Đài RIA hôm thứ Sáu loan tin rằng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong khi thăm Việt Nam vài ngày trước rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ "rất dài", ước tính nó có thể kéo dài "trong nhiều thập niên".

- Đài RIA của Nga: Dmitry Medvedev nói tại VN: cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài nhiều thập niên (mạng lính và dân dư cho chiến tranh?), mắng Trump là kẻ hèn nhát (vì khi làm Tổng Thống Mỹ không chuyển qua độc đảng?), Nga sẽ nổ nguyên tử ở Ukraine nếu...

- Đức: Kinh tế suy thoái vì cuộc chiến ở Ukraine, GDP giảm 0,3% trong quý I, là 2 quý suy giảm liên tục

- Cậu Donald Trump Jr. đột nhiên líu lưỡi, chửi bố mình: Trump có sức thu hút của một người hành nghề tô điểm xác chết cho tang lễ

- Nam Hàn: Phi cơ Asiana Airlines hạ khẩn vì 1 hành khách mở cửa thoát hiểm, 12 người nhập viện, kẻ mở cửa bị mắt

- Địa Trung Hải: tàu vượt biên chở 500 thuyền nhân hỏng động cơ, biến mất

- Các bộ trưởng Mỹ, Nhật và 12 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khác sẽ họp về chuỗi cung ứng chip, thuốc và các mặt hàng quan trọng nếu gặp "khẩn cấp"

- Động đất 6,1 độ richter ngoài khơi Nhật Bản

- Thống đốc vùng Belgorod của Nga: bị tấn công 14 lần trong 24 giờ qua

- Nga: Mỹ bật đèn xanh cho quân Ukraine đánh vào lãnh thổ Nga

- Zelensky: Nga bắn vào bệnh viện Dnepr, 1 người chết và 15 người bị thương

- Thủ tướng Đức: muốn gặp Putin để nói, cuộc chiến Ukraine không thể giải quyết ở chiến trường và biên giới Nga không thể ở đường chiến tuyến bây giờ.

- Bạch Ốc: hài lòng vì Ukraine bắn hạ thành công 6 hỏa tiễn Kinzhal của Nga ở Kiev

- London: 1 chiếc xe hơi đã đâm vào cổng Phủ Thủ Tướng

- Mỹ: Nga giao vũ khí nguyên tử cho Belarus là bình thường, Nga sẽ không bắn vũ khí nguyên tử từ Belarus

- Độc chiêu: Ron DeSantis hứa trong ngày đầu tiên giữ chức Tổng Thống sẽ ân xá cho Trump và tất cả các bị cáo tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Ron DeSantis nịnh vợ tuyệt vời: các tạp chí Mỹ không đưa hình bà DeSantis lên trang bìa vì kỳ thị Cộng Hòa (?).

- Xuất chiêu chợ búa, Trump mắng DeSantis là thằng ngu không biết gì, làm gì cũng dở.

- Tổng thống Mexico kêu gọi cử tri gốc Tây Ban Nha: đừng bầu 1 phiếu nào cho Ron DeSantis

- 2 nhân viên của Trump đã chuyển các thùng giấy tờ tại Mar-a-Lago một ngày trước khi đặc vụ FBI đến tìm tài liệu mật.

- Georgia: Giáo phận Công giáo Columbus cắt bỏ 15 nhà thờ, đóng 2 trường học

- TT Biden đề cử Tướng Không quân Charles "CQ" Brown Jr làm Tham mưu trưởng Liên quân kế tiếp. Đương quyền Tham mưu trưởng Tướng Milley ủng hộ Tướng Brown

- California: GS Jennifer Trần ứng cử vào ghế trống của DB Barbara Lee (vì DB Lee tranh ghế Thượng nghị sĩ)

- Georgia: vinh danh 3 học sinh trung học (Hussain Fahad, Brian Nguyen, và một em) cứu 1 phụ nữ giữa đường

- Quận Cam: 1 phụ nữ sụp hố cầu đường, được cấp cứu xuống hố cứu lên.

- TIN VN. Phản đối việc Trung Quốc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại 3 đảo Trường Sa.

- TIN VN. 'Kinh tế mất đi động lực khi 1 triệu tỷ đọng trong ngân hàng'.

- TIN VN. 'Lý do tăng giá điện do EVN lỗ lớn kéo dài là chưa phù hợp'.

- HỎI 1: Thế giới đang có 50 triệu nô lệ kiểu mới: 28 triệu lao động cưỡng ép, 22 triệu hôn nhân cưỡng ép? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân số Hoa Kỳ lão hóa nhanh hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/5/2023) ⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công "phủ đầu" trong trường hợp phương Tây quyết định cung cấp vũ khí nguyên tử cho Ukraine. Medvedev tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam: "Quy luật chiến tranh là không thể đảo ngược. Nếu liên quan đến vũ khí nguyên tử, cần phải tấn công phủ đầu."

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine mong muốn nhận được nhiều viện trợ quân sự hơn từ phương Tây, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, sau khi Mỹ chấp thuận đào tạo phi công Ukraine sử dụng loại máy bay này." (ghi chú: tại sao tới VN mới nói điều này, trong khi Nga biết chắc rằng Mỹ không bao giờ đưa vũ khí nguyên tử cho nước nào hết, dù là Nam Hàn, Nhật hay Đài Loan? Có thể vì Tập Cận Bình nhờ Nga nói giùm, rằng VN đừng có mơ mộng làm vũ khí nguyên tử?)

Nhận xét về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, Medvedev cho biết ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump là "một người tốt, nhưng là một kẻ hèn nhát", theo RIA Novosti. Ông nói thêm rằng "điều quan trọng là không bầu chọn một người mắc chứng mất trí nhớ", có thể ám chỉ Tổng thống Joe Biden. Medvedev cũng cho rằng CEO Twitter Elon Musk nên "phát động chiến dịch thay đổi hiến pháp" để có thể tranh cử tổng thống. Musk không đủ điều kiện vì Musk sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ.

⚪ ---- Bộ Kinh tế Đức hôm thứ Sáu cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy thoái ở nước này. Bộ nhấn mạnh nền kinh tế Đức đã phải chịu đựng và suy yếu trong suốt mùa đông vì xung đột Nga-Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng tâm lý chung của người tiêu dùng ở nước này vẫn tích cực và không cần thiết phải đánh giá lại tình hình. tình hình kinh tế. Hôm thứ Năm, dữ liệu của Đức cho thấy GDP của nước này đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên, bước vào thời kỳ suy thoái sau quý thứ hai liên tiếp bị thu hẹp. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết các số liệu cho thấy "những tín hiệu tiêu cực đáng ngạc nhiên".

(ghi chú: các dư luận viên từ Moscow, Bắc Kinh, Hà Nội... nói rằng cuộc chiến Ukraine là do Mỹ và NATO gài bẫy Nga "phải đánh Ukraine để tự vệ" nhưng hiển nhiên tình hình lạm phát ở Mỹ và nhiều nước Châu Âu cho thấy không ai xúi Putin kiểu đó. Chính trị Mỹ & Châu Âu là "mì ăn liền" vì hễ lạm phát, kinh tế giảm là chính phủ thất cử liền, như Hạ Viện Mỹ mất năm 2022 chuyển từ Dân Chủ sang Cộng Hòa vì giá xăng lên cao do bùng nổ cuộc chiến Ukraine. Các dư luận viên kia hài lòng khi thấy Putin chiếm một tỉnh Gruzia (tên Mỹ: Georgia) năm 2008, chiếm Crimea năm 2014, và có thể đang hài lòng vì Trung Quốc (hẳn là do Biden xúi Tập?) trong năm 2023 cấm VN đánh bắt cá Biển Đông từ 1/5/2023 đến 16/8/2023, và đưa tàu Xiang Yang Hong 10 vào vùng EEZ của VN.)

⚪ ---- Đột nhiên líu lưỡi, chửi bố mình. Cậu Donald Trump Jr. đã có một sự nhầm lẫn bất ngờ trong chương trình trực tuyến của anh ấy, "Triggered With Don Jr." đêm thứ Năm, vô tình đổi tên của cha mình với tên của đối thủ năm 2024 là Ron DeSantis. Bàn về việc khởi động chiến dịch Twitter Spaces “DeSaster” của thống đốc Florida cậu Don Jr. đã nhắm vào DeSantis vì “về cơ bản là đọc, giống như, một bài luận văn viết sẵn về những gì anh ta sẽ làm.”

Nhưng chỉ vài phút sau bài phát biểu tuyên bố “sự thất bại trong việc phóng” của DeSantis, cậu Trump Jr. nhầm lẫn nói: “Một khi bạn thực sự đưa ra sự thật, tôi nghĩ một hình ảnh khác sẽ xuất hiện... Trump có sức thu hút của một người hành nghề mortician [nghĩa: nghề tô điểm xác chết cho tang lễ], và nguồn năng lượng khiến Jeb Bush trông như một vận động viên Olympic.” Trump Jr. tạm dừng một lúc sau sự nhầm lẫn nhưng vẫn tiếp tục, sau đó tuyên bố DeSantis là một kẻ lật lọng, người tiếp tục né tránh các câu hỏi về lập trường của mình đối với Ukraine. Don Jr. cũng mắng DeSantis vì “giọng mũi và ẻo lả” của anh ấy, cho rằng “điều đó thật tệ.”

⚪ ---- Hành khách trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Nam Hàn đã phải chịu cảnh hạ cánh như địa ngục sau khi một hành khách mở cửa máy bay khi máy bay vẫn đang ở trên không. Chiếc máy bay A321 của Asiana Airlines đang hạ cánh xuống sân bay Daegu sau chuyến bay từ đảo Jeju phía nam thì một người đàn ông 33 tuổi đã cố gắng mở một phần cửa thoát hiểm ở độ cao 700 feet mặc dù phi hành đoàn đã cố gắng ngăn anh ta lại.

Các video clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy không khí ùa vào cabin, hất tung tóc hành khách. Máy bay đã hạ cánh an toàn, mặc dù một số hành khách phàn nàn về vấn đề hô hấp và 12 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Người đàn ông mở cửa đã bị bắt và đối mặt với án tù 10 năm vì vi phạm luật an toàn hàng không. Động cơ của anh ta không rõ ràng.

⚪ ---- Địa Trung Hải: tàu vượt biên chở 500 thuyền nhân hỏng động cơ, nghi tàu lật và chìm. Các tổ chức từ thiện hỗ trợ người tị nạn đang lo sợ về một thảm họa khác ở Địa Trung Hải sau khi một chiếc thuyền chở 500 người di cư, trong đó có một số phụ nữ mang thai, bị mất tích. Alarm Phone, một nhóm liên lạc với các tàu di cư gặp nạn, cho biết họ đã mất liên lạc với con tàu hôm thứ Tư sau khi tàu thông báo hỏng động cơ.

Vào thời điểm đó, nó cách cảng Benghazi của Libya khoảng 200 dặm về phía bắc và vẫn còn cách Malta hoặc đảo Sicily của Ý 250 dặm. Một tổ chức phi chính phủ của Ý cho biết thuyền của họ và một thuyền khác đang tìm kiếm con tàu nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào của nó cũng như bất kỳ vụ đắm tàu nào. Reuters cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đã báo cáo về việc giải cứu 1.098 người di cư vào thứ Năm trong hai hoạt động riêng biệt, nhưng họ không liên quan đến chiếc thuyền mất tích.

⚪ ---- Có phải vì nghi ngờ Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan? Các bộ trưởng từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và 12 quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khác sẽ đồng ý tại cuộc họp vào thứ Bảy 27/5/2023 tại Detroit để tăng cường chuỗi cung ứng cho chip, thuốc và các mặt hàng quan trọng khác trong trường hợp khẩn cấp theo sáng kiến kinh tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, theo tin Kyodo.

Tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng sẽ là thỏa thuận đầu tiên giữa 14 quốc gia thành viên của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific Economic Framework), chiếm 40% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và có thể giúp chống lại ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực.

Nguồn cung cấp thực phẩm, năng lượng và các sản phẩm công nghiệp quan trọng, như chất bán dẫn, đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Theo các nguồn tin, các đối tác của IPEF, bao gồm Australia, Indonesia, Ấn Độ, Nam Hàn và Thái Lan, nhằm mục đích ứng phó kịp thời hơn với các trường hợp khẩn cấp, đảm bảo mua sắm hàng hóa thiết yếu và chia sẻ thông tin, theo một kế hoạch mới.

⚪ ---- Theo Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào thứ Sáu. Tâm chấn của trận động đất được ghi nhận cách thành phố Narita 37 km về phía đông, trong Khu vực Greater Tokyo, ở độ sâu 60 km. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong tiềm tàng và không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu thông báo trong một tuyên bố rằng họ đã triệu tập các nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow về những nhận xét trước đó của một quan chức Bạch Ốc. Bộ chia sẻ rằng quan chức Hoa Kỳ, trong các bình luận của họ, "đã chấp thuận các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang của chế độ ở Kiev trên lãnh thổ Nga, bao gồm Cộng hòa Crimea và khu vực Belgorod." Bộ cảnh báo Washington rằng bất kỳ hành động thù địch và bất kỳ hình thức gây hấn nào chống lại Moscow sẽ bị đáp trả bằng "sự phản kháng kiên quyết nhất".

⚪ ---- Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, đã viết vào thứ Sáu trên Telegram rằng khu vực này đã trải qua nhiều cuộc tấn công từ quân Ukraine trong ngày qua. "Khu vực Belgorod đã bị tấn công 14 lần. Hai cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái", Gladkov chia sẻ và cho biết thêm rằng kết quả là cơ sở hạ tầng ở một số quận đã bị hư hại. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận. Trước đây, truyền thông Nga đưa tin rằng một khu vực khác ở Nga, cụ thể hơn là Krasnodar, đã bị máy bay không người lái nhắm tới, mặc dù không có thông tin chi tiết về kẻ đứng sau vụ tấn công.

⚪ --- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Sáu nói rằng những bình luận của Hoa Kỳ rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà họ nhận được từ phương Tây ở Crimea vì đây là một phần lãnh thổ của họ khuyến khích các cuộc tấn công vào Nga. Nói với tạp chí The International Affairs, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Washington trước tiên nói rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí này để tự vệ ở Crimea vì bán đảo này không phải là một phần lãnh thổ của Nga được quốc tế công nhận. Sau đó, theo lời của ông, nó đã rút lại những bình luận nói rằng Hoa Kỳ không khuyến khích các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga. Ryabkov tiếp tục mô tả các tình huống khi Mỹ trao cho Ukraine "sự toàn quyền tùy ý" và "sự nuông chiều" để tiến hành các cuộc tấn công vào Nga.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 1 người chết và 15 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào một phòng khám bệnh ở thành phố Dnepr: "Quân khủng bố Nga một lần nữa khẳng định vị thế chống lại mọi thứ nhân đạo và trung thực. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào một phòng khám ở thành phố Dnipro. Tính đến thời điểm hiện tại, một người đã chết và 15 người bị thương. Chúng ta phải đánh bại những kẻ vô nhân đạo này một cách không thể thay đổi và càng sớm càng tốt." Trước đó cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin một tòa nhà ở thành phố Krasnodar của Nga đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói hôm thứ Sáu rằng "đã lâu rồi" kể từ cuộc điện đàm cuối cùng của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng ông dự định sẽ nói chuyện với ông ấy một lần nữa "vào thời điểm thích hợp." Scholz nói với tờ báo Koelner Stadt-Anzeiger rằng "có vẻ như cuộc chiến không thể được quyết định trên chiến trường."

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Nga phải thừa nhận rằng họ không thể vẽ đường biên giới giữa nước này và Ukraine dọc theo các chiến tuyến hiện tại. "Đó là về một nền hòa bình công bằng, và điều kiện tiên quyết cho điều này là sự rút quân của Nga," Scholz nói. Ông từ chối suy đoán về tương lai của Crimea, nói rằng "chúng tôi không phụ thuộc vào việc hình thành những thỏa thuận mà Ukraine muốn đạt được."

⚪ ---- Bạch Ốc đã ngừng bày tỏ quan ngại về sự leo thang chiến tranh của Nga chống lại Ukraine sau khi Phòng không Ukraine bắn hạ thành công 6 hỏa tiễn Kinzhal của Nga ở Kiev, chuyên gia của Defense Express Ivan Kyrychevskyi nói với Radio NV trong một cuộc phỏng vấn hôm 25/5.

Kyrychevskyi nói: “Sau khi xác nhận rằng 6 hỏa tiễn Kinzhal đã bị bắn hạ ở Kyiv, những lời hoa mỹ liên quan đến leo thang hoặc bất kỳ lằn ranh đỏ nào đã biến mất khỏi Bạch Ốc.". Chuyên gia này liên kết diễn biến này với việc Mỹ đồng ý cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16, vì Nga không còn sở hữu bất kỳ “wunderwaffe” nào (một thuật ngữ được tuyên truyền bởi Đức Quốc xã để chỉ một loạt vũ khí mới mang tính cách mạng, nhiều trong số đó vẫn còn nguyên giá trị chưa thử nghiệm ở chiến trường). Ukraine đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 6 hỏa tiễn Kinzhal phóng từ 6 máy bay MiG-31K vào đêm 16/5.

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm tuyên bố rằng Nga bắt đầu chuyển giao một phần kho vũ khí nguyên tử của Nga cho Belarus. "Chúng tôi phải chuẩn bị các cơ sở lưu trữ và phần còn lại ở đó. Chúng tôi đã làm tất cả những điều đó", Lukashenko nói với các phóng viên ở Moscow sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó và hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Kinh tế Á-Âu (EAEU) vào đầu ngày.

Bình luận về các vấn đề an ninh liên quan đến vũ khí nguyên tử, ông nhấn mạnh rằng "chúng tôi chịu trách nhiệm về nó... Đó là một vấn đề nghiêm trọng." Lukashenko trước đây đã yêu cầu đảm bảo an ninh từ Nga rằng họ sẽ bảo vệ Belarus trong trường hợp có một cuộc xâm lược do nước ngoài lãnh đạo.

⚪ ---- Một chiếc xe hơi đã đâm vào cổng số 10 phố Downing ở London, nơi ở chính thức của Thủ tướng Anh, theo lời Cảnh sát thành phố Westminster hôm thứ Năm. "Các cảnh sát vũ trang đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường vì nghi ngờ phạm tội lái xe nguy hiểm. Không có báo cáo về bất kỳ thương tích nào", cảnh sát viết trên Twitter. "Điều tra đang diễn ra." Vụ này xảy ra vào khoảng 4:20 chiều giờ địa phương.

⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm đã bình luận về thông báo Nga bắt đầu chuyển giao một số vũ khí nguyên tử cho Belarus, nhấn mạnh rằng không có lý do gì để tin rằng điều đó sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Bà nói rằng "không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử từ Belarus" và do đó không có lý do nào để "điều chỉnh tư thế nguyên tử" của Hoa Kỳ. Jean-Pierre kết luận rằng điều này chỉ đánh dấu một ví dụ khác về việc Nga đưa ra "những lựa chọn vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích".

⚪ ---- Độc chiêu... Thống đốc Florida Ron DeSantis (R) cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ xem xét ân xá cho tất cả các bị cáo tham dự bạo loạn ngày 6 tháng 1, bao gồm cả cựu Tổng thống Trump, vào ngày đầu tiên nhậm chức nếu ông đắc cử tổng thống.

“Tôi sẽ làm vào ngày đầu tiên, tôi sẽ tập hợp những người cùng nhau xem xét tất cả những trường hợp này, xem ai là nạn nhân của mục tiêu chính trị, và chúng tôi sẽ tích cực trong việc ban hành lệnh ân xá,” DeSantis nói trên podcast “The Clay Travis & Buck Sexton Show” khi được hỏi về việc liệu ông có xem xét ân xá cho các bị cáo ngày 6/1 hay không, bao gồm cả Trump, người hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra liên bang về vai trò của Trump ngày 6 /1/2021.

DeSantis cũng cáo buộc Bộ Tư pháp và FBI vũ khí hóa quyền lực của mình bằng cách theo đuổi các cuộc điều tra đang diễn ra về vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol. Bộ Tư pháp cho biết vào đầu tháng này rằng 1.033 vụ bắt giữ đã được thực hiện liên quan đến các cuộc tấn công vào Điện Capitol và khoảng 485 người đã bị kết án do hoạt động tội phạm được tiến hành vào ngày hôm đó.

California: GS Jennifer Tran ứng cử vào ghế Dân Biểu liên bang

GS Jennifer Tran

Brian Nguyen

DeSantis cũng tuyên bố rằng FBI đang nhắm mục tiêu vào các nhóm chống phá thai cũng như các bậc cha mẹ muốn tham dự các cuộc họp của hội đồng trường. Ông nói rằng nếu được bầu, chính quyền của ông sẽ quyết định trên cơ sở “từng trường hợp cụ thể” nếu chính phủ được vũ khí hóa để chống lại một số nhóm nhất định.⚪ ---- Ron DeSantis có một cách nịnh vợ tuyệt vời: các tạp chí Mỹ không đưa hình bà DeSantis lên trang bìa vì kỳ thị Cộng Hòa (?). Thống đốc tiểu bang Florida có vẻ quan tâm hơn đến thực tế là giới "tinh hoa cấp tiến" đang cố gắng ngăn cản vợ ông, Casey, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí. “Nếu vợ tôi là đảng viên Đảng Dân chủ, cô sẽ được xuất hiện trên mọi tạp chí thời trang,” DeSantis nói trên The Mark Levin Show hôm thứ Tư.“Nhưng bởi vì chúng tôi bảo thủ, chúng tôi biết rằng đó không phải là điều sẽ xảy ra. Trên thực tế, mọi chuyện sẽ ngược lại, khi họ cố gắng tấn công thực sự.” Các bản tin đã ghi nhận ảnh hưởng quá lớn của Casey DeSantis đối với chồng cô và sự ngờ vực của bộ đôi đối với chiến lược bên ngoài. Một cựu nhân viên quản lý của DeSantis nói với Politico rằng "cô ấy còn hoang tưởng hơn anh ta."⚪ ---- Xuất chiêu giang hồ chợ búa, Trump mắng DeSantis là thằng ngu không biết làm gì. Trump cho biết hôm thứ Năm rằng ông không chắc liệu Thống đốc Florida Ron DeSantis là "trẻ, thiếu kinh nghiệm và ngây thơ" hay "một kẻ ngốc không biết mình đang làm cái quái gì"."Chúng ta đã có một trong số những người đó tại văn phòng, chúng ta không cần một người khác", Trump nói trong một video đăng trên trang Truth Social của mình. Nếu phong trào Make America Great Again không giành được chức tổng thống vào năm 2024, nước Mỹ sẽ gặp "rắc rối lớn", Trump tuyên bố.“Khi những sự thật về Ron DeSanctimonious được đưa ra, bạn sẽ thấy rằng y giỏi hơn hầu hết các thống đốc Đảng Dân chủ, nhưng chỉ ở mức trung bình, cùng lắm là so với các thống đốc Đảng Cộng hòa,” Trump tiếp tục, chỉ trích cuộc đụng độ của DeSantis với Công ty Walt Disney và các chính sách về COVID-19 của DeSantis. Trump nói rằng DeSantis sẽ không bao giờ thắng trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang Florida vào năm 2018 nếu không có Trump ủng hộ.⚪ ---- Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, hôm thứ Năm kêu gọi người dân gốc Tây Ban Nha ở Florida đừng bỏ phiếu cho Thống đốc Ron DeSantis của Florida một ngày sau khi DeSantis tuyên bố ứng cử bên Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.Nói với giới truyền thông tại một cuộc họp báo, ông Lopez Obrador bày tỏ hy vọng "người gốc Tây Ban Nha ở Florida sẽ thức tỉnh," không bỏ "một phiếu bầu nào" cho DeSantis, và không bỏ phiếu "cho những người đàn áp người di cư, những người không tôn trọng người di cư."Các chính sách nhập cư của DeSantis bao gồm việc ký dự luật chống các thành phố nhân đạo với di dân, cấm thành lập các khu định cư bảo vệ pháp lý cho người nhập cư trên lãnh thổ của Florida và buộc phải chuyển người nhập cư từ Florida sang các tiểu bang khác.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã chính thức đề cử Tướng Không quân Charles "CQ" Brown Jr làm chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Biden nói trong một bài phát biểu tại Bạch Ốc rằng Brown là một "chiến binh, xuất thân từ một dòng dõi truyền thống chiến binh" và đảm nhận vai trò mới với 130 giờ kinh nghiệm chiến đấu với tư cách là một phi công.Vị tướng này đã nắm giữ các chức vụ chỉ huy ở Châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và "có kiến thức trực tiếp chưa từng có về các chiến trường hoạt động của chúng ta và có tầm nhìn chiến lược để hiểu cách tất cả họ làm việc cùng nhau để đảm bảo an ninh cho người dân Mỹ", Biden nhấn mạnh .Brown đã nhận được sự tôn trọng của các đồng minh của Hoa Kỳ trên khắp thế giới và họ coi ông là "đối tác đáng tin cậy và một chiến lược gia hàng đầu", theo tổng thống, người đã mô tả "sự cạnh tranh với Trung Quốc" và "sự gây hấn mới ở châu Âu" trong số những thách thức chính mà Mỹ sẽ phải đối mặt.⚪ ---- Tướng Lục quân Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tướng Không quân Charles "CQ" Brown, người có khả năng sẽ kế nhiệm ông khi ông mãn nhiệm kỳ cuối năm nay. Tướng Milley nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Tướng Brown là một "sĩ quan tuyệt vời" và là sự lựa chọn "hoàn toàn xuất sắc" để giữ chức chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.Ông Brown có "tất cả kiến thức, kỹ năng, phẩm chất để thực hiện công việc này", cũng như "cách cư xử phù hợp" và "phù hợp cá tính tuyệt vời" với Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, theo Milley, người nói thêm rằng ông mong đợi một "xác nhận [quốc hội] nhanh chóng" cho Brown.⚪ ---- Các nhà điều tra liên bang có thông tin cho biết 2 nhân viên của cựu Tổng thống Donald Trump đã chuyển các thùng giấy tờ tại Mar-a-Lago một ngày trước khi đặc vụ FBI đến tìm kiếm tài liệu mật. Những người quen thuộc với vụ việc cũng cho biết Trump và các phụ tá của Trump đã tổ chức một "cuộc diễn tập trang phục" để di chuyển các giấy tờ nhạy cảm trước khi trát đòi hầu tòa được ban hành, theo tờ Washington Post đưa tin. Và các công tố viên có bằng chứng cho thấy Trump có các tài liệu mật có thể nhìn thấy trong văn phòng của ông tại khu đất của ông và đôi khi đưa chúng cho mọi người xem. Những phát hiện này có thể được sử dụng trong việc xây dựng một trường hợp cản trở công lýTrát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn được ban hành vào tháng 5/2022 và các đặc vụ đã khám xét Mar-a-Lago vào ngày 3 tháng 6. Jack Smith, Công tố đặc biệt trong cuộc điều tra hình sự về việc Trump xử lý các tài liệu, gần như đã hoàn tất việc thu thập bằng chứng và lời khai, theo Wall Street Journal, bao gồm cả các phụ tá chính trị và công nhân bảo trì — vài lần. Các câu hỏi dường như thường nhằm thu thập thông tin về ý định của Trump liên quan đến việc ông xử lý các hồ sơ, cũng như các biện pháp bảo vệ chính trị mà ông có thể đưa ra nếu bị buộc tội. Trump đã phủ nhận hành vi sai trái.⚪ ---- Giáo phận Công giáo Columbus (tiểu bang Ohio) sẽ cắt bỏ 15 giáo xứ trong “kế hoạch mục vụ” để đại tu cấu trúc của 105 giáo xứ trải dài trên 23 quận ở Ohio - bao gồm cả việc sáp nhập hoặc đóng cửa hàng chục nhà thờ - theo lời Giám mục Earl K. Fernandes cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC4 rằng số lượng linh mục suy giảm, cơ sở hạ tầng cũ kỹ và những thách thức về ngân sách.Tổng cộng có 15 nhà thờ – trong đó có 8 nhà thờ từ Columbus – sẽ bắt đầu quá trình đóng cửa từ ngày 1 tháng 7/2023, theo giáo phận, mặc dù một số có thể vẫn mở cửa trong hơn một năm. Đã có một thời điểm, Giám mục xem xét đóng cửa 32 nhà thờ. Bên cạnh đóng cửa nhà thờ, Giáo phận cũng sẽ đóng cửa 2 trường trong hệ K-8 (dạy từ mẫu giáo tới lớp 8): Ss. Peter and Paul ở Wellston và St. Anthony ở Columbus.Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, trên toàn quốc, các nhà thờ Thiên chúa giáo đang nhanh chóng mất đi giáo dân. Vào năm 2021, những người theo đạo Cơ đốc tự nhận chiếm 63% dân số Hoa Kỳ, giảm so với 75% một thập kỷ trước đó.Điều này cũng đúng đối với Công giáo. Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết cứ 5 người trưởng thành thì có một người theo Công giáo vào năm 2021, so với 23% vào năm 2009. Một báo cáo hồi tháng 4 cho thấy số lượng người Latinh xác định là Công giáo đã giảm mạnh, từ 67% năm 2010 xuống còn 43% vào năm 2022.⚪ ----của DB Barbara Lee vì DB Lee tranh ghế Thượng nghị sĩ. Một giáo sư ở East Bay (phía đông vùng Vịnh San Francisco) và là cư dân Oakland là ứng cử viên mới nhất trong cuộc chạy đua cho chiếc ghế của Dân biểu Hoa Kỳ Barbara Lee trong Quốc hội: Jennifer Tran là giáo sư tại Đại học California State University East Bay ở Hayward và đang tranh cử để hỗ trợ các gia đình lao động và chấm dứt các vấn đề mang tính hệ thống của East Bay, chẳng hạn như vấn đề an toàn, trong số những vấn đề khác.Tran sinh ra và lớn lên ở Oakland, là con gái của một người tị nạn Việt Nam và cho biết các vấn đề như an toàn và tình trạng vô gia cư phải được giải quyết ở cấp liên bang. “Cộng đồng của chúng ta không thể chờ đợi,” Tran nói trong một cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Năm. "Chúng ta đang gặp khủng hoảng." Cô cho biết các cộng đồng East Bay cần một nhà lãnh đạo ở cấp liên bang có kinh nghiệm thực tế. Cô cho biết nếu đắc cử, cô sẽ làm việc để đảm bảo cư dân được an toàn, được hỗ trợ và có cơ hội phát triển.Tran chống lại thành viên hội đồng quản trị BART, ông Lateefah Simon và ba người khác, bao gồm Phó Thị trưởng Alameda Tony Daysog, Denard Ingram, chủ tịch Ủy ban Nhà ở, Thuê nhà ở và Di dời Oakland, và Tim Sanchez, người đã từng là một doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, tích cực- thành viên nghĩa vụ và dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.Tất cả các ứng cử viên, bao gồm cả Trần, đang tranh cử cho chiếc ghế của Lee với tư cách là Đảng viên Đảng Dân chủ. Lee, D-Oakland, đang tranh cử để vào chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ do Dianne Feinstein nắm giữ, người đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào năm 2024.Simon đã công bố ứng cử từ tháng 2/2023. Ingram cho biết qua email rằng anh sẽ khởi động chiến dịch của mình vào ngày 1/6/2023. Simon tự mô tả mình là một nhà tổ chức kỳ cựu 25 năm và là người ủng hộ quyền công dân và công bằng xã hội, nói rằng cô ấy sẽ làm việc tại Quốc hội vì "những người không có tiếng nói."Như Simon, Tran nói cô là người đã có sự nghiệp tổ chức cho các cộng đồng đa dạng. Điều khiến cô ấy khác biệt là kinh nghiệm điều hướng các hệ thống khác nhau của cô ấy. Cô ấy hiểu các cấu trúc và thể chế quyền lực mà các cộng đồng phải điều hướng để giải quyết các vấn đề của East Bay như nhà ở và chăm sóc sức khỏe cũng như sự an toàn và tình trạng vô gia cư. Khi được hỏi, Tran cho biết cô ủng hộ bảo hiểm y tế toàn dân.Tran học trường công lập ở Oakland và trường trung học Bishop O'Dowd. Cô đã có bằng về nghiên cứu và quy hoạch đô thị và Nghiên cứu dân tộc tại Đại học California ở San Diego và bằng tiến sĩ của cô tại Đại học University of Southern California.Với tư cách là chủ tịch Phòng Thương mại người Việt ở Oakland, Tran đã giúp bảo đảm tiền trong đại dịch để cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ nhạy cảm về văn hóa cho các thành viên cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ ở East Bay do người nhập cư, dân tộc thiểu số và phụ nữ lãnh đạo.⚪ ---- Thông thường vào cuối năm học, học sinh ăn mừng một năm học tiến bộ nữa và không có bài tập về nhà trong ít nhất vài tháng. Tuy nhiên, ba học sinh của Quận Gwinnett (tiểu bang Georgia) đang được ca ngợi vì đã cứu sống một phụ nữ. Các học sinh trường trung học Berkmar có tên là Hussain Fahad,, và một học sinh thứ ba, muốn giấu tên, đang trên đường về nhà sau khi các em vừa hoàn thành kỳ thi AP. Theo khu học chánh, một lúc sau, ở giữa Đường Pleasant Hill, các học sinh lớp mười nhìn thấy một người phụ nữ đi qua nơi có vẻ như là một trường hợp cấp cứu y tế.Các học sinh ngay lập tức lao vào hành động, len lỏi vào dòng xe cộ để giúp người phụ nữ đứng dậy và lên vỉa hè, trước khi cõng cô trở lại trường. Các học sinh sau đó đã gọi 911 trong khi chở cô ấy trở lại trường trung học Berkmar, theo khu học chánh cho biết. Cứu hộ của Quận Gwinnett đã tới, điều trị cho người phụ nữ tại trường trước khi đưa cô đến bệnh viện.Các học sinh bày tỏ thất vọng về việc nhiều tài xế không dừng lại để giúp người phụ nữ. Fahad nói: “Tôi có cảm giác như người đàn ông trong chiếc Camaro sắp cán phải cô ấy. Anh ta liên tục bấm còi, bảo cô ta di chuyển.Nguyen cho biết anh đã bị sốc và thất vọng trước hành vi của những người lái xe ô tô đi ngang qua: “Chúng tôi không thể tin được; những chiếc xe chỉ bấm còi với cô ta, và không ai giúp cô ấy. Bạn nên luôn luôn giúp đỡ những người gặp nạn."Tiến sĩ Durrant Williams, Hiệu trưởng trường trung học Berkmar cho biết nếu các học sinh không chạy đến giúp người phụ nữ, thì cô ấy đã không thể qua khỏi: “Tôi rất tự hào về cả ba người trẻ tuổi này. Những hành động anh hùng mà họ thể hiện vào ngày này, cứu sống một thành viên cộng đồng Berkmar, nên được chia sẻ trên toàn thế giới. Chính hành động của những học sinh như Hussain, Brian và bạn cùng lớp của họ đã nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này!”⚪ ---- Quận Cam: 1 phụ nữ sụp hố cầu đường, được cấp cứu xuống hố cứu lên. Một người phụ nữ bằng cách nào đó đã bị mắc kẹt ở độ sâu 12 feet (3,66 mét) dưới miệng cống đã được giải cứu bởi lính Cứu hỏa Quận Cam vào thứ Ba. Các quan chức cho biết vụ này xảy ra ở dãy nhà 1200 trên đường North Bush ở Santa Ana vào khoảng 2:21 chiều. Lúc đó, nhân viên cứu hỏa đang ở trong khu vực để gọi hỗ trợ y tế liên quan đến một bệnh nhân khác, thì họ biết rằng người phụ nữ bị mắc kẹt trong cống.Sau khi xác định được vị trí của cô ấy, họ đã yêu cầu một đội cứu hộ kỹ thuật, những người đã sử dụng hệ thống dây ròng rọc để đi xuống lỗ tiếp cận, và kéo cô ấy ra ngoài. May mắn thay, người phụ nữ ở ngay bên dưới miệng cống, nơi các đội cứu hộ đã tiếp cận được đường cống.Cô đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định. Phụ nữ vẫn chưa được xác định danh tính. Làm thế nào cô rớt xuống miệng cống khá hẹp vẫn là điều bí ẩn.⚪ ----'. Theo Báo VnExpress. Hơn một triệu tỷ đồng ngân quỹ phải gửi nhà băng cho thấy kém hiệu quả trong sử dụng đồng tiền, kinh tế mất đi động lực tăng trưởng, theo các đại biểu Quốc hội. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội sáng 26/5, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, hơn 1 triệu tỷ đồng đang dư chủ yếu ở một số lĩnh vực như đầu tư công, cải cách tiền lương 200.000 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản và một số khoản nhiệm vụ chi chuyển nguồn để tránh cắt khúc trong các khoản chi thường xuyên. "Tồn đọng hơn một triệu tỷ đồng trong ngân quỹ là lãng phí, và chậm đưa vào khiến kinh tế mất đi động lực trong khi chúng ta vẫn phải đi vay, chịu lãi vay hơn 3 triệu tỷ đồng. Việc này cho thấy kém hiệu quả trong sử dụng đồng tiền", ông Trần Văn Lâm nói.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan cho rằng lý do tăng giá điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ lớn, kéo dài là chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao.⚪ ----Theo Báo Chính Phủ. Việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý, theo lời Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (ghi chú: Tập Cận Bình nói, VN bỏ phiếu ở LHQ lặng lẽ ủng hộ Putin xâm lược Ukraine, tại sao phản đối Tập ở Biển Đông?)⚪ ---- HỎI 1: Thế giới đang có 50 triệu nô lệ kiểu mới: 28 triệu lao động cưỡng ép, 22 triệu hôn nhân cưỡng ép?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, 20 quốc gia giàu nhất thế giới đang thúc đẩy lao động cưỡng bức và chiếm hơn một nửa trong số 50 triệu người ước tính đang sống trong “nô lệ hiện đại”.Báo cáo của tổ chức Walk Free, một nhóm quyền tập trung vào chế độ nô lệ thời hiện đại, cho biết 6 quốc gia thành viên của Nhóm 20 quốc gia có số lượng người nô lệ hiện đại lớn nhất - hoặc là lao động cưỡng bức hoặc hôn nhân cưỡng bức. Ấn Độ đứng đầu danh sách với 11 triệu người, tiếp theo là Trung Quốc với 5,8 triệu, Nga với 1,9 triệu, Indonesia với 1,8 triệu, Thổ Nhĩ Kỳ với 1,3 triệu và Hoa Kỳ với 1,1 triệu.“Hầu hết các quốc gia có tỷ lệ nô lệ hiện đại thấp nhất - Thụy Sĩ, Na Uy, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Ireland, Nhật Bản và Phần Lan - cũng là thành viên của G20,” báo cáo cho biết. “Tuy nhiên, ngay cả ở những quốc gia này, hàng nghìn người vẫn tiếp tục bị ép buộc phải làm việc hoặc kết hôn, bất chấp mức độ phát triển kinh tế, bình đẳng giới, phúc lợi xã hội và ổn định chính trị cao, cũng như hệ thống tư pháp hình sự vững mạnh.”Tháng 9 năm ngoái, một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế của LHQ và Tổ chức Di cư và Đi lại Tự do Quốc tế ước tính rằng 50 triệu người đang sống trong “nô lệ thời hiện đại” – 28 triệu lao động cưỡng bức và 22 triệu hôn nhân cưỡng bức – cuối cùng của năm 2021. Đó là mức tăng 10 triệu chỉ sau 5 năm kể từ cuối năm 2016.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Dân số Hoa Kỳ lão hóa nhanh hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Hoa Kỳ đã già đi, nhanh hơn trong thập kỷ qua. Tỷ lệ cư dân từ 65 tuổi trở lên đã tăng hơn một phần ba từ năm 2010 đến năm 2020 và với tốc độ nhanh nhất trong bất kỳ thập niên nào trong vòng 130 năm qua, trong khi tỷ lệ trẻ em giảm, theo số liệu mới từ cuộc điều tra dân số gần đây nhất.Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi giảm đặc biệt đáng chú ý trong các số liệu từ số liệu đầu người năm 2020 được công bố hôm thứ Năm. Kết hợp lại, các xu hướng có nghĩa là độ tuổi trung bình ở Hoa Kỳ đã tăng từ 37,2 lên 38,8 trong thập niên qua.Hai nhóm tuổi lớn nhất của Mỹ đã thúc đẩy những thay đổi: nhiều người thuộc thế hệ "baby bommers" bước sang tuổi 65 trở lên và thế hệ thiên niên kỷ trở thành người lớn hoặc bước sang độ tuổi 20 và đầu 30. Ngoài ra, ít trẻ em hơn được sinh ra từ năm 2010 đến năm 2020, theo số liệu từ số lượng đầu người mỗi thập niên một lần của mọi cư dân Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, sự suy giảm bắt nguồn từ việc phụ nữ trì hoãn việc sinh con cho đến cuối đời, trong nhiều trường hợp để tập trung vào giáo dục và sự nghiệp, những người lưu ý rằng tỷ lệ sinh không bao giờ phục hồi sau cuộc Đại suy thoái 2007-2009.Chi tiết: