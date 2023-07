Hình trên: Hun Sen bỏ phiếu sáng Chủ Nhật 23/7/2023 (giờ Cam Bốt). Đảng của Hun Sen, đang cầm quyền Campuchia, đêm Chủ nhật tuyên bố rằng họ đã giành chiến thắng "long trời lở đất" trong cuộc bầu cử mà tất cả những phe đối lập lớn đối với nhà cầm quyền lâu năm Hun Sen đều bị loại bỏ trước ngày bỏ phiếu..

- Campuchia tổng tuyển cử: Đảng cầm quyền nói đã thắng "long trời lở đất" vì nhiều đối lập đã bị truy nã, bắt giam... dự kiến Thủ Tướng Hun Sen sẽ trao quyền cho con trai (tướng 4 sao, từng học West Point).

- Cựu công tố Glenn Kirschner: Công tố đặc biệt nên bắt giam Trump ngay bây giờ trong khi chờ xét xử vì Trump "là mối đe dọa cộng đồng, kích động bạo lực"

- Luật gia: Công tố Smith đang dùng Mục 241 nhắm vào Trump, vì đã "áp bức, đe dọa" Bộ trường Hành chánh tiểu bang Georgia Brad Raffensperger khi đòi tìm ra 11.780 phiếu bầu.

- Cựu trùm phản gián FBI: Trump sẽ bị truy tố vì bạo loạn 6/1/2021 "ngăn cản kiểm phiếu bầu" rất nghiêm trọng. Trump nhận thư "mục tiêu" từ Bộ Tư Pháp, Bộ phải cầm chắc chiến thắng

- Zelensky: sẽ trả đũa vụ Nga bắn vào các mục tiêu dân sự ở Odessa, làm 1 người chết và 19 người bị thương

- Không quân Ukraine: kêu gọi dân trú ẩn vì quân Nga bắn vào thành phố hải cảng Odessa

- Mỹ: không có kế hoạch cung cấp Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân MGM-140 (ATACMS)

- Nga: quân Ukraine pháo kích vào phía nam Zaporizhzhia, làm chết 1 nhà báo Nga, gây bị thương nhà báo Nga khác

- Ngư dân vét cá quá độ: khoảng 2.000 con chim cánh cụt đã chết trôi dạt vào bờ biển Uruguay

- Ấn Độ: Hàng ngàn phụ nữ biểu tình phản đối bạo lực đối với nữ giới. Cảnh sát bắt người thứ 5 bạo hành 2 phụ nữ.

- Chuyến xe buýt thứ 5 chở 44 di dân từ biên giới Texas-Mexico đã đến Los Angeles.

- Quận Cam: Tỷ lệ trống văn phòng tới 25%.

- Quận Cam: 2 anh trộm bị rượt, bỏ chạy.

- Quận Cam: đập tủ kính, chôm vé số, 2 anh bị bắt.

- ANI: Ấn Độ hôm thứ Bảy đã bàn giao tàu hộ tống hỏa tiễn INS Kirpan đã xài 32 năm cho Việt Nam.

- TIN VN. Samsung đầu tư thêm 1 tỷ USD vào Việt Nam mỗi năm.

- TIN VN. Trung Quốc cảnh báo, Việt Nam tạm dừng xuất khẩu mã số sầu riêng, thanh long... vi phạm kiểm dịch.

- TIN VN. Tăng giá chưa lâu, heo hơi trong nước đã phải đối đầu heo nhập giá rẻ ồ ạt đổ về.

- HỎI 1: Có khoảng 30% sinh viên đại học gặp rủi ro không đủ ăn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong 2 năm qua, 97% thị trưởng Mỹ thấy tăng vọt nhu cầu y tế tâm thần? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/7/2023) ⚪ ---- Đảng cầm quyền của Campuchia hôm Chủ nhật (23/7) tuyên bố rằng họ đã giành chiến thắng "long trời lở đất" trong cuộc bầu cử mà tất cả những phe đối lập lớn đối với nhà cầm quyền lâu năm Hun Sen đều bị loại bỏ trước ngày bỏ phiếu. Cựu quan chức Khmer Đỏ 70 tuổi đã cầm quyền từ năm 1985 và không gặp phải đối thủ thực sự nào trong cuộc bỏ phiếu này, với việc các đảng đối lập bị cấm, các ứng cử viên thách thức buộc phải chạy trốn và quyền tự do ngôn luận bị bóp nghẹt.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông dự kiến sẽ giữ lại tất cả 125 ghế trong hạ viện, kéo dài thời gian nắm quyền của ông và mở đường cho một sự kế vị triều đại mà một số nhà phê bình đã so sánh với nền chính trị Bắc Hàn. Đảng đối lập nghiêm trọng duy nhất đã bị loại do tính kỹ thuật trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc thăm dò và sẽ là một điều ngạc nhiên nếu bất kỳ đảng nào trong số 17 đảng nhỏ, được tài trợ kém khác giành được ghế.

Sok Eysan, người phát ngôn của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng của Hun Sen, nói: “Chúng tôi đã thắng vang dội… nhưng chúng tôi chưa thể tính được số ghế." Hơn 9,7 triệu người đã ghi danh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần thứ bảy kể từ lần đầu tiên LHQ tài trợ cho các cuộc thăm dò vào năm 1993 sau nhiều năm xung đột - bao gồm chế độ diệt chủng Khmer Đỏ - khiến đất nước bị tàn phá nặng nề.

Hun Sen bầu phiếu sáng Chủ Nhật.

⚪ ---- Trong lần xuất hiện trên chương trình SiriusXM của Dean Obeidallah, một cựu công tố viên liên bang đã đưa ra một trường hợp hấp dẫn để bắt giữ Donald Trump và giam Trump cho đến khi vụ án của Trump được đưa ra xét xử. Theo luật gia Glenn Kirschner, có một lịch sử vững chắc về việc giam các bị cáo khi họ bị coi là mối đe dọa đối với cộng đồng và những gợi ý mới nhất của Trump về việc kích động bạo lực là lý do hợp lý để Công tố đặc biệt Jack Smith loại bỏ ông ta khỏi công chúng.

.

Với việc người dẫn chương trình khẳng định rằng Trump đang trở nên nguy hiểm hơn và "trở thành mối đe dọa đối với cộng đồng", khách mời Kirschner tuyên bố việc Trump bị giam giữ không có gì lạ. "Donald Trump nên bị tạm giam chờ xét xử", cựu công tố viên trả lời. "Và tôi nói rằng không phải vì sở thích hay thù hận cá nhân của riêng tôi, tôi dành cho người đàn ông đó. Tôi nói điều đó bởi vì luật quy định rằng khi có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng một bị cáo đang chờ xét xử gây nguy hiểm cho cộng đồng thì y phải bị giam giữ, trong khi chờ xét xử, đó là luật. Mọi người đã bỏ qua điều đó khi nói đến Donald Trump."

.

"Và chúng ta làm điều đó trong sự nguy hiểm của chúng ta. Chúng ta với tư cách là hệ thống, với tư cách là các tổ chức của chính phủ," ông tiếp tục. "Gần đây chúng ta thấy Donald Trump làm gì? Trump đăng địa chỉ của Tổng thống Obama và một trong những người theo Obama, một người tên Taylor Taranto, đã đọc nó, đăng lại trên nền tảng mạng xã hội của mình và sau đó trang bị cho mình hai khẩu súng, 400 viên đạn, một con dao rựa rồi tiến về nhà của Tổng thống Obama."

.

⚪ ---- Theo cựu phụ tá Giám đốc FBI phụ trách Phản gián Frank Figliuzzi, Donald Trump có thể không nhận thức được những gì ông sắp phải đối mặt sau khi Bộ Tư pháp đưa cho ông một lá thư thông báo về những cáo buộc có thể liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6/1. Ông cũng là nhà phân tích an ninh quốc gia của MSNBC đã giải thích với người dẫn chương trình Ayman Mohyeldin, rằng Bộ Tư Pháp không đưa ra các loại thông báo đó trừ khi họ có một vụ kiện vững chắc sẵn sàng trình bày trước tòa án liên bang.

.

"Trong 25 năm làm việc cho FBI, tôi biết rằng hồ sơ theo dõi rất vững chắc, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng các công tố viên liên bang có xu hướng hoạt động để giành chiến thắng và thậm chí không nghĩ đến việc đưa ra những vụ án mà họ có thể thua. Nơi đây có toàn bộ sức nặng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, tất cả các công cụ trong bộ công cụ của FBI... Giám sát điện tử, giám sát vật lý, người cung cấp thông tin, đặc vụ bí mật, nhân chứng hợp tác và thời gian là trong tay của Bộ và Bộ sẽ buộc tội, truy tố và gửi thư mục tiêu... đây là công việc nghiêm túc, nghiêm túc. Vâng, với tư cách là một cựu tổng thống, nhưng Trump sẽ giống như 72.000 bị cáo bị truy tố hồi năm ngoái trong hệ thống liên bang," ông kết luận.

.

⚪ ---- Theo một nhà phân tích an ninh quốc gia của MSNBC, vụ án tài liệu mật của Donald Trump là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng những cáo buộc sắp tới mà Trump có thể sẽ phải đối mặt từ Công tố đặc biệt Jack Smith về tội can thiệp bầu cử là khác vì một lý do chính, theo một nhà phân tích an ninh quốc gia của MSNBC. Cựu phụ tá giám đốc FBI phụ trách phản gián Frank Figliuzzi đã xuất hiện trên MSNBC vào thứ Bảy và được hỏi tại sao trường hợp bầu cử tiềm năng năm 2020 lại đáng chú ý khi Trump phải đối mặt với rất nhiều rắc rối pháp lý khác.

.

Figliuzzi trả lời: "Trong tất cả các vụ kiện và cáo buộc mà Trump đang phải đối mặt cho đến nay, và tôi không hề có ý bôi nhọ họ. Trên thực tế, vụ án tài liệu, điều đó rất nghiêm trọng. Nhưng vụ này, vụ này khác vì nó đi vào trọng tâm của quy trình dân chủ của chúng ta. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng và việc kiểm phiếu của chúng ta. Đây là cáo buộc về quyền công dân, nó sẽ được áp dụng riêng trong một số trường hợp. Cáo buộc này được ban hành từ lâu để cho phép các công tố viên của cơ quan đi sâu vào phía nam, chống lại bọn Ku Klux Klan, những kẻ đã ngăn cản các nhóm thiểu số [thiểu số: ám chỉ da đen] đi bỏ phiếu. Lời buộc tội này là đúng và nó đi vào trọng tâm của việc liệu chúng ta có tiếp tục với tư cách là một nền dân chủ hay không để kiểm phiếu của chúng ta. Cái này thì khác. Nó có giá trị, nó có nghĩa là mọi thứ đang tiến lên với tư cách là một nền dân chủ." (nghĩa là: Trump có tội vì ngăn cản kiểm phiếu bầu.)

.

⚪ ---- Trong lần xuất hiện trên MSNBC vào sáng thứ Bảy, một cựu quan chức Bộ Tư pháp và cựu công tố Hoa Kỳ ca ngợi Công tố đặc biệt Jack Smith vì đã triển khai một đạo luật được thiết kế để ngăn các quan chức chính phủ sử dụng trái phép màu sắc của luật pháp (color of law). Nói chuyện với người dẫn chương trình Ali Velshi, cựu công tốư Barbara McQuade tuyên bố các đạo luật mà văn phòng Smith đang trích dẫn có tác dụng tạo nên một "hành động xuất sắc" dẫn đến việc kết án.

.

Xuất hiện cùng với cựu Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Donald Ayer, McQuade lưu ý rằng Smith đang sử dụng Mục 241, một đạo luật hình sự là một phần của Đạo luật Ku Klux Klan, nghiêm cấm mọi âm mưu nhằm “gây thương tích, áp bức, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ người nào ở bất kỳ tiểu bang nào, Lãnh thổ nào, Khối thịnh vượng chung nào, Sở hữu nào hoặc Quận nào trong việc thực hiện hoặc hưởng bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào được Hiến pháp hoặc luật pháp của Hoa Kỳ bảo đảm cho họ.”

.

Như bà giải thích, "Điều tôi nghĩ đặc biệt thú vị về việc sử dụng một trong hai đạo luật này và tại sao nó có thể là một bước đi thực sự xuất sắc của Jack Smith là, tôi nghĩ họ có thể làm sáng tỏ trường hợp này mà không cần chứng minh rằng Trump biết rằng Trump đã thua cuộc bầu cử và vì âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ."

.

"Bạn phải chứng minh rằng Trump đang hành động theo lời nói dối đó. Miễn là bạn có thể chứng minh rằng Trump đang cố gắng thực hiện một bước cuối cùng trong quy trình, thì bạn có thể cho thấy hành vi vi phạm quy chế này. Ví dụ: yêu cầu [Bộ trường Hành chánh tiểu bang Georgia Brad] Raffensperger tìm ra 11.780 phiếu bầu. Trump có thể thực sự tin rằng bằng cách nào đó Trump đã kiếm được chúng, một số phiếu bị đánh cắp, v.v., nhưng Trump biết quy trình đó không phải như cách bạn làm. Tôi nghĩ đó có thể là một đạo luật thực sự tốt bởi vì nếu bồi thẩm đoàn không thấy rằng chính phủ đã chứng minh rằng Donald Trump biết rằng Trump đã thua cuộc bầu cử, thì họ vẫn có thể thắng Trump trước tòa theo đạo luật này.” (nghĩa là: Trump có tội vì đã áp bức, đe dọa Raffensperger trong khi Raffensperger đang được Hiến pháp liên bang và luật pháp Georgia bảo vệ trong cương vị Bộ Trưởng Hành chánh tiểu bang.)

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật tuyên bố rằng sẽ có sự trả đũa chống lại Nga vì Nga vừa bắn vào các mục tiêu dân sự ở Odessa, khiến một người chết và 19 người bị thương. Ông lên án các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào các thành phố yên bình, các tòa nhà dân cư và một nhà thờ lớn, nhấn mạnh rằng không thể bào chữa cho "tội ác" như vậy. Ông nhắc lại quyết tâm khôi phục hòa bình và đánh bại mối đe dọa do sự xâm lược của Nga gây ra, cho rằng khắc phục điều này là điều cần thiết để đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực.

⚪ ---- Không quân Ukraine cho biết họ nhận thấy các cuộc tấn công mới vào thành phố hải cảng Odessa và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. "Việc phóng hỏa tiễn Kh-22 theo hướng khu vực Odesa đã được ghi lại!" không quân Ukraine tuyên bố trên Telegram. Trong khi đó, thông tấn UNIAN của Ukraina đưa tin có tiếng nổ trong thành phố. Trong nhiều ngày qua, Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào Odessa để đáp trả vụ tấn công "khủng bố" vào cây cầu Crimean mà Moscow đổ lỗi cho Ukraine.

⚪ ---- Washington Post đưa tin, Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và không có kế hoạch cung cấp Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân MGM-140 (ATACMS) cho Ukraine. Không có cuộc thảo luận thực chất nào về vấn đề này và bộ quốc phòng Hoa Kỳ coi các hệ thống ATACMS là thứ mà Ukraine không cần gấp. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan trước đây đã đề cập đến các cuộc thảo luận đang diễn ra với Kiev về khả năng cung cấp các hệ thống ATACMS, nhưng chưa có quyết định nào vào thời điểm đó.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một tuyên bố hôm thứ Bảy cáo buộc các cường quốc phương Tây và Ukraine phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Nga Rostislav Zhuravlev ở Ukraine. Bà mô tả vụ này là một "tội ác ghê tởm, được lên kế hoạch trước" và nói Nga sẽ có hành động chống lại những người được cho là có trách nhiệm. Theo các báo cáo, Zhuravlev, phóng viên chiến trường của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía nam Zaporizhzhia hôm thứ Bảy.Theo tin RIA (của Nga), nhà báo Nga từ cơ quan tuyên truyền RIA Novosti, Rostislav Zhuravliev, đã chết trên tiền tuyến và 4 người khác bị thương sau các cuộc không kích của quân Ukraine. Phóng viên ảnh Konstantin Mikhalchevskyi, cũng từ RIA Novosti, bị thương trong vụ tấn công tương tự. Được biết, 2 nhà báo Nga đang ở khu vực của ngôi làng Pyatyhatky mới được quân Ukraine giải phóng ở tỉnh Zaporizhzhya, theo truyền thông Nga.Hai nhà báo khác của tờ báo Nga Izvestia cũng nằm trong số những người bị thương. Polshakov bị bốn vết thương do mảnh đạn, một trong số đó là vết thương ở lối ra, trong khi Shikov được phát hiện có mảnh đạn trong mô mềm và gãy xương hông nhẹ. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có tổng cộng 4 nhà báo Nga bị thương trong vụ này.⚪ ---- Khoảng 2.000 con chim cánh cụt đã chết trôi dạt vào bờ biển Uruguay—và các khoa học gia không chắc chắn điều gì đã giết chết tất cả chúng. Carmen Leizagoyen, người đứng đầu bộ phận động vật thuộc Bộ Môi trường của Uruguay, được AFP trích dẫn cho biết: “Việc một số phần trăm chết là điều bình thường, nhưng không phải những con số này."Leizagoyen nói thêm rằng cúm gia cầm đã được loại trừ là nguyên nhân gây tử vong. Số lượng chim chết chủ yếu bao gồm chim cánh cụt Magellanic chưa trưởng thành, chúng di cư dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Nam Mỹ. Theo AFP, trong khi các nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân của những cái chết, một số người cho rằng loài chim này bị chết nhiều vì nguồn thực phẩm cạn dần, vì tệ nạn đánh bắt cá quá mức.⚪ ---- Hàng ngàn người, chủ yếu là phụ nữ, đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở tiểu bang Manipur, miền đông bắc Ấn Độ, nơi bị tàn phá bởi bạo lực vào thứ Bảy, để yêu cầu bắt giữ ngay lập tức bất kỳ ai tham gia vào vụ tấn công đẫm máu hồi tháng Năm đối với hai phụ nữ. Có 1 video cho thấy 2 phụ nữ bị khỏa thân và bị sờ mó làm nhục bởi 1 đám đông lôi đi tuần hành.Các nhà lãnh đạo của các nhóm tôn giáo và phụ nữ đã phát biểu trước gần 15.000 người biểu tình, những người cũng kêu gọi sa thải Biren Singh, quan chức dân cử hàng đầu ở tiểu bang nơi hơn 130 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực giữa hai nhóm sắc tộc thống trị nổ ra vào đầu tháng Năm. Cuộc biểu tình ngồi của phụ nữ được tổ chức tại Churachandpur, một thị trấn 40 dặm về phía nam của Imphal, thủ phủ của tiểu bang, theo AP đưa tin.Một phần bạo lực cũng vì tôn giáo. Manipur từng là hiện trường của một cuộc nội chiến gần như nổ ra do người Thiên chúa giáo bộ tộc Kukis phản đối yêu cầu của người Meiteis chủ yếu theo đạo Ấn Độ giáo về một địa vị đặc biệt cho phép họ mua đất trên những ngọn đồi do Kukis và các nhóm bộ lạc khác sinh sống, cũng như được đảm bảo chia sẻ công việc của chính phủ.Đoạn video quay cảnh những người phụ nữ bị hành hung đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội mặc dù chính phủ đã chặn phần lớn internet và cấm các nhà báo ra khỏi tiểu bang xa xôi này. Đoạn phim cho thấy hai phụ nữ khỏa thân bị bao vây bởi nhiều thanh niên, họ sờ soạng bộ phận sinh dục của họ và kéo họ ra cánh đồng.Chính quyền tiểu bang Manipur hôm thứ Bảy đã công bố vụ bắt giữ người thứ 5 trong vụ tấn công và cảnh sát cho biết đang tiến hành các cuộc đột kích để bắt giữ các nghi phạm khác. Gần 400 đàn ông và phụ nữ đã tổ chức một cuộc biểu tình ở thủ đô Ấn Độ với yêu cầu tương tự, theo AP. Họ mang theo những tấm bảng ghi "Chúng tôi yêu cầu hành động chống lại thủ phạm" và "Hãy từ chức, Biren Singh."⚪ ---- Thống đốc tiểu bang Cộng Hòa quậy Thống đốc tiểu bang Dân Chủ. Chuyến xe buýt thứ năm chở người di cư từ vùng biên giới Texas-Mexico đã đến Los Angeles, cặp bến Ga Union vào sáng sớm thứ Bảy. Theo tuyên bố từ người phát ngôn của Thị trưởng L.A. Karen Bass, chiếc xe buýt đến vào khoảng 11:30 sáng.Người phát ngôn của thị trưởng cho biết: “Thành phố đã tiếp tục làm việc với các Sở của Thành phố, quận và liên minh các tổ chức phi lợi nhuận, ngoài các đối tác tín ngưỡng của chúng tôi, để thực hiện kế hoạch đã đặt ra vào đầu năm nay. Như chúng tôi đã làm trước đây, khi chúng tôi biết về chiếc xe buýt ngày hôm qua, chúng tôi đã kích hoạt kế hoạch của mình.”Chuyến xe buýt đầu tiên chở người di cư từ Texas đến Los Angeles vào ngày 14/6, các chuyến xe buýt khác đến vào ngày 1/7, 13/7 và 18/7. Có 44 người di cư, trong đó có 21 trẻ em, đã ở trên chiếc xe buýt đến vào thứ Bảy, Liên minh vì Quyền của Người nhập cư Nhân đạo (CHIRLA) cho biết. Các quốc gia xuất xứ của họ bao gồm Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Brazil, Chile, Venezuela, Trung Quốc và Haiti.CHIRLA cho biết một số người di cư có gia đình đang sống ở L.A. và đang chờ đợi họ. CHIRLA cũng hỗ trợ điều phối nhu cầu đi lại cho những người có điểm đến cuối cùng không phải là Los Angeles.⚪ ---- Mặc dù đang có nhiều công ty dọn tới Quận Cam... Tỷ lệ trống văn phòng tại Quận Cam đã đạt 25 phần trăm. “Các công ty đã ký thỏa thuận cho thuê văn phòng Quận Cam với diện tích 1,5 triệu feet vuông trong quý hai, trong khi tỷ lệ trống tăng 1,6% lên khoảng một trong bốn văn phòng trống (1/4).” Tại Quận Los Angeles lân cận, tỷ lệ văn phòng trống lên tới 26,6%. Những người trong cuộc cho rằng lo lắng về suy thoái kinh tế có thể xảy ra và lãi suất tăng là những nguyên nhân có thể xảy ra.⚪ ---- Quận Cam: 2 anh trộm bị rượt, bỏ chạy. Video giám sát kịch tính cho thấy khoảnh khắc một nhân viên trung tâm mua sắm ở Santa Ana chống lại 2 nghi phạm cướp cùng một lúc. Vào ngày 26/6, các nghi phạm đã cầm những thứ trị giá khoảng 2.700 đô la tại MainPlace Mall và cố gắng chạy ra ngoài với những món đồ đó. Đó là khi nhân viên đuổi theo họ và chặn cả 2 nghi phạm ngay trước khi họ vào nhà để xe của trung tâm thương mại. Cảnh sát Santa Ana cho biết nhân viên của trung tâm mua sắm đã thu hồi tất cả hàng hóa bị đánh cắp.Cảnh sát công bố mô tả của hai nghi phạm: Nghi phạm 1: Người đàn ông gốc Tây Ban Nha được liệt kê ở độ cao khoảng 5 foot-6 (1,7 mét) dáng người gầy, tóc đen cạo trọc, mắt nâu, ria mép, mặc áo sơ mi dài tay cài khuy màu xanh lá cây, quần đùi đen, tất dài màu trắng và một đôi giày thể thao Air Jordan màu đen và đỏ.Nghi phạm 2: Người đàn ông da trắng được liệt kê, cao khoảng 6 feet (1,83 mét), dáng người gầy, tóc đen, mắt nâu, đội mũ đen, áo len xám, quần soóc đen và đi tất cao đến đầu gối. Bất kỳ ai có thông tin về hai nghi phạm xin gọi cảnh sát: 714-245-8351.⚪ ---- Quận Cam: đập tủ kính, chôm vé số, bị bắt. Hai nghi phạm đã bị bắt vì tội ăn cắp vé số từ một cửa hàng rượu ở Quận Cam và bị cảnh sát truy đuổi khoảng ngắn, theo Sở Cảnh sát Seal Beach đưa tin. Hai nghi phạm, chỉ được các sĩ quan xác định là Zoryon và Marcus ở Long Beach, đã dùng xà beng đập vỡ cửa kính của tiệm West Beach Liquor — tọa lạc tại 462 Pacific Coast Highway — vào khoảng 3 giờ sáng Thứ Ba.Một chiếc xe tuần tra đậu trên đường gần đó đã nghe thấy tiếng chuông báo động của cửa hàng và khi đến hiện trường, họ phát hiện 2 nghi phạm đang chạy trốn khỏi khu vực trên chiếc Nissan Altima màu đen. Sau một cuộc rượt đuổi rất ngắn, các nghi can đã bị bắt ở dãy nhà số 100 của Coastline Drive — chỉ cách đó một dãy nhà — khi họ lái xe vào một con phố cụt.⚪ ----Theo tin Asian News International của Ấn Độ. Tư lệnh Hải quân R Hari Kumar nhấn mạnh sự đồng nhất về quan điểm giữa hai nước về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc hiếu chiến trong khu vực. “Việt Nam đóng vai trò là một đối tác quan trọng trong ‘Indo-Pacific Vision’ (‘Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương’) của Ấn Độ, nhằm tăng cường quan hệ và phát triển quan hệ đối tác nhằm giữ cho khu vực an toàn, an ninh và ổn định,” theo Đô đốc Kumar cho biết, chủ trì buổi lễ tại Cam Ranh.Tàu INS Kirpan dài 90 mét, do 12 sĩ quan và 100 thủy thủ điều khiển, đã được Hải quân Ấn Độ loại khỏi biên chế sau 32 năm phục vụ và được bàn giao cùng “trang bị vũ khí hoàn chỉnh” cho Hải quân VN.⚪ ----Theo báo Nhịp sống thị trường. Thông tin này được Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho cho biết tại buổi tiếp với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Trụ sở Chính phủ. Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, đến nay, Samsung đã đầu tư 20 tỷ USD tại Việt Nam với hơn 100.000 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các nhà máy của Samsung ở 4 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Samsung luôn duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu liên tục trong những năm qua, trong đó năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 65 tỷ USD. Ông Choi cho biết hằng năm, Samsung vẫn đầu tư bổ sung 1 tỷ USD và đang nỗ lực giải ngân toàn bộ số vốn đầu tư bổ sung này nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Việc không đảm bảo yêu cầu kiểm dịch có thể dẫn đến việc bị Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, thậm chí tạm ngừng nhập khẩu nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung vừa ký công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã nhận được một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến vi phạm về kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam.⚪ ----Theo VTC. Giá heo hơi trong nước cao hơn hàng chục nghìn đồng/kg so với Trung Quốc, Thái Lan nên khi heo hơi ồ ạt về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, lập tức gây sức ép. Trả lời VTC News , ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, tuần qua, Cục chăn nuôi đã đi kiểm tra tại nhiều địa phương và thấy, tỷ lệ tái đàn tương đối cao. Hiện cả nước có khoảng 28 triệu con heo. Với số lượng heo này, cơ bản đảm bảo nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao trong thời gian từ nay đến cuối năm và dự báo không có sự biến động về giá quá lớn. Ông Thắng cũng thừa nhận, có tình trạng heo hơi nhập khẩu qua đường tiểu ngạch từ các cửa khẩu trong cả nước cũng khiến giá heo hơi tuần qua diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi.⚪ ---- HỎI 1: Có khoảng 30% sinh viên đại học gặp rủi ro không đủ ăn?ĐÁP 1: Đúng thế. Được bà nội nuôi nấng bằng phúc lợi, Joseph Sais khi còn là sinh viên đại học đã phụ thuộc quá nhiều vào phiếu [trợ cấp] thực phẩm đến nỗi anh đã nghĩ đến việc bỏ học khi tư cách [hưởng trợ cấp] của anh bị thu hồi. Sais cho biết giữa đại dịch COVID-19, anh đã bỏ lỡ một “bức thư quan trọng” và tạm thời mất tư cách tham gia chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP, chương trình cơ bản chống đói nghèo thường được gọi là phiếu thực phẩm.“Có những lúc tôi đang làm bài kiểm tra và thay vì tập trung vào bài kiểm tra, tôi tập trung vào những gì tôi sẽ có thể ăn tối nay,” Sais, người đã tốt nghiệp Đại học tiểu bang California, Sacramento (CSU Sacramento) với bằng khoa học chính trị và báo chí và hiện là sinh viên cao học năm thứ nhất tại cùng trường, cho biết.Sais, người đủ điều kiện đã được khôi phục trợ cấp thực phẩm vào đầu năm nay, là một phần của nhóm phần lớn bị che giấu mà các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách vẫn đang cố gắng giải quyết: sinh viên đại học toàn thời gian đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Radha Muthiah, chủ tịch của Capital Area Food Bank, gọi đó là một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn, “một trong những vấn đề lộ ra trong bóng tối trong đại dịch.” Cô ước tính ít nhất 30% sinh viên đại học không an toàn về thực phẩm.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trong 2 năm qua, 97% thị trưởng Mỹ thấy tăng vọt nhu cầu y tế tâm thần?ĐÁP 2: Đúng thế. Kết quả của một cuộc khảo sát từ Hội nghị Thị trưởng Hoa Kỳ (U.S. Conference of Mayors): 88% thị trưởng trong cuộc khảo sát cho biết họ không được tiếp cận đầy đủ các nguồn lực sức khỏe tâm thần cần thiết để giải quyết khủng hoảng.Phản hồi khảo sát đã nhận được từ 117 thành phố ở 36 tiểu bang. Ngoài khả năng tiếp cận các nguồn lực, 97% cho biết các yêu cầu về dịch vụ sức khỏe tâm thần đã tăng lên ở thành phố của họ trong hai năm qua.Chi tiết: