Joe Biden: gửi bom và đạn chùm tới Ukraine là một "quyết định khó khăn" nhưng cần thiết. Zelensky: cảm ơn Hoa Kỳ vì gói viện trợ quân sự mới, trong đó có bom chùm.

.

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Arizona Rusty Bowers khai: đã từ chối lời Trump yêu cầu qua điện thoại bảo vi phạm Hiến pháp để lật ngược bầu cử 2020.

- Các luật gia: sẽ tới lúc Walt Nauta khai chống lại Trump, vì Nauta bị truy tố tội nói dối FBI tháng 5, rồi đổi lời khai trước đại bồi thẩm đoàn tháng 6.

- Một ủy ban kỷ luật yêu cầu tước giấy hành nghề luật sư của Rudy Giuliani vì bịa đặt để kiện lật ngược bầu cử 2020 ở hàng chục tiểu bang. Trump miễn đặc quyền giữa luật sư và thân chủ đối với Giuliani.

- Hai tổ chức dân quyền đòi các tiểu bang dùng Tu Chính Án 14 xóa tên Trump trên lá phiếu 2024 vì Trump xúi bạo loạn 6/1/2021

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga xuất hiện công khai kể từ ngày bị trùm Wagner chỉ trích

- Bộ Quốc phòng Anh: thành phố Bakhmut lại giao tranh dữ dội trong 7 ngày qua.

- Quân Ukraine đã phá hủy 1 kho đạn lớn của Nga ở tỉnh Luhansk, nơi bị Nga chiếm đóng.

- Nga: Trọng tài bóng đá người Nga Daniil Shemetov đã tử trận trong cuộc chiến với Ukraine

- OPCW: Mỹ đã hoàn thành việc phá hủy kho dự trữ vũ khí hóa học.

- Hòa Lan: Thủ tướng từ chức, chính phủ sụp đổ

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ tháng sau, Ukraine có quyền trở thành thành viên của NATO.

- Joe Biden: gửi bom chùm tới Ukraine là một "quyết định khó khăn" nhưng cần thiết.

- Đại sứ Nga: Mỹ tuyệt vọng nên gửi Ukraine bom chùm.

- Zelensky: cảm ơn Hoa Kỳ vì gói viện trợ quân sự mới, trong đó sẽ có bom chùm.

- Joe Biden: mệt mỏi khi thấy người Mỹ bị lừa gạt. Tuyên bố kinh tế tăng tốc, thất nghiệp thấp 17 tháng liền.

- Nghi ngờ tình báo quốc tế lặng lẽ mua 52.000 mẫu đất gần sân bay quân sự Mỹ ở California

- Đa số dân Mỹ gốc Á làm ở công ty kỹ thuật, nhưng lên chức lãnh đạo lại là đa số da trắng

- Quận Cam: bắt 3 người -- Henry Le, Adrian Castaneda, Damian Mayorga -- vì hành hung, bắn người.

- Quận Cam: trộm cả ngàn lá thư, bị bắt.

- 1 Ty cảnh sát và 3 cảnh sát Utah bị cha mẹ cô Rena Nguyen kiện vì không đáp ứng bảo vệ: cô Nguyen chết vì bạn trai giết

- TIN VN. Ngân hàng Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,0% trong nửa cuối năm 2023.

- TIN VN. Xuất hiện nhiều nguy cơ mất an toàn bay: Hàng không họp khẩn để siết.

- TIN VN. Bắt hai người chở con hổ đang mê man nặng gần 240kg.

- HỎI 1: Một tay súng da trắng thượng đẳng lãnh 90 án chung thân liên tiếp, có thể thêm án tử hình? ĐÁP 1: Tay súng Texas.

- HỎI 2: Có phải 71% bệnh nhân muốn khám bệnh trực tiếp hơn là khám qua Internet? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-8/7/2023) ⚪ ---- Theo các chuyên gia pháp lý, đồng bị truy tố và là người hầu của Trump là Walt Nauta đã lộ rõ "lạnh cẳng" sau khi nói dối FBI, khiến Nauta phải sửa lại lời khai của mình. Cựu công tố Andrew Weissmann đã đưa ra quan sát trên Twitter hôm thứ Sáu, nói rằng, chúng ta có thể kết nối một số điểm dựa trên cách Nauta bị các công tố [của Công tố đặc biệt Jask Smith] truy tố. Nauta gần đây đã khai trong buổi điều trần trước tòa là vô tội đối với các truy tố về tội giấu hồ sơ mật và giúp Trump giấu.

.

Weissmann nói: “Việc Nauta không bị truy tố tội nói dối trước đại bồi thẩm đoàn vào tháng 6/2023 nhưng bị truy tố tội nói dối với FBI vào tháng 5/2023 có nghĩa là Nauta đã thay đổi lời khai vào tháng 6. Nếu không, các công tố viên sẽ buộc tội khai man trước [đại bồi thẩm đoàn] (vì các lời khai đều được ghi âm) vì đó là tội nặng hơn là tội nói dối FBI trong một cuộc phỏng vấn."

.

Cựu công tố viên liên bang Harry Litman cũng đồng ý với lập luận của Weissmann và nói rằng tại một thời điểm nào đó, Nauta có thể quyết định khai trước tòa để chống lại Trump. “Vâng, Nauta đã bị lạnh cẳng khi đến lúc phải ra đi trước đại bồi thẩm đoàn. Tôi nghĩ họ cũng biết lúc đó Nauta phải khai thật [nghĩa là thú nhận đã nói dối FBI, tội nhẹ hơn nói dối với đại bồi thẩm đoàn],” Litman nói thêm vào thứ Sáu. "Thực sự thú vị khi nghĩ về hoàn cảnh của Nauta và điều gì đã khiến Nauta luôn trung thành với Trump – dù sao thì bây giờ..."

.

⚪ ---- Chính những cú phone của Trump sẽ dẫn Trump vào tù. Bị cáo Trump đang cố gắng lật ngược cuộc bầu cử mà Trump đã thua, cuộc bầu cử mà các cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump đã nói rằng Trump đã thua, bằng chứng bầu cử do Công tố đặc biệt Jack Smith thu thập cho thấy rằng Trump biết mình đã thua, và Trump đã tham gia vào mọi trò lừa bịp nhỏ nhặt để đạt được mục tiêu xấu xa và bất hợp pháp của mình. Hóa ra Bị cáo Trump, người nổi tiếng không thích viết mọi thứ ra giấy hoặc gửi tin nhắn và email, đang tận dụng một trong những điều mà Trump không sợ - gặp trực tiếp và nói chuyện qua điện thoại, trong đó Trump nói chuyện, xúi giục làm bất hợp pháp, và bây giờ là chứng cớ cho công tố đặc biệt Smith.

.

CNN đưa tin trong tuần này rằng FBI đã nói chuyện với cựu Chủ tịch Hạ viện Arizona Rusty Bowers về hai cuộc trò chuyện mà ông ấy đã có với Trump vào tháng 11 năm 2020. Cuộc trò chuyện đầu tiên là với Trump và luật sư đồng thời là bạn của ông ấy khi đó là Rudy Giuliani. Sau đó, Bowers đã nói chuyện riêng với Trump mà không có Giuliani hoặc bất kỳ phụ tá nào khác tham gia cuộc điện thoại. Bowers đã không nói những gì ông đã nói chuyện riêng với Trump qua điện thoại, nhưng Bowers đã ra khai một cách cảm động trước Ủy ban ngày 6/1 về cuộc gọi mà Bowers nhận được từ Trump và Giuliani.

​.

Bowers nói với Ủy ban rằng Trump và Giuliani có hai "yêu cầu", như cách ông gọi họ. Đầu tiên là việc xin Bowers tổ chức một cuộc điều tra chính thức của Cơ quan lập pháp Arizona để xem xét bằng chứng mà Giuliani nói rằng có 200.000 "người nhập cư bất hợp pháp" và khoảng 6.000 người chết đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Arizona, bằng chứng mà Bowers khai rằng Giuliani chỉ nói xạo. Cú "yêu cầu" thứ hai mà Bowers đã mô tả rất dài, và nó đáng được trích dẫn ở đây, bởi vì đây là loại bằng chứng mà Công tố đặc biệt rõ ràng đã nhận được từ Bowers trong suốt cuộc phỏng vấn kéo dài 4 giờ với các đặc vụ FBI mà ông mô tả. Hãy nhớ lại rằng cả Giuliani và Trump đều nói chuyện điện thoại với Bowers, và không rõ Bowers đang ám chỉ ai khi Bowers nói "anh ta" ("he"), nhưng những gì Bowers mô tả cho Ủy ban ngày 6 tháng 1 là bằng chứng cho thấy Trump đã tham gia vào một cuộc trò chuyện qua điện thoại trong thời gian đó Trumpa và Giuliani đang yêu cầu Bowers tham gia cùng họ trong một âm mưu phạm trọng tội:

.

“Ông ta nói, ồ, chúng tôi đã nghe từ một quan chức cấp cao trong cơ quan lập pháp của Đảng Cộng hòa rằng có một lý thuyết pháp lý hoặc khả năng pháp lý ở Arizona mà bạn [Bowers] có thể loại bỏ — các đại cử tri của Tổng thống Biden và thay thế họ. Và chúng tôi sẽ — chúng tôi muốn có cơ hội hợp pháp thông qua ủy ban để đạt được mục đích đó và — và loại bỏ điều đó. Tôi [Bowers] đã trả lời, 'Hãy nhìn xem, bạn [Trump + Giuliani] đang yêu cầu tôi [Bowers] làm điều gì đó trái với lời thề của tôi khi tôi đã thề với Hiến pháp sẽ duy trì nó, và tôi cũng đã thề với Hiến pháp và luật pháp của tiểu bang Arizona. Đây là một ý tưởng hay một lý thuyết hoàn toàn xa lạ đối với tôi, và tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì nghiêm trọng như vậy mà không tham khảo ý kiến sâu sắc với các luật sư có trình độ.'"

.

Xúi giục Bowers chỉ mới là về phần Arizona. Còn nhiều tiểu bang khác mà Trump cũng xúi phạm tội lật ngược bầu cử như thế. Trump cũng đã nói chuyện qua điện thoại với các nhà lãnh đạo của cơ quan lập pháp Pennsylvania và Michigan để khuyến khích họ tổ chức các phiên điều trần về vụ gian lận bầu cử được cho là mà Giuliani tuyên bố đã phát hiện ra. Đại bồi thẩm đoàn ngồi ở Washington D.C. điều tra những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của Trump đã triệu tập các đại cử tri giả từ một số tiểu bang, trong đó có hai người từ Nevada, những người được cho là đang hợp tác với văn phòng của Công tố Đặc biệt.

.

.

⚪ ---- Một ủy ban kỷ luật của Đoàn luật sư của Tòa kháng án địa hạt thủ đô DC đã đề nghị hôm thứ Sáu rằng cựu luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani phải bị tước quyền luật sư vì Giuliani tuyên bố không chứng cớ rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận.

.

"Ông ấy tuyên bố gian lận bầu cử lớn nhưng không có bằng chứng về điều đó", hội đồng gồm ba thành viên cho biết trong báo cáo của mình. "Giuliani, trong cương vị đã tuyên thệ tôn trọng Hiến pháp và Luât pháp, cần phải bị tước bỏ quyền hành nghề luật sư." Bây giờ thì Hội đồng Trách nhiệm nghề nghiệp của DC và Tòa kháng án DC sẽ quyết định liệu Giuliani sẽ có bị tước quyền hành nghề luật sư hay không.

.

Có một điểm quan trọng: Trump đã tuyên bố từ bỏ đặc quyền giữa luật sư và thân chủ đối với Giuliania. Quyết định của Donald Trump từ bỏ đặc quyền giữa luật sư (Giuliania) và thân chủ (Trump) trong cuộc điều tra của ủy ban kỷ luật luật sư có trụ sở tại Washington D.C. đối với Rudy Giuliani đã giải tỏa một trở ngại cho cuộc điều tra của công tố đặc biệt Jack Smith về các cáo buộc cựu tổng thống đã cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, một luật nổi bật. chuyên gia cho biết hôm thứ Sáu. Người ta không rõ vì sao Trump từ bỏ đặc quyền này, có thể vì Trump đoán là Giuliani sẽ bị lột bằng luật sư ở thủ đô, và Trump chạy trước?

.

⚪ ---- Hai tổ chức dân quyền đang mở chiến dịch gây áp lực buộc chính quyền một số tiểu bang loại bỏ tư cách của cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên các lá phiếu năm 2024. Họ nói rằng các Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang được Tu chính án thứ 14 trao quyền cấm Trump tranh cử vì Trump giúp bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021.

.

Bắt đầu từ Chủ nhật này, Mi Familia Vota và Free Speech for People sẽ tổ chức một tuần biểu tình và thả biểu ngữ bên ngoài văn phòng của các Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang California, Oregon, Colorado và Georgia.

.

Các nhóm này cũng đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Hành chánh Nevada Cisco Aguilar vào tháng trước, kêu gọi ông ngăn chặn Trump theo Điều khoản truất quyền của những người theo chủ nghĩa nổi dậy (Insurrectionist Disqualification Clause).

.

Héctor Sánchez cho biết: “Chúng tôi đang thực sự tập trung vào Nevada và California và [Oregon, Colorado và Georgia] để đảm bảo rằng họ đang có lập trường bằng cách loại Trump ở những khu vực đó, đó là điều mà Bộ trưởng Hành chánh có thể làm.” Héctor Sánchez là giám đốc điều hành của Mi Familia Vota.

.

Các Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang chịu trách nhiệm xác nhận tư cách hợp lệ của các ứng cử viên và kiểm phiếu trong tiểu bang của họ. Mặc dù Trump đã bị truy tố hai lần và đang bị điều tra trong các vụ khác, các nhóm nói rằng đó không đủ tiêu chuẩn theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Tuy nhiên, các nhóm tin rằng vai trò của Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6/1 - mà ông ấy cũng đang bị điều tra - là lý do, theo Tu chính án 14, phải xóa tên Trump trên lá phiếu.

.

Điều khoản đó cấm một loạt các cơ quan công quyền những người “trước đó đã tuyên thệ, với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc với tư cách là viên chức của Hoa Kỳ, hoặc với tư cách là thành viên của bất kỳ cơ quan lập pháp Bang nào, hoặc với tư cách là viên chức hành pháp hoặc tư pháp của bất kỳ Bang nào, để hỗ trợ Hiến pháp Hoa Kỳ, sẽ tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại tương tự.”

.

⚪ ---- Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte hôm thứ Sáu tuyên bố từ chức và giải tán Nội các của ông sau điều mà ông cho là có sự khác biệt không thể hòa giải trong liên minh bốn bên của ông về cách kiềm chế di dân.

.

"Không có gì bí mật khi các đối tác liên minh có quan điểm rất khác nhau về chính sách di cư," Rutte nói với các phóng viên ở The Hague. "Và hôm nay, thật không may, chúng ta phải rút ra kết luận rằng những khác biệt đó là không thể hòa giải được. Đó là lý do tại sao tôi sẽ ngay lập tức ... nộp văn bản việc từ chức của toàn bộ Nội các chính phủ lên nhà vua."

.

Trước đó, có thông tin cho rằng chính phủ Hoà Lan đã sụp đổ sau khi không đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế dòng người xin tị nạn. Như thế, có nghĩa là Hoà Lan sẽ phải đối mặt với một cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay cho hạ viện của Quốc hội.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã tiến hành kiểm tra quân đội và giám sát việc huấn luyện các đơn vị mới thành lập bao gồm các quân nhân hợp đồng, theo Bộ Quốc phòng Nga. Điều này đánh dấu sự xuất hiện công khai đầu tiên của ông với quân đội kể từ khi Tập đoàn Wagner của Nga cố gắng lật đổ giới lãnh đạo quân sự của quốc gia vào tháng trước. Bộ không cung cấp ngày chính xác của video và cuộc kiểm tra.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết sau một thời gian tương đối yên bình vào tháng trước, thành phố Bakhmut lại một lần nữa trải qua giao tranh dữ dội trong 7 ngày qua. "Bakhmut một lần nữa là nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất dọc theo mặt trận," bộ QP cho biết. Theo Anh, giới lãnh đạo ở Nga khó có thể nhượng bộ Bakhmut do nó có ý nghĩa biểu tượng là một trong số ít những lãnh thổ nổi tiếng giảnh được trong năm qua.

.

⚪ ---- Nhà báo Ukraine Denys Kazansky đưa tin trên mạng xã hội ngày 8/7 rằng quân đội Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược lớn của Nga ở tỉnh Luhansk, nơi bị Nga chiếm đóng. Tin đi kèm đoạn phim từ các nhân chứng đã quay lại vụ việc. Kazansky nói vụ này xảy ra ở làng Sukhodilsk.

.

"Những vụ nổ mạnh thậm chí còn được nghe thấy ở Krasnodon (Sorokyne) và Molodohvardiysk gần đó," bản tin viết. “Nơi này cách xa tiền tuyến. (Ukraine) chưa tấn công (họ) ở đó trước đây. Có vẻ như cơn đói đạn pháo trong quân đội Nga sẽ tăng lên một chút trong thời gian tới.”

.

⚪ ---- Trọng tài bóng đá người Nga Daniil Shemetov đã tử trận trong cuộc chiến với Ukraine, theo Liên đoàn bóng đá Nga đưa tin hôm 7/7. Shemetov năm nay 31 tuổi và được đánh giá là một trọng tài "có triển vọng". Ông đã làm việc tại Giải hạng hai của Nga trong mùa giải 2019/2020 và làm trọng tài cho 41 trận, cũng như điều khiển 5 trận của Cúp quốc gia Nga. Liền sau đó, anh thổi còi trọng tài cho trận ở Giải hạng nhất Nga (Russian First League).

.

Sau đó, trọng tài Shemetov đã chọn một con đường khác và đến xâm chiếm đất Ukraine, nơi sự nghiệp của ông đã bị cắt ngắn. Trước đó, Quân Lực Ukraine trong một trận giao chiến đã hạ sát Maksim Barkhatov, nhà vô địch cử tạ thế giới 5 lần của Nga.

.

⚪ ---- Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã hoàn thành việc phá hủy kho dự trữ vũ khí hóa học. Theo tuyên bố được công bố bởi cơ quan giám sát quốc tế, quả đạn cuối cùng của kho dự trữ vũ khí hóa học được tuyên bố của đất nước đã "bị phá hủy không thể phục hồi theo CWC vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023, tại Nhà máy Thí điểm Phá hủy Chất hóa học Blue Grass ở Kentucky."

Bình luận về cột mốc quan trọng này, Tổng Giám đốc OPCW, Đại sứ Fernando Arias, cho biết: "Điều này thể hiện một thành công lịch sử của chủ nghĩa đa phương trong lĩnh vực giải trừ quân bị."

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu thông báo rằng ông Vladimir Putin sẽ thăm đất nước của ông vào tháng tới. "Trong tháng tới, chuyến thăm của ông Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra và chúng tôi sẽ có thể thảo luận trực tiếp về vấn đề trao đổi tù binh", ông Erdogan nói trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Erdogan đã gặp mặt trực tiếp với Zelensky ở Istanbul. Trong cuộc họp báo, cả hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận về sự cần thiết phải gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu cho biết Ukraine có quyền trở thành thành viên của NATO. Nhận xét được đưa ra tại một cuộc họp báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong bối cảnh này, ông Erdogan đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine mọi hình thức hỗ trợ. Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện "những nỗ lực tích cực nhất" để chấm dứt xung đột ở Ukraine "thông qua đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế", ông Erdogan nói.

.

Về phần mình, ông Zelenskyy đánh giá cao sự ủng hộ của Ankara đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong cuộc họp báo, cả hai bên cũng bày tỏ thiện chí "kéo dài thời hạn của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen".

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu tuyên bố rằng việc gửi bom chùm và đạn chùm tới Ukraine là một "quyết định khó khăn." Tuy nhiên, ông nói thêm, Kiev "cần chúng. Đó là một quyết định rất khó khăn về phía tôi. Và nhân tiện, tôi đã thảo luận điều này với các đồng minh của chúng ta. Tôi đã thảo luận điều này với những người bạn của chúng ta trên Quốc Hội Mỹ," Biden nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, đồng thời nói thêm, "Người Ukraine đang hết đạn."

.

Quyết định này không hề dễ dàng vì có hơn 100 quốc gia, bao gồm các đồng minh mạnh của Mỹ như Anh, Pháp và Đức, đã cấm các loại bom, đạn này theo Công ước về Bom, đạn chùm. Tuy nhiên, Mỹ và Ukraine không phải là bên ký kết lệnh cấm.

.

⚪ ----- Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov chỉ trích quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Kiev. Ông cho rằng hành động này cho thấy mức độ "liều lĩnh" của chính quyền Biden, trong khi chúng sẽ không ảnh hưởng đến tình hình thực địa. "Hành động như vậy nói lên nhận thức của Mỹ và các vệ tinh về sự bất lực của họ. Tuy nhiên, họ không muốn thừa nhận thất bại của chính mình", Antonov khẳng định. Hôm Thứ Sáu, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) Jake Sullivan xác nhận chính phủ Mỹ đã đồng ý về quyết định chính trị cung cấp cho Ukraine loại vũ khí đó.

.

⚪ ----- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hoa Kỳ vào thứ Sáu vì đã phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó sẽ có bom chùm. "Chúng tôi biết ơn người dân Mỹ và Tổng thống Joseph Biden vì những bước đi quyết đoán đưa Ukraine đến gần hơn với chiến thắng trước kẻ thù, và dân chủ để chiến thắng chế độ độc tài. Việc mở rộng khả năng phòng thủ của Ukraine sẽ cung cấp các công cụ mới cho việc giải phóng đất đai của chúng tôi và mang hòa bình đến gần hơn," Zelensky viết trên Twitter.

.

Trước đó, Mỹ tuyên bố đồng ý gửi bom, đạn chùm cho Ukraine như một phần của gói 800 triệu USD vì nước này cần chúng để chống lại Nga, quốc gia mà Washington tuyên bố Nga đã sử dụng bom, đạn chùm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

.

.

⚪ ----- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã nhận xét rằng chính quyền của ông đang tìm cách giảm chi phí cho người lao động và các hộ gia đình vì ông "quá mệt mỏi khi thấy người Mỹ bị lừa gạt." Phát biểu tại một sự kiện của Bạch Ốc hướng tới người lao động của đất nước, Biden nhấn mạnh rằng nền kinh tế đi xuống thể hiện thời điểm Hoa Kỳ quay lưng lại với nền tảng mà nó được thành lập.

.

Ông nhấn mạnh rằng mọi thành viên của Mỹ sẵn sàng làm việc đều có quyền có một công việc được trả lương cao, chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền và có cơ hội thực hiện Giấc mơ Mỹ. Biden cũng ca ngợi những nỗ lực của chính quyền trong việc giảm giá thuốc kê đơn và tuyên bố rằng ông sẽ công bố tên mười loại thuốc đầu tiên sẽ tăng giá để thương lượng. Ngoài ra, tổng thống lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã ở dưới mức 4% trong 17 tháng liên tiếp, đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1960.

.

⚪ ---- Có phải tình báo quốc tế lặng lẽ mua đất gần sân bay quân sự Mỹ ở California? Chính quyền địa phương, liên bang và quân đội đều không xác định được ai là các nhà đầu tư đã mua 52.000 mẫu đất gần một căn cứ Không quân lớn của California—và hiện việc mua bán này đang làm dấy lên báo động an ninh quốc gia. Tạp chí Wall Street Journal đưa tin rằng tập đoàn đầu tư mờ ám Flannery Associates đã mua lại khu đất rộng lớn tiếp giáp với Căn cứ Không quân Travis trong 5 năm qua.

.

Một luật sư của nhóm khẳng định rằng nó bao gồm hầu hết các nhà đầu tư Mỹ, nhưng các nhà điều tra của Không quân đã không thể xác minh tuyên bố này. Báo WSJ đưa tin, các quan chức chính quyền địa phương cũng hoang mang trước việc mua bán, bao gồm phần lớn đất được khoanh vùng để sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Dân biểu John Garamendi (D–CA) cho biết: “Chúng tôi không biết Flannery là ai và việc mua nhiều đất nông nghiệp của họ không có ý nghĩa gì đối với bất kỳ ai trong khu vực." Ông đòi Ủy ban Đẩu tư Ngoại quốc phải điều tra.

.

⚪ ---- Có phải dân Mỹ gốc Á vẫn bị kỳ thị so với da trắng, dù là ở công ty kỹ thuật? Vậy còn da đen? Nghiên cứu cho thấy người Mỹ gốc Á có nhiều khả năng được tuyển dụng vào các vai trò chuyên nghiệp nhất nhưng lại ít có khả năng nhất trong tất cả các nhóm chủng tộc trở thành lãnh đạo công ty công nghệ.

.

Trên thực tế, ở một số công ty như Meta, người gốc Á đông hơn da trắng. Nhưng số lượng của họ giảm mạnh trong vai trò lãnh đạo, một phân tích của USA TODAY cho thấy. Tại Meta, 46% nhân viên là người Mỹ gốc Á vào năm 2021, năm gần đây nhất có dữ liệu, nhưng chỉ 27% giám đốc điều hành. Mặt khác, nhân viên da trắng chiếm 39% lực lượng lao động của Meta nhưng chiếm 58% trong số các giám đốc điều hành của công ty.

.

⚪ ---- Quận Cam: bắt 3 người -- Henry Le, Adrian Castaneda, Damian Mayorga -- vì hành hung, bắn người. Ba người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Năm vì tình nghi giết một người tốt bụng đã can gián 1 vụ hành hung một người đàn ông 76 tuổi ở Stanton năm ngoái. Henry Dipe Le, 19 tuổi, cư dân Garden Grove, Adrian Castaneda, 19 tuổi, cư dân Anaheim, và Damian Ivan Mayorga, 18 tuổi, cư dân Anaheim, đã bị bắt hôm thứ Tư vì tình nghi giết Juan Cristalinas 49 tuổi ở Santa Ana vào năm 2022, theo cảnh sát.

.

Nhóm 3 người bị truy tố tội tấn công người đàn ông 76 tuổi, người không được nhà chức trách xác định danh tính, không rõ lý do tại dãy nhà 7000 của Đại lộ Lessue vào khoảng 7:30 tối. Thứ ba, ngày 28/6/2022. Khi thấy cuộc tấn công, Cristalinas, người đang lái xe đi giao bánh pizza, đã dừng lại để cố gắng giúp đỡ nạn nhân. Cả hai người đàn ông đều bị bắn và trong khi Cristalinas sau đó được tuyên bố là đã chết tại bệnh viện, thì người đàn ông 76 tuổi đã "hồi phục hoàn toàn", nhà chức trách cho biết.

.

Le đã bị bắt ở biên giới Mexico, cảnh sát từ chối nói lý do tại sao Le có thể đã ở biên giới. Một trong những nghi phạm bị cáo buộc đã bắn 2 nạn nhân. Không rõ liệu những người khác có vũ trang hay không. Các nhà điều tra đã sử dụng video giám sát để phát triển manh mối trong vụ án. Cảnh sát nói 3 tên có quan hệ băng đảng.

.

⚪ ---- Quận Cam: trộm cả ngàn lá thư, bị bắt. Một tên trộm thư có nhiều chìa khóa và công cụ được sử dụng để truy cập hộp thư và các tòa nhà đã bị bắt. Cảnh sát Irvine cho biết một cuộc điều tra phức tạp đã dẫn họ đến Tanoah Daniel Marsh, 33 tuổi, ở Anaheim là nghi can trộm thư.

.

Thực hiện lệnh khám xét hôm thứ Tư, hàng nghìn mẩu thư bị đánh cắp đã được thu hồi. Marsh đã tạo chìa khóa cho chính mình và những người khác để vào hộp thư và các tòa nhà bằng một thiết lập thợ khóa phức tạp mà anh ta có. Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ đang làm việc với các thám tử để xác định nạn nhân và các tội ác khác đã phạm. Marsh đã bị đưa vào Nhà tù Quận Cam với nhiều tội danh.

.

⚪ ---- Cha mẹ của cô Rena Nguyen, một sinh viên đại học Brigham Young University 20 tuổi bị bắn chết vào năm 2021 đang kiện Sở cảnh sát Orem (tiểu bang Utah), cáo buộc cảnh sát đã không làm đủ để ngăn chặn cái chết của cô sau khi cô nhiều lần báo cáo việc cô bị bạn trai bạo hành.

.

Cha mẹ của Rena Nguyen cũng đang kiện ba cá nhân nhân viên cảnh sát Orem: cảnh sát D. Cazier, cảnh sát D. Steenblik và thám tử K. Johnson. Họ cáo buộc rằng các cảnh sát đã “nhiều lần được báo động nhưng không can thiệp” vào tình huống này và kết quả là con gái họ đã chết vì bị bạn trai bắn vào đầu, nhưng y nói là cô Nguyen tự cầm súng bắn vào đầu tự sát. Y không bị cảnh sát truy tố.

.

Rena Nguyễn rời miền bắc California vào mùa thu năm 2018 để theo học chuyên ngành sinh học tại Đại học Brigham Young. Sau khi đến nơi, cô ấy gặp bạn trai lúc bấy giờ của mình, và hai người họ bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn đầy “sóng gió”, theo đơn khiếu nại về cái chết oan uổng được đệ trình vào ngày 30 tháng 6/2023.

.

Đơn kiện cáo buộc rằng người bạn trai đã bạo hành Nguyễn về thể chất và tinh thần trong suốt mối quan hệ của họ. Anh ta cũng tấn công tình dục cô, theo đơn khiếu nại, và đe dọa mạng sống của cô nhiều lần. Đơn khiếu nại cho biết cảnh sát Orem đã được thông báo rằng Rena Nguyen đang ở trong tình trạng “nguy hiểm sắp xảy ra” trong 3 trường hợp riêng biệt đều có báo cáo, nhưng các cảnh sát viên “không lần nào hành động,” đơn kiện cáo buộc.

.

⚪ ---- TIN VN. Bắt hai người chở con hổ đang mê man nặng gần 240kg. Theo Báo Tuổi Trẻ. Hai người ở Nghệ An đang chở một con hổ nặng gần 240kg thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ngày 8-7, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Hai người bị tạm giữ là Nguyễn Trí Ngọc (50 tuổi) và Ngô Sỹ Thành (47 tuổi), cùng ngụ xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Thời điểm này con hổ đang bị gây mê, nhốt trong một lồng sắt. Tang vật thu giữ gồm một con hổ nặng 235kg, một xe ô tô.

.

⚪ ---- TIN VN. Xuất hiện nhiều nguy cơ mất an toàn bay: Hàng không họp khẩn để siết. Theo Báo Tiền Phong. Sáng 7/7, Cục Hàng không (Bộ GTVT) đã chủ trì họp khẩn với các đơn vị liên quan trong toàn ngành để “siết” lại công tác đảm bảo an toàn khai thác hàng không sau khi liên tiếp xảy ra những vụ việc uy hiếp an toàn bay. Điển hình là việc 2 máy bay gần “cắt mặt” nhau tại sân bay Nội Bài (Hà Nội); mặt đường băng sân bay Vinh (Nghệ An) bị vỡ; máy bay thủng lốp do cán phải đinh…

.

⚪ ---- TIN VN. Ngân hàng Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,0% trong nửa cuối năm 2023. Theo Báo Chính Phủ. Trong báo cáo kinh tế vĩ mô gần đây về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng ở mức 7,0% (từ mức 3,7% trong nửa đầu năm) trong nửa cuối năm.

.

.

⚪ ---- HỎI 1: Một tay súng da trắng thượng đẳng lãnh 90 án chung thân liên tiếp, có thể thêm án tử hình?

.

ĐÁP 1: Tay súng Texas. Một tay súng da trắng đã giết chết 23 người trong cuộc tấn công phân biệt chủng tộc vào những người mua sắm gốc Tây Ban Nha tại Walmart ở một thành phố biên giới Texas đã bị kết án hôm thứ Sáu với 90 bản án chung thân nối nhau, nhưng vẫn có thể phải đối mặt với nhiều hình phạt hơn, bao gồm cả án tử hình.

.

Patrick Crusius, 24 tuổi, đã nhận tội hồi đầu năm nay với gần 50 cáo buộc tội ác thù hận liên bang trong vụ xả súng hàng loạt năm 2019 ở El Paso, khiến vụ này trở thành một trong những vụ án tội phạm thù hận lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Crusius, mặc áo liền quần và bị cùm, không nói trong phiên điều trần và không có phản ứng gì khi bản án được đọc. Thẩm phán quận Hoa Kỳ David Guaderrama đề nghị Crusius chấp hành bản án của mình tại một nhà tù an ninh tối đa ở Colorado.

.

Crusius vẫn phải đối mặt với một phiên tòa riêng tại tòa án Texas có thể kết thúc bằng việc y nhận án tử hình vì đã thực hiện một trong những vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cảnh sát cho biết Crusius đã lái xe hơn 700 dặm từ nhà gần Dallas để nhắm vào những người gốc Tây Ban Nha bằng một khẩu súng trường kiểu AK bên trong và bên ngoài cửa tiệm siêu thị. Một lúc trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Crusius đã đăng một bài viết phân biệt chủng tộc lên mạng cảnh báo về một “cuộc xâm lược” của người Tây Ban Nha vào Texas.

.

Trong những năm kể từ vụ nổ súng, các đảng viên Cộng hòa đã mô tả những người di cư qua biên giới phía nam Hoa Kỳ là một “cuộc xâm lược”, bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng những lời hoa mỹ đó đã thúc đẩy quan điểm chống người nhập cư và bạo lực.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/world/white-gunman-to-be-sentenced-for-killing-23-people-in-a-racist-walmart-attack-in-a-texas-border-city

.

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 71% bệnh nhân muốn khám bệnh trực tiếp hơn là khám qua Internet?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khảo sát Sức khỏe Người tiêu dùng Toàn cầu của EY năm 2023 (EY Global Consumer Health Survey 2023), được công bố hôm Thứ Sáu, cho thấy rằng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc được người tiêu dùng đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, trong khi người tiêu dùng nhấn mạnh đến khả năng tiếp cận khi nói đến giá trị, thì gần một nửa (42%) đánh giá khả năng tiếp cận trải nghiệm chăm sóc của họ ở mức dưới mức trung bình.

.

Nghiên cứu – đã khảo sát hơn 6.000 người tiêu dùng trên khắp Hoa Kỳ, Úc, Canada, Ireland, Anh và Đức – cho thấy rằng để cung cấp cho người tiêu dùng quyền tiếp cận và trải nghiệm mà họ đánh giá cao nhất, các nhà quản lý y tế nên tập trung vào việc loại bỏ các rào cản và cung cấp dịch vụ chăm sóc không rắc rối thủ tục mà người tiêu dùng mong muốn. Giá trị cao mà người tiêu dùng đặt vào hiệu quả chi phí và giảm đau và lo lắng cũng nên được ưu tiên trong nỗ lực cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.

.

Có tới 71% số người được hỏi thích tư vấn trực tiếp hơn là qua mạng ảo khi nói đến chất lượng tổng thể.

Chi tiết:

https://www.ey.com/en_gl/news/2023/06/ey-survey-42-of-global-health-consumers-rate-access-to-care-as-below-average

.

.