- Trump làm cạn tiền Cộng hòa ở nhiều tiểu bang chiến trường, trong đó có Arizona và Michigan vì người ủng hộ bỏ chạy

- Mary McCord (cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp): bản cáo trạng thứ hai của Trump sẽ nghiêm trọng hơn so với bản cáo trạng về trộm và giấu hồ sơ mật, vì dính tới lật ngược kết quả 2020.

- Trump lại chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith vì dám truy tố Trump

- Moderna Inc. vào TQ mở nhà máy sản xuất thuốc mRNA

- Đức: nhà máy bán dẫn của Intel mở ở Đức là một "dấu hiệu ấn tượng"

- Ukraine: Tổng chiều dài chiến tuyến chống Nga hiện vượt quá 1.200 km

- Belarus: Bộ trưởng Bộ Giao thông Aliaksei Avramenka, 46 tuổi, chết bí ẩn

- Hungary: không hỗ trợ các biện pháp trừng phạt Nga nhằm vào lĩnh vực nguyên tử

- Báo The Economist: thằng ngu hữu dụng ở Châu Âu giúp Putin là Hungary, Áo, Hy Lạp, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia

- Nga: có mmối đe dọa quân Ukraine sẽ "phá hoại" nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia

- Ukraine: Tập Cận Bình ngăn cản Putin nổ nguyên tử chống Ukraine là điều quan trọng.

- Zelensky: Nga đã đặt "các vật giống chất nổ" trên mái một số tòa nhà tại Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia

- Zelensky cảnh báo Tổng Thống Pháp: Nga đang chuẩn bị phá nổ nhà máy điện nguyên tử Zaporozhye (ZNPP).

- Nga: tố cáo Ukraine âm mưu phá nhà máy nguyên tử.

- Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã bị rơi ở Kamchatka khi đang bay huấn luyện

- Quân Nga tấn công Kharkiv: làm ít nhất 31 người bị thương – trong đó có 9 trẻ em

- Louisiana: súng nổ mừng lễ, 3 người chết và 6 bị thương

- Texas lại nổ súng: 3 người chết và 8 người khác bị thương

- Joe Biden kêu gọi Cộng hòa trong quốc hội bàn về siết luật súng

- Cử tri Mỹ gốc Á đa số theo Đảng Dân Chủ, chỉ đa số cử tri gốc Việt theo Cộng Hòa

- Quận Cam: súng nổ, cậu 14 tuổi bị thương.

- Quận Cam: Đi bộ, bị xe đụng chết.

- TIN VN. Quảng Nam: 3 con nhỏ (từ lớp 1 đến lớp 5) theo cha mẹ đi cào hến bị đuối nước, chết cả 3 em.

- TIN VN. Doanh nghiệp đang khốn khổ do bị mấy cú đạp, cú đấm liên hồi.

- HỎI 1: Anh quốc: nhiều bác sĩ dính COVID kéo dài, 1/5 phải nghỉ việc hay giảm giờ làm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Pháo bông làm 11 người chết, 10.200 người bị thương trong năm 2022? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB5/7/2023) ⚪ ---- Có 3 người chết và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc ở Shreveport, Louisiana, đánh dấu ngày 4 tháng 7, theo đài địa phương KSLA đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn cảnh sát. Cảnh sát cho biết khi tiếp cận hiện trường vụ án trên Đại lộ Pearl gần Đường Jones Mabry là "khó khăn" vì có "quá nhiều xe hơi ở bên đường". Không có chi tiết nào được đưa ra về nghi can và động cơ của họ. Trước đó cùng ngày, 9 người bị thương trong một vụ nổ súng ở Washington DC trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập.

⚪ ---- Các đảng viên Cộng hòa ở các tiểu bang chiến trường bao gồm Arizona và Michigan đang phải trả giá đắt cho “sự ủng hộ hết mình của họ đối với Trump,” theo Reuters đưa tin hôm thứ Tư. Các nhà tài trợ lớn từng trao hàng triệu USD cho Cộng Hòa cấp tiểu bang đang bỏ trốn, phần lớn là vì họ không muốn dính đến lời bịa đặt của Trump rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp.

Ron Weiser, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Cộng hòa Michigan, người đã trao 4,5 triệu đô la trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ [2022], cho biết: “Tôi đặt câu hỏi liệu đảng của tiểu bang có đủ chuyên môn cần thiết để chi tiêu hợp lý hay không." Và rồi chu kỳ bầu cử này [2024], Weiser không chi ra chút gì, đổ lỗi cho tuyên bố "lố bịch" rằng Trump đã gánh cả tiểu bang.

Việc Weiser từ chối tài trợ cho đảng Cộng Hòa đã được phản ánh trên khắp đất nước, khiến nhiều bộ máy Cộng Hòa trong tiểu bang gần như rơi vào cảnh nghèo đói, theo Reuters đã xem xét kỹ các hồ sơ tài chính.

Ở Arizona, Cộng Hòa có dự trữ tiền mặt dưới 50.000 đô la vào cuối tháng 3 – cùng thời điểm 4 năm trước, nó có 770.000 đô la.

Tài khoản liên bang của Cộng Hòa Michigan có 116.000 đô la, giảm so với 867.000 đô la hai năm trước.

Seth Masket, giám đốc Trung tâm phi đảng phái về Chính trị Hoa Kỳ tại Đại học Denver, nói với Reuters rằng chúng là "dự trữ tiền mặt thấp một cách đáng kinh ngạc. Khả năng giúp đỡ các ứng cử viên của họ hiện đang bị hạn chế nghiêm trọng."

Michigan đã huy động được 51.000 đô la trong ba tháng đầu năm nay, chưa bằng một phần tư so với những gì nó mang lại trong năm 2019. Ở Arizona, 139.000 đô la đã được huy động, so với 330.000 đô la vào năm 2019.

Reuters đã nói chuyện với năm nhà tài trợ lớn trong lịch sử ở Arizona và Michigan, những người đã ngừng chi tiêu, với lý do [theo Trump] từ chối bầu cử và ủng hộ các quan điểm cực đoan đối với các chính sách như phá thai.

Jim Click, nhà tài trợ lâu năm của Arizona cho biết: “Thật tệ khi chúng tôi để cánh hữu của đảng mình tiếp quản các hoạt động."

Jason Roe, cựu giám đốc điều hành của Đảng Cộng hòa Michigan, nói với Reuters: "Họ [Cộng hòa Michigan] thực sự đã phá sản và tôi không thấy mây tan và mặt trời ló dạng trên khả năng gây quỹ của họ."

⚪ ---- Mary McCord, cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp về an ninh quốc gia, nói rằng bất chấp những ồn ào hiện nay về bản cáo trạng của Donald Trump vì đã đánh cắp các tài liệu của Bạch Ốc khi rời nhiệm sở. Nói chuyện với Symone Sanders-Townsend, thay cho Chris Hayes của đài MSNBC, McCord giải thích rằng theo nhiều cách, bản cáo trạng thứ hai của Trump sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với bản cáo trạng đầu tiên, mặc dù bản cáo trạng đầu tiên liên quan đến an ninh quốc gia.

McCord nói: “Ngày 6 tháng 1 gần như thậm chí còn quan trọng hơn đối với các lợi ích của liên bang. Chúng ta đang nói về mối quan tâm của chính phủ liên bang đối với quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Đó là điều đã duy trì nền dân chủ của chúng ta kể từ khi thành lập. Và ở đây, điều đang được điều tra là một kế hoạch rất lớn liên quan đến việc gây áp lực lên các thống đốc. Áp lực lên một Bộ Trưởng Hành chánh [tiểu bang Georgia] để tìm ra gian lận có thể lật ngược kết quả ở những tiểu bang đó."

Bà lưu ý rằng phần tiếp theo của âm mưu mở ra khi chiến dịch gây áp lực không hiệu quả. Họ tiếp tục gây áp lực "trực tiếp lên các cơ quan lập pháp của tiểu bang để tiếp tục và bác bỏ ý chí của người dân," McCord nói. "Và sau đó, chúng tôi có toàn bộ kế hoạch bầu cử gian lận nơi các đại cử tri của Trump. Ở 7 tiểu bang dao động mà Trump thua, [phe Trump] đã tiếp tục và gặp nhau như thể họ là những đại cử tri thực sự, bỏ phiếu và gửi chúng cho cựu phó tổng thống thúc giục Pence đếm chúng [phiếu đại cử tri giả]."

⚪ ---- Vào khuya thứ Hai, bước vào kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7, Trump đã nổ ra một cuộc tấn công khác vào Công tố đặc biệt Jack Smith, người đã truy tố Trump bằng một bản cáo trạng gồm 37 tội danh tại một tòa Florida.

Với nhiều cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến một kế hoạch lật ngược bầu cử 2020 bằng các đại cử tri giả mạo và một bản cáo trạng có thể xảy ra ở New Jersey liên quan đến việc Trump khoe tài liệu mật tại sân gôn Bedminster, Trump đã liên tục chửi mắng Smith và các nhà điều tra của Smith. Trump viết rằng Jack Smith tìm cách thao túng cuộc bầu cử năm 2024 (chứ không phải vì Trump trộm hồ sơ mật và vì Trump dựng lên các đại cử tri giả mạo...).

⚪ ---- Moderna Inc. đã ký một thỏa thuận với các đối tác Trung Quốc cho phép công ty dược phẩm Mỹ này được phát triển và sản xuất thuốc mRNA tại Trung Quốc, theo báo The Global Times viết hôm thứ Tư. Luke Mircea-Willats, Giám đốc cấp cao về Quan hệ và Truyền thông của Moderna, cho biết: "Bất kỳ loại thuốc nào được sản xuất theo thỏa thuận này sẽ dành riêng cho người dân Trung Quốc, những người phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tương tự ảnh hưởng đến các cộng đồng khác trên thế giới và sẽ không được xuất cảng."

Theo Mircea-Willats, thỏa thuận này nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc y tế của người dân ở Trung Quốc bằng cách giải quyết "các nhu cầu chưa được đáp ứng và tăng cường hệ sinh thái các giải pháp y tế." Cổ phiếu của Moderna đã tăng 1,25% trong những giờ trước khi thị trường mở cửa.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Tư rằng quyết định thành lập nhà máy bán dẫn của Intel ở Đức là một "dấu hiệu ấn tượng" cho thấy các nhà sản xuất chip muốn mở rộng sản xuất ở Đức. Trong khi trả lời các câu hỏi, Scholz nhấn mạnh rằng ông biết một số công ty khác, cả Đức và nước ngoài, đang lên kế hoạch cho các dự án bán dẫn ở Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Hồi tháng 6, Intel đã đạt được thỏa thuận với Berlin để đầu tư 30 tỷ euro vào địa điểm dự kiến của họ ở Magdeburg, với thỏa thuận bao gồm khoản trợ cấp 9,9 tỷ euro từ chính phủ Đức.

⚪ ---- Tổng chiều dài của chiến tuyến ở Ukraine hiện vượt quá 1.200 km, theo lời Oleksiy Hromov, phó giám đốc của Tổng cục tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, vào ngày 5 tháng 7.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, ông Hromov cho biết: “Về chiều dài của cái gọi là tiền tuyến liên lạc, nó hiện vượt quá 1.200 km. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nói về đường tiếp xúc trực tiếp với kẻ thù ở Kherson, Zaporizhzhya, Donetsk, Luhansk và Kharkiv, nơi đang giao chiến, và nơi các hoạt động thù địch đang diễn ra."

⚪ ---- Nội bộ Belarus thêm 1 cái chết bí ẩn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Aliaksei Avramenka, 46 tuổi, đột ngột qua đời tại Belarus vào ngày 4/7, hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin. Avramenka là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Belarus từ năm 2019, khi ông được bổ nhiệm bởi nhà độc tài Alexander Lukashenko. Nguyên nhân cái chết của bộ trưởng chưa được tiết lộ.

Đây không phải là cái chết bí ẩn đầu tiên trong giới lãnh đạo cao nhất của chính phủ Belarus. Cuối tháng 11/2022, Ngoại trưởng Uladzimir Makei cũng đột ngột qua đời khi mới 64 tuổi. Tình báo Ukraine lúc đó nói, có thể là Markei bị giết.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm thứ Tư nhắc lại rằng Hungary không có kế hoạch hỗ trợ các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực nguyên tử của Nga vì điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Hungary.

Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ở Budapest, ông Szijjarto cũng thông báo rằng đến năm 2030 và 2031, Hungary dự kiến Rosatom của Nga sẽ xây dựng hai lò phản ứng mới tại nhà máy điện nguyên tử Paks. Trước đó, Hungary đã yêu cầu Liên Âu gia hạn miễn trừ trừng phạt liên quan đến xuất cảng dầu thô của Nga.

⚪ ---- Tạp chí The Economist đã tổng hợp một bảng xếp hạng các quốc gia châu Âu hiện đang là những nước hỗ trợ Nga, lặng lẽ hoặc công khai. Tờ báo viết vào ngày 3 tháng 7: “Phạm vi của những thằng ngu hữu dụng (Useful Idiots) của châu Âu rất rộng. Trong chính trị, các đảng ở cả cực hữu và cực tả đều bất đồng về nhiều vấn đề; nhưng đối với Ukraine, những thái cực này thường hội tụ lại để đòi hỏi một 'hòa bình' ngay lập tức mà trên thực tế sẽ thưởng cho sự xâm lược của Nga bằng đất đai."

Đồng minh rõ ràng nhất của Nga ở châu Âu, theo báo này, là chính phủ Hungary do Viktor Orbán lãnh đạo, người nắm quyền từ năm 2010. Hungary chỉ trích việc ủng hộ Ukraine, tiếp tục nhập cảng khí đốt của Nga, đồng thời cấm quá cảnh vũ khí cho Ukraine trên lãnh thổ của mình.

Áo quốc cũng giúp Nga. “Nước Áo bên cạnh, lặng lẽ hơn nhưng cũng có lợi không kém, phần lớn cũng đứng ngoài cuộc đấu tranh, với lý do nước này không phải là thành viên của NATO và tự chỉ định đóng vai trò là cầu nối giữa Đông và Tây, cung cấp rất ít viện trợ cho Ukraine ngay cả khi nước này trao đổi thương mại. với Nga đã tăng lên,” bài báo viết.

Hy Lạp, quốc gia tiếp tục chống lại các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với nguồn cung dầu của Nga và Cyprus, quốc gia gần đây đã đóng tài khoản ngân hàng của Nga dưới áp lực, cũng nằm trong danh sách "thằng ngu hữu dụng" của Economist.

“Đối mặt với ít áp lực hơn, các quốc gia ngoài Liên Âu như Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia thậm chí không bận tâm đến việc che giấu dịch vụ luồng cửa sau đầy lợi nhuận mà họ cung cấp cho Nga,” theo báo này viết.

⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm thứ Tư cho biết có một mối đe dọa "phá hoại" rất cao tại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia từ Ukraine và cảnh báo một hành động như vậy có thể gây ra hậu quả "thảm khốc". Peskov lưu ý Moscow đang thực hiện "mọi biện pháp" để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của Kiev. Trước đó, Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau lên kế hoạch khiêu khích tại nhà máy Zaporizhzhia.

Khi được hỏi về một bản tin trước đó của Financial Times về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Vladimir Putin của Nga về việc sử dụng vũ khí nguyên tử, Peskov bác bỏ những tuyên bố này là "hư cấu".

TIN VN. Doanh nghiệp đang khốn khổ do bị mấy cú đạp, cú đấm liên hồi'.

TIN VN. Quảng Nam: 3 con nhỏ (từ lớp 1 đến lớp 5) theo cha mẹ đi cào hến bị đuối nước, chết cả 3 em.

⚪ ---- Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak gọi lập trường của Trung Quốc đối với việc Nga có khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử là "quan trọng". "Lập trường của Trung Quốc liên quan đến mối đe dọa nguyên tử từ tên khủng bố điên rồ người Nga là rất quan trọng", Yermak nói trong một bài đăng trên Telegram để đáp lại một bản tin của Financial Times cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 về việc sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc chiến ở Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã đặt "các vật giống chất nổ" trên mái của một số tòa nhà tại Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia nơi bị Nga chiếm đóng. Ông cho biết tình báo Ukraine đã thu được thông tin rằng các thiết bị bị nghi ngờ đã được cài đặt trên mái nhà của nhiều "đơn vị năng lượng" tại nhà máy nguyên tử - nhà máy lớn nhất ở châu Âu - nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong 16 tháng qua.Zelensky cho rằng hành động này có thể nhằm “mô phỏng một cuộc tấn công vào nhà máy” hoặc một số kịch bản khác. “Nhưng trong mọi trường hợp, thế giới thấy - không thể không thấy - rằng nguồn nguy hiểm duy nhất đối với nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia là Nga chứ không phải ai khác", Zelensky nói. Ông cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể bị kích động “làm điều ác mới” sau khi thiếu “phản ứng quy mô và kịp thời” đối với việc đập Kakhovka bị phá hủy.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba cho biết ông đã "cảnh báo" người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng "quân chiếm đóng của Nga đang chuẩn bị những hành động khiêu khích nguy hiểm" tại nhà máy điện nguyên tử Zaporozhye (ZNPP)."Chúng tôi đã đồng ý kiểm soát tình hình tối đa cùng với IAEA [Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế]," Zelensky viết trên Telegram. Trước đó cùng ngày, một quan chức Nga từ Rosenergoatom cảnh báo rằng quân đội Ukraine có kế hoạch tấn công nhà máy vào cuối tuần này.Zelensky viết rằng Macron và ông cũng "thảo luận chi tiết về tình hình ở Nga và trên chiến trường" và rằng "một cơ hội đang mở ra cho chúng ta" sau cuộc binh biến gần đây cho thấy "Nga không có chỗ cho sự điều động trên chiến trường."⚪ ---- Nhưng phía Nga lại nói Ukraine âm mưu phá nhà máy nguyên tử. Cố vấn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosenergoatom, Renat Karchaa, nói hôm thứ Ba rằng quân Ukraine đang cố gắng tấn công nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia (ZNPP) vào đêm 5/7. Theo ông, Ukraine bị cáo buộc sẽ tấn công nhà máy bằng hỏa tiễn Tochka-U với đầu đạn chứa đầy chất thải phóng xạ.Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow âm mưu "tấn công khủng bố" tại nhà máy điện nguyên tử. Vào tháng 5, Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng do Nga thành lập quản lý khu vực Zaporizhzhia, tuyên bố rằng khu vực xung quanh nhà máy nguyên tử đã bị lực lượng Ukraine pháo kích "nặng nề".⚪ ---- Máy bay chiến đấu MiG-31 của Quân Lực Nga đã bị rơi ở Kamchatka, theo Sở báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Nga nói với truyền thông địa phương hôm thứ Ba. Máy bay đang bay mà không mang theo đạn dược và được cho là đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch trên vùng biển Vịnh Avacha. Các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn của Hạm đội Thái Bình Dương đang có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc và đang tìm kiếm thủy thủ đoàn, dịch vụ báo chí cho biết thêm.⚪ ---- Quân Nga đã tấn công thị trấn Pervomaiskyi ở Kharkiv Oblast ngày 4 tháng 7, làm ít nhất 31 người bị thương – trong đó có 9 trẻ em, theo thống đốc khu vực Kharkiv Oleh Synegubov đưa tin. Synegubov trước đó đã báo cáo rằng quân Nga đã tấn công Pervomaiskyi vào khoảng 1 giờ 35 chiều. với một viên đạn có sức nổ cao.Ngoài ra, Nga đã nã pháo vào một số khu định cư ở quận Kupyansk trong ngày hôm qua. Không có thương vong nào được báo cáo do các cuộc tấn công ở Kupyansk. Tuy nhiên, một người đàn ông 32 tuổi đã phải nhập viện vì vết thương ở thị trấn Izyum sau khi dẫm phải một quả mìn.⚪ ---- Texas lại nổ súng. Có 3 người chết và 8 người khác bị thương khi nổ súng vào đám đông hàng trăm người sau một lễ hội ở một khu phố Texas, nhà chức trách cho biết. Vụ nổ súng ở khu phố Como, Fort Worth, xảy ra vào khoảng 11:47 tối thứ Hai, và cảnh sát cho biết một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra sau đó khi mọi người cố gắng chạy trốn bằng đường bộ và xe khi tiếng súng vang lên, AP đưa tin. Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài giờ sau khi kết thúc lễ kỷ niệm Ngày Độc lập có tên là ComoFest ở khu phố lịch sử của Người da đen.Thị trưởng Fort Worth Mattie Parker cho biết bà "suy sụp" trước tin tức về vụ xả súng. Cảnh sát tìm thấy nhiều nạn nhân trong một bãi đậu xe, trong đó có một người được cho là đã chết tại hiện trường. Những người khác được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu hoặc xe cá nhân. Cảnh sát cho biết một trong số 11 nạn nhân là trẻ vị thành niên. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện kể từ thứ Ba. Cũng không rõ có bao nhiêu người có thể đã nổ súng.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba một lần nữa kêu gọi các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội thảo luận về "những cải cách hợp lý, có ý nghĩa" đối với các luật liên quan đến súng của đất nước. “Chúng ta có quyền một lần nữa cấm vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn, yêu cầu cất giữ súng an toàn, chấm dứt quyền miễn trừ trách nhiệm của các nhà sản xuất súng và ban hành kiểm tra lý lịch phổ quát,” Biden nói trong một tuyên bố, khen ngợi chính quyền ở Illinois vì đã đưa ra lệnh cấm vũ khí tấn công và băng đạn có sức chứa lớn vào đầu năm nay. Có 12 người chết và 82 người bị thương trong 11 vụ xả súng hàng loạt diễn ra trên khắp nước Mỹ kể từ ngày 30/6, theo Gun Violence Archive.⚪ ---- Trong nhiều thập niên, dân số người Mỹ gốc Á ngày càng tăng của Hoa Kỳ có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. Nhưng luôn luôn có một ngoại lệ: người Mỹ gốc Việt, những người có xu hướng nghiêng về bên Cộng Hòa. Theo dữ liệu từ Khảo sát Cử tri Người Mỹ gốc Á (Asian American Voter Survey) năm 2022 và 2020, người Mỹ gốc Việt là nhóm sắc tộc gốc Á duy nhất có đa số – 39% vào năm 2022 – được xác định là hoặc nghiêng về Cộng hòa hơn là Dân chủ.Đa số trong mọi nhóm dân tộc châu Á khác được khảo sát – người Mỹ gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Nhật Bản và Nam Hàn – được xác định là hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ.Một cuộc khảo sát lớn hơn của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào tháng 5 cho thấy đa số nhỏ – 51% – cử tri Việt Nam đã đăng bộ được xác định là hoặc nghiêng về Đảng Cộng hòa, trong khi 42% xác định hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ. Theo cuộc thăm dò, đa số cử tri người Mỹ gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Nam Hàn được xác định là hoặc nghiêng về đảng Dân chủ.Các nhà hoạt động cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ có thể xâm nhập vào cộng đồng người Việt bằng cách kêu gọi các thành viên trẻ hơn. Trong khi 68% cử tri người Mỹ gốc Việt từ 50 tuổi trở lên xác định hoặc nghiêng về Đảng Cộng hòa, thì 58% cử tri trẻ tuổi xác định hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ, theo dữ liệu của Pew cung cấp cho The Washington Post.Người Mỹ gốc Việt chiếm 10% dân số người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, nhóm chủng tộc phát triển nhanh nhất của đất nước và là một khối bỏ phiếu ngày càng quan trọng. Người Việt Nam là cộng đồng gốc Á lớn thứ tư trong nước, sau người Mỹ gốc Hoa, Ấn Độ và Phi Luật Tân. Cộng đồng có dân số khoảng 2,3 triệu người vào năm 2021, theo dữ liệu điều tra dân số.⚪ ---- Quận Cam: súng nổ, cậu 14 tuổi bị thương. Vào ngày 29/06/2023, vào khoảng 8:33 tối, cảnh sát Westminster đã được phái đến khu nhà 7000 trên đường 21 St. liên quan đến một vụ nổ súng. Một nạn nhân 14 tuổi tại hiện trường đã bị một vết thương do súng bắn vào cổ tay nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân đã được vào bệnh viện.Các nhân chứng tại hiện trường mô tả đã nghe thấy 4-5 tiếng súng, có thể phát ra từ một xa không xác định đã bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ cao. Bất cứ ai có thể đã chứng kiến vụ việc được yêu cầu gọi cho Westminster Watch theo số (714) 548-3767 hoặc Orange County Crime Stoppers theo số 1-855-TIP-OCCS hoặc bằng cách đăng nhập vào www.occrimestoppers.org. Người gọi có thể ẩn danh.⚪ ---- Quận Cam: Đi bộ, bị xe đụng chết. Vào ngày 3 tháng 7/2023, lúc 12:49 chiều, Sở Cảnh sát Santa Ana nhận được một cuộc gọi về một vụ va chạm giao thông tại 200 North Ross Street, giữa 1 xe và 1 người đi bộ. Cứu cấp nói, người đi bộ đã chết.Điều tra sơ bộ, người ta tin rằng người đi bộ đang băng qua đường Ross St. thì một xe đi về phía bắc trên đường Ross St. va chạm với người đi bộ. Chiếc xe liên quan đến vụ va chạm này vẫn ở hiện trường và tài xế đã hợp tác. Người ta tin rằng rượu không đóng vai trò gì trong vụ va chạm này. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ va chạm vẫn đang được điều tra.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Phát biểu tại hội thảo khoa học góp ý cho dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, được tạp chí Nhà Đầu Tư tổ chức hôm 4-7, GS.TSKH Nguyễn Mại - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - cho biết doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ đang vô cùng khó khăn. Doanh nghiệp "khốn khổ không thể tưởng tượng được". Không có tiền trả cho ngân hàng, cho lao động nên doanh nghiệp phải sa thải lao động. Không có tiền mua nguyên vật liệu, nên có khách hàng, doanh nghiệp cũng không sản xuất được. "Trong tình hình hàng chục vạn doanh nghiệp đang chết yểu, ai lại nghĩ đến chuyện đưa ra giải pháp tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lúc này. Do vậy, thời điểm này không nên đưa ra bất kỳ chủ trương chính sách về tăng bất kỳ loại thuế nào" - ông Nguyễn Mại khuyến nghị.TS Nguyễn Đình Cung - nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - nhận định doanh nghiệp Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn. Trong 40 năm làm việc với doanh nghiệp, thời điểm này doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn nhất, chịu nhiều mất mát và thiệt thòi nhất. Ba năm qua, doanh nghiệp đang bị ba "cú đạp, cú đấm" liên hồi. Cú đạp thứ nhất là dịch COVID-19 bùng phát. Cú đạp tiếp theo là ảnh hưởng của bên ngoài khi nhu cầu tiêu dùng sụt giảm và lạm phát gia tăng. Cú đạp thứ ba là thủ tục hành chính trước đây cải cách bao nhiêu thì giờ chồng lên bấy nhiêu. Nên môi trường kinh doanh không có cơ hội cải thiện.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng nghèo ở huyện Hiệp Đức, Quảng Nam rủ nhau đi đãi hến kiếm sống, dắt theo cả ba con nhỏ (từ lớp 1 đến lớp 5). Không may, cả 3 cháu đều bị đuối nước thương tâm. Vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 5.7 tại sông Tiên, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.⚪ ---- HỎI 1: Anh quốc: nhiều bác sĩ dính COVID kéo dài, 1/5 phải nghỉ việc hay giảm giờ làm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nhiều bác sĩ vẫn đang phải chịu những ảnh hưởng suy nhược của Covid kéo dài, ba năm sau khi đại dịch bắt đầu. Các bác sĩ cho biết tình trạng bệnh đã khiến họ phải vật lộn để làm việc và khiến các công việc hàng ngày trở nên khó khăn như thế nào.Một nửa trong số những người được hỏi trong một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Anh (British Medical Association) cho biết họ vẫn có các triệu chứng sau khi mắc Covid ở tuyến đầu khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 năm 2020, khi nhiều người không được tiếp cận với PPE (thiết bị trang bị bảo vệ).Và cứ 5 người thì có 1 người cho biết họ phải ngừng làm việc hoặc cắt giảm giờ làm như thế nào. Một nhà tư vấn cho biết: “Cuộc sống thật khốn khổ. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh. Tôi thức dậy trong tình trạng kiệt sức.”Một người khác nói thêm: “Tôi gần như ở nhà. Tôi đã mua một chiếc xe tay ga di động trong vài lần tôi đủ khỏe để ra ngoài.”Gần một nửa số người được hỏi cho biết họ bị mất thu nhập do các triệu chứng, bao gồm mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, tổn thương thần kinh và các vấn đề về hô hấp.Chi tiết:⚪ ----- HỎI 2: Coi chừng, pháo bông làm 11 người chết, 10.200 người bị thương trong năm 2022?ĐÁP 2: Đúng thế. Gần 75% tất cả các thương tích liên quan đến pháo bông ở Hoa Kỳ hồi năm ngoái đã xảy ra trong tháng xung quanh ngày 4 tháng 7, theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ cho biết vào cuối tháng 6/2023. Có 11 trường hợp tử vong liên quan đến pháo bông được báo cáo vào năm 2022, hầu hết liên quan đến các thiết bị kiểu đạn súng cối. Các nạn nhân có độ tuổi từ 11 đến 43. Cũng có 10.200 trường hợp bị thương liên quan đến pháo bông vào năm 2022.

Một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương vào sáng thứ Ba ở phía đông Texas trong một sự cố liên quan đến vụ nổ pháo bông và các chất gây cháy khác, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Upshur cho biết trong một tuyên bố.

Vào tối thứ Hai, một phụ nữ đã chết và chín người khác bị thương sau khi pháo bông phát nổ tại một ngôi nhà ở phía tây Michigan, nhà chức trách cho biết.

Vào Chủ nhật, một người đàn ông 58 tuổi ở Illinois đã bị thương nặng khi một quả pháo hoa loại thương mại phát nổ vào mặt ông, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lake cho biết.

Chi tiết:

.