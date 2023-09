Ngày Chủ nhật, 10/9, Tổng thống Biden sẽ bay đến Hà Nội, Việt Nam. Mỹ-VN sẽ nâng quan hệ đối tác cao nhất, tương đương với TQ, Nga. Dự kiến TQ sẽ nổi giận. RSF kêu gọi Mỹ áp lực VN về tự do báo chí, Biden sẽ thăm bia tưởng niệm cựu chiến binh John McCain ở hồ Trúc Bạch. Thứ trưởng Ngoại giao VN: Hoa Kỳ tôn trọng thể chế CSVN.

- Biden tới VN: Mỹ-VN sẽ nâng quan hệ đối tác cao nhất, tương đương với TQ, Nga. Dự kiến TQ sẽ nổi giận.

- TIN VN. Thứ trưởng Ngoại giao VN: Chuyến thăm VN của VN Biden rất đặc biệt, tôn trọng thể chế CSVN.

- VOA: Biden-Trọng sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp cao nhất như TQ, Nga; RSF kêu gọi Mỹ áp lực VN về tự do báo chí, Biden sẽ thăm bia tưởng niệm cựu chiến binh John McCain ở hồ Trúc Bạch.

- Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) dự đoán sẽ có "tắm máu" từ phong trào MAGA nếu Donald Trump bị kết tội và bị xóa tên ở phiếu bầu.

- 13 thư viện tổng thống viết thư chung, báo động nền dân chủ Mỹ gặp nguy, kêu gọi tôn trọng pháp quyền, bầu cử an toàn và đa dạng tín ngưỡng.

- Kristi Noem, Thống đốc South Dakota, ​sẽ tuyên bố ủng hộ Trump, sẵn sàng làm ứng viên Phó Tổng Thống cho Trump

- Hayes Brown viết trên MSNBC: luật Georgia trao cho Raffensperger (Bộ trưởng Hành chánh Georgia) cả quyền lực và trách nhiệm xóa tên Trump ở lá phiếu.

- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Michigan: sẽ xem xét cẩn trọng vụ xóa tên Trump trên lá phiếu vì Trump giúp bạo loạn 6/1/2021.

- Biện lý Fani Willis bác lý luận của "các đại cử tri dỏm" rằng: so sánh 2 nhóm đại cử tri ở bầu cử Hawaii 1960 với đại cử tri giả của Trump trong bầu cử Georgia 2020 là sẽ vô tù sớm.

- DB Cộng hòa Jim Jordan hù dọa Biện lý Fani Willis để đòi thông tin về truy tố Trump, Willis trả lời: DB Jordan dốt luật, DB can thiệp vào phiên tòa Georgia là vi phạm Hiến pháp.

- Tòa phán Peter Navarro (Cựu cố vấn thương mại của TT Trump) có tội coi thường Quốc Hội, bất kể Navarro xin phán là xét xử sai lầm (mistrial)

- Trump nộp thông báo: có thể sẽ xin chuyển vụ án ở Georgia lên xử ở tòa liên bang

- Phó Tổng thống Kamala Harris: sẵn sàng trở thành tổng thống “nếu cần thiết”, nhưng sức khỏe TT Biden vẫn OK

- Cuba bắt giữ 17 người trong đường dây buôn người dụ dỗ thanh niên Cuba sang chiến đấu cho Nga ở Ukraine.

- Hỏa tiễn Nga bắn vào Kryvyi Rih, làm 1 người chết, 54 người khác bị thương

- Ukraine lên án Nga "bầu cử giả" tại các vùng bị chiếm đóng ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson cuối tuần này

- Nga: đã ngăn chặn 1 "cuộc tấn công khủng bố" Ukraine chuẩn bị ở Crimea.

- Elon Musk đã đưa ra chỉ thị bí mật cho các kỹ sư để vô hiệu hóa mạng vệ tinh Starlink trên vùng Crimea do Nga chiếm đóng 2022 vì sợ Ukraine tấn công hạm đội Nga sẽ dẫn tới bom nguyên tử

- Philippines lên án TQ đưa tàu chiến hung hăng, quấy rối các tàu Philippines gần Bãi cạn Second Thomas ở Biển Đông

- Báo Nhật: TQ cấm xài iPhone đối với các công ty nhà nước và quan chức địa phương.

- Bắc Hàn: đã chế tạo một "tàu ngầm tấn công hạt nhân".

- Công ty Boeing: sẽ giao từ 400 đến 450 phi cơ kiểu 737 trong năm nay, thấp hơn dự kiến.

- Walt Disney sửa đơn kiện Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis: chỉ còn kiện DeSantis vi phạm Tu chính Hiến pháp số 1 (quyền tự do ngôn luận)

- Thăm dò tranh cử vô thế Thượng nghị sĩ sắp nghỉ hưu Dianne Feinstein: Adam Schiff (20%), Katie Porter (17%), Barbara Lee (7%).

- Thêm 1 cư dân California trở thành triệu phú: vé độc đắc SuperLotto Plus trị giá 15 triệu USD

- Quận Cam: Thành phố Huntington Beach cấm cưỡng bách đeo khẩu trang và cấm cưỡng bách chích vaccine ngừa COVID-19

- TIN VN. Bắt tạm giam bà chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo hơn 10.000 người.

- TIN VN. Sầu riêng bị 'thổi giá' cao ngất ngưởng, doanh nghiệp không dám mua.

- TIN VN. Sài Gòn: Số ca đau mắt đỏ gia tăng sau thời điểm nhập học.

- HỎI 1: Có tới 51% giới trẻ Gen Z chọn tìm trên TokTok thay vì Google, 72% giới trẻ mua gì đó sau khi xem trên TikTok? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong 20 thập niên, chết vì đứng tim do mập phì tăng gấp 3 lần? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/9/2023) ⚪ ---- Mối lo ngại về nền dân chủ Hoa Kỳ trong bối cảnh phân cực quốc gia sâu sắc đã thúc đẩy các đơn vị hỗ trợ 13 thư viện tổng thống có từ thời Herbert Hoover kêu gọi tái cam kết đối với các nguyên tắc nền tảng của đất nước, bao gồm cả pháp quyền và tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng. Tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm, lần đầu tiên các thư viện tham gia để đưa ra tuyên bố công khai như vậy, cho biết người Mỹ rất quan tâm đến việc hỗ trợ các phong trào dân chủ và nhân quyền trên khắp thế giới vì “các xã hội tự do ở nơi khác góp phần vào an ninh và thịnh vượng của chính chúng ta ở quê nhà,” theo AP đưa tin. Tuyên bố cho biết: “Nhưng sự quan tâm đó sẽ bị suy giảm khi những người khác nhìn thấy ngôi nhà của chúng tôi trong tình trạng bừa bộn.”

Thông điệp chung từ các trung tâm, tổ chức và viện tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết của lòng nhân ái, lòng khoan dung và chủ nghĩa đa nguyên, đồng thời kêu gọi người Mỹ tôn trọng các thể chế dân chủ và duy trì các cuộc bầu cử an toàn và dễ tiếp cận. Tuyên bố lưu ý rằng "tranh luận và bất đồng" là trọng tâm của nền dân chủ nhưng cũng ám chỉ đến sự thô thiển của cuộc đối thoại trên diễn đàn công cộng trong thời đại mà các quan chức và gia đình họ đang nhận được những lời đe dọa giết chết. Nó nói: “Sự lịch sự và tôn trọng trong lời nói chính trị, dù trong năm bầu cử hay năm khác, là điều cần thiết”.

Hầu hết các cựu tổng thống còn sống đều dè dặt trong việc đưa ra quan điểm của mình về tình hình đất nước. Tuyên bố hôm thứ Năm không chỉ trích các cá nhân, nhưng nó vẫn đánh dấu một trong những sự thừa nhận thực chất nhất rằng những người có quan hệ với các cựu tổng thống của đất nước đang lo lắng về quỹ đạo của đất nước. Tuyên bố lưỡng đảng được ký bởi Hoover Presidential Foundation, the Roosevelt Institute, the Truman Library Institute, the John F. Kennedy Library Foundation, the LBJ Foundation, the Richard Nixon Foundation, the Gerald R. Ford Presidential Foundation, the Carter Center, the Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, the George & Barbara Bush Foundation, the Clinton Foundation, the George W. Bush Presidential Center và the Obama Foundation. Các tổ chức này đều hỗ trợ các thư viện tổng thống được thành lập theo Đạo luật Thư viện Tổng thống năm 1955, cùng với Quỹ Eisenhower Foundation.

⚪ ---- Kristi Noem, Thống đốc South Dakota, dự kiến ​​sẽ tuyên bố ủng hộ Cựu Tổng Thống Donald Trump trong nỗ lực vào Bạch Ốc tại một cuộc biểu tình ở tiểu bang quê nhà của bà vào hôm nay, thứ Sáu, theo các nguồn tin giấu tên nói với AP. Noem, người chuẩn bị giới thiệu Trump tại buổi gây quỹ của Đảng Cộng hòa ở Rapid City, nằm trong số những người được coi là người đồng hành tiềm năng cho ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa.

Khi được hỏi hôm thứ Năm liệu bà có xét lời đề nghị về mặt lý thuyết để tranh cử với tư cách là phó tổng thống của Trump hay không, Noem nói rằng bà “hoàn toàn” sẽ làm như vậy. “Tôi sẽ làm như vậy trong tích tắc,” cô nói với Newsmax. “Chỉ vì bạn tôn trọng vị trí và người yêu cầu bạn làm điều gì đó và sau đó xem liệu bạn có thực sự tin rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt hay không.”

⚪ ---- Theo một phân tích mới, Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Brad Raffensperger có thể xóa tên Donald Trump ra khỏi lá phiếu ở tiểu bang Georgia, nhưng Raffensperger chỉ đơn giản chọn không làm như vậy. Raffensperger, quan chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang Georgia, đã đăng một bài xã luận trên Wall Street Journal hôm thứ Tư nói rằng ông ta [Raffensperger] "không thể loại Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu", nhưng nhà báo Hayes Brown của chuyên mục MSNBC lập luận rằng luật Georgia trao cho Raffensperger cả quyền lực và trách nhiệm loại bỏ tên Trump trên lá phiếu.

Brown viết: “Bất chấp tiêu đề đó, bài viết của nhân vật Cộng hòa này thiên về cách ông Raffensperger không nên chặn Trump và ít hơn về việc liệu Raffensperger có thể làm như vậy hay không. Bằng cách lập luận rằng ông ấy không nên và không thể, Raffensperger đã sai trên cả hai mặt. Theo luật Georgia, ông Raffensperger không chỉ có quyền loại Trump khỏi lá phiếu - ông ấy có trách nhiệm làm như vậy."

Ông Raffensperger trích dẫn những nỗ lực ngăn cản Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-GA) và cựu Dân biểu Madison Cawthorn (R-NC) ra khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2022, nói rằng cả hai thử thách đều thất bại, nhưng Brown cho biết tòa kháng án liên bang đã phát hiện ra sau khi Cawthorn thua cuộc sơ bộ rằng Cawthorn có thể đã bị cấm giữ chức vụ, trong khi một thẩm phán luật hành chính nhận thấy rằng tình cảm ủng hộ cuộc nổi dậy của DB Greene đã được bày tỏ trước khi bà tuyên thệ nhậm chức, vì vậy Raffensperger đã giữ tên bà trong lá phiếu.

Brown viết: “Nhưng nhìn vào luật bầu cử Georgia cho thấy mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy. Điều quan trọng là luật quy định rằng các ứng cử viên đã được các đảng chính trị Georgia nêu tên hoặc những người đã nộp tên để tranh cử ‘phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiến pháp và luật định để giữ chức vụ đang được tìm kiếm.’ Điều đó rõ ràng bao gồm các quy định của điều khoản truất quyền thi đấu, được coi là luật tối cao của đất nước trong quyết định Greene của tòa án liên bang. Câu hỏi đặt ra là liệu Raffensperger có muốn hành động vì lợi ích tốt nhất cho cử tri của mình hay không. Các cử tri của Georgia đã giao phó quyền lực đó cho Raffensperger, và cho dù Raffensperger có cố gắng trao lại quyền lực đó đến đâu thì luật pháp vẫn công nhận quyền lực đó là của Raffensperger."

⚪ ---- Khi được Jake Tapper của CNN hỏi, Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Michigan là bà Jocelyn Benson không gợi ý rằng bà sẽ tham gia vào nỗ lực loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi phiếu bầu theo Điều khoản chống nổi loạn của Tu chính án thứ 14. Tuy nhiên, Benson, một đảng viên Đảng Dân chủ, nhấn mạnh rằng bà sẽ theo dõi vụ kiện tụng về vấn đề này một cách cẩn thận - và trình bày xem nó có thể diễn ra như thế nào.

"Có phải ý tưởng xóa bỏ tên ông Trump ra khỏi lá phiếu ở tiểu bang Michigan vì Tu chính án thứ 14 - đây có phải là điều mà bà đang xem xét nghiêm túc không?" người dẫn chương trình Jake Tapper hỏi.

Benson nói: “Tôi nghĩ đó là một câu hỏi pháp lý hấp dẫn. Có một vụ kiện hiện có ở tiểu bang của chúng tôi đã được đệ trình cách đây vài tuần. Và bây giờ chúng tôi thấy các vụ kiện khác xuất hiện trên khắp đất nước Hoa Kỳ mà cuối cùng sẽ đảm bảo vị trí thích hợp cho quyết định này được đưa ra tại tòa án, điều đó lẽ ra phải như vậy. một cái gì đó chúng tôi đang xem xét nghiêm túc."

Ngoài ra, Benson tiếp tục, "Tôi cũng đã nói chuyện với các đồng nghiệp ở các tiểu bang khác về vấn đề này, khi chúng tôi tiến hành tạo ra một quy trình đảm bảo bất kỳ tiền lệ nào ở đây cũng không cho phép điều này bị lạm dụng trong tương lai bởi các quan chức có thể muốn để chặn các ứng cử viên khỏi cuộc bỏ phiếu chỉ vì họ không đồng ý với họ về mặt chính trị. Cuối cùng, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, về một vấn đề quốc gia như thế này, sẽ là trọng tài cuối cùng. Tôi kỳ vọng rằng quyết định đó sẽ đến sớm hơn là muộn hơn. Nhưng chúng ta cũng nên kỳ vọng đây là một câu hỏi, một vấn đề thực sự là một đám mây mù trong toàn bộ chu kỳ bầu cử."

⚪ ---- Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) dự đoán sẽ có "tắm máu" từ phong trào MAGA nếu Donald Trump bị kết tội và không được phép bỏ phiếu ở các tiểu bang. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư trên Driveway Liberty Podcast, Gaetz đã đề cập đến khả năng xảy ra “bạo lực” trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Gaetz nói: “Giống như những gì chúng ta đã nói trước đó, bạn biết đấy, với việc các Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang đang cố gắng quyết định chắc chắn, bạn biết đấy, xóa tên Trump, nghĩa là Trump không thể có tên trong lá phiếu." Người dẫn chương trình podcast lập luận rằng việc loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu "đã được lên kế hoạch ngay từ đầu".

Gaetz đồng tình: “Tôi thực sự lo lắng rằng kiểu hành động đó có thể dẫn đến bạo lực. Và tôi cực kỳ phản đối bạo lực. Tôi không nghĩ đó là cách chúng ta nên giải quyết tranh chấp. Nhưng khi bạn bắt đầu nói với mọi người rằng họ không thể bày tỏ sự tham gia của mình vào trải nghiệm của nước Mỹ này thông qua một cuộc bỏ phiếu, thì họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những cách khác, nhưng thực ra không phải vậy, bỏ phiếu là cách tốt nhất để làm điều đó. Các cách khác đều không tốt lắm. Và tôi lo lắng nếu họ bắt đầu tước bỏ [tên Trump ở] phiếu bầu, bạn có thể chứng kiến cảnh tắm máu ở đất nước này. Điều mà không ai trong chúng ta muốn cả."

⚪ ---- Biện lý Georgia Fani Willis hôm thứ Năm đã đưa ra lập luận về "các đại cử tri thay thế", những người bị truy tố cùng với Trump về tội lật ngược cuộc bầu cử Georgia năm 2020. Một trong những lý luận mà các đại cử tri giả đưa ra là họ đã làm theo tiền lệ do đảng Dân chủ đặt ra ở Hawaii nhiều năm trước. Nhưng trường hợp đó lại khác biệt rõ rệt, theo Willis.

"Đầu tiên, và nguyên tắc này dường như hầu như không cần thiết phải giải thích, những hành động không bị truy tố cách đây 60 năm—ở một khu vực tài phán khác, với một bộ luật bầu cử khác và đạo luật hình sự khác, do các cơ quan công tố khác nhau chủ trì và với các bằng chứng thực chất khác nhau về ý định phạm tội —không cung cấp sự bảo vệ nào cho các đồng phạm [của Trump] đã âm mưu gian lận năm 2020 ở Georgia," bản tóm tắt nêu rõ.

“Thứ hai, các tình huống thực tế rất dễ phân biệt nên việc so sánh trở nên vô nghĩa,” hồ sơ tiếp tục. Kyle Cheney, phóng viên pháp lý của Politico, đã đăng bản tóm tắt lên mạng. Cheney viết hôm thứ Năm: “Fani Willis tiếp nhận những tuyên bố dai dẳng của các đại cử tri giả rằng họ đã làm theo tiền lệ do đảng Dân chủ đặt ra ở Hawaii sau cuộc bầu cử năm 1960. Những kịch bản hoàn toàn khác nhau, theo Willis nói."

Sau đó ông nói thêm: "Những người theo đảng Dân chủ đó cũng đã ký các chứng chỉ giả nhưng sau đó được xác nhận là người chiến thắng sau khi kiểm phiếu lại."

Để độc giả hiểu dị biệt, giữa đại cử tri giả 2020 tại Georgia và 2 nhóm đại cử tri 1960 tại Hawaii, Việt Báo sẽ dịch tóm tắt như sau. Cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Hawaii với tư cách là một tiểu bang đầy khó khăn - rất gần, thống đốc ban đầu chứng nhận Richard Nixon là người chiến thắng John Kennedy với 141 phiếu bầu. Cả hai đảng đều quyết định cử nhóm đại cử tri của đảng mình tới Quốc hội. Họ đã làm điều đó một cách công khai (vì chờ đếm phiếu lại). Nhưng các đại cử tri Georgia của Trump ban đầu thì không. Họ bí mật tập trung tại Phòng 216 với hy vọng không ai biết tại sao họ lại ở đó.

Theo bản cáo trạng, chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia lúc bấy giờ là David Shafer đã tổ chức cuộc họp. Anh ta nhắn tin cho Cá nhân 4: "Nghe này. Bảo họ đi thẳng đến phòng 216 để tránh gây chú ý về việc chúng ta đang làm". Nghĩa là, đại cử tri giả của Georgia 2020 làm bí mật.

Chưa hết: Robert Sinners, Giám đốc Điều hành Ngày Bầu cử Georgia của chiến dịch tranh cử Trump, đã gửi email cho các đại cử tri giả yêu cầu họ có "toàn quyền quyết định. Bạn không bao giờ nên đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến các đại cử tri của Tổng thống Trump hoặc nói chuyện với giới truyền thông.”

Cuộc gặp chỉ bị phanh phui sau khi nhà bình luận tin tức độc lập George Chidi thò đầu qua cửa. Anh ấy nói họ nói với anh ấy rằng đó là một "cuộc họp giáo dục". Chidi nói: “Rõ ràng đó không phải là một cuộc họp về giáo dục." Chidi nói với các nhà điều tra ngày 6 tháng 1: “Quý vị biết đấy, vào thời điểm đó, tôi không biết đó là một loại chiến lược bóng tối. Và chúng tôi là những kẻ ngốc hoặc những kẻ ngu ngốc hữu ích vào thời điểm đó."

Chưa hết: chờ đếm phiếu lại ở Hawaii năm 1960. Hawaii vẫn chưa hoàn thành việc kiểm phiếu lại một phần vào thời điểm cả hai đảng quyết định chọn đại cử tri cho mình. Nhưng vào ngày các đại cử tri của Trump gặp nhau, Georgia đã kiểm phiếu không phải một lần mà là 3 lần. Cuối cùng, Joe Biden vẫn là người chiến thắng với 11.780 phiếu hơn Trump.

Không ai nói có gian lận bầu cử ở Hawaii 1960. Không bên nào đề xuất hành vi sai trái trong cuộc kiểm phiếu ở Hawaii. Ở Georgia, các vụ kiện của Trump liên tục bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng hoặc thiếu chỗ đứng. Hai đơn kháng cáo đang chờ xử lý trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào thời điểm Shafer tập hợp các đại cử tri của mình. Đó là lý do mà Shafer đưa ra cho các phóng viên vào ngày gặp mặt, sau khi lý do thực sự của cuộc tụ tập được công khai. Nhưng cả hai vụ kiện của Trump đều bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ. Thống đốc Hawaii cuối cùng đã chứng nhận Kennedy là người chiến thắng của Hawaii với 115 phiếu bầu năm 1960.

⚪ ---- Công tố Georgia, người đã đưa Trump và 18 người khác ra tòa với cáo buộc can thiệp bầu cử đã trả lời việc khởi động một cuộc điều tra của quốc hội về cuộc điều tra của bà, gọi hành động đó là một nỗ lực cản trở thủ tục tố tụng tại tòa án Georgia và thư trả lời cũng dạy cho các Dân biểu Cộng hòa một bài học về luật. Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan đã viết thư cho Biện lý quận Fulton Fani Willis để đòi biết thông tin về các hồ sơ truy tố Trump, theo NBC News. Đây là một vụ án ở Georgia liên quan đến luật pháp tiểu bang, Willis viết lại. Bà viết: “Nỗ lực của ông [DB Jordan] nhằm viện dẫn thẩm quyền của quốc hội để xâm phạm và can thiệp vào một vụ án hình sự đang diễn ra ở Georgia là trái ngược rõ ràng với Hiến pháp”.

Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho biết hồi tháng trước rằng ông sẽ điều tra xem liệu việc truy tố Trump có động cơ chính trị hay không - lời cáo buộc mà Willis, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã đưa ra hôm thứ Năm. Willis viết: “Mô tả công việc của ông với tư cách là một nhà lập pháp không bao gồm việc thực thi luật hình sự, cũng như không bao gồm việc giám sát một phiên tòa hình sự cụ thể vì ông tin rằng làm như vậy sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính trị đảng phái của ông.” Mặc dù Willis nói rằng "luật hiến pháp đã được giải quyết" cho phép bà bỏ qua các yêu cầu của Jordany, Willis cho biết bà vẫn sẽ trả lời các phần trong bức thư của anh ấy.

⚪ ----- Cựu cố vấn thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Peter Navarro đã bị tòa xử là có tội hôm thứ Năm về tội coi thường các cáo buộc của Quốc hội phát sinh từ cuộc điều tra của Hạ viện Hoa Kỳ về các sự kiện ngày 6/1/2021. Navarro đã bị truy tố 2 tội khinh thường Quốc hội sau khi y từ chối tuân theo trát đòi ra khai từ hội đồng Hạ viện thực hiện điều tra. Ngày tuyên án sẽ là 12 tháng 1/2024 và Navarro phải đối mặt với mức án một năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 100.000 USD cho cả hai tội danh.

Luật sư của Peter Navarro đã xin tòa phán là xét xử sai lầm (mistrial) hôm thứ Năm, ngay sau khi Navarro bị phán là có tội khinh thường Quốc hội. LS Stanley Woodward, người đại diện cho Navarro trong vụ kiện coi thường Quốc hội, khai rằng các bồi thẩm đoàn, những người đã cân nhắc gần 5 giờ đồng hồ trước khi đưa ra phán quyết, đã đi ra ngoài trong giờ nghỉ và tiếp xúc với những người biểu tình có dấu hiệu liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6/1.

Tuy nhiên, các công tố tuyên bố họ không nhìn thấy bất kỳ người biểu tình nào bên ngoài lối ra mà bồi thẩm đoàn sử dụng và chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Hoa Kỳ Amit Mehta, cho biết ông sẽ không đưa ra phán quyết về yêu cầu xét xử nhầm cho đến khi người bào chữa cung cấp cho ông bằng chứng video hoặc hình ảnh.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm đã đệ trình một thông báo cho Tòa án Tối cao Quận Fulton rằng ông có thể cố gắng đưa vụ án ở Georgia, nơi xét xử những nỗ lực được cho là bất hợp pháp của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020 ở Georgia, lên xin xét xử ở tòa liên bang. Luật sư Steven Sadow của Trump viết: “Tổng thống Trump thông báo cho Tòa án rằng Trump có thể yêu cầu tòa án liên bang chuyển hồ sơ [Biện lý Willis] truy tố Trump lên tòa án liên bang. Để kịp thời, Trump nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ Trump."

Trước đó, có thông tin cho rằng Trump có thể tìm cách tách vụ án của mình ra khỏi vụ án của các đồng phạm sau khi một trong số họ, Kenneth Chesebro, yêu cầu đẩy nhanh quy trình. Trong khi đó, Tòa án Tối cao Quận Fulton tuyên bố phiên tòa xét xử Chesebro và Sidney Powell sẽ bắt đầu vào ngày 23/10/2023.

Philippines lên án các hành động "bất hợp pháp" của tàu Trung Quốc

Quận Cam: Thành phố Huntington Beach đã thông qua lệnh cấm đeo khẩu trang và cấm cưỡng bách chích vaccine

⚪ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà sẵn sàng trở thành tổng thống “nếu cần thiết”, mặc dù bà gạt bỏ những lo ngại về tuổi tác của Tổng thống Biden khi hai người tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Phóng viên Margaret Brennan của CBS News đã hỏi Harris trong một cuộc phỏng vấn cho “Face the Nation,” sẽ phát sóng vào Chủ nhật tuần này, để trả lời những lo ngại từ cả hai phía về tuổi của Biden. Brennan hỏi Harris liệu cô ấy có sẵn sàng trở thành tổng tư lệnh hay không.“Đúng vậy, nếu cần thiết. Nhưng Joe Biden sẽ bình thường thôi,” Harris nói. Phó tổng thống nhấn mạnh rằng bà làm việc với Biden “hàng ngày” và ca ngợi công việc của chính quyền dưới sự lãnh đạo của ông. Tình trạng 80 tuổi của Biden đã dẫn đến những lời chỉ trích về nỗ lực tái tranh cử từ cánh hữu và những lo lắng từ bên trong Đảng Dân chủ về sức khỏe của ông khi ông tranh cử thêm 4 năm nữa trong Phòng Bầu dục. Nếu giành chiến thắng vào năm 2024, Biden sẽ 82 tuổi khi nhậm chức và Harris sẽ 60 tuổi.Việc Harris bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của Biden phù hợp với nhận xét mà cô đưa ra cho Associated Press trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi cô được hỏi liệu cô có cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đảm nhận vai trò tổng thống nếu cần thiết hay không. “Đúng,” Harris nói, nhưng cô ấy tiếp tục nói thêm: “Tôi đang trả lời giả thuyết của bạn, nhưng sức khỏe Joe Biden bình thường thôi, vì vậy điều đó sẽ không thành hiện thực.” Bà nhấn mạnh rằng trách nhiệm thuộc về mọi phó tổng thống nhậm chức.⚪ ----hôm thứ Sáu 8/9/2023, cáo buộc rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã can thiệp khi họ đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho một tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông đang tranh chấp. Nhiều cơ quan chính phủ Philippines, bao gồm cả Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về Biển Tây Philippines, đã lên án và chỉ trích "hành vi bất hợp pháp, hung hăng và gây bất ổn" đang diễn ra của lực lượng bảo vệ bờ biển và các tàu "dân quân" Trung Quốc trong vùng biển này.Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc trước đó được cho là đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu Philippines gần Bãi cạn Second Thomas ở Biển Đông (VN gọi là Biển Đông, tên quốc tế là: South China Sea) khi các tàu này đang thực hiện nhiệm vụ luân chuyển và tiếp tế thường lệ. Căng thẳng leo thang khi Trung Quốc dùng vòi rồng chống lại tàu Philippines sau đó Bắc Kinh yêu cầu Manila rút tàu của họ nhưng yêu cầu này bị từ chối.⚪ ---- Báo Nhật Bản Nikkei Asia dẫn nguồn tin hôm thứ Sáu cho biết chính phủ Trung Quốc đã quyết định mở rộng các hạn chế đối với việc sử dụng iPhone đối với các công ty nhà nước và nhân viên chính quyền địa phương. Cụ thể, một trong những nhân viên làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước ở thủ đô của Trung Quốc đã được thông báo về kế hoạch cấm các sản phẩm của Apple vào đầu tháng 9, được cho là cũng bao gồm cả tai nghe không dây Apple Watch và AirPod.Theo người này, thông báo cho biết lệnh cấm dự kiến sẽ được thực thi đối với các bộ phận xử lý bí mật thương mại của công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và đối với tất cả nhân viên từ ngày 1 tháng 3 năm sau.⚪ ---- Hôm 8/9/2023, Reuters đưa tin, cảnh sát Cuba đã bắt giữ 17 người với cáo buộc liên quan đến đường dây buôn người được cho là dụ dỗ nam thanh niên Cuba sang chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Bộ Nội vụ Cuba cho biết cho đến nay, 17 người đã bị bắt, bao gồm cả người tổ chức nội bộ hoạt động này. Reuters đưa tin, trong khi bị cáo không được nêu tên, thủ lĩnh của nhóm này đã dựa vào hai người cư trú trên đảo để chiêu mộ lính đánh thuê Cuba sang chiến đấu cho Nga ở Ukraine.Công tố viên Jose Luis Reyes cho biết, bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù, án chung thân hoặc tử hình, tùy thuộc vào tội danh, từ buôn người, chiến đấu như lính đánh thuê và hành động thù địch chống lại nhà nước nước ngoài.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko hôm thứ Sáu cho biết một người đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kryvyi Rih. Klymenko nói rằng người tử vong là một cảnh sát và thêm 9 người bị thương cũng là cảnh sát. Trước đó, Bộ trưởng Ukraine cho biết một trong những tòa nhà hành chính của cảnh sát ở Kryvyi Rih đã bị "phá hủy" và một số tòa nhà dân cư gần đó đã "bị hư hại" trong vụ tấn công.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Sáu chỉ trích Nga vì tổ chức "bầu cử giả" tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson vào cuối tuần này, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy "vi phạm trắng trợn" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."Chúng sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào và sẽ không dẫn đến sự thay đổi tình trạng của các vùng lãnh thổ Ukraine bị quân đội Nga chiếm đóng", Bộ này cho biết trong tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng quyết định của Điện Kremlin về việc tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng "tiếp tục phi pháp hóa" hệ thống pháp luật của Nga. Bộ kêu gọi thế giới không công nhận tính hợp pháp của bất kỳ "chính quyền" nào sẽ được thành lập do "các cuộc bầu cử bất hợp pháp".⚪ ---- Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, hôm thứ Sáu cho biết Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn được một "cuộc tấn công khủng bố" mà Ukraine đang chuẩn bị ở Crimea. "Cảm ơn các nhân viên FSB đã làm việc hiệu quả! Và một số phận không thể chối cãi đang chờ đợi các đặc vụ Ukraine. Họ sẽ bị phát hiện và trừng phạt”, Aksyonov nói trong một bài đăng trên Telegram và cho biết thêm một nghi phạm đã bị bắt giữ. Quan chức do Nga bổ nhiệm cũng lưu ý Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực nhưng phòng không đã bắn hạ được chiếc máy bay không người lái này.⚪ ---- Theo CNN vào ngày 7 tháng 9, Elon Musk, Giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla, được cho là đã đưa ra chỉ thị bí mật cho các kỹ sư của mình để vô hiệu hóa mạng vệ tinh Starlink trên Crimea do Nga chiếm đóng hồi năm ngoái nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine nhằm vào hạm đội Hải quân Nga, trích dẫn một đoạn trích từ cuốn tiểu sử mới về Musk của Walter Isaacson.Theo cuốn sách, các xuồng không người lái dưới nước của Ukraine đã mất khả năng liên lạc khi tiếp cận hạm đội Nga và cuối cùng trôi dạt vào bờ. Isaacson viết rằng quyết định của Musk "được thúc đẩy bởi nỗi lo sợ sâu sắc rằng Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea bằng vũ khí hạt nhân."Musk bày tỏ lo ngại về một “Trân Châu Cảng thu nhỏ”, như ông nói, sau khi thảo luận với các quan chức cấp cao của Nga. Sau đó, Musk đã nói chuyện qua điện thoại với các nhân vật chủ chốt bao gồm Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov.Trong khi đó, cuốn sách cũng nêu bật lời cầu xin của Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, Mykhailo Fedorov, người đã xin Musk khôi phục tín hiệu Starlink. “Tôi chỉ muốn bạn – một người thay đổi thế giới thông qua công nghệ – biết điều này”, Fedorov viết. Đáp lại, Musk bày tỏ sự ngưỡng mộ nhưng từ chối kích hoạt lại Starlink gần Crimea, với lý do lo ngại rằng hành động của Ukraine đã “đi quá xa và gây ra thất bại chiến lược.”⚪ ---- Giám đốc tài chính (CFO) Brian West của Công ty Boeing đã công bố hôm thứ Năm rằng hãng sản xuất máy bay sẽ giao từ 400 đến 450 chiếc thuộc mẫu 737 trong năm nay, nằm ở mức “thấp hơn” trong mục tiêu của họ cho năm 2023. Nói tại một sự kiện do Jefferies Group LLC tổ chức, West cho biết Boeing đã phát hiện ra một vấn đề liên quan đến các lỗ buộc chặt giúp giữ áp suất trong tủ ở mức vừa đủ. Giám đốc tài chính nói thêm rằng công ty kỳ vọng dòng tiền tự do sẽ vào khoảng từ 3 tỷ đến 5 tỷ USD vào năm 2023.⚪ ---- Công ty Walt Disney hôm thứ Năm đã sửa đổi đơn kiện liên bang chống lại Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis. Công ty đã quyết định hủy bỏ tất cả các khiếu nại ngoại trừ Bản Tu chính Hiến pháp số 1 (quyền tự do ngôn luận), cáo buộc DeSantis phân biệt đối xử với quyền tự do ngôn luận của Disney. Việc sửa đổi được đưa ra khi công ty đang tích cực theo đuổi một vụ kiện cấp tiểu bang khác ở Florida.Hội đồng Học khu nói với CNBC rằng các thành viên "rất hài lòng khi Disney rút lại những khiếu nại pháp lý chống lại khu học chánh trong vụ kiện liên bang của họ." Người phát ngôn của Học khu Alexei Woltornist cho biết: “Động thái pháp lý mới nhất của Disney khiến họ tuân theo quan điểm mà khu học chánh đã ủng hộ trong nhiều tháng nay: rằng những vấn đề này phải được quyết định tại tòa án tiểu bang”.Đơn kiện của Disney sẽ tập trung vào các cáo buộc trong vụ kiện của tòa án liên bang rằng thống đốc Florida đã trả thù công ty Disney vì vi phạm quyền tự do ngôn luận vì phản đối cái gọi là luật “Đừng nói đồng tính” (“Don’t Say Gay” law).⚪ ---- Theo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đảng cầm quyền nước này, Bắc Hàn đã chế tạo một "tàu ngầm tấn công hạt nhân". Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã tham dự lễ hạ thủy vào ngày 6/9 và tiết lộ rằng chính phủ có ý định cung cấp cho hải quân nước này thêm tàu được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông nói: “Việc trang bị vũ khí hạt nhân của hải quân là một nhiệm vụ cấp bách... không thể trì hoãn được nữa”.⚪ ---- Cuộc đua nhằm thay thế Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sắp nghỉ hưu Dianne Feinstein đang diễn ra và ngày càng có vẻ vào ghế này sẽ là một người nào đó từ Nam California. Theo Los Angeles Times, các ứng cử viên hàng đầu để thay thế bà Feinstein, 90 tuổi, là Dân biểu Hoa Kỳ Katie Porter của Quận Cam và Adam Schiff của Quận Los Angeles.Báo này trích dẫn cuộc thăm dò của Viện Nghiên cứu Chính phủ thuộc Đại học UC Berkeley cho thấy Schiff được 20% số cử tri có khả năng ủng hộ, trong khi Porter giành được 17%. Cuộc thăm dò cho thấy Dân biểu Hoa Kỳ Barbara Lee đến từ Vùng Vịnh đứng thứ ba với 7%.Cả ba đều là đảng viên Dân chủ, nhưng theo hệ thống 2 người cao phiếu nhất của California, sẽ có 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất từ vòng sơ bộ vào lá phiếu tổng tuyển cử. Bầu cử sơ bộ được ấn định vào ngày 5 tháng 3/2024, trong khi cuộc tổng tuyển cử là ngày 5 tháng 11/2024.⚪ ---- Thêm 1 cư dân California trở thành triệu phú. Một vé duy nhất khớp với tất cả sáu số trong kỳ quay SuperLotto Plus tối thứ Tư. Vé độc đắc này đã được bán tại một trạm xăng ở khu 1700 Riverwalk Drive ở Fortuna, California. Giải độc đắc trị giá 15 triệu USD.Ngoài ra còn có một vé trùng với năm số được bán tại cửa hàng 7-Eleven ở dãy nhà 24400 Ridgeroute ở Laguna Hills (Quận Cam). Chiếc vé đó trị giá 32.147 USD. Các số được rút vào tối thứ Tư là 2, 3, 16, 25, 41 và số Mega là 12. Nếu bạn nghĩ mình có thể gặp may mắn, giải độc đắc ước tính cho kỳ quay số vào thứ Bảy là 7 triệu USD.⚪ ----ngừa COVID-19 trong thành phố trong một cuộc bỏ phiếu sít sao hôm thứ Tư. Tỷ lệ bỏ phiếu 4-3, với các thành viên Hội đồng Thành phố tạm hoãn vào lúc 2:48 giờ sáng sau khi cuộc bỏ phiếu được thực hiện.Theo thành phố, những người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vẫn sẽ phải đeo khẩu trang trong “một số môi trường nhất định”. Phó Thị trưởng Gracey Van Der Mark đã giới thiệu lệnhc ấm này tại cuộc họp tối thứ Ba.Theo tuyên bố, Van Der Mark cho biết các quy định về đeo khẩu trang được áp dụng tại Tòa thị chính và các khu vực khác của thành phố vào năm 2020 và 2021 “đã hạn chế một cách không cần thiết quyền tự do của công dân Huntington Beach - ngay cả những người không ở gần bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID- 19 hoặc có nguy cơ bị phơi nhiễm."

Là một phần của nghị quyết, Giám đốc Thành phố Huntington Beach, ông Al Zelinka sẽ được giao nhiệm vụ trở lại hội đồng tại cuộc họp thường kỳ tiếp theo với nghị quyết tuyên bố thành phố là "thành phố không cưỡng bách đeo khẩu trang và không cưỡng bách chích vaccine" để ứng phó với đại dịch COVID-19 hoặc bất kỳ biến thể nào. Tuyên bố có đoạn: “Các cá nhân, dù ở Tòa thị chính hay khu vực tư nhân, đều phải có quyền lựa chọn đeo khẩu trang hay tiêm vaccine hoặc tiêm mũi tăng cường”.

⚪ ---- Theo tin ABC, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được nâng lên cấp đối tác chiến lược ở hàng cao nhất. Sau thời gian ở New Delhi, Tổng thống Biden dự định tới Hà Nội, nơi ông và các nhà lãnh đạo VN dự kiến sẽ công bố những nâng cấp lớn trong quan hệ Mỹ và Việt Nam. Hai quốc gia - vốn đã có chiến tranh cách đây gần nửa thế kỷ và mới thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995 - được kỳ vọng sẽ tăng cường quan hệ kinh tế và công nghệ.

.

Bạch Ốc không chia sẻ nhiều chi tiết về các thỏa thuận dự kiến, nhưng cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Biden, Jake Sullivan, nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Việt Nam sẽ đóng “vai trò dẫn đầu” trong “mạng lưới quan hệ đối tác đang phát triển của Hoa Kỳ ở Ấn Độ- Thái Bình Dương khi chúng ta nhìn về tương lai. Khi chúng tôi khảo sát những thách thức chung trên mọi lĩnh vực, từ Biển Đông đến các công nghệ quan trọng và mới nổi, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ vạch ra tầm nhìn để đối mặt với thế kỷ 21 cùng với mối quan hệ đối tác cao cấp và tràn đầy sinh lực”.

Theo báo The Washington Post, Việt Nam có thể nâng Hoa Kỳ lên vị thế mà nước này chỉ dành cho 4 quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu và nước láng giềng phía bắc. Đây sẽ là một hành động khiến TQ phải trả giá và là một thành tựu lớn đối với chính quyền Biden khi họ tìm cách tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm đẩy lùi một TQ ngày càng hung hăng.

⚪ ---- VOA: Biden-Trọng sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp cao nhất như TQ, Nga; RSF kêu gọi Mỹ áp lực VN về tự do báo chí, Biden sẽ thăm bia tưởng niệm cựu chiến binh John McCain ở hồ Trúc Bạch. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các nguồn tin ngoại giao không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng nhân dịp chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của hai quốc gia sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp cao nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước. Hai nước chưa chính thức xác nhận thông tin đó. Hiện tại, Việt Nam chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Vài ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) và hơn chục tổ chức nhân quyền khác kêu gọi ông đề cập tình trạng vi phạm nghiêm trọng về tự do báo chí và quyền được thông tin ở nước này. Tối ngày 7/9, Nhà Trắng công bố chi tiết lịch trình làm việc tại Hà Nội của Tổng thống Joe Biden, theo đó ngoài các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông sẽ đến viếng bia tưởng niệm cựu chiến binh John McCain ở hồ Trúc Bạch. Sau khi cùng các nhà lãnh đạo G-20 đến viếng khu tưởng niệm Raj Ghat ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày Chủ nhật, 10/9, Tổng thống Biden sẽ bay đến Hà Nội, Việt Nam.

⚪ ---- TIN VN. Thứ trưởng Ngoại giao VN: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden rất đặc biệt. Theo Báo VnExpress. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Biden là cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ, thể hiện Mỹ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm Việt Nam ngày 10-11/9 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc hôm nay đánh giá sự kiện này "rất đặc biệt", do đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. "Chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và của lãnh đạo Việt Nam", Thứ trưởng nhận định, theo nội dung trả lời phỏng vấn do Bộ Ngoại giao công bố.

⚪ ---- TIN VN. Bắt tạm giam bà chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo hơn 10.000 người. Theo Báo Lao Độing. Tối 8.9, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và bắt tạm giam Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc. Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

⚪ ---- TIN VN. Sầu riêng bị 'thổi giá' cao ngất ngưởng, doanh nghiệp không dám mua. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Xuất khẩu sầu riêng 7 tháng đầu năm nay thu về 1,1 tỷ USD, kéo theo giá sầu riêng ở nhiều vùng trồng cao ngất ngưởng, doanh nghiệp than không dám mua. Thế nhưng, bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Chánh Thu lại cho hay, giá sầu riêng chốt mua tại vườn ở mức trên 80.000 đồng/kg thì "doanh nghiệp thật sự không dám mua”. Theo bà Vy, giá doanh nghiệp chốt trước đây với người dân từ 60.000-65.000 đồng/kg. Ở mức giá này, người dân trồng sầu riêng đã có lãi cao. Nhưng hiện nay có hiện tượng “thổi giá” sầu riêng, nông dân thấy giá cao liền huỷ cọc, không tuân thủ nguyên tắc liên kết trước đó khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc mua sầu riêng trả đơn hàng xuất khẩu.

⚪ ---- TIN VN. Sài Gòn: Số ca đau mắt đỏ gia tăng sau thời điểm nhập học. Theo báo Thanh Niên. Tại TP.HCM, từ đầu năm đến nay ghi nhận hơn 71.740 lượt khám đau mắt đỏ, đặc biệt từ sau thời điểm học sinh nhập học, số ca đau mắt đỏ có dấu hiệu gia tăng. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca khám đau mắt đỏ có dấu hiệu gia tăng sau thời điểm nhập học. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 70-80 ca đau mắt đỏ. So với tháng trước đó, con số này ở mức 40-50 ca/ngày, tức tăng khoảng 60-75%.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 51% giới trẻ Gen Z chọn tìm trên TokTok thay vì Google, 72% giới trẻ mua gì đó sau khi xem trên TikTok?

ĐÁP 2: Đúng thế. TikTok là công cụ tìm kiếm được hơn một nửa thế hệ Gen Z lựa chọn và ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác. Đó là theo một cuộc khảo sát mới từ Her Campus Media, một công ty tiếp thị đại học và truyền thông Gen Z.

Mặc dù Google thống trị tìm kiếm ở Hoa Kỳ (77,5%) và trên toàn cầu (83,5%), Google vẫn thừa nhận tìm kiếm TikTok là mối đe dọa ngày càng tăng. Mặc dù TikTok không phải là một công cụ tìm kiếm web như Google, nhưng bạn cần hiển thị bất cứ khi nào và bất cứ khi nào người dùng tìm kiếm các chủ đề có liên quan, thương hiệu/doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn. TikTok là công cụ tìm kiếm số 1 của hơn một nửa Gen Z.

Nhìn chung, 74% Gen Z sử dụng tìm kiếm TikTok. Và 51% số người tham gia khảo sát đã chọn TikTok thay vì Google làm công cụ tìm kiếm của họ. Ba lý do lớn nhất:

. Định dạng video của kết quả (69%)

. Câu trả lời dễ hiểu hơn (65%)

. Câu trả lời được cá nhân hóa (47%)

. TikTok khiến mọi người mua hàng. TikTok báo cáo có 12,4 tỷ lượt xem video. Gần 3/4 Gen Z đã mua thứ gì đó sau khi xem nó trên TikTok:

. 72% đã mua sản phẩm sau khi xem nó trên TikTok.

Chi tiết:

https://searchengineland.com/gen-z-tiktok-google-search-survey-431345

⚪ ---- HỎI 2: Trong 20 thập niên, chết vì đứng tim do mập phì tăng gấp 3 lần?

ĐÁP 2: Đúng thế. Chứing mập phì ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể, nhưng nghiên cứu mới cho thấy trái tim có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ năm 1999 đến năm 2020, số ca tử vong do bệnh tim liên quan đến mập phì đã tăng gấp ba lần ở Hoa Kỳ và một số nhóm dễ bị tổn thương hơn những nhóm khác.

Cụ thể, người trưởng thành da đen có tỷ lệ tử vong do bệnh tim liên quan đến mập phì cao nhất, với tỷ lệ tử vong cao nhất ở phụ nữ da đen. Nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (Journal of the American Heart Association).

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/06/deaths-heart-disease-obesity-tripled/6181694006542/

.