Trump ra hầu tòa, khai vô tội đối với các cáo buộc của Công tố đặc biệt Jack Smith, phiên tòa kế tiếp là ngày 28/8/2023.

- Công tố đặc biệt Jack Smith không truy tố Trump về tội xúi giục bạo loạn 6/1/2021 vì khó chứng minh ý định bạo loạn trong đầu Trump.

- Trump níu áo Tòa Tối Cao, xin can thiệp, xin cứu Trump.

- Trump giận dữ vì Thẩm phán gọi Trump là "Ông Trump" thay vì gọi là "Ngài Tổng Thống."

- Cáo trạng chống Trump ghi có 6 người là đồng phạm, nhưng chỉ truy tố Trump, không truy tố 6 người, vì muốn áp lực 6 đồng phạm hợp tác, khai thật để công tố dễ kết án Trump.

- Thăm dò Reuters: 45% cử tri Cộng hòa nói họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu Trump bị kết án

- Thăm dò ABC News: 52% nói Trump cần bị kết tội, 49% nói Trump nên ngưng vận động tranh cử

- Tòa kháng án số 9 cho Biden giữ chính sách y tế để từ chối người xin tị nạn nếu họ vượt biên trái phép

- Thẩm phán Moxila Upadhyaya (phiên tòa truy tố) cảnh báo Trump: cấm hối lộ hoặc tác động các nhân chứng.

- Mike Pence: nhận được hơn 7.400 khoản quyên góp kể từ khi bản cáo trạng chống Trump phổ biến

- Luật gia Alan Feuer: còn sót 1 tội của Trump, là chưa buộc tội Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi bạo loạn 6/1/2021.

- Gần 3/4 thành viên Cộng hòa ưu tiên kinh tế hơn môi trường, 80% đảng viên Dân Chủ ưu tiên môi trường hơn kinh tế.

- Việc làm phi nông nghiệp ở Mỹ tăng 187.000 việc làm trong tháng 7

- Mỹ & Châu Âu: Putin sẽ không ngưng bắn trước bầu cử Hoa Kỳ năm 2024.

- Nga: Ukraine đã mất hơn 43.000 lính trong tháng 6 và 7.

- Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8.

- Nga: Ba Lan đang khiêu khích đối với Belarus.

- Ukraine: Biệt kích Nga chuẩn bị tấn công Nhà máy lọc dầu Mozyr ở Belarus rồi sẽ vu cho Ukraine.

- Ba Lan: bắt 1 người Belarus vì nghi gián điệp Nga

- Xuồng không người lái của Ukraine phóng lủng 1 tàu chiến Nga, đang kéo về cảnh Nga, cơ nguy chìm

- Chris Christie (ứng cử viên Cộng Hòa 2024) gặp Tổng thống Zelensky, thăm các thị trấn Ukraine bị Nga bắn phá

- Zelensky: chiến trường chống Nga ác liệt khắp nơi.

- Đức: không cấp cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa Taurus

- Xuất cảng vũ khí toàn cầu, nhiều nhất là: Mỹ (40%), Nga (16%), Pháp (11%).

- Nhà nước Hồi giáo IS: thủ lĩnh Abu Hussein Al-Husseini Al-Qurashi chết, người khác thay.

- Mỹ: dự tính đưa lính Mỹ lên các tàu thương mại để "bảo tiêu" đi qua Eo biển Hormuz, ngừa Iran chiếm tàu hàng.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Mỹ sẵn sàng đón các quan chức TQ tới thăm để tăng cường quan hệ.

- Cú lừa bị lộ: vào tiệm Home Depot, lấy cánh cửa đắt tiền tới trả lại mà không có biên lai, được tín dụng để xài.

- Hơn 700.000 xe hơi/năm bị trộm ở Hoa Kỳ. Bị trộm nhiều nhất trong năm 2022 là: 1. Xe bán tải Chevrolet (size lớn). 2. Xe bán tải Ford (size lớn). 3. Honda Civic. 4. Honda Accord. 5. Huyndai Sonata.

- Quận Los Angeles: trên xe điện, bị đâm, trước khi chết, kịp rút súng bắn kẻ đâm dao bị thương

- Thượng sĩ Hải quân Wenheng Zhao, 26 tuổi, bị bắt vì làm gián điệp cho TQ.

- Jinchao Wei, 22 tuổi, thợ máy Hải quân Mỹ bị bắt, truy tố tội gián điệp cho TQ.

- Quận Cam: Ông trùm da trắng thượng đẳng bị FBI dẫn độ từ Romania về Quận Cam.

- TIN VN. Quá 90 ngày, không ai nhận: Hơn 1.000 container hàng hóa nhập khẩu 'ăn vạ' tại cảng Cát Lái.

- TIN VN. Hơn 40% doanh nghiệp F&B (Food & Beverage: ngành ăn, uống) doanh thu giảm.

- TIN VN. Thời tiết các tỉnh phía Nam sẽ còn bất thường: mưa lũ, sạt lở...

- HỎI 1: Cư dân Portland (Oregon) có 3 nỗi lo: vô gia cư quá đông, vật giá quá cao, thiếu an toàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chỉ có 35% dân Nam Hàn hạnh phúc? ĐÁP 2: Dân Bắc Hàn không dám trả lời chân thật như thế.

QUẬN CAM ⚪ --- Biên chế việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng 187.000 việc làm trong tháng 7, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động công bố hôm thứ Sáu. Việc làm phi nông nghiệp thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Tăng việc làm xảy ra trong ngành chăm sóc sức khỏe, trợ cấp xã hội, hoạt động tài chính và thương mại bán buôn.

Tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi so với tháng 6 ở mức 3,5%, với số người thất nghiệp là 5,8 triệu người. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 62,6% trong tháng thứ năm liên tiếp. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 14 cent hay 0,4% trong tháng 7, lên tới 33,74 đô la. so với 12 tháng qua, thu nhập trung bình mỗi giờ đã tăng 4,4%.

⚪ ---- Trump níu áo Tòa Tối Cao. Trump kêu gọi Tòa Tối cao can thiệp vào các cuộc chiến pháp lý mà Trump đang phải đối mặt sau khi Trump không nhận tội liên bang đối với các cáo buộc liên quan đến bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, cuộc tấn công Điện Capitol và nỗ lực lật đổ cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống năm 2020.

.

Trump trong một bài đăng trên Truth Social vào đầu ngày thứ Sáu đã lặp lại cáo buộc rằng Tổng thống Biden đang thúc đẩy các vụ kiện chống lại Trump vì mục đích chính trị. Trump cũng cho biết nhiều vụ kiện chống lại Trump sẽ đòi hỏi “số lượng lớn” thời gian và tiền bạc, đồng thời buộc Trump phải sử dụng các nguồn lực cho các cuộc chiến tại tòa án mà lẽ ra có thể được sử dụng cho các quảng cáo và mít tinh.

.

⚪ ---- Cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump, David Urban, nói với CNN hôm thứ Sáu rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã rất khôn ngoan khi không truy tố Trump về tội xúi giục bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Phân tích bản cáo trạng, Urban nói rằng truy tố Trump kích động bạo loạn có thể rất hấp dẫn vì các video quay cảnh những người xông vào Điện Capitol rất mạnh mẽ và khó bảo vệ. Người dẫn chương trình CNN Phil Mattingly nói rằng có thể khó truy tố như vậy vì "bạn thực sự không thể đọc được suy nghĩ của Trump" về việc liệu Trump có muốn bạo lực nổ ra hay không khi kêu gọi người ủng hộ mình tuần hành tới Điện Capitol.

.

Urban đáp, “Jack Smith là một công tố viên rất thông minh, biết những gì Smith có thể và không thể buộc tội, những gì Smith có thể làm cho Trump bị kết án. Điều tệ hại nhất sẽ là truy tố thất bại. Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy rằng nếu họ truy tố gì đó vào ngày 6/1, sẽ có một con đường dài hơn nhiều để đạt được ở đó."

.

Điều đó nói rằng, Urban cũng tin rằng việc đưa ra trường hợp về những nỗ lực của Trump nhằm gây áp lực lên các quan chức được bầu để loại bỏ kết quả bầu cử và gửi giấy tờ do các cử tri ủng hộ Trump gian lận điền vào (ám chỉ đại cử tri giả) cũng sẽ gây ra rủi ro, vì những hành động trên giấy tờ sẽ không gây xúc động như các video đập phá tòa nhà Quốc hội.

.

⚪ ---- Trump đã vô cùng giận dữ vào hôm thứ Năm sau khi Trump tuyên bố không nhận tội đối với 4 cáo buộc xuất phát từ nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, theo CNN. Các nguồn tin nói với hãng tin rằng cựu tổng thống đã “tức giận” sau khi rời tòa án ở Washington, D.C., và rằng Trump đặc biệt khó chịu bởi một khía cạnh cụ thể của các phiên điều trần: đó là việc bị Thẩm phán Moxila Upadhyaya gọi là “Mr. Trump" (Thưa ông Trump). Trump dường như đã quen với việc vẫn được gọi là “Mr. President” (Thưa ngài Tông Thống) bởi những người ủng hộ Trump tại câu lạc bộ golf Bedminster và Mar-a-Lago của ông, mặc dù đã mất Bạch Ốc hơn hai năm trước.

.

⚪ ---- Bản cáo trạng chống Trump liệt kê 6 người được cho là đã âm mưu với Trump để lật ngược bầu cử 2020, bao gồm luật sư riêng của Trump là Rudy Giuliani, một cựu quan chức Bộ Tư pháp và một nhà tư vấn chính trị. Bất kỳ ai trong số 6 người này đều có thể làm hại Trump nếu họ quyết định hợp tác với Công tố đặc biệt Jack Smith để khai thật, nhằm tránh bị cáo buộc hình sự cho chính họ (Hiện nay, 6 người bị ghi là đồng phạm, nhưng chưa ai bị truy tố).

.

Các cựu công tố viên và các nhà phân tích pháp lý khác nói với USA TODAY rằng họ bị ấn tượng bởi việc Smith không công bố cáo buộc đối với bất kỳ ai trong số 6 người mặc dù bản cáo trạng mô tả họ là những mắc xích quan trọng trong âm mưu rộng lớn do Trump cầm đầu nhằm lật ngược chiến thắng của Joe Biden. Trong quy trình được gọi là "lật tẩy, làm cho đổi ngược lập trường" ("flipping"), các công tố viên thường sử dụng lời đe dọa ngụ ý về các cáo buộc hình sự tiềm tàng để gây áp lực buộc những kẻ đồng phạm bị nghi ngờ phải hợp tác chống lại mục tiêu chính của họ - trong trường hợp này là Trump.

.

Không ai trong số sáu người được nêu tên trong bản cáo trạng, nhưng USA TODAY đã xác định được danh tính của bốn người: Giuliani; cựu luật sư Bộ Tư pháp Jeffrey Clark; và luật sư John Eastman và Sidney Powell. Người thứ năm có vẻ là luật sư Kenneth Chesebro. Người thứ sáu chỉ được xác định là “một nhà tư vấn chính trị đã giúp thực hiện kế hoạch đệ trình danh sách đại cử tri tổng thống gian lận” để ngăn Quốc hội chính thức xác nhận chiến thắng của Biden và mở đường cho việc chuyển giao quyền lực có trật tự từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo.

.

Cựu cố vấn đặc biệt của Bạch Ốc của Trump, Ty Cobb là một trong số các nhà phân tích pháp lý đã nói rằng một trong những lý do rất có thể khiến Smith không tìm cách truy tố 6 người này là vì anh ta đang cố gắng gây áp lực buộc họ phải cung cấp bằng chứng buộc tội Trump - và có thể làm chứng chống lại Trump tại phiên tòa. Cobb cho biết bản cáo trạng, từ những gì nó nói và không nói, làm rõ rằng bằng chứng điều trần của đại bồi thẩm đoàn trong vụ án vẫn đang hoạt động và đang xem xét các cáo buộc bổ sung. Và thực tế là 6 người được liệt kê là những kẻ chủ mưu, chứ không phải những kẻ đồng phạm chưa bị buộc tội, ông nói, cho thấy Smith có ý định tìm kiếm các bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn đối với họ “trừ khi họ dàn xếp được một số thỏa thuận với chính phủ.”

.

⚪ ---- Gần một nửa số đảng viên Cộng hòa trong một cuộc khảo sát công bố hôm thứ Năm cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu Trumpg bị kết tội đại hình. Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 45% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu ông bị kết án, trong khi 35% nói rằng họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống. 20 phần trăm khác cho biết họ không chắc chắn về cách họ sẽ bỏ phiếu.

.

Chỉ 53% đảng viên Cộng hòa nói họ tin rằng Trump đã hành xử đúng đắn vào ngày 6/1/2021 và 52% cho biết ông đã hành xử đúng đắn khi liên tục nói rằng cuộc bầu cử là gian lận.

.

Có 61% đảng viên Cộng hòa cũng nói rằng Trump đã đưa ra phán quyết sai lầm vào ngày 6 tháng 1 nhưng không cần phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ tấn công vào Điện Capitol và 3/4 đảng viên Cộng hòa cho biết các cáo buộc chống lại Trump có động cơ chính trị.

.

⚪ ---- Có tới 65% người Mỹ xem các cáo buộc hình sự mới nhất đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là nghiêm trọng, theo cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos hôm thứ Sáu. 91% số người được hỏi thuộc đảng Dân chủ tin rằng các cáo buộc là nghiêm trọng, so với 38% của đảng viên Cộng hòa và 67% của người độc lập. Cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 2 và 3 tháng 8, bao gồm 1.076 người trưởng thành, với sai số 3,4 điểm phần trăm.

.

. 52% tổng số người được hỏi cho rằng Trump nên bị kết tội, với 49% tin rằng ông nên đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa.

. 46% số người được hỏi cho biết các cáo buộc chống lại Trump liên quan đến can thiệp bầu cử có động cơ chính trị, trong khi 40% cho biết không phải vậy.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đã ra hầu tòa lần đầu hôm thứ Năm, khai không nhận tội đối với các cáo buộc trong bản cáo trạng liên bangvề những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith, cũng có mặt tại phòng xử án ở Washington, đã tiết lộ bản cáo trạng gồm 4 tội danh hôm thứ Ba, cáo buộc Trump là người chỉ đạo một âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và cũng là trung tâm của chiến dịch ngăn chặn phiếu bầu được chứng nhận vào ngày 6/1/2021.

.

Trump xuất hiện trước một thẩm phán sơ thẩm. Phiên điều trần tiếp theo của Trump được ấn định vào ngày 28/8/2023. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã được chỉ định ngẫu nhiên để xét xử vụ truy tố Trump trong các phiên tòa tương lai.

.

⚪ ---- Thẩm phán phiên tòa thụ lý hồ sơ truy tố Trump đã cảnh báo Trump hôm thứ Năm là đừng hối lộ hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân chứng. Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Moxila Upadhyaya đã nhắc nhở Trump trong quá trình tố tụng buộc tội rằng hối lộ hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân chứng, hoặc trả thù họ, là một tội hình sự.

.

Trong khi Thẩm phán Upadhyaya giám sát việc truy tố Trump, việc xét xử vụ án đã được giao cho Thẩm phán Tanya Chutkan, một người được Obama bổ nhiệm, người trước đây đã đưa ra các bản án nặng nề cho các bị cáo ngày 6 tháng 1.

.

Lời cảnh báo dành cho Trump rất đáng chú ý khi ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 cáo buộc rằng Trump và các đồng minh của ông đã cố gắng liên lạc và gây ảnh hưởng đến một nhân chứng trong cuộc điều tra đó.

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Cộng Hòa và cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ban vận động chiến dịch tranh cử của ông đã nhận được hơn 7.400 khoản quyên góp kể từ khi bản cáo trạng gần đây nhất của cựu Tổng thống Trump được công bố, theo một cố vấn của Pence. Trump phải đối mặt với 4 tội danh trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Donald Trump vừa bị truy tố với 4 trọng tội: âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức và âm mưu chống lại các quyền. Nhưng, theo Alan Feuer của The New York Times, bản cáo trạng còn thiếu: không trực tiếp buộc tội Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực mà những người ủng hộ Trump đã gây ra tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021."

.

Feuer viết rằng bản cáo trạng nói rằng Trump “đã lợi dụng sự gián đoạn" mà bạo lực gây ra và sử dụng nó để tiếp tục chiến dịch của ông ta nhằm làm mất tính hợp pháp của kết quả bầu cử năm 2020. Nhưng nó không buộc tội Trump là người châm ngòi bạo lực. Ngoài ra, Feuer nói rằng trong khi Smith nói trong một cuộc họp báo rằng cuộc bạo động ở Điện Capitol được "thúc đẩy bởi những lời dối trá", thì bản cáo trạng chưa bao giờ đưa ra lời buộc tội đó đối với Trump.

.

“Tuy nhiên, các cáo buộc đã trình bày làm thế nào [luật sư John Eastman], người trong bản cáo trạng là Đồng phạm 2, và Jeffrey Clark, một người trung thành trong Bộ Tư pháp của ông Trump, người xuất hiện với tư cách là Đồng phạm 4, đã ý thức rõ và đã chấp nhận cho bạo lực nổi dậy, theo Feuer viết.

.

⚪ ----- Theo một cuộc thăm dò công bố hôm thứ Năm, gần 3/4 thành viên Đảng Cộng hòa cho biết kinh tế nên được ưu tiên hơn môi trường, “thậm chí có nguy cơ bỏ qua biến đổi khí hậu”. Trong một cuộc thăm dò của NPR/PBS NewsHour/Marist, 72% đảng viên Cộng hòa được khảo sát cho biết nền kinh tế nên được ưu tiên, thậm chí có nguy cơ bỏ qua biến đổi khí hậu — một tỷ lệ cao hơn đáng kể so với 59% đảng viên Cộng hòa trả lời tương tự vào năm 2018.

.

Đại đa số đảng viên Đảng Dân chủ, 80%, cho biết biến đổi khí hậu nên được ưu tiên "ngay cả khi có nguy cơ làm chậm tăng trưởng kinh tế" - một con số hầu như không thay đổi so với năm 2018. Trong cuộc khảo sát gần đây nhất, 53% người Mỹ cho biết ưu tiên giải quyết biến đổi khí hậu, trong khi 44% cho rằng nên ưu tiên tăng trưởng kinh tế.

.

⚪ ---- Một hội đồng thẩm phán tại Tòa kháng án số 9 của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu tạm thời cho chính phủ Biden giữ chính sách cho y tế liên bang từ chối những người xin tị nạn ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico nếu họ vượt biên trái phép, CNN đưa tin. Quyết định này tạm dừng phán quyết của tòa cấp thấp hơn đã được lên kế hoạch ngăn chặn các hạn chế tị nạn trong tuần tới. Mặc dù thẩm phán tòa án quận cấp thấp ban đầu đã ngăn chặn chính sách này và cho kháng cáo trong vòng 14 ngày, Tòa kháng án vòng 9 đã cam kết đẩy nhanh việc xem xét đơn Biden kiện.

.

⚪ ---- Các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đổi hướng hành động đối với vấn đề Ukraine cho đến khi cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ hoàn tất, theo CNN hôm thứ Sáu dẫn lời bốn quan chức Hoa Kỳ.

.

Theo các quan chức, ông Putin đang hy vọng rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden có khả năng bị mất quyền lực sẽ khiến Washington cắt giảm hỗ trợ cho Kiev. Mặc dù Hoa Kỳ chưa có được bất kỳ thông tin tình báo rõ ràng nào về kế hoạch của Putin, nhưng các quan chức ngoại giao, tình báo và an ninh quốc gia hàng đầu của phương Tây cho rằng cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai của người đứng đầu nhà nước liên quan đến chiến tranh.

.

"Putin biết [cựu Tổng thống Mỹ Donald] Trump sẽ giúp ông ấy. Người Ukraine và các đối tác châu Âu của chúng tôi cũng vậy. Vì vậy, mặc dù chúng tôi chưa thấy bất cứ điều gì rõ ràng về tác động đó, tôi tin rằng bạn phải cho rằng mọi người đều nghĩ về nó," một trong những nguồn giải thích.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc phản công. "Kể từ khi bắt đầu... cuộc phản công trong tháng 6 và tháng 7, tổn thất của Quân Lực Ukraine trong quá trình hoạt động chiến đấu đã lên tới hơn 43.000 quân nhân", thông cáo cho biết.

.

Hơn nữa, Bộ giải thích rằng con số này không bao gồm những người lính bị thương, được di tản đến các bệnh viện Ukraine và nước ngoài, "lính đánh thuê nước ngoài" hoặc quân nhân thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác ở vùng sâu vùng xa.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nói trước giới truyền thông hôm thứ Sáu, nói rằng Ankara đang mong đợi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm vào tháng 8. Hai nguyên thủ quốc gia trước đó đã đồng ý gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, Erdogan lưu ý rằng ngày chính xác vẫn chưa được quyết định và hai bên hiện đang thảo luận về điều đó. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng ngũ cốc của Nga sẽ được vận chuyển đến châu Phi, đồng thời nói thêm rằng Ankara sẽ không ngừng cung cấp những nhu yếu phẩm như vậy cho những nước có nhu cầu.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu cho biết Ba Lan đang "khiêu khích tình hình và leo thang căng thẳng" sau vụ gần đây liên quan đến trực thăng Belarus bị cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan. Ba Lan sau đó tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới với Belarus.

.

Peskov cũng cho biết các máy bay chiến đấu của Tập đoàn Wagner đang ở trên lãnh thổ Belarus "trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện có" và Belarus là một quốc gia có chủ quyền. Ông cũng từ chối bình luận về cáo buộc tấn công tàu chiến Nga ở Novorossiysk, chuyển câu hỏi tới Bộ Quốc phòng Nga.

⚪ ---- Sở An ninh Ukraine (SBU) viết hôm thứ Sáu trên Telegram rằng Nga đang chuẩn bị một hoạt động "hánh động cắm cờ giả" đối với Nhà máy lọc dầu Mozyr ở Belarus. SBU nói rằng mục tiêu là đổ lỗi cho "những kẻ phá hoại Ukraine" và lôi kéo Belarus vào cuộc chiến. "Theo dữ liệu có sẵn, việc chuẩn bị cho cuộc tấn công khủng bố đang được thực hiện bởi một nhóm phá hoại và tình báo bao gồm các chiến binh Nga và nhân viên đặc nhiệm Nga, những người được gửi đến lãnh thổ Belarus dưới vỏ bọc của 'Wagnerians'," SBU tuyên bố.Cơ quan này giải thích rằng họ có được thông tin liên quan qua điện thoại từ một quân nhân Nga bị giam giữ. "Trong điện thoại của anh, các chuyên gia mạng của SBU đã tìm thấy thư từ đã bị xóa với những người khác, hình ảnh của đối tượng và thông tin riêng về hoạt động," nó được giải thích trong bài đăng.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski hôm thứ Sáu cho biết Sở An ninh Nội chính Ba Lan đã bắt giữ một người đàn ông Belarus vì tình nghi ông này làm gián điệp cho Nga, rằng người đàn ông này "đã tham gia trinh sát các cơ sở quân sự và bến cảng" và "thực hiện các hoạt động tuyên truyền cho Nga".Kaminski cho biết người bị giam giữ là người thứ 16 bị bắt ở Ba Lan vì nghi ngờ "tham gia vào mạng lưới gián điệp của Nga". Ba Lan tuyên bố họ đã trở thành mục tiêu của các nỗ lực tình báo của Nga sau khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm do thám, âm mưu phá hoại và phổ biến tuyên truyền của Nga.⚪ ---- Sở An ninh Ukraine (SBU) và Hải quân Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào Vịnh Novorossiysk của Nga, theo Interfax Ukraine đưa tin hôm thứ Sáu trích lời các quan chức SBU. Các nguồn tin cho biết chiến dịch được thực hiện bằng xuồng không người lái trên biển, vốn đã làm hư hại một tàu tấn công đổ bộ của Nga. "Hậu quả của cuộc tấn công là tàu Olenegorsky Hornyak bị thủng một lỗ nghiêm trọng và hiện không thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Mọi tuyên bố của Nga về 'cuộc tấn công bị đẩy lùi' đều là giả", một nguồn tin cho biết.Các tàu kéo của Nga đang cố gắng kéo về cảng Olenegorsky Gornyak, một tàu tấn công đổ bộ của Hạm đội phương Bắc của Nga đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển Ukraine vào đêm ngày 4 tháng 8, nhưng tàu chiến này dường như có nguy cơ bị chìm, theo video về con tàu bị nạn cho thấy.⚪ ---- Chris Christie đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ukraine vào thứ Sáu trong chuyến thăm bất ngờ tới một số địa điểm bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga. Cựu thống đốc tiểu bang New Jersey đã lên tiếng ủng hộ Ukraine trong chiến dịch tranh cử ứng cử viên Đảng Cộng hòa năm 2024 và tái khẳng định quan điểm của mình trong chuyến thăm, ca ngợi Zelensky vì đã có “quyết tâm cần thiết để tồn tại trong một cuộc chiến và cuối cùng là giành chiến thắng”.Christie đã đi cùng với một đội cận vệ an ninh Ukraine khi đến thăm các khu vực xung quanh Kyiv, bao gồm cả vùng ngoại ô Bucha, nơi hơn 400 người đã bị thảm sát vào tháng 4 năm 2022. Ông cũng đến làng Moshchun phía tây bắc Kyiv, nơi ông đến thăm một đài tưởng niệm của một chiến hào trước đây được quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc giao tranh. Christie nói với các quan chức trong làng: “Có hàng trăm triệu người ở đất nước chúng tôi [Hoa Kỳ] ủng hộ các bạn."⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết các cuộc tấn công của quân Nga rất dữ dội và giao tranh ở mặt trận rất khốc liệt. "Các mặt trận Kupyansk, Liman, Bakhmut, Marinka, Avdeyevka và phía nam đều khó khăn", theo Zelensky. Ông nói trên Telegram: “Nhưng bất kể kẻ thù có làm gì đi chăng nữa thì chính lực lượng Ukraine mới chiếm ưu thế."⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, cho biết hôm thứ Năm rằng Đức không có kế hoạch cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa Taurus, mà Kiev đã xin từ tháng 5. Đức trước đây đã bày tỏ sự dè dặt về việc gửi vũ khí tới Ukraine có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga."Chúng tôi tiếp tục tin rằng đây không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ngay bây giờ," Pistorius nói, lập luận rằng "các đồng minh Mỹ của chúng tôi cũng không cung cấp các hỏa tiễn hành trình này", theo AFP. Tuy nhiên, ông cho biết "năng lực cốt lõi" của Đức là cung cấp hệ thống phòng không, hỗ trợ huấn luyện, kỹ thuật và xe bọc thép.⚪ ---- Pháp đã vượt Trung Quốc trở thành nước xuất cảng vũ khí lớn thứ 3 thế giới chỉ hai năm trước. Nhưng Pháp có thể sớm vượt qua Nga ở vị trí thứ nhì. Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy tỷ trọng của Pháp trong thương mại vũ khí toàn cầu đã tăng từ 7% năm 2018 lên 11% vào năm 2022. Trong cùng thời kỳ, tỷ trọng của Nga giảm từ 22% xuống 16%. (Mỹ đứng đầu ở mức 40%, theo SIPRI.)Tác giả bản báo cáo Pieter Wezeman cho biết Pháp sẵn sàng tiếp tục đà tăng của mình, theo AFP. Ông cho biết 210 máy bay chiến đấu đã được đặt hàng từ Pháp kể từ cuối năm ngoái, nhưng chỉ có 84 chiếc từ Nga. Ông nói: “Những con số cho thấy chắc chắn Pháp sẽ vẫn là nước xuất cảng vũ khí lớn. Thật vậy, "có thể vào năm 2024, 2025 hoặc 2026, Pháp sẽ ngang bằng hoặc vượt qua xuất cảng vũ khí của Nga."Được cho là không hài lòng với vũ khí Nga nhận được trong những năm gần đây, Ấn Độ, nước nhập cảng vũ khí lớn nhất thế giới, đã quay sang Pháp vào tháng 7, đặt hàng 6 tàu ngầm Scorpène và 26 máy bay phản lực Rafale, bổ sung vào 36 chiếc Rafale mà Ấn Độ đã mua năm 2016. Qatar, Colombia và Serbia cũng được cho là đang xem xét các thỏa thuận mua máy bay phản lực Rafale, đã được đặt hàng từ Croatia, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.Theo Financial Times, các đơn đặt hàng máy bay phản lực hai động cơ do Pháp chế tạo từ Dassault Aviation đã đạt mức kỷ lục 23 tỷ USD từ năm ngoái, góp phần làm tăng 59% doanh số bán vũ khí của Pháp trong thập kỷ qua—nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo báo cáo SIPRI. Máy bay phản lực hiện đang bán chạy hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh nước ngoài ngoại trừ F-35 của công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ.⚪ ---- Nhà nước Hồi giáo IS hôm thứ Năm công bố cái chết của thủ lĩnh Abu Hussein Al-Husseini Al-Qurashi, trong "các cuộc đụng độ trực tiếp". Tin đưa ra bởi người phát ngôn của ISIS trong một tin nhắn được ghi lại trên Telegram mà không nêu chi tiết thời điểm bị giết. Theo thông tin do nhóm cung cấp, Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi sẽ thay thế anh ta. Hồi tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã giết Abu Hussein ở Syria.⚪ ---- Quân đội Hoa Kỳ có thể đóng quân trên các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, một kênh nối Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, để ngăn chặn Iran bắt giữ các tàu dân sự, theo hãng tin AP hôm thứ Năm. Thông tin này được đưa ra sau quyết định hồi tháng trước của Washington về việc triển khai các tàu Hải quân USS Bataan và USS Carter Hall tới Trung Đông sau nỗ lực của Iran nhằm bắt giữ hai tàu chở dầu vào ngày 5/7.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken hôm thứ Năm bày tỏ Mỹ sẵn sàng chào đón các quan chức Trung Quốc đến Mỹ như một bước tiến tới tăng cường quan hệ với TQ. Nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Blinken xác nhận rằng một lời mời chính thức đã được gửi tới Ngoại trưởng mới được bổ nhiệm của Trung Quốc Vương Nghị, nhưng nói thêm rằng không có phản hồi nào từ TQ liên quan đến vấn đề này. Lời mời này theo sau các cuộc trò chuyện về chuyến thăm tiềm năng của ngoại trưởng tiền nhiệm Tần Cương vào mùa thu này.Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục "các cuộc đối thoại quan trọng" giữa hai nước sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Khí hậu John Kerry.⚪ ---- Cú lừa bị lộ. Các công tố cáo buộc một người đàn ông ở Connecticut đã nhận được gần 300.000 đô la tín dụng lừa đảo của Home Depot bằng cách đi bộ vào các cửa tiệm ở một số tiểu bang, lấy những cánh cửa đắt tiền rồi trả lại ngay ở tiệm đó mà không có biên lai. Alexandre Henrique Costa-Mota, 26 tuổi, ở West Hartford, Connecticut, đã bị giam giữ mà không được tại ngoại sau khi một thẩm phán tuyên bố vô tội thay cho y trong tuần này tại tòa án liên bang ở Rhode Island về tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, theo AP .Cú lừa thế này: Costa-Mota ăn mặc giống như một nhà thầu xây dựng và bước vào các cửa tiệm tay không, sẽ chất một cánh cửa hoặc nhiều cánh cửa trị giá hàng trăm đô la mỗi chiếc lên một chiếc xe chở gỗ, đưa chúng đến quầy dịch vụ và trả lại mà không có biên lai, theo cáo trạng cho biết. Y đã được cấp một khoản tín dụng tại cửa tiệm mà sau đó y đã đổi lấy ở các cửa tiệm khác. Nếu việc trả lại bị từ chối, y sẽ lấy những cánh cửa mà không trả tiền và trả lại chúng ở một cửa tiệm khác.Các cửa tiệm Home Deport ở Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Maine, Maryland, Pennsylvania, New York và New Jersey đều dính cú lừa của y. Các công tố viên cho biết bị cáo đã nhận được khoảng 370 khoản tín dụng gian lận từ các cửa tiệm từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2022.⚪ ---- Trung bình mỗi năm, có hơn 700.000 xe hơi bị trộm ở Hoa Kỳ. Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (NICB: National Insurance Crime Bureau) đã phân tích dữ liệu tội phạm liên bang để xác định những chiếc xe hơi và xe tải nào bị đánh cắp nhiều nhất trong năm 2022. Theo NICB, xe bị đánh cắp thường nhất là xe bán tải cỡ lớn của Chevrolet, tiếp theo là xe bán tải cỡ lớn của Ford.Theo NICB, những hiệu xe bị đánh cắp thường xuyên nhất vào năm 2022 là:1. Xe bán tải Chevrolet (size lớn)2. Xe bán tải Ford (size lớn)3. Honda Civic4. Honda Accord5. Huyndai Sonata6. Huyndai Elantra7. Kia Optima8. Toyota Camry9. Bán tải GMC (size lớn)10. Honda CR-V⚪ ---- Một người đàn ông đã bị đâm chết trên chuyến xe điện Metro Green Line ở Hawthorne vào tối thứ Tư, nhưng trước khi gục xuống đã bắn vào ngực kẻ đâm dao anh ta. Nạn nhân (người chết) không rõ danh tính, là một người đàn ông được cho là ở độ tuổi giữa 20s, đã chết tại một bệnh viện địa phương sau khi cảnh sát phát hiện anh ta “chịu những vết đâm rõ ràng ở phần thân trên” trên một chuyến tàu ở Ga Crenshaw vào khoảng 7:20 giờ tối, theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles.Thông cáo cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông ở độ tuổi cuối 30s, đã bị bắt giam và “được chuyển đến bệnh viện vì những vết thương do súng bắn vào phần thân trên”. Cảnh sát viết rằng nạn nhân đã rút ra một khẩu súng ngắn khi nghi phạm bắt đầu đâm vào anh ta. Không có nghi phạm bổ sung tìm kiếm, và cuộc điều tra đang diễn ra.⚪ ---- Một người đàn ông ở Monterey Park phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ đã bị bắt và bị buộc tội nhận hối lộ để cung cấp thông tin quân sự cho Trung Quốc. Thượng sĩ Wenheng Zhao, 26 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Zhao, còn được gọi là Thomas Zhao, làm việc tại Căn cứ Hải quân Quận Ventura ở Port Hueneme, nơi y bị bắt. Theo các công tố, y đã sử dụng giấy phép an ninh của mình để cung cấp “thông tin quân sự nhạy cảm, không công khai của Hoa Kỳ” cho một sĩ quan tình báo Trung Quốc bắt đầu từ tháng 8/2021 và tiếp tục cho đến ít nhất là tháng 5/2023.Zhao cung cấp thông tin cho tình báo TQ về một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Hoa Kỳ ở Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các ảnh sơ đồ điện và bản thiết kế cho một hệ thống radar đóng tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Okinawa, Nhật Bản, chi tiết về Căn cứ Hải quân Quận Ventura và một căn cứ trên Đảo San Clemente. Zhao bị cáo buộc đã nhận được 14.866 USD. Y sẽ ra hầu tòa lần đầu vào chiều thứ Năm tại Los Angeles.⚪ ---- Tương tự, Jinchao Wei, 22 tuổi, người còn được gọi là Patrick Wei, đã bị bắt tại Căn cứ Hải quân San Diego vào đêm Thứ Tư. Wei – người phục vụ với tư cách là thợ máy tàu chiến – đã có giấy phép an ninh của Hoa Kỳ, cho y tiếp cận thông tin quốc phòng nhạy cảm về hệ thống vũ khí, động cơ đẩy và khử muối của tàu hải quân Mỹ. Theo cáo trạng, Wei đã được một sĩ quan tình báo Trung Quốc tiếp cận trong khi đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ của y đang chờ hoàn tất.Wei thú nhận với người chỉ huy gián điệp TQ rằng y biết hoạt động này sẽ bị coi là gián điệp và có thể ảnh hưởng đến đơn xin nhập quốc tịch đang chờ xử lý của anh ta, nhưng rồi Wei đã chọn quay lưng lại với quê hương mới và tham gia vào 1 âm mưu với người điều khiển TQ của y, theo cáo trạng viết. Wei bị cáo buộc bắt đầu liên lạc với một sĩ quan tình báo TQ từ tháng 2/2022 và cung cấp thông tin về tàu USS Essex và các tàu khác. Wei và sĩ quan tình báo TQ “đã đồng ý che giấu thông tin liên lạc bằng cách xóa hồ sơ bảo tồn, sử dụng các phương pháp liên lạc được mã hóa. Wei đã được trả nhiều ngàn đô la từ tháng 3/2022 đến nay.⚪ ---- Ông trùm da trắng thượng đẳng bị dẫn độ từ Romania về Quận Cam. Bị cáo chính trong bản cáo trạng cáo buộc ba người đàn ông Nam California là thành viên của nhóm cực đoan da trắng thượng đẳng tham gia bạo loạn tại nhiều cuộc họp trên toàn tiểu bang đã bị dẫn độ từ Romania. Robert Paul Rundo, 33 tuổi, cư dân Huntington Beach, đã bị FBI di chuyển từ Romania đến Sân bay Hollywood Burbank vào tối thứ Ba. Rundo là thành viên sáng lập của Phong trào Rise Above Movement (RAM) và hiện đang bị liên bang giam.Rundo dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào chiều thứ Tư tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Los Angeles, cùng 2 bị cáo khác, Robert Boman, 30 tuổi, cư dân Torrance và Tyler Laube, 27 tuổi, cư dân Redondo Beach. Cả ba bị truy tố âm mưu vi phạm Đạo luật chống bạo loạn vì các hoạt động của họ liên quan đến Phong trào trỗi dậy, còn được gọi là RAM.Theo Bộ Tư pháp, RAM là một "tổ chức theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng tự đại diện công khai... với tư cách là một nhóm chiến binh sẵn sàng chiến đấu của một phong trào bản sắc và quyền lực tối cao của người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc mới."Theo cáo trạng, 3 người đàn ông đã tham gia tuyển dụng các thành viên RAM, phối hợp và tham gia huấn luyện tay đôi và huấn luyện chiến đấu khác, đi đến các cuộc mít tinh chính trị để tấn công người biểu tình, đăng ảnh và video về các hành vi bạo lực để tuyển mộ các thành viên khác cho các sự kiện trong tương lai. RAM đã tham gia tấn công tại các cuộc biểu tình chính trị ở Huntington Beach vào ngày 25/3/2017; tại Berkeley vào ngày 15/4/2017; và tại San Bernardino vào ngày 10/6/2017.⚪ ----Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TPHCM vừa cho biết, hơn 1.000 container hàng nhập khẩu qua cảng Cát Lái từ nhiều tháng qua nhưng chủ hàng chưa đến làm thủ tục nhận hàng. Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tính đến hết quý II, tại cảng Cát Lái còn 1.015 container và 47 lô hàng rời tồn đọng. Số hàng trên chủ yếu là máy móc thiết bị, thức ăn chăn nuôi, hàng tiêu dùng… nhập khẩu về cửa khẩu cảng Cát Lái trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, số hàng này tồn đọng quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu, nhưng chủ hàng vẫn chưa đến làm thủ tục nhận hàng.⚪ ----Theo VnEconomy. Hơn 40% doanh nghiệp ngành F&B có doanh thu sụt giảm nửa đầu năm, nhiều "ông lớn" tụt dốc trên 60%. Hầu hết các doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì năng lực tài chính để hy vọng thị trường thoát đáy vào cuối năm... Kết quả khảo sát của iPOS.vn cho thấy thị trường F&B 6 tháng đầu năm chứng kiến sự suy giảm đáng kể. Theo khảo sát 137 chủ nhà hàng, cafe tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, có tới hơn 40,1% doanh nghiệp F&B ghi nhận doanh thu giảm trong nửa đầu năm 2023. "Nếu xét trên quy mô, doanh nghiệp F&B lớn có từ 150 chỗ ngồi trở lên có mức ảnh hưởng rõ rệt nhất, khi có tới 63,6% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm", iPOS.vn nêu rõ.⚪ ----Theo VnExpress. Mùa mưa ở Nam Bộ sớm hơn mọi năm, giông lốc bất thường, nhiều nơi bị ngập, nhà tốc mái, sạt lở, mưa lũ còn kéo dài trong hai tháng nữa, theo chuyên gia thời tiết.⚪ ---- HỎI 1: Cư dân Portland (Oregon) có 3 nỗi lo: vô gia cư quá đông, vật giá quá cao, thiếu an toàn?ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn 5.000 người dân Portland đã lên tiếng thông qua một cuộc khảo sát toàn thành phố cho thấy họ có 3 mối quan tâm chính: tình trạng vô gia cư, chi phí sinh hoạt và an toàn cộng đồng. Các nhà lãnh đạo thành phố Portland đã được trình bày những phát hiện tại cuộc họp Hội đồng hôm thứ Tư, nơi các ủy viên thành phố đã bỏ phiếu chấp nhận báo cáo khảo sát. Khảo sát thông tin chuyên sâu năm 2022 của Portland đã được triển khai cách đây hai năm và đây là lần thứ hai. Kết quả của việc đi vòng quanh này không khiến bất cứ ai ngạc nhiên.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chỉ có 35% dân Nam Hàn hạnh phúc?ĐÁP 2: Dân Bắc Hàn không dám trả lời chân thật như thế. Một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ 35% người Nam Hàn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống, với mức độ hạnh phúc ở nhóm tuổi lớn hơn, thấp hơn. Tiếp xúc xã hội và giao tiếp với những người khác là những yếu tố chính làm tăng mức độ hạnh phúc của mọi người, trong khi các vấn đề sức khỏe không được đáp ứng khiến mọi người không hài lòng.Theo Báo cáo hàng tuần về sức khỏe cộng đồng (PHWR: Public Health Weekly Report), tạp chí chính thức của Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), xuất bản ngày 6/7, chỉ có 34,7% người Hàn Quốc cảm thấy hài lòng về cuộc sống, với mức độ hạnh phúc trung bình trên chỉ số là chỉ 6,68 điểm trong thang điểm từ 0 đến 10.Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức độ hạnh phúc của con người giảm dần theo nhóm tuổi. 39,4% số người được hỏi trong độ tuổi từ 19 đến 44 cho biết họ rất hạnh phúc, nhưng tỷ lệ này giảm xuống đối với các nhóm tuổi lớn hơn, với chỉ 35,3% cho biết cảm thấy hạnh phúc đối với những người từ 45 đến 64 tuổi. Con số này còn thấp hơn đối với những người từ 65 đến 74 tuổi, chỉ có 29,7% và chỉ 25,7% ở những người trên 75 tuổi.Chi tiết: