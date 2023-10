Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố hôm thứ Ba rằng Giải Nobel Vật lý năm 2023 được chia cho ba người đoạt giải vì công trình tiên phong của họ trong việc phát triển “các công cụ mới để khám phá thế giới điện tử bên trong nguyên tử và phân tử”.

.

- Giải Nobel Vật lý 2023 chia cho 3 nhà khoa học về thế giới trong vi hạt electron.

- Ron DeSantis giễu Trump, rao bán cây bút veto của Trump với giá 7,8 nghìn tỷ USD vì Trump đã làm nước Mỹ mang nợ thêm con số đó

- Trump: sẽ trở lại tòa hôm nay, thứ Ba

- Trump chuyền lên mạng tấm hình Trump ngồi trong tòa bên cạnh Chúa Jesus

- Tài tử Arnold Schwarzenegger (cựu Thống Đốc Cộng Hòa của California) giễu cách Trump khai sụt cân nặng

- Dân biểu Henry Cuellar bị chĩa súng, cướp xe, cảm ơn cảnh sát đã thu hồi xe

- DB Matt Gaetz nộp hồ sơ truất phế Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy

- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly xác nhận: Trump gọi lính Mỹ đã tử trận là “bọn ngu bị lừa gạt” (suckers), là bọn thua cuộc, không ưa bị chụp hình gần thương phế binh.

- Arizona: 2 năm sau bầu cử 2020, Trump vẫn đòi hủy bỏ chứng nhận của các đại cử tri năm 2020 của Arizona

- Thượng nghị sĩ tiểu bang Doug Larsen của North Dakota, vợ và hai con nhỏ chết vì rớt phi cơ

- Tòa án Tối cao bác đơn của luật sư John Eastman đòi giữ kín các email và tin nhắn liên lạc với Bạch Ốc những ngày gần bạo loạn

- Trong giờ tòa nghỉ trưa, Trump kêu gọi tước quyền của thẩm phán Arthur Engoron vì: là "đặc vụ của Đảng Dân chủ" và là "sự ô nhục đối với những người tự gọi mình là thẩm phán".

- Đức Giáo Hoàng Francis: ban phước cho các cặp đồng tính không phải là công nhận hôn nhân đồng tính

- Ukraine bắn hạ 29 máy bay không người lái cảm tử và một hỏa tiễn hành trình của Nga

- Tình báo Nga bị Slovakia tố đã thò tay vào bầu cử của Slovakia.

- Nga: 1 ngôi làng bị bom chùm do quân Ukraine bắn.

- Ukraine phạt 3 công ty dầu TQ vì giúp Nga nuôi chiến tranh

- Philadelphia: nhà báo Josh Kruger bị bắn chết với 7 phát đạn

- Powerball xổ vào ngày mai sẽ có độc đắc 1,2 tỷ USD

- Thủ tướng Thụy Điển: sẽ đưa quân đội hỗ trợ cảnh sát đối phó làn sóng tội phạm

- Illinois: Cụ bà 104 tuổi nhảy dù, hy vọng có kỷ lục Guinness

- Vào Thứ Tư này, điện thoại di động của bạn sẽ hú còi báo động, đó là Cảnh báo Khẩn cấp

- Quận Los Angeles: Say rượu lái xe, tai nạn, làm chết con mình.

- Quận Cam: Sở Cảnh sát Garden Grove xin dân giúp điều tra vụ nổ súng chết người.

- TIN VN. Nghệ An: 6.000 công nhân ngừng việc. Theo VnExpress.

- TIN VN. Công an vào cuộc vụ một nhạc sĩ ở Mỹ đề nghị xử lý hình sự ca sĩ Kiều Lệ.

- HỎI 1: Có phải 19% dân Mỹ từng nhìn thấy ma trong nhà của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cuộc bầu cử sắp tới (tháng 11/2023) của tiểu bang Virginia sẽ là ngang ngửa màu tím? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-3/10/2023) ⚪ ---- Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố hôm thứ Ba rằng Giải Nobel Vật lý năm 2023 được chia cho ba người đoạt giải vì công trình tiên phong của họ trong việc phát triển “các công cụ mới để khám phá thế giới điện tử bên trong nguyên tử và phân tử”.

.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Vật lý Eva Olsson nói: “Bây giờ chúng ta có thể mở cánh cửa đến với thế giới của các electron. Vật lý Attosecond cho chúng ta cơ hội hiểu các cơ chế do các electron điều khiển. Bước tiếp theo sẽ là sử dụng chúng”.

.

Tổ chức này cho biết: “Pierre Agostini, Ferenc Krausz và Anne L’Huillier đã chứng minh được cách tạo ra các xung ánh sáng cực ngắn có thể dùng để đo các quá trình nhanh chóng trong đó các electron chuyển động hoặc thay đổi năng lượng”.

.

Ba nhà khoa học ở 3 quốc gia khác nhau:

. Pierre Agostini, giáo sư danh dự tại Đại học tiểu bang Ohio (Ohio State University), Hoa Kỳ,

. Ferenc Krausz, giám đốc Viện Quang học lượng tử Max Planck tại Garching và giáo sư tại Đại học Ludwig Maximilian của Munich ở Đức,

. Anne L'Huillier, giáo sư tại Đại học Lund ở Thụy Điển.

.

.

Giải Nobel trị giá 11 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 993.000 USD, sẽ được chia đều cho những người đoạt giải. Các giải Nobel khác – về hóa học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế – sẽ được trao hàng ngày trong thời gian còn lại của tuần này và vào thứ Hai, ngày 9 tháng 10.

.

⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis đã gợi ý rằng có thể có nhiều cách để ban phước cho các kết hợp đồng giới, trong khi đáp lại năm hồng y bảo thủ đã thách thức ngài khẳng định giáo huấn của nhà thờ về đồng tính luyến ái trước một cuộc họp lớn nơi người Công giáo LGBTQ+ tham gia chương trình nghị sự.

.

Vatican hôm thứ Hai đã công bố một lá thư Đức Phanxicô viết cho các hồng y vào ngày 11 tháng 7 sau khi nhận được danh sách năm câu hỏi, hay còn gọi là “dubia”, từ các hồng y một ngày trước đó. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Francis gợi ý rằng những lời chúc phúc như vậy có thể được nghiên cứu nếu họ không nhầm lẫn lời chúc phúc với bí tích hôn nhân, AP đưa tin. Hội Thánh Những Cách thức Mới (New Ways Ministry), cơ quan ủng hộ người Công giáo LGBTQ+, cho biết bức thư này “thúc đẩy đáng kể” những nỗ lực nhằm khiến những người Công giáo LGBTQ+ được chào đón trong nhà thờ và là “một cọng rơm lớn dẫn đến việc bẻ gãy lưng lạc đà” khi họ bị gạt ra ngoài lề xã hội.

.

Vatican cho rằng hôn nhân là sự kết hợp không thể tách rời giữa người nam và người nữ. Kết quả là từ lâu Giáo hội đã phản đối hôn nhân đồng tính. Nhưng ngay cả Đức Giáo Hoàng Francis cũng đã lên tiếng ủng hộ luật dân sự mở rộng lợi ích hợp pháp cho vợ chồng đồng giới, và các linh mục Công giáo ở nhiều nơi ở Châu Âu đã ban phước cho các kết hợp đồng giới mà không có sự kiểm duyệt của Vatican. Tuy nhiên, phản ứng của Đức Giáo Hoàng Francis đối với các hồng y đánh dấu một sự đảo ngược quan điểm chính thức hiện tại của Vatican. Trong một ghi chú giải thích vào năm 2021, Bộ Giáo lý Đức tin đã nói thẳng rằng nhà thờ không thể ban phước cho các cuộc kết hợp đồng tính nam vì “Chúa không thể ban phước cho tội lỗi”.

.

⚪ ---- Lực lượng phòng không Ukraine đã tỏ ra hiệu quả cao chỉ sau đêm 3/10 khi bắn hạ tổng cộng 29 máy bay không người lái cảm tử và một hỏa tiễn hành trình của Nga, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của mình. Cuộc tấn công của quân đội Nga có sự tham gia của 31 máy bay không người lái cảm tử Shahed và một hỏa tiễn hành trình Iskander-K. Tỷ lệ bắn hạ là gần 94%.

.

Các vụ phóng máy bay không người lái Shahed được truy tìm đến Cape Chauda, ở phía đông nam vùng Crimea do Nga chiếm đóng của Ukraine, trong khi hỏa tiễn Iskander-K được phóng từ vùng lân cận Dzhankoy, ở phần trung tâm phía bắc của bán đảo Ukraine.

.

⚪ ---- Tình báo Nga bị tố đã thò tay vào bầu cử của Slovakia. Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Slovakia, dẫn tới kết quả là cuộc bầu cử đã đưa chiến thắng bởi đảng Smer-SD thân Nga do nhà dân túy Robert Fico lãnh đạo, người đã kêu gọi chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết trong một tuyên bố, AFP đưa tin ngày 2 tháng 10.

.

Chính phủ Slovakia tuyên bố rằng Nga đã can thiệp sau những tuyên bố trước bầu cử của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergei Naryshkin, người cho rằng đảng trung tả thân Ukraine ở Slovakia là "cánh tay nối dài của Hoa Kỳ". Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết: “Chúng tôi coi những thông tin giả, sai lệch có chủ ý lan truyền như vậy là sự can thiệp không thể chấp nhận được của Liên bang Nga vào quá trình bầu cử ở Cộng hòa Slovakia”.

.

Bộ đã triệu tập một nhân viên của đại sứ quán Nga và kêu gọi Moscow “ngăn chặn các hoạt động đưa thông tin sai lệch nhằm vào Slovakia”. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử.

.

Vào ngày 1 tháng 10, đảng Smer-SD thân Nga do Fico lãnh đạo đã thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovakia với 23,29% phiếu bầu sau khi hầu hết các phiếu bầu đã được kiểm. Vị trí thứ hai thuộc về đảng cấp tiến thân châu Âu Tiến bộ Slovakia (PS), do Michal Šimečka lãnh đạo, nhận được 17,07% phiếu bầu.

.

Robert Fico, lãnh đạo đảng Smer-SD chống Ukraine, đảng đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Slovakia, xác nhận ý định cắt viện trợ cho Ukraine. Sau đó, ông đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

.

⚪ ---- Alexander Bogomaz, thống đốc tỉnh Bryansk ở Nga, cho biết hôm thứ Ba rằng một ngôi làng Nga đã bị tấn công bởi bom chùm do quân đội Ukraine bắn. Bogomaz cho biết cuộc điều tra sơ bộ không tìm thấy thương vong nhưng lưu ý rằng một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine bom chùm, có một cơ nguy rằng những quả chưa nổ sẽ phát nổ rất lâu sau khi cuộc chiến kết thúc.

.

⚪ ---- Chính phủ Ukraine hôm thứ Ba đã bổ sung ba công ty dầu khí tự nhiên của Trung Quốc vào danh sách các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế vì vẫn còn liên kết với ngành công nghiệp Nga và việc nộp thuế mà họ coi là "sự bổ sung cho cơ sở tài nguyên của quốc gia xâm lược".

.

Hồ sơ của Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Tập đoàn Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (Tập đoàn CNOOC) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) thuộc sở hữu nhà nước được đưa vào danh sách giải thích rằng mối quan hệ kinh doanh của họ với các công ty Nga như Novatek, Công ty Dầu PJSC Rosneft và Sibur đang giúp tăng thu nhập của Nga và do đó tăng ngân sách quốc phòng để tiếp tục cuộc xung đột chống Ukraine.

.

"[…] Bằng cách đình chỉ sự phát triển của ngành dầu khí, nền kinh tế Nga sẽ mất một phần thu nhập đáng kể, do đó làm giảm nguồn tài trợ cho các tội ác chiến tranh", lệnh trừng phạt chống lại CNPC lưu ý.

.

⚪ ---- Josh Kruger, người từ một người vô gia cư và phải vật lộn với chứng nghiện ngập, trở thành một nhà báo ủng hộ những người dễ bị tổn thương nhất ở Philadelphia, đã bị bắn chết tại nhà riêng ở Nam Philadelphia vào sáng sớm thứ Hai. Tờ New York Times đưa tin, cảnh sát đến vào khoảng 1h30 sáng và tìm thấy người đàn ông 39 tuổi trên đường phố bên ngoài nhà anh ta với 7 vết thương do đạn bắn. Cảnh sát tin rằng ai đó đã vào nhà ở Point Breeze của anh ta, bắn anh ta gần chân cầu thang rồi bỏ chạy, tờ Philadelphia Inquirer đưa tin. Kruger sau đó dường như đã chạy ra ngoài để cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi gục xuống. Anh ta được tuyên bố đã chết tại một bệnh viện gần đó vào khoảng 2:15 sáng.

.

Biện lý quận nói, trong một tuyên bố được CNN trích dẫn đề cập đến 5 năm làm việc của Kruger cho thành phố: “Là một nhà văn đồng tính công khai, người đã viết về hành trình sống sót sau chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện và tình trạng vô gia cư của chính mình, thật đáng khích lệ khi thấy Josh tham gia chính quyền [của Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney] với tư cách là người phát ngôn của Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư.”

.

Anh từ đó tiếp tục viết về các chủ đề bao gồm giáo dục, quyền LGBTQ+, tình trạng vô gia cư, HIV, chứng nghiện và nghệ thuật cho các ấn phẩm bao gồm Inquirer, Philadelphia Citizen, BillyPenn.com và các trang web của đài NPR địa phương và chi nhánh PBS TẠI SAO. Các quan chức, chính trị gia địa phương, đồng nghiệp và bạn bè đều thương tiếc sự mất mát của ông. Không có vũ khí nào được tìm thấy và chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc cưỡng bức đột nhập vào nhà của Kruger.

.

⚪ ---- Giải độc đắc cho xổ số Powerball đã tăng lên ước tính 1,2 tỷ USD sau khi không có người chơi nào trúng giải lớn vào tối thứ Hai. Giải độc đắc cho kỳ quay số tiếp theo vào tối thứ Tư 4 tháng 10/2023 sẽ là một trong những giải xổ số lớn nhất mọi thời đại. Giải thưởng tăng vọt vì đã có 33 lượt quay liên tiếp chưa ai trúng. Tỷ lệ cơ may trúng giải độc đắc sẽ rất cao, ở mức 1 trên 292,2 triệu.

.

⚪ ---- Sau khi tuyên bố Cựu Tổng Thống Donald Trump “mất tích trong trận đấu” tại cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa vào tuần trước, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã tiếp tục tấn công, thách thức Trump vào một cuộc tranh luận trực tiếp, khẳng định những thiếu sót chính trị của Trump đã “khiến hai tiểu bang Georgia và Arizona rời Cộng Hòa để bầu cho Dân Chủ” [bầu cử 2020] và cáo buộc Trump trốn tránh chiến dịch tranh cử, một lời chỉ trích tương tự như một lời chỉ trích của đảng Cộng hòa chống lại Joe Biden vào năm 2020.

.

Trên trang mạng bán kỷ vật vận động của DeSantis - nơi DeSantis từng bán dép flip flops (dép quai, ám chỉ ưa đổi chiều để) tấn công Bác sĩ Anthony Fauci – giờ đây DeSantis rao bán rằng mọi người có thể mua “Bút phủ quyết của Trump” với giá 7,8 nghìn tỷ USD, một nhắc lại rằng Trump đã ký luật giảm thuế cho cac tỷ phú và nhiều chính sách khác đã làm Hoa Kỳ tăng thêm nợ 7,8 nghìn tỷ USD.

.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã đáp lại nỗ lực của Dân Biểu Matt Gaetz nhằm phế truất ông khỏi chức Chủ tịch Hạ viện của mình. "Hãy tiếp tục," McCarthy tuyên bố sau khi DB Gaetz (Cộng hòa - Florida) đệ đơn yêu cầu ông rời khỏi vị trí Chủ tịch, trích dẫn những bất đồng về cách tiếp cận lưỡng đảng của McCarthy nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa. Cho đến nay chưa có Chủ tịch nào bị lật đổ bởi một hành động như vậy.

.

⚪ ---- ABC News đưa tin, Dân biểu liên bang Henry Cuellar (Dân chủ, Texas) đã bị một nhóm người đàn ông chĩa súng vào đầu ở thụ đô Washington. Lúc đó Cuellar đang đậu xe gần nhà ở khu vực Navy Yard, gần Điện Capitol thì bị phục kích vào tối thứ Hai. Người phát ngôn của ông là Jacob Hochberg cho biết: “May mắn thay, Cuellar không bị tổn hại gì và đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Cảm ơn Cảnh sát thủ đô và Cảnh sát Điện Capitol vì hành động nhanh chóng của họ và đã thu hồi được chiếc xe của Dân biểu Cuellar.”

.

⚪ ---- Tài tử Arnold Schwarzenegger (cựu Thống Đốc Cộng Hòa của California) trở thành nhà bình luận mới nhất lên tiếng về tuyên bốkhả vấn của Donald Trump về việc ghi cân nặng chỉ ở mức 215 pound vào tối thứ Hai. Xuất hiện trên Jimmy Kimmel Live, Schwarzenegger được hỏi ý kiến ​​về vấn đề này. “Bạn có nghĩ rằng có khả năng anh ấy nặng tới 215 pound không?” Kimmel hỏi.

.

Schwarzenegger trả lời: “Ừ, càng nhiều càng tốt là không có biến đổi khí hậu. Và càng nhiều càng tốt để chúng ta không thực sự cần phải giảm ô nhiễm. Hãy nhìn xem, tất cả chúng ta đều biết tình trạng của Trump, và nếu điều đó khiến Trump cảm thấy hài lòng, bạn biết đấy, hãy nói với mọi người rằng Trump nặng 215, tôi nghĩ mọi người sẽ cười về điều đó vì Trump trông không giống như nặng 215. Thực ra nhé, Trump trông cân nặng có vẻ giống 315 hoặc cỡ đó hơn một chút."

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trở lại tòa hôm nay, thứ Ba, cũng là ngày thứ hai của phiên tòa dân sự ở New York, tập trung vào cáo buộc rằng Trump đã gian lận tài chánh. Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm thứ Ba, đã mô tả ngày khai mạc phiên tòa là một thành công và cho biết ông sẽ xuất hiện trở lại vào thứ Ba. Trump, người dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong cuộc đua tổng thống năm 2024, đã sử dụng hình ảnh ra tòa như một sự kiện chiến dịch giả, thu hút sự chú ý của báo chí hơn là một cuộc dừng chiến dịch thông thường.

.

Trump đã không phát biểu trong phiên điều trần hôm thứ Hai, nhưng ông đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài phòng xử án nhiều lần vào thứ Hai, lặp lại những lời công kích của mình đối với thẩm phán và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James - người đã khởi kiện Trump vì thổi phồng tài sản lên tới 3,6 tỷ USD vào những thời điểm khác và rồi khai sụt, làm giảm giá trị tài sản của mình vào những thời điểm khác, nhằm đánh lừa các ngân hàng và công ty bảo hiểm cung cấp hỗ trợ tài chính.

.

Thẩm phán Arthur Engoron tuần trước đã ra phán quyết rằng Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận. Trong khi quyết định tước bỏ một số giấy phép kinh doanh của Trump, James đang yêu cầu khoản tiền phạt 250 triệu USD và một lệnh cấm có hiệu lực đối với Trump và các tổ chức của Trump không bao giờ được kinh doanh ở New York nữa.

.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã đánh dấu ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử ông về tội gian lận tài chính ở New York bằng cách chia sẻ một bức phác họa khó hiểu trong phòng xử án mô tả Chúa Jesus ngồi cạnh ông. Bài đăng trên Truth Social của Trump là ảnh chụp màn hình từ tài khoản X của Dom Lucre, người hâm mộ Trump, người đã đăng hình ảnh cùng với chú thích: “Đây là bản phác thảo tòa án chính xác nhất mọi thời đại. Bởi vì không ai có thể đi xa đến mức này một mình.”

.



.

Trump trước đó đã sử dụng nền tảng của mình để gọi vụ kiện chống lại Trump và công ty của Trump do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra là “TIẾP TỤC CUỘC SĂN PHÙ THỦY LỚN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI”. Không rõ liệu Trump có thực sự coi Chúa Jesus - được miêu tả trong bài đăng với làn da trắng và ăn mặc giống Obi-Wan Kenobi - đứng về phía Trump trong vụ án hay không.

.

TIN VN. Nghệ An: 6.000 công nhân ngừng việc.

TIN VN. Công an vào cuộc vụ một nhạc sĩ ở Mỹ đề nghị xử lý hình sự ca sĩ Kiều Lệ.

⚪ ---- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly xác nhận một số nhận xét mà ông chủ cũ của ông, cựu Tổng thống Trump, được cho là đã đưa ra trong thời gian Trump nắm quyền, trong đó có một nhận xét mà Trump gọi các quân nhân Mỹ đã tử trận là “bọn ngu bị lừa gạt” (suckers). Nói với CNN, Kelly, chánh văn phòng phục vụ lâu nhất dưới thời chính quyền Trump, đã xác nhận với người dẫn chương trình Jake Tapper một số chi tiết được đăng trong một bài báo năm 2020 của The Atlantic, bao gồm cả những nhận xét của Trump trong chuyến thăm chính thức Pháp năm 2020. 2018.Kelly nói với CNN: “Một người cho rằng những người mặc quân phục bảo vệ đất nước của họ, bị bắn hạ hoặc bị thương nặng trong chiến đấu, hoặc bị tra tấn nhiều năm như tù binh, đều là 'kẻ ngu ngốc' vì 'chẳng có gì dành cho họ'. Một người không muốn bị nhìn thấy khi có mặt những người bị cụt chân trong quân đội vì ‘hình ảnh đó có vẻ không tốt cho tôi.’ Một người đã thể hiện sự khinh thường một cách công khai đối với một gia đình Ngôi Sao Vàng - đối với tất cả các gia đình Ngôi Sao Vàng - trên TV trong chiến dịch năm 2016, và ca ngợi rằng những anh hùng quý giá nhất của chúng ta đã hy sinh mạng sống để bảo vệ nước Mỹ là 'những kẻ thua cuộc' và sẽ không đến thăm họ tại những ngôi mộ ở Pháp.”Một số nhân viên cấp cao nói với The Atlantic vào thời điểm đó rằng Trump không muốn đến thăm mộ những người lính Mỹ được chôn cất tại Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne, nói rằng “Tại sao tôi phải đến nghĩa trang đó? Nó chứa đầy những kẻ thua cuộc.” Cựu tổng thống cũng gọi 1.800 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thiệt mạng tại Belleau Wood là “bọn ngu” vì bị giết.Kelly cũng chỉ trích ông chủ cũ của mình trong tuyên bố của mình, nói rằng Trump không “trung thực” trong các quan điểm chính trị của mình và là “một người không biết nước Mỹ đại diện cho điều gì và không biết nước Mỹ là gì. Một người ngưỡng mộ những kẻ chuyên quyền và những kẻ độc tài giết người. Một người không có gì ngoài sự khinh thường các thể chế dân chủ, Hiến pháp của chúng ta và pháp quyền." Kelly nói thêm: “Không còn gì có thể nói được nữa. Xin Chúa giúp chúng ta.”⚪ ---- Các công tố viên Arizona đang điều tra những nỗ lực của Donald Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 có thể đã kéo dài sang tận năm ngoái (2022). Họ đang xem xét chiến dịch gây áp lực năm 2022 của các đồng minh của Trump nhằm hủy bỏ sự chứng nhận của các cử tri của tiểu bang và đang xem xét mức độ tham gia của Trump và các cố vấn cấp cao của Trump vào cuộc kiểm toán bầu cử năm 2021, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề nói chuyện với báo Rolling Stone.Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Kris Mayes đã mở một cuộc điều tra vào tháng 5/2023 về nỗ lực của Đảng Cộng hòa ở Arizona nhằm cử một nhóm đại cử tri giả mạo đến bỏ phiếu đại cử tri cho Trump, tương tự như âm mưu ở một số tiểu bang chiến địa khác mà Joe Biden đã giành chiến thắng, nhưng các nhà điều tra gần đây đã phát hiện ra các âm mưu này, sự quan tâm đến hoạt động diễn ra rất lâu sau ngày Biden nhậm chức năm 2021.Các quan chức đã phỏng vấn những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về các cuộc thảo luận nội bộ giữa các đồng minh của Trump, các nguồn tin nói với tạp chí, và đã xem xét các tài liệu được lưu hành trong giới thân cận của Trump và các đồng minh địa phương liên quan đến những kế hoạch đó.Cố vấn cấp cao của Trump, ông Boris Epshteyn, đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Rusty Bowers vào tháng 2/2022 để yêu cầu ông ủng hộ đạo luật do cựu Dân biểu bang cực hữu Mark Finchem soạn thảo để hủy bỏ chứng nhận của các đại cử tri năm 2020 của Arizona, theo một bản tin hồi đầu năm nay của Arizona Republic, rằng ngay cả Finchem cũng đồng ý có thể là trái pháp luật.Hai nguồn tin nói rằng các nhà điều tra cũng đang điều tra sự liên quan của Trump và các phụ tá hàng đầu của Trump trong cuộc kiểm toán của công ty tư nhân Cyber Ninjas, công ty đã nhận được khoản tài trợ hàng triệu đô la từ Save America PAC của Trump để khám phá các thuyết âm mưu liên quan đến các lá phiếu ở Quận Maricopa.⚪ ---- Một thượng nghị sĩ tiểu bang North Dakota, vợ và hai con nhỏ đã chết trong một vụ tai nạn máy bay tối Chủ nhật, theo AP đưa tin. Chiếc máy bay chở Doug Larsen và gia đình anh bị rơi ngay sau khi cất cánh từ điểm dừng tiếp nhiên liệu gần Moab ở Utah. Tin này được xác nhận bởi Lãnh đạo đa số Thượng viện đảng Cộng hòa David Hogue, người đã gửi tin nhắn cho các đồng nghiệp của Larsen vào sáng thứ Hai.Hogue viết: “Tôi không chắc tang quyến bắt đầu từ đâu với một bi kịch như vậy, nhưng tôi nghĩ nó bắt đầu bằng những lời cầu nguyện cho ông bà, đứa con riêng còn sống của Thượng nghị sĩ Larsen, và đại gia đình của Doug và Amy. Hãy giữ chặt gia đình của bạn ngay hôm nay.” Larsen đã bay về từ Scottsdale, AZ, nơi ông đang thăm gia đình.⚪ ---- Tòa án Tối cao hôm thứ Hai đã bác bỏ nỗ lực của luật sư John Eastman trong việc kháng cáo phán quyết cho rằng Eastman có thể đã hành động phạm tội theo lời khuyên pháp lý mà Eastman đưa ra cho cựu Tổng thống Trump. Vụ kháng cáo của Eastman đã thúc đẩy Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas phải tự xin rời nhiệm vụ xét xử, vì người vợ của Thomas đã trao đổi thư từ với luật sư Eastman trong những tuần trước ngày bạo loạn 6 tháng 1/2021.Một thẩm phán liên bang ở California trước đó đã phán rằng Eastman cũng như Trump “có nhiều khả năng” tham gia vào hành vi phạm tội khi ấp ủ kế hoạch để cựu tổng thống Trump tiếp tục nắm quyền sau khi thua bầu cử năm 2020, bao gồm cả trong một bản ghi nhớ thúc giục Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence trong khi thực hiện nhiệm vụ bàn giao chức Tổng Thống từ Trump sang cho Biden hãy trở mặt để từ chối chứng nhận kết quả bầu cử vào ngày 6/1/2021.Việc xin tự miễn tham gia xét xử của Thomas được đưa ra sau khi có báo cáo rằng vợ ông, Ginni Thomas, đã gửi email cho Eastman - cũng như bà đã gửi thư cho chánh văn phòng Trump Mark Meadows và các nhà lập pháp Arizona đang vật lộn với áp lực từ chiến dịch tranh cử của Trump - để tìm cách đảo ngược cuộc bầu cử 2020.Quyết định Tòa Tối Cao từ chối xét đơn của Eastman là dấu chấm hết cho Eastman, người đang đấu tranh với phán quyết yêu cầu Eastman tiết lộ các liên lạc của Eastman (email và tin nhắn) xung quanh ngày 6 tháng 1/2020 cho ủy ban điều tra vụ tấn công hiện đã giải thể.Phán quyết của Thẩm phán quận Hoa Kỳ David Carter đã bật đèn xanh cho việc công bố hồ sơ của Eastman, cho phép lục soát các tài liệu thường được bảo vệ bởi đặc quyền của luật sư-khách hàng - điều chỉ có thể được cấp khi thẩm phán xác định lời khuyên pháp lý được đưa ra để tiếp tục phạm tội hoặc thực hiện ra sự lừa đảo. Có nghĩa là, Eastman sẽ nộp các liên lạc với Bạch Ốc như email, tin nhắn cho các công tố điều tra về vụ nhóm Trump lật ngược bầu cử 2020.⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi tước quyền thẩm phán New York giám sát phiên tòa xét xử gian lận 250 triệu USD của Trump. Trong thời gian tạm nghỉ trưa của phiên tòa hôm thứ Hai, Trump nói với các phóng viên rằng Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron đã ra phán quyết sai trái đối với ông khi phán rằng Trump đã gian lận, lừa đảo, thổi phồng bất hợp pháp giá trị tài sản của mình.“Và thẩm phán lừa đảo này, một kẻ ghét Trump, người duy nhất ghét Trump hơn là cộng sự của ông ấy ở đó, người làm việc với ông ấy và cô ấy hầu như hét vào tai ông ấy mỗi khi chúng tôi đặt câu hỏi,” Trump nói, đề cập đến tới thư ký của Thẩm phán Engoron. "Vì vậy, chúng tôi đã thắng kiện trong khi kháng án, và thẩm phán này từ chối thừa nhận kết quả kháng án, có nghĩa là ông Thẩm phán này coi thường hệ thống tòa án của chính mình."Trump cáo buộc Thẩm phán Engoron là "đặc vụ của Đảng Dân chủ" và là "sự ô nhục đối với những người tự gọi mình là thẩm phán". Ông nói thêm: “Đây là một thẩm phán cần phải bị tước quyền thẩm phán. Đây là một thẩm phán đáng lẽ phải mất chức. Đây là một thẩm phán mà một số người cho rằng có thể bị buộc tội hình sự vì những gì ông ta đang làm. Ông ta đang can thiệp vào một cuộc bầu cử và đó là một sự ô nhục."⚪ ---- Thủ tướng Thụy Điển cho biết quân đội sẽ hỗ trợ cảnh sát thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đối phó với làn sóng tội phạm chưa từng có đã gây chấn động Thụy Điển với các vụ xả súng và đánh bom gần như hàng ngày. Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết chính phủ trung hữu của ông sẽ công bố các đề xuất trong tuần này về cách lực lượng vũ trang sẽ làm việc với cảnh sát, theo AP đưa tin.Cảnh sát trưởng quốc gia Anders Thornberg nói rõ rằng các thành viên của lực lượng vũ trang sẽ không được giao nhiệm vụ cảnh sát "trực tiếp". Tuy nhiên, việc huy động quân đội tham gia chống tội phạm ở bất kỳ khả năng nào sẽ là một bước đi hết sức bất thường đối với Thụy Điển, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của bạo lực băng đảng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người trên khắp đất nước trong tháng 9, bao gồm cả thanh thiếu niên và những người ngoài cuộc vô tội.Thụy Điển đã phải vật lộn với bạo lực băng đảng trong nhiều năm, nhưng sự gia tăng các vụ xả súng và đánh bom trong tháng 9 là điều đặc biệt. Ba người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây trong các vụ tấn công riêng biệt bị nghi ngờ có liên quan đến các băng nhóm tội phạm, thường tuyển mộ thanh thiếu niên ở các khu dân cư khó khăn để thực hiện các vụ tấn công.⚪ ---- Một cụ bà 104 tuổi ở Chicago đang hy vọng được chứng nhận là người già nhất từng nhảy dù sau khi thực hiện cú nhảy song song (Tandem skydiving: nhảy dù với dây chung nối với huấn luyện viên) hôm Chủ nhật và hạ cánh ở độ cao 13.500 feet sau đó tại một sân bay phía bắc Illinois. “Tuổi tác chỉ là một con số”, Dorothy Hoffner nói với đám đông đang cổ vũ ngay sau khi chạm đất vào Chủ nhật tại sân bay Skydive Chicago ở Ottawa, cách Chicago khoảng 85 dặm về phía tây nam. Kỷ lục Guinness Thế giới về vận động viên nhảy dù lớn tuổi nhất được xác lập vào tháng 5 năm 2022 bởi Linnea Ingegard Larsson, 103 tuổi đến từ Thụy Điển. Nhưng Skydive Chicago đang nỗ lực để được Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận cú nhảy của Hoffner là kỷ lục, WLS-TV đưa tin.AP đưa tin Hoffner nhảy dù lần đầu tiên khi bà 100 tuổi. Lần đầu tiên cụ bà nhảy dù ở tuổi 100, cụ bà đã phải bị đẩy ra khỏi máy bay. Nhưng hôm Chủ nhật, được buộc chung với một người hướng dẫn được Hiệp hội Nhảy dù Hoa Kỳ chứng nhận, Hoffner nhất quyết muốn dẫn đầu cuộc nhảy. Cú nhảy dù kéo dài 7 phút. Cụ bà sắp bước sang tuổi 105 vào tháng 12, cho biết cụ bà có thể sẽ đi khinh khí cầu tiếp theo.⚪ ---- Vào Thứ Tư này, điện thoại di động của bạn sẽ hú còi báo động, xin đừng bất ngờ. Các thiết bị điện tử của bạn có thể báo động cho bạn vào chiều thứ Tư ngày 4 tháng 10/2023. Cuộc thử nghiệm toàn quốc đối với hệ thống cảnh báo khẩn cấp liên bang sẽ được phát sóng vào khoảng 2:20 chiều giờ miền Đông (5:20 giờ chiều giờ California) tới các điện thoại di động, tivi và radio trên khắp Hoa Kỳ cùng một lúc. Hầu hết người Mỹ có thiết bị di động không dây sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, cũng như hầu hết những người bật tivi hoặc radio khi cuộc kiểm tra diễn ra. Thứ Tư này sẽ đánh dấu cuộc thử nghiệm toàn quốc lần thứ bảy của Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp.⚪ ---- Quận Los Angeles: Say rượu lái xe, tai nạn, làm chết con mình. Chỉ một ngày trước sinh nhật thứ 13 của mình, một cậu bé 12 tuổi đã chết trong một vụ tai nạn xe dữ dội sau khi cha cậu, người có thể đã lái xe trong tình trạng say xỉn, mất lái và gây tai nạn ở Pomona vào sáng sớm thứ Bảy. Gia đình và bạn bè đau buồn đã tụ tập vào Chủ nhật gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn trên Xa lộ 57 để cầu nguyện, hát chúc mừng sinh nhật và thương tiếc sự mất mát của Abel Vazquez.Cesar Sanchez, chú và cha đỡ đầu của nạn nhân nói với Erin Myers của KTLA: “Em gái tôi đã trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc cha mẹ và đó là việc phải chôn cất chính đứa con của mình”.Cậu bé 12 tuổi và cha cậu đang trở về sau buổi hòa nhạc nhân dịp sinh nhật sắp tới thì bố cậu đâm sầm vào một bờ kè trên một đoạn đường dốc. Abel bị thương nặng trong vụ va chạm và được đưa đến bệnh viện và qua đời sau đó. Các quan chức của Đội tuần tra xa lộ California xác nhận rằng họ đã bắt 1 người tại hiện trường tai nạn, nhưng họ vẫn chưa công bố cáo buộc mà người này phải đối mặt.⚪ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Garden Grove đang điều tra vụ nổ súng chết người. Vụ nổ súng xảy ra vào thứ Năm vào khoảng 2 giờ 50 chiều tại dãy nhà 10000 Đại lộ Katella ở Garden Grove. Theo cảnh sát, một người đàn ông được tìm thấy trên vỉa hè với nhiều vết thương do đạn bắn, và sau đó đã chết ở bệnh viện.Theo cảnh sát, một người đàn ông thứ hai, không bị thương cũng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát xác định rằng vụ việc là do một cuộc cãi vã leo thang thành vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết thêm, cá nhân thứ hai có liên quan hiện đang hợp tác với cuộc điều tra đang diễn ra và không bị giam giữ vào thời điểm này. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ nhân chứng nào có thông tin về vụ việc hãy liên hệ với Thám tử Nikolic theo số 714-741-5877 hoặc Sở Cảnh sát Garden Grove.⚪ ----Theo VnExpress. Sáng 3/10, khoảng 6.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory tập trung tại cổng doanh nghiệp hơn một tiếng rồi ra về, không vào sản xuất. Sau bữa cơm trưa qua, công nhân đồng loạt rời công ty ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Trong bản kiến nghị tập thể gửi lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân đưa ra 8 đề xuất gồm: Tăng lương cơ bản; điều chỉnh mức khoán sản lượng; yêu cầu cán bộ thực hiện đúng chuẩn mực giao tiếp; không đi họp quá nhiều; thưởng tháng 13 theo thời gian làm việc thực tế, không khấu trừ nghỉ phép; công nhân mang thai tháng thứ 7 được về sớm một tiếng...⚪ ----Sau đây là trích theo báo Người Lao Động. Cho rằng nữ ca sĩ Kiều Lệ ở Bình Định có hành vi vu khống và xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với mình, nhạc sĩ Ngô Tín - đang định cư bên Mỹ - đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý hình sự. Sáng 29-9, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Bình Định vừa gửi giấy mời ông Ngô Văn Tín (nhạc sĩ Ngô Tín, SN 1954, định cư bên Mỹ) về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên, do chưa thể về Việt Nam trong thời điểm này nên mới đây, nhạc sĩ Ngô Tín đã uỷ quyền cho ông Lê Văn Thuận (ngụ quận 1, TP HCM) giải quyết đơn theo quy định. Trước đó, từ Mỹ, nhạc sĩ Ngô Tín đã gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Bình Định về việc xem xét điều tra, xử lý hình sự ca sĩ Kiều Lệ và những người liên quan về hành vi vu khống và xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với ông.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 19% dân Mỹ từng nhìn thấy ma trong nhà của họ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, khi Halloween sắp đến gần, những sàn nhà cọt kẹt hoặc những tiếng động không giải thích được khiến người Mỹ sợ hãi. Theo cuộc khảo sát của All Star Home, cứ sáu người thì có một người tin rằng ngôi nhà của họ bị ma ám và hơn hai phần năm cho biết họ đã trải qua một số cuộc gặp gỡ kỳ lạ bên trong ngôi nhà của mình.Cuộc gặp gỡ bao gồm cảm giác có sự hiện diện mà họ không thể nhìn thấy (42%), nghe thấy giọng nói hoặc bước chân bất thường (37%) và nhìn thấy ma (19%), cuộc khảo sát cho thấy.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Cuộc bầu cử sắp tới (tháng 11/2023) của tiểu bang Virginia sẽ là ngang ngửa màu tím?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát nghiên cứu mới được thực hiện cho Đại học Mary Washington (UMW) cho thấy cử tri Virginia gần như được chia đều về sở thích đảng chính trị của họ đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Kết quả cho thấy 40% số người được hỏi muốn thấy Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Virginia, trong khi 37% ủng hộ sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa. Khi thu hẹp kết quả xuống chỉ những cử tri có khả năng, kết quả được chia đều ở mức 42% ủng hộ một trong hai bên. Cuộc khảo sát trên toàn tiểu bang không hỏi về kết quả cuộc đua lập pháp cụ thể mong muốn do tự mô tả là "cỡ mẫu nhỏ ở mỗi quận".Stephen J. Farnsworth, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Mary Washington và giám đốc Trung tâm cho biết: “Virginia đã nhanh chóng trở lại trạng thái màu tím. “Cuộc khảo sát mới trên toàn tiểu bang này cho thấy rằng cử tri của Virginia về cơ bản được chia đều khi họ đến gần cuộc bầu cử lập pháp Virginia sắp tới.”Chi tiết: