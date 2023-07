Hình trên: Cựu Phó Thống đốc tiểu bang Georgia, Geoff Duncan (Cộng Hòa), nói rằng Trump đang tiếp tục thống trị các cuộc thăm dò cử tri sơ bộ của Cộng hòa giải thích được bằng Hội chứng Stockholm, vì Trump ủng hộ tân phát xít, da trắng thượng đẳng, đã bắt cóc Cộng Hòa, bạo hành và lạm dụng Cộng Hòa, rồi người bị bắt cóc vẫn thờ phượng, bảo vệ kẻ bắt cóc.

.

- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence: nếu Ukraine thất bại, Mỹ sẽ phải gửi lính tham chiến chống Nga.

- Mật đàm sau lưng Ukraine: nhiều cựu quan chức cấp cao của Mỹ đã họp mật với Ngoại trưởng Nga về hòa bình tại Ukraine. Biden: không cho phép, không hỗ trợ.

- Cựu Phó Thống đốc tiểu bang Georgia, Geoff Duncan (Cộng Hòa): Trump đã bắt cóc, bạo hành, lạm dụng Cộng Hòa nhưng Cộng Hòa vẫn thờ phượng Trump.

- Trump phải ra tòa để ngồi khai trong vụ kiện do 2 cựu đặc vụ FBI cáo buộc Trump vi phạm quyền riêng tư và trả thù họ.

- Walt Nauta (người hầu cận của Trump) khai vô tội trước tòa vụ khiêng hồ sơ mật giấu theo lệnh Trump

- Cựu công tố Joyce Vance lên đài MSNBC: Walt Nauta sẽ ngồi tù nhiều năm, nếu không khai vụ giấu hồ sơ mật cho Trump

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Putin sau khi gặp Zelensky

- Czech: sẽ cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu và đạn cỡ nòng lớn cho Ukraine.

- Ukraine: quân Ukraine vào Bakhmut, tiến thêm được "hơn một km." Giao tranh ác liệt nhiều nơi.

- Bộ Quốc Phòng Mỹ: chưa quyết định gửi Ukraine bom chùm (cluster bombs), nhưng Báo Washington Post nói Biden đồng ý gửi bom chùm.

- Ukraine triệu tập, trục xuất Đại sứ Georgia (Gruzia).

- Iran chối trước LHQ: không hề bán cho Nga máy bay không người lái để sử dụng chống Ukraine.

- Mỹ: Việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 209.000 trong tháng 6

- Iran: đã bắt 1 tàu chở dầu với 900 tấn "nhiên liệu buôn lậu".

- Giá nhà California cao ngất trời: Quận San Mateo (người mua cần có lương cao hơn $361,000), kế tiếp là giá nhà 3 quận California — Marin, Santa Clara và San Francisco.

- California và nhiều hãng sản xuất xe tải lớn nhất: sẽ làm xe 100% không phát khí thải vào năm 2036

- Người thuê nhà trên toàn tiểu bang California rơi vào thế kẹt: 71% nói bi quan tương lai.

- California mừng Lễ Độc Lập, 68 người chết vì xe đụng.

- Công ty phim ảnh Warner Bros: bản đồ chỉ là nét vẽ trẻ con về hành trình giả tưởng

- RFA. Cựu luật sư bị tuyên án 12 tháng tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ”.

- TIN VN. Chuyên gia: Thận trọng với rủi ro mất giá tiền đồng trong nửa cuối năm 2023.

- TIN VN. Hơn 72.000 lao động ra nước ngoài làm việc.

- TIN VN. Xuất nhập khẩu giảm, doanh nghiệp TP.HCM cần nhiều giải pháp hỗ trợ.

- HỎI 1: Nước vòi tại nhà bạn có thể bị nhiễm độc? ĐÁP 1: Khoảng 45% nước vòi tại nhà dân Mỹ nhiễm PFAS.

- HỎI 2: Người Mỹ trung bình nghĩ rằng họ cần $233,000/năm mới gọi là thoải mái? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/7/2023) ⚪ ---- Công ty phim ảnh Warner Bros. hôm thứ Năm cho biết một bản đồ được giới thiệu trong bộ phim Barbie sắp ra mắt của họ không “có ý định” đưa ra một tuyên bố chính trị. Việt Nam đã cấm chiếu bộ phim vì bản đồ mà một quan chức Hà Nội cho là thể hiện “hình ảnh phản cảm về đường chín đoạn”—một dấu hiệu được Trung Quốc sử dụng để minh họa cho yêu sách tranh chấp quốc tế của họ đối với một khu vực rộng lớn ở Biển Đông .

.

“Bản đồ trong Barbie Land là một bản vẽ bằng bút chì giống như trẻ con, hay thay đổi,” Warner Bros cho biết. “Những nét vẽ nguệch ngoạc mô tả hành trình giả tưởng của Barbie từ Barbie Land đến thế giới thực. Nó không có ý định đưa ra bất kỳ loại tuyên bố nào."

.

Bình luận của hãng phim được đưa ra sau khi chính quyền Việt Nam cũng bắt đầu điều tra sau khi nhà tổ chức chuyến lưu diễn cho nhóm nhạc K-pop Blackpink sử dụng bản đồ có đường 9 đoạn gây tranh cãi trên trang web của họ.

.

⚪ ---- Cựu Phó Thống đốc tiểu bang Georgia, Geoff Duncan (Cộng Hòa), nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục thống trị các cuộc thăm dò cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa mặc dù thực tế là Trump đã bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu tiên và hiện đã bị truy tố hai lần về hàng chục trọng tội kể từ khi rời Bạch Ốc.

.

Nhận xét của Duncan được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa hiện đang có nhóm ứng cử viên tổng thống đa dạng về chủng tộc và sắc tộc nhất trong lịch sử của đảng, nhưng các cử tri trong đảng vẫn bám lấy một người từng nói rằng có "những người rất tốt" đã tham dự một cuộc biểu tình tân phát xít mới ở Charlottesville, Virginia hồi năm 2017. (tức là: Trump ủng hộ tân phát xít Virginia, những người thượng tôn da trắng.)

.

Duncan nói: “Cách duy nhất để giải thích về Donald Trump lúc này là Hội chứng Stockholm. Trump bắt cóc Đảng Cộng hòa vào năm 2016, ngược đãi chúng ta [Cộng hòa], lạm dụng chúng ta [Cộng hòa] và sau đó... bắt giữ chúng ta [Cộng hòa], và bây giờ các nạn nhân của chính Trump đang quay lại để bảo vệ Trump."

.

Duncan than thở rằng nhiều ứng cử viên Đảng Cộng hòa dường như có khả năng đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm tới, nhưng điều đó sẽ không xảy ra chừng nào Trump còn thống trị Đảng Cộng hòa: "Cho đến khi chúng ta [Cộng Hòa] phá vỡ điều đó, chúng ta sẽ không thấy tài năng thực sự mà chúng ta đã ngồi trên băng ghế dự bị. Chúng ta có thể tranh cử bất kỳ ai trừ Donald Trump... cho vị trí tổng thống với tư cách là một người Cộng hòa và đánh bại Joe Biden một cách dễ dàng."

​.

⚪ ---- Donald Trump phải ra tòa để ngồi khai trong một vụ kiện do các cựu đặc vụ FBI khởi xướng cáo buộc cựu tổng thống Trump vi phạm quyền riêng tư của họ và trả thù họ. Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin, người gần đây cho biết các luật sư của Trump đã trở thành "nhân chứng quan trọng nhất", đã đăng trên Twitter rằng việc Trump ra khai sẽ được tiến hành bất chấp sự phản đối của Bộ Tư Pháp. Bộ trước đó đã có hành động ngăn chặn việc đòi Trump ra tòia khai, nói rằng điều đó là không phù hợp.

.

Thẩm phán Amy Berman Jackson hiện đã từ chối yêu cầu đó của Bộ. Rubin viết: "Bất chấp đề nghị xem xét lại của Bộ, Thẩm phán Amy Berman Jackson của tòa án liên bang thủ đô D.C. đã ra lệnh rằng Trump phải tham gia phiên điều trần hạn chế trong vụ kiện của Pete Strzok và Lisa Page liên quan đến vi phạm quyền riêng tư/sự trả đũa của họ. Đặc biệt, mặc dù các bản cung khai khác không phát hiện ra bằng chứng về vai trò của Trump, 'sự thật vẫn là chính cựu Tổng thống Trump đã công khai khoe khoang về sự tham gia của Trump [trong việc trả thù 2 đặc vụ FBI]."

.

⚪ --- Việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng thêm 209.000 trong tháng 6, theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động của nước này công bố hôm thứ Sáu. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không thay đổi ở mức 62,6%. Lực lượng lao động tăng mạnh nhất trong chính phủ, với 60.000 việc làm được tạo ra.

.

Việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng thêm 41.000, tiếp theo là hỗ trợ xã hội có thêm 24.000 việc làm. Thu nhập trung bình mỗi giờ cho tất cả nhân viên trong bảng lương phi nông nghiệp tư nhân đã tăng 0,12 đô la hay 0,4% so với tháng 5 để đạt 33,58 đô la vào tháng 6, trong khi mức tăng hàng năm là 4,4%.

.

.

⚪ ---- Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu với 900 tấn "nhiên liệu buôn lậu". "Một con tàu chở 900 tấn nhiên liệu nhập lậu với 12 thành viên thủy thủ đoàn đã bị các tàu tuần tra của Hải quân Vệ binh Cách mạng bắt giữ ở Vịnh Ba Tư theo lệnh của tòa án", Fars News cho biết. Không có chi tiết khác về con tàu đã được tiết lộ.

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence: nếu Ukraine thất bại, Mỹ sẽ gửi lính tham chiến chống Nga. Cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự cần thiết để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga là rất quan trọng nếu Hoa Kỳ muốn tránh gây chiến với Nga, theo lời cựu phó tổng thống và đương kim tổng thống Mike Pence nói.

.

Pence, phát biểu trên Hugh Hewitt Show, cho biết hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine "không chỉ là chiến tranh. Đó là tội ác", đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với sự chia rẽ sâu sắc bên trong nước Nga. Pence hứa rằng, nếu đắc cử, ông sẽ đảm bảo Ukraine nhận được bất kỳ khoản viện trợ nào cần thiết để giành chiến thắng.

.

Ông Pence nói: “Tôi không nghi ngờ gì rằng nếu Vladimir Putin chiếm Ukraine, thì sẽ không lâu nữa, Hugh ạ, trước khi quân đội Nga vượt qua biên giới, nơi chúng ta sẽ phải cử các nam nữ chiến binh Hoa Kỳ tới chiến đấu chống lại họ”. Pence nói rằng Pence là người ủng hộ học thuyết của Ronald Reagan rằng "nếu bạn sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù của Hoa Kỳ trên đất của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện để chiến đấu với họ ở đó để các nam nữ chiến binh Hoa Kỳ không phải chiến đấu với họg."

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Ankara, theo đài Thổ Nhĩ Kỳ A Haber đưa tin hôm thứ Sáu. Zelensky hiện đang có chuyến công du ngoại giao, bao gồm Bulgaria và Czechia, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vào tuần tới.

.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một cuộc gặp giữa ông Erdogan và ông Putin có thể xảy ra nhưng các chi tiết vẫn chưa được thảo luận. Ông nói thêm cuộc gặp của ông Erdogan với ông Zelensky là "quan trọng" và Nga sẽ theo dõi nó "rất cẩn thận".

.

⚪ ---- Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala hôm thứ Sáu tiết lộ rằng Czech sẽ cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu và đạn dược cho vũ khí cỡ nòng lớn cho Ukraine. "Hỗ trợ Ukraine là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của tôi và chính phủ của tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh", thủ tướng nói và cho biết thêm rằng Czech sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine trên F-16.

.

Thủ tướng và Tổng thống Ukraine mở đầu cuộc họp báo bằng việc ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tổng thống Ukraine đến Praha vào tối ngày 6 tháng 7, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Cộng hòa Czech kể từ khi nhậm chức.

.

⚪ ---- Người phát ngôn quân sự khu vực phía đông Ukraine, Serhiy Cherevatyi, cho biết hôm thứ Sáu trong một lần xuất hiện trên truyền hình, trên một kênh truyền hình Ukraine, rằng quân Ukraine đã đạt được tiến bộ hơn nữa ở khu vực Bakhmut, tiến được "hơn một km."

.

"Các lực lượng phòng thủ tiếp tục giữ thế chủ động ở đó, gây áp lực lên kẻ thù, tiến hành các hoạt động tấn công, tiến công dọc theo sườn phía bắc và phía nam", Cherevatyi nói. Trung tâm Truyền thông Quân đội Ukraine đã nói trên Telegram rằng tại khu vực Klishchiivka "giao tranh ác liệt" vẫn tiếp diễn.

.

.

⚪ ----- Mật đàm sau lưng Ukraine? Hãng tin NBC News của Mỹ ngày 6/7 đưa tin một nhóm gồm các cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và những người Nga nổi tiếng khác có liên hệ với Điện Kremlin. Thảo luận được cho là nhằm thiết lập nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai về việc chấm dứt cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

.

"Mục đích của các cuộc đàm phán là giữ cho các kênh liên lạc với Nga luôn mở nếu có thể và xác định các lĩnh vực cho các cuộc đàm phán, thỏa hiệp và ngoại giao tiềm năng trong tương lai để chấm dứt chiến tranh", NBC cho biết.

.

Các cuộc đàm phán được tiến hành với sự hiểu biết từ chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nhưng không phải theo lệnh của Bạch Ốc. Các cựu quan chức tham gia cuộc gặp với ông Lavrov sau đó đã thông báo cho Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc về các cuộc thảo luận.

Một trong những cuộc họp diễn ra vào tháng 4 tại New York, nơi ông Lavrov gặp gỡ các thành viên của nhóm, bao gồm Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Charles Kupchan, một chuyên gia về châu Âu và Thomas Graham, một chuyên gia về Nga.

.

Chương trình nghị sự của cuộc họp này bao gồm các cuộc thảo luận về số phận của các vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ mà Ukraine có thể sẽ không giải phóng được, cũng như việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao được cả hai bên chấp nhận.

.

Được biết, các cuộc thảo luận về “ngoại giao cấp hai” có sự tham gia của một số cựu quan chức Pentagon từ phía Hoa Kỳ, bao gồm Mary Beth Long, cựu phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế, người có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan đến NATO. Các nguồn tin cho rằng ít nhất một cựu quan chức Mỹ đã bay tới Nga để tham gia các cuộc đàm phán.

.

Tuy nhiên Tổng thống Joe Biden đã không cho phép các cuộc gặp bí mật được tổ chức giữa các cựu quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ và những người Nga nổi tiếng về các cuộc đàm phán có thể nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo lời Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Năm.

.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói với Reuters: “Chính quyền Biden đã không hỗ trợ những cuộc thảo luận đó. Và như chúng tôi đã nói nhiều lần, không có gì về Ukraine mà không có đại diện Ukraine,” họ nói thêm, đề cập đến chính sách không thảo luận về các cuộc đàm phán tiềm năng để chấm dứt chiến tranh mà không có sự tham gia của các quan chức Ukraine.

.

John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia của Bạch Ốc, cũng nói với CBS News rằng Bạch Ốc không biết về các cuộc đàm phán không chính thức và nói: “Tôi muốn nói rõ rằng những cuộc thảo luận này không được chúng tôi khuyến khích hoặc thực hiện và chúng tôi không hỗ trợ họ theo bất kỳ cách tích cực nào.”

.

⚪ ---- Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Pat Ryder cho biết hôm thứ Năm rằng Mỹ vẫn chưa quyết định liệu họ có gửi bom chùm (cluster bombs) và đạn dược tới Ukraine hay không. "Liên quan đến vũ khí lưỡng dụng tiên tiến, tôi không có gì để thông báo hôm nay. Như các bạn đã biết, vấn đề này vẫn đang được xem xét", Ryder nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. "Chúng tôi có nhiều biến thể vũ khí... trong kho của chúng tôi và những biến thể mà chúng tôi đang xem xét cung cấp sẽ không bao gồm các biến thể cũ hơn với tỷ lệ hư hỏng cao hơn 2,35%." Trước đó, truyền thông đưa tin rằng Mỹ đã quyết định sẽ gửi bom chùm cho KIev và tuyên bố việc này sẽ được công bố sớm.

.

Nhưng Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn việc gửi bom chùm của Mỹ tới Ukraine, theo tin báo chí. Bom chùm được thiết kế để nổ trong không khí và bung ra hàng loạt những quả bom nhỏ hơn bắn tứ phía trên một khu vực rộng lớn. Hơn 120 quốc gia đã tham gia một công ước cấm sử dụng bom, đạn chùm vì tỷ lệ thất bại cao, khiến các vùng lãnh thổ rải rác vật liệu chưa nổ có thể gây rủi ro cho dân thường và quân đội đồng minh trong nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc. Ukraine, Nga và Hoa Kỳ đã không ký vào công ước — hiện nay Nga đã bị cáo buộc sử dụng bom chùm ở Ukraine. Cung cấp vũ khí cho Kyiv cũng sẽ bỏ qua luật ở Hoa Kỳ ngăn chặn việc sản xuất, sử dụng hoặc chuyển giao bom, đạn chùm được biết là có tỷ lệ thất bại cao hơn 1%, theo The Washington Post.

.

⚪ ---- Ukraine triệu tập, trục xuất Đại sứ Georgia. Đại sứ Georgia (trong VN dịch là: Gruzia) tại Ukraine, Georgy Zakarashvili, rời Kiev vào ngày 6/7, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Gruzia tiếp tục gia tăng do sức khỏe của cựu Tổng thống Georgia và hiện là công dân Ukraine, Mikheil Saakashvili, đang bị cầm tù ở Georgia, ngày càng xấu đi. Thông tin này được hãng thông tấn Georgia Interpressnews chia sẻ, dẫn nguồn từ một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Georgia. "Đại sứ Georgy Zakarashvili buộc phải rời Kiev theo chỉ thị của Tổng thống Ukraine," tuyên bố cho biết.

.

RFA. Cựu luật sư bị tuyên án 12 tháng tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ”.

TIN VN. Chuyên gia: Thận trọng với rủi ro mất giá tiền đồng trong nửa cuối năm 2023.

TIN VN. Hơn 72.000 lao động ra nước ngoài làm việc.

TIN VN. Xuất nhập khẩu giảm, doanh nghiệp TP.HCM cần nhiều giải pháp hỗ trợ.

Vào tháng 7, Mikheil Saakashvili hầu tòa sau một thời gian dài vắng mặt. Những bức ảnh chụp ông trong tình trạng kiệt sức và tiều tụy đã được các phương tiện truyền thông đối lập ở Georgia đăng tải. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập Đại sứ Georgia để bày tỏ sự phản đối và đề nghị ông này trở lại Georgia để tham vấn với chính phủ của mình.Các nhà chức trách Gruzia sau đó đã mô tả hành động của Zelenskyy là "xúc phạm" và Bộ Ngoại giao Georgia mô tả các biện pháp của Kyiv là "sự xấu đi nghiêm trọng" trong quan hệ giữa hai quốc gia.⚪ ---- Đại diện thường trực của Iran tại LHQ Amir Saeid Irvani hôm thứ Năm đã bác bỏ cáo buộc rằng Tehran đang cung cấp cho Nga máy bay không người lái để sử dụng chống Ukraine. "Chúng tôi dứt khoát bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Ukraine," ông Iravani tuyên bố trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố London sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran vì "phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông và quốc tế" cũng như "việc sử dụng và phổ biến công nghệ vũ khí từ Iran", bao gồm cả "việc bán máy bay không người lái đến Nga." Ông cáo buộc Tehran "xuất cảng đổ máu ở Ukraine" và khẳng định Anh "sẽ giúp đảm bảo không có nơi ẩn náu cho những kẻ tìm cách làm hại chúng tôi".⚪ ---- Người hầu cận của cựu Tổng thống Trump, Walt Nauta, đã khai vô tội hôm thứ Năm trước các cáo buộc rằng anhđã giúp Trump che giấu các tài liệu mật khỏi chính quyền liên bang, xuất hiện cùng một luật sư mới ở Florida để đại diện cho anh khi vụ án tiếp tục. Nauta bị truy tố tội cùng với Trump vào tháng 6 trong một bản cáo trạng gồm 38 tội danh cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật. Theo AP, việc truy tố anh ta đã xảy ra hai lần trước đó, nhưng anh đã phải khó khăn để thuê một luật sư được cấp phép ở Florida và một lần xuất hiện đã bị hoãn lại vì những rắc rối trong chuyến đi của anh, theo AP.Trước khi bị truy tố, Nauta đã thuê Sasha Dadan, một luật sư bào chữa hình sự và là cựu luật sư công có văn phòng luật chính ở Fort Pierce, nơi đặt trụ sở của thẩm phán sẽ xử lý phiên tòa. Cô Dadan xuất hiện trước tòa cùng với Nauta, cùng với luật sư ở Washington của anh, Stanley Woodward, người đã thay mặt anh ta nhận thụ lý. Nauta trả lời: "Vâng, thưa quý tòa," khi được hỏi liệu anh có xem lại bản cáo trạng trong phiên tòa ngắn ngủi hay không. Anh và các luật sư của mình rời khỏi tòa án sau phiên tòa và bước vào một chiếc xe hơi Mercedes-Benz mà không trả lời câu hỏi của các phóng viên.Trump đã không nhận tội trong phiên tòa ngày 13 tháng 6 đối với các cáo buộc bao gồm việc cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng. Nhưng phiên tòa truy tố Nauta đã bị hoãn lại vào ngày hôm đó vì thiếu luật sư và sau đó lại bị đẩy lùi vào tuần trước khi chuyến bay từ New Jersey mà anh đã thực hiện bị hủy bỏ. Bản cáo trạng do Công tố đặc biệt Jack Smith và nhóm công tố viên đệ trình cáo buộc Nauta âm mưu với Trump để che giấu hồ sơ mật mà cựu tổng thống đã mang theo từ Nhà Trắng sau khi nhiệm kỳ của Trump kết thúc vào tháng 1 năm 2021.Các công tố viên cáo buộc rằng Nauta, theo chỉ đạo của Trump, đã di chuyển các hộp tài liệu mật để luật sư của Trump, người được giao nhiệm vụ lục soát ngôi nhà, tìm kiếm các hồ sơ mật, không tìm thấy chúng để trả lại cho chính phủ. Các công tố viên cho biết điều đó đã dẫn đến một tuyên bố sai với Bộ Tư pháp rằng một "cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng" đối với các tài liệu mật đã được thực hiện và tất cả các tài liệu đáp ứng trát đòi hầu tòa đã được trả lại. Các công tố viên cho biết Nauta cũng đã đánh lừa FBI trong một cuộc phỏng vấn với các đặc vụ vào năm ngoái khi anh nói rằng anh không biết về các hộp tài liệu đã được mang đến dinh thự của Trump tại Mar-a-Lago.⚪ ---- Xuất hiện trên MSNBC để thảo luận về việc truy tố phụ tá của Donald Trump là Walt Nauta ở Florida vào thứ Năm, cựu công tố Hoa Kỳ Joyce Vance cho biết thông tin mới thu thập được từ thông tin chưa được chỉnh sửa do Bộ Tư Pháp công bố hôm thứ Tư vẽ nên bức chân dung về vụ kiện chống lại cựu tổng thống và những người thân cận của Trump [Nauta] là "chứng cớ áp đảo."Nói chuyện với người dẫn chương trình Andrea Mitchell, Vance tuyên bố Nauta và luật sư mới của anh ta, Sasha Dadan, đã cắt giảm công việc cho họ. "Sẽ có rất nhiều áp lực buộc Walt Nauta phải hợp tác với chính phủ. Nếu anh ta không hợp tác, gần như chắc chắn anh ta sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Anh ta là một phần của việc cản trở công lý trong vụ án này và những hình phạt đó là rất có ý nghĩa," Vance nói với người dẫn chương trình.'Chúng tôi biết rất nhiều thông tin mà chúng tôi thấy trong những phần mới chưa được chỉnh sửa này của bản khai có tuyên thệ từ chính bản cáo trạng, nhưng những gì điều này làm là xác nhận sự hiểu biết của chúng tôi rằng các bằng chứng mà các công tố viên đã thu thập ở đây là kỹ lưỡng, chi tiết, nó quá sức,' cô Joyce Vance tiếp tục."Nhưng họ sẽ có bằng chứng vật lý dưới dạng video cho thấy số lượng hộp [hồ sơ mật] ở đó, những hộp đã bị loại bỏ, những hộp mà luật sư không thể khám xét.""Điều đó có nghĩa là Walter Nauta và Donald Trump đã cố gắng che giấu họ với chính phủ," Joyce Vance giải thích thêm. "Bằng chứng mới này chỉ làm tăng thêm áp lực sẽ đè nặng lên Walt Nauta tại một số thời điểm trong quá trình tố tụng này."⚪ ---- Một báo cáo từ công ty cung cấp dữ liệu tài sản toàn quốc ATTOM cho thấy các chi phí lớn để sở hữu nhà trong quý trước chiếm khoảng 33% thu nhập hàng tháng của một gia đình. Thông thường, những người cho vay yêu cầu tỷ lệ nợ trên thu nhập hàng tháng của người mua không vượt quá 28%. Bây giờ sau 3 quý giảm giá, giá nhà trung bình dành cho một gia đình đã tăng lên $350,000 — tăng 10% so với quý đầu tiên.Báo cáo của ATTOM cho thấy những người mua tiềm năng cần kiếm được ít nhất 75.000 đô la hàng năm để mua một ngôi nhà có giá trung bình ở khoảng một nửa thị trường nhà ở của quốc gia. Yêu cầu về tiền lương cao nhất ở Quận Manhattan, N.Y., nơi những người mua tiềm năng cần kiếm được hơn 383.000 đô/năm để mua một căn nhà thông thường.Theo sau Manhattan là Quận San Mateo, Calif., nơi người mua cần có thu nhập cao hơn $361,000 để mua nhà thông thường. Ba quận của California — Marin, Santa Clara và San Francisco — lọt vào top năm. Người mua cần thu nhập $352,153 ở Marin, $340,803 ở Santa Clara và $327,906 ở Quận San Francisco.Các quận Santa Cruz, Alameda, Orange và Napa của California và Quận Kings, N.Y. - bao gồm Brooklyn - đã hoàn thành top 10. Mức lương cao hơn 200.000 đô la là cần thiết ở mỗi quận này để mua một ngôi nhà có giá trung bình.⚪ ---- California và một số công ty sản xuất xe tải lớn nhất quốc gia đã đạt được thỏa thuận nhằm tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi của ngành sang sản lượng xe 100% không phát khí thải vào năm 2036. Kế hoạch được công bố hôm thứ Năm kết hợp các biện pháp giúp ngành vận tải đường bộ đáp ứng các yêu cầu về khí thải của California đồng thời cho phép tiểu bang đạt được các mục tiêu khí hậu đồng thời, theo những người liên quan.Để đạt được thỏa hiệp này, tiểu bang ngăn chặn một cuộc chiến pháp lý tiềm ẩn với các nhà sản xuất xe tải lớn, những người từ lâu đã thách thức các yêu cầu về khí thải chưa từng có của California là không khả thi về mặt công nghệ và kinh tế.Là một phần của thỏa thuận được công bố hôm thứ Năm, cơ quan quản lý của California đã đồng ý sửa đổi các yếu tố trong quy định phát thải nitrogen oxide emission năm 2024, trong khi các nhà sản xuất sẽ cung cấp các khoản bù đắp để duy trì các mục tiêu phát thải của tiểu bang California.⚪ ---- Người thuê nhà trên toàn tiểu bang California rơi vào thế kẹt. Đó là kết luận của một cuộc thăm dò do Viện Chính sách Công California (Public Policy Institute of California) thực hiện, cho thấy cứ ba người thuê nhà thì có hai người có tình hình tài chính “khá” (“fair”) hoặc “kém” (“poor”), theo báo Orange County Register đưa tin.Viện đã khảo sát 1.576 người trưởng thành vào tháng 6, những người cho biết số tiền kiếm thêm của họ đã bị lạm phát tệ hại nhất trong 4 thập niên ăn mòn. Việc tăng giá bao gồm tăng giá thuê mạnh.Cuộc thăm dò cho thấy 69% người thuê nhà cho biết tình hình tài chính cá nhân của họ ở mức “khá” hoặc “kém”, so với 33% đối với chủ nhà.Khoảng 40% những người thuê nhà được khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ tệ hại hơn một năm trước, so với 26% đối với chủ sở hữu.Đồng thời, 55% người thuê nhà cho biết môi trường kinh doanh của California hiện đang trong tình trạng suy thoái “nghiêm trọng” hoặc “vừa phải”, so với 44% chủ sở hữu. Khoảng 71% người thuê nhà dự báo 12 tháng tới ở California sẽ là “thời điểm tồi tệ” về mặt kinh tế, so với 66% chủ sở hữu.Trên toàn quốc, 79% người thuê nhà và 74% chủ sở hữu nhìn thấy thời kỳ đen tối phía trước đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.⚪ ---- California mừng Lễ Độc Lập, 68 người chết vì xe đụng. Hàng chục sinh mạng đã thiệt mạng trong các vụ va chạm trên đường cao tốc California trong dịp cuối tuần dài ngày 4 tháng 7. Đội tuần tra đường cao tốc California đã công bố tổng số nghiêm túc cho thấy 68 người đã chết trong thời gian trên, gần một nửa số người chết vì không thắt dây an toàn.Thời lượng CHP Maximum Enforcement Period (Thời gian thực thi tối đa của CHP) diễn ra từ thứ Sáu đến hết ngày lễ 4 tháng 7, với việc tăng cường cảnh sát truy tìm những người lái xe say rượu hoặc chạy quá tốc độ. Tổng cộng, trong thời gian thực thi kéo dài nhiều ngày, các quan chức CHP đã đưa ra 9.700 giấy phạt vì chạy quá tốc độ và thực hiện 1.224 vụ bắt giữ vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn. Đó là trung bình cứ năm phút lại có một vụ bắt giữ, CHP cho biết.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Cựu luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội là bà Phan Thị Hương Thuỷ vừa bị Toà án Nhân dân TP Hà Nội vào ngày 7/7 tuyên án 12 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bà Thuỷ còn bị tuyên phải bồi thường cho người liên quan là ông Nguyễn Văn Chiến chín triệu đồng; đồng thời chịu mức án phí 200.000 đồng. Theo truyền thông Nhà nước, phiên xử diễn ra với sự vắng mặt cả hai nhân vật quan trọng nhất, bị cáo Phan Thị Hương Thủy cũng như bị hại - luật sư Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội. Bà Thuỷ (sinh năm 1959) bị khởi tố vào ngày 19/9/2022 với cáo buộc có hành vi đăng tải trên không gian mạng Internet ba bài viết được cho là có nội dung xúc phạm uy tín cá nhân, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Chiến (nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam). Bà Thuỷ trả lời RFA sau khi có quyết định khởi tố vào năm ngoái rằng bà đã tố cáo ông Chiến không có bằng đại học nên bị ông Chiến cho là xúc phạm danh dự. Bà Thuỷ đồng thời khẳng định, bản thân không xúc phạm ông Chiến và mục đích chỉ là chống tham nhũng, đồng thời muốn người ra ứng cử vào Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội khoá X phải có đủ tiêu chuẩn quy định, trong đó có bằng đại học luật. (Các bạn trong VN cẩn trọng: nói quan chức nào không có bằng đại học là sẽ vào tù vì 'xúc phạm danh dự.')⚪ ----Theo Nhịp Sống Thị Trường. VDSC (công ty Chứng khoán Rồng Việt) cho rằng, chênh lệch lãi suất USD - VND nới rộng hiển nhiên sẽ kích thích hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất, và tạo nên áp lực mất giá tiền đồng. Theo nhóm phân tích, hiện tại, chênh lệch lãi suất USD-VND trên thị trường liên ngân hàng đang ở mức cao kỷ lục, cao nhất là 4,4 điểm % đối với lãi suất qua đêm và thấp nhất là 0,6 điểm % đối với lãi suất kỳ hạn 3 tháng. Tại các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên, lãi suất VND cao hơn khoảng 0,3-1,4 điểm % so với lãi suất USD. VDSC cho rằng, chênh lệch lãi suất nới rộng hiển nhiên sẽ kích thích hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất (carry trade), và tạo nên áp lực mất giá tiền đồng. Trong 3-6 tháng tới, nhóm phân tích nhận thấy có một số tiền đề có thể tăng thêm áp lực mất giá tiền đồng.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 6 năm 2023 là hơn 12.600 người. Trong đó thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất tiếp tục là Nhật Bản (5.995 người), tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc; 5.337 người), Hàn Quốc (398), Trung Quốc (173), Ba Lan (153), Hungary (143 lao động)… Tổng 6 tháng đầu năm, cả nước đưa hơn 72.000 lao động ra nước ngoài làm việc (đạt 66% kế hoạch năm). So với cùng kỳ 2022, tăng hơn 1,55 lần.⚪ ----Theo VietnamPlus. Nửa đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa TP.HCM giảm mạnh và được dự báo sẽ khó phục hồi sớm, khiến cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Theo số liệu của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 19,42 tỷ USD, giảm 22,4% so cùng kỳ. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước trong 6 tháng cũng giảm sâu 24,2% so cùng kỳ, ước đạt 25,55 tỷ USD.⚪ ---- HỎI 1: Nước vòi tại nhà bạn có thể bị nhiễm độc?ĐÁP 1: Khoảng 45% nước vòi tại nhà dân Mỹ nhiễm PFAS. Theo một nghiên cứu mới của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, ít nhất 45% nước máy của Hoa Kỳ bị nhiễm hóa chất PFAS. Nghiên cứu của USGS đã kiểm tra 32 loại "hóa chất mãi mãi" PFAS.PFAS, hoặc polyfluoroalkyl, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, kể cả ung thư, khi tiếp xúc lâu dài. Theo USGS, có hơn 12.000 loại PFAS và không phải tất cả chúng đều có thể được phát hiện bằng các thử nghiệm hiện tại.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Người Mỹ trung bình nghĩ rằng họ cần $233,000/năm mới gọi là thoải mái?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Bankrate cho thấy người Mỹ cảm thấy họ cần kiếm được trung bình khoảng 233.000 đô la một năm để được an toàn hoặc thoải mái với tài chính của mình. Theo cuộc thăm dò, để trở nên giàu có và đạt được tự do tài chính, người Mỹ nói rằng họ cần kiếm được gấp đôi: trung bình khoảng 483.000 USD. Cả hai con số này đều lớn hơn đáng kể so với thu nhập trung bình mà người lao động toàn thời gian, quanh năm kiếm được vào năm 2021 ($75,203), theo dữ liệu của Cục điều tra dân số.Nhu cầu về thu nhập của người Mỹ làm nổi bật những thách thức ngày càng tăng về khả năng chi trả mà các hộ gia đình đang phải đối mặt khi muốn làm giàu - một vấn đề mà nhiều người đã phải giải quyết từ lâu trước khi lạm phát tăng vọt do hậu quả của đại dịch. Nhiều tiền hơn có vẻ như mang lại nhiều thành công về tài chính hơn vào thời điểm học phí đại học tăng hơn gấp đôi và giá nhà trung bình khi được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng 40% trong 20 năm qua. Mặt khác, sức mua của người Mỹ được đánh giá dựa trên thu nhập cá nhân của họ đã tăng với tốc độ nhỏ hơn 21% kể từ năm 2003, theo thước đo đầu người của Bộ Thương mại.Chi tiết: