- Tòa xử Antony Võ có 4 tội vì tham gia bạo loạn 6/1/2021, sẽ kêu án ngày 18/12/2023. Antony Vo tự viết: theo lời Trump kêu gọi, nên cùng mẹ từ Idiana về thủ đô nổi dậy. - Thẩm phán Scott McAfee: cấm phổ biến tên, hình ảnh, địa chỉ các bồi thẩm ngồi xét xử Trump và 18 đồng phạm - Công đoàn nông nghiệp United Farm Workers (UFW) tuyên bố ủng hộ TT Biden tái tranh cử

- Thẩm phán Scott McAfee: cấm phổ biến tên, hình ảnh, địa chỉ các bồi thẩm ngồi xét xử Trump và 18 đồng phạm

- Công đoàn nông nghiệp United Farm Workers (UFW) tuyên bố ủng hộ TT Biden tái tranh cử

- Hunter Biden kiện Rudy Giuliani vì hack vào máy tính xách tay khi Hunter để ở một tiệm sửa máy tính ở Delaware.

- Cuộc tranh luận được chờ từ lâu: Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc Florida Ron DeSantis sẽ khẩu chiến ngày 30/11 lúc 9 giờ tối

- Joe Biden: hứa 40 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng ở các đảo Thái Bình Dương.

- TNS Bob Menendez (Dân Chủ): tiền mặt FBI tịch thu ở nhà ông là ông rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm cá nhân

- Trump chỉ trích Thống đốc Pennsylvania vì cho ghi danh cử tri tự động trên toàn tiểu bang

- Chỉ vài ngày nữa, chính phủ có thể đóng cửa vì cạn ngân sách. Trump hối thúc: cần đóng cửa để dân đổ lỗi cho Biden

- TQ cảnh báo chính quyền Philippines đừng gây ra vấn đề nghiêm trọng hơn ở Biển Đông

- Nga bắn phi cơ không người lái, bay lạc vào cửa biên giới Romania.

- Nga: Putin sẽ sớm đến thăm TQ, chưa tới Bắc Hàn.

- Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, Đô đốc Viktor Sokolov xuất hiện (Ukraine nói Sokolov đã chết trong 1 cuộc tấn công vào Crimea)

- California: cảnh sát cứu cậu thiếu niên bị 3 tên bắt cóc đòi gia đình nộp tiền

- Mỹ xem xét lập một đơn vị Lực lượng Không gian ở Nhật Bản, có thể lập căn cứ ở phía tây Tokyo.

- Bộ y tế: 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tặng dân Mỹ qua bưu điện

- Air Canada đặt mua 18 phi cơ Boeing 787-10 Dreamliner.

- Air France-KLM làm thủ tục đặt mua 50 chiếc máy bay đường dài Airbus A350.

- Tòa Đại sứ Cuba ở thủ đô Mỹ bị ném 2 quả bom xăng.

- Florida: xe lửa đụng xe SUV, làm 6 người chết

- Trong hơn 13.000 khu học chánh toàn quốc, gần 900 khu học chánh cho học 4 ngày/tuần lễ. Giáo viên, học sinh hài lòng. Phụ huynh có con nhỏ la trời: tốn tiền gửi con ngày nghỉ học.

- California ra luật mới: trường học phải có 3 loại nhà vệ sinh: nam, nữ và riêng cho giới tính thứ ba LGBTQ+

- Quận Los Angeles: 1 ông cởi trần, chân trần, trộm xe golf, bị truy đuổi, bị bắt.

- Australia: Trọng Nguyễn đâm một phụ nữ, cướp xe, bị bắt và truy tố

- TIN VN. Mưa lũ ở miền Trung khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

- TIN VN. Phó tổng giám đốc EVN: Tình hình tài chính năm nay vẫn khó khăn.

- HỎI 1: Gần 80% dân Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đòi hỏi nước sạch? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nghiên cứu: 1/8 người tự kinh doanh sẵn sàng bỏ nghề để làm việc có lương đều đặn dù giảm 20% tiền kiếm được? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/9/2023) ⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Webin hôm thứ Ba cảnh báo chính quyền Philippines tránh đừng gây ra vấn đề nghiêm trọng hơn ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Cảnh sát biển Philippines gỡ bỏ hàng rào nổi do Trung Quốc vây lên nhằm ngăn chặn các tàu đánh cá Philippines đi vào vùng nước tranh chấp.

.

Quan chức này cho biết: “Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hàng hải của đảo Huangyan Island (tên quốc tế: Scarborough Shoal). Chúng tôi khuyên Philippines không nên khiêu khích hay gây rối”.

.

Mặt khác, một quan chức Philippines đảm bảo rằng không có dấu hiệu đối đầu với Trung Quốc tại khu vực biển tranh chấp và các sĩ quan cảnh sát biển Trung Quốc thậm chí còn dọn sạch phần còn lại của hàng rào nổi.

.

⚪ ---- Bay lạc hay bay lạc cố ý... Trong đoạn videoquay từ cửa khẩu biên giới ở Isaccea, Romania, có thể thấy Nga gần như vô tình tấn công NATO khi một máy bay không người lái kamikaze bắn vào cửa biên giới này, bùng lên một quả cầu lửa lớn xuất hiện gần đó. Hãng tin Romania Digi24 đưa tin, vụ tấn công đã gây thiệt hại tại điểm qua biên giới quốc tế giữa Ukraine và Romania, đồng minh NATO.

.

Đoạn video dường như được quay từ cơ quan hải quan và ghi lại khoảnh khắc kịch tính - từ tiếng còi báo động không kích cho đến sự hoảng loạn của các nhân viên hải quan. Một vụ nổ nảy lửa xảy ra ở gần cuối video được Digi24 chia sẻ. Có thể nghe thấy một giọng nam kêu lên: “Tiến lên, một máy bay không người lái khác đang đến gần. Nghe! Một chiếc khác đang bay tới đây. Chạy đi, nó đang tới đây! Nhìn kìa, nó đang bay thẳng về phía cơ quan hải quan. Gấp!"

.

Cư dân Isaccea cho biết đã nghe thấy những tiếng động lớn trong khoảng thời gian từ 2:30 đến 3:30 sáng và nhìn thấy 5 hoặc 6 máy bay không người lái. Theo báo cáo, người Romania không nhận được bất kỳ thông báo nguy hiểm nào. Đại diện lực lượng bảo vệ bờ biển tuyên bố đóng cửa hoàn toàn cửa khẩu biên giới Isaccea do pháo kích của Nga, đặc biệt là gần cửa khẩu biên giới Orlivka ở vùng Izmail. Họ cho biết: “Hai chiếc phà cung cấp dịch vụ vận chuyển qua sông Danube từ bờ này sang bờ kia hiện đang neo đậu ở phía Romania."

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba nói Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm đến thăm Trung Quốc, nhưng chưa tới Bắc Hàn. Peskov nói rằng thời gian của chuyến công du Trung Quốc của ông Putin đã được thống nhất và sẽ được thông báo sau, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ tới thăm Bắc Hàn vào tháng 10. Ngày của chuyến đi của ông Lavrov vẫn chưa được thống nhất và ông Peskov loại trừ khả năng ông Putin đi cùng Lavrov tới Bắc Hàn. Sau chuyến thăm Nga gần đây của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, truyền thông đưa tin Tổng thống Nga đã nhận lời mời thăm Bắc Hàn nhưng Điện Kremlin khẳng định việc lên kế hoạch cho chuyến đi như vậy vẫn đang được tiến hành.

.

⚪ ---- Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, Đô đốc Viktor Sokolov đã tham dự một cuộc họp của Bộ Quốc phòng hôm thứ Ba, một ngày sau khi lực lượng đặc biệt Ukraine nói Sokolov đã chết trong các cuộc tấn công vào Crimea hồi đầu tháng này. Sokolov được nhìn thấy tham gia cuộc họp từ xa trong một đoạn video và hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ.

.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine hôm qua cũng nói họ đã giết chết 34 "sĩ quan" Nga trong cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Nga ở Sevastopol. Trong khi đó, Moscow thông báo chỉ có một quân nhân mất tích sau vụ tấn công.

.

⚪ ---- Một thiếu niên ở California đã được tìm thấy an toàn hôm thứ Sáu, bốn ngày sau khi cậu bị bắt cóc bởi 3 người đàn ông đe dọa sẽ cắt các bộ phận cơ thể của cậu trừ khi gia đình cậu trả khoản tiền chuộc 500.000 USD. Những người đàn ông này đã khiến chàng trai 17 tuổi đâm xe vào chiếc Jeep Grand Cherokee của họ ở thành phố Highland, quận San Bernardino County, vào sáng ngày 18 tháng 9. Khi cậu thiếu niên ra khỏi xe, những người đàn ông đã ép cậu vào chiếc xe Jeep và lái đi, theo tới Văn phòng Biện lý Miền Trung California. Vài giờ sau, mẹ của cậu thiếu niên nhận được một cuộc điện thoại từ những người yêu cầu chuyển 500.000 đô la đến Nogales, Mexico, theo USA Today. Bà cũng nhận được video cậu thiếu niên đọc kịch bản.

.

Cậu thiếu niên được cho là đã tuyên bố rằng vụ bắt cóc là để trả đũa việc cha cậu đã ăn trộm thứ gì đó ở Yonkers, New York, theo NBC News. “Bạn biết những gì bạn đã lấy trộm,” cậu thiếu niên đọc trên tờ USA Today. Cảnh sát không đề cập đến các sự kiện ở New York. Họ cho biết gia đình tiếp tục nhận được cuộc gọi trong vài ngày tiếp theo, với những kẻ bắt giữ đe dọa sẽ cắt các bộ phận cơ thể của con tin nếu không được trả tiền chuộc. Có thời điểm, số tiền chuộc được giảm xuống còn 100.000 USD. Tuy nhiên, gia đình vẫn không trả. Đến thứ Sáu, cảnh sát đã dò ra dấu vết của những kẻ bắt giữ đến một nhà nghỉ ở Santa Maria, cách Highland khoảng 200 dặm,.

.

Mang theo lệnh khám xét, cảnh sát khám xét một căn phòng trọ, phát hiện thiếu niên nằm trên sàn trong một góc, cùng với ba nghi phạm, một khẩu súng ngắn 9mm đã nạp đạn và một con dao bấm. Các nghi phạm được nêu tên là Fidel Jesús Patino Jaimes, 22 tuổi; Jair Tomás Ramos Domínguez, 26; và Ezequiel Felix López, 27 tuổi. Tất cả đều bị buộc tội bắt cóc liên bang và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án, AP đưa tin.

.

⚪ ---- Antony Võ, cư dân thị trấn Bloomington (tiểu bang Indiana) đã bị xử có tội sau khi anh ta bị truy tố vào tháng 7/2021 vì tham gia cuộc nổi dậy tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021.

.

Theo bản tin Fox ngày 25/9/2023, theo kết quả bản án trình lên Tòa án thủ đô của Hoa Kỳ vào ngày 22/9/2023, Antony Võ đã bị bồi thẩm đoàn kết tội về các tội danh sau:

.

. Vào hoặc ở lại trong một tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế;

. Hành vi gây mất trật tự hoặc gây rối trong tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế;

. Xâm nhập bạo lực hoặc có hành vi gây mất trật tự trong tòa nhà hoặc khuôn viên Tòa nhà Quốc hội;

. Diễn hành, phản kháng hoặc biểu tình trong tòa nhà Quốc hội.

.

FBI đã nhận được nhiều tin báo khác nhau rằng Võ đã có mặt tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021. FBI đã sử dụng những bức ảnh và video từ Facebook và Instagram của Antony Võ cho thấy anh ta ở Washington D.C. và bên trong Điện Capitol trong cuộc nổi dậy.

.

Võ đã viết trong một cuộc trò chuyện rằng “Tổng thốngh [Trump] yêu cầu tôi có mặt ở đây vào ngày mai nên tôi ở với mẹ tôi LOL.” Trong một bài khác, Võ nói: “Mẹ tôi và tôi đã giúp ngăn chận việc kiểm phiếu một chút.” (ghi chú: LOL là viết tắt: laugh out loud, mời gọi tiếng cười lớn khoái trá.)

.

Theo tài liệu của tòa án, phiên tuyên án của Võ dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 18 tháng 12/2023. Gần 20 cư dân Indiana đã bị buộc tội liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021.

.

.

⚪ ---- Công đoàn nông nghiệp United Farm Workers (UFW) tuyên bố ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden vào thứ Ba, ca ngợi Biden là “nhà vô địch đích thực cho người lao động và gia đình họ”. Chủ tịch UFW Teresa Romero cho biết trong một tuyên bố: “Công đòan các trang trại UFW đã tận mắt chứng kiến ​​tác động tích cực mà Tổng thống Biden đã tạo ra đối với tình hình kinh tế, quyền lao động và cuộc sống hàng ngày của công nhân nông trại trên khắp nước Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào một lần nữa ủng Joe Biden làm Tổng thống và Kamala Harris làm Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi mong muốn được làm việc để đảm bảo rằng công nhân nông trại và cộng đồng của họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc tái tranh cử của Tổng thống vào năm 2024, cũng như đảm bảo sự tiến bộ lớn hơn cho công nhân nông trại mà nhiệm kỳ Biden-Harris thứ hai sẽ mang lại."

.

Công đoàn ca ngợi việc bổ nhiệm Julie Chavez Rodriguez làm Trưởng ban tranh cử của Biden. Cô là cháu gái của Cesar Chavez, người sáng lập nhóm sau này trở thành UFW. Công đoàn nói rằng việc bổ nhiệm cô là “một biểu hiện khác về cam kết và mối quan hệ cá nhân của Tổng thống Biden với phong trào công nhân nông trại, lịch sử của phong trào này và cuộc đấu tranh đòi công lý đang diễn ra của chúng ta”.

.

UFW đại diện chonhiều ngàn công nhân sản xuất rau, quả mọng, nhà máy rượu, cà chua và sữa ở tiểu bang California, Oregon và Washington. UFW hoạt động để ủng hộ luật pháp về quyền của người lao động nông trại, bao gồm thúc đẩy trả lương làm thêm giờ, ủng hộ các tiêu chuẩn về nhiệt để ngăn ngừa tử vong và bệnh tật do nhiệt và ủng hộ cải cách nhập cư.

.

⚪ ---- Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton, nơi giám sát vụ án hình sự của cựu Tổng thống Trump ở Georgia, hôm thứ Hai đã ra lệnh giữ kín danh tính của các bồi thẩm đoàn xét xử. Lệnh đưa ra yêu cầu từ Biện lý quận Fulton Fani Willis (D), người đã nêu lên mối lo ngại về sự an toàn của bồi thẩm đoàn và khả năng doxxing (phổ biến lý lịch và địa chỉ lên mạng) sẽ gây ra nguy hiểm cho bản thân và gia đình của nười bổi thẩm.

.

Nhưng Thẩm phán McAfee đã thu hẹp ngôn ngữ của các hạn chế để đáp lại những lo ngại về Tu chính án thứ nhất (tự do ngôn luận) do các tổ chức truyền thông đưa ra. Lệnh của ông quy định rằng các bồi thẩm đoàn chỉ được xác định bằng số thứ tự (thay cho tên) của họ trong quá trình tố tụng tại tòa án: “Không bên nào được tiết lộ trong quá trình xét xử bất kỳ thông tin nào về bồi thẩm/hay có thể là bồi thẩm tương lai bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin nhận dạng việc làm.”

.

Lệnh cũng nói rằng “không ai được phép quay video, chụp ảnh, vẽ theo cách thực tế hoặc có thể nhận dạng được hoặc ghi lại hình ảnh, tuyên bố hoặc cuộc trò chuyện của bồi thẩm/bồi thẩm tương lai dưới bất kỳ hình thức nào” mà vi phạm lệnh cấm ghi hình bồi thẩm đoàn hiện có ở hệ thống tòa án Georgia.

.

Các công tố viên đã nêu lên những lo ngại sau khi đại bồi thẩm đoàn, nguyên đã bỏ phiếu truy tố Trump và 18 người khác trong vụ án vào tháng trước, nhận được những lời đe dọa về việc tên của họ bị công khai lên mạng. Văn phòng Biện lý Willis lưu ý rằng các địa chỉ của đại bồi thẩm đoàn đã được chia sẻ trên các diễn đàn cực hữu. Bản thân Biện lý Willis, gia đình cô và các công tố viên khác đã phải đối mặt với những lời đe dọa lộ ra thông tin về địa chỉ, số điệnt hạoi lên mạng để bị trả thù.

.

⚪ ---- Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hunter, đã kiện cựu thị trưởng thành phố New York và cựu luật sư riêng của Donald Trump, Rudy Giuliani, vì cáo buộc hack vào máy tính xách tay của Hunter sau khi Hunter để nó ở một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware.

.

Tài liệu pháp lý cho biết theo CNBC: "Trong nhiều tháng và thậm chí nhiều năm qua, Bị cáo đã dành rất nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm, đột nhập, giả mạo, thao túng, sao chép, phổ biến và nói chung là bị ám ảnh về dữ liệu mà họ được cung cấp đã bị lấy hoặc đánh cắp. từ các thiết bị hoặc nền tảng lưu trữ của Nguyên đơn, bao gồm cả những gì Bị đơn tuyên bố đã lấy được từ máy tính được cho là 'máy tính xách tay' của Nguyên đơn."

.

⚪ ---- Cuộc tranh luận được chờ đợi từ lâu giữa Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc Florida Ron DeSantis sắp chính thức diễn ra. Cuộc đụng độ giữa Đảng Dân chủ-Cộng hòa, sẽ do Sean Hannity của Fox News tổ chức vào lúc 9 giờ tối trên mạng này, vào ngày 30 tháng 11 tại một địa điểm sẽ được xác định ở Georgia, theo Fox thông báo hôm thứ Hai.

.

Hannity cho biết trong một tuyên bố kèm theo tin tức rằng anh ấy “mong muốn cung cấp cho người xem một cuộc tranh luận đầy thông tin về các vấn đề hàng ngày và triết lý quản lý có tác động đến cuộc sống của mọi người Mỹ”. Cuộc tranh luận có thể so sánh như kiểu phim Nam quyền đấu Bắc cước: DeSantis có tham vọng muốn trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2024 hoặc 4 năm sau đó, trong khi Newsom hy vọng sẽ lên ngôi Tổng Thống vào năm 2028.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai tuyên bố rằng chính quyền của ông đang làm việc với Quốc hội để thông qua sáng kiến trị giá 40 tỷ USD nhằm phát triển cơ sở hạ tầng ở các đảo Thái Bình Dương. Phát biểu tại Cuộc họp với các nhà lãnh đạo Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, tổng thống nói thêm rằng nước này đang "làm việc để triển khai một cơ sở tài chính vi mô mới ở Thái Bình Dương nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ".

.

Ngoài ra, chính quyền đang tiến tới với khoản hỗ trợ khí hậu bổ sung 20 triệu USD, cùng với các sáng kiến khác. Hoa Kỳ cam kết vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn. Chúng tôi cam kết hợp tác với tất cả các quốc gia quanh bàn này để đạt được mục tiêu đó”, Biden kết luận.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ từ New Jersey Bob Menendez hôm thứ Hai đã nói rằng số tiền bị FBI tịch thu từ dinh thự Englewood Cliffs của ông trong cuộc đột kích hối lộ của các đặc vụ liên bang đến từ tài khoản tiết kiệm cá nhân của ông. Menendez nói với các phóng viên trong cuộc họp báo: “Tôi đã rút hàng nghìn đô la tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm cá nhân của mình, số tiền tôi đã giữ để phòng trường hợp khẩn cấp và vì lịch sử gia đình tôi phải đối mặt với việc bị tịch thu ở Cuba”.

.

Ông nói thêm: “Điều này có vẻ lỗi thời nhưng đây là số tiền được rút từ tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi dựa trên thu nhập mà tôi có được một cách hợp pháp trong 30 năm đó”. Tuần trước, thượng nghị sĩ và vợ ông đã bị truy tố về tội nhận hối lộ ở New York, trong đó Menendez thề vẫn giữ ghế Quốc hội bất chấp các cáo buộc tham nhũng từ liên bang. FBI nghi rằng TNS Menendez nhận tiền hối lộ từ 3 doanh gia liên hệ tới chính phủ độc tài Ai cập.

.

⚪ ---- Trump chỉ trích hành động của Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (Dân Chủ) nhằm thiết lập ghi danh cử tri tự động trên toàn tiểu bang, gọi đây là “thảm họa cho cuộc bầu cử của đảng Cộng hòa” và một “Đạo luật hoàn toàn vi hiến”. Trong một bài đăng trên Truth Social ngay sau nửa đêm ngày thứ Hai, Trump đã yêu cầu các nhà lập pháp Cộng Hòa ngăn chặn Shapiro thay vì tiến hành các cuộc tranh luận sơ bộ “vô nghĩa” trong một cuộc đua mà Trump tuyên bố rằng Trump “đã tăng hơn 50 điểm [thăm dò]”.

.

Đảng Cộng hòa Pennsylvania cũng chỉ trích quyết định này, nói rằng Shapiro đã hành động mà không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp. Thống đốc phản bác, nói rằng lập luận này là “phù phiếm” vì việc ghi danh cử tri tự động đã được luật pháp tiểu bang và liên bang cho phép. Ghi danh cử tri tự động sẽ thêm bất kỳ ai có giấy phép tiểu bang hoặc thẻ căn cước làm cử tri và người dân có thể chọn không tham gia sáng kiến này bất cứ lúc nào. Pennsylvania là tiểu bang thứ 24 áp dụng mô hình ghi danh cử tri tự động.

.

⚪ ---- Chỉ vài ngày nữa, chính phủ có thể đóng cửa vì cạn ngân sách. Trump thúc giục các dân cử Cộng Hòa hãy ngồi chơi để chờ xem đóng cửa chính phủ, vì như thế, theo Trump, dân Mỹ sẽ cho là lỗi ở Tổng Thống Biden. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Kenvin McCarthy (Cộng Hòa) nói rằng đừng đóng cửa chính phủ, vì như thế sẽ làm hại các ứng cử viên Dân biểu Cộng Hòa trong bầu cử 2024. Những nỗ lực của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa trở nên phức tạp hơn sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bước vào để tán thành chiến thuật của các đảng viên Cộng hòa cực hữu tại Hạ viện, những người thích nhìn thấy sự thiếu hụt tài chính hơn là thỏa hiệp với Thượng viện và Bạch Ốc do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

Trong trường hợp này, các yêu cầu của phe cực hữu – cắt ngân sách cho các công tố viên của Trump, bổ sung các điều khoản về nhập cư và cắt giảm chi tiêu dưới mức trong thỏa thuận ngân sách hai năm – không có cơ hội được Thượng viện thông qua.Bài đăng của Trump cũng bóp méo lịch sử cuộc chiến ngân sách Các tổng thống hiếm khi bị đổ lỗi cho việc đóng cửa chính phủ, vì họ thường bị kích động bởi các yêu cầu từ đảng không nắm quyền kiểm soát một phần Quốc hội. Các cuộc khảo sát cho thấy đảng Cộng hòa nhận nhiều trách nhiệm hơn về việc đóng cửa dưới thời Barack Obama (vì Cộng Hòa đã cố gắng cắt giảm ngân sách cho Obamacare nhưng không thành công) và Bill Clinton (vì Cộng Hòa yêu cầu cắt giảm chi tiêu trước khi nới lỏng).Trump đã trở thành một ngoại lệ đối với quy tắc này sau khi Trump thúc đẩy lệnh đóng cửa 35 ngày từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019 - lâu nhất trong lịch sử hiện đại - để yêu cầu Quốc Hội tài trợ cho bức tường biên giới. Khi áp lực gia tăng và đảng Dân chủ giữ vững lập trường, Trump đã lùi bước và đồng ý mở lại chính phủ mà không đạt được bất kỳ nhượng bộ nào. Trump hứa rằng chính phủ Mexico sẽ trả tiền cho Mỹ xây bức tường biên giới, nhưng thực tế không 1 xu nào tới từ Mexico.⚪ ---- Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đang xem xét thành lập một đơn vị ở Nhật Bản, theo lời một sĩ quan hàng đầu của lực lượng này cho biết hôm thứ Hai tại Tokyo, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian nơi Trung Quốc đang tăng cường năng lực. Tướng Chance Saltzman, người đứng đầu chi nhánh mới nhất của quân đội Mỹ, nói với các phóng viên ở Tokyo: “Chúng tôi chỉ đang trong giai đoạn lập kế hoạch để tìm ra chính xác trụ sở đó sẽ làm gì”.Hành động này diễn ra khi Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, được thành lập vào tháng 12 năm 2019, đang mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á. Vào tháng 11, họ đã thành lập một đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có trụ sở tại Hawaii, sau đó là thành lập một đơn vị trực thuộc ở Hàn Quốc vào tháng 12.Saltzman, người đứng đầu các hoạt động không gian của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, không nêu cụ thể về vị trí của bộ phận có thể được tích hợp vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ông đề cập đến các ứng cử viên tiềm năng có thể bao gồm Căn cứ Không quân Yokota ở phía tây Tokyo.⚪ ---- Dân Mỹ một lần nữa sẽ có thể xin thiết bị xét nghiệm COVID-19 miễn phí qua đường bưu điện sau khi chính quyền Biden thông báo rằng sẽ khởi động lại chương trình xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại nhà trước đợt bùng phát có thể xảy ra vào mùa đông này.Bắt đầu từ thứ Hai 25/9/2023, những người quan tâm có thể truy cập trang web của chính phủ để đặt yêu cầu gửi 4 bộ xét nghiệm COVID miễn phí trực tiếp tới nhà của họ. Mỗi hộ gia đình được phépnhận tối đa bốn thiết bị xét nghiệm miễn phí, dự kiến sẽ được sử dụng đến cuối năm 2023.Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) cũng sẽ chuyển với bưu phí miễn phí. Bưu điện cho biết các lô hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần từ ngày 2 tháng 10/2023. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cho biết, những xét nghiệm này sẽ phát hiện các biến thể COVID-19 đang lưu hành hiện nay.Mặc dù một số thử nghiệm có thể hiển thị ngày “hết hạn” trên hộp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho biết họ đã gia hạn một số ngày này. Theo HHS, các thiết bị xét nghiệm cũng sẽ bao gồm hướng dẫn về cách xác minh ngày hết hạn được gia hạn.Xin vào trang này để điền tên và địa chỉ nhận bộ xét nghiệm miễn phí qua bưu điện:⚪ ----- Air Canada hôm thứ Hai thông báo đã đặt mua 18 phi cơ Boeing 787-10 Dreamliner. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu từ quý 4 năm 2025 đến quý 1 năm 2027. Thỏa thuận này cũng bao gồm các lựa chọn mua thêm 12 máy bay Boeing 787-10."Air Canada đã coi việc đầu tư vào trải nghiệm của hành khách là ưu tiên cốt lõi. Trải nghiệm của chúng tôi cho thấy khách hàng rất thích bay trên Dreamliner, vì vậy chúng tôi rất vui được cung cấp cho họ phiên bản lớn hơn của chiếc máy bay phổ biến này, sẽ ra mắt một phiên bản mới, hiện đại hơn với thiết kế cabin nội thất nghệ thuật,” theo Michael Rousseau, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Air Canada, cho biết.⚪ ---- La Tribune đưa tin hôm thứ Hai rằng Tập đoàn Air France-KLM sắp hoàn tất đơn đặt hàng 50 chiếc máy bay đường dài Airbus A350. Tờ báo cho biết, theo nhiều nguồn khác nhau, đơn đặt hàng bao gồm A350-900 và A350-1000, đồng thời nói thêm rằng, mặc dù nhóm chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào trong số này, nhưng một ban giám đốc sẽ họp vào thứ Hai để xác nhận. Trước đó có thông tin cho rằng công ty đang xem xét thay thế các máy bay cũ và đang đàm phán một thỏa thuận với Airbus và Boeing.⚪ ---- Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, Đại sứ quán Cuba ở Washington, D.C., là "mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố", khi hai quả bom xăng cocktail Molotov được ném vào tòa nhà hồi đêm Chủ nhật. Nhân viên đại sứ quán "không bị tổn hại gì" và "chi tiết đang được giải quyết", Rodríguez Parrilla cho biết trên mạng xã hội.Đại sứ quán Cuba cho biết trong một tuyên bố: “Vụ tấn công khủng bố nhằm vào đại sứ quán Cuba tại Hoa Kỳ. Các nhân viên Đại sứ quán Cuba không bị thương”. Rodríguez Parrilla cho biết, cocktail Molotov được ném vào Chủ nhật đã trở thành vụ tấn công bạo lực thứ hai vào đại sứ quán kể từ tháng 4/2020, khi "một cá nhân dùng súng trường tấn công bắn nhiều phát vào đại sứ quán".Ông nói: “Các nhóm chống Cuba sử dụng biện pháp khủng bố khi cảm thấy họ được hưởng sự miễn trừ, điều mà Cuba đã nhiều lần cảnh báo với chính quyền Mỹ”. Đại sứ quán Cuba mở cửa trở lại vào năm 2015, khi quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước được bình thường hóa.⚪ ---- Có 6 người chết sau khi một đoàn tàu hỏa chở hàng đâm vào một chiếc SUV chở bảy người tại ngã tư ở Quận Hillsborough, Florida, vào tối thứ Bảy, các quan chức thực thi pháp luật cho biết. Những người thiệt mạng, bao gồm 3 người lớn và 3 trẻ em, là thành viên của một gia đình và là bạn của các con của gia đình đó. Chiếc xe SUV được so sánh với một chiếc lon bị nghiền nát sau vụ tai nạn.Jose G. Hernandez, 52 tuổi, đang lái chiếc Cadillac Escalade màu trắng đi về phía nam hướng tới một đoàn tàu băng qua vào khoảng 7 giờ tối. vào tối thứ bảy. Cảnh sát cho biết: “Không rõ lý do và chưa xác định được, người lái xe đã từ từ băng qua đường ray ngay trên đường tàu. Trong khi 5 hành khách ngồi geh61 sau đã bị đẩy ra khỏi Escalade khi nó quay và lăn đến điểm dừng cuối cùng." Chiếc SUV đã "lật dữ dội nhiều lần" và hạ cánh "một khoảng cách" so với tác động ban đầu tại ngã tư.⚪ ---- Hàng trăm khu học chánh trên khắp Hoa Kỳ đã áp dụng tuần lễ học bốn ngày trong những năm gần đây, hầu hết ở các khu vực nông thôn, cho rằng học sinh học 4 ngày/tuần sẽ tiết kiệm chi phí và sẽ có lợi thế khi tuyển dụng giáo viên, mặc dù một số người đặt câu hỏi về tác động đối với những học sinh đã bỏ lỡ cơ hội học tập nhiều hơn và có thể sẽ thua các học sinh ở các học khu học 5 ngày/tuần.Đối với các bậc cha mẹ, còn có thêm sự phức tạp và chi phí khi sắp xếp việc chăm sóc trẻ cho thêm ngày trong tuần đó. Trong khi các cuộc khảo sát cho thấy nhìn chung các bậc cha mẹ đều tán thành, thì sự ủng hộ lại giảm dần ở những người có con nhỏ.Paul Thompson, phó giáo sư kinh tế tại Đại học Tiểu Bang Oregon, cho biết tại hơn 13.000 khu học chánh trên toàn quốc, gần 900 khu học chánh hoạt động theo lịch trình cắt ngắn, tăng từ 662 khu học chánh vào năm 2019 và hơn 100 khu học chánh một chút vào năm 1999.Tuần lễ học ít ngày hơn chủ yếu diễn ra ở các cộng đồng nông thôn, nơi các gia đình thường có cha mẹ hoặc ông bà nội trợ ở nhà. Ở Missouri, số quận thường xuyên có ba ngày nghỉ cuối tuần đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi đại dịch xảy ra, từ 12% lên 30%. Một số nhà lập pháp Missouri đã bác bỏ, cho rằng học sinh cần nhiều thời gian hơn với giáo viên. Trong khi đó, hầu hết ở California là học 5 ngày/tuần, như thế cũng tiết kiệm tiền giữ trẻ em cho các phụ huynh.⚪ ----- Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Bảy đã ký một số dự luật nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ của tiểu bang đối với người giới tính thứ ba LGBTQ+, một ngày sau khi đưa ra quyền phủ quyết gây tranh cãi bị những người ủng hộ chỉ trích.Các luật mới bao gồm luật tập trung vào việc hỗ trợ thanh thiếu niên LGBTQ+. Một luật đặt ra các mốc thời gian đào tạo năng lực văn hóa cần thiết cho giáo viên và nhân viên trường công, trong khi một luật khác thành lập một nhóm đặc nhiệm tư vấn để xác định nhu cầu của học sinh LGBTQ+ và giúp thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ. Cách thứ ba yêu cầu các gia đình chứng tỏ rằng họ có thể và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng bất kể xu hướng tính dục của các em.“California tự hào có một số luật mạnh mẽ nhất trên toàn quốc khi nói đến việc bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng LGBTQ+ của chúng ta, đồng thời chúng tôi cam kết thực hiện công việc đang diễn ra nhằm tạo ra không gian an toàn hơn, hòa nhập hơn cho tất cả người dân California,” Newsom cho biết trong bản tường trình. “Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ thanh niên dễ bị tổn thương, thúc đẩy sự chấp nhận và tạo ra nhiều môi trường hỗ trợ hơn trong trường học và cộng đồng của chúng ta.”Thống đốc cũng đã ký luật(gender-neutral bathroom) cho học sinh kể từ năm 2026. Luật này được thúc đẩy bởi một khu học chánh Nam California đã đưa ra chính sách yêu cầu các trường học phải thông báo cho phụ huynh khi con họ thay đổi đại-từ (cách xưng hô) hoặc sử dụng phòng tắm có giới tính khác với giới tính được liệt kê trong giấy tờ chính thức của họ. Một thẩm phán đã tạm dừng chính sách này sau khi Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta kiện Học khu Thống nhất Chino Valley. Vụ kiện đang diễn ra.Việc thống đốc ký dự luật được đưa ra sau khi Newsom phủ quyết một dự luật vào thứ Sáu yêu cầu các thẩm phán xem xét liệu phụ huynh có xác nhận bản dạng giới của con họ hay không khi đưa ra quyết định về quyền nuôi con và thăm viếng.Dân biểu tiểu bang Lori Wilson, một đảng viên Đảng Dân chủ, người đã đưa ra dự luật và có một cậu con trai trưởng thành chuyển giới khi còn là một thiếu niên, nằm trong số những người ủng hộ LGBTQ+ đã chỉ trích quyết định của thống đốc.“Tôi đã chán nản trong vài năm qua khi chứng kiến sự căm ghét ngày càng gia tăng và nghe thấy những lời chỉ trích gay gắt đối với cộng đồng người chuyển giới. Mục đích của tôi với dự luật này là mang lại cho họ tiếng nói, đặc biệt là trong hệ thống tòa án gia đình, nơi cha mẹ không xác nhận có thể có tác động bất lợi đến sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của một đứa trẻ,” Wilson nói trong một tuyên bố.Newsom cho biết luật hiện hành đã yêu cầu tòa án xem xét sức khỏe, an toàn và phúc lợi khi xác định lợi ích tốt nhất của đứa trẻ trong các vụ án về quyền nuôi con, bao gồm cả việc cha mẹ xác nhận bản dạng giới của đứa trẻ. Chuyển biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc chiến chính trị căng thẳng trên khắp đất nước về quyền của người chuyển giới, bao gồm nỗ lực áp đặt lệnh cấm chăm sóc xác định giới tính, cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ và nữ, đồng thời yêu cầu các trường học thông báo cho phụ huynh nếu con họ yêu cầu sử dụng các đại từ hoặc thay đổi khác nhau về bản sắc giới tính của họ.⚪ ---- Quận Los Angeles: ở trần, trộm xe golf, bị truy đuổi. Một người đàn ông cởi trần bị truy nã vì tội cướp và trộm xe đã dẫn cảnh sát truy đuổi tốc độ chậm với một con chó trong lòng từ phía sau tay lái của một chiếc xe golf vào tối Chủ nhật tại San Fernando Valley. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cuộc truy đuổi bắt đầu ngay sau 9 giờ tối ở dãy nhà 18700 của Đại lộ Ventura và kết thúc cách đó khoảng 10 dặm, gần giao lộ giữa Oxnard St. và Đại lộ Laurel Canyon vào khoảng 9:44 tối.Đoạn video về cuộc truy đuổi cho thấy nghi phạm cởi trần lái một chiếc xe golf có chữ “an ninh” ở bên cạnh, len lỏi qua dòng xe cộ, di chuyển vào làn đường bên trái đường khi một số xe tuần tra bám theo xe golf, trong khi vẫn ngồi trên lònh anh là một con chó cỡ trung bình đến lớn trong lòng anh ấy. Đoạn phim cũng cho thấy người dân tùa ra đường chụp ảnh nghi phạm khi anh ta đi ngang qua.Cuối cùng, nghi phạm cởi trần và không mang giày đã bỏ chiếc xe golf và cố gắng đi bộ chạy trốn cảnh sát trong khi mang theo con chó. Y bị bắt tại bãi đậu xe của một cơ sở kinh doanh gần đó và bị giam giữ. Không rõ liệu người này có lấy trộm chiếc xe golf hay không và nếu có thì anh ta lấy nó từ đâu. Cảnh sát đặt con chó vào phía sau xe cảnh sát, để đưa đến nơi trú ẩn động vật do thành phố điều hành gần đó. Con chó không bị truy tố với bất kỳ cáo buộc nào.⚪ ---- Bản tin ABC Australia cho biết, cư dân Canberra bị truy tố về tội đâm một phụ nữ trong vụ cướp xe ở bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Nguyen đang bị giam sau khi bị Tòa sơ thẩm ACT từ chối cấp tại ngoại. Trọng Nguyễn, 26 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi bị cáo buộc dùng dao đe dọa người phụ nữ, đâm vào tay cô và lái xe bỏ chạy.Tài liệu của tòa án cho thấy người phụ nữ vừa mới đến xe của cô ở bãi đậu xe Westfield Belconnen thì nghe thấy có người chạy phía sau mình. Cô kể với cảnh sát rằng Nguyễn đòi chìa khóa của cô rồi lao tới với con dao, khiến cô ngã xuống đất. Cô đã ném chìa khóa vào người Nguyen trước khi Nguyen chộp lấy và lái xe đi. Vụ này đã được ghi lại trên camera giám sát.Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã đi cầu cứu bên trong trung tâm mua sắm và sau đó được đưa đến bệnh viện. Chiếc xe được nhìn thấy ngay sau đó ở Braddon, nơi cảnh sát đuổi theo. Nguyễn đã lái xe với tốc độ cao qua khu vực này, cho đến khi đâm vào một khu vườn và hàng rào. Y bị bắt ở cầu thang của một tòa nhà gần đó sau một cuộc rượt đuổi nhanh chóng của cảnh sát. Vụ án sẽ được xét xử trở lại vào ngày 16/10.⚪ ----. Theo Báo Lao Động. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24-26.9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị có một người chết là ông T.K.T (sinh năm 1964, thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị sét đánh chết khi đang đánh bắt cá trên biển. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lũ khiến 6 người bị thương.⚪ ----Theo VnExpress. Giá điện tăng 3% từ tháng 5 nhưng Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam cho hay chỉ giảm bớt một phần dòng tiền, còn tài chính vẫn tiếp tục khó khăn. Ở tọa đàm về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 26/9, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, tập đoàn này gặp nhiều khó khăn về giá và cung ứng điện.⚪ ---- HỎI 1: Gần 80% dân Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đòi hỏi nước sạch?ĐÁP 1: Đúng thế. Liên minh Nước Doanh nghiệp Hoa Kỳ (ABWC: American Business Water Coalition), một tổ chức quốc gia bao gồm các doanh nghiệp hoạt động dựa vào nước, đã đưa ra “Bản hướng dẫn của Hoa Kỳ. Khảo sát rủi ro kinh doanh và tài trợ cơ sở hạ tầng nước,” xem xét ý kiến của cử tri về nhiều vấn đề về nước.Cuộc khảo sát tập trung vào các vấn đề về nước như chất lượng nước, tài trợ cơ sở hạ tầng liên bang và rủi ro nhận thấy đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và cộng đồng địa phương từ các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn liên quan đến nước. Một phát hiện quan trọng của cuộc khảo sát ABWC cho thấy phần lớn cử tri - 79% người Mỹ - có nhiều khả năng bỏ phiếu cho các ứng cử viên chính trị ủng hộ việc tăng cường tài trợ cho nước uống sạch và đáng tin cậy.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nghiên cứu: 1/8 người tự kinh doanh sẵn sàng bỏ nghề để làm việc có lương đều đặn dù giảm 20% tiền kiếm được?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc nghiên cứu 'The self-employment trap' ('Bẫy tư doanh') do Trung tâm Hiệu suất Kinh tế (CEP) công bố ngày hôm nay, cho thấy khoảng 2/5 số người lao động tự kinh doanh sẽ chuyển sang làm công việc được trả lương nếu họ có thể đảm bảo được mức thu nhập tương tự, với khoảng 1/8 sẵn sàng chấp nhận giảm 20% lương để nghỉ việc.Nghiên cứu, do Đại học University of Liverpool Management School (Trường Quản lý Đại học Liverpool) đồng tác giả, được đưa ra sau khi nghiên cứu trước đó cho thấy một cuộc di cư khỏi công việc tự doanh do thu nhập không thể phục hồi sau đại dịch.Mặc dù không thể tìm được một công việc được trả lương với mức lương tương tự là lý do chính dẫn đến việc không thể di chuyển, những người tự kinh doanh cũng nêu ra mối lo ngại về việc thiếu kỹ năng hoặc đào tạo, ít cơ hội việc làm và cảm thấy quá già.Chi tiết: