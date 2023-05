NGUYỄN HÀN CHUNG







Tôi sinh ra ở làng Phong Nhị xã Điện An bây giờ bên cạnh một ngôi tháp đổ chỉ còn một gò gồm các khối gạch vụn dính vào nhau mà không có hồ. Cuối gò có một cái mả vô chủ mẹ tôi nói đó là cái mả Hời.Tôi không biết Hời là gì cho đến khi lớn lên độ 10 tuổi mẹ tôi chỉ những người nói tiếng Việt lơ lớ da đen sạm. Họ thường ngồi ở bờ sông phía hữu ngạn sông Vĩnh Điện đường xuống chợ chiều. Chợ thuộc phường Vĩnh Điện, Điện Bàn bây giờ để bán thuốc dạo và các vòng vàng trang sức.Tôi đọc Kiều đến câu “Sè sè nấm đất bên đường/ Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh” nên tưởng ra người nằm dưới mộ đó là một nàng cung nữ Chiêm nương nào hồng nhan bạc mệnh. Sau này tới Tháp Bằng An, Mỹ Sơn tôi mới biết có nhiều triều đại bây giờ đã mất và con cháu họ thành người vong quốc. Ba bài tôi viết dưới đây khi còn ở quê tưởng nhớ một quá vãng vàng son Chiêm quốc... Bây giờ nơi đó là đài kỷ niệm quân đội Nam Triều Tiên thảm sát hàng trăm người bà con thân tộc của tôi năm1968 có cây đa dù cao ngất nơi tuổi thơ tôi cùng bè bạn leo cây hái lá đùa giỡn suốt ngày (NHC):



***



Trăng tranh



Người đắm trăng, chìm vào tranh

Tháp tháp lung linh huyền hoặc

Linga hiện thành thánh thể

Sắc hoang phế mê tràn bộ tộc

Tiếng người thảng thốt trăm năm

Chiếc cọ hẩm hiu thổi nồng nàn lên vải

chập chùng khao khát

Trăng tranh không dám quấy nhiễu thời gian

sợ động đến nỗi niềm biên thuỳ cây cỏ

Khách bên trời ngắm đền đài hoang phế

ngắm trăng hay ngắm tranh không ai biết nữa

chỉ biết trăng, tranh và người đọng lại

thành khối ca Chiêm mới mẻ chập chờn

Tôi gặp vô cùng tranh trăng Mỹ Sơn

bằng mối tình Quảng Nam quê kiểng

Trước tháp tháp lung linh huyền hoặc

Trăng Linga đắm vào tranh.



Khúc Chàm nâu



Những chùm rêu bầu bạn áo xiêm em

cuộc hôn phối thời gian và cổ tháp.

điệu múa ấy làm hồi sinh phế tích

trong vô thanh phảng phất nét ca Chàm.

Cỏ bàng hoàng từ mấy trăm năm

em vẫn múa sá chi màu dâu bể.

đã tro bụi những hoàng triều chuyên chế

mọi trò chơi phù phiếm bậc quân vương

Người về đây để được tái sinh em

sự già cỗi hoá thanh xuân quyến rũ

những gót nhảy, tay xoè hông múa

không dễ tìm đâu trên thế gian này

Đừng hao mòn vì một thoáng mưa mây

Chiêm nữ ạ! Em vĩnh hằng tĩnh tại.

cứ vũ lộng hồn em đi, cô gái

thời gian xanh quỳ rạp trước em thôi.

Đừng bắt những chùm rêu phải nhận chịu đổi dời

xin van vỉ kẻ nguôi lòng cổ tích

Tôi muốn hoá thành rêu để ôm em thật chặt

mốc meo nhau ngôn ngữ không lời.

Trong hoang tàn diễm lệ Mỹ Sơn ơi!



Với tháp Bằng An



Người người hoan ca Mỹ Sơn quần tháp rêu phong

trơ trọi một mình em, một tháp

mấy ai biết

muốn trả cái giá bằng an

bao thân thế sa mưa

bụi vùi, rêu lấp

Ta có mấy rượu đâu

mà tiếc đau những cặn giọt thừa

những cọng cỏ trước sân khát khao đòi sáng

dưới cỏ có dế, giun chán vạn rẻo đời sinh, ly, tụ, tán

có khi thèm trơ trọi giống hai ta!

Một là người không có lương tâm hai là bậc vĩ nhân mới dám gọi tháp già

trước huyền hoặc vô cùng ẩn ngữ

không ai trước khi sinh ra đã biết chọn cho mình một bằng an quê xứ

phúc phận đời ta sinh quán cùng em

cớ gì đêm nay không dốc cho sụp đổ hết ưu phiền

bắt đôi nghê đá khuân bàn tiếp rượu

Kính nể tháp không dám lộng ngôn xưng hô mạo muội

chỉ dám mê nhìn thấp thoáng bóng Linga

trong vô tận thời gian

những điệu kèn phương nam thăm thẳm âm ba

đôi mắt cội nhiệm màu gốc tháp

Bấy lâu uống rượu thời gian mà không biết nhắp

lạc giữa sắc rêu những kẽ gạch không hồ

mơ màng nghe giọt bụi rêu khô…ta quay quắt một mình nâng... một thápMột chén nữa thôi rót yêu tràn tan, hợpném buồn đau rách rưới phía chân màytháp không già thì ta cứ trẻ hâycái thuở ranh hoang cứ lăm le đòi trèo lên đỉnh thápRượu có chát, rót Thu Bồn ra, dốc tiếp.

– Nguyễn Hàn Chung

Cảm nhận ngắn của SẤU MÃ (GS PHD)





Có thể nhận thấy điều gì về cốt cách người thơ được thể hiện qua đây? – Biết kính sợ, biết nâng niu, biết giễu cười và biết… ngạo. Có gì mâu thuẫn giữa kính sợ và ngạo? Không, không mâu thuẫn. Kính sợ là kính sợ cái “huyền hoặc vô cùng ẩn ngữ”, để biết vặn nhỏ lời, và “không dám lộng ngôn”. Còn ngạo là sự bộc lộ thái độ tự nhiên của người luôn tự ý thức, đồng thời hiểu rõ các giá trị đời sống, hiểu rõ cái giá phải trả cho sự bằng an và nỗi cô đơn “trơ trọi một mình em, một tháp”. Ngạo, ngoài ra, là biểu hiện thường thấy ở những cuộc dốc lòng với kẻ tri âm. Lúc đó, chỉ “hai ta” là tồn tại duy nhất có ý nghĩa, dù một trong hai có thể chỉ hiện lên trong tâm tưởng…

Đọc thơ thấy người, thấy một thời, thấy cả một vùng xứ sở, tuy xa xôi mà luôn gần gũi. Rất nhiều nỗi đời xoắn xuýt quấn quanh hình tượng chính: tháp Bằng An. Hiền huynh, em thích nhiều câu, như thích nhất khổ này: “Ta có mấy rượu đâu/ mà tiếc đau những cặn giọt thừa/ những cọng cỏ trước sân khát khao đòi sáng/ dưới cỏ có dế, giun chán vạn rẻo đời sinh, ly, tụ, tán/ có khi thèm trơ trọi giống hai ta”. Như vừa được gặp trực tiếp đúng một người từ lâu mình quý trọng. – Ảnh nữ Chiêm nương thi nhân Kiều Kiều Maily.

***

QUẢNG TÁNH TRẦN CẦM

Transcendence in Paradise (1935) của Marguerite Blasingame (1906-1947).



vói tay trên sóng

đôi khi tôi thấy nàng trôi giạt

giữa đại dương bao la xám xanh

nhìn mặt trời treo ngược buổi hừng đông

và rất lâu tấp vào bãi cát đầy rong biển

cùng rác rưởi phế thải linh tinh

chào đón ngày mới trong không gian cũ

đôi khi tôi dựa cột đá trơ lạnh

bâng quơ nhìn nước triều dần lên

tôi thấy mái tóc đẹp như mây

về giăng ngang chân trời

và hơi thở chới với ngụp lặn trên sóng

bốc hơi chậm từ ly cà phê đen quánh

qua hai hốc mắt thẳm sâu

người mẹ ngó quanh cột cờ ảm đạm

ngó tới ngó lui đảo mắt tìm kiếm

(bỡ ngỡ nghe chừng tĩnh vật cũng đau)

và tôi vô tâm ngó hàng dương phía xa

lung linh tan loãng trong nắng gió huyễn hoặc

trong khoảnh khắc lũ chim biển đập cánh kêu thất thanh

một ngày thảng thốt lướt qua

không một ai để lại dấu chân trên cát

không một vết tích ̶ ̶ ̶ dù thanh mảnh.

chưa một lời chia tay

nàng vụt thoát thân qua màn hình tivi

(nếu không là qua khung cửa sổ)

vượt buổi chiều hối hả

bước chân vào đêm thắp sáng đèn lồng

bất chợt nàng cất tiếng cười ha hả

sau cơn khóc tỉ tê

dằn vặt trong một thế giới khác

riêng tư không chia sẻ

ôm chầm nỗi buồn trong sáng pha lê

nỗi buồn không cần khuyến mãi

tôi chăm chỉ cắt dán danh tính ưu việt

của chú chó cưng nàng bỏ lại

trân trọng rao hàng trên báo lá cải

này này ông đi qua bà đi lại...

và trong âm vọng giọng cười hả hê

từng chập mắt nàng linh hoạt mở to

lối an nhiên đi vào cõi kỳ bí xa xăm

một thoáng chú chó cưng gặm nát mục rao vặt trên báo

chạy như biến qua cánh cửa khép hờ

bóng nó ở lại bên này ̶ ̶ ̶ với tôi.

– Quảng Tánh Trần Cầm