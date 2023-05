Đại hội điện ảnh Cannes 2023: Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất, Phạm Thiên Ân đoạt giải Phim Đầu Tay Xuất Sắc Nhất.

- Mỗi bên nhường 1 chút: Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy OK tạm gỡ trần nợ 2 năm

- Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ ca ngợi sơ thảo thỏa thuận nậng trần nợ đạt được đêm Thứ Bảy

- Rick Wilson (cựu Cộng Hòa): Trump "chết hoặc ngồi tù" thì ứng cử viên khác mới có thể thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024

- Tổng Thống Belarus nhập viện, bệnh nặng, sau khi họp với Putin. Đối lập Belarus nói có thể Putin đầu độc Lukashenko.

- Đại sứ Nga tại Anh: Đừng nói Ukraine sẽ thắng, vì Nga vẫn chưa có hành động nghiêm túc nào ở Ukraine.

- Đối lập Belarus: biệt kích Belarus đã vào biên giới Ukraine tham chiến hồi tháng 2/2022 cùng với lính Nga

- Ngoại Trưởng Ukraine: không nghe TQ đề Ukraine cắt đất cho Nga đổi hòa bình

- Ukraine bắn hạ thành công 52 trong số 54 máy bay không người lái do Nga bắn vào Kiec đêm qua

- Ukraine: trong 24 giờ qua, đã hạ sát 400 lính Nga, bắn cháy 3 xe tăng, 7 xe bọc thép, 11 ổ pháo, 9 xe tải

- Ukraine: Cường độ tấn công của Nga gần Bakhmut đã giảm nhẹ, trong hôm qua, 80 lính Nga chết và 99 bị thương.

- Ukraine: bác đề nghị của TQ muốn ngưng bắn tức khắc cho hòa đàm Ukraine-Nga vì TQ không đòi Nga rút quân, nghĩa là Ukraine sẽ mất 1/5 lãnh thổ

- Ukraine: Nga bỏ rơi một số ngôi làng ở Belgorod nơi biên giới Ukraine, quân kháng chiến Nga chống Putin đang hoạt động ở Moscow Oblast của Nga.

- Quân Ukraine đã tiến được gần nửa km gần Bakhmut

- Gần 400 binh sĩ Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams của Mỹ ở Đức

- Nga hù dọa sẽ đáp trả hành động chống Nga của Đức

- Cảnh sát Hoà Lan: 1.579 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở The Hague

- Quân Nga đã phá hủy 2 kho đạn Ukraine

- Khu vực Belgorod của Nga đã trở thành mục tiêu pháo kích từ quân đội Ukraine với khoảng 250 vụ/ngày.

- Hạ viện Cộng Hòa tiểu bang Texas luận tội Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang cũng Cộng Hòa, lột chức, chờ ra Thượng Viện xử

- San Diego: 1 phụ nữ đang ngồi trên xe đi xa lộ, bị bao xi măng xe trước lật đổ rơi trúng, chết liền

- Một băng cướp 4 tên bị bắt sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao xuyên qua Quận Los Angeles

- Quận Cam có 2.1 triệu người nhập cư cơ nguy bị trục xuất, Santa Ana là nơi duy nhất ở OC bảo vệ di dân

- Giải thưởng Anh hùng Quận Cam 2023 trao cho Peter Pham.

- Ohio: cảnh sát Adam Nguyễn bị truy tố vì chụp hình dưới váy 1 cô gái

- Reuters: Tàu TQ vào quậy biển VN, không ra đi.

- TIN VN. Việt Nam có thể cấm hoàn toàn Tiktok nếu nền tảng này không hợp tác.

- TIN VN. Bệnh viện Bình An Quảng Nam nợ lương, bảo hiểm, người lao động "kêu cứu".

- HỎI 1: Học trò lớp 12 rao bán 1 trường trung học ở Maryland với giá rẻ mạt? ĐÁP 1: Tuy vô hại, vẫn giựt mình.

- HỎI 2: Xe điện vẫn còn xa tầm tay nhiều người Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/5/2023) ⚪ ---- Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Suzanne Clark cho biết sơ thảo thỏa thuận trần nợ đạt được đêm Thứ Bảy chứng minh rằng Bạch Ốc và Quốc hội có thể "kết hợp với nhau trên cơ sở lưỡng đảng và hành động vì lợi ích tốt nhất của đất nước chúng ta." Clark kêu gọi thông qua thỏa thuận "không chậm trễ."

Clark nói: “Mặc dù chúng ta đang tiến một bước quan trọng hơn để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối mặt với kịch tính giới hạn nợ trong tương lai nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta không tìm ra những cách hợp lý để giảm chi tiêu liên bang và giảm nợ quốc gia. Các nhà lãnh đạo liên bang nên sử dụng cơ hội này để hạn chế chi tiêu ngoài tầm kiểm soát để tránh đơn giản là chuyển vấn đề cho các thế hệ tương lai."

.

⚪ ---- Rick Wilson — người đồng sáng lập Dự án Lincoln và là nhà chỉ trích Trump lớn tiếng — đang chia sẻ dự đoán của mình cho cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 và theo dự đoán của ông, điều đó có vẻ không tốt cho Đảng Cộng hòa. Theo Wilson, Trump sẽ phải "chết hoặc ngồi tù" để một ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác có cơ hội giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024. Tệ hơn nữa, Wilson thậm chí còn cho rằngvào tù có thể không đủ để làm giảm ảnh hưởng của Trump đối với cử tri. Theo báo Mediaite, Wilson đã đưa ra nhận xét của mình trong một phân đoạn gần đây của "The Dean Obeidallah Show."

.

Wilson nói: “Trump vẫn có ảnh hưởng lớn đối với Đảng Cộng hòa. Tôi phải lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất là Donald Trump sẽ trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa một lần nữa. Có rất ít con đường để có được Ron DeSantis hoặc bất kỳ ai trong số này những người pha trò trong lĩnh vực này về đích trong cuộc thi chính. Ý tôi là, Trump phải chết hoặc ngồi tù. Và ngay cả khi ngồi tù, Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ."

.

⚪ ---- Có vẻ như Cha già dân tộc Belarus đã bị Cha già dân tộc Nga đầu độc. Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã được đưa vào bệnh viện ở Moscow, theo lời nhân vật đối lập nổi tiếng và cựu ứng cử viên tổng thống, Valery Tsepkalo, đưa tin trên Twitter vào ngày 27/5. Sau cuộc họp kín với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Lukashenko nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện ở Moscow trong tình trạng nguy kịch.

.

Tsepkalo viết trên Twitter: “Các thủ tục lọc máu đã được tiến hành và tình trạng của Lukashenko được coi là không thể vận chuyển được. Những nỗ lực được phối hợp để cứu nhà độc tài Belarus nhằm mục đích xua tan những suy đoán liên quan đến việc Điện Kremlin bị cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc ông ta.”

.

Bản thân Lukashenko đã giải thích sự vắng mặt của anh ấy trong cuộc sống công cộng vào ngày 23/5, cho rằng đó là một căn bệnh: “Adenovirus hay bất cứ thứ gì? Adenovirus. Không có gì đâu… Nhưng vì tôi không có cơ hội được điều trị… tất cả đều tích tụ lại.”

.

Mặc dù bản chất chính xác của căn bệnh của Lukashenko vẫn chưa được tiết lộ, nhưng vi khuẩn adenovirus có thể gây ra nhiều loại bệnh ở người, từ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính đến tình trạng nghiêm trọng ở những người có hệ miễn dịch yếu.

.

⚪ ---- Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết Nga vẫn chưa có hành động nghiêm túc nào ở Ukraine. Đại sứ chỉ ra rằng tình hình phụ thuộc vào sự leo thang của chiến tranh, cảnh báo về việc tăng cường hơn nữa là điều không mong muốn và cũng không cần thiết. Ông nhấn mạnh mong muốn hòa bình của Nga và không có bất kỳ đe dọa nào từ Ukraine đối với Nga: "Sẽ là một sai lầm duy tâm lớn khi nghĩ rằng Ukraine sẽ thắng thế. Nga lớn gấp 16 lần Ukraine. Chúng tôi có nguồn lực khổng lồ và chúng tôi chưa bắt đầu hành động nghiêm túc."

.

⚪ ---- Lính lực lượng đặc biệt Belarus đã vượt qua biên giới Ukraine vào tháng 2/2022 cùng với lính Nga, theo Chủ biên trang tin tức độc lập của Belarus Hiến chương 97, Natalya Radina, nói với Radio NV vào ngày 25/5.

.

Bà nói, đề cập đến các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Belarus và Ukraine: "Chúng tôi không thể nói về một số loại chỉ tham gia một phần vì các lực lượng Nga đã xâm chiếm Ukraine vào ngày 24/2/2022 từ lãnh thổ của Belarus. Không chỉ có quân đội Nga, mà một phần của Lực lượng tác chiến đặc biệt của Belarus cũng đã xâm chiếm Ukraine cùng với họ. Họ mặc đồng phục lính Nga, nhưng chúng tôi có dữ liệu cho thấy họ đã ở đó. Ngay cả các radio của Belarus cũng được tìm thấy với mật danh Belarus. Mọi người đã nghe thấy tiếng Belarus và nhìn thấy máy bay Belarus trên bầu trời. Vì vậy, chắc chắn, chúng tôi cần điều tra thêm về điều này. Hầu hết lính Belarus đã xâm lược Ukraine cùng với người Nga, đã thiệt mạng. Thực tế là họ đã ở đó thì không thể phủ nhận. Đó là sự thật."

.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba bác bỏ thông tin của Wall Street Journal rằng Đại diện đặc biệt của Trung Quốc Li Hui đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine là một phần của Nga, Bộ trưởng cho biết trong một tin nhắn video vào ngày 27/5.

.

Kuleba cho biết sau khi bài báo xuất hiện, ông đã ngay lập tức liên hệ với các đồng nghiệp của mình ở các thủ đô châu Âu mà Li Hui đã đến thăm. Ông nói, không ai trong số họ xác nhận rằng các cuộc đàm phán đã được tổ chức để công nhận các vùng lãnh thổ hiện do nhà nước xâm lược kiểm soát là của Nga. Ông cho biết thêm Ukraine đang tham gia đối thoại với tất cả các đối tác quan trọng và đang theo dõi tình hình.

.

⚪ ---- Ukraine đã đánh chặn và bắn hạ thành công 52 trong số 54 máy bay không người lái do Iran sản xuất được cho là do quân đội Nga phóng trong một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm qua vào thủ đô Kiev. Theo Kyiv Independent, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này được cho là lớn nhất từng được thực hiện ở thủ đô Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, vụ không kích xảy ra vào Ngày Kiev, ngày kỷ niệm thành lập thành phố, khiến một người đàn ông 41 tuổi thiệt mạng và một phụ nữ 35 tuổi bị thương.

.

⚪ ---- Theo tổng tham mưu của quân lực Ukraine, báo cáo vào Chủ nhật rằng tổng cộng 206.600 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine từ ngày Nga xâm lược Ukraine, với chính xác 400 lính Nga chết trong 24 giờ qua. Ukraine nói rằng Moscow đã chịu tổn thất về vật chất trong giai đoạn này, bao gồm ít nhất 3 xe tăng, 7 xe bọc thép bảo vệ, 11 hệ thống pháo, 3 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 9 xe tải và xe chở dầu, cùng 2 đơn vị thiết bị đặc biệt.

.

⚪ ---- Cường độ các cuộc tấn công của Nga gần Bakhmut đã giảm nhẹ, theo Ukrinform đưa tin, dẫn lời Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của quân khu phía đông Ukraine. Cherevatyi tuyên bố rằng Bakhmut chỉ có một cuộc giao chiến trong ngày hôm qua, khiến 80 lính Nga thiệt mạng và 99 người bị thương. Cherevatyi cũng lưu ý rằng quân đội của nhóm Wagner đang được thay thế bằng các đơn vị khác, cho thấy sự luân chuyển hoặc thay đổi thành phần của lực lượng chiếm đóng trong khu vực.

.

⚪ ---- Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trong một bài đăng trên Twitter ngày 26/5 rằng bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào trong cuộc chiến với Nga đều đồng nghĩa với sự thất bại của nền dân chủ và sự bảo tồn chế độ của nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Podolyak đưa ra tuyên bố này để đáp lại việc Đặc phái viên Li Hui của Trung Quốc được cho là đang cố gắng thuyết phục các đồng minh của Kiev thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến Nga-Ukraine, như thế cuộc chiến sẽ để lại phần lớn vùng đông nam Ukraine dưới sự chiếm đóng và kiểm soát của Nga.

.

Podolyak viết: "Bất kỳ 'kịch bản thỏa hiệp' nào không liên quan đến việc giải phóng tất cả các lãnh thổ của Ukraine và về điều mà 'các nguồn ẩn danh' trong giới tinh hoa châu Âu và Hoa Kỳ thỉnh thoảng nói đến, chẳng khác nào công nhận sự thất bại của nền dân chủ, chiến thắng của Nga và sự bảo tồn của chế độ Putin."

.

Vào ngày 26/5, Wall Street Journal đưa tin rằng đại diện đặc biệt của Trung Quốc Li Hui, người được giao nhiệm vụ cố gắng hòa giải xung đột, trong chuyến thăm châu Âu đã kêu gọi ngừng bắn mà không có sự rút quân của Nga, điều này sẽ trao cho Nga quyền kiểm soát gần 1/5 diện tích vùng đất Ukraine.

.

⚪ ---- Đại diện Tình báo Quốc phòng Ukraine, Andriy Yusov, nói trong một chương trình trên đài TV công cộng Suspilne vào ngày 26 tháng 5, Nga đã bỏ rơi một số ngôi làng ở Belgorod Oblast của Nga. Ông chỉ ra rằng các chiến binh tình nguyện của Nga [chống Putin] hiện cũng đang hoạt động ở Moscow Oblast của Nga.

.

Yusov nói: “Có một số ngôi làng ở biên giới mà chính quyền Moscow đã thực sự chạy trốn, về nguyên tắc, hiện tại không có chính phủ nào ở đó. Nếu chúng ta nói về các hoạt động của phong trào kháng chiến và đại diện Nga của các tình nguyện viên nổi dậy, thì họ hiện đang hoạt động tích cực, bao gồm cả ở Moscow Oblast.”

.

⚪ ---- Quân Ukraine đã tiến được gần nửa km gần Bakhmut, theo người phát ngôn Nhóm phía Đông của Quân Lực Ukraine, Serhiy Cherevatyi, cho biết trên TV quốc gia hôm 27/5. Ông nói: “Trong các hành động phản công của chúng tôi tại một số vị trí, các đơn vị của chúng tôi đã có thể tiến lên 350 đến 450 mét.

.

Các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được 54 quân địch và làm bị thương 84 tên khác. Quân đội đã phá hủy một bệ phóng tên lửa đa năng Grad, ba khẩu pháo, ba UAV, một súng cối tự hành 2C4 Tulpan và hai kho đạn dã chiến.

.

⚪ ---- Gần 400 binh sĩ Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams của Mỹ ở Đức, theo tờ New York Times đưa tin, dẫn lời phát ngôn viên Pentagon. Các binh sĩ được chia thành hai nhóm, với một nhóm tập trung vào các kỹ năng y tế và huấn luyện sử dụng súng, trong khi nhóm còn lại học tiếp nhiên liệu và bảo trì xe tăng. Quá trình huấn luyện liên quan đến việc sử dụng khoảng 31 xe tăng M1 Abrams, được triển khai tới Đức dành riêng cho chương trình này.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy nói rằng Moscow buộc phải đáp trả những gì họ cho là hành động chống Nga của Đức, theo hãng tin TASS. Zakharova giải thích rằng mục tiêu của Moscow không phải là bắt đầu các hành động không thân thiện, tiếp tục cáo buộc Berlin về "bài Nga. Đức bắt đầu toàn bộ câu chuyện bằng việc trục xuất - không phải chúng tôi. Đối với tôi, bí ẩn của thế kỷ là tại sao Đức không đưa ra những tuyên bố cởi mở về chủ đề nóng bỏng này, vốn ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Đức."

.

Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Điện Kremlin chỉ thị cho hàng trăm nhân viên người Đức đang làm việc cho các tổ chức của Đức ở Nga phải rời khỏi Nga hoặc đối mặt với tình trạng thất nghiệp.

.

⚪ ---- Cảnh sát Hoà Lan cho biết 1.579 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở The Hague hôm thứ Bảy. Cuộc biểu tình phản đối trợ cấp nhiên liệu hóa thạch ở Hoà Lan được tổ chức bởi nhóm Extinction Rebellion. Các nhà hoạt động đã chặn đường cao tốc A12 ở trung tâm thành phố, cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông. Các nhà chức trách cho biết 40 người sẽ bị truy tố. Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo giữa cảnh sát và người biểu tình.

.

⚪ ---- Quân Nga đã phá hủy 2 kho đạn Ukraine của Lữ đoàn tấn công đường không 79 và Lữ đoàn tấn công núi 128, theo RIA Novosti đưa tin hôm thứ Bảy, dẫn Bộ Quốc phòng Nga. Các kho được đặt tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong và khu vực Zaporizhzhia. Các chi tiết chính xác không được thông báo.

.

⚪ ---- Theo thống đốc khu vực, Vyacheslav Gladkov, khu vực Belgorod của Nga đã trở thành mục tiêu pháo kích từ quân đội Ukraine với khoảng 250 vụ được ghi nhận mỗi ngày. Quan chức này nói khu đô thị Graivoronsky đã trải qua nhiều cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh, trong đó ngôi làng Kozinka là mục tiêu nặng nề với tổng cộng 123 quả đạn. Khu đô thị Shebekinsky cũng bị pháo kích 106 lần.

.

Cuộc đột kích xuyên biên giới gần đây được coi là một nỗ lực có thể xảy ra của Ukraine nhằm chuyển hướng sự chú ý của Nga khỏi cuộc xung đột đang diễn ra và chuẩn bị cho một cuộc phản công đã được dự đoán trước của Ukraine.

.

⚪ ---- Tổng Thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” vào cuối ngày thứ Bảy khi họ chạy đua để đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế chi tiêu liên bang và giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trần trước thời hạn ngày 5 tháng 6, theo lời Chủ tịch Hạ viện cho biết. Thỏa thuận này sẽ ngăn chặn một vụ vỡ nợ thảm khốc của Hoa Kỳ, nhưng có nguy cơ khiến cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa tức giận với những nhượng bộ được đưa ra để đạt được thỏa thuận đó.

.

Với phác thảo của một thỏa thuận, gói lập pháp có thể được soạn thảo và gửi tới các nhà lập pháp kịp thời để bỏ phiếu vào đầu tuần tới tại Hạ viện và sau đó là tại Thượng viện. Trọng tâm là một thỏa thuận ngân sách2 năm sẽ giữ nguyên chi tiêu cho năm 2024 và áp đặt các giới hạn cho năm 2025 để đổi lấy việc tăng giới hạn nợ trong hai năm, đẩy vấn đề chính trị đầy biến động qua cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Các nhà đàm phán đã đồng ý với một số yêu cầu của Đảng Cộng hòa về yêu cầu công việc nâng cao đối với những người nhận phiếu thực phẩm đã gây ra sự phản đối từ một số Đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện. Biden cũng đã nói chuyện trước đó trong ngày với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quốc hội để thảo luận về tình trạng của các cuộc đàm phán.Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã tập hợp các đồng minh hàng đầu sau cánh cửa đóng kín tại Điện Capitol khi các nhà đàm phán thúc đẩy một thỏa thuận nâng giới hạn vay của quốc gia và tránh vỡ nợ liên bang lần đầu tiên, đồng thời thực hiện cắt giảm chi tiêu mà các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu.⚪ ---- Hạ viện tiểu bang Texas do Cộng Hòa điều hành đã luận tội Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Ken Paxton vào thứ Bảy về các điều khoản bao gồm hối lộ và lạm dụng lòng tin của công chúng. Quyết định này đánh dấu quay mặt đột ngột đối với một người cùng đảng Cộng hòa, người đã vươn lên trở thành ngôi sao của phong trào pháp lý bảo thủ bất chấp nhiều năm bị cáo buộc tham nhũng và hối lộ. Cuộc bỏ phiếu khiến Paxton bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức trong khi chờ kết quả xét xử tại Thượng viện tiểu bang và trao quyền cho Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott chỉ định người khác làm luật sư hàng đầu của Texas trong thời gian tạm thời, AP đưa tin.Paxton, 60 tuổi, đã bị FBI điều tra trong nhiều năm vì những cáo buộc rằng ông đã sử dụng văn phòng của mình để giúp đỡ một nhà tài trợ và bị truy tố riêng về tội gian lận chứng khoán vào năm 2015, mặc dù ông vẫn chưa hầu tòa. Cho đến tuần này, các đảng viên Cộng hòa của ông đã giữ lập trường im lặng trước các cáo buộc. Luận tội chỉ cần một đa số đơn giản trong Hạ viện. Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua 20 điều khoản luận tội với tỷ lệ 121-23, với ba thành viên vắng mặt, theo báo Texas Tribune.⚪ ---- Một người phụ nữ đã chết sau khi các bao xi măng rơi xuống từ một chiếc xe tải bị lật trên xa lộ liên bang ở San Diego vào chiều thứ Sáu, theo Sở tuần tra đường cao tốc California. Vụ này xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều. Một chiếc xe bán tải hiệu Chevrolet có rường cọc nặng một tấn đang di chuyển từ phía nam của đường cao tốc với tốc độ khoảng 60 dặm một giờ, nơi ngã quẹo đoạn đường dốc, người lái xe cảm thấy hàng hóa của mình - bao gồm các bao xi măng và các vật liệu xây dựng khác - dịch chuyển trong lòng xe tải.Tài xế sau đó mất lái khiến chiếc xe tải bị lật. Các bao xi măng tràn ra lòng đường, và một số bao rơi từ đoạn đường nối xuống làn đường của Tuyến đường 52 bên dưới đường dẫn. CHP cho biết một hoặc có thể là hai bao bê tông đã rơi trực tiếp từ đường xuống kính chắn gió của một chiếc Mercedes màu đen đang di chuyển trên Đường 52. Một phụ nữ khoảng 70 tuổi ngồi ở phía hành khách của chiếc xe đã bị va chạm. Theo các nhân viên y tế, cụ bà đã không qua khỏi vết thương của mình tại hiện trường. Tài xế chiếc Mercedes và tài xế xe tải không bị thương.⚪ ---- Một băng cướp đã bị bắt sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao xuyên qua Quận Los Angeles vào tối thứ Sáu. Nhóm gồm 4 tên ngồi trong xe khi cuộc truy đuổi bắt đầu ở Bakersfield. Theo California Highway Patrol, xe cảnh rượt theo các nghi phạm vào Quận L.A. Nhóm này được cho là đã dùng súng cướp một nạn nhân tại Thương xá Valley Plaza ở Bakersfield vào khoảng 6:24 chiều. Các nghi phạm lái xe lạng lách qua những con đường hẹp và những ngã tư đông đúc trong khi chạy với tốc độ lên đến 100 dặm một giờ khi họ đến khu vực L.A.Tại một thời điểm, chiếc xe rẽ vào một con đường hẻo lánh ở Hasley Canyon, nơi họ tăng tốc bởi hai chiếc xe tuần tra đang chờ sẵn. Do chiếc xe 4 cửa của băng cướp không thể di chuyển trên con đường đất đầy sỏi đá, 4 tên nhảy ra khỏi xe và bắt đầu chạy bộ về phía hẻm núi. Xe tuần tra đã đuổi kịp bộ tứ, và bắt cả 4 tên. Họ đã được chuyển trở lại cho cảnh sát Bakersfield.⚪ ---- Trong khi Quận Cam có 2.1 triệu người nhập cư gặp cơ nguy trục xuất đang chờ tòa xét hồ sơ, Santa Ana là thành thiên đường cho di dân lậu. Một báo cáo nghiên cứu mới cho biết Quận Cam có số lượng cư dân phải đối mặt với lệnh trục xuất cao nhất trong tiểu bang. Bản báo cáo "The State of Immigration Enforcement and Legal Resources in Orange County" của Quỹ Tư pháp Quận Cam cho thấy hơn 2,1 triệu trường hợp nhập cư đang chờ xử lý khi họ chờ quyết định từ các thẩm phán di trú.Giám đốc điều hành OCJF Sabrina Rivera cho biết Bộ Tư pháp đã mở một tòa án nhập cư ở Santa Ana vào tháng 11/2021 để giải quyết một số lượng lớn cư dân trước đây có các trường hợp nhập cư đang chờ giải quyết. Đó là một hệ thống pháp lý mà những người như Laura Hernandez, người đang chờ đợi phiên điều trần về nhập cư của mình, nói rằng rất khó ảnh hưởng. Hernandez nói: “Cho đến ngày nay, tôi vẫn sống trong nỗi sợ hãi rằng ICE có thể đến bắt tôi."Theo báo cáo, có gần 23.000 trường hợp trục xuất đang chờ quyết định từ một thẩm phán di trú tại tòa án di trú Santa Ana. Tính đến tháng 2/2023, tòa án này đã trục xuất 2.448 người. Tiến sĩ Blanca Ramirez, tác giả của báo cáo, nói rằng thật là mỉa mai vì Santa Ana là thành phố duy nhất của Quận Cam cam kết không bắt di dân lậu. Ramirez nói: “Thành phố duy nhất của chúng ta cho di dân tự do ở Quận Cam lại có một tòa án di trú ở giữa nó. Làm sao tàn nhẫn như vậy?"⚪ ---- Giải thưởng Anh hùng Quận Cam 2023 trao cho. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ của Quận Cam đã vinh danh một số anh hùng cộng đồng hôm Thứ Sáu 19/5/2023 như một phần của Giải thưởng Anh hùng Quận Cam (Orange County Heroes Awards). Giải năm nay trao cho 9 người hay tổ chức vì những hành động dũng cảm, lòng trắc ẩn và tác động đến cộng đồng của họ. Buổi lễ có sự tham gia của hơn 300 khách mời và quyên góp được hơn 146.000 đô la cho Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ.Trong số người được giải có Peter Phạm, Huntington Beach, CA, vinh danh là: Người Hùng Phục Vụ Thảm Họa. Trong đại dịch COVID-19, nhiều người cao niên ở khu vực Little Saigon, Quận Cam không thể rời khỏi nhà để tiếp cận thực phẩm. Để hỗ trợ những người cao niên này, Peter Phạm, thông qua tổ chức phi lợi nhuận của mình là Hội Việt Mỹ (Viet American Society), đã bắt đầu một chương trình giao bữa ăn nóng. Khởi đầu là vài trăm lượt giao hàng mỗi tuần đã tăng lên 2.700 lượt giao hàng mỗi tuần, cung cấp thức ăn cho 1.350 người. Chương trình cung cấp bữa ăn nóng phổ biến tiếp tục là nguồn cung cấp thực phẩm thiết yếu cho nhiều người cao niên có nhu cầu.Tổ chức phi lợi nhuận của Pham cũng đã hợp tác với Abound Food Care để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về hỗ trợ lương thực và khả năng dự trữ thực phẩm và nước trong trường hợp khẩn cấp. Nhờ Phạm và công việc của Hội Việt Mỹ thông qua Abound Food Care, Quận Cam sẽ được chuẩn bị tốt hơn để cung cấp thực phẩm cho người dân trong giai đoạn đầu của các cuộc khủng hoảng trong tương lai.⚪ ---- Một cảnh sát Columbus (Ohio) đã bị bắt và bị truy tố vì bị cáo buộc ghi hình dưới váy của một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên ở Illinois., 26 tuổi, thuộc Sở Cảnh sát Columbus, được cho là đã quay một đoạn video trái phép về một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và sau đó phát trực tiếp đoạn video đó, theo tài liệu tòa án mà đài WBNS có được.Vụ việc được cho là xảy ra ở Rosemont, Illinois vào Chủ nhật, ngày 21/5, tại Trung tâm Hội nghị Donald E. Stephens, theo tài liệu từ Tòa án lưu động của Quận Cook cho biết. Lý do Nguyễn có mặt tại trung tâm hội nghị không được tiết lộ ngay lập tức. Nguyen được trả tự do vào thứ Hai, ngày 21/5 để chờ ra tòa. Nguyen đã bị quản lý hành chính do bị điều tra hình sự.⚪ ---- Tin Reuters.Một tàu nghiên cứu của TQ và năm tàu hộ tống đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của VN hôm thứ Sáu gần các lô khí đốt do các công ty Nga khai thác ở Biển Đông, một ngày sau khi Việt Nam thúc giục các tàu này rời đi.Tàu Xiang Yang Hong 10 của TQ bắt đầu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 7 tháng 5, đánh dấu sự xâm phạm quan trọng nhất kể từ năm 2019, theo Ray Powell, người đứng đầu Dự án Myoushu của Đại học Stanford trên Biển Đông. Ông nói hành vi của Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một "sự leo thang đáng lo ngại". Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các vùng biển giàu năng lượng ở Biển Đông, bao gồm cả các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.Đợt tấn công năm 2019 kéo dài hơn ba tháng và chủ yếu nhắm vào một lô do công ty dầu mỏ nhà nước Nga Rosneft (ROSN.MM) vận hành. Chưa đầy hai năm sau đó, Rosneft đã bán tài sản của mình ở Biển Đông cho công ty nhà nước Zarubezhneft của Nga, công ty vận hành một số mỏ khí đốt đang diễn ra tranh chấp. Trong những tuần qua kể từ ngày 7 tháng 5, tàu nghiên cứu Trung Quốc, đôi khi có hàng chục tàu hộ tống, đã di chuyển phần lớn qua lô khí đốt 04-03, do Vietsovpetr, một liên doanh giữa Zarubezhneft và PetroVietnam, vận hành.Nó cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131 mà Việt Nam đã cấp phép cho Vietgazprom, một liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và PetroVietnam. Trung Quốc đã đưa ra các hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó. Ba công ty và đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, trả lời câu hỏi về bế tắc, cho biết Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và các vùng biển lân cận, cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. “Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc. Đó là hợp pháp và hợp pháp, và không có vấn đề gì khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác,” bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.Mao cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc với các bên liên quan về vấn đề này và muốn hợp tác với họ để “cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định của Biển Đông”, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc “chắc chắn sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.Hôm thứ Năm, khi Việt Nam đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi yêu cầu các tàu này rời đi, thì các tàu này đang ở lô 129, cũng do Vietgazprom điều hành, theo ông Powell. Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội hôm thứ Hai của cựu Tổng thống Nga và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.Ông Powell cho biết hai tàu cá Việt Nam đã theo dõi các tàu Trung Quốc ở khoảng cách 200-300 mét vào thứ Sáu, đồng thời lưu ý rằng các tàu Trung Quốc đã di chuyển đến một khu vực liền kề với các tàu do các công ty Nga điều hành. Theo quy tắc quốc tế, tàu được phép đi qua vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác nhưng các hoạt động của Trung Quốc từ lâu đã bị Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Philippines và Malaysia, coi là thù địch.⚪ ---- Đại hội điện ảnh Cannes 2023:Trần Anh Hùng, đạo diễn gốc Việt nổi tiếng với phim "Mùa Đu Đủ Xanh" hay "Xích-lô" vừa đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Cannes với cuốn phim “The Pot au Feu” tại Cannes Film Festival. Lấy bối cảnh thế giới ẩm thực Pháp năm 1885, bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1924 của Marcel Rouffe “The Passionate Epicure” kể về một nhân vật hư cấu sôi nổi, Dodin Bouffant, người được truyền cảm hứng từ nhà ẩm thực nổi tiếng người Pháp Jean Anthelme Brillat-Savarin.Trong khi đó, Phạm Thiên Ân đoạt giải thưởng Ống Kinh Vàng (Prix Caméra d'or) dành cho Phim Đầu Tay Xuất Sắc Nhất: Phim "Bên Trong Vỏ Kén Vàng" (Inside the Yellow Cocoon Shell). Đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải Ống Kính Vàng đúng 30 năm sau đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 1993 phim "Mùi Đu Đủ Xanh" đã giúp Trần Anh Hùng thắng giải Ống Kinh Vàng ở Cannes.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Tiktok, nếu tự cho rằng có tiêu chuẩn cộng đồng riêng, không tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại thì sẽ phải trả giá đắt. Tại Hội thảo kết nối mạng lưới quản lý đa kênh (MCN), các công ty truyền thông và nhà sáng tạo nội dung trên mạng (KOLs) do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức, Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định: "Nếu TikTok không hợp tác với Chính phủ, với cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ TT&TT thì chắc chắn nền tảng này sẽ bị cấm".⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Gặp khó khăn về tài chính, Bệnh viện Bình An Quảng Nam nợ lương của NLĐ nhiều tháng, riêng tiền nợ đóng BHXH hơn 2,5 tỉ đồng. Người lao động (NLĐ) tại Bệnh viện (BV) Bình An Quảng Nam (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí "tố" BV nợ lương, không đóng BHXH nhiều tháng liền. Theo đơn, từ tháng 4-2022, BV Bình An thông báo chỉ trả lương 70%, nợ lại 30% của tất cả NLĐ. Đến tháng 7-2022, NLĐ mới nhận được 30% lương tháng 4 và lương tháng 5,6. Từ tháng 7-2022, BV không trả lương đúng hẹn như trong hợp đồng lao động. Hiện nay, BV đang nợ lương của NLĐ trong nhiều tháng.⚪ ---- HỎI 1: Học trò lớp 12 rao bán 1 trường trung học ở Maryland với giá rẻ mạt?ĐÁP 1: Tuy vô hại, vẫn giựt mình. Một trường trung học ở Maryland đã được liệt kê trên mạng bất động sản Zillow với giá 42.069 đô la trong điều mà các quan chức của trường mô tả là một cú giỡn chơi của học sinh cuối cấp. Danh sách rao bán trường, xuất hiện một thời gian ngắn trên Zillow trước khi bị xóa vài giờ sau đó, mô tả trường trung học Meade High School rộng 12.458 foot vuông là một "nhà tù hoạt động dở dang. Tất cả 15 phòng tắm đều có vấn đề về nước thải. Có bếp và phòng ăn rộng rãi đẹp đẽ, có sân bóng rổ riêng!"Danh sách cho biết tài sản rao bán đi kèm với "các vấn đề về nước và nước làm mát không khí có mùi thơm từ thùng rác bổ sung!" Bob Mosier, phát ngôn viên của Trường Công lập Quận Anne Arundel, gọi danh sách bán trường trên là "quảng cáo cực kỳ sáng tạo."Mosier nói với tờ Baltimore Banner: “Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi rất ngạc nhiên khi danh sách rao bán trường được ước tính quá thấp so với giá trị của một mảnh bất động sản đắc địa như thế này, đặc biệt là một bất động sản có những tiện nghi tuyệt vời như vậy. Tôi không thể tưởng tượng rằng sẽ không có một cuộc đua vội vàng nào của các nhà thầu để giành lấy cái bất động sản này."Mosier cho biết các quan chức của trường tin rằng vụ rao bán trường này là một trò đùa của học sinh sắp ra trường. Anh nói rằng các quản trị viên đang xem xét nó như trò đùa vô hại.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Xe điện vẫn còn xa tầm tay nhiều người Mỹ?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát Consumer Pulse Summer 2023 của KPMG đã tiết lộ rằng gần một nửa số người chủ xe chạy bằng xăng hay chạy bằng dầu cặn diesel ở Hoa Kỳ đang cân nhắc chuyển sang sử dụng xe hybrid (lưỡng năng: điện/xăng) hoặc xe điện. Báo cáo cho thấy giá xăng tăng và những lo ngại về môi trường là những lý do thúc đẩy người mua cân nhắc các loại xe sạch hơn.KPMG, một công ty kế toán và kiểm toán quốc tế, đã khảo sát 1.003 người ở Mỹ để tìm hiểu về suy nghĩ của người tiêu dùng đối với xe điện. Nghiên cứu tiết lộ rằng chi phí cao là một trở ngại trong việc áp dụng nhanh hơn các loại xe chạy điện, theo Automotive News đưa tin. Các hộ gia đình có thu nhập ít nhất 100.000 đô la có nhiều khả năng đã sở hữu một xe điện, trong khi những hộ gia đình có thu nhập thấp hơn cho biết sẽ cân nhắc sử dụng xe điện trong tương lai.Chi tiết: