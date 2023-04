Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol hôm thứ Tư nói rằng nếu Bắc Hàn sử dụng vũ khí nguyên tử, Nam Hàn và Hoa Kỳ "sẽ tăng cường" "phản ứng một cách nhanh chóng." Và bất kỳ quân đội nưiớc nào tấn công nguyên tử vào Mỹ hay đồng minh, chính phủ đó đều sẽ bị xóa sổ tức khắc.

- DeSantis sẽ tuyên bố tranh cử Tổng Thống vào giữa tháng 5. Các phụ tá lo ngại DeSantis chỉ lo đánh phá hãng Disney.

- MAGA tố nhau, chôm hàng chục triệu đôla ban vận động vào túi riêng.

- Trump thua kháng cáo: Tòa cho Pence ra khai trước đại bồi thẩm đoàn về Trump và ngày 6/1/2021

- Hôm Thứ Tư 26/4/2023 là sinh nhật thứ 53 của Melania, nhưng Trump như dường quên mất, 15 lần gõ lên mạng trong 24 giờ là chửi đời

- Báo NYT: Tucker Carlson bị sa thải vì lộ thêm nhiều tin nhắn Carlson xúc phạm, nói tục tĩu về 1 nữ giám đốc, nói Carlson được ái mộ nhất là "quý bà hậu mãn kinh"

- Carlson gửi 1 video lên Twitter, nói TV Mỹ toàn là thứ ngu ngốc, kể cả của Carlson, sẽ bị quên sau 5 năm tới.

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence chỉ trích Trump về An sinh Xã hội và Medicare, "giống hệt" với Tổng thống Biden.

- TT Joe Biden: biết rõ về Trump và "mối nguy hiểm Trump gây ra cho nền dân chủ Hoa Kỳ"

- Hạ viện thông qua 1 dự luật nhằm tăng trần nợ nhưng: sẽ cắt ngân sách Sở Thuế, không xóa nợ sinh viên vay, cắt trợ cấp năng lượng xanh

- Nhà văn E. Jean Carroll đã ra tòa khai trong vụ kiện của cô chống lại Trump

- Đài Newsmax mừng vì Fox News sa thải Carlson: Fox thê thảm, và Newsmax hưởng lợi. Đài TV One America News ngỏ ý thuê Carlson 25 triệu đô/năm.

- Mỹ & Nam Hàn: nếu Bắc Hàn bắn vũ khí nguyên tử, Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ phản ứng thần tốc, xóa sổ Bắc Hàn.

- TQ tố cáo Mỹ tăng quân sự ở Biển Đông [Philippines], gây căng thẳng trong khu vực

- Nga: quân Nga đã chiếm thêm 4 đoạn phố (blocks) ở Bakhmut.

- Peskov: Putin và Tập chưa có ý định điện đàm sớm.

- NATO: đã gửi Ukraine 98% vũ khí theo lơi hứa, 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng, huấn luyện và trang bị 9 lữ đoàn thiết giáp mới.

- Ukraine: cuộc phản công mùa xuân sẽ diễn ra

- Pentagon: sẽ bán trực thăng đa nhiệm vụ MH-60 và các thiết bị liên quan cho Na Uy, trị giá 1 tỷ USD

- Liên Âu: hoan nghênh Tập Cận Bình và Zelensky điện đàm, hy vọng Tập ép Putin hòa bình

- Mỹ: máy bay chiến đấu của phương Tây hiện xếp thứ 8 trong danh sách các thiết bị quân sự mà Ukraine cần.

- Mỹ: Nga có thể tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine trong ít nhất 1 năm nữa bất kể các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hiện nay

- Argentina sẽ thanh toán hàng nhập cảng củaTQ bằng tiền nhân dân tệ thay vì đô la

- Công ty xe hơi Stellantis (hãng mẹ của Fiat Chrysler) yêu cầu nghỉ việc tự nguyện 33.500 nhân viên ở Mỹ, Canada

- Amazon.com cắt giảm khoảng 9.000 nhân viên.

- California: có 7 quận giá nhà trung bình cao trên 1 triệu đôla. Quận Cam cao thứ 5 (Giá Nhà Trung Bình = $1,250,000).

- TIN VN. Xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng gần 180 lần.

- HỎI 1: Vì lạm phát, 80% dân Mỹ đổi kế hoạch nghỉ hè? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nam Hàn báo động, chết nhiều hơn sinh, đẻ thấp kỷ lục, sinh đẻ giảm 87 tháng liền? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-27/4/2023) ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis nói hôm thứ Năm rằng vụ kiện mà Công ty Walt Disney chống lại ông là có động cơ chính trị và không có giá trị gì. Nói tại Jerusalem trong khi thăm Israel, DeSantis nói với các phóng viên rằng vụ kiện "sẽ được tòa xử. Tôi nghĩ đó là chính trị." Disney, công ty đông nhân viên nhất tại Florida, hôm Thứ Tư đã kiện DeSantis vì cho rằng ông đang sử dụng "những nỗ lực chính trị" của mình để gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Vào đầu tháng 2/2023, Florida đã thông qua luật cho phép Disney quản lý một khu thuế đặc biệt gần Orlando, nơi có các công viên chủ đề của Disney, nhưng Ban quản lý 5 người khu thuế đặc biệt là do đích thân DeSantis chọn. Nhưng rồi, theo DeSantis: "Họ không có sự minh bạch, không có trách nhiệm giải trình, không có điều gì trong số đó, và sự sắp xếp đó không tốt cho tiểu bang Florida. Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó nên tiếp tục, vì vậy giờ đây chúng tôi đã quy trách nhiệm bất minh [cho họ]."

Đơn kiện của Disney— ghi rõ bị kiện là DeSantis, hội đồng quản trị gồm năm thành viên và các quan chức khác của Florida — nói DeSantis đã thực hiện một "chiến dịch không ngừng nhằm vũ khí hóa quyền lực của chính phủ chống lại Disney để trả đũa việc bày tỏ quan điểm chính trị." Theo đơn kiện, chiến dịch đó "hiện đang đe dọa hoạt động kinh doanh của Disney, gây nguy hiểm cho tương lai kinh tế của Disney trong khu vực và vi phạm các quyền hiến định của Disney".

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đang lên kế hoạch tham gia cuộc đua vào Bạch Ốc vào giữa tháng 5/2023 trong bối cảnh lo ngại rằng Trump có thể sớm được coi là người Cộng Hòa dẫn đầu bất khả chiến bại. Một thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa đã trình sửa đổi dự luật bầu cử trong tuần này để đảm bảo rằng DeSantis sẽ được miễn trừ khỏi luật "từ chức để tranh cử" của tiểu bang nếu ông ra tranh cử tổng thống. Luật hiện đang cấm các quan dân cử tiểu bang ra ứng cử cho một chức vụ khác trùng với nhiệm kỳ hiện tại của họ.

Các phụ tá của DeSantis đang xây dựng các nhóm ở các bang bỏ phiếu sớm bao gồm Nevada và South Carolina. Thống đốc DeSantis đã bị Trump tấn công gần như hàng ngày và các đồng minh đã thúc giục DeSantis tham gia cuộc đua càng sớm càng tốt. Những người ủng hộ DeSantis nói rằng họ lo lắng về việc DeSantis đã tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò và về mối thù của thống đốc với Walt Disney World đã thống trị các trang báo như thế nào. "Trump đang chống lại đảng Dân chủ, DeSantis đang chống lại một con Chuột [Disney]," một thành viên của ủy ban Cộng Hòa Florida nói với NBC.

⚪ ---- Trump đã thua trong một vụ kháng cáo tìm cách ngăn cản cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra tòa làm chứng về các sự kiện xung quanh những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Trump đã xin tòa cấm Pence nói về các liên lạc trực tiếp giữa Pence và Trump bằng cách viện dẫn đặc quyền hành pháp, và tòa kháng án đồng thuận bác bỏ yêu cầu của Trump. Theo CNN, quyết định này của tòa kháng án có thể sẽ dẫn đến việc Pence phải ra khai về Trump và ngày 6/1/2021 trước đại bồi thẩm đoàn một cách "nhanh chóng", như trước đây Pence đã nói rằng Pence sẽ tuân thủ trát đòi hầu tòa.

⚪ ---- Hôm Thứ Tư 26/4/2023 là ngày sinh nhật thứ 53 của Melania, nhưng Donald Trump như dường quên mất. Tạp chí The People ghi rằng bà Melania được cho là đã dành cả ngày với bạn bè tại Mar-A-Lago để tổ chức một lễ kỷ niệm bình dị. Tờ báo trích dẫn các nguồn tin cho biết Trump sẽ tham dự các lễ hội sinh nhật nếu ông ấy ở nhà vào thời điểm đó, nhưng không xác nhận liệu có thực sự như vậy hay không.

Mặc dù Trump không đề cập công khai đến ngày sinh nhật của Melania, nhưng Trump đã dành nhiều thời gian lên mạng Truth Social, đăng hơn 15 bản tin mới trong 24 giờ qua, bao gồm cả những lời chỉ trích Thống đốc tiểu bang Florida, Ron DeSantis, và Trump cũng nhắc về vụ nhà văn A. Jean Carroll kiện Trump. Hồi năm 2020, Tổng thống Trump khi đó đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của Melania thông qua Twitter, mô tả bà là “Đệ nhất phu nhân vĩ đại của chúng ta!”

⚪ ---- MAGA tố nhau, chôm hàng chục triệu đôla vào túi riêng. Trong một đoạn băng ghi âm mới phát trên MSNBC vào tối thứ Ba, người ta có thể nghe thấy cựu cố vấn thương mại của Donald Trump, Peter Navarro, nói với một nhà sản xuất của Fox News rằng các quan chức chiến dịch hàng đầu từng làm việc cho Trump đã bỏ túi riêng họ bằng các khoản đóng góp cho chiến dịch. Trong clip do Ari Melber của MSNBC phát lên TV, người ta có thể nghe thấy Navarro nói chuyện với nhà sản xuất Fox News Abby Grossberg và cáo buộc 2 cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Trump về các hành vi "tội phạm".

Như người dẫn chương trình MSNBC giải thích, Navarro đã phàn nàn rằng số tiền bị bòn rút lẽ ra nên được sử dụng tốt hơn để tranh luận về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Navarro đã giải thích với Grossberg, cựu tổng thống '...cũng phải dọn sạch những người đã vây quanh ông ta trong những ngày cuối cùng của chính quyền và hiện đang vây lấy ông ta ở Mar-a-Lago... ...giống như hàng chục triệu đô la còn lại trong ban vận động tranh cử mà họ đã không chi tiêu kịp thời để thách thức các vấn đề bầu cử. Và, à, đó là tội ác nhé. Bây giờ họ sẽ - tôi sẽ nêu tên ở đây: Bill Stepien và Justin Clark hiện là những người vận động tranh cử và họ sẽ được trả lương và họ sẽ tiêu số tiền đó và số tiền đó sẽ đi thẳng vào túi của họ... [Cựu giám đốc chiến dịch] Brad Parscale có thể kiếm được một ít. Thật điên khùng."

⚪ ---- Báo New York Times ghi rằng một ngày trước khi tòa xử vụ công ty máy bầu phiếu Dominion kiện Fox News, ban giám đốc Fox News mới biết những tin nhắn người dẫn chương trình Tucker Carlson đã coi thường, đã xúc phạm và đã mô tả tục tĩu về 1 nữ đồng nghiệp trong Fox News. Những chi tiết này do Dominion nêu ra nhưng được các luật sư Fox News giữ kín đối với truyền thông, và chỉ được Ban giám đốc Fox News biết 1 ngày trước khi ra tòa. Sáng hôm ra tòa, Fox News đồng ý bồi thường 787 triệu đôla cho Dominion để hủy vụ kiện. Nhưng các tin nhắn của Carlson là lý do chính để bị Fox News sa thải.

Carlson đã gọi một nữ giám đốc điều hành cấp cao bằng chữ mà báo Wall Street Journal viết tắt "c..." (dịch sang tiếng Việt là "l.."). Tương lai, dự kiến các tin nhắn độc hại của Carlson cũng có thể xuất hiện trong vụ kiện phỉ báng của Smartmatic chống lại Fox và trong vụ kiện của cô Abby Grossberg (nhà sản xuất bị Fox News sa thải nhiều tuần trước đó) khi cô Grossberg cáo buộc môi trường làm việc thù địch tại chương trình Tucker Carlson Tonight.

Báo NYT ghi rằng lưu ý rằng họ đã thu được một đoạn video cho thấy trong khi đàn ông ngó phụ nữ bằng mắt, Carlson lại ngó bằng miệng: trong đó Carlson nói nhảm, mô tả một người phụ nữ là "yummy" (món ăn ngon miệng). Trong một video khác, người ta nghe thấy Carlson thảo luận về chuyện quý bà hâm mộ Carlson đặc biệt là quý bà "thời kỳ hậu mãn kinh" ("postmenopausal fans"). Báo NYT viết rằng Ban giám đốc Fox News thấy không thể giữ Carlson trên làn sóng TV này, nếu các video này chiếu lên phiên tòa [tương lai của Smartmatic hay của cô Grossberg).

⚪ ---- Vài giờ sau khi bản tin trên của NYT lên mạng, Carlson lên tiếng qua 1 video nói mập mờ. Tucker Carlson đã đăng một tin nhắn video khó hiểu lên mạng Twitter vào tối thứ Tư - những bình luận công khai đầu tiên của y kể từ khi bị đuổi khỏi Fox News trong tuần này. Trong tin nhắn video chỉ dài hơn hai phút, Carlson cho biết anh đã nhận ra sau khi “bước ra khỏi sự ồn ào trong vài ngày” có bao nhiêu “người thực sự tốt bụng ở đất nước này. Một điều khác mà bạn nhận thấy khi dành một chút thời gian nghỉ ngơi là hầu hết các cuộc tranh luận trên truyền hình đều ngu ngốc đến mức khó tin. Chúng hoàn toàn không liên quan. Không có ý nghĩa gì cả. Trong 5 năm nữa, chúng ta thậm chí sẽ không nhớ đã từng xem như thế. Hãy tin tôi với tư cách là 1 người cũng đã tham gia vào chúng [các chương trình TV như thế].”

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã chỉ trích lập trường của Trump về An sinh Xã hội và Medicare, cho rằng lập trường này "giống hệt" với quan điểm của Tổng thống Biden. Pence nói với The Dispatch trong một cuộc phỏng vấn rằng chính sách của Biden về An sinh xã hội và Medicare là "mất khả năng thanh toán", không hành động để giải quyết tình trạng thiếu hụt sắp xảy ra đối với cả hai chương trình trong thập niên tới.

.

Pence nói: “Công bằng mà nói, chính sách của người bạn tranh cử cũ của tôi giống hệt chính sách của Joe Biden - rằng chúng tôi thậm chí sẽ không bao giờ nói về An sinh xã hội và Medicare. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nợ ba đứa cháu gái của tôi nhiều hơn thế.”

.

Nhận xét của Pence được đưa ra sau khi một siêu PAC ủng hộ Trump phát hành một quảng cáo chỉ trích Thống đốc Florida Ron DeSantis vì các vị trí trước đây mà ông đã nắm giữ ủng hộ việc cắt giảm các chương trình mạng lưới an sinh xã hội như An sinh xã hội và Medicare.

.

PolitiFact đã đánh giá những tuyên bố rằng DeSantis đã ủng hộ việc cắt giảm An sinh xã hội và Medicare là “đúng một nửa”. Trump cũng đã chỉ trích ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Nikki Haley, cựu đại sứ tại LHQ và thống đốc Nam Carolina, vì sự ủng hộ trước đây đối với việc cắt giảm hai chương trình [Medicare và An sinh Xã hội].

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng ông biết rõ về cựu Tổng thống Donald Trump và biết "mối nguy hiểm mà Trump gây ra cho nền dân chủ của chúng ta", đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ đã "đi theo con đường này trước đây."

Trả lời câu hỏi của các nhà báo trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, Biden nhấn mạnh rằng ngay cả khi Trump không tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông [Biden] vẫn sẽ tham gia cuộc đua tổng thống: "Còn nhiều việc phải hoàn thành. Chúng ta có cơ hội đặt mình vào vị trí đảm bảo an toàn về kinh tế và chính trị trong một thời gian dài."

.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã thông qua một dự luật nhằm tăng trần nợ để đổi lấy một số cắt giảm chi tiêu. Dự luật do Đảng Cộng hòa đề xuất và được thông qua với tỷ lệ sít sao 217 trên 215 tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, nhưng được cho là sẽ thất bại tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

.

Dự luật nhằm mục đích nâng trần nợ lên 1,5 nghìn tỷ đô la, loại bỏ rủi ro vỡ nợ. Tuy nhiên, nó cũng có kế hoạch cắt giảm chi tiêu trị giá 4,5 nghìn tỷ đô la trong 10 năm, theo Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Theo luật, các cơ quan liên bang sẽ thấy mức tăng chi tiêu của họ bị giới hạn ở mức 1% một năm, Sở Thuế vụ (IRS) sẽ bị từ chối tài trợ 80 tỷ đô la trong một thập niên, xóa nợ cho sinh viên vay và trợ cấp cho năng lượng xanh sẽ bị loại bỏ.

.

⚪ ---- Nhà văn E. Jean Carroll đã ra tòa khai trong vụ kiện của cô chống lại Trump hôm thứ Tư, nói rằng vào năm 1996, Trump đã cưỡng hiếp cô trong phòng thử đồ và sau đó Trump đã phủ nhận và phỉ báng cô sau khi cô công khai, theo đài NPR đưa tin. Trước tòa, Carroll cho biết cô đang tìm cách khôi phục danh tiếng của mình. "Tôi ở đây vì Trump đã cưỡng hiếp tôi," cô nói, "và khi tôi viết về điều đó, Trump nói rằng điều đó không xảy ra. Trump đã nói dối và hủy hoại danh tiếng của tôi, và tôi ở đây để cố gắng lấy lại cuộc sống của mình ." Các bồi thẩm viên, những người sẽ được biết đến bằng những con số để giữ kín danh tính của họ, đã được chọn hôm thứ Ba.

- TIN VN. Xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng gần 180 lần

Tờ Washington Post đang viết blog trực tiếp về quá trình tố tụng, trong đó luật sư của Carroll trưng bày một bức ảnh năm 1987 của Carroll và chồng cô vào thời điểm gặp gỡ Donald và Ivana Trump. Carroll cho biết cô nghĩ bức ảnh được chụp "tại một bữa tiệc của Saturday Night Live, một bữa tiệc của NBC" hoặc "nó có thể là một bữa tiệc của ABC." Tờ Washington Post lưu ý rằng đó chính là hình ảnh mà khi Trump nhìn thấy nó trong một cuộc lắng đọng, ông ấy đã nhầm Carroll với người yêu cũ Marla Maples — một hành động ngớ ngẩn mà WP cho rằng "có thể làm suy yếu tuyên bố của [Trump] rằng Trump không thể cưỡng hiếp Carroll," vì Trump [lấy cớ] Trump không thấy cô hấp dẫn. Trong lời khai của mình, Carroll thừa nhận rằng cô thấy Trump "rất cá tính" khi gặp Trump, nghĩ rằng Trump "là một người nói chuyện nổi tiếng, một người đàn ông thành thị, được nhiều người yêu thích."Carroll nói rằng vào ngày vụ tấn công bị cáo buộc xảy ra tại tiệm bách hóa Bergdorf Goodman, cô đã nghĩ: "Tôi là một người phụ trách chuyên mục tư vấn buồn chán [trên báo]. Tôi thích đưa ra lời khuyên, và đây là lúc Trump xin tôi lời khuyên về việc mua một món quà. Nó là một triển vọng tuyệt vời đối với tôi." Cô tiếp tục kể chi tiết cuộc gặp gỡ đã diễn ra như thế nào, nói rằng Trump về cơ bản đã nhốt cô trong phòng thay đồ và cuối cùng cô đã xoay sở để quỳ gối và bỏ đi giữa cuộc tấn công. “Tôi khuỵu gối xuống và đẩy anh ta trở lại,” Carroll nói trên khán đài, nhưng cô cũng nói rằng cô đã bị tổn thương nặng nề sau trải nghiệm đó đến mức “không thể có một cuộc sống lãng mạn nữa.”⚪ ---- Tucker Carlson bị Fox News sa thải, thế là nhiều đài khác vui mừng, đặc biệt các đài ủng hộ Trump. Như Newsmax, hay One America News. Đài Newsmax là đối thủ lớn của Fox News, bây giờ tăng vọt khán giả sau khi Carlson bị Fox News sa thải. Trong một phân đoạn được phát sóng ít nhất 10 lần kể từ chiều thứ Ba, những người dẫn chương trình Newsmax kêu gọi người xem trả lời “một cuộc thăm dò khẩn cấp hỏi bạn xem Fox News sa thải Tucker Carlson có đúng không”. Ngoài ra, các phân đoạn “muốn biết liệu bạn có muốn Tucker quay lại truyền hình cáp hay không.”Sau khi có tin Fox News sa thải Carlson, đài Newsmax đã nhắc đến tên của Carlson trên sóng truyền hình ít nhất 238 lần, phần lớn là trong khi chỉ trích Fox vì bị cáo buộc quay lưng lại với MAGA. Giám đốc điều hành Newsmax Christopher Ruddy cho biết: “Trong một thời gian, Fox News đã chuyển sang trở thành phương tiện truyền thông lâu đời [ám chỉ quay lưng với Trump] và việc Tucker Carlson bị sa thải là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực đó. Hàng triệu khán giả thích Fox News cũ đã chuyển sang Newsmax và điều này sẽ chỉ thúc đẩy xu hướng đó.”Trong khi đó, đài One America News, hiện không có nhà phân phối cáp lớn nào, đã đề nghị gặp Carlson để có được hợp đồng trình diễn trị giá 25 triệu đô la một năm. Đài OAN phóng tweet: “Có lẽ sự mất mát của Fox News có thể là lợi ích của @OANN. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành @RobHerring muốn gửi lời mời tới Carlson để gặp mặt đàm phán [mới Carlson về OAN].”Trong một email gửi tới báo Times of San Diego, Herring đã suy đoán về mức lương mà OAN có thể đưa ra để mời Carlson, nói: “Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể có được Tucker! Tôi có thể cho anh ta khoảng 25 triệu đô la. Và anh ấy sẽ rất xứng đáng với điều đó!"⚪ ---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ đã tăng cường triển khai quân sự ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Tan Kefei nói tại một cuộc họp báo rằng Mỹ đang "cố tình" làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và cảnh báo các nước trong khu vực cần cảnh giác: "Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các căn cứ quân sự mới của Mỹ ở Philippines. Quân đội [của đất nước chúng tôi] sẽ luôn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ [của chúng tôi] cũng như các quyền và lợi ích hàng hải".⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm nói rằng quân lực Nga đã chiếm bốn đoạn phố (blocks) ở phía tây bắc, tây và tây nam của Bakhmut. Bộ này tiếp tục nói rằng tại khu vực Donetsk, quân đội Ukraine đã mất 400 chiến binh trong một ngày. Bộ này cho biết thêm: “Các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh từ Quân đoàn phía Nam của Nga đã gây thất bại cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine”. Bộ cũng nói rằng một radar phản pháo AN/TPQ-50 do Hoa Kỳ sản xuất đã bị phá hủy.⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng một cuộc điện đàm mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nằm trong kế hoạch cho tương lai gần. Peskov cũng bình luận ngắn gọn về cuộc điện đàm giữa ông Tập và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mô tả đây là "vấn đề của mỗi quốc gia này và hoàn toàn là vấn đề đối thoại quốc tế của họ."Phản ứng trước quyết định của Đức, Thụy Điển và Na Uy trục xuất một số nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại các quốc gia đó, ông Peskov nói rằng những biện pháp như vậy làm giảm khả năng tiếp tục quan hệ ngoại giao. "Và, tất nhiên, nó không thể tồn tại mà không có một số loại trả đũa," ông kết luận.⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết các nước đã chuyển giao 98% phương tiện chiến đấu mà họ cam kết cho Ukraine để tự vệ chống Nga. Nói tại một cuộc họp ngắn bên cạnh Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, ông Stoltenberg giải thích điều này có nghĩa là "hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác, bao gồm một lượng lớn đạn dược. Tổng cộng, chúng tôi đã huấn luyện và trang bị cho hơn chín lữ đoàn thiết giáp mới của Ukraine. Cách tốt nhất để tạo điều kiện cho hòa bình là cung cấp càng nhiều vũ khí càng tốt cho Kiev để chính phủ Ukraine có vị thế đàm phán mạnh mẽ."⚪ ---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol hôm thứ Tư nói rằng nếu Bắc Hàn sử dụng vũ khí nguyên tử, Nam Hàn và Hoa Kỳ "sẽ tăng cường" "phản ứng một cách nhanh chóng." Họp báo sau cuộc gặp giữa Yoon và Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai nước đã đồng thuận về chính sách nguyên tử đối với Bắc Hàn.Về vấn đề đó, Biden cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ hoặc các đối tác của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến "sự kết thúc của bất kỳ chế độ nào thực hiện hành động như vậy." Tuy nhiên, Biden nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ không bố trí vũ khí nguyên tử trong khu vực trong khi chỉ thừa nhận khả năng các chuyến thăm của tàu ngầm nguyên tử.⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với Sky TG24 trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng cuộc phản công mùa xuân của Ukraine thực sự sẽ diễn ra: "Tôi sẽ không cho bạn biết khi nào vì tôi không muốn tạo điều kiện cho Nga, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị lực lượng vũ trang của mình. Mục đích duy nhất của cuộc phản công này là giải phóng lãnh thổ Ukraine." Kuleba nhắc lại rằng điều quan trọng là không có quốc gia nào cung cấp vũ khí cho Nga. "Điều quan trọng là Moscow không tìm cách lách lệnh trừng phạt", ông nhấn mạnh.⚪ ---- Pentagon thông báo trong một tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã thông qua thương vụ tiềm năng bán máy bay trực thăng đa nhiệm vụ MH-60 và các thiết bị liên quan cho Na Uy, trị giá 1 tỷ USD: "Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một Đồng minh NATO, một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu."Thỏa thuận hiện đang chờ Quốc hội phê chuẩn, dự kiến sẽ tăng cường khả năng của Na Uy, vì thiết bị này sẽ được sử dụng "như một biện pháp ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ của Na Uy."⚪ ---- Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Eric Mamer nói với các phóng viên tại Brussels hôm thứ Tư rằng khối hoan nghênh các cuộc thảo luận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức qua điện thoại trước đó. Đại diện Liên Âu nói: "Lãnh đạo Trung Quốc cần sử dụng ảnh hưởng của mình để khiến Nga chấm dứt chiến tranh xâm lược, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng chủ quyền của Ukraine, làm cơ sở cho một nền hòa bình công bằng." Ông tiếp tục nói rằng đây là "bước đầu tiên quan trọng, đã quá hạn từ lâu của Trung Quốc trong việc thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ."⚪ ---- Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Celeste Wallander ngày 26/4 cho biết máy bay chiến đấu của phương Tây hiện xếp thứ 8 trong danh sách các thiết bị quân sự mà Ukraine cần. Wallander đã đưa ra tuyên bố này trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ: “Các máy bay hiện đại của phương Tây hiện đang xếp thứ tám trong danh sách nhu cầu phòng thủ của Ukraine." Bà nói thêm rằng ưu tiên cao hơn hiện đang được dành cho các hệ thống phòng không, pháo binh và xe thiết giáp.⚪ ---- Theo các tài liệu mật bị rò rỉ gần đây, tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine trong ít nhất một năm nữa, ngay cả khi chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hiện nay, theo báo Washington Post ngày 26/4. Bài báo thảo luận về việc một số đại diện của giới tinh hoa kinh tế Nga có thể không đồng ý với lập trường của Nga đối với Ukraine và các biện pháp trừng phạt đã gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, theo một đánh giá vào đầu tháng 3, họ khó có thể rút lại sự ủng hộ đối với Putin. Hồ sơ mật có đoạn viết: "Moscow dựa vào việc tăng thuế doanh nghiệp, quỹ phúc lợi có chủ quyền, tăng nhập cảng và khả năng thích ứng của doanh nghiệp để giúp giảm bớt áp lực kinh tế."⚪ ---- Argentina sẽ thanh toán hàng nhập cảng của Trung Quốc bằng tiền nhân dân tệ thay vì đô la, theo thông báo của chính phủ Argentina hôm thứ Tư. Việc gây tranh cãi này diễn ra vào thời điểm Argentina đang phải vật lộn với mức dự trữ đô la nghiêm trọng, hạn hán lịch sử và khủng hoảng chính trị trước cuộc bầu cử năm nay. Bộ trưởng Kinh tế Argentina, Sergio Massa, tuyên bố rằng quyết định này nhằm giảm bớt dòng đô la chảy ra nước ngoài. Ngoài ra, hiệp định cũng sẽ giúp Argentina có thể "làm việc dựa trên khả năng" đẩy nhanh tốc độ nhập cảng.⚪ ---- Công ty xe hơi Stellantis nói hôm thứ Tư rằng họ đã cung cấp các gói hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện cho hơn 33.500 nhân viên ở Hoa Kỳ và Canada trong nỗ lực hợp lý hóa hoạt động kinh doanh. Mặc dù Stellantis không tiết lộ tổng cộng có bao nhiêu công việc mà họ muốn cắt giảm, nhưng bộ phận tại Hoa Kỳ của họ đã đưa ra kế hoạch về vườn cho 31.000 nhân viên làm việc theo giờ và thêm 2.500 người được trả lương. Đánh giá hoạt động kết luận rằng "chúng ta phải trở nên hiệu quả hơn", Giám đốc điều hành Mark Stewart nói với nhân viên. Stellantis là công ty mẹ của hãng xe hơi Fiat Chrysler của Mỹ kể từ năm 2021.⚪ ---- Amazon.com Inc. bắt đầu cắt giảm nhân sự trong phòng nhân dụng và kỹ thuật đám mây hôm thứ Tư, theo CNBC. Các ghi chú cho nhân viên, những người đang bị sa thải, được gửi bởi Giám đốc điều hành Amazon Web Services Adam Selipsky và người đứng đầu bộ phận nhân dụng Beth Galetti. Việc cắt giảm việc làm này là một phần trong kế hoạch đã được công bố trước đó, khi công ty tiết lộ rằng họ sẽ sa thải khoảng 9.000 nhân viên. Theo bản ghi nhớ, việc sa thải nhân công trong các lĩnh vực nói trên sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động toàn cầu, trong đó Mỹ, Canada và Costa Rica là những khu vực đầu tiên bị ảnh hưởng.⚪ ---- California: có 7 quận giá nhà trung bình cao trên 1 triệu đôla. Quận Cam cao thứ 5. Với khí hậu ôn hòa, hàng trăm dặm bờ biển đẹp tuyệt vời, thể thao, giải trí và giáo dục đại học hàng đầu, không có gì ngạc nhiên khi California là một nơi đáng sống. Nhưng sống ở đây đi kèm với một mức giá, đặc biệt nếu bạn muốn sở hữu một ngôi nhà gần bờ biển.Dữ liệu mới nhất do Hiệp hội California Association of Realtors công bố cho thấy giá nhà trung bình dành cho một gia đình ở California là $791,490 vào tháng 3 năm 2023. Nếu muốn sống ở một trong 7 quận này, bạn có thể phải trả từ 1 triệu đô la trở lên.1. Quận San Mateo. Giá Nhà Trung Bình = $1,860,0002. Quận Santa Clara. Giá Nhà Trung Bình = $1,700,0003. Quận San Francisco. Giá Nhà Trung Bình = $1,700,0004. Quận Marin. Giá Nhà Trung Bình = $1,600,0005. Quận Cam. Giá Nhà Trung Bình = $1,250,0006. Quận Alameda. Giá Nhà Trung Bình = $1,225,0007. Quận Santa Cruz. Giá Nhà Trung Bình = $1,205,000---. Theo báo Thương Hiệu & Công Luận. Bộ Công Thương cho biết, trong quý I/2023, xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia đạt hơn 148.500 tấn gạo với trị giá gần 70 triệu USD, tăng gần 180 lần về lượng và hơn 177 lần về kim ngạch so cùng kỳ năm trước. Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Quốc Toản cho biết, trong quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn gạo với trị giá 981 triệu USD, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.---- HỎI 1: Vì lạm phát, 80% dân Mỹ đổi kế hoạch nghỉ hè?ĐÁP 1: Đúng thế. Mùa hè này, những người trưởng thành ở Mỹ đang làm những gì có thể để có được những kỳ nghỉ xứng đáng, ngay cả khi tình hình kinh tế có nghĩa là họ có thể phải suy nghĩ lại về kế hoạch ban đầu của mình. Phần lớn (80 phần trăm) những người có khả năng đi nghỉ hè đang thay đổi kế hoạch của họ do lạm phát, theo một cuộc khảo sát mới của Bankrate.Những người Mỹ đang có ít nhất một kỳ nghỉ trong năm nay dự kiến sẽ sử dụng các chiến lược tiết kiệm chi phí như đi ít ngày hơn (26%), đi quãng đường ngắn hơn (23%), lái xe thay vì đi máy bay (26%) hoặc tham gia vào các hoạt động rẻ hơn (28 phần trăm).Chi tiết:---- HỎI 2: Nam Hàn báo động, chết nhiều hơn sinh, đẻ thấp kỷ lục, sinh đẻ giảm 87 tháng liền?ĐÁP 2: Đúng thế. Số trẻ sinh ra ở Nam Hàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khác trong tháng 2, dữ liệu cho thấy hôm thứ Tư, càng làm nổi bật cuộc khủng hoảng dân số mà nền kinh tế số 4 châu Á đang phải đối mặt. Chỉ có 19.939 em bé được sinh ra vào tháng 2/2023, giảm 3,7% so với một năm trước đó, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Nam Hàn. Nó đánh dấu con số thấp nhất cho bất kỳ tháng Hai nào kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tổng hợp dữ liệu hàng tháng vào năm 1981. Số trẻ sinh ra ở Nam Hàn đã giảm trong 87 tháng liên tiếp trong năm.Chi tiết: