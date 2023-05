Điều kiện phải có việc làm của Medicaid sẽ khiến nhiều người có thu nhập thấp bị cắt bảo hiểm y tế

Gói lập pháp mà Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 với tỷ lệ hẹp sẽ cắt giảm chi tiêu liên bang trong thập kỷ tới đồng thời tăng mức trần nợ. Một biện pháp cắt giảm trong dự luật do Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn sẽ hạn chế quyền tiếp cận Medicaid đối với hàng triệu người Mỹ.

Khoảng 1 trong 4 người Mỹ có bảo hiểm y tế thông qua chương trình Medicaid, chương trình này chủ yếu phục vụ những người có thu nhập thấp và người khuyết tật và được chính phủ liên bang và các tiểu bang đồng tài trợ. Nếu luật được Đảng Cộng hòa ủng hộ thắng thế, chính phủ liên bang sẽ yêu cầu những người trưởng thành được bảo hiểm bởi Medicaid từ 19 đến 55 tuổi và không có con hoặc những người phụ thuộc khác phải dành 80 giờ mỗi tháng để làm công việc được trả lương, đào tạo nghề hoặc phục vụ cộng đồng.

Tạp chí The Conversation đã yêu cầu Simon F. Haeder, một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng, giải thích về điều kiện phải có việc làm này, và liệu điều này sẽ có tác dụng gì và tại sao nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm thiết lập điều kiện việc làm lại quan trọng đối với hàng triệu người Mỹ đang dựa vào Medicaid.

Điều gì sẽ thay đổi nếu dự luật này trở thành luật

Không giống như một số chương trình khác của chính phủ dùng để hỗ trợ những người Mỹ có thu nhập thấp (như chương trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung, hay SNAP, và Hỗ Trợ Tạm Thời cho các Gia đình Khó khăn), chương trình bảo hiểm Medicaid hiện không có yêu cầu phải có công ăn việc làm.

Bộ dự luật mà Hạ Viện mới vừa thông qua sẽ yêu cầu tất cả các tiểu bang thực hiện chính sách yêu cầu việc làm này. Ước tính có khoảng 15 triệu người Mỹ có Medicaid sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu.

Thay đổi này sẽ gia tăng những rắc rối về thủ tục hành chính đối với những người thụ hưởng trợ cấp y tế, những người có thu nhập thấp, người khuyết tật và người có màu da không trắng theo cách không tương xứng. KFF, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu chăm sóc sức khỏe đã ước tính rằng 1,7 triệu người sẽ mất bảo hiểm liên bang. Tuy nhiên, các tiểu bang có tùy chọn tiếp tục thanh toán cho những cá nhân này sử dụng tiền của tiểu bang.

Những người thuộc thành phần phải tuân theo các quy tắc mới sẽ không phải là những người duy nhất gặp rủi ro. Ai cũng biết rằng nhiều đối tượng được miễn trừ, bao gồm cả người già và người khuyết tật, phải vật lộn để hoàn thành thủ tục giấy tờ hoặc không hiểu các quy tắc quan liêu phức tạp. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng tổn thất bảo hiểm có thể còn cao hơn trong số những nhóm nhân khẩu học này, vì các tiểu bang sẽ coi họ là những người không tuân thủ các yêu cầu công việc.

Đã bao giờ áp dụng chính sách này chưa?

Đây không phải là lần đầu tiên các đảng viên Cộng Hòa tìm cách tiếp cận Medicaid tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu công việc đối với một số người thụ hưởng. Chính quyền Trump đã làm việc với nhiều bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo để sử dụng cái được gọi là miễn trừ phản kháng 1115 cho mục đích đó. Những miễn trừ này cho phép các tiểu bang quyền thay đổi tạm thời đối với các chương trình Medicaid của họ mà không tuân theo các yêu cầu luật pháp nhất định. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đã nhanh chóng bị chặn lại tại tòa án. Hầu hết thậm chí chưa bao giờ được thử nghiệm trước khi chính quyền Biden hủy bỏ chúng.

Trừ một ngoại lệ ở tiểu bang Arkansas.

Arkansas bắt đầu áp đặt các yêu cầu về công việc đối với những người nhận Medicaid từ 30 đến 49 tuổi bắt đầu từ tháng 6 năm 2018. Kết quả là khoảng 1/4 người dân Arkansas tuân theo chính sách đó đã bị mất bảo hiểm vào cuối năm đó trước khi tòa án cho rằng điều đó là bất hợp pháp.

Kinh nghiệm của Arkansas, vốn đặc biệt nặng nề đối với những người thụ hưởng, đã khẳng định lại các mối lo ngại của những người phản đối các yêu cầu về công việc. Điều quan trọng, lý do khiến nhiều người bị mất bảo hiểm không phải vì họ không hoàn thành số giờ làm việc được trả lương, đào tạo nghề hoặc phục vụ cộng đồng theo yêu cầu, mà là do họ phải vật lộn để vượt qua những thách thức quan liêu.

Những nỗ lực cũng đang được tiến hành ở Georgia nhằm áp đặt các yêu cầu công việc đối với những người thụ hưởng Medicaid bất chấp những rào cản pháp lý và sự phản đối của chính quyền Biden. Với việc Tổng thống Joe Biden tại vị, sẽ rất khó để thử nghiệm chính sách này trừ khi Quốc hội thông qua một biện pháp giống như biện pháp trong gói dự luật ở Hạ Viện.

Lần này khác với nhưng lần trước ở điểm nào?

Các tiểu bang phải tích cực loại bỏ những miễn trừ mà đảng Cộng Hòa đã hỗ trợ khi cựu Tổng thống Donald Trump ở Bạch Ốc. Điều đó có nghĩa là những người thụ hưởng Medicaid ở các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, chẳng hạn như California, sẽ không phải đối đầu với đòi hỏi này.

Những thay đổi được đề xướng trong luật của Hạ Viện sẽ buộc tất cả các bang phải thực hiện các yêu cầu về công việc đối với những người từ 18 đến 55 tuổi không có người phụ thuộc. Không tuân thủ điều này sẽ khiến các tiểu bang có nguy cơ mất tài trợ liên bang, vì vậy ngay cả các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo cũng phải áp dụng các quy tắc này. Những thay đổi trong luật pháp này cũng sẽ giúp tránh những trở ngại pháp lý trước đây khi tòa án đã ngăn cản việc triển khai rộng rãi các yêu cầu công việc của Medicaid.

Điều quan trọng là sự thay đổi chính sách này sẽ trùng khớp với những biến động đang diễn ra đối với những người thụ hưởng Medicaid. Điều này là do hàng triệu người thụ hưởng Medicaid đã mất bảo hiểm do tuyên bố khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 đã hết hạn vào ngày 11 tháng 5 và các tiểu bang bắt đầu xác định lại khả năng hội đủ điều kiện của những người thụ hưởng Medicaid vào ngày 1 tháng 4. Miễn là chính sách ghi danh liên tục của chính phủ còn hiệu lực có hiệu lực, các tiểu bang hiện thời không thể đuổi bất kỳ ai ra khỏi Medicaid.

Chính sách này có song song với mục đích của Medicaid hay không?

Mục đích của Medicaid là luôn cung cấp cho những người có thu nhập thấp khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế toàn diện khi họ cần đến. Tức là, Medicaid chỉ là một chương trình bảo hiểm y tế.

Một số chương trình an toàn khác có nhiều mục tiêu hơn. Ví dụ, sứ mệnh chính thức của chương trìnhHỗ Trợ Tạm Thời cho Các Gia Đình Túng Thiếu là “chấm dứt sự phụ thuộc của các bậc cha mẹ túng thiếu vào trợ cấp của chính phủ bằng cách thúc đẩy quá trình chuẩn bị việc làm, công việc và hôn nhân,” thay vì chỉ giúp đỡ những bậc cha mẹ túng thiếu đó kiếm sống qua ngày.

Đồng thời, có bằng chứng cho thấy Medicaid dẫn đến sự gia tăng tham gia của lực lượng lao động, bởi vì nó cung cấp bảo hiểm y tế hợp túi tiền cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Nếu một người bị bệnh, họ có thể tiếp tục công việc dễ dàng hơn nhiều nếu họ được điều trị. Thật vậy, hầu hết những người lớn khỏe mạnh trợ hưởng Medicaid đều được tuyển dụng.

Trớ trêu thay, việc đẩy mọi người ra khỏi Medicaid, vì không đáp ứng được các yêu cầu công việc hoặc vì họ phải vật lộn với bộ máy quan liêu, có thể sẽ làm giảm số lượng người đi làm.

Vì sao điều này có ý nghĩa quan trọng?

Có vẻ như các yêu cầu về công ăn việc làm của Medicaid sẽ không trở thành luật vào năm 2023 hoặc 2024, bởi vì Đảng Dân chủ đã kiên quyết phản đối việc thực hiện yêu cầu này và đảng này hiện đang chiếm đa số tại Thượng viện. Tuy nhiên, do những tác động nghiêm trọng có thể xảy ra của việc vỡ nợ liên bang, một số đảng viên Đảng Dân chủ có thể sẵn sàng thỏa hiệp.

Nhiều khả năng các đảng viên Cộng Hòa trong Quốc Hội đang tạo tiền đề cho những nỗ lực trong tương lai nhằm áp đặt một số điều kiện công việc lên các chương trình trợ giúp của chính phủ, đặc biệt là vào lần tới khi một đảng viên Cộng Hòa trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Nếu các biện pháp như biện pháp mà Hạ viện đã thông qua (là một phần trong gói dự luật giải quyết trần nợ của Đảng Cộng Hòa) trở thành luật, thì ngay cả những bang có sự lãnh đạo vững chắc của Đảng Dân chủ cũng khó có cơ hội chống lại.

