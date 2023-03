- 2 học sinh trung học New Orleans giải bài toán bế tắc từ 2.000 năm trước Hội nghị Toán học Mỹ. - Mississippi: bão lớn, giông thổi làm ít nhất 24 người chết. - Pennsylvania: nhà máy kẹo R.M. Palmer Company nổ, cháy, ít nhất 2 người chết và 9 người mất tích

Bài toán bế tắc từ 2.000 năm qua đã được 2 nữ sinh trung học St. Mary's Academy ở New Orleans (Louisiana) giải xong, và đã thuyết trình trước Hội nghị Annual Southeastern Conference của American Mathematical Society (Hiệp hội Toán học Mỹ). Hai cô là học sinh trung học duy nhất hiện diện trong hội trường.

- HỎI 1: Gián điệp Bắc Hàn chọn Việt Nam và Cam Bốt làm nơi móc nối, huấn luyện dân Nam Hàn nằm vùng cho Bắc Hàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 80% dân Mỹ nói kinh tế tương lai sẽ không khá cho con cái họ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/3/2023) ---- Mississippi: bão lớn, giông thổi làm ít nhất 24 người chết. Có ít nhất 24 người chết, hàng chục người bị thương và 4 người mất tích sau những cơn bão mạnh và ít nhất một cơn lốc xoáy đổ bộ vào Mississippi vào tối thứ Sáu, làm tốc mái nhà, gần như san bằng một số khu dân cư và gây mất điện cho hàng nghìn người, các quan chức cho biết vào sáng thứ Bảy.

Tại quận Sharkey County, có ít nhất 13 người chết, trong khi quận Humphreys County có 3 người chết và 2 người bị thương nguy kịch. Tại quận Carroll County, có 3 người chết trong một ngôi nhà, có vẻ như họ đã chết trong một cơn lốc xoáy. Tại quận Monroe County, có 2 người chết. Trong khi đó, đường phố và nhà cửa bị lốc xoáy bứng lên, quật đổ cây cối và làm đứt đường dây điện trong nhiều khu vực.

---- Có ít nhất 2 người đã chết và 9 người mất tích sau vụ nổ tại một nhà máy kẹo ở miền đông Pennsylvania hôm thứ Sáu. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy kẹo R.M. Palmer Company ở thị trấn West Reading ngay trước 5 giờ chiều, nguyên nhân của vụ nổ đang được cảnh sát điều tra. Bệnh viện Reading Hospital nói rằng có ít nhất 8 người đã phải nhập viện sau vụ nổ.

Theo Thị trưởng West Reading Samantha Kaag, tòa nhà của nhà máy đã bị san phẳng và vụ nổ đã gây ra thiệt hại lớn. R.M. Palmer Company là một công ty làm kẹo được thành lập vào năm 1948 và đã có mặt tại địa điểm hiện tại từ năm 1959, theo trang web của công ty. Thị trấn West Reading cách Philadelphia khoảng 50 dặm về phía tây bắc.

---- Cần một loại học sinh đặc biệt để vượt hơn các nhà toán học của 2.000 năm qua -- tại trường tiểu học và trung học St. Mary's Academy ở New Orleans (Louisiana), họ có 2 học sinh giỏi như thế. Hai nữ sinh trung học Calcea Johnson và Ne'Kiya Jackson vừa thuyết trình trước Hội nghị Annual Southeastern Conference của American Mathematical Society (Hiệp hội Toán học Mỹ). Hai cô nói rằng hai cô đã chứng minh được Định lý Pythagoras có thể được chứng minh mà không cần tới lượng giác -- điều mà nhiều người nghĩ là không thể. Hai cô là học sinh trung học duy nhất hiện diện trong hội trường.

“Thành thật mà nói, đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời bởi vì không có gì giống như có thể làm điều gì đó mà mọi người không nghĩ rằng những người trẻ tuổi có thể làm được,” Calcea nói. "Rất nhiều lần bạn thấy những thứ này, bạn không thấy những đứa trẻ như chúng tôi làm điều đó.

Calcea và Ne'Kiya đã giải thích cho tôi như sau: Về cơ bản, lượng giác dựa trên Định lý Pythagoras (A^2 + B^2 = C^2), nên việc sử dụng lượng giác để chứng minh Định lý Pythagoras được gọi là logic tuần hoàn. Bạn có thể xem bản tin video dài 3:15 phút:

https://youtu.be/Ka1k4i1ueNU

---- Văn phòng Biện lý Alvin Bragg tại địa hạt Manhattan đã nhận được một gói chứa chất bột trắng khả nghi và lời đe dọa ám sát. Gói hàng có dấu bưu điện Florida đã được cảnh sát kiểm tra và nói là "không nguy hiểm". Bragg đang điều tra các khoản tiền từ Michael Cohen (cựu luật sư của Trump) chi trả năm 2016 cho một người phụ nữ mà Trump bị cáo buộc đã ngoại tình và đang xem xét liệu ban vận động ứng cử 2016 của Trump có vi phạm luật tài chính về tranh cử nào trong quá trình này hay không.

---- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows được lệnh ra khai trong cuộc điều tra về cuộc bạo loạn ngày 6/1. Thẩm phán liên bang cũng mời cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Ken Cuccinelli và cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe ra hầu tòa, cũng như các cố vấn chủ chốt khác của cựu Tổng thống Trump, như Nick Luna và John McEntee. Tháng trước, Meadows đã nhận được trát đòi hầu tòa trong cuộc điều tra bạo loạn của luật sư đặc biệt ở Điện Capitol.

---- Nội bộ MAGA gây gỗ nhau: cựu thứ ký báo chí của Trump khen Pence, liền bị mắng như tát nước. Kayleigh McEnany, cựu thư ký báo chí của Trump, đã bị các tín đồ MAGA chỉ trích vào sáng thứ Sáu vì những lời nói tử tế của cô về Mike Pence. Cô viết vào tối thứ Năm trên Twitter: “Cuộc phỏng vấn tuyệt vời với Phó Tổng thống Mike Pence do Sean Hannity. Lòng yêu nước, tình yêu đất nước và tình yêu dành cho Đấng Cứu Rỗi của Pence được thể hiện đầy đủ.”

Vài giờ sau, McEnany phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những người trung thành với Trump trên mạng. Người thì mắng cô là “Kẻ bán xe cũ” (họ quên rằng Trump cũng là xe cũ). Người thì mắng cô là “kẻ phản bội” và “ghê tởm”. Trong khi đó, nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer viết: “Cô ta McEnany[] chỉ được biết đến nhờ Tổng thống Trump, nhưng cô đã dành thời gian của mình trên Fox & Twitter để kiếm tiền cho những kẻ phản bội như Pence & DeSantis.”

---- Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho một số phụ tá hàng đầu của Trump ra khai trước đại bồi thẩm đoàn như một phần của cuộc điều tra hình sự về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo tin hôm thứ Sáu của ABC News và CNN. Nhóm luật sư của Trump đã đòi đặc quyền hành pháp để ngăn các phụ tá cũ của Trump miễn ra khai và miễn cung cấp tài liệu cho Công tố đặc biệt Jack Smith, người đã đưa ra trát đòi hầu tòa như một phần của cuộc điều tra rộng hơn về vụ tấn công vào ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Nhưng trong một lệnh niêm phong vào tuần trước, Thẩm phán Beryl Howell đã bác bỏ những nỗ lực của Trump và ra lệnh cho Mark Meadows, cựu chánh văn phòng của ông, ra làm chứng, cùng những người khác. Howell cũng yêu cầu lời khai của John Ratcliffe, cựu giám đốc tình báo quốc gia của Trump; Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông; Stephen Miller, cựu phụ tá hàng đầu của ông; và Dan Scavino, cựu phó chánh văn phòng của ông. Ken Cuccinelli, cựu quan chức hàng đầu của Bộ An ninh Nội địa, cũng bị đưa vào lệnh của thẩm phán. Các cựu phụ tá của Trump là Nick Luna và John McEntee cũng vậy. Nhóm luật sư của Trump dự kiến sẽ kháng cáo quyết định của Howell, theo ABC News.

Howell vào tháng 10 đã bác bỏ tuyên bố của Trump về đặc quyền hành pháp để chặn lời khai của một số phụ tá hàng đầu của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Greg Jacob và Marc Short. Trong quyết định đó, thẩm phán phán quyết rằng tổng thống đương nhiệm có quyền khẳng định đặc quyền hành pháp chứ không phải cựu tổng thống. Nhưng đương nhiệm Tổng Thống Biden nói rằng Biden không dính gì chuyện Bạch Ốc năm xưa.

---- Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương đã ủng hộ một đội quân hỗn hợp bao gồm cả lính nghĩa vụ và lính hợp đồng, nói rằng quân đội Nga cần phải lớn hơn về quy mô. Theo Interfax, Medvedev nói tăng quân động viên sẽ giúp Nga bảo vệ thành công. Thông tin này được đưa ra sau khi Moscow hồi tháng 12 thông báo kế hoạch tăng quy mô quân đội lên 1,5 triệu người, bao gồm 695.000 binh sĩ hợp đồng.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết có vẻ như cuộc tấn công của Nga vào thành phố Bakhmut của vùng Donetsk phần lớn đã khựng lại. Theo Anh, điều này là do một số yếu tố, bao gồm "sự tiêu hao quá độ" vì lính Nga tử trận quá nhiều, và vì căng thẳng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Do vậy, Nga có thể đã chuyển trọng tâm hoạt động sang các nơi khác, như Avdiivka và khu vực Kremina-Svatove. “Điều này cho thấy sự quay trở lại tổng thể với thiết kế hoạt động mang tính phòng thủ hơn sau những kết quả không thuyết phục từ nỗ lực tiến hành một cuộc tổng tấn công kể từ tháng 1/2023.”

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản vào ngày 25/3 rằng Ukraine chưa sẵn sàng phản công vì thiếu thiết bị và đạn dược: "Chúng tôi chưa thể bắt đầu (cuộc phản công). Chúng tôi không thể gửi họ (những người lính của chúng tôi) ra mặt trận trong những điều kiện như vậy." Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp vũ khí.

“Chúng ta đang có chiến tranh, và chúng ta không thể chờ đợi.” Zelenskyy nói rằng tình hình ở miền đông Ukraine là "không tốt", nói rằng lý do của việc này là "thiếu đạn dược." Ông cho biết quân Nga đã bắn đạn nhiều gấp 3 lần mỗi ngày so với lượng đạn quân Ukraine bắn ra.

---- Rạn nứt giữa Tư lệnh quân đánh thuê Wagner và Tổng Thống Nga Putin. Theo Insitute for the Study of War (Viện Nghiên cứu Chiến tranh - ISW) có trụ sở tại Mỹ, Tư lệnh quân đánh thuê Wagner đã công khai mâu thuẫn với các khía cạnh chính trong tường thuật của Putin về cuộc chiến Ukraine. Yevgeny Prigozhin phủ nhận tuyên bố Nga đang chiến đấu với NATO và đặt câu hỏi liệu có thực sự có chủ nghĩa phát xít [như Trump nói] ở Ukraine hay không. Điện Kremlin đã nhiều lần biện minh cho việc xâm lược Ukraine là cần thiết để thanh trừng Kyiv khỏi những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới, những kẻ đe dọa hòa bình và an ninh của Nga, mặc dù không có bằng chứng về điều này.

Song song đó, Nga ngày càng coi cuộc chiến như một cuộc đấu tranh sinh tồn chống lại NATO, tổ chức mà họ cho là đang tấn công biên giới của Nga. Prigozhin cho biết lính Nga đang chiến đấu “chỉ với người Ukraine” được trang bị thiết bị do NATO cung cấp và một số lính đánh thuê “chống Nga” tự nguyện hỗ trợ Ukraine - chứ không phải chính NATO, theo ISW cho biết hôm thứ Năm.



Prigozhin nói nghi ngờ về các mục tiêu “phi hạt nhân hóa” ở Ukraine, không chắc chắn “quân phát xít” đang ở trong Ukraine, đồng thời “bác bỏ một cách hiệu quả” những tuyên bố lâu nay của Putin rằng Nga cần tự vệ trước mối đe dọa của NATO. ISW dẫn lời ông Prigozhin nói: "Thật lố bịch khi nghĩ" rằng các quan chức Nga không biết NATO sẽ hỗ trợ Ukraine.

---- LHQ ghi nhận 133 nạn nhân bị bạo lực tình dục ở Ukraine tính đến ngày 31/1/2023, theo người trưởng Phái bộ Giám sát Nhân quyền LHQ tại Ukraine, Matilda Bogner, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 24/3/2023: “Cái giá khủng khiếp về con người trong chiến tranh cũng được thể hiện rõ ràng trong các trường hợp bạo lực tình dục liên quan đến xung đột, mà chúng tôi đã ghi nhận kể từ ngày 24/2/2022. Tính đến ngày 31/1/2023, chúng tôi đã ghi nhận 133 nạn nhân — trong đó bao gồm 85 nam giới, 45 phụ nữ và 3 bé gái.”

Theo Bogner, 109 trường hợp là do chiến binh Nga, cảnh sát Nga và cai tù, và 24 trường hợp là do Sở An ninh Ukraine (SBU), cảnh sát Ukraine và dân thường Ukraine hoặc thành viên của lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine.

---- Pháp sẽ tăng gấp đôi sản lượng hệ thống pháo tự hành CAESAR 155mm do Pháp sản xuất, theo lời Bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu cho biết hôm 24/3, theo tờ Les Echos của Pháp đưa tin. Bộ Trưởng nói: “Tốc độ sản xuất đại pháo 155 mm tự hành Caesar của công ty Nexter sẽ tăng gấp đôi từ 4 lên 8 chiếc hiện tại mỗi tháng.”

Pháo Caesar.

- Nhật Bản hôm thứ Sáu lần đầu tiên

----hất bại ở Ukraine, Nga có kế hoạch tuyển mộ 400.000 quân nhân chuyên nghiệp, theo báo Bloomberg đưa tin vào ngày 24/3, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Nga đang cố gắng bù đắp những thiệt hại lớn về nhân sự, bao gồm cả các binh sĩ hợp đồng.Hiện tại, quân đội Nga đang tập trung chuẩn bị để đẩy lùi một cuộc phản công dự kiến của Ukraine. Theo tình báo Ukraine, Nga có kế hoạch tiến hành một làn sóng tuyển binh mới, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu sĩ quan có kinh nghiệm và thiếu thiết bị hiện đại.----c biện pháp hành chính nhằm tăng cường và hợp lý hóa việc sản xuất UAV (phi cơ không người lái) ở Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 24/3/2023. Theo thông báo, 20 tỷ UAH (541 triệu USD) sẽ được phân bổ cho việc mua sắm máy bay không người lái vào năm 2023.Các quy tắc mới được thông qua được thiết kế để tạo ra các kết quả sau:. đơn giản hóa thủ tục hành chính;. tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất UAV trong nước mở rộng hoạt động;. các nhà sản xuất sẽ có thể hợp tác và cạnh tranh với các công ty nước ngoài;. kích thích hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái.Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Mykhailo Fedorov cho biết quyết định này sẽ đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt UAV ở Ukraine và chuyển giao chúng ra mặt trận.----la da Silva có ý định đề xuất thành lập một "câu lạc bộ hòa bình" – cùng với Trung Quốc – để tìm hòa bình ở Ukraine, theo báo Financial Times ngày 24/3 đưa tin. Lời đề nghị thành lập câu lạc bộ sẽ được đưa ra trong chuyến thăm của Lula tới TQ để gặp Tập Cận Bình. Brazil hiện đang cố gắng xoay trục khỏi chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa biệt lập do cựu tổng thống Jair Bolsonaro thúc đẩy. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira nói: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc tạo điều kiện hoặc giúp tạo ra một cuộc gặp nào đó sẽ dẫn đến một tiến trình hòa bình."----p trừng phạt mới hôm thứ Sáu đối với các tổ chức và cá nhân Belarus vì đã vi phạm nhân quyền và tạo điều kiện cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mỹ chỉ danh 2 công ty thuộc sở hữu của Belarus là Nhà máy xe hơi Belarus (BelAZ) và Nhà máy xe hơi Minsk (MAZ), đồng thời chỉ danh lại Ủy ban bầu cử trung ương Belarus và áp đặt các hạn chế về thị thực đối với 14 cá nhân.Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận: “Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt cái giá phải trả đối với chế độ và những người ủng hộ chế độ này vì sự đàn áp của họ đối với người dân Belarus, cũng như sự hỗ trợ liên tục của chế độ đối với cuộc chiến vô cớ và bất hợp pháp của Nga chống lại Ukraine”.-----Kỳ và Canada, đang mở rộng liên minh, không giống như Trung Quốc và Nga, theo lời Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói hôm thứ Sáu. Họp báo cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Ottawa, Biden nói rằng ông nghĩ rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đã bị phóng đại, nhưng không được "xem nhẹ".Theo Biden, các liên minh do phương Tây chủ động như NATO, Nhóm G7, 3 nước AUKUS (Úc, Anh, Mỹ) và Bộ Tứ Quad (Mỹ, Úc, Ấn, Nhật), cũng như mối quan hệ của họ với Nhật Bản và Nam Hàn ngày càng bền chặt. Biden tiếp tục hạ thấp mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga bằng cách nói rằng TQ vẫn chưa cung cấp vũ khí cho Nga mặc dù truyền thông có đưa tin về chủ đề đó.----à Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Sáu nói rằng Trung Quốc đặt ra một "thách thức dài hạn" đối với trật tự quốc tế "bao gồm các hành động gây rối như cưỡng chế kinh tế, các chính sách và thông lệ phi thị trường cũng như vi phạm nhân quyền. Mặc dù chúng tôi sẽ hợp tác với TQ trong các lĩnh vực cùng quan tâm, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, nhưng chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo khả năng cạnh tranh hiệu quả với TQ trên một sân chơi bình đẳng", theo Biden và Trudeau viết trong một tuyên bố chung.Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada cũng nhấn mạnh lập trường của hai nước về vấn đề Đài Loan vẫn "không thay đổi", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ "hòa bình" và "ổn định" trong khu vực. "Chúng tôi khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển," họ nói.----hắc chắn rằng bây giờ ông ấy có thể phá vỡ NATO", theo lời Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói trước Quốc hội Canada hôm thứ Sáu. Biden cho biết Mỹ-Canada sát cánh cùng nhau để "bảo vệ chủ quyền và dân chủ", ca ngợi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và Canada đối với Ukraine. Theo Biden, hai quốc gia Bắc Mỹ đã cam kết rõ ràng với các đồng minh NATO để giữ cho liên minh quân sự này "mạnh mẽ và đoàn kết".----hôm thứ Sáu nói rằng Canada và Hoa Kỳ phải "kề vai sát cánh" với Ukraine và người dân nước này "chừng nào còn cần thiết" để bảo vệ nền dân chủ và trật tự quốc tế. “Cùng với nhau, cả hai chúng ta đều là đối tác của Ukraine và thế giới có thể tin cậy,” ông Trudeau nói trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada, với sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chuyến thăm Ottawa."Cả hai chúng ta [Mỹ-Canada] đều sử dụng các biện pháp trừng phạt, cả trừng phạt kinh tế để làm cạn kiệt kho dự trữ chiến tranh của Điện Kremlin... Sau một mùa đông mệt mỏi, Ukraine vẫn đứng vững", Thủ tướng nói, đồng thời cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đánh giá thấp" quyết tâm của châu Âu và các đồng minh NATO, cũng như lòng dũng cảm của người Ukraine trong việc bảo vệ đất nước và nền văn hóa của họ.---công bố các hướng dẫn về công nhận người tị nạn sau khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong và ngoài nước về sự minh bạch hơn và trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về lịch sử chấp nhận ít người tị nạn hơn nhiều so với các nước phương Tây. Trong các trường hợp đáng chú ý được trích dẫn trong quy định nhập cư là khả năng cấp tình trạng tị nạn nếu những người nộp đơn được coi là có nguy cơ bị ngược đãi tại quê nhà vì được xác định là thành phần thiểu số căn cước tính phái.

---- Chuỗi tiệm giày Foot Locker thông báo rằng họ có kế hoạch đóng cửa hơn 400 cửa tiệm bên trong các thương xá, theo báo Business Insider. Công ty Foot Locker nói, đóng cửa là một phần trong kế hoạch kinh doanh mới nhất mà họ gọi là “Lace Up”. Kế hoạch này nhằm hoạt động như một sự “thiết lập lại” cho chuỗi bán lẻ giày thể thao.

Theo Business Insider, một phần của quá trình thiết lập lại bao gồm việc đóng cửa hơn 400 địa điểm trong các trung tâm mua sắm và sau đó bắt đầu mở các địa điểm cửa tiệm độc lập cho đối tượng thích hợp. Mặc dù Foot Locker ước tính sẽ đóng cửa khoảng 420 cửa hàng hoạt động kém vào năm 2026, nhưng sau đó, họ sẽ lên kế hoạch mở hơn 300 cửa hàng mới, độc lập.

Theo Business Insider, Foot Locker có kế hoạch ra mắt 3 dạng cửa tiệm mới, bao gồm:

1. Các tiệm “cộng đồng” rộng 15.000 foot vuông được thiết kế cho các khu vực có “mức độ yêu thích mạnh mẽ đối với giày thể thao”.

2. Các tiệm “quyền lực” rộng 10.000 foot vuông được thiết kế để cung cấp “trải nghiệm nâng cao” ở những khu vực có “tập hợp người tiêu dùng rộng rãi”.

3. Các tiệm “ngôi nhà vui chơi” rộng 7.500 foot vuông tập trung nhiều hơn vào trẻ em.

Theo trang web của Foot Locker, họ hiện có khoảng 2.700 cửa tiệm bán lẻ trên toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Úc và New Zealand. Vẫn chưa biết Foot Locker sẽ đóng cửa những cửa tiệm cụ thể nào hoặc khi nào việc đóng cửa những cửa tiệm đó sẽ được thông báo.

---- Một thẩm phán Florida đã kết án chung thân một cậu bé Florida 16 tuổi hôm thứ Sáu vì đâm chết một bạn cùng lớp 13 tuổi vào Ngày Lễ Mẹ năm 2021. Aiden Fucci, bây giờ là 16 tuổi, lúc đó 14 tuổi khi đâm cô bé Tristyn Bailey ít nhất 114 nhát dao trong khu rừng gần nơi họ sống ở phía bắc Florida.

Fucci, đã nhận tội ngay trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 2/2023, không bị án tử hình vì còn vị thành niên vào thời điểm phạm tội. Trường hợp này có thể được xem xét lại sau 25 năm tù, theo luật Florida. Fucci và cha mẹ đã viết thư lên thẩm phán để xin lỗi về hành động giết người và cầu xin ân giảm. Fucci đã nói với bạn bè rằng y đã lên kế hoạch giết một ai đó, mặc dù không rõ liệu cô Tristyn có phải là nạn nhân dự định của y ngay từ đầu hay không.

---- Hai người chơi vé số cào tại California đã trở thành triệu phú sau khi mua vé số trúng thưởng từ các cửa tiệm tạp hóa ở Nam California, tổng cộng 2 vé thắng 10 triệu đô la, theo Ty xổ số công bố hôm thứ Ba.

Walter Amaya đã trúng 5 triệu đô la sau khi mua vé cào 100X trúng thưởng từ tiệm Famous Ed's Liquor ở thị trấn El Monte (quận Los Angeles). Chủ tiệm là Brian Hanna, nói với Ty Xổ số California rằng ông đã thấy lượng người qua lại tăng lên sau khi có tin tiệm của ông đã bán một vé số trúng thưởng.

Một tiệm tạp hóa khác của Quận Los Angeles cũng là một nơi may mắn: Paul Coggins cũng thắng được 5 triệu đô la sau khi mua vé cào năm 2023 từ tiệm M&A Tobacco ở Santa Monica. Cả hai cửa hàng đều nhận được 25.000 đô la khi bán vé trúng thưởng.

Số tiền trúng vé số cào mới nhất đến sau khi một người chơi Xổ số California khác trúng được hơn 2 triệu đô la từ vé Mega Millions được mua tại tiệm Home Style Donuts ở Norwalk hồi tháng 3/2023.

---- Theo tin Kyodo, Tòa án tối cao của Nhật Bản hôm thứ Sáu đã tuyên trắng án cho một cựu thực tập sinh Việt Nam về tội bỏ rơi cặp em bé song sinh đẻ non của cô, đảo ngược các phán quyết của tòa án cấp dưới đã kết án tù treo đối với cô. Trong phán quyết cuối cùng đầu tiên liên quan đến việc bỏ rơi một đứa trẻ chết non, 4 thẩm phán tại Tòa án Second Petty Bench của Tòa án Tối cao đã đồng thuận phán quyết rằng hành vi của cô Lê Thị Thùy Linh, 24 tuổi, không cấu thành tội bỏ rơi xác chết.

---- TIN VN. Đề xuất lắp mái che chống nắng đường trung tâm Sài Gòn. Theo VnExpress. Sở Quy hoạch và Kiến trúc đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1, tạo bóng mát, che mưa, hình thành không gian đi bộ, kinh phí 20-30 tỷ đồng. Mái che dự kiến được lắp dọc vỉa hè tuyến đường, kết cấu khung sắt lợp tôn, đóng trần, vươn ra ngoài chừng 4 m. Vật liệu của mái sẽ sử dụng loại bền, đẹp, thi công nhanh, kết hợp thiết kế màu sắc hài hoà với cảnh quan chung ở khu vực. Kinh phí lắp đặt bao gồm mua sắm vật tư, nhân công, thi công.

---- TIN VN. Bình Dương: Hơn 36.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng. Theo Báo Tiền Phong. Dư địa ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tác động bởi kinh tế thế giới, xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Dương trong quý I/2023 giảm. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Dương đã tạo việc làm tăng thêm cho hơn 11.200 người. Tuy nhiên, cũng có hơn 36.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

---- HỎI 1: Gián điệp Bắc Hàn chọn Việt Nam và Cam Bốt làm nơi móc nối, huấn luyện dân Nam Hàn nằm vùng cho Bắc Hàn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo các công tố viên Seoul, những người Nam Hàn bị truy tố tội làm gián điệp cho Bắc Hàn đã bí mật gặp các điệp viên Bắc Hàn ở Campuchia và các nước Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Văn phòng Công tố trung tâm Seoul đã viết trong một bản cáo trạng được công bố vào cuối ngày thứ Năm rằng người đứng đầu đường dây gián điệp bị cáo buộc, một người 60 tuổi chỉ được xác định bằng họ Hwang, đã thực hiện các chuyến đi nước ngoài để liên lạc trực tiếp với các đặc vụ Bắc Hàn.

Các công tố viên cho biết vào tháng 3/2016, trong một trong những lần gặp gỡ sớm nhất như vậy, Hwang nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng ở Campuchia, nơi y và hai điệp viên Bắc Hàn gặp nhau và trao đổi thông tin tình báo. Các công tố viên cho biết Hwang cuối cùng đã khiến các thành viên khác của đường dây gián điệp, có tên là Mặt trận Thống nhất Nhân dân (People’s Unification Front), đi đến các nước như Campuchia và Việt Nam để gặp các đặc vụ Bắc Hàn ở đó.

Hwang đã hướng dẫn cụ thể cho các thành viên trong nhóm gián điệp về cách thức và địa điểm tìm thấy các đặc vụ Bắc Hàn, đồng thời cảnh báo họ về việc bị theo dõi hoặc theo dõi. Một trong số họ, một phụ nữ 44 tuổi họ Jung, đã cung cấp cho các điệp viên Bắc Hàn thông tin cá nhân của cô ấy như quê quán và danh tính của các con cô ấy để lấy lòng tin, các công tố viên cho biết. Cô thậm chí còn gửi một văn bản cam kết trung thành với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Các công tố viên phát hiện có thời điểm Jung nhận được khoảng 7.000 USD từ Bắc Hàn vì đã hỗ trợ các hoạt động gián điệp của họ.

Trong một cuộc điều tra khác về cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Hàn, các công tố viên hôm thứ Năm đã đệ đơn yêu cầu lệnh bắt giữ 4 quan chức của tổ chức liên đoàn lao động bảo trợ của Nam Hàn, Korean Confederation of Trade Unions (Liên đoàn Công đoàn Nam Hàn - KCTU).

Các quan chức của KCTU đã gặp gỡ các giới chức Bắc Hàn ở nước ngoài và liên lạc với họ trong nhiều năm, theo các công tố viên cho biết. Các công tố viên cũng nói Bắc Hàn đã tác động đến các cuộc biểu tình của liên minh bảo trợ chống lại cuộc tập trận quân sự chung giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ, bị cáo buộc dàn dựng các cuộc biểu tình và gửi các khẩu hiệu phản đối cụ thể.

Chi tiết:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230324000527&np=1&mp=1

---- HỎI 2: Có tới 80% dân Mỹ nói kinh tế tương lai sẽ không khá cho con cái họ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Người Mỹ không cảm thấy lạc quan về tình hình tài chính hiện tại hoặc tương lai của con cái họ. Một cuộc thăm dò mới của Tạp chí Wall Street Journal-NORC cho thấy:

. 80% cảm thấy nền kinh tế "kém" hoặc "không tốt lắm".

. 78% nói rằng tình hình tài chính của họ trở nên tồi tệ hơn hoặc không thay đổi trong vài năm qua.

. 78% cũng nói rằng họ không tin rằng cuộc sống của con cái họ sẽ tốt hơn cuộc sống của chính họ.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 3, chủ yếu trước khi Ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ.

Chi tiết:

https://wjla.com/news/nation-world/78-arent-sure-their-kids-will-have-better-life-survey-shows

