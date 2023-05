Nhóm G7 đã chính thức công bố một vòng trừng phạt mới đối với Nga, cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu: "Chúng tôi sẽ bỏ đói công nghệ G7, thiết bị công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của họ."

.

- Công tố ở Georgia xin tòa giữ lịch trình riêng 3 tuần lễ đầu tháng 8 (dấu hiệu truy tố Trump và đàn em)

- Khai ở Hạ viện: 2 cựu nhân viên FBI thú nhận đã cầm tiền từ Patel (cựu cố vấn của Trump) vì cần tiền

- DB Marjorie Taylor Greene mở thủ tục luận tội Tổng thống Biden dù không đủ phiếu.

- Samsung: không đổi từ Google sang Bing của Microsoft

- 5 người sáng tạo nội dung TikTok kiện tiểu bang Montana, đòi gỡ luật cấm

- Nam Thái Bình Dương: động đất mạnh 7,7 độ

- Hãng xe Đức Volkswagen: đã rút hoàn toàn khỏi Nga, bán hết cơ sở.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ đặc biệt với Putin.

- Nga: Tình báo Mỹ giúp Ukraine khủng bố trong nội địa Nga, kể cả nổ bom ở tiệm cà phê để giết nhà báo dư luận viên Tatarsky

- Nhóm G7 công bố một vòng trừng phạt mới đối với Nga, cam kết ủng hộ Ukraine.

- Zelensky tới Saudi Arabia, dự thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, Zelensky sẽ tham dự G7 qua video.

- Nga: G& trừng phạt Nga chỉ vô ích

- Thủ tướng Nga sẽ tới TQ, sẽ gặp Tập Cận Bình về kinh tế và thương mại

- TQ nói ở HĐBA/LHQ: Mỹ, NATO cấp vũ khí cho Ukraine gây cản trở hòa đàm (ám chỉ: nên để Ukraine bị Putin dội bom thành gạch vụn)

- NATO: Nga và TQ đang quậy ở châu Phi, NATO hứa giúp Ukraine tới cùng

- Ukraine: khoảng 152.000 lính Nga vẫn ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Zaporizhzhya và Kherson

- Ukraine: giao chiến ở Bakhmut dữ dội dằng co

- Sổ sách Pentagon viện trợ Ukraine: Đếm nhầm, nhiều hơn 3 tỷ đô.

- Phe thân Nga: Mỹ kéo dài cuộc chiến ở Ukraine (ám chỉ, Mỹ không xúi Ukraine đầu hàng Putin)

- Trump viết trên Truth Social: Disney đã xóa sổ hoàn toàn Thống đốc Ron DeSantis của Florida

- Công ty Walt Disney hủy 1 dự án xây dựng, làm tiểu bang Florida mất 2,000 việc làm

- Dân California tin dân cử tiểu bang hòa thuận nhau, còn dân cử liên bang ưa gây sự nhau.

- Doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ đã giảm 3,4%

- Quận Cam: bắt 3 nghi phạm vào tiệm kim hoàn, đập tủ kính, trộm, chạy trốn từ Tustin về Westminster.

- TIN VN. Vì sao 48% doanh nghiệp bỏ phần mềm sau hai năm sử dụng?

- TIN VN. TP.SG: Hơn 30,75% doanh nghiệp cắt giảm lao động.

- TIN VN. Ngành nuôi gia cầm lo thua lỗ, phá sản hàng loạt.

- HỎI 1: Hạ viện Mỹ cân nhắc giúp Đài Loan chống áp lực Trung Quốc, gần độc lập hơn? ĐÁP 1: Mới qua cấp ủy ban.

- HỎI 2: Khoảng 45% công chức sẽ bỏ việc nếu bị giảm thời lượng việc làm từ xa? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-19/5/2023) ⚪ ---- Công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, Samsung Electronics, sẽ không sớm thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của mình từ Google sang Bing của Microsoft, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích lời những người quen thuộc với vấn đề này.

.

Công ty Nam Hàn trước đó đã mở một cuộc đánh giá nội bộ để khám phá việc hoán đổi các ứng dụng. Tuy nhiên, báo cáo của WSJ trích dẫn một nguồn tin nói rằng Samsung đã hủy bỏ cuộc nghiên cứu. Sự thay đổi này được thiết lập để giúp Microsoft giành chiến thắng trước Alphabet vào thời điểm công ty đặt ra kỳ vọng mới về trình duyệt Bing hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) của mình. Google, Microsoft và Samsung từ chối bình luận.

.

⚪ ---- Năm người sáng tạo nội dung TikTok đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang chống lại tiểu bang Montana sau khi Thống đốc Greg Gianforte (Cộng Hòa) ký một dự luật thành luật vào thứ Tư cấm ứng dụng chia sẻ video ở tiểu bang này lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, đòi hủy bỏ lệnh cấm, dự kiến ​​sẽ bắt đầu lệnh cấm Tik Tok từ ngày 1/1/2024, và lập luận rằng quyết định này là vi phạm quyền tự do ngôn luận và do đó vi hiến.

.

⚪ ---- Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đưa tin một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra ở phía đông nam quần đảo Loyalty, New Caledonia (thuộc Biển Nam Thái Bình Dương, phía đông Úc châu). Sau trận động đất, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra cảnh báo sóng thần cho New Caledonia, Fiji và Vanuatu. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 37,7 km. Trong dự báo về mối đe dọa sóng thần, người ta lưu ý rằng "sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong phạm vi 1000 km tính từ tâm chấn" dọc theo bờ biển của các khu vực nói trên. Báo động này sau đó đã gỡ bỏ.

.

⚪ ---- Công tố ở Georgia đang tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc Donald Trump thò tay lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của tiểu bang có thể tiết lộ chi tiết về thời điểm các bản cáo trạng trong vụ án công bố, theo báo New York Times. Biện lý Fani Willis của Quận Fulton đã lên kế hoạch chi tiết cho hầu hết nhân viên của cô làm việc từ xa trong 3 tuần lễ đầu tiên của tháng 8 và yêu cầu các thẩm phán không lên lịch xét xử trong một số khoảng thời gian đó khi cô chuẩn bị đưa ra cáo buộc trong cuộc điều tra.

.

“Cảm ơn quý vị đã cân nhắc và hỗ trợ trong việc giữ an toàn cho Tổ hợp Tư pháp Quận Fulton trong thời gian này,” cô viết trong một bức thư hôm thứ Năm gửi 21 quan chức Quận Fulton. Theo tờ NY Times, bước bất thường mà Willis thực hiện có thể gợi ý rằng đó là khi cô mong đợi một đại bồi thẩm đoàn công bố các bản cáo trạng trong cuộc điều tra về Trump và các đồng minh của Trump.

.

⚪ ---- Có phải Biuden, tòa án và FBI đã đàn áp những người bảo thủ trong hành vi truy tố người bạo loạn 6/1? Hai cựu nhân viên FBI đóng vai người tố giác về cái gọi là "cuộc đàn áp bất công của chính phủ liên bang đối với những người bảo thủ" hôm thứ Năm đã thú nhận rằng họ đã nhận tiền từ một cựu cố vấn của Donald Trump. Tại phiên điều trần của Tiểu ban Lựa chọn của Dân biểu Jim Jordan (R-OH), đặc vụ FBI [đã bị treo việc] Garret O'Boyle và cựu đặc vụ FBI Steve Friend đều cho biết họ đã nhận tiền từ Kash Patel.

.

Dân Biểu Dan Goldman (D-NY) đã chất vấn về cả 2 khoản tiền thanh toán, thì Friend nói rằng anh ấy đã nhận được một khoản “quyên góp” từ Patel vào tháng 11 năm ngoái. "Ông có phải là một tổ chức từ thiện [để nhận tiền quyên góp]?" Goldman hỏi. Friend trả lời: “Tôi là một người đàn ông không được trả lương, bị đình chỉ vô thời hạn, cố gắng nuôi sống gia đình mình. Và anh ta [Patel] đã liên hệ với tôi và nói rằng anh ta muốn quyên góp cho tôi.”

.

Khi DB Goldman hỏi tiếp rằng liệu các đặc vụ FBI có nghĩ rằng các khoản tiền thanh toán từ Patel là “thích hợp” hay không, thì hôm thứ Năm, DB Jordan đã hét như sấm: “Họ có một gia đình! Làm sao họ có thể nuôi sống gia đình mình?”

.

⚪ ---- Dân biểu Marjorie Taylor Greene hôm thứ Năm đã công bố Bản văn theo thủ tục luận tội Tổng thống Biden, cho rằng Biden đã thất bại trong việc đảm bảo biên giới. Bà nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Biden đã "cố tình làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách từ chối thực thi luật nhập cư", theo Fox News đưa tin. Điều đó "gây nguy hiểm cho [các] an ninh của Hoa Kỳ và cản trở [các] ý chí của Quốc hội."

.

Đáp lại, Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố với USA Today, "Có một ví dụ nào lớn hơn về một trò quậy chính trị bên lề đáng xấu hổ hơn là mở ra thủ tục luận tội từ một trong những thành viên MAGA cực đoan nhất trong Quốc hội về 'an ninh quốc gia' trong khi bà tích cực yêu cầu để gỡ bỏ ngân sách FBI và thậm chí còn nói rằng bà 'sẽ cầm súng' và 'sẽ chiến thắng' trong cuộc nổi dậy 6/1 nếu bà chỉ huy cuộc bạo loạn 6/1/2021?"

.

Greene trong tuần này cũng đã đưa ra các thủ tục luận tội đối với Biện Lý Thủ Đô Matthew Graves, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Thực tế, Cộng hòa tại Hạ viện không đủ phiếu để luận tội Biden.

.

.

⚪ ---- Công ty sản xuất xe hơi Đức Volkswagen đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ đã hoàn tất quá trình bán tài sản của mình ở Nga cho Art-Finance LLC có trụ sở tại Moscow, được hỗ trợ bởi đại lý địa phương Avilon. Theo một tuyên bố được đăng trên trang web của công ty, chủ sở hữu mới sẽ mua 100% cổ phần trong các công ty con của Volkswagen tại Nga.

.

Thỏa thuận, được chính phủ Nga phê duyệt, bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu đối với các cơ sở sản xuất của công ty ở Kaluga, cơ cấu công ty nhập cảng, kho bãi và các hoạt động dịch vụ tài chính với tất cả các nhân viên liên quan. Thông báo này được đưa ra sau khi Volkswagen ngừng sản xuất xe của mình tại Nga từ tháng 3/2022 để đáp trả cuộc tấn công quân sự của Moscow vào Ukraine. Vào thời điểm đó, họ cho biết sẽ tạm dừng tất cả hoạt động xuất cảng sang Nga.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu rằng đất nước của ông chia sẻ "mối quan hệ đặc biệt" với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chỉ trích cách tiếp cận "không cân bằng" của các nước phương Tây đối với Nga, Erdogan giải thích rằng Thổ Nhĩ Kỳ cho phép mở rộng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do "mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Putin". Ông Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được mục tiêu này trong khi không chỉ ghi nhớ lợi ích của Đông và Tây, mà còn của các quốc gia châu Phi cần đạt được thỏa thuận.

.

Ông nói thêm rằng đất nước của ông không "bị ràng buộc bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây" đối với Nga, mà là một "quốc gia mạnh" có "mối quan hệ tích cực" với Nga. Tổng thống, người sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 28/5, cũng lưu ý rằng ông sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai của Washington.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã đến Saudi Arabia. Ông sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Jeddah và gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Zelensky đưa ra bản văn: "Ưu tiên của chúng tôi là trao trả tất cả các tù nhân chính trị ở Crimea và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, trao trả tất cả tù nhân và những người bị trục xuất bất hợp pháp, trình bày công thức hòa bình của chúng tôi, việc thực hiện phải có sự tham gia của càng nhiều quốc gia càng tốt, đảm bảo an ninh năng lượng vào mùa đông tới."

.

⚪ ---- Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã đưa ra thông báo chính thức vào thứ Sáu xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) thông qua một liên kết video: "Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản." Một số báo trước đó đã đưa tin trích dẫn các nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine rằng Zelensky sẽ đến Hiroshima vào Chủ nhật để đích thân tham dự hội nghị.

.

⚪ ---- Thư ký Hội đồng An ninh Nga (SBRF) Nikolay Patrushev hôm thứ Sáu nói tại một cuộc họp ở Syktyvkar, cáo buộc Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine trong một số "hành động khủng bố", bao gồm vụ nổ tại một quán cà phê ở St. Petersburg khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng: "Theo thông tin có sẵn, các hành động khủng bố đã thực hiện trên lãnh thổ Nga, bao gồm vụ sát hại Darya Dugina, Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin), vụ nổ xe của Zakhar Prilepin, vụ nổ cầu Crimean, vụ nổ Đường ống dẫn khí Nord Stream và các đường ống khác, đã được lên kế hoạch và thực hiện dưới sự phối hợp của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ." Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) trước đó đã tuyên bố rằng "các cơ quan đặc biệt của Ukraine và các đặc vụ của họ" đã tổ chức vụ tấn công cướp đi sinh mạng của Tatarsky.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu đã bình luận về quyết định của G7 áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm lệnh cấm xuất cảng kim cương của Nga. Ông nói với các phóng viên: "Thực tế cho thấy đối với các hàng hóa khác, nếu họ ngừng mua [hàng xuất cảng của Nga] ở một nơi nào đó, họ sẽ bắt đầu mua chúng ở nơi khác".

.

Về chủ đề kiểm soát vũ khí, ông Peskov cho biết "không có liên hệ thực chất nghiêm trọng nào" giữa Nga và Mỹ. Ông đổ lỗi cho Mỹ về tình hình hiện tại và nói rằng "tàn tích cuối cùng của khuôn khổ pháp lý quốc tế trong lĩnh vực này đang tuột khỏi chân chúng ta". Nga quyết định đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START), trong khi một nhóm các nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi Mỹ rút khỏi hiệp ước hôm thứ Năm.

.

⚪ ---- Nhóm G7 đã chính thức công bố một vòng trừng phạt mới đối với Nga, cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu: "Chúng tôi sẽ bỏ đói công nghệ G7, thiết bị công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của họ."

.

.

Tuyên bố chung lưu ý rằng các biện pháp mới được xây dựng dựa trên các hành động trước đó và sẽ được mở rộng để "đảm bảo rằng việc xuất cảng tất cả các mặt hàng quan trọng đối với sự xâm lược của Nga, bao gồm cả những mặt hàng được Nga sử dụng trên chiến trường, bị hạn chế trên tất cả các khu vực tài phán của chúng tôi." Nhóm này nói thêm rằng các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là xuất cảng máy móc công nghiệp, công cụ, xây dựng, vận tải và dịch vụ kinh doanh.

.

Nhân dịp này, nhóm này cũng nhằm vào các cơ sở vận chuyển nguyên vật liệu cho mặt trận, cũng như các cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất và xuất cảng kim cương của Nga, nhằm “làm giảm” nguồn thu của Nga.

.

"Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không dao động", các nhà lãnh đạo G7 cũng cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau các cuộc họp kín ở Hiroshima, Nhật Bản, cam kết "sát cánh cùng nhau chống lại cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp, phi lý và vô cớ của Nga đối với Ukraine. Nga bắt đầu cuộc chiến này và có thể kết thúc cuộc chiến này."

TIN VN. Vì sao 48% doanh nghiệp bỏ phần mềm sau hai năm sử dụng?

TIN VN. TP. Sài Gòn: Hơn 30,75% doanh nghiệp cắt giảm lao động.

TIN VN. Ngành nuôi gia cầm lo thua lỗ, phá sản hàng loạt.

⚪ ---- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tới Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức vào ngày 23 và 24/5, theo văn phòng của ông thông báo hôm thứ Sáu. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường tại Bắc Kinh. Mishustin và các quan chức TQ dự kiến sẽ thảo luận các chủ đề liên quan đến kinh tế và thương mại, tập trung vào công nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông và nông nghiệp. Ông cũng sẽ tới Thượng Hải để tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-TQ. Chuyến thăm của ông sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Nhật Bản trong tuần này.⚪ ---- Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Geng Shuang đã nhấn mạnh hôm thứ Năm trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ rằng việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine chỉ làm tình hình trong nước thêm căng thẳng và làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hòa bình.Đại diện TQ giải thích rằng việc cung cấp vũ khí liên tục sẽ "gây ra nhiều thương vong hơn cho dân thường và buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, điều này sẽ khiến việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trở nên khó khăn hơn", đại diện TQ giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng "hy vọng về một lệnh ngừng bắn sẽ hão huyền hơn. "Các quan chức Trung Quốc trước đây đã tuyên bố rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột nên làm việc để tạo điều kiện cho đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine..⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Năm nói NATO sẽ thảo luận về các hoạt động của Nga và Trung Quốc ở châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ở Lisbon, ông Stoltenberg cho biết các chủ đề của hội nghị thượng đỉnh, sẽ diễn ra ở Vilnius vào tháng 7, sẽ bao gồm "mối đe dọa liên tục của chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn ở miền Nam" và "sự gây bất ổn của Nga". hành động ở châu Phi, và bây giờ Nga và Trung Quốc đang tiến vào khu vực." Ông nói NATO "phải làm nhiều hơn nữa để xây dựng năng lực phòng thủ với các đối tác quan trọng ở phía Nam, chẳng hạn như Tunisia, Mauritania và Jordan."Bình luận về cuộc chiến ở Ukraine, ông Stoltenberg nhắc lại rằng NATO sẽ sát cánh cùng Ukraine "cho đến chừng nào còn cần thiết" đồng thời nhấn mạnh rằng "các lực lượng Ukraine có khả năng cần thiết để chiếm lại vùng đất bị chiếm đóng."⚪ ---- Ông Andriy Chernyak, đại diện của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hay HUR, cho biết khoảng 152.000 binh sĩ Nga vẫn ở trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Zaporizhzhya và Kherson của Ukraine tính đến ngày 15/5. Ông nói rằng tại các khu vực bị chiếm đóng của tỉnh Zaporizhzhya và Kherson, các lực lượng Nga đang chuẩn bị phòng thủ, củng cố công sự và xây dựng công sự mới.⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar hôm thứ Năm nói rằng Nga đã rút phần lớn quân dự trữ ra khỏi Bakhmut trong khi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào thị trấn cả ngày, tất cả đều bị quân Ukraine đẩy lùi. "Chúng tôi hiện đang kiểm soát phần phía tây nam của Bakhmut," Malyar viết trên Telegram. "Địch tiến công, cố giành lại những vùng đất đã mất, nhưng bị tổn thất, không hoàn thành nhiệm vụ. Có vùng, quân ta tiến được 1 km." Đầu tuần này, Malyar cho biết Ukraine đã giành được khoảng 20 km2 ở phía bắc và phía nam của vùng ngoại ô Bakhmut trong vài ngày qua.⚪ ---- Đếm nhầm, nhiều hơn 3 tỷ đô. Một lỗi kế toán của Pentagon đã khiến Mỹ định giá quá cao số tiền viện trợ mà họ gửi cho Ukraine lên tới con số khổng lồ 3 tỷ USD, Reuters đưa tin hôm thứ Năm. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Reuters rằng Pentagon “đã phát hiện ra sự không thống nhất trong cách chúng tôi đánh giá các thiết bị mà chúng tôi đã cung cấp” cho Ukraine và Quốc hội đang được thông báo về sự điều chỉnh này.Quan chức này cũng tuyên bố rằng có khả năng con số thực có thể cao hơn 3 tỷ đô la sau khi tình hình được điều tra toàn diện. Lỗi được cho là do vũ khí được định giá quá cao gửi đến Ukraine từ kho dự trữ của Hoa Kỳ và có thể dẫn đến việc gửi thêm vũ khí khi Ukraine tự bảo vệ mình khỏi cuộc xâm lược của Nga.⚪ ---- Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào thân Nga We Are with Russia có trụ sở tại Zaporizhzhia, nói với RIA Novosti hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ cần cuộc chiến ở Ukraine kéo dài mãi mãi. Rogov nói rằng, chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "không có đủ nguồn lực cho việc này." Ông tuyên bố rằng cơ hội thành công của Ukraine trên chiến trường "đang giảm đi mỗi ngày." Một kịch bản khác mà Rogov dự đoán mà Mỹ đang tìm kiếm ở Ukraine là “ổn định xung đột và bơm vào không gian hậu Ukraine tối đa các loại vũ khí nhằm châm ngòi cho cuộc đối đầu với lực lượng lớn hơn, đồng thời tổ chức phá hoại trên lãnh thổ Liên bang Nga."⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết trên Truth Social hôm thứ Năm trước báo cáo Công ty Walt Disney đã quyết định không mở một khuôn viên cho nhân viên ở Florida bằng cách nói rằng Disney đang "hoàn toàn hủy hoại" Thống đốc Ron DeSantis của Florida: "Hành động tiếp theo của Disney sẽ là thông báo rằng sẽ không còn tiền được đầu tư vào Florida vì Thống đốc - trên thực tế, họ thậm chí có thể thông báo rút tiền chậm hoặc bán một số tài sản nhất định, hoặc toàn bộ.... Đó sẽ là một cú đánh giết người."⚪ ---- Công ty Walt Disney hôm thứ Năm cho biết họ đang hủy bỏ kế hoạch xây dựng một khu phức hợp văn phòng trị giá 1 tỷ đô la ở Orlando, Florida, nơi sẽ có 2.000 nhân viên chuyển đến từ California trong bối cảnh kình nhau giữa Disney với Thống đốc Ron DeSantis. Josh D'Amaro, chủ tịch công viên chủ đề và sản phẩm tiêu dùng của Disney, đã trích dẫn "lãnh đạo mới và điều kiện kinh doanh đang thay đổi" khi đưa ra thông báo. “Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi tin rằng đó là một quyết định đúng đắn. Do đó, chúng tôi sẽ không còn yêu cầu nhân viên của mình chuyển chỗ ở nữa,” ông nói.“Đối với những người đã chuyển đi, chúng tôi sẽ nói chuyện riêng với bạn về hoàn cảnh của bạn, bao gồm cả khả năng chuyển bạn trở lại.” Disney đã hy vọng tận dụng được 570 triệu đô la tiền giảm thuế và đã kiện DeSantis vì “chiến dịch trả đũa của chính phủ [tiểu bang]” sau khi bị tước các đặc quyền sau khi lên tiếng phản đối dự luật “Không nói đồng tính” của bang.⚪ ---- Dân California tin rằng dân cử tiểu bang hòa thuận nhau hơn là dân cử liên bang. Cuộc khảo sát gần đây của Viện Chính sách Công California cho thấy người dân California tin tưởng nhiều hơn vào việc các nhà lãnh đạo chính quyền tiểu bang của họ làm việc cùng nhau hơn là chính phủ liên bang cũng làm như vậy.Khi nói đến việc tin tưởng các nhà lãnh đạo chính phủ sẽ làm việc cùng nhau vào năm 2023, cuộc khảo sát cho thấy người dân California lạc quan hơn về việc Thống đốc Gavin Newsom làm việc với Cơ quan Lập pháp Tiểu Bang California hơn là Tổng thống Joe Biden làm việc với Quốc hội liên bang.Những phát hiện này là một phần của ‘Khảo sát toàn tiểu bang PPIC: Người dân California và Chính phủ của họ’ và họ cho thấy rằng 61% người dân California lạc quan về việc chính quyền tiểu bang hợp tác với nhau, so với 27% tin tưởng như vậy đối với chính phủ liên bang.⚪ ----- Doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ đã giảm 3,4% so với tháng trước trong tháng 4 xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,28 triệu căn nhà, theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia (NAR) cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Năm. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán hàng giảm 23,2%. Giá nhà hiện có trung bình cho tất cả các loại nhà ở giảm 1,7% hàng năm xuống còn 388.800 đô la vào tháng 4/2023.Tổng lượng tồn kho nhà ở vào cuối tháng 4 ở mức 1,04 triệu căn, tăng 7,2% so với tháng trước và tăng 1% so với tháng 4 năm 2022. Nhà kinh tế trưởng của NAR, Lawrence Yun giải thích: “Doanh số bán nhà đang tăng trở lại nhưng vẫn ở trên mức thấp nhất theo chu kỳ gần đây. Sự kết hợp của tăng việc làm, hàng tồn kho hạn chế và lãi suất thế chấp dao động trong vài tháng qua đã tạo ra một môi trường kéo theo nhu cầu nhà ở."⚪ ---- Có ít nhất 3 nghi phạm liên quan đến một vụ cướp giật vào chiều thứ Ba ở Tustin bị bắt giữ sau khi cảnh sát truy đuổi và kết thúc bằng một vụ đâm xe ở Westminster. Cảnh sát Tustin đã đáp ứng các cuộc gọi về một vụ cướp đang diễn ra tại một tiệm kim hoàn ở khu 2800 của Đại lộ Park Avenue ngay trước 2:30 giờ chiều. Khi cảnh sát đến hiện trường, các nghi phạm đang chạy trốn trên một chiếc SUV màu trắng và cảnh sát đã phóng xe truy đuổi. Khi tới Westminster, nơi người lái chiếc SUV đâm vào vòi cứu hỏa trước khi phóng ra chạy bộ. Và cả 3 nghi can đã bị bắt.Một trong những nghi phạm được xác định là Tytrell Woods, 20 tuổi ở Los Angeles. Hai nghi can còn lại đều là vị thành niên. Đoạn video về cửa hàng trang sức cho thấy kính vương vãi khắp sàn sau khi các nghi phạm đập vỡ các tủ trưng bày tiệm kim hoàn. Cảnh sát đã có thể thu hồi một số đồ trang sức bị đánh cắp và đang làm việc với chủ cửa hàng để xác nhận xem mọi thứ đã được trả lại hay chưa. Không có ai thương tích do hậu quả của vụ cướp và truy đuổi. Cuộc điều tra đang diễn ra và bất kỳ ai có thông tin xin liên hệ với Thám tử Schultz theo số 714-573-3250.⚪ ----Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Mong muốn vận hành tối ưu và nâng cao năng suất bằng công nghệ nhưng có đến 48% doanh nghiệp Việt Nam phải vứt bỏ phần mềm sau 2 năm. Đây là số liệu từ kết quả nghiên cứu của Ban Chuyển đổi số Quốc gia được TS. Đỗ Tiến Long - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia công ty OD Click nhắc lại. Nguyên nhân dẫn đến sự lãng phí này là do liên quan vận hành hệ thống và sự thích ứng của công nghệ với hoạt động của doanh nghiệp.⚪ ----Theo Thời Báo Ngân Hàng. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi TP.HCM cho biết theo kết quả khảo sát 3.795 doanh nghiệp trong tháng 3/2023 cho thấy có hơn 30,75% doanh nghiệp phản ánh “Lao động giảm” (cắt giảm lao động), 50,65% doanh nghiệp “Lao động giữ nguyên” và 18,6% doanh nghiệp có “Lao động tăng”. Nhóm doanh nghiệp cắt giảm lao động rơi chủ yếu vào nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giày da - dệt may, xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm. Dự kiến trong quý II/2023, các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như cũ, chiếm 71,78%, 20,95% dự kiến tăng và 7,27% dự kiến giảm. Nguyên nhân doanh nghiệp giảm là thiếu đơn hàng (38,9%), không tái kí hợp đồng lao động hết hạn (56,4%) và một số các lí do khác.⚪ ----Theo VnExpress. Nguy cơ phá sản do hàng lậu tràn lan, thu không đủ bù chi phí sản xuất, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm đề nghị có chính sách giải cứu. Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA) đã kiến nghị gửi tới Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ liên quan về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành. VIPA cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch, chi phí vật tư đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ bất ổn và giá sản phẩm đầu ra xuống sâu (có thời điểm giá bán một số sản phẩm gia cầm chỉ bằng hai phần ba giá sản xuất), khiến ngành đối mặt nhiều thách thức. Nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi gia cầm đang có nguy cơ phá sản, hàng nghìn cơ sở chăn nuôi gà, vịt phải giảm quy mô sản xuất, hoặc phải tạm ngừng hoạt động do thua lỗ kéo dài.⚪ ---- HỎI 1: Hạ viện Mỹ cân nhắc giúp Đài Loan chống áp lực Trung Quốc, gần độc lập hơn?ĐÁP 1: Mới qua cấp ủy ban. Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba (16 tháng 5) đã thông qua Đạo luật Đoàn kết Quốc tế Đài Loan (Taiwan International Solidarity Act) để chống lại sự can thiệp của Trung Quốc vào việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, nhấn mạnh rằng Nghị quyết 2758 của UNGA chỉ giải quyết vấn đề đại diện của Trung Quốc và không liên quan đến việc Đài Loan tham gia vào Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên quan.Đại diện đảng Cộng hòa Joe Wilson nói rằng dự luật này "ủng hộ tự do và độc lập cho Đài Loan, 23 triệu người xứng đáng có được độc lập của họ." Meeks cho biết dự luật sẽ củng cố Đạo luật TAIPEI, chống lại những nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm suy yếu sự tham gia của nước này trên trường thế giới, củng cố mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan và hỗ trợ sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế.Với sự ủng hộ của lưỡng đảng, dự luật được thông qua mà không bị phản đối và sau đó sẽ được gửi đến Hạ viện để xem xét.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 45% công chức sẽ bỏ việc nếu bị giảm thời lượng việc làm từ xa?ĐÁP 2: Đúng thế. Có tới 45% công chức sẽ bỏ việc nếu bị giảm thời lượng việc làm từ xa. Gần một nửa số nhân viên chính phủ sẽ tìm kiếm một công việc khác nếu các cơ quan của họ giảm tính linh hoạt của công việc từ xa, theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Ba bởi công ty Eagle Hill Consulting có trụ sở tại Arlington, Va.Chi tiết: