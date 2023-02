LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine với 141 phiếu thuận (có Cam Bốt, Myanmar). Có 7 nước (Nga, Belarus, Syria, Nicarahua, Mali, Eritrea, Bắc Hàn) đã bỏ phiếu chống và 32 nước (có Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba) bỏ phiếu trắng.

- LHQ ra nghị quyết: ngừng bắn, Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine, điều tra về tội ác chiến tranh đã gây ra ở Ukraine. Với 141 phiếu thuận (có Cam Bốt, Myanmar), 7 nước chống (có Nga, Belarus, Bắc Hàn...) và 32 phiếu trắng (có Việt Nam, TQ, Lào, Cuba).

- Thị trưởng Kiev: không hòa với Nga khi lính Nga còn chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.

- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan: Nga đã thua trong cuộc chiến ở Ukraine.

- TNS Nga: phi cơ NATO giao cho Ukraine, nghĩa là NATO tham chiến.

- Ba Lan: đã giao xe tăng Leopard cho Ukraine.

- Ukraine: quân Nga tấn công nhiều hướng, 100 đợt tấn công trong ngày.

- TQ kêu gọi hòa đàm Nga-Ukraine, nói không thể có chiến tranh nguyên tử, không thể sử dụng vũ khí nguyên tử, vi trùng hay hóa học.

- TTK/NATO: hễ Nga tấn công Phần Lan hoặc Thụy Điển đều sẽ bị NATO đáp trả, vì 2 nước đã trở thành một phần NATO.

- Nga gạ mua 100 phi cơ không người lái tự sát từ Trung Quốc.

- Mỹ: hy vọng xe tăng M1 Abrams có thể giao tới Ukraine vào cuối năm nay.

- Phần Lan sẽ giao Ukraine 3 xe tăng rà phá bom mìn kiểu Leopard 2.

- Úc sẽ giao phi cơ không người lái để do thám trị giá 33 triệu USD cho Ukraine.

- Anh từ 2022 đã lập nhóm đặc nhiệm tìm mua đạn pháo 122mm cho đại bác thời Liên Xô để Quân Lực Ukraine sử dụng.

- Nam Hàn yêu cầu quân đội Mỹ thay vì gọi là "Biển Nhật Bản" mà hãy gọi là "Biển Đông"

- Bắc Hàn: tập trận bắn 4 hỏa tiễn hành trình có tầm xa bao trùm Nhật Bản.

- Nam Hàn chuẩn bị xây lò nguyên tử

- Đài Loan cứu nguy du lịch, hứa thưởng 500.000 du khách tiền mặt 175 triệu đô la.

- Tỷ phú Thomas H. Lee, tuổi 78, chết bất ngờ, nghi tự sát.

- Phòng hờ Joe Biden không tái tranh cử, nhiều lãnh tụ Dân Chủ lặng lẽ chuẩn bị tranh cử Tổng Thống 2024

- Nhà văn, cựu mục sư Marianne Williamson (Dân Chủ) tuyên bố ứng cử tổng thống 2024

- Ông Rivera đưa đơn kiện, nói bị trộm tờ vé số độc đắc 2,04 tỷ đô la mà bây giờ ông Edwin Castro đang giữ

- Công tố xin tòa buộc cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra khai trước Công tố đặc biệt Jack Smith về bạo loạn 6/1/2021.

- Khi cặp tình nhân FBI thì thầm với nhau, cả 2 cùng bị mất việc, thế là phải kiện Trump và sếp FBI.

- Bị hơn 100 phụ nữ tố hiếp dâm, ông trùm Harvey Weinstein của làng phim Mỹ lãnh án tù trọn đời.

- Cam Bốt dính cúm gia cầm, 1 bé gái chết.

- TIN VN. Công an và Tổng lãnh sự quán Mỹ bắt người dùng giấy tờ giả xin visa.

- TIN VN. Từ tháng 9/2022 tới hết tháng 1/2023, có hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm.

- HỎI 1: Có phải 81-90% dân Mỹ hài lòng với đời sống gia đình, nhà ở, việc làm, sức khỏe? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tập thể dục ít nhất mỗi tháng một lần vào bất kỳ thời điểm nào ở tuổi trưởng thành khi về già sẽ suy nghĩ tốt và giữ được trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/2/2023) ---- Nhà tài chính tỷ phú Thomas H. Lee, đã qua đời ở tuổi 78. Các thành viên trong gia đình đã xác nhận cái chết và nói rằng "Trái tim của chúng tôi tan nát", theo tờ Boston Globe. Họ không tiết lộ nguyên nhân cái chết, nhưng các nguồn tin cảnh sát nói với New York Post rằng Lee chết vì vết thương do súng tự gây ra tại văn phòng của ông ở Manhattan. Cảnh sát nói rằng Lee, 78 tuổi, được tìm thấy đã chết vào sáng thứ Năm tại 767 Đại lộ số 5, là địa chỉ của Thomas H. Lee Capital LLC.

---- Người mơ mộng nhất trong Đảng Dân Chủ lại tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024. Nhà văn nữ Marianne Williamson, 71 tuổi, một lần nữa ra tranh cử tổng thống. Nhà hoạt động cấp tiến, nhà lãnh đạo tinh thần và là nhà văn là người Dân chủ đầu tiên xác nhận tranh cử vào năm 2024, như thế sẽ chống lại Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ, nếu Biden tái tranh cử.

Bà Williamson cũng đã tranh cử tổng thống năm 2020, nhưng đã rời cuộc đua vào tháng 1/2020. Trong số các điểm nói chuyện của bà trong thời gian mà Fox News gọi là vận động trước đây là lời kêu gọi thành lập Bộ Hòa Bình trong nội các chính phủ. Bà từng là mục sư của hội thánh

Williamson trở thành "lãnh đạo tinh thần" của Nhà thờ Church of Today, thuộc hệ thống giáo hội Unity Church tại Warren, Michigan, nơi bà có 2.300 giáo dân và 50.000 người xem qua truyền hình. Bà đã từ chức khỏi giáo hội Church Renaissance Unity Interfaith Spiritual Fellowship năm 2003. Bà Williamson đã viết 13 cuốn sách, trong đó 7 cuốn nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times. Hơn 3 triệu ấn bản đã được bán ra. Không ai tin bà có thể thắng cử.

---- Báo TMZ loan tin rằng, Ty Xổ số California cho biết có một đơn kiện từ nguyên đơn Jose Rivera nói rằng tờ vé số độc đắc 2,04 tỷ đô la từ Powerball do ông Edwin Castro nắm giữ là tờ vé số của chính ông Rivera, bị một người tên là "Reggie" trộm ngay trong ngày Rivera mua ở tiệm Joe's Service Center ở Altadena, CA vào ngày 7 tháng 11/2022 (một ngày trước xổ số). Castro đã chọn để nhận giải thưởng một lần trị giá 997,6 triệu đô la.

Đơn kiện do Rivera đưa lên ghi tên 2 bị đơn là Edwin Castro và "Reggie" và đòi Tòa tuyên bố Rivera mới là người trúng giải độc đắc lịch sử trị giá 2,04 tỷ đô la. Hiện nay, Ty Xổ Số California nói vẫn tin rằng Edwin Castro là người chiến thắng hợp pháp của vé số trị giá 2,04 tỷ đô la.

---- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko hôm thứ Sáu nói rằng không thể đạt được thỏa hiệp với Nga khi nào lính Nga còn chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rai News 24 của Ý, Klitschko nói Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình với điều kiện Nga rút quân khỏi Ukraine. Nhận xét của Klitschko được đưa ra vào dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến, được đánh dấu bằng các thông báo về hỗ trợ quân sự mới từ các đồng minh phương Tây của Ukraine.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói với CNN rằng Nga "đã" thua trong cuộc chiến ở Ukraine do không hoàn thành các mục tiêu đã tính: "Mục tiêu của Nga trong cuộc chiến này là xóa Ukraine khỏi bản đồ, chiếm thủ đô và loại bỏ Ukraine, sáp nhập nước này vào Nga." Ông Sullivan nói rằng các máy bay chiến đấu F-16 mà Kiev yêu cầu trước đây "không phải là khả năng chính" cho nhu cầu hiện tại của Ukraine. Sullivan cũng tiết lộ rằng Washington đã theo dõi chặt chẽ mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh kể từ tháng 2/2023.

---- Thượng nghị sĩ Nga Alexey Pushkov hôm thứ Sáu nói rằng bất kỳ quyết định nào của một thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev đều có nghĩa là NATO đã tham chiến. Pushkov viết trên Telegram rằng cấp phi cơ chiến đấu của các thành viên NATO sẽ phải đi kèm với việc cử các phi hành đoàn đến Ukraine: “Gửi phi công và sự tham gia của họ vào chiến sự có nghĩa là NATO tham chiến." Tuyên bố đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace xác nhận vào đầu ngày Thứ Sáu rằng Anh sẽ không sớm cấp phi cơ chiến đấu cho Ukraine, vì không muốn gửi các quân nhân tháp tùng tới Ukraine.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ Sáu nói trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan rằng xe tăng Leopard mà Ba Lan cam kết cung cấp cho Ukraine đã đến nước này. Trước đó, Ba Lan cam kết cung cấp Ukraine 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Tổng thống Andrzej Duda cũng dự cuộc họp, giải thích rằng Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã tới Ukraine để giao lô xe tăng Leopard đầu tiên như đã hứa vào ngày kỷ niệm chiến tranh đầu tiên.

---- Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đưa tin trên Facebook hôm 24/2 rằng Nga đang tập trung nỗ lực vào các mũi tấn công theo hướng Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiyivka và Shacktarske. Bộ Tổng tham mưu nói quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi khoảng 100 cuộc tấn công ở những khu vực này trong ngày. Bản tin không ghi các số liệu thương vong.

---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu kêu gọi Moscow và Kiev nối lại đàm phán hòa bình, nhấn mạnh rằng chiến tranh nguyên tử không thể xảy ra và vũ khí nguyên tử "không được phép sử dụng" trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong bản văn nhân dịp kỷ niệm một năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, TQ cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ khí sinh học và hóa học trong "bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất cả các bên phải giữ lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên xấu đi hơn nữa hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát." TQ cũng phản đối "các biện pháp trừng phạt đơn phương" không được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép, vì như vậy chỉ tạo ra "những vấn đề mới".

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Sáu nói rằng bất kỳ bước tiến quân sự nào của Nga chống lại Phần Lan hoặc Thụy Điển đều sẽ bị đáp trả, vì các quốc gia này đã trở thành một phần của các cơ chế quan trọng trong Liên minh. Họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, ông Stoltenberg nói rằng Stockholm và Helsinki đã được tích hợp vào các cấu trúc dân sự và quân sự của NATO, đồng thời nhấn mạnh rằng điều đó "hoàn toàn không thể tưởng tượng được" đối với Phần Lan hoặc Thụy Điển đối mặt với bất kỳ mối đe dọa quân sự nào của Nga "mà NATO không phản ứng".

Tổng thư ký lưu ý rằng quy trình đăng ký gia nhập NATO của hai nước diễn ra nhanh nhất trong lịch sử hiện đại của tổ chức, và rằng Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ tham gia các cuộc họp ba bên tại Brussels để bắt đầu lại các cuộc đàm phán về việc gia nhập của họ.

---- LHQ hôm thứ Năm đã bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Đại hội đồng đã mở lại phiên họp khẩn cấp tại New York để nghe thảo luận về dự thảo nghị quyết và bỏ phiếu. Với 141 phiếu thuận (có Cam Bốt, Myanmar), nghị quyết được thông qua. Có 7 quốc gia (Nga, Belarus, Syria, Nicarahua, Mali, Eritrea, Bắc Hàn) đã bỏ phiếu chống nghị quyết và 32 quốc gia (có Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba) bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết, có tên là "Principles of the Charter of the United Nations underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine" ("Các nguyên tắc của Hiến chương LHQ làm nền tảng cho một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine") khẳng định sự cần thiết:

. phải nhanh chóng thiết lập hòa bình ở Ukraine,

. phải rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine, và

. phải điều tra về các tội ác chiến tranh đã gây ra ở Ukraine.

Dấu cộng màu xanh là phiếu thuận, dấu trừ màu đỏ là chống lại nghị quyết, dấu X màu vàng là bỏ phiếu trắng.

---- Báo Der Spiegel hôm thứ Năm dẫn các nguồn tin riêng cho biết Nga đang đàm phán mua 100 máy bay không người lái chiến đấu từ Trung Quốc. Theo tin này, Nga đặt mua từ Công ty Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology Co. Ltd. của TQ để sản xuất 100 máy bay không người lái kamikaze (tự sát) kiểu ZT-180, với ngày giao hàng được ấn định là tháng 4/2023.

Các chuyên gia quân sự tin rằng vũ khí này có thể giống với máy bay không người lái HESA Shahed 136 của Iran và có khả năng mang đầu đạn nặng từ 35 đến 50 kg. Bản tin đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc TQ dự tính gửi vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, mà TQ bác bỏ là "tin đồn vô căn cứ và vu khống".

---- Bộ trưởng Lục Quân Hoa Kỳ Christine Wormuth nói rằng việc chuyển giao xe tăng M1 Abrams có thể mất hơn một năm, nhưng các phương án nhanh hơn đang được suy tính: "Sẽ không phải là vài tuần, tôi sẽ nói như vậy. Không có lựa chọn nào mà chúng tôi đang khám phá là vài tuần hoặc hai tháng, vì các mốc thời gian phải dài hơn. Nhưng có thể chưa tới 2 năm, hay không phải chờ tới 1 năm rưỡi. Và vẫn đang suy tính cho nhanh hơn, xem xe tăng Mỹ có thể đến được Ukraine vào cuối năm nay hay không."

---- Phần Lan sẽ bàn giao 3 xe tăng rà phá bom mìn kiểu Leopard 2 cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quốc phòng thứ 13 trị giá hơn 160 triệu euro. Gói viện trợ cũng bao gồm đào tạo liên quan đến việc sử dụng và bảo trì các xe tăng rà mìn này. Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, vì lý do hoạt động và để đảm bảo rằng việc giao hàng đến đích, thông tin chi tiết hơn về nội dung hỗ trợ, cách thức giao hàng hoặc lịch trình sẽ không được cung cấp.

Australia có kế hoạch chuyển giao số lượn

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh đã

Chính phủ Nam Hàn đã y

- Hãng thông tấn KCNA đưa

Nam Hàn hôm thứ Năm đã bắt

Đài Loan đã công bố một chiến dịch

----g máy bay không người lái để do thám trị giá 33 triệu USD cho Ukraine, cùng với thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nói ngày 23/2: "Sự hỗ trợ này sẽ cung cấp khả năng tình báo, giám sát và trinh sát trên chiến trường cho Quân Lực Ukraine trong khi họ chiến đấu chống lại sự xâm lược phi lý của Nga." Cho đến nay, Úc đã cung cấp hơn nửa tỷ đô la hỗ trợ quân sự, bao gồm 90 xe bọc thép chở quân Bushmaster, pháo binh và đạn dược.----thành lập một đơn vị đặc nhiệm bí mật chuyên đàm phán các hợp đồng mua đạn pháo 122mm cho các hệ thống pháo từ thời Liên Xô được Quân Lực Ukraine sử dụng, theo báo The New York Times ngày 23/2 đưa tin. Khi Nga xâm lăng toàn diện, Ukraine đã yêu cầu các trung gian ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác tạo điều kiện để mua vũ khí kiểu Liên Xô, trong khi Ukraine tìm mua đạn ở bất cứ đâu có thể tìm thấy.Do đó, các nhà môi giới Hoa Kỳ đã tìm kiếm các nhà máy ở Bosnia và Herzegovina, Serbia và Romania để tìm mua đạn pháo của Liên Xô, trong khi Anh đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm bí mật để trang bị vũ khí cho Ukraine. Nhóm đó đã tìm mua đạn dùng cho vũ khí kiểu Liên Xô, nhưng điều này trở nên khó khăn hơn khi các nhà cung cấp chính đã cạn kiệt.----êu cầu quân đội Hoa Kỳ cải chính tên của vùng biển giữa Bán đảo Đại Hàn và Nhật Bản mà họ đã sử dụng trong một thông cáo báo chí để mô tả địa điểm diễn ra cuộc tập trận hàng hải 3 bên trong tuần này với hai đồng minh châu Á, theo lời một quan chức Seoul cho biết hôm thứ Năm.Trong bản văn phát hành hôm thứ Tư, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ chỉ sử dụng tên tiếng Nhật cho vùng biển, "Sea of Japan" ("Biển Nhật Bản"), mặc dù Nam Hàn gọi nó là "East Sea" ("Biển Đông"). Trước đây phòng báo chí quân đội Mỹ muốn làm hài lòng cả 2 nước đã gọi vùng biển này là "vùng biển giữa Nam Hàn và Nhật Bản."---tin Bắc Hàn đã tiến hành cuộc tập trận bắn hỏa tiễn hành trình chiến lược hôm thứ Năm. Cuộc tập trận tiến hành vào sáng sớm 23/2, với 4 hỏa tiễn loại Arrow-2 được phóng đi. KCNA viết, "Các hỏa tiễn hành trình chiến lược bay theo quỹ đạo hình elip và số 8 mô phỏng khoảng cách xa 2.000 km được thiết lập trên Biển Đông trong 10.208 giây đến 10.224 giây và bắn trúng mục tiêu. Vụ phóng tái khẳng định độ tin cậy của hệ thống vũ khí và sự sẵn sàng phản ứng nhanh của các đơn vị hỏa tiễn hành trình chiến lược." (ghi chú: tầm xa này bao trùm toàn bộ nước Nhật, nơi có quân đội Mỹ trú đóng.)----đầu chuẩn bị xây dựng một lò phản ứng nguyên tử tổng hợp (nuclear fusion reactor) sau năm 2035 và sản xuất điện vào khoảng năm 2050 nhằm cạnh tranh gay gắt về năng lượng sạch và vô hạn trong tương lai. Lò phản ứng nhiệt hạch, còn được gọi là nhà máy điện nhiệt hạch (fusion power plant), là một thiết bị tạo ra năng lượng điện từ phản ứng tổng hợp nguyên tử, trong đó hai hạt nhân nguyên tử nhẹ hơn kết hợp với nhau để tạo thành một hạt nhân nặng hơn.----tiếp thị du lịch trị giá 175 triệu đô la, hứa hẹn sẽ thưởng cho 500.000 khách du lịch bằng tiền mặt hoặc các ưu đãi giảm giá. Trung bình, mỗi khách du lịch có thể nhận được tới 165 đô la dưới dạng tiền điện tử hoặc giảm giá cho chỗ ở.

Ngành du lịch sôi động một thời của hòn đảo Đài Loan vẫn đang gian nan để phục hồi. Số lượng du khách đạt 900.000 người trong năm 2022 sau khi mở cửa lại biên giới vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn còn cách xa con số 12 triệu du khách mà quốc gia này thu hút được hàng năm trước đại dịch. Du lịch chiếm 4% GDP của Đài Loan.

---- Nếu Joe Biden không ra ứng cử Tổng Thống 2024? Bởi vì 80 tuổi mà lặn lội tranh cử cũng là chuyẹn khó. Nhiều dân cử Dân Chủ đang lặng lẽ chuẩn bị cho viễn ảnh này. Các cố vấn thân cận nhất của Joe Biden đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho Biden chính thức công bố tái tranh cử vào tháng 2/2023. Bây giờ thì quá rồi. Các cố vấn bây giờ ấn định là tháng 4/2023, Biden sẽ khởi động ban vận động tranh cử. Nhưng nhiều cố vấn bây giờ ngờ vực, có lẽ Biden suy tính sẽ không tái tranh cử. Tin này dịch theo Politico.

Do vậy, nhiều dân cử Dân Chủ chuẩn bị nếu Biden rút lui, để thế hệ trẻ bước ra. Các Thống đốc Dân chủ JB Pritzker của Illinois, Gavin Newsom của California và Phil Murphy của New Jersey đã thực hiện các bước có thể được coi là bước ra tranh cử nếu Biden rút lui. Các thượng nghị sĩ như Bernie Sanders và Amy Klobuchar cũng lặng lẽ chuẩn bị tương tự. Và Phó Tổng Thống Kamala Harris tuy đang lặng lẽ, nhưng sẽ được xem là người kế tục chính sách, tuy các thành qủa của bà không nổi bật.

Hiện tại, hầu hết các cố vấn Dân Chủ đang trấn an dư luận rằng hãy chờ tới tháng 4/2023, hẳn là Biden sẽ tuyên bố. Đó cũng là tháng mà Biden công bố chiến dịch tranh cử sơ bộ của mình vào năm 2019 và là tháng mà Barack Obama khởi động lại tranh cử vào năm 2011. Bill Clinton tuyên bố vào tháng 4 của năm trước khi ông tái đắc cử và George W. Bush vào tháng 5. Tuy nhiên, tuổi 80 sẽ có nhiều bất trắc.

---- Các công tố viên liên bang đã yêu cầu một thẩm phán buộc cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence tuân thủ trát đòi ra khai trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về vụ bạo loạn 6/1/2021, theo đài CBS hôm Thứ Năm. Các công tố đã trình kiến nghị lên Chánh án Beryl Howell sau khi có tin Pence có ý định thách thức trát đòi, và các luật sư của Trump đã khẳng định đặc quyền hành pháp trong nỗ lực bịt miệng Pence, ngăn chặn lời khai.

---- Khi cặp tình nhân FBI thì thầm với nhau, cả 2 cùng bị mất việc, thế là phải kiện Trump và sếp FBI. Thẩm phán liên bang Amy Berman Jackson hôm thứ Năm đã đồng ý buộc Trump và Giám đốc FBI Christopher Wray ra khai trong đơn kiện từ 2 cựu nhân viên FBI, họ cho rằng họ đã bị đối xử bất công do công việc điều tra mối quan hệ của Trump với Nga trong cuộc bầu cử 2016.

.

Tin nhắn văn bản giữa cựu đặc vụ FBI Peter Strzok và cựu luật sư FBI Lisa Page, 2 người đang dan díu lãng mạn, cho thấy cả hai đang thảo luận về cuộc điều tra Trump và đưa ra những bình luận chỉ trích về Trump. Strzok bị sa thải ra khỏi FBI, bây giờ kiện rằng sa thải ông sai luật, trong khi cô Lisa Page đã từ chức, cũng khẳng định tương tự rằng Trump và những người được Trump bổ nhiệm đã xử ép bà vì mối thù chính trị.

Thẩm phán Jackson (được Obama bổ nhiệm) yêu cầu Trump và Wray mỗi người ra khai trong 2 giờ - nếu Tổng thống Joe Biden không đưa ra đặc quyền hành pháp nào để ngăn chận về khía cạnh nào của lời khai. Bộ Tư pháp đã xin miễn cho Trump và Wray ra khai vì cho rằng 2 người ra khai là không cần thiết. Nhưng Thẩm phán Jackson nói lời khai có thể được tiến hành vì thông tin không thể lấy được ở nơi khác.

Strzok đã đệ đơn kiện vào năm 2019 sau khi bị sa thải vào năm2018. Nó xuất hiện sau khi một loạt tin nhắn văn bản vào tháng 8/2016 lúc đó lộ ra cho thấy Strzok nói với Page rằng mọi người phải “ngăn cản” ứng cử viên khi đó là Trump trở thành tổng thống.

---- Ông trùm làng phim Mỹ lãnh thêm án tù. Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đã bị kết án thêm 16 năm tù hôm thứ Năm, có nghĩa là trọn đời sẽ ngồi tủ. Weinstein, 71 tuổi, bị kết án ở Tòa Los Angeles, 2 tháng sau khi y bị kết án 3 tội hiếp dâm và tấn công tình dục. Trước khi tuyên án hôm thứ Năm, Thẩm phán Lisa Lench của Tòa Los Angeles đã bác bỏ đề nghị của các luật sư của Weinstein về một phiên tòa mới.

Hơn 100 phụ nữ đã cáo buộc Weinstein có hành vi sai trái tình dục, trong đó có Jennifer Siebel Newsom, đệ nhất phu nhân California. Trong phiên tòa xét xử ở Los Angeles, 44 nhân chứng đã ra làm chứng. Weinstein hiện đang thụ án 23 năm tù được tuyên sau một phiên tòa xét xử tội hiếp dâm khác ở New York.

Phiên tòa ở Los Angeles dựa trên các tội danh liên quan đến Jane Doe #1 (Phụ Nữ Ẩn Danh #1), một người mẫu châu Âu đã làm chứng rằng cô đã bị Weinstein cưỡng hiếp tại một khách sạn sau Đại hội phim L.A. Italia Film Festival tại Los Angeles năm 2013. Weinstein sẽ thụ án 16 năm tù, sau khi thụ án 23 năm tù ở New York.

---- Cam Bốt dính cúm gia cầm, 1 bé gái chết. Y tế tỉnh Prey Veng xác nhận cái chết của một bé gái 11 tuổi do vi khuẩn H5N1, ca nhiễm "cúm gia cầm" ở người đầu tiên được biết đến ở Cam Bốt kể từ năm 2014. Panharith Seng, giám đốc sở y tế tỉnh Prey Veng, nói hôm thứ Năm rằng nhiều gà vịt trong khu vực bé gái sinh sống đã chết vì H5N1. Bé gái, cư dân làng Roleang, xã Romlech, bắt đầu sốt, ho và đau họng vào ngày 16/2. Rồi được chẩn đoán hôm thứ Tư sau khi bị sốt tới 39 độ C kèm theo ho và đau họng, rồi từ trần.

---- TIN VN. Công an và Tổng lãnh sự quán Mỹ bắt người dùng giấy tờ giả xin visa. Theo VietnamNet. Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM bắt giữ một người quốc tịch Việt Nam dùng giấy tờ giả xin thị thực đi Mỹ theo dạng du học. Theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM phát đi ngày 23/2, vụ bắt giữ nói trên diễn ra vào ngày 14/2 có sự phối hợp của Công an TP.HCM và Phòng lãnh sự và Văn phòng An ninh khu vực (RSO - thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM). Cụ thể, một người mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ vì nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả khi xin thị thực du học. Người này đã nộp bộ hồ sơ bao gồm giấy hẹn phỏng vấn và tờ đơn I-20. Qua kiểm tra nghiệp vụ, Tổng lãnh sự quán Mỹ xác định giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20 bị làm giả, các thông tin gốc thuộc về các đương đơn khác đã từng xin thị thực. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé, quận 1 phối hợp cùng RSO bắt giữ người nói trên bên ngoài khuôn viên Tổng lãnh sự quán, đồng thời thu giữ các bằng chứng, hồ sơ liên quan để tiếp tục điều tra về tin báo tội phạm.

---- TIN VN. Từ tháng 9/2022 tới hết tháng 1/2023, có hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm. Theo Báo Lao Động. Trần Thị Thanh Hà - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tính từ tháng 9.2022 đến hết tháng 1.2023 đã có khoảng 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động. Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người, chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người, chiếm 1,28%; chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người, chiếm 9% tổng số người bị ảnh hưởng.

---- HỎI 1: Có phải 81-90% dân Mỹ hài lòng với đời sống gia đình, nhà ở, việc làm, sức khỏe?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới của Gallup cho thấy, bất chấp các vấn đề cấp bách của Hoa Kỳ như chi phí vật dụng hàng ngày tăng cao và sự phân cực chính trị gia tăng, hầu hết người Mỹ nói rằng họ hài lòng với cuộc sống cá nhân của mình. Có tới 83% cho biết ít nhất là phần nào hài lòng với cuộc sống của họ phù hợp với mức trung bình lịch sử được đo từ năm 1979.

Mặc dù sự hài lòng về cuộc sống cá nhân thay đổi tùy theo thu nhập, tuổi tác, tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn, từ 81% đến 90% người Mỹ hài lòng với cuộc sống gia đình, tình hình nhà ở hiện tại, công việc, giáo dục, cộng đồng và sức khỏe cá nhân.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/3870943-americans-largely-satisfied-with-personal-lives-survey/

---- HỎI 2: Tập thể dục ít nhất mỗi tháng một lần vào bất kỳ thời điểm nào ở tuổi trưởng thành khi về già sẽ suy nghĩ tốt và giữ được trí nhớ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu cho biết, tập thể dục thường xuyên vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời là chìa khóa để có sức khỏe nhận thức tốt hơn khi về già. Bắt đầu sớm hơn sẽ tốt hơn và duy trì nó lâu hơn cũng vậy. Một nghiên cứu mới của Anh đã phát hiện ra rằng tập thể dục ít nhất mỗi tháng một lần vào bất kỳ thời điểm nào ở tuổi trưởng thành có liên quan đến chức năng tư duy và trí nhớ tốt hơn trong cuộc sống sau này.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/02/23/exercise-brain-health/3591677161325/

