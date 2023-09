- Động đất mạnh 6,8 độ ở Maroc: ít nhất 1,000 người chết và 672 người bị thương. - Biden rủ các hãng Mỹ tới VN: Intel, GlobalFoundries, Google, Intel, Amkor, Marvell, Boeing... - Báo China Daily sau khi lên án Jobe Biden hung hăng, bao vây TQ, rồi hù dọa VN chơi với Mỹ sẽ bất ổn. - VOA: Giới lập pháp Mỹ gửi thư cho TT Biden về chuyện nhân quyền Việt Nam.

Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở Maroc (Morocco, một nước Bắc Phi), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Theo truyền thông nhà nước Maroc, ít nhất 1,000 người chết và 672 người bị thương.

QUẬN CAM (VB-9/9/2023) ⚪ ---- Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở Maroc (Morocco, một nước Bắc Phi), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Theo truyền thông nhà nước Maroc, ít nhất 1,000 người chết và 672 người bị thương. Trận động đất xảy ra ngay sau 11 giờ tối giờ địa phương. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 18,5km và xảy ra khoảng 72km về phía đông bắc Marrakesh, theo USGS.

.

Trận động đất này là trận động đất lớn nhất xảy ra ở Maroc trong 120 năm qua, làm lật đổ các tòa nhà và bức tường ở các thành phố cổ được làm từ đá và gạch xây không được thiết kế để chịu được động đất.

.

Đoạn phim trên mạng xã hội được cho là về trận động đất cho thấy người ta cảm nhận được rung chuyển và mọi người chạy ra đường cũng như các tòa nhà rung chuyển. Nhà báo Younis Ezzouhir nói với Al Jazeera từ một trung tâm truyền máu ở Marrakesh rằng rất đông người dân đã tới xếp hàng chờ hiến máu để các bệnh viện có đủ máu cứu bệnh nhân, sau lời kêu gọi hiến máu của chính quyền: “Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 130 người đã hiến máu tại trung tâm và khoảng 200 người vẫn đang xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài tòa nhà”.



.

Các vị nguyên thủ đã gửi lời chia buồn, và hứa sẽ giúp đỡ, trong đó có Đức giáo hoàng Francis, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh quốc Rishi Sunak, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh tụ quốc tế khác. Tổ chức chuyên về tìm kiếm và cứu hộ White Helmets của Syria đã bày tỏ “lời chia buồn chân thành” tới người dân Maroc và gia đình các nạn nhân, và nói sẵn sàng sang giúp cứu hộ.

.

⚪ ---- Tổng Thống Biden rủ các công ty Mỹ tới VN. Các công ty bán dẫn và kỹ thuật số hàng đầu của Hoa Kỳ bao gồm Intel, GlobalFoundries và Google dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp kinh doanh vào thứ Hai 11/9/2023 tại Hà Nội khi Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam để tăng cường quan hệ. Cuộc họp vẫn đang được sắp xếp này sẽ xác nhận kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất chip khác nhau, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến Trung Quốc của ngành này, bao gồm các hạn chế thương mại và căng thẳng về Đài Loan.

.

Reuters ghi rằng, theo một danh sách một phần mà một người quen thuộc với các kế hoạch đã thảo luận với Reuters, các giám đốc điều hành cấp cao của Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries và Boeing nằm trong số những người tham dự dự kiến. Các công ty đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc.

.

Người thứ hai biết rõ về kế hoạch này xác nhận sự hiện diện của một số công ty chip lớn của Mỹ, bao gồm Amkor, các đối tác Việt Nam của họ, như công ty công nghệ FPT, và các quan chức hàng đầu của Việt Nam và Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết, chất bán dẫn dự kiến sẽ trở thành tâm điểm trong chuyến thăm Hà Nội của Biden vào ngày mai Chủ Nhật và vào thứ Hai, khi Hoa Kỳ tìm cách chính thức nâng cao quan hệ với cựu thù.

.

Hội nghị bàn tròn vẫn chưa được công bố và không rõ liệu có công ty nào tham dự cuộc họp đưa ra thông báo hay không, một trong những nguồn tin cho biết sẽ có sự tham gia của khoảng 30 giám đốc điều hành và quan chức hàng đầu. Một số doanh nghiệp trong danh sách đã đầu tư hoặc công bố đầu tư vào Việt Nam.

.

Intel có một nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD ở miền Nam Việt Nam để lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip, nhà máy lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel và đã có kế hoạch mở rộng nhà máy này. Công ty Amkor đang xây dựng gần Hà Nội “một nhà máy lớn hiện đại để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn”, theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 7. Công ty có hàng chục vị trí tuyển dụng trên trang web tại Việt Nam. Công ty thiết kế chip Marvell cho biết họ có kế hoạch xây dựng một trung tâm “đẳng cấp thế giới” tại Việt Nam.

.

Các quan chức Mỹ nhiều lần cho rằng lắp ráp và thiết kế là những phân khúc của ngành sản xuất chip mà Việt Nam có khả năng phát triển nhanh hơn, mặc dù tình trạng thiếu kỹ sư có thể khiến ngành này chậm phát triển. Việt Nam cũng có tham vọng xây dựng các nhà máy sản xuất chip của riêng mình. GlobalFoundries chuyên sản xuất các mạch tích hợp trên tấm bán dẫn cho điện thoại thông minh, xe hơi và các ứng dụng khác. Việt Nam là nước xuất khẩu lớn về điện thoại thông minh và điện tử.

.

Một giám đốc điều hành của một hãng chip lớn của Mỹ cho biết chính phủ Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp với hầu hết các công ty chip lớn trong nước, bao gồm Intel, Samsung và Qualcomm, để xin lời khuyên về việc thành lập nhà máy đầu tiên của nước này. Mỹ cũng cho biết việc nâng cấp quan hệ chính thức với Việt Nam có thể giúp thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), một lĩnh vực mà Google là công ty lớn trên toàn cầu.

.

VinFast, tập đoàn lớn nhất Việt Nam và là công ty mẹ của nhà sản xuất xe hơi điện VinFast niêm yết trên Nasdaq, có một đơn vị tập trung vào AI. Trong khi đó, Boeing có thể công bố một thỏa thuận liên quan đến việc bán 50 trong số 737 máy bay phản lực 737 MAX của mình, theo những người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Boeing từ chối bình luận.

.

⚪ ---- Báo China Daily chụp mũ Biden tới quậy, rồi hù dọa Việt Nam: chơi thân với Mỹ sẽ gây ra bất ổn. Bài báo tóm lược như sau. Các nhà phân tích cho rằng chuyến đi có thể gây chia rẽ ở Đông Nam Á và dẫn đến bất ổn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam vào Chủ nhật, nơi ông được cho là sẽ nâng cấp quan hệ Washington-Hà Nội lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Các chuyên gia cho biết, mặc dù việc các nước phát triển quan hệ song phương là điều bình thường, nhưng những diễn biến mới nhất trong khu vực làm dấy lên lo ngại rằng chuyến đi có thể làm mất ổn định và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ hiện có ở châu Á-Thái Bình Dương.

.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong thời gian ở Hà Nội, ông Biden sẽ gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng như các quan chức khác “để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.

.

Chuyến thăm sắp tới của Biden diễn ra sau chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Việt Nam vào tháng 4. Có rất nhiều suy đoán rằng chuyến thăm này có thể đạt đến đỉnh cao trong việc nâng cấp quan hệ đối tác Mỹ-Việt, có thể được đánh dấu bằng việc ký kết một thỏa thuận chiến lược mới.

.

Biden đã bỏ lỡ cuộc họp của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Jakarta trong tuần này để tập trung vào chuyến thăm Việt Nam, điều này làm dấy lên nghi ngờ về vai trò mà Washington muốn Hà Nội đảm nhận trong chiến lược địa chính trị của mình.

.

Jia Duqiang, nhà nghiên cứu về nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết: “Chính quyền Biden muốn thuyết phục Việt Nam kiềm chế Bắc Kinh”. Ông nói, rõ ràng là trong những năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, Mỹ đã dành nhiều nỗ lực để lôi kéo các nước ASEAN, trong đó Việt Nam là mục tiêu chính.

.

Jia mô tả đây là một mưu đồ quen thuộc trong vở kịch của Washington, đề cập đến tuyên bố vô căn cứ gần đây của nước này về việc Trung Quốc cản trở các tàu Philippines tại Bãi Đá Ren'ai Reef (tên VN là Cỏ Mây, tên quốc tế là Second Thomas Shoal) trong Biển Đông (tên VN) hồi tháng trước.

.

Ông cho rằng Washington đang cố gắng khai thác các tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với Philippines để làm lợi cho mình, họ có thể sử dụng chiêu trò tương tự để làm phức tạp thêm tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã kêu gọi Mỹ kiềm chế lợi dụng vấn đề Biển Đông để gieo rắc bất hòa và hỗn loạn, kêu gọi tôn trọng nỗ lực của các quốc gia trong khu vực trong việc duy trì hòa bình và ổn định.

.

Tang Qifang, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, lặp lại quan điểm của Jia khi nói rằng Mỹ muốn tận dụng vấn đề Biển Đông để lôi kéo Việt Nam, một nước đóng vai trò quan trọng trong khu vực, vào phạm vi ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, ông Đường cho rằng Mỹ đang đặt Việt Nam vào tình thế khó chịu, có khả năng gây chia rẽ ở Đông Nam Á.

.

"Chính quyền Biden rất mong muốn hợp tác với các quốc gia ASEAN được chọn trong khi có thái độ thờ ơ với các nước khác. Điều này đặt Việt Nam vào tình thế khó xử và đầy thách thức, với ý định của Mỹ rõ ràng là nhằm mục đích chia rẽ ASEAN và kích động xung đột trong khối, "Tang nói thêm.

.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với thương mại song phương đạt 234,9 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm khoảng 1/4 tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN.

.

Lẽ ra Trump phải đọc những bản tin trên báo TQ để biết rằng chụp mũ Biden thân TQ là bịa đặt trắng trợn, chỉ có dân MAGA mới tin.

.

⚪ ---- VOA: Giới lập pháp Mỹ gửi thư cho TT Biden về chuyện nhân quyền Việt Nam. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Năm dân biểu trong Hạ viện Hoa Kỳ ngày 8/9 gửi thư đến Tổng thống Joe Biden bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền Việt Nam trước chuyến thăm của ông tới Hà Nội. Nhóm dân biểu gồm Zoe Lofgren, Christ Smith, Louis Correa, Michelle Steel và Anna G. Eshoo yêu cầu ông Biden tận dụng chuyến thăm để đề cập tới những vi phạm nhân quyền của Việt Nam và tối thiểu phải làm sao để Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo không có chuyện bắt bớ tù đày khi mối quan hệ Mỹ-Việt được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược. Các dân biểu nhấn mạnh Việt Nam có hồ sơ tồi tệ về nhân quyền, và việc đàn áp các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Trong thư gửi Tổng thống Biden, họ viện dẫn ước tính của tổ chức theo dõi nhân quyền hàng đầu rằng Việt Nam hiện có gần 200 tù nhân lương tâm, chưa kể những người bị buộc phải im lặng hoặc bị buộc phải lưu vong.

.

⚪ ---- RFA: Tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển đi thẳng từ nhà tù Việt Nam đến Đức sau 6 năm thụ án. Theo Đài Á Châu Tự Do. Tối 8/9, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyển cùng vợ đến Berlin, thủ đô của nước Đức sau khi được trả tự do từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden chỉ vài ngày. Truyền thông Nhà nước hoàn toàn im lặng trước thông tin này và cũng không giải thích lý do vì sao ông Truyển được trả tự do khi chưa chấp hành xong án phạt tù, hồi năm 2018 Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích lý do trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) là "nhân đạo".

.

Ông Truyển bị bắt hồi năm 2017 và bị tuyên án 11 năm tù với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" cùng với các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ và chỉ mới thụ án đến năm thứ sáu. Theo quy định của Luật đặc xá năm 2018, tội danh ông Truyển bị cáo buộc thuộc trường hợp "không được đề nghị đặc xá."

.

Bà Bùi Kim Phượng, vợ của ông Truyển đăng tải trên Facebook cá nhân Kim Phuong Bui bức hình cả hai đứng trước một bức tường có các bức vẽ graffiti nhiều khả năng là bức tường Berlin cho hay: "Vợ chồng tôi đã đến thủ đô Berlin- CHLB Đức bình an vào đêm ngày 8/9/2023 (giờ Berlin). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự vận động để trả tự do cho tôi của Chính phủ CHLB Đức và sự hỗ trợ nhiệt tình của các Viên chức Toà Đại sứ và Tổng lãnh sự CHLB Đức trong suốt chuyến đi."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một "ứng cử viên Mãn Châu", theo lời chụp mũ từ người tiền nhiệm Donald Trump. Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Nam Dakota rằng ông Biden "hoàn toàn bị kiểm soát bởi Trung Quốc và các quốc gia khác đã trả tiền cho ông ấy" và ông "kinh hãi trước họ". Trump tuyên bố: Đảng Dân chủ “không thể ghép hai câu lại với nhau” trong khi “chúng tôi đang chơi vũ khí hạt nhân với các nước khác” và ông Biden “không biết chuyện gì đang xảy ra”. Thấy rõ là Trump vu khống, bởi vì những gì Biden làm là đang hỗ trợ Đài Loan, Việt Nam, và Philippines để ngăn cản Trung Quốc, chính Biden xây dựng căn cứ quân Mỹ ở các quốc đảo Thái Bình Dương quanh TQ, cũng chính Biden đã cấm xuất cảng chip và thiết bị điện tử nhạy cảm sang TQ (trong khi hàng thời trang của Ivanka, con gái Trump, được TQ liên tục cấp nhiều patents trong 4 năm Trump ở Bạch Ốc.).

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông sẽ chỉ mong được tranh luận với ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, “bất kể người đó là ai. Tôi không nghĩ ông ấy đến được cổng xuất phát, nhưng có lẽ ông ấy đã làm được”, Trump nói như thế về Tổng thống Mỹ Joe Biden.

.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Rapid City, Nam Dakota, Trump nói rõ rằng ông đã bỏ qua các cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa trên Fox News vì ông cho rằng các ứng cử viên bỏ phiếu với số lượng thấp một con số và "một mạng lưới có phần thù địch" sẽ hỏi ông "những câu hỏi khó chịu" và rằng việc xuất hiện tại một sự kiện như vậy sẽ không được "thông minh". (Hiển nhiên, Trump hy vọng ông Biden với tật cà lăm từ thơ ấu, tuy đã rèn luyện dể sửa chữa, nhưng đôi khi còn bị nói lắp, có thể mất điểm khi tranh luận.)

.

⚪ ---- Tòa kháng án Hoa Kỳ cho Khu vực 5 phần lớn đã hạn chế lệnh cấm do Thẩm phán Hoa Kỳ Terry Doughty ở Louisiana ban hành đã chặn hầu hết liên lạc giữa Bạch Ốc và các công ty truyền thông xã hội vì họ coi lệnh của Thẩm phán Doughty là “vừa mơ hồ vừa rộng hơn mức cần thiết." Có nghĩa là, Tòa kháng án nói rằng Biden không có quyền yêu cầu các mạng xã hội gỡ bỏ các tin giả về COVID-19, cũng như Biden không được đòi các mạng gỡ các lời kêu gọi "không mang khẩu trang" vì đó là quyền tự do ngôn luận.

.

Tuy nhiên, hội đồng gồm 3 thẩm phán do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm cũng nói rằng "cuối cùng, chúng tôi nhận thấy tòa án quận đã không sai khi xác định rằng một số quan chức - cụ thể là Bạch Ốc, Tổng Y sĩ, CDC [Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh], và FBI có thể đã ép buộc hoặc khuyến khích các nền tảng truyền thông xã hội kiểm duyệt nội dung, đưa ra những quyết định đó theo hành động của chính phủ. Khi làm như vậy, các quan chức có thể đã vi phạm Tu chính án thứ nhất”.

.

Đơn kiện chính phủ Biden do một số Bộ trường Tư Pháp tiểu bang Cộng Hòa đưa ra, cụ thể là Missouri và Louisiana đã đệ đơn kiện cùng với một chủ sở hữu trang web bảo thủ và 4 người phản đối chính sách COVID-19 của chính quyền. Vì Cộng Hòa nói rằng chính quyền Biden đã thực hiện kiểm duyệt vi hiến trong nỗ lực chống lại tin giả về vaccine ngừa Covid-19 và tin giả về cái gọi là "bầu cử gian lận" năm 2020.

⚪ ---- Nỗ lực của Mark Meadows nhằm chuyển vụ án can thiệp bầu cử của ông từ tòa án tiểu bang Georgia lên xét xử ở tòa án liên bang đã thất bại hôm thứ Sáu. Tờ Washington Post đưa tin Thẩm phán Hoa Kỳ Steve C. Jones đã bác bỏ lời xin của Meadows, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Tổng thống Trump.Theo AP, một số đồng phạm của Meadows sắp có các phiên điều trần về việc xin chuyển vụ án của họ lên tòa liên bang, và cơ hội thành công của họ ngày càng giảm đi. Jones cho biết trong một phiên điều trần vào tháng trước rằng ông dự kiến lý do buộc xử ở tòa tiểu bang thay vì liên bang đối với Meadows cũng sẽ áp dụng cho người khác.Phán quyết này là một thắng lợi của Biện lý Fani Willis, người muốn các vụ án được xét xử tại Tòa Quận Fulton và không muốn các phiên tòa bị chia rẽ. Lý do Meadows muốn tòa liên bang xử vì sẽ có bồi thẩm đoàn nơi khác, và cũng sẽ tránh ống kính truyền hình trực tiếp ở tòa tiểu bang.⚪ ---- Theo báo cáo đầy đủ của hội đồng được công bố hôm thứ Sáu, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia ban đầu đang thăm dò những nỗ lực nhằm phá hoại kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang Georgai đã đề nghị truy tố Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham và hai cựu thượng nghị sĩ.Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của Quận Fulton kiểm tra xem liệu tội hình sự có được thực hiện trong nỗ lực quốc gia nhằm lật ngược cuộc bầu cử đã đề xuất cáo buộc đối với 21 người cuối cùng không bị truy tố hay không, bao gồm Graham, R-S.C., và cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ David Perdue và Kelly Loeffler, cả hai thuộc Đảng Cộng hòa Georgia.Perdue và Loeffler nắm quyền vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử 2020, nhưng đã bị các đảng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnoff đánh bại trong cuộc bỏ phiếu quyết định khi Trump leo thang cáo buộc về gian lận bầu cử, tập trung vào Georgia.Báo cáo lưu ý rằng một bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu chống lại việc truy tố họ vì những tuyên bố của họ sau cuộc bầu cử "không dẫn đến việc họ phạm tội âm mưu phạm tội." Graham đã bị triệu tập để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn vì ông là một trong những đảng viên Cộng hòa nổi tiếng mà Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger cho rằng đã gây áp lực buộc ông Raffensperger phải lật ngược chiến thắng của Joe Biden.Ngoài 3 thượng nghị sĩ, 18 người khác bị đề nghị truy tố nhưng cuối cùng chưa bị truy tố, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Michael Flynn và các luật sư Boris Epshteyn và Cleta Mitchell. Báo cáo nộp cho Thư ký Quận Fulton đề nghị Trump, người đang tìm kiếm đề cử của Đảng Cộng hòa để tái tranh cử vào năm 2024, bị truy tố vì đã gọi điện cho Raffensperger.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng báo cáo của Đại bồi thẩm đoàn Tòa án Tối cao Quận Fulton về vụ án cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia là "không đáng tin cậy" và "làm hoen ố nặng nề" Biện lý quận Fani Willis " và toàn bộ cuộc săn phù thủy mang tính chính trị này." Trump viết trên Truth Social: “Về cơ bản, họ muốn truy tố bất kỳ ai tình cờ còn thở vào thời điểm đó. Nó hoàn toàn làm suy yếu độ tin cậy của những phát hiện và gây tổn hại nặng nề cho tiểu bang Georgia vĩ đại”.Bình luận về bản án của cố vấn thương mại Peter Navarro, Trump nói rằng "những kẻ theo chủ nghĩa Mác và Phát xít điên rồ muốn Trump vào tù." Ông cũng mô tả Navarro là "Nhà đàm phán thương mại vĩ đại của Mỹ và là người yêu nước".⚪ ---- Một thành viên trong đại bồi thẩm đoàn cho mục đích đặc biệt của Georgia đã liên tục bỏ phiếu chống lại các đề xuất truy tố Trump và các đồng minh Trump vì nỗ lực lật ngược bầu cử năm 2020 của ông - khiến các công tố viên lo lắng về khả năng kết án của họ.Báo cáo cuối cùng được chờ đợi từ lâu do đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt do Biện lý quận Fulton Fani Willis ủy quyền cho thấy đại bồi thẩm đoàn đề nghị truy tố cả 2 cựu thượng nghị sĩ Georgia lúc đó đương nhiệm, David Perdue và Kelly Loeffler, cùng với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) và một số người khác (nhưng tất cả đều chưa bị truy tố).Nhưng nó cũng cho thấy rằng một người trong đại bồi thẩm đoàn đã phá vỡ đa số trong tất cả các trường hợp. Mỗi lần đại bồi thẩm đoàn Atlanta bỏ phiếu về các đề xuất truy tố Trump hoặc những người khác đang bị điều tra, luôn có một người bỏ phiếu không. Điều đó không bao giờ tạo ra sự khác biệt trong kết quả thảo luận của đại bồi thẩm đoàn, vốn chỉ yêu cầu 12 người tham gia đồng ý. Nhưng nó sẽ khiến các công tố viên lo lắng khi chuẩn bị cho phiên tòa hình sự vì lúc đó đòi hỏi đồngt huận về một phán quyết. Việc 1 người từ chối truy tố Trump nhấn mạnh khó khăn mà Biện Lý Willis có thể gặp phải trong phiền tòa xét xử cựu tổng thống và tất cả 18 đồng phạm.⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách để một vụ kiện ở Colorado nhằm loại Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2024 tại tiểu bang này sẽ chuyển lên xét xử ở tòa án liên bang. Trong hồ sơ tòa án nộp hôm thứ Năm, các luật sư của Trump lập luận rằng vụ kiện do một nhóm sáu cử tri đưa ra vào đầu tuần này nên được chuyển từ tòa án tiểu bang sang tòa án liên bang vì nó tập trung vào Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ."Vụ này phát sinh theo Tu chính án thứ 14. Mặc dù Nguyên đơn đã soạn thảo Đơn khởi kiện đã được xác minh của họ theo cách bề ngoài có vẻ dựa vào yêu cầu của tiểu bang [Colorado], nhưng trên thực tế, mọi khiếu nại của tiểu bang - thực tế là mọi nỗ lực nhằm ngăn cản Trump tranh cử Tổng thống - chỉ dựa vào Hiến pháp Hoa Kỳ, Tu chính án thứ 14, Phần 3,” Trump viết trong hồ sơ của mình.Vì vậy, ông lập luận, vụ việc nên được xét xử tại tòa án liên bang - nơi ông có thể có thêm những biện pháp bảo vệ pháp lý. Việc Trump nộp đơn báo hiệu mối lo ngại ngày càng tăng từ cựu tổng thống và các đồng minh của ông về những nỗ lực nhằm loại Trump khỏi lá phiếu ở nhiều tiểu bang dựa trên phần sửa đổi thời Nội chiến. New Hampshire, Arizona và Michigan cũng đang đối mặt hoặc đang chuẩn bị đối mặt với những thách thức về tư cách tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Trump.Trump, người trước đây hầu như phớt lờ những lời bàn tán về nỗ lực loại ông ra khỏi lá phiếu, đã lên tiếng nhiều hơn trong những ngày gần đây, gọi những động thái này là "vô nghĩa" và "can thiệp bầu cử".⚪ ---- Enrique Tarrio, cựu lãnh đạo của Proud Boys, bị kết án 22 năm tù vào đầu tuần này liên quan đến bạo loạn ngày 6 tháng 1, kể rằng các công tố viên liên bang đã đề nghị khoan hồng cho y nếu y có thể cung cấp thông tin liên quan đến Trump, theo báo New York Times. Tarrio, 39 tuổi ở Miami, bị kết tội vào tháng 5 về âm mưu nổi loạn liên quan đến vụ tấn công vào Điện Capitol.Tarrio trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ nhà tù nơi y đang bị giam giữ, nói với NYT rằng các công tố viên liên bang đã liên lạc với anh ta vào tháng 10/2022 và trong cuộc gặp sau đó với y và luật sư của y, họ nói với y rằng họ tin rằng Trump đã liên lạc với y qua ít nhất ba người trung gian trước cuộc nổi dậy, NYT đưa tin.Nhưng Alan Feuer viết cho NYT rằng không rõ liệu các công tố viên có thông tin chứng minh cho niềm tin của họ rằng Trump đang liên lạc với nhóm cực hữu hay không, hay liệu đang “câu cá” để lấy lời khai. Cuộc đàm phán đổ vỡ sau khi Tarrio nói với các công tố viên rằng không có thông tin liên lạc nào như vậy.Feuer viết rằng mô tả của Tarrio về cuộc trao đổi “gợi ý rằng các công tố viên đã thực hiện những bước phi thường trong việc tìm kiếm bằng chứng về mối quan hệ giữa ông Trump và Proud Boys, nhóm cực hữu góp phần gây ra bạo lực nổ ra ở Điện Capitol. Việc tiếp cận Tarrio ngay trước phiên tòa để tìm kiếm thông tin có thể liên quan đến cựu tổng thống cho thấy sự quan tâm của chính phủ đối với mối liên hệ giữa Trump và những kẻ cực đoan ở trung tâm của cuộc bạo loạn.”---- Sở Thuế IRS đang chuẩn bị truy lùng những kẻ gian lận thuế giàu có, nhắm vào khoảng 1.600 triệu phú và 75 doanh nghiệp lớn nợ thuế hàng trăm triệu đô la. Ủy viên IRS Daniel Werfel đưa ra thông báo này sau khi nhận được khoản tài trợ liên bang tăng từ chính quyền Biden và áp dụng công nghệ AI mới. Ông nói: “IRS sẽ cử hàng chục nhân viên thu thuế tập trung vào các vụ thu phí cao cấp này trong năm tài chính 2024."Khoản tài trợ bổ sung đến từ Đạo luật Giảm lạm phát mà Tổng thống Joe Biden đã ký vào tháng 8 năm 2022, nhưng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đe dọa cắt giảm ngân sách. Vào năm 2021, một nhóm các nhà nghiên cứu kinh tế phát hiện ra rằng 1% người Mỹ có thu nhập cao nhất tránh báo cáo hơn 20% thu nhập của họ cho IRS.⚪ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm thứ Bảy cho biết các công ty Nhật Bản đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau của Ukraine. Cuộc thảo luận đầu tư này diễn ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Tại cuộc gặp, Shmyhal thừa nhận lập trường ủng hộ của Nhật Bản đối với Ukraine và bày tỏ sự lạc quan về sự hợp tác trong tương lai.⚪ ---- Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm thứ Bảy thông báo rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, ít nhất 268.140 lính Nga đã bị quân Ukraine "thanh lý". Và ước tính của Ukraine nói có chính xác 600 lính Nga đã chết trong 24 giờ qua. Cùng thời gian đó, Ukraine nói cũng đã phá hủy hay chiếm 15 xe tăng Nga, 13 xe bọc thép, 36 hệ thống pháo binh, 3 bệ phóng hỏa tiễn đa năng, 1 hệ thống phòng không, 18 máy bay không người lái, 34 xe tải hoặc xe chở dầu và 10 đơn vị thiết bị đặc biệt.⚪ ---- Mykhailo Podolyak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với truyền hình Ukraine 24 Kanal vào ngày 8 tháng 9 rằng Đức Giáo Hoàng Francis không thể đóng vai trò là người hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga do lập trường được cho là thân Nga của ngài: “Thật vô nghĩa khi coi Giáo hoàng Francis là người hòa giải khi lập trường thân Nga của ông là không thể nhầm lẫn. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng ban đầu họ cố gắng che đậy nó. Họ giả vờ như chúng tôi không để ý, nhưng hôm nay rõ ràng là Giáo hoàng có quan điểm thân Nga”.Podolyak nhấn mạnh tác động bất lợi của lập trường này đối với cuộc xung đột đang diễn ra, nói rằng, “Chúng tôi không thể mong đợi những đánh giá khách quan về cuộc chiến này hoặc một mô hình hành xử công bằng từ Vatican”. Ông cũng cho biết cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn các khoản đầu tư của Nga vào ngân hàng Vatican và nói thêm: “Chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này”.Hồi cuối tháng 8, Đức Giáo hoàng đã nói chuyện với giới trẻ Công giáo Nga, kêu gọi họ “đừng quên di sản của đế chế vĩ đại và được giác ngộ của họ” và đề cập đến những nhân vật lịch sử như Peter Đại đế, người sáng lập đế chế Nga và Catherine Đại đế, người đã mở rộng đế chế này. lãnh thổ của đế quốc Nga bằng chiến tranh.Tuyên bố này đã gây ra sự phẫn nộ ở Ukraine, khiến Bộ Ngoại giao Ukraine coi những lời của Giáo hoàng là lời tuyên truyền đế quốc được Điện Kremlin sử dụng để biện minh cho sự đau khổ của hàng nghìn người Ukraine và việc phá hủy nhiều thị trấn Ukraine. Đáp lại, đại diện Vatican tại Ukraine đã bác bỏ những cách giải thích này, đồng thời nói rằng “Đức Giáo Hoàng Francis dứt khoát bác bỏ những cách giải thích nói trên, vì ngài chưa bao giờ ủng hộ những ý tưởng đế quốc và rằng ngài vẫn là kẻ phê phán các ý tưởng đó.".⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho biết trọng tâm của các lệnh trừng phạt do chính phủ của ông và nhóm đối tác thúc đẩy sẽ tiếp tục nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga và việc nhập cảng chip và vi điện tử. Trong một tin video trên tài khoản Telegram của mình, nhà lãnh đạo Ukraine nhận xét rằng rõ ràng là các đồng minh của Kiev đang "tạm dừng các lệnh trừng phạt kéo dài" trong khi Moscow tìm cách "né tránh các lệnh trừng phạt".Ngoài ra, ông cho biết ông hài lòng với nhiều cuộc thảo luận quốc tế diễn ra trong ngày và công việc của nhóm trừng phạt dưới sự lãnh đạo của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul.⚪ ---- Mỹ gài bẫy để Nga xâm lăng Ukraine? Putin nghĩ nhứ thế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nhắc lại rằng các nước phương Tây “cố tình” kích động cuộc xung đột ở Ukraine. Gặp các nhà khoa học trẻ tại Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga, Putin nhớ lại nhận xét của ông vào năm 2014, nơi ông dự đoán phương Tây sẽ cố gắng hạn chế sự phát triển của Nga. Ông nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine là một phần trong đó. “Tôi nghĩ rằng tất cả điều này được thực hiện có mục đích nhằm tạo thêm điều kiện nhằm hạn chế tăng trưởng kinh tế của chúng ta”, ông Putin nhấn mạnh.⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom sẽ có cơ hội thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt đối với súng và đạn sau khi Dự luật AB-28 được đảng Dân chủ thông qua hôm thứ Năm. Nếu được ký thành luật, mức thuế 11% từ việc bán súng, các bộ phận tiền thân của súng và đạn dược sẽ được áp dụng đối với các đại lý và nhà sản xuất bắt đầu từ ngày 1 tháng 7/2024. Số tiền nhận được theo biện pháp này sẽ được sử dụng để tài trợ cho nhiều chương trình phòng chống bạo lực súng ống, giáo dục, nghiên cứu và điều tra, theo dự luật AB 28 viết.⚪ ---- Tạp chí Wall Street Journal vừa công bố bảng xếp hạng đại học hàng năm, được chuẩn bị cùng với College Pulse trong năm nay, nói rằng các giảng viên, chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và nguồn tài nguyên dồi dào đều góp phần vào thứ hạng. Nhóm 10 trường hàng đầu là: Princeton, Massachusetts Institute of Technology, Yale, Stanford, Columbia, Harvard, University of Pennsylvania. Amherst College, Claremont McKenna College, Babson College.

⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Sáu cho biết bà sẽ tái tranh cử vào Quốc hội vào năm 2024 khi đảng Dân chủ cố gắng giành lại đa số ở Hạ Viện. Pelosi, 83 tuổi, đưa ra thông báo này trước các tình nguyện viên và liên minh lao động ở khu vực San Francisco mà bà đã đại diện trong hơn 35 năm. Bà nói, bà phải tranh cử để chống lại Trump và MAGA.

.

“Hơn bao giờ hết, Thành phố của chúng ta cần chúng ta để nâng cao các giá trị của San Francisco và tiếp tục phục hồi,” Pelosi nói trong một tweet. “Đất nước chúng ta cần nước Mỹ để cho thế giới thấy rằng lá cờ của chúng ta vẫn còn đó, với tự do và công lý cho TẤT CẢ. Đó là lý do tại sao tôi tái tranh cử - và trân trọng xin phiếu bầu của các bạn.”

.

⚪ ---- Nhiều triệu người thụ hưởng An sinh xã hội có thể mong đợi mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) tăng vào năm 2024. Dựa trên những nguyên tắc kinh tế này, báo cáo của marca.com đưa ra dự báo sơ bộ về mức tăng COLA 3% vào năm 2024.

.

Sau mức tăng COLA giả định là 3% cho năm 2024, một người về hưu có thể thấy mức tăng hàng tháng là 55 đô la; một công nhân khuyết tật, $44; một cặp vợ chồng cao tuổi, 89 USD; một góa phụ, 51 đô la; một góa phụ có hai con, 106 đô la. Người nhận sẽ bắt đầu thấy mức tăng COLA trên chi phiếu hàng tháng của họ bắt đầu từ tháng 1 năm 2024.

.

⚪ ---- Houston: Lam Tran bị 40 năm tù vì giết vợ. Biện lý Quận Harris thông báo hôm thứ Năm rằng một người đàn ông Cypress sẽ phải ngồi tù 40 năm sau khi chính quyền cho biết ông ta đã sát hại vợ mình bằng súng bắn đinh. Lam Tran, 65 tuổi, bị kết tội giết người trong cái chết của Mỹ Đặng, 49 tuổi vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, tại nhà riêng trên đường Peralta Springs Lane ở Cypress. Tại hiện trường, cảnh sát cho biết cô đã bị bắnnh chết bằng súng bắn đinh hạng nặng. Tran dường như đã cố gắng tự sát bằng cách dùng súng bắn đinh bắn vào mình nhiều phát sau khi sát hại vợ mình. Tran đã gửi tin nhắn "tạm biệt" cho những người thân yêu trước khi định tự tử.

.

⚪ ---- HỎI 1: Xe điện hấp dẫn 71% nam giới, 34% nữ giới?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát về tâm lý xe điện năm 2023 của Edmunds đã khám phá những động lực chính thúc đẩy người mua sắm tìm mua một chiếc xe điện và chỉ ra một số chỉ số chính giữa các giới tính. Theo kết quả của họ, 71% nam giới sẽ coi xe điện là phương tiện tiếp theo của họ, so với 34% phụ nữ. Không có gì ngạc nhiên khi họ cũng nhận thấy rằng những người mua nam giới đang đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc hơn khi nói đến xe điện.

Chi tiết:

https://www.thestreet.com/electric-vehicles/survey-says-men-are-more-likely-to-adopt-evs

.

⚪ ---- HỎI 2: Hâm nóng địa cầu làm nhiều bà bầu dính thêm bệnh ngặt?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Sự hâm nóng địa cầu có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác cao hơn. Hiện nay, nghiên cứu mới cho thấy nhiệt độ tăng trên khắp hành tinh có thể khiến phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng liên quan đến thai kỳ cao hơn, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba.

.

Và điều này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần, theo tác giả nghiên cứu Anqi Jiao, một sinh viên bậc tiến sĩ tại Đại học California, Irvine. Bà lưu ý: “Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tác động đến mọi khía cạnh của sức khỏe với mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của các đợt nắng nóng cực độ ngày càng tăng”.

.

Bệnh nặng của mẹ là thuật ngữ chung cho 21 tình trạng nghiêm trọng có thể bao gồm đau tim, suy thận, ngừng tim đột ngột, suy tim, biến chứng gây mê, nhiễm trùng máu và cần phải cắt bỏ tử cung (cắt bỏ tử cung), cùng các bệnh và biến chứng khác. .

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/08/global-warming-pregnancy/2491694180291/

.

.