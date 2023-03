Tiểu bang Oregon đang xem xét tặng cho người vô gia cư và người có thu nhập thấp $1.000 tiền mặt/tháng vô điều kiện. Dự luật được đề xuất vào tháng trước bởi Thượng nghị sĩ tiểu bang Wlnsvey Campos - và Dân biểu Tiểu bang Khanh Phạm đưa ra.

- Máu đổ trong trường Bắc California: đánh nhau trong lớp đông học sinh, 1 em bị đâm chết, 1 bị thương, 1 bị bắt.

- Ukraine: sẽ tái chiếm Crimea trước, rồi tái chiếm các nơi khác sau.

- Putin họp khẩn Hội đồng An ninh: Biệt kích Ukraine xâm nhập, bắt cóc 6 người Nga ở vùng Bryansk giáp biên, nhiều công dân Nga chết và bị thương.

- Thống đốc vùng Kursk của Nga: quân Ukraine pháo kích vào làng biên giới Tyotkino, gây ra thương vong.

- Thủ tướng Đức cảnh cáo TQ: đừng gửi vũ khí cho Nga.

- 2 Ngoại trưởng Mỹ-Nga nói chuyện ngắn

- Nga: không từ chối "các đề xuất nghiêm túc" cho hòa đàm như 12 điểm của TQ.

- TQ: sẵn sàng thảo luận với Mỹ về các trừng phạt thương mại Mỹ áp đặt vào TQ.

- TQ: Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là vi phạm chính sách "Một Trung Hoa"

- CSIS: Nga mất từ 200.000-250.000 lính bị thương, chết và mất tích ở Ukraine. Nga mất khoảng 1/2 số xe tăng kiểu T-72B3 và T-72B3M và khoảng 2/3 số xe tăng kiểu T-80BV/U.

- Biểu tình phản chiến ở thủ đô Moldova do tỷ phú lưu vong thân Nga dàn dựng.

- Zelensky: Ukraine đã vượt qua một mùa đông "rất khó khăn".

- Zelensky: Bakhmut là nơi giao chiến dữ dội nhất.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ: Yevgeny Prigozhin, Tư lệnh quân đánh thuê Wagner, là tội phạm chiến tranh.

- Đảng cầm quyền Hungary ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

- Chris Christie (Cộng Hòa, Cựu Thống Đốc New Jersey từ 2010-2018): Trump sẽ bị truy tố vào tháng 7/2023

- Massachusetts: Cắn củ khoai lang, 12 năm sau vào tù.

- Hàng trăm ngàn người dân California bị phạt vì lỗi đậu xe mỗi năm. Năm 2022: San Francisco có 500.000 giấy phạt vì đậu chỗ quét đường.

- Los Angeles: 200 người chết/năm vì tai nạn xe. Có 5 giao lộ tử thần.

- Oregon đang xem xét tặng cho người vô gia cư và người có thu nhập thấp $1.000/tháng vô điều kiện.

- TIN VN. Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức.

- TIN VN. Mại dâm trên không gian mạng thu hút nhiều MC, người mẫu, diễn viên, tiếp viên hàng không.

- TIN VN. TP.HCM 'đặt hàng' ChatGPT là trợ lý ảo cho lãnh đạo thành phố. Giới trí thức nghi ngờ.

- HỎI 1: Uống thuốc bổ vitamin D giúp sống thọ mà không bệnh lãng trí? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đi bộ nhanh 11 phút/ngày sẽ giảm cơ nguy đột quỵ, trụy tim, ung thư? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-2/3/2023) ---- Máu đổ trong trường Bắc California: Cảnh sát nói một học sinh 16 tuổi tham gia vào vụ đánh nhau tại trường trung học Montgomery High School đã bị đâm chết hôm thứ Tư trong một lớp học đầy học sinh. Theo Ty cảnh sát Santa Rosa, một học sinh khác cũng bị đâm và nghi phạm, một học sinh 15 tuổi, đang bị giam giữ. Cả 3 học sinh đều là nam giới, AP đưa tin.

.

Hai nam sinh lớp 11 bước vào một lớp học hội họa vào khoảng 11:15 giờ sáng và bắt đầu đánh nhau với một nam sinh lớp 9, theo lời cảnh sát trong một cuộc họp báo. Khoảng 30 người lúc đó hiện diện trong lớp học. Các giáo viên ban đầu ngăn cản cuộc ẩu đả nhưng nam sinh lớp 9 đã rút dao gấp ra và đâm 2 nam sinh kia. Hai em bị đâm nhập viện, một em chết và em kia bị thương nhẹ. Hung thủ sau đó đã bị bắt khi trốn trong một con lạch. Hình như 3 nam sinh đã biết nhau và đã từng đánh nhau trước đó.

---- Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen hôm thứ Năm nói TQ sẵn sàng thảo luận với Mỹ về các trừng phạt thương mại Mỹ áp đặt, đặc biệt tập trung vào khả năng nới lỏng các hạn chế đối với thương mại và đầu tư song phương. Khi họp báo, Thứ trưởng nói cần thiết phải tạo ra một môi trường kinh tế và thương mại "ổn định" và "có thể dự đoán được" giữa TQ và Mỹ để "tăng niềm tin hợp tác kinh doanh." Wang Wentao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, nói rằng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng, trong khi kinh tế TQ phải đối mặt với một số thách thức làm giảm nhu cầu bên ngoài và thương mại nước ngoài.

---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm đã lên án viễn ảnh Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt số vũ khí trị giá 619 triệu đô la cho phi cơ chiến đấu F-16, và các thiết bị liên quan khác: “Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm trắng trợn nguyên tắc Một Trung Quốc và các điều khoản trong ba thông cáo chung Mỹ-TQ, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của TQ, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ TQ-Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan." Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông qua một thỏa thuận bán cho Đài Loan cho các phi cơ chiến đấu F-16 thế hệ thứ tư của Hoa Kỳ, hiện đang chờ Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrov, được kể là đã có cuộc nói chuyện ngắn bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng G20 ở New Delhi hôm thứ Năm, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine, theo Tạp chí Wall Street Journal. Theo tin này, 2 người đã đề cập đến một số chủ đề trong cuộc gặp ngắn, với việc Blinken tái khẳng định ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine và kêu gọi Nga thả công dân Mỹ bị giam giữ, Paul Whelan. Ông cũng kêu gọi Moscow xem xét lại quyết định rút khỏi hiệp ước nguyên tử START.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận Lavrov và Blinken đã nói chuyện ngắn theo yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng nhấn mạnh cuộc nói chuyện không phải theo lịch trình, cũng không phải thương lượng.

---- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov, hôm thứ Năm nói trong cuộc họp báo sau hai cuộc gặp của các ngoại trưởng Khối G-20 rằng Nga không từ chối "các đề xuất nghiêm túc" cho các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine: "Hãy để tôi nhắc các bạn một lần nữa. Khi chúng tôi kêu gọi đàm phán, tôi không nhớ rằng ít nhất có ai đó từ các đồng nghiệp phương Tây và từ một số quốc gia khác đã kêu gọi Ukraine đàm phán. Ukraine chỉ được dựng lên để tiếp tục chiến tranh." (Bi hài, hồi năm 2014, khi Nga đánh Ukraine, chiếm Crimea, không nói như thế).

Lavrov chỉ trích những người đặt câu hỏi về đề xuất 12 điểm của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nói rằng phương Tây đã từ bỏ ngoại giao từ lâu và thay vào đó sử dụng đến "đe dọa" và "tống tiền". Theo ngoại trưởng, những bất đồng về tình hình Ukraine đã ngăn cản các nước G20 đạt được sự đồng thuận về tuyên bố kết luận của hội nghị thượng đỉnh.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh sau khi một nhóm dân quân liên hệ với Ukraine được cho là đã bắt ít nhất 6 người làm con tin ở vùng Bryansk giáp Ukraine, theo lời Andrey Gurulev (thành viên Duma Quốc gia) nói hôm thứ Năm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Putin đang được người đứng đầu FSB Alexander Bortnikov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu và Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov thông báo về các sự kiện đang diễn ra "liên quan đến cuộc tấn công của các chiến binh Ukraine". Peskov gọi vụ này là một cuộc tấn công khủng bố, và các biện pháp đang được thực hiện để "tiêu diệt" thủ phạm. Báo địa phương nói rằng các công dân Nga đã chết và bị thương sau khi một nhóm biệt kích Ukraine xâm nhập vào quận Klimovsky trong đất Nga.

---- Thống đốc vùng Kursk của Nga Roman Starovoy hôm thứ Năm nói rằng quân Ukraine đã pháo kích vào ngôi làng biên giới Tyotkino và gây ra thương vong: "Theo thông tin sơ bộ, đã có nạn nhân. Các dịch vụ cứu cấp đã hỗ trợ kịp thời." Starovoit nói thêm rằng cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và quân đội Nga đang bắn trả. Cùng lúc đó, Alexander Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk lân cận, cũng báo cáo về các cuộc pháo kích bằng súng cối từ lãnh thổ Ukraine, không có thương vong nào xảy ra.

---- Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) Oleksiy Danilov viết trên Twitter hôm 2/3 rằng Ukraine sẽ điều chỉnh chiến lược giải phóng Crimea: “Đã đến lúc xem xét lại chiến lược giải phóng Crimea của chúng ta. Thứ tự giải thể – chính trị-ngoại giao, quân sự, kinh tế, v.v. – đòi hỏi một sự thay đổi trong các ưu tiên.”

Trong khi đó, Cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống, Myhailo Podolyak, nói rằng các lực lượng Ukraine có thể giải phóng Crimea do Nga chiếm đóng trước khi giải phóng các tỉnh Donetsk và Luhansk ở khu vực Donbas của Ukraine. Theo tình báo Ukraine, chính quyền chiếm đóng của Nga đã chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Crimea của quân đội Ukraine.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cảnh cáo Trung Quốc là đừng gửi vũ khí cho Nga, nói Hạ viện Đức Bundestag: "Rõ ràng là chúng tôi sẽ giúp Ukraine đạt được hòa bình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thảo luận với Kiev và các đối tác khác về các cam kết an ninh trong tương lai đối với Ukraine. Nhưng những lời hứa về an ninh bắt buộc phải giả định rằng Ukraine sẽ tự bảo vệ mình thành công trong cuộc chiến này." Ông nói rằng Đức sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Scholz sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bạch Ốc vào thứ Sáu 3/3/2023.

---- Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho biết trong một báo cáo ngày 27/2 rằng Nga đã mất nhiều binh sĩ hơn trong năm đầu tiên xâm lược Ukraine so với tất cả các cuộc chiến kể từ Thế chiến II.

Theo CSIS, số binh sĩ Nga chết trung bình mỗi tháng ở Ukraine cao hơn ít nhất 25 lần so với số chết mỗi tháng ở Chechnya và cao hơn 35 lần so với ở Afghanistan. Trung bình mỗi tháng Nga mất từ 5.000 đến 5.800 binh sĩ (tại Chechnya, Nga mất từ 95 đến 185 binh sĩ mỗi tháng, trong hơn 15 năm).

Theo các nhà phân tích, từ tháng 2/2022 đến tháng 2/2023, có 60.000-70.000 quân nhân Nga đã bị tử trận ở Ukraine. Con số này bao gồm lính Nga, dân quân vũ trang ở Donbas, và lính đánh thuê từ Wagner PMC.

Tổng cộng, theo CSIS, Nga mất từ 200.000 đến 250.000 người bị thương, chết và mất tích trong chiến tranh. Nga cũng mất khoảng 1/2 số xe tăng chiến đấu kiểu T-72B3 và T-72B3M và khoảng 2/3 số xe tăng kiểu T-80BV/U.

---- Các cuộc biểu tình mới ở thủ đô Moldova đã được tổ chức hôm thứ Ba để yêu cầu chính phủ trợ cấp hóa đơn năng lượng và ''đừng lôi kéo đất nước vào chiến tranh''. Nhiều ngàn người biểu tình xuống đường ở Chisinau được tổ chức bởi một nhóm tự xưng là Phong trào Nhân dân. Họ được hỗ trợ bởi Đảng Shor thân Nga của Moldova, đảng đang nắm 6 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 101 ghế của đất nước.

Người biểu tình vẫy cờ Moldova và bấm còi, nhiều người kêu gọi tổng thống từ chức. “Đả đảo Maia Sandu!” họ hô vang, “Đả đảo chế độ độc tài!”. Hàng chục xe buýt chở người tới chen lấn với những người biểu tình từ khắp đất nước, tạm thời gây ra kẹt xe khi hàng trăm cảnh sát được triển khai để tăng cường kiểm tra an ninh. Lãnh đạo Đảng Shor, nhà tài phiệt Moldova lưu vong Ilan Shor, đã cáo buộc cảnh sát cố gắng “ngăn cản cuộc biểu tình ôn hòa.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Ze

Zelensky cho biết Bakhmu

Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merri

----lensky hôm thứ Tư cho biết Ukraine đã vượt qua một mùa đông "rất khó khăn". Nhận xét của ông được đưa ra sau cuộc họp kéo dài ba giờ với các công ty năng lượng, quan chức chính phủ, quân đội và các cơ quan tình báo. Zelensky nói rằng tất cả người Ukraine đã trải qua những khó khăn nhưng ông nhấn mạnh rằng bất chấp những thách thức, họ đã cung cấp năng lượng cho cả nước. "Chúng ta nhìn thấy những rủi ro - chúng ta sẽ tìm ra biện pháp ứng phó", Zelesnky khẳng định sau khi nói thêm rằng chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa tới.----t, một thành phố ở Donetsk ở miền đông Ukraine là nơi 2 quân đội Nga và Ukraine giao chiến để giành quyền kiểm soát trong hơn 6 tháng, vẫn là tâm điểm của giao tranh ác liệt và thương vong trong chiến tranh. Chỉ huy lực lượng bộ chiến của Ukraine nói với Zelensky hôm thứ Ba rằng 800 binh sĩ Nga đã chết chỉ riêng ở vùng lân cận Bakhmut kể từ thứ Năm tuần trước.----ck Garland đã nói trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, gọi Yevgeny Prigozhin, Chỉ huy Tập đoàn Wagner lính đánh thuê người Nga, là “tội phạm chiến tranh. Ông Prigozhin, người điều hành vụ này, theo quan điểm của tôi là tội phạm chiến tranh và có lẽ điều đó không phù hợp để tôi nói với tư cách là một thẩm phán trước khi có được tất cả bằng chứng, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có quá đủ bằng chứng vào thời điểm này để tôi cảm thấy như vậy.”

---- Đảng cầm quyền Hungary, Fidesz, do thủ tướng nước này, Viktor Orban lãnh đạo, hôm thứ Tư đưa ra tuyên bố, rằng đảng này sẽ ủng hộ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, đảng cánh hữu Mi Hazank phản đối hành động này trong một phiên họp quốc hội khi tuyên bố rằng việc mở rộng NATO sẽ là một hành động khiêu khích và đồng nghĩa với việc tiến thêm một bước tới "chiến tranh thế giới". Đảng do Orban lãnh đạo hiện đang nắm giữ hơn 2/3 số ghế trong quốc hội. Thủ tướng trước đây đã nói rằng mặc dù có sự hỗ trợ, nhưng cần phải tổ chức thêm các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề.

---- Chris Christie (Cộng Hòa, Cựu Thống Đốc New Jersey từ 2010-2018) tin rằng Trump sẽ bị truy tố vào tháng 7/2023, khiến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump bấp bênh hơn. Christie cũng nói với phóng viên Hugh Hewitt hôm thứ Tư rằng Trump cũng có thể bị truy tố từ cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về những nỗ lực của Trump trong ngày bạo loại 6/1/2021.

Christie, người từng là đồng minh trung thành của Trump nhưng đã thay đổi sau ngày 6/1/2021, nói Trump tích cực vận động trong bối cảnh một bản cáo trạng sẽ làm tình hình pháp lý của ông tồi tệ hơn. Christie nói: “Mỗi khi bạn mở miệng, như bạn biết trong tình huống như thế này, bạn sẽ gặp rủi ro thực sự là nó sẽ làm phức tạp thêm một trường hợp khiến bạn có thể mất tự do."

---- Cắn củ khoai lang, 12 năm sau vào tù. Sau khi Todd Lampley bị bắn trong phòng ngủ của một ngôi nhà ở Massachusetts vào ngày 27/2/2011, cảnh sát đã thu bằng chứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ: vỏ đạn, điện thoại di động và một củ khoai lang. Mười hai năm sau, vụ án cuối cùng cũng bị bắt giữ và nhà chức trách cho biết DNA còn sót lại trên củ khoai lang đó là công cụ. Devarus Hampton, 40 tuổi, đã bị buộc tội giết người và tấn công bằng vũ khí nguy hiểm và hôm thứ Hai đã không nhận tội.

---- Hàng trăm ngàn người dân California bị phạt vì lỗi đậu xe mỗi năm. Mặc dù không có con số thống nhất trên toàn tiểu bang, nhưng một phân tích dữ liệu mở ở một số thành phố lớn nhất của California, San Francisco, Los Angeles và San Diego, bởi KSWB của Nexstar đã thấy rằng phần lớn giấy phạt là đậu xe chỗ dành cho việc quét dọn đường phố.

San Francisco có số lượng giấy phạt vì đậu chỗ quét đường cao nhất vào năm 2022 – chỉ khoảng 500.000 giấy phạt. Cư dân Los Angeles và San Diego lần lượt nhận được khoảng 478.576 và 118.668 giấy phạt trong năm 2022 – mặc dù San Diego chưa công bố các vi phạm của tháng 12/2022 tại thời điểm phân tích của KSWB.

Lỗi bị phạt vì lố giờ đồng hồ đo ở Los Angeles và San Francisco chiếm số lượng giấy phạt cao thứ nhì được phát hành trong năm 2022, trong khi vi phạm lỗi đậu xe trên làn đường bị cấm chiếm số lượng trích dẫn cao thứ hai ở San Diego.

---- Los Angeles nổi tiếng trên toàn cầu là một thành phố có rất nhiều xe hơi (và rất nhiều phương tiện giao thông khác). Không chỉ có đường cao tốc và đường xuyên bang - thành phố có hơn 7.500 dặm đường phố và hàng nghìn giao lộ. Và hàng năm, những con phố đó chứng kiến hàng nghìn vụ tai nạn. Giao lộ nào ở Los Angeles nguy hiểm chết chóc nhất? Nextstar đã nhờ MoneyGeek khảo cứu các con số.

Họ đã xem 13.851 bản báo cáo của cảnh sát về các vụ đụng xe dẫn đến thương tích hoặc tử vong trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022 để xác định vị trí của các giao lộ nguy hiểm nhất của thành phố. Có tới 86 giao lộ xung quanh thành phố đã chứng kiến ít nhất 10 vụ va chạm dẫn đến thương tích hoặc tử vong. Sở Giao thông vận tải Los Angeles nói hàng năm có hơn 200 người chết trong các vụ đụng xe trên đường phố thành phố.

Nhóm 5 giao lộ nguy hiểm nhất ở Los Angeles là:

1. Đại lộ S. Vermont và Đại lộ W. Florence (19 vụ đụng xe thương tích)

2. Đại lộ W. Manchester và Đại lộ S. Normandie (18 vụ)

3. Đại lộ Victory và Đại lộ Lindley (18 vụ)

4. Đại lộ W. Manchester và Đại lộ S. Vermont (18 vụ)

5. Đại lộ Manchester và Đại lộ Avalon (18 vụ)

---- Tiểu bang Oregon đang xem xét tặng cho người vô gia cư và người có thu nhập thấp $1.000 tiền mặt/tháng vô điều kiện. Dự luật được đề xuất vào tháng trước bởi Thượng nghị sĩ tiểu bang Wlnsvey Campos - và Dân biểu Tiểu bang Khanh Phạm đưa ra. Đây không phải là dự luật đầu tiên thuộc loại này - các thí nghiệm tương tự đã được thực hiện ở các thành phố Dân chủ khác như Chicago, Tacoma và Gainesville, bất chấp tốn kém ngân sách.

Các khoản tiền tặng của Oregon sẽ kéo dài đến tháng 1/2026 và tốn kém ít nhất 14,6 triệu đô/tháng dựa trên số liệu về người vô gia cư hiện tại. Trên thực tế, chi phí thậm chí còn cao hơn - dự luật cũng đề xuất rằng bất kỳ hộ gia đình nào chi hơn 50% thu nhập hàng tháng cho tiền thuê nhà cũng đủ điều kiện lãnh tiền này.

Theo dự luật được đưa ra vào tháng trước, 'các khoản thanh toán có thể được sử dụng cho tiền thuê nhà, chi phí khẩn cấp, thực phẩm, chăm sóc trẻ em hoặc các hàng hóa hoặc dịch vụ khác do người tham gia lựa chọn.' Dự luật hiện đang được tranh luận tại Ủy ban Thượng viện Tiểu bang Oregon.

Hình ảnh vô gia cư ở Portland, Oregon.

Có 582.462 người ngủ trên đường phố trên toàn quốc chỉ trong một đêm vào tháng 1/2022, theo Bộ Phát triển Gia cư và Đô thị Hoa Kỳ - tăng 0,3% so với năm 2020. Riêng ở Oregon, có 14.655 người vô gia cư, tăng 22,5% kể từ năm 2020, theo dữ liệu liên bang.

---- TIN VN. Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Bản tin Báo Tin Tức viết: "Sáng 2/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Văn Thưởng."

---- TIN VN. TP.HCM 'đặt hàng' ChatGPT là trợ lý ảo cho lãnh đạo thành phố. Nhà văn Lê Huyền Ái Mỹ nghi ngờ. Theo VTC và Báo Tiếng Dân. VTC viết rằng: "TP.HCM sẽ đặt hàng các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng ChatGPT để xây dựng hệ thống trợ lý ảo cho lãnh đạo TP nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sáng 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học công nghệ, Thành đoàn và Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm "Ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cơ hội và thách thức”."

Nhà văn Lê Huyền Ái Mỹ viết trên baotiengdan.com, trích:

"Nếu được, tôi sẽ hỏi cho bằng được “con” AI Chat GPT kia, bao giờ thì các bệnh viện lớn, cụ thể là bệnh viện Chợ Rẫy có được hóa chất, thiết bị, thuốc men đủ để vận hành máy, chữa bệnh, điều trị cho nhân dân?

"Nếu được, tôi sẽ hỏi ChatGPT, bao giờ thì TP.HCM sẽ là điểm đến du lịch có môi trường công cộng, cụ thể là nhà vệ sinh văn minh, sạch sẽ, đường sá thông thoáng, không kẹt xe, rác thải…?"

---- TIN VN. Mại dâm trên không gian mạng thu hút nhiều MC, người mẫu, diễn viên, tiếp viên hàng không. Theo Báo Đại Đoàn Kết. Đó là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP HCM đưa ra tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội thành phố, chiều ngày 2/3. “Hành vi mua, bán dâm qua mạng thường được phát hiện dưới hình thức hợp đồng cha nuôi, con nuôi,... thu hút nhiều MC, người đẹp, diễn viên, thí sinh các cuộc thi sắc đẹp, tiếp viên hàng không” – ông Lê Mạnh Hà cho biết. Ông Hà cho biết thêm, cá nhân, tổ chức hoạt động mại dâm lợi dụng công nghệ cao và các trang mạng xã hội để thành lập và điều hành các đường dây mại dâm trải dài khắp các tỉnh, thành, xuyên quốc gia và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

---- HỎI 1: Uống thuốc bổ vitamin D giúp sống thọ mà không bệnh lãng trí?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu từ Canada và Anh cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc uống thuốc bổ sung vitamin D và sống thọ hơn mà không bị chứng mất trí nhớ tàn phá trong một nghiên cứu quy mô lớn với hơn 12.000 người tham gia.

Các phát hiện, được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, đã phát hiện ra chẩn đoán chứng mất trí nhớ ít hơn 40% ở những người trong nhóm 4.637 người dùng vitamin so với nhóm còn lại không dùng.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Hotchkiss Brain Institute của Đại học Calgary và Đại học Exeter của Anh cho biết độ tuổi trung bình của những người trong cuộc nghiên cứu là 71 và không mắc chứng mất trí nhớ khi họ ghi danh tham dự.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/03/01/Canada-vitamin-D-dementia/8841677692516/

---- HỎI 2: Đi bộ nhanh 11 phút/ngày sẽ giảm cơ nguy đột quỵ, trụy tim, ung tghư?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới của Đại học Cambridge cho biết, đi bộ nhanh 11 phút mỗi ngày hoặc đi bộ 75 phút mỗi tuần sẽ giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và một số bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 196 bài viết về những cuộc nghiên cứu được các nhà nghiên cứu đồng nghiệp đánh giá, tính chung có hơn 30 triệu người tham gia những cuộc nghiên cứu này, để phân tích mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và ung thư, bệnh tim và yểu tử cho nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí British Journal of Sports Medicine. Họ phát hiện ra rằng 75 phút hoạt động vừa phải mỗi tuần giúp giảm 23% nguy cơ tử vong sớm.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/much-could-short-brisk-daily-121802728.html

