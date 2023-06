Hạ Long buồn thảm. Những ngày gần đây, việc mất điện đột xuất, cắt điện không báo trước trên địa bàn Quảng Ninh khiến người dân và khách du lịch thê thảm. Lại có tin, thang máy đang chạy bỗng đứng lưng chừng vì mất điện.

.

- Hồng Y Matteo Zuppi thăm Ukraine để dàn hòa (Có vẻ như Putin níu áo Đức Giáo Hoàng?)

- Nga xin mua lại các thiết bị quân sự đã bán cho Ấn Độ và Myanmar trước đây, từ xe tăng tới kính nhìn đêm

- Bộ Quốc phòng Anh: Nga bắn UAV vào Ukraine ào ạt trong tháng 5 nhưng 90% đã bị bắn rớt vì nhắm mục tiêu kém

- Nga: sẵn sàng đối thoại về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (START) với Mỹ nhưng đã thiếu lòng tin

- Bộ Quốc phòng Nga: quân Ukraine đã thất bại trong một "cuộc tấn công quy mô lớn" ở 5 mặt trận

- Mỹ-Ấn thỏa thuận về lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng

- Số lượng xe điện sản xuất tại TQ của Tesla đã tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái

- Thủ tướng Anh thăm Mỹ, vận động để Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vô chức Tư Lệnh NATO

- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ: hy vọng cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công, lấy lại lãnh thổ

- Gần 1/2 trong số 1.078 hầm tránh bom được kiểm tra ở thủ đô Kiev hoặc không vào được, hoặc không được chuẩn bị để sử dụng

- Chuyên gia: Quân Ukraine đang tổng phản công, nhắm phá hủy tuyến tiếp vận tới Crimea.

- Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan hợp tác với Quân đoàn Tình nguyện Người Nga tấn công vào lãnh thổ Nga để cứu dân tộc Nga

- Nhật & Úc hợp tác kỹ thuật quốc phòng

- Một phi cơ Cessna chở 4 người, vi phạm không phận thủ đô, phi công không trả lời tín hiệu, rồi bay tới lao vào núi ở Virginia

- Cựu Giám đốc FBI James Comey: khi Trump thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024, sẽ mang còng điện tử ở mắt cá chân

- Các tiểu bang Cộng Hòa quậy phá tiểu bang Dân Chủ: đưa lên phi cơ, thả 16 di dân lậu trước 1 nhà thờ ở thủ phủ California.

- California: bơi ở các bờ biển coi chừng, 97% là chung quanh bạn có cá mập

- TIN VN. Mất điện đột ngột, 4 người mắc kẹt trong thang máy.

- TIN VN. Người dân, du khách thê thảm khi Hạ Long bị mất điện đột xuất, cắt điện luân phiên kéo dài.

- TIN VN. Lao động dệt may ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng cắt giảm.

- HỎI 1: TQ hăm dọa: lập liên minh kiểu NATO ở Châu Á Thái Bình Dương nghĩa là sẽ có chiến tranh? ĐÁP 1: TQ hăm dọa như thế.

- HỎI 2: Chỉ có 47% nhân viên làm trực tuyến mới hoàn toàn xa công việc khi đi nghỉ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-5/6/2023) ⚪ ---- Số lượng xe điện (EV) được sản xuất tại Trung Quốc của Tesla Inc đã tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố hôm thứ Hai. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán hàng tăng 2,4% tương đương 77.695 chiếc so với tháng 4, khi 75.842 xe được giao. Theo báo cáo, công ty BYD Co Ltd đã theo sau Tesla, đạt doanh số 239.092 xe trong cùng tháng, tăng 14% so với một năm trước đó.

.

⚪ ---- Hoa Kỳ và Ấn Độ hôm thứ Hai đã đạt được một thỏa thuận về lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng của họ trong những năm tới. Lộ trình được đưa ra trong cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh tại New Delhi, Ấn Độ.

.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc họp tập trung vào việc "xác định các cách tăng cường hợp tác công nghiệp... Cả hai bên sẽ xác định cơ hội hợp tác phát triển công nghệ mới và hợp tác sản xuất các hệ thống hiện có và mới, đồng thời tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa các công ty quốc phòng- lên hệ sinh thái của hai quốc gia," tuyên bố lưu ý. Thông báo này được đưa ra chỉ hai tuần trước chuyến thăm chính thức tới Washington của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 22/6.

.

⚪ ---- Có vẻ như Putin níu áo Đức Giáo Hoàng? Đức Hồng Y Công giáo La mã Matteo Zuppi sẽ viếng thăm Kyiv vào ngày 5-6 tháng 6 với tư cách là phái viên của Giáo hoàng để tìm hòa bình cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, theo Vatican đã đưa tin trên trang web chính thức.

.

Mục tiêu chính của chuyến thăm là "lắng nghe cẩn thận các nhà chức trách Ukraine về những cách khả thi để đạt được một nền hòa bình công bằng và ủng hộ những cử chỉ nhân đạo giúp xoa dịu căng thẳng."

.

Vào cuối tháng 5, Giáo hoàng Francis đã giao sứ mệnh thực hiện sáng kiến của mình nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine cho một hồng y hàng đầu người Ý, Matteo Zuppi, người thân cận với giáo hoàng. Một quan chức thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với CNN rằng Ukraine không biết gì về "sứ mệnh" này.

.

⚪ ---- Khi cuộc chiến của Nga chống Ukraine tiếp tục, các doanh nghiệp quốc phòng nhà nước Nga đang tìm cách mua lại các linh kiện thiết bị quân sự đã bán cho Ấn Độ và Myanmar trước đây, theo hãng tin Nhật Bản Nikkei đưa tin vào ngày 5/6, trích dẫn dữ liệu hải quan. “Nga có thể đang tái nhập cảng các bộ phận để nâng cấp vũ khí cũ hơn nhằm sử dụng ở Ukraine, dựa vào sự hỗ trợ của các quốc gia mà họ có quan hệ quân sự lâu dài,” bài báo của Nikkei viết. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine, Hoa Kỳ, các nước châu Âu và Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm xuất cảng hàng hóa có khả năng phục vụ mục đích quân sự sang Nga.

.

Chẳng hạn, Uralvagonzavod, công ty sản xuất xe tăng cho quân đội Nga, đã nhập cảng các sản phẩm quân sự trị giá 24 triệu USD từ Myanmar vào ngày 9 tháng 12/2022. Các bộ phận này được xác định là do Uralvagonzavod sản xuất. Mã sản phẩm liên quan đến hàng hóa nhập khẩu cho biết công ty đã mua 6.775 thiết bị quan sát và 200 camera cho xe tăng.

.

Ngoài ra, Machine-Building Design Bureau (KBM), đơn vị tham gia sản xuất hỏa tiễn của Nga, đã mua các bộ phận quan sát ban đêm cho hỏa tiễn “đất đối không” với giá 150.000 USD từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ vào cuối năm 2022. Tất cả các bộ phận này ban đầu được sản xuất của KBM và xuất cảng sang Ấn Độ vào tháng 2/2013.

.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến sáng 5/6, Ukraine đã phá hủy 3.848 xe tăng Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết Nga sẵn sàng đối thoại về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (START) với Hoa Kỳ sau bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán lại một thỏa thuận vũ khí nguyên tử.

.

"Chúng tôi coi điều này cực kỳ quan trọng, nhưng trước tiên bạn cần hiểu đề xuất này được xây dựng như thế nào. Rất khó để tập trung vào một tuyên bố trên báo chí về những vấn đề quan trọng và nhạy cảm như vậy, đặc biệt là khi chúng ta đang trải qua giai đoạn thiếu hụt trầm trọng nhất tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ song phương của chúng ta," ông Peskov nói với các phóng viên, theo RIA Novosti.

.

⚪ ---- Vào tháng 5 năm 2023, quân đội Nga đã tiến hành hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) dòng Shahed của Iran, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Hai trong báo cáo tình báo mới nhất. Theo cuộc họp báo, đó là lần sử dụng vũ khí "mạnh mẽ nhất" cho đến nay. Nga sử dụng UAV dồn dập dường như cho thấy nỗ lực buộc Kiev phải sử dụng các kho dự trữ có giá trị để vô hiệu hóa chúng. Tuy nhiên, theo bộ, nỗ lực này đã không thành công do Ukraine đã bắn hạ ít nhất 90% UAV.

.

Có thể Nga đang cố gắng xác định vị trí và tấn công các lực lượng Ukraine ở cách xa tiền tuyến. Tuy nhiên, các phương pháp nhắm mục tiêu của Nga là "không hiệu quả" do "quy trình nhắm mục tiêu kém", báo cáo cho biết thêm.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Ukraine đã thất bại trong một "cuộc tấn công quy mô lớn" được thực hiện tại 5 khu vực của mặt trận hôm Chủ nhật. Trung tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên rằng chiến dịch diễn ra vào buổi sáng, với việc Ukraine tấn công các tuyến của Nga mà họ cho là dễ bị tổn thương nhất ở khu vực Donetsk, nhưng không thành công. Ông kết luận: "Kẻ thù đã không đạt được mục đích, họ đã thất bại". Theo tướng Nga, 250 binh sĩ Ukraine tử trận và 16 xe tăng bị phá hủy.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Bảy tuyên bố rằng Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc phản công, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine hôm Chủ Nhật nói rằng sẽ không có thông báo bắt đầu chiến dịch nào vì "kế hoạch yêu sự im lặng".

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak được cho là đang chuẩn bị sử dụng chuyến thăm Hoa Kỳ để vận động cho Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đảm nhận vị trí người đứng đầu NATO sau khi Jens Stoltenberg rời vị trí vào mùa thu này, theo Telegraph. Trong chuyến đi hai ngày tới Washington vào tuần này, thủ tướng dự kiến sẽ tiếp tục vận động hành lang cho Wallace, giống như ông đã làm bên lề cuộc họp G7 ở Hiroshima vào tháng trước.

.

Wallace gần đây đã cảnh báo Moscow rằng họ có nguy cơ "mất tất cả" nếu không rút khỏi Ukraine, trong khi Sunak nhắc lại rằng London đứng về phía Kiev, cam kết hỗ trợ lâu dài cho tương lai NATO của họ.

.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm Chủ nhật nói rằng Washington hy vọng cuộc phản công của Kiev sẽ thành công trong việc giúp Ukraine lấy lại "lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược. Điều chúng tôi muốn làm là hỗ trợ Ukraine đạt được nhiều tiến bộ nhất có thể trên chiến trường, để nước này có vị thế mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán," theo Sullivan nói với Fareed Zakaria GPS của CNN. "Nhưng điều tôi sẽ nói là: Chính Tổng thống Zelensky đã nói rằng cuộc chiến này cuối cùng sẽ kết thúc thông qua ngoại giao," Sullivan nói thêm.

.

⚪ ---- Gần một nửa trong số 1.078 hầm tránh bom được kiểm tra ở thủ đô Kiev vào ngày 3 tháng 6 hoặc không thể tiếp cận hoặc không được chuẩn bị để sử dụng, theo lời Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược, đã báo cáo trên Telegram vào ngày 4/6/2023. Ông nói rằng ông nghi ngờ về việc một nửa số nơi trú ẩn đã mở cửa và được coi là đã sẵn sàng.

.

“Khi chúng tôi kiểm tra có chọn lọc các nơi trú ẩn ở quận Obolonsky vào ngày hôm qua với thị trưởng của chúng tôi, phần lớn các nơi trú ẩn đã bị đóng cửa. Và khi chúng tôi mở được chúng, hóa ra chúng không phù hợp để sử dụng,” Kamyshin nói.

.

⚪ ---- Quân Ukraine đang tổng phản công, nhắm phá hủy tuyến tiếp vận tới Crimea. Chuyên gia quân sự Ukraine Denys Popovych nói với đài phát thanh NV hôm 4/6 rằng có hai lý do chính khiến các vụ nổ ở khu vực bị chiếm đóng phía nam Ukraine tăng vọt: "Đó là hướng nam. Nó có thể được coi là mục tiêu phản công của Ukraine (vì chúng tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra)."

.

Lý do khác để tấn công các mục tiêu quân sự ở các vùng bị chiếm đóng Zaporizhzya và Kherson. Ông nói: "Berdyansk là một thành phố cảng. Là Melitopol và các khu định cư khác ở phía nam, nó là một phần của cái gọi là tuyến đường đất liền của Nga tới Crimea, được sử dụng dọc theo Cầu Crimean để cung cấp đạn dược. Quân Ukraine cần đánh vào các điểm chính (của tuyến đường) để phá hủy nó. Điều đó hiện đang xảy ra. Các vụ nổ đã được nghe thấy ở thành phố Crimean và trung tâm hậu cần Dzankoy ở phía bắc của bán đảo. Đó là một giao lộ đường sắt đã từng bị tấn công. Như hôm nay trong một cuộc tấn công trong đêm."

.

⚪ ---- Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan (PVC) đã thông báo về sự tham gia của họ trong các cuộc đột kích vào Belgorod Oblast của Nga do Quân đoàn Tình nguyện Người Nga (RDK) và Quân đoàn Tự do Người Nga (LSR) tiến hành trong một video được đăng trên Telegram vào ngày 4 tháng 6.

.

"Em yêu, anh nhận được gói hàng từ Nova Poshta (dịch vụ thư tín của Ukraine)", một chiến binh nói bằng tiếng Ba Lan trong video khi cầm biển hiệu của bưu điện Nga. RDK cũng đăng thông tin chi tiết về sự tham gia của các trường đại học Ba Lan của họ trong các hoạt động gần đây. PVC cung cấp dịch vụ hộ tống tù nhân chiến tranh, cũng như hậu cần quân sự và y tế, tuy nhiên chỉ trong lãnh thổ Ukraine, họ nói.

RDK cảm ơn sự hỗ trợ của PVC, mặc dù quy mô hạn chế. Họ gọi đó là "sự đóng góp vô giá cho sự nghiệp chung." Các chiến binh Ba Lan cũng tham gia lập kế hoạch và nhận phần chiến lợi phẩm, họ nói thêm. "Chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ nước Nga từ Belgorod đến Vladivostok để giương cao lá cờ tự do trắng-xanh-trắng trên bầu trời Moscow," theo lời một chiến binh của quân đoàn cho biết trong một video do RDK đăng trên Telegram.⚪ ---- Nhật Bản và Australia hôm Chủ nhật đã đạt được thỏa thuận đơn giản hóa các thủ tục nghiên cứu kỹ thuật chung về thiết bị quốc phòng, với mục đích thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada và người đồng cấp Úc Richard Marles đã ký bản ghi nhớ tại cuộc gặp của họ ở Singapore bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Châu Á kéo dài ba ngày từ thứ Sáu, còn được gọi là Đối thoại Shangri-La.⚪ ---- Cựu Giám đốc FBI James Comey đã dự đoán hôm Chủ nhật rằng cựu Tổng thống Trump “có thể đeo một chiếc vòng kiểm soát của tòa án ở mắt cá chân” khi chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa nếu Trump thắng sơ bộ năm 2024. Comey nói trên chương trình “Inside with Jen Psaki” của MSNBC rằng ông không “muốn” nhưng “có thể” hình dung Trump nhận được cái gật đầu của đảng Cộng hòa.Comey nói: “Ý tôi là, Trump đã kéo đất nước này vào thế giới điên rồ này, nhưng Trump có thể đeo một chiếc vòng ở mắt cá chân khi nhận đề cử tại đại hội của Đảng Cộng hòa. Bạn sẽ bị từ chối nếu đưa chuyện này vào kịch bản cho một phim hay kịch, nhưng bạn có thể có một tổng thống có khả năng bị tống giam khi đắc cử tổng thống.”

Trump nếu phải đối mặt với một loạt rắc rối pháp lý, bao gồm cả việc bị truy tố về tội hình sự ở New York và hai cuộc điều tra của Bộ Tư pháp do Công tố đặc biệt Jack Smith dẫn đầu. Một công tố viên Georgia đang điều tra những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang Georgia vào năm 2020 và Trump cũng bị kết tội vào tháng trước vì lạm dụng tình dục và nhà văn phỉ báng E. Jean Carroll. Trump đã sa thải Comey với tư cách là giám đốc FBI trong nhiệm kỳ của Trump tại Bạch Ốc hồi tháng 5/2017.

.

.

⚪ ---- Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA đã đưa ra một tuyên bố hôm Chủ nhật sau khi hai máy bay quân sự tranh gnhau để đuổi kịp một chiếc máy bay Cessna vi phạm không phận trên khu vực thủ đô Washinton D.C., xác nhận rằng chiếc máy bay Cessna sau đó đã đâm vào vùng núi ở phía tây nam Virginia.

.

Theo FAA, chiếc Cessna Citation cất cánh từ Elizabethton (Tennessee) và hướng đến Sân bay Long Island MacArthur ở New York, trước khi đâm vào địa hình đồi núi ở một khu vực dân cư thưa thớt ở tây nam Virginia vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương. Truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay được cho là đang ở chế độ lái tự động và mọi nỗ lực thiết lập liên lạc với phi công đều thất bại, không nghe phản ứng nào từ phi công.

.

Cư dân thủ đô Washington báo cáo những tiếng nổ lớn trùng hợp với tiếng nổ siêu thanh khi các máy bay phản lực quân sự được cất cánh để điều tra và hỗ trợ chiếc máy bay hạng nhẹ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ chịu trách nhiệm điều tra. Mảnh vỡ của một chiếc máy bay Cessna tư nhân bị rơi ở Thung lũng Shenandoah của Virginia vào Chủ nhật đã được tìm thấy vào tối hôm đó và các nhà chức trách cho biết không tìm thấy người sống sót nào, theo CNN.

.

John Rumpel, chủ công ty Encore Motors, tin rằng chiếc máy bay là của ông và nói với báo Washington Post rằng "cả gia đình" của ông đã ở trên máy bay, bao gồm con gái ông, cháu gái 2 tuổi và bảo mẫu của cô. FAA cho biết chiếc máy bay đã đi từ Elizabethton, Tennessee, đến Sân bay MacArthur của Long Island, nhưng "không thể giải thích được, chiếc máy bay đã quay vòng qua Long Island của New York và bay thẳng xuống thủ đô DC trước khi nó lao xuống địa hình đồi núi."

.

⚪ ---- Các tiểu bang Cộng Hòa quậy phá tiểu bang Dân Chủ: thả 16 di dân lậu trước 1 nhà thờ tại thủ phủ tiểu bang California. Có 16 người di cư từ El Paso, Texas đã bị bỏ lại trước ngưỡng cửa của Giáo phận Công giáo Sacramento hôm thứ Sáu với mọi thứ họ sở hữu nhét đầy trong ba lô. Những người nhập cư được đưa đến Sacramento với lời hứa sẽ được đưa đến một trung tâm di cư khác, nơi họ sẽ được cung cấp việc làm và các hỗ trợ miễn phí khác.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp California Rob Bonta cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của những người di cư cũng như các cáo buộc dân sự và hình sự tiềm ẩn khác.

Thống đốc Gavin Newsom và Bonta bày tỏ suy nghĩ của họ về việc vận chuyển người di cư xuyên bang.

.

Newsom viết trong thông cáo: “Hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta và tôi đã gặp hơn chục người di cư ở Sacramento. Những cá nhân này đã được vận chuyển từ Texas đến New Mexico trước khi được bay bằng máy bay thuê riêng đến Sacramento và đổ trước cửa một nhà thờ địa phương mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào.”

.

Bonta đã cung cấp thêm thông tin cơ bản về vị trí ban đầu có thể có của những người di cư này, nói rằng tài liệu do những người di cư cung cấp cho thấy là từ chính phủ của tiểu bang Florida.

“Bắt cóc do nhà nước hậu thuẫn không phải là một lựa chọn chính sách công, nó là vô đạo đức và kinh tởm,” Bonta viết trong một thông cáo báo chí.

.

⚪ ---- Đến bây giờ, đó là một cảnh quen thuộc nhưng vẫn thót tim đối với vị đạo diễn phim về động vật hoang dã Carlos Guana: hai cậu bé nhàn rỗi trên tấm ván boogie của chúng khi lướt sóng ở Malibu (California). Một con cá mập trắng lớn dài hơn nhiều so với tấm ván của chúng đang nhàn rỗi ngay dưới đôi chân lủng lẳng của các thiếu niên. Các cậu bé không bao giờ nhìn thấy con cá mập, và không chú ý đến những lời cảnh báo hét lên của Guana từ bờ biển. Cảnh quay bằng máy bay không người lái từ cuộc chạm trán đã được xem hàng triệu lần. Và trong 2 năm quay phim gần như hàng ngày kể từ đó, Guana nhận ra rằng đó chỉ là một ngày bình thường dọc theo bờ biển California.

.

Một nghiên cứu được công bố vào thứ Sáu bởi các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Shark Lab ở Đại học California State University, Long Beach đã phát hiện ra rằng mọi người ở gần cá mập khoảng 97% thời gian họ ở trong mặt nước bở biển California, nhưng rất khó có khả năng sự gần gũi dẫn đến vết cắn.

.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi cá mập bằng máy bay không người lái trên 26 bãi biển từ Santa Barbara (miền Trung California) đến San Diego (miền Nam California), sử dụng các cuộc khảo sát trên không về vùng nước biển gần bờ để ghi lại mức độ gần gũi của cá mập trắng vị thành niên với những người lội nước, những người bơi lội, những người lướt sóng và những người chèo ván đứng. Nghiên cứu cho thấy những người lướt sóng và chèo ván đứng đến gần những con cá mập nhất.

.

⚪ ---- TIN VN. Người dân, du khách thê thảm khi Hạ Long bị mất điện đột xuất, cắt điện luân phiên kéo dài. Theo Báo Dân Việt. Những ngày gần đây, việc mất điện đột xuất, cắt điện không báo trước trên địa bàn Quảng Ninh khiến cuộc sống của người dân địa phương và khách du lịch bị xáo trộn. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng tại TP.Hạ Long gặp vô vàn khó khăn, nhiều người vô cùng bức xúc. Những ngày gần đây, trên địa bàn một số thành phố lớn của tỉnh Quảng Ninh như Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều… trong đó TP.Hạ Long – nơi tập trung nhiều khu đô thị, khách sạn, trung tâm thương mại xuất hiện tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều giờ. Đáng chú ý, việc mất điện đột xuất, cắt điện không báo trước ở các địa phương này khiến cuộc sống của người dân sở tại và khách du lịch bị xáo trộn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn TP.Hạ Long gặp vô vàn khó khăn, nhiều người vô cùng bức xúc.

.

Mất điện, Hạ Long buồn thảm.

.

⚪ ---- TIN VN. Mất điện đột ngột, 4 người mắc kẹt trong thang máy. Theo tin VTC News. Mất điện đột xuất tại khu vực đường Thế Lữ (TP Hải Phòng) khiến 4 người bị mắc kẹt trong thang máy. Chiều 5/6, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND phường Hạ Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, 4 người bị mắc kẹt trong thang máy đã được cơ quan chức năng giải cứu an toàn. Khoảng 15h cùng ngày, khu vực đường Thế Lữ mất điện đột ngột, 4 người đang đi trong thang máy tại nhà số 3, lô 12, đường Thế Lữ bị mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường, giải cứu.

.

⚪ ---- TIN VN. Lao động dệt may ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng cắt giảm. Theo VnExpress. 70.000 lao động ngành dệt may trên cả nước thôi việc, mất việc và 66.600 người bị giảm giờ làm, trong năm tháng đầu năm 2023. Báo cáo trước phiên chất vấn tại kỳ họp 5, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng nửa đầu năm 2023 là gần 510.000 người. Số thôi việc, mất việc là 280.000 người; nhiều nhất là ngành dệt may, sau đó đến da giày (31.600 người), sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (45.000 người). Nơi có lao động mất việc nhiều nhất là khu công nghiệp, khu kinh tế lớn như Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hà Nội. Dệt may cũng là lĩnh vực công nhân bị giảm giờ làm nhiều nhất, kế đến là da giày (66.000), sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (24.800 người), chế biến thủy, hải sản (gần 6.000), chế biến gỗ (5.400).

.

⚪ ---- HỎI 1: TQ hăm dọa: lập liên minh kiểu NATO ở Châu Á Thái Bình Dương nghĩa là sẽ có chiến tranh?

.

ĐÁP 1: TQ hăm dọa như thế. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật cảnh báo chống lại việc thiết lập các liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng họ sẽ đẩy khu vực vào "vòng xoáy" xung đột. Những bình luận của Li Shangfu được đưa ra một ngày sau khi các tàu quân sự của Hoa Kỳ và Trung Quốc đi sát nhau ở eo biển Đài Loan, một sự kiện khiến cả hai bên nổi giận.

.

“Nỗ lực thúc đẩy (liên minh) giống như NATO ở châu Á-Thái Bình Dương là một cách bắt cóc các nước trong khu vực và phóng đại các cuộc xung đột và đối đầu,” Li nói trong một hội nghị an ninh ở Singapore cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Li cho biết các liên minh này sẽ "nhấn châu Á-Thái Bình Dương vào vòng xoáy tranh chấp và xung đột".

.

Li không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng những bình luận của ông lặp lại những lời chỉ trích từ lâu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đang tìm cách củng cố các liên minh trong khu vực. Hoa Kỳ là thành viên của liên minh AUKUS, liên minh này cùng với Úc và Anh. Washington cũng là thành viên của nhóm QUAD, bao gồm Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/politics/china-warns-'nato-like'-alliances-could-lead-to-conflict-in-asia-pacific

.

⚪ ---- HỎI 2: Chỉ có 47% nhân viên làm trực tuyến mới hoàn toàn xa công việc khi đi nghỉ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Mặc dù làm việc trực tuyến từ xa đã mở đường cho sự linh hoạt tại nơi làm việc, cho phép nhân viên làm việc ở nhiều địa điểm (và khí hậu) khác nhau, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy nó đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

.

Theo một cuộc khảo sát của Ceridan, một công ty công nghệ quản lý vốn, 74% những người tham gia cuộc khảo sát của họ cho biết khả năng làm việc trực tuyến giúp họ dễ dàng xin ngày nghỉ hơn. Tuy nhiên, vấn đề là khả năng làm việc từ xa có nghĩa là công việc có nhiều khả năng sẽ theo nhân viên mọi lúc mọi nơi.

.

Cuộc khảo sát trực tuyến do The Harris Poll thực hiện cho thấy chưa đến một nửa số người được hỏi (47%) — ở Canada, Hoa Kỳ và Anh — nói rằng họ hoàn toàn tránh làm việc khi đi nghỉ.

Chi tiết:

https://www.ctvnews.ca/business/survey-shows-employees-aren-t-disconnecting-from-work-on-vacation-1.6422802

.

.