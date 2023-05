Hình trên: Nỗi lo hiện lên trên khuôn mặt nhiều người dân VN. Khoảng 5.200 trong số gần 9.560 doanh nghiệp được khảo sát cho biết sẽ cắt giảm trên 5% lao động từ nay đến hết năm 2023.

.

- Phần Lan: Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) của 57 quốc gia sẽ sụp đổ nếu Nga và Belarus từ chối Estonia chức chủ tịch 2024.

- Cựu DB Cộng hòa Liz Cheney diễn văn với sinh viên Đại học Colorado: Tôi đã phải lựa chọn giữa nói dối và mất vị trí lãnh đạo Hạ viện.

- Thăm dò của Fox News: 56% người Mỹ không tin rằng Trump có "đầu óc minh mẫn" để trở thành tổng thống.

- Trump vinh danh lính Mỹ đã hy sinh, tự khoe về cuộc chiến của Trump "chống bọn con heo Cộng sản, Marxist, và Phát xít ở Mỹ"

- Trách nhiệm ở DeSantis: Walt Disney hủy dự án 900 triệu đô ở Florida đã làm trật đường rầy nhiều dự án bất động sản lớn khác

- Iowa: tòa nhà chung cư 6 tầng bị sập một phần, cứu được 8 người từ gạch vụn

- Ba Lan trừng phạt 365 công dân Belarus để trả đũa Belarus kêu án tù 8 năm đối với nhà báo Ba Lan-Belarus Andrzej Poczobut

- Nga: đã phá hủy tất cả các mục tiêu được chỉ định trong các cuộc không kích trong đêm qua chống lại Ukraine.

- Ukraine: bắn hạ tất cả hỏa tiễn Nga đêm qua bắn vào Kiev, trong đó có 11 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-K và Iskander-M.

- Ngoại trưởng Nga: Nga có nguồn lực cần thiết để đáp trả nếu NATO đào tạo phi công Ukraine lái F-16.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Mỹ sẽ điện đàm hôm nay, sau khi Erdogan đủ phiếu tái đắc cử

- Một số thành phố ở vùng Belgorod của Nga bị Ukraine pháo kích

- Nga không kích một cơ sở quân sự ở Khmelnytskyi Oblast, làm hỏng 5 máy bay Ukraine

- Bộ Quốc phòng Nhật đã ra lệnh chuẩn bị bắn hạ các hỏa tiễn mà Bắc Hàn có thể phóng trong thời gian tới.

- Nam Hàn: mở cửa phi cơ giữa không trung vì ngộp thở, ông Nam Hàn cơ nguy 10 năm tù.

- Nam California: nổ súng tại bữa tiệc ở Thung lũng Moreno khiến 4 người phải nhập viện.

- Quận Cam: nổ súng trong tiệm ăn Việt ở khu Little Saigon, 3 người trúng đạn.

- Louisiana: cửa tủ đá tiệm ăn bị lỗi, làm Nguyet Le chết kẹt bên trong. Gia đình Nguyet Le kiện đòi bồi thường 1 triệu đôla.

- OKlahoma: tiệm phở Việt dùng robot làm nhân viên.

- TIN VN. Đồng Nai: Khởi tố vụ án hình sự xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liên kế.

- TIN VN. Không có chính sách thì 10-15 năm nữa không còn bác sĩ làm ở trạm y tế.

- TIN VN. TIN VN. Dự báo làn sóng sa thải lao động kéo dài hết năm.

- HỎI 1: LHQ nói 1/5 trẻ em Bắc Hàn dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Công nhân Mỹ ưa thích nghỉ có trả lương hơn bảo hiểm y tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/5/2023) ⚪ ---- Một người thứ tám đã được giải cứu sau khi một tòa nhà chung cư sáu tầng bị sập một phần vào Chủ nhật 28/5/2023 ở thành phố Davenport, Iowa, khi các đội cố gắng tìm kiếm bất kỳ ai khác có thể bị mắc kẹt. Cảnh sát trưởng Mike Carlsten của Davenport cho biết trong khi “không có cá nhân nào được biết là bị mắc kẹt trong nơi đó,” các đội cứu hộ với chó tìm kiếm vẫn đang lùng sục đống đổ nát vào sáng thứ Hai. Ông cho biết không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

.

Tuy nhiên, “tòa nhà có cấu trúc không vững chắc, đang gây rủi ro cho những người ứng cứu,” Carlsten nói. Ông cho biết các kỹ sư kết cấu đang có mặt tại chỗ khi những người phản ứng đầu tiên chuẩn bị chuyển từ hoạt động cứu hộ sang phục hồi. Không rõ có bao nhiêu người có thể mất tích hoặc bao nhiêu cư dân phải di dời.

.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò của Fox News cho thấy 56% người Mỹ không tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump có "đầu óc minh mẫn" để trở thành tổng thống. Một cuộc khảo sát do cơ quan bảo thủ thực hiện đã cho Trump dẫn trước 33 điểm so với Thống đốc Ron DeSantis (R-FL). Cuộc khảo sát cũng so sánh tính cách của Tổng thống Joe Biden với Trump.

.

Biden có lợi thế hơn Trump 9 điểm về tính trung thực và 8 điểm về sự đồng cảm. Ít hơn 11% người cũng tin rằng Biden tham nhũng. Khi nói đến tinh thần minh mẫn, 56% nói rằng Trump không nên làm tổng thống. Về phần Biden, 60% trong số những người được Fox News thăm dò ý kiến đồng ý rằng ông ấy không đủ tinh thần để thực hiện công việc. Fox News lưu ý rằng sự khác biệt giữa hai ứng cử viên nằm trong phạm vi sai số của cuộc khảo sát. Cuộc thăm dò quốc gia đã thu thập thông tin từ 1.001 cử tri đã đăng ký từ ngày 19 đến 22 tháng 5.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã vinh danh các quân nhân đã ngã xuống của nước Mỹ vào thứ Hai bằng cách đăng một bài viết công kích các kẻ thù chính trị của ông. Viết trên nền tảng Truth Social của mình, Trump đã liên kết những cuộc đấu tranh mà những người lính phải đối mặt trong quá khứ trong các cuộc chiến tranh của Mỹ với những trận chiến mà Trump tham gia với kẻ thù trong nước của chính mình: "Chúng tôi phải ngăn chặn bọn 'con heo' Cộng sản, Marxist, và Phát xít bất cứ lúc nào và Làm cho Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại." (khôi hài: Trump nhiều lần ca ngợi và thân tình với Putin và Kim Jong Un.)

.

Gần đây, Trump đã tăng cường ồn ào chống lại các quan chức thực thi pháp luật khi ông phải đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý, bao gồm một vụ kiện dân sự về các hoạt động kinh doanh bị cáo buộc gian lận từ Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James; các cáo buộc hình sự liên quan đến các khoản tiền bịt miệng của anh ta cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels; hai cuộc điều tra khác nhau về nỗ lực duy trì quyền lực bất hợp pháp của ông sau khi thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020; và một cuộc điều tra về quyết định cất giấu các tài liệu tuyệt mật của chính phủ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. Trump gần đây cũng bị kết tội lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll.

.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai rằng việc Walt Disney hủy bỏ dự án phát triển trị giá 900 triệu đô la ở Florida đã làm trật đường rầy nhiều dự án bất động sản lớn khác đang được triển khai. Công ty đã hủy bỏ các kế hoạch về không gian văn phòng và di dời 2.000 nhân viên khỏi California vào đầu tháng 5/2023 trong bối cảnh bất đồng với Ron DeSantis, thống đốc tiểu bang Florida và là ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của đảng Cộng hòa.

.

Công viên văn phòng được lên kế hoạch ở Orlando từng là một phần trung tâm của cộng đồng được lên kế hoạch rộng 11.000 mẫu Anh – và việc hủy bỏ của Disney đã khiến toàn bộ sự phát triển gặp nguy hiểm, WSI đưa tin. Sự phát triển của Disney sẽ chiếm 60 mẫu Anh trong một cộng đồng được quy hoạch rộng 11.000 mẫu Anh có tên là Hồ Nona do Tavistock Development Co. xây dựng nhằm đón nhân viên Disney.

.

Theo WSJ, hơn 2.100 căn hộ đã được xây kể từ khi Disney tuyên bố chuyển đi – so với chỉ 750 căn hộ trong ba năm trước đó. Việc xây thêm 1.200 căn đã được lên kế hoạch: “Việc rút lui của nó có thể góp phần gây ra tình trạng thừa nhà ở trong cộng đồng." Sự phát triển của Hồ Nona cũng bao gồm các nhà hàng và một khách sạn, vốn đã dựa vào việc Disney mang lại hoạt động kinh doanh.

.

Lisa McNatt, một chuyên gia phân tích thị trường có trụ sở tại Orlando, cho biết Disney “sẽ là một dự án phát triển mang tính chuyển đổi cho Lake Nona. Nó sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các công việc có thu nhập cao hơn mà lẽ ra có thể mang lại lợi ích cho khu vực Orlando nói chung.”

.

Cuộc chiến giữa Disney và DeSantis bắt đầu khi Disney chỉ trích luật của Florida cấm các cuộc thảo luận trong lớp về xu hướng tính dục và tínhg giới. Một số vụ kiện đã được đệ trình kể từ đó, với việc Disney cáo buộc rằng đã bị DeSantis trả đũa.

.

⚪ ---- Cựu Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney đã có bài phát biểu khai mạc tại Đại học Colorado, ngôi trường cũ cô học, hôm Chủ nhật, sử dụng một phần bài phát biểu của mình để kêu gọi các đồng nghiệp một thời trong đảng của cô. “Sau cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc tấn công ngày 6 tháng 1, các đồng bạn Cộng hòa của tôi muốn tôi nói dối. Họ muốn tôi nói rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, rằng cuộc tấn công ngày 6/1 không phải là vấn đề lớn và Donald Trump không nguy hiểm,” Cheney nói. “Tôi đã phải lựa chọn giữa nói dối và mất vị trí lãnh đạo Hạ viện.”

.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Colorado năm 1988 tiếp tục nói rằng khi cô nói chuyện với các đồng nghiệp của mình vào buổi sáng cuối cùng khi cô làm chủ tịch hội nghị đảng, “Tôi đã nói với họ rằng nếu họ muốn một nhà lãnh đạo biết nói dối, họ nên chọn người khác.” Bà nói tiếp: “Không đảng phái nào, không quốc gia nào, không người dân nào có thể bảo vệ và duy trì một nền cộng hòa lập hiến nếu họ chấp nhận những nhà lãnh đạo đã gây chiến với pháp quyền, với tiến trình dân chủ, với sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, với chính Hiến pháp.”

.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto ngày 28/5 nói Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE: Organization for Security and Cooperation in Europe) nguy cơ sụp đổ do Nga và Belarus miễn cưỡng chấp thuận nhiệm kỳ của Estonia làm Chủ tịch OSCE vào năm 2024. Theo quy định của OSCE, chức chủ tịch luân phiên của tổ chức phải được tất cả 57 quốc gia thành viên chấp thuận, nhưng Nga và Belarus không ủng hộ việc Estonia ứng cử chức chủ tịch năm 2024. Đồng thời, Estonia chưa sẵn sàng từ bỏ vị trí ứng cử viên của mình.

.

Ông Haavisto cho biết OSCE có thể sụp đổ trước khi Phần Lan đảm nhận chức chủ tịch vào năm 2025 và cho biết thêm rằng tình hình rất nghiêm trọng: “Nếu không có chủ tịch vào năm 2024 và không có sự đồng thuận về vấn đề này, thì năm tới sẽ là năm OSCE bị phá hủy với tư cách là một tổ chức.”

.

Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu được thành lập tại Budapest, Hungary, vào năm 1994, khi một loạt các cuộc họp về an ninh và hợp tác Châu Âu phát triển thành một tổ chức. Tổ chức này đã gửi một phái đoàn giám sát tới Ukraine khi bắt đầu cuộc chiến của Nga với Ukraine vào năm 2014, khi quân Nga bắt đầu chiếm đóng Crimea của Ukraine. Nhiệm vụ là giám sát lệnh ngừng bắn và việc thực hiện hiệp định hòa bình Minsk, nhưng lệnh ngừng bắn liên tục bị phá vỡ - thường là do Nga, theo báo cáo của OSCE - và hiệp định không bao giờ được thực hiện. Nhiệm vụ kết thúc hoạt động vào tháng 3/2022 sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

.

⚪ ---- Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã trừng phạt 365 công dân Belarus được cho là có liên quan đến chế độ Nga hôm thứ Hai. Hơn nữa, tài sản của 20 công ty, cũng như tài khoản của 16 người khác bị nghi ngờ có quan hệ với lĩnh vực tài chính của Nga, sẽ bị đóng băng. "Họ cũng sẽ bị cấm vào khu vực Schengen", Bộ này cho biết thêm. Quyết định này được đưa ra để trả đũa quyết định của Minsk từ chối yêu cầu của nhà báo Ba Lan-Belarus Andrzej Poczobut về việc hủy bỏ bản án 8 năm tù mà ông đã nhận được sau khi đưa tin về chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ đã phá hủy tất cả các mục tiêu được chỉ định trong các cuộc không kích được tiến hành trong đêm chống lại Ukraine. "Kết quả của cuộc tấn công là các sở chỉ huy và trạm radar, cũng như máy bay, cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tấn công", Bộ này chia sẻ trong một tuyên bố, kết luận rằng mục tiêu của nhiệm vụ đã "đạt được". " và tất cả các cơ sở "bị phá hủy." Trong khi đó, chính quyền Kiev nói rằng mọi cuộc tấn công vào thủ đô đều đã được ngăn chặn thành công. Hai nước trong 24 giờ qua đã giao tranh dữ dội, với các cuộc không kích cũng được thực hiện trên lãnh thổ Nga.

.

tiệm ăn Việt

Nguyet Le

tiệm phở Việt dùng robot

⚪ ---- Chính quyền Kiev cho biết hôm thứ Hai rằng tất cả các mục tiêu nhắm vào thủ đô Ukraine đã bị bắn hạ, bao gồm 11 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-K và Iskander-M. Ít nhất ba trường hợp mảnh vỡ rơi xuống đã được báo cáo, làm bị thương ít nhất một người. "Đây đã là cuộc tấn công thứ 16 vào thủ đô kể từ đầu tháng. Kẻ thù đã thay đổi chiến thuật - sau một thời gian dài, chỉ tấn công vào ban đêm, chúng tấn công một thành phố yên bình vào ban ngày, khi hầu hết cư dân đang đi làm và trên đường phố ", chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu của Nga là "tiêu diệt thường dân".⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Hai nói rằng Nga có nguồn lực cần thiết để đáp trả nếu các thành viên NATO đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Lavrov đặc biệt đề cập đến thông báo rằng Hoà Lan và Đan Mạch sẽ dẫn đầu một nhóm các nước châu Âu trong nỗ lực dạy lực lượng Kiev cách sử dụng máy bay phản lực và cáo buộc hai nước thúc đẩy chương trình nghị sự của Washington trong các vấn đề của Lục địa già. "Tôi không nghi ngờ gì về việc các lực lượng vũ trang của chúng ta có khả năng đáp trả", Bộ trưởng nhấn mạnh.⚪ ---- Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm vào cuối ngày hôm Thứ Hai. Sau khi giành được đa số phiếu bầu cần thiết để đảm bảo một nhiệm kỳ nữa trong văn phòng với tư cách là người đứng đầu nhà nước, Erdogan dự kiến cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm cả những người của Pháp và Tây Ban Nha, người phát ngôn tiết lộ với truyền thông nhà nước. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về thời điểm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau.Người phát ngôn cho biết thêm, Ủy ban bầu cử tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công bố kết quả bầu cử tổng thống chính thức vào cuối tuần này. Trước đó, ông Biden đã gửi lời chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và bày tỏ sẵn sàng duy trì hợp tác với tư cách là đồng minh NATO.⚪ ---- Một số thành phố ở vùng Belgorod của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công từ trên không của lực lượng Ukraine, theo RIA Novosti hôm thứ Hai dẫn lời chính quyền địa phương. Thị trấn Shebekino và hai ngôi làng gần đó đã bị pháo kích sau khi dân nhận được tin nhắn thúc giục họ tìm nơi trú ẩn. Hai ngày trước, Nga báo cáo hơn 250 cuộc tấn công nhằm vào cùng một thị trấn khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương trong khoảng thời gian 24 giờ. Trong khi đó, lực lượng Moscow leo thang pháo kích vào thủ đô Ukraine, với các vụ nổ được báo cáo trên khắp Kiev ngày hôm Thứ Hai.⚪ ---- Các cuộc tấn công trong đêm của Nga đã đánh trúng một cơ sở quân sự ở Khmelnytskyi Oblast, chính quyền địa phương Ukraine cho biết hôm thứ Hai. Các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang làm việc để ngăn chặn các đám cháy bùng phát trong kho nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như kho vũ khí. Văn phòng thống đốc Khmelnytskyi cho biết 5 máy bay đã ngừng hoạt động do vụ tấn công và các nỗ lực sửa chữa chúng đang được tiến hành. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong có thể xảy ra.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh chuẩn bị cho việc phá hủy các hỏa tiễn mà Bắc Hàn có thể phóng trong thời gian tới. Lệnh này được đưa ra sau khi Bắc Hàn thông báo với Nhật Bản rằng họ có thể phóng một vệ tinh vào khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6, mà Tokyo nghi ngờ là sự che đậy cho một hỏa tiễn đạn đạo khác. Theo tuyên bố bằng văn bản của bộ này, quân đội nước này đã thiết lập các vùng nguy hiểm ở biển Hoa Đông và Thái Bình Dương phía đông Philippines.⚪ ---- Một người đàn ông đã mở cửa khẩn cấp giữa không trung trên một chuyến bay hồi đầu tuần vì cảm thấy ngạt thở, cảnh sát Nam Hàn cho biết hôm thứ Bảy. Theo Yonhap News, người đàn ông 33 tuổi giấu tên nói với nhà chức trách rằng anh đã bị căng thẳng rất nhiều sau khi mất việc gần đây, anh mở cửa vì muốn nhanh chóng ra khỏi máy bay. Ra trước một tòa án địa phương để thẩm vấn vào cuối tuần qua, người đàn ông nói rằng anh ta "rất xin lỗi những đứa trẻ" trên máy bay.Lệnh bắt giữ đã được ban hành cho người đàn ông vào Chủ nhật, với cáo buộc anh ta đã vi phạm luật an ninh hàng không. Cáo buộc có thể dẫn đến hình phạt có thể lên tới 10 năm tù. Các quan chức trước đó cho biết không ai trong số 194 hành khách trên chuyến bay kéo dài một giờ từ Daegu đến đảo Jeju bị thương nặng, mặc dù khoảng một chục người đã được điều trị vết thương nhẹ.⚪ ---- Cảnh sát đang truy nã một nghi phạm hoặc nhiều nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng tại một bữa tiệc ở Thung lũng Moreno khiến 4 người phải nhập viện. Cảnh sát Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) đã phản ứng với vụ nổ súng vào tối thứ Bảy, nằm trong khu 24800 trên đường Evening Shadow Court, ngay trước 9 giờ tối.Tại hiện trường, có 2 người đàn ông bị thương do đạn bắn, và được đưa nhập viện. Hai nạn nhân khác đã đến một bệnh viện địa phương, nơi họ cũng được điều trị vết thương do đạn bắn. Các quan chức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về mức độ thương tích của 4 nạn nhân, cũng không cho biết lý do vụ nổ súng. Cảnh sát xin ai có thông tin xin liên hệ với Điều tra viên Allen theo số 951-486-6700.⚪ ---- Quận Cam: nổ súng trongở khu Little Saigon, 3 người trúng đạn. Cảnh sát cho biết 3 người đã bị bắn sau khi một tay súng nổ súng bên trong một nhà hàng ở Garden Grove vào tối Thứ Bảy. Cảnh sát đã phản ứng với vụ nổ súng vào khoảng 11:36 tối. tại The Hot Lounge & Restaurant, tại 12921 Magnolia St. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã rút súng và bắt đầu nổ súng sau một cuộc tranh cãi.Các nhân viên y tế đã chuyển hai nạn nhân với vết thương do đạn bắn đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tên của cả hai người đàn ông, đều ở độ tuổi 40, chưa được tiết lộ. Người thứ ba, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, cũng phải nhập viện với vết thương do đạn bắn, nhưng tình trạng ổn định.Nghi phạm, một người đàn ông ở độ tuổi 40, đã bị những người khách quen bên trong nhà hàng bắt giữ và bị bắt sau khi cảnh sát đến hiện trường hỗn loạn. Trung sĩ Nick Jensen của Sở Cảnh sát Garden Grove nói: “Khi cảnh sát bước vào nhà hàng, họ đã phát hiện ra nghi phạm đang bị khách hàng giam giữ. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và kiểm tra phần còn lại của nhà hàng để tìm thêm nghi phạm và nạn nhân." Hôm Chủ nhật, nhà hàng mở cửa lại.⚪ ---- Louisiana: cửa tủ đá tiệm ăn bị lỗi, làmchết kẹt bên trong. Gia đình Nguyet Le kiện đòi bồi thường 1 triệu đôla. Gia đình của người quản lý của tiệm ăn Louisiana Arby có con trai là nhân viên đã tìm thấy bà nằm chết trong tư thế bào thai cuộn mình trong tủ đông không cửa ngăn của nhà hàng với cánh cửa bị lỗi, tay bà đẫm máu vì cố gắng trốn thoát điên cuồng, đã đệ đơn kiện công ty thức ăn nhanh để đòi bồi thường 1 triệu đô la.Gia đình bà Nguyệt Lê, 63 tuổi, ở Houston, đã đệ đơn kiện sau khi bà Lê được tìm thấy vào ngày 11 tháng 5/2023 nằm chết trong tủ đông đá tại nhà hàng Arby’s ở New Iberia, Louisiana. Đơn kiện đòi bồi thường 1 triệu đô la.⚪ ---- OKlahoma:làm nhân viên. Theo một quan chức thành phố, khách hàng tại một nhà hàng Việt Nam ở Campus Corner là những người đầu tiên ở thị trấm Norman được phục vụ bằng robot. Nguyen Pham, chủ tiệm Phở House, 331 White St., gần đây đã lập trình một robot để dọn món phở, chả giò, cơm chiên, mì sợi và các món ngon khác cho khách hàng quen.Pham cho biết anh được truyền cảm hứng để mua một con robot trong thời kỳ đại dịch khó thuê nhân viên. "Đối với nhân viên của tôi và nhà bếp, tôi nghĩ robot sẽ giúp ích. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mang thức ăn đến cho khách hàng nhanh hơn và cắt giảm chi phí", ông nói.Phạm thường thuê ba nhân viên một lúc để nhận đơn đặt hàng, phục vụ đồ ăn và bàn xe buýt. Với rô-bốt, anh ấy có thể giảm số nhân viên của mình xuống còn một người vì anh ấy cũng đã bắt đầu sử dụng bàn xe buýt. "Rất nhiều trong số đó chỉ dành cho mục đích tiếp thị," Pham nói. "Tôi không nghĩ có ai ở đây trong khu vực Thành phố Oklahoma có rô-bốt."

Scott Martin, chủ tịch Phòng Thương mại Norman, cho biết Phở House là nhà hàng đầu tiên có người máy phục vụ ở Norman và có thể là nhà hàng đầu tiên ở Oklahoma dùng robot.

.

⚪ ---- TIN VN. Đồng Nai: Khởi tố vụ án hình sự xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liên kế. Theo Báo Công An Nhân Dân. Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm tại Dự án khu dân cư (KDC) Tân Thịnh. Đây là dự án do Công ty CP LDG làm chủ đầu tư tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Sai phạm tại dự án này đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

.

⚪ ---- TIN VN. Không có chính sách thì 10-15 năm nữa không còn bác sĩ làm ở trạm y tế. Theo Báo Thanh Niên. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng chế độ đối với nhân viên y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở rất khiêm tốn, không tương xứng và nếu không sớm có chính sách phù hợp thì 10 - 15 năm nữa trạm y tế sẽ không có bác sĩ làm việc. Sáng 29.5, tại kỳ họp 5 Quốc hội XV, sau khi nghe báo cáo của đoàn giám sát, các đại biểu Quốc hội thảo luận về sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, y tế dự phòng, y tế cơ sở.

.

⚪ ---- TIN VN. Dự báo làn sóng sa thải lao động kéo dài hết năm. Theo VnExpress. Khoảng 5.200 trong số gần 9.560 doanh nghiệp được khảo sát cho biết sẽ cắt giảm trên 5% lao động từ nay đến hết năm 2023. Dự báo được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) nêu trong báo cáo khảo sát khó khăn doanh nghiệp và triển vọng kinh tế cuối năm 2023 gửi Thủ tướng. Trong gần 9.560 doanh nghiệp tham gia khảo sát cuối tháng 4 có 82% cho biết sẽ giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong nửa năm còn lại. Hơn 7.300 doanh nghiệp cho biết vẫn hoạt động song 71% số này có kế hoạch cắt giảm lao động (khoảng 5.200 công ty), nhiều nhất ở hai lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Doanh nghiệp cắt giảm phần lớn là ngoài nhà nước và một nửa trong số này hoạt động tại TP HCM, Bình Dương. Doanh nghiệp cho biết thách thức lớn nhất đang phải đối mặt là đơn hàng.

.

⚪ ---- HỎI 1: LHQ nói 1/5 trẻ em Bắc Hàn dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu y tế quốc tế gần đây, cứ 5 trẻ em Bắc Hàn dưới 5 tuổi thì có gần 1 trẻ bị suy dinh dưỡng. Trong khi tỷ lệ còi cọc - suy giảm tăng trưởng và phát triển thể hiện qua chiều cao thấp so với tuổi - của trẻ em Bắc Hàn trong độ tuổi đó được ước tính là 16,8%, thì tỷ lệ gầy còm - thấp cân nặng so với chiều cao, được coi là nguy hiểm nhất ở dạng suy dinh dưỡng - là 2,5%, theo một báo cáo được công bố vào tuần trước bởi Quỹ Nhi đồng LHQ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Nhóm Ngân hàng Thế giới WB.

.

Tỷ lệ này nằm trong số những mức cao nhất trên thế giới và lớn hơn nhiều so với tỷ lệ tương ứng là 1,7% và 0,2% được ghi nhận ở trẻ em Nam Hàn. Dữ liệu chỉ ra rằng sức khỏe của hơn 326.000 trẻ em Bắc Hàn đang trong tình trạng tồi tệ do thiếu lương thực.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/05/103_351860.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Công nhân Mỹ ưa thích nghỉ có trả lương hơn bảo hiểm y tế?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu gần đây cho thấy người lao động coi trọng thời gian nghỉ được trả lương hơn là có bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động tài trợ. Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew có tên "Cách người Mỹ nhìn nhận công việc của họ" ("How Americans view their jobs") cho thấy 62% trong số 5.900 người được khảo sát cảm thấy việc có thời gian nghỉ phép để đi nghỉ hoặc ốm nhẹ là "cực kỳ" quan trọng, với 27% nữa cho rằng điều đó "rất" quan trọng.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/workers-value-paid-time-off-121500341.html

.

.