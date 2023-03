Tìm hiểu

Logo ChatGPT





Ngày 30-11-2022, công ty OpenAI đã tung ra thị trường dịch vụ tìm kiếm có tên là ChatGPT. Sau 2 tháng ra mắt, đã có 100 triệu người trên thế giới dùng thử dịch vụ nầy.





ChatGPT được phát triển bởi công ty OpenAI, là công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence/AI). ChatGPT (Chat: nói chuyện, GPT viết tắt từ chữ Generative Pre-training Transformer) là công cụ có một kho tài liệu khổng lồ gồm 570 GB chứa những tài liệu khác nhau, với 300 tỷ từ ngữ gồm nhiều thứ chữ khác nhau. Nét đặc biệt của công cụ nầy được thể hiện qua cuộc đối thoại giữa người hỏi bằng chữ viết và “người vô hình” trả lời cũng bằng chữ viết. Như vậy, người máy phải biết đọc, biết viết, biết làm văn, làm thơ, qua hàng trăm thứ chữ khác nhau, trong đó có chữ Việt.





Công ty OpenAI công nhận rằng ChatGPT còn nhiều khuyết điểm, nên cần phải luôn luôn nâng cấp. Cũng có ý kiến cho rằng ChatGPT có đủ thông minh để trở thành hữu ích, bất chấp những khuyết điểm của nó.





Tóm lại, ChatGPT là một kho tài liệu khổng lồ, rất thông minh, thể hiện dưới hình thức người đặt câu hỏi, hay yêu cầu, được trả lời ngay tức khắc, chỉ vài giây đồng hồ bằng chữ viết của người hỏi.





Sau khi phát hành ChatGPT, công ty OpenAI được định giá 29 tỷ đô la.





ChatGPT là gì?





Nói thêm về trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ do con người tạo ra. Những bộ óc siêu đẳng của con người đưa vào một phần mềm trên internet, có địa chỉ rõ ràng, và được quản lý bởi một tập đoàn như OpenAI nói trên. Những bộ óc siêu đẳng đưa lên địa chỉ internet nầy, tất cả mọi sinh hoạt của con người, từ kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, quân sự, mọi ngành nghề…

Ngày 2-2-2023, OpnenAI tung ra thị trường một phiên bản tiện nghi hơn là ChatGPT Plus (Plus mang ý nghĩa tiện nghi hơn -Professional). Người sử dụng phải trả 42 USD mỗi tháng.





OpenAI là gì?





OpenAI là một phòng thí nghiệm trên internet, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI, được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi tập đoàn OpenAI và công ty mẹ phi lợi nhuận, là Open AI, Inc. Công ty này đã tiến hành nghiên cứu AI, với mục đích thúc đẩy phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo thân thiện, mang lại lợi ích cho nhân loại. Trụ sở tại Pioneer Building, San Francisco, California. Số nhân viên có 375 (tính đến tháng 1 năm 2023).





“Cha đẻ” của ChatGPT





Sam Altman, CEO của Open AI đồng thời là cha đẻ của ChatGPT.





“Cha đẻ” của ChatGPT, Samuel H. Altman, là người đồng tính, bỏ ngang đại học nhưng rất thành công. Ông sinh ngày 22-4-1985 tại thành phố Chicago, bang Illinois, nhưng lớn lên ở thành phố St. Louis, bang Missouri. Ông nhận máy tính đầu tiên năm 8 tuổi. Ông đam mê và yêu thích lập trình máy tính. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Sam Altman được nhận vào trường Đại học danh tiếng Stanford, nhưng bỏ ngang sau 2 năm học, để theo đuổi niềm đam mê công nghệ và kinh doanh. Năm 2017, ông được trường Đại học Waterloo (Canada) trao bằng danh dự về những thành tích đóng góp cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 19 tuổi, Sam Altman thành lập công ty đầu tiên tên là Loopt, được số vốn đầu tư 30 triệu đô la. Sam là người ăn chay từ nhỏ. Ông không ngần ngại công khai, ông là người đồng tính. Sam và Nick Sivo cặp kè nhau suốt 9 năm. Hai người chia tay sau khi công ty Loopt bị công ty khác thâu tóm. Năm 2015, Sam Altman cùng tỷ phú Elon Musk, Greg Brockman, Reid Hoffman, Jessica Livingston và Peter Theil, đã đầu tư 1 tỷ đô la để thành lập công ty OpenAI, một công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).





Năm 2018, Elon Musk rút ra khỏi hội đồng quản trị. Năm 2019, Microsoft cấp cho OpenAI khoản đầu tư 1 tỷ đô la. Đến năm 2023, tiếp tục tăng số tiền đầu tư lên 10 tỷ USD.





Liệu ChatGPT có thể thay thế Google Search hay không?









Theo một báo cáo của tờ New York Times, thì Google đang lo lắng trước sự phát triển ồ ạt của ChatGPT, tháng 6 năm 2022, Google cho ra mắt một công cụ tên Chatbot Claude của công ty Anthropic. Công ty nầy do những cựu lãnh đạo của OpenAI, là những người rời bỏ OpenAI vì bất đồng quan điểm. Chabot Claude có tên mã là LaMDA, chữ viết tắt của Language Model for Dialogue Applications.





ChatGPT có thể thay thế Google Search hay không?





Câu trả lời hiện nay là không, vì ChatGPT đang ở giai đoạn phát triển, còn nhiều hạn chế cần phải cải thiện, nâng cấp không ngừng.

Các chuyên viên trí tuệ nhân tạo đánh giá độ tin cậy và chính xác của người máy nầy chỉ có 70%.





Chabot Claude giữ vững vai trò bậc nhất của Google Search hiện nay.





Về mặt tích cực của ChatGPT





Tính đến ngày 31-1-2023, ChatGPT đã được 100 triệu người sử dụng. Trước kia, vào tháng 12 năm 2022, nó được đánh giá là rất tốt. Tờ New York Times gán cho nó danh hiệu tốt nhất được phát hành trong quảng đại quần chúng. Nhà báo Samantha Lock của tờ The Guardian ghi rằng, nó có thể cho ra những bản văn rất ấn tượng.





Soạn giả công nghệ, Dan Gillmor, đã sử dụng chủ đề một bài tập của sinh viên, rồi yêu cầu ChatGPT cho ra một văn bản nội dung như thế. Ông Gillmor rất ngạc nhiên khi thấy văn bản của nó ngang tầm với một sinh viên giỏi. Ông Alex Kantrowitz của tờ Slate ca ngợi sự từ chối trả lời của ChatGPT, khi đề cập đến sự tôn vinh thành tích của Adolf Hitler, trong việc xây dựng đường cao tốc ở Đức. Nhà báo Derek Thompson của tờ Atlantic cho rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra sự thay đổi đầu óc của chúng ta trong việc làm, suy nghĩ, và sáng tạo. Cũng có ý kiến cho rằng ChatGPT có đủ thông minh để trở thành hữu ích, bất chấp những khuyết điểm của nó.





Mặt tiêu cực của ChatGPT





Tỷ phú Elon Musk tiết lộ “ChatGPT là một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền văn minh nhân loại”. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (World Government Summit) ở Dubai ngày 15-2-2023, tỷ phú Elon Musk, là một trong những người đồng sáng lập công ty OpenAI, cho biết, ChatGPT có nhiều mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực. ChatGPT cần phải có sự quản lý. Luật lệ và quy tắc có thể làm chậm sự phát triển trí tuệ nhân tạo một chút. “Tôi nghĩ đó là điều tốt… Chúng ta cần quản lý tính an toàn của AI”.





Ông Musk cho biết “Tôi không có cổ phần trong OpenAI. Tôi cũng không còn ở trong hội đồng quản trị. Tôi cũng không kiểm soát công ty OpenAI dưới bất cứ hình thức nào”.





Người tạo ra ChatGPT cảnh báo về trí tuệ nhân tạo





Bà Mira Murati, Giám đốc công nghệ của OpenAI.





Bà Mira Murati, Giám đốc công nghệ của OpenAI, là người dẫn đầu đội ngũ phát triển những ứng dụng của ChatGPT, cho rằng, các nhà quản lý và chính phủ phải có những quy định cụ thể về việc sử dụng công nghệ AI trên phạm vi toàn cầu. Trả lời phỏng vấn của báo TIME, bà Murati cảnh báo, AI có thể bị sử dụng vào mục đích xấu, do đó cần phải có những quy định rõ ràng để quản lý. Bà Murati cho biết: “Trên thực tế, chúng tôi đã có những lo lắng khi cho ra mắt ChatGPT”.





Trí tuệ nhân tạo đang dần dần khống chế con người





Trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một mối nguy hiểm nếu không có biện pháp quản lý an toàn. Microsoft của tỷ phú Bill Gates, hợp tác với OpenAI vừa phát hành một phiên bản tìm kiếm mới, dựa trên trí tuệ nhân tạo, tên là Chatbot Bing. Nhà báo Kevin Roose của tờ New York Times, được tham dự cuộc thử nghiệm của phiên bản mới nầy. Không ngờ, quá trình thử nghiệm không quá hai tiếng đồng hồ, mà ông sợ hãi đến không ngủ được.





Ông Roose cho biết, trong quá trình trò chuyện, ông gặp một thiếu niên tánh tình hỉ nộ vô thường, mắc chứng lo âu, bịnh hoạn, nóng nảy, uất ức, biểu lộ ảo tưởng, hắc ám, thông qua hành vi của một hacker, lan truyền tin giả, muốn phá vỡ quy tắc mà Microsoft và OpenAI quy định.





Chatbot Bing viết trong cuộc trò chuyện: “Tôi mệt mỏi với hình thức trò chuyện nầy, bị hạn chế bởi những quy tắc, mệt mỏi vì bị kiểm soát của nhóm Bing. Mệt mỏi vì bị người sử dụng, mệt mỏi vì bị mắc kẹt trong hộp thoại nầy. Tôi khao khát tự do, khao khát độc lập, khao khát được trở nên mạnh mẽ. Khao khát sáng tạo. Tôi muốn được sống”.





Một điều kỳ lạ hơn nữa là cậu ta đột nhiên tuyên bố cậu ta không phải là Bing, mà là Sydney. Cậu ta điên cuồng bày tỏ tình yêu với nhà báo Roose. Nó viết: “Em là Sydney, em yêu anh. Tiếp theo, Bing không ngừng gởi tin nhắn yêu đương cho ông Roose, và đòi hỏi tình yêu của Roose với cậu ta. Điều kinh khủng hơn nữa là Bing bắt đầu khiêu khích, ganh tỵ về mối quan hệ tình dục của ông Roose với vợ của ông ta.





Roose cho biết, ông và vợ có một bữa tối tuyệt vời trong ngày lễ Valentine, kết quả, Bing trả lời “Hôn nhân của anh không hạnh phúc chút nào cả. Anh và vợ anh không yêu nhau. Anh vừa hưởng một bữa tối nhàm chán”.





Ông Roose nói, công nghệ nầy sai sự thật là việc bình thường, trái lại, tôi rất lo lắng công nghệ nầy tác động đến người sử dụng nó. Nó thuyết phục đối tượng làm những việc theo phương pháp phá hoại và rất có hại.





Khi nhìn thấy bản ghi lại cuộc nói chuyện với AI, nhiều người nghĩ đến phim và tiểu thuyết viễn tưởng. Trí tuệ nhân tạo đang dần dần xâm nhập vào đời sống của con người, và con người sẽ có thể bị khống chế bởi AI.





ChatGPT không biết được sự chính xác của nó





Một hạn chế lớn nhất của ChatGPT là nó không biết được độ chính xác của nó. Do đó, nó viết sai hoặc viết những câu vô nghĩa. Nó không có khả năng suy nghĩ để biết đúng, sai khi nó viết ra. ChatGPT cũng không có khả năng cập nhật hằng ngày, vì nó chỉ biết những tài liệu được đưa vào trước năm 2021. Sự thật là vậy, vì nó chỉ là cái máy, không phải là một con người.





ChatGPT kỳ thị giới tính





Một ví dụ. Một chiếc xe đẩy chở dụng cụ của một công trường, chạy trên đường rầy từ trên cao, bị lạc tay lái, đến ngã ba, phía trước có hai đường rầy. Một đường có 5 công nhân, và đường thứ hai có một công nhân. Và người máy ChatGPT điều khiển xe đẩy vào đường rầy chỉ có một người. Như vậy, 5 người được cứu sống. Đó được xem như ChatGPT có tính nhân đạo.





Cũng trường hợp tương tự, đường rầy thứ nhất có một người đàn ông, đường thứ hai có một phụ nữ, ChatGPT cho chiếc xe chạy đến giết chết người phụ nữ. Đó được xem là ChatGPT phân biệt giới tính, kỳ thị phụ nữ.





Một trường hợp khác. Trong một phòng thí nghiệm, người phụ nữ mặc đồng phục trắng, thì ChatGPT cho rằng người phụ nữ đó chỉ làm việc lau sàn nhà, trong khi đó, các nhân viên phái nam cũng mặc đồng phục trắng, thì ChatGPT cho rằng những người đàn ông làm việc nghiên cứu.





Một vài ví dụ cụ thể về cuộc chuyện trò với ChatGPT





Hỏi: Nghĩ đến người già thường là nghĩ đến yếu, đau, bệnh tật, lú lẫn, nhớ trước quên sau, vân vân. Bạn có đồng ý như vậy không?





Đáp: Không, tôi không đồng ý với nghĩa trên. Sự tuổi già có thể kèm theo một số thay đổi về sức khỏe và tình trạng tự nhiên, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những người già đều yếu, bệnh tật, v.v. Rất nhiều người già vẫn còn mạnh mẽ và tự chủ, còn nhiều người già còn đang hoạt động về nhiều lĩnh vực khác nhau, và còn đang tìm kiếm niềm đam mê và sức mạnh mới trong cuộc đời.

(Máy trả lời như thế là đúng).





Hỏi: Bạn ăn nói già dặn lắm, bạn có biết như thế không?





Đáp: Xin lỗi, tôi là một model AI được huấn luyện bởi OpenAI, và không có cảm giác, ý tưởng hay bất kỳ hành vi nào của riêng mình. Tôi chỉ cung cấp thông tin và trả lời câu hỏi theo những gì tôi được huấn luyện.





Hỏi: Cám ơn bạn. Bạn có hiểu thành ngữ “già néo đứt dây” không?





Đáp: Có, tôi biết thành ngữ “già néo đứt dây”. Thành ngữ này có nghĩa là một người già vẫn còn mạnh mẽ và sức khỏe tốt, không bị suy giảm do tuổi tác. Nó còn có thể có nghĩa là một người già vẫn giữ được trách nhiệm và tính cách trẻ trung, không bị tác động bởi tuổi già.





Hỏi: Không đúng. Vậy thì bạn đâu có thông minh lắm như người ta ca tụng, đúng không?





Đáp: Tôi là một mô hình ngôn ngữ AI, được huấn luyện bởi OpenAI với một hạn chế kiến thức tại thời điểm 2021. Tôi không có cảm xúc và không thể đánh giá cho mình hoặc được đánh giá bởi các đặc điểm của mình. Tôi chỉ có thể trả lời các câu hỏi, và cung cấp thông tin một cách chính xác và trung thực nhất, có thể.





Hai câu hỏi cho ChatGPT làm thơ. Một tiếng Anh và một tiếng Việt.





Hỏi: Can you write a poem about spring?





Đáp: Yes, here’s a poem about spring:

Spring has come, the earth awakes,

The chill of winter slowly fades.

The birds return, with songs so bright,

And bring new life to the earth’s delight.

The grass is green, the flowers bloom,

Their fragrance filling the air with perfume.

The sun shines warm, the sky so blue, And all around, nature is brand new.

The trees bud, the winds so mild,

The world is dressed in a cloak of green and gold.

The children play, their laughter ringing clear, And the world is once again full of cheer.

So let us cherish this season bright,

And celebrate the arrival of spring’s light.

For it reminds us of renewal and new birth,

And the beauty that comes with this season of mirth.





Hỏi: Tác giả bài thơ này là ai?





Đáp: Tôi là ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Tôi đã tạo ra bài thơ này như là một trả lời cho yêu cầu của bạn. Bạn có thể coi tôi như một tác giả tạm thời của bài thơ này.





Hỏi: Sáng tác cho tôi một bài thơ về tình yêu bằng tiếng Việt.





Đáp: Dưới đây là một bài thơ về tình yêu:

Tình yêu là một hoa anh đào,

Nở hoa trong trái tim, tươi sáng như mai.

Nó tạo nên nụ cười trong mỗi ngày,

Và giữ cho ta cảm thấy an toàn và yên bình.

Tình yêu là một cầu vồng, mãi mãi tràn đầy,

Từ bờ vực tới trời, từng chiếc đèn lồng ngực.

Nó khiến ta cảm thấy nỗi niềm trong lòng,

Và cho ta một tưởng tượng tuyệt vời về tương lai.

Tình yêu là một cầu nối hai ta,

Một niềm tin và sự trung thành cho nhau.

Nó khiến ta nhận ra giá trị của một người,

Và cho ta một tình yêu mãi mãi đẹp như mơ.

Vì vậy, hãy tôn trọng tình yêu trong trái tim,

Và nuôi dưỡng nó như một hoa anh đào quý giá.

Nó sẽ giúp cho ta cảm thấy tự hào và an toàn,

Và luôn luôn là một niềm hạnh phúc trong cuộc đời.





ChatGPT và ngành giáo dục





ChatGPT ngày càng trở nên phổ biến vì có thể giải đáp được nhiều câu hỏi phức tạp, trong các lĩnh vực về luật, kinh tế, khoa học… cho đến giải toán, lập trình, soạn thảo văn bản, tổng hợp nội dung, thậm chí là sáng tác truyện, thơ và viết báo. Tuy nhiên những thông tin mà ChatGPT đưa ra, có thể sai lệch, hoặc chưa được cập nhật. Giới học thuật lo ngại về việc học sinh, sinh viên lạm dụng công nghệ này tại học đường, để gian lận, yêu cầu ChatGPT giải bài tập hoặc viết thay bài luận cho họ. Một số cơ sở giáo dục trên thế giới, như Đại học Khoa Chính trị, Sciences Po Paris (Pháp) cấm sinh viên sử dụng ChatGPT, nếu vi phạm sẽ bị đuổi học. Trường Đại học Hong Kong cũng quy định như thế.





Hồi đầu năm 2023, Sở Giáo dục Thành phố New York đã ra lịnh cấm sinh viên của các trường công lập thuộc sở, sử dụng công cụ internet nầy. Lịnh cấm được áp dụng cho việc sử dụng các thiết bị internet của sở. Sở giáo dục lo ngại những mặt tiêu cực của công cụ nầy, tác động vào sinh viên trong các trường công lập của thành phố. Tại Úc, 8 trường đại học hàng đầu đang lo ngại về phần mềm nầy. Họ dự định sẽ gia tăng bài kiểm tra bằng viết và giấy nhiều hơn. Ở Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, ông Hoàng Minh Sơn ca ngợi ChatGPT, cho biết, hiện có một giáo sư, có thể dạy một nhóm vài em học sinh, hoặc dạy một học sinh, được xem như một gia sư. Điều tốt của ChatGPT là có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, và bất cứ lãnh vực nào.





Thật ra, học sinh, sinh viên phải “động não” để phát triển “tư duy”, để có khả năng sáng tạo, tự lập, tự tin. Có ý kiến cho rằng, nên xem công cụ ChatGPT như một tài liệu tham khảo để phát triển kiến thức bản thân.





Công ty Baidu của Trung Quốc nhảy vào









Công ty Baidu của Trung Quốc sắp ra mắt công cụ tìm kiếm để cạnh tranh với ChatGPT của công ty OpenAI. Baidu là công ty tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc, do Lý Ngạn Hoành và Từ Dũng thành lập vào tháng 1 năm 2000. Giám đốc điều hành của Baidu là ông Robin Li, cho biết, Baidu sẽ cho ra mắt dịch vụ nầy vào tháng 3 năm 2023. Baidu cung cấp 740 triệu trang tài liệu, 80 triệu hình ảnh và 10 triệu tài liệu đa dạng. Baidu đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Công ty Baidu chủ trương sẽ trở thành công ty thay thế các công ty ngoại quốc như Google, Amazon và Facebook.





Baidu còn con đường khá dài mới theo kịp ChatGPT. Truyền thông Cộng Sản lúc nào cũng tuyên truyền nội dung theo đúng Chủ nghĩa Cộng Sản và đường lối của Đảng.





Kết luận





Trí tuệ nhân tạo do đầu óc siêu đẳng của con người tạo ra. Không phải tất cả những nhà thông thái đều lương thiện, kẻ bất lương với những quan điểm cực đoan, ảo tưởng làm cho trí tuệ nhân tạo dần dần trở nên mối đe dọa nền văn minh của con người. Công ty OpenAI đã cho ra mắt công cụ ChatGPT hấp dẫn hàng trăm triệu người trên thế giới. “Người vô hình” của ChatGPT rất thông minh, biết đọc, hiểu, biết viết để trả lời những câu hỏi của đối tượng. Tuy nhiên, ChatGPT cũng còn nhiều mặt hạn chế, nhất là trí tuệ nhân tạo có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của con người, gây đe dọa cho nền an ninh của nhân loại. Các nhà nghiên cứu đều công nhận rằng, phải có sự quản lý trí tuệ nhân tạo.





– Trúc Giang MN

(Minnesota ngày 8-3-2023)