Bao thu rồi, bước chân đã dẫn đi đâu, đến đâu, hay vẫn loanh quanh lẩn quẩn nơi ao tù nước đọng? Phương trời siêu tuyệt ngày đêm sáng ngời với hai vầng nhật-nguyệt, không ngừng dọi con đường sỏi đá lô nhô. Lối mòn ai người đi trước, không dẫm theo đó mà đi. Loay hoay một đời, trán nhăn tóc bạc, cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ. Ở nơi cao tọa, thụ hưởng những phù phiếm lợi-danh. Ngày qua tháng lại, quên mất chí nguyện ban đầu. Tâm thần hoảng loạn khi gió thu về cuốn đi từng đợt lá vàng. Rồi mai đây, khi cơn vô thường ập đến, danh với lợi, quyền với thế, còn mỏng hơn sương mai; có mang theo được gì vào chốn mịt mùng u minh. Uổng tiếc một thời trí còn sáng láng, thân còn kiện khang, đã không thuận duyên theo người hiền minh, cứ khư khư bám giữ vào sở kiến lầm lạc, vô minh chạy theo tà đảng, ác nhân. Người ác phán gì nghe cũng phải. Người hiền nói gì nghe cũng trái. Tâm địa thuần lương ngày xưa, nay mờ đục những phiền não, trí trá. Vậy mà ngày đêm cứ huênh hoang rao giảng đạo lý diệu huyền, khuyên người học đạo tu thân. Có biết đâu trong mắt người hiền trí, bản thân mình dù trong áo mão rực rỡ, vẫn chỉ là một hình nộm biết đi. Pháp học thô thiển, lệch lạc; pháp hành cạn cợt, lơ mơ, thì lấy đâu chánh pháp mà hoằng dương.

Không muộn màng cho sự quay về. Không muộn màng để cất bước chân. Thệ nguyện năm xưa đã từng thiết tha cất lên, từng rúng động ở tận cùng tâm can tinh anh thuần khiết, nay chỉ cần lắng lòng, nghiệm lại, nhớ lại: nhớ chúng sinh thống khổ vô tận, nhớ phương trời kỳ tuyệt vô biên; từng bước chân, cất lại từ đầu, cứ như vậy, từng bước đi lên thì đường dài vạn dặm rồi cũng vượt qua (*).

___________

(*) “Thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ” (千 里 之 行 始 於 足 下): hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân (Lão Tử - Đạo Đức Kinh, Chương 64, Thủ Vi).

Hình bìa của Faye_Cornish (Internet)





CHÁNH PHÁP Số 143, tháng 10.2023

NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

XÔNG TRẦM HƯƠNG THẦM NGUYỆN... (thơ ĐNT Tín Nghĩa), tr. 6

NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7

RƠI MUÔN PHƯƠNG, ĐẠI NGÀN MÙA XUÂN (thơ Lý Thừa Nghiệp), trang 9

QUÊ HƯƠNG CÓ MÁI CHÙA LÀNG (Nguyên Siêu), trang 10

CÓ CÁI GÌ SINH MÀ KHÔNG GIÀ, CHẾT? (Quảng Tánh), trang 12

PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI PHẬT TỬ (Đạo Sinh), trang 13

DƯỚI ÁNH TRĂNG RẰM, NHỚ MÙA TRĂNG ẤU THƠ (thơ TN Mỹ Hạnh), trang 18

LUẬN GIẢI BÀI CA NGỢI BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI (Tuệ Uyển dịch), trang 19

TỨ CÚ LỤC BÁT “CHÚC MỪNG TỰ DO” (thơ Vĩnh Hữu TK), trang 23

LẠI LAN MAN CHUYỆN MÀU QUAN SAN... (Trần Hoàng Vy), trang 24

LẮNG NGHE NHỮNG DÒNG CHỮ (Nguyên Giác), trang 25

TRUYỆN CỰC NGẮN HOÀNG LONG, trang 28

VỀ THĂM CHỐN CŨ (thơ Diệu Viên), trang 29

HẠNH LẮNG NGHE (Nhóm Áo Lam), trang 30

TU “HẠNH BUÔNG XẢ” (TN. Hằng Như), trang 31

LẮNG TÂM, TỈNH MÊ (thơ Minh Đạo), trang 33

ĐAU MẮT (thơ TM Ngô Tằng Giao) trang 34

ĐỌC ‘THÁN DỊ SAO’ CỦA NGÀI THÂN LOAN... (Huỳnh Kim Quang), trang 39

NGỦ DƯỚI GỐC CÂY (Huệ Trân), trang 42

TIỆC ĐÊM Ở GIA TRANG NHÀ HỌ TẢ (thơ Đỗ Phủ - Pháp Hoan dịch), trang 43

BỆNH DUYÊN VÀ TU TẬP (Thích Thông Đạo), trang 44

BỐN MƯƠI NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (thơ Nguyễn An Bình), trang 47

NẤU CHAY: NẤM TỎI NƯỚNG ÁP CHẢO (Trần Vinh Oanh), trang 48

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

SỚM KHÁM PHÁ UNG THƯ RUỘT GIÀ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 51

CÁT BỤI XA MỜ (thơ Tâm Phương) trang 53

CHÙA BÁT NHÃ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN (Thanh Huy), trang 54

DUYÊN HỢP VÀ TAN (thơ Tiểu Lục Thần Phong), trang 56

THƯ GỬI MỘT NGƯỜI BẠN (Uyên Lâm), trang 57

BIỂN, SÓNG, GIÓ VÀ THUYỀN (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60

CỞI TRÓI tập 1 – chương 6 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

CẮT TAI ĐỂ CỨU CHIM TRĨ (Thị Giới), trang 65

STORY OF A BHIKKHU WHO ASSOCIATED WITH... (Daw Tin), trang 66

TAI HẠI CỦA SÂN HẬN (Truyện cổ Phật giáo), trang 68

MẮT THIÊN DI (thơ Tịnh Bình), trang 69



