- Fox Corp. cho LS Đinh Việt về vườn vì dàn xếp bồi thường 787,5 triệu đô cho Công ty Dominion Voting Systems. Dinh sẽ lãnh tiền mặt 23 triệu đô la và sẽ được trả 5 triệu đô cho 2 năm làm việc. - Hawaii cháy rừng: Có ít nhất 80 người đã chết, 1.000 tòa nhà ra tro. - Texas: Rắn trong móng vuốt diều hâu rớt trên cánh tay cô Peggy Jones đang cắt cỏ, quấn vào tay cô này, diều hâu sà xuống chộp lại rắn

Có ít nhất 80 người đã chết trong các vụ cháy rừng đang tàn phá quận Maui của Hawaii. Số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục.

QUẬN CAM (VB-12/8/2023) ⚪ ---- Texas: Rắn trong móng vuốt diều hâu rớt trên cánh tay cô Peggy Jones đang cắt cỏ, quấn vào tay cô này, diều hâu sà xuống chộp lại rắn. Cô Peggy Jones ở vùng nông thôn Texas kể lại với tờ Washington Post khi được nhập viện: "Đó có lẽ là điều đáng sợ nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi." Chồng cô là Wendell Jones nói với Silsbee Bee địa phương: "Câu chuyện kỳ lạ đến mức ngay cả bác sĩ cũng hỏi liệu vợ tôi có đang sử dụng (một số) loại thuốc nào đó khi cô đang kể câu chuyện hay không."

Có vẻ như một con diều hâu đang bay trên đầu với một con rắn trong móng vuốt của nó, nhưng con rắn luồn lách, vùng vẫy và rớt ngay trên cô Jones. Con rắn cuộn chặt quanh cánh tay phải của Jones, và con diều hâu sau đó sà xuống để lấy lại bữa ăn của nó. Điều này lặp đi lặp lại khi Jones cố gắng vô hiệu để ném con rắn ra khỏi tay cô. "Khoảng lần thứ tư, con diều hâu bắt được con rắn và mang nó đi," cô nói với 12NewsNow. "Tôi nhìn xuống và thấy mình đầy máu và đi về phía ngôi nhà."

Một điều may mắn của Jones là con rắn mà cô ấy nói liên tục mổ vào mặt cô ấy dường như không có nọc độc. Các bác sĩ cho biết hầu hết các vết thương ở cánh tay của cô ấy là do con diều hâu cào vào con rắn. Cánh tay của Jones đang hồi phục, nhưng cô mô tả những cơn ác mộng gần đây của mình là "khủng khiếp".

⚪ ---- Có ít nhất 80 người đã chết trong các vụ cháy rừng đang tàn phá quận Maui của Hawaii. Số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục.



Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết cháy rừng đã phá hủy khoảng 80% thị trấn Lahaina, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của thảm họa. Khoảng 1.000 tòa nhà đã bị phá hủy. Đám cháy ở Lahaina đã được khống chế 85% vào cuối ngày thứ Sáu, người dân được phép quay trở lại thị trấn trong một thời gian ngắn trước khi cảnh sát đóng đường một lần nữa với lý do lo ngại về an toàn.

⚪ ----- Quân đội Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng một trong những máy bay chiến đấu Su-30 của họ đã bị rơi ở vùng đất ngoài khơi Kaliningrad. Quân khu phía Tây cho biết tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện và máy bay đã lao xuống một khu vực vắng vẻ. "Phi hành đoàn của máy bay đã thiệt mạng. Theo thông tin sơ bộ, tai nạn là do trục trặc kỹ thuật", quân đội cho biết và cho biết thêm rằng chiếc máy bay đang bay mà không có đạn dược.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đã bắn hạ một hỏa tiễn Ukraine đang hướng tới Cầu Kerch nối bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng với đất liền. Chính quyền thân Nga cho biết cầu không bị hư hại và không có thương vong. "Chế độ Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào Cầu Crimean bằng hỏa tiễn hành trình phòng không S-200, được chuyển đổi thành phiên bản tấn công. Hỏa tiễn Ukraine đã bị các hệ thống phòng không của Nga phát hiện và đánh chặn kịp thời trên không", theo Bộ cho biết.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Bảy cảnh báo rằng ngày càng có nhiều quốc gia bày tỏ lập trường rằng các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga "là cần thiết. Điều đó không phát ra từ các quan chức, nhưng những tiếng nói này ngày càng lớn hơn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và luật hình sự để đảm bảo rằng những tiếng nói này sẽ biến mất", Kuleba nói với RBC Ukraine. Năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh bác bỏ các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vì nếu ngưng bắn để hòa đàm là chính thức cho Nga quyền sở hữu các vùng bị chiếm.

⚪ ---- Một loạt tờ rơi bích chương có logo của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner Group đã dán trên đường phố Krakow, Ba Lan, theo lời Lukasz Wantuch, cố vấn của chính quyền thành phố Krakow, cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 10/8. “Một trường hợp rất kỳ lạ và hấp dẫn,” Wantuch nói. “Các áp phích quảng cáo tuyển dụng cho Tập đoàn Wagner đã xuất hiện ở Krakow. Hóa ra, đó là một kiểu khiêu khích, và không chỉ ở Krakow.”

Các áp phích có lời kêu gọi - bằng tiếng Anh - tham gia Wagner PMC và một mã QR dẫn đến một trang web bằng tiếng Nga. Tờ báo địa phương Gazeta Krakowska đưa tin Bartlomiej Izdebski, một sĩ quan cảnh sát Krakow, tuyên bố rằng cảnh sát thấy có hai trường hợp như vậy và hiện đang làm việc để xác định bối cảnh của nó. “Chúng tôi đang thu thập lời khai, chụp ảnh các áp phích và sẽ điều tra,” Izdebski nói.

⚪ ---- Làm việc trong khuôn khổ tuyên bố của G7 về ý định cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh lâu dài, Kyiv và London đã tham gia các cuộc đàm phán song phương về các đảm bảo đó, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak nói với các đài truyền hình Ukraine ngày 11/8. Yermak nói: “Thật vậy, sau các đồng nghiệp Hoa Kỳ, chúng tôi đã bắt đầu tham vấn với bạn bè của chúng tôi, các đối tác từ Vương quốc Anh.

Ông nói thêm rằng Vương quốc Anh, nhờ hỗ trợ quân sự quan trọng, là một trong những "đối tác chính và chiến lược" của Ukraine. Theo ông, 13 quốc gia đã tham gia tuyên bố "đảm bảo an ninh" của các nước G7 cho Ukraine.

⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng Washington sẵn sàng cung cấp khóa huấn luyện F-16 cho các phi công Ukraine ở Hoa Kỳ nếu các đồng minh châu Âu thiếu "năng lực" cần thiết cho khóa huấn luyện đó. "Chúng tôi muốn tiến tới việc cung cấp cho Kiev khả năng lâu dài," Kirby nhấn mạnh.

Cụ thể, The Washington Post đã trích dẫn các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao của Ukraine rằng nhóm phi công đầu tiên của Ukraine khó có thể hoàn thành khóa huấn luyện về máy bay chiến đấu của Mỹ trước mùa hè tới. Tuy nhiên, vào tháng 6, Lockheed Martin tuyên bố sẵn sàng đào tạo phi công Ukraine.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đưa ra thuyết âm mưu: dịch COVID-19 là kế hoạch dựng sẵn để tước bỏ nhân quyền. Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI) đã có một bài phát biểu gây kinh hoàng hôm thứ Sáu, nói với Maria Bartiromo của Fox News rằng COVID-19 đã được “lên kế hoạch trước” bởi giới tinh hoa giấu tên với mục tiêu tước bỏ quyền con người. “Tất cả điều này đã được lên kế hoạch trước bởi một nhóm người thượng lưu,” Johnson nói khi thảo luận về đại dịch và accine với người dẫn chương trình truyền hình cánh hữu, đồng thời nói thêm rằng nhóm này muốn “kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của chúng ta”.

Tất nhiên, Johnson đã không đề cập đến một thành viên duy nhất của “nhóm ưu tú” này có ảnh hưởng như vậy đối với quốc gia, và cũng không đề xuất động cơ nào khiến họ muốn “kiểm soát hoàn toàn” cuộc sống và các quyền tự do của chúng ta. Nhưng rõ ràng, theo thượng nghị sĩ, nhóm đã hoàn thành mục tiêu của họ “từng chút một”. Ông nói: “Họ làm điều đó bằng cách chi tiêu lớn của chính phủ, tăng quy mô của chính phủ, tiếp quản WHO."

⚪ ---- Fox Corp. đã thông báo hôm thứ Sáu rằng Viet Dinh, Giám đốc pháp lý và chính sách, người đã cố vấn cho công ty trong vụ dàn xếp bồi thường trị giá 787,5 triệu đô la với Công ty bỏ phiếu Dominion Voting Systems, sẽ rời công ty vào cuối năm. Dinh nói rằng Dinh "có vinh dự được trở thành một phần của gia đình Fox trong hơn hai thập niên" đồng thời nói thêm rằng Dinh "đặc biệt trân trọng" "mối quan hệ với Rupert, Lachlan."

Đinh Việt là một trong những giám đốc điều hành có ảnh hưởng nhất của Fox Corp. và là cố vấn thân cận của Tổng quản trị Lachlan Murdoch. Vị trí vững chắc của Dinh tại công ty đã bị xói mòn sau cuộc chiến pháp lý với Dominion Voting Systems. Theo một hồ sơ của SEC hôm thứ Sáu, Dinh sẽ nhận được khoản thanh toán tiền mặt trị giá 23 triệu đô la và sẽ được trả 5 triệu đô la cho nhiệm kỳ hai năm với tư cách là cố vấn đặc biệt.

Đinh Việt gia nhập công ty Fox Corp. với tư cách là giám đốc pháp lý và chính sách vào năm 2018. Sự ra đi của Dinh diễn ra sau khi anh ấy bị chỉ trích rộng rãi vì đã xử lý vụ Dominion kiện Fox News về việc phát sóng những lời Trump và phe nhóm dối trá về cuộc bầu cử năm 2020.

⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm Luật sư quận David Weiss làm Công tố đặc biệt để giám sát cuộc điều tra về Hunter Biden. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng cuộc điều tra "đã đến giai đoạn mà ông ấy [David Weiss] nên tiếp tục công việc của mình với tư cách là Công tố đặc biệt và ông ấy đã yêu cầu được bổ nhiệm như vậy." Theo Garland, Weiss sẽ nhận được quyền tiếp tục cuộc điều tra của mình, thực hiện bất kỳ "bước điều tra" nào mà ông muốn và quyết định có truy tố hay không ở bất kỳ địa hạt nào.

Weiss cũng đã được trao quyền tối cao đối với vụ án này, "bao gồm cả trách nhiệm quyết định địa điểm, thời điểm và liệu có buộc tội hay không và đưa ra các quyết định cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của bất kỳ vụ truy tố nào phù hợp với luật liên bang."

⚪ ---- Trong phiên điều trần tại tòa án thủ đô hôm thứ Sáu để xác định Trump có thể nói công khai bao nhiêu về những rắc rối pháp lý của mình, không bên nào đạt được mọi thứ mình muốn. Nhưng thẩm phán trong vụ Trump lật ngược bầu cử 6/1/2021 đã nói rõ rằng Trump sẽ phải tuân thủ các hạn chế, ngay cả khi Trump đang tranh cử tổng thống. "Sự tồn tại của một chiến dịch chính trị sẽ không có bất kỳ tác động nào đến quyết định của tôi", Thẩm phán Tanya Chutkan của Hoa Kỳ cho biết, theo Wall Street Journal. "Tôi có ý định giữ chính trị ra khỏi điều này." Bà nói Trump "có quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất, nhưng quyền đó không phải là tuyệt đối", theo CNN. "Trong một vụ án hình sự như vụ này, quyền tự do ngôn luận của bị cáo phải tuân theo các quy tắc."

“Nếu điều đó có nghĩa là Trump không thể nói chính xác những gì Trump muốn nói về các nhân chứng trong vụ án này, thì mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy,” Chutkan nói. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối yêu cầu của chính phủ về điều mà tờ Washington Post mô tả là "lệnh bảo vệ toàn diện đối với thông tin được tiết lộ trong vụ án." Các công tố viên lo ngại Trump sẽ tiết lộ bằng chứng trong vụ án trong một bài phát biểu hoặc trên mạng xã hội (vì sẽ lộ tên các nhân chứng và họ sẽ bị quấy nhiễu) và muốn cấm Trump hoàn toàn nói về vụ án. Họ cũng cáo buộc Trump cố gắng đe dọa các nhân chứng. Hôm thứ Sáu, Chutkan đã thực hiện cái mà Hill gọi là "con đường trung dung". Có nghĩa là, Chutkan "đã đạt được một thỏa thuận giúp Trump có nhiều quyền hơn để thảo luận về bằng chứng thu thập được trong vụ án ngày 6 tháng 1 trong khi ngăn chặn việc chia sẻ khám phá nhạy cảm như lời khai của [nhân chứng] thu thập được trong vụ án."

Thẩm phán Chutkan nói rằng bà sẽ theo dõi cẩn thận các tuyên bố công khai của Trump để đảm bảo rằng chúng không đi quá giới hạn. Chutkan nói với luật sư John Lauro của Trump: “Tôi cảnh cáo ông và thân chủ của ông phải đặc biệt cẩn trọng trong các tuyên bố công khai của ông về trường hợp này. Tôi sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của các thủ tục tố tụng này." Và điều đó bao gồm việc đẩy nhanh quá trình xét xử Trump, theo Politico.

⚪ ---- Thêm chuyện lạ Cộng Hòa: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đại diện Alabama, nhưng thực sự cư trú ở Florida. TNS Tommy Tuberville đại diện cho Alabama tại Thượng viện Hoa Kỳ nhưng hồ sơ—và các tuyên bố của chính ông—cho thấy ông đã sống ở Florida trong nhiều năm, theo Washington Post. Báo WP đã mệnh danh Tuberville là "thượng nghị sĩ thứ ba của Florida" của Đảng Cộng hòa, báo cáo rằng Tuberville đã bán những bất động sản cuối cùng mà ông sở hữu ở Alabama hồi tháng trước và hồ sơ tài chính của chiến dịch cho thấy nơi ở chính của ông là một ngôi nhà ven biển trị giá 3 triệu đô la ở Bãi biển Santa Rosa, Florida mà ông sở hữu trong khoảng 20 năm. Vợ ông, Suzanne Tuberville, có giấy phép kinh doanh bất động sản ở Florida nhưng không phải ở Alabama, theo tờ Washington Post. Hồ sơ cho thấy Tubervilles cũng sở hữu một căn hộ ở Washington, DC.Khi ghi danh bỏ phiếu ở Alabama vào năm 2019, một năm trước khi đắc cử thượng nghị sĩ, ông cho biết nơi ở của mình là một ngôi nhà ở Auburn (Alabama), mặc dù hồ sơ cho thấy ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ và con trai của thượng nghị sĩ, chứ không phải chính Tuberville, theo WP. Hồ sơ tài chính của chiến dịch tranh cử cho thấy Tuberville đã liệt kê các chi phí ở Florida gần như hàng tháng kể từ khi ông trở thành thượng nghị sĩ.Steven Stafford, giám đốc truyền thông của Tuberville, nói với tờ Washington Post rằng nơi ở chính của thượng nghị sĩ là ở Auburn và gợi ý rằng khu nhà ở Florida cách đó 4 giờ lái xe là một "nhà nghỉ" mà Tuberville đến "khi ông ấy có một ngày cuối tuần rảnh rỗi." Ông không phủ nhận rằng thượng nghị sĩ không còn sở hữu tài sản trong tiểu bang Alabama. Báo Washington Post lưu ý rằng trong khi Tuberville trích dẫn các yêu cầu về nơi cư trú là lý do khiến ông quyết định không tranh cử thống đốc Alabama vào năm 2017, thì các quy tắc lỏng lẻo hơn rất nhiều đối với các thượng nghị sĩ — Hiến pháp yêu cầu các thượng nghị sĩ phải là "cư dân" của các tiểu bang mà họ đại diện, nhưng dưới Alabama luật, chỉ cần một ngày cư trú trong năm là để đủ điều kiện tranh cử.⚪ ---- Nhóm thân cận của Trump đang đẩy 1 nữ luật sư ra làm Lê Lai cứu chúa trong vụ Trump quậy lật ngược bầu cử 2020. Bà Sydney Powell, cựu luật sư giúp Trump, có thể sẽ bị truy tố hình sự trong tương lai rất gần vì các đồng minh của Trump đã tố cáo bà với các nhà điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith. Theo báo Rolling Stone, luật sư gây tranh cãi đã bị những người trong cuộc của Trump ném vào gầm xe buýt vì tham gia vào âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Cựu luật sư hàng đầu của Trump, Tim Parlatore, đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng cộng sự lâu năm của Rudy Giuliani, ông Bernie Kerik, đã chỉ trích Powell đồng thời đặt câu hỏi về sự tỉnh táo tâm thần của bà này. Parlatore giải thích: "Dựa trên nội dung câu hỏi của họ và sự hiểu biết của tôi về luật hình sự, cá nhân chính được thảo luận là người mà ông Kerik đã cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể buộc tội sẽ là Sidney. Rằng không có sự hỗ trợ nào vì bất cứ điều gì bà ta nói, rằng khi bà được yêu cầu cung cấp bằng chứng, bà đã không đưa ra bất cứ thứ gì, và khi bà bị loại [khỏi nhóm pháp lý chính thức của Trump], cách bà tiếp tục cố gắng chen chân vào.”Báo này lưu ý rằng có những câu hỏi về việc liệu Powell có thể đã bị "suy sụp tinh thần" hay không và thuật ngữ "người mất trí" đã được bàn tán xôn xao. Cường độ và sự tập trung vào Powell trong cuộc thẩm vấn (Smith thẩm vấn Kerik) đã khiến một người đã nói chuyện với các nhà điều tra kết luận, “Sidney thê thảm bầm dập rồi,” Parlatore nói thêm: “Tôi đồng ý.”⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-Ky.) cho biết hôm thứ Năm rằng Jared Kushner, cựu con rể và cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump khi còn đương chức, đã “vượt qua ranh giới đạo đức” khi nhận khoản đầu tư 2 tỷ đô la từ chính phủ Saudi trong công ty đầu tư tư nhân của mình 6 tháng sau khi ông rời Bạch Ốc. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Lead with Jake Tapper” của CNN, Comer thừa nhận lập luận của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024 Chris Christie, người đã ghi nhận hành động tham nhũng sâu rộng của Kushner ở Trung Đông nhờ làm việc cho Bạch Ốc của Trump và tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng “Gia đình Trump đã dính vào nghi vấn tham nhũng đó từ khá lâu rồi.”Tuy nhiên, Comer đã tìm cách phân biệt giữa các giao dịch kinh doanh của gia đình Trump và của gia đình Tổng thống Biden, điều mà Comer cho rằng ông coi là nghiêm trọng hơn. “Tôi đã lên tiếng rằng tôi nghĩ rằng những gì Kushner đã làm đã vượt qua ranh giới đạo đức,” Comer nói trên CNN khi được yêu cầu trả lời tuyên bố của Christie. “Những gì Christie đã nói - nó xảy ra sau khi Kushner rời nhiệm sở. Vẫn không có lý do gì, Jake, nhưng nó xảy ra sau khi anh ấy rời nhiệm sở. Và Jared Kushner thực sự có một công việc kinh doanh hợp pháp. Số tiền này [đến] gia đình Biden xảy ra khi Joe Biden là phó tổng thống khi Biden đang bay đến các quốc gia đó.” Thực tế, chưa có chứng cớ nào Ủy ban Giám sát Hạ viện đưa ra cho thấy Biden khi còn là Phó Tổng Thống lạm quyền, và bây giờ Cộng Hòa đang hăm dọa sẽ gửi trát đòi để Biden nộp các báo cáo tài khoản ngân hàng để Hạ Viện điều tra. Tức cười là, Trump không hề phổ biến giấy thuế hay giấy ngân hàng nào hai thập niên qua, và Cộng Hòa thấy không cần thắc mắc về Trump.⚪ ---- Alabama: Cầu thủ học sinh xuất sắc chết trên sân bóng rổ. Một trong những triển vọng bóng rổ trẻ sáng giá nhất của đất nước đã chết một cách bi thảm sau khi ngã gục trên sân trong buổi tập luyện ở trường hôm thứ Năm, theo gia đình cầu thủ học sinh này thông báo. Caleb White—người giữ vị trí cầu thủ hậu vệ cao cấp ngôi sao tại trường trung học Pinson Valley—mới 17 tuổi.Ông nội của White, George Varnadoe Jr., đã công bố tin tức hôm thứ Sáu trên Facebook, viết rằng Caleb “ngừng tim” trong quá trình tập luyện và “mọi nỗ lực hồi sức cho anh ấy đều thất bại. Cả gia đình mong chờ mùa giải cuối cấp sắp tới của anh và sau đó, chơi cho một trường D-1 và sau đó có lẽ là NBA. Nhưng……nó không phải như vậy.” Varnadoe Jr. cho biết cháu trai của ông là một “học sinh danh dự” và là một “hình mẫu xuất sắc”, người được xếp hạng 25 điểm hậu vệ [sân bóng] tốt nhất trong lớp của mình trên toàn quốc và số 2 ở Alabama.⚪ ---- Texas: săn heo rừng, sụp hố nước, 3 người đi săn và 1 con chó săn chết. Cảnh sát cho biết một cấu trúc ngầm dưới đất được sử dụng để chứa nước trong một cánh đồng bắp ở Texas đã trở thành một cái bẫy chết người đối với ba người đến từ Florida và con chó của họ. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bastrop cho biết các sĩ quan đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 1 giờ sáng Thứ Tư về ba người bị mắc kẹt trong một cái hố.Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết một nhóm bốn người đã bắt đầu đi săn heo rừng khi một trong những con chó của họ nhảy ra khỏi xe tải và cuối cùng rơi xuống bể chứa nước. Các nhà điều tra tin rằng một người đã đi vào bể chứa để cố gắng giải cứu con chó và 2 người khác cũng đã vào để cố gắng giải cứu người đầu tiên, CBS News đưa tin. Người thứ tư—sống trong khu vực và đã mời cư dân Florida đi săn heo—đã ở ngoài bể chứa nước và gọi 911 để được giúp đỡ.⚪ ---- Quận Cam: bắt 5 tên trộm. Cảnhs át Quận Cam đã bắt 5 người bị truy nã liên quan đến các vụ trộm diễn ra tại một số Cửa hàng UPS trong khu vực những tuần gần đây. Các vụ trộm diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 ở Laguna Niguel, Mission Viejo, Aliso Viejo và Laguna Woods. Ty cảnh sát Rancho Santa Margarita đã theo đuổi các đầu mối và thu thập bằng chứng dẫn họ đến một căn chung cư ở Santa Ana.Khám xét căn hộ, cảnh sát thu hồi “hàng nghìn chứng cứ về thông tin nhận dạng cá nhân thuộc về những người khác”, cũng như nhiều khẩu súng và hơn 250 gam fentanyl. Ba người đàn ông và hai phụ nữ đã bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả các vụ trộm.⚪ ---- Quận Cam: bắt 2 nghi can cướp 1 bưu tín viên. Hồi cuối tháng 7/2023, hai nghi phạm đã cướp một người đưa thư ở thị trấn Fountain Valley trong khu vực Bushard St. và Toucan Avenue. Giờ đây, các nhà chức trách cho biết họ có thể đã tìm thấy họ sau khi liên lạc với “hai cá nhân bên trong một chiếc xe khả nghi” gần Magnolia St. và Đại lộ Talbert Avenue. Một người trong đó là cậu bé 16 tuổi ở Huntington Beach. “Các cảnh sát đã tìm thấy hơn 100 mẩu thư bị đánh cắp, một khẩu súng ngắn giả và một số tài sản của nạn nhân bên trong xe.”⚪ ---- Nebraska:, 43 tuổi, bị giết trong tù, 3 tù nhân khác bị truy tố. Một nhóm 3 tù nhân đã bị truy tố vì cái chết của một tù nhân khác tại Trung tâm Cải huấn Quận Sarpy, Neb. Huan Pham, 43 tuổi, nằm bất động trong phòng giam vào tối thứ Năm. Theo cảnhs át Quận Sarpy, Dreshawn Stewart, 21 tuổi, bị truy tố tội giết người cấp độ hai. Hai tù nhân khác, Diego Vasquez, 21 tuổi và Derek Kern, 31 tuổi, bị truy tố tội giả mạo bằng chứng vật lý và phụ kiện cho một trọng tội.Cảnh sát và Sở cứu hỏa Papillion đã đáp ứng uộc gọi cứu hộ và thấy Pham trong phòng giam của anh lúc 9:48 tối. Cấu cứu CPR và các biện pháp cứu sinh khác đã không thành công. Phạm bị tống vào tù vào ngày 9 tháng 8 sau khi bị bắt vì tội lái xe lần đầu trong tình trạng say rượu.⚪ ----Theo báo Lao Động Thủ Đô. Trong 8 tháng đầu năm 2023, có 547 nhân viên y tế nghỉ việc tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với nhiều lý do khác nhau như áp lực công việc cao, không đảm bảo sức khỏe làm việc, sức khỏe suy giảm sau dịch Covid- 19. Trong 8 tháng đầu năm 2023, số lượng y bác sĩ nghỉ việc là 547 viên chức, trong đó 202 bác sĩ, 239 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Tính đến hiện tại, TP.HCM có gần 43.500 nhân viên làm việc tại các đơn vị y tế công lập.⚪ ----Theo Kinh Tế Sài Gòn Online. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực trong tháng 7-2023, tuy nhiên, tính chung 7 tháng, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn có sự suy giảm do những khó khăn từ sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chủ lực đều giảm trong 7 tháng vừa qua. Ở chiều ngược lại, nhu cầu hàng hóa của thế giới giảm cũng ảnh hưởng đến kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nguyên liệu phục vụ sản xuất đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam. Đây được xem là lý do khiến tình hình xuất nhập khẩu chung của Việt Nam từ đầu năm đến nay giảm ở mức 2 con số.⚪ ----. Theo báo Tuổi Trẻ. Đổ bê tông kín không cho cây nhận nước, đóng đinh, đóng khung sắt vào thân cây hay cắt tỉa cây xanh trơ thân, trụi lá... là tình trạng đang diễn ra tại TP.HCM được phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận.⚪ ---- HỎI 1: Thiếu ngủ sẽ hại tim, ngủ bù cuối tuần vô ích?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng giấc ngủ kém sẽ gây ra hậu quả và ngủ bù vào cuối tuần sẽ không khắc phục được điều đó. Một nghiên cứu nhỏ mới đây cho thấy nhịp tim và huyết áp, những thước đo quan trọng của sức khỏe tim mạch, sẽ xấu đi khi một tuần trôi qua khi ai đó chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm. Ngủ bù vào cuối tuần không giúp các biện pháp sức khỏe đó trở lại bình thường.Anne-Marie Chang, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Chỉ 65% người trưởng thành ở Mỹ thường xuyên ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm theo khuyến nghị và có rất nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng thiếu ngủ này có liên quan đến bệnh tim mạch về lâu dài.” Chang là phó giáo sư về sức khỏe hành vi sinh học tại Đại học Penn State University.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Các bệnh viện Mỹ gặp khủng hoảng thiếu thuốc hóa trị, kháng sinh?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nhiều bệnh viện Hoa Kỳ đang vật lộn để tìm thuốc hóa trị (chemotherapy), kháng sinh (antibiotics) và các phương pháp điều trị cứu sống khác trong bối cảnh khủng hoảng thiếu thuốc trên toàn quốc leo thang, khi các chuyên gia ngày càng kêu gọi hành động của chính phủ liên bang.Khoảng 1 trong 3 bệnh viện cho biết họ đã bỏ qua, trì hoãn hoặc kê đơn thuốc ít hơn mức cần thiết cho bệnh nhân do thiếu hụt nguồn cung, theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm bởi Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ (American Society of Health-System Pharmacists), một nhóm theo dõi thuốc của Hoa Kỳ sự thiếu hụt. Hầu như tất cả các bệnh viện trong cuộc khảo sát đều nói rằng việc chăm sóc bệnh nhân bị ảnh hưởng theo một cách nào đó.Michael Ganio, giám đốc cấp cao về chất lượng và thực hành dược phẩm của nhóm cho biết: “Tình trạng thiếu thuốc đang có tác động đáng kể đến lâm sàng. “Thật đau lòng khi thấy bệnh nhân đang bị ảnh hưởng đến mức độ thiếu hụt này.”Kết quả của cuộc khảo sát dựa trên phản hồi của hơn 1.100 dược sĩ bệnh viện và hệ thống y tế ở Hoa Kỳ từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Trong số các bệnh viện, 41% có 500 giường trở lên. Theo cuộc khảo sát, tất cả họ, ngoại trừ ba nơi được hỏi, cho biết họ đang gặp phải tình trạng thiếu thuốc.Chi tiết: