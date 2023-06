Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow, dẫn đến thiệt hại cho một số tòa nhà dân cư.

.

- Nga: Ukraine đã tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow, 8 chiếc bị bắn rớt

- Ukraine: cần khu phi quân sự rộng từ 100 đến 120 km trên đất biên giới Nga ngăn cách với Ukraine

- Zelensky: TQ chỉ có thể trung gian hòa giải nếu quân Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine

- Nga tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine, 11 bị thương.

- Ukraine nêu tên 2 trùm gián điệp Nga từ Moscow móc nối dân Ukraine tại 1 nhà máy quốc phòng Ukraine ở Kyiv

- Nga: thương vong của Ukraine lên tới hơn 16.000 người trong tháng qua.

- Đan Mạch: 21,14 tỷ USD cho quốc phòng trong 10 năm tới.

- Đất nông nghiệp Ukraine cần rà phá bom mìn, có thể mất tới 20 năm

- Oryx: tổn thất xe tăng Nga xác nhận qua video hay qua hình chụp là 2.002 xe. Nhưng Ukraine nói Nga mất 3.801 xe tăng.

- Ba Lan: ngừng vận chuyển hàng từ các xe hàng của Nga và Belarus qua biên giới Belarus

- Zelensky: nhờ dàn Patriot đánh chặn thành công hỏa tiễn của Nga.

- Liên Âu: Nga không muốn hòa đàm với Ukraine vì Nga vẫn đang tìm cách giành chiến thắng trong cuộc chiến.

- TSA: khoảng 2,74 triệu khách bay đường hàng không hôm Thứ Sáu, cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

- Florida: xô xát nhau, súng nổ, 9 người bị thương

- 350 nhà khoa học cảnh báo: Giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng do AI [trí tuệ nhân tạo] phải là ưu tiên toàn cầu

- Luật sư Evan Corcoran thú nhận bị Trump qua mặt, cho người dắt đi xa khỏi nơi giấu tài liệu mật.

- Thủ tướng Ấn sẽ tới Bạch Ốc vào tháng tới

- Thống đốc Florida chỉ trích Hạ viện Cộng hòa OK thỏa thuận trần nợ mới với Biden

- Fox News hỏi Biden có tính ân xá Trump hay không,Biden cười. DeSantis đã hứa sẽ ân xá Trump nếu DeSantis thắng cử 2024

- TQ từ chối đề nghị của Mỹ 2 Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước họp ở Singapore vào cuối tuần tới.

- Memorial Day: CDC ước tính 48 triệu người ngộ độc thực phẩm, 128.000 người nhập viện và 3.000 người chết.

- Arizona: Chon Tran, 68 tuổi, đã chết vì vết thương sau vụ đụng xe ở thị trấn Chandler

- California: hết cháy rừng lại mưa bão, làm hãng bảo hiểm State Farm bỏ chạy.

- Từ 25% đến 70% bãi biển của California có thể bị xóa sổ vào năm 2100 do mực nước biển dâng cao

- Cảnh sát: tìm xác Lan Hung Nguyen dưới mặt nước hồ gần Steck Park ở Idaho.

- TIN VN. Kiều hối trên 10 tỉ USD/năm, đề xuất phát hành trái phiếu kiều hối (chính phủ sẽvay tiền Việt kiều?).

- TIN VN. Doanh nghiệp thành lập mới giảm hơn 24%.

- HỎI 1: Mỹ báo động vì thiếu thuốc chữa ung thư? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thăm dò sơ bộ Cộng Hòa California: Trump qua mặt DeSantis xa? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/5/2023) ⚪ ---- Florida: xô xát nhau, súng nổ, 9 người bị thương vào khoảng 7 giờ tối thứ Hai. Súng nổ dọc theo lối đi dạo bên bờ biển ở Hollywood, Florida, khiến mọi người chạy tìm chỗ ẩn nấp dọc theo bãi biển đông đúc vào Ngày Memorial. Cảnh sát nói một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện nhi đồng, tất cả 9 người bị thương đều trúng đạn. Nạn nhân bao gồm 6 người lớn trong độ tuổi từ 25 đến 65 và ba trẻ em từ 1 đến 17 tuổi. Tất cả các nạn nhân đều trong tình trạng ổn định, theo Yanet Obarrio Sanchez, người phát ngôn của Hệ thống chăm sóc sức khỏe Memorial. Một người đã được phẫu thuật vào cuối ngày thứ Hai.

.

Ít nhất 1 người đã bị bắt giữ, nhưng cảnh sát đang tìm nhiều nghi phạm hơn. Lúc đó hàng nghìn người đang ở trong khu vực và hàng chục cảnh sát đã có mặt. Nổ súng xảy ra trên Đại lộ Hollywood Oceanfront gần một cửa hàng tạp hóa, tiệm kem Ben & Jerry’s và tiệm bánh sandwich Subway. Jamie Ward, người có mặt tại hiện trường, kể là một số thanh niên đang đánh nhau trước các cửa hàng thì một người rút súng và bắt đầu bắn. Một nhân chứng kể đã nhìn thấy một em bé với vết thương do đạn bắn vào chân.

.

⚪ ---- Lời cảnh báo: “Giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng do AI [trí tuệ nhân tạo] phải là ưu tiên toàn cầu bên cạnh các rủi ro quy mô xã hội khác, chẳng hạn như đại dịch và chiến tranh hạt nhân.” Báo New York Times ghi rằng hơn 350 nhà nghiên cứu và giám đốc điều hành trí tuệ nhân tạo hàng đầu đã ký vào tuyên bố do Trung tâm An toàn AI (Center for AI Safety) tổ chức để nêu bật những rủi ro hiện hữu do sự phát triển không giới hạn của công nghệ mới gây ra.

.

Họ bao gồm Geoffrey Hinton, nhà khoa học tiên phong về AI từng đoạt giải thưởng Turing, người gần đây đã rời Google; Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI; Demis Hassabis, Giám đốc điều hành của Google DeepMind; và Dario Amodei, Giám đốc điều hành của Anthropic. Altman, Hassabis và Amodei đã gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris để thúc đẩy hành động cấp cao nhằm điều chỉnh AI trước khi quá muộn.

.

⚪ ---- Luật sư của Trump thú nhận bị Trump qua mặt, cho người dắt đi xa khỏi nơi giấu tài liệu mật. Evan Corcoran, luật sư được giao nhiệm vụ giúp Trump tìm các tài liệu mật tại Mar-a-Lago để giao nộp thro trát đòi của Bộ Tư pháp, đã bị các phụ tá của Trump "dắt tránh xa" việc khám xét văn phòng riêng của cựu tổng thống. Báo The Guardian đưa tin hôm thứ Hai rằng đây là nơi cất giữ nhiều tài liệu tuyệt mật.

.

Báo này viết: "[Corcoran] kể lại rằng một số phụ tá của Trump đã bảo ông ấy lục soát phòng chứa đồ vì đó là nơi cất giữ tất cả các tài liệu được mang từ Bạch Ốc vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Corcoran tìm thấy 38 tài liệu mật trong phòng lưu trữ. Sau đó, Corcoran hỏi liệu Corcoran có nên tìm kiếm ở bất kỳ nơi nào khác hay không nhưng bị xua đuổi đi, theo Corcoran nói với các cộng sự. Corcoran chưa bao giờ lục soát văn phòng của Trump và rồi đã nói với các công tố viên rằng 38 tài liệu đó là phạm vi của tài liệu tại Mar- a-Lago."

.

Nhưng, bài báo viết: "Việc khẳng định rằng không có tài liệu mật nào trong văn phòng của Trump hay ở nơi nào khác đã được chứng minh là sai khi FBI thu hồi được thêm 101 tài liệu mật nhiều tháng sau đó, bao gồm cả từ văn phòng, nơi được cho là nơi chứa nhiều tài liệu mật nhất. Lời tường thuật chưa được báo cáo trước đây của Corcoran, do hai người quen thuộc với vấn đề này chuyển đến báo Guardian, cho thấy Corcoran đã bị cú lừa khi Công tố đặc biệt Jack Smith kiểm tra xem liệu cuộc tìm kiếm không đầy đủ của Corcoran có thực sự là một mưu đồ của Trump để giữ lại các tài liệu mật hay không."

.

Bản tin không nêu rõ phụ tá nào của Trump đã ngăn Corcoran khám xét văn phòng của cựu tổng thống - và người phát ngôn của Trump đã phủ nhận cáo buộc này, nói rằng, "Điều này hoàn toàn sai sự thật và bắt nguồn từ sự tưởng tượng thuần túy."

.

Ngoài vụ hồ sơ mật này, Công tố đặc biệt Jack Smith cũng đang điều tra sự liên quan của Trump trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, Quận Fulton, Georgia, công tố viên Fani Willis đang điều tra Trump và các đồng minh của Trump về hành vi can thiệp bầu cử ở bang đó, và Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg đã đưa ra cáo buộc chống lại Trump vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong khoản thanh toán bị cáo buộc trị giá 130.000 đô la cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels.

.

⚪ ---- Cục Quản lý An ninh Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (TSA) đã nói hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã ghi nhận số lượng hành khách đi máy bay cao nhất trong một ngày trong thứ Sáu tuần trước, cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo TSA, khoảng 2,74 triệu khách bay đường hàng không đã được xét qua cổng để bay vào ngày hôm đó, với gần 9,8 triệu người trong suốt ngày cuối tuần của Ngày Lễ Memorial, kéo dài trong 4 ngày. Tổng số kiểm đếm cao hơn khoảng 300.000 so với cùng kỳ nghỉ cuối tuần năm 2019.

.

⚪ ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ Eric Garcetti hôm thứ Ba cho biết chuyến thăm cấp nhà nước theo kế hoạch của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Bạch Ốc vào tháng tới sẽ giúp "tăng cường" quan hệ song phương giữa hai nước. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hồi đầu tháng tiết lộ rằng thủ tướng Ấn Độ sẽ thăm Washington vào ngày 22/6.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói Trung Quốc chỉ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga nếu lập trường của Kiev về việc rút hoàn toàn quân đội Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine được tôn trọng. Zelenskyy đã đưa ra quan điểm của Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo của Nam Hàn đăng ngày 30/5.

.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông tin rằng TQ đang định vị chiến lược của mình là một bên trung lập giữa phương Tây và Nga, điều hướng cẩn thận giữa hai bên: "Đúng là TQ không trực tiếp ủng hộ lập trường của Ukraine. Về sáng kiến hòa bình của chính TQ, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi đánh giá cao bất kỳ nỗ lực nào của các quốc gia khác, nhưng công thức hòa bình của riêng chúng tôi, sáng kiến của chúng tôi, là nền tảng. Bởi vì cuộc chiến này bắt đầu ở Ukraine và tiếp tục ở đây.”

.

Zelenskyy gợi ý rằng TQ có thể hữu ích trong việc đạt được hòa bình nếu nước này có quan điểm rõ ràng và kiên định về việc rút quân đội Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Nhưng TQ không kêu gọi rút quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine, không yêu cầu trao trả trẻ em Ukraine bị bắt cóc từ Ukraine, không bàn chuyện thanh toán bồi thường thiệt hại của Nga cho Ukraine, và không nói về giao nộp các nghi phạm tội ác chiến tranh của Nga cho Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử.

.

⚪ ---- Một khu phi quân sự rộng từ 100 đến 120 km nên được thiết lập trên lãnh thổ biên giới Nga với Ukraine như một phần của bất kỳ giải pháp nào sau chiến tranh, theo lời 1 cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine cho biết. Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết khu phi quân sự nên bao gồm các khu vực Belgorod, Bryansk, Kursk và Rostov của Nga để bảo vệ các vùng lãnh thổ lân cận ở Ukraine.

.

Podolyak viết trong một tweet hôm thứ Hai: “Để có an ninh thực sự cho cư dân của các khu vực Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk và bảo vệ họ khỏi bị pháo kích, cần phải thiết lập một khu phi quân sự rộng 100-120 km.” Ông Podolyak cho biết một khu vực như vậy, không thể được sử dụng hoặc chiếm đóng bởi các lực lượng quân sự, có thể sẽ yêu cầu “một đội ngũ kiểm soát quốc tế bắt buộc ở giai đoạn đầu tiên”.

.

Cố vấn của tổng thống, người có 1,2 triệu người theo dõi trên Twitter, cho biết khu vực phi quân sự nên là một “chủ đề chính” của một dàn xếp sau chiến tranh, đồng thời cho biết thêm rằng một vùng đệm như vậy sẽ “ngăn chặn sự tái diễn của các cuộc xâm lược trong tương lai”.

.

Nga cho biết sẵn sàng hòa đàm với Ukraine, vốn đã bị đình trệ vài tháng sau cuộc xâm lược. Nhưng Nga cũng nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên "thực tế mới", nghĩa là công nhận việc sáp nhập 5 tỉnh của Ukraine mà Nga kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần - một điều kiện mà Ukraine không chấp nhận.

.

⚪ ---- Một phụ nữ thiệt mạng trong một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào đêm ngày 30/5 khi phụ nữ này đứng ở ban công căn hộ của mình để xem máy bay không người lái bị bắn hạ, theo lời Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Klitschko cho biết công tác cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ việc, nơi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn rơi trúng một khu chung cư cao tầng, đã được hoàn thành.

.

Tổng cộng có 11 người bị thương sau vụ tấn công, trong đó có 5 người phải nhập viện. Có 4 người bị thương trong tòa nhà cao tầng thiệt hại nặng nhất và nơi người phụ nữ thiệt mạng. “Bởi vì một người phụ nữ đã bị giết trong một tòa nhà dân cư ở Quận Holosiyivskyi (Kyiv) vào ban đêm khi cô ra ngoài ban công để xem máy bay không người lái bị bắn hạ.” Ukraine đã phá hủy 29 trong số 31 UAV Shahed-136/131, hầu hết trong số chúng đang bay về phía Kiev, theo Không quân Ukraine.

.

⚪ ---- Cơ quan an ninh SBU của Ukraine đã nêu tên 2 gián điệp Nga đang cố gắng tuyển dụng một đặc vụ tại một nhà máy quốc phòng Ukraine ở thủ đô Kyiv, theo SBU trên Telegramngày 30/5. Đại tá Dmitry Gulii, một sĩ quan của Tổng cục Hợp tác Quân sự Quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga, được nêu tên là một trong những điệp viên. Một người khác, Vitaly Tekhtelev, là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Kinh tế Nga.

.

Theo cuộc điều tra, các điệp viên đã tuyển dụng từ xa một cư dân của Kiev khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Người đàn ông này được giao nhiệm vụ nhận một công việc tại một trong những công ty quốc phòng của Kyiv để thu thập và truyền thông tin tình báo cho những kẻ xâm lược Nga. Bằng cách này, các điệp viên đã cố gắng lấy thông tin mật về vũ khí Ukraine đang được chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ ở mặt trận, SBU cho biết.

.

Đặc vụ tại nhà máy đã bị bắt vào đầu năm 2023 và bị buộc tội phản quốc. Người này khai ra tên những người giám sát người Nga của mình, những người được cho là đã hứa với anh những lợi ích nếu người Nga chiếm được thủ đô Ukraine.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow, dẫn đến thiệt hại cho một số tòa nhà dân cư. "Sáng nay [Thứ Ba], chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các cơ sở ở thành phố Moscow", bộ này chia sẻ trong một tuyên bố, đồng thời xác định rằng 8 máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công và tất cả đều bị bắn hạ.

Tòa nhà ở Moscow bị phi cơ không người lái Ukraine bắn trúng, nám đen.

Phi cơ không người lái (hình trái) của Ukraine, bị phòng không Nga (phải) bắn chận, rớt xuống.



Hệ thống hỏa tiễn Pantsir đã tiêu diệt 5 chiếc, trong khi hệ thống tác chiến điện tử (EW: electronic warfare) được sử dụng để bắn trúng 3 chiếc còn lại, khiến chúng đi chệch hướng. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin trước đó nói rằng 2 cư dân cần hỗ trợ y tế, nhưng không ai phải nhập viện và không có thương vong nào khác được báo cáo cho đến nay.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã nhắm mục tiêu vào "các điểm ra quyết định trung tâm" của Ukraine mà không tiết lộ danh tính chính xác của các tòa nhà đó. Nga tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu dự định đã bị tấn công thành công: "Vào ban ngày, Quân Lực Nga đã tiến hành các cuộc tấn công theo nhóm bằng cách sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ trên không có độ chính xác cao vào các điểm ra quyết định trung tâm, nơi, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ các cơ quan tình báo phương Tây, các hành động khủng bố đã được lên kế hoạch. trên lãnh thổ Nga."

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba cho biết Nga nhắm mục tiêu vào các thiết bị quân sự do các đồng minh phương Tây gửi đến Ukraine. "Việc cung cấp thiết bị và vũ khí cho Ukraine đang gia tăng. Chúng tôi giám sát khối lượng và lộ trình giao hàng và nếu chúng bị phát hiện, chúng tôi sẽ tấn công", ông nói, theo RIA Novosti. Shoygu nói thêm rằng thương vong của Ukraine lên tới hơn 16.000 người trong tháng qua. Ông nói, Nga cũng đã phá hủy 16 máy bay, 5 trực thăng, 466 máy bay không người lái, hơn 400 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, cùng 238 khẩu pháo dã chiến và súng cối.

⚪ ---- Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Ba đã đề xuất phân bổ 143 tỷ kroner Đan Mạch (21,14 tỷ USD) cho quốc phòng trong 10 năm tới. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói trong họp báo: "Ở mức độ lớn hơn, chúng ta phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng mà NATO và các đồng minh của họ dành cho Đan Mạch. Điều này đòi hỏi những khoản đầu tư lớn vào lực lượng vũ trang của chúng ta để nâng cao phần trách nhiệm của chúng ta." Bằng cách này, quốc gia đã cắt giảm chi tiêu sau Chiến tranh Lạnh sẽ tự điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).⚪ ---- Một diện tích tương đương với diện tích gấp đôi Israel – đó là diện tích đất nông nghiệp ở Ukraine cần được rà phá bom mìn, có thể mất tới 20 năm để hoàn thành, theo các chuyên gia nói với đài NV. Chính phủ Ukraine ước tính rằng 470.000 ha đất nông nghiệp nguy hiểm trên 9 vùng của đất nước cần được rà phá bom mìn.Serhiy Reva, người đứng đầu bộ phận rà phá bom mìn nhân đạo tại Sở Khẩn cấp Nhà nước, giải thích rằng đây là những cánh đồng cần được gieo hoặc cày vào đầu mùa hè mà các công ty nông nghiệp có đủ nguồn lực. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, sẽ tốn khoảng 1,5 tỷ USD để khảo sát và rà phá bom mìn ở những khu vực này.⚪ ---- Dự án tình báo nguồn mở Oryx viết trong một báo cáo ngày 29/5 rằng tổn thất xe tăng Nga được xác nhận qua mắt nhìn hay qua hình chụp (visually confirmed) ở Ukraine hiện ở mức 2.002 xe. Đồng thời, Ukraine ước tính rằng Moscow đã mất 3.801 xe tăng trong cuộc chiến. Báo cáo lưu ý rằng danh sách các phương tiện bị phá hủy và hư hỏng là một chỉ số chính xác, nếu có tính thận trọng, về tổn thất thiết bị của Moscow.“Danh sách này chỉ bao gồm các phương tiện và thiết bị bị phá hủy có bằng chứng hình ảnh hoặc video,” thống kê Oryx viết. “Vì vậy, số lượng thiết bị bị phá hủy cao hơn đáng kể so với ghi nhận ở đây.”Theo báo cáo, tổn thất xe tăng Nga rơi vào các loại sau: 1.239 xe tăng bị phá hủy; 106 xe tăng hư hỏng; 113 bị bỏ hoang; 544 bị quân đội Ukraine bắt giữ.⚪ ---- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan, Mariusz Kamiński, đã ra lệnh ngừng vận chuyển hàng hóa từ các xe hàng của Nga và Belarus qua biên giới Belarus, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, hãng thông tấn Ba Lan PAP đưa tin vào ngày 29/5. Quyết định cho thấy rằng, cho đến khi có lệnh đặc biệt, Warsaw sẽ không cho phép xe tải, máy kéo, rơ moóc và sơ mi rơ moóc có số đăng bộ tại Belarus hoặc Nga vào Ba Lan qua biên giới Belarus. Ba Lan đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 365 công dân Belarus trước đó vào ngày 29/5. Vào ngày 10 tháng 2, Ba Lan đơn phương đóng cửa một trong những cửa khẩu biên giới lớn nhất với Belarus, Bobrowniki.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua video hàng đêm đã tuyên bố rằng các hệ thống chống hỏa tiễn Patriot của Mỹ, do người Ukraine vận hành, đã đánh chặn thành công hỏa tiễn của Nga: "Khi dàn phòng không Patriot trong tay người Ukraine đã bảo đảm được 100% bắn hạ bất kỳ hỏa tiễn nào của Nga, bọn khủng bố sẽ thua cuộc."Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục gây áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và cô lập gia tăng, cũng như tầm quan trọng của thành công của quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống quân đội nước này. Ông kết luận: "Khi thế giới gia tăng áp lực lên Nga, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt, khi sự cô lập của bọn khủng bố gia tăng, khi các đối tác cũ của chúng cảm thấy xấu hổ về bất kỳ sự gần gũi nào với Moscow, thì khủng bố sẽ thất bại".⚪ ---- Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Hai lập luận rằng Nga không muốn đàm phán hòa bình với Ukraine vì Nga vẫn đang tìm cách giành chiến thắng trong cuộc chiến. "Tôi thấy sự tập trung quân đội của cả hai bên, ý chí rõ ràng của Nga trong việc cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến... [Nga] sẽ không đàm phán cho đến khi họ đã cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến", theo Borrell nói với các phóng viên sau một sự kiện ở Barcelona. Nhận xét về tương lai của cuộc xung đột, Borrell cảnh báo rằng cuộc chiến sẽ kéo dài đến mùa hè khi quân Nga tập trung lực lượng tại các khu vực tranh chấp. Bình luận của Borrell được đưa ra khi các cuộc không kích của Nga tiếp tục làm rung chuyển Ukraine hàng ngày.⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đã chỉ trích các thành viên Đảng Cộng hòa vào thứ Hai vì đã đạt được một thỏa thuận trần nợ “hoàn toàn không thỏa đáng” mà ông tuyên bố sẽ khiến Hoa Kỳ “sắp phá sản”. DeSantis đã đặt vấn đề với “số tiền chi tiêu khổng lồ” được đề xuất để tăng trần nợ liên bang, nói rằng “4 nghìn tỷ đô la gia tăng” —một ước tính về số tiền sẽ được thêm vào khoản nợ 31 nghìn tỷ đô la của quốc gia — là quá nhiều.Thỏa thuận, do Dân Biểu Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (R-CA) dẫn đầu, đã gây chia rẽ trong Đảng Cộng hòa, với các đồng minh cho rằng thỏa thuận này mang lại một số nhượng bộ cho Đảng Dân chủ, trong khi những người khác đe dọa sẽ giữ lại phiếu bầu của họ vì không cắt giảm đủ chi tiêu. Những tuyên bố nảy lửa của DeSantis, được đưa ra trong một bản tin ngắn của Fox News, là lời chỉ trích trực tiếp đối với McCarthy — cũng là DeSantis trả thù sau khi McCarthy chỉ trích DeSantis vì đã không giảm bớt mối thù chiến tranh văn hóa do DeSantis thổi bùng lên đối với Disney.⚪ ---- Tổng thống Joe Biden cười khúc khích trước câu hỏi — do phóng viên Peter Doocy của Fox News đưa ra vào Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong — về khả năng tổng thống Biden sẽ ân xá cho Donald Trump, thì Biden cười nhếch mép và giơ tay trước khi bỏ đi. Một câu trả lời bằng lời nói đã không được đưa ra, nhưng gợi ý từ Biden rất rõ ràng — Trump, các cộng sự của ông ấy và rất nhiều người ủng hộ đã bạo loạn tại Điện Capitol của Hoa Kỳ vào năm 2021 sẽ không được Biden giúp đỡ.Tuy nhiên, câu hỏi của Doocy không hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực trái phép, vì Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ xem xét ân xá cho những người tham gia vào cuộc nổi dậy ở Điện Capitol, bao gồm cả ân xá cho Trump — người vẫn là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực ứng cử của DeSantis.⚪ ---- Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước gặp nhau tại một diễn đàn an ninh ở Singapore vào cuối tuần tới, theo Wall Street Journal đăng hôm thứ Hai. Cuộc gặp giữa người đứng đầu Pentagon Lloyd Austina và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu lẽ ra diễn ra bên lề diễn đàn Đối thoại Shangri-La thường niên.Báo WSJ viết: "Bộ [Quốc phòng Hoa Kỳ] tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc giữa quân đội với quân đội giữa Washington và Bắc Kinh để đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến xung đột."

Bình luận về câu trả lời bất ngờ của Trung Quốc, Pentagon cho rằng quyết định từ chối cuộc gặp cấp cao này của Bắc Kinh là "đáng lo ngại". Động thái này diễn ra sau cuộc gặp tuần trước của bộ trưởng thương mại hai nước.

.

.

⚪ ---- Rủ nhau bệnh trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong... Memorial Day. Ngày lễ đánh dấu sự khởi đầu không chính thức của mùa hè và nhiều người dân California sẽ đốt lò nướng để ăn mừng thời tiết ấm áp sắp tới, các kỳ nghỉ và những chuyến đi biển. Ngày lễ cũng là cơ hội chính để bạn bị bệnh vì ngộ độc thực phẩm.

.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ước tính sẽ có 48 triệu người mắc các bệnh do thực phẩm gây ra trong khi 128.000 người phải nhập viện và 3.000 người chết. Để giúp hạn chế sự lây lan của vi trùng trong Ngày lễ này, các chuyên gia đã biên soạn một danh sách các kỹ thuật giúp đảm bảo các bữa ăn trong Ngày lễ này được nấu đúng cách và không làm ai bị bệnh.

.

⚪ ---- Arizona: Một người đã chết sau một vụ tai nạn gần đường Dobson và Ray ở thị trấn Chandler vào sáng sớm thứ Hai. Cảnh sát cho biết Jorrell Yazzie, 29 tuổi, đang lái xe về phía bắc trên Đường Dobson thì đâm vào đuôi một chiếc Chevy Camaro. Vụ va chạm ban đầu sau đó khiến chiếc Camaro va chạm với chiếc xe thứ ba, một chiếc Toyota Camry. Người lái xe Camry, bà Chon Tran, 68 tuổi, đã chết vì vết thương.

.

Người lái chiếc Camaro vẫn còn trong bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Yazzie phải nhập viện với vết thương nhẹ nhưng đã được thả và đã bị tống vào tù. Cảnh sát Chandler cho biết Yazzie bị nghi ngờ bị suy giảm trí nhớ và tốc độ đó dường như là một yếu tố gây ra vụ va chạm ban đầu. Yazzie phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát và hành hung nghiêm trọng.

.

⚪ ---- California: cứ hết cháy rừng là lại mưa bão, làm hãng bảo hiểm bỏ chạy. Công ty bảo hiểm khổng lồ State Farm cho biết họ đã ngừng nhận đơn mua bảo hiểm chủ nhà ở California. Quyết định này có ý nghĩa to lớn trong ngành bảo hiểm, vốn đã cạn kiệt do cháy rừng tàn phá và chi phí xây dựng cắt cổ ở California. Công ty bảo hiểm cho biết các khách hàng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhưng việc cắt giảm đối với những người ghi danh mới đã bắt đầu vào thứ Bảy.

.

State Farm từ lâu đã là một trong những nhà cung cấp bảo hiểm lớn nhất của California nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định này là “cần thiết” để “cải thiện sức mạnh tài chính của công ty.” Hơn 25.000 ngôi nhà và các công trình kiến trúc khác đã bị phá hủy do hỏa hoạn ở California kể từ năm 2018, với hàng nghìn ngôi nhà khác bị hư hại nặng nề. Các vụ cháy không ngừng—và tần suất xảy ra—đã gây căng thẳng cho các công ty bảo hiểm trong tiểu bang, khiến giá phí bảo hiểm tăng đột biến. Florida, nơi bị tàn phá không kém bởi bão và lũ quét, cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bảo hiểm tương tự nhưng chưa có công ty bảo hiểm lớn nào tạm dừng ghi danh mua bảo hiểm.

.

⚪ ---- Trong một tương lai không xa, đường bờ biển của California và những bãi biển mang tính biểu tượng của tiểu bang có thể bị cuốn trôi, chỉ để lại những vách đá phía sau. Một nghiên cứu mới của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho thấy từ 25% đến 70% bãi biển của California có thể bị xói mòn vào năm 2100 do mực nước biển dâng cao do nhiệt độ toàn cầu tăng và khí thải nhà kính. Các tác giả của nghiên cứu cho biết những nỗ lực quản lý đáng kể như phục hồi cồn cát là cần thiết để duy trì các bãi biển và ngăn chặn sự xói mòn thảm khốc.

.

⚪ ---- Cảnh sát Oregon cho biết, một công nhân điện lực ở Idaho đã tìm thấy xác của một người đàn ông mất tích ở tiểu bang Washington, người đã biến mất trong chuyến đi cắm trại cùng bạn bè. Lan Hung Nguyen, 40 tuổi, ở Vancouver, đã mất tích sau khi rời khỏi khu cắm trại gần Farewell Bend State Park vào tối ngày 19 tháng 5, theo lời Cảnh sát Quận Baker cho biết trong một thông cáo báo chí đăng trên Facebook.

.

Sáu ngày sau khi Nguyen mất tích, một công nhân Idaho Power đã tìm thấy “một thi thể dưới mặt nước hồ gần Steck Park” ở Idaho, người được cấp phó xác nhận là Nguyen, theo văn phòng cảnh sát. Cảnh sát cho biết, “Cảnh sát trưởng (Travis) Ash gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của ông Nguyễn trong thời gian đau buồn này.”

.

⚪ ---- TIN VN. Kiều hối trên 10 tỉ USD/năm, đề xuất phát hành trái phiếu kiều hối (chính phủ vay tiền Việt kiều?). Theo Báo Tuổi Trẻ. Nguồn lực kiều hối về Việt Nam đã và đang có vị trí rất quan trọng trong tổng thể các nguồn lực từ bên ngoài và thường xuyên đạt trên 10 tỉ USD/năm. TS Trần Phương Trà - giám đốc chương trình quản trị kinh doanh của IPAG Business School (Pháp) - đề xuất TP.HCM có thể cân nhắc phát hành trái phiếu kiều hối để duy trì tốc độ tăng trưởng dòng vốn này. Theo các chuyên gia, với phương án huy động nguồn lực kiều bào thông qua phương thức trái phiếu kiều hối, Việt kiều sẽ được hưởng lãi suất ổn định, được miễn thuế trên tiền lãi và được bảo đảm mang số tiền đầu tư về lại nước ngoài sau thời gian đầu tư.

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp thành lập mới giảm hơn 24%. Theo Báo Tài Chính Doanh Nghiệp. Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5, cả nước có hơn 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 103,7 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 74,6 nghìn lao động, giảm 24,2% về số doanh nghiệp, giảm 32,9% về vốn đăng ký và giảm 37,4% về số lao động so với tháng 4/2023. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, giảm 17,5% về số vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 5.952 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 38,1% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022.

.

⚪ ---- HỎI 1: Mỹ báo động vì thiếu thuốc chữa ung thư?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Tình trạng thiếu thuốc điều trị ung thư trên diện rộng đang buộc các bác sĩ phải đưa ra những quyết định khó khăn về cách điều trị cho bệnh nhân của họ, bao gồm cả việc phân bổ liều lượng và chuyển sang các lựa chọn điều trị khác có nhiều tác dụng phụ hơn. Kể từ thứ Tư, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã liệt kê 14 loại thuốc trị ung thư đang thiếu hụt.

.

Ủy viên FDA, Bác sĩ Robert Califf, nói với NBC News: “Sự thiếu hụt về thuốc ung thư là đặc biệt nghiêm trọng. Tôi từng là bác sĩ chuyên khoa tích cực và tôi rất ý thức được hậu quả nếu bạn không thể thực hiện hóa trị cần thiết.”

.

Theo một báo cáo tháng 3/2023 từ Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ, tình trạng thiếu thuốc đang ở mức cao kỷ lục. Tình trạng thiếu thuốc mới đã tăng gần 30% từ năm 2021 đến năm 2022. Đến cuối năm 2022, tình trạng thiếu thuốc đang diễn ra ở mức cao kỷ lục trong 5 năm với 295 loại thuốc đang hoạt động.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/cancer-drug-shortages-grow-doctors-234355362.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Thăm dò sơ bộ Cộng Hòa California: Trump qua mặt DeSantis xa?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Cựu Tổng thống Trump đã chiếm lại vị trí dẫn đầu từ Thống đốc Florida Ron DeSantis trong số các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa có khả năng đi bầu cử năm 2024 của California, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm Chủ nhật cho thấy.

.

Trong cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Chính phủ (IGS) của Đại học California-Berkeley, 44% cử tri Cộng Hòa sơ bộ có khả năng của Golden State cho biết họ ủng hộ Trump, trong khi 26% cho biết họ ủng hộ DeSantis, cách biệt 18 điểm cho cựu tổng thống. .

.

Chỉ ba tháng trước, cuộc thăm dò tương tự cho thấy Trump kém DeSantis 8 điểm, với 37% ủng hộ DeSantis - người đã chính thức tham gia cuộc đua hôm thứ Tư - và 29% ủng hộ Trump, người đã ngả mũ vào võ đài vào tháng 11.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/4025370-trump-retakes-lead-from-desantis-in-california-gop-primary-poll/

.

.