schumer, ngeh ông này nói rằng Jared sẽ vào tù.'"Kushner, người kết hôn với Ivanka, con gái của Trump, đã bác bỏ các báo cáo cho rằng ông tìm cách thiết lập một đường dây liên lạc “kênh sau” giữa Nga và chiến dịch tranh cử của Trump trước cuộc bầu cử năm 2016. Kushner đã tham dự cuộc gặp nổi tiếng hiện nay giữa Donald Trump Jr., cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump, Paul Manafort và một người phụ nữ được mô tả là luật sư của chính phủ Nga đang đưa ra lời nói xấu về Hillary Clinton.Kushner cũng đã gặp đại sứ Nga tại Mỹ, Sergey Kislyak, vào tháng 12/2016, ngay sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, cùng với Michael Flynn, người sẽ trở thành cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Trump. Kushner và Kislyak được cho là đã thảo luận về đường dây liên lạc an toàn giữa nhóm chuyển tiếp của Trump và Điện Kremlin.⚪ ---- Jared Kushner, cho biết ông đang ủng hộ bố vợ thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2024 vì cách Trump đã giúp đỡ Trung Đông khi còn đương chức. Kushner đứng đầu chính sách Trung Đông trong chính quyền Trump, đặc biệt là chính sách về hòa bình giữa Palestine và Israel. Kushner nói: “Vào thời điểm này, tôi đang cầu nguyện rằng chúng ta sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện tại, để đạt được các mục tiêu quan trọng – rằng chúng ta đang loại bỏ những kẻ khủng bố và các mối đe dọa của chúng."⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Tư đã đề cử Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise để kế nhiệm Kevin McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện. Theo các nguồn tin, Scalise đã đánh bại Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan với số phiếu 113-99 trong một cuộc họp hội nghị Cộng Hòa và sẽ đối mặt với ứng cử viên Đảng Dân chủ cho vị trí này, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, trong một cuộc bỏ phiếu sàn vào cuối ngày. Tuần trước, Hạ viện đã bỏ phiếu loại Dân biểu Kevin McCarthy khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện sau khi Đại diện Đảng Cộng hòa Matt Gaetz đệ đơn yêu cầu phế truất ông McCarthy.⚪ ---- Alaska Airlines đang hy vọng thu hút những người yêu thích cà phê bằng cách giới thiệu loại cà phê có vị ngon hơn, trong khi bay trên không. Du khách có thể nhận thấy rằng cà phê trên máy bay không sánh bằng cà phê được phục vụ trên mặt đất. "Bạn đang trải qua áp suất không khí cao 8.000 feet, làm giảm nhận thức về vị ngọt và mặn", trong khi độ ẩm thấp hơn sẽ làm gián đoạn hệ thống khứu giác, khiến bạn mất tới 30% cảm nhận về hương vị do khứu giác, với tư cách là một chuyên gia pha cà phê bậc thầy của thương hiệu illy nói với Thrillist vào năm 2019.Bây giờ, Alaska Airlines đã hợp tác với công ty cà phê Stumptown có trụ sở tại Portland để tạo ra một hỗn hợp được cho là có hương vị tuyệt vời bất kể những điều kiện trên không gian. CNN gọi đây là hãng hàng không lớn đầu tiên cung cấp cà phê theo yêu cầu đặc chế.Báo Food & Wine viết rằng 200 mẻ cà phê với 20 biến số đã được thử nghiệm, trong đó mọi thứ từ kích thước xay đến chất liệu đều được xem xét. Theo hãng hàng không, phiên bản cuối cùng "sử dụng cùng một lớp nền sạch và ngọt" như hỗn hợp đậm vừa phải của Stumptown Holler Mountain nhưng bao gồm "hương thơm của kẹo dẻo nướng, bơ nâu và kẹo bơ cứng với hương vị tinh tế của cam quýt và anh đào". Cà phê đặc chế sẽ cung cấp trên các chuyến bay bắt đầu từ ngày 1 tháng 12. Như thế là chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài hàng thập niên của Alaska Airlines với một công ty cà phê khác có trụ sở tại Seattle, Starbucks, vẫn còn được phục vụ trên Delta.⚪ ---- Microsoft tiết lộ hôm thứ Tư rằng Sở Thuế Hoa Kỳ IRS đang yêu cầu công ty phải trả 28,9 tỷ USD tiền thuế, cộng với tiền phạt và tiền lãi. Công ty công nghệ này cho biết trong hồ sơ gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ đã nhận được Thông báo về Đề xuất Điều chỉnh (NOPA) từ IRS cho các năm tính thuế từ 2004 đến 2013."Các vấn đề chính trong NOPA liên quan đến chuyển giá giữa các công ty ... Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2023, chúng tôi tin rằng các khoản trợ cấp dự phòng thuế thu nhập của chúng tôi là đầy đủ. Chúng tôi không đồng ý với các điều chỉnh được đề xuất và sẽ phản đối mạnh mẽ các NOPA thông qua khiếu nại hành chính của IRS văn phòng và, nếu cần thiết, các thủ tục tố tụng tư pháp. Chúng tôi không mong đợi giải pháp cuối cùng cho những vấn đề này trong 12 tháng tới", Microsoft giải thích.⚪ ---- Quận Cam: truyền đơn chống Do Thái. Các tờ rơi chống Do Thái được phát hiện tại một cộng đồng ở Quận Cam khi cuộc giao chiến giữa quân Hamas và quân Israel tăng cường độ. Người dân ở thành phố Orange phát hiện ra những tờ rơi chống Do Thái được rải khắp khu phố và phương tiện của họ vào sáng thứ Ba. Một số tờ rơi vẫn có thể được nhìn thấy trên những chiếc xe đậu gần Harwood St. và Đại lộ Chapman.Kari Ratkevich, một cư dân Orange cho biết: “Thật đáng lo ngại. Ai đó đang tuyên truyền như thế này trên xe của chúng tôi. Nó không thuộc về nơi này và nó không thuộc về nước Mỹ.”Tờ rơi có dòng nhan đề: “Người Do Thái gây chiến với các quyền tự do của Mỹ!” trong khi nhắm vào Anti-Defamation League (Liên đoàn Chống phỉ báng), một tổ chức chống thù hận chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tờ rơi sau đó khuyến khích công chúng tham gia một nhóm dân tộc chủ nghĩa ở địa phương.⚪ ---- Cuốn hồi ký của ca sĩ, tài tử điện ảnh Barbra Streisand sẽ phát hành trong vài tuần tới, nhưng một số mẩu tin rất thú vị đã bị rò rỉ ra ngoài. Báo Vanity Fair ghi rằng nữ ca sĩ Streisand có cả một chương dành cho ngôi sao Marlon Brando, trong đó cô tiết lộ rằng trong một bữa tiệc năm 1966, Brando đã cầu hôn cô trong khi vợ Brando đang ở phòng bên cạnh. Brando nói với Streisand, “Anh muốn làm tình với em,” nhưng cô Streisand đã từ chối anh ta. Brando và Streisand sau đó đã trở thành bạn thân suốt đời.⚪ ----- Các chuyên gia cho biết nhiều hiệu thuốc, đặc biệt là các chuỗi tiệm thuốc Tây lớn, vẫn không có đủ dược sĩ đứng sau quầy. Chris Adkins cho biết anh đã rời bỏ công việc dược sĩ của một chuỗi nhà thuốc lớn cách đây vài năm vì quá căng thẳng. Ngoài việc kê đơn và kiểm tra đơn thuốc, Adkins còn thường xuyên trả lời điện thoại, chạy sổ ghi danh và sắp xếp các kệ thuốc: “Tôi không có thời gian dành cho bệnh nhân."

Trong những năm gần đây, các hiệu thuốc đã .phải vật lộn để tuyển dụng các vị trí dược sĩ và kỹ thuật viên dược đang trống, ngay cả khi nhiều công ty đã tăng lương và treo thưởng khi ký hợp đồng. Richard Dang, Phó giáo sư ngành dược tại Đại học University of Southern California, cho biết các chuỗi tiệm thuốc lớn hơn thường vận hành các cửa hàng chỉ có một dược sĩ trực mỗi ca. Tình trạng nhân sự mỏng như vậy có thể gây khó khăn cho việc tuyển dụng nhân viên.

Đặng, cựu chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ California, cho biết: “Tôi nghĩ rằng nhiều dược sĩ trong nghề ngần ngại làm việc cho một công ty mà họ không cảm thấy được hỗ trợ."

Khách hàng đã nhận thấy trục trặc. John Staed, ở Pelham, Alabama, cho biết một dược sĩ CVS đã đưa nhầm đơn thuốc cho ông khoảng một thập niên trước: những viên thuốc có màu khác so với bình thường. Ông lo ngại khả năng xảy ra sai sót khác có thể tăng lên khi các dược sĩ phải đảm nhận nhiều công việc hơn.

⚪ ---- Giá xăng giảm ở California, vẫn cao hơn các nơi khác. Theo American Automobile Association (AAA), trên toàn tiểu bang, giá trung bình cho một gallon xăng không chì thông thường đã giảm 3 xu vào thứ Tư xuống còn 5,73 USD. Đó là mức thấp hơn 24 cent so với một tuần trước, khi người lái xe ở California phải trả trung bình gần 6 USD/gallon.

Tại khu vực Los Angeles, giá xăng không chì thông thường giảm từ 5,95 USD/gallon xuống còn 5,92 USD/gallon hôm thứ Tư, giảm 28 cent so với tuần trước. Theo AAA, mức trung bình toàn quốc hôm thứ Tư là 3,66 USD/gallon và California hiện là tiểu bang duy nhất có giá trên 5 USD.

Thống đốc Gavin Newsom đã cáo buộc các công ty dầu mỏ “chặt chém” các tài xế ở California và đầu năm nay, đã ký luật nhằm vạch trần và trừng phạt các hãng dầu lớn vì cáo buộc thao túng thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng luật môi trường của California và việc thiếu nhà máy lọc dầu là những yếu tố quan trọng làm tăng giá dầu.

⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới, California là tiểu bang có vấn đề bắt nạt tệ hại nhất ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu tại WalletHub đã kiểm tra 47 tiểu bang và Quận Columbia dựa trên 20 số liệu chính, từ tỷ lệ xảy ra vụ bắt nạt đến chi phí trốn học ở trường học, cho đến tỷ lệ học sinh trung học bị bắt nạt trực tuyến. “Khoảng 20% học sinh từ 12-18 tuổi bị bắt nạt, dù là trực tiếp, trực tuyến hay cả hai,” WalletHub cho biết.

Các tiểu bang có vấn đề bắt nạt tồi tệ nhất theo nghiên cứu là: California, Alaska, Nevada, New Jersey, Louisiana.

Các tiểu bang có vấn đề bắt nạt thấp nhất Hoa Kỳ là: Delaware, Massachusetts, Rhode Island, Thủ đô D.C., Maine.

⚪ ---- Theo lời một chiến hữu và là một cựu quân nhân Hoa Kỳ, cựu quân nhân Hoa Kỳ Derek Thiên Trần đã chết vào tháng 7/2023 khi đang thực hiện các hoạt động thiện nguyện chiến đấu ở Ukraine. Tran, 28 tuổi, qua đời vào ngày 14 tháng 7, theo cáo phó đăng trên mạng. Không có thông tin nào được công bố công khai về hoàn cảnh cái chết của Trần, bao gồm cả nơi Tran qua đời ở Ukraine hoặc liệu Tran tử trận khi đang chiến đấu hay không.

Một bài đăng trên mạng xã hội của một người Mỹ mô tả cách Trần đã giúp di tản thành công các đồng đội người Ukraine và Mỹ bị thương của mình chỉ một tuần trước khi Trần qua đời. “Tran là một anh hùng thực sự, một mất mát to lớn đối với gia đình, bạn bè và [Ukraine],” cựu quân nhân Hoa Kỳ, người yêu cầu giấu tên, đăng trên X.

Người phát ngôn của Quân đội, Trung tá Ruth Castro cho biết, Derek Thiên Trần từng là Chuyên gia Hỗ trợ Hỏa lực 13F trong Quân đội Hoa Kỳ từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2022, rời quân ngũ ở cấp bậc chuyên gia. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói với báo Task & Purr rằng chính phủ Hoa Kỳ đã biết về cái chết của một công dân Mỹ, mặc dù bộ này thường không bình luận hoặc công khai danh tính các công dân Mỹ chết ở Ukraine.

Người phát ngôn nóit hôm thứ Tư 11/10/2023: “Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của tất cả những người đã chết do cuộc chiến vô cớ và phi lý của Nga chống lại Ukraine”.

Hơn 20 cựu quân nhân Hoa Kỳ đã chết ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Một số đã ra chiến trường trong khi những người khác đến Ukraine để hỗ trợ nhân đạo cho những người cần lương thực, chăm sóc y tế và nơi ở.

Cựu quân nhân Hoa Kỳ Derek Thiên Trần từ trần tại Ukraine vào ngày 14/7/2023. (Ảnh chụp màn hình Twitter).

⚪ ---- Bản tin AP ghi rằng, một bản dịch tiếng Anh từ một tiểu thuyết tiếng Việt hy vọng thắng giải thưởng dịch thuật Hoa Kỳ. Tiểu thuyết viết bằng tiếng Việt, tiếng Ba Lan và tiếng Pháp và thơ bằng tiếng Đức và tiếng Ả Rập nằm trong số những tác phẩm lọt vào vòng chung kết Giải National Translation Awards (Giải thưởng Dịch thuật Quốc gia) năm nay. Hôm thứ Tư, Hội American Literary Translators Association (Hội Dịch giả Văn học Hoa Kỳ) đã công bố danh sách sáu người vào vòng chung kết về văn xuôi và thơ, với những dịch giả chiến thắng ở mỗi hạng mục sẽ nhận được 4.000 USD.

Ở lĩnh vực văn xuôi, các đề cử chung kết gồm có tiểu thuyết: "Chinatown" (“Phố Tàu”) của Thuận, do Nguyễn An Lý dịch từ tiếng Việt, và các đề cử khác dịch sang tiếng Anh từ các tác phẩm tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, tiếng Hungary, tiếng Tamil, tiếng Malayalam.

Về phần thơ, các đề cử chung kết gồm các tuyển tập thơ tiếng Anh dịch từ tiếng tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Trung Hoa, tiếng Ả Rập, và 2 tuyển tập dịch từ tiếng Pháp.

Bản tin AP ghi rằng kết quả các tác phẩm thắng giải sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11/2023. Nhưng Thuận là ai, và tiểu thuyết "Phố Tàu" in tại VN từ bao giờ? Nhà văn Nguyên Ngọc trong một bài viết trên báo Tuổi Trẻ ngày 16/03/2005 nhan đề "Thuận: "Tôi luôn hướng đến độc giả người Việt ở VN"" đã ghi về cơ duyên tiểu thuyết này của Thuận in tại VN, trích:

"Một cuốn sách mỏng - 227 trang, bìa có vẻ hơi lòe loẹt nếu nhìn qua, mang cái tên đơn giản đậm màu hướng dẫn du lịch: China Town - Phố Tàu, với tên tác giả cụt lủn: Thuận.

Phần giới thiệu tác giả ở trang bìa cũng cụt lủn như vậy: "Thuận. Sinh năm 1967. Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Pyatigosk (CH Nga), cao học ĐH Paris 7 và ĐH Sorbonne. Tác giả tiểu thuyết Made in Vietnam và một số truyện ngắn, tiểu luận. Hiện sống tại Pháp".

"Cuốn tiểu thuyết ấy (NXB Đà Nẵng, 2005) đang bắt đầu được tìm đọc. Chúng tôi cũng đã tìm gặp Thuận, nhân dịp chị về VN để cho ra mắt cuốn sách của chị. Thuận mặc chiếc áo khoác may từ loại vải Trung Quốc chuyên làm vỏ chăn "con công" những năm xưa từng là mơ ước của nhiều cặp vợ chồng mới cưới, chiếc áo khoác y chang bức tranh bìa Phố Tàu mà chồng Thuận - họa sĩ Trần Trọng Vũ đã chủ tâm vẽ cho cuốn sách đầu tiên của vợ in ở VN." (ngưng trích)

Độc giả có thể qua Google để tìm hiểu thêm về tác giả Thuận và có thể đọc bản "Phố Tàu" trong tiếng Việt ở dạng PDF.

Hình trái: ấn bản tiềng Việt. Hình phải: bản dịch tiếng Anh.

⚪ ---- TIN VN. Đón khách quốc tế vẫn khó, 2024-2025 chưa sáng cửa. Theo Báo Tuổi Trẻ. Việc thu hút du khách quốc tế quay lại Việt Nam hiện vẫn rất khó khăn, có thể đến năm 2024-2025 nguồn khách này vẫn chưa bằng 2019. Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TP Đà Nẵng ngày 12-10, ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP, cho biết Đà Nẵng là một trong các điểm đến dẫn đầu về tốc độ phục hồi khách du lịch nội địa. Trong 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách nội địa vượt cùng kỳ 2019 hơn 30%. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đón được mới đạt 67% so với cùng kỳ 2019. Ông Dũng dự báo đến năm 2024, 2025 tình hình thu hút khách quốc tế tiếp tục đối mặt khó khăn do thị trường lớn Trung Quốc chưa phục hồi, trong khi khách Hàn Quốc đã bão hòa và đang có xu hướng giảm.

⚪ ---- TIN VN. Sài Gòn: Mặt bằng đường Lê Lợi ế ẩm, người dân xót xa ‘vắng như thời Covid’. Theo Báo Thanh Niên. Hơn 1 năm sau khi đường Lê Lợi được tái lập, hàng chục mặt bằng trên đoạn đường này vẫn chưa tìm được khách thuê và đang bị bỏ trống với chi chít biển cho thuê.

⚪ ---- TIN VN. Hiệu trưởng giao cấu với bé gái 15 tuổi ở Bảo Lộc bị khởi tố. Theo Báo Người Lao Động. Ngày 12-10, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, hiệu trưởng một trường THCS-THPT ở huyện Bảo Lâm) đề điều tra hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Bé gái liên quan vụ việc là em A. (đã đổi tên, ngụ TP Bảo Lộc), chỉ mới 15 tuổi 15 ngày, đã nghỉ học và làm việc tự do.

⚪ ---- HỎI 1: Lệ phí đậu xe tại Sân bay Quốc tế San Diego là đắt nhất Hoa Kỳ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Phân tích từ công ty du lịch Upgraded Points đã kiểm tra 50 sân bay bận rộn nhất quốc gia và chi phí đậu xe của mỗi sân bay cả trong những ngày cuối tuần dài và trong suốt 7 ngày trong tuần. Nghiên cứu cho thấy mức phí hàng ngày của Sân bay Quốc tế San Diego là 38 USD/ngày là đắt nhất.

Chi tiết:

https://www.nbcsandiego.com/news/local/survey-of-50-us-airports-says-parking-at-san-diegos-is-the-most-expensive/3324572/

⚪ ---- HỎI 2: AASM nói 69% dân Mỹ mất ngủ vì sợ mất việc làm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy người Mỹ đang mất ngủ vì lo lắng về việc làm và tiền bạc. Học viện American Academy of Sleep Medicine (AASM) đã thăm dò khoảng 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, phát hiện ra rằng 69% cho biết họ bị mất ngủ do lo ngại về an ninh việc làm và 75% luôn có những suy nghĩ về việc liệu Hoa Kỳ có bước vào suy thoái hay không.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/10/11/job-stress-disturbs-sleep/9941697036850/

.