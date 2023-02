Hai cựu Thủ Tướng Anh: Boris Johnson, Liz Truss (hình hồ sơ). Hai người tiền nhiệm của Thủ Tướng Anh Rishi Sunak đã cùng kêu gọi Thủ tướng gửi phi cơ chiến đấu tới Ukraine.

.

- Putin tuyên bố "vì lợi ích Liên bang Nga," ký sắc lệnh xóa bỏ cam kết năm 2012 về "tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tình trạng trung lập của Moldova”

- Tây Ban Nha: sẽ gửi Ukraine 6 xe tăng Leopard 2A4

- Ukraine: Nga đang nhập một lô 20.000 quả đạn đại pháo từ Iran

- Zelensky sẽ đích thân dự thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7/2023.

- Vương Nghị tới Nga: TQ-Nga hướng tới "thế giới đa cực". Lavrov: Nga-TQ sẵn sàng bảo vệ lợi ích của nhau

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev: Nga có quyền tự vệ bằng vũ khí nguyên tử.

- Hai cựu Thủ Tướng Anh (Boris Johnson, Liz Truss) hối thúc Thủ Tướng Sunak gửi Ukraine phi cơ chiến đấu để chống Nga.

- TQ đưa ra sơ lược kế hoạch hòa bình cho Ukraine, toàn văn sẽ phổ biến cuối tháng 2, dự kiến sẽ đòi ngưng gửi vũ khí giúp Ukraine.

- Zelensky: Ukraine và các đồng minh phải thắng Nga trước cuối năm nay.

- Mỹ: Nga thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dường như đã thất bại.

- Thủ tướng Ý: lợi ích của Ukraine là lợi ích của châu Âu

- Tổng thống Ba Lan: Nga sẽ phải rời Ukraine "trong sự xấu hổ" và Ukraine sẽ chiến thắng.

- Ông trùm Wagner Group kiếm hơn 250 triệu USD từ khai thác tài nguyên ở châu Phi và Trung Đông, bất kể quốc tế trừng phạt

- Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa tới 220 km.

- Forbes: Trump thổi phồng trị giá Trump Tower thêm khoảng 400 triệu đô la.

- Google cắt 230 nhân viên tại Ireland.

- Gia đình của Malcolm X kiện CIA, FBI, NYPD, Bộ Tư pháp vì giấu chứng cớ vụ ám sát Malcolm X, đòi 100 triệu đô.

- Australia, Philippines bàn về tuần tra chung ở Biển Đông.

- Virginia: ứng viên Dân Chủ thắng ghế Dân Biểu liên bang.

- SOCOM điều tra về rò rỉ dữ liệu email từ 1 máy chủ Pentagon.

- Anh thử làm việc 4 ngày/tuần (32 giờ/tuần): nhân viên hài lòng, lợi nhuận công ty không đổi.

- Iran trừng phạt 13 tổ chức và 15 cá nhân từ Liên Âu, và 8 người Anh, để trả đũa

- Đại bồi thẩm đoàn ở Georgia: danh sách dài những người cần bị truy tố vụ Trump và đàn em lât ngược bầu cử 2020

- Donald Tapia, cựu đại sứ Mỹ ở Jamaica 2019-2021, tuyên bố rời bỏ Trump để ủng hộ Ron DeSantis vì Trump chửi mắng ồn quá.

- Trump lại chửi mắng đài Fox News vì đài này đưa tin về Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa).

- Chơi kiểu Trump, cứ thua phiếu là kiện: Tòa Tối cao bác đơn kiện của Dan Cox (cựu ứng cử viên thống đốc Maryland

- Wisconsin: Gaige Grosskreutz (bị Kyle Rittenhouse bắn năm 2020) kiện Rittenhouse và các quan chức Wisconsin

- Bão lớn sẽ mang tuyết, mưa và gió mạnh mùa đông tới 22 tiểu bang trên cả nước trong tuần này.

- 3 DB Dân Chủ tranh ghế do TNS Dianne Feinstein (Dân Chủ) nghỉ hưu: Barbara Lee, Katie Porter và Adam Schiff.

- Newsom đề xuất ngân sach tiểu bang: học sinh California nên ưu tiên được nhận vào các đại học UC của tiểu bang.

- California: 2 người trúng vé số cào, mỗi vé cào 5 triệu đô

- Quận Cam: thuyền nhập lậu di dân tấp vào bờ Huntington Beach, cảnh sát bắt nhiều người

- TIN VN. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc lừa 'chạy án' 35 tỷ đồng (gần 1,5 triệu USD).

- TIN VN. Doanh nghiệp đua nhau khất nợ trả tiền trái phiếu: 'Phủi tay' với khách hàng?

- HỎI 1: Dân chúng thế giới sẽ giảm tiêu xài cho thời trang? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/3 phụ huynh cho con uống thuốc hạ sốt khi chưa cần thiết? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-22/2/2023) ----- Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles hôm thứ Tư cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez đã bàn về khả năng hai nước sẽ tuần tra chung ở Biển Đông. Marles nói: “Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để tìm cách tăng cường cơ hội cho các nam nữ quân nhân Philippines có thể làm việc cùng với các nam nữ quân nhân Úc”.

.

Để đạt được mục tiêu đó, Canberra và Manila đang tìm cách có thể tiến hành nhiều cuộc tập trận cùng nhau hơn, theo Bộ trưởng Marles. Trước đây, Philippines đã thảo luận về khả năng tuần tra khu vực với Hoa Kỳ. Tin này được đưa ra khi Trung Quốc tiếp tục nỗ lực đạt được quyền kiểm soát lớn hơn đối với lãnh hải trên biển, kể cả các vùng biển nhiều nước châu Á (kể cả Việt Nam) có tuyên bố chủ quyền.

.

---- Cử tri Virginia hôm thứ Ba đã bầu Jennifer McClellan, một nhà lập pháp kỳ cựu của tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ, vào một ghế trống trong Hạ viện Hoa Kỳ, nơi bà sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ Da đen đầu tiên đại diện cho Virginia tại Quốc hội. McClellan, 50 tuổi, đã thắng phiếu Leon Benjamin (Cộng hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt cho địa hạt Quận 4, nơi trống ghế sau khi Dân biểu Dân chủ Donald McEachin từ trần vì ung thư hồi tháng 11, vài tuần sau khi đắc cử lần thứ 4. Trước hôm thứ Ba, chỉ có 22 tiểu bang từng bầu một phụ nữ Da đen vào Quốc hội liên bang, theo thông kê của Pew Research Center.

.

---- Theo tin từ Forbes, vụ kiện của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James chống lại Trump đã cho thấy Trump Tower tại New York là "một ổ lừa đảo." Lý do, Trump bóp méo giá trị Trump Tower để khai gian thuế.

.

Forbes viết về tháp Trump Tower: “Hồ sơ bất động sản cho thấy Trump đã nói dối về hiệu quả tài chính của tòa nhà kể từ khi nó mở cửa lần đầu tiên vào năm 1983. Các hồ sơ thuế và cho vay chỉ ra rằng Trump đã nói dối về diện tích văn phòng và về không gian bán lẻ dưới chân khu đất." Tạp chí Forbes cũng đã công bố một đoạn ghi âm từ năm 2015 cho thấy Trump "đã đích thân tham gia vào nỗ lực nói dối về giá trị của không gian thương mại của Tháp Trump."

.

Trump định giá Trump Tower hồi năm 2015 là trị giá 881 triệu đô la, con số này kết hợp giữa những lời nói dối về diện tích của tòa nhà và nói dối về diện tích khả dụng về không gian bán lẻ và dùng cho văn phòng. Forbes tính chung, Trump "đã thổi phồng giá trị tài sản của tháp Trump Tower lên thêm khoảng 400 triệu đô la."

.

---- Google thông báo cho nhân viên tại Ireland hôm thứ Tư rằng công ty sẽ sa thải 240 người, trong một phần của kế hoạch cắt giảm nhân sự toàn cầu. Đợt sa thải mới nhất của Google sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các bộ phận bán hàng, kỹ thuật và hỗ trợ. Như thế là cắt giảm tổng cộng 4,3% nhân viên Google trên toàn quốc Ireland, ít hơn một chút so với mức cắt giảm toàn cầu dự kiến là 6%. Công ty nói, Bộ trưởng Thương mại Simon Coveney cũng đã được thông báo về việc cắt giảm này.

.

---- Gia đình của Malcolm X hôm thứ Ba, kỷ niệm 58 năm ngày nhà hoạt động bị ám sát, đã công bố một vụ kiện trị giá 100 triệu đô la chống lại CIA, FBI, NYPD (Ty cảnh sát New York), Bộ Tư pháp và các cơ quan chính phủ khác. Những cơ quan đó, theo gia đình Malcolm X, đã cố tình che giấu bằng chứng liên quan đến vụ ám sát Malcolm X. Các con gái của Malcolm X, Qubilah Shabazz và Ilyasah Shabazz, đã xuất hiện cùng với luật sư dân quyền Ben Crump để thông báo về vụ kiện. AP viết rằng Crump đã được hỏi cụ thể liệu ông có tin rằng các cơ quan chính phủ đã âm mưu ám sát Malcolm X hay không và Crump trả lời: "Vâng, đó là những gì chúng tôi đang cáo buộc. Họ đã xâm nhập trà trộn vào nhiều hội dân quyền."

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles hôm thứ Tư nói rằng Tây Ban Nha sẽ gửi 6 xe tăng chiến đấu Leopard 2A4 tới Ukraine và có thể gửi thêm "nếu cần thiết". Theo Bộ trưởng, Tây Ban Nha đã thực hiện 54 chuyến giao hàng viện trợ tới Ukraine (42 chuyến bằng đường hàng không, phần còn lại qua đường bộ và đường biển). Tuy nhiên, Bộ trưởng không nói chi tiết về những thứ này hoặc tổng lượng vũ khí được chuyển đến Ukraine vì lý do an ninh.

.

---- Giám đốc Tình báo Kyrylo Budanov của Ukraine nói với tạp chí kinh doanh Forbes Ukraine vào ngày Thứ Tư 22/2 rằng Nga đang cố gắng nhập cảng một lô 20.000 quả đạn đại pháo từ Iran để bổ sung kho đạn đã cạn: “Một lô thử nghiệm đã được nhập cảng vào Nga, hiện tại họ đang cố gắng nhập thêm một lô nữa, nhưng không phải là lô thử nghiệm.” CNN loant in Iran có ý định gửi cho Nga khoảng 1.000 vũ khí bổ sung, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn đất-đối-đất và phi cơ tự sát không người lái.

.

---- Thông tấn BNS dẫn lời đại sứ Ukraine tại Litva (còn gọi là Lithuania) cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ tổ chức tại Vilnius (thủ đô Litva) vào tháng 7/2023. Hội nghị thượng đỉnh Vilnius sẽ được tổ chức vào ngày 11-12 tháng 7 và có sự tham dự của hầu hết các nhà lãnh đạo của NATO, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tin này đưa ra sau khi Biden bất ngờ đến thăm Zelensky để tái khẳng định sự ủng hộ quân sự của ông đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine chỉ thực hiện hai chuyến công du kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một tới Mỹ và một tới London, Paris và Brussels.

.

---- Một dấu hiệu cho thấy Nga có thể dự tính xâm lăng Moldova. Putin hôm 21/2/2023 đã hủy bỏ lời cam kết về việc tìm một giải pháp cho tỉnh Transnistria (đã ly khai ra khỏi Moldova với quân đội Nga chiếm đóng), tuyên bố vô hiệu hóa sắc lệnh “Về các biện pháp thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Liên bang Nga” được ký hồi năm 2012. Putin đã ký sắc lệnh mới, tuyên bố sắc lệnh 2012 không hợp lệ. Nghị định năm 2012 có ghi lời Nga cam kết "tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Transnistria dựa trên sự tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tình trạng trung lập của Moldova”.

.

Bây giờ, Putin ký sắc lệnh mới “nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của Liên bang Nga trước những thay đổi sâu sắc đang diễn ra trong quan hệ quốc tế”. Mới hôm 18/2/2023, Thủ tướng mới của Moldova, Dorin Recean, nói rằng ông ủng hộ việc phi quân sự hóa Transnistria và trục xuất quân đội Nga khỏi khu vực. Lúc đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố của Recean là "sự cuồng loạn chống Nga".

.

Và cũng mới trước đó một tuần, Tổng thống Moldova Maia Sandu ngày 13/2 cho biết Nga có kế hoạch thực hiện đảo chính ở Moldova. Giám đốc Sở An ninh và Thông tin của Moldova (SIB), Alexandru Musteață, đã cảnh báo về viễn ảnh Nga đưa quân tấn công Moldova, có thể sớm nhất là đầu năm 2023.

.

---- Vương Nghị (Wang Yi), Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Đảng CSTQ, nói hôm thứ Tư rằng Trung Quốc và Nga vẫn cam kết hướng tới một "thế giới đa cực". Nói tại Moscow, Vương lưu ý rằng các thỏa thuận song phương mới dự kiến sẽ đạt được trong các cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Vương nói, TQ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, và sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ song phương. Trong khi đó, ông Lavrov nói rằng hai nước Nga-TQ sẵn sàng "bảo vệ lợi ích của nhau dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của LHQ."

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm thứ Tư rằng nếu Hoa Kỳ muốn đánh bại Nga, Nga sẽ có quyền "tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào", kể cả "vũ khí nguyên tử. Rốt cuộc, nếu Hoa Kỳ muốn đánh bại Nga, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến toàn cầu." Medvedev thêm rằng đây chính là lý do khiến START-3 bị đình chỉ "cho đến nay"; theo lời ông, do không thể đánh bại "Nga trên chiến trường." Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra một ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Putin tuyên bố rằng Moscow đang đình chỉ việc tham gia hiệp ước New START.

.

---- Nga hôm thứ Hai có thể đã tiến hành một vụ thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và dường như đã thất bại, theo CNN đưa tin, dẫn lời 2 quan chức Mỹ. Moscow được cho là đã gửi một thông báo sớm tới Hoa Kỳ để thông báo cho Mỹ về vụ phóng thông qua các đường dây giảm xung đột. Việc này đưa ra trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev. Theo một quan chức mà CNN trích dẫn, cuộc thử nghiệm không khiến Mỹ gặp rủi ro và Mỹ không coi đó là hành động ngoại lệ hay leo thang căng thẳng.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Ba rằng Ukraine và các đồng minh phải giành chiến thắng trước Nga trước cuối năm nay. Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì sự hỗ trợ "quan trọng" mà Kiev đã nhận được từ Washington và vì đã "tập hợp thế giới" để giúp đỡ Ukraine: "Cùng nhau, chúng ta đang hướng tới một chiến thắng chung, và chúng ta phải đảm bảo điều đó trong năm nay!" Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba đã có bài phát biểu, thề sẽ tiếp tục chiến tranh ở Ukraine, đổ tội Mỹ khơi dậy chiến tranh và Nga hiện đang "dùng vũ lực để chấm dứt cuộc chiến".

.

---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm thứ Ba nói rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine không có nghĩa là hòa bình, đó là lý do tại sao Ý sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev "sự hỗ trợ về quân sự, chính trị, tài chính và cơ cấu". Nói với các phóng viên sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Meloni nói rằng lợi ích của Ukraine là lợi ích của châu Âu, và "ngay từ đầu Ý đã nỗ lực giải quyết xung đột vì tất cả chúng ta đều muốn hòa bình. Chúng tôi đã tập trung viện trợ Ukraine các hệ thống phòng không, Samp-T, Spada, Skyguard. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ cơ sở hạ tầng và người dân."

.

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói hôm thứ Ba rằng ông tin Nga sẽ phải rời Ukraine "trong sự xấu hổ" và Ukraine sẽ chiến thắng. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Duda kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đồng minh NATO, hỗ trợ Ukraine và cung cấp viện trợ quân sự cho nước này vì vai trò của liên minh là "bảo vệ thế giới tự do. Ukraine muôn năm, liên minh Ba Lan với Mỹ muôn năm, NATO muôn năm. Không có tự do nếu không có sự đoàn kết."

.

---- Kể từ năm 2018, chủ công ty quân sự tư nhân Nga Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, đã kiếm được hơn 250 triệu USD từ việc khai thác tài nguyên ở châu Phi và Trung Đông - bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế - theo báo Financial Times đưa tin ngày 21/2/2023.Đội quân đánh thuê Wagner đã bị buộc tội vi phạm nhân quyền, bao gồm giết người, tra tấn và hãm hiếp, ở hầu hết các nước mà họ đã có mặt. Theo FT, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Prigozhin không ngăn cản y kiếm tiền từ việc khai thác dầu, khí đốt, kim cương và vàng.

.

Năm 2018, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty Evro Polis của Prigozhin, công ty đã nhận nhượng bộ năng lượng từ nhà độc tài Syria Bashar al-Assad để đổi lấy việc “sử dụng lính đánh thuê để giải phóng các mỏ dầu khỏi tay Nhà nước Hồi giáo IS trong cuộc nội chiến ở nước này”. Bất chấp các lệnh trừng phạt, công ty đã báo cáo doanh thu 134 triệu đô la cho năm 2020 và thu nhập ròng là 90 triệu đô la.

.

Công ty khai thác vàng M Invest của Sudan đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2020. Nhưng FT viết rằng họ vẫn kiếm được doanh thu 2,6 triệu đô la vào năm sau. Hai công ty được cho là đã cung cấp số lượng lớn thiết bị cho các tổ chức mà Wagner hỗ trợ ở Sudan và Cộng hòa Trung Phi, đã kiếm được hơn 6 triệu đô la lợi nhuận vào cuối năm 2021.

.

Theo Washington, Wagner thiệt hại, chết và bị thương, hơn 30.000 chiến binh ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, trong đó có 9.000 chiến binh tử trận. Khoảng 90% lính đánh thuê Wagner bị loại ở Ukraine vào tháng 12/2022 là những tù nhân được tuyển dụng.

.

---- Trong chuyến thăm Kiev của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 20/2, Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa, theo một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 21/2. Biden và Zelensky đã thảo luận về các chiến lược nhằm đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra do Nga gây ra, với mục tiêu hòa bình trong năm nay.

.

Là một phần của nỗ lực, Biden đã đồng ý cung cấp cho Quân Lực Ukraine các hỏa tiễn có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 220 km. Nguồn tin giải thích: “Người Mỹ nhận thức được rằng tiền tuyến và hậu phương cách nhau một khoảng cách đáng kể, đặc biệt là khi xem xét vấn đề Crimea. Vì vậy, chúng tôi có thể tin tưởng sẽ nhận được các hỏa tiễn có tầm bắn ít nhất 220 km, và thậm chí có thể hơn thế nữa. Lo hàng đầu hiện nay là tiếp vận, vận chuyển, loại hỏa tiễn và cách chúng sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ được giải quyết.”

.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết mặc dù chính quyền Biden chưa loại trừ hoàn toàn khả năng cung cấp phi cơ chiến đấu F-16 cho Ukraine, chủ đề này vẫn đang được đàm phán.

.

---- Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, đã chia sẻ những điểm chính của "kế hoạch hòa bình" để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Ukraine cần nghiên cứu chi tiết toàn văn tài liệu, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba cho biết hôm 21/2 trong cuộc họp báo chung với Cao Ủy Liên Âu về đối ngoại Josep Borrell và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

.

Kuleba nói, ông đã gặp Vương Nghị, được trao bản sơ lược những điểm chính trong ‘kế hoạch hòa bình’ của TQ, và “Chúng tôi mong nhận được toàn văn kế hoạch hòa bình để tìm hiểu mọi chi tiết.” Kuleba cho biết thêm, ngay sau khi Ukraine nhận được tài liệu, sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra kết luận sau.

Kuleba cũng nhấn mạnh "công thức hòa bình" do Tổng thống Zelensky đề xuất vẫn là ưu tiên hàng đầu, và kế hoạch TQ đề ra, trong bối cảnh Nga vô cớ gây hấn với Ukraine, nên nhằm bảo vệ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ công bố toàn văn vào cuối tháng 2/2023. Vương Nghị đã nói rằng kế hoạch này sẽ bao gồm các quan điểm về sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.Theo Bloomberg, “kế hoạch hòa bình” của Trung Quốc đối với cuộc chiến toàn diện của Nga chống Ukraine có thể bao gồm lời kêu gọi chấm dứt cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

---- Hai người tiền nhiệm của Thủ Tướng Anh Rishi Sunak đã cùng kêu gọi Thủ tướng gửi phi cơ chiến đấu tới Ukraine. Cựu Thủ Tướng Anh Liz Truss cho biết bà "rất nóng lòng được nhìn thấy các phi cơ chiến đấu bay qua Ukraine". Tương tự, cựu Thủ Tướng Anh Boris Johnson nói đã đến lúc phải “bắt kịp cuộc rượt đuổi” và hãy cấp cho Ukraine những chiến đấu cơ cần thiết để đánh bại quân Nga.

.

Đầu tháng này, Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đã xin cấp các phi cơ chiến đấu trong chuyến thăm bất ngờ tới Anh. Thủ Tướng Sunak đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng xem xét cách thức cung cấp máy bay và đã cam kết đào tạo các phi công chiến đấu cơ cho Ukraine.

.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đã cảnh báo rằng việc gửi các phi cơ phản lực Typhoon của Anh sẽ phức tạp vì đào tạo một phi công sử dụng loại phi cơ này thường sẽ mất tới 3 năm. Boris Johnson là người đầu tiên kêu gọi gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Khi Zelensky đến thăm Anh, Johnson đã thúc giục Chính phủ gửi ngay các máy bay phản lực Typhoon.

.

Hôm thứ Hai, hai người tiền nhiệm của Thủ Tướng Anh Sunak đã phát biểu cách nhau vài phút tại Hạ viện Anh và cho rằng những vấn đề huấn luyện vẫn có thể được khắc phục.

.

Hai cựu Thủ Tướng Anh: Boris Johnson, Liz Truss (hình hồ sơ)

.

Hôm thứ Hai, bà Liz Truss cũng cảnh báo rằng phương Tây phải học bài học của Ukraine liên quan đến mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan, nói rằng: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

.

---- Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt của Hoa Kỳ (SOCOM) hôm thứ Ba nói rằng họ đang điều tra về khả năng rò rỉ dữ liệu email không-mật từ một máy chủ của Pentagon. Người phát ngôn của SOCOM Ken McGraw nói với CNN rằng "Thông tin duy nhất khác mà chúng tôi có thể xác nhận vào thời điểm này là không ai đã hack Bộ chỉ huy Hoạt động Đặc biệt của Hoa Kỳ hệ thông thông tin." Trước đó, nhà nghiên cứu an ninh mạng độc lập Anurag Sen đã báo cáo với thông tấn TechCrunch về việc tìm thấy một máy chủ bị lộ làm rò rỉ các email nội bộ của quân đội Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu nhạy cảm nhưng không thuộc loại mật của chính phủ, lên Internet trong hai tuần qua.

.

---- Làm việc ít hơn, nhận được nhiều hơn. Một cuộc thử nghiệm làm việc 4 ngày/tuần ở Anh, được coi là lớn nhất thế giới, đã thấy rằng phần lớn trong 61 công ty đã tham gia trong sáu tháng năm ngoái sẽ tiếp tục với số giờ làm việc ngắn hơn, theo AP. Hầu hết nhân viên cho biết họ ít căng thẳng hơn và cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Trong khi các công ty báo cáo doanh thu phần lớn không thay đổi trong giai đoạn thử nghiệm từ tháng 6 đến tháng 12/2022 và thậm chí còn tăng so với cùng kỳ 6 tháng một năm trước đó, theo kết quả được công bố trong tuần này.

.

Nhân viên báo cáo về các lợi ích khi làm việc 4 ngày/tuần:

. 71% nói họ ít bị kiệt sức hơn,

. 39% nói họ ít căng thẳng hơn và

. 48% nói họ hài lòng với công việc hơn.

. 60% nói việc cân bằng giữa công việc và trách nhiệm ở nhà dễ dàng hơn,

. 73% nói họ hài lòng hơn với cuộc sống.

.

Theo kết quả nghiên cứu, tình trạng mệt mỏi giảm xuống, mọi người ngủ nhiều hơn và sức khỏe tinh thần được cải thiện. Đối với các công ty thử nghiệm số giờ làm việc ngắn hơn để tạo ra trung bình 32 giờ một tuần—thu nhập không bị ảnh hưởng.

.

---- Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Ba nói Iran đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 13 tổ chức và 15 cá nhân từ Liên Âu, cũng như 8 người Anh, để trả đũa các biện pháp trừng phạt mới nhất do Liên Âu và Anh đưa ra đối với Iran. Iran nói, trừng phạt nhắm vào những tổ chức và người "đã kích động và hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, hỗ trợ bạo lực chống lại người dân Iran và can thiệp vào nội bộ Cộng hòa Hồi giáo Iran, thúc đẩy bạo lực và bất ổn ở Iran, truyền bá những lời dối trá sai lệch về Iran, cũng như đã trừng phạt bất công đối với người dân Iran, vốn bị coi là khủng bố kinh tế."

.

---- Đại bồi thẩm đoàn ở Georgia trong cuộc điều tra vụ Trump và đàn em lât ngược bầu cử 2020 đã đưa ra một danh sách dài những người cần bị truy tố, nhưng quyết định truy tố hay không sẽ tùy vào Biện Lý Fani Willis của quận Fulton.

.

Trưởng nhóm đại bồi thẩm là Emily Kohrs, 30 tuổi, nói với báo The New York Times rằng bà không thể trả lời Trump sẽ bị truy tố hay không, vì hồ sơ còn niêm phong và các bồi thẩm được cảnh báo không được tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

.

---- Donald Tapia, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Jamaica từ năm 2019 đến 2021, cho biết ông sẽ ủng hộ Ron DeSantis hơn là Trump nếu thống đốc Florida tranh cử tổng thống vào năm 2024, theo Politico. Tapia nói rằng hành vi Trump chửi mắng người khác làm cho ông không thích. Tapia, một doanh nhân đến từ Arizona, là người hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho Trump hồi năm 2016 và 2020, đóng góp hàng trăm nghìn đô la cho Trump trong 2 cuộc tranh cử của Trump.

.

Nhưng Tapia đã chuyển lòng trung thành của mình sang DeSantis, người vẫn chưa chính thức nói sẽ tranh cử vào Bạch Ốc nhưng được cho là sẽ tuyên bố ứng cử trong những tháng tới. Trump đã sớm gây sự với DeSantis, chửi mắng trên mạng xã hội và trong những lần xuất hiện trước công chúng, Trump đã chơi chữ, mắng DeSantis là “Ron DeSanctimonious” (Ron giả hình lươn lẹo).

.

---- Trump đã chửi mắng đài Fox News hôm thứ Ba vì đài này đưa tin về Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa). Trump đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình hôm thứ Ba: “Thật thú vị khi xem FoxNews đưa tin về đám đông 139 người nhỏ bé và không nhiệt tình ở Staten Island cho DeSantis, nhưng đã tránh xa phạm vi đưa tin của hàng nghìn người, nhiều người không thể vào được, tại sự kiện Câu lạc bộ 47 ở West Palm Beach, Florida. Tôi gọi FoxNews là Mạng RINO (Cộng Hòa giả danh)." Khi còn ở Bạch Ốc, Trump ưa thích đài Fox News vì đài này ca ngợi Trump, khi Fox được xếp hạng cao nhất hồi năm 2022, nhưng rồi sau đó đài Fox tránh né Trump vì Trump cứ mãi nói thuyết âm mưu và tin giả.

.

---- Tòa Tối cao hôm thứ Ba đã từ chối xét đơn kiện của cựu ứng cử viên thống đốc tiểu bang Maryland Dan Cox (Cộng Hòa) về thời gian lịch trình đếm phiếu bầu gửi qua thư. Cox, người đã thua phiếu Thống đốc Wes Moore (Dân Chủ), đã tìm cách đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới cho phép các quan chức bầu cử kiểm phiếu gửi qua thư vài tuần trước Ngày bầu cử.

.

Các thẩm phán Tòa Tối Cao trong một lệnh ngắn gọn, không có chữ ký vào thứ Ba đã từ chối xét xử vụ án của Cox. Cox đã lý luận rằng các tòa án tiểu bang trong cuộc bầu cử của ông đã chiếm đoạt quyền lực của Quốc Hội tiểu bang, và rằng chỉ Quốc Hội tiểu bang, chứ không phải các tòa án quận, mới có tiếng nói chung cuộc về cách thức tiến hành các cuộc bầu cử .

.

---- Một người đàn ông bị Kyle Rittenhouse bắn trong cuộc bạo loạn ở Kenosha, Wisconsin, hồi năm 2020 đã đệ đơn kiện Rittenhouse và các quan chức tiểu bang Wisconsin, theo Fox News đưa tin hôm thứ Ba. Gaige Grosskreutz, người đã thừa nhận trong lời khai rằng anh đã chĩa súng vào Rittenhouse trước khi bị bắn, đang đòi bồi thường thiệt hại về tài chính, "những thiệt hại do đau khổ về tinh thần, sự sỉ nhục, mất đi niềm vui trong cuộc sống cũng như những đau đớn và khổ sở khác đối với tất cả các yêu cầu bồi thường" và trừng phạt thiệt hại.

.

Đơn kiện viết, "Thật đáng ngạc nhiên, Sở Cảnh sát Kenosha, Sở Cảnh sát Quận Kenosha, các quan chức giám sát và nhân viên cảnh sát của họ, và các nhân viên thực thi pháp luật từ các cộng đồng xung quanh đã không coi Bị cáo Rittenhouse hoặc bất kỳ cá nhân có vũ trang nào khác đang tuần tra trên đường phố là mối đe dọa đối với sự an toàn của chính họ hoặc những công dân mà họ đã tuyên thệ bảo vệ. Thay vào đó, các Bị cáo thực thi pháp luật đã đại diện cho những cá nhân có vũ trang này, âm mưu với họ và phê chuẩn hành động của họ bằng cách cho phép họ tuần tra trên đường phố, trang bị vũ khí chết người, để thực thi công lý khi họ thấy phù hợp."

.

Rittenhouse cũng bắn hai người khác là Joseph Rosenbaum, 36 tuổi và Anthony Huber, 26 tuổi, hai người này đã chết. Vụ xả súng diễn ra khi tình trạng bất ổn bao trùm thành phố sau vụ cảnh sát bắn chết Jacob Blake, một người đàn ông Da đen bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Rittenhouse, người khai rằng y xả súng là tự vệ, đã được tuyên trắng án vào năm 2021.

.

---- Một cơn bão lớn sẽ mang theo hỗn hợp tuyết, mưa và gió mạnh mùa đông tới hơn 20 tiểu bang trên cả nước trong tuần này. Hàng triệu cư dân ở 22 tiểu bang Hoa Kỳ đang được cảnh báo về bão mùa đông, với ít nhất 6 tiểu bang trong số đó sẽ gặp bão tuyết. Cơn bão - có tên là Winter Storm Olive - cũng có thể mang đến lượng tuyết rơi cao kỷ lục cho Thượng Trung Tây (Upper Midwest). Các khu vực của Nam Dakota, Minnesota, phía bắc Wisconsin và phía bắc Michigan dự kiến sẽ có tuyết dày ít nhất một foot (0.3 mét), theo The Weather Channel.

.

---- Dân Biểu Hoa Kỳ Barbara Lee hôm thứ Ba đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử vào ghế Thượng viện sẽ bỏ trống do Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ) nghỉ hưu. Như thế là có 3 Dân Biểu Dân Chủ tranh ghế Thượng nghị sĩ sắp bỏ trống ở tiểu bang đông dân nhất quốc gia.

.

DB Lee, cựu chủ tịch của nhóm Dân biểu da đen Black Caucus ở Hạ viện, đã nộp giấy tờ ứng cử ngay sau khi TNS Feinstein, 89 tuổi, tuyên bố sẽ về hưu sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2024. Feinstein, thành viên lớn tuổi nhất của Quốc hội, đã giữ ghế TNS từ năm 1992.

.

Hai Dân biểu Dân chủ Katie Porter và Adam Schiff đã công bố các chiến dịch tranh cử tại Thượng viện của họ vào tháng trước. Nhóim 3 ứng cử viên Đảng Dân chủ chiếm phần lớn ảnh hưởng cử tri và chính trị giống nhau, vì vậy cuộc đua có thể được định hình bởi các yếu tố khác giúp phân biệt họ.

.

Lee là phụ nữ Da đen cấp cao nhất được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, giữ chức vụ đồng chủ tịch của Ủy ban Chỉ đạo và Chính sách. Schiff và Porter là người da trắng. Lee, 76 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Porter 49 tuổi và Schiff 62 tuổi. Riêng DB Porter là thuộc Quận Cam, nhưng bầu Thượng nghị sĩ sẽ đếm phiếu toàn tiểu bang California.

.

---- Sẽ hy vọng dễ hơn cho học sinh California được nhận vào các đại học UC của tiểu bang, nếu ngân sách của Thống đốc Gavin Newsom được phê duyệt, nhưng kế hoạch này đã làm dấy lên lo ngại từ một số người khác. Theo báo Los Angeles Times, đề xuất của Newsom có nghĩa là bất kỳ sinh viên đại học cộng đồng nào có điểm trung bình nhất định và hoàn thành các môn học bắt buộc đều được nhận vào học ở UC.

.

Tuy nhiên, nếu thế, đại học UCLA, được một số người coi là “trường công lập thượng thặng ở California” và là một trong những trường công lập hàng đầu trong nước, có thể mất tới 20 triệu đô la tài trợ nếu trường UCLA quyết định không nhận thêm sinh viên chuyển trường (từ cao đẳng cộng đồng lên). Văn phòng Phân tích Lập pháp của tiểu bang đã phản đối mạnh mẽ đề xuất của Newsom, lưu ý rằng khoản tài trợ [từ tiểu bang] chỉ được gắn với một phần của hệ thống Đại học California.

.

“Phân tích cho biết đề xuất này [của Newsom] 'vi phạm nguyên tắc cơ bản về sự công bằng' bằng cách có thể trừng phạt một trường trong khi những trường khác hành động theo cách tương tự sẽ không phải đối mặt với hậu quả của nhà nước," theo tờ Los Angeles Times đưa tin, lưu ý rằng trong khi 6 trong số 9 trường có chương trình tuyển sinh đảm bảo thì UCLA, UC Berkeley và UC San Diego thì không. Ngân sách tiểu bang phải được thông qua trước ngày 15 tháng 6/2023.

.

---- Vé số cào cũng có thể giúp bạn trở thành triệu phú: 2 vé số cào của California Lottery được bán ở Trung và Bắc California đã mang lại nhiều triệu đô la cho 2 cư dân tiểu bang, theo Ty xổ số hôm thứ Ba.

.

Jose Sanchez, cư dân của Quận Stanislaus, đã trúng số 5 triệu đô la sau khi chơi một vé cào năm 2023. Vé này được bán tại tiệm tạp hóa Bait Barn ở thị trấn Waterford. Avtar Sra, chủ tiệm Bait Barn, đã nhận được 25.000 đô la nhờ bán vé cào trúng lớn.

.

Một cư dân California khác, Eduardo Pingquian, đã trúng số 5 triệu đô la sau khi chơi vé cào Extreme Cash. Pingquian đã mua vé tại Fastrip, một tiệm tạp hóa ở Quận Kern. Pingquian không tiết lộ anh sẽ định làm gì với tiền trúng số.

.

---- Một chiếc thuyền nhập lậu di dân với nhiều người trên thuyền đã dạt vào bờ biển ở Huntington Beach, Quận Cam, đêm thứ Hai. Con thuyền được phát hiện vào khoảng 9 giờ tối. trên Bãi biển Huntington gần Tháp cứu hộ 14. Video giám sát cho thấy chiếc thuyền mắc cạn trên cát và cảnh sát đã tới đáp ứng.

.

Nhiều người trên thuyền đã bị bắt, đưa lên xe tải của Sở Biên phòng Hoa Kỳ cở đi. Một số thùng xăng dầu dường như cũng đã được thu hồi từ hiện trường. Cảnh sát Huntington Beach xác nhận rằng có chiếc thuyền nhập lậu dạt vào, và cuộc điều tra là thẩm quyền của Bộ Nội An Hoa Kỳ.

.

---- TIN VN. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc lừa 'chạy án' 35 tỷ đồng (gần 1,5 triệu USD). Theo VnExpress. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, bị bắt tạm giam để điều tra cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng khi nhận "chạy án" cho một chủ doanh nghiệp. Ngày 22/2, ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau ba ngày bị tạm giữ. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Quảng Ninh phê chuẩn. Nguồn tin của VnExpress cho biết, ông Ca nhận 35 tỷ đồng của trùm buôn hoá đơn Trương Xuân Đước, 52 tuổi, với mục đích "chạy án" khi người này bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

.

---- TIN VN. Doanh nghiệp đua nhau khất nợ trả tiền trái phiếu: 'Phủi tay' với khách hàng? Báo Tiền Phong. Nhiều nhà đầu tư cho biết, đang bị công ty chứng khoán “phủi tay” không mua lại trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đến kỳ thanh toán bằng cách dùng mẹo mực ký các hợp đồng gia hạn có cài các điều khoản hủy bỏ hợp đồng đã ký trước đó. Phản ánh với PV Tiền Phong, nhiều nhà đầu tư TPDN cho biết, đang mắc kẹt vì phải lo trả tiền vay đã huy động trước đó của người thân để mua TPDN. Nhiều nhà đầu tư phải chấp nhận mất lãi suất, thậm chí "cắt lỗ" tiền mua trái phiếu để thu hồi tiền. Bên cạnh việc chấp nhận mất lãi, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu Saigon Glory và trái phiếu Hưng Thịnh Land (phát hành qua Công ty Chứng khoán Tân Việt) cho biết, còn bị công ty này phớt lờ việc đáo hạn hợp đồng, đồng thời "bẫy" nhà đầu tư bằng nhiều trò ký biên bản gia hạn hợp đồng, nhằm phủi trách nhiệm phải mua lại trái phiếu đáo hạn.

.

---- HỎI 1: Dân chúng thế giới sẽ giảm tiêu xài cho thời trang?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Khảo sát mới nhất Global Consumer Insights Pulse Survey do PwC thực hiện hàng năm, thời trang là một trong những lĩnh vực dự kiến sẽ bị người tiêu dùng giảm chi trong 6 tháng tới. Cuộc khảo sát này bao gồm quan điểm của 9.180 người tiêu dùng trên 25 vùng lãnh thổ, nêu bật cách người tiêu dùng trên toàn cầu đang thay đổi thói quen tiêu dùng tại cửa hàng và trực tuyến khi chi phí sinh hoạt tăng cao.

.

Khoảng 34% người tham gia khảo sát đang mua với số lượng lớn để tiết kiệm chi phí và 32% đang mua các thương hiệu riêng của công ty bán lẻ để tiết kiệm. Đồng thời, người tiêu dùng đang có kế hoạch giảm chi tiêu của họ trên tất cả các lĩnh vực bán lẻ được khảo sát trong sáu tháng tới, với dự báo giảm nhiều nhất ở các sản phẩm sang trọng/cao cấp hoặc các sản phẩm thiết kế (53%) so với thời trang – chẳng hạn như quần áo và giày dép (41%).

Chi tiết:

https://www.just-style.com/news/fashion-spending-to-take-a-hard-hit-pwc-survey/

.

---- HỎI 2: Khoảng 1/3 phụ huynh cho con uống thuốc hạ sốt khi chưa cần thiết?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Nhiều bậc cha mẹ nhanh chóng chuyển sang dùng thuốc hạ sốt khi con họ bắt đầu có dấu hiệu bị sốt, nhưng các bác sĩ nhi khoa cảnh báo rằng có thể không cần thiết cho uống thuốc sớm như thế.

.

Theo một cuộc thăm dò mới của C.S. Mott Children's Hospital National Poll, cứ 3 phụ huynh thì có 1 người cho con uống thuốc khi sốt nhẹ, được định nghĩa là dưới 100,4 độ F (38 độ C) và 1 trong 2 phụ huynh sẽ dùng thuốc hạ sốt. giữa 100,4 F và 101,9 F (38 C và 38,83 C).

.

Những loại thuốc này có thể giúp con bạn thoải mái, nhưng việc sử dụng không cần thiết có thể trì hoãn việc chẩn đoán nguyên nhân gây sốt bằng cách che đậy cơn đau và các triệu chứng khác.

Chi tiết:

https://www.cnn.com/2023/02/20/health/children-fever-reducing-medicine-wellness/index.html

.

.