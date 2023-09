- Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan (Cộng Hòa) đọc diễn văn: Trump sẽ thua phiếu Biden năm 2024, Cộng Hòa cần phải đẩy Trump về vườn vào tháng 2/2024. - Đêm nay, Thứ Tư 29/9/2023 là cuộc tranh luận của 7 ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa, nhưng sẽ vắng mặt Trump - New York: thẩm phán phán quyết rằng Donald Trump đã phạm tội lừa đảo trong nhiều năm, thổi phồng tài sản để gạt các ngân hàng, công ty bảo h

TT Joe Biden tuần hành cùng với các thành viên công đoàn UAW, đòi tăng lương cho công nhân 3 hãng xe.

QUẬN CAM (VB-27/9/2023) ⚪ ---- Penny Pritzker, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm về sự phục hồi kinh tế của Ukraine, đã nói hôm thứ Tư rằng các tài sản của Nga đã bị đóng băng kể từ năm 2022 như một phần của lệnh trừng phạt mà các đồng minh phương Tây áp dụng đối với Moscow, “phải góp phần vào sự phục hồi” cho nền kinh tế Ukraine khi xung đột kết thúc.

Theo báo cáo của Financial Times, Pritzker đã đề cập rằng cách hợp pháp để sử dụng 300 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga "là điều đang được thực hiện". Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng việc chỉ định Pritzker là "biểu tượng cho niềm tin của Mỹ vào tương lai" của đất nước.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào Sevastopol vào ngày 22 tháng 9 "với sự phối hợp chặt chẽ" với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Bà nói trong cuộc họp báo: “Không có chút nghi ngờ nào rằng cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch trước bằng cách sử dụng tin tình báo của phương Tây, thiết bị vệ tinh của NATO, máy bay do thám và được thực hiện với sự đệ trình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo Mỹ và Anh.”

Zakharova nói thêm rằng mục đích của "những hành động khủng bố như vậy" là nhằm che đậy cuộc phản công không thành công của Kiev và gieo rắc nỗi sợ hãi, hoảng loạn trong xã hội Nga, nhưng bà đảm bảo rằng những mục tiêu này sẽ không đạt được.

⚪ ----- Công ty Nhật Bản Mitsubishi Motors Corporation đã quyết định ngừng sản xuất tại Trung Quốc do doanh số bán hàng chậm và nhu cầu về xe điện (EV) ngày càng tăng, Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Tư. Sự xuất hiện của các thương hiệu địa phương cũng ảnh hưởng đến quyết định của công ty. Tình trạng này được cho là không chỉ xảy ra với Mitsubishi, vì các nhà sản xuất xe hơi khác của Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với những thách thức và có thể cần phải xem xét lại chiến lược của họ tại Trung Quốc.

Công ty hiện đang tham gia vào các cuộc thảo luận cuối cùng với Tập đoàn Xe Hơi Quảng Châu (GAC), một công ty sản xuất lớn của Trung Quốc mà họ có liên doanh và sẽ không tiếp tục hoạt động tại nhà máy duy nhất ở Trung Quốc, vốn đã bị tạm dừng kể từ tháng 3/2023.

⚪ ---- Hãng tin Yonhap của Nam Hàn hôm thứ Tư dẫn nguồn truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin Bắc Hàn đã quyết định trục xuất binh sĩ Hoa Kỳ Travis King. King đã đến Bắc Hàn từ Khu phi quân sự trong chuyến công du dân sự vào tháng 7.

Bắc Hàn lần đầu tiên thừa nhận sự hiện diện của King ở nước này vào tháng 8, tuyên bố rằng King đang tìm nơi ẩn náu khỏi "sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong Quân đội Hoa Kỳ". Tuy nhiên, Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn chính thức của Bắc Hàn hôm thứ Tư cho biết ông King "xâm nhập bất hợp pháp" vào lãnh thổ của mình và ông sẽ bị trục xuất mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

⚪ ----- Đêm nay, Thứ Tư 29/9/2023 là cuộc tranh luận của các ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa, nhưng sẽ vắng mặt Trump, người mà cựu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (Cộng Hòa) tiên đoán là sẽ bị Cộng Hòa đẩy về vườn vào tháng 2/2024. Các ứng cử viên tổng thống Mỹ hôm thứ Tư đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận sơ bộ lần thứ hai của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, với ứng cử viên đang dẫn đầu là Donald Trump một lần nữa biến sự kiện này thành một màn trình diễn phụ sau khi từ chối tham gia.

Thay vì tham dự tranh luận, Trump đang lên kế hoạch phát biểu trước các cựu và đương nhiệm thành viên công đoàn xe hơi ở Michigan, nơi khai sinh ngành công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ và là chiến trường bầu cử ngang ngửa. Chuyến thăm của Trump diễn ra một ngày sau khi TT Joe Biden xuất hiện tại bang Trung Tây, nơi Biden trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đứng chung vai hỗ trợ những người đình công.

Tranh luận sẽ là 7 ứng cử viên đã đạt được tiêu chí đủ điều kiện của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa để xuất hiện trên sân khấu tại Viện Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute ở thị trấn Simi Valley, California. Tranh luận được truyền hình bởi Fox Business và Univision. Bạn có thể xem trên YouTube.

⚪ ---- Hy vọng thoát nạn đóng cửa chính phủ. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy thông báo rằng Hạ viện sẽ xem xét dự luật tài trợ ngân sách tạm thời vào thứ Sáu. Điều này xảy ra khi có nguy cơ đóng cửa chính phủ do nguồn tài trợ hiện tại sắp hết hạn. Các Dân cử Cộng hòa tại Hạ viện đã tiến hành bốn dự luật chi tiêu cả năm, tuy nhiên, chỉ riêng những biện pháp này có thể không đủ để ngăn chặn việc đóng cửa một phần vào hôm Chủ nhật 1/10/2023. Thượng viện đưa ra đề xuất riêng về giải pháp ngắn hạn để cấp vốn cho chính phủ trong sáu tuần lễ.

⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan hôm thứ Ba cho biết đảng Cộng hòa sẽ thua trong cuộc bầu cử tổng thống nếu Donald Trump là ứng cử viên và ông dự đoán những người theo phe cực hữu của Trump sẽ buộc chính phủ phải đóng cửa trong vài ngày tới để làm hài lòng Trump. Ryan, người rời Quốc Hội hồi năm 2019, cho biết ông hy vọng rằng một ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa sẽ có đủ động lực vào đầu năm tới để vượt qua Trump sau cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Ryan đã đại diện cho vùng đông nam Wisconsin tại Quốc hội trong 20 năm, với 4 năm cuối giữ chức Chủ tịch Hạ viện.

Ryan nói tại một sự kiện trong khuôn viên Đại học Wisconsin do Trường Robert M. La Follette School of Public Affairs tổ chức rằng Trump sẽ thua phiếu Biden năm 2024. Nếu cuộc đua diễn ra giữa Trump và Tổng thống Joe Biden, Ryan nói: “Tôi nghĩ Biden sẽ thắng. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo nên cố gắng trở thành những người trung thực, có đạo đức, những người cố gắng đặt ra các tiêu chuẩn cho bản thân và làm gương cho cả nước. Donald Trump không cố gắng làm bất cứ điều gì trong số đó. Trump làm ngược lại. Vì vậy tôi không nghĩ Trump phù hợp với công việc ở đây.”

Ryan cho biết ở một số ít tiểu bang ngang ngửa, bao gồm cả Wisconsin, cuộc bầu cử sẽ tập trung vào việc giành được sự ủng hộ của cử tri ngoại ô. Ryan nói: “Bạn có nghĩ rằng những cử tri ngoại ô đó thích Trump hơn kể từ ngày 6 tháng 1/2021 không? Năm 2020, họ đã không bỏ phiếu cho Trump, họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump nữa ”. Đặc biệt, Ryan nói, tháng 2 năm 2024 có thể là tháng quan trọng để Đảng Cộng hòa đưa Donald Trump về vườn.

⚪ ---- Một thẩm phán hôm thứ Ba đã ra phán quyết rằng Donald Trump đã phạm tội lừa đảo trong nhiều năm khi xây dựng đế chế bất động sản đã đưa Trump trở nên nổi tiếng và vào Bạch Ốc, đồng thời ra lệnh loại bỏ một số công ty của Trump khỏi quyền kiểm soát của Trump và giải thể công ty. Thẩm phán Arthur Engoron, phán quyết trong một vụ kiện dân sự do Bộ trưởng Tư pháp New York là Letitia James đưa ra, đã phán rằng Trump và công ty của Trump đã lừa dối các ngân hàng, công ty bảo hiểm và những người khác bằng cách định giá quá cao tài sản của Trump và phóng đại giá trị tài sản ròng của Trump trên các thủ tục giấy tờ được sử dụng để thực hiện các giao dịch và đảm bảo các khoản vay.

.

Engoron ra lệnh hủy bỏ một số giấy phép kinh doanh của Trump như một hình phạt, khiến họ gặp khó khăn hoặc không thể kinh doanh ở New York và cho biết tòa sẽ tiếp tục có một người giám sát độc lập giám sát các hoạt động của Trump Organization. Nếu không kháng cáo thành công, lệnh này sẽ tước bỏ quyền của Trump trong việc đưa ra các quyết định chiến lược và tài chính đối với một số tài sản quan trọng của Trump trong tiểu bang New York.

.

Trump, trong một loạt tuyên bố, đã phản đối quyết định này, gọi đó là quyết định "không phải kiểu Mỹ" và là một phần trong âm mưu đang diễn ra nhằm gây thiệt hại cho chiến dịch tranh cử của Trump. Trump viết trên trang Truth Social của mình: “Quyền công dân của tôi đã bị vi phạm và một số Tòa kháng án, dù là liên bang hay tiểu bang, phải đảo ngược quyết định khủng khiếp, phi Hoa Kỳ này”.

.

Luật sư của Trump, Christopher Kise, cho biết họ sẽ kháng cáo. Phán quyết của Thẩm phán Engoron, vài ngày trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử không có bồi thẩm đoàn trong vụ kiện của James, là sự bác bỏ mạnh mẽ nhất đối với hình ảnh được trang điểm cẩn thận của Trump với tư cách là một ông trùm bất động sản giàu có và sắc sảo, trước khi trở thành cường quốc chính trị.

Engoron nhận thấy, Trump, công ty của ông và các giám đốc điều hành chủ chốt cũng liên tục nói dối trong báo cáo tài chính hàng năm của Trump, để kiếm được điều khoản cho vay ưu đãi và chi phí bảo hiểm thấp hơn. Thẩm phán cho biết những chiến thuật đó đã vượt quá giới hạn và vi phạm luật pháp, đồng thời bác bỏ lập luận của Trump rằng tuyên bố lời từ chối trách nhiệm (disclaimer) trên báo cáo tài chính đã giúp Trump miễn trừ mọi hành vi sai trái.

Phán quyết của Engoron, trong một giai đoạn của vụ án được gọi là phán quyết tóm tắt, giải quyết khiếu nại chính trong vụ kiện của James, nhưng một số khiếu nại khác vẫn còn. Thẩm phán sẽ quyết định về những tuyên bố đó và sẽ xét yêu cầu của James về khoản tiền phạt 250 triệu đô la tại phiên tòa bắt đầu vào ngày 2 tháng 10/2023. Các luật sư của Trump đã yêu cầu tòa kháng án trì hoãn.

Bộ trưởng James cho biết trong một tuyên bố: “Hôm nay, một thẩm phán đã đưa ra phán quyết có lợi cho chúng tôi và phát hiện ra rằng Donald Trump và Trump Organization đã gian lận tài chính trong nhiều năm. Chúng tôi mong muốn được trình bày phần còn lại của vụ án tại phiên tòa [sắp tới].”

Engoron, lưu ý rằng các luật sư của Trump liên tục lặp lại các lời biện hộ đã bị bác bỏ, nên ông đã phạt 5 luật sư bào chữa mỗi người 7.500 USD vì hình phạt “tham gia vào các cuộc tranh luận lặp đi lặp lại, phù phiếm.”

Bộ trưởng James (Dân chủ) đã kiện Trump và Trump Organization một năm trước, cáo buộc họ thường xuyên gian lận và thổi phồng giá trị của các tài sản như tòa nhà chọc trời, sân gôn và bất động sản Mar-a-Lago ở Florida, khiến lợi nhuận của Trump tăng thêm hàng tỷ USD.

Thẩm phán Engoron phát hiện ra rằng Trump liên tục định giá Mar-a-Lago quá cao, thổi phồng giá trị của nó trên một báo cáo tài chính lên tới 2.300%. Thẩm phán cũng khiển trách Trump vì đã nói dối về diện tích căn hộ ở Manhattan của Trump. Trump tuyên bố căn hộ áp mái ba tầng ở Tháp Trump Tower của ông có kích thước gần gấp 3 lần thực tế, định giá nó ở mức 327 triệu USD.

Engoron viết: “Sự khác biệt ở mức độ lớn này do một nhà phát triển bất động sản tăng quy mô không gian sống của chính mình trong nhiều thập niên chỉ có thể bị coi là gian lận”.

Viết trên mạng X sau phán quyết, Eric Trump (con trai của Donald Trump) gọi phán quyết và vụ kiện là "một nỗ lực nhằm tiêu diệt cha tôi và đuổi ông ra khỏi New York."

Theo phán quyết, các công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm soát một số tài sản quan trọng của Trump, chẳng hạn như 40 Wall Street, sẽ bị giải thể và quyền điều hành chúng sẽ được chuyển giao cho người quản lý. Trump sẽ mất quyền quyết định thuê hoặc sa thải ai, thuê văn phòng cho ai và các quyết định quan trọng khác.

LS Kise cho biết sau quyết định: “Quyết định này nhằm mục đích quốc hữu hóa một trong những đế chế doanh nghiệp thành công nhất ở Hoa Kỳ và giành quyền kiểm soát tài sản cá nhân..."

Vụ kiện của James là một trong những vấn đề pháp lý đau đầu đối với Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm tới. Anh ta đã bị truy tố bốn lần trong sáu tháng qua - bị buộc tội ở Georgia và Washington, D.C., về âm mưu lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ở Florida về tội tích trữ tài liệu mật và ở Manhattan về việc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến số tiền bịt miệng được trả cho anh ta. thay mặt.

Tổ chức Trump Organization đã bị kết tội gian lận thuế vào năm ngoái trong một vụ án hình sự không liên quan vì đã giúp các giám đốc điều hành trốn thuế đối với các đặc quyền như căn hộ và xe hơi. Công ty đã bị phạt 1,6 triệu USD. Một giám đốc điều hành, giám đốc tài chính lâu năm của Trump, Allen Weisselberg, đã nhận tội và phải ngồi tù 5 tháng.

Văn phòng của James trước đây đã kiện Trump vì lạm dụng quỹ từ thiện của Trump để phục vụ lợi ích chính trị và kinh doanh của Trump. Lúc đó, Trump được lệnh phải nộp phạt 2 triệu USD cho tổ chức từ thiện trong khi tổ chức từ thiện của chính Trump, Trump Foundation, đã đóng cửa.

⚪ ---- Michael Cohen, người đã cáo buộc trong phiên điều trần quốc hội năm 2019 rằng ông chủ cũ của ông, Donald Trump, đã thổi phồng tài sản của mình để được giảm thuế thuận lợi, đã dự đoán rằng Trump sẽ phải gánh chịu nhiều hơn những gì Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đang yêu cầu. trong vụ kiện Trump về lừa đảo tài chánh. Vụ án đó đã trở nên căng thẳng hôm thứ Ba khi một thẩm phán New York ra phán quyết rằng Trump, các giám đốc điều hành của Trump và những người thừa kế của Trump phải chịu trách nhiệm về “lừa đảo dai dẳng và lặp đi lặp lại”.

Trong cuộc phỏng vấn trên CNN tối thứ Ba, Cohen cho biết tin tức này “đã được chờ đợi từ lâu”. Trong khi Bộ trưởng James đang yêu cầu mức phạt 250 triệu USD, Cohen dự đoán trên The Source rằng Trump cuối cùng sẽ phải trả ít nhất 600 triệu USD khi tính đến “lãi suất và tiền phạt”. Cohen cũng tuyên bố rằng Trump “không có sẵn tiền mặt để thanh toán số tiền đó”. Khi người dẫn chương trình Kaitlan Collins hỏi liệu Trump có đủ khả năng trả số tiền đó hay không, Cohen chỉ trả lời đơn giản: “Không”.

⚪ ---- Cassidy Hutchinson, người từng là phụ tá cho Mark Meadows, chánh văn phòng Bạch Ốc của cựu Tổng thống Donald Trump, vừa ra mắt cuốn sách mới vẽ nên một bức tranh đáng kinh ngạc về những ngày cuối cùng hỗn loạn của chính quyền sắp mãn nhiệm. Trong sách “Enough”, được ra mắt công chúng hôm thứ Ba, Hutchinson - người đã ra khai, làm chứng vào năm ngoái trong loạt phiên điều trần công khai của ủy ban Hạ viện 6/1 về các sự kiện xung quanh cuộc nổi dậy ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 - cung cấp các chi tiết mới về nội bộ Bạch Ốc của Trump.

Rudy Giuliani là một dâm tặc, theo cô ghi lại. Tại cuộc biểu tình của Trump ngày 6/1/2021, vài giờ trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, Hutchinson viết rằng Giuliani đã sờ mó cô. Giuliani đã chối là không hề có chuyện sờ mó.

Đốt tài liệu trước khi ra đi: Theo cuốn sách, Meadows đã đốt rất nhiều giấy tờ trong lò sưởi văn phòng của ông trong những tuần cuối cùng của chính quyền Trump đến nỗi Hutchinson lo lắng rằng ông sẽ kích hoạt máy dò khói báo động cháy ở phía Cánh Tây. Vào ngày 19/12/2020, Hutchinson kể lại rằng cô phải mở cửa ra sân để thoát khói ra khỏi văn phòng, bất chấp không khí lạnh giá.

Hutchinson viết rằng vợ của Meadows, Debbie, đã yêu cầu cô và một nhân viên khác đừng đốt lò sưởi nữa. Theo Hutchinson, “Tất cả những bộ quần áo của Meadowsy đều có mùi khói như lửa trại,” bà Debbie Meadows nói với họ. “Và tôi không thể theo kịp công việc giặt khô cho quần áo chồng tôi.”

Meadows: nhiệm vụ tối cao là cứu Trump khỏi ở tù. Vào tháng 6/2020, vài tháng sau khi Meadows trở thành chánh văn phòng thứ tư của Trump, Hutchinson nhớ lại sếp của cô đã thú nhận tiêu chuẩn thành công thấp của ông. “Cass, nếu tôi có thể hoàn thành công việc này và giúp [Trump] thoát khỏi tù, tôi đã làm rất tốt,” Meadows nói với Hutchinson, theo hồi ký của cô.

⚪ ---- Đồng phạm bị truy tố của Trump, Kenneth Chesebro, kẻ được cho là chủ mưu đằng sau cái gọi là âm mưu đại cử tri giả mạo, đã đưa ra một lập luận độc đáo trong một kiến nghị lên tòa án được đệ trình hôm thứ Ba, nói rằng ông ta không thể tham gia vào một âm mưu lừa đảo rộng rãi nhằm cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia vì ông chỉ cố vấn cho cựu tổng thống trong “khoảng sáu tuần lễ”.

Báo The Messenger lghi rằng các công tố viên, để buộc tội lừa đảo, sẽ phải chứng minh rằng âm mưu bị cáo buộc là “‘liên tục’ trong một khoảng thời gian đáng kể,” nhưng luật Georgia không nêu rõ điều đó có nghĩa là gì. Luật sư của Chesebro hiện đang nói rằng sự tham gia của khách hàng của ông, vào bất cứ điều gì có thể đã xảy ra, “không đủ khoảng thời gian đáng kể cần thiết để thiết lập tính liên tục khép kín”.

⚪ ----- Hy vọng có ngân sách tạm, thoát nạn đóng cửa chính phủ. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Hạ viện có thể sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật tài trợ tạm thời vào cuối tuần này: “Đảng Cộng hòa sẽ thực hiện một hành động để bảo đảm biên giới của chúng ta. Tôi nghĩ đó là cách thích hợp để có thể giữ cho chính phủ tài trợ, đảm bảo biên giới trong khi chúng tôi tiếp tục để chính phủ sẵn sàng thực hiện phần còn lại của quá trình cấp ngân sách."Cụ thể, Chủ tịch Hạ viện đang vấp phải sự phản đối từ các đảng viên của mình trong việc đồng ý về một biện pháp tài trợ ngắn hạn nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa chỉ còn vài ngày trước thời hạn. Các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu về các dự luật phân bổ ngân sách vào cuối ngày hôm Thứ Ba.⚪ ---- Tổng Thống Biden ra độc chiêu: thể dục vật lý trị liệu từ hơn 2 năm nay. TT Biden và nhóm vận động tranh cử của Biden đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 để đảm bảo rằng Biden không mắc sai lầm — theo nghĩa đen. Sau khi bị chế giễu vì vấp phải bao cát hồi tháng 6 tại Học viện Không quân, và khi nhiều cử tri bày tỏ lo ngại trong các cuộc thăm dò về tuổi của ông, báo Axios hôm thứ Ba đưa tin rằng Biden đã tập giữ thăng bằng với một bác sĩ vật lý trị liệu, thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên kể từ cuối năm 2021.Người ta cũng thấy Biden đi giày quần vợt để cải thiện lực kéo. Tuy nhiên, người phát ngôn của TT Biden cho biết bài báo của Axios là một phần của “một kiểu truyền thông đáng tiếc đang cố gắng giật gân một điều gì đó đã được công khai từ lâu, thay vì đưa tin về những thành tựu thực sự của tổng thống đối với những người Mỹ chăm chỉ.” (Hình như độc giả cũng đang đọc những dòng chữ từ một người dịch tin quan tâm về sức khỏe của TT Biden nhiều hơn cần thiết?)⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cùng với các thành viên công đoàn United Auto Workers (UAW) đi tuần hành ở Michigan vào thứ Ba, với mục tiêu bày tỏ tình đoàn kết với những người đang đình công chống lại ba hãng xe hơi Ford, General Motors và Stellantis.Phát biểu trước đám đông tụ tập ở Michigan, TT Biden nói rằng những công nhân đình công xứng đáng được “tăng lương đáng kể”, đồng thời nói thêm rằng họ đã “cứu ngành công nghiệp xe hơi trở lại năm 2008 và trước đó”.Chủ tịch UAW Shawn Fain nói trong bài phát biểu của mình: ""Các Tổng Quản Trị cố gắng biện minh cho một hệ thống mà họ thu hết lợi nhuận và người lao động phải chiến đấu để giành lấy những mảnh vụn và tiền lương sống để trả lương. Các công nhân làm những công việc nặng nhọc và công việc thực sự trong khi các giám đốc điều hành của công ty ngồi trong văn phòng của họ. Tổng thống Biden của chúng tôi đã chọn đứng lên vì công bằng kinh tế và xã hội.”⚪ ---- Chồng là Thống đốc tiểu bang, và vợ sẽ là Thượng nghị sĩ liên bang? Chuyện này có thể xảy ra ở New Jersey. Đệ nhất phu nhân New Jersey là bà Tammy Murphy đang đối mặt với những lời kêu gọi tranh cử vào ghế Thượng viện của Thượng nghị sĩ Bob Menendez (D-N.J.) vào năm 2024, theo một người quen thuộc với các cuộc thảo luận đã xác nhận với báo The Hill.Nguồn tin nói với The Hill rằng nếu Murphy quyết định tranh cử, họ không lường trước được thông báo nào cho đến sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2023. Tin tức đầu tiên được báo The New Jersey Globe đưa tin. TNS đương nhiệm Menendez đang phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ chức ở tiểu bang New Jersey và ở thủ đô Washington, D.C., sau khi ông và vợ bị truy tố hôm thứ Sáu vì tội nhận hối lộ từ 3 doanh nhân ở New Jersey để giúp chính phủ độc tài Ai Cập.Thống đốc tiểu bang New Jersey Phil Murphy (D) là một trong những đảng viên Đảng Dân chủ đầu tiên kêu gọi TNS Menendez từ chức. Murphy cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu: “Đây là những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia và tính toàn vẹn của hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi. Những sự thật bị cáo buộc nghiêm trọng đến mức chúng làm tổn hại đến khả năng của Thượng nghị sĩ Menendez trong việc đại diện một cách hiệu quả cho người dân bang chúng ta.”Dân biểu Andy Kim (D-N.J.), người đã kêu gọi thượng nghị sĩ New Jersey từ chức, đã tuyên bố tranh cử vào ghế của Menendez hôm thứ Bảy. Tình hình lộ ra nguy hiểm cho khả năng Dân Chủ chiếm giữ đa số ở Thượng Viện 2024.⚪ ---- Sở tình báo CIA đang lên kế hoạch ra mắt chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo AI của riêng mình, tương tự như ChatGPT của OpenAI. Bot này sẽ được sử dụng trong cộng đồng tình báo gồm 18 cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giúp các nhà phân tích và điệp viên của họ nhanh chóng tìm kiếm thông tin công khai để tìm manh mối hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ. Randy Nixon, giám đốc bộ phận Doanh nghiệp nguồn mở của CIA, nói: “Chúng ta đã đi từ báo chí và đài phát thanh, báo chí và truyền hình, báo chí và truyền hình cáp, Internet cơ bản, dữ liệu lớn và nó vẫn tiếp tục phát triển. Chúng ta phải tìm những chiếc kim trong cánh đồng ruộng kim.”Chatbot mới là một phần trong nỗ lực cạnh tranh với kho công cụ AI đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và hy vọng sẽ mang lại lợi thế cho các nhà phân tích của cơ quan trong việc phân phối thông tin nguồn mở. Vẫn chưa có thông tin nào về mô hình cơ bản sẽ cung cấp năng lượng cho chatbot CIA mới. Các phim gián điệp tương lai hẳn là sẽ bớt lãng mạn hơn, vì sẽ vắng những tiếng cười quyến rũ của giai nhân đời thực, mà sẽ tăng vọt những tiếng gõ bàn phím của người ảo trên màn hình.⚪ ---- Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Bộ trưởng Tư pháp của 17 tiểu bang đã đệ đơn kiện Amazon vào thứ Ba về cáo buộc chống độc quyền. Các hành động của Amazon, theo FTC và các tiểu bang tuyên bố, cho phép họ ngăn chặn các đối thủ và nhà cung cấp hạ giá, “làm giảm chất lượng của người mua hàng, tính phí quá cao cho người bán, kìm hãm sự đổi mới và ngăn các đối thủ cạnh tranh công bằng với Amazon.”Ngoài ra, cơ quan này còn nói thêm rằng bằng cách ngăn chặn cạnh tranh, công ty bảo đảm "không có đối thủ hiện tại hoặc tương lai nào có thể đe dọa sự thống trị của họ". Chủ tịch FTC Lina M. Khan tuyên bố: “Vụ kiện ngày hôm nay nhằm yêu cầu Amazon phải giải trình về các hành vi độc quyền này và khôi phục lời hứa đã mất về cạnh tranh tự do và công bằng.”⚪ ---- Công ty Microsoft đang phát triển công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình để giảm chi phí bằng cách bắt chước chatbot phức tạp hơn của OpenAI, theo báo The Information đưa tin hôm thứ Ba. Theo báo cáo, công ty đang thử nghiệm một mẫu máy nhỏ hơn, rẻ hơn.Mặt khác, một nguồn tin khác lưu ý rằng công ty đã sử dụng công nghệ AI của riêng mình trong chatbot Bing. Microsoft đang xem xét cung cấp các mẫu rẻ hơn này trên thị trường cho khách hàng trên nền tảng đám mây Azure. Hiện tại, công ty đang đánh giá lại chiến lược phát triển nhu liệu AI của mình, tập trung vào kế hoạch B khi chi phí của các mô hình AI tiên tiến ngày càng tăng.⚪ ---- Target Corporation đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ đóng cửa 9 cửa tiệm ở các thành phố lớn trên khắp bốn tiểu bang và việc đóng cửa sẽ có hiệu lực vào ngày 21/10/2023. Quyết định này áp dụng cho một tiệm ở Thành phố New York, 2 tiệm ở Seattle, 3 tiễm ở khu vực San Francisco-Oakland và 3 tiệm khác ở Portland, Oregon.Công ty nhấn mạnh rằng họ không thể điều hành các cửa hàng này "vì trộm cắp và tội phạm bán lẻ có tổ chức đang đe dọa sự an toàn của đội ngũ và khách hàng của chúng tôi, đồng thời góp phần vào hiệu quả kinh doanh không bền vững."⚪ ---- Thương vụ bán nhà mới dành cho một gia đình ở Hoa Kỳ chỉ đạt tỷ lệ hàng năm là 675.000 căn trong tháng 8, giảm 8,5% so với mức sửa đổi là 714.000 căn của tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, con số này là tăng 5,8%.Giá bán trung bình của những ngôi nhà mới được bán toàn quốc là $430,300 và giá bán trung bình các loại nhà là $514,000. Ước tính số lượng nhà mới được rao bán vào cuối tháng được điều chỉnh theo mùa là 436.000, nguồn cung đủ dùng trong 7,8 tháng với mức giá bán hiện tại.⚪ ---- South Carolina: nổ súng, 3 thiếu niên sát thủ bị bắt, trong khi 3 thiếu niên khác chết và 1 bị thương. Thị trấn Columbia, tiểu bang South Carolina kinh hoàng sau vụ nổ súng do 3 thiếu niên gây ra, làm 3 thiếu niên khác chết và 1 người thứ tư bị thương. Hia cậu cùng 17 tuổi và một cậu 14 tuổi đã bị bắt vì ba tội giết người, âm mưu giết người, sở hữu vũ khí, theo lời Cảnh sát trưởng Quận Richland Leon Lott hôm Thứ Ba cho biết.Vụ nổ súng chiều Chủ nhật dường như xuất phát từ một vụ tranh chấp trước đó. Lott gọi đó là cuộc chiến "vì điều gì đó rất ngu ngốc" từ vài năm trước. Những đứa trẻ bị bắn chết được xác định là Jakobe Fanning, 16 tuổi, Dre'Von Riley, 17 tuổi và Caleb Wise, 16 tuổi. Cậu bị thương, 14 tuổi, đã được xuất viện.Theo cảnh sát trưởng và giám đốc học khu, hôm thứ Hai, an ninh được tăng cường tại khuôn viên trường Trung học Eau Claire ở Columbia, nơi 3 thiếu niên bị bắn chết và ít nhất một trong các nghi phạm là học sinh nơi đây.⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã ký hai luật mới sẽ tăng gấp đôi mức thuế đối với súng và đạn dược cũng như cấm người dân mang súng ở hầu hết các nơi công cộng. Newsom cho biết số tiền thu được từ việc tăng thuế sẽ chi trả cho việc tăng cường an ninh tại các trường công lập và các chương trình phòng chống bạo lực.Chính phủ liên bang đã đánh thuế việc bán súng và đạn dược lên tới 11%—luật Newsom sẽ đánh thêm 11% vào những giao dịch mua bán đó. “Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì đây là một khoản đầu tư khá khiêm tốn để ngăn chặn và giảm thiểu những chi phí đó… Cuộc tàn sát, quá nhiều. Chúng ta không thể bình thường hóa nó, chúng ta không thể chấp nhận nó. Đây là một cái giá nhỏ phải trả”, ông nói.⚪ ---- Giám đốc Giáo dục Công cộng Tiểu bang California (California State Superintendent of Public Instruction) Tony Thurmond tuyên bố sẽ ứng cử để thay thế Thống đốc Gavin Newsom, người sẽ mãn nhiệm vào năm 2026. Thurmond viết trên mạng X sáng thứ Ba: “Tôi không đến từ tiền bạc, quyền lực hay ảnh hưởng. Tôi sẽ tranh cử Thống đốc để trở thành tiếng nói cho những người cần tiếng nói đó - bởi vì California có thể đang phục vụ các triệu phú và tỷ phú nhưng đối với phần còn lại của California - chúng ta cần sự thay đổi thực sự.”Trong đoạn video dài gần 4 phút, Thurmond nói về tình trạng vô gia cư, bất bình đẳng thu nhập và tỷ lệ sở hữu nhà của đang giảm: “California phải là nơi mà mọi người đều có cơ hội thành công, bất kể bạn là ai hay bạn đến từ đâu, và cùng nhau, chúng ta có thể biến điều đó thành hiện thực.” Phó Thống đốc California là Eleni Kounalakis trước đó cũng đã tuyên bố sẽ tranh cử chức Thống Đốc trong bầu cử 2024.⚪ ---- Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đã được Chính quyền Biden trao hơn 200 triệu đô la, đây là một trong những khoản tài trợ liên bang lớn nhất được trao cho dự án trong lịch sử của nó. Khoản tài trợ 202 triệu USD được Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ thực hiện thông qua chương trình Cải thiện an toàn và cơ sở hạ tầng đường sắt hợp nhất (CRISI) năm 2022 - một phần của Luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng được thông qua vào năm 2021.Hiện có hơn 25 địa điểm xây dựng đang hoạt động và Cơ quan Đường sắt Cao tốc đã xóa bỏ các rào cản về môi trường dọc theo đoạn đường dài 422 dặm (680 kilomét) từ Vùng Vịnh San Francisco đến Los Angeles. Đường sắt cao tốc California dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2030. Các trạm lớn dự kiến là Sacramento, San Francisco, San Jose, Fresno, Bakersfield, Los Angeles, San Bernadino, Escondido, San Diego.⚪ ---- Thông báo đuổi nhà tăng vọt. Với việc các biện pháp bảo vệ trong thời kỳ COVID không còn nữa, số người thuê nhà phải đối mặt với việc bị trục xuất ở Los Angeles tiếp tục tăng lên hàng nghìn người mỗi tháng. Theo số liệu do Văn phòng Kiểm soát viên L.A. công bố hôm thứ Hai, từ tháng 2 đến cuối tháng 8, khoảng 50.000 thông báo trục xuất đã được các chủ nhà trong thành phố nộp.Một viên chức cho biết 96% trong số đó liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà và chủ nhà bị nợ tổng cộng 186,5 triệu USD. Trong phần lớn các trường hợp, người thuê nhà nợ hơn 2.000 đô la tiền thuê nhà, nhưng trong một số trường hợp, một số chủ nhà cũng đang cố đuổi những người còn nợ ít hơn nhiều.Điểm nóng đuổi người thuê nhà trong Quận Los Angeles là theo mã số bưu điện:1. 90028 Hollywood: 3,585 thông báo đuổi nhà.2. 90036 Fairfax: 2,458.3. 91367 Woodland Hills: 2,099.4. 90017 Westlake: 2,076.5. 90014 Downtown Los Angeles: 1,590.⚪ ---- Canada: Đội điều tra án mạng đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ xả súng chết người ở thị trấn Richmond cuối tuần qua., 29 tuổi, bị giết ngày 24 tháng 9 sau một vụ nổ súng tại khu 8000 trên đường Anderson. Cảnh sát Richmond RCMP được gọi đến khu vực này ngay trước 5 giờ sáng. Ông Trần tử vong tại chỗ.Đội Điều tra Án mạng Tổng hợp hiện đang hy vọng thúc đẩy cuộc điều tra bằng cách xác định danh tính của Trần. IHIT đang tìm kiếm cảnh quay từ camera hành trình của bất kỳ ai đang lái xe hoặc đỗ xe trên các đường Anderson, Cooney, Eckersley hoặc Park trong khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những người biết thông tin có thể báo tin cho cảnh sát qua đường dây thông tin IHIT theo số 1-877-551-IHIT (4448) hoặc ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.⚪ ----Một số phi công đã rời khỏi công ty tái cơ cấu Bamboo Airways của Việt Nam trong hai tháng qua do chậm trả lương, theo hai người quen thuộc với vấn đề này. Theo một nguồn tin giấu tên vì thông tin chưa được công khai, khoảng 30 phi công nước ngoài đã ra đi vào thời điểm đó, tương đương hơn 10% tổng số phi công của hãng trong tháng 6/2023. Người thứ hai cho biết một số phi công gần đây đã nghỉ việc và những người khác đã bị sa thải.Bản tin Reuters ghi rằng Bamboo, hãng hàng không số 3 của Việt Nam, cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng họ đã tiến hành tái cơ cấu mạnh mẽ bao gồm mạng lưới đường bay, đội bay và nguồn nhân lực: "Bamboo Airways gần đây đã cắt giảm một số nhân sự phi công để phục vụ mục tiêu này", đồng thời phủ nhận việc trả lương chậm là nguyên nhân dẫn đến các chuyến khởi hành. Hãng không trả lời câu hỏi về việc có bao nhiêu phi công đã rời đi.Các nguồn tin cho biết, nhiều nhân viên tại Bamboo đã có lúc phải đối mặt với tình trạng chậm trả lương, nhưng điều này không ảnh hưởng đến các phi công nước ngoài, vốn chiếm phần lớn trong đội ngũ phi công của hãng cho đến gần đây. Các tin nhắn mà Reuters nhìn thấy từ một diễn đàn trò chuyện nội bộ của công ty mà ban lãnh đạo sử dụng để liên lạc với các phi công nước ngoài cho thấy một số khoản thanh toán lương đã bị trễ.Một tin nhắn ngày 21 tháng 8 từ đại diện công ty trên diễn đàn nói với các phi công nước ngoài rằng họ sẽ nhận được vào ngày hôm đó 35% tiền lương hàng tháng đã đến hạn một tuần trước đó và họ sẽ được thông báo về phần còn lại khi có thêm thông tin. Một tin nhắn tương tự đã được gửi một tháng trước đó. Số tiền này sau đó đã được thanh toán đầy đủ nhưng các phi công nước ngoài vẫn chưa nhận được lương cho tháng 8 vốn đến hạn vào ngày 15/9, theo thông tin từ một trong những người có mặt vào ngày 25/9.Thủ tướng hồi đầu tháng này đã chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan đưa ra các biện pháp giúp hãng hàng không vượt qua khó khăn, tuyên bố cho biết thêm. Nhưng Văn phòng Chính phủ Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.Bamboo đã lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ vào năm 2021 nhưng công ty này đang phải vật lộn với những thay đổi nhanh chóng về quản lý và tái cơ cấu kể từ khi một cựu chủ tịch bị bắt vào tháng 3/2022 vì cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Hiện chưa rõ công ty nào có cổ phần lớn nhất tại Bamboo. Người phát ngôn của Bamboo cho biết thông tin chi tiết về quyền sở hữu của công ty này sẽ được tiết lộ sau.Bamboo, hãng bay cả quốc tế và nội địa, chiếm thị phần khoảng 17% tại thị trường Việt Nam, Giám đốc điều hành khi đó của hãng nói với truyền thông địa phương vào tháng 3. Hãng cho biết họ đã lỗ 17,6 nghìn tỷ đồng (722 triệu USD) vào năm ngoái.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Hàng loạt bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ xa, trực tuyến 'du học ngắn ngày' trước nay không được công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên dự kiến điều này sẽ thay đổi trong tương lai gần. Vô số bằng tiến sĩ loại hình này có thể sẽ được công nhận tại Việt Nam khi quy định về công nhận văn bằng có sự thay đổi. Hiện tại dự thảo quy định này đang được lấy ý kiến. Ông Nguyễn Tiến Dũng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội - cho rằng cần có yêu cầu minh chứng hình thức đào tạo để đảm bảo người có tên trên văn bằng học thật, thi thật. Tương tự, chuyên viên hợp tác quốc tế một trường đại học tại Hà Nội lo lắng nếu mở công nhận bằng cấp cho các loại hình từ xa, trực tuyến mà thiếu các minh chứng bắt buộc như dự thảo sẽ dẫn đến nhiều rủi ro khi nạn mua bán bằng cấp càng nở rộ. Bà này cho rằng tồn tại nhiều văn bằng không được công nhận do hình thức đào tạo theo thông báo tuyển sinh và hình thức đào tạo thực tế không đồng nhất. Người học chỉ xuất cảnh (hộ chiếu là minh chứng cho thời gian lưu trú ở nước ngoài) một thời gian rất ngắn.⚪ ---- HỎI 1: Có 23 triệu dân Mỹ dính bệnh COVID kéo dài, với 1% trẻ em cơ nguy bị tàn phế vĩnh viễn?ĐÁP 1: Đúng thế. Ước tính số người ở Mỹ có các triệu chứng Covid-19 kéo dài (long Covid) rất khác nhau, nhưng một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia cho biết tình trạng này có thể ảnh hưởng tới 962.000 trẻ em và 17,9 triệu người lớn.Vào năm 2022, theo cơ quan này, 1,3% trẻ em và 6,9% người lớn đã từng mắc bệnh Covid kéo dài. Tuy nhiên, chỉ có 0,5% trẻ em và 3,4% người lớn cho biết họ mắc Covid kéo dài tại thời điểm khảo sát. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ước tính có tới 23 triệu người ở Mỹ đã từng mắc bệnh Covid kéo dài.Một nghiên cứu trước đó cho thấy Long Covid tạo ra gánh nặng khuyết tật cao hơn bệnh tim hoặc ung thư. Bác sĩ Amy Edwards, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, người điều hành phòng khám Covid kéo dài tại Bệnh viện UH Rainbow Babies ở Cleveland, cho biết nghiên cứu như cuộc khảo sát mới rất quan trọng để các bác sĩ biết cách theo dõi chặt chẽ thời gian kéo dài của Covid.BS Edwards cho biết, bà hy vọng mọi người sẽ không phủ nhận Covid kéo dài nếu, ít nhất trên giấy tờ, một tỷ lệ tương đối nhỏ đất nước dường như mắc phải nó. Một số bệnh nhân trẻ tuổi của bà cảm thấy kiệt lực nên không thể đến trường được nữa. Thế rồi, các em phải về nhà và ngủ thay vì tham gia vào những sở thích trước đây như chơi bóng đá hay tham gia đội cờ vua. BS Edwards nói: “Tình hình tàn phế hóa 1% dân số trẻ em của chúng ta hiển nhiên là kinh khủng."Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Tập yoga chữa bệnh tim mạch?ĐÁP 2: Đúng thế. Suy tim có thể khiến các hoạt động hàng ngày và tập thể dục trở nên khó thực hiện, nhưng yoga có thể là một sự bổ sung có lợi cho việc chăm sóc tiêu chuẩn. Một nghiên cứu mới từ Ấn Độ cho thấy phương pháp cổ xưa này giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và hoạt động của tim mạch. Tác giả chính của nghiên cứu Ajit Singh, nhà khoa học nghiên cứu tại Manipal Academy of Higher Education (Học viện Giáo dục Đại học Manipal) cho biết: “Bệnh nhân của chúng tôi nhận thấy sự cải thiện về huyết áp tâm thu và nhịp tim so với những bệnh nhân dùng thuốc mà không tập yoga”. (Huyết áp tâm thu [Systolic blood pressure] là con số đầu tiên trong chỉ số huyết áp.)Chi tiết: