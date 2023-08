Tổng Thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte đứng gần chiếc F-16 tại căn cứ không quân Eindhoven ở Hoà Lan (Ảnh: Zelensky/Telegram)

- Hôm Thứ Tư 23/8/2023 sẽ tranh luận sơ bộ ứng viên tổng thống Cộng hòa 2024.

- Nhiều tỷ phú Cộng Hòa gạ gẫm 2 Thống Đốc Brian Kemp (GA) và Glenn Youngkin (VA) ra ứng cử Tổng Thống 2024 để quăng bỏ Trump.

- Thăm dò của NBC News: 65% cử tri Cộng Hòa Iowa nói Trump không phạm tội gì nghiêm trọng, chỉ 26% nói có; 52% nói chưa quyết định chọn ai khi họp kín Cộng Hòa.

- Theo 2 luật gia: nhóm luật sư của Trump sẽ mất uy tín vì đòi Tòa thủ đô xét xử Trump trong năm 2026, nhưng dự kiến Thẩm phán Tanya Chutkan sẽ chọn ngày xét xử là mùa xuân 2024.

- Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy: Trump nên rút khỏi cuộc đua tổng thống Cộng Hòa năm 2024

- Thăm dò CBS: nhiều cử tri tin Trump (71%) hơn tin gia đình hoặc bạn bè của họ (63%).

- Trump và luật sư Alina Habba cho hồi sinh lại vụ kiện mà cả hai bị phạt 937.989 đô vì làm lãng phí thời gian của tòa án lấy cớ thông tin mới

- Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa toàn quốc RNC: Trump không tranh luận Cộng Hòa sẽ làm lợi cho Joe Biden

- Nhiều luật gia: Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc) nói "Vì tuân lệnh Tổng Thống Trump, nên không có tội..." chỉ vô ích.

- Ron DeSantis bị khui chuyện: Đi sân gôn, chơi chùa hoài, bị sân gôn bảo thôi nhé...

- Chạy nhanh nhất thế giới: Noah Lyles, người Mỹ, chạy 100 mét với 9,83 giây

- New York: Nữ nghị viên được phỏng vấn, bất ngờ bị kẻ lạ bước tới hôn trước ống kính TV rồi bỏ đi.

- Tổng thống Đài Loan: chi tiêu quân sự Đài Loan 2024 sẽ tăng kỷ lục 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái

- An ninh TQ: CIA tăng tốc móc nối gián điệp ở TQ.

- Hòa Lan sẽ gửi 42 chiến đấu cơ F16 tới Ukraine; Đan Mạch sẽ gửi 19 chiến đấu cơ F-16 tới Ukraine.

- Zelensky: Nga sẽ thua cuộc chiến ở Ukraine.

- Ngoại trưởng Phần Lan: các nước Liên Âu khác cần tăng chi tiêu quốc phòng.

- Nga: bắn rơi 2 máy bay không người lái ở khu vực Moscow

- Lương cao cho chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI): 900.000 đô/năm ở Netflix, 398.000 đô/năm ở Hinge, 252.000 đô/năm ở Walmart, 437.000 đô/năm ở Upwork

- Nữ cầu thủ Tây Ban Nha Olga Carmona, 23 tuổi, đá xong chung kết, được tin cha mất

- Vé phi cơ đang rẻ bất ngờ, trung bình thấp hơn 11% so cùng kỳ năm ngoái; sau tháng 9 sẽ lại tăng giá

- Thị trấn nhỏ tốt nhất cho người về hưu: Greenville (SC); Charlotteville (VA); Eagle (ID); Cedar Park (TX), Burlington (VT); Richland (WA); Portland (ME); Lawrence (KS); Carmel (IN); Franklin (TN)

- Trận động đất mạnh 5,1 độ richter đã làm rung chuyển California

- Nam California: học sinh chơi banh bầu dục, xô xát nhau, nổ súng, 1 em nhập viện.

- Los Angeles: 3 người trúng đạn, nhập viện.

- Biển Đông: Công ty Ấn Độ ONGC Videsh ký gia hạn 3 năm để dò dầu khí ở Biển Đông VN dù 17 năm qua dò chưa thấy gì

- GS Tuan Nguyen (Đại học KSU) đưa ra bản nghiên cứu: Mỹ thiếu giáo viên nghiêm trọng.

- Washington: Van Phan, 52 tuổi, hoàn tất chạy 100 cuộc thi marathon, mỗi cuộc thi dài 100 dặm

- TIN VN. Nghịch lý: Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng, nhưng doanh nghiệp lại kêu... lỗ.

- TIN VN. Công ty môi giới BĐS 200 người chỉ còn 20 người đi làm, khó chốt được khách: Bỏ đi làm shipper, TikToker kiếm thêm.

- HỎI 1: Hôm nay là Ngày Của Người Cao Niên: 61% dân Mỹ thấy bất an tài chính khi nghỉ hưu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bác sĩ khuyên, để giảm căng thẳng, nên ăn cơm chung với người thân? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/8/2023) ⚪ ---- Chạy nhanh nhất thế giới. Noah Lyles, người Mỹ, đã giành chức vô địch thế giới cuộc thi chạy 100 mét hôm Chủ nhật, về đích sau 9,83 giây để giành chiến thắng giúp anh trở thành vận động viên chạy nước rút số 1 thế giới và do đó là "người nhanh nhất thế giới". Theo AP, đó là một chiến thắng mà có lẽ chỉ anh Lyles và những người thân cận của anh mới có thể thấy được, bởi vì anh là chuyên chạy 200 mét, cũng là người sẽ bảo vệ danh hiệu của mình trong sự kiện đó vào cuối tuần này, hầu như không đủ điều kiện tham gia cuộc đua ngắn hơn sau khi chiến đấu với COVID hồio tháng trước.

Gần đây hơn, anh ấy đã đăng trên mạng xã hội rằng anh ấy có thể chạy 9,65 giây, một suy nghĩ mà đương kim vô địch Fred Kerley, một người Mỹ, đã chế giễu và nói rằng nếu Lyles làm như vậy, Kerley lẽ ra đã chạy nhanh hơn. Nhưng Kerley đã không vượt qua được vòng bán kết và đối thủ gần nhất của Lyles trong trận chung kết là Letsile Tebogo, một vận động viên 20 tuổi đến từ Botswana, người đã về đích ở vị trí 9,873, 0,001 trước Zharnel Hughes của Anh.

⚪ ---- New York: Nữ nghị viên được phỏng vấn, bất ngờ bị kẻ lạ bước tới hôn trước ống kính TV rồi bỏ đi. Nữ nghị viên thành phố New York, Inna Vernikov, đã có một khoảnh khắc mà sau này bà gọi là "rất rùng rợn" khi đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Năm. Một phóng viên của CBS New York đang nói chuyện với Vernikov trên bãi biển Brighton ở Brooklyn thì một người đàn ông đi ngang qua bất ngờ tới hôn lên má nữ nghị viên đảng Cộng hòa, NBC News đưa tin. Vernikov rõ ràng là bị sốc hét lên, "Cái quái gì ---?" khi cô quay lại nhìn người đàn ông tiếp tục bước đi với nụ cười hớn hở trên khuôn mặt, cười lớn. Cảnh sát New York cho biết không có đơn khiếu nại nào về vụ này kể từ thứ Bảy. Khi Vernikov sau đó chia sẻ video về vụ việc, cô đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, theo tờ New York Post đưa tin.

"Đáng buồn thay, loại hành vi không thể chấp nhận được này thường xảy ra với phụ nữ, kể cả vào năm 2023", Nữ nghị viên Lynn Schulman viết về điều mà bà gọi là động thái "ghê tởm và ghê tởm".

Nữ nghị viên Marjorie Velazquez của Bronx viết: "Thật không may, hành vi kinh tởm này lại quá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ. Chúng ta không thể để tấn công tình dục trở thành một phần bình thường trong các tương tác công cộng của chúng ta."

Và không chỉ có phụ nữ bảo vệ Vernikov: ông Robert Holden, ủy viên hội đồng của thị trấn Queens đã viết, "Điều này không vui chút nào. Thật ngạc nhiên là có biết bao nhiêu bọn đáng sợ đang đi trên đường!"

⚪ ---- Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói hôm thứ Hai rằng chi tiêu quân sự của Đài Loan vào năm 2024 sẽ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao kỷ lục mới là 2,5% GDP của hòn đảo: “Đài Loan phải tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ, thể hiện quyết tâm tự vệ, đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quốc tế.” Đây sẽ là năm tăng trưởng chi tiêu quân sự thứ bảy liên tiếp của Đài Loan kể từ năm 2017, mặc dù tốc độ tăng trưởng sẽ chậm hơn nhiều so với mức tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023.

⚪ ---- Bộ An ninh Trung Quốc hôm thứ Hai tiết lộ rằng họ đang điều tra những người liên quan đến các hoạt động gián điệp của Sở Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) chống lại các quan chức nhà nước TQ. Một quan chức cấp bộ TQ sinh năm 1984 được cho là đã ký thỏa thuận gián điệp với CIA tại Nhật Bản sau khi được đại sứ quán Mỹ tại địa phương và nhân viên CIA tuyển dụng và đào tạo.

Theo an ninh TQ, cá nhân này đã quay trở lại TQ, gặp gỡ bí mật với các quan chức cơ quan gián điệp Mỹ và nhận các khoản thanh toán để đổi lấy việc cung cấp cho Mỹ thông tin nhạy cảm về chính phủ TQ.

⚪ ---- Hôm Thứ Tư 23/8/2023 sẽ diễn ra cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa, và là lần đầu tiên diễn ra sau nhiều cáo trạng đối với một ứng cử viên hàng đầu. Ứng cử viên đó, cựu Tổng Thống Donald Trump, dự kiến bỏ qua cuộc tranh luận để thay vào đó là cuộc phỏng vấn trực tuyến với cựu người dẫn chương trình của Fox News, Tucker Carlson, theo New York Times. Nhưng tình trạng khó khăn pháp lý của Trump sẽ là vấn đề trung tâm cho dù Trump có xuất hiện hay không.

Lý luận tới mức khó tin: nhiều người Cộng Hòa nói cho dù phạm tội hình sự như Trump, phán quyết không nên là tòa án, mà hãy để cho cử tri bầu phiếu quyết định. Trong phần khởi động của cuộc tranh luận, các đảng viên Cộng hòa bảo thủ như Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-Texas) và Lindsey Graham (R-S.C.) đã thử lập luận mới về các tội danh bị cáo buộc của Trump: Cử tri, chứ không phải tòa án, nên quyết định xem liệu Trump đã làm sai.

Nó cũng trái ngược hoàn toàn với những gì các đảng viên Cộng hòa hàng đầu đã nói khi Trump bị luận tội lần thứ hai, cũng với lý do liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của Trump. Hồi đó, hầu hết trong số họ từ chối kết tội Trump, và một số tiếng nói lớn nhất đến từ các thượng nghị sĩ Cộng Hòa như Mitch McConnell (R-Ky.) và Marco Rubio lúc đó nói rằng Quốc Hội không nên luận tội Trump mà hãy để tòa án ra phán quyết về tội của Trump. Bây giờ thì nói, tòa đừng xét xử, mà hãy để thùng phiếu xét xử.

Ít nhất 7 ứng cử viên đã đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận tổng thống Cộng Hòa đầu tiên do Fox News tổ chức tại Milwaukee vào thứ Tư sau khi đáp ứng các tiêu chí do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đặt ra, bao gồm việc thu hút sự đóng góp từ 40.000 nhà tài trợ cá nhân, thu hút sự ủng hộ của ít nhất 1% cử tri trong nhiều cuộc thăm dò quốc gia và ký cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng. Các ứng cử viên còn lại có thời hạn đến tối thứ Hai để chứng minh với RNC rằng họ đủ tiêu chuẩn.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới cho thấy hơn 1/2 số người tham dự cuộc họp kín (chọn ứng cử viên) của Đảng Cộng hòa ở Iowa cho biết họ chưa quyết định về ứng cử viên năm 2024. Thăm dò của NBC News/Des Moines Register/Mediacom công bố vào đầu ngày thứ Hai: 52% những người có khả năng tham gia cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Iowa nói rằng họ vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ai và rằng họ có thể bị thuyết phục để ủng hộ một ứng cử viên khác.

Cuộc thăm dò mới cho thấy 42% những người có khả năng tham dự cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Iowa đã liệt kê Trump là lựa chọn đầu tiên của họ, giúp cựu tổng thống dẫn trước 23 điểm so với Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được 19% chọn. Không có ứng cử viên nào khác nhận được hơn 10 phần trăm phiếu bầu.

(GHI CHÚ. Có 2 hình thức trong đợt bầu đầu tiên trong đảng tùy tiểu bang: bầu sơ bộ (primary) và họp kín (caucus). Tiểu bang California bầu primary, còn Iowa họp kín caucus.

. Caucuses: là các cuộc họp kín do đảng điều hành, tổ chức ở cấp quận. Hầu hết, những người tham gia tự chia thành các nhóm tùy theo ứng cử viên mà họ ủng hộ. Các cử tri chưa quyết định thành lập nhóm riêng của họ. Mỗi nhóm phát biểu ủng hộ ứng cử viên của mình và cố gắng lôi kéo những người khác tham gia nhóm của mình. Cuối cùng, số lượng cử tri trong mỗi nhóm sẽ xác định mỗi ứng cử viên đã giành được bao nhiêu đại biểu.)

Mặc dù có chết người, nhưng chưa là nghiêm trọng: Cuộc thăm dò của NBC News/Des Moines Register/Mediacom cho thấy 65% những người có khả năng tham gia cuộc họp kín của Cộng Hòa Iowa nói rằng cựu tổng thống không phạm tội nghiêm trọng. 26% khác nói rằng Trump có phạm, trong khi 9% nói rằng họ không chắc chắn.

⚪ ---- Không hài lòng với viễn cảnh Donald Trump sẽ được Cộng Hòa đề cử ứng viên tổng thống năm 2024, điều có thể làm mất cơ hội chiếm lại Bạch Ốc của Đảng Cộng hòa, các nhà tài trợ bảo thủ hàng đầu đang thực hiện "những lời đề nghị bí mật" đối với các đảng viên Đảng Cộng hòa chưa tham gia cuộc đua sơ bộ vào năm 2020 để hy vọng lật đổ cựu tổng thống.

Theo một bản tin từ Axios, các nhà tài trợ lớn còn đang ngồi trên ví của họ trong khi việc tìm kiếm một giải pháp thay thế Trump được tiến hành với các Thống đốc Brian Kemp (GA) và Glenn Youngkin (VA) đứng đầu danh sách. Như Axios đang báo cáo, thực tế là các giải pháp thay thế mới đang được tìm kiếm là một tin xấu đối với Thống đốc Ron DeSantis (R-FL), người từng được cho là ứng cử viên hàng đầu chỉ để rồi chứng kiến ngôi sao của mình vụt tắt sau khi bắt đầu chiến dịch tranh cử.

Theo bản tin, việc tìm một người khác để đối đầu với Trump - người đang bị cáo buộc tội hình sự - là một ""cú sút banh từ xa" nhưng không phải là không thể đạt được nếu có đủ tiền để ủng hộ một ứng cử viên. Axios viết: "Youngkin, nếu Youngkin tuyên bố ứng cử Tổng Thống, muốn đợi cho đến sau khi Youngkin hy vọng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc đua lập pháp vào tháng 11 năm nay ở Virginia. Tỷ phú Ronald Lauder nằm trong số các nhà tài trợ Cộng Hòa đang cân nhắc ủng hộ Youngkin nếu thống đốc Youngkin tham gia cuộc đua, theo một nguồn tin đã nói chuyện với Lauder nói với Axios. Người phát ngôn của Lauder từ chối bình luận."

Tỷ phú Thomas Peterffy cũng đang thúc đẩy Youngkin sau khi ở trong phía ủng hộ DeSantis trước đó. Nhưng Thống đốc Kemp cũng đang được tán tỉnh ra ứng cử Tổng Thống. "John Bolton - cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, người đã trở thành một nhà phê bình gay gắt - đã gặp riêng Kemp vào đầu tháng này và khuyến khích ông tham gia cuộc đua, một nguồn tin Cộng Hòa cho biết," báo cáo cho biết.

⚪ ---- Theo hai cựu quan chức của Bộ Tư pháp, Trump đang làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đội ngũ pháp lý của mình bằng cách yêu cầu họ đệ trình các kiến nghị không những không có cơ hội thành công mà còn thử thách sự kiên nhẫn của các thẩm phán. Viết trên tờ Bulwark, cựu công tố viên liên bang Dennis Aftergut và cựu phụ tá Thứ trưởng Tư pháp Frederick Baron giải thích rằng việc Trump yêu cầu các luật sư của ông yêu cầu Thẩm phán Tanya Chutkan dời phiên tòa xét xử Trump sang năm 2026 sẽ có tác động lâu dài đến cách bà tiến hành công việc của ông. Và không phải theo cách có lợi cho cựu tổng thống.

Theo 2 luật gia này, một điều mà luật sư mang theo trong phòng xử án là uy tín của họ, và việc đưa ra những hành động vô lý hoặc phù phiếm có thể gây ra tác hại không thể khắc phục được khi đưa ra các phán quyết trong tương lai. "Đề xuất của Trump về ngày xét xử cực kỳ quan trọng gửi một thông điệp ngoài ý muốn: rằng Trump đang thúc ép các luật sư của mình đưa ra các quan điểm pháp lý cực đoan đến mức họ sẽ hoàn toàn bị coi thường," họ viết trước khi nói thêm,

"Mô hình trong quá khứ của Trump là các luật sư của ông ấy mất uy tín bằng cách khúm núm trước những yêu cầu vô lý, thiếu hiểu biết của Trump. Sau đó, Trump ném họ đi như những đồng xu xấu. Sớm hay muộn, thật khó để thu hút tiêu chuẩn vàng trong nghề luật", họ tiếp tục trước khi tuyên bố Chutkan có thể sẽ không coi trọng yêu cầu gia hạn.

Họ giải thích: “Một thẩm phán có kinh nghiệm như Chutkan đã chứng kiến nhiều nhóm luật sư chuẩn bị thành thạo để xét xử trong các vụ án phức tạp hơn về mặt pháp lý và thực tế liên quan đến cơ sở dữ liệu lớn hơn so với vụ án của Trump — và thực hiện điều đó trong thời gian ngắn hơn nhiều so với thời gian Trump yêu cầu. Đề xuất ngày xét xử nực cười vào năm 2026 của Trump sẽ làm mất lòng tin của Thẩm phán Chutkan đối với các luật sư của Trump nhanh hơn một viên đạn bắn vào ai đó đang đứng giữa Đại lộ số 5."

Sau đó, họ viết thêm: "Mặc dù các phiên tòa hình sự thường được ưu tiên hơn các phiên tòa dân sự, nhưng Thẩm phán Chutkan có thể sẽ dành thời gian cho các phiên tòa ngắn khác đó kết thúc, sau đó cung cấp một khoảng thời gian đệm ngắn để Trump hoàn thành việc chuẩn bị cho phiên tòa xét xử âm mưu và cản trở. Hãy đoán: Thẩm phán Chutkan sẽ chọn ngày xét xử Trump là trong mùa xuân năm 2024."

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Louisiana Bill Cassidy nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật rằng ông tin rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên rút khỏi cuộc đua tổng thống Cộng Hòa năm 2024: “Tôi nghĩ [Tổng thống Hoa Kỳ] Joe Biden cần phải được thay thế, nhưng tôi không nghĩ người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho một người đã bị kết án. Nếu Trump nhận được đề cử, nhưng không thể thắng tổng tuyển cử, nghĩa là chúng ta sẽ có thêm 4 năm của Tổng Thống Dân Chủ… mà tôi nghĩ là có hại cho tương lai của đất nước chúng ta”.

Tuy nhiên, Cassidy nói rằng bất kể ai giành chiến thắng trong Đảng Cộng hòa, Cassidy sẽ bỏ phiếu cho họ, thay vì cho bất kỳ đảng viên Đảng Dân chủ nào. Trước đó, cuộc thăm dò của CBS News cho thấy Trump đang dẫn đầu cuộc đua Cộng Hòa với 62%.

⚪ ---- Bình thường, một người sẽ mất lòng tin từ bạn bè hoặc thành viên gia đình nếu họ bị truy tố trong 4 bản cáo trạng về các tội danh khác nhau của tiểu bang và liên bang. Nhưng đối với nhiều cử tri Đảng Cộng hòa, Trump đáng tin cậy hơn nhiều so với người thân của họ.

Một cuộc thăm dò của CBS được công bố vào Chủ nhật cho thấy nhiều cử tri Donald Trump (71%) nhận thấy thông tin đến từ Trump trung thực hơn so với lời nói từ các thành viên gia đình hoặc bạn bè của họ (63%). Cuộc thăm dò cũng cho thấy khả năng loại bỏ các ứng cử viên được đề cử trước cuộc tranh luận đầu tiên, với Donald Trump dẫn đầu với tỷ lệ 63%. Đối thủ gần nhất của Trump là Thống đốc Florida Ron DeSantis, chiếm 16%.

⚪ ---- Đi sân gôn, chơi chùa hoài, bị sân gôn bảo thôi nhé... Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã có rất nhiều chuyến đi đến một sân gôn sang trọng ở Georgia mà ông ưa thích - một sân tự hào có lệ phí thành viên lên tới hàng nghìn đô la - đến nỗi DeSantis đã bị câu lạc bộ yêu cầu trả tiền hoặc ngừng đến, theo một bản tin mới của Washington Post, trong bài về cách những người vận động hành lang ủng hộ chính trị gia [mà không bị điều tra là hối lộ].

Trong vài năm đầu tiên DeSantis nắm quyền thống đốc, các phụ tá đã làm việc để bán đấu giá thời gian của thống đốc, bao gồm cả các buổi chơi gôn kéo dài hàng giờ đồng hồ, để đảm bảo các cam kết của nhà tài trợ. Một nhà vận động hành lang nói với Washington Post: “Đó là về việc nhận lại các cú gọi điện thoại của bạn và có khả năng đưa ra yêu cầu giúp. Bạn muốn tạo ra sự tiếp cận và thiện chí với thống đốc.” Người phát ngôn của ban vận động của DeSantis nói với Washington Post rằng thống đốc không bao giờ đưa ra chính sách theo yêu cầu của nhà tài trợ, và tin đồn kia chỉ là tin giả. Nhưng báo WP ghi rằng DeSantis đã không còn trở lại sân gôn bên tiểu bang Georgia, giáp biên Florida.

⚪ ---- Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt cáo trạng ở 4 khu vực tài phán khác nhau, Trump và luật sư Alina Habba của ông đã quyết định dành thời gian để cố gắng lọc lại một vụ kiện đã bị bác bỏ và dẫn đến việc cả hai bị phạt 937.989 đô la vì làm lãng phí thời gian của tòa án. Theo báo Daily Beast, đối tượng khiến Trump tức giận là kẻ thù cũ của ông - bà Hillary Clinton - vì bà đã ám chỉ rằng Trump là đặc vụ của Putin. Vụ Trump kiện ban đầu đã bị Tòa quăng bỏ hồi tháng 1/2023 bởi Thẩm phán Donald M. Middlebrooks, người đã viết một lệnh gay gắt bao gồm tiền phạt.

Vào thời điểm đó, Middlebrooks viết, "Vụ kiện này [Trump kiện bà Hillary Clinton] lẽ ra không bao giờ nên được đưa ra. Việc nó không phù hợp với tư cách là một yêu cầu pháp lý đã rõ ràng ngay từ đầu. Sẽ không có luật sư hợp lý nào nộp hồ sơ."

Bây giờ, luật sư khởi động lại vụ kiện, LS Habba cảnh báo rằng cô sẽ yêu cầu loại Thẩm phán Middlebrooks ra khỏi phiên điều trần, lấy cớ từ báo cáo có tên là Durham Report (Cộng Hòa điều tra về cuộc điều tra của FBI nhắm vào Trump liên hệ tới Putin) được đệ trình vào tháng 5/2023 mà Trump và Habba đã thu giữ làm bằng chứng để sử dụng trong việc nộp lại. Trích dẫn báo cáo của Durham, Habba đã viết nó “làm thay đổi bối cảnh pháp lý của vụ án này một cách chấn động,” trước khi nói thêm, “chứng thực nhiều sự thật và cáo buộc mà tòa án này bày tỏ sự hoài nghi.”

Bản tin ghi rằng: "Mặc dù LS Habba tuyên bố rằng 'Báo cáo Durham Report cung cấp bối cảnh mới' cho vụ kiện, nhưng Habba cũng đang gặp rủi ro rằng Thẩm phán Middlebrooks sẽ sử dụng điều này như một cơ hội để xem xét kỹ lưỡng Báo cáo Durham — và đi sâu vào báo cáo, rồi chỉ nó thực sự không mới như thế nào. Và thẩm phán này - một người được bổ nhiệm bởi Bill Clinton (chồng của bà Hillary Clinton) đã tỏ ra không kiên nhẫn đối với việc Trump cố tình đọc sai các phát hiện chính thức của chính phủ."

⚪ ---- Kế hoạch bỏ qua cuộc tranh luận tổng thống Cộng hòa trong tuần này của Trump đang gây ra sự tức giận không nhỏ trong các quan chức Cộng hòa và không chỉ bởi vì Trump dự kiến sẽ xuất hiện bên cạnh nhân vật Tucker Carlson của Fox News đã bị sa thải. Khi Trump để Carlson phỏng vấn cùng thời điểm tranh luật Cộng Hòa, sẽ có nhiều khán giả TV rời bỏ cuộc tranh luận để chuyển qua xem Carlson phỏng vấn Trump.Theo báo The New York Times, Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa toàn quốc RNC Ronna McDaniel đã thực hiện một chuyến đi vào tháng 7 để gặp Trump và kêu gọi Trump tham gia đồng thời cảnh báo rằng điều đó có thể phản tác dụng sau khi Trump giành được các đề cử của Cộng Hòa và trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Cộng Hòa."Một trong những lập luận mà Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, Ronna McDaniel, đưa ra với ông Trump ngày hôm đó là bằng cách bỏ qua cuộc tranh luận, ông ấy sẽ cho Tổng thống Biden một cái cớ để thoát khỏi cuộc tranh luận về ông Trump nếu họ gặp lại nhau vào năm 2024, theo hai người quen thuộc với cuộc trò chuyện của họ," bài báo viết. Như một chiến lược gia của Cộng Hòa đã nói, “Mục tiêu cuối cùng là càng nhiều cuộc tranh luận càng tốt giữa Donald Trump và Joe Biden,” trong khi những người trong cuộc của Biden tuyên bố rằng họ chưa thực hiện bất kỳ kế hoạch nào xa hơn mà họ sẵn sàng thừa nhận.⚪ ---- Vì tuân lệnh Tổng Thống Trump, nên không có tội... Lý luận của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows bị nhiều luật gia bác bỏ. Meadows yêu cầu tòa hủy bỏ các cáo buộc chống lại ông, vì trong khi hành động cho Trump, Meadows nên được miễn trừ mọi trách nhiệm. “Bị truy tố ở đây hoàn toàn nằm trong phạm vi nhiệm vụ của Meadows với tư cách là chánh văn phòng và chính sách liên bang làm cơ sở cho vai trò đó,” luật sư của Meadows ghi trong hồ sơ.Nhưng Charlie Bailey, cựu Luật sư cấp cao của Quận Fulton, đã tham gia dàn hợp xướng của các nhà phân tích pháp lý giải thích rằng nó không hoạt động theo cách đó. Nói với MSNBC chiều Chủ nhật, Bailey giải thích, "Tôi không tin nó có lực kéo. Đầu tiên, yêuc ầu được đệ trình lên tòa án liên bang cho Thẩm phán Steve Jones, người không thể ra phán quyết vì Jones không có thẩm quyền. Vì vậy,Jones sẽ phải quyết định liệu có nên chuyển đến tòa án liên bang bên ngoài Georgia hay không. Nhưng, thứ hai, tôi sẽ nói điều này, tôi nghĩ nó nghe rất giống một số lập luận trong kiến nghị của Mark Meadows về việc tạm giam. Nó cũng giống như rất nhiều điều bạn nghe được từ Trump tập trung vào 'tôi là ai' chứ không phải 'tôi đã làm gì'. Thành thật mà nói, điều đó có vẻ độc đoán. Nhưng bạn thường coi đó là một cái cớ. Rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn vì tôi là chánh văn phòng Bạch Ốc. Tôi có thể làm những gì tôi muốn vì tôi là Tổng thống Hoa Kỳ. Và đó không phải là cách nó hoạt động."Meadows cũng bị phát hiện đã kiểm duyệt cuốn sách của chính Meadows khi những người viết thuê phát hiện ra chi tiết về các tài liệu mật mà Trump lấy từ Bạch Ốc. Nghĩa là Meadows ý thức rằng hành vi Trump trộm tài liệu mật là phạm pháp.Cựu công tố Charlie Bailey nói, bản thân ông đã làm việc với Biện lýFani Willis khi cô Willis giám sát vụ gian lận ở trường học Georgia, Bailey biết cô Willis là một công tố thận trọng. Bailey nói: "Những gì bạn có ở đây về Fani Willis và nhóm của cô Willis, những gì họ đã làm với bản cáo trạng này là kể toàn bộ câu chuyện. Vì vậy, không có nơi nào để che giấu. Vì vậy, bồi thẩm đoàn - khi vụ án này được đưa ra xét xử có sự hiểu biết đầy đủ về bối cảnh của tất cả những hành động này đã được thực hiện. Vì vậy, đó là một vụ kiện mạnh mẽ. Bây giờ, mọi vụ án chỉ mạnh mẽ như bằng chứng tại phiên tòa. Trongcáo trạng, tất nhiên, có những cáo buộc nhưng một khi chúng ta đến phiên tòa, chúng ta sẽ thấy. Tôi sẽ kể cho bạn điều này về Fani Willis, cô Willis sẽ không truy tố trừ khi cô Willis có bằng chứng chứng minh. Vì vậy, tôi nghĩ nó nói lên một câu chuyện mạnh mẽ về âm mưu lật ngược cuộc bầu cử của chúng tôi ở Georgia. Tôi không muốn trở thành một trong những bị cáo, trong trường hợp này, tôi sẽ nói với bạn điều đó." Cầng hi rằng, các đồng minh của Trump nghi rằng Meadows đã trở thành một "con chuột" (khai hết để nhẹ tội) chống lại Trump.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Hai trong bài phát biểu trước một đám đông lớn tập trung trước Quốc hội Đan Mạch ở Copenhagen rằng ông "tin tưởng" Nga sẽ thua cuộc chiến ở Ukraine. "Tất cả các nước láng giềng của Nga đang bị đe dọa nếu Ukraine không thắng thế", Zelensky nói trước các nhà lập pháp sau bài phát biểu công khai của mình. Tổng thống Ukraine cảnh báo: “Các nền dân chủ trên khắp thế giới có thể trở thành mục tiêu của... sự mất ổn định”. "Nhưng, Ukraine sẽ thắng thế," ông trấn an Quốc hội Đan Mạch. Cuối tuần qua, Đan Mạch và Hoà Lan đã công bố thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.⚪ ---- Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết hôm thứ Hai rằng các nước Liên Âu khác cần tăng chi tiêu quốc phòng. "Châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình, cùng với các đồng minh Hoa Kỳ của chúng tôi. Chính phủ của Petteri Orpo cam kết giữ cho chi tiêu quốc phòng của Phần Lan ở mức ít nhất là 2% GDP, phù hợp với mục tiêu của NATO", bà nói. Nhận xét của bà được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi mới nhất giữa Phần Lan và Nga về số lượng quân đội Nga ngày càng tăng ở biên giới chung.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn rơi chiếc máy bay không người lái (UAV) thứ hai ở khu vực Moscow hôm thứ Hai: "Máy bay không người lái của Ukraine đã bị phòng không phát hiện và tiêu diệt kịp thời trên lãnh thổ của quận Istra thuộc khu vực Moscow." Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang báo cáo rằng tất cả các hoạt động tại 4 sân bay của Moscow đã được nối lại sau khi bị gián đoạn do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng sớm hôm nay Thứ Hai.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết trên Telegram hôm Chủ nhật rằng Đan Mạch sẽ gửi 19 chiến đấu cơ F-16 tới Ukraine. Thăm Đan Mạch, Zelensky xác nhận rằng việc đào tạo phi công Ukraine đã bắt đầu ở Đan Mạch. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đan Mạch tiết lộ rằng điều kiện tiên quyết để chuyển giao máy bay là trang bị thành công cho phi công và nhân viên Ukraine kiến thức về cách vận hành phi cơ này. Bộ này nói thêm rằng việc quyên góp sẽ được thực hiện theo cách "dần dần", để đảm bảo rằng kế hoạch chuyển đổi sang phi cơ chiến đấu F-35 của Đan Mạch không bị ảnh hưởng.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte đã đồng ý rằng Hòa Lan sẽ gửi 42 chiến đấu cơ F16 tới Kiev. Zelensky viết trên Telegram ngày 20/8. "F 16. Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Tính đến hôm nay, chúng tôi có chi tiết cụ thể. Phi cơ này sẽ ở trên bầu trời Ukraine. Cảm ơn Hoà Lan,” Zelensky viết, kèm theo một bức ảnh selfie chung với Rutte, được chụp tại căn cứ không quân Eindhoven.Trong cuộc gặp tại Hoà Lan vào ngày 20/8, họ đã thống nhất về số lượng máy bay F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine sau quá trình đào tạo phi công và kỹ sư Ukraine. Thỏa thuận bao gồm 42 máy bay.⚪ ---- Nhiều công ty sẵn sàng trả lương cao cho một kỹ sư có thể thực sự hiểu được những ứng dụng tốt nhất của trí tuệ nhân tạo (AI). Báo Wall Street Journal viết rằng các công ty tuyển dụng lớn đang theo đuổi các nhà khoa học dữ liệu (data scientists) và chuyên gia về học-máy (machine learning) với mức lương sáu con số khổng lồ.Chẳng hạn, Netflix gần đây đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi rao tìm người cho vị trí 900.000 đô/năm cho nền tảng máy học của mình. Tương tự các ví dụ khác, bao gồm tuyển dụng vị trí làm về AI trị giá 398.000 đô/năm tại trang web hẹn hò Hinge, công việc trị giá 252.000 đô/năm tại Walmart và vị trí 437.000 đô/năm tại Upwork, một thị trường việc làm.⚪ ---- Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết nữ cầu thủ Olga Carmona, 23 tuổi, người có bàn thắng giúp Tây Ban Nha đoạt vô địch World Cup nữ hôm Chủ nhật, đã biết tin cha cô qua đời sau trận chung kết. Liên đoàn không cho biết cha của Carmona qua đời khi nào, cũng không đưa ra nguyên nhân cái chết. "Chúng tôi yêu bạn, Olga," liên đoàn đăng trên mạng X, AP đưa tin. "Bạn là một phần của lịch sử bóng đá Tây Ban Nha." Chức vô địch World Cup là chức vô địch đầu tiên của Tây Ban Nha.Nữ cầu thủ Carmona ghi bàn bằng một cú sút chân trái ở phút 29 giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Anh ở Sydney, Australia. Cô cũng đã ghi bàn thắng muộn trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Thụy Điển ở trận bán kết.⚪ ---- Vé phi cơ đang rẻ bất ngờ. Nếu bạn đã kiên nhẫn chờ đợi đến lúc mua vé máy bay, bạn có thể không muốn đợi lâu hơn nữa để đặt vé máy bay. Ứng dụng du lịch Hopper cho biết rằng vé trung bình cho một chuyến bay nội địa là 257 USD, thấp hơn 11% so với cùng thời điểm năm ngoái và đáng chú ý là thấp hơn so với thời điểm này năm 2019. Trong tháng 7/2023, chỉ số giá vé máy bay đã giảm 8,1% so với tháng trước, tháng giảm thứ tư liên tiếp, theo Consumer Price Index Summary (Tóm tắt Chỉ số Giá Tiêu dùng) được công bố vào tháng 8/2023.Tuy nhiên, thời hạn cuối mùa hè sẽ không kéo dài mãi mãi. Hopper dự kiến giá vé trung bình vào khoảng 267 đô la vào tháng 8 và duy trì ổn định đến giữa tháng 9, sau đó vé máy bay sẽ bắt đầu tăng giá. Điều đáng chú ý là mức trung bình tính đến tất cả các chuyến bay — luôn có một số chuyến bay rẻ và một số khác thì không, ngay cả khi mức trung bình thấp hơn bình thường. Công ty dự đoán rằng giá vé trung bình sẽ cao nhất vào khoảng $283 vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.Theo Thrifty Traveler, có một số yếu tố tác động, nhưng có một yếu tố cơ bản đằng sau việc giá nội địa thấp hơn, đó là cung và cầu. Trang web du lịch chỉ ra rằng khi đại dịch đã lùi sâu vào quá khứ đối với nhiều người (bất chấp làn sóng lây nhiễm gần đây), ngày càng có nhiều du khách đặt các chuyến đi quốc tế, buộc một số hãng phải giảm giá nội địa để lấp đầy chỗ.⚪ ---- Nếu bạn đang chuẩn bị nghỉ hưu và cố gắng tìm hiểu cách sử dụng những năm cuối đời mình, thì bây giờ là lúc để tìm kiếm một số địa điểm lý tưởng. CNN đã chọn một số thị trấn nhỏ ở Mỹ để xem xét cho một cuộc rút lui yên tĩnh trong cuộc sống sau khi nghỉ hưu. CNN đã đánh giá các thành phố có dân số từ 100.000 người trở xuống, không chỉ tự hào về chất lượng cuộc sống phải chăng mà còn có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt, môi trường xung quanh an toàn và nhiều việc phải làm cho nhóm người cao niên năng động. Dưới đây là 10 lựa chọn của CNN.Thị trấn nhỏ tốt nhất cho người về hưu:. Greenville, South Carolina. Charlotteville, Virginia. Eagle, Idaho. Cedar Park, Texas. Burlington, Vermont. Richland, Washington. Portland, Maine. Lawrence, Kansas. Carmel, Indiana. Franklin, Tennessee⚪ ---- Một trận động đất mạnh 5,1 độ richter đã làm rung chuyển California lúc 2:41 giờ chiều Chủ Nhật. Trong khi nhiều đường cao tốc Nam California bắt đầu ngập lụt do Bão nhiệt đới Hilary, Trung tâm Dữ liệu Động đất Nam California giữa Santa Barbra và Ventura đã báo cáo về trận động đất 5,1 độ. Tâmc hấn khoảng 4 dặm về phía đông, đông nam của Ojai, California.Theo các bản ghi dữ liệu từ trang web, một loạt dư chấn cũng đã đổ ầm ầm qua cùng một khu vực với cường độ từ 1,7 đến 3,6. Ngay khi động đất, tiểu bang gửi cư dân tin nhắn có nội dung: "Cảnh báo khẩn cấp: Đã phát hiện động đất! Cúi xuống, nấp, giữ chặt. Hảy bảo vệ bản thân. —USGS ShakeAlert." Có một trận lở đất nhỏ, không liên quan đến trận động đất, nhưng do mưa lớn.⚪ ----Nam California: học sinh chơi banh bầu dục, xô xát nhau, nổ súng, 1 em nhập viện. Một thiếu niên đã phải nhập viện sau khi bị bắn trong một trận bóng cà-na của trường trung học ở Rancho Cucamonga vào tối thứ Sáu. Theo Cảnh sát quận San Bernardino, nạn nhân, chỉ được xác định là một cậu bé 16 tuổi, đang tham gia một trò chơi tại trường trung học Etiwanda. Cảnh sát tới sau khi được báo cáo về một nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trên đường trước trường học vào khoảng 8:23 giờ tối.Trong lúc ẩu đả, một nghi phạm chưa rõ danh tính đã nổ súng khiến nhóm thanh niên bỏ chạy. Nạn nhân bị thương với vết thương do đạn bắn không nguy hiểm đến tính mạng, được chuyển đến một bệnh viện địa phương. Nghi phạm bỏ trốn, đang bị truy nã.⚪ ---- Los Angeles: 3 người trúng đạn, nhập viện, sau khi tiếng súng vang lên ở Hyde Park vào tối thứ Bảy. Cảnh sát đã nhận được báo cáo về một vụ nổ súng trên khu phố 3800 của W. 58th Place ngay trước 7 giờ tối. Không có mô tả nào về nghi phạm được cung cấp cho báo chí và không rõ điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng. Cảnh sát chỉ nói đang điều tra.⚪ ---- Công ty nước ngoài hàng đầu của Ấn Độ ONGC Videsh Ltd (OVL) đã được gia hạn thêm ba năm đểở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, theo công ty mẹ của công ty ONGC cho biết. Đây là lần gia hạn thứ tám cho OVL, chi nhánh ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (ONGC). Lần gia hạn thứ bảy để thăm dò dầu khí là đến ngày 15 tháng 6 năm 2023 và PTI vào ngày 13 tháng 8 đã báo cáo rằng công ty đang đàm phán với chính quyền VN để gia hạn thêm ba năm.OVL "đảm bảo gia hạn thêm 3 năm để khám phá ở Lô 128 của Biển Đông! Cam kết chiến lược của Ấn Độ vẫn mạnh mẽ khi ONGC Videsh tiếp tục hành trình thăm dò với lần gia hạn thứ 8 cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2026," ONGC cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter.Cho đến nay, công ty đã không tìm thấy bất kỳ trữ lượng dầu khí có thể phục hồi giá trị thương mại nào trong lô này trong 17 năm họ đã thăm dò ở đó, nhưng vẫn tiếp tục hiện diện ở đó vì lợi ích chiến lược của Ấn Độ ở Biển Đông.⚪ ---- Các khu học chánh trên khắp Hoa Kỳ đang gặp tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Nghề dạy học phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu. Tỷ lệ thôi việc cao và không đủ thanh niên muốn trở thành giáo viên. Có hàng chục nghìn vị trí giáo viên đang cần tuyển dụng ở Hoa Kỳ — và hơn 160.000 công việc được lấp đầy bởi các giáo viên kém chất lượng, theo nghiên cứu của, giáo sư tại Đại học Sư phạm thuộc Đại học Kansas State University.Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất ở miền Nam và Tây Nam. Tình trạng tuyển dụng giáo viên là một vấn đề dai dẳng trong thập kỷ qua, nhưng vấn đề đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch và sự gia tăng gần đây của các vụ xả súng ở trường học - cả hai đều đang khiến giáo viên kiệt sức.Lương giáo viên vẫn dậm chân tại chỗ. Từ năm 1996 đến năm 2021, lương hàng tuần được điều chỉnh theo lạm phát của giáo viên trường công chỉ tăng 29 đô la, từ 1.319 đô la lên 1.348 đô la, theo báo cáo của Slate. Và “câu chuyện về ý nghĩa của việc trở thành một giáo viên trên khắp đất nước này đã trở nên tồi tệ hơn trong mười năm qua” khi các trường học liên tục bị lôi kéo vào các cuộc xung đột chính trị, theo lời Nguyen nói.⚪ ----, 52 tuổi, được chúc mừng sau khi chạy 100 dặm tại Hamster Endurance Runs ở Padden Lake, tiểu bang Washington vào ngày 13/8/2023. Chỉ có 25 người khác từng làm được điều đó. Giờ đây, một phụ nữ ở Quận Pierce cũng đã làm được điều đó. Van Phan, 52 tuổi, gần đây đã vượt qua cuộc chạy siêu marathon 100 dặm của mình lần thứ 100. Cô hiện là người Tây Bắc Thái Bình Dương đầu tiên tham gia câu lạc bộ vận động viên quốc tế, ưu tú, những người đã chạy các cuộc đua 100 dặm, theo Davy Crockett, một nhà sử học và chuyên gia siêu việt dã.Phan đã hoàn thành Đường chạy sức bền Hamster kéo dài 32 giờ ở Bellingham vào ngày 13/8, đánh dấu lần chạy hơn 100 dặm lần thứ bảy của cô vào năm 2023 và lần thứ 100 trong sự nghiệp của cô. Phan liên tục hoàn thành các cuộc chạy dài hơn 26,2 dặm của một cuộc chạy trường lực (marathon) tiêu chuẩn. Cô ấy bắt đầu sự nghiệp chạy cự ly cực xa của mình gần đúng 20 năm trước khi vào ngày 20/9/2003, cô ấy chạy giải Cle Elum Ridge 50K. Cô ấy sống ở Lakewood với bạn trai của mình, Mikey Skylar, người cũng đã tham gia cuộc đua Bellingham ngày 13 tháng 8.Kể từ khi cô còn là một đứa trẻ mới biết đi, West Washington đã là nhà của cô. Phan không phải là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Cô ấy đã làm việc toàn thời gian với tư cách là phụ tá bác sĩ từ năm 2001. Phan đã không bắt đầu chạy đường dài cho đến khi cô ấy 29 tuổi vào năm 2001 khi cô ấy chạy marathon đầu tiên. Cô tìm thấy tình yêu với môn thể thao mà sức bền chiến thắng tốc độ. Trong các cuộc đua siêu ma-ra-tông, các vận động viên chạy trên quãng đường rất xa trên địa hình đôi khi hoang vắng, chạy liên tục từ bình minh cho đến đêm sâu.

Đối với 100 dặm, đó là một cuộc phiêu lưu. Cuộc chạy đua 100 dặm thứ 100 của Phan là ở Bellingham diễn ra trên một vòng 2,6 dặm quanh Hồ Padden yên tĩnh, đẹp như tranh vẽ, gần biên giới Canada. Phan đã chạy vòng quanh hồ 42 lần chỉ trong hơn 30 giờ, tổng cộng là 109 dặm trong 30:15:33. Phan nói với The News Tribune về màn trình diễn của cô ấy: “Tôi hơi tiếc vì đã không tiếp tục… Tôi có thể đã hạ gục thêm hai vòng hồ nữa."

⚪ ---- TIN VN. Nghịch lý: Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng, nhưng doanh nghiệp lại kêu... lỗ. Theo Báo Dân Việt. Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng thời gian qua, nhưng doanh thu của các doanh nghiệp ngành gạo tăng trưởng khá cao trong quý II, nhưng do giá vốn và chi phí lãi vay vẫn ở mức cao nên lợi nhuận sau thuế của nhiều doanh nghiệp tiếp tục đi lùi.

⚪ ---- TIN VN. Công ty môi giới BĐS 200 người chỉ còn 20 người đi làm, khó chốt được khách: Bỏ đi làm shipper, TikToker kiếm thêm. Theo Báo Phụ Nữ Số. Thị trường BĐS trong năm qua đã trải qua khá nhiều biến động. Không ít nhân viên môi giới BĐS rời bỏ ngành, một số công ty cắt giảm nhân viên đến mức tối đa, thu nhập được cho là khá thấp so với nhiều năm trước. Ngọc Linh (25 tuổi), đang là chuyên viên BĐS cho 1 doanh nghiệp khá có tiếng, chia sẻ rằng tháng 2 vừa rồi, khi thị trường BĐS rơi vào thời điểm biến động nhất, công ty của cô bạn đang từ 200 nhân sự sales sau 1 tuần giảm xuống chỉ còn 20 người đi làm. Nhìn chung, trong giai đoạn này, phần lớn môi giới BĐS đều nghỉ và chuyển sang ngành nghề khác do tâm lý chung và hiệu ứng của thị trường.

⚪ ---- HỎI 1: Hôm nay là Ngày Của Người Cao Niên: 61% dân Mỹ thấy bất an tài chính khi nghỉ hưu?

ĐÁP 1: Đúng thế. Thứ Hai 21/8/1023 là Ngày Quốc gia Người Cao Niên. Điều này gần như tự động mang đến những suy nghĩ về việc nghỉ hưu. Nếu một cuộc khảo sát gần đây là chính xác thì những suy nghĩ đó có thể không thanh thản và hạnh phúc: Theo cuộc khảo sát do TopCashback.com thực hiện, 61% người Mỹ không cảm thấy chuẩn bị tài chính cho việc nghỉ hưu. Họ không thoải mái về điều đó. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 2.041 người trưởng thành, từ 18 tuổi trở lên.

Chi tiết:

⚪ ---- HỎI 2: Bác sĩ khuyên, để giảm căng thẳng, nên ăn cơm chung với người thân?

ĐÁP 2: Đúng thế. Căng thẳng mãn tính, liên tục có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ trong đời, nhưng một cuộc khảo sát mới từ American Heart Association (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ), cho thấy giờ ăn thường xuyên với những người khác có thể là một giải pháp đơn giản giúp kiểm soát căng thẳng. Trong số 1.000 người trưởng thành Hoa Kỳ trên toàn quốc được khảo sát vào tháng 9 năm 2022 cho phong trào Healthy for Good của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ do Wakefield Research thực hiện, đại đa số (84%) nói rằng họ ước mình có thể dùng bữa thường xuyên hơn với những người thân yêu và gần như tất cả các bậc cha mẹ đều báo cáo thấp hơn mức độ căng thẳng trong gia đình họ khi họ thường xuyên kết nối với nhau trong bữa ăn.

Chi tiết:

.