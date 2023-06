Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows được cho là sẽ nhận tội như một phần trong kế hoạch Bộ Tư Pháp truy tố cựu Tổng thống Donald Trump.

- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows nhận tội để giảm án, giúp Bộ Tư Pháp truy tố Trump.

- Một luật sư của Trump nói: nếu tuân lệnh Trump là sẽ bị kết thúc nghề luật, nên không luật sư nào dám nói có gian lận bầu cử 2020.

- Zelensky thăm nơi bị ngập lụt do vỡ đập Kakhovka. Có ít nhất 8 người chết, 3 người trong vùng Nga chiếm và 5 người trong vùng Ukraine kiểm soát. Khoảng 4.300 người đã được di tản.

- Ukraine: quân Ukraine vây sườn quanh Bakhmut, giao tranh ác liệt, kiểm soát ngoại ô phía tây bắc Bakhmut

- Nga sẽ thiếu phụ tùng điện tử cuối năm 2023, vì các ngân hàng Kazakhstan, Armenia và Hồng Kông chặn tài khoản.

- DB Nga cảnh báo NATO đừng gửi quân đến Ukraine "với bất kỳ lý do gì". Nga tố Ukraine phá hủy đập Kakhovka bằng đại pháo.

- Bạch Ốc: Mỹ cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là giúp Ukraine tự vệ, không để leo thang chiến tranh.

- Chuẩn tướng Tư lệnh Liên đoàn phòng thủ tình nguyện Estonia: Nga tuyệt vọng nên phá nổ đập thủy điện

- Ấn Độ: không bình thường hóa quan hệ với TQ vì tranh chấp biên giới đang diễn ra

- Cuba cho TQ đặt một "cơ sở nghe lén" các thông tin liên lạc điện tử từ Hoa Kỳ.

- Nga: nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng hơn nữa, riêng châu Á-Thái Bình Dương chiếm 60% mức tăng trưởng vào năm 2030.

- Anh: trừng phạt mới đối với Belarus, cấm nhập vàng, xi măng, gỗ, sắt và thép từ Belarus

- Joe Biden đưa cứu hỏa Mỹ giúp Canada dập tắt đám cháy rừng

- Bộ Tư pháp đã sẵn sàng yêu cầu 1 đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô truy tố Trump về tội cản trở và về tội vi phạm Đạo luật gián điệp

- Công tố thông báo cho Trump qua văn bản rằng Trump bị điều tra hình sự vì giấu các tài liệu mật tại khu đất tư nhân

- Pence: truy tố Trump sẽ chỉ thêm chia rẽ. Pence: vào ngày 6/1/2021, Trump đã buộc Pence phải lựa chọn giữa Trump và Hiến pháp. Trump năm 2020 đã chống Hiến Pháp thì bây giờ không tư cách gì để ứng cử Tổng Thống nữa.

- Steve Bannon (Cựu Chiến lược gia trưởng của Trump) bị tống đạt trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn Washington D.C.

- Joe Biden phủ quyết để bác bỏ nghị quyết quốc hội chống giảm nợ vay sinh viên

- Thi Chữ đẹp: Lexi Pham, Trường Công Giáo St. John the Evangelist, Hapeville, Georgia giải nhất cho lớp 5

- Úc: Sang Van Huynh ra tòa vì lái xe đụng 2 học sinh.

- TIN VN. Miền Bắc: 11 nhà máy thủy điện dừng phát.

- TIN VN. Quy Nhơn: Hơn 1.000 công nhân nhận thông báo dừng việc.

- TIN VN. Cắt điện như "đánh úp" doanh nghiệp trở tay không kịp: Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam kiến nghị.

- HỎI 1: Hơn 1/2 người lao động muốn tìm việc mới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 52% chủ doanh nghiệp không muốn con thừa kế? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 8/6/2023) ⚪ ---- Một luật sư giấu tên làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ một số điều xấu về khách hàng của mình cho Ankush Khardori của Tạp chí New York Magazine -- và ông nói rằng tuân theo mệnh lệnh của Trump là một cách chắc chắn để kết thúc sự nghiệp luật sư của bạn. Luật sư này giải thích sự nguy hiểm của việc đồng ý làm việc cho Trump và không sẵn sàng chống lại những ý tưởng ngông cuồng hơn của Trump.

"Trump có những luật sư chỉ muốn trở thành một phần của thế giới Trump đó," luật sư giải thích. "Những người nói 'vâng' với Trump về mọi thứ, những người đó sẽ bị trừng phạt và bị tước quyền. Không luật sư nào dám ra tòa nói rằng có gian lận bầu cử 2020 dù cầm tiền của Trump."

Luật sư này nói rằng cá nhân họ đã tránh được cạm bẫy vâng lời Trump và vẫn cố gắng thực hiện công việc của mình trong việc cung cấp cho cựu tổng thống sự bào chữa hợp pháp có thẩm quyền. Ở những nơi khác trong bài báo của Khardori, ông đã đi sâu vào những lý do khiến Trump không thể thu hút những tài năng pháp lý hàng đầu để bảo vệ Trump trong nhiều cuộc điều tra pháp lý.

Luật sư ẩn danh này nói: "Một lý do... là Trump ham rẻ và rõ ràng đã miễn cưỡng chi tiêu những khoản tiền mà hoàn cảnh pháp lý của Trump dường như đòi hỏi. Một điều nữa là Trump dường như có khả năng chịu đựng cao đối với sự hỗn loạn và rối loạn chức năng và thậm chí có thể thích thú với việc có thể xáo trộn các luật sư xung quanh dựa trên ý thích bất chợt của mình, tuy nhiên điều đó cuối cùng có thể là không khôn ngoan."

⚪ ---- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows được cho là sẽ nhận tội như một phần trong kế hoạch Bộ Tư Pháp truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Các nguồn tin nói với Andrew Feinberg của tờ The Independent rằng quyết định nhận tội của Meadows có liên quan đến lời khai của ông trước một đại bồi thẩm đoàn đang nghe bằng chứng về ngày 6 tháng 1 và việc xử lý sai các tài liệu mật. Nhưng luật sư của Meadows phủ nhận với Feinberg rằng bất kỳ thỏa thuận nào đã được thực hiện.

Feinberg viết: “Người ta hiểu rằng cựu nghị sĩ Bắc Carolina sẽ nhận tội đối với một số cáo buộc liên bang như một phần của thỏa thuận mà ông ta đã nhận được quyền miễn trừ hạn chế để đổi lấy lời khai của mình. Một nguồn tin đã được thông báo về thỏa thuận đã tuyên bố rằng thỏa thuận bị cáo buộc sẽ liên quan đến việc cựu chánh văn phòng nhận tội đối với các tội danh liên bang không xác định nhưng luật sư của ông Meadows, George Terwilliger, đã phủ nhận điều đó với báo The Independent. LS Terwilliger nói rằng ý kiến cho rằng thân chủ của ông sẽ nhận bất kỳ lời nhận tội nào là "hoàn toàn nhảm nhí---" nhưng không đề cập đến vấn đề miễn trừ trong một cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại với phóng viên này." Ký giả Feinberg cũng báo cáo rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã chuẩn bị để yêu cầu một bản cáo trạng của Trump ngay sau ngày thứ Năm.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết hôm thứ Năm rằng mọi kỳ vọng bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp biên giới đang diễn ra ở phía đông Ladakh là vô căn cứ. Trong một cuộc họp báo, Jaishankar lưu ý rằng Ấn Độ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhưng sự cải thiện đó phụ thuộc vào hòa bình ở các khu vực biên giới.

.

Bất chấp các cuộc thảo luận ngoại giao và quân sự căng thẳng dẫn đến việc rút lui khỏi một số khu vực, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở thế đối đầu trong ba năm qua tại một số điểm xích mích nhất định ở phía đông Ladakh. Jaishankar nói rằng cả hai bên phải tìm cách giải tán lực lượng, nhấn mạnh rằng thế bế tắc hiện tại không phục vụ lợi ích của cả hai nước.

.

Mối quan hệ giữa hai nước Ấn-TQ tụt dốc đáng kể sau các cuộc đụng độ nghiêm trọng ở Thung lũng Galwan vào tháng 6 năm 2020, cuộc xung đột quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai bên trong nhiều thập niên.

.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin Cuba đã đồng ý cho đặt một "cơ sở nghe lén" của Trung Quốc để cho phép TQ chặn các thông tin liên lạc điện tử từ Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên tuyên bố rằng thỏa thuận đã đạt được về mặt nguyên tắc và Trung Quốc đã trả cho Cuba "vài tỷ đô la".

.

Cơ sở này sẽ cho phép Trung Quốc thu thập thông tin về một số căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên khắp vùng đông nam của Hoa Kỳ, cũng như về lưu lượng tàu của Hoa Kỳ, báo cáo cho biết. Theo các nguồn tin, TQ có thể đột nhập vào "một loạt các thông tin liên lạc, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại và đường truyền vệ tinh."

.

⚪ ---- Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Năm cho biết các dự báo gần đây cho thấy nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng hơn nữa trong những năm tới, với các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm 60% mức tăng trưởng vào năm 2030. Đến năm 2030, nhu cầu khí đốt sẽ tăng 10%, phần lớn sẽ được đáp ứng bằng cách tăng mức sử dụng khí đốt trong công nghiệp và lĩnh vực năng lượng trong bối cảnh "khử cacbon", với khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến lượng khí đốt mở rộng lớn nhất tiêu thụ, Novak đã viết trên tạp chí Chính sách năng lượng (Energy Policy Magazine).

.

Vào năm 2022, việc xuất cảng các nguồn năng lượng của Nga sang Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng "theo cấp số nhân". “So với năm 2021, nguồn cung dầu cho Ấn Độ năm ngoái đã tăng 19 lần lên 41 triệu tấn”, ông Novak nhấn mạnh, trong khi lượng giao các sản phẩm dầu mỏ tới Ấn Độ đạt 6,2 triệu tấn vào năm 2022.

.

.

⚪ ---- Chính phủ Anh đã trình bày một danh sách các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus hôm thứ Năm, trong nỗ lực "hạ gục" những nỗ lực lách lệnh trừng phạt của Nga. Theo bản văn, Anh sẽ cấm nhập các sản phẩm vàng, xi măng, gỗ, sắt và thép từ Belarus, đồng thời hạn chế xuất cảng tiền giấy và máy móc, hàng hóa liên quan đến vũ khí hóa học và sinh học, cũng như các sản phẩm công nghiệp quan trọng sang Belarus. Ngoài ra, chính phủ dự định hạn chế các phương tiện truyền thông "Belarus được chỉ định" truyền bá "tuyên truyền" ở Anh.

.

"Gói mới này làm gia tăng áp lực kinh tế đối với Lukashenko và chế độ của ông ta, vốn tích cực tạo điều kiện cho nỗ lực chiến tranh của Nga và không tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine," Ngoại trưởng James Cleverly nói.

.

⚪ ---- Đại sứ Nga tại Hoà Lan Alexander Shulgin hôm thứ Năm đã cáo buộc Ukraine phá hủy đập Kakhovka bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo "quy mô lớn". Ông nói với Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) rằng: “Chế độ Kiev không chỉ tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo lớn vào con đập vào đêm ngày 6/6 mà còn cố tình nâng mực nước của hồ chứa Kakhovka lên mức nguy hiểm.” Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Ukraine đứng sau vụ tấn công dẫn đến phá hủy con đập. Người ta tin rằng ít nhất 5 người đã chết sau lũ lụt trong khu vực.

.

⚪ ---- Thành viên Duma Quốc hội Nga Oleg Morozov hôm thứ Năm cảnh báo các nước NATO không được gửi quân đến Ukraine "với bất kỳ lý do gì". Nói với RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn, Morozov tái khẳng định rằng một bước đi như vậy có nghĩa là "sự tham gia trực tiếp của các quốc gia này vào một cuộc xung đột vũ trang." Ông tiếp tục nói rằng nếu điều này xảy ra, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác và sẽ phải "phản ánh sự thù địch trên lãnh thổ của các quốc gia gửi quân đội của họ." Bạch Ốc trước đó đã nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp đón Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 12/6, trước cuộc họp vào tháng 7 của tổ chức tại Vilnius. Hai người sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, trong số các chủ đề khác.

.

⚪ ---- Chính quyền hai phía đang giao chiến hôm thứ Năm cho biết tổng cộng 8 người đã chết trong trận lũ do đập Kakhovka bị phá hủy. Các quan chức thân Nga ở Nova Kakhovka cho biết hai người khác đã phải nhập viện. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kherson của Ukraine Oleksandr Prokudin cho biết khoảng 600 km vuông trong khu vực đang chìm trong nước, với mực nước lũ trung bình là 5,61 m. Ít nhất 4.300 cư dân Kherson đã được sơ tán cho đến nay.

.

⚪ ---- Khoảng 4.300 người đã được di tản khỏi các vùng dễ bị lũ lụt sau khi Nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson bị phá hủy, theo một báo cáo được hãng truyền thông Nga RIA Novosti đăng tải hôm thứ Năm. Theo cơ quan này, quân Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào nhà máy đêm 6/6, dẫn đến việc phần trên của nhà máy bị phá hủy vào đầu tuần này. Trong khi bản thân đập hồ chứa không bị hư hại, việc xả nước không kiểm soát hiện đang diễn ra. Việc di tản dân thường bắt đầu ở ba quận Kherson - Novokahovsky, Golopristansky và Alyoshkinsky. Dự kiến sẽ mất ít nhất một tuần để nước từ các vùng đất bị ngập lụt rút đi.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã đến thăm khu vực miền nam Kherson bị ngập lụt do vụ vỡ đập Kakhovka khi những cái chết đầu tiên được báo cáo trong bối cảnh có cảnh báo về việc mìn bị nước lũ cuốn ra khỏi vị trí. Tình hình hoạt động, bao gồm di tản cư dân khỏi các khu vực có thể bị ngập lụt tiếp theo, nhận hỗ trợ quan trọng cho người dân ở các khu vực đã bị ngập nước, sửa chữa thiệt hại hệ sinh thái và tình hình quân sự là một trong những vấn đề mà Zelensky đã thảo luận với các quan chức.

.

Các báo cáo đầu tiên về cái chết của cả hai bên hôm thứ Năm, cho thấy ít nhất 8 người đã thiệt mạng. Thị trưởng lưu vong của Oeshky do Nga chiếm đóng cho biết 3 người đã chết đuối, Kyiv Independent đưa tin trong khi hãng thông tấn RIA của nhà nước Nga đưa tin rằng 5 người đã chết đuối ở Nova Kakhovka, gần con đập.

.

Chuyến thăm của Zelensky diễn ra khi đơn vị ô nhiễm vũ khí của Hội Chữ thập đỏ nói với BBC rằng các quả mìn do lực lượng Nga đặt mà chính quyền địa phương đã dành nhiều tháng để lập bản đồ đã nằm rải rác ở hạ lưu với một số hiện đang ở các khu vực đã xây dựng. Hầu hết các quả mìn sẽ nổ khi ai đó giẫm lên chúng, Erik Tollefsen, người đứng đầu đơn vị ô nhiễm vũ khí của Hội Chữ thập đỏ cho biết. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân sự phía Nam Nataliya Humeniuk cho biết mìn chống bộ binh hiện là mìn nổi "gây nguy hiểm lớn" vì chúng có khả năng phát nổ nếu va chạm phải thứ gì đó.

.

⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết trên TV ngày 7/6 rằng quân Ukraine đang tiến dọc theo các sườn xung quanh Bakhmut. Quân Ukraine gần đây đã bao vây một nửa Bakhmut và chiếm giữ các điểm cao chỉ huy xung quanh thành phố, Malyar nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ tiếp tục tiến lên và chiếm lấy các vị trí thuận lợi. Trong khi đó, quân đội Nga đang rút lực lượng dự bị và cố gắng giành chỗ đứng trước cuộc tấn công của Ukraine.

.

Thứ trưởng Ukraine cho biết: "Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở đó với kẻ thù chịu tổn thất nặng nề. Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dần tiến lên phía trước, chủ yếu ở trong và xung quanh Bakhmut... UAF đang cố gắng tiến lên theo nhiều hướng, vì vậy chúng tôi cần kiên nhẫn. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi." Malyar cho biết, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát vùng ngoại ô phía tây bắc của Bakhmut do quân Nga vẫn chưa chiếm trọn được thành phố này.

.

Sang Van Huynh

TIN VN. Quy Nhơn: Hơn 1.000 công nhân nhận thông báo dừng việc

TIN VN. Miền Bắc: 11 nhà máy thủy điện dừng phát.

TIN VN. Cắt điện như "đánh úp" doanh nghiệp trở tay không kịp: Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam kiến nghị.

⚪ ---- Nga sẽ thiếu phụ tùng thiết bị điện tử cuối năm 2023. Các ngân hàng Kazakhstan, Armenia và Hồng Kông đã bắt đầu chặn các khoản thanh toán cho máy chủ, vi mạch, bộ xử lý, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử khác được cung cấp bởi "nhập cảng song song" cho các pháp nhân Nga do nguy cơ bị trừng phạt, theo báo thân Kremlin Kommersant đưa tin vào ngày 7/6/2023.Các công ty cung cấp đang cố gắng nhập đồ điện tử theo các mã số thuế hải quan khác, cũng như tìm kiếm các phương thức thanh toán thay thế. Việc tăng cường kiểm soát xuất cảng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt sản phẩm tương tự ở Nga trong vòng 6 tháng. Georgy Vlastopulo, Giám đốc điều hành của công ty hậu cần Optimalog cho biết: “Không thể mua linh kiện, phụ tùng, máy tính, v.v. trực tiếp từ nước sản xuất và ngày càng khó (mua) qua nước thứ ba, vì vậy chúng tôi có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu sản phẩm bị xử phạt trong nửa năm hoặc một năm nữa."⚪ ---- Điều phối viên Bạch Ốc về Truyền thông Chiến lược John Kirby trong một cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 6 đã bác bỏ mô tả của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là sự leo thang. "Điều đầu tiên tôi muốn nói với Bộ trưởng Lavrov là: Nếu ông lo lắng về khả năng quân sự của Ukraine, thì ông nên rút quân và rời khỏi Ukraine," ông nói.Kirby cho biết thêm, máy bay chiến đấu F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu phòng thủ lâu dài của nước này. "Mục đích của việc cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến là để giúp Ukraine tự vệ, bảo vệ — không phận và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Hết." Kirby nói.⚪ ---- Quân chiếm đóng Nga thật ngu ngốc khi phá hủy đập của Nhà máy thủy điện Kakhovka và điều đó cho thấy họ đang “tuyệt vọng”, theo lời chỉ huy của Liên đoàn phòng thủ tình nguyện Estonia, Chuẩn tướng Riho Ühtegi cho biết hôm 7/6. Có thể có một số lý do dẫn đến hành động phá hoại như vậy, vốn thường là biện pháp cuối cùng của những tên tội phạm tuyệt vọng – như người Nga, Chuẩn tướng cho biết.Quân Nga có thể lo sợ về một cuộc phản công lớn của Ukraine, Ühtegi nói về lý do, gọi hành động của họ là "ngu ngốc thầm lặng", vì ông coi bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine qua Dnipro ở Kherson Oblast là một viễn cảnh khó xảy ra. Chuẩn tướng cho biết, vụ nổ đập Kakhovka trong mọi trường hợp cho thấy sự thất vọng lớn của Nga và là một tội ác chiến tranh. "Đó là một tội ác chiến tranh, mặc dù vẫn phù hợp với cách hành động của Nga trong chiến tranh cho đến nay", hãng tin ERR của Estonia dẫn lời Ühtegi nói.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ đạo triển khai tất cả các phương tiện chữa cháy liên bang hiện có để dập tắt đám cháy rừng đang hoành hành ở Canada sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Justin Trudeau của Canada. Theo nội dung cuộc trò chuyện do Bạch Ốc đăng tải, Hoa Kỳ đã điều động hơn 600 lính cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ, cùng với các nguồn lực chữa cháy bổ sung để ứng phó với các vụ cháy rừng. Khói đã kích hoạt cảnh báo chất lượng không khí đến tận Nam Carolina, với New York bị ảnh hưởng đặc biệt bởi các hạt nguy hiểm.⚪ ---- Bộ Tư pháp đã sẵn sàng yêu cầu một đại bồi thẩm đoàn ở Washington D.C. truy tố Donald Trump về tội cản trở và về tội vi phạm Đạo luật gián điệp, điều này có thể xảy ra ngay sau thứ Năm hôm nay, theo tờ The Independent đưa tin.Bản tin cho biết các công tố viên chuẩn bị yêu cầu đại bồi thẩm đoàn điều trần bằng chứng phê chuẩn bản cáo trạng rằng cựu tổng thống đã vi phạm bộ luật hình sự liên bang cấm “thu thập, truyền bá hoặc làm mất” bất kỳ “thông tin nào liên quan đến quốc phòng”.Phóng viên Andrew Feinberg của tờ The Independent viết rằng “Việc sử dụng Mục 793, không liên quan đến thông tin mật, được hiểu là một quyết định chiến lược của các công tố viên nhằm ngăn chặn khả năng Trump tuyên bố rằng Trump đã sử dụng quyền hạn của mình trong tư cách tổng thống để giải mật các tài liệu mà Trump đã mang ra khỏi Bạch Ốc và lưu giữ tại tư dinh ở Palm Beach, Florida của Trump rất lâu sau khi nhiệm kỳ hết hạn vào ngày 20 tháng 1/2021.”Một nhà hoạt động cực hữu hôm thứ Tư đã tuyên bố trong một tweet rằng Donald Trump sẽ không bị truy tố nếu Trump không tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhưng khẳng định của Benny Johnson rằng các cuộc điều tra đang diễn ra đối với Trump là một hình thức “can thiệp bầu cử” là mâu thuẫn với những gì nhiều chuyên gia pháp lý đang nói.Luật sư dân quyền Andrew Laufer trong phản hồi trực tiếp với Johnson đã tweet: “Bộ Tư Pháp sẽ truy tố Trump nếu đại bồi thẩm đoàn xác định Trump phạm tội. Điều gì sẽ xảy ra nếu chứng minh được rằng Trump đã bán bí mật của chúng ta cho Saudi Arabia? Bạn vẫn sẽ ủng hộ Trump chứ?"⚪ ---- Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã thông báo cho cựu Tổng thống Donald Trump thông qua văn bản rằng Trump là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự, theo Politico đưa tin hôm thứ Tư. Theo bản tin, Trump đang bị điều tra vì giấu các tài liệu mật tại khu đất tư nhân của mình và cản trở chính quyền liên bang tìm thấy chúng. Tuy nhiên, Trump trước đó hôm nay đã lên mạng Truth Social để phủ nhận rằng Trump đã chính thức bị buộc tội, viết: "Không ai nói với tôi rằng tôi đang bị truy tố, và tôi không nên bị truy tố vì tôi KHÔNG LÀM GÌ sai."⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Tư nói rằng việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ "thúc đẩy thêm sự chia rẽ trong nước." Khi đối mặt với một câu hỏi trong buổi họp phố của CNN liên quan đến các báo cáo rằng Trump được thông báo về việc bị điều tra vì che giấu các tài liệu mật tại khu đất riêng của mình, Pence nóiý rằng ông tin vào "sự đối xử bình đẳng theo luật", nhưng nhấn mạnh hy vọng rằng sẽ có một cách để Bộ Tư pháp "đi tới" mà không truy tố lãnh đạo cũ.⚪ ---- Pence hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng trong các sự kiện diễn ra trên Đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, cựu Tổng thống Donald Trump đã buộc Pence phải đưa ra lựa chọn giữa bản thân Trump và Hiến pháp Hoa Kỳ. Pence nhấn mạnh rằng bây giờ (2024) bỏ phiếu cho Pence có nghĩa là bỏ phiếu cho việc duy trì pháp quyền, Pence nói: "Tôi [năm 2020] đã chọn hiến pháp và tôi sẽ luôn như vậy." Ông nói thêm rằng Trump đã phạm sai lầm trong cuộc nổi dậy ở Điện Capitol, nói rằng Trump "lúc đó đã sai" và "bây giờ Trump đã lại sai." Trump đã chống lại Hiến Pháp thì không còn tư cách gì để ứng cử Tổng Thống nữa.⚪ ---- Cựu Chiến lược gia trưởng của Bạch Ốc, Steve Bannon, đã bị tống đạt trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn Washington D.C. trong cuộc điều tra của công tố đặc biệt Jack Smith về cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 ở Điện Capitol, MSNBC đưa tin hôm thứ Tư. Bannon, người từng phục vụ dưới thời Cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị kết án tù vào tháng 11/2022 vì từ chối xuất hiện trước Ủy ban ngày 6/1 điều tra các cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021. Y đã kháng cáo bản án, với bản án của y được hoãn lại cho đến khi có quyết định về kháng cáo.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ một nghị quyết của quốc hội phản đối kế hoạch giảm nợ vay sinh viên của Biden. Điều này đã được dự đoán trước và diễn ra vào thời điểm Tòa án Tối cao đang xem xét tính hợp pháp của kế hoạch Biden cho xóa bớt nợ sinh viên. Tổng thống gọi nỗ lực lật ngược kế hoạch xóa nợ là "nỗ lực chưa từng có nhằm từ chối khoản cứu trợ quan trọng cho hàng triệu người", chỉ trích các nhà lập pháp vì đã "được Chính phủ Liên bang xóa nợ" cho các khoản vay kinh doanh của chính họ.⚪ ---- Nhà xuất bản giáo dục Zaner-Bloser đã công bố những học sinh chiến thắng trong Cuộc thi Viết tay Quốc gia hàng năm lần thứ 32. Một học sinh từ mỗi cấp lớp – từ mẫu giáo đến lớp 8 – được chọn là có chữ viết đẹp nhất trong số tất cả các bài dự thi trên khắp Hoa Kỳ ở các cấp lớp tương ứng. Như vậy, tổng cộng có 9 học sinh trên toàn quốc đã mang về danh hiệu Viết Chữ Đẹp Nhất Hoa Kỳ. Trong đó, emđoạt giải viết chữ đẹp nhất Hoa Kỳ ở bậc lớp 5.Theo Zaner-Bloser, khoảng 80.000 sinh viên tham gia cuộc thi mỗi năm. Khoảng 2,5 triệu sinh viên đã tham gia kể từ khi cuộc thi bắt đầu vào năm 1991. Các trường công lập và tư thục tham gia trên toàn quốc sẽ chọn ra học sinh chiến thắng của riêng họ, rồi sau đó sẽ tiến tới các cuộc thi cấp tiểu bang. Từ đó, họ sinh chiến thắng cấp tiểu bang tiến tới cuộc thi quốc gia.Học sinh từ mẫu giáo đến lớp hai tranh tài ở hạng mục viết tay (print: chữ in), trong khi học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 tranh tài ở hạng mục chữ thảo (cursive). Một mẫu xin thi ngắn yêu cầu học sinh viết tên và trả lời những gì các em thích nhất về chữ viết tay. Tất cả học sinh cũng được yêu cầu viết câu, “The quick brown fox jumps over the lazy dog,” bởi vì nó chứa tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái abc. Một ban giám khảo chọn học sinh chiến thắng dựa trên hình dạng, kích thước, khoảng cách và độ nghiêng của chữ viết tay.Có 9 học sinh chiến thắng năm nay cho 8 lớp, từ mẫu giáo tới lớp 8, trong đó vô địch chữ đẹp trong các em lớp 5 Hoa Kỳ là:. Lớp Năm —, Trường Công Giáo St. John the Evangelist, Hapeville, Georgia.Mỗi học sinh chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp và một chi phiếu trị giá 500 đô la, và giáo viên của họ sẽ nhận được chứng chỉ. Các trường học của họ nhận được khoản tín dụng $1.000 đối với các sản phẩm của Zaner-Bloser.⚪ ---- Úc:ra tòa vì lái xe đụng 2 học sinh. Một tài xế xe tải bị cáo buộc đã lái xe vượt đèn đỏ ở ngã tư trường học và tông vào 2 học sinh đã xuất hiện trước tòa lần đầu. Hôm thứ Tư, Tòa án quận Adelaide được thông báo rằng các công tố viên cần 5 tháng để thu thập thêm bằng chứng về Sang Van Huynh, 60 tuổi, người mà họ cáo buộc đã lái xe vượt đèn đỏ một cách nguy hiểm khi ông tông vào hai học sinh 16 tuổi bên ngoài một trường trung học.Tai nạn hồi tháng 3/2023 khiến một cậu bé 16 tuổi phải chiến đấu giành sự sống trong bệnh viện và một cô gái 16 tuổi, sau đó được xác định là Amity Nield, trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh quay camera hành trình được quay từ đối diện đèn giao thông vào sáng ngày 22/3 cho thấy khoảnh khắc các học sinh bước ra khỏi lề đường và bắt đầu băng qua đường gần trường trung học Marryatville, phía đông thành phố Adelaide. Cảnh sát nói ông Huynh lăn bánh qua giao lộ vài giây sau khi đèn chuyển sang màu đỏ. Huynh bị truy tố với 2 tội danh gây tổn hại nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm. Thẩm phán Kate White đã hoãn xử đến tháng 10/2023.⚪ ----. Theo Báo Dân Trí. Sau đợt giảm 600 lao động cách đây hơn 1 tháng, Công ty CP Giày Bình Định tiếp tục tạm hoãn hợp đồng lao động với khoảng 700 lao động còn lại. Ngày 8/6, Công ty CP Giày Bình Định (ở TP Quy Nhơn, Bình Định) thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động với 700 công nhân, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 8. Lý do, công ty không có đơn hàng. Cộng với đợt giảm 600 lao động cách đây hơn 1 tháng, đã có hơn 1.000 người đang làm việc tại đây đột ngột thất nghiệp, đời sống rơi vào cảnh khó khăn.⚪ ----Theo VnExpress. Có 9 hồ thủy điện về mực nước chết, 11 nhà máy phải dừng phát, gây thiếu hụt cho miền Bắc khoảng 5.000 MW. Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) hôm nay cho biết, 9 hồ thủy điện đã dưới mực nước chết. Để đảm bảo vận hành, các tổ máy tại 11 nhà máy như Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong phải dừng phát. "Miền Bắc nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết giờ trong ngày", Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực nói. Trước khó khăn cung ứng điện, EVN đã phải cắt điện ở miền Bắc.⚪ ----Theo Báo Dân Việt. Việc cung ứng điện liên tục bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến chục nghìn doanh nghiệp và người lao động, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng chính phủ. Ngày 5/6/2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) vừa có văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) để giải quyết vấn đề mất điện, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Là cơ quan đại diện cho gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, với hơn 1 triệu người lao động, KOCHAM cho rằng cho rằng việc Nhiệt độ ngày hè tăng cao khiến nhu cầu sử dụng điện năng cho sinh hoạt và sản xuất cũng tăng lên. Gần đây, KOCHAM đã tiếp nhận rất nhiều kiến nghị từ doanh nghiệp về tình hình mất điện thường xuyên dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không thể sản xuất, người lao động không có việc làm. Đồng thời, đây là nguyên nhân khiến các đơn hàng của doanh nghiệp bị chậm trễ tiến độ, không đáp ứng được hợp đồng.⚪ ---- HỎI 1: Hơn 1/2 người lao động muốn tìm việc mới?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy cứ ba người lao động Mỹ thì có một người lo lắng về công việc của họ nhưng cũng có ý định nghỉ việc để tìm một công việc mới. Theo một cuộc khảo sát của Bankrate, cho thấy hơn một nửa số người lao động có kế hoạch tìm kiếm một công việc mới. Sarah Foster, nhà phân tích của Bankrate, cho biết điều đó rất đáng ngạc nhiên vì mong muốn nhảy việc hoặc tìm kiếm mức lương cao hơn, thường trùng khớp với niềm tin về nền kinh tế.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 52% chủ doanh nghiệp không muốn con thừa kế?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo khảo sát của Wells Fargo, 52% chủ doanh nghiệp không muốn con cái họ thừa kế và điều hành doanh nghiệp. Michael Liersch, Trưởng phòng Tư vấn và Lập kế hoạch của Wells Fargo, thảo luận về lý do đằng sau những phát hiện của nghiên cứu.Chi tiết: