Chỉ một câu nói giễu, là gây sự với cả một chính phủ... Diễn viên hài công dân Mỹ Jocelyn Chia đã bị chỉ trích ở Malaysia sau một trò đùa mà cô thực hiện về MH370, chuyến bay của Malaysia Airlines đã mất tích vào năm 2014 và chưa bao giờ được tìm thấy, và giờ đây Malaysia muốn cảnh sát Interpol điều tra về câu chuyện hài hước này.

.

- Cựu Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Andrew Weissmann đã dự đoán trên MSNBC: Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ truy tố Trump vụ bạo loạn 6/1/2021 và vụ lật ngược bầu cử 2020.

- Các phóng viên MSNBC, CBS kể: Trump nhìn về các phóng viên cau có đầy căm thù. Công tố đặc biệt Smith đứng chung với các phóng viên.

- Cảnh sát Quận Fulton cử một nhóm đến Miami xem cách giữ an ninh phiên tòa xử Trump: Trump sắp bị truy tố ở quận Fulton

- Trump tuyên bố vô tội đối với tất cả 37 tội danh trong bản cáo trạng về trộm, giấu, di chuyển hồ sơ mật

- Trump về New Jersey họp MAGA, nói toàn tin vịt, nghe hát mừng sinh nhật 77 tuổi. Trump chụp mũ Joe Biden đủ thứ.

- Tòa cấm Trump nói về vụ án với đồng phạm Walt Nauta.

- Mike Pompeo (Ngoại trưởng và Giám đốc CIA của Trump): Trump chôm hồ sơ mật làm hại cho an ninh Mỹ

- Anthony Scaramucci (giám đốc truyền thông Bạch Ốc thời Trump): Trump sẽ rút khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc 2024.

- TNS Vance (Cộng Hòa-Ohio): sẽ trả thù cho Trump bằng cách trù dập Bộ Tư Pháp, dìm tất cả các hồ sơ chức vụ tư pháp

- Tòa cho cô E. Jean Carroll bổ túc hồ sơ, kiện, đòi phạt Trump 10 triệu thay vì chỉ 5 triệu đôla

- Cựu PTT Mike Pence: không bênh Trump nổi vì Trump chôm hồ sơ mật làm hại quân đội và an ninh quốc gia

- DB Ken Buck (Cộng Hòa-Colo.): sẽ không ủng hộ một tổng thống bị án đại hình vào Bạch Ốc.

- Diễn viên hài công dân Mỹ Jocelyn Chia: Chỉ một câu nói giễu, là gây sự với cả một chính phủ Malaysia...

- Peskov: Putin không có ý thay đổi tình trạng "hoạt động quân sự" ở Ukraine.

- Ukraine: quân Ukraine tiến trên nhiều chiến trường lớn, kể cả ở Bakhmut và Zaporizhzhya.

- Vụ nổ đập Kakhovka: 10 người chết, 20 người bị thương và 42 người vẫn còn mất tích

- Thổ Nhĩ Kỳ: không cho Thụy Điển vào NATO tháng 7/2023.

- Putin: có thể sẽ cho quân Nga chiếm thêm đất biên giới Ukraine để làm vùng đệm an toàn giữa Nga-Ukraine

- Báo Meduza: Thiếu tướng Nga Sergei Goryachev tử trận vì hỏa tiễn Ukraine.

- Zelensky: Nga vẫn đang mua từ nhiều nước phụ tùng để sản xuất hỏa tiễn

- TT Joe Biden: Sáng kiến Vành đai và Con đường của TQ là bẫy nợ cho các nước nhỏ, trong khi Mỹ giúp thế giới giảm nợ

- Thân thiện nhất với cộng đồng LGBTQ+ là: 1. San Francisco. 2. Thủ đô Washington DC. 3.Seattle. 4. Denver. 5. Boston. 6. Portland (Oregon). 7. New York. 8. Pittsburgh. 9. Oakland (California). 10. Atlanta.

- Kém thân thiện nhất với cộng đồng LGBTQ+ (đọc ngược, 200 là tệ nhất): 191. Pembroke Pines, FL. 192. Brownsville, TX. 193. Mesquite, TX. 194. Killeen, TX. 195. Laredo, TX. 196. Augusta, GA. 197. Pasadena, TX. 198. Garland, TX. 199. Miramar, FL. 200. Hialeah, FL.

- Từ 1996 đến 2020, cháy rừng đã thiêu rụi diện tích đất California nhiều gấp 5 lần so với 25 năm trước đó, từ 1971 đến 1996.

- California là nơi nhiều màn vui nhất Hoa Kỳ, nhì là Florida, rồi tới Nevada, New York và Illinois.

- Quận Cam: 10 nghi phạm bị bắt vì liên quan một loạt vụ cướp ở nhiều thành phố trên khắp Quận Cam trong 6 tháng.

- Quận Cam: LS Jimmy Phạm khởi động tranh cử dân biểu liên bang, mmmuốn giành ghế DB Michelle Steel

- TIN VN. Tàu hỏa trật bánh ở Bình Thuận.

- TIN VN. Chủ đầu tư ngoại 'thâu tóm' hàng loạt dự án bất động sản ở TP.HCM.

- HỎI 1: Nhân viên toàn cầu: 59% lặng lẽ nghỉ việc, 18% ầm ĩ bỏ việc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 53% dân Mỹ bị cưỡng bách nghỉ hưu? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/6/2023) ⚪ ---- Lisa Rubin của đài MSNBC là một trong số những phóng viên đã vào phòng xử án trước trong buổi truy tố Donald Trump, và chứng kiến nhiều hình ảnh sinh động. Cô đã đăng một bài trực tuyến trước khi xuất hiện trên sóng, nói rằng phụ tá thân cận (close aide) của Trump là Walt Nauta đã từ đồng phạm (co-conspirator) trở thành người thế thân (body man: phụ tá cực kỳ thân cận), thành bị cáo (defendant) và sau đó lại trở thành người thế thân lần nữa.

.

Xuất hiện trên chương trình "Deadline White House", Rubin nói rằng cô ấy đã quan sát Trump nhìn chằm chằm xuống khán giả và kể: "Trump đứng dậy. Tất cả các nhân viên mật vụ trong đội ngũ bảo vệ của Trump cũng đứng dậy và vây quanh Trump, và họ sắp xếp thành đội hình khi đi đến lối ra của phòng xử án, nơi các bị cáo hình sự đang bị giam giữ thường ra vào. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy Trump. Lẽ ra Trump có thể đi thẳng về phía lối ra và không nhìn bất kỳ ai trong phòng xử án. Thay vào đó, những gì Trump làm là quay lại và nhìn chằm chằm xuống tất cả các phóng viên ở phía tôi trong phòng xử án như thể để dò tìm một khuôn mặt quen thuộc và có thể là một chút thoải mái ở đó. Nhưng quay về phía chúng tôi với vẻ mặt cau có và rất chậm rãi đi dọc theo hàng ghế dài đó trong phòng xử án trước khi cuối cùng, cuối cùng, quay lại, Walt Nauta ở ngay sau Trump, và tiến về phía người bào chữa đó theo quan điểm của tôi, bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ ở trong phòng với Donald Trump trước đây, thật là ớn lạnh khi bị Trump nhìn chằm chằm vào tất cả chúng tôi."

.

Cô nói rằng Trump gần như cư xử như thể Trump vẫn còn là tổng thống. Trong khi Rubin đang theo dõi điều đó, phóng viên Graham Kates của CBS News đã nói với Scott MacFarlane rằng, từ vị trí thuận lợi của mình, Kates theo dõi cố vấn đặc biệt Jack Smith. Smith không đứng sau băng ghế dự bị với các công tố viên. Thay vào đó, Smith có mặt trong khán giả với các phóng viên.

.

Kates cũng lưu ý rằng Bộ Tư pháp không yêu cầu bất kỳ hạn chế nào đối với việc Trump đi lại trong nước hoặc quốc tế. Trump cũng bị buộc phải ký vào một văn bản ràng buộc nói rằng Trump sẽ không phạm bất kỳ tội nào khác và Trumpg sẽ không nói chuyện với bất kỳ nhân chứng nào khác về vụ án. Ràng buộc (bond) có thể bị thu hồi nếu anh ta vi phạm thỏa thuận.

.

Kates nói rằng Công tố đặc biệt Jack Smith "đã theo dõi sát sao Trump khi Trump từ từ rời đi vào lúc cuối. Smith nhìn Trump liếc nhìn các phóng viên ngồi ở phía sau. Smith không bao giờ rời mắt khỏi Trump."

.

⚪ ---- Cựu Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Andrew Weissmann đã dự đoán trên MSNBC rằng Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith sẽ truy tố Trump với các tội danh liên quan đến cuộc nổi dậy ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 và âm mưu duy trì quyền lực đã được báo trước của Trump sau thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020.

.

Weissman đã chia sẻ tầm nhìn xa của mình vài giờ sau khi người dẫn chương trình Nicolle Wallace nhắc lại rằng Trump đã không nhận tội đối với bản cáo trạng gồm 37 trọng tội do Smith đệ trình chống lại ông vì cáo buộc Trump đã xử lý sai các tài liệu mật sau khi ông rời Bạch Ốc vào năm 2021.

"Họ [công tố] dường như đi theo sự thật và theo đuổi bất cứ ai vi phạm pháp luật, phải không? Đó là Donald Trump và Donald Trump và Donald Trump và Donald Trump bảy mươi mốt lần và còn tiếp tục tăng," Wallace nói. "Cái gì, chúng ta biết gì về Jack Smith trong tuần này mà chúng ta không biết vào tuần trước khi nói rằng Smith sẽ mạnh mẽ theo đuổi tội phạm của Trump vụ 6/1? Trumph đã phải có mặt để khai trước Đại bồi thẩm đoàn [thủ đô] Washington rồi. Vì vậy, bạn biết đấy, hãy chờ để nhìn xem, tôi đã, ừ, dự đoán những điều nổi tiếng như bạn đã lưu ý, và điều tôi sẽ nói là nếu bạn nhìn vào sự thật rằng Jack Smith là người khó tính. Nếu bạn nhìn vào thực tế là vụ 6/1 đối với tôi, và tôi nghĩ đối với Smith, là nghiêm trọng nhất trong số các vụ án, và đó là, và đó là ngay cả sau vụ tài liệu mật này, một vụ cực kỳ nghiêm trọng vì nó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta. Vụ án về ngày 6 tháng 1, đi vào trọng tâm của nền dân chủ của chúng ta. Nếu bạn nhìn vào thực tế là nhiều người là lính bộ binh cấp thấp hơn nhiều đã bị truy tố và Donald Trump, ừm, chỉ huy những điều đó. Và thực tế là bản cáo trạng hiện tại này rất tỉ mỉ, ừm, và được chuẩn bị theo thứ tự tương đối ngắn. Và tôi, tôi có cảm giác tốt, cần bao nhiêu thời gian để tổng hợp những thứ này lại với nhau; tôi nghĩ không nghi ngờ gì về việc sẽ có một hồ sơ liên bang truy tố Trump về vụ bạo loạn 6/1/2021. Vụ đó sẽ được đưa vào truy tố ở thủ đô DC."

.

"[Truy tố] chống Trump?" Wallace hỏi.

.

"Chống lại Trump, vâng, đúng" Weissman xác nhận. "Vì tất cả những lý do giống nhau mà vụ [hồ sơ mật] này xảy ra ở Florida, nghĩa là, địa điểm xảy ra tội hình sự [giấu hồ sơ mật]. Và cũng vì lý do đó, ừm, không phải tất cả - mọi thứ trong vụ án ngày 6/1/2021 đều diễn ra ở thủ đô Washington, nhưng trung tâm của nó [bạo loạn] diễn ra ở Washington. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ rằng thật khó để tôi nhìn vào những gì đã xảy ra trong vài ngày qua và rất khó để tôi nói rằng Jack Smith sẽ [nhắm mắt] bỏ qua vụ ngày 6 tháng 1. Tôi cũng nghĩ rằng nếu [Thẩm phán Hoa Kỳ] Aileen Cannon câu giờ, làm chậm quá trình này, điều đó sẽ khiến Jack Smith tiến hành vụ kiện ngày 6 tháng 1 nhanh nhất có thể theo lý thuyết phù hợp với quy trình tố tụng dành cho Donald Trump. Cần sự khởi đầu. Bạn phải có điều đó trước. Nhưng điều đó rất quan trọng nếu bạn có thể làm điều đó để công chúng Mỹ xem một phiên tòa và để có thể đánh giá bằng chứng đó trước khi [cử tri] đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử tiếp theo." (ghi chú của người dịch tin: nghĩa là, bất kể Thẩm phán Cannon bênh Trump cỡ nào, có câu giờ thế nào, thì theo luật gia này, Smith sẽ truy tố Trump ra tòa thủ đô DC về hồ sơ bạo loạn 6/1/2021. Vụ đó gay cấn hơn vụ hồ sơ mật. Và chính Trump, và cựu PTT Pence đã khai trước đại bồi thẩm đoàn thủ đô tồi. Weissman đoán là Smith sẽ truy tố Trump trước khi Cộng Hòa bầu sơ bộ 2024.)

.

⚪ ---- Sở Cảnh sát Quận Fulton đã cử một nhóm đến Miami vào thứ Ba để quan sát các biện pháp phòng ngừa an ninh của thành phố — một phần trong quá trình chuẩn bị của cơ quan cho các cáo trạng tiếp theo có thể được Biện lý Fulton đưa ra chống lại Trump vào cuối mùa hè này ở Georgia, theo Channel 2 Action News.

.

Trong những tuần tới, Biện lý Fani Willis của Quận Fulton dự kiến sẽ thông báo liệu Trump có bị truy tố vì can thiệp bầu cử năm 2020 hay không. Cảnh sát trưởng quận Fulton Pat Labat nói rằng ông đã cử các thành viên chủ chốt trong văn phòng của mình đến Miami để giám sát an ninh ở đó, nếu Tòa án quận Fulton yêu cầu biện pháp bảo vệ tương tự.

.

“Chúng tôi đang rất chủ động về cách tiếp cận của mình. Hôm nay chúng tôi đang làm rất tốt việc đọc báo ngày mai, hiểu được sự an toàn và an ninh trông như thế nào. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị một cách toàn diện,” Labat nói với TV 2. Trump đã không nhận tội hôm thứ Ba trước 37 tội danh liên bang liên quan đến việc ông bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã tuyên bố vô tội đối với tất cả 37 tội danh trong bản cáo trạng mới nhất chống lại ông. Trump bị truy tố tội cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, âm mưu cản trở công lý, giữ lại tài liệu hoặc hồ sơ, che giấu tài liệu hoặc hồ sơ một cách sai trái, che giấu tài liệu trong cuộc điều tra liên bang, âm mưu che giấu và làm sai sự thật tuyên bố và đại diện.

.

⚪ ---- Đêm Thứ Ba, Trump phát biểu tại một sự kiện ở New Jersey đã đề cập đến sự truy tố của ông trước đó ở Miami. Trump chụp mũc Tổng thống Joe Biden đã bắt giữ đối thủ chính trị hàng đầu của mình với những cáo buộc "giả mạo" và "bịa đặt." Trump nói, ám chỉ Biden là “tham nhũng. Hôm nay chúng ta đã chứng kiến vụ lạm quyền tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.” Bình luận của Trump được đưa ra sau khi ông không nhận tội 37 tội danh liên quan đến việc Trump bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật của Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ từ câu lạc bộ gôn New Jersey của mình sau bản cáo trạng lịch sử của liên bang hôm thứ Ba, Trump đã phun ra đầy rẫy tin vịt và chuyện hư cấu—mặc dù ông đã bị gián đoạn tại một thời điểm bởi màn trình diễn ngẫu hứng của đám đông bài hát “Chúc mừng sinh nhật”.

.

Trump nhanh chóng bước ra khỏi bục khi bài hát kết thúc, khiến khán giả thán phục trước khi quay lại nhiệm vụ hiện tại: đưa ra những tuyên bố sai sự thật về Đạo luật Hồ sơ Tổng thống năm 1978. Đây là lần thứ ba hôm thứ Ba, Trump được hát một bài hát mừnghat sinh nhật. Nó cũng diễn ra tại một nhà hàng Cuba ở Miami ngay sau khi Trump bị buộc tội. Trump tròn 77 tuổi vào hôm thứ Tư.

.

⚪ ---- Trump đã được lệnh tòa hôm thứ Ba không được nói về vụ án liên quan đến các tài liệu mật với Walt Nauta, phụ tá và là đồng phạm của Trump trong vụ án. Trong thời gian Trump bị buộc tội, Thẩm phán Hoa Kỳ Jonathan Goodman đã tiếp tục cấm Trump nói chuyện với bất kỳ nhân chứng nào. Một lệnh như vậy thường được áp đặt trong các vụ án hình sự liên bang.

.

Trump tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với Nauta, người từng là người phục vụ cho Trump ở Bạch Ốc trước khi về làm phụ tá riêng của Trump tại Mar-a-Lago, ngay cả sau khi cả hai người đều bị thông báo truy tố từ tuần trước.

.

Nauta đã bị buộc 6 tội danh, bị buộc tội đồng phạm với Trump để cản trở nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm phục hồi các tài liệu mật tại Mar-a-Lago. Trump đã bị truy tố tổng cộng 37 tội danh, và Trump đã không nhận tội hôm thứ Ba. Trump và Nauta vẫn có thể trao đổi về vụ án thông qua luật sư của họ và Trump và Nauta vẫn được phép nói chuyện với nhau về những vấn đề không liên quan đến vụ án.

.

⚪ ---- Mike Pompeo (từng là Ngoại trưởng và Giám đốc CIA của Donald Trump) đã chỉ trích gay gắt ông chủ cũ về vụ trộm và giấu tài liệu mật hôm thứ Ba, chỉ vài giờ trước khi Trump sẽ bị truy tố trong một bản cáo trạng 37 trọng tội liên bang. Là cựu Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ từ Kansas và cựu Đại úy Lục quân, người có bằng Luật Harvard và lấy bằng cử nhân tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ, ông Pompeo cũng đã có nhiều năm làm việc trong khu liên hợp công nghiệp-quân sự. Ông là một người bảo thủ tôn giáo có tính đảng phái cao, người đã từ chối tranh cử tổng thống vào năm 2024.

.

Ông Pompeo nói với Fox News rằng các hành động của Donald Trump xung quanh hàng trăm tài liệu mật mà ông bị cáo buộc giữ lại một cách bất hợp pháp và từ chối trả lại là "không phù hợp với việc bảo vệ binh lính, thủy thủ, phi công và lính TQLC của Mỹ. Có hai điều tôi nghĩ đều đúng vào thời điểm này. Lẽ ra Trump không nên giữ hồ sơ mật, và sau đó, khi có cơ hội thì trả lại chúng, nhưng Trump đã chọn không làm điều đó vì bất kỳ lý do gì. Chỉ là – bản thân tôi tôi có tài liệu mật, tôi đã xử lý hàng nghìn hàng nghìn tài liệu trong thời gian tôi ở Quốc hội và với tư cách là Giám đốc CIA kiêm Ngoại trưởng.”

.

⚪ ---- Anthony Scaramucci, người từng là giám đốc truyền thông của Bạch Ốc dưới thời cựu Tổng thống Trump, cho biết hôm thứ Hai rằng ông tin rằng Trump đang “căng thẳng” về bản cáo trạng và dự đoán cuối cùng Trumpg sẽ rút khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc năm 2024.

.

“Tôi biết khá rõ tính cách của Tổng thống Trump,” Scaramucci nói trong một cuộc phỏng vấn trên “Cuomo” của NewsNation. “Hãy nhớ rằng, đối với tôi không chỉ có 11 ngày; đó là 71 điểm dừng chiến dịch và một năm làm việc đáng giá. Trump không thích điều này. Trump đang căng thẳng về điều đó.”

.

Scaramucci phục vụ trong vai trò Bạch Ốc chỉ 11 ngày hồi tháng 7/2017 trước khi bị cựu tổng thống sa thải. Kể từ đó, anh ấy đã trở thành một nhà phê bình thẳng thắn đối với Trump và nói rằng anh ấy đang ủng hộ cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ J.D. Vance (Cộng Hòa-Ohio) nổi giận sau bản cáo trạng thứ hai đối với Trump, hôm thứ Ba nói ông sẽ chận lại tất cả các ứng cử viên cho các chức vụ của Bộ Tư pháp như một sự trả thù rõ ràng cho hồ sơ truy tố Trump. TNS Vance tuyên bố: “Nếu [Bộ Trưởng Tư Pháp] Merrick Garland muốn sử dụng những quan chức này để quấy rối các đối thủ chính trị của Joe Biden, chúng tôi sẽ đình chỉ bộ phận của Garland."

.

Nếu TNS Vance thực hiện lời đe dọa của mình, những người được đề cử sẽ phải trải qua cả hai cuộc bỏ phiếu theo thủ tục và xác nhận, cả hai đều yêu cầu đa số đơn giản, theo POLITICO. Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-IL) đã tweet để đáp lại: “Quá nhiều cho đảng của 'luật pháp và trật tự'. Các đồng minh Đảng Cộng hòa của Trump một lần nữa ngăn cản các quan chức thực thi pháp luật liên bang quan trọng — những người truy tố tội phạm bạo lực, khủng bố và tội phạm đối với trẻ em — không cho nhanh chóng được xác nhận.”

.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng cô E. Jean Carroll có thể nộp đơn hiệu đính đơn khiếu nại của cô chống lại Donald Trump và đ0òi Trump bồi thường thêm 10 triệu đô la. Carroll đang đòi tiền bồi thường bổ sung trong vụ kiện mà cô ấy đã thắng ở New York vào tháng trước vì cô cáo buộc rằng Trump lại phỉ báng cô bằng những bình luận mà Trump đưa ra một ngày sau phán quyết. Ban đầu Trump bị quy trách nhiệm về hành vi phạm tội và phỉ báng đồng thời được lệnh phải trả 5 triệu đô la tiền bồi thường và các thiệt hại trừng phạt.

.

Một trong những cáo buộc chống lại Trump trong vụ án ban đầu là Trump đã phỉ báng Carroll bằng cách công khai cáo buộc cô nói dối về việc Trump tấn công tình dục cô ấy. Carroll đã cáo buộc rằng Trump đã cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa vào những năm 1990.

.

Trong cuộc họp theo mô hình họp phố của CNN ngay sau phán quyết, Trump đã lặp lại những lời chửi mắng đối với Carroll, coi cô là "đồ dở hơi" và lại cáo buộc cô nói dối. Đơn kiện chống lại Trump viết: "Hành vi này hỗ trợ một khoản tiền phạt thiệt hại rất đáng kể có lợi cho Carroll để vừa trừng phạt Trump, vừa để ngăn Trump tham gia vào các hành vi phỉ báng hơn nữa và để ngăn cản những người khác làm điều tương tự."

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Ba nói ông bào chữa nổi cho những cáo buộc “rất nghiêm trọng” đối với Trump trong bản cáo trạng về xử lý các tài liệu mật. “Đọc cáo trạng thì thấy đây là những cáo buộc hết sức nghiêm trọng. Và tôi không thể bảo vệ những gì bị cáo buộc,” Pence nói trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal. “Nhưng Trump có quyền ra tòa, có quyền bào chữa, và tôi không muốn bình luận cho đến khi Trump có cơ hội trả lời.”

.

Pence lưu ý rằng bản cáo trạng cáo buộc các tài liệu mà Trump từ chối giao nộp sau khi rời nhiệm sở bao gồm các tài liệu liên quan đến các điểm yếu của quân đội Hoa Kỳ và chương trình nguyên tử của Mỹ: “Ngay cả việc vô tình tiết lộ loại thông tin đó cũng có thể làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng ta và sự an toàn của các lực lượng vũ trang của chúng ta. Thành thật mà nói, có hai thành viên trong gia đình trực hệ của chúng tôi đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, tôi sẽ không bao giờ giảm bớt tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật quốc gia của chúng ta.”

.

⚪ ---- Nếu một tù hình sự thắng cử Tổng Thống... Dân biểu Ken Buck (Cộng Hòa-Colo.) cho biết ông sẽ không ủng hộ một tổng thống bị kết án đại hình. Buck nói với Dana Bash của CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng công chúng sẽ cần xem bằng chứng cho vụ kiện chống lại Trump được trình bày như thế nào và lời bào chữa của Trump là gì, nhưng ông sẽ không “cảm thấy thoải mái” khi ủng hộ một người đã bị kết án trọng tội: “Nếu Trump bị kết tội xử lý sai thông tin này, cố ý che giấu hành động của mình, tôi không nghĩ, tôi chắc chắn sẽ không ủng hộ một tội hình sự bị kết án vào Bạch Ốc."

.

Các đảng viên Cộng hòa đã phần nào chia rẽ trong phản ứng của họ đối với bản cáo trạng của Trump trong những ngày sau thông tin rằng Trump sẽ trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị buộc tội liên bang. Một số người đã chỉ trích hành vi của Trump trong việc bị cáo buộc cất giữ các tài liệu ở nhiều nơi khác nhau xung quanh Mar-a-Lago như phòng tắm, trong khi những người khác cáo buộc Bộ Tư pháp có động cơ chính trị trong việc theo đuổi Trump.

.

Vì câu nói đùa, làm cả 1 chính phủ nổi giận.

⚪ ---- Chỉ một câu nói giễu, là gây sự với cả một chính phủ... Diễn viên hài công dân Mỹ Jocelyn Chia đã bị chỉ trích ở Malaysia sau một trò đùa mà cô thực hiện về MH370, chuyến bay của Malaysia Airlines đã mất tích vào năm 2014 và chưa bao giờ được tìm thấy, và giờ đây Malaysia muốn cảnh sát Interpol điều tra về câu chuyện hài hước này. Chia, người Mỹ gốc Singapore và có hai quốc tịch cho đến khi trưởng thành, là một "nghệ sĩ biểu diễn nổi bật" ở New York, nơi cô đã pha trò trong một buổi biểu diễn đứng. Đề cập đến sự cạnh tranh giữa Singapore và Malaysia, Chia nói rằng mặc dù Singapore hiện là "quốc gia thuộc thế giới thứ nhất", nhưng Malaysia vẫn đang "đang phát triển" và máy bay của họ "không thể bay".Cô nói tiếp, "Malaysian Airlines mất tích không buồn cười hả? Một số trò đùa không hạ cánh [nổi]." Video về trò đùa đã được đăng trên TikTok (sau đó nó đã bị xóa vì vi phạm nguyên tắc về ngôn từ kích động thù địch của mạng xã hội) và nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ ở Malaysia. Singapore cuối cùng đã xin lỗi (mặc dù bản thân Chia đã không xin lỗi, tờ New York Post đưa tin) và Malaysia đã tiến hành một cuộc điều tra về những vi phạm có thể xảy ra đối với luật của họ về nội dung kích động và xúc phạm trực tuyến. Không rõ liệu Malaysia có thuộc thẩm quyền của mình để yêu cầu Interpol cung cấp vị trí và "danh tính đầy đủ" của Chia hay không, liệu Interpol có hợp tác hay không, thậm chí Malaysia có kế hoạch chính thức buộc tội Chia hay không.Chia đã giải thích với CNN, cô đã biểu diễn hơn 100 lần đoạn nói đùa đó trong hơn một năm rưỡi qua mà không gặp vấn đề gì, nhưng đoạn clip ngắn được tải lên TikTok đã bỏ sót một số ngữ cảnh. "Tôi đứng trước trò đùa của mình nhưng với một số lời cảnh báo," cô nói. "Tôi hoàn toàn ủng hộ nó khi được xem trong một câu lạc bộ hài kịch. Sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy rằng việc để clip này được xem ngoài bối cảnh của một câu lạc bộ hài kịch là rất mạo hiểm."⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin không có ý định thay đổi tình trạng "hoạt động quân sự" ở Ukraine. "Đây vẫn là một hoạt động quân sự đặc biệt. Và nó vẫn tiếp tục", Peskov nói với các phóng viên, đồng thời trả lời liệu có kế hoạch thay đổi tên gọi hoặc tình trạng của cuộc chiến hay không. Mặt khác, Peskov nói thêm rằng từ một quan điểm khác, đó là một hoạt động "nhân quyền" nhằm bảo vệ "quyền của cư dân Donbass."⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã báo cáo trên Telegram vào ngày 14 tháng 6 rằng quân Ukraine đã thành công ở các khu vực Bakhmut và Zaporizhzhya trong bối cảnh cuộc phản công đang diễn ra. Trong ngày qua, quân Ukraine đã tiến được 200-500 mét ở nhiều khu vực khác nhau ở khu vực Bakhmut, cũng như 300-350 mét ở khu vực Zaporizhzhya.Đồng thời, các binh sĩ Ukraine đang tiến về phía trước giữa những trận chiến khốc liệt và ưu thế về không quân và pháo binh của đối phương, Malyar nhấn mạnh. Giao tranh vẫn tiếp diễn gần làng Makarivka ở khu vực Berdyansk và các làng Novodanylivka và Novopokrovsk ở khu vực Mariupol.⚪ ---- Người phát ngôn của chính quyền khu vực Oleksandr Tolokonnikov cho biết trên Đài phát thanh Svoboda ngày 14/6 rằng có rất nhiều người chết hoặc mất tích ở bờ đông sông Dnipro do Nga chiếm đóng ở Kherson Oblast sau khi quân Nga cho nổ tung đập Kakhovka: "Có rất nhiều báo cáo về những người mất tích ở tả ngạn sông Dnipro. Chúng tôi không thể chính thức xác nhận rằng họ đã chết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn từ người dân địa phương cho biết họ có thể nhìn thấy người chết qua cửa sổ ở nhà của họ."Ông cho biết thêm, họ đang chờ đợi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể yên tâm rằng “hành lang xanh” sẽ thực sự an toàn. Theo Ukraine, 10 người đã chết, 20 người bị thương và 42 người vẫn mất tích ở bờ phải (phía tây) do Ukraine nắm giữ của sông Dnipro ở Kherson Oblast do vỡ đập Kakhovka.Thị trưởng của thị trấn Oeshky do Nga chiếm đóng, Yevhen Ryshchuk, báo cáo có 9 người chết trong thị trấn của ông vì nạn lụt.Tolokonnikov cho biết nước ở Kherson Oblast có nhiều bùn. Các mẫu đã cho thấy mức độ sắt cao trong nước. Tuy nhiên, không có trường hợp nhiễm trùng đường ruột hoặc nhiễm trùng nào khác được báo cáo ở hữu ngạn do Ukraine kiểm soát.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã no1i hôm thứ Tư rằng Thụy Điển không nên hy vọng rằng họ sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh sẽ được tổ chức tại Vilnius vào ngày 11 và 12 tháng 7."Chúng tôi không thể có cách tiếp cận tích cực [đối với tư cách thành viên của Thụy Điển] trong hoàn cảnh hiện tại. NATO không thể buộc chúng tôi kết nạp Thụy Điển mà không làm điều gì đó chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trừ khi các bạn giải quyết vấn đề này, chúng tôi không thể vui vẻ chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển tại Vilnius", ông Erdogan nói với các phóng viên trong cuộc họp báo. trở về từ các chuyến thăm chính thức tới Azerbaijan và Bắc Cyprus tự phong. Các đại diện của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển dự kiến sẽ có một cuộc họp về việc gia nhập liên minh sau này vào cuối ngày.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba gợi ý rằng ông có thể ra lệnh cho quân đội Nga chiếm thêm đất ở Ukraine để bảo vệ lãnh thổ giáp biên giới Nga và khẳng định rằng quân Ukraine đã chịu tổn thất "thảm khốc" trong một cuộc phản công mới, theo AP. Trong một số nhận xét chi tiết nhất về cuộc chiến trong nhiều tháng qua, Putin cho biết ông không dự tính điều động quân mới như nhiều người Nga lo ngại, nhưng không loại trừ khả năng đó.Putin nhắc lại tuyên bố của Nga rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về việc cho nổ một con đập trên sông Dnieper gây ra lũ lụt lớn ở cả hai bên chiến tuyến vào tuần trước ở miền nam Ukraine.Những bình luận của Putin tại một cuộc họp mở với các nhà báo quân sự và các blogger theo sau tuyên bố của Kiev rằng quân đội Ukraine đã chiếm được một số ngôi làng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công. Cuộc họp của Putin kéo dài hơn hai giờ đồng hồ diễn ra sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễna của Nga ở miền trung Ukraine khiến ít nhất 11 người chết chỉ trong một đêm.Putin cho biết cuộc phản công của Ukraine đã không thành công, rằng Ukraine mất 160 xe tăng và hơn 360 xe bọc thép khác, trong khi Nga mất 54 xe tăng kể từ khi cuộc tấn công mới bắt đầu. Những tuyên bố đó không thể được xác minh ngay lập tức. Các quan chức Ukraine thường không bình luận về thiệt hại. Bạch Ốc không đưa ra phản ứng ngay lập tức đối với tuyên bố của Putin.⚪ ---- Các nhà viết blog tuyên truyền Nga đã đưa tin rằng Thiếu tướng Sergei Goryachev, Tham mưu trưởng Quân đoàn vũ trang hỗn hợp thứ 35 của Quân Lực Nga ở Ukraine đã tử trận. Tin này do truyền thông Nga Meduza có trụ sở tại Latvia, trích dẫn các blogger quân sự Nga; Sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine Anatolii Shtefan trên Facebook Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về việc này.Người Nga báo cáo rằng Tướng Goryachev đã chết vì hỏa tiễn Ukraine tấn công. Một sĩ quan Ukraine nói rằng quân đội Ukraine đã giết chết Goryachev và một số sĩ quan cấp cao của sở chỉ huy Quân đoàn vũ trang liên hợp số 35 của Nga vào đêm 13 tháng 6. Goryachev từng lãnh đạo quân đội Nga ở Transnistria và chỉ huy một căn cứ quân sự ở Tajikistan và một trung tâm huấn luyện ở thành phố Khabarovsk của Nga.Tính đến tháng 5 năm 2022, có tới 10 tướng Nga đã thiệt mạng ở Ukraine. Nhưng vào tháng 2 năm 2023, tình báo Nhật Bản báo cáo rằng hơn 20 tướng Nga đã chết ở Ukraine. Nga không báo cáo tổn thất trong lực lượng vũ trang của mình, đặc biệt là trong giới lãnh đạo quân đội.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga vẫn có thể "có được các phụ tùng quan trọng để sản xuất hỏa tiễn từ các công ty trên khắp thế giới, bao gồm cả các công ty từ một số quốc gia đối tác." Ông cho biết kết quả phân tích hỏa tiễn do Nga phóng hôm thứ Ba cho thấy khoảng 50 phụ tùng, chủ yếu là vi điện tử, được sản xuất ở các nước khác.Zelensky cho biết các quan chức Ukraine đã cung cấp cho các nước đối tác danh sách các công ty cung cấp cho Nga "và chúng tôi đang chờ kết luận cũng như hành động nhanh chóng để ngăn chặn khủng bố hỏa tiễn." Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt toàn cầu nên được áp dụng đối với những công ty đó và những công ty vi phạm sẽ bị trừng phạt. "Nếu ai đó đóng vai trò trung gian hoặc hợp tác với Nga để những kẻ khủng bố có thể tiếp tục cho nổ tung các tòa nhà dân cư và giết người, thì những tổ chức đó - dù là doanh nghiệp hay chính phủ - đều đáng bị thế giới đáp trả", ông nói.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba cho biết Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative) của Trung Quốc "không hoạt động tốt" đối với các quốc gia tham gia và rằng có "rất nhiều khoản nợ và yêu cầu được đưa ra" liên quan đến cơ sở hạ tầng dự án. Nói tại tiệc chiêu đãi những người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ, ông cho biết Mỹ có thể đề nghị giảm nợ và hợp tác với các nước về các vấn đề khác, chẳng hạn như biến đổi khí hậu.“Các quốc gia trên thế giới chọn hợp tác với chúng tôi không phải vì sức mạnh hay các mối đe dọa ép buộc của chúng tôi mà vì chúng tôi hiểu những gì họ có thể làm tốt hơn và chúng tôi cũng có thể làm tốt hơn những gì”, Biden nói.⚪ ---- LawnStarter đã tìm hiểu xem những vùng nào của Hoa Kỳ thân thiện với những người giới tính thứ ba (LGBTQ+), qua 20 số liệu cho 200 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ trong năm hạng mục chính: khả năng chi trả; tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe LGBTQ+; hỗ trợ cộng đồng (tức là các hộ gia đình đồng giới, hỗ trợ và các nhóm xã hội); sự sẵn sàng, như số lượng quán bar và câu lạc bộ dành cho người đồng tính, các sự kiện liên hệ; và bình đẳng (điểm bình đẳng của tiểu bang, số dự luật chống người đồng tính được thông qua, v.v.). San Francisco thân thiện nhất.Thân thiện nhất với cộng đồng LGBTQ+ là: 1. San Francisco. 2. Thủ đô Washington DC. 3.Seattle. 4. Denver. 5. Boston. 6. Portland (Oregon). 7. New York. 8. Pittsburgh. 9. Oakland (California). 10. Atlanta.Kém thân thiện nhất với cộng đồng LGBTQ+ (đọc ngược, 200 là tệ nhất): 191. Pembroke Pines, FL. 192. Brownsville, TX. 193. Mesquite, TX. 194. Killeen, TX. 195. Laredo, TX. 196. Augusta, GA. 197. Pasadena, TX. 198. Garland, TX. 199. Miramar, FL. 200. Hialeah, FL.⚪ ---- Theo một nghiên cứu từ Đại học California, biến đổi khí hậu do con người gây ra phần lớn là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ tàn phá của cháy rừng ở California trong một phần tư thế kỷ qua và vấn đề sẽ trở nên tệ hại hơn trong những năm tới. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 1996 đến 2020, cháy rừng đã thiêu rụi diện tích đất ở California nhiều gấp 5 lần so với 25 năm trước đó, từ 1971 đến 1996.Amir AghaKouchak, giáo sư kỹ thuật dân dụng và môi trường của UC Irvine cho biết: “10 vụ cháy lớn nhất trong lịch sử California đều xảy ra trong hai thập niên qua và 5 trong số đó đã xảy ra kể từ năm 2020. Thông qua nghiên cứu của chúng tôi, rõ ràng là biến đổi khí hậu [do con người gây ra] là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng thiệt hại do cháy rừng.”Đối với một bài báo được xuất bản trong tạp chí "Proceedings of the National Academy of Sciences", các nhà nghiên cứu từ một số trường UC đã sử dụng mô hình khí hậu và nhận thấy rằng tai họa do con người tạo ra, các điều kiện do con người đốt nhiên liệu hóa thạch tạo ra, chiếm tỷ lệ mở rộng 172% ở các khu vực bị đốt cháy so với điều kiện tự nhiên.⚪ ---- Bạn ham vui? California là nơi nhiều màn vui nhất Hoa Kỳ, theo nghiên cứu mới của WalletHub. Trang web tài chính cá nhân vừa công bố bảng xếp hạng các tiểu bang nhiều trò vui nhất năm 2023 ở Mỹ và California đã chiếm vị trí đầu bảng.

WalletHub đã phát triển bảng xếp hạng dựa trên hai danh mục chính: “Giải trí & Giải trí” và “Cuộc sống về đêm”. Đối với Giải trí & Giải trí, các yếu tố bao gồm số lượng và sự đa dạng của các nơi “vui vẻ” như công viên giải trí, rạp chiếu phim, bãi biển, sân gôn, công viên quốc gia, khu trượt tuyết và nhà hàng. Thể lực và thời tiết cũng được xem xét.

.

Đối với Cuộc sống về đêm, WalletHub đã xem xét số lượng quán bar trên đầu người, giá bia và rượu, thời gian của “cuộc gọi cuối cùng”, chi phí xem phim và số lượng lễ hội âm nhạc, địa điểm biểu diễn nghệ thuật và sòng bạc trên đầu người.

.

California nhận được số điểm 64,56, hơn Florida (61,72) gần ba điểm. Nevada, New York và Illinois lọt vào top 5.

.

California xếp hạng nhất về nhà hàng trên đầu người, rạp chiếu phim trên đầu người, nhà hát biểu diễn nghệ thuật và trung tâm thể dục trên đầu người. Mississippi kém vui nhất: xếp cuối cùng với số điểm 19,18.

.

⚪ ---- Quận Cam: 10 nghi phạm bị bắt vì liên quan một loạt vụ cướp ở nhiều thành phố trên khắp Quận Cam trong 6 tháng. Theo cảnh sát Anaheim và Placentia, 13 vụ cướp đã xảy ra từ tháng 6 đến tháng 12/2022 tại một số thành phố bao gồm Anaheim, Buena Park, La Habra, Orange, Placentia, Santa Ana và Stanton. Các vụ cướp diễn ra khi các nạn nhân đang cố bán tài sản bằng cách sử dụng các mạng và thị trường trực tuyến. Các nghi phạm trang bị vũ khí trong nhiều vụ.

.

Hai sở cảnh sát Placentia và Anaheim đã hợp tác điều tra để xác định các nghi phạm, thấy rằng 9 trong số 10 nghi phạm sống ở Anaheim và là thành viên của một băng đảng tội phạm đường phố Anaheim. Cảnh sát đã bắt 9 nghi phạm vị thành niên và 1 nghi phạm trưởng thành, đồng thời thu hồi 2 khẩu súng, ma túy và tài sản bị đánh cắp trong các lệnh khám xét. Các nghi phạm đã bị đưa vào Tòa án dành cho Vị thành niên Quận Cam vì tình nghi cướp và các tội danh khác.

.

⚪ ---- Sau nỗ lực thất bại để giành được một ghế trong Hội đồng Thành phố Westminster vào năm ngoái, Luật sư Jimmy Phạm đã phát động một chiến dịch tranh cử cho đi6a hạt dân biểu thứ 45 của California. Phạm là sự bổ sung mới nhất cho nhóm Dân chủ đang phát triển với hy vọng lật đổ chiếc ghế do Dân biểu Michelle Steel (Cộng Hòa) nắm giữ. Bản tin sau dịch theo báo OC Register.

.

“Tôi ra tranh cử để giải phóng nền kinh tế của chúng ta, làm cho các cộng đồng của chúng ta an toàn hơn, cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới và giúp các bậc cha mẹ thoải mái cho con cái đi học trở lại mà không sợ xảy ra một vụ xả súng hàng loạt,” LS Phạm nói trong thông báo của mình. “Chúng ta chỉ có thể nhận ra tiềm năng của nước Mỹ với sự lãnh đạo mới mẻ, những lý tưởng thông thường và sự sẵn sàng hoàn thành công việc.”

.

Là một luật sư di trú, Pham cho biết ông đã giúp hàng trăm người nhập cư có được thẻ xanh, giấy phép lao động, quyền công dân hoặc tránh bị trục xuất sắp xảy ra. Gia đình anh trốn khỏi Việt Nam năm 1975 qua một chiếc thuyền tị nạn và tìm thấy cơ hội ở Hoa Kỳ, anh nói. “Cha tôi trở thành một trong những nha sĩ người Việt đầu tiên ở Hoa Kỳ, mở một phòng khám trên đại lộ Bolsa ở Westminster và là một trong những người sáng lập cộng đồng Little Saigon,” Pham nói.

.

Ông nói: Nhập cư và cuộc khủng hoảng biên giới là những chủ đề chính mà ông ấy muốn giải quyết nếu các cử tri cử ông ấy tới Washington. “Tôi đã ở giữa cuộc chiến nhập cư này trong bốn hoặc năm năm qua. Tôi đã vận động để có biện pháp giam giữ nhân đạo hơn, và tôi đã thấy chính quyền tổng thống hoặc luật mới đã thay đổi cấu trúc của lĩnh vực nhập cư như thế nào. Tôi phải luôn tuân theo chính sách; Tôi phải xem luật pháp đang thay đổi như thế nào,” Pham nói.

.

Pham, cư dân Westminster, sinh ra và lớn lên ở Quận Cam, là phó chủ tịch ủy ban giao thông thành phố và là thành viên trong Ban Quản Trị Câu Lạc Bộ Dân Chủ Người Mỹ Gốc Việt. Ông cho biết ông cam kết tìm cách tái phát triển các khu vực cũ của thành phố và thu hút nhiều khách du lịch hơn.

.

Ông nói: “Kế hoạch của tôi là tiếp tục phát triển khu vực Little Saigon thành một biểu tượng văn hóa mà nó nên có, để lưu giữ các nền văn hóa, giá trị và di sản của người dân miền Nam Việt Nam. Một điều mà anh ấy muốn thúc đẩy với tư cách là một thành viên của Quốc hội là xây dựng một cây cầu dành cho người đi bộ trên Đại lộ Bolsa, được đề xuất vào năm 2008 bởi Giám sát viên lúc bấy giờ là Janet Nguyễn nhưng cuối cùng đã bị Hội đồng Thành phố từ chối.

.

Pham, người tự coi mình là “người theo chủ nghĩa tự do ôn hòa,” cũng cho biết Westminster cần thêm kinh phí cho an toàn công cộng, lực lượng phản ứng đầu tiên, sở cứu hỏa và cảnh sát. Ông nói, việc ông tranh cử vào Quốc hội là một phần mở rộng truyền thống phục vụ cộng đồng Little Saigon của gia đình ông. Little Saigon của Quận Cam, bao gồm chủ yếu là Westminster, Garden Grove và Fountain Valley, là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.

.

Năm ngoái, bà Steel đã đánh bại đối thủ đảng Dân chủ của mình để giành chiến thắng trong cuộc tái đắc cử Dân biểu với gần 5% phiếu. Hiện tại, bà sẽ đối đầu với cư dân Brea Aditya Pai, sinh viên tốt nghiệp Luật UC Irvine Cheyenne Hunt và Ủy viên Hội đồng Garden Grove Kim Bernice Nguyễn.

.

⚪ ---- TIN VN. Tàu hỏa trật bánh ở Bình Thuận. Theo VnExpress. Đoàn tàu SE2 chờ 339 hành khách chạy từ TP HCM ra Hà Nội bị trật bánh khi qua huyện Hàm Thuận Nam, khiến đường sắt tê liệt hơn 5 giờ, sáng 14/6. Lúc 1h30, bánh của một toa gần cuối đoàn tàu SE2 bị trật khỏi ray, khi cách ga Suối Vận, xã Tân Lập khoảng 5 km. Lái tàu đã nhanh chóng hãm phanh cho tàu dừng lại. Sự cố khiến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt. Đại diện Quản lý tàu SE2 cho biết, lúc xảy ra sự cố trên tàu có 339 hành khách. Tất cả đều an toàn, không có thương vong.

.

⚪ ---- TIN VN. Chủ đầu tư ngoại 'thâu tóm' hàng loạt dự án bất động sản ở TP.HCM. Theo ZingNews. Giữa lúc thị trường BĐS ảm đạm, không ít chủ đầu tư đã phải bán bớt dự án hoặc cổ phẩn dự án để duy trì hoạt động, và doanh nghiệp ngoại là nhóm chiếm ưu thế trong cuộc chơi này. Mới đây, Tập đoàn Keppel (Keppel Corporation Limited, trụ sở tại Singapore) vừa công bố sẽ cùng quỹ đầu tư Keppel Việt Nam (KVF), gọi chung là Keppel Consortium, chi khoảng 3.180 tỷ đồng mua cổ phần 2 dự án Emeria (6 ha) và Clarita (5,8 ha) ở TP Thủ Đức của Khang Điền.

.

⚪ ---- HỎI 1: Nhân viên toàn cầu: 59% lặng lẽ nghỉ việc, 18% ầm ĩ bỏ việc?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới của Gallup được công bố hôm thứ Ba tiết lộ rằng người lao động trên khắp thế giới thường xuyên bị căng thẳng, mất hứng thú với công việc và ngày càng gây gổ với ông chủ của họ. Báo cáo “State of the Global Workplace 2023” (“Tình trạng nơi làm việc toàn cầu năm 2023”) của Gallup đã xem xét cách “nhân viên cảm nhận về công việc và cuộc sống của họ, một yếu tố dự báo quan trọng về khả năng phục hồi và hiệu suất của tổ chức.”

.

Kết quả khảo sát cho thấy 59% công nhân “nghỉ việc trong yên lặng”, tức là không gắn kết; và 18% là “bỏ cuộc ầm ĩ”, đó là hành động chủ động bỏ việc (dù vẫn đang làm việc). Gallup ước tính rằng mức độ tương tác thấp đang gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu gần 9 nghìn tỷ USD.

.

Gallup đã hỏi nhân viên điều gì sẽ giúp công việc của họ tốt hơn và phần lớn các câu trả lời - có lẽ đáng ngạc nhiên - không đề cập đến tiền lương và phúc lợi, mà là các vấn đề như quyền tự chủ nhiều hơn, mục tiêu rõ ràng và được công nhận cho những đóng góp của họ.

.

Theo Gallup, căng thẳng tại nơi làm việc đang ở mức cao kỷ lục. Khoảng 44% nhân viên được khảo sát cho biết họ đã trải qua “rất nhiều” căng thẳng trong công việc, phù hợp với kết quả khảo sát năm 2021 và đang tiếp tục “xu hướng căng thẳng gia tăng đã bắt đầu gần một thập kỷ trước đó”.

Chi tiết:

https://wraltechwire.com/2023/06/13/survey-from-quiet-quitting-to-loud-quitting-77-of-workers-are-stressed-disengaged/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 53% dân Mỹ bị cưỡng bách nghỉ hưu?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo bản nghiên cứu "2023 PRIP, Americans Change Retirement Savings Strategies", đa số những người sắp nghỉ hưu hoặc mới nghỉ hưu vẫn chưa được chuẩn bị.

• 51% người tiêu dùng từ 45 đến 75 tuổi cảm thấy họ không có đủ tiền tiết kiệm hưu trí cho cả đời và 32% không tự tin rằng họ sẽ có đủ tiền để trang trải các chi phí cơ bản hàng tháng.

• 16% đã nghỉ hưu và trở lại làm việc trong một số lĩnh vực.

• 53% cho biết một trong ba lý do khiến họ nghỉ hưu là do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến sức khỏe, mất việc làm, yêu cầu bắt buộc về độ tuổi và tác động của COVID-19.

Chi tiết:

https://www.thestreet.com/retirement-daily/news-commentary/americans-near-retirement-still-not-prepared-survey-finds

.

.