Đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha đã thắng chức Vô địch bóng đá nữ thế giới (Women's World Cup) đầu tiên với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Anh hôm Chủ nhật.

- Bão Hilary đang đổ bộ vào Nam California.

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đồng ý với lời cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows khai với công tố: Trump chưa từng giải mật hàng loạt hồ sơ bao giờ.

- Cựu Phụ tá công tố viên Watergate: người ủng hộ Trump sẽ từ bỏ Trump khi camera ở phiên tòa Georgia cho họ thấy Trump là tên lừa đảo.

- Thống đốc Florida Ron DeSantis mắng người ủng hộ Trump là thiếu máu, chỉ chờ đọc xem Trump gõ chữ gì lên mạng rồi tung hô. Phe Trump ồn ào chụp mũ DeSantis.

- Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson: sẽ trở thành “công tố” để truy tố Trump tại cuộc tranh luận sơ bộ sắp tới của Cộng hòa

- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie: vì cạn tiền, phải cắt giảm các phúc lợi An sinh Xã hội và Medicare

- Ứng cử viên tổng thống của Cộng hòa Chris Christie chỉ trích lời Trump nói Putin ngưỡng mộ Trump

- Stephanie Grisham (cựu GĐ Báo chí Bạch Ốc dưới thời Trump): có thể cựu Chánh văn phòng Mark Meadows sẽ khai hết về Trump để xin giảm tội

- Nhiều luật gia bảo thủ nổi tiếng đồng ý: Trump mất tư cách ứng cử chức vụ công quyền vì Hiến pháp cấm cửa người hỗ trợ bạo loạn

- Nam California: chủ tiệm treo cờ đồng tính, bị bắn chết; hung thủ chạy trốn, chạm súng với cảnh sát, bị bắn chết.

- World Cup Nữ 2023: Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch, sau khi thắng đội Anh 1-0.

- Nga biểu diễn cắm cờ mặt trăng: tàu vũ trụ Nga Luna-25 sau khi mất liên lạc 2 ngày đã lao thẳng vào chị Hằng

- Mỹ kêu gọi TQ ngừng "áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan."

- Nga: tăng tốc nghiên cứu, sản xuất phi cơ không người lái.

- Anh: Nga nói xâm lược Ukraine để giữ yên bờ Tây, không ngờ bờ Tây bây giờ bắn phi cơ không người lái vào tận thủ đô Moscow.

- Nga: phi cơ không người lái Ukraine bắn vào thủ đô Moscow, bị bắn rớt, các sân bay thủ đô hoãn nhiều chuyến bay; bắn vào 1 nhà ga xe lửa Kursk, 5 người bị thương.

- LHQ lên án vụ Nga bắn hỏa tiễn vào thành phố Chernihiv của Ukraine, làm 7 người chết và 117 người bị thương.

- Zelensky: sẽ tự sản xuất Xe chiến đấu 90 (CV90) kiểu Thụy Điển

- Mỹ: quân Ukraine đã đi xuyên 1 bãi mìn và tấn công thành công vào Tokmak, sẽ tới Melitopol, cửa ngõ vào bán đảo Crimea.

- Anh: truy quét 1 khách sạn ở London, thu hồi một chiếc bình cổ TQ thế kỷ 15 trị giá khoảng 2,5 triệu USD

- California: xe buýt con thoi robot chạy vòng quanh Treasure Island

- San Francisco: Xe taxi robot có thể là nơi an toàn nhiều người vào để hút ma túy, dan díu sex

- Sacramento (thủ phủ California): Biện lý Thien Ho dự kiến có thể sẽ nộp đơn kiện chống lại thành phố vì tình hình vô gia cư

- California: 1 lính TQLC chết trong cuộc huấn luyện bắn đạn thật

- Van Tran, nghị viên hội đồng thành phố Morrow, tiểu bang Georgia bị khiển trách để trả thù đề xuất in phiếu bầu song ngữ Anh-Việt

- GS John Nguyen (Đại học West Virginia) nghiên cứu thành công ghép da cá để chữa bệnh mắt.

- Texas: Kiet Tuan Nguyen bị xét xử vì tội bắn chết Ryan Vo, tấn công cô Stacey Nguyen

- TIN VN. Ngành dệt may xuất khẩu đang gặp khó khăn nhất trong 20 năm qua.

- HỎI 1: Gián điệp Trung Quốc chiêu dụ người Việt gốc Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế, theo Taiwan News.

- HỎI 2: Gần 1/2 dân Mỹ trưởng thành ủng hộ cấm ứng dụng Tik Tok? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/8/2023) ⚪ ---- Bão Hilary đang đổ bộ vào Nam California hôm Chủ nhật với tư cách là một cơn bão yếu cấp 1 hoặc một cơn bão nhiệt đới với lượng mưa từ 2 đến 10 inch. Mưa nhẹ đã bắt đầu rơi ở các quận Los Angeles, Quận Cam, Riverside và Ventura vào sáng Chủ nhật và sẽ tăng cường độ trong suốt cả ngày. Một cảnh báo di tản có hiệu lực đối với cư dân của khu vực Mountain Cove ở Azusa bắt đầu từ trưa Chủ nhật và kéo dài đến trưa thứ Hai.

Bộ Trưởng Tư Pháp California Rob Bonta đã cảnh báo công chúng về việc tăng giá bất hợp pháp các mặt hàng khi người dân tích trữ thực phẩm và đồ tiếp tế cho cơn bão. Luật tiểu bang thường cấm tính giá vượt quá 10% giá của một mặt hàng trước khi tiểu bang hoặc địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đối với bất kỳ mặt hàng nào được bán sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, luật cấm tính lệ phí hơn 50% chi phí mặt hàng của người bán.

Luật này áp dụng cho các nhà bán lẻ bán thực phẩm, vật tư khẩn cấp, vật tư y tế, vật liệu xây dựng, xăng dầu, dịch vụ sửa chữa hoặc tái thiết, dịch vụ dọn dẹp khẩn cấp, một số dịch vụ vận chuyển, dịch vụ vận chuyển hàng hóa và kho bãi, chỗ ở khách sạn và nhà cho thuê. Người vi phạm có thể bị truy tố hình sự dẫn đến án tù lên đến một năm và/hoặc phạt tiền lên đến 10.000 USD. Những người vi phạm cũng phải chịu hình phạt lên tới 2.500 đô la cho mỗi lần vi phạm.

⚪ ---- Nam California: chủ tiệm treo cờ đồng tính, bị bắn chết; hung thủ chạy trốn, chạm súng với cảnh sát, bị bắn chết. Một chủ tiệm trang phục bị bắn chết vì treo cờ Tự hào bên ngoài cửa tiệm của bà gần Hồ Arrowhead vào tối thứ Sáu. Cảnh sát Quận San Bernardino đã phản ứng với một vụ nổ súng tại cửa hàng quần áo Mag Pi tọa lạc tại 28938 Đường Hook Creek ở Cedar Glen vào khoảng 5 giờ chiều. Nạn nhân là bà Laura Ann Carleton, 66 tuổi, bị một vết thương do đạn bắn, đã chết tại hiện trường.

Cảnh sát nói nghi phạm, người chưa được xác định danh tính, đã chạy bộ trốn khỏi khu vực về phía Đường Torrey, ngay phía đông Quốc lộ 173. Trong khi tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện ra nghi phạm trang bị một khẩu súng ngắn gần Đường Torrey và Đường Rause Rancho. Trong khi đối đầu với nghi phạm, một "cuộc đụng độ vũ lực chết người đã xảy ra" và nghi phạm đã bị bắn chết. Không có thêm chi tiết nào được tiết lộ về cuộc chạm súng.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngừng "áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan." Bắc Kinh nên chọn tổ chức một "cuộc đối thoại có ý nghĩa" với chính quyền của hòn đảo, theo Bộ Ngoại giao Mỹ nói với giới truyền thông trong một tuyên bố. Bộ cho biết thêm họ sẽ giám sát các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc trong khu vực xung quanh lãnh thổ tranh chấp một cách “chặt chẽ”.

⚪ ---- Nga đã có một màn cắm cờ trên mặt trăng tuyệt vời bằng cách lao thẳng vào lòng chị Hằng... Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Roscosmos của Nga cho biết trên Telegram hôm Chủ nhật rằng theo phân tích sơ bộ, có vẻ như tàu vũ trụ không người lái sứ mệnh mặt trăng Luna-25 của họ đã va chạm "với bề mặt mặt trăng". Một ngày trước đó, "liên lạc với Luna-25 đã bị gián đoạn", Roscosmos viết, đồng thời cho biết thêm rằng "các biện pháp được thực hiện vào ngày 19 và 20 tháng 8 để tìm kiếm thiết bị và liên lạc với nó không mang lại bất kỳ kết quả nào." Roscosmos cho biết một "ủy ban liên ngành được thành lập đặc biệt" sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

⚪ ---- Đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha đã thắng giải Vô địch bóng đá nữ thế giới (Women's World Cup) đầu tiên với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Anh hôm Chủ nhật. Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Olga Carmona ở phút 29, theo AP. Hậu vệ trái này đã ghi bàn trong các trận đối đầu tại World Cup cho Tây Ban Nha, đội có 18 bàn thắng đẹp nhất giải đấu tại World Cup này, và cô chỉ trở thành cầu thủ thứ bảy trong lịch sử giải đấu ghi bàn ở cả bán kết và chung kết.

Tây Ban Nha, đội suýt có binh biến vào năm ngoái khi 15 cầu thủ rời đội tuyển quốc gia, lại là đội chơi phong cách tấn công nhiều hơn trong trận chung kết và ép sân cả trận. Trận thua của đội tuyển Anh là trận thua đầu tiên ở giải đấu này đối với huấn luyện viên Sarina Wiegman, người được thuê vào cuối năm 2021 với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên không phải người Anh của đội. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Wiegman trong đêm chung kết. Trận chung kết bảo đảm sẽ có đội tuyển vô địch World Cup nữ lần đầu tiên vì cả Tây Ban Nha và Anh đều chưa từng nâng cao chiếc cúp này.

Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 cũng vinh danh các cầu thủ xuất sắc. Tiền vệ người Tây Ban Nha Aitana Bonmatí được vinh danh là người nhận Quả bóng vàng (Golden Ball ) của giải đấu cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Thủ môn đội tuyển Anh Mary Earps giành giải Găng tay vàng (Golden Glove) cho thủ môn xuất sắc nhất. Earps đã giữ gôn tuyệt vời suốt giải đấu và trong trận chung kết. Cô cũng là thủ môn của đội Manchester United, và là chìa khóa trong suốt giải đấu cho đội tuyển Anh.

.

Salma Paralluelo của đội tuyển Tây Ban Nha được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Best Young Player) giải đấu nhờ màn trình diễn xuất sắc trong suốt thời gian thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha, ghi hai bàn thắng quan trọng cho đội bóng trước Hoà Lan và Thụy Điển.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã ủng hộ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows sau khi Meadows tuyên bố rằng Tổng thống khi đó là Donald Trump đã không giải mật hàng loạt tài liệu trước khi rời nhiệm sở. Hôm Chủ nhật, ABC News đưa tin Meadows không biết về bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải mật hàng loạt tài liệu trước khi Trump rời Bạch Ốc. Trump phải đối mặt với hơn hai chục tội danh trong vụ truy tố Trump đã trộm và giấu tài liệu mật ở Miami.

.

"Như bạn đã biết, Donald Trump đã tuyên bố rằng tất cả những tài liệu mà ông ấy mang theo tới Mar-a-Lago, ông ấy đã giải mật," người dẫn chương trình ABC Jonathan Karl giải thích với Pence. "Nhưng chúng tôi được biết rằng Meadows đã khai với các nhà điều tra rằng Meadows không biết về lệnh giải mật rộng rãi như vậy từ Donald Trump. Bạn có nghe bất cứ điều gì cho thấy rằng tổng thống đã ban hành lệnh, thậm chí là lệnh thường trực, giải mật các tài liệu như vậy không?"

.

Pence đáp: “Tôi thực sự không thể bình luận về bản tin của bạn, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi chưa bao giờ được biết về bất kỳ nỗ lực rộng rãi nào mà Trump tuyên bố giải mật các tài liệu mật.”

.

⚪ ---- Jill Wine-Banks (cựu Phụ tá công tố viên Watergate) cho biết những người ủng hộ Trump có thể thấy hành vi được cho là trái pháp luật của cựu tổng thống bị phơi bày trong các phiên tòa xét xử Trump và sau đó sẽ quyết định không bỏ phiếu cho Trump. Wine-Banks đã xuất hiện trên American Voices cùng với Alicia Menendez vào tối thứ Bảy, và được hỏi về việc các đảng viên Cộng hòa khác đã khó vượt qua như thế nào khi Trump là lãnh đạo trên thực tế của Cộng Hòa. Wine-Banks trước đây cho biết các hồ sơ truy tố Trump rất mạnh mẽ và rằng Trump sẽ "kiện sức vì thua cuộc [pháp lý]".

.

Wine-Banks đã mở đầu những bình luận của mình bằng cách nói rằng "không có gì đảm bảo" rằng sẽ có một cuộc chia tay với Trump, lưu ý rằng "họ (Cộng Hòa) đã thua một số cuộc bầu cử vì Trump, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục gắn bó với Trump."

.

Tuy nhiên, bà đã phác thảo làm thế nào nó có thể xảy ra. Cụ thể, camera trong phòng xử án có thể là câu trả lời: "Vì vậy, không rõ là họ đã nhận được thông điệp chưa. Nhưng tôi nghĩ rằng có đủ đảng viên Đảng Cộng hòa sẽ theo dõi phiên tòa và sẽ bị nó mê hoặc và sẽ thấy rằng, giống như Richard Nixon, Trump là một kẻ lừa đảo. Và họ sẽ thay đổi lá phiếu của mình."

.

Bà nói thêm: "Tôi nghĩ đó là một trong những hy vọng duy nhất mà chúng ta có. Và tôi hy vọng vụ xét xử không bị chuyển lên tòa án liên bang từ Georgia. Bởi vì, ít nhất chúng tai sẽ có camera trong vụ xét xử ở Georgia."

.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump sau khi gọi họ là "những con tàu lềnh bềnh một chỗ" (“listless vessels”: listless là thiếu chất sống) trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Trong lời bình luận với một phóng viên của The Florida Standard, anh ấy nói: “Nếu tất cả chúng ta đều là những con tàu lềnh bềnh chỉ biết tuân theo, các bạn biết đấy, bất cứ điều gì xảy ra với trang mạng Truth Social (của Trump) mỗi sáng, thì đó sẽ không phải là một chuyển động bền bỉ.”

.

Khi được hỏi về những tuyên bố (Trump quy chụp DeSantis) rằng DeSantis là “Cộng hòa giả danh (RINO),” DeSantis trả lời, “Bạn có thể là người bảo thủ nhất kể từ khi cắt lát bánh mì. Trừ khi bạn đang hôn mông của Trump, bằng cách nào đó họ sẽ gọi bạn là RINO."

.

Mặc dù trước đây DeSantis rất kín tiếng trong việc chỉ trích Trump, đối thủ lớn nhất của khi vận động tranh cử cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, nhưng các nhận xét mới nhất của DeSantis đã ngay lập tức khiến thế giới MAGA nổi giận. “DeSantis ủng hộ Hillary một cách toàn diện và gọi [các] người ủng hộ MAGA là 'Những con tàu lềnh bềnh,” Steven Cheung, phát ngôn viên của Trump, đã tweet, ám chỉ đến cụm từ “rổ những kẻ đáng thương” mà bà Hillary Clinton sử dụng để chỉ những người ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

.

⚪ ----- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Chris Christie đã phản bác lại những bình luận của Trump về mối quan hệ của Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Trump tuyên bố Trump là “quả táo trong mắt Putin (có nghĩa: Putin ngưỡng mộ, yêu thích Trump)”. Christie cho biết hôm thứ Bảy trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Erick Erickson tại một sự kiện ở Atlanta: “Mới hôm qua, Trump [đã nói] Trump là người được Putin ngương mộ, yêu thích tới. Tôi phải nói thật với các bạn rằng, tôi không muốn trở thành quả táo trong mắt của Vladimir Putin.”

.

Christie, cũng là cựu thống đốc bang New Jersey, đã đề cập đến nhận xét của Trump trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business, nơi Trump tuyên bố Putin “sẽ không bao giờ xâm lược Ukraine” nếu Trump là tổng thống, chỉ ra mối quan hệ có vẻ tích cực của ông với tổng thống Nga.

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa và cựu Thống đốc tiểu bang Arkansas Asa Hutchinson cho biết ông dự định trở thành “công tố viên” truy tố Trump tại cuộc tranh luận sơ bộ sắp tới của Đảng Cộng hòa, ngay cả khi Trump không xuất hiện. “Tôi sẽ không bào chữa cho Donald Trump - tôi sẽ là công tố viên,” Hutchinson nói trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC. “Tôi sẽ nói sự thật về Donald Trump, và dù Trump có ở đó hay không, Trump sẽ là tâm điểm của vấn đề.”

.

Bình luận của Hutchinson được đưa ra sau khi có thông tin hôm thứ Sáu rằng Trump đã lên kế hoạch không dự tranh luận và thay vào đó sẽ tham gia cuộc phỏng vấn với cựu người dẫn chương trình Fox News, Tucker Carlson.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie cho biết đã đến lúc chấp nhận “rủi ro chính trị” và xem xét các thay đổi đối với các phúc lợi An sinh Xã hội và Medicare dành cho những người trẻ tuổi. Ông cho biết những thay đổi đối với các chương trình là cần thiết, nếu không chúng có thể hết tiền đối với mọi người trong khoảng một thập niên nữa khi Mỹ phải đối mặt với nợ quốc gia ngày càng tăng.

.

Theo phân tích của liên bang, quỹ đứng sau An sinh xã hội đang trên đà mất khả năng thanh toán trong khoảng một thập niên. Nếu điều đó xảy ra, nó chỉ có thể trả số tiền mà nó nhận được, nghĩa là lợi ích trung bình sẽ giảm đáng kể. Một nghiên cứu từ Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm trong tuần này cho thấy rằng lợi ích cho cặp vợ chồng đã nghỉ hưu trung bình sẽ giảm hơn 17.000 đô la mỗi năm nếu quỹ mất khả năng thanh toán vào năm 2033, như dự kiến.

.

Christie đề xuất tăng tuổi đủ điều kiện nhận trợ cấp (An sinh Xã hội, Social Security, thường gọi là welfare) cho người Mỹ hiện dưới 50 tuổi. Ông nói, chỉ tác động đến những người trẻ tuổi mới giúp họ có thời gian lên kế hoạch cho sự thay đổi. Ông nói: “Chúng ta có thể tiết kiệm thực sự trong thời gian dài bằng cách chơi với độ tuổi đủ điều kiện." Ông gọi những thay đổi về tính đủ điều kiện là một cuộc trò chuyện cần thiết đã khiến các đảng viên Cộng hòa “sợ hãi” trong quá khứ và là điều không thể bắt đầu đối với các đảng viên Dân chủ.

.

“Chúng ta phải có cuộc trò chuyện này. Và ngoài tôi, không ai trong cuộc đua này sẵn sàng nói về nó," Christie nói. Cựu thống đốc cũng đề xuất phương tiện kiểm tra trợ cấp, nghĩa là chỉ những người dưới một ngưỡng thu nhập nhất định mới đủ điều kiện nhận chúng. Anh ấy đã không chỉ định ngưỡng đủ điều kiện đó sẽ ở đâu trong kế hoạch của mình.

.

Việc cắt giảm quyền lợi là một phần của cuộc tranh luận lớn hơn về ngân sách liên bang hồi tháng 3/2023. Trong khi một số người bảo thủ đưa ra ý tưởng thay đổi các chương trình, những người Cộng hòa cuối cùng đã đồng ý không đụng đến An sinh xã hội hoặc Medicare trong các cuộc đàm phán ngân sách. An sinh xã hội và chi tiêu quyền lợi khác chiếm gần một nửa ngân sách liên bang. Thăm dò cho thấy Christie hiện đang ở vị trí thứ năm trong số các ứng cử viên, theo mức trung bình toàn quốc, với khoảng 3% ủng hộ. Christie sẽ tham dự cuộc tranh luận Cộng Hòa đầu tiên ở Wisconsin vào tuần tới.

.

⚪ ---- Ai sẽ hợp tác với Công tố để khai thật về Trump? Dự kiến sẽ có 1 người. Mark Meadows là một cá nhân thân cận với Donald Trump, người "chắc chắn" có thể hợp tác với các công tố viên trong cuộc điều tra hình sự về cáo buộc lật đổ bầu cử, theo một quan chức truyền thông của cựu tổng thống cho biết hôm thứ Bảy. Stephanie Grisham, cựu Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc dưới thời chính quyền Trump, đã xuất hiện trên Alex Witt Reports, nơi bà được hỏi liệu có "mối lo ngại chính đáng rằng ai đó, hoặc nhiều người, có thể khai thật về Trump hay không." Grisham là người đã không ngần ngại chỉ trích Trump và thậm chí cả Fox News.

.

"Tôi nghĩ với cả bốn trường hợp, sẽ có vấn đề hoặc khả năng ai đó có thể bước ra khai hết. Tôi biết thế giới Trump vẫn lo ngại về Mark Meadows. Tôi biết Meadows khá rõ và tôi biết Meadows luôn làm những gì tốt nhất cho chính anh ta," Grisham nói. "Tôi có thể thấy anh ta sẽ khai thật chắc chắn."

.

Grisham cho biết có thể những người ít tên tuổi hơn sẽ cung cấp cho các công tố viên thông tin họ cần: "Vì vậy, tôi nghĩ rằng một số người ở cấp thấp hơn, đặc biệt là ở Georgia, có thể sẽ khai hết, khai thật. Họ có thể không có đủ phương tiện, nguồn lực để trả tiền cho các luật sư. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người có lẽ nên lo lắng về điều đó trong thế giới Trump. Cá nhân tôi không biết những người đó. Nhưng đó là những người mà tôi sẽ quan tâm. Và một lần nữa, tôi biết Mark Meadows hiện là một mối nghi ngờ lớn đối với họ trong một thời gian dài một vài trong số các trường hợp khác nhau. Meadows chưa bị truy tố trong bất cứ điều gì ngoại trừ Georgia, nhưng tôi chắc chắn sẽ để mắt theo dõi Meadows."

.

⚪ ---- Nhiều luật gia bảo thủ nổi tiếng đang ngày càng đưa ra lập luận hiến pháp rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa năm 2024 Donald Trump nên bị cấm làm tổng thống vì những hành động của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống trước đó. Bài mới nhất là hôm Thứ Bảy 19/8/2023 trên tạp chí The Atlantic, từ giáo sư luật cấp tiến Laurence Tribe và J. Michael Luttig, cựu thẩm phán kháng án liên bang và là một người bảo thủ nổi tiếng, người đã trở thành người chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trump sau cuộc bầu cử.

.

Không phải tất cả mọi người trong cộng đồng luật pháp đều đồng ý – và những gì các học giả đang đề xuất sẽ cần được kiểm tra trước tòa. Tuy nhiên, các bài viết của Luttig và Tribe ghi lại cuộc trò chuyện về Hiến pháp và cuộc nổi dậy năm 2021 có khả năng phát triển trong mùa bầu cử năm 2024. Họ và những người khác lập luận dựa trên việc đọc một phần của Tu chính án thứ 14, một điều khoản sau Nội chiến loại trừ khỏi công quyền tương lai bất kỳ ai, trước đây, với tư cách là một quan chức nhà nước đã tuyên thệ nhậm chức, “tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn… hoặc [đã ] trợ giúp, hoặc an ủi kẻ thù” của chính phủ.

.

Hai luật gia này viết: “Sau khi đã suy nghĩ rất lâu và sâu sắc về văn bản, lịch sử và mục đích của điều khoản không đủ tiêu chuẩn của Tu chính án 14 đối với phần lớn sự nghiệp chuyên nghiệp của chúng tôi, cả hai chúng tôi đã kết luận cách đây vài năm rằng, trên thực tế, việc kết tội sẽ không còn quan trọng nữa. Những nỗ lực của cựu tổng thống nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và kết quả là cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, khiến Trump nằm trong phạm vi của điều khoản truất quyền tư cách và do đó Trump không đủ tư cách để làm tổng thống một lần nữa.”

TIN VN. Ngành dệt may xuất khẩu đang gặp khó khăn nhất trong 20 năm qua

Gián điệp Trung Quốc chiêu dụ người Việt gốc Đài Loan

Mới tuần trước, hai thành viên của Hiệp hội Liên bang (Federalist Society), một tổ chức pháp lý có ảnh hưởng đáng kể trong giới tư tưởng pháp lý bảo thủ, đã phát hành một bài báo đánh giá luật đưa ra lập luận tương tự. “Theo quan điểm của chúng tôi, trên cơ sở hồ sơ công khai, cựu Tổng thống Donald J. Trump bị hiến pháp truất quyền làm Tổng thống (hoặc nắm giữ bất kỳ chức vụ công quyền nào khác) vì vai trò của ông trong âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 và các sự kiện dẫn đến đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1,” theo các giáo sư luật William Baude và Michael Stokes Paulsen đã viết cho Tạp chí Luật của Đại học Pennsylvania. “Trường hợp bị truất quyền tranh cử rất mạnh mẽ.”⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm Chủ nhật rằng trong Diễn đàn kỹ thuật và quân sự quốc tế ARMY 2023, một trong những trọng tâm chính là máy bay không người lái (UAV). Chỉ huy Cục Phát triển Sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Alexander Osadchuk, cho biết trong ngày qua, nhiều quan chức và các lãnh đạo các công ty sản xuất máy bay không người lái hàng đầu, đã tham gia một phiên thảo luận về máy bay không người lái. Mục đích là để "phối hợp các nỗ lực của các trung tâm khu vực và nhà sản xuất hệ thống máy bay không người lái đa cánh quạt" để cải thiện các điều kiện đào tạo người điều khiển, phát triển và sản xuất hàng loạt UAV.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ hôm Chủ nhật trong báo cáo tình báo mới nhất rằng Không quân Nga chịu "áp lực mạnh mẽ" để tăng cường phòng không "phía tây nước Nga", vì số lượng các mối đe dọa "xâm nhập sâu vào bên trong nước Nga" đã tăng lên trong những tháng gần đây."Các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga có tầm quan trọng chiến lược vì Tổng thống [Vladimir] Putin gần như chắc chắn đã xâm lược Ukraine với giả định rằng điều đó sẽ ít ảnh hưởng trực tiếp đến người Nga. Nhưng rồi các phi cơ không người lái thường xuyên tấn công Moscow", Bộ giải thích. Áp lực có thể sẽ đè nặng lên Tham mưu trưởng Lực lượng Không lực Vũ trụ Nga, Đại tá Viktor Afzalov, vì Tổng tư lệnh, Tướng Sergei Surovikin vẫn vắng mặt.⚪ ---- Roman Starovoy, thống đốc Kursk, Nga, tiết lộ trên Telegram rằng một nhà ga xe lửa trong khu vực là mục tiêu của Ukraine. Kiev đã sử dụng phi cơ không người lái trong vụ tấn công khiến 5 người bị thương nhẹ. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng họ đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thực hiện một "cuộc tấn công khủng bố" bằng phi cơ không người lái vào Moscow và Moscow Oblast lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ. Không có thương vong hoặc thiệt hại. Trước đó ít phút, truyền thông Nga đưa tin các sân bay Vnukovo và Domodedovo ở thủ đô Moscow đã hoãn một số chuyến bay.⚪ ---- Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy đã lên án vụ Nga bắn hỏa tiễn vào thành phố Chernihiv của Ukraine, khiến ít nhất 7 người chết và hơn 100 người bị thương. "Thật tàn ác khi tấn công vào quảng trường chính của một thành phố lớn vào buổi sáng, trong khi mọi người đang đi dạo, một số đi nhà thờ để kỷ niệm một ngày tôn giáo của nhiều người Ukraine," điều phối viên của tổ chức tại Ukraine, Denise Brown, cho biết trong một tuyên bố. tuyên bố. Theo thị trưởng thành phố Oleksandr Lomako, vụ tấn công đã giết chết ít nhất 7 người, trong đó có một bé gái 6 tuổi và làm bị thương 117 người.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy đã công bố kế hoạch Ukraine bắt đầu tự sản xuất Xe chiến đấu 90 (CV90) do Thụy Điển sản xuất trong tương lai. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristofferson, Zelensky đã tweet rằng "chúng tôi có một chương trình nghị sự rộng lớn, nhưng hợp tác quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bao gồm cả những chiếc CV-90 mạnh mẽ của Thụy Điển. Các chiến binh của chúng tôi đã đưa chúng vào sử dụng hiệu quả trên chiến trường. Chúng tôi cũng có ý định sản xuất chúng ở Ukraine."⚪ ---- CBS News ngày 18/8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân Ukraine đã đi xuyên qua một bãi mìn và tấn công thành công vào Tokmak, tỉnh Zaporizhzhya. Quân Ukraine đã đột nhập vào phía bắc Tokmak và hiện đang giao chiến với tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga đang trấn giữ thành phố. Theo kế hoạch, quân Ukraine sẽ giải phóng Tokmak và sau đó tiến tới chiếm lại Melitopol, cửa ngõ vào bán đảo Crimea.Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov của Ukraine tuyên bố, cuộc phản công đã chậm so với kế hoạch, nhưng đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Bộ Quốc phòng Ukraine nói đã giải phóng Urozhayne vào ngày 16/8. Tổng cộng, quân Ukraine đã chiếm lại 9 khu định cư ở phía nam và phía đông Ukraine vào tháng 6 và Staromayorske vào tháng 7.⚪ ---- Cảnh sát Anh hôm thứ Bảy cho biết, một chiến dịch truy quét tại một khách sạn ở London đã giúp thu hồi một chiếc bình cổ Trung Quốc thế kỷ 15 trị giá khoảng 2,5 triệu USD và phá vỡ đường dây tội phạm được cho là đã đánh cắp cổ vật này từ một bảo tàng Thụy Sĩ. Chiếc bình có niên đại từ thời Yongle của triều đại nhà Minh, là một trong ba món đồ bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Viễn Đông ở Geneva vào năm 2019.Sở cảnh sát thủ đô Anh đã đưa ra thông báo sau khi một tòa án ở London hôm thứ Sáu kết luận hai người đàn ông phạm tội vì nỗ lực bán chiếc bình của băng đảng, AP đưa tin. Một người đàn ông thứ ba đã nhận tội với tội danh tương tự vào đầu năm nay và hai người khác bị bắt ở London đang chờ xét xử ở Thụy Sĩ trong vụ án. Cả 5 người đều đến từ phía đông nam London.Cảnh sát chìm đã đề nghị mua chiếc bình với giá 573.000 USD và đồng ý mua tại một khách sạn ở trung tâm London, nơi nghi phạm đầu tiên bị bắt. Cảnh sát đã trao phần thưởng trị giá 12.734 đô la cho thông tin dẫn đến việc thu hồi một chiếc tách uống rượu "kiểu doucai" có trang trí hình con gà cũng bị đánh cắp khỏi bảo tàng Geneva. Một cái chén trị giá khoảng 100.000 USD đã được trả lại cho bảo tàng sau khi nó bán tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông hồi năm 2019.⚪ ---- California: Đầu tiên là robotaxis. Sau đó, là xe buýt robot, không người lái. San Francisco đã ra mắt dịch vụ xe buýt con thoi đưa đón tự hành (autonomous shuttle service) -- chưa đầy một tuần sau khi các cơ quan quản lý của California cho mở rộng robotaxis bất chấp những lo ngại về giao thông và an toàn. Xe buýt robot miễn phí sẽ chạy hàng ngày theo một tuyến đường cố định có tên là Loop, chạy vòng quanh Treasure Island, nơi từng là căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở giữa Vịnh San Francisco. The Loop có bảy điểm dừng, kết nối các khu dân cư với các cửa tiệm và trung tâm cộng đồng. Khoảng 2.000 người sống trên đảo này.Các xe buýt con thoi chạy hoàn toàn bằng điện, không có ghế lái hoặc vô lăng, có một nhân viên có thể lái xe buýt bằng bộ điều khiển cầm tay nếu cần. Quận đang cung cấp dịch vụ xe buýt tự hành đưa đón như một phần của chương trình thí điểm được tài trợ để đánh giá cách các xe robot có thể bổ sung cho hệ thống giao thông công cộng.Tilly Chang, giám đốc điều hành của Cơ quan Giao thông vận tải Quận San Francisco cho biết: “Có một nhân viên trên xe buýt nên mọi người sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. Bây giờ là một cuộc trình diễn để xem, nó hoạt động như thế nào khi có một chiếc xe buýt đưa đón không người lái trong một môi trường tốc độ thấp, lưu lượng khách thấp?”⚪ ---- Xe taxi robot có thể là nơi nhiều người vào để hút ma túy, nơi một số cặp trai gái vào dan díu sex mà có thể tránh được cặp mắt của cảnh sát và hàng xóm. Theo một bản tin từ báo The San Francisco Standard, người dân ở Vùng Vịnh đang sử dụng các xe không người lái cho nhiều mục đích hơn là đi từ Điểm A đến Điểm B. Báo này đã nói chuyện với 4 người đi trên xe taxi tự hành Cruise ở San Francisco, họ nói đã quan hệ tình dục trên xe taxi robot. Báo này đã đổi tên của các nguồn để bảo vệ quyền riêng tư của họ.Một người phụ nữ tên Megan nói với báo này về cuộc dan díu với bạn tình là Alex khi họ đi trên taxirobot của công ty Cruise, hai người nói đã thực hiện không dưới 6 lần dan díu sex trên xe tự hành. Những chuyện như thế đã được tiên đoán trong cuộc nghiên cứu năm 2019 in trong cuốn “Annals of Tourism Research” (“Biên niên sử về nghiên cứu du lịch”): “Mặc dù các SCAV (xe tự hành và kết nối chung) có thể sẽ được giám sát để ngăn chặn hành khách quan hệ tình dục hoặc sử dụng ma túy trong đó và để ngăn chặn bạo lực, nhưng sự giám sát đó có thể nhanh chóng bị khắc phục, vô hiệu hóa hoặc loại bỏ.”⚪ ---- Hơn hai chục người đã tham gia một vụ kiện chống lại Thành phố Sacramento, thủ phủ California, liên quan đến một nơi tạm trú cho người vô gia cư bị cho là vi phạm pháp lệnh. Các nguyên đơn muốn Thành phố Sacramento tôn trọng Dự luật O, dự luật sẽ cấm cắm trại trên tài sản công và yêu cầu thành phố xác định số lượng không gian trú ẩn khẩn cấp tối thiểu dựa trên số lượng người vô gia cư ước tính. Nó cũng cho phép cư dân đưa ra hành động chống lại Thành phố vì cắm trại hoặc lưu trữ bất hợp pháp trên tài sản của thành phố. Nơi trú ẩn được đề cập là tại 3615 Auburn Blvd.Văn phòng Biện lý Quận Sacramento cũng đang yêu cầu thành phố bắt đầu dọn dẹp vỉa hè cho những người vô gia cư và gần đây đã yêu cầu ý kiến của công chúng thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến để tìm hiểu xem họ có đang thực thi các sắc lệnh của chính mình hay không. Biện lý quận Thiên Hồ dự kiến có thể sẽ nộp đơn kiện dân sự hoặc thậm chí là một vụ án hình sự chống lại thành phố -- nhưng điều đó cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh ngừng truy quét người vô gia cư, ngăn họ dọn dẹp các khu trại dành cho người vô gia cư. Quyết định được đưa ra sau khi Sacramento Homeless Union (Hiệp hội Người vô gia cư Sacramento) lý luận rằng Thành phố đã không tính đến các sự kiện 'nhiệt độ cao, nắng quá nóng' do không cung cấp ít bóng mát cho những người được chuyển đến "Khu vực an toàn" của Công viên Miller.⚪ ---- Nam California: Một lính TQLC tham dự Trung tâm Huấn luyện School of Infantry-West của Camp Pendleton đã chết vào tối thứ Năm trong cuộc huấn luyện bắn đạn thật, theo tờ Orange County Register đưa tin. Trong khi các chi tiết xung quanh cái chết không được tiết lộ, một cuộc điều tra về hoàn cảnh đằng sau cái chết đang diễn ra. Đại úy Josh Pena, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Giáo dục, cơ quan điều hành trường bộ binh, nói với OC Register rằng cuộc tập trận bắn đạn thật là một phần của khóa huấn luyện thường lệ tại trường. Tên của người lính Thủy quân lục chiến không được tiết lộ.⚪ ----, tiểu bang Georgia đã bị khiển trách sau khi bà đưa ra đề xuất rằng thành phố hãy cung cấp lá phiếu song ngữ Anh-Việt và Anh-Tây Ban Nha cho đông đảo cử tri người Mỹ gốc Việt và gốc Tây Ban Nha. Hội đồng đã bỏ phiếu tỷ lệ 4-1 để khiển trách Van Tran về "hành vi đối với nhân viên thành phố" nhưng không cho biết hành vi đó là gì.Hành động khiển trách đưa ra sau khi Nghị viên Dorothy Dean chỉ trích đề xuất của nghị viên Van Tran là "không phải Mỹ" và nói rằng Trần "nên xấu hổ". Đề nghị in song ngữ trên lá phiếu đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ của Dean, người tuần trước đã đề xuất rằng ý tưởng in phiếu song ngữ của Van Tran nên được đưa trưng cầu dân ý bằng lá phiếu.Thế rồi, nghị viên Van Tran bị khiển trách, bản văn ghi: “Thành phố đã nhận được nhiều khiếu nại từ thành phố Morrow về hành vi không thể chấp nhận được của Nghị viên Trần và các hành động không phù hợp đối với nhân viên thành phố vi phạm (điều lệ) thành phố và các chính sách của thành phố.”Nghị viên Van Tran nói rằng bà đang bị trả thù “vì đã cố gắng làm công việc của mình cho các công dân của thành phố Morrow. Không có quy trình hợp pháp, các đồng nghiệp của tôi đã có xung đột lợi ích khi đưa ra quyết định đó.”Báo Atlantic Journal-Constitution loan tin rằng các thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang đã đứng ra bảo vệ Tran trong một lá thư có chữ ký của hơn hai tá nhà lập pháp, trong đó viết: “Không có ngôn ngữ quốc gia chính thức của Hoa Kỳ, một quốc gia được thành lập bởi những người nhập cư. Những người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ cũng là người Mỹ như những người nói tiếng Anh.”⚪ ---- Ghép da cá để chữa bệnh mắt... Một nghiên cứu mới do giáo sư, M.D., Khoa Nhãn khoa và Khoa học Thị giác, Đại học West Virginia, dẫn đầu, có thể cung cấp cho bệnh nhân một giải pháp thay thế ít xâm lấn hơn so với ghép da quanh mắt (periocular skin grafts). Nghiên cứu của BS Nguyễn đã xem xét kết quả của việc sử dụng da cá đã khử tế bào (decellularized fish skin) để sửa chữa quanh nhãn cầu trên những bệnh nhân bị loại bỏ da sau khi điều trị ung thư da. Nguyen giải thích rằng da cá đã khử tế bào là mô da được lấy từ vật chủ của cá đã trải qua kỹ thuật y sinh để sử dụng trong các quy trình tái tạo mô nhân tạo như ghép da. Nguyen nói rằng việc có thêm các lựa chọn thay thế ghép da truyền thống sẽ mang lại lợi ích rộng rãi cho bệnh nhân cũng như các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhãn khoa nói chung.“Việc bổ sung da cá đã khử tế bào như một nguồn mô thay thế để tái tạo quanh nhãn cầu tiếp tục mở rộng kho vũ khí phẫu thuật cho các bác sĩ phẫu thuật, đồng thời cung cấp một lựa chọn ít xâm lấn hơn cho bệnh nhân của chúng tôi,” Nguyen cho biết. Nghiên cứu của Nguyễn khám phá ứng dụng của một nguồn mô tiềm năng mới cho xenograft, da cá đã khử tế bào, trên 4 bệnh nhân gần đây đã trải qua phẫu thuật Mohs. Khi kết thúc nghiên cứu thử nghiệm, cả 4 mảnh ghép ngoại lai đều được hoàn thành thành công và khôngthấy biến chứng hậu phẫu nào. Nguyễn từng là điều tra viên chính cho dự án này, được thực hiện bởi nhiều thành viên nhóm Khoa học Sức khỏe WVU.⚪ ---- Texas: Một bồi thẩm đoàn đã triệu tập để xét xử vụ án giết người của một người đàn ông ở Universal City bị buộc tội trong vụ bắn chết người cách đây hai năm tại một tiệm làm móng ở North Side của San Antonio. Các công tố sẽ bắt đầu trình bày bằng chứng chống lại, 44 tuổi vào thứ Hai 21/8/2023. Nguyen bị truy tố vào tháng 9/2021 với tội danh giết người trong vụ bắn chết, 46 tuổi.Cảnh sát San Antonio đến ứng phó với một vụ nổ súng vào khoảng 1 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2021, tại một thẩm mỹ viện ở dãy nhà 11900 trên Đường Blanco. Họ tìm thấy Võ, người đã bị bắn, bên ngoài cơ sở. Các nhân chứng cho biết Nguyen và Vo bắt đầu cãi nhau. Vo chết sau đó tại một bệnh viện khu vực. Cảnh sát đã bắt giữ Nguyen ngay sau đó. Nguyen cũng bị buộc tội tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người, bị buộc tội tấn công một phụ nữ tênbằng súng vào ngày anh ta bị bắt. Nếu bị kết tội giết người, Nguyen phải đối mặt với án tù từ 5 đến 99 năm hoặc chung thân.⚪ ----. Theo VTV. Theo đại diện Bộ Công Thương, trong suốt 20 năm qua, ngay cả khi khủng hoảng kinh tế, xuất khẩu dệt may cũng chưa từng đối diện khó khăn như hiện nay. Cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành dệt may. Đây là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực, sử dụng đến 30% lực lượng lao động công nghiệp. Thế nhưng "gồng mình cầm cự" hay "thắt lưng buộc bụng" là những cụm từ được nhiều người sử dụng để nói về tình trạng khó khăn mà các doanh nghiệp dệt may đang phải đối mặt. Thậm chí có người còn nói rằng, doanh nghiệp dệt may đang "ngấm đòn" sau đại dịch COVID-19. Nói vậy là bởi, dệt may luôn dẫn đầu trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thế nhưng nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt hơn 18,6 tỉ USD, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.⚪ ---- HỎI 1:ĐÁP 2: Đúng thế, theo Taiwan News. Các cáo buộc đã được đưa ra đối với một sĩ quan quân đội Đài Loan đã nghỉ hưu và một doanh nhân bị nghi ngờ nhận một khoản tiền lớn từ Trung Quốc để thu thập các tài liệu bí mật về quân đội Đài Loan. Công tố viên đã đưa ra một thông cáo báo chí vào thứ Sáu (ngày 18 tháng 8) cho biết Trung sĩ đã nghỉ hưu Chen Min-cheng và doanh nhân Hu Chi-yao đã bị truy tố theo Đạo luật chống tham nhũng và an ninh quốc gia của Đài Loan, theo CNA. Các công tố viên cáo buộc rằng Hu đã sử dụng mối quan hệ kinh doanh của mình với quân đội Đài Loan để sắp xếp một cuộc gặp với Chen và một thiếu tướng của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Kim Môn.Các công tố viên cho biết Hu đã chụp một bức ảnh về cuộc họp được tổ chức tại văn phòng của tướng quân và gửi nó cho ngành cảnh sát Trung Quốc chịu trách nhiệm về an ninh nội địa. Hu bị cáo buộc đã sử dụng bức ảnh này để cho thấy rằng anh có thể tiếp cận các nhân viên quân sự cấp cao ở Đài Loan.Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng Hu và Chen bị cáo buộc đã đến thăm Thiếu tá Lin của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Penghu vào năm 2019 và cố gắng hối lộ Lin để lấy bí mật quân sự. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Chen đã cố gắng nhưng không thuyết phục được một doanh nhân người Việt gốc Đài Loan, cũng họ là Lin, thuyết phục những người lính Đài Loan gặp khó khăn về tài chính làm gián điệp hoặc thu thập bí mật cho quân đội Trung Quốc.Chen và Hu gia nhập danh sách ngày càng nhiều những người có liên hệ với quân đội Đài Loan, những người bị tình nghi làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Vào ngày 9 tháng 8, một thiếu tá Lục quân họ Hồ đã bị bắt giữ vì cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin mật cho một cựu thiếu tá quân đội họ Hsiao, người được tại ngoại vào ngày 31 tháng 7.Bảy người được nêu tên là bị cáo trong vụ án đó, trong đó ba người bị tạm giam và bốn người được tại ngoại. Các bị cáo bao gồm các sĩ quan quân đội phục vụ từ nhiều căn cứ quân sự, sĩ quan đã nghỉ hưu và dân thường.Đầu năm nay, Nikkei cáo buộc rằng có tới 90% quan chức quân đội đã nghỉ hưu ở Đài Loan cung cấp thông tin tình báo cho Trung Quốc, một cáo buộc đã bị Hội đồng Cựu chiến binh Đài Loan bác bỏ mạnh mẽ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gần 1/2 dân Mỹ trưởng thành ủng hộ cấm ứng dụng Tik Tok?ĐÁP 2: Đúng thế. Gần một nửa số người Mỹ trưởng thành ủng hộ lệnh cấm ứng dụng truyền thông xã hội TikTok do Trung Quốc sở hữu, theo một cuộc khảo sát mới của Reuters/Ipsos cũng đặt câu hỏi về các mối quan ngại về an ninh quốc gia và Trung Quốc. TikTok, thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance và được hàng chục triệu người Mỹ sử dụng, đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ về lệnh cấm trên toàn quốc do lo ngại về khả năng ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc. Khoảng 47% số người được hỏi trong cuộc thăm dò kéo dài hai ngày, kết thúc vào thứ Ba, cho biết ít nhất họ phần nào ủng hộ việc "cấm ứng dụng truyền thông xã hội, TikTok, sử dụng ở Hoa Kỳ", trong khi 36% phản đối lệnh cấm và 17% nói họ không biết.Cuộc thăm dò cho thấy 58% đảng viên Cộng hòa ủng hộ lệnh cấm, so với 47% đảng viên Dân chủ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những lo lắng sâu sắc của người Mỹ về ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết vào tháng 3 rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát nhu liệu trên hàng triệu thiết bị và thúc đẩy các câu chuyện chia rẽ người Mỹ, đồng thời nói thêm rằng ứng dụng này “kêu gào” về những lo ngại về an ninh quốc gia.Các quan chức tình báo hàng đầu khác của Hoa Kỳ, bao gồm cả Giám đốc CIA William Burns, cũng cho biết TikTok là một mối đe dọa. TikTok cho biết trong một tuyên bố rằng hơn 150 triệu người Mỹ, bao gồm 5 triệu doanh nghiệp Hoa Kỳ, tích cực sử dụng TikTok để kiếm sống, tham gia vào lớp học và tìm kiếm cộng đồng.Chi tiết: