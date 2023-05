- Hồ sơ rò rỉ: Zelensky đề xuất tấn công trên đất Nga, đưa quân vào các thành phố Nga ở biên giới 2 nước. - Zelensky: quân Ukraine không tấn công trên đất Nga.

Đức Giáo Hoàng gặp Tổng thống Ukraine, được tặng áo giáp thêu hình Đức Mẹ.

QUẬN CAM (VB-14/5/2023) ⚪ ---- Trump đã hủy bỏ cuộc tụ họp ngoài trời của mình ở Des Moines (Iowa) hôm thứ Bảy — cùng ngày có khả năng là đối thủ chính Ron DeSantis đã tổ chức các sự kiện ở Trung tâm Sioux và Cedar Rapids. “Theo dõi lốc xoáy ở Iowa,” Trump đăng lên Truth Social vào thứ Bảy. “Vì sự an toàn của những người yêu nước vĩ đại của chúng tôi, chúng tôi đã được yêu cầu trì hoãn hoặc hủy bỏ cuộc tụ họp đã bán hết vé ngày hôm nay. Tôi đang ở gần Sân bay Palm Beach, sẵn sàng lên đường, nhưng chúng tôi đang phải hoãn lại vì thời tiết rất xấu ở Iowa. Hãy Tìm Nơi Trú Ẩn hoặc Nơi Trú Ẩn An Toàn!” (ghi chú: 2 nơi DeSantis sẽ tới là Sioux Center và Cedar Rapids cùng ở Iowa, cách nhau 240 dặm. )

Tuy nhiên, nhiều người trên mạng xã hội không tin vào những tuyên bố về thời tiết của Trump, cho rằng đó chỉ là cái cớ để tránh bị DeSantis xuất hiện. Pedro Gonzalez, biên tập viên chính trị của Tạp chí Chronicles bảo thủ đã tweet: “Trump hủy bỏ vì số người tham dự của Trump quá thấp so với DeSantis, điều đó sẽ khiến Trump mất mặt. Về phần mình, DeSantis dường như gián tiếp đề cập đến Trump tại một buổi gây quỹ ở Trung tâm Sioux, nói với đám đông rằng “việc cai trị không phải để giải trí. Quản lý không phải là xây dựng thương hiệu hay nói chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội và phát tín hiệu về đức hạnh.” DeSantis cũng kêu gọi Cộng Hòa “từ chối văn hóa thua cuộc”, nói thêm rằng “thời gian bào chữa đã hết”.

⚪ ---- Linda Yaccarino, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Twitter Inc., bày tỏ cảm hứng khi được tham gia nền tảng truyền thông xã hội này, nói một tweet gửi tới Elon Musk, chủ mạng này, rằng cô mong muốn chuyển đổi hoạt động kinh doanh của công ty: "Tôi đã được truyền cảm hứng từ lâu bởi tầm nhìn của ông để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn. Tôi rất vui được giúp đưa tầm nhìn này lên Twitter."

Trước đây, Musk đã nói rằng việc chọn một giám đốc điều hành mới của Twitter sẽ giúp ông có nhiều thời gian hơn để quản lý các hoạt động của Tesla Inc. Musk cũng nói rằng Yaccarino thỉnh thoảng sẽ thu hút công chúng tham gia một cuộc trò chuyện trực tiếp trên dịch vụ Spaces của nền tảng.

⚪ ---- Thụy Điển đã thắng trong Cuộc thi Ca khúc Xuất sắc Châu Âu Eurovision lần thứ 67 (Eurovision Song Contest) khi nữ ca sĩ Loreen được tổng cộng 583 điểm với bài hát "Tattoo". Đây là chiến thắng thứ hai của nữ ca sĩ 39 tuổi sau chiến thắng của cô với "Euphoria" tại Eurovision được tổ chức hồi năm 2012. Đây là lần thứ bảy Thụy Điển giành chiến thắng trong Cuộc thi Ca khúc Eurovision.

Kaeaerija, người được yêu thích nhất trên truyền hình, với bài hát "Cha Cha Cha" đã thu được 376 điểm từ người hâm mộ trên khắp Châu Âu, Úc và Hoa Kỳ, với tổng số 526 điểm khi kết hợp với phiếu bầu của ban giám khảo, đưa Phần Lan về nhì trong Eurovision's Grand Cuối cùng. "Kỳ lân" của Israel do Noa Kirel biểu diễn đứng thứ ba, giành được 362 phiếu bầu.

Video của ca khúc thắng giải nhất Eurovision dài 3:16 phút, với Loreen trình diễn chung kết, có phụ đề (cc) tiếng Anh:



https://youtu.be/b3vJfR81xO0

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) tiết lộ qua đêm rằng 6 máy bay Nga đã bị chặn "trong" hoặc "gần" Khu vực Nhận dạng Phòng không Alaska (ADIZ) vào ngày 11/5. "Máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và không đi vào không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada," theo NORAD cho biết, và rằng những máy bay này được nhìn thấy đồng thời với các hoạt động huấn luyện quân sự "quy mô lớn của Hoa Kỳ diễn ra ở Alaska. Hoạt động của Nga trong ADIZ Bắc Mỹ diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một loạt hành động táo bạo để Ukraine có thể đánh bại Nga, bao gồm thực hiện "các cuộc tấn công ở Nga" và đưa quân vào "các thành phố biên giới của Nga", theo tài liệu bị rò rỉ của báo Washington Post. Các tài liệu, một phần của vụ rò rỉ tài liệu mật của Hoa Kỳ trên mạng Discord, kể lại các thông tin liên lạc nội bộ mà Zelensky có với các nhân viên và quan chức quân sự của mình vào tháng 1 và tháng 2/2023.

Pentagon không phủ nhận rằng các tài liệu này là xác thực, theo WP. Mặc dù có lúc ông kêu gọi kiềm chế trong các cuộc thảo luận, nhưng có lúc ông đề xuất các chiến lược tích cực hơn để đạt được đòn bẩy trong cuộc chiến. Một tài liệu được cho là lưu ý rằng ông đề xuất "Ukraine tấn công các địa điểm triển khai không xác định ở Rostov"; trong một trường hợp khác, ông được cho là đã đưa ra ý tưởng rằng Ukraine có thể "làm nổ tung" đường ống dẫn dầu Druzhba cung cấp dầu cho Hungary. Zelensky, khi được hỏi liệu ông có thực sự cân nhắc việc chiếm đóng các vùng của Nga hay không, nói với WP rằng những ý tưởng mà tình báo Hoa Kỳ ghi nhận chỉ là “ảo tưởng”.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho biết hôm Chủ nhật rằng một cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine không nhằm tấn công các khu vực bên trong Nga, mà nhằm giải phóng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng trong Ukraine. Zelensky, phát biểu cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đã đưa ra tuyên bố sau suy đoán rằng Ukraine có thể nhắm vào lãnh thổ Nga trong cuộc phản công quân sự: “Chúng tôi không tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi giải phóng lãnh thổ hợp pháp của chính mình. Chúng tôi không có thời gian cũng như sức mạnh (để tấn công Nga).”

Zelensky đưa ra tuyên bố này khi ông đang có chuyến công du tới các đồng minh châu Âu, yêu cầu hỗ trợ thêm về quân sự và tài chính sau khi cuộc chiến chống lại Nga vượt qua mốc một năm vào đầu năm nay. Họp báo của ông với Scholz đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông tới Đức kể từ khi bắt đầu chiến tranh và diễn ra chỉ vài giờ sau khi Đức công bố gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá hơn 3 tỷ USD. Sự hỗ trợ bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược. Zelensky trước đó cũng đã ghé thăm Ý.

⚪ ---- Liên Âu và Nhóm 7 nước (G7) được cho là đang chuẩn bị cấm khởi động lại các chuyến vận chuyển khí đốt qua đường ống của Nga trên các tuyến đường mà Nga đã đình chỉ cung cấp, bao gồm cả Ba Lan và Đức, theo tờ Financial Times hôm Chủ nhật trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất trong hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới tại Hiroshima.

Bộ Ngoại giao Nga trước đây tuyên bố rằng Liên Âu đã chỉ định xuất cảng khí đốt của Nga là "tài nguyên không được thừa nhận" do chính trị. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào năm ngoái, Nga đã chuyển hướng vận chuyển khí đốt sang các quốc gia không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Điện Kremlin.

⚪ ---- Theo Sở Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, quê hương của các thí sinh tham dự Giải Eurovision của Ukraine, Tvorchi, đã bị tấn công lần thứ hai vào hôm Chủ nhật. Đợt tấn công bằng hỏa tiễn đầu tiên ở Ternopil đã gây ra hỏa hoạn kéo dài đến 2h30 sáng giờ địa phương và khiến 2 người bị thương. Các quan chức sau đó trong ngày đã báo cáo thêm các vụ nổ làm hư hại các tòa nhà dân sự và xe hơi. Tại thời điểm này, chưa có thông tin có sẵn liên quan đến bất kỳ thương vong nào từ những vụ bom này.

⚪ ---- Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar, quân đội Ukraine đang đạt được tiến bộ theo hai hướng trong thị trấn Bakhmut của vùng Donbas. Tuy nhiên, Malyar nói rằng tình hình ở trung tâm thành phố vẫn phức tạp hơn và "kẻ thù không thể kiểm soát thành phố." Là một trung tâm vận tải và hậu cần của khu vực, Bakhmut là trung tâm của hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ nghi ngờ về việc liệu cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump có khả năng giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong thời gian tại vị hay không. Khi được hỏi về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng nếu Trump thắng cử năm 2024, Zelensky nói rằng ông không chắc liệu Trump có hiểu sâu về vấn đề ngay từ đầu hay không.

Nhà lãnh đạo Ukraine làm rõ thêm rằng ông không đổ lỗi cho Trump về bất cứ điều gì và ông không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc ai sẽ trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo và liệu Trump có thể giúp giải quyết tình hình hay không, vì điều đó cuối cùng phụ thuộc vào người dân Hoa Kỳ.

⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis đã hội kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vatican hôm thứ Bảy sau khi Tòa thánh tham gia vào một sứ mệnh hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Trước chuyến thăm Vatican, Zelensky đã gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni. Trong các cuộc gặp này, Mattarella và Meloni đã nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của Ý đối với Ukraine.

TIN VN. Doanh nghiệp nội đuối sức, nguy cơ đất vàng bị thâu tóm.

Zelensky đã tặng giáo hoàng một chiếc áo chống đạn từng được một người lính Ukraine sử dụng và sau đó được vẽ hình Đức Mẹ. Tháng trước, Giáo hoàng Francis - người đã lên tiếng ủng hộ Ukraine nhưng vấp phải phản ứng dữ dội vì không chỉ đích danh Nga là kẻ xâm lược cuộc chiến - đã đề nghị đóng vai trò trung gian hòa đàm giữa hai nước Nga-Ukraine.Vatican cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng Đức giáo hoàng và Zelensky đã thảo luận về “tình hình chính trị và nhân đạo của Ukraine do chiến tranh đang diễn ra” trong cuộc gặp kéo dài 40 phút. Nhà lãnh đạo Ukraine có thể yêu cầu sự giúp đỡ của Vatican trong việc tổ chức trao đổi tù nhân và đưa trở lại những đứa trẻ Ukraine bị cưỡng bức giam giữ ở Nga, theo Wall Street Journal đưa tin.Đầu ngày thứ Bảy, Zelensky đã gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni. Bất chấp chính phủ cánh hữu của Meloni, bà vẫn kiên định với lập trường ủng hộ NATO và ủng hộ Ukraine. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khi hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy đã cam kết Ý hỗ trợ toàn lực cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, rằng Ý sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và sát cánh bên Ukraine trong thời gian cần thiết.⚪ ---- Tổng thống Ý Sergio Mattarella trong bài phát biểu trên truyền hình Ý đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Ý đối với Ukraine trong cuộc chiến chốngNga. Mattarella hoan nghênh Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Ý. Mattarella cũng thừa nhận hoàn cảnh đã thay đổi kể từ khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện vài năm trước.⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) cho biết Cộng Hòa cần từ bỏ “văn hóa thất cử” đã tồn tại trong đảng những năm gần đây để sẽ thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. DeSantis nói trong lần xuất hiện hôm thứ Bảy tại Buổi dã ngoại gia đình Feenstra hàng năm, một buổi gây quỹ hàng năm do Dân Biểu Randy Feenstra (R-Iowa) tổ chức, rằng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng vào năm 2024 nếu họ đưa ra “một giải pháp thay thế tích cực” cho Tổng thống Biden và thực hiện cuộc bầu cử một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Biden.DeSantis nói, ám chỉ Trump: “Nhưng không gì có thể thay thế được chiến thắng. Chúng ta phải loại bỏ văn hóa thua cuộc đã lây nhiễm cho đảng của chúng ta trong những năm gần đây. Thời gian bào chữa đã hết. Chúng ta phải thể hiện lòng dũng cảm để dẫn đầu và sức mạnh để giành chiến thắng.”Bình luận của ông được đưa ra khi ông dường như sắp phát động cuộc chạy đua tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024. Ông đã nhiều lần đến thăm các tiểu bang bỏ phiếu sớm trong quy trình đề cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa như Iowa và Nam Carolina gần đây, và ông đã nói trước đó trong tháng này, ông nhận ra rằng mình cần phải đưa ra quyết định về tương lai “tương đối sớm”. DeSantis đã liên tục đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò sơ bộ giả định của Đảng Cộng hòa, nhưng Trump đã duy trì vị trí dẫn đầu lớn so với DeSantis và những người thách thức hiện tại.⚪ ---- Hàng chục đặc vụ FBI và cảnh sát Florida đã bố ráp Tháp Trump Tower III trên Bãi biển Sunny Isles của “Moscow nhỏ” hôm thứ Năm để khám xét một đơn vị chung cư thuộc sở hữu của một tập đoàn vỏ bọc do hai doanh nhân người Nga giám sát. Một phát ngôn viên của văn phòng hiện trường FBI Miami nói với báo Miami Herald rằng họ “đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật theo lệnh của tòa án ở khu vực lân cận địa điểm đó,” nhưng không nêu chi tiết.Cả 2 doanh nhân Nga, Oleg Sergeyevich Patsulya và Agunda Konstantinovna Makeeva, đã không trả lời bình luận. “Tôi không thể nói về chuyện đó,” vợ của Patsulya, Roza Pereira, nói với tờ Miami Herald. “Luật sư [của chồng tôi] nói không được nói chuyện với bất kỳ ai.... Tôi không biết họ nói về cái gì."Tuy nhiên, bà Pereira cũng được liệt kê dưới tên công ty MIC-USA LLC, theo hồ sơ của các tài liệu công ty. MIC-USA đã mua căn hộ ba phòng ngủ, ba phòng tắm cách đây một thập niên với giá 1,65 triệu USD. (ghi chú: căn hộ này nằm trong cao ốc Trump Tower III, có lẽ vừa là nhà ở, vừa là văn phòng?).⚪ ---- Các nhà điều tra đã đào được thêm 22 xác trong một khu rừng ngoài khơi bờ biển Malindi, Kenya, hôm thứ Bảy thuộc về các tín đồ của Paul Nthenge Mackenzie, 50 tuổi, một người lái xe taxi trở thành nhà thuyết giáo bị buộc tội đẩy các thành viên giáo phái đến chết đói với lời hứa “sẽ gặp Chúa Jesus”.Một bác sĩ giảo nghiệm của chính phủ phát hiện ra rằng hầu hết các tín đồ giáo phái này đã chết vì đói, mặc dù một số bị bóp cổ, đánh đập hoặc chết ngạt. Người sáng lập Hội thánh Good News International Church đã tự nộp mình vào tháng 4 và là một trong 26 người bị bắt vì những cái chết này. Một "đội thi hành kỷ luật" có nhiệm vụ đảm bảo không ai dám đột nhập hoặc trốn thoát khỏi nơi ẩn náu trong rừng còn sống cũng đã bị bắt giam.Một số xác chết bị thiếu nội tạng, khiến cảnh sát nghi ngờ liệu các nghi phạm có thu hoạch các bộ phận cơ thể bằng vũ lực hay không. Cái gọi là "Thảm sát rừng Shakahola" đã gây sốc cho Tổng thống William Ruto, người đang nỗ lực thành lập một "ủy ban điều tra về những cái chết và một lực lượng đặc nhiệm để xem xét các quy định quản lý các hội thánh, cơ chế tôn giáo", theo báo Barron's đưa tin.⚪ ---- Một cơn lốc xoáy chết người đã tàn phá Laguna Heights, Texas, vào khoảng 4 giờ sáng Thứ Bảy, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương 10 người, theo CBS News. Thị trấn lân cận Port Isabel đã đăng trên Facebook rằng cơn lốc xoáy đã để lại “thiệt hại nặng nề” và làm mất điện từ các đường dây điện bị ảnh hưởng. Các mảnh vỡ chất đống trên đường cao tốc nối Laguna Heights, Port Isabel và Laguna Vista đã khiến các quan chức phải đóng cửa đường này với mọi phương tiện giao thông và các đội từ nhiều cơ quan đã được giao nhiệm vụ dọn dẹp.Người dân Texas trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh những ngôi nhà bị tốc mái, xe hơi bị phá hủy và cây cối bị bật gốc. Trung tâm Y tế Valley sẽ thành lập một trung tâm phân loại dành cho “những người bị thương có thể đi đứng,” và Trung tâm Văn hóa và Sự kiện Port Isabel đã mở một nơi trú ẩn với The Salvation Army, Red Cross, và Cameron County Emergency Management. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang tìm thêm những người bị thương hoặc tử vong. .⚪ ---- Tên em bé được đặt nhiều nhất ở Mỹ năm 2022: Bé trai là Liam, bé gái là Olivia. Dữ liệu mới từ cơ quan liên bang cho thấy Liam và Olivia là những cái tên phổ biến nhất trong năm ngoái - không có gì ngạc nhiên lắm, vì Liam đã được yêu thích nhất kể từ năm 2017 trong khi Olivia giữ vị trí hàng đầu kể từ năm 2019.Dưới đây là 10 tên em bé phổ biến nhất năm 2022, theo Cơ quan An sinh Xã hội. Bên trái là bé trai, bên phải là bé gái.Bé trai => Bé gái1. Liam => 1. Olivia2. Noah => 2. Emma3. Oliver => 3. Charlotte4. James => 4. Amelia5. Elijah => 5. Sophia6. William => 6. Isabella7. Henry => 7. Ava8. Lucas => 8. Mia9. Benjamin => 9. Evelyn10. Theodore => 10. Luna⚪ ---- California: nhà đắt nhất tiểu bang nằm trong số zip code nào? Sau đây là là những mã zip có giá nhà trung bình đắt nhất ở California:1. Atherton (94027): Giá nhà tiêu biểu 2023: 7,36 triệu USD2. Beverly Hills (90210): =>: 5,11 triệu USD3. Los Altos Hills (94022): =>: 4,26 triệu USD4. Santa Monica (90402): =>: 4,17 triệu USD5. Montecito (93108): =>: $3,94 triệu USD6. Rancho Santa Fe (92067): =>: 3,9 triệu USD7. Newport Beach (92657): =>: $3,86 triệu USD⚪ ----Theo Báo Lao Động. Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản xuất hiện các nhóm nhà đầu tư ngoại đổ bộ vào tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển tại Việt Nam thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập M&A. Thống kê của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho thấy, tính đến cuối tháng 4, doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới trong quý I giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn số doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt tăng 30% và 61%. Các sàn giao dịch bất động sản chung cảnh ngộ khi 30-50% sàn phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động so với quý trước. Số môi giới hoạt động cũng chỉ còn 30-40% so với đầu năm 2022.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ xài tăng vọt cho Ngày Lễ Mẹ 2023?ĐÁP 1: Đúng thế. Số tiền dân Mỹ xài mua quà tặng cho mẹ năm nay đạt mức cao kỷ lục. Người tiêu dùng lên kế hoạch tổng cộng 35,7 tỷ đô la vào Ngày của Mẹ năm nay (Chủ Nhật 14/5/2023), nhiều hơn gần 4 tỷ đô la so với năm ngoái, theo khảo sát kỳ nghỉ hàng năm của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia NRF.Có tới 84% người Mỹ trưởng thành cho biết họ dự kiến sẽ ăn mừng ngày lễ. Cùng ở mức 74%, hoa và thiệp chúc mừng là những món quà phổ biến nhất, tiếp theo là những chuyến đi chơi đặc biệt như bữa tối hoặc bữa nửa buổi với 60% dân Mỹ, theo cuộc khảo sát của NRF cho thấy.Theo NRF, người tiêu dùng sẽ xài tổng cộng 7,8 tỷ đô la cho trang sức, 5,6 tỷ đô la cho các chuyến đi chơi đặc biệt và 4 tỷ đô la cho đồ điện tử. Cuộc khảo sát của Liên đoàn bán lẻ quốc gia cho thấy người tiêu dùng sẽ chi 274 đô la cho mỗi người, mức cao nhất trong lịch sử 20 năm của cuộc khảo sát.Một cuộc khảo sát của RetailMeNot, ước tính những người mua sắm sẽ xài trung bình 300 đô la cho những món quà trong Ngày của Mẹ, cho biết nam giới dự định chi trung bình 446 đô la và phụ nữ trung bình là 221 đô la.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Béo phì tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy việc duy trì cân nặng hợp lý có thể rất quan trọng để giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa (gastrointestinal cancer). Nghiên cứu bổ sung bằng chứng cho thấy trọng lượng dư thừa và tăng cân ở tuổi trưởng thành làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết (colon cancer) và ung thư đường tiêu hóa."Vào thời điểm tỷ lệ béo phì đang gia tăng trên toàn cầu và chỉ riêng 70% dân số Hoa Kỳ được coi là thừa cân hoặc béo phì, hiểu được mối liên quan giữa béo phì và nguy cơ mắc bệnh lâu dài, chẳng hạn như ung thư, là rất quan trọng để cải thiện sức khỏe cộng đồng", nghiên cứu cho biết. tác giả chính Holli Loomans-Kropp, một nhà nghiên cứu kiểm soát ung thư và nhà dịch tễ học tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Đại học Tiểu Bang Ohio (Ohio State University Comprehensive Cancer Center), ở Columbus."Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng thừa cân hoặc béo phì trong một số giai đoạn của cuộc đời có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa ở tuổi trưởng thành sau này", bà nói thêm trong một thông cáo báo chí của trường đại học.Chi tiết: