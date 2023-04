Nhà phê bình văn học Đặng Tiến (1940-2023) từ trần.

.

- TQ dựng đồn công an bí mật ở New York, bị FBI bố ráp, bắt 2 người, truy tố 34 công an đang ở TQ gây rối những người bất đồng chính kiến ở Mỹ.

- Bộ Tư pháp xin tòa kêu án 24 năm tù đối với Pete Schwartz, người tham dự bạo loạn 6/1/2021. Luật sư nói chủ mưu là Trump sao không bị tù.

- Bắc California: bắt 17 người, tịch thu nhiều vũ khí trong khi bố ráp băng đảng đã gây rối cộng đồng người Sikh

- Báo WP: Mỹ nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

- Tập Cận Bình gửi thông điệp tới Kim Jong-un, khẳng định quan hệ 2 nước vẫn bền vững

- G7 tuyên bố phản đối TQ quậy Biển Đông, lên án Nga đe dọa đặt vũ khí nguyên tử ở Belarus, cam kết vẫn ủng hộ Ukraine chống Nga

- TQ lên án G7 vì "đầy kiêu ngạo, thiên vị và ác ý chống TQ."

- Mỹ: lo ngại Nga và TQ có thể sử dụng tài liệu mật bị rò rỉ để làm hại cho Hoa Kỳ.

- Nga: phương Tây nói về vũ khí nguyên tử là "đạo đức giả".

- Tòa Nga bác đơn của phóng viên Mỹ, giữ y quyết định giam giữ vì phóng viên WSJ tìm, giữ tài liệu mật.

- Zelensky thăm quân Ukraine tại thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk.

- Nga: hoan nghênh các nước thứ ba tìm hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine nhưng phải tính đến các yêu cầu của Nga.

- Ukraine: Nga tăng cường tấn công bằng pháo và không kích ở Bakhmut, "biến thành phố thành đống đổ nát."

- Putin đến thăm Kherson và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự phong.

- Dân biểu Mỹ George Santos tái tranh cử 2024.

- Ấn Độ nắng nóng thê thảm, 13 người chết vì say nắng.

- Ernst & Young Global Limited sẽ cắt giảm 3.000 việc làm tại Hoa Kỳ do "dư thừa".

- Los Angeles: bắt Matthew Werner, bị tình nghi hiếp dâm 5 phụ nữ.

- California trong danh sách thành phố đa dạng nhất Hoa Kỳ: Los Angeles (hạng 10), Long Beach (15), Oakland (19), Sacramento (28), Anahem (30), San Diego (42), San Jose (44).

- Canada: Hai anh em họ -- Duc và Hoa Nguyen -- trúng số độc đắc Lotto 6/49 trị giá 5 triệu đô la

- Nhà phê bình văn học Đặng Tiến (1940-2023) từ trần.

- TIN VN. Sao Việt ủng hộ hạn chế biểu diễn, phát sóng với nghệ sĩ sai phạm vì nghệ sĩ tồi sẽ làm hư cả một thế hệ.

- TIN VN. Vụ công ty luật đòi nợ thuê 1.000 tỷ: 'Gần 3 triệu bị hại, tài liệu cả xe container'.

- HỎI 1: Gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ, thứ tự là: tim, ung thư, hút thuốc, nghèo đói? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Xét nghiệm máu có thể dò ra 12 loại bệnh ung thư? ĐÁP 2: Đúng, nhưng kỹ thuật này còn cần thêm nghiên cứu.

.

QUẬN CAM (VB- 18/4/21023) ---- Cảnh sát Bắc California đã bắt 17 người đàn ông và tịch thu nhiều vũ khí trong chiến dịch trấn áp băng đảng đã gây rối cộng đồng người Sikh địa phương trong nhiều năm. Biện lý quận Sutter Jennifer Dupre công bố kết quả của Operation Broken Sword (Chiến dịch Gươm Gãy) trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, nói chiến dịch đã loại bỏ những kẻ liên hệ về các vụ xả súng trước đó trên đường phố và cũng ngăn chặn bạo lực tiềm ẩn trong tương lai. Bà nói những người bị bắt có liên quan đến 2 băng tội phạm đã "gây họa" cho cộng đồng người Sikh ôn hòa tại địa phương ít nhất là từ năm 2018.

.

Bạo lực giữa các nhóm tham chiến bắt đầu bằng đánh đấm và tấn công bằng dao kiếm nhưng đã leo thang thành súng đạn vào tháng 9/2021 với vụ xả súng tại một tiệc cưới ở Thành phố Yuba, nằm ở phía bắc Sacramento. Đã có ít nhất 10 vụ xả súng, khiến 11 người bị bắn, mặc dù không có ai chết, trong đó có 5 người bị bắn hồi năm 2022 ở Stockton bên ngoài một ngôi đền của đạo Sikh. Nhóm 17 người bị bắt hôm Chủ nhật khi cơ quan thực thi pháp luật thực hiện 20 lệnh truy nã cũng thu được 41 khẩu súng bao gồm súng trường tấn công AF-15, AK-47, súng ngắn và súng máy, nhưng 5 nghi phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

.

⚪ ---- Phóng viên CBS News Scott MacFarlane đã loan tin tối thứ Hai rằng Bộ Tư pháp đang yêu cầu bản án nặng nhất đối với bị cáo tham dự bạo loạn 6/1/2021. Trích dẫn bản tuyên án, MacFarlane nói rằng Pete Schwartz "đã lấy trộm vũ khí hóa học, bao gồm cả bình xịt hơi cay .. do cáccảnh sát bỏ trốn bỏ lại và sử dụng bình xịt hơi cay đó làm vũ khí để tấn công chính những cảnh sát đó khi họ cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng"

.

Sau đó, y tấn công một nhóm cảnh sát ở Washington: "Schwartz không lùi bước. Sau đó, anh ta tham gia cùng đám đông lớn hơn bên trong đường hầm để cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát và vào Tòa nhà Quốc hội ... Theo sự thú nhận của chính Schwartz, y coi mình như đang ở trong 'cuộc chiến' vào ngày hôm đó, trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 7/1/2021, y nói rằng 'Những gì xảy ra ngày hôm qua là sự mở đầu của một cuộc chiến. Tôi đã ở đó và liệu mọi người có thú nhận điều đó không hoặc không thì bây giờ chúng ta đang có chiến tranh'."

.

Schwartz đã xin tòa khoan hồng, chỉ xin 54 tháng tù giam (4,5 năm). Các luật sư viết cho thân chủ của họ: “Vẫn còn nhiều kẻ lừa đảo ngoài kia được tự do tiếp tục tuyên truyền 'lời nói dối tuyệt vời' rằng Trump đã thắng cử, Trump là một trong những người nổi bật nhất. Hành động của bị cáo được thúc đẩy bởi sự hiểu lầm về các sự kiện xung quanh cuộc bầu cử năm 2020. Thật vậy, ông Schwartz gần như không biết gì về cuộc bầu cử năm 2020 và đã nghe những nguồn thông tin rõ ràng là sai sự thật."

.

Nhưng chỉ vài tuần trước, Schwartz nói với MacFarlane rằng anh ta chỉ bị bỏ tù "chỉ để họ có thể đánh cắp một cuộc bầu cử. Tôi đã [bị] gài bẫy bởi chính chính phủ của mình. Họ là những kẻ khủng bố". Y đề cập đến 14.000 giờ video mà người dẫn chương trình của Fox News, Tucker Carlson, tuyên bố sẽ công khai. Carlson chưa bao giờ công khai toàn bộ bộ sưu tập video mà chỉ có một vài đoạn trích được chọn. Carlson và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) tiếp tục giấu phần còn lại của video trên video an ninh của Điện Capitol với người dân Mỹ. Bộ Tư Pháp đề nghị Schwartz nhận 24 năm tù và nộp phạt hơn 71.000 đô la.

.

⚪ ---- Báo Washington Post đưa tin, Hoa Kỳ đã nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres với các quan chức LHQ khác. Theo các phương tiện truyền thông, các tài liệu tối mật của Mỹ bị công bố gần đây chứa các bản tóm tắt các cuộc trò chuyện trong đó Guterres bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bị xem là "phẫn nộ" trước lệnh cấm thăm Ethiopia. Trong một hồ sơ, Guterres bị mô tả là không hài lòng khi đến thăm Kiev gần với các kế hoạch công du khác của ông. Các tài liệu được cho là bí mật của Pentagon đã được phát tán trên một số nền tảng truyền thông xã hội trong những tuần gần đây.

.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước đã gửi thông điệp chính thức tới nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, khẳng định quan hệ 2 nước vẫn bền vững bất chấp tình hình ngày càng phức tạp trong quốc tế. Thông điệp được hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA công bố hôm thứ Ba: "Trong thông điệp, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương phát triển vững chắc lên một tầm cao mới, mang lại hạnh phúc tốt đẹp hơn cho 2 nước và nhân dân 2 nước, đồng thời có những đóng góp mới mẻ và tích cực cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.”

.

⚪ ---- Nhóm Bảy Nước (G7) đã ra bản tuyên bố hôm thứ Ba, phản đối "các hoạt động quân sự hóa" của Trung Quốc ở Biển Đông, lên án việc Nga đe dọa đặt vũ khí nguyên tử ở Belarus và cam kết sẽ áp đặt "cái giá nghiêm trọng" đối với các quốc gia hỗ trợ Nga trong các hành động xâm lược Ukraine: "Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Ukraine sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng, môi trường và năng lượng quan trọng của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh lại sự hỗ trợ mạnh mẽ của chúng tôi đối với an ninh năng lượng của Ukraine." G7 cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky muốn đạt được hòa bình. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa TQ và nhiều nước khác, trong đó có Philippines và Việt Nam, về các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, cũng như viễn ảnh TQ xâm chiếm Đài Loan.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba đã lên án tuyên bố chung của G7 tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Nhật Bản. G7 chỉ trích "các hoạt động quân sự hóa" gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, ám chỉ việc TQ gia tăng hiện diện quân sự gần Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết TQ "phản đối mạnh mẽ" thông cáo chung, cho rằng nó "đầy kiêu ngạo, thiên vị và ác ý chống TQ." Bắc Kinh đã đưa ra một "sự phản đối mạnh mẽ" -- một kháng thư gửi Nhật Bản nơi giữ cương vị chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh.

.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba chỉ trích phương Tây, nói rằng quan điểm của họ về vũ khí nguyên tử là "đạo đức giả vô tận". Trả lời tuyên bố của Nhóm Bảy nước (G7) yêu cầu đảm bảo an ninh nguyên tử từ Moscow, ông Medvedev nói rằng các nước phương Tây trên thực tế "ám chỉ về một cuộc chiến nguyên tử trong tương lai giữa nước chúng tôi [Nga] và NATO." Medvedev cũng lên án Hoa Kỳ đã phạm tội ác khi sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại Nhật Bản (năm 1945), điều mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã không đề cập đến trong chuyến thăm hôm nay (Thứ Ba) tới Hiroshima.

.

⚪ ---- Tòa án quận Lefortovsky của Moscow hôm thứ Ba đã bác bỏ đơn khiếu nại của phóng viên The Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich và giữ y quyết định giam anh này. Luật sư của Gershkovich, Tatiana Nozhkina và Maria Korchagina, đã nộp đơn khiếu nại khoảng ba tuần sau khi anh Gershkovich bị bắt giam. Tuy nhiên, tòa đã quyết định không chuyển anh ta đến một cơ sở nhà tù khác, cũng không cho quản thúc tại gia và không cho quyền tại ngoại. Chi tiết khác về phán quyết mới và cuộc gặp diễn ra trước đó không được tiết lộ vì vụ án chống lại Gershkovich chứa tài liệu mật. Gershkovich đã bị giam từ tháng 3 và bị Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) buộc tội "làm theo chỉ dẫn của phía Mỹ, thu thập thông tin bí mật nhà nước về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga." Hoa Kỳ đã bác bỏ các quy chụp đó.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm quân đội Ukraine tại thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk, theo văn phòng tổng thống đưa tin hôm thứ Ba. Zelensky cảm ơn những người lính vì sự phục vụ và hy sinh của họ và trao tặng các giải thưởng nhà nước. Avdiivka bị quân Nga ném bom nặng nề, người đứng đầu quân đội của thành phố gần đây nói rằng họ bắt đầu "thích một nơi trong các bộ phim hậu tận thế." Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev hôm Thứ Ba cảnh báo rằng các cuộc không kích tăng cường nhằm vào điểm nóng Bakhmut của khu vực đang "biến thành phố này thành đống đổ nát".

.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba nói rằng bất kỳ ý tưởng nào đến từ các nước thứ ba về tìm hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine đều được hoan nghênh nhưng phải tính đến các yêu cầu của Nga: "Tất nhiên, bất kỳ ý tưởng nào có tính đến lợi ích của Nga, đến quan tâm của Nga đều cần được lắng nghe. Và Nga sẵn sàng thực hiện điều này. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đảm bảo lợi ích của chúng tôi."

.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva kêu gọi các nước không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến ở Ukraine hãy làm trung gian hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Lula tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) vào tháng 6/2023.

.

⚪ ---- Tư lệnh quân bộ chiến Ukraine Oleksandr Syrskyi nói hôm thứ Ba rằng Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo và không kích ở Bakhmut, "biến thành phố thành đống đổ nát." Ông nói Nga đang tập trung "những nỗ lực lớn nhất" của họ vào thành phố và có ý định chiếm lấy nó "bằng bất cứ giá nào". Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng quân Ukraine "gây tổn thất lớn cho kẻ thù và làm chậm hành động tấn công của Nga." Ông nói thêm rằng tình hình trong thành phố hiện đang "được kiểm soát".

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Kherson và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự phong (LPR), 2 khu vực được quốc tế công nhận là lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập vào Nga, theo tin Điện Kremlin hôm thứ Ba. Đây là lần đầu tiên Putin tới một trong 2 khu vực kể từ khi bắt đầu xâm lược Ukraine. Putin đã đến thăm trụ sở của đơn vị quân Dnepr ở Kherson và của Vệ binh Quốc gia Vostok ở LPR. Putin nói tại Kherson khi chúc mừng lính đã phục vụ trong Lễ Phục sinh (của Chính Thống Giáo): "Tôi không muốn các bạn sao nhãng nhiệm vụ trực tiếp, vì vậy chúng tôi tới đây theo hình thức kinh doanh, ngắn gọn nhưng cụ thể."

.

⚪ ---- Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh thừa nhận hôm thứ Hai rằng Pentagon "lo ngại" rằng Nga và Trung Quốc có thể sử dụng vụ việc liên quan đến tài liệu mật bị rò rỉ trực tuyến "để kiếm lợi cho họ". Pentagon "vẫn đang đánh giá" và xem xét "phạm vi và quy mô" của vụ rò rỉ và không thể ước tính một số tài liệu cụ thể đã được tiết lộ, thwo lời bà Singh nói với các phóng viên.

.

Singh tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ thị cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Tình báo và An ninh Ronald Moultrie, Giám đốc Thông tin John Sherman và Giám đốc Hành chính và Quản lý Michael Donley để "dẫn đầu một cuộc đánh giá toàn diện về an ninh, các chương trình và thủ tục của Bộ Quốc Phòng. Trong vòng 45 ngày, Tình báo và An ninh sẽ cung cấp cho Austin những phát hiện và khuyến nghị ban đầu để cải thiện các chính sách và thủ tục của bộ liên quan đến việc bảo vệ thông tin mật."

---- Dân biểu Hoa Kỳ George Santos tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Trong cuộc bầu cử năm 2022, Santos đã lật đổ địa hạt quốc hội thứ 3 của New York cho Đảng Cộng hòa nhưng sự nghiệp quốc hội ban đầu của Santos đã bị cản trở bởi nhiều lời nói dối của Santos về lý lịch, học vấn, việc làm và báo cáo tài chính của bản thân Santos. Santos đã từ chối từ chức bất chấp các cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức của Hạ viện, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York, Ủy ban Bầu cử Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.⚪ ---- TQ dựng đồn công an bí mật ở New York, bị FBI bố ráp, bắt 2 người, tố giác 30 công an tại TQ gây rối những người bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ. FBI nói 2 người bị bắt hôm thứ Hai vì đã thành lập một đồn cảnh sát bí mật ở thành phố New York thay mặt cho chính phủ TQ, và khoảng 30 cảnh sát quốc gia TQ đã bị cáo buộc tội sử dụng mạng xã hội để quấy rối những người bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ.Một trong ba trường hợp được công bố hôm thứ Hai liên quan đến một chi nhánh địa phương của Bộ Công an TQ đã hoạt động bên trong một tòa nhà văn phòng ở khu phố Tàu của Manhattan trước khi đóng cửa vào mùa thu 2022 trong bối cảnh FBI điều tra. Theo Bộ Tư pháp, 2 người đàn ông bị bắt đang hành động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của 1 quan chức chính phủ Trung Quốc và đã xóa liên lạc với quan chức đó khỏi điện thoại của họ sau khi biết cuộc điều tra của FBI nhằm cản trở cuộc điều tra.Mặc dù TQ được cho là đang điều hành các tiền đồn cảnh sát bí mật ở các quốc gia trên toàn cầu, các quan chức Bộ Tư pháp cho biết những vụ bắt giữ này là vụ bắt giữ đầu tiên thuộc loại này ở bất kỳ đâu trên thế giới. Michael Driscoll, người đứng đầu văn phòng FBI tại New York, cho biết tại một cuộc họp báo: “Đây là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của chúng tôi.”Những người đàn ông, được xác định là “Harry” Lu Jianwang, 61 tuổi, ở Bronx và Chen Jinping, 59 tuổi, ở Manhattan, đều là công dân Hoa Kỳ, đã bị bắt tại nhà của họ vào sáng thứ Hai. Luật sư của Lu từ chối bình luận. FBI nói những người đàn ông này không hề ghi danh với Bộ Tư pháp với tư cách là đặc vụ của một chính phủ nước ngoài. Và mặc dù đồn cảnh sát bí mật đã thực hiện một số dịch vụ cơ bản, chẳng hạn như giúp công dân TQ gia hạn giấy phép lái xe TQ, nhưng nó cũng phục vụ một chức năng “nham hiểm” hơn, bao gồm giúp chính phủ TQ xác định vị trí của một nhà hoạt động dân chủ gốc Hoa sống ở California.Một vụ án nghiêm trọng liên quan đến TQ đã được công bố vào năm 2020, khi Bộ Tư pháp truy tố hơn nửa tá người làm việc thay mặt cho chính phủ TQ trong một chiến dịch gây áp lực nhằm buộc một người đàn ông ở New Jersey bị TQ truy nã trở về TQ để đối mặt. phí. Vào tháng 1/2023, Bộ Tư pháp đã truy tố ba người đàn ông trong một âm mưu bị cáo buộc bắt nguồn từ Iran nhằm giết một tác giả và nhà hoạt động người Mỹ gốc Hoa, người đã lên tiếng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền ở đó.Trong một hồ sơ riêng được công bố hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp cũng đã truy tố 34 quan chức trong Bộ Công an TQ vì đã tạo và sử dụng hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo trên Twitter và các nền tảng khác để sách nhiễu những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Tất cả các bị cáo được cho là đang sống ở Trung Quốc.⚪ ---- Ấn Độ nắng nóng thê thảm, 13 người chết khi tham dự sự kiện Navi Mumbai ngoài trời. Cơ quan quản lý thiên tai quận Raigad đã tính đến khả năng say nắng tại sự kiện Navi Mumbai vào Chủ nhật và sắp xếp nhưng khi nước trong các thùng chứa và vòi trở nên nóng, nhiều người tham dự không thể làm dịu cơn khát và đã bị mất nước, các quan chức cho biết hôm thứ Hai.Ít nhất 13 người chết vì say nắng sau khi tham dự chương trình được tổ chức tại một bãi đất trống ở khu vực Kharghar thuộc quận Raigad, nơi nhân viên xã hội Appasaheb Dharmadhikari được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amit Shah trao tặng giải thưởng Maharashtra Bhushan.Chính quyền quận Raigad và Cảnh sát Navi Mumbai đã sắp xếp đầy đủ để dự đoán sự xuất hiện của 200.000 người. Navi Mumbai - thành phố tiếp giáp với Mumbai - nơi tổ chức sự kiện, đã ghi nhận nhiệt độ tối đa là 38C (100F) vào Chủ nhật. Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo mọi người tránh nắng trong những giờ nắng nóng cao điểm từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đặc biệt là trong tháng 4, được coi là một trong những tháng nóng nhất ở Ấn Độ.⚪ ---- Ernst & Young Global Limited (EY) đang có kế hoạch cắt giảm 3.000 việc làm tại Hoa Kỳ do "dư thừa", theo báo Financial Times đưa tin hôm thứ Hai. Người phát ngôn của công ty cho biết: “Sau khi đánh giá tác động của các điều kiện kinh tế hiện tại, tỷ lệ giữ chân nhân viên cao và tình trạng dư thừa công suất ở các bộ phận trong công ty của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra quyết định kinh doanh khó khăn là cắt giảm khoảng 3.000 nhân viên Hoa Kỳ. Những hành động này là một phần trong việc quản lý liên tục hoạt động kinh doanh của chúng tôi và không phải là kết quả của các đánh giá chiến lược được kết thúc gần đây, được gọi là Dự án Everest”.⚪ ---- Matthew Werner, 45 tuổi, cư dân Las Vegas đang bị cảnh sát Los Angeles giam giữ vì tình nghi cưỡng hiếp nhiều phụ nữ khắp Nam California, và có nhiều nạn nhân khác chưa được xác định. Werner bị bắt vào ngày 23/2/2023, liên quan đến ít nhất 5 vụ tấn công tình dục và cưỡng hiếp diễn ra từ năm 2015. Cảnh sát L.A. nói các vụ tấn công đã xảy ra ở các khu vực Hollywood, North Hollywood, Mid-City và Woodland Hills.Người đàn ông gốc Massachusetts này bị nghi ngờ sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò để gặp gỡ những phụ nữ sau này trở thành nạn nhân của anh ta và bị cáo buộc sử dụng nhiều bí danh khác nhau để tránh bị phát hiện. Đã có 5 phụ nữ tố cáo Werner tấn công tình dục ở thành phố Los Angeles, nhưng các nhà điều tra tin rằng có thể có thêm những người sống sót ngoài kia chưa bao giờ báo cáo các cuộc tấn công của họ.Werner da trắng, cao 6 feet (1.83 mét) và nặng 250 pounds (113 kilogram). Y có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Bất kỳ ai có thông tin để giúp cuộc điều tra hoặc bất kỳ nạn nhân nào đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát L.A. theo số 213-473-0447. Có thể ẩn danh bằng cách gọi cho L.A. Regional Crime Stoppers theo số 1-800-222-8477.⚪ ---- Theo một báo cáo mới từ công ty tài chánh WalletHub, chỉ có một thành phố ở California được xếp hạng trong số 10 thành phố “đa dạng nhất” ở Mỹ. WalletHub đã so sánh 501 thành phố đông dân nhất ở Hoa Kỳ trên 13 chỉ số dựa trên sự đa dạng, bao gồm chủng tộc, nghề nghiệp, ngôn ngữ và tuổi tác. Không quá 10 thành phố từ mỗi tiểu bang được xem xét cho nghiên cứu.

Nhìn chung, Los Angeles được coi là thành phố “đa dạng nhất” thứ mười ở Mỹ. Vị trí tổng thể của các thành phố California trong nghiên cứu là:

10th: Los Angeles.

15th: Long Beach

19th: Oakland

28th: Sacramento

30th: Anaheim

42nd: San Diego

44th: San Jose

67th: Fresno

84th: Bakersfield

135th: San Francisco

.

⚪ ---- Hai anh em họ -- Duc và Hoa Nguyen -- sống ở Kelowna, B.C., Canada, đã gắn bó với nhau hơn cả máu mủ sau khi trúng số độc đắc Lotto 6/49 trị giá 5 triệu đô la hồi đầu tháng này. Duc và Hoa Nguyen phát hiện ra vận may của họ vào hôm Chủ nhật Phục sinh và quyết định gây bất ngờ cho người thân của họ với tin tức vào sáng hôm đó trong khi ra ngoài ăn sáng.

.

Hoa Nguyen cho biết trong bản tin của Ty Xổ Số: “Tất cả họ đều hoảng sợ và không ai có thể ăn hết bữa sáng. Tất cả họ đều run lên vì vui mừng!”

.

Hai anh em họ dự định về thăm Việt Nam để gây bất ngờ cho các thành viên khác trong gia đình với tin vui của họ, đồng thời tặng những người thân này một phần số tiền trúng thưởng của họ. Là những người đam mê câu cá, anh em họ cũng có kế hoạch mua một chiếc thuyền.

.

.

Hoa Nguyen, cũng hy vọng mua được một căn nhà với 2,5 triệu đô la của mình, cho biết anh và người em họ cảm thấy “may mắn”. Chiếc vé trúng số đã được mua tại Orchard Park Mall.

.

⚪ ---- Nhà phê bình văn học Đặng Tiến từ trần. Theo bản tin từ Văn Việt (Vanviet.info). Nhà nghiên cứu – phê bình văn học Đặng Tiến đã qua đời vào sáng ngày 17/4/2023 tại Orléans (Pháp); lễ hỏa táng sẽ cử hành hồi 15g00 ngày thứ hai 24.4 tại Crématorium de Saran, Cimetière des Ifs, 1251 Rue de Pimelin, 45770 Saran.

.

Đặng Tiến sinh năm 1940 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1963. Bắt đầu viết điểm sách, phê bình từ 1960. Ra nước ngoài từ năm 1966, lập nghiệp tại Pháp, dạy văn chương Việt Nam trong Ban Việt học, Đại học Paris 7, từ ngày thành lập (1969) đến ngày nghỉ hưu (2005). Học thêm về lý luận văn học với Julia Kristeva và dân tộc học với Lévi Strauss. Sau 1975, viết cho nhiều tạp chí trong nước. Tác phẩm chính: Vũ trụ thơ, NXB Giao điểm, 1972; tái bản năm 2008, kèm theo Vũ trụ thơ II tại Hoa Kỳ. Thơ, thi pháp và chân dung, NXB Phụ nữ, 2009.

.

.

Chuyên nghiên cứu, phê bình Thơ Việt Nam, Đặng Tiến đã có những đóng góp đặc sắc trong việc giải mã “thi giới” của nhiều tác giả và bản chất của Thơ, với những phát hiện độc đáo và thể hiện sự thấu cảm với người sáng tác. Với tình yêu Thơ Việt suốt đời, ông là một gương mặt thân thiết, giao lưu rộng rãi, hoà hợp các nhà thơ Nam-Bắc, trong-ngoài nước. Văn Việt đã đăng nhiều bài nghiên cứu, phê bình có giá trị của ông. Đặng Tiến là thành viên của Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam.



Nhà văn Nhã Ca, nhà báo Trần Dạ Từ và toàn ban biên tập Việt Báo thành kính chia buồn cùng tang quyến nhà phê bình văn học Đặng Tiến. Sự ra đi của nhà phê bình Đặng Tiến là mất mát lớn cho nền văn học cả trong và ngoài VN.

Hình trên: Nhà phê bình Đặng Tiến (phải) thăm tòa soạn Việt Báo năm 2016, và nhà báo Phan Tấn Hải (trái) thay mặt Ban biên tập Việt Báo tiếp đón.

.

⚪ ---- TIN VN. Sao Việt ủng hộ hạn chế biểu diễn, phát sóng với nghệ sĩ sai phạm vì nghệ sĩ tồi sẽ làm hư cả một thế hệ. Báo VietnamNet. Nhiều nghệ sĩ ủng hộ Bộ TT&TT đặt việc quản lý người nổi tiếng trên mạng là 1 trong 19 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết Bộ TT&TT đã chủ động đề xuất phối hợp với Bộ VHTT&DL để xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm đạo đức xã hội theo hướng hạn chế biểu diễn, hạn chế phát sóng, đăng tải, sử dụng hình ảnh trên các đài PTTH và môi trường mạng. Quy trình xử lý, cụ thể là sẽ hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo với các nghệ sĩ, KOL có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm nay. NSND Kim Cương nói nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. "Bác sĩ tồi có thể làm chết một người. Thầy giáo tồi có thể dạy hư hàng trăm học sinh. Nhưng nghệ sĩ tồi sẽ làm hư cả một thế hệ."

.

⚪ ---- TIN VN. Vụ công ty luật đòi nợ thuê 1.000 tỷ: 'Gần 3 triệu bị hại, tài liệu cả xe container'. Theo Báo Tiền Phong. Liên quan vụ đến tổ chức tội phạm "núp bóng" công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết xác định 415 đối tượng có liên quan. Qua xác minh, bước đầu có gần 3 triệu bị hại trên toàn quốc. Chiều 18/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý II 2023. Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (tại tòa nhà T&T Dancesport, địa chỉ số 07, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) "núp bóng" công ty luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 415 đối tượng có liên quan, trong đó có 400 đối tượng trực tiếp là người đòi nợ thuê bằng cách khủng bố buộc các con nợ phải trả tiền vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

.

---- HỎI 1: Gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ, theo thứ tự là: tim, ung thư, hút thuốc, nghèo đói?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Nghèo đói là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ tư ở Hoa Kỳ, chỉ sau bệnh tim, ung thư và hút thuốc, theo một phân tích được công bố hôm thứ Hai bởi Đại học California ở Riverside. Bài báo mới về nghèo đói và cái chết đã được đăng trên Journal of the American Medical Association (Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ). Các tác giả đã coi nghèo đói là nguyên nhân của khoảng 183.000 ca tử vong ở Hoa Kỳ vào năm 2019 ở những người từ 15 tuổi trở lên.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/04/17/poverty-deaths-analysis-university-California/8711681741169/

.

---- HỎI 2: Xét nghiệm máu có thể dò ra 12 loại bệnh ung thư?

.

ĐÁP 2: Đúng, nhưng kỹ thuật này còn cần thêm nghiên cứu. Một nghiên cứu sơ bộ cho thấy một xét nghiệm máu thử nghiệm có thể phát hiện ra hàng chục loại ung thư khác nhau với độ chính xác cao - bao gồm một số loại đặc biệt khó phát hiện. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng xét nghiệm máu thường giúp phát hiện "tín hiệu" từ 12 bệnh ung thư. Điều quan trọng là xét nghiệm này có độ chính xác cao trong việc phát hiện ung thư giai đoạn đầu - đó là điều mà bất kỳ xét nghiệm sàng lọc tiềm năng nào cũng cần phải thực hiện.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/04/17/blood-test-diagnose-cancer/1641681736991/

.

.