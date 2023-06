Zelensky họp báo ở Kyiv cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nói rằng "các hành động phản công, phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine..."

.

- Trong khi Cộng Hòa Hạ viện lớn tiếng bênh Trump, Cộng hòa tại Thượng viện im lặng bí ẩn, hy vọng Trump sớm biến vào quá khứ

- Trump học theo Putin: chụp mũ Joe Biden là ông trùm phát xít.

- Báo The Guardian: Trump không đỡ nổi bản cáo trạng vì nhiều lần thú tội vụ trộm hồ sơ mật nghiêm trọng: các tài liệu về các chương trình nguyên tử Hoa Kỳ, các điểm yếu tiềm tàng của quân đội Hoa Kỳ và các kế hoạch trả đũa của Hoa Kỳ khip bị tấn công.

- Thẩm phán Aileen Cannon, người từng bênh Trump năm 2022, sẽ chủ tọa phiên tòa đầu tiên xử vụ Trump trộm tài liệu mật

- Tòa: Mike Pence phải ra khai về bạo loạn 6/1/2021 và về nỗ lực Trump lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020

- Michael Cohen, cựu luật sư của Trump: Trump sẽ "ném bất kỳ ai" để chạy tội

- Thống đốc Oklahoma: ủng hộ Ron DeSantis

- Trump: nếu Trump thất cử 2024, cơ nguy bùng nổ Thế Chiến 3

- Cộng hòa Hạ viện trình 3 dự luật sẽ giảm thuế cho các công ty lớn, doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình cá nhân, trong khi cắt ngân sách năng lượng sạch. Dân Chủ: Cộng Hòa đền ơn các đại công ty dầu.

- Ukraine: có vài chục phi công đang học bay F-16

- Nga: chưa thể đối thoại với Ukraine

- Một máy bay không người lái đã rơi xuống vùng Kaluga của Nga, phía đông nam Moscow

- Nga: đã vô hiệu hóa một nhóm "phá hoại và do thám" của Ukraine ở Kupiansk

- Nga và Ukraine giao chiên dữ dội

- Một quy trình Ukraine gia nhập NATO sẽ được thiết lập tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius vào tháng 7

- Zelensky: đã tiến hành phản công.

- Thủ tướng Canada thăm Ukraine, cam kết viện trợ quân sự mới 500 triệu đô la, ngoài 8 tỷ đô la mà Canada đã cung cấp

- Bạch Ốc: TQ đã có một căn cứ gián điệp ở Cuba từ năm 2019.

- Đài Loan: 24 máy bay và 4 tàu chiến TQ tới quấy nhiễu.

- Honduras đã khánh thành đại sứ quán đầu tiên tại TQ, 2 tháng sau khi bỏ Đài Loan.

- Từ California, đi tuần trăng mật ở Hawaii, Steven Phan chết đuối.

- RFA: Đắk Lắk: Báo nhà nước xóa bài "xả súng ở hai trụ sở công an xã khiến 6 cán bộ tử vong".

- TIN VN. 16 người bị bắt trong vụ tấn công trụ sở công an ở Đăk Lăk.

- TIN VN. Có 21 người Hàn Quốc trong chiếc xe khách lao xuống vực ở Phú Thọ.

- HỎI 1: Du khách ưa tới Florida vì Walt Disney World và Orlando? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số người lớn Mỹ vẫn còn ngủ với thú nhồi bông như thời nhỏ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/6/2023) ⚪ ---- Trong khi nhiều dân biểu Cộng Hòa ổn ào bênh vực Trump đối trước bản cáo trạng mới phổ biến, nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa dè dặt bí ẩn. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, bao gồm Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (R-Ky.), đang giữ im lặng về bản cáo trạng của cựu Tổng thống Trump về 37 cáo buộc hình sự. McConnell, người cẩn thận không bình luận về Trump hoặc thậm chí nhắc lại tên Trump trước công chúng, đã nói với các đồng nghiệp Cộng Hòa của mình rằng ông ấy muốn đảng của mình lật qua trang sách về Trump, người mà McConnell coi là một ứng cử viên thiếu sót và là một lực cản cho Đảng Cộng hòa.

.

Các dân cử hàng đầu của lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Thune (S.D.) và Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas) - cũng cho biết họ không muốn Trump giành được đề cử tổng thống năm 2024 của đảng. Họ cùng với McConnell đang để cho những rắc rối pháp lý của Trump diễn ra mà không đứng ra bào chữa cho Trump, trái ngược với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) và Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise (R-La.), cả hai đều đưa ra tuyên bố chỉ trích hôm thứ Năm Bộ Tư pháp trước khi bản cáo trạng được công khai.

.

“Họ muốn Trump biến đi để họ không quá khó chịu nếu đây là điều cuối cùng đưa Trump ra ngoài,” một cựu phụ tá Cộng hòa tại Thượng viện cho biết về sự im lặng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện trước cáo trạng của Trump. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thẳng thắn hơn trong việc bảo vệ Trump sau khi Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg công bố bản cáo trạng vào đầu tháng 4 buộc tội Trump với 34 trọng tội liên quan đến gian lận hồ sơ kinh doanh. Nhưng Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người mà Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm vào tháng 11 để điều tra Trump, được các đảng viên Cộng hòa tín nhiệm hơn.

.

⚪ ---- Cùng một chiêu: chụp mũ là phát xít. Trong khi Putin chụp mũ quốc gia Ukraine đã trở thành phát xít, Trump hôm Thứ Bảy cũng vô cắn cứ nói rằng Joe Biden đã trở thành 1 ông trùm phát xít. Trump đã phát biểu tại các đại hội của Đảng Cộng hòa cấp tiểu bang ở Georgia và Bắc Carolina hôm thứ Bảy trong lần xuất hiện đầu tiên kể từ bản cáo trạng của Trump về 37 tội danh liên bang.

.

Trump đã phát biểu trong gần 90 phút tại Hội nghị Georgia Cộng Hòa ở Columbus, mà Trump đã phát sóng trên nền tảng video Rumble. Trump tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông ta là "những kẻ phát xít" tham nhũng và lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng Trump thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vì gian lận cử tri, cùng những lời nói dối khác.

.

⚪ ---- Trump sẽ không đỡ nổi, theo báo The Guardian. Trump có vẻ tự tin về triển vọng của mình trong bài phát biểu ở Georgia vào thứ Bảy, nhưng thái độ lạc quan đó có thể sớm biến mất, theo một bài viết từ Guardian. Mặc dù Trump tuyên bố không phạm tội gì liên quan đến bản cáo trạng liên bang mà ông phải đối mặt vì cố tình xử lý sai các tài liệu mật, nhưng bằng chứng có vẻ áp đảo và được sắp xếp tỉ mỉ, phóng viên Hugo Lowell của Guardian cho biết hôm thứ Bảy.

.

Phóng viên viết: “Bằng cách đưa ra những lời thừa nhận của chính Donald Trump và lời kể của nhân chứng buộc tội từ các nhân viên của Trump, bản cáo trạng hôm thứ Sáu đã cung cấp bằng chứng thuyết phục mà cựu tổng thống có thể cực kỳ khó vượt qua và tránh bị kết án. Trump sẽ có cơ hội bác bỏ các cáo buộc do cố vấn đặc biệt Jack Smith vạch ra khi vụ án được đưa ra xét xử, nhưng sức mạnh tuyệt đối và khối lượng bằng chứng được đưa ra trong bản cáo trạng về kiến thức và ý định của Trump khiến ông ấy có ít biện pháp bào chữa."

.

Phân tích của Lowell cho thấy rằng, liên quan đến tuyên bố về Đạo luật Gián điệp, Trump có một cuộc chiến gian nan vì "tính chất rất nhạy cảm của tài liệu đang được đề cập." Thông tin đó bao gồm "các tài liệu về các chương trình nguyênt ử của Hoa Kỳ, các điểm yếu tiềm tàng của quân đội Hoa Kỳ và các kế hoạch trả đũa của Hoa Kỳ trong trường hợp bị tấn công", theo hãng tin này.

.

"Vì vi phạm Đạo luật Gián điệp, Trump bị buộc tội theo mục 793e tiêu đề 18 của bộ luật hình sự, trong đó đề cập đến việc lưu giữ 'thông tin quốc phòng' - được định nghĩa là những tài liệu có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ," Lowell báo cáo . "Các tài liệu mà Trump trộm dường như vượt quá ngưỡng đó. Trong nhiều trường hợp trong bản cáo trạng, một số tài liệu mà Trump được cho là đã giữ lại nhạy cảm đến mức các công tố viên buộc phải biên tập lại ngay cả những dấu hiệu phân loại mô tả các chương trình bí mật."

.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Aileen Cannon, người sẽ chủ tọa phiên tòa đầu tiên của Donald Trump trong vụ án hình sự về trộm tài liệu mật ở Mar-a-Lago vào thứ Ba 13/6/2023, sẽ tiếp tục giám sát vụ truy tố trừ khi bá Cannon tự rút lui, theo lời thư ký trưởng của hệ thống tòa án nói với The New York Times.

.

Cannon là người được Trump bổ nhiệm vào ghế Thẩm phán, năm ngoái bà đã ra một phán quyết trước bản cáo trạng có lợi cho Trump rồi bị lật ngược khi Bộ Tư Pháp kháng cáo. Chánh thư ký tòa, Angela Noble, cho biết “các thủ tục thông thường đã được tuân thủ” khi giao phiên tòa cho Thẩm phán Cannon và khả năng Cannon sẽ kết thúc phiên tòa đó tăng lên do địa điểm và khối lượng công việc của các thẩm phán khác.

.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang đã gỡy niêm phong một phần quyết định yêu cầu cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra khai trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về bạo loạn ngày 6/1/2021 và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020. Thẩm phán liên bang James Boasberg, chánh án tòa án quận ở thủ đô Washington, D.C., đã ra phán quyết vào cuối tháng 3 rằng Pence phải ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra về hầu hết các chủ đề liên quan đến vai trò phó tổng thống của ông trong việc xác nhận kết quả bầu cử.

.

Việc tiết lộ phán quyết vào thứ Sáu tiết lộ rằng Boasberg đã ra lệnh cho Pence trả lời hầu hết các câu hỏi của Công tố đặc biệt về vai trò của Pence trong cuộc bầu cử và áp lực mà Pence nhận được để lật ngược kết quả, với một số ngoại lệ.

.

⚪ ---- Michael Cohen, cựu luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump, đã nói hôm thứ Bảy rằng Trump sẽ "ném bất kỳ ai và tất cả mọi người xuống gầm xe buýt" sau bản cáo trạng công bố vào tuần trước. Cohen nói với Katie Phang của MSNBC: “Donald sẽ ném bất kỳ ai và tất cả mọi người vào gầm xe buýt để bảo vệ quyền tự do của chính mình, nhằm mang lại lợi ích cho bản thân”. Mặt khác, Cohen gợi ý rằng Trump có thể có các tài liệu khác được giấuữ ở nơi khác. "Mọi địa điểm mà Trump đến, kể từ khi Trump rời Bạch Ốc cho đến hôm nay, đều cần được kiểm tra," Cohen nói thêm.

.

⚪ ---- Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt (Cộng Hòa) tuyên bố ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Ron DeSantis hôm thứ Bảy. Sự chứng thực được đưa ra sau khi một số đảng viên Cộng hòa ở Oklahoma ủng hộ chiến dịch tranh cử năm 2024 của thống đốc Florida vào đầu tuần này.

.

Stitt nói: “Với tư cách là các Thống đốc đồng nghiệp trong thời kỳ COVID, DeSantis đã không từ bỏ các quyền và quyền tự do cá nhân của các tiểu bang đối với suy nghĩ theo từng nhóm. Trong chu kỳ bầu cử này, người dân Oklahoma sẽ nhớ rằng DeSantis là một trong số ít người không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh vì DeSantis hoạt động với niềm tin kiên định và chia sẻ các giá trị của chúng tôi cho một chính phủ hạn chế và một quốc gia tự do."

.

⚪ ---- Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông sẽ ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba nếu đắc cử vào năm 2024, và nhắc lại rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến Ukraine trong 24 giờ. "Tôi là ứng cử viên duy nhất có thể thực hiện lời hứa này: Tôi sẽ ngăn chặn Thế chiến III", Trump hứa trước khán phòng tại một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina. Trump tiếp tục đánh giá rằng "hiện tại chúng ta đang tiến gần hơn rất nhiều đến việc có nó [WW3]," nhưng Trump sẽ ngăn chặn thảm họa vì Trump biết cách "đối phó" với các nhà lãnh đạo toàn cầu.

.

⚪ ---- Sau khi đe dọa buộc chính phủ vỡ nợ vì trần nợ, các nhà lập pháp Cộng hòa hôm thứ Sáu 9/6 đã đưa ra các khoản cắt giảm thuế mới có thể làm tăng thêm ít nhất 21 tỷ đô la vào thâm hụt quốc gia trong thập niên tới. Có 3 dự luật mới do Cộng Hòa hậu thuẫn sẽ cắt giảm thuế cho các công ty lớn, doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình cá nhân đồng thời giảm các ưu đãi thuế năng lượng sạch để trả cho nó.

.

“Đó là Cộng hòa quậy,” theo lời thành viên cao cấp trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện, Dân Biểu Richard E. Neal (D-Mass.) viết trong một tuyên bố. "Chưa đầy một tuần sau cuộc khủng hoảng vỡ nợ được tạo ra của họ và nó đã quay trở lại với việc cắt giảm thuế cho những người giàu có và có mối quan hệ tốt. Điều này làm mất tư cách ngay cả đối với họ: cắt giảm thuế doanh nghiệp hồi tố, gần như không có gì cho trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương nhất, và lén lút ủng hộ các công ty dầu lớn. Đừng nhầm lẫn về điều đó, họ đang đặt nền móng cho những đợt cắt giảm thậm chí còn lớn hơn vào năm 2025 và cách duy nhất để họ đạt được ngân sách cân bằng là siết tiền những người cao niên và gia đình lao động với dự luật."

.

Việc cắt giảm được đưa ra trong Đạo luật Việc làm và Gia đình Hoa Kỳ, được giới thiệu vào thứ Sáu bởi lãnh đạo Ủy ban Cách thức và Phương tiện, Dân biểu Jason T. Smith (R-Mo.). Đạo luật đó bao gồm ba dự luật khác nhau.

.

⚪ ---- Yuriy Ihnat, người phát ngôn chính thức của Không quân Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với Đài NV vào ngày 7 tháng 6 đã tiết lộ về số phi công Ukraine dự kiến sẽ được huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16. “Danh sách (các phi công sẽ tham gia khóa huấn luyện F-16) đã được chuẩn bị từ lâu,” Ihnat nói với Radio NV. “Họ sẽ trải qua quá trình huấn luyện trong các đợt liên tiếp. Chúng tôi không thể cử tất cả mọi người đi học cùng một lúc vì các phi công này (hiện nay) thực hiện hàng chục nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời (trong khu vực xung đột) mỗi ngày”.

Ihnat cho biết F-16 có thể đóng vai trò là máy bay chuyển tiếp cho Ukraine, trước khi lực lượng không quân nước này chuyển sang vận hành F-35. “Tất cả các phi công được đào tạo ở nước ngoài đều có kinh nghiệm chiến đấu trong các cuộc giao tranh chống lại kẻ xâm lược,” Ihnat nói.Có 8 quốc gia châu Âu đã tham gia “liên minh máy bay chiến đấu” hỗ trợ Ukraine, với Hoà Lan và Đan Mạch dẫn đầu nỗ lực hợp tác.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Rossiya-1 hôm Chủ nhật cho biết, hiện không có điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán với Ukraine. Theo Peskov, thực tế không có điều kiện nào để đạt được thỏa thuận và không có cơ sở, thậm chí là cơ sở yếu, cho bất kỳ hình thức đối thoại nào với Ukraine. "Hơn nữa, không có nền tảng nào, thậm chí là mỏng manh, cho bất kỳ hình thức đối thoại nào," Peskov nói. Riêng phía Ukraine, điều kiện hòa đàm là quân Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine trước.⚪ ---- Một máy bay không người lái đã rơi xuống vùng Kaluga của Nga, phía đông nam Moscow, theo lời Thống đốc Vladislav Shapsha hôm Chủ nhật. Vụ này xảy ra ở quận Zhukovsky gần làng Strelkovka và không có thương vong, mặc dù có 2 ngôi nhà bị hư hại nhẹ. Shapsha tuyên bố rằng an ninh Nga đang điều tra.⚪ ---- Quân đội Nga hôm Chủ nhật đã vô hiệu hóa một nhóm "phá hoại và do thám" của Ukraine ở Kupiansk, theo đài RIA Novosti hôm Chủ nhật đưa tin, dẫn lời các quan chức. "Trong quá trình tác chiến ở hướng Kupiansk, pháo binh của nhóm lực lượng 'Miền Tây' đã phát hiện và tiêu diệt một nhóm phá hoại và trinh sát... gần khu định cư Olshana", theo một sĩ quan cho biết.⚪ ---- Nga đang tiếp tục nỗ lực chiếm đóng hoàn toàn các tỉnh Luhansk và Donetsk, nơi nhiều cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra, theo Ukraine cho biết trong báo cáo sáng ngày 11 tháng 6/2023. Ukraine cho biết trong ngày qua, 35 cuộc giao tranh đã diễn ra ở khu vực tiền tuyến này. Giao chiến lớn vẫn diễn ra ở các th5i trấn tuyến đầu: Lyman, Bilohorivka, Bakhmut, Bila Hora, Avdiyivka, Maryinka, Zaporizhzhya và Kherson.Ngoài ra, trong ngày qua, Nga đã thực hiện 92 cuộc không kích và thực hiện 45 cuộc tấn công bằng nhiều hỏa tiễn vào các khu định cư của Ukraine và các vị trí của quân phòng thủ Ukraine. Dân thường thiệt mạng và bị thương, nhà riêng bị phá hủy và hư hại.⚪ ---- Một quy trình cụ thể cho việc Ukraine gia nhập NATO sẽ được thiết lập và ghi nhận tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius vào tháng 7, theo lời Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin trên Telegram vào ngày 10/6, trích lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Volodymyr Havrylov. Havrylov bày tỏ tin tưởng rằng cơ chế đồng thuận để ra quyết định và quyền phủ quyết “sẽ không đặt ra những thách thức đáng kể” trong việc thông qua một quyết định liên quan đến Ukraine.Ông nói: “Có tất cả các dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ nhận được những gì họ muốn theo một định dạng nhất định. Đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, Ukraine phải hiểu rõ rằng sau chiến tranh, chẳng hạn như trong vòng một hoặc hai năm, sau khi hoàn thành một số vấn đề thủ tục, chúng tôi sẽ trở thành thành viên của NATO.”⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Bảy rằng các hành động phản công và phòng thủ đang được tiến hành chống lại các lực lượng Nga, khẳng định rằng các chỉ huy hàng đầu của ông có tư duy "tích cực" khi quân đội của họ tham gia giao tranh dữ dội dọc chiến tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine, tại một cuộc họp báo ở Kyiv cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nói rằng "các hành động phản công, phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine. Tôi sẽ không nói về việc họ đang ở giai đoạn hay giai đoạn nào", theo AP. "Tôi liên lạc với các chỉ huy của chúng tôi ở các hướng khác nhau mỗi ngày," ông nói thêm, trích dẫn tên của 5 Tư lệnh quân sự hàng đầu của Ukraine. "Mọi người đều tích cực. Chuyển giùm tin này cho Putin."Trudeau, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Ukraine kể từ trận lũ lụt tàn khốc do vỡ đập ở sông Dnepr, đã đề nghị hỗ trợ về tiền bạc, quân sự và tinh thần cho Ukraine. Ông cam kết viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu đô la, ngoài 8 tỷ đô la mà Canada đã cung cấp kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2/2022, và công bố 10 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo để ứng phó với lũ lụt. Thủ tướng Trudeau cho biết vụ vỡ đập là "hậu quả trực tiếp từ cuộc chiến của Nga", nhưng ông không đổ lỗi trực tiếp cho Moscow.

⚪ ---- Một quan chức Bạch Ốc hôm thứ Bảy xác nhận rằng Trung Quốc đã có một căn cứ gián điệp ở Cuba ít nhất là từ năm 2019. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chính phủ Bắc Kinh và Havana đã đồng ý về nguyên tắc xây dựng một trạm nghe lén điện tử trên hòn đảo này. Tuyên bố hôm Thứ Bảy nói rằng "các cơ sở thu thập thông tin tình báo" đã có mặt trên đảo ít nhất là từ năm 2019 và điều này "được ghi lại rõ ràng trong hồ sơ tình báo."

.

Bạch Ốc cho biết khi chính quyền Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, các quan chức đã được thông báo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực. "Đây là một vấn đề đang diễn ra và không phải là một sự phát triển mới, và sự sắp xếp như được mô tả trong bản tin WSJ không phù hợp với sự hiểu biết của chúng tôi," tuyên bố nói thêm.

.

⚪ ---- Bộ quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cho biết họ đã quan sát thấy 24 máy bay và 4 tàu chiến thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của Trung Quốc tới gần. Trong các máy bay, 10 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và đi vào các khu vực thuộc vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đài Loan đã triển khai các máy bay chiến đấu bay lên nghênh chiến, tàu chiến ra cản và hệ thống hỏa tiễn phòng không trên mặt đất của riêng mình để theo dõi tình hình.

.

⚪ ---- Honduras đã khánh thành đại sứ quán đầu tiên tại Trung Quốc vào Chủ nhật, hai tháng sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và chỉ 6 ngày sau khi Bắc Kinh thiết lập sự hiện diện ngoại giao của riêng mình tại quốc gia Trung Mỹ này. Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Honduras Eduardo Enrique Reina đã tham dự lễ khánh thành. Tegucigalpa quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào tháng 3, tuyên bố rằng "chính phủ Honduras công nhận sự tồn tại của 'một Trung Quốc' trên thế giới."

.

⚪ ---- Từ California, đi tuần trăng mật ở Hawaii, Steven Phan chết đuối. Tuần trăng mật ở Hawaii đã trở thành bi kịch đối với một cặp vợ chồng ở Vùng Vịnh Bắc California tháng vừa qua. Cặp vợ chồng mới cưới 3 tháng ở San Jose: Steven Phan, 49 tuổi, và vợ đến Oahu để ăn mừng. Nhưng anh Phan đã chết đuối khi lặn ngoài khơi đảo vào tuần trước. Phan làm việc cho Apple ở Cupertino.

.

Nhân viên cứu hộ nói rằng Phan đã được đưa vào bờ bởi những người ngoài cuộc đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi các nhân viên y tế đến. Nhưng Phan đã chết trong bệnh viện. Cảnh sát cho biết trong khi cuộc giải cứu đang được tiến hành, chiếc xe của cặp đôi đã bị trộmp cùng với tất cả đồ đạc của họ bên trong. Tang lễ sẽ cử hành vào Thứ Ba 13/6/2023 tại Darling & Fischer Campbell Memorial Chapel, CA. Thân hữu đã giúp lập trang: https://www.gofundme.com/f/steven-phan-memorial-fund để giúp tang lễ.

.

⚪ ---- RFA: Đắk Lắk: Báo nhà nước xóa bài "xả súng ở hai trụ sở công an xã khiến 6 cán bộ tử vong". Theo Đài Á Châu Tự Do RFA. Hai bản tin của báo chí nhà nước về sự việc nghiêm trọng ở khu vực Tây Nguyên bị xóa không lâu sau khi đăng tải. Hai trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bị tấn công trong rạng sáng 11/6 khiến ít nhất 6 cán bộ tử vong và nhiều người khác bị thương, theo như bản tin của báo chí nhà nước. Mạng báo VnExpress sáng 11/6, dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết, báo cáo từ Công an tỉnh Đắk Lăk thể hiện, lúc 0 giờ 35 phút ngày 11/6, khoảng 10 người mặc đồ rằn ri, đi xe máy đến trụ sở Uỷ ban và Công an xã Ea Tiêu. Sau khi sát hại 2 cán bộ công an, những người này ra ngã ba Ea Sim, Quốc lộ 27, chặn ôtô bán tải và bắn chết tài xế. Cùng lúc, một nhóm khác gồm 30 người đi hai xe Jeep và xe máy, tấn công trụ sở UBND và Công an xã Ea Ktur. Những người này dùng súng và dao tấn công một thiếu tá 42 tuổi, một đại uý 35 tuổi và hai thượng uý 21 và 29 tuổi. Bí thư xã, Chủ tịch xã và một thanh niên sau đó cũng bị bắn. Bước đầu ghi nhận có bảy người tử vong trong đó có một người dân, ba người khác bị thương, tuy nhiên hiện chưa rõ động cơ gây án. Bản tin này của VnExpress bị xóa sau khi đăng bài chỉ vài phút.

.

⚪ ---- TIN VN. 16 người bị bắt trong vụ tấn công trụ sở công an ở Đăk Lăk. Theo VnExpress. Cảnh sát bắt 16 nghi phạm, giải cứu hai con tin trong vụ trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị tấn công khiến một số cán bộ, người dân tử vong. Thông tin được trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết chiều 11/6. Các lực lượng tiếp tục truy bắt những người còn lại trong nhóm tấn công. "Hiện không còn con tin nào bị khống chế", ông Xô nói và hay trong ba con tin, một người tự thoát ra ngoài, hai người còn lại được nhà chức trách giải cứu vào trưa nay.

.

⚪ ---- TIN VN. Có 21 người Hàn Quốc trong chiếc xe khách lao xuống vực ở Phú Thọ. Theo Báo Lao Động. Chiều 11.6, UBND huyện Tân Sơn đã có báo cáo nhanh về vụ xe khách lao xuống vực tại tuyến tỉnh lộ 316E, đoạn qua xã Xuân Đài. Cụ thể, theo Báo cáo nhanh của UBND huyện Tân Sơn, vào khoảng 11h30, ngày 11.6, xe ôtô khách (loại 47 chỗ) mang BKS: 28B- 009.54 do ông Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1975, trú tại Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển chở 29 người (cả lái xe, gồm 8 người Việt Nam, 21 người Hàn Quốc) đi từ Bắc Ninh theo hướng lên xã Xuân Sơn thuộc tỉnh lộ 316E. Khi đến khu vực Hang Gió, khu dân cư Muỗi Bòng, xã Xuân Đài, Tân Sơn, do tránh xe máy nên xe khách lao xuống taluy âm và bị lật ngang. Số người bị thương: 2 người (người Hàn Quốc), số người xây sát nhẹ: 2 người, không có người tử vong.

.

⚪ ---- HỎI 1: Du khách ưa tới Florida vì Walt Disney World và Orlando?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đại học Florida đã khảo sát hơn 1.500 người để khám phá lý do tại sao khách du lịch đổ xô đến tiểu bang nắng ấm này hàng năm. Một nửa số người được khảo sát là người Floridian và nửa còn lại là người không phải người Florida, bao gồm Texas, California và New York.

.

Mọi người bình chọn ba điểm đến hàng đầu là Orlando, Miami và các bãi biển. Hầu hết mọi người nói rằng họ thích Florida nhất vì có Walt Disney World, và các quan chức bang nên cải thiện giá cả, đám đông và giao thông.

.

Cuộc khảo sát du lịch cũng đánh giá thông tin mà mọi người sử dụng khi lập kế hoạch và đặt chỗ cho chuyến đi đến Florida và quá trình ra quyết định của họ. Bốn mươi phần trăm cho biết phương tiện truyền thông xã hội đóng một vai trò trong điểm đến trong kỳ nghỉ của họ, 18% cho biết các chương trình truyền hình và 14% cho biết các trang web tin tức du lịch.

.

Du khách địa phương và không phải người Florida cho biết du lịch, phong cảnh, giá cả, văn hóa và lòng hiếu khách là những yếu tố du lịch.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/survey-shows-why-people-choose-184442039.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Đa số người lớn Mỹ vẫn còn ngủ với thú nhồi bông như thời nhỏ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Chuẩn bị chuyển đến ở chung với bạn tình của bạn? Bạn có thể phải nhường bớt chỗ cho thú nhồi bông yêu thích của họ. Theo dữ liệu mới, 52% người Mỹ lớn lên khi ngủ với mền an toàn (security blanket: chỉ đồ chơi cho trẻ em khi ngủ sẽ không sợ bóng đêm) hoặc thú nhồi bông và 77% những người đó (40% tổng thể) thừa nhận họ vẫn làm như vậy, ngay cả khi ngủ chung giường với bạn đời.

.

Một nghiên cứu gần đây trên 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ sống cùng bạn đời đã phát hiện ra rằng, để trở thành người ngủ chung chu đáo, một số nghi thức trước khi đi ngủ hiện tại của bạn có thể cần được xem xét lại. Được thực hiện bởi OnePoll cho Serta Simmons Bedding, cuộc khảo sát đã nghiên cứu sâu về thói quen đi ngủ và ban đêm của các cặp đôi sống thử và phát hiện ra một số yếu tố gây rối loạn giấc ngủ hàng đầu của họ, bao gồm cả khi đối tác của họ giật chăn (35%), đánh thức họ trằn trọc (35%), bật tivi khi ngủ (28%), ngáy (28%) hoặc bật đèn khi ngủ (27%).

Chi tiết:

https://studyfinds.org/adults-childhood-stuffed-animal/

.

.