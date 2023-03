Tượng đài lính TQLC Hoa Kỳ tại Quận Cam dựng ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon trong dịp 50 năm ngày các đơn vị tác chiến Mỹ rút khỏi VN.

- Luật sư: Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội, sẽ cãi là vô tội. Trump sẽ ra tòa vào thứ Ba 4/4/2023, sẽ nghe đọc lệnh truy tố các tội danh.

- Trump bị truy tố 30 tội danh, dự đoán bao gồm cả tội gian lận trong kinh doanh, vi phạm tài chính hoặc thuế cấp tiểu bang.

- Trump và các phụ tá bất ngờ, nghĩ là truy tố còn lâu, dự kiến sớm nhất là vào cuối tháng 4.

- Trump ra chiêu mới: vu khống Thẩm phán là móc nối Biện Lý.

- Đại bồi thẩm đoàn OK truy tố Trump, hồ sơ còn niêm phong. LS của Trump: Trump sẽ ra đầu thú Văn phòng Biện lý Manhattan

- Trump chửi mắng Biện lý Bragg, rồi chụp mũ Biden, nói bị săn phù thủy.

- BS Yusef Salaam (người da đen bị kết án oan về tội hiếp dâm tập thể năm 1989 khi còn là một thiếu niên và bị Trump chửi mắng nhiều thập niên): Trump bị nhân quả báo ứng.

- Nhiều chiến lược gia Cộng hòa nghĩ rằng Trump tranh cử 2024 sẽ hại cho Cộng Hòa, vì từ thua tới thua.

- Trump khó đỡ: Không chỉ 1 cô đầm Stormy Daniels, lộ ra thêm cô đầm Karen McDougal (Playmate of the Year in 1998) nhận tiền của Trump qua báo Enquirer.

- Công ty phóng vệ tinh Virgin Orbit tạm tê liệt, cắt 90% nhân viên

- Ấn Độ: kéo 35 xác lên từ một cái giếng tại 1 ngôi đền có nắp giếng bị sập.

- Nga: hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình NATO ở Ukraine sẽ "làm nổ ra Chiến tranh thế giới thứ ba"

- Putin ký chính sách đối ngoại mới, nói Mỹ vẫn coi Nga là kẻ thù của phương Tây.

- Belarus OK cho Ngabố trí vũ khí nguyên tử chiến lược trên đất Belarus (hiện thời đã chấp nhận vũ khí nguyên tử chiến thuật)

- TT Belarus kêu gọi Moscow và Kiev hòa đàm vô điều kiện, "ở đâu ngồi yên đó" (không đòi Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine.)

- Ukraine: Nga trả giá đắt ở phòng tuyến thành phố Bakhmut.

- Mỹ: Nga xin đổi với Bắc Hàn gửi đạn dược tới Nga để đổi lấy lương thực

- Putin: ký sắc lệnh cưỡng bách 147.000 nam giới từ 18 đến 27 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự.

- Liên Âu: yêu cầu Nga thả nhà báo Mỹ Evan Gershkovich: phải cho nhà báo hành nghề tự do.

- Bạch Ốc: Nga bắt công dân Mỹ là "không thể chấp nhận," phải thả nhà báo Evan Gershkovich ngay. Kêu gọi dân Mỹ hãy rời Nga ngay lập tức.

- TQ: quân lực TQ sẽ thường xuyên tập trận và tuần tra chung với quân lực Nga, trên biển và trên không

- Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh New York trước khi đi Trung Mỹ, khi về ghé California, sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

- Giám đốc điều hành của Hội Cảnh sát San Jose đã bị truy tố tội nhập trái phép hàng ngàn viên gây nghiện opioid

- Quận Cam: Tượng đài lính TQLC Hoa Kỳ dựng ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon.

- Phụ nữ Nam Hàn kết hôn với nam giới Mỹ nhiều gấp 3 lần kết hôn với nam giới Việt Nam.

- Mức lương sau thuế cần thiết để sống thoải mái: ở vùng Quận Cam-Los Angeles-Long Beach-Anaheim là $76,710. Vùng San Francisco-Oakland-Berkeley là $84,026.

- Quận Cam: Đại học sư phạm của CSU Fullerton sẽ có Cử nhân về Học đường Đô thị (B.A. in Urban Learning)

- Quận Cam: Dược sĩ Gisele Nguyen đồng ý trả $3,933,993 đối với cáo buộc lạm dụng Medicare

- Quận Cam: Luật sư Nguyễn Quốc Lân sẽ tranh cử Thị Trưởng Garden Grove 2024.

- Đài Loan: 7 trong số 20 xác vớt ở vùng biển quanh Đài Loan là công dân Việt Nam vượt biên.

- TIN VN. Lao động có trình độ đại học trở lên của Đồng bằng sông Cửu Long vẫn 'thấp nhất cả nước'.

- TIN VN. Hơn 60.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm.

- HỎI 1: Gần 7/10 dân Mỹ nợ ngập đầu, sợ khó khăn khi về hưu? ĐÁP 1: Khoảng 68% nói thế.

- VẤN ĐỀ: Vì sao vụ mất sách cổ bị bưng bít? (Nguyễn Xuân Diện)

QUẬN CAM (VB-31/3/2023) ---- Cựu luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Joe Tacopina, nói hôm thứ Sáu rằng Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội sau bản cáo trạng về một khoản thanh toán tiền bịt miệng cô Stormy Daniels hồi năm 2016. Ông nói rằng ông không biết có bao nhiêu tội danh hoặc cáo buộc là gì và bản cáo trạng nên được gỡ niêm phong "vào đầu tuần tới, có thể là thứ Ba."

.

"Đây là một giải pháp cá nhân cho một vấn đề cá nhân sẽ được đưa ra bất kể đang có chiến dịch tranh cử. Vì vậy, với những sự thật đó cùng nhau, không có tội nào cả", theo Tacopina nói với NBC News và đề nghị bản cáo trạng có thể "không được đưa ra xét xử bởi vì chúng tôi sẽ đưa ra những thách thức pháp lý quan trọng." Ông xác nhận rằng Trump sẽ "không ẩn náu ở Mar-a-Lago" và các chi tiết trong thủ tục thụ lý hồ sơ đang được đúc kết.

.

---- Theo CNN, Trump sẽ phải đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh trong bản cáo trạng hình sự ở Manhattan, New York. Bản cáo trạng hiện đang được niêm phong và chi tiết đầy đủ về các cáo buộc vẫn chưa được tiết lộ công khai. CNN loan tin rằng đại bồi thẩm đoàn đã nghe khoảng 30 phút các lời khai trước cuộc bỏ phiếu, khiến Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

.

---- Trump đã dự đoán rằng Trump sẽ bị bắt một tuần trước, nhưng bằng cách nào đó, Trump và các phụ tá đã “mất cảnh giác” khi được tin hôm thứ Năm, trong lúc tin rằng “bất kỳ hành động nào của đại bồi thẩm đoàn vẫn còn vài tuần nữa và có thể không xảy ra vào lúc tất cả," theo The New York Times. Các nguồn tin khẳng định rằng các cố vấn của Trump tin rằng một bản cáo trạng, nếu có, sớm nhất là vào cuối tháng 4. Khi được tin bị đại bồi thẩm đoàn truy tố, Trump đã "nổi giận,” nhưng đã cố gắng thể hiện thái độ điềm tĩnh bằng cách tổ chức “một bữa ăn tối rất công khai với vợ, bà Melania, và bố mẹ bà tại câu lạc bộ ở Mar-a-Lago.”

.

---- Nếu trong năm 2016, khi Trump chi tiền bịt miệng và nhìn nhận là tiền bịt miệng, thì là vô tội, nhưng vì Trump nói dối và vì giả mạo giấy tờ hóa đơn chi phí, nên đó mới là tội, vì nước Mỹ không kết tội ngoại tình với bất kỳ ai, cũng không kết tội chi tiền để im lặng. Vấn đề là, giả hóa đơn của ban vận động tranh cử 2016, nên phạm luật bầu cử.

.

Báo The Hill ghi rằng Biện lý Alvin Bragg đã điều tra về khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 đô la mà người dàn xếp của Trump, Michael Cohen, đã trả cho Daniels vào tháng 10/2016, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống 2016. Bản thân một khoản thanh toán bịt miệng là hợp pháp, nhưng các chuyên gia pháp lý bên ngoài đã gợi ý rằng bản cáo trạng có khả năng tập trung vào các cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để biến tiền "thương lượng" thành chi phí bầu cử -- nghĩa là, tham cái nhỏ ma hại cái lớn. Như điều đó vẫn bị coi là một tội nhẹ theo luật New York, có thể bị phạt tù tới một năm cho mỗi tội danh.

.

Nhưng khi đưa vào hồ sơ tội đại hình cho thấy các công tố viên tin rằng họ có thể tạo ra một vụ án buộc tội làm sai lệch hồ sơ với một tội danh khác, tăng thời gian ngồi tù tối đa lên 4 năm cho mỗi tội danh. Sau cùng thì Trump đã thừa nhận khoản thanh toán cho Daniels, mặc dù ông phủ nhận tuyên bố của cô rằng hai người có quan hệ tình dục. Và bây giờ, Biện lý hình như không truy tố chuyện Trump chi tiền bịt miệng, mà sẽ truy tố Trump ngụy tạo hồ sơ ban vận động cho khoản tiền đó, nghĩa là vi phạm luật bầu cử.

.

---- Dự kiến thủ tục thụ lý Trump sẽ sắp xếp vào thứ Ba 4/4/2023, Trump sẽ xuất hiện tại tòa án ở Lower Manhattan vào thứ Ba để các cáo buộc chống lại ông có thể được đọc to. Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầy pháp lý, vì trong khi New York là nơi đầu tiên truy tố, Trump đang bị điều tra trong nhiều hồ sơ khác nhau. Dự kiến gần nhất sẽ là Biện lý Fani Willis của quận Fulton (tiểu bang Georgia) đưa hồ sơ ra đại bồi thẩm đoàn và sẽ có lệnh truy tố mới từ Georgia, và tội danh liên hệ sẽ nặng nhiều lần hơn đối với hồ sơ Biện lý Manhattan truy tố Trump.

.

---- Trump ra chiêu mới: vu khống Thẩm phán. Trump đăng trên nền tảng Truth Social sáng Thứ Sáu, nói rằng thẩm phán Tòa án Tối cao New York được giao phụ trách vụ án là một phần của kế hoạch phi pháp với Biện Lý Alvin Bragg chống lại Trump và Allen Weisselberg (giám đốc tài chính lâu năm của Trump), "họ ghét tôi. Tên người này [Thẩm phán] là Juan Manuel Marchan, được chính tay Bragg & các công tố xếp đặt để dụ dỗ Weisselberg nhận tội để lãnh 90 ngày tù thay vì 10 năm tù. Đừng."

.

---- Các chuyên gia pháp lý nói rằng các luật sư của Trump sẽ bó tay, hết nói, vì lệnh truy tố không phải đơn giản chuyện chi tiền bịt miệng giai nhân, mà lên tới 30 tội danh. Như 30 tội danh có thể gợi ý, những gì các luật sư của Trump sẽ phải đối mặt có khả năng vượt xa những gì họ đã chuẩn bị và họ có thể phải đối mặt với việc bắt đầu lại từ đầu.

.

Trước giờ, nhóm Trump ám chỉ việc bào chữa cho Trump sẽ xoay quanh việc đặt câu hỏi về tính trung thực của Michal Cohen, nghĩa là sẽ quy chụp Cohen nói dối trong khi sẽ biện hộ Trump chi tiền bịt miệng vì muốn giữ gìn hạnh phúc hôn nhân với bà Melania, nghĩa là sẽ kiếm phiếu của vô số các bà vợ Mỹ cùng hoàn cảnh và de4 làm mủi lòng người nghe.

.

Báo The Daily Beast viết: "CNN báo cáo rằng bản cáo trạng gần như không tập trung vào các khoản thanh toán tiền bịt miệng như nhóm pháp lý của Trump và các báo cáo tin tức đã đưa ra. Thay vào đó, CNN đã báo cáo, đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra nhiều hơn hơn 30 tội danh chống lại cựu tổng thống, bao gồm cả tội gian lận trong kinh doanh. Điều này cho thấy rằng luận điểm 'lý thuyết pháp lý mới', mà phe Trumpworld đã quảng bá, rốt cuộc có thể không phải là viên đạn bạc của Biện lý Bragg. Đến thời điểm đó, Bragg có thể tập trung vụ kiện chống lại Trump vào cuộc điều tra vốn đã mở rộng về các giao dịch kinh doanh của ông ấy, vốn đã mang lại chiến thắng trước tòa. Nếu các công tố viên có thể buộc chung các khoản thanh toán tiền bịt miệng với gian lận kinh doanh, tài chính hoặc thuế tại cấp tiểu bang, họ có thể cùng nhau né qua bên lề [hồ sơ] liên bang."

.

---- Hồ sơ truy tố Trump vẫn đang được niêm phong, theo lời người phát ngôn của Biện lý địa hạt Manhattan Alvin Bragg nói với truyền thông Hoa Kỳ hôm Thứ Năm: "Chúng tôi đã liên hệ với luật sư của Trump để sắp xếp việc Trump tới đầu thú Văn phòng Biện lý Manhattan để thụ lý theo bản cáo trạng của Tòa án Tối cao... Hướng dẫn sẽ được cung cấp khi ngày ra tòa được chọn”. Dự kiến Trump sẽ trình diện tòa ở New York vào đầu tuần tới, theo lời luật sư Joe Tacopina của Trump xác nhận trong một tuyên bố với NBC News.

.

---- Trump nói bản cáo trạng chống lại Trump thể hiện, theo lời Trump viết chiều Thứ Năm, "Cuộc đàn áp chính trị và Can thiệp bầu cử ở mức cao nhất trong lịch sử. Đảng Dân chủ Cấp tiến... đã tham gia vào Cuộc săn phù thủy để tiêu diệt phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bạn hãy nhớ nó giống như tôi nhớ: Nga, Nga, Nga; Trò lừa bịp của Mueller; Ukraine, Ukraine, Ukraine; Luận tội Trò lừa bịp 1; Trò lừa bịp luận tội 2; cuộc đột kích Mar-a-Lago bất hợp pháp và vi hiến; và bây giờ là chuyện này. Vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta để trừng phạt một đối thủ chính trị, người tình cờ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và cho đến nay là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống, chưa từng xảy ra trước đây. Chưa bao giờ."

.

Trump viết tiếp: "Công tố Manhattan Alvin Bragg, người được George Soros đích thân tuyển chọn và tài trợ, là một sự ô nhục... ông ta đang làm công việc bẩn thỉu của Joe Biden. Tôi tin rằng Cuộc săn phù thủy này sẽ phản tác dụng ồ ạt đối với Joe Biden... Vì vậy, Phong trào của chúng ta và Đảng của chúng ta - đoàn kết và mạnh mẽ - trước tiên sẽ đánh bại Alvin Bragg, sau đó chúng ta sẽ đánh bại Joe Biden..." (ghi chú: Trump cố ý bóp méo luật pháp Mỹ để chụp mũ Biden và Bragg, vì đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu rằng Trump phạm luật nên cần phải truy tố Trump, chứ không phải Biden hay Bragg bỏ phiếu. Và đại bồi thẩm khoảng 23 người là nhiều thành phần, chỉ dựa trên chứng cớ..."

.

---- Đó là luật nhân quả... Bác sĩ Yusef Salaam, người đã bị kết án oan về tội hiếp dâm tập thể tàn bạo năm 1989 ở Thành phố New York khi còn là một thiếu niên — trong một vụ án mà Trump đã nhiều lần nhắc tới để chửi mắng cậu thiếu niên da đen — và sau đó cậu bị bỏ tù bảy năm trước khi được xóa tội, hôm thứ Năm đã nói về bản cáo trạng hình sự của Trump.

.

Gắn thẻ một tweet “#PowerPost,” Salaam viết, “Đối với những người hỏi về tuyên bố của tôi về bản cáo trạng truy tố Donald Trump — người chưa bao giờ nói xin lỗi vì đã kêu gọi xử tử tôi — thì đây là: Karma (nghiệp quả).” Năm 1989, Trump đăng toàn trang quảng cáo trên 4 tờ báo của Thành phố New York kêu gọi tiểu bang áp dụng án tử hình, đặc biệt đối với 5 thanh niên Da đen bị buộc tội sai trái trong vụ án. Hồi năm 2019, Tổng thống Trump khi đó đã từ chối rút lui hoặc xin lỗi về lập trường trước đây của mình, khi nói tại Bạch Ốc, “Bạn có những người ở cả hai phía. Họ đã thừa nhận tội lỗi của mình.”

.

---- Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 mặc dù bị truy tố trong cuộc điều tra về tiền bịt miệng cô đầm Stormy Daniels - và Trump và các đồng minh đang khoe khoang rằng nhờ vụ truy tố, điểm Trump sẽ tăng và sẽ giúp Trump giành thêm ủng hộ từ các cử tri. Nhưng theo nhà phân tích chính trị Gloria Borger của CNN hôm thứ Năm, các chiến lược gia của đảng Cộng hòa tin ngược lại, rằng Trump nhiều phần là sẽ thua về mặt dư luận.

.

CNN ghi nhận rằng Asa Hutchinson (Cộng Hòa), cựu Thống đốc Arkansas, đã đưa ra một tuyên bố và ông gọi đây là 'ngày đen tối đối với nước Mỹ khi một cựu tổng thống bị truy tố về tội hình sự.' Hutchinson nói rằng nên suy đoán vô tội cho Trump, nhưng rằng" Trump không nên là tổng thống tiếp theo, mà điều đó phải do cử tri quyết định chứ không phải tại tòa án." Thấy rõ rằng Hutchinson, một người dự kiến sẽ ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa, đã từ chối tấn công Biện Lý Bragg, và như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới Cộng Hòa.

.

CNN ghi lời nhà phân tích chính trị Gloria Borger rằng nhiều cử tri Cộng Hòa sẽ không thấy hứng thú với phiên tòa Trump sắp bị lôi ra kể chuyện giường chiếu với cô Daniels vì nó không thích nghi với giá trị gia đình, và "bạn biết đấy, Trump đã mất người từ năm 2016 đến năm 2020 và việc bị truy tố vì tiền bịt miệng sẽ không mang lại cử tri độc lập. Cộng Hòa phải bắt đầu nghĩ về khả năng thắng cử và điều này ảnh hưởng đến câu hỏi về khả năng bầu cử. Đó là điều mà Asa Hutchinson thực sự đang nói đến."

.

---- Không chỉ 1 cô đầm Stormy Daniels, mà là 2 cô đầm. Cô thứ nhì nhận tiền Trump bịt miệng để giữ im lặng là cô Karen McDougal. Trump không chỉ trả tiền cho cô Daniels thông qua luật sư của mình là Cohen, mà còn trả tiền cho cô Karen McDougal thông qua một bên thứ ba, báo lá cải The National Enquirer. Người đứng đầu tờ báo lá cải là David Pecker đã được miễn tố trong vụ Michael Cohen. Pecker đã nhiều lần được gọi trở lại để nói chuyện với đại bồi thẩm đoàn.

.

Tạp chí Wall Street Journal đã xác nhận hôm thứ Năm rằng văn phòng Biện Lý đã đưa ra thỏa thuận về tiền bịt miệng cô McDougal. Nảm tin WSJ viết: "Văn phòng Biện lý Manhattan Alvin Bragg đã trình bày trước bồi thẩm đoàn bằng chứng về việc ông Trump có liên quan đến khoản thanh toán 130.000 đô la cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels kể từ tháng 1/2023. Trong các thủ tục tố tụng đó, mọi người cho biết, các công tố của Bragg cũng đã thẩm vấn nhiều nhân chứng của đại bồi thẩm đoàn về một thỏa thuận trước đó liên quan đến cô Karen McDougal (người được vinh danh là Dân Chơi Của Năm 1998 - Playmate of the Year in 1998 - của báo Playboy Magazine). Cô Karen McDougal dan díu kéo dài 10 tháng với Trump từ năm 2006."

.

Cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, đã ghi âm lời Trump nói về "thỏa thuận" được thực hiện với Pecker và kế hoạch hoàn trả tiền cho công ty mẹ của Enquirer, American Media. Báo Enquirer đã chi tiền để mua độc quyền chuyện đời cô McDougal và rồi ém luôn, theo kỹ thuật nhà báo là "bắt và giết" để bảo vệ Trump khỏi lộ chuyện dan díu khi tranh cử 2016.

.

---- Việc công ty phóng vệ tinh Virgin Orbit tạm dừng hoạt động sau một vụ phóng vệ tinh thất bại vào đầu năm nay đã trở thành vĩnh viễn đối với hầu hết nhân viên công ty. Trong tương lai gần" và ngay bây giờ 90% nhân viên ở tất cả các bộ phận đang bị sa thải. CNBC báo cáo rằng Hart đã nghẹn ngào khi nói với các nhân viên rằng công ty đã không thể đảm bảo nguồn tài chính: "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện ngay lập tức những thay đổi cực kỳ đau đớn." Người sáng lập và chủ sở hữu đa số của công ty, Richard Branson, đã hứa sẽ bơm 11 triệu đô la để trang trải phần lớn chi phí thanh toán nghiêm trọng, theo Guardian đưa tin.

.

---- Lính cứu hộ đã kéo 35 xác từ một cái giếng tại một ngôi đền ở Ấn Độ sau khi nắp giếng bị sập, theo lời các quan chức hôm thứ Sáu. Người dân địa phương cho biết chiếc xe cứu thương đầu tiên đã không đến hiện trường trong hơn một giờ. "Đã tìm thấy 35 xác và chiến dịch cứu hộ đang tiếp tục”, viên chức quận Ilayaraja T. cho biết khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục kéo dài hôm thứ Sáu.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu nói rằng sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình NATO ở Ukraine sẽ "làm nổ ra Chiến tranh thế giới thứ ba" vì trên thực tế họ sẽ "tham gia cuộc xung đột về phía kẻ thù của chúng ta." Medvedev nói rằng các thành viên của phái bộ gìn giữ hòa bình NATO sẽ là "mục tiêu hợp pháp cho Lực lượng vũ trang của chúng tôi nếu họ được đưa ra tiền tuyến mà không có sự đồng ý của Nga với vũ khí trong tay và đe dọa trực tiếp chúng tôi. Lính bảo vệ hòa bình phải bị hủy diệt không thương tiếc."

.

---- Putin đã ký một chính sách đối ngoại mới hôm thứ Sáu đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh phương Tây về những rủi ro đối với an ninh Nga. Theo bản tóm tắt trên các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, khái niệm mới bao gồm việc Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây và không có thái độ thù địch, nhưng nói Mỹ vẫn coi Nga là kẻ thù của phương Tây, "nguồn rủi ro chính đối với an ninh [của Nga] và hòa bình quốc tế." Chính sách Nga cũng ưu tiên "xóa bỏ dấu tích về sự thống trị của Hoa Kỳ trên thế giới." Chính sách này đưa ra một ngày sau khi Bạch Ốc lên án vụ bắt giữ "không thể chấp nhận được" của một nhà báo người Mỹ ở Nga.

.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu cho biết ông có thể đồng ý cho phép Nga cất giữ vũ khí nguyên tử chiến lược trên lãnh thổ Belarus (hiện thời Lukashenko đã chấp nhận vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga). Lukashenko nói: "Chúng tôi sẽ bảo vệ chủ quyền và độc lập bằng mọi cách có thể, bao gồm cả kho vũ khí nguyên tử. Ông nói thêm rằng các cơ quan thực thi pháp luật Belarus đã "sẵn sàng cho những tình huống không mong muốn nhất", rằng phương Tây đang chuẩn bị đảo chính ở Belarus để "tiêu diệt" Belarus.

Phụ nữ Nam Hàn kết hôn với nam giới Mỹ nhiều gấp 3 lần kết hôn với nam giới Việt Nam.

Bạn cần bao nhiêu gọi là đủ tiền để trang trải cuộc sống ở California

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA: $76,710 (<= Quận Cam)

Khóa học Mùa thu này, Đại học sư ph

Quận Cam: Gisele Nguyen, m

Quận Cam: Luật sư Nguyễn Quốc Lân, đương nhiệm

LS Nguyễn Quốc Lân trong buổi lễ ra mắt sách Tuyển Tập Viết Về Nước Mỹ 2021 của Việt Báo.

Theo tin của Focus Taiwan. Cảnh sát Đài Loan

TIN VN. Lao động có trình độ đại học trở lên của Đồng bằng sông Cửu Long vẫn 'thấp nhất cả nước'

- TIN VN. Hơn 60.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm.

HỎI 1

VẤN ĐỀ:

Vì sao vụ mất sách cổ bị bưng bít? (Nguyễn Xuân Diện)

Vì sao vụ mất sách cổ bị bưng bít?

Nguyễn Xuân Diện, Báo Tiếng Dân -

thứ Sáu kêu gọi Moscow và Kiev bắt đầu đàm phán ngay lập tức mà không cần điều kiện tiên quyết, vì "một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba với các đám cháy nguyên tử đang rình rập." Ông rằng cả hai bên cần "ở đâu ngồi yên đó" về cả quân lính và thiết bị, và thêm rằng chiến tranh sẽ không kết thúc "cho đến khi chủ nhân ở nước ngoài cho phép." Nói trước quốc hội, Lukashenko nói rằng khả năng bố trí vũ khí nguyên tử cho Belarus không phải là một "sự đe dọa" mà là một cơ hội để bảo vệ đất nước và công dân của mình. (ghi chú: ông không nói Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine.)----a Malyar hôm thứ Sáu cho biết "thời gian đang chống lại" các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của Ukraine. Bà viết trên Telegram: "Lòng can đảm của chiến binh phòng thủ Bakhmut đã buộc quân Nga trả giá đắt. Trong khi đó, thời gian, vũ khí, thiết bị và số lính thương vong khổng lồ mà Nga đã dành cho Bakhmut cho đến nay là không hợp lý về mặt quân sự nhưng bộ chỉ huy Nga vẫn kiên trì và tự đặt cược vào lợi ích của mình để thiệt hại." Bộ Quốc phòng Anh cho biết giao tranh trong thành phố tiếp tục ở mức độ giảm so với những tuần gần đây.----Ốc John Kirby nói với CNN hôm 30/3 rằng Nga có kế hoạch cử một phái đoàn tới Bắc Hàn để đàm phán một thỏa thuận thương mại nhằm đảm bảo việc vận chuyển đạn dược tới Nga để đổi lấy lương thực: "Chúng tôi có thông tin mới rằng Nga đang tích cực tìm cách mua thêm vũ khí từ Bắc Hàn. Nga đang tìm cách cử một phái đoàn đến Bắc Hàn. Và rằng Nga đang cung cấp thực phẩm cho Bắc Hàn để đổi lấy đạn dược."Ông nói thêm rằng đại lý vũ khí Ashot Mkrtychev (công dân Slovakia) đang móc nối thỏa thuận này giữa Nga vàBắc Hàn, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Vào ngày 6 tháng 3/2023, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói rằng Nga sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho đạn pháo, máy bay không người lái và hỏa tiễn cho nỗ lực chiến tranh.----ứ Năm đã ký sắc lệnh cưỡng bách 147.000 nam giới phải đi nghĩa vụ quân sự. Những nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 không thuộc diện quân dự bị và "thuộc diện phải nhập ngũ" sẽ nhập ngũ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 15/7/2023. Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Viện Duma Quốc gia Nga, nhấn mạnh các tân binh sẽ không bị gửi tới Ukraine. Đầu tháng này, Kartapolov đã đưa ra một dự luật đề xuất tăng khung tuổi bắt buộc đối với nam giới từ 21-30 tuổi. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2024.----ch đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã chỉ trích Nga hôm thứ Năm về những diễn biến gần đây xung quanh nhà báo Mỹ Evan Gershkovich: "Các nhà báo phải được phép hành nghề một cách tự do và xứng đáng được bảo vệ." Gershkovich đã bị Nga bắt giam tại thành phố Yekaterinburg vào đầu ngày với cáo buộc hoạt động gián điệp. Theo một tòa án Nga, phóng viên Wall Street Journal phải tiếp tục bị giam giữ cho đến ngày 29/5.----rre viết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng các cuộc tấn công chống lại công dân Mỹ của chính phủ Nga là "không thể chấp nhận." Jean-Pierre khẳng định chính quyền Biden lên án các cuộc tấn công và đàn áp liên tục nhằm vào "các nhà báo và quyền tự do báo chí" đồng thời nhắc rằng chính phủ Mỹ "quan ngại sâu sắc" về các báo cáo về nhà báo Evan Gershkovich: "Tôi muốn nhắc lại mạnh mẽ rằng người Mỹ nên chú ý đến cảnh báo của chính phủ Mỹ là không được đến Nga. Công dân Mỹ đang cư trú hoặc du lịch ở Nga nên rời đi ngay lập tức."----ói quân đội TQ sẵn sàng thường xuyên tập trận và tuần tra chung với quân lực Nga theo một thỏa thuận gần đây giữa 2 lãnh đạo 2 nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tan Kefei nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng quân đội TQ mong muốn thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không cũng như các cuộc tập trận để "tăng cường hơn nữa sự tin tưởng lẫn nhau" giữa hai lực lượng và "cùng nhau bảo vệ sự công bằng và công lý quốc tế."----(Tsai Ing-wen) đã đến New York hôm thứ Tư trong một điểm dừng chân trước chuyến thăm các đồng minh ở Trung Mỹ, cũng để xem liệu bà có chọc giận Bắc Kinh bằng cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hay không. Sau khi thăm Guatemala và Belize, bà Thái dự kiến sẽ tới Los Angeles vào thứ Ba tuần tới trên đường trở về nhà. Truyền thông Đài Loan đưa tin rằng bà dự kiến sẽ gặp Dân biểu McCarthy (Cộng Hòa-California) là quan chức cấp cao thứ ba ở Hoa Kỳ sau tổng thống và phó tổng thống.----Cảnh sát San Jose đã bị truy tố tội nhập trái phép một chất bị kiểm soát, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Joanne Marian Segovia, 64 tuổi, bị cáo buộc đã đặt mua hàng ngàn viên gây nghiện opioid đến nhà và đồng ý phân phối chúng ở Hoa Kỳ.Hồ sơ tòa ghi rằng bà Segovia đã sử dụng máy tính cá nhân và máy tính văn phòng của mình để đặt mua ma túy, bao gồm cả fentanyl, từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2023. Ít nhất 61 lô hàng đã được gửi đến nhà bà từ những nơi như Hồng Kông, Hungary và Ấn Độ, theo Bộ Tư Pháp cho biết. Bà Segovia bị truy tố tội nhập cảng bất hợp pháp valeryl fentanyl. Nếu bị kết tội, bà phải đối mặt với án tù 20 năm.----d Nixon Foundation ủy quyền tưởng niệm tất cả chiến binh Hoa Kỳ trong Cuộc Chiến Việt Nam đã được cung hiến hôm Thứ Tư 29/3/2023 tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon tại thị trấn Yorkba Linda, Quận Cam.Tượng đài bằng đồng cao 6 foot 2 inch, nặng 500 pound mô tả một Thủy quân lục chiến chạy qua các khu rừng của Việt Nam hồi năm 1971-72, khi Nixon là tổng thống. Lính Thủy quân lục chiến này mang theo một khẩu súng trường M16 A1 và đội mũ sắt, áo sơ mi dài tay xắn lên, băng đô có túi đựng đạn, quần tiêu chuẩn, giày bốt đờ sô đi rừng dính bùn và có khăn quấn quanh cổ anh ta. Tượng đài cũng mô tả ba lô, áo khoác ngoài, lựu đạn cầm tay có giá đỡ, thắt lưng đeo súng qua vai và các túi chứa đầy quân dụng khác.Quá trình nghiên cứu và sáng tạo để thiết kế Tượng đài Cựu chiến binh Việt Nam bắt đầu từ tháng 8/2022 khi Quỹ Nixon thành lập một ủy ban gồm các cựu chiến binh Việt Nam, Ron Pekar, nghệ sĩ của tượng đài và các thành viên của ban nhân sự cấp cao của Quỹ Nixon, theo lời Joe Lopez, phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông của quỹ.Các thành viên của ủy ban đã đến thăm Bảo tàng Thủy quân Lục chiến Quốc gia (National Museum of the Marine Corps) ở Quantico, Virginia và Bảo tàng Trại Đăng Tuyển Thủy quân lục chiến (Marine Corps Recruiting Depot Museum) ở San Diego để nghiên cứu và thiết kế, Lopez cho biết. Dựng tượng cũng là kỷ niệm 50 năm: Ngày 29/3/1073 là ngày đơn vị tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ rời Việt Nam, chỉ còn nhân viên dân sự Mỹ ở lại cho tới 30/4/1975.----Theo Sở Thống kê Nam Hàn (Statistics Korea), Bộ Tư pháp lập luận rằng “trong ba năm qua, số lượng kết hôn giữa phụ nữ Hàn Quốc và nam giới nước ngoài cao nhất theo thứ tự giảm dần của nam giới từ Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam và Canada.”Riêng trong năm 2021, trong số 4.117 trường hợp kết hôn quốc tế giữa một phụ nữ Nam Hàn và một người đàn ông không phải người Nam Hàn, quốc tịch nước ngoài phổ biến nhất trong số những người đàn ông này là người Mỹ (1.276 trường hợp). Ngược lại, chỉ có 440 cuộc hôn nhân quốc tế với đàn ông Việt Nam được ghi nhận. Thực tế, phụ nữ Nam Hàn chọn kết hôn với công dân Hoa Kỳ nhiều gấp 3 lần so với đàn ông Việt Nam.----? Với lạm phát cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khó có thể cảm thấy an toàn về tài chính, đặc biệt là đối với cư dân California. Sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu MIT Living Wage Calculator và phương pháp ngân sách 50/30/20, Smart Asset đã tính mức lương sau thuế mà một người độc thân không có con cần kiếm được để “sống thoải mái” tại 25 khu vực thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ -- trong đó có cả ở California.Công thức ngân sách 50/30/20 chia tiền của bạn làm 3 phần: 50% tiền lương để thanh toán các chi phí cơ bản, như tiền thuê nhà và hóa đơn; 30% sẽ được sử dụng cho chi tiêu cá nhân và 20% sẽ được đưa vào tài khoản tiết kiệm hoặc dùng để trả nợ. Đối với các thành phố ở California như Los Angeles, Berkeley và San Diego, một người phải kiếm được hơn 76.000 đô la để “sống thoải mái”, dữ liệu cho thấy.Thành phố: Mức lương sau thuế cần thiết để sống thoải mái. San Francisco-Oakland-Berkeley, CA: $84,026. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA: $79,324. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA: $67,060Ngoài California thì nhiều nơi rẻ hơn:. St. Louis, Missouri: $57,446. Detroit-Warren-Dearborn, Michigan: $58,358. San Antonio-New Braunfels, Texas: $59,270. Philadelphia, Pennsylvania Camden, New Jersey Wilmington, Delaware: $61,678. Charlotte – Concord- Gastonia, North Carolina: $62,110. Houston-The Woodlands-Sugar Land, Texas: $62,260----ạm (College of Education) của Viện Đại học Cal State Fullerton (Quận Cam, California) sẽ giới thiệu văn bằng cử nhân mới. Được gọi là Cử nhân về Học đường Đô thị (Bachelor of Arts in Urban Learning), đối tượng mục tiêu của nó là các nhà giáo dục tương lai muốn làm việc trong môi trường giáo dục đặc biệt hoặc lĩnh vực giáo dục tiểu học. Chương trình giảng dạy được thiết kế để cung cấp “sự hướng dẫn trong lĩnh vực thực hiện các thực hành công bằng, bình đẳng và toàn diện trong lớp học.”----ột dược sĩ cư trú tại Huntington Beach, California, đã đồng ý trả $3,933,993 để giải quyết các cáo buộc rằng bà đã gian lận lập hóa đơn cho Chương trình Medicare đối với các loại thuốc không bao giờ được cấp phát. Bộ tư pháp cáo buộc rằng, ít nhất là từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018, Nguyen thông qua hoạt động của công ty Gisele Nguyen, Inc., kinh doanh với tên gọi Natico Pharmacy, có trụ sở tại Garden Grove, đã gửi bản tính tiền sai trái tới Phần D Medicare đối với các loại thuốc theo toa không bao giờ được phân phát cho người thụ hưởng. Hồ sơ hàng tồn kho cho thấy Natico Pharmacy đã không mua đủ các loại thuốc này từ các nhà phân phối để điền vào tất cả các đơn thuốc được lập hóa đơn cho Medicare.----ủy viên Học khu Garden Grove, cho biết sẽ ra tranh cử thị trưởng Garden Grove, theo tin của báo OC Register, nhằm mang lại “năng lượng mới và sự lạc quan cho Tòa thị chính,” theo lời ông nói. Nguyen nói: “Tôi đã dành hơn 30 năm đấu tranh cho những người dễ bị tổn thương và vận động cho cộng đồng của mình. Garden Grove sẽ cần một tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ lợi ích của cư dân trong nhiều vấn đề, từ phát triển kinh tế đến giải quyết nhu cầu về nhà ở giá rẻ hơn.”Nguyen lần đầu tiên được bầu vào khu học chánh vào năm 2002 trước khi tái đắc cử sáu lần trong nhiều năm, kể cả vào năm 2022. Cuộc tranh cử thị trưởng năm 2024 sẽ là một cuộc bầu cử công khai để bầu vị kế nhiệm Thị trưởng Steve Jones (Jones bị giới hạn nhiệm kỳ). Tại Garden Grove, thị trưởng không thể phục vụ 4 nhiệm kỳ liên tục (mỗi nhiệm kỳ 2 năm). Gần đây, cựu nghị viên Garden Grove, Diedre Thu-Ha Nguyen, cũng tuyên bố ứng cử vào ghế Thị trưởng này.----cho biết hôm thứ Năm rằng 7 trong số 20 thi thể được tìm thấy trong những tuần gần đây ở vùng biển xung quanh Đài Loan đã được xác định là công dân Việt Nam. Trong buổi họp báo, Giám đốc Hình sự Quốc tế Lee Yang-chi cho biết danh tính của 7 người Việt Nam - 5 nam và 2 nữ - đã được xác nhận dựa trên danh sách 14 người bị tình nghi là thuyền nhân di cư bất hợp pháp từ VN và từ bằng chứng giảo nghiệm pháp y, với các mẫu do thân nhân cung cấp.Ông Lee nói trong số 7 người Việt Nam có một số người đã từng làm việc tại Đài Loan và có quen biết với nhau. Từ ngày 18/2 đến ngày 29/3/023, khoảng 20 thi thể đã được tìm thấy ở các vùng biển Đài Loan, ngoài khơi Đào Viên, Đài Nam, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Chương Hóa, Cơ Long, Cao Hùng, Tân Trúc và Đài Đông.Cho đến nay, 9 người trong số họ đã được xác định là người Đài Loan và 7 người Việt Nam, trong khi 4 người còn lại vẫn chưa được xác định danh tính. Theo Lee, 7 người Việt Nam có thể đã rơi xuống biển khi cố gắng vào Đài Loan bất hợp pháp bằng thuyền. Trong khi đó, 9 thi thể người Đài Loan được tìm thấy không liên quan đến vấn đề di cư bất hợp pháp, theo Lee, người suy đoán rằng họ có thể là những người đã tự tử hoặc chết đuối do tai nạn.----. Theo báo Tuổi Trẻ. Tại tọa đàm chủ đề "Nâng cao chất lượng giáo dục cho hội nhập và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" do Trường đại học Cần Thơ tổ chức ngày 30-3, GS.TS Hà Thanh Toàn - hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ - cho biết những năm qua giáo dục đào tạo của vùng đã có những bước tiến triển đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn còn những điều đáng quan tâm và cải thiện như tỉ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, chỉ 14,9%; tỉ lệ lao động có trình độ đại học trở lên chỉ đạt 6,8%, mức thấp nhất cả nước...----Theo báo Quản Lý Thị Trường. Báo cáo Kinh tế - Xã hội Quý I/2023 của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 3/2023, có 4.147 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng đến 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là 3.452 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 39,5%) cùng như có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 31,1%). Tính chung Quý I/2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42.900 doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Gần 12.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 13,1%); 4.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 6,5%). Như vậy bình quân một tháng trong Quý I có gần 20.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tương đương mỗi ngày có khoảng 670 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường).----: Gần 7/10 dân Mỹ nợ ngập đầu, sợ khó khăn khi về hưu?ĐÁP 1: Khoảng 68% nói thế. Gần 7 trong số 10 người Mỹ cho biết trong một cuộc khảo sát mới rằng họ lo lắng rằng họ sẽ không có đủ tiền để nghỉ hưu thoải mái. Cuộc thăm dò của Quinnipiac cho thấy 68% người Mỹ được hỏi rất lo lắng hoặc phần nào lo ngại rằng họ sẽ không có đủ tiền để “sống thoải mái khi nghỉ hưu”. Ngoài ra, 33% nói rằng họ rất lo lắng về việc nghỉ hưu thoải mái, 35% nói rằng họ hơi lo lắng, 16% nói rằng họ không quá lo lắng và 15% nói rằng họ không lo lắng chút nào, theo cuộc thăm dò.Chi tiết:----28/03/2023Theo Thông cáo đăng trên wesite chính thức của Viện Nghiên cứu Hán Nôm do Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường soạn và cho đăng trưa ngày 21 tháng 12 năm 2022thì “Theo thông tin do bộ phận liên quan báo cáo, khoảng tháng 3-4/2020, cán bộ quản lí kho sách phát hiện có dấu hiệu không tìm thấy một số cuốn sách ở vị trí quy định trên giá”.Tuy nhiên, sự việc này được giữ TUYỆT MẬT, chỉ có ba người biết là: Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường, Viện phó Nguyễn Hữu Mùi và ông Nguyễn Văn Thanh (người giữ chìa khóa kho sách) biết. Ngay cả Bà Vương Thị Hường là chi ủy viên cũng không được cho biết.Vì sao? Vì năm đó (2020) là năm Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường hết nhiệm kỳ thứ nhất, phải lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng nhiệm kỳ thứ hai.Nếu sự việc mất sách cổ bung ra, thì chắc ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN có gan giời cũng không dám bổ nhiệm tiếp ông Nguyễn Tuấn Cường.Năm đó, ngày 30 tháng 6 (2020), Đại hội Chi bộ, bầu Cấp ủy thì đương kim Viện trưởng được 9/18 phiếu, đạt 50%. Tỷ lệ tín nhiệm bầu vào cấp uỷ như thế này chưa từng xảy ra đối với bất kỳ đời Viện trưởng nào! Nhưng do có thoả thuận và dàn xếp nên Viện trưởng vẫn là Bí thư Chi bộ.Ngày 29 tháng 10 năm ấy, Viện Hàn lâm về lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Kết quả là Viện trưởng đương nhiệm được 25/48 phiếu, tỷ lệ ủng hộ đi tiếp là 52%. (Nếu chỉ thêm một phiếu không ủng hộ nữa là tạch). Nếu Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXH VN là người thận trọng thì sẽ không ký bổ nhiệm tiếp vì tỷ lệ này là quá thấp.Như thế, đủ biết vì sao vụ mất sách phải giữ TUYỆT MẬT từ tháng 3 – 4 năm 2020 đến khi có kết quả kiểm kê không thể giấu được nữa. (Kiểm kê từ 5/5/2022 đến 5/7/2022 và công bố kết quả kiểm kê vào ngày 15/7/2022 tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt và Hội đồng Khoa học của Viện).Giả sử không có đợt Kiểm kê, thì đến bao giờ mọi người mới biết đến chuyện mất sách cổ trong Kho Bảo quản?Cũng có thể còn lý do nào đó nữa… liên quan việc mất sách. Chúng ta chưa biết. Hy vọng công An điều tra ra hết.Bình Luận từ FacebookGhi chú: Cuối bài, có bình luận của Thinh Nguyen Duc, "Sách cổ bị mất liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt nam ở biển Đông, là hết sức nghiêm trọng. Bởi Trung quốc đang hàng giờ hàng ngày gặm nhấm biển Đông với tham vọng làm bá chủ toàn bộ biển đảo. Lẽ ra nếu người có trách nhiệm với Đất nước thì phải phát lệnh tìm kiếm, điều tra cho ra để làm cơ sở cho Việt Nam đấu tranh đòi lại chủ quyền HS- TS và vùng biển của VN. Viện trường hán Nôm đã vì lợi ích cá nhân (mua phiếu nhiệm kỳ) nên đã ém nhẹm sự vụ . Đây là tội lớn với quốc gia, cần trừng trị thích đáng."Nguồn: